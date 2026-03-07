Cách theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng trong Google Trang tính

Bạn mở laptop để gửi hóa đơn và dừng lại. Bạn đã tính phí cho khách hàng này cho tháng này chưa? Hay đó là tháng trước? Bạn lướt qua email, tin nhắn trò chuyện và một bảng tính chưa cập nhật hoàn chỉnh có tên gì đó như ‘Retainers_FINAL_v3’.

Bạn ghi chú trong đầu để kiểm tra lại sau, biết rõ rằng "sau" thường có nghĩa là ngay trước mùa thuế. Khoản đặt cọc được thiết kế để giúp cuộc sống dễ dàng hơn – đó là nguồn thu nhập ổn định, nhưng việc đang theo dõi chúng có thể trở nên phức tạp nhanh chóng.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo công cụ theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng trong Google Trang tính. Chúng tôi sẽ đề cập đến các điểm dữ liệu quan trọng, hướng dẫn thiết lập từng bước và các thực hành tốt nhất để đảm bảo tính chính xác của hóa đơn và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách ClickUp, không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ bạn khi Google Trang tính bắt đầu gây giới hạn. 💁

Tại sao nên theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng trong bảng tính?

Bạn đang phải xử lý nhiều khách hàng cùng lúc và có cảm giác lo lắng rằng không thể phân biệt được giờ làm việc tính phí và không tính phí. Điều này dẫn đến việc mất doanh thu hoặc những cuộc hội thoại khó xử với khách hàng về các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến, làm ảnh hưởng đến niềm tin mà bạn đã vất vả xây dựng trong công việc.

Một bảng tính duy nhất tổng hợp tất cả dữ liệu này, giúp bạn dễ dàng nhận biết ai đang gần hết giới hạn và ai còn giờ sử dụng chưa dùng. Đây là lý do bạn nên bắt đầu từ đây. 🛠️

Thiết lập ngay lập tức: Bắt đầu theo dõi ngay hôm nay mà không cần quá trình hướng dẫn hoặc thời gian làm quen với phần mềm.

Tùy chỉnh hoàn toàn: Tự do tạo các cột và công thức phù hợp với cấu trúc thanh toán độc đáo của bạn.

Chia sẻ thông tin khách hàng dễ dàng: Xuất dữ liệu hoặc cấp quyền chế độ xem chỉ đọc để đảm bảo giao tiếp minh bạch.

Miễn phí: Truy cập công cụ miễn phí, điều này làm cho nó trở thành lựa chọn tốt cho các freelancer hoặc nhóm nhỏ mới bắt đầu sử dụng mô hình phí giữ chỗ.

Mặc dù bảng tính rất hiệu quả cho các thiết lập đơn giản, nhưng chúng thiếu tính năng tự động hóa cho các cập nhật thủ công.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ ‘ retainer ’ có nguồn gốc từ thời Trung Cổ (thế kỷ 15) để mô tả một người, thường là người hỗ trợ trung thành hoặc phụ thuộc vào một người có địa vị cao, được “giữ lại” để phục vụ. Những cá nhân này, thường là một phần của một nhóm lớn hơn được gọi là retinue hoặc affinity, được giữ lại để phục vụ một lãnh chúa, quý tộc hoặc vua chúa với vai trò cố vấn, vệ sĩ, người hầu hoặc lính.

Các thành phần chính của công cụ theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng trong Google Trang tính

Một công cụ theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng trong Google Trang tính là một bảng tính theo dõi các thỏa thuận đặt cọc, cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về số giờ làm việc, số dư còn lại và chu kỳ thanh toán.

Bạn đã từng thử tạo một công cụ theo dõi trước đây, nhưng nó dẫn đến một hệ thống khó duy trì, gây ra tranh chấp về hóa đơn và cuối cùng là việc bỏ hẳn công cụ theo dõi đó.

