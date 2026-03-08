Cách AI Nâng Cao Sự Tương Tác Của Đối Tác: Các Trường Hợp Ứng Dụng Thực Tế

Bạn đã hoàn thành mọi việc cần làm để mang lại cho đối tác của mình khởi đầu tốt nhất:

Chỉ định người liên hệ, gửi bộ kit chào mừng và ký kết các thỏa thuận. Bạn đã tổ chức các phiên đào tạo trực tiếp để giải thích về sản phẩm, cấp chứng chỉ và chia sẻ các tài liệu bán hàng tốt nhất của mình.

Trên giấy tờ, các đối tác của bạn đã sẵn sàng để thành công.

Tuy nhiên, các giao dịch đang bị đình trệ và doanh thu dự kiến vẫn chỉ là mơ ước.

Điều tự nhiên là bạn sẽ thắc mắc: Liệu chúng ta có chọn sai đối tác không? Có lẽ không. Có thể, bạn chưa tương tác đủ với họ.

Sự tương tác với đối tác được hỗ trợ bởi AI đảm bảo rằng các nhà phân phối, đại lý và đối tác liên kết của bạn có cả kiến thức và động lực để bán sản phẩm của bạn — mà không cần bạn phải theo đuổi họ.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách AI hỗ trợ việc duy trì sự tham gia của đối tác, cùng với các bước để triển khai nó👇

Độ tương tác của đối tác là gì?

Tương tác với đối tác là quá trình liên tục trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác của bạn để họ luôn hoạt động tích cực, đồng hành và có động lực để bán sản phẩm của bạn một cách nhất quán.

Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong thực tế:

Kiểm tra định kỳ: Lên lịch các cuộc gọi hàng tuần để đánh giá các giao dịch đang diễn ra, giải quyết vấn đề và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo cùng nhau.

Giao tiếp cá nhân hóa: Gửi các bản tin được cá nhân hóa với thông tin cập nhật sản phẩm, mẹo thị trường, câu chuyện thành công, tài nguyên bổ sung, v.v., để hỗ trợ đối tác.

Đang theo dõi hiệu suất: Giám sát các chỉ số như số lượng giao dịch mỗi đối tác, số lượng khách hàng tiềm năng tạo ra, tỷ lệ tham dự webinar và điểm đánh giá sức khỏe của đối tác.

Chương trình khen thưởng: Cung cấp các khoản thưởng, giải thưởng và nội dung độc quyền để khích lệ những nhân viên xuất sắc nhất.

Việc quản lý tất cả những điều này một cách thủ công sẽ không thể duy trì lâu dài.

1️⃣ Đầu tiên, bạn không có đủ nguồn lực để tương tác cá nhân với từng đối tác. Vì vậy, bạn tự nhiên tập trung vào những đối tác đã mang lại doanh thu, trong khi những đối tác có tiềm năng lớn lại không nhận được sự tương tác có ý nghĩa trong nhiều tháng.

2️⃣ Thứ hai, hoạt động của đối tác bị ẩn trong email, phần mềm CRM và tin nhắn trò chuyện. Đến khi bạn thu thập và phân tích dữ liệu đó, nó đã trở nên lỗi thời.

Sử dụng AI sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

⚖️ Hiểu rõ sự khác biệt: Hỗ trợ đối tác vs. Tương tác với đối tác Đừng nhầm lẫn giữa chúng—đây là các giai đoạn riêng biệt trong chu kỳ đời sống của đối tác: Hỗ trợ đối tác: Giai đoạn ban đầu khi bạn trang bị cho các đối tác mới các khóa đào tạo, chứng chỉ và tài liệu hướng dẫn cần thiết để họ phát triển kỹ năng.

Tương tác đối tác: Giai đoạn sau khi onboarding, nơi bạn xây dựng mối quan hệ thông qua việc đang theo dõi, nhắc nhở và các phần thưởng để thúc đẩy sự trung thành lâu dài.

AI-Driven Partner Engagement là gì?

Tương tác đối tác dựa trên AI sử dụng học máy, tự động hóa và phân tích dự đoán để cá nhân hóa và mở rộng quy mô tương tác với đối tác. Điều này giúp bạn duy trì liên lạc với mọi đối tác trong hệ sinh thái của mình (không chỉ các tài khoản hàng đầu) mà không cần thêm quản lý kênh.

Dưới đây là cách các công nghệ AI khác nhau phối hợp với nhau để tự động hóa việc duy trì sự tham gia của đối tác:

Học máy (ML): Các mô hình ML có khả năng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ trong vài giây. Điều này có nghĩa là bạn có thể phân tích hành vi của đối tác, hiệu suất chiến dịch và tình trạng của các cơ hội kinh doanh theo thời gian thực để phát hiện các mẫu tương tác ngay khi chúng thay đổi.

