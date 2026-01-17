Cách sử dụng Amazon Q cho quản lý kiến thức

Các nhóm thường gặp khó khăn với kiến thức doanh nghiệp phân tán.

Thông tin quan trọng bị phân tán qua hàng chục công cụ không kết nối, khiến việc tìm kiếm câu trả lời chính xác một cách nhanh chóng trở nên gần như bất khả thi.

Điều này chủ yếu xảy ra vì hầu hết các công ty coi quản lý kiến thức như một tủ hồ sơ. Quy trình của họ có thể là kỹ thuật số, nhưng cách tiếp cận vẫn dựa trên những phương pháp truyền thống, analog.

Thông tin được tổ chức một cách lý thuyết, nhưng chưa bao giờ thực sự kết nối với công việc cần làm.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Amazon Q Business cho quản lý kiến thức doanh nghiệp, từ việc kết nối các nguồn dữ liệu đến cấu hình bảo mật, cũng như cách thu hẹp khoảng cách giữa việc tìm kiếm câu trả lời và thực hiện hành động.

Amazon Q kinh doanh là gì?

Amazon Q Kinh doanh là trợ lý AI tạo sinh của AWS. Nó hoạt động như một trợ lý cuộc hội thoại trung tâm cho thông tin nội bộ của công ty bạn. Hãy tưởng tượng nó như một thanh tìm kiếm duy nhất kết nối với các nguồn dữ liệu hiện có của bạn, từ tài liệu đến tin nhắn trò chuyện.

Điều quan trọng là phải phân biệt điều này với Amazon Q Developer, một công cụ riêng biệt được phát triển đặc biệt cho các công việc lập trình và phát triển phần mềm.

qua Amazon Q

Amazon Q Business được tùy chỉnh riêng cho quản lý kiến thức doanh nghiệp tổng quát. Nó sử dụng công nghệ gọi là Retrieval-Augmented Generation (RAG), có nghĩa là nó dựa trên các tài liệu thực tế của công ty bạn để đưa ra câu trả lời, đồng thời chủ động ngăn chặn AI tạo ra thông tin không chính xác.

Ngoài ra, hệ thống quản lý quyền truy cập của Amazon Q tuân thủ các quy tắc kiểm soát truy cập hiện có của bạn. Nếu một nhân viên không thể xem một tệp tin tại địa điểm gốc của nó, họ cũng sẽ không thấy tệp tin đó trong kết quả tìm kiếm của Amazon Q.

Amazon Q Kinh doanh tập trung vào ba khả năng chính:

Tìm kiếm doanh nghiệp: Tìm kiếm câu trả lời trên tất cả các nguồn dữ liệu kết nối ngay lập tức.

Tạo nội dung: Tạo tóm tắt, bản nháp và báo cáo từ kiến thức hiện có.

Thực thi hành động: Hoàn thành các công việc trực tiếp thông qua tích hợp với các ứng dụng kinh doanh.

Cách Amazon Q Business hoạt động cho quản lý kiến thức

Hiểu rõ khía cạnh kỹ thuật giúp bạn xác định liệu một công cụ có thể thực sự giải quyết vấn đề phân mảnh kiến thức hay chỉ là một ứng dụng khác góp phần vào tình trạng phình to công cụ.

Với việc các doanh nghiệp hiện nay trung bình sử dụng 101 ứng dụng SaaS khác nhau, việc thêm một công cụ mới đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Amazon Q tuân theo một quy trình làm việc rõ ràng để biến dữ liệu phân tán của bạn thành kiến thức có thể tìm kiếm. Quy trình này bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu, tiếp theo là lập chỉ mục, sau đó là truy xuất, và cuối cùng là tạo ra phản hồi.

Hệ thống không chỉ đọc các tài liệu của bạn; nó phân chia chúng thành các phần nhỏ, dễ quản lý gọi là “chunks”. Mỗi chunk sau đó được chuyển đổi thành một vector embedding – một biểu diễn số học của ý nghĩa của nó. Điều này cho phép tìm kiếm thần kinh, nơi AI có thể tìm kiếm thông tin có liên quan về mặt khái niệm, không chỉ các từ khóa khớp chính xác.