Dưới đây là một số điểm dữ liệu quan trọng giúp việc quản lý khoản đặt cọc trở nên thực sự hữu ích. 📊

Thông tin về khách hàng và dự án

Mỗi hàng trong bảng theo dõi của bạn cần có dữ liệu nhận dạng cơ bản để giữ cho công việc của bạn được tổ chức gọn gàng. Điều này bao gồm tên khách hàng, người liên hệ chính, tên dự án hoặc hợp đồng, ngày bắt đầu và bất kỳ số tham chiếu hợp đồng liên quan nào.

Khi quản lý nhiều khoản phí duy trì, bạn cần có khả năng lọc hoặc tìm kiếm theo khách hàng một cách nhanh chóng mà không phải cuộn qua hàng trăm hàng dữ liệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm cột 'Trạng thái' với các tùy chọn như Hoạt động, Tạm dừng hoặc Hoàn thành. Điều này giúp bạn dễ dàng lọc ra các khách hàng không hoạt động khỏi chế độ xem làm việc chính, giữ cho bảng theo dõi của bạn gọn gàng và tập trung.

Phí giữ chỗ và chu kỳ thanh toán

Để tránh nhầm lẫn về dòng tiền khi thanh toán cho khách hàng, bạn cần theo dõi số tiền phí duy trì hàng tháng, tần suất thanh toán (như hàng tháng hoặc hàng quý), điều khoản thanh toán và ngày gia hạn.

Một ví dụ phổ biến về phí giữ chỗ là $3,000/tháng cho 20 giờ công việc thiết kế, thanh toán vào ngày đầu tiên của tháng, với điều khoản thanh toán net-30. Bảng tính của bạn nên ghi lại tất cả các chi tiết này trong các cột riêng biệt.

🔍 Bạn có biết? Trong các ngành nghề như luật, thời gian thường được ghi chép theo các khoảng thời gian chính xác (ví dụ: 0,1 giờ hoặc các khối thời gian 6 phút) để đảm bảo tính chính xác trong việc tính phí dựa trên khoản đặt cọc.

Đang theo dõi giờ làm việc hoặc các sản phẩm/dịch vụ đã hoàn thành

Phương pháp theo dõi của bạn phải phù hợp với cấu trúc hợp đồng. Một số khoản phí duy trì dựa trên giờ làm việc, nơi khách hàng trả tiền cho một số giờ cố định mỗi tháng, trong khi những khoản khác dựa trên kết quả dự án( ), nơi họ trả tiền cho một số kết quả cụ thể.

Dưới đây là những gì đang theo dõi:

Đối với khoản đặt cọc tính theo giờ: Ngày, mô tả công việc, thành viên nhóm thực hiện công việc, số giờ đã ghi nhận và tổng số giờ tích lũy trong tháng.

Đối với công việc dựa trên sản phẩm đầu ra: Tên của sản phẩm đầu ra, ngày đáo hạn, trạng thái hoàn thành và số lần sửa đổi.

Nếu bạn quản lý cả hai loại khoản đặt cọc, hãy sử dụng các tab riêng biệt trong bảng tính của bạn. Trộn chúng trong một chế độ xem duy nhất là nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn và khó khăn trong việc báo cáo.

Số dư và trạng thái thanh toán

Khách hàng của bạn mong muốn biết số dư còn lại của họ bất cứ lúc nào, và việc lúng túng khi trả lời sẽ làm suy giảm niềm tin mà bạn đã xây dựng. Công cụ theo dõi của bạn phải bao gồm các cột cho số giờ hoặc sản phẩm đã sử dụng, số dư còn lại, số dư chuyển tiếp từ các tháng trước, trạng thái hóa đơn và ngày thanh toán.

Bạn có thể sử dụng các công thức trừ đơn giản như ‘=Retainer Hours – Hours Used’ để tự động tính toán số dư còn lại. Đối với trạng thái thanh toán, tạo một menu thả xuống với các tùy chọn như ‘Chưa xuất hóa đơn’, ‘Đã xuất hóa đơn’, ‘Đã thanh toán’ và ‘Quá hạn’ để theo dõi tài chính một cách rõ ràng.

