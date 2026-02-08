Cách Amazon Q hỗ trợ tạo mã nguồn

Yêu cầu Hợp nhất (pull request) ban đầu chỉ dự định là vài dòng mã để kết nối API và một bài kiểm tra nhanh, hoàn thành trước bữa tối. Thay vào đó, đã là 11:47 tối, và quá trình xây dựng (build) đang gặp lỗi do một vấn đề ẩn sâu trong mô-đun cũ kỹ mà không ai động đến trong nhiều năm. Kỹ sư mới nhất đang lặng lẽ tra cứu các từ viết tắt mà họ chưa từng được dạy trong quá trình onboarding.

Công việc lặp đi lặp lại và kiến thức chuyên môn bị "kẹt" trong các repo cũ thường khiến các nhóm mệt mỏi hơn là không.

Amazon Q Developer được thiết kế để giải quyết những vấn đề như vậy. Nó hiểu mã nguồn, dịch vụ và bối cảnh của bạn, giúp việc viết mã trở nên tự nhiên như một phần tiếp nối của cuộc hội thoại mà bạn đang tham gia.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách Amazon Q hỗ trợ tạo mã, các tính năng chính mà các nhà phát triển phần mềm tin cậy, và các nhóm làm việc mà nó phù hợp nhất.

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ đề cập đến những trường hợp khi việc tạo mã nguồn đơn thuần không đủ, và lý do tại sao một số nhóm chuyển sang sử dụng các hệ thống toàn diện hơn như ClickUp. 🤩

Amazon Q Developer là gì?

Amazon Q Developer là trợ lý AI tạo sinh của AWS, được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển và chuyên gia CNTT trong việc xây dựng, vận hành, quản lý và tối ưu hóa ứng dụng trên Amazon Web Services.

Nó mang trợ lý AI trực tiếp vào các công cụ phát triển như IDE (VS Code, JetBrains, Visual Studio), dòng lệnh, AWS Console và thậm chí các ứng dụng trò chuyện như Slack và Microsoft Teams.

Tại cốt lõi, đây là một công cụ hợp tác được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng hiểu các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về mã, kiến trúc, cấu trúc dự án và các thực hành tốt nhất, đồng thời cung cấp các câu trả lời liên quan và có thể áp dụng. Nó có kiến thức sâu rộng về các tài nguyên AWS và quy trình phát triển thực tế, nhờ vào nền tảng Amazon Bedrock, nền tảng AI tạo sinh của AWS.

🔍 Bạn có biết? Cuộc khủng hoảng phần mềm thập niên 1960 đề cập đến sự bất lực của phát triển phần mềm trong việc theo kịp sự phát triển nhanh chóng của phần cứng, dẫn đến các dự án tốn kém, chậm trễ, không đáng tin cậy và phức tạp. Thuật ngữ này được đưa ra tại hội nghị NATO năm 1968, nhấn mạnh sự thất bại của các hệ thống như IBM’s OS/360, kết quả là sự ra đời của kỹ thuật phần mềm.

Cách bắt đầu với Amazon Q Developer

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết, từng bước để bắt đầu sử dụng Amazon Q Developer mà không cần thay đổi cách làm việc hiện tại hoặc học một quy trình làm việc mới. 👇

Bước #1: Chọn nơi bạn muốn sử dụng Amazon Q Developer

Amazon Q Developer thực hiện công việc trên nhiều môi trường khác nhau, vì vậy bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ môi trường nào bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Bạn có thể sử dụng nó trong:

Môi trường phát triển tích hợp (IDEs): JetBrains (IntelliJ IDEA và các sản phẩm khác), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Dòng lệnh: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

Bảng điều khiển quản lý AWS: trực tiếp trong tài khoản AWS của bạn

GitLab Duo với Amazon Q: bản xem trước dành cho người dùng GitLab Ultimate tự quản lý.

Trải nghiệm web cho nhà phát triển Amazon Q: dành cho các công việc chuyển đổi và hiện đại hóa.

Nếu bạn đã viết mã trong môi trường IDE hoặc terminal, đó là nơi nhanh nhất để bắt đầu.

Bước #2: Cài đặt Amazon Q Developer

Quá trình cài đặt chỉ mất vài phút.

➡️ Đối với các IDE:

Tải xuống plugin Amazon Q Developer cho trình chỉnh sửa của bạn.

Các IDE được hỗ trợ bao gồm JetBrains, VS Code, Visual Studio và Eclipse.

➡️ Đối với lệnh:

Tải xuống Amazon Q Developer CLI cho hệ điều hành của bạn.

Hoạt động trên macOS, Linux và Windows.

Sau khi cài đặt, Amazon Q sẽ trở thành một phần của trình chỉnh sửa hoặc terminal của bạn, không cần ứng dụng riêng biệt.

🔍 Bạn có biết? Chủ nghĩa hoàn hảo là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kiệt sức trong phát triển phần mềm, thường được thúc đẩy bởi bản chất nhị phân của mã nguồn: nó hoặc hoạt động hoặc không. Thực tế "tất cả hoặc không có gì" này, kết hợp với tính chủ quan, thường khiến các nhà phát triển rơi vào chu kỳ tái cấu trúc mã nguồn không ngừng và sự nghi ngờ bản thân.