Khi bạn đặt câu hỏi, đây là luồng đơn giản:

Bạn đặt câu hỏi trong giao diện web hoặc ứng dụng tích hợp. Amazon Q phân tích truy vấn của bạn để xác định các nguồn dữ liệu nào là phù hợp nhất. Hệ thống trích xuất các đoạn thông tin phù hợp nhất từ chỉ mục của mình, đồng thời lọc bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn không có quyền truy cập. Sử dụng RAG , nó kết hợp ngữ cảnh đã thu thập với mô hình ngôn ngữ của mình để tạo ra câu trả lời dựa trên dữ liệu của công ty bạn. Phản hồi bao gồm các trích dẫn liên kết trở lại các tài liệu nguồn gốc, vì vậy bạn luôn có thể xác minh thông tin.

Cơ chế này là yếu tố then chốt. Nó đảm bảo AI "hiển thị công việc", giúp xây dựng niềm tin và tránh suy nghĩ hộp đen - tình trạng khi bạn có câu trả lời nhưng không biết nó đến từ đâu hoặc liệu nó có đáng tin cậy hay không.

Cách kết nối các nguồn dữ liệu doanh nghiệp của bạn với Amazon Q

Hệ thống quản lý kiến thức chỉ tốt như dữ liệu mà nó có thể truy cập.

Hầu hết các công ty đều có thông tin phân tán khắp nơi, và ý tưởng về một dự án di chuyển dữ liệu quy mô lớn thường không khả thi. Đây chính là lúc phương pháp dựa trên kết nối của Amazon Q phát huy tác dụng.

Thay vì bắt buộc bạn phải di chuyển toàn bộ dữ liệu vào hệ thống mới, Amazon Q Business sử dụng hơn 40 kết nối gốc để chỉ mục nội dung ngay tại vị trí lưu trữ ban đầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết nối với các công cụ hiện có mà không cần trải qua quá trình di chuyển phức tạp.

Điều quan trọng ở đây là phải có chiến lược. Hãy bắt đầu với các nguồn dữ liệu quan trọng nhất của bạn thay vì cố gắng kết nối tất cả mọi thứ cùng một lúc.

Mỗi trình kết nối được thiết kế để tuân thủ danh sách kiểm soát truy cập (ACL) của hệ thống nguồn, duy trì các thiết lập bảo mật và quyền truy cập hiện có của bạn. Nó cũng sử dụng khả năng "delta sync", có nghĩa là sau lần quét đầy đủ ban đầu, nó chỉ xử lý các tài liệu đã được thay đổi hoặc cập nhật, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

Các loại nguồn dữ liệu được hỗ trợ

Amazon Q Business kết nối với nhiều nền tảng mà các nhóm của bạn đã sử dụng hàng ngày. Đối với các hệ thống độc quyền hoặc không được hỗ trợ, bạn có thể sử dụng SDK kết nối tùy chỉnh để xây dựng kết nối của riêng mình.

Lưu trữ đám mây Amazon S3, Google Drive, OneDrive Hợp tác Confluence, SharePoint, Notion Giao tiếp Slack, Microsoft Teams CRM/Hỗ trợ Salesforce, Zendesk, ServiceNow Cơ sở dữ liệu Amazon RDS, Aurora

Quy trình nhập dữ liệu

Kết nối một nguồn dữ liệu mới là một quy trình hướng dẫn. Bạn sẽ lựa chọn trình kết nối và cung cấp thông tin xác thực cần thiết, có thể là khóa API hoặc đăng nhập OAuth. Hệ thống sau đó sẽ thực hiện quá trình đồng bộ hóa ban đầu ("full sync") để xử lý tất cả tài liệu hiện có.

Sau đó, hệ thống chuyển sang chế độ "đồng bộ tăng dần" để duy trì chỉ mục luôn được cập nhật bằng cách chỉ xử lý nội dung mới hoặc đã thay đổi.

Quy trình xử lý tài liệu xử lý việc trích xuất văn bản, chia nhỏ nó, tạo các mô hình nhúng và thêm vào chỉ mục. Bạn sẽ nhận được thông báo nếu bất kỳ phần nào của quy trình nhập liệu gặp sự cố, cho phép bạn nhanh chóng khắc phục các vấn đề.

Thực hành tốt nhất về đồng bộ hóa lịch trình

Bạn cần tìm sự cân bằng phù hợp giữa độ mới của dữ liệu và chi phí. Việc đồng bộ thường xuyên hơn cung cấp thông tin cập nhật hơn nhưng cũng tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, điều này có thể làm tăng hóa đơn AWS của bạn.