Cách tạo bảng theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng trong Google Trang tính

Bạn đã biết thông tin cần theo dõi, nhưng việc nhìn vào một bảng tính trống có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi nghĩ đến việc cài đặt công thức và liên kết các tab khác nhau.

Sự do dự này có thể dẫn đến việc mất thêm giờ làm việc có thể tính phí hoặc một công cụ theo dõi cồng kềnh dễ hỏng hóc. Với hướng dẫn đơn giản này, bạn có thể tạo ra một công cụ theo dõi hoạt động trong vài phút. ✨

Bước #1: Cài đặt cấu trúc bảng tính của bạn

Bắt đầu bằng cách tạo một Google Trang tính mới. Đặt tên cho tab đầu tiên là ‘Tổng quan khách hàng’ để hiển thị dữ liệu tóm tắt và tạo tab thứ hai có tên ‘Nhật ký thời gian’ để ghi chép mục nhập chi tiết.

Sắp xếp Google Trang tính của bạn với các tiêu đề cụ thể

Trên tab ‘Tổng quan về khách hàng’, thêm tiêu đề cho:

Tên khách hàng

Số tiền phí duy trì

Số giờ được bao gồm

Chu kỳ thanh toán

Ngày bắt đầu

Trạng thái

Số giờ đã sử dụng (tháng này)

Số giờ còn lại

Ghi chú

Bước #2: Tạo tab nhật ký thời gian và liên kết nó bằng công thức.

Trên tab ‘Time Log’, bao gồm các cột cho

Ngày

Tên khách hàng

Mô tả công việc

Thành viên nhóm

Giờ

Menu thả xuống "Có thể tính phí (Có/Không)"

Thêm công thức SUMIF vào cột "Giờ sử dụng"

Sử dụng công thức SUMIF để tự động lấy tổng số giờ từ tab ‘Time Log’ vào tab ‘Client Overview’. Ví dụ, trong cột ‘Hours Used’, bạn có thể sử dụng công thức như =SUMIF(TimeLog!B:B, A2, TimeLog!E:E).

🔍 Bạn có biết? 94% bảng tính được sử dụng trong quyết định kinh doanh chứa các lỗi nghiêm trọng. Vấn đề lớn nhất là kế hoạch cơ bản. Hầu hết các bảng tính được tạo ra một cách tùy tiện, không có cấu trúc rõ ràng hoặc kiểm tra tính chính xác, và các vấn đề chỉ được phát hiện sau khi chúng đã ảnh hưởng đến giá cả, hóa đơn hoặc hoạt động kinh doanh.

Bước #3: Thêm định dạng có điều kiện

Làm nổi bật thông tin quan trọng bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện. Ví dụ, bạn có thể cài đặt quy tắc để tô đỏ ô 'Số giờ còn lại' khi số dư giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, như hai giờ.

Đi đến tab Định dạng > Định dạng có điều kiện để làm nổi bật thông tin

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khóa các ô chứa công thức để ngăn các thành viên trong nhóm vô tình ghi đè hoặc làm hỏng các tính toán của bạn.

Bước #4: Cài đặt xác thực dữ liệu

Tránh lỗi đánh máy và duy trì tính nhất quán của dữ liệu bằng cách tạo menu thả xuống cho các cột như Tên Khách hàng và Trạng thái. Điều này đảm bảo các công thức hoạt động chính xác và báo cáo của bạn luôn chính xác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi triển khai cho toàn bộ nhóm, hãy thử nghiệm công cụ theo dõi mới của bạn với dữ liệu của một khách hàng duy nhất để phát hiện sớm các lỗi công thức.