Phân tích dự đoán: Các mô hình này sử dụng dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử để dự báo xu hướng tương lai. Chúng có thể dự đoán sự sụt giảm trong sự tham gia của đối tác, doanh thu bán hàng dự kiến, cơ hội bán thêm, các giao dịch bị đình trệ và nhiều hơn nữa.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): NLP giúp các mô hình AI hiểu và tạo ra ngôn ngữ con người. Đây là cách AI đọc email, trả lời câu hỏi của đối tác, phát hiện cảm xúc của đối tác và giải thích phản hồi.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI): Các công cụ Gen AI như ChatGPT, Gemini và Claude giúp bạn tạo nội dung tùy chỉnh - từ tài liệu đào tạo đối tác, thông điệp tiếp cận đến bản tin và bài viết trong cơ sở kiến thức.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Truy cập ngay lập tức vào các mô hình cao cấp như GPT, Claude Sonnet và Gemini trong một nền tảng duy nhất với ClickUp Brain. Không cần đăng ký hoặc đăng nhập riêng biệt. Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu cho các công việc tóm tắt của bạn với ClickUp Brain Cách sử dụng các mô hình AI khác nhau để duy trì sự tham gia của đối tác: Gemini: Phù hợp nhất để phân tích dữ liệu trên nhiều định dạng tệp, như bản ghi cuộc gọi, chủ đề email dài và hình ảnh.

ChatGPT: Lý tưởng cho việc tạo/lập nội dung hàng ngày và giao tiếp thường xuyên với đối tác.

Claude: Hoàn hảo cho phân tích dữ liệu đối tác phức tạp và suy luận sâu sắc.

Lợi ích của việc sử dụng AI trong việc duy trì sự tham gia của đối tác

Sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI trong chương trình đối tác của bạn mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Bỏ qua những công việc lặp đi lặp lại. AI tự động gửi email theo dõi, nhắc nhở đối tác cập nhật giao dịch, thông báo cho họ về các thay đổi sản phẩm, tạo báo cáo và duy trì hồ sơ.

Phân loại đối tác động: Thay vì phân nhóm đối tác theo khu vực hoặc kích thước mỗi quý, AI phân loại họ theo thời gian thực dựa trên hành vi. Nếu một đối tác nhỏ đột ngột tăng gấp đôi lượng khách hàng tiềm năng, AI sẽ chuyển họ vào phân khúc tăng trưởng cao ngay lập tức.

Tạo hành trình cá nhân hóa cao cho đối tác: AI đang theo dõi mọi điểm tiếp xúc - từ đăng nhập vào portal đến tải xuống tài liệu - để xây dựng một lộ trình tùy chỉnh cho từng đối tác. Nhờ đó, một đối tác có thể nhận được các gợi ý cụ thể cho giao dịch, trong khi đối tác khác nhận được lời nhắc nhở hàng tuần để duy trì hoạt động.

Dự đoán hành vi và sở thích của đối tác: Bằng cách phân tích liên tục các tín hiệu tương tác của đối tác như tỷ lệ mở email hoặc hoạt động trên portal, AI có thể dự đoán những đối tác nào đang mất hứng thú. Bạn cũng có thể xác định các ưu đãi và kênh giao tiếp ưa thích của họ để tái tương tác một cách hiệu quả.

Cung cấp hỗ trợ thời gian thực: Các chatbot được hỗ trợ bởi AI cung cấp câu trả lời tức thì và chính xác 24/7 từ cơ sở kiến thức và dữ liệu không gian làm việc của bạn. Điều này giúp duy trì động lực của đối tác trong suốt chu kỳ bán hàng mà không làm gián đoạn công việc của đội ngũ.

Nhận đề xuất đào tạo tùy chỉnh: Thay vì gửi cùng một tài liệu đào tạo cho mọi đối tác, AI xác định các khoảng trống hiệu suất cụ thể và đề xuất các mô-đun hoặc chứng chỉ phù hợp cho từng đối tác.

⚠️ Lưu ý quan trọng: AI cung cấp các thông tin và tự động hóa cần thiết để mở rộng quy mô. Tuy nhiên, nó không thể thay thế các cuộc hội thoại xây dựng niềm tin, đọc các tín hiệu tinh tế hoặc thêm yếu tố con người. Vì vậy, hãy sử dụng AI để định hướng chiến lược của bạn trước tiên, sau đó áp dụng chuyên môn và kỹ năng quản lý mối quan hệ đối tác (PRM) của bạn để xây dựng mối quan hệ.

Những gì AI có thể và không thể thay thế trong việc duy trì sự tham gia của đối tác AI không thay thế việc xây dựng mối quan hệ, chiến lược kênh phân phối hay các cuộc hội thoại dựa trên sự tin tưởng với các đối tác quan trọng nhất của bạn. Nó không loại bỏ nhu cầu về quản lý đối tác hay loại bỏ phán đoán của con người. Điều AI làm là giúp nhóm của bạn mở rộng quy mô hoạt động tương tác bằng cách phát hiện rủi ro sớm hơn, cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận nhanh hơn, cung cấp các tài nguyên phù hợp và tự động hóa các công việc theo dõi lặp đi lặp lại thường bị bỏ qua.