Bước #3: Xác thực tài khoản của bạn

Sau khi cài đặt, bạn cần đăng nhập để Amazon Q có thể cá nhân hóa phản hồi và truy cập vào ngữ cảnh AWS.

Bạn có thể xác thực bằng cách sử dụng:

AWS Builder ID , lý tưởng cho cá nhân và thiết lập nhanh chóng.

Trung tâm Danh tính IAM là lựa chọn tốt nhất cho các nhóm và môi trường doanh nghiệp.

Bước này sẽ kết nối Amazon Q với môi trường AWS của bạn một cách bảo mật.

Bước #4: Bắt đầu sử dụng Amazon Q Developer

Sau khi xác thực, bạn có thể bắt đầu công việc ngay lập tức.

Trong các môi trường phát triển tích hợp (IDE), Amazon Q Developer xuất hiện trực tiếp trên thanh công cụ hoặc dưới dạng cửa sổ công cụ riêng biệt, tùy thuộc vào trình chỉnh sửa bạn đang sử dụng. Bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nó trong khi thực hiện công việc, tạo mã mới, tái cấu trúc logic hiện có hoặc đặt câu hỏi về dự án của mình, các lỗi cụ thể hoặc các dịch vụ AWS.

Trong dòng lệnh, Amazon Q Developer có sẵn ngay trong terminal của bạn. Bạn có thể gọi trực tiếp để tạo mã mẫu, nhận giải thích hoặc yêu cầu gợi ý trong quá trình kiểm tra mã, tất cả mà không cần rời khỏi CLI hoặc gián đoạn quy trình làm việc của bạn.

🔍 Bạn có biết? ENIAC (Máy tính và tích phân số điện tử), ra mắt vào năm 1946, nặng hơn 27 tấn và chứa 18.000 ống chân không. Thay vì gõ mã như chúng ta làm ngày nay, các lập trình viên đầu tiên phải cắm và rút cáp, cài đặt công tắc để máy thực hiện các phép tính, một thế giới hoàn toàn khác biệt so với các môi trường phát triển tích hợp (IDE) hiện đại.

Bước #5: Sử dụng Amazon Q Developer trong AWS Console (Tùy chọn)

Nếu bạn dành nhiều thời gian quản lý hạ tầng hơn là viết mã, bảng điều khiển là mục nhập tuyệt vời.

Đăng nhập vào AWS Management Console (hoặc tạo tài khoản AWS miễn phí)

Lựa chọn biểu tượng Amazon Q từ thanh bên của trang chủ bảng điều khiển.

Hỏi đáp về các dịch vụ AWS, cấu hình hoặc các thực hành tốt nhất.

Trong giao diện điều khiển, Amazon Q cũng có thể:

Giúp khắc phục vấn đề mạng bằng công cụ VPC Reachability Analyzer.

Đề xuất các loại instance Amazon EC2 phù hợp dựa trên khối lượng công việc và bối cảnh sử dụng của bạn.

Điều này giúp đưa ra các quyết định về kiến trúc và vận hành nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Các tính năng chính của Amazon Q dành cho nhà phát triển trong việc tạo mã

Amazon Q Developer tập trung vào việc tăng tốc công việc lập trình hàng ngày bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào quy trình phát triển. Dưới đây là một số tính năng chính của trợ lý AI này cho việc lập trình mã:

Gợi ý mã nguồn trực tiếp và tự động hoàn thành

Amazon Q Developer cung cấp các đề xuất mã nguồn trực tiếp theo thời gian thực khi bạn gõ, giúp bạn viết mã nhanh hơn mà không làm gián đoạn quy trình lập trình. Sau khi cài đặt phần mở rộng Amazon Q, các đề xuất này sẽ được kích hoạt mặc định – bạn chỉ cần bắt đầu viết mã hoặc bình luận, và Q sẽ bắt đầu phản hồi.

Khi bạn nhập văn bản, Amazon Q sẽ xem xét:

Dòng mã hoặc bình luận hiện tại của bạn

Mã nguồn đã được viết trước đó trong cùng một tệp

Tên tệp, biến, hằng số và hàm đã được định nghĩa sẵn.

Các dịch vụ AWS, cơ sở mã nguồn hiện có, SDK và thư viện mà bạn đang sử dụng.

Dựa trên bối cảnh này, nó cung cấp các đề xuất có phạm vi bao gồm:

Một dòng mã duy nhất

Một câu lệnh hoặc khối mã hoàn thành

Một hàm hoàn chỉnh bao gồm xử lý lỗi và chú thích.

Bạn sẽ thấy các đề xuất chính xác hiển thị trực tiếp trong trình chỉnh sửa của mình và có thể chấp nhận chúng ngay lập tức bằng bàn phím. Nếu đề xuất không phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể tiếp tục gõ.

Theo thời gian, các đề xuất này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các thư viện nội bộ của nhóm, logic độc quyền và phong cách lập trình ưa thích của bạn. Tính năng tự động hoàn thành sẽ ít mang tính chung chung hơn và phù hợp hơn với cách hoạt động thực tế của hệ thống mã nguồn của bạn, từ đó nâng cao năng suất làm việc của nhà phát triển.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1953, John W. Backus và nhóm của ông tại IBM đã phát triển Speedcoding (hoặc Speedcode) để giảm bớt khó khăn lớn trong việc lập trình máy tính IBM 701 bằng mã máy thô. Sự căng thẳng giữa độ dễ dàng trong phát triển và hiệu quả là một trong những nỗ lực sớm nhất được ghi nhận hướng tới tự động hóa trong lập trình.