Các phương pháp tốt nhất để quản lý khoản đặt cọc của khách hàng trong Google Trang tính

Bạn đã tạo ra một công cụ theo dõi hoàn hảo, nhưng sau vài tuần, nó đã trở nên lỗi thời và việc duy trì nó trở nên như một nhiệm vụ nhàm chán. Những nguyên tắc tốt nhất về vận hành này sẽ giúp bạn duy trì bảng tính chính xác và hữu ích theo thời gian. 👇

Ghi chép thời gian hàng ngày, không phải hàng tuần: Việc chờ đến thứ Sáu để ghi chép giờ làm việc thường dẫn đến việc quên các công việc và ghi chép không chính xác, khiến Việc chờ đến thứ Sáu để ghi chép giờ làm việc thường dẫn đến việc quên các công việc và ghi chép không chính xác, khiến việc quản lý bảng chấm công trở nên quan trọng.

Kiểm tra số dư trước khi gọi cho khách hàng: Không có gì làm mất niềm tin nhanh hơn việc bị bất ngờ khi khách hàng hỏi về số giờ còn lại của họ.

Cài đặt nhắc nhở lịch cho việc gia hạn: Bạn nên thêm nhắc nhở hai tuần trước khi mỗi khoản phí dịch vụ được gia hạn để có thời gian thảo luận về các thay đổi phạm vi hoặc điều chỉnh mức phí.

Ghi chú ngay lập tức về các thay đổi phạm vi công việc: Nếu khách hàng yêu cầu Nếu khách hàng yêu cầu công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng giữ chỗ , hãy ghi chú vào trình theo dõi trước khi bắt đầu để tránh tranh chấp sau này.

Lưu trữ các khoản đặt cọc đã hoàn thành: Giữ chế độ xem làm việc gọn gàng bằng cách di chuyển các khách hàng không hoạt động sang tab ‘Archive’ riêng biệt.

Sao lưu bảng tính hàng tháng: Mặc dù Google Trang tính tự động lưu, nhưng việc xóa nhầm có thể xảy ra, vì vậy hãy xuất một bản sao vào ổ đĩa cục bộ để yên tâm.

Những thói quen này hiệu quả cho danh sách khách hàng nhỏ, nhưng sự kỷ luật thủ công mà chúng yêu cầu thường không còn hiệu quả khi kinh doanh của bạn phát triển.

📮 ClickUp Insight: 39% cho biết sự bất ổn tài chính là nỗi lo lớn nhất của họ khi xem xét một sự nghiệp đa dạng — sự không chắc chắn là rào cản lớn nhất. Thay vì đoán xem thời gian và tiền bạc của bạn đi đâu, ClickUp cho phép bạn theo dõi mọi giờ làm việc trên từng dự án với tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn. Bạn có thể gắn thẻ công việc theo khách hàng hoặc nguồn thu nhập, ghi lại giờ làm việc tính phí và sử dụng Trường Tùy chỉnh để ghi lại tỷ lệ hoặc thanh toán. Với Bảng điều khiển trong ClickUp, bạn có thể xem chính xác lượng thời gian bạn đầu tư, giá trị của nó và các dự án nào mang lại lợi nhuận cao nhất—tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực.

Giới hạn của việc theo dõi khoản đặt cọc trong Google Trang tính

Hệ thống bảng tính của bạn đang bắt đầu gặp khó khăn do danh sách khách hàng ngày càng tăng. Sự hỗn loạn thủ công này dẫn đến mất doanh thu, không thể có cái nhìn tổng quan theo thời gian thực mà không cần báo cáo thủ công, và quy trình làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Dưới đây là các hạn chế cụ thể sẽ tích lũy theo thời gian khi doanh nghiệp của bạn phát triển:

Không có các biện pháp bảo vệ hợp tác thời gian thực: Khi nhiều thành viên trong nhóm chỉnh sửa một bảng tính cùng lúc, họ có thể dễ dàng ghi đè lên các mục nhập của nhau hoặc làm hỏng các công thức quan trọng.