Cách AI Hỗ Trợ Nhóm Đối Tác: Các Trường Hợp Sử Dụng Chính

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách AI giúp các nhà quản lý đối tác thực hiện công việc hiệu quả hơn và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

⭐ Bonus: Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ các ví dụ thực tế về cách ClickUp Brain, trợ lý AI bối cảnh của chúng tôi, hỗ trợ trong từng lĩnh vực.

1. Quá trình onboarding đối tác

AI tối ưu hóa quá trình onboarding đối tác bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cung cấp hướng dẫn thời gian thực. Nó có thể tự động phân loại các đối tác mới, tạo danh sách kiểm tra onboarding cá nhân hóa và chia sẻ các mô-đun đào tạo phù hợp dựa trên hồ sơ của đối tác.

Các nhóm cũng triển khai chatbot AI để trả lời các câu hỏi thường gặp về onboarding và chuyển các vấn đề phức tạp đến quản lý phù hợp khi cần thiết.

📌 Ví dụ: Khi một đối tác mới tham gia chương trình của bạn, bạn có thể yêu cầu Brain soạn thảo một email chào mừng bao gồm các bước onboarding cụ thể, tài nguyên đào tạo và các liên hệ quan trọng để cá nhân hóa trải nghiệm của đối tác ngay từ ngày đầu tiên. Soạn email chào mừng để onboarding đối tác mới bằng ClickUp Brain

📚 Đọc thêm: Các công cụ CRM AI tốt nhất đáng thử

2. Đánh giá đối tác thông minh

AI thu thập dữ liệu từ hệ thống CRM, nền tảng tiếp thị và hệ thống đào tạo của bạn để đánh giá đối tác dựa trên chất lượng giao dịch, đóng góp vào pipeline và mức độ tương tác. Nó gán một điểm số động cho từng đối tác, điểm số này được cập nhật tự động khi hoạt động của họ thay đổi.

📌 Ví dụ: Chỉ cần yêu cầu Brain hiển thị số lượng giao dịch mà mỗi đối tác đã hoàn thành trong quý vừa qua, gán điểm dựa trên doanh thu hoặc mức độ tham gia, và nổi bật ba đối tác hàng đầu. AI cũng có thể đánh dấu các đối tác có hoạt động giảm sút và đề xuất nơi cần theo dõi thêm. Đánh giá đối tác dựa trên hiệu suất gần đây hoặc thời gian thực của họ bằng ClickUp Brain

3. Chuỗi tương tác tự động hóa

Khác với các công cụ truyền thống gửi cùng một email cho tất cả mọi người, AI phân tích các tín hiệu thời gian thực—chẳng hạn như đối tác tải xuống một hướng dẫn—để kích hoạt bước tiếp theo phù hợp. Ví dụ, nhắc nhở họ ký hợp đồng hoặc đăng ký các giao dịch mới.

Bạn cũng có thể sử dụng AI để tối ưu hóa thời gian và kênh truyền tải các thông điệp này. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm tra xem đối tác có khả năng phản hồi cao hơn với tin nhắn LinkedIn hay email, và vào thời điểm nào trong ngày.

📌 Ví dụ: Giả sử bạn muốn giới thiệu cho đối tác về một tính năng mới của sản phẩm. Thay vì viết email từng cái một, hãy yêu cầu Brain tạo ra một chuỗi email nuôi dưỡng đầy đủ với nhiều email, mỗi email tập trung vào một lợi ích hoặc trường hợp sử dụng khác nhau. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ có các bản nháp có cấu trúc với tiêu đề email, lời chào cá nhân hóa và thông điệp rõ ràng mà bạn có thể chỉnh sửa trước khi gửi. Tạo chuỗi tương tác email từ đầu đến cuối với ClickUp Brain

📚 Đọc thêm: Danh sách được tuyển chọn của chúng tôi về các công cụ email AI tốt nhất cho việc tương tác với đối tác

4. Hỗ trợ và đào tạo đối tác

Các nền tảng PRM được hỗ trợ bởi AI tiên tiến có thể tùy chỉnh các khóa học dựa trên vai trò, hiệu suất và trình độ chuyên môn của đối tác. Chúng tự động đề xuất các mô-đun phù hợp nhất, gợi ý các bước tiếp theo sau khi hoàn thành chứng chỉ và thậm chí cung cấp các bài học nhỏ khi có tính năng mới được ra mắt.

Hơn nữa: AI cũng có thể được sử dụng để mô phỏng các tình huống bán hàng, giúp đối tác luyện tập bài thuyết trình hoặc giải quyết thắc mắc trong quá trình đào tạo.