Bắt đầu với đồng bộ hàng ngày: Đối với hầu hết các nguồn dữ liệu, đồng bộ hàng ngày là điểm khởi đầu tốt.

Tăng tần suất đồng bộ cho dữ liệu quan trọng: Đối với thông tin thay đổi nhanh chóng, như một kênh Slack bận rộn hoặc một thư mục dự án hoạt động tích cực, bạn có thể muốn tăng tần suất đồng bộ lên mỗi vài giờ.

Theo dõi trạng thái đồng bộ hóa: Kiểm tra thường xuyên trạng thái của các nguồn dữ liệu để đảm bảo chúng được đồng bộ chính xác, và xử lý ngay lập tức các sự cố để tránh thiếu hụt thông tin.

📮ClickUp Insight: Trung bình, mỗi chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc — điều này tương đương với hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Hướng dẫn từng bước để cài đặt Amazon Q cho kinh doanh

Bắt đầu với một công cụ AI doanh nghiệp mới có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, nhưng chia nhỏ quy trình thành các bước rõ ràng, dễ quản lý sẽ giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.

Bạn cần có tài khoản AWS với quyền truy cập phù hợp để bắt đầu. Việc thiết lập cơ bản có thể hoàn thành trong vài giờ, nhưng việc triển khai sản xuất đầy đủ với nhiều nguồn dữ liệu có thể mất vài ngày.

Bước 1: Đăng nhập và tạo ứng dụng của bạn

Đầu tiên, truy cập vào AWS Management Console và tìm kiếm dịch vụ Amazon Q Kinh doanh. Tại đây, bạn sẽ tạo một ứng dụng mới. Ứng dụng này sẽ là container chứa các nguồn dữ liệu, chỉ mục và giao diện web của bạn.

qua AWS

Khi tạo nó, bạn cần đặt cho nó một tên rõ ràng và chọn khu vực AWS nơi nó sẽ được triển khai. Lựa chọn này rất quan trọng đối với yêu cầu về lưu trữ dữ liệu và tuân thủ quy định.

Bước 2: Cấu hình Trung tâm Danh tính IAM

Amazon Q Kinh doanh yêu cầu AWS IAM Identity Center (tên mới của AWS SSO) để quản lý xác thực người dùng. Đây là cách bạn kiểm soát ai có thể truy cập trợ lý AI của mình.

Bạn có hai tùy chọn chính: tạo nguồn danh tính mới trong AWS hoặc kết nối với nhà cung cấp danh tính hiện có mà công ty của bạn đã sử dụng, chẳng hạn như Okta hoặc Azure AD.

Việc cấp quyền truy cập cho người dùng một cách chính xác là rất quan trọng đối với bảo mật. Tất cả những ai cần sử dụng Amazon Q đều phải có tài khoản trong Trung tâm Danh tính để quyền truy cập của họ có thể được quản lý đúng cách.

qua AWS

Bước 3: Kết nối và đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu

Bây giờ đến phần thú vị: kết nối dữ liệu của bạn. Trong ứng dụng Amazon Q của bạn, bạn sẽ điều hướng đến phần nguồn dữ liệu và bắt đầu thêm các trình kết nối. Giao diện sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình xác thực cho từng trình kết nối.

Đây là một thực hành tốt để bắt đầu với một tập con nhỏ của dữ liệu để thử nghiệm—ví dụ: một trang SharePoint duy nhất hoặc một kênh Slack. Điều này cho phép bạn xác minh rằng nội dung đang được chỉ mục chính xác trước khi triển khai cho toàn bộ công ty. Bạn có thể theo dõi tiến độ đồng bộ hóa trực tiếp từ bảng điều khiển.

Bước 4: Tùy chỉnh và triển khai trải nghiệm web

Amazon Q Kinh doanh đi kèm với giao diện web sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu của công ty. Bạn có thể thêm logo của mình, thay đổi màu sắc và viết thông điệp chào mừng để hướng dẫn người dùng về loại câu hỏi họ có thể đặt.