Nhập thời gian thủ công dễ gây lỗi: Quên ghi lại giờ làm việc hoặc nhập dữ liệu sai có thể làm sai lệch toàn bộ tính toán số dư, dẫn đến hóa đơn không chính xác.

Thiếu cảnh báo tự động hóa: Bạn sẽ không biết khách hàng đã sử dụng 90% hạn mức cho đến khi kiểm tra bảng tính thủ công, và đến lúc đó, bạn có thể đã vượt quá hạn mức phí duy trì.

Báo cáo yêu cầu công việc bổ sung: Việc tạo báo cáo hàng tháng cho khách hàng đòi hỏi phải sao chép và dán dữ liệu thủ công vào một tài liệu khác hoặc email.

Quản lý phiên bản phức tạp: Nếu có sự cố xảy ra, việc xác định ai đã thay đổi gì và khi nào đòi hỏi phải đào sâu vào lịch sử sửa đổi phức tạp của nó.

Không tích hợp với công cụ lập hóa đơn: Bạn phải chuyển tất cả dữ liệu từ công cụ theo dõi sang Bạn phải chuyển tất cả dữ liệu từ công cụ theo dõi sang công cụ lập hóa đơn một cách thủ công, điều này làm tăng gấp đôi công việc và tăng nguy cơ lỗi.

Khi những giới hạn này bắt đầu tốn kém thời gian và tiền bạc hơn so với việc sử dụng bảng tính, đã đến lúc khám phá phần mềm quản lý khoản đặt cọc thông minh.

Tại sao bạn cần hơn cả một bảng tính: Đừng tiếp tục quản lý agency của bạn bằng bảng tính — Các công cụ quản lý agency này có thể mở rộng quy mô 😮‍💨🔥 | ClickUp

Cách theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng trong ClickUp

Sự lộn xộn trong bảng tính của bạn đang khiến bạn phải đối mặt với việc cập nhật thủ công và sự phức tạp của các công cụ. Loại bỏ công việc thủ công và rủi ro lỗi bằng cách đưa việc theo dõi thời gian, dữ liệu khách hàng và quản lý dự án vào Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới: ClickUp! 🤩

Một cái nhìn tổng quan về nền tảng:

Hãy cùng khám phá tại sao đây là công cụ hoàn hảo cho cả các agency và freelancer. ✨

Tạo cơ sở dữ liệu của bạn

Trong Google Trang tính, các công cụ theo dõi khoản đặt cọc thường gặp vấn đề vì một lý do: quy tắc thay đổi. Thời gian làm việc được chuyển sang tháng tiếp theo, tỷ lệ tính phí khác nhau tùy theo khách hàng, và một số khoản đặt cọc được đặt lại hàng tháng, trong khi một số khác thì không.

ClickUp giữ nguyên bố cục bảng tính mà bạn quen thuộc, nhưng cố định cấu trúc bằng cách sử dụng chế độ xem Table View của ClickUp và các Trường Tùy chỉnh tích hợp sẵn của ClickUp. Mỗi hàng có thể đại diện cho một khoản phí giữ chỗ của khách hàng hoặc một chu kỳ phí giữ chỗ hàng tháng.

Đặt các Trường Tùy chỉnh ClickUp cụ thể cho các công việc của bạn và xem chúng trong chế độ xem bảng ClickUp

Các Trường Tùy chỉnh xác định rõ các quy tắc:

Số tiền phí duy trì

Số giờ được bao gồm

Chu kỳ thanh toán

Cho phép chuyển tiếp (Có/Không)