📌 Ví dụ: Thay vì bắt đầu từ đầu, hãy sử dụng Brain để tạo ra một tài liệu đào tạo hoàn chỉnh dựa trên yêu cầu của bạn. Khi bản nháp đã sẵn sàng, nó có thể tóm tắt các điểm chính thành một bản tóm tắt ngắn gọn mà đối tác có thể xem qua trước khi bắt đầu tìm hiểu chi tiết trong hướng dẫn đầy đủ. Tạo tài liệu đào tạo chi tiết bằng ClickUp Brain

5. Hỗ trợ giao dịch và hỗ trợ bán hàng chung

Khi đối tác đang tích cực bán hàng, họ thường cần câu trả lời nhanh chóng – dù là về giá cả, vị trí hay quy trình nội bộ. Tuy nhiên, việc cung cấp hỗ trợ thủ công liên tục là tốn thời gian và thường không khả thi.

Đó chính là lúc các công cụ AI phát huy tác dụng.

Dù đối tác đang xây dựng đề xuất, gặp khó khăn về giá cả hay không chắc chắn về vị trí của tính năng, AI sẽ can thiệp ngay lập tức. Nó trích xuất thông tin sản phẩm từ cơ sở kiến thức, đề xuất cấu trúc giá cả, tạo bản nháp đề xuất và cung cấp gợi ý về nội dung - gần như giống như trợ lý bán hàng cá nhân của bạn!

Đối với các truy vấn hỗ trợ phức tạp hơn, AI thông minh sẽ định hướng truy vấn đến chuyên gia phù hợp với đầy đủ bối cảnh, giúp tiết kiệm thời gian phản hồi quý giá.

📌 Ví dụ: Khi đối tác cần hỗ trợ chuẩn bị cho một giao dịch, hãy trò chuyện với Brain để được hướng dẫn đến các tài liệu phù hợp nhất — như hướng dẫn định giá, mẫu đề xuất hoặc yêu cầu đăng ký giao dịch. Thay vì tìm kiếm qua nhiều hệ thống, bạn sẽ nhận được các liên kết trực tiếp đến tài liệu cần thiết cùng với các tài nguyên bổ sung để đẩy nhanh tiến độ giao dịch. Trò chuyện với ClickUp Brain để trả lời các truy vấn của đối tác và cung cấp hỗ trợ tức thì.

6. Dự báo rủi ro và gửi cảnh báo

Thay vì phải chờ đến cuộc đánh giá quý để phát hiện ra đối tác đã ngừng mang lại các giao dịch, AI liên tục quét các dấu hiệu cảnh báo im lặng — như sự sụt giảm đột ngột trong số lần đăng nhập vào portal, phản hồi chậm trễ từ các khách hàng tiềm năng, hoặc chứng chỉ hết hạn.

Nó kết nối các điểm này theo thời gian thực và cảnh báo bạn khi mối quan hệ đối tác vẫn còn có thể cứu vãn. Điều này cho phép bạn điều chỉnh nguồn lực hoặc triển khai các ưu đãi mới hàng tuần trước khi tình trạng churn thực sự xảy ra.

📌 Ví dụ: Yêu cầu Prompt Brain xác định các đối tác có nguy cơ. Nó có thể phân tích hoạt động gần đây, chỉ ra các mẫu như số lượng đăng ký giao dịch giảm, và hiển thị các yếu tố chính góp phần vào rủi ro, giúp bạn biết chính xác ai cần được quan tâm và tại sao. Yêu cầu Brain phân tích dữ liệu đối tác, dự đoán xu hướng và cảnh báo các hoạt động có rủi ro cao.

7. Hỗ trợ cơ sở kiến thức

Nếu việc tìm kiếm thông tin trong cơ sở kiến thức của bạn giống như một cuộc săn lùng kho báu, trí tuệ nhân tạo chính là giải pháp.

Các cơ sở kiến thức được hỗ trợ bởi AI sử dụng tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên để trích xuất câu trả lời chính xác từ hướng dẫn sản phẩm, câu hỏi thường gặp, các bước khắc phục sự cố và thông tin tuân thủ. Theo thời gian, AI học hỏi từ các mẫu sử dụng để cải thiện đề xuất và thậm chí tự động cập nhật cơ sở kiến thức với thông tin mới thu thập từ phiếu hỗ trợ hoặc các bản phát hành sản phẩm.

📌 Ví dụ: Đọc các tài liệu đào tạo dài dòng và wiki công ty tốn rất nhiều thời gian. Để có được những thông tin chính xác và tức thì từ cơ sở kiến thức, đối tác có thể sử dụng ClickUp Enterprise Search. Trợ lý AI bối cảnh sẽ tự động tra cứu cơ sở kiến thức của bạn để thu thập thông tin phù hợp và cập nhật nhất. Sử dụng ClickUp Enterprise Search để giải quyết thắc mắc ngay lập tức và hỗ trợ đối tác.