Khi bạn đã hài lòng với giao diện và trải nghiệm, bạn có thể triển khai trải nghiệm web và chia sẻ URL với nhóm của mình. Để có trải nghiệm tích hợp hơn, bạn cũng có thể sử dụng các API để nhúng giao diện trò chuyện Amazon Q trực tiếp vào các ứng dụng mà nhóm của bạn sử dụng hàng ngày.

🎥 Xem cách chuyển giao kiến thức tích hợp tối ưu hóa quy trình làm việc và loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh trong thực tế!

Bảo mật và Rào cản an ninh cho Amazon Q Kinh doanh

Việc áp dụng bất kỳ công cụ AI nào trong môi trường doanh nghiệp đều không thể thực hiện được nếu không vượt qua các rào cản về bảo mật và tuân thủ. Việc giao dữ liệu công ty cho AI có thể là một vấn đề lớn, nhưng Amazon Q được thiết kế với bảo mật được tích hợp sẵn trong kiến trúc cốt lõi của nó.

Tính năng bảo mật quan trọng nhất là khả năng truy xuất dữ liệu dựa trên quyền truy cập. Hệ thống tự động tuân thủ danh sách kiểm soát truy cập (ACL) từ các hệ thống nguồn của bạn. Điều này có nghĩa là các phản hồi của AI chỉ bao gồm nội dung mà người dùng đã được cấp quyền truy cập.

Bạn cũng có thể cấu hình các rào cản để kiểm soát hành vi của AI. Ví dụ: bạn có thể chặn nó thảo luận về các chủ đề nhạy cảm hoặc yêu cầu nó trích dẫn nguồn cho mỗi câu trả lời.

Dưới đây là các tính năng bảo mật chính:

Kế thừa quyền truy cập: Các phản hồi chỉ bao gồm nội dung mà người dùng được phép truy cập trong các hệ thống nguồn.

Cấu hình rào cản: Khối các chủ đề nhạy cảm, yêu cầu trích dẫn và giới hạn loại phản hồi.

Mã hóa: Dữ liệu được mã hóa cả khi lưu trữ (sử dụng AWS KMS) và khi truyền tải (sử dụng TLS).

Ghi nhật ký kiểm toán: Tích hợp với AWS CloudTrail cho phép bạn theo dõi tất cả tương tác của người dùng để tuân thủ và giám sát.

Vị trí dữ liệu: Bạn có thể triển khai ứng dụng của mình trong các khu vực AWS cụ thể để đáp ứng các yêu cầu về vị trí dữ liệu.

Các tính năng này giúp bạn tự tin triển khai công cụ AI mạnh mẽ mà không tạo ra rủi ro bảo mật mới.

Lợi thế của ClickUp: ClickUp BrainGPT tích hợp tìm kiếm, ngữ cảnh và hành động vào một lớp AI duy nhất, hoạt động xuyên suốt toàn bộ không gian làm việc của bạn. Thay vì hoạt động như một trợ lý riêng biệt, BrainGPT hoạt động trực tiếp trên các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, lịch và ưu tiên của bạn. Bạn có thể tìm kiếm thông tin, đặt câu hỏi, hiểu rõ tình hình và ngay lập tức chuyển đổi câu trả lời thành công việc, cập nhật hoặc thay đổi quy trình công việc mà không cần rời khỏi luồng công việc của mình. Vì BrainGPT được hỗ trợ bởi Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp và bối cảnh toàn bộ không gian làm việc, nó hiểu cách công việc được kết nối, tiến độ của công việc và những gì cần được chú ý tiếp theo. Kết quả là một trải nghiệm AI thống nhất, nơi tìm kiếm dẫn trực tiếp đến thực thi, và trí tuệ được tích hợp trực tiếp vào công việc, không phải nằm bên cạnh nó. Nhận câu trả lời tức thì về các dự án và không gian làm việc của bạn với ClickUp BrainGPT

Giới hạn khi sử dụng Amazon Q cho quản lý kiến thức doanh nghiệp

Không có công cụ nào là hoàn hảo, và điều quan trọng là phải hiểu rõ các giới hạn của Amazon Q Kinh doanh trước khi quyết định commit với nó. Việc nhận thức được các điểm yếu và ưu điểm giúp bạn đặt ra kỳ vọng thực tế và tránh những bất ngờ trong tương lai.

Yếu tố quan trọng nhất là khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái AWS. Nếu công ty của bạn đã đầu tư mạnh vào AWS, đây là lựa chọn tự nhiên.