Dịch ngôn ngữ tự nhiên sang mã

Amazon Q Developer cũng cho phép bạn viết mã bằng tiếng Anh thông thường. Thay vì bắt đầu từ một tệp trống hoặc tìm kiếm các ví dụ, bạn có thể mô tả những gì bạn muốn xây dựng, và Q sẽ chuyển đổi ý định đó thành mã hoạt động.

Có những việc cần làm như:

Mô tả chức năng trong một bình luận và nhận được một hàm hoàn chỉnh được tạo ra.

Yêu cầu Q tạo API, trình xử lý Lambda hoặc logic cấu hình bằng ngôn ngữ đơn giản.

Giải thích điều bạn muốn xảy ra, không phải cách viết từng dòng mã.

Ví dụ, bạn có thể viết một bình luận như ‘Tạo một thùng S3 và lưu trữ các tệp tải lên của người dùng’, và Amazon Q có thể tạo ra mã nguồn, các lệnh nhập và các cuộc gọi SDK AWS cần thiết dựa trên mô tả đó.

Cách tiếp cận dựa trên ngôn ngữ tự nhiên này cũng hoạt động cho các công việc có cấu trúc hơn:

Chuyển đổi định nghĩa hạ tầng giữa các định dạng (ví dụ: chuyển đổi từ khung IaC này sang khung IaC khác bằng cách sử dụng CLI)

Tạo mã mẫu cho các ứng dụng không máy chủ

Tạo logic thiết lập, quyền truy cập và định nghĩa tài nguyên dựa trên một lời nhắc ngắn gọn.

Tùy chỉnh mã nguồn cho hệ thống mã nguồn của bạn

Theo mặc định, các công cụ AI cung cấp các đề xuất chung chung. Tuy nhiên, Amazon Q Developer đi một bước xa hơn bằng cách cho phép bạn tùy chỉnh quá trình tạo mã và phản hồi trò chuyện bằng chính mã nguồn riêng tư của bạn. Điều này có nghĩa là Q biết cách viết mã và học cách nhóm của bạn viết mã.

qua AWS

Tính năng tùy chỉnh mã nguồn có sẵn trong gói Amazon Q Developer Pro và được cài đặt bởi quản trị viên.

Quy trình tuân theo một luồng rõ ràng:

Kết nối kho lưu trữ mã nguồn của bạn: Quản trị viên có thể kết nối an toàn các kho lưu trữ từ GitHub, GitLab, Bitbucket hoặc Amazon S3. Tạo tùy chỉnh: Amazon Q phân tích mã và xây dựng mô hình tùy chỉnh. Điểm đánh giá cho thấy mức độ hiệu quả của tùy chỉnh có thể đạt được. Kích hoạt và kiểm soát quyền truy cập: Tính năng tùy chỉnh được kích hoạt và chia sẻ với các người dùng hoặc nhóm cụ thể. Sử dụng trong IDE: Các nhà phát triển chọn hồ sơ tùy chỉnh trong các IDE được hỗ trợ như VS Code hoặc JetBrains và ngay lập tức bắt đầu nhận được các đề xuất và phản hồi trò chuyện được tùy chỉnh.

Mô hình được cập nhật định kỳ để phản ánh các thay đổi trong mã nguồn của bạn, do đó các đề xuất luôn được cập nhật khi hệ thống của bạn phát triển.

❗️ Ghi chú: Tất cả mã nguồn được sử dụng cho tùy chỉnh sẽ được giữ riêng tư trong tổ chức của bạn. Nó không được sử dụng để đào tạo các mô hình cơ sở AWS, và các đề xuất tùy chỉnh chỉ hiển thị cho các nhà phát triển được ủy quyền trong tài khoản của bạn.

Khả năng xử lý công việc phức tạp của các agent

Amazon Q Developer không chỉ giới hạn ở việc đề xuất mã hoặc trả lời câu hỏi. Nó còn có thể hoạt động như một đại lý, nghĩa là nó có thể lập kế hoạch, suy luận và thực thi các công việc phức tạp, nhiều bước thay cho bạn với ít tương tác qua lại.

Bạn mô tả mục tiêu bằng ngôn ngữ tự nhiên, và Amazon Q sẽ xác định cách thực hiện. Nó chia yêu cầu thành các bước logic, quyết định công cụ nào cần sử dụng, thực hiện các hành động và tiếp tục lặp lại cho đến khi công việc hoàn thành.

Nó bao gồm các tác nhân được thiết kế riêng biệt, mỗi tác nhân tập trung vào một phần cụ thể của chu kỳ phát triển phần mềm. Dưới đây là một số tác nhân để giúp bạn sử dụng AI trong phát triển phần mềm một cách hiệu quả:

1. Trình phát triển (/dev)

Khi bạn sẵn sàng phát triển tính năng mới hoặc sửa lỗi, đây là công cụ đầu tiên bạn nên sử dụng. Nó giúp triển khai tính năng hoặc sửa lỗi trên nhiều tệp tin. Bạn mô tả thay đổi bằng ngôn ngữ thông thường, và công cụ sẽ phân tích mã nguồn hiện có, tạo kế hoạch từng bước và hiển thị những phần mã nguồn mà nó dự định sửa đổi.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các thay đổi ảnh hưởng đến nhiều lớp, như cập nhật API, logic kinh doanh và cấu hình cùng lúc.