8. Quản trị và đang theo dõi tuân thủ

Một trong những khía cạnh bị đánh giá thấp nhất trong quản lý đối tác? Tuân thủ.

Không quan trọng đối tác bán hàng tốt đến đâu nếu họ phớt lờ các tiêu chuẩn ngành hoặc yêu cầu pháp lý.

Các mô hình AI theo dõi các vi phạm tiềm ẩn của đối tác, chẳng hạn như việc sử dụng thương hiệu chung không được phê duyệt hoặc các lỗ hổng tuân thủ khu vực. Ngay khi một vấn đề được phát hiện, bạn sẽ nhận được cảnh báo tức thì kèm theo báo cáo chi tiết và các bước tiếp theo được đề xuất.

📌 Ví dụ: Thay vì kiểm tra từng hồ sơ chứng nhận, hãy yêu cầu Brain hiển thị những đối tác có chứng nhận chưa hoàn tất hoặc đã hết hạn. Bạn sẽ nhận được một bảng phân tích chi tiết về thời điểm mỗi chứng nhận được đề xuất và thời điểm hết hạn, từ đó có thể thực hiện các biện pháp theo dõi mục tiêu. Xác định chính xác những đối tác nào cần gia hạn chứng chỉ ngay lập tức với ClickUp Brain

Cách bắt đầu sử dụng AI cho việc duy trì sự tham gia của đối tác

Có rất nhiều công cụ AI trên thị trường để tự động hóa việc tương tác với đối tác. Nhưng chỉ có AI trong hệ thống của bạn là chưa đủ.

Bạn cần một trợ lý được tích hợp sâu vào không gian làm việc của bạn, am hiểu tường tận các quy trình của bạn và tích hợp với toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp, sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.

Nói vậy, hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng ClickUp cho quản lý đối tác và tăng cường sự tham gia:

Bước 1: Thiết kế quy trình làm việc được tùy chỉnh theo các đường ống công việc của bạn

Mỗi mối quan hệ đối tác đều khác nhau. Các giai đoạn, điểm tiếp xúc và quá trình chuyển giao có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình kinh doanh của bạn. Để thúc đẩy sự tương tác sâu hơn, bạn cần xây dựng các quy trình làm việc thực sự phù hợp với quy trình bán hàng độc đáo của mình.

ClickUp giúp bạn dễ dàng brainstorm, thiết kế và triển khai các quy trình làm việc này:

Vẽ bản đồ các giai đoạn hợp tác một cách trực quan với ClickUp Bảng trắng

Lập bản đồ các kênh bán hàng và xây dựng quy trình hợp tác với ClickUp Bảng trắng

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho bạn một không gian làm việc không giới hạn để vẽ sơ đồ quy trình hợp tác với đối tác bằng trình chỉnh sửa kéo và thả.

Sử dụng hình dạng để đại diện cho từng giai đoạn trong quy trình của bạn (như “Tìm kiếm khách hàng tiềm năng”, “Onboarding”, “Hỗ trợ”, “Bán hàng chung” và “Gia hạn”). Vẽ các kết nối để thể hiện việc chuyển giao hoặc phụ thuộc, và thêm ghi chú dán để cung cấp thêm bối cảnh.

Ngoài ra, bạn có thể mời các thành viên khác trong nhóm cùng thiết kế quy trình hợp tác theo thời gian thực — mọi người có thể thêm, di chuyển hoặc bình luận về các yếu tố cùng nhau.

Chuyển các giai đoạn quy trình làm việc thành các bước hành động cụ thể với nhiệm vụ ClickUp

Thêm các nhiệm vụ ClickUp vào danh sách công việc của bạn với ngày đáo hạn, cờ ưu tiên và các phụ thuộc.

Sau khi đã lập bản đồ quy trình của mình, hãy sử dụng nhiệm vụ ClickUp để biến nó thành hiện thực.

Chuyển đổi từng giai đoạn hoặc yếu tố từ Bảng trắng của bạn thành một công việc, thêm đối tác và quản lý kênh làm người được giao công việc, đặt ngày đáo hạn, đánh dấu mức độ ưu tiên, thêm mô tả chi tiết, v.v.

Tiếp theo, sử dụng ClickUp Dependencies để sắp xếp công việc. Ví dụ, “Đào tạo” không thể bắt đầu cho đến khi “Onboarding” được đánh dấu là Đã xong. Ngoài ra, bạn cũng có thể đính kèm tệp đính kèm, để lại bình luận và theo dõi thời gian bên trong các công việc.

Tiêu chuẩn hóa và mở rộng quy trình với mẫu ClickUp

Các mẫu (templates) cho phép bạn lưu trữ các quy trình làm việc tốt nhất và tái sử dụng chúng cho mỗi đối tác mới.

Lấy ví dụ về Mẫu Thỏa thuận Đối tác ClickUp. Nó cung cấp một cấu trúc sẵn có để tạo hợp đồng đối tác, quy định các điều khoản và điều kiện, và nêu rõ các kỳ vọng ngay từ đầu.