Đối với các nhóm chưa quen thuộc với các dịch vụ AWS, việc cấu hình các thành phần như vai trò IAM và VPC đòi hỏi một quá trình học tập phức tạp—đặc biệt là khi chỉ có 7% doanh nghiệp đã triển khai AI trên toàn bộ tổ chức mặc dù đã có sự chấp nhận rộng rãi.

Dưới đây là một số giới hạn quan trọng cần lưu ý:

Phụ thuộc vào AWS: Cần có kiến thức sâu rộng về hạ tầng AWS và hoạt động tốt nhất trong môi trường AWS hiện có.

Khoảng trống kết nối: Mặc dù có hơn 40 kết nối, bạn có thể cần sử dụng SDK cho phát triển tùy chỉnh nếu phụ thuộc vào các hệ thống độc quyền hoặc không được hỗ trợ.

Tập trung vào tìm kiếm: Nó rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin, nhưng không hỗ trợ bạn trong việc quản lý dự án cần thiết để tổ chức, ưu tiên hoặc thực hiện các hành động dựa trên thông tin đó.

Giới hạn về ngữ cảnh: Giống như nhiều mô hình AI khác, nó có thể gặp khó khăn với các truy vấn phức tạp yêu cầu tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu khác nhau cùng một lúc.

Không quản lý quy trình làm việc: Nó trả lời câu hỏi nhưng không kết nối trực tiếp với các quy trình quản lý dự án hoặc thực thi công việc của bạn. Nó trả lời câu hỏi nhưng không kết nối trực tiếp với các quy trình quản lý dự án hoặc thực thi công việc của bạn.

Điểm cuối cùng là quan trọng nhất. Việc truy xuất kiến thức đơn thuần không giải quyết được vấn đề cốt lõi của quy trình làm việc không liên kết. Tìm ra câu trả lời chỉ là bước đầu tiên; bạn vẫn cần biến câu trả lời đó thành hành động.

Cách ClickUp Nâng Cao Quản Lý Kiến Thức Doanh Nghiệp

Bạn đã từng trải qua cảm giác này. Bạn tìm thấy câu trả lời cần thiết, sau đó phải chuyển nó thủ công qua các công cụ khác.

Từ kết quả tìm kiếm đến tài liệu. Từ tài liệu đến công việc. Từ công việc đến tin nhắn trò chuyện giải thích điều vừa xảy ra. Ở đâu đó trong quá trình chuyển tiếp đó, bối cảnh bị mất. Điều bắt đầu bằng sự rõ ràng trở thành công việc phối hợp.

Đây là sự cố quy trình làm việc do sự phân mảnh gây ra. Mỗi lần chuyển giao đều gây ra ma sát, trùng lặp và rủi ro khiến kiến thức bị tách rời khỏi hành động.

Tại sao không gian làm việc AI tích hợp thay đổi cục diện

Một không gian làm việc AI tích hợp không phải là "một công cụ nữa". Đó là một môi trường duy nhất, bảo mật, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích tồn tại cùng nhau theo thiết kế. Khi mọi thứ tồn tại cùng nhau, kiến thức không còn cần phải được chuyển giao. Nó có thể di chuyển một cách tự nhiên qua quy trình làm việc.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp . Thay vì tích hợp AI vào công cụ tìm kiếm hoặc thêm một trợ lý khác lên trên các công cụ hiện có, ClickUp cho phép bạn xây dựng quy trình chuyển giao kiến thức có thể mở rộng ngay trong hệ thống nơi công việc đã diễn ra. Các câu trả lời, quyết định và bối cảnh của bạn sẽ được gắn liền với quá trình thực thi mà chúng hỗ trợ.

Kiến thức là một phần sống động của quy trình làm việc.

Trong một thiết lập truyền thống, việc tìm kiếm thông tin chỉ là bước đầu tiên. Bạn tìm kiếm trong một công cụ, sao chép câu trả lời, dán vào hệ thống quản lý dự án, tạo công việc, sau đó thông báo cho nhóm qua trò chuyện. Mỗi bước đều gây trì hoãn và tăng nguy cơ thông tin bị mất mát hoặc hiểu lầm.