🧠 Thú vị: Chương trình biểu tượng ‘Hello, World!’ đã trở nên nổi tiếng vào những năm 1970 như chương trình đầu tiên tiêu chuẩn cho người mới bắt đầu, củng cố vị trí của nó trong văn hóa lập trình thông qua công việc của Brian Kernighan tại Bell Laboratories.

2. Trình kiểm thử (/test)

Sau khi mã nguồn đã được triển khai, việc kiểm thử là bước tiếp theo, và công cụ này sẽ tiếp tục từ đó, tập trung vào việc cải thiện độ bao phủ của kiểm thử. Nó xác định những phần cần kiểm thử, tạo ra các bài kiểm thử đơn vị (bao gồm các trường hợp biên và kịch bản thất bại), tạo các mô phỏng khi cần thiết và chạy các bài kiểm thử trong môi trường IDE của bạn.

3. Kiểm tra tác nhân (/review)

Trước khi bất kỳ thay đổi nào được hợp nhất, bạn sẽ muốn có một người kiểm tra thêm. Đó là lúc công cụ kiểm tra tự động phát huy tác dụng. Nó hoạt động như một công cụ kiểm tra mã nguồn tự động, quét mã nguồn của bạn để phát hiện các rủi ro bảo mật, vấn đề chất lượng và vi phạm các nguyên tắc tốt nhất như thông tin đăng nhập bị lộ, truy vấn không an toàn hoặc xử lý lỗi yếu.

4. Trợ lý tài liệu (/doc)

Và khi mọi thứ đã sẵn sàng để triển khai, tài liệu thường trở thành vấn đề cuối cùng. Trình tạo tài liệu xử lý điều này bằng cách tạo hoặc cập nhật tài liệu dự án thông qua phân tích mã nguồn.

Nó có thể tạo hoặc cập nhật các tệp README, giải thích các API và tài liệu hóa các thành phần quan trọng, giúp bạn không cần phải viết mọi thứ thủ công.

Các trường hợp sử dụng của Amazon Q cho các nhóm phát triển

Từ việc tăng tốc phát triển tính năng đến đơn giản hóa các quy trình làm việc bản địa đám mây, Amazon Q Developer được thiết kế dành cho các nhóm phát triển và duy trì ứng dụng trên AWS.

Các trường hợp sử dụng này cho thấy Amazon Q phù hợp nhất trong các quy trình làm việc kỹ thuật thực tế, cách các nhóm áp dụng nó vượt ra ngoài các đề xuất mã cơ bản, và cách tận dụng các thực hành được hỗ trợ bởi AI này có thể giúp bạn trở thành một lập trình viên giỏi hơn.

Tạo các bài kiểm tra đơn vị cho các dự án hiện có

Với Amazon Q Developer, việc viết các bài kiểm tra đơn vị không còn là một công việc chậm chạp và thủ công, mà trở thành một phần của quy trình làm việc hàng ngày của bạn. Thay vì phải tạo các trường hợp kiểm tra bằng tay, bạn có thể kích hoạt trình kiểm tra đơn vị bằng một lệnh đơn giản /test trong IDE của mình.

📌 Cách thức hoạt động trong thực tế:

Bạn có thể đánh dấu một hàm hoặc chạy /test trực tiếp trong cuộc trò chuyện Amazon Q. Q phân tích cơ sở mã của bạn, hiểu bối cảnh xung quanh và tự động tạo các bài kiểm tra đơn vị liên quan. Điều này bao gồm các đường dẫn phổ biến, trường hợp biên và các tình huống lỗi dễ bị bỏ qua.

⚡️ Tại sao nó hữu ích:

Tạo các tệp thử nghiệm hoặc bổ sung vào các tệp hiện có.

Tạo mô phỏng và xử lý ngoại lệ.

Nâng cao độ bao phủ mà không cần thực hiện các công việc lặp đi lặp lại.

Trước khi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, Amazon Q sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn. Bạn có thể xem xét các thay đổi, chấp nhận những gì bạn muốn và hoàn toàn kiểm soát quá trình.

Kết quả là tăng tốc độ kiểm thử, mã nguồn đáng tin cậy hơn và dành nhiều thời gian hơn cho việc phát triển tính năng thay vì viết các bài kiểm thử lặp đi lặp lại.

Tối ưu hóa và cải tiến mã nguồn cũ

Mã nguồn cũ thường làm chậm tiến độ của các nhóm do logic phức tạp, các mẫu thiết kế lỗi thời và các thay đổi rủi ro. Amazon Q Developer giúp bạn dọn dẹp mã nguồn này một cách an toàn, ngay trong môi trường phát triển tích hợp (IDE) của bạn.

📌 Cách refactor với Amazon Q:

Mở tệp, đánh dấu đoạn mã bạn muốn cải thiện và yêu cầu Amazon Q tái cấu trúc hoặc tối ưu hóa nó bằng một lệnh đơn giản như ‘đơn giản hóa logic này’ hoặc ‘tối ưu hóa cho hiệu suất’.

Amazon Q trước tiên trình bày một kế hoạch rõ ràng, từng bước giải thích:

Những thay đổi sẽ diễn ra

Tại sao cần thay đổi?