Tải mẫu miễn phí Giữ cho các thỏa thuận đối tác kênh luôn nhất quán bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa Thuận Đối Tác của ClickUp.

Với mẫu này, bạn có thể:

Đảm bảo tất cả các thỏa thuận đối tác của bạn đều nhất quán, tuân thủ và đầy đủ.

Đặt các điều khoản và Trường Tùy chỉnh dễ dàng để theo dõi tiến độ.

Xác định rõ các nghĩa vụ để tránh tranh chấp trong tương lai.

Giải thích cách lợi nhuận và lỗ sẽ được chia sẻ giữa các bên.

Nhà cung cấp bảo vệ pháp lý trong trường hợp có tranh chấp hoặc thay đổi.

ClickUp cũng cung cấp các mẫu sẵn có cho các đối tác kênh của bạn muốn nâng cao nỗ lực tiếp thị của họ.

Họ có thể sử dụng Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Đối tác Kênh ClickUp để xác định khách hàng mục tiêu, tạo danh sách các chiến lược hiệu quả, tăng cường nhận thức thương hiệu và đo lường hiệu quả.

Tải miễn phí mẫu Tạo và thực hiện một kế hoạch tiếp thị toàn diện với mẫu kế hoạch tiếp thị cho đối tác kênh của ClickUp.

Mẫu này cho phép bạn:

Xây dựng khung làm việc có cấu trúc để lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tiếp thị.

Xác định và nhắm mục tiêu các phân khúc khách hàng cụ thể

Đồng bộ hóa đối tác kênh với nhà cung cấp khi thực hiện các mục tiêu tiếp thị.

Tăng cường giao tiếp giữa hai bên

Cung cấp cho đối tác kênh các công cụ để đo lường thành công của các chiến dịch tiếp thị của họ.

Hình dung quy trình hợp tác với đối tác theo cách của bạn với chế độ xem ClickUp

Chia sẻ các bản cập nhật sản phẩm, thông báo, trạng thái giải quyết vấn đề và nhiều thông tin khác với khách hàng qua nhiều chế độ xem ClickUp.

Khi các quy trình làm việc của bạn đã hoạt động, bạn có thể trực quan hóa các chương trình và công việc tương tác với đối tác theo hơn 15 chế độ xem khác nhau bằng ClickUp Views. Một số trong số đó bao gồm:

Bảng: Chế độ xem kiểu Kanban — hoàn hảo để theo dõi đối tác qua từng giai đoạn

Danh sách công việc: Xem tất cả các công việc quản lý đối tác dưới dạng bảng có thể tùy chỉnh.

Khối lượng công việc: Kiểm tra tính sẵn sàng, khối lượng công việc và khả năng xử lý của đối tác.

Dòng thời gian: Phù hợp để chế độ xem các sáng kiến và lịch trình trùng lặp của đối tác.

Mỗi chế độ xem hiển thị dữ liệu trực tiếp từ không gian làm việc của bạn, mà bạn có thể lọc theo nhiều thuộc tính như loại đối tác, phân khúc, mức độ tương tác, chuyên môn sản phẩm, v.v.

📚 Đọc thêm: Các công cụ hợp tác từ xa tốt nhất

Bước 2: Tích hợp AI để nâng cao trí tuệ và cá nhân hóa

ClickUp Brain hoạt động như trợ lý AI tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn, kết hợp các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và dữ liệu đối tác thành một hệ thống thống nhất. Nói cách khác, mọi thành phần trong không gian làm việc của bạn đều được hỗ trợ bởi AI, vì vậy bạn không cần phải tích hợp nó vào hệ thống công nghệ của mình một cách riêng biệt.

Điều này trực tiếp loại bỏ sự phân tán của AI, tức là không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ năng suất AI khác nhau. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên + tìm kiếm theo ngữ cảnh giúp ClickUp Brain thông minh hơn.

Dưới đây là cách thức:

Phân loại đối tác ngay lập tức: Chỉ cần yêu cầu Brain phân nhóm đối tác theo khu vực, kích thước giao dịch, giai đoạn tương tác hoặc bất kỳ Trường Tùy chỉnh nào bạn đang theo dõi. Không cần xây dựng báo cáo phức tạp hay sử dụng bộ lọc. Brain hiểu không gian làm việc của bạn và cung cấp phân loại cần thiết chỉ trong vài giây.

Soạn thảo email, tin nhắn theo dõi hoặc thông điệp chiến dịch hấp dẫn cho đối tác với ClickUp Brain.

Tạo nội dung phù hợp theo yêu cầu: Dù bạn cần một bản nháp email cá nhân hóa cho đối tác mới, một hướng dẫn đào tạo hay một bài viết trong cơ sở kiến thức, Brain có thể viết nó. Chỉ cần mô tả những gì bạn muốn (ví dụ: “Viết bản nháp email chào mừng cho đối tác công nghệ mới”) và Brain sẽ lấy đúng ngữ cảnh và giọng điệu để tạo trải nghiệm cá nhân hóa.