Trong ClickUp, vòng lặp được thu gọn. Bạn đặt câu hỏi bằng ClickUp Brain , nhận câu trả lời với bối cảnh đầy đủ của không gian làm việc và ngay lập tức chuyển đổi phản hồi đó thành công việc, bình luận hoặc cập nhật tài liệu mà không cần rời khỏi màn hình. Câu trả lời không di chuyển. Nó biến đổi.

ClickUp Tài liệu được hiển thị cùng với công việc mà chúng hỗ trợ, được liên kết trực tiếp với các công việc và dự án. Khi kế hoạch thay đổi, các cập nhật được thực hiện ngay tại chỗ, không cần sử dụng hệ thống song song.

Vì tài liệu có khả năng nhận biết hành động, bạn có thể chuyển đổi văn bản thành nhiệm vụ ClickUp hoặc thậm chí liên kết nó với nhiệm vụ liên quan ngay khi quyết định được đưa ra. Kiến thức và thực thi luôn đồng bộ, đây chính là điểm mà hầu hết các nhóm thường gặp khó khăn.

Các công việc và tài liệu của bạn luôn được kết nối trong ClickUp

Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh kết nối toàn bộ không gian làm việc của bạn.

ClickUp Brain không chỉ hiểu những gì bạn đang hỏi. Nó hiểu câu hỏi đó nằm ở đâu trong công việc của bạn.

Vì được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc, Brain có thể hiển thị các công việc, ưu tiên, hạn chót, người chịu trách nhiệm và lịch trình của bạn. Nó có thể xem những gì cần hoàn thành hôm nay, những gì đã quá hạn, những gì bị chặn và cách công việc được phân phối giữa các thành viên và thời gian. Điều đó có nghĩa là các câu trả lời bạn nhận được dựa trên những gì đang thực sự diễn ra ngay lúc này.

Khi bạn yêu cầu tóm tắt, bạn sẽ nhận được một cái nhìn tổng quan được hình thành dựa trên trạng thái công việc, hoạt động gần đây và các cam kết sắp tới.

Tìm kiếm doanh nghiệp kết hợp với lớp lệnh.

Trong hầu hết các công cụ, tìm kiếm là một quá trình thụ động. Bạn tra cứu thông tin, sau đó quyết định việc cần làm tiếp theo. Nhưng ClickUp Enterprise Search là một thành phần chủ động. Thanh lệnh AI mà bạn sử dụng để tìm kiếm thông tin cũng cho phép bạn thực hiện hành động.

Từ một giao diện điều khiển duy nhất, bạn có thể tìm kiếm qua các công việc, tài liệu, bình luận, chủ đề trò chuyện và các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối, sau đó ngay lập tức biến những gì bạn tìm thấy thành công việc. Tạo công việc, cập nhật trạng thái, mở tài liệu, tham gia vào cuộc hội thoại hoặc kích hoạt quy trình làm việc mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Trích xuất thông tin từ không gian Làm việc và các ứng dụng tích hợp, hoặc thực thi lệnh trực tiếp từ thanh tìm kiếm.

Thay vì phải dừng công việc để tìm kiếm thông tin, các nhóm sử dụng công cụ tìm kiếm để trả lời câu hỏi và tiếp tục công việc một cách liền mạch. Kết quả là ít bế tắc hơn, quyết định nhanh hơn và tiết kiệm đáng kể thời gian kiểm tra xem liệu bạn có đang xem nguồn thông tin đúng hay không.

Giữ cho kiến thức luôn cập nhật trên tài liệu, công việc và trò chuyện.

Kiến thức hiếm khi trở nên lỗi thời vì mọi người quên ghi chép. Nó trở nên lỗi thời vì các cuộc hội thoại diễn ra ở nơi khác.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách kết nối chặt chẽ ClickUp Chat với các quy trình làm việc. Chat được nhúng trực tiếp bên cạnh công việc mà nó đề cập. Các tin nhắn có thể được liên kết với các công việc, tham chiếu trong tài liệu và truy cập lại qua tìm kiếm với đầy đủ ngữ cảnh.

Khi công việc phát triển, các nhóm cập nhật tài liệu Docs một cách hợp tác, thảo luận về các thay đổi trong Trò chuyện và đang theo dõi các quyết định thông qua bình luận và lịch sử phiên bản, tất cả trong cùng một hệ thống. Không có giai đoạn "định dạng tài liệu" riêng biệt và không cần sprint dọn dẹp để khôi phục độ chính xác.