Số giờ đã sử dụng trong tháng hiện tại

Ví dụ, bạn theo dõi 12 khoản phí duy trì hoạt động trong chế độ xem bảng. Thay vì phải tính toán lại công thức mỗi tháng, mỗi công việc phí duy trì có các trường dữ liệu riêng, do đó logic vẫn được duy trì ngay cả khi giá trị thay đổi. Bạn có thể lọc và sắp xếp danh sách khách hàng theo bất kỳ trường dữ liệu nào, và khi cập nhật ở một nơi, các thay đổi sẽ được phản ánh ở mọi nơi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sheets có thể hiển thị số tiền phí duy trì, nhưng nó gặp khó khăn trong việc trả lời câu hỏi thực sự: Công việc nào đang tiêu tốn số tiền phí duy trì này? Kết nối trực tiếp các bản ghi phí duy trì với các nhiệm vụ ClickUp hoặc dự án ClickUp thông qua ClickUp Relationships. Ví dụ, nếu phí duy trì hàng tháng của khách hàng được liên kết với 18 công việc trong các lĩnh vực chiến lược, nội dung và thiết kế. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể mở bản ghi phí duy trì và xem chính xác công việc nào đang tiêu tốn thời gian.

Tránh biến các khoản phí duy trì thành ngân sách trừu tượng và làm cho chúng phản ánh sử dụng thực tế với ClickUp Mối quan hệ

Theo dõi mọi giờ làm việc tính phí

Trong Sheets, thời gian đang theo dõi cho các công việc thường được lưu trữ trong một tab riêng biệt, không liên kết với các sản phẩm đầu ra. Đó chính là nơi niềm tin bị suy giảm.

Nhận hóa đơn rõ ràng hơn và cuộc hội thoại thoải mái hơn với ClickUp theo dõi thời gian

ClickUp Time Tracking liên kết việc theo dõi thời gian với các công việc, do đó việc sử dụng khoản đặt cọc luôn có thể giải thích được. Ví dụ, một nhà chiến lược ghi lại 2,25 giờ cho "Đánh giá hiệu suất hàng tháng". Bạn cũng có thể đánh dấu chúng là có thể tính phí hoặc không thể tính phí để đảm bảo hóa đơn chính xác. Những giờ này tự động được tính vào việc sử dụng khoản đặt cọc của khách hàng. Khi đến thời điểm thanh toán, tất cả những gì bạn cần làm là kiểm tra lại.

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ ‘freelance’ xuất hiện vào đầu thế kỷ 19 để mô tả những chiến binh lính đánh thuê thời Trung Cổ hoặc ‘free lances’, những người không cam kết phục vụ cho bất kỳ lãnh chúa cụ thể nào.

Xem tình trạng khoản đặt cọc một cách nhanh chóng

Khoản đặt cọc có thể hết hạn mà không có cảnh báo. Một tháng này chúng vẫn ổn, tháng sau đã hết hạn, và bạn chỉ phát hiện ra sau khi đã giao hàng.

Bảng điều khiển ClickUp giúp phát hiện rủi ro sớm.

Các bảng điều khiển ClickUp tự động cập nhật giúp đơn giản hóa việc giao tiếp với khách hàng và xây dựng niềm tin.

Bạn có thể tạo một bảng điều khiển hiển thị:

Khoản đặt cọc sắp vượt quá số giờ được phân bổ

Khoản đặt cọc có thời gian chưa sử dụng giữa tháng

Khách hàng có chi phí vượt quá thường xuyên

Quản lý và phân tích các khoản đặt cọc một cách chủ động với Bảng điều khiển ClickUp

Dưới đây là một số thẻ tùy chỉnh bạn có thể thêm vào bảng điều khiển của mình:

Thẻ Theo dõi Thời gian: Hiển thị tổng số giờ đã ghi lại cho từng khách hàng trong chu kỳ thanh toán hiện tại.

Thẻ Danh sách (Công việc Phí duy trì): Hiển thị tất cả các công việc liên quan đến phí duy trì của khách hàng.

Thẻ Tiến độ Trường Tùy chỉnh: Hiển thị phần trăm giờ phí duy trì đã sử dụng

Biểu đồ cột (Giờ theo khách hàng): So sánh số giờ đã sử dụng trên tất cả các khoản phí duy trì.