Tóm tắt giao tiếp với đối tác: Sử dụng Brain để tóm tắt ngay lập tức các chuỗi email dài, lịch sử trò chuyện hoặc cập nhật dự án. Nhờ vậy, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt các sự kiện gần đây mà không cần phải lục lọi qua hàng loạt tin nhắn.

Sử dụng dịch thuật thời gian thực: Nếu bạn đang thực hiện công việc hợp tác với các đối tác toàn cầu, Brain có thể dịch các thông tin liên lạc, tài liệu hoặc thậm chí là ghi chú cuộc họp ngay lập tức.

Brainstorm ý tưởng cho các chương trình công nhận và tương tác đối tác với ClickUp Brain

Brainstorm ý tưởng: Bạn đang gặp khó khăn với một chiến dịch đối tác hoặc cần ý tưởng cho chương trình khuyến khích mới? Hãy trò chuyện với ClickUp Brain. Mô tả thách thức của bạn, và nó sẽ đề xuất các giải pháp sáng tạo hoặc thậm chí soạn thảo một kế hoạch dự án hoàn chỉnh cho bạn.

Hỗ trợ đối tác trực tiếp: Brain có thể trả lời các truy vấn của đối tác bằng thông tin từ cơ sở kiến thức của Không gian Làm việc của bạn.

📮 ClickUp Insight: Người chuyên nghiệp trung bình dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—đó là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Một trợ lý AI thông minh được tích hợp vào không gian làm việc của bạn có thể thay đổi điều đó. Giới thiệu ClickUp Brain. Nó cung cấp thông tin và câu trả lời tức thì bằng cách hiển thị các tài liệu, cuộc hội thoại và chi tiết công việc phù hợp chỉ trong vài giây — giúp bạn ngừng tìm kiếm và bắt đầu công việc. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

📚 Đọc thêm: Danh sách các công cụ tự động hóa email được chọn lọc của chúng tôi để thử nghiệm

Bước 3: Tập trung dữ liệu và giao tiếp với đối tác

Các quy trình làm việc của bạn đã hoạt động trơn tru. Bạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng AI.

Bây giờ là lúc tổng hợp tất cả dữ liệu và kết nối mọi thứ lại với nhau để thực hiện giao tiếp, tương tác và phân tích đối tác theo thời gian thực.

Dưới đây là cách thực hiện điều này trong ClickUp:

Kết nối mượt mà ClickUp với các công cụ tiếp thị mục yêu thích của bạn để đồng bộ dữ liệu chiến dịch và tự động hóa quy trình làm việc.

ClickUp cung cấp hơn 1.000 tích hợp gốc, cho phép bạn kéo dữ liệu liên quan vào quy trình làm việc chỉ với một cú nhấp chuột. Ví dụ: kết nối các hệ thống CRM như HubSpot hoặc Salesforce để cập nhật giao dịch, Google Workspace cho tài liệu và lịch chia sẻ, Zoom cho cuộc họp, v.v.

Tốt hơn nữa, bạn có thể xây dựng các tích hợp tùy chỉnh bằng cách sử dụng API của ClickUp để đồng bộ hóa các hệ thống độc quyền hoặc hệ thống cũ mà không cần viết mã phức tạp.

Đồng bộ hóa nhóm và đối tác theo thời gian thực với ClickUp Trò chuyện

Giữ cho các cuộc hội thoại với đối tác tập trung với ClickUp Chat và hợp tác thời gian thực mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của bạn.

ClickUp Chat tập trung tất cả cuộc hội thoại với đối tác vào một không gian trò chuyện duy nhất, ngay bên cạnh các công việc và tài liệu của bạn. Tạo các kênh riêng biệt cho từng tài khoản đối tác hoặc các cuộc thảo luận chung cho toàn bộ chương trình, để không có thông tin nào bị lạc trong hộp thư đến.

Bạn cũng có thể @đề cập đến đối tác để mời đúng người tham gia và bắt đầu các cuộc hội thoại theo chuỗi để đào sâu vào các chủ đề chuyên sâu mà không làm lộn xộn cuộc trò chuyện chính.

👀 Bạn có biết? Với tính năng ClickUp Assign Comments, bạn có thể biến bất kỳ tin nhắn nào thành một hành động có thể theo dõi. Để lại bình luận trên một công việc, tài liệu hoặc Bảng trắng, sau đó @gán nó cho một thành viên trong nhóm hoặc đại diện đối tác kèm theo ngày đáo hạn. Nó sẽ trở thành một công việc con mà họ phải hoàn thành. Sử dụng tính năng Gán Bình luận trong Công việc của ClickUp để đảm bảo trách nhiệm.