Nó cải thiện tính dễ đọc, hiệu suất hoặc khả năng bảo trì như thế nào?

Bạn có thể đặt câu hỏi, điều chỉnh phương pháp hoặc dừng lại hoàn toàn. Sau khi được phê duyệt, mã nguồn cập nhật có thể được chèn vào chỉ với một cú nhấp chuột. Trong nhiều trường hợp, Q cũng cập nhật hoặc tạo các bài kiểm tra để bạn có thể xác minh các thay đổi ngay lập tức.

Tăng tốc quá trình onboarding cho các nhà phát triển mới

Quá trình onboarding thường đòi hỏi phải lục lọi mã nguồn lạ lẫm, tài liệu lỗi thời và nhiều câu hỏi. Amazon Q Developer giúp đẩy nhanh quá trình này bằng cách hoạt động như một hướng dẫn tích hợp sẵn trong IDE.

📌 Dưới đây là cách nó hỗ trợ:

Hiểu mã nguồn nhanh hơn: Các nhà phát triển mới có thể yêu cầu Amazon Q giải thích các tệp, hàm hoặc quy trình làm việc và nhận được câu trả lời trực tiếp liên quan đến mã nguồn thực tế.

Tự động điền vào các lỗ hổng tài liệu: Sử dụng tác nhân /doc , Q có thể tạo các tệp README hoặc tài liệu cấp thư mục bằng cách phân tích kho lưu trữ. Điều này giúp nhân viên mới nhanh chóng hiểu được kiến trúc, luồng dữ liệu và các thành phần chính.

Học tiêu chuẩn thông qua việc cần làm: Amazon Q tạo mã tuân thủ các mẫu hiện có và thư viện nội bộ, giúp các nhà phát triển mới viết mã chính xác ngay từ ngày đầu tiên.

📖 Xem thêm: Mẫu phát triển phần mềm

Các thực hành tốt nhất cho việc tạo mã nguồn bằng Amazon Q dành cho nhà phát triển

Amazon Q Developer hoạt động hiệu quả nhất khi bạn sử dụng nó như một đối tác lập trình thông minh. Dưới đây là một số phương pháp giúp bạn nhận được kết quả chính xác và có thể sử dụng được đồng thời duy trì sự kiểm soát đối với hệ thống mã nguồn của mình.

Bắt đầu với cấu trúc hiện có: Thêm các lệnh import, định nghĩa lớp hoặc khung hàm trước khi yêu cầu Q tạo logic để nó hiểu phạm vi và ý định.

Giữ các tệp tập trung: Tách logic không liên quan thành các tệp hoặc mô-đun riêng biệt để tránh làm rối mô hình với ngữ cảnh hỗn hợp.

Sử dụng trò chuyện cho các công việc phức tạp: Chuyển từ các đề xuất trong dòng sang bảng trò chuyện khi công việc yêu cầu giải thích, lặp lại hoặc lý giải từng bước.

Hãy cụ thể và rõ ràng: Đề cập đến ngôn ngữ lập trình, khung công tác, phiên bản và kết quả mong đợi thay vì đặt câu hỏi chung chung.

Đính kèm dữ liệu thực tế: Dán các đoạn mã liên quan, thông báo lỗi hoặc dữ liệu mẫu để Q có thể phân tích vấn đề thực tế.

Đọc trước khi chấp nhận: Kiểm tra mã nguồn được tạo ra về tính chính xác, các vấn đề bảo mật và sự phù hợp với mục tiêu của dự án.

Giới hạn của Amazon Q Developer

Amazon Q Developer là một công cụ mạnh mẽ, nhưng ngay cả các trình chỉnh sửa mã nguồn tốt nhất cũng có những giới hạn riêng. Bạn nên nắm rõ các giới hạn về quota, ranh giới kỹ thuật và hạn chế vận hành của công cụ để lập kế hoạch sử dụng một cách thực tế và tránh những bất ngờ khi quy mô triển khai mở rộng.

Giới hạn chuyển đổi mã hàng tháng: Giới hạn tự động hóa chuyển đổi mã ở mức 4.000 dòng mã mỗi tháng trên gói Pro, tính theo tài khoản.

Giới hạn luồng công việc do đại lý điều khiển: Chỉ cho phép 30 lần gọi đại lý mỗi tháng trong các IDE và Amazon CodeCatalyst cho các đại lý phát triển.

Hạn chế tóm tắt Yêu cầu Hợp nhất: Tạo tối đa 20 tóm tắt Yêu cầu Hợp nhất mỗi tháng trong CodeCatalyst

Giảm sức chứa trên các gói miễn phí: Áp dụng giới hạn thấp hơn cho AWS Builder ID và người dùng IAM so với người dùng gói Pro.

Áp dụng giới hạn kích thước prompt: Chấp nhận tối đa 4.000 ký tự cho mỗi prompt trò chuyện, điều này có thể hạn chế các yêu cầu rất lớn hoặc phức tạp.

Yêu cầu xác minh của con người: Thỉnh thoảng tạo ra mã nguồn không hoàn chỉnh hoặc sai sót, do đó việc kiểm tra của nhà phát triển là bắt buộc.

Hạn chế các quy trình làm việc phức tạp: Việc tự động hóa quy mô lớn hoặc chuyên sâu trở nên khó khăn nếu không có sự hỗ trợ ở cấp độ doanh nghiệp.