Thẻ thông tin (Tổng quan về tình trạng khoản đặt cọc): Cho phép bạn hiển thị các cột như Khách hàng, Số giờ đặt cọc, Số giờ đã sử dụng, Tỷ lệ sử dụng, Trạng thái thanh toán, Gia hạn.

Điều này cho phép bạn theo dõi việc sử dụng tài nguyên của nhóm trên các khách hàng và phát hiện các xu hướng mở rộng phạm vi công việc trước khi chúng trở thành tranh chấp về hóa đơn.

Hướng dẫn nhanh để tạo bảng điều khiển của bạn:

Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với trí tuệ nhân tạo (AI)

ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh của nền tảng, hoạt động dựa trên dữ liệu phí duy trì hiện có của bạn (các công việc, thời gian theo dõi, trường tùy chỉnh, mối quan hệ). Thay vì kiểm tra nhiều thẻ bảng điều khiển, bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nhận câu trả lời bối cảnh được trích xuất từ không gian làm việc của bạn.

Việc cần làm để ClickUp làm tốt cho khoản đặt cọc:

Theo dõi thời gian được ghi lại cho các công việc liên kết với khoản đặt cọc.

Hiểu các Trường Tùy chỉnh như Giờ phí duy trì, Chu kỳ thanh toán và Tên khách hàng

Tổng hợp các mẫu dữ liệu qua nhiều khách hàng và các kỳ khác nhau.

Tạo các bản tóm tắt sẵn sàng cho khách hàng dựa trên dữ liệu thực tế (không phải phỏng đoán).

Nhận thông tin chi tiết về dữ liệu phí duy trì của bạn trong khi vẫn còn thời gian để điều chỉnh phạm vi, tiến độ hoặc kỳ vọng với ClickUp Brain

📌 Ví dụ về các lệnh:

‘Những khoản phí giữ chỗ của khách hàng nào có khả năng vượt quá số giờ được phân bổ trước khi kết thúc tháng?’ Việc cần làm: Xem xét mức sử dụng hiện tại + số ngày còn lại trong chu kỳ thanh toán

Chức năng: Xem xét mức sử dụng hiện tại + số ngày còn lại trong chu kỳ thanh toán

‘Tổng hợp việc sử dụng khoản đặt cọc của Khách hàng A bằng tiếng Việt đơn giản’ Chức năng: Hiển thị chi tiết có thể dán vào email hóa đơn hoặc tài liệu kiểm tra

Việc cần làm: Hiển thị chi tiết có thể dán vào email hóa đơn hoặc tài liệu kiểm tra

‘Những khoản phí duy trì nào thường xuyên có tỷ lệ sử dụng dưới 60%?’ Việc cần làm: Giúp xác định sự không khớp về giá cả hoặc vấn đề về mức độ tương tác

Chức năng: Giúp xác định sự không khớp về giá cả hoặc các vấn đề liên quan đến tương tác

Chức năng: Xem xét mức sử dụng hiện tại + số ngày còn lại trong chu kỳ thanh toán

Việc cần làm: Hiển thị chi tiết có thể dán vào email hóa đơn hoặc tài liệu kiểm tra

Chức năng: Giúp xác định sự không khớp về giá cả hoặc các vấn đề liên quan đến tương tác

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại

Trong khi ClickUp Brain phản hồi khi bạn đặt câu hỏi, ClickUp Super Agents hoạt động chủ động trong nền. Chúng theo dõi không gian làm việc của bạn liên tục và phát hiện các vấn đề mà không cần được yêu cầu.

Hãy để hệ thống quản lý công việc thường xuyên và phát hiện vấn đề bằng ClickUp Super Agents

Việc cần làm:

Theo dõi thời gian sử dụng so với giới hạn khoản đặt cọc

Theo dõi chu kỳ thanh toán và ngày gia hạn.