Vì các cuộc hội thoại, quyết định và thực thi diễn ra song song, nguồn thông tin chính xác của bạn luôn được cập nhật mặc định. Không phải vì ai đó duy trì nó một cách hoàn hảo, mà vì nó phát triển tự nhiên theo tiến độ công việc.

Các Super Agents của ClickUp biến không gian làm việc của bạn thành một môi trường giải đáp câu hỏi trước khi chúng trở thành rào cản. Thay vì chờ đợi lệnh, các Super Agents hoạt động liên tục trên các công việc, tài liệu, trò chuyện và dòng thời gian. Chúng theo dõi các thay đổi, phát hiện công việc bị đình trệ, xác định rủi ro và cung cấp câu trả lời tự động dựa trên các tín hiệu thực tế từ không gian làm việc như hạn chót bị bỏ lỡ, ưu tiên xung đột hoặc câu hỏi chưa được trả lời. Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp Vì các Super Agents hoạt động trong cùng một không gian làm việc tích hợp, các phân tích của họ luôn dựa trên bối cảnh thực tế. Họ không chỉ chỉ ra vấn đề. Họ giải thích tại sao điều gì đó quan trọng và có thể thực hiện hành động tự động, từ cập nhật công việc đến nhắc nhở người chịu trách nhiệm phù hợp. Đây chính là điều khiến AI trở nên vô hình nhưng vẫn hữu ích. Câu trả lời xuất hiện trong luồng công việc, chính xác vào thời điểm cần thiết, mà không cần công cụ quản lý khác hay câu hỏi bổ sung.

Nâng cấp công cụ tìm kiếm của bạn với ClickUp

Quản lý kiến thức doanh nghiệp thành công không chỉ đòi hỏi một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ. Nó yêu cầu một hệ thống kết nối kiến thức trực tiếp với quy trình làm việc của nhóm.

Khi đánh giá một giải pháp, hãy bắt đầu với các nguồn dữ liệu có giá trị cao nhất và mở rộng dần dần. Hãy nhớ rằng tương lai của công việc đòi hỏi một giải pháp có thể chuyển đổi câu trả lời thành các mục hành động mà không làm mất đà.

Amazon Q Business là lựa chọn mạnh mẽ cho các tổ chức đã đầu tư sâu vào hệ sinh thái AWS và tập trung chủ yếu vào việc giải quyết vấn đề tìm kiếm doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đối với các nhóm muốn vượt ra ngoài việc tìm kiếm và xây dựng một hệ thống quản lý kiến thức và công việc thực sự kết nối, cần có một phương pháp tiếp cận khác.

Tìm hiểu cách một không gian làm việc AI tích hợp có thể nâng cao năng suất làm việc của nhóm. Bắt đầu miễn phí với ClickUp. ✨

Câu hỏi thường gặp

Amazon Q Business được thiết kế cho quản lý kiến thức doanh nghiệp tổng quát để hỗ trợ tất cả nhân viên, trong khi Amazon Q Developer là công cụ chuyên biệt dành cho nhà phát triển phần mềm, hỗ trợ lập trình, gỡ lỗi và kiến trúc AWS.

Amazon Q Business kết nối với nhiều nguồn dữ liệu nhưng không có trình kết nối tích hợp sẵn cho ClickUp. ClickUp cung cấp tính năng AI tích hợp sẵn của riêng mình, ClickUp Brain, được tích hợp hoàn toàn với các tính năng quản lý dự án và cơ sở kiến thức của nó.

Amazon Q Business có hai gói đăng ký chính: Amazon Q Business Lite và Pro, với mức giá dựa trên mô hình tính phí theo người dùng, theo tháng. Chi phí cũng bao gồm phí cho 'đơn vị chỉ mục' dựa trên khối lượng dữ liệu bạn lưu trữ, vì vậy bạn nên kiểm tra trang giá chính thức của AWS để biết mức giá hiện tại.

Các hạn chế chính bao gồm sự phụ thuộc mạnh mẽ vào hệ sinh thái AWS, yêu cầu chuyên môn về AWS để thiết lập, tập trung chủ yếu vào tìm kiếm thay vì các quy trình làm việc tích hợp, và các lỗ hổng tiềm ẩn trong các kết nối gốc của nó đối với một số công cụ doanh nghiệp.