📮 ClickUp Insight: 12% số người được hỏi cho biết các trợ lý AI khó cài đặt hoặc kết nối với các công cụ của họ, và 13% khác cho biết có quá nhiều bước chỉ để hoàn thành các việc cần làm với các trợ lý. Dữ liệu phải được nhập thủ công, quyền truy cập phải được định nghĩa lại, và mỗi quy trình làm việc phụ thuộc vào chuỗi tích hợp có thể bị gián đoạn hoặc thay đổi theo thời gian. Tin vui? Bạn không cần phải "kết nối" các Super Agents của ClickUp với các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện hoặc cuộc họp của mình. Chúng được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng cùng các đối tượng, quyền truy cập và quy trình làm việc như bất kỳ đồng nghiệp con người nào khác. Vì các tích hợp, quyền truy cập và ngữ cảnh được thừa hưởng từ Không gian Làm việc theo mặc định, các tác nhân có thể hoạt động ngay lập tức trên các công cụ mà không cần cấu hình tùy chỉnh. Không cần phải cấu hình tác nhân từ đầu!

Giải pháp thay thế cho Amazon Q Developer

Amazon Q Developer hoạt động hiệu quả khi nhu cầu chính của bạn là hỗ trợ mã nguồn ở mức IDE, đặc biệt trong hệ sinh thái AWS. Tuy nhiên, khi nhóm phát triển mở rộng, nhiều người gặp phải giới hạn của nó và thực tế là việc phát hành phần mềm đòi hỏi nhiều hơn chỉ là viết mã. Phát triển phần mềm hiện đại cần một hệ thống tất cả trong một, mà không bắt buộc các nhà phát triển phải ghép nối năm công cụ khác nhau.

Đây chính là lúc ClickUp for Software Teams phát huy tác dụng, là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết nối quy trình lập kế hoạch, thực thi, tài liệu, hợp tác và mã nguồn trong một nền tảng duy nhất. Nó bao quát toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), với AI được tích hợp trực tiếp vào mọi tầng công việc, loại bỏ tình trạng phân tán công việc.

Điều đó có nghĩa là ClickUp hiểu rõ bối cảnh dự án: công việc là gì, tại sao nó quan trọng, ai là người chịu trách nhiệm, vị trí của nó trong sprint và tài liệu nào đã tồn tại.

Hãy cùng tìm hiểu cách nền tảng này vượt xa sự hỗ trợ ở mức IDE để trở thành một giải pháp thay thế thực sự cho Amazon Q Developer! 💁

Trả lời các câu hỏi công việc với ClickUp Brain

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) rất giỏi trong việc hiểu ngôn ngữ. Nhưng nếu không có bối cảnh thực tế, chúng vẫn chỉ đang đoán mò.

ClickUp Brain là công cụ AI nhận thức ngữ cảnh giúp kết nối mọi thứ trong không gian làm việc của bạn. Nó tổng hợp các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, cuộc hội thoại và lịch sử dự án để các phản hồi của nó phản ánh những gì thực sự đang diễn ra, chứ không chỉ dựa trên nội dung được nhập vào lệnh.

Tạo tài liệu kỹ thuật trực tiếp từ các công việc, ghi chú PR hoặc cuộc thảo luận kỹ thuật với ClickUp Brain

Dưới đây là những việc cần làm với AI này cho các nhóm phần mềm:

Tổng hợp tiến độ sprint, các rào cản và quyết định dựa trên dữ liệu dự án thời gian thực.

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời dựa trên lịch sử công việc thực tế.

Tạo các đoạn mã trong tài liệu hoặc công việc bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Phân tích đánh giá sản phẩm và phản hồi của người dùng để xác định nhu cầu và ưu tiên thực tế của người dùng.

Ví dụ, nếu bạn đang khám phá ý tưởng cho một ứng dụng chăm sóc sức khỏe tinh thần, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain giúp xác thực sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Nó sẽ lấy thông tin từ tài liệu, ghi chú nghiên cứu và cuộc hội thoại của bạn, đảm bảo các phản hồi được dựa trên bối cảnh dự án thực tế của bạn.

🧠 Thông tin thú vị: Máy tính Hướng dẫn Apollo (AGC) năm 1969 hoạt động với chỉ 72 kilobyte bộ nhớ (thường được nhắc đến là 64KB+ trong ngôn ngữ thông thường). Bộ nhớ lõi từ tính được dệt tay này có dung lượng nhỏ hơn cả lượng dữ liệu cần thiết để lưu trữ một bức ảnh độ phân giải cao trên một chiếc smartphone hiện đại.

Tìm kiếm trong Không gian Làm việc của bạn với ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise AI Search hoạt động ngầm để giúp mọi tệp tin, ghi chú và tích hợp trở nên dễ dàng tìm kiếm ngay lập tức. Nó kết nối tất cả các công cụ của bạn, như Tài liệu, công việc, trò chuyện, cuộc họp và thậm chí các ứng dụng bên ngoài như Drive, Slack, Gmail và Notion, vào một lớp tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI duy nhất.

Bạn có thể đặt các truy vấn trực tiếp, cấp cao như “Những vấn đề hàng đầu của khách hàng trong tháng này là gì?” hoặc “Những tính năng nào đang cản trở sprint này?” và nhận được câu trả lời dựa trên dữ liệu thời gian thực từ không gian làm việc.