Phát hiện các mẫu sử dụng cho thấy sự mở rộng phạm vi hoặc sử dụng không hiệu quả.

Gửi tóm tắt hoặc cảnh báo tự động (hàng tuần, hàng tháng hoặc dựa trên ngưỡng).

Ví dụ, bạn có thể tạo một Super Agent để cảnh báo khi khách hàng sử dụng quá 75% khoản đặt cọc vào giữa tháng, giúp bạn có thời gian điều chỉnh ưu tiên. Hoặc trước khi gia hạn, một Super Agent khác sẽ đánh dấu các khoản đặt cọc có mức sử dụng thường xuyên vượt quá giới hạn.

🔍 Bạn có biết? Trong quá khứ, một số thỏa thuận phí giữ chỗ cấm các chuyên gia đại diện cho bất kỳ khách hàng nào có lợi ích xung đột. Theo thời gian, loại “phí giữ chỗ độc quyền” này trở nên ít phổ biến hơn do các quy tắc đạo đức trong dịch vụ pháp lý hiện đại.

Sử dụng ClickUp ngay lập tức

Google Trang tính là một công cụ phù hợp để bắt đầu theo dõi khoản đặt cọc của khách hàng. Nó giúp bạn hiển thị thông tin, buộc bạn phải xem xét các giới hạn và tránh việc làm việc mù quáng. Trong một thời gian, điều đó là đủ. Nhưng ngay khi các khoản đặt cọc tích lũy – với các chu kỳ thanh toán khác nhau, quy tắc chuyển tiếp và mức sử dụng không đều – Google Trang tính bắt đầu đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn chính các khoản đặt cọc đó.

ClickUp phù hợp ở đây. Bạn vẫn có cấu trúc của một bảng, nhưng giờ đây nó được kết nối với công việc thực tế, theo dõi thời gian và khả năng hiển thị trực tiếp. Các bảng điều khiển cho bạn biết tình trạng của khoản đặt cọc trước khi mọi thứ trở nên phức tạp. ClickUp Brain giúp bạn phát hiện các mẫu sớm. Các Super Agents theo dõi việc sử dụng để bạn không cần phải nhớ kiểm tra.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Ví dụ về cấu trúc phí giữ chỗ cho công việc của khách hàng là gì?

Một cấu trúc phí giữ chỗ phổ biến là phí giữ chỗ hàng tháng $2,500 cho 15 giờ công việc, với số giờ chưa sử dụng được chuyển sang tháng tiếp theo và số giờ vượt quá sẽ được tính phí $175/giờ.

Làm thế nào để theo dõi giờ làm việc của khoản đặt cọc khi nhiều thành viên trong nhóm làm việc trên cùng một khách hàng?

Mỗi thành viên trong nhóm nên ghi lại số giờ làm việc của mình riêng biệt, kèm theo tên của họ cho mỗi mục nhập. Công thức SUMIF có thể được sử dụng để tính tổng tất cả các mục nhập theo khách hàng, bất kể ai đã ghi lại chúng.

Bạn nên theo dõi giờ làm việc hay các sản phẩm/dịch vụ đã hoàn thành trong công cụ theo dõi khách hàng của mình?

Điều này nên phù hợp với cấu trúc hợp đồng của bạn. Nếu bạn đã thỏa thuận về số giờ cố định, hãy theo dõi số giờ, và nếu bạn đã cam kết cung cấp các sản phẩm cụ thể như bài viết blog hoặc thiết kế, hãy theo dõi các sản phẩm đầu ra.

Khi nào bạn nên chuyển từ Google Trang tính sang phần mềm quản lý khoản đặt cọc chuyên dụng?

Xem xét việc chuyển sang sử dụng ClickUp khi bạn đang quản lý hơn năm khách hàng có hợp đồng giữ chỗ hoạt động hoặc phát hiện mình phải dành nhiều thời gian cho việc thực hiện mục nhập thủ công và đối chiếu dữ liệu.