Yêu cầu ClickUp Enterprise AI Search tìm kiếm các tài liệu hoặc công việc cụ thể chỉ trong vài giây

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nếu bạn từng phải dừng lại giữa chừng khi gỡ lỗi chỉ để lục lọi các ticket cũ, tài liệu, chủ đề thảo luận trên GitHub hoặc ghi chú từ cuộc họp, bạn sẽ hiểu rõ việc chuyển đổi ngữ cảnh nhanh chóng có thể làm mất đà như thế nào. ClickUp Brain MAX giải quyết vấn đề đó. Nó cung cấp cho bạn một trợ lý AI trên desktop hoạt động xuyên suốt Không gian Làm việc ClickUp, các công cụ điều phối AI bên ngoài và trên web. Bạn có thể trò chuyện với các mô hình AI cao cấp như Brain, Claude, Gemini, OpenAI và nhiều mô hình khác để phân tích lỗi, kiểm tra mã nguồn, tóm tắt yêu cầu hoặc tạo tài liệu. Khi các rào cản phát sinh từ câu hỏi "Điều này đã được thảo luận ở đâu?" hoặc "Yêu cầu kỹ thuật mới nhất là gì?", Brain MAX’s Universal Search thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, GitHub, tệp tin và cuộc hội thoại trong một nơi duy nhất. Nhận xác thực nhanh hơn và quyết định rõ ràng hơn với ClickUp Brain MAX

Chạy các quy trình làm việc tự động với ClickUp Agents

Bạn đang băn khoăn về cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc? Bạn đã đến đúng nơi.

ClickUp Super Agents là các trợ lý AI hoạt động trong không gian làm việc của bạn; chúng có thể được gắn thẻ, giao công việc hoặc kích hoạt tự động. Các trợ lý này cũng thực hiện suy luận qua nhiều bước thay vì chỉ cung cấp câu trả lời đơn lẻ.

Cấu hình các quy trình làm việc đa bước bằng cách sử dụng các công cụ và nguồn dữ liệu tùy chỉnh trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn với ClickUp Super Agents

Khác với các trợ lý AI truyền thống hoặc bot dựa trên quy tắc, ClickUp Agents có:

Bộ nhớ: Bộ nhớ ngắn hạn, dài hạn, bộ nhớ sự kiện và bộ nhớ sở thích, giúp họ ghi nhớ cách nhóm của bạn thực hiện công việc.

Trí tuệ ngữ cảnh: Theo dõi liên tục các cập nhật dự án, quyết định và thay đổi.

Tự chủ: Khả năng suy luận, phân công cho các tác nhân con và hoàn thành các quy trình làm việc từ đầu đến cuối.

Quản lý bởi con người: Quyền truy cập rõ ràng, nhật ký kiểm tra và các điểm kiểm tra phê duyệt.

Nhận thức môi trường: Họ có thể chủ động phát hiện rủi ro, trở ngại hoặc thông tin hữu ích mà không cần phải liên tục yêu cầu.

Điều này khiến chúng khác biệt cơ bản so với các tác nhân bị giới hạn trong IDE hoặc các kịch bản tự động hóa.

Những thông tin chi tiết về ClickUp Super Agents:

Tạo Super Agent ClickUp của riêng bạn

📌 Tùy chọn 1: Tạo Super Agent bằng Natural-Language Builder

Đây là cách nhanh nhất để bắt đầu và được khuyến nghị cho hầu hết các nhóm. Dưới đây là cách thức hoạt động:

Mở AI từ thanh điều hướng toàn cầu.

Lựa chọn New Super Agent từ menu bên cạnh

Chọn một trong các tùy chọn sau: Chọn một mẫu từ danh mục Agent Bắt đầu từ đầu với yêu cầu bằng tiếng Anh thông thường (ví dụ: Thiết lập trợ lý quy trình làm việc nội dung)

Chọn một mẫu từ danh mục Agent.

Bắt đầu từ đầu với một yêu cầu bằng tiếng Anh thông thường (ví dụ: Thiết lập trợ lý quy trình làm việc nội dung).

Trả lời các câu hỏi tiếp theo của người xây dựng.

Xem lại hồ sơ Agent trong thanh bên.

Kích hoạt Agent

Chọn một mẫu từ danh mục Agent.

Bắt đầu từ đầu với một yêu cầu bằng tiếng Anh thông thường (ví dụ: Thiết lập trợ lý quy trình làm việc nội dung)

📌 Tùy chọn 2: Tạo một Super Agent từ đầu

Tùy chọn này cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn thủ công. Việc cần làm là:

Mở AI từ thanh điều hướng toàn cầu và lựa chọn Tất cả các Super Agents.

Nhấp vào "Bắt đầu từ đầu" trong giao diện ClickUp Super Agents của bạn

Cấu hình: Tên và mô tả Quyền truy cập và khả năng hiển thị Hướng dẫn và mục tiêu Kích hoạt (thủ công, theo lịch trình hoặc dựa trên sự kiện)

Tên và mô tả

Quyền truy cập và khả năng hiển thị

Hướng dẫn và mục tiêu

Các trình kích hoạt (thủ công, theo lịch trình hoặc dựa trên sự kiện)

Kích hoạt Agent

Tên và mô tả

Quyền truy cập và hiển thị

Hướng dẫn và mục tiêu

Các kích hoạt (thủ công, theo lịch trình hoặc dựa trên sự kiện)

❗️ Ghi chú: Trước khi triển khai Agent vào các quy trình làm việc hoạt động, bạn có thể kiểm tra và cải thiện nó. Bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư (DM) để đặt câu hỏi, đưa ra phản hồi hoặc điều chỉnh hành vi, hoặc đơn giản là kích hoạt nó thủ công để xem cách nó hoạt động theo lịch trình. Lặp lại quá trình này khi cần thiết, điều chỉnh các lời nhắc, quyền truy cập và công cụ cho đến khi Agent hoạt động chính xác như mong muốn.

Sửa lỗi và triển khai tính năng với ClickUp Codegen

ClickUp Codegen là một trợ lý AI bên ngoài có khả năng hoàn thành công việc, phát triển tính năng và trả lời các câu hỏi liên quan đến mã nguồn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó được thiết kế để giúp các nhóm phát triển phần mềm triển khai tính năng nhanh hơn, giảm thiểu lỗi và thậm chí tạo ra các yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng cho sản xuất.

Dưới đây là cách Codegen hoạt động trong ClickUp:

Giao công việc cho Codegen Agent hoặc @đề cập đến nó trong phần bình luận của công việc để kích hoạt các hàm của nó.

Tự động hóa các công việc phát triển , trả lời các câu hỏi kỹ thuật và hỗ trợ lập trình trực tiếp từ bên trong ClickUp.

Tích hợp với Không gian Làm việc của bạn, cho phép nó đọc và cập nhật công việc, thêm bình luận, giao công việc và tương tác với quy trình làm việc của nhóm.

Tích hợp ClickUp Codegen vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn để tự động hóa quá trình lập trình

Để sử dụng Codegen, quản trị viên hoặc chủ sở hữu không gian làm việc cần kết nối nó từ Trung tâm Ứng dụng, và người dùng phải có tài khoản Codegen. Sau khi thiết lập, bất kỳ thành viên nào trong không gian làm việc đều có thể tương tác với Trợ lý Codegen.

📌 Ví dụ: Một lỗi sản phẩm được báo cáo ngay sau khi phát hành. Một công việc được tạo trong ClickUp với nhật ký lỗi, tác động đến người dùng và các liên kết đến công việc liên quan đến tính năng. Thay vì chuyển đổi công cụ, bạn có thể giao công việc cho ClickUp Codegen Agent để bắt đầu quá trình điều tra.

Đề cập đến ClickUp Codegen trong phần bình luận của công việc để kích hoạt các hàm của nó

Codegen phân tích toàn bộ ngữ cảnh công việc, theo dõi các phần liên quan của cơ sở mã nguồn và xác định trường hợp ngoại lệ gây ra lỗi.

Khi vấn đề đã được xác định rõ ràng, Codegen sẽ tạo ra một bản sửa lỗi tuân thủ các mẫu mã và tiêu chuẩn hiện có của bạn. Nó có thể cập nhật hoặc thêm các bài kiểm tra đơn vị để bao phủ tình huống lỗi và đảm bảo lỗi không tái phát.

Dưới đây là chia sẻ của Abraham Rojas, Quản lý Nhóm Triển khai, Pattern, về việc sử dụng ClickUp:

Chúng tôi sử dụng ClickUp để theo dõi các dự án phát triển phần mềm nội bộ; việc quản lý nhiều dự án và nhóm giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, đây là một trong những công cụ tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay để quản lý các dự án Scrum và Agile hiện đại.

Chúng tôi sử dụng ClickUp để đang theo dõi các dự án phát triển phần mềm nội bộ; việc quản lý nhiều dự án và nhóm giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, đây là một trong những công cụ tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay để quản lý các dự án Scrum và Agile hiện đại.

Biến hỗ trợ mã nguồn thành hành động với ClickUp

Mã nguồn do AI tạo ra hoạt động hiệu quả nhất khi phù hợp với cách làm việc hiện tại của các nhà phát triển. Và Amazon Q Developer thực hiện điều này một cách xuất sắc trong môi trường IDE, giúp các kỹ sư hiểu rõ mã nguồn hiện có, tái cấu trúc an toàn và triển khai nhanh hơn, đặc biệt trong các hệ thống tập trung vào AWS.

Tuy nhiên, phạm vi của nó chỉ dừng lại ở mã. Nó không thể nắm bắt được các cuộc thảo luận về kế hoạch, bối cảnh hỗ trợ hoặc tài liệu giải thích lý do tại sao một thứ gì đó tồn tại.

Khi bối cảnh đó nằm ở nơi khác, các nhà phát triển vẫn phải ghép nối các thông tin lại với nhau.

ClickUp tiếp cận vấn đề này theo cách khác. ClickUp Brain hiểu các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại, trong khi ClickUp Super Agents thực hiện các hành động dựa trên bối cảnh đó khi công việc phát triển. Và ClickUp Codegen liên kết trực tiếp các thay đổi mã nguồn với yêu cầu thực tế. Cùng nhau, chúng tạo ra một không gian làm việc thống nhất giữ nguyên bối cảnh từ giai đoạn kế hoạch đến triển khai mà không làm gián đoạn luồng công việc. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