Ghi lại và chuyển đổi văn bản các cuộc họp với AI Meeting Notetaker

Nhận các tóm tắt tự động và danh sách mục cần làm cho các cuộc họp của bạn với ClickUp AI Notetaker.

Đừng lo lắng về việc ghi chú trong các cuộc gọi với đối tác.

ClickUp’s AI Meeting Notetaker ghi lại các phiên họp Zoom hoặc Microsoft Teams của bạn và tự động tạo ra một bản ghi chép có thể tìm kiếm cùng với tóm tắt các điểm chính. Nó trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện và người chịu trách nhiệm, giúp bạn biến cuộc hội thoại thành kế hoạch dự án ngay khi cuộc gọi kết thúc.

Giải thích các chủ đề phức tạp một cách nhanh chóng với ClickUp Clips

Chia sẻ bản ghi màn hình để truyền đạt thông điệp một cách chính xác mà không cần chuỗi email hay cuộc họp trực tiếp với ClickUp Clips.

ClickUp Clips cho phép bạn ghi lại và chia sẻ các video hướng dẫn nhanh ngay trong không gian làm việc của mình.

Đây là một bước đột phá trong hỗ trợ đối tác: Nếu đối tác gặp khó khăn trong quá trình onboarding, cần hỗ trợ về bảng điều khiển hoặc muốn xem cách một tính năng sản phẩm hoạt động, bạn có thể ghi lại một đoạn video ngắn và gửi trực tiếp cho họ.

Ví dụ, thay vì viết một email dài giải thích cách đăng ký giao dịch, hãy chỉ cho họ việc cần làm trong một video ngắn 30 giây.

📚 Đọc thêm: Các công cụ AI tăng cường năng suất tốt nhất để tối ưu hóa hiệu quả làm việc của bạn

Bước 4: Xây dựng cơ sở kiến thức của bạn

Việc quản lý sẽ trở nên phức tạp rất nhanh khi cơ sở kiến thức của bạn không được kết nối với công cụ quản lý quan hệ đối tác (PRM).

Bạn lãng phí thời gian tìm kiếm tài nguyên phù hợp và có thể có nhiều phiên bản khác nhau của cùng một tệp tin lưu trữ. Tệ hơn nữa, bạn có thể vô tình gửi trang đích đã lỗi thời cho đối tác, khiến họ sử dụng dữ liệu sai lệch trong quá trình thuyết trình.

ClickUp thay đổi điều này như thế nào? Video hướng dẫn này là cẩm nang nhỏ của bạn:

Tạo và chia sẻ tài liệu đối tác với ClickUp Docs

ClickUp tài liệu để tạo các bài viết cơ sở kiến thức hiệu quả

ClickUp Docs là công cụ tất cả trong một để xây dựng một cơ sở kiến thức vững chắc—từ hướng dẫn onboarding đến tài liệu tiếp thị.

Định dạng phong phú: Thêm tiêu đề lớn, bảng, danh sách kiểm tra, hình ảnh và video để làm cho nội dung của bạn trở nên hấp dẫn về mặt hình ảnh.

Cấu trúc phân cấp: Sử dụng các trang con để giữ mọi thứ gọn gàng. Ví dụ, tài liệu “Hỗ trợ Đối tác” của bạn có thể có các trang con cho việc onboarding, đào tạo và hỗ trợ.

Hợp tác thời gian thực: Nhiều người có thể chỉnh sửa tài liệu cùng lúc, để lại bình luận và giải quyết phản hồi ngay lập tức.

Chuyển đổi nội dung thành công việc: Chọn bất kỳ văn bản nào để tạo và giao công việc ngay lập tức. Ví dụ, nếu bạn đang cập nhật danh sách kiểm tra onboarding đối tác và nhận ra cần thêm tài nguyên mới, bạn có thể giao công việc đó ngay lập tức.

Quyền truy cập: Chia sẻ tài liệu nội bộ hoặc bên ngoài với quyền xem hoặc chỉnh sửa.

Lịch sử phiên bản: Mọi thay đổi đều được ghi lại, giúp bạn xem ai đã cập nhật gì và quay lại phiên bản trước đó chỉ với một cú nhấp chuột.

Với ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào Tài liệu, bạn có thể sử dụng AI để soạn thảo nội dung mới, chỉnh sửa cho rõ ràng hoặc dịch tài liệu. Ví dụ, nếu bạn cần một hướng dẫn “Cách AI Tạo Nội Dung Giúp Quảng Bá Sản Phẩm”, chỉ cần yêu cầu Brain, và nó sẽ tạo ra bản nháp đầu tiên dựa trên ngữ cảnh không gian làm việc của bạn.

⭐ Bonus: Docs Hub là trung tâm điều khiển của bạn cho tất cả các tài liệu. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về mọi tài liệu trong không gian làm việc của bạn — được sắp xếp theo chủ sở hữu, địa điểm, lần cập nhật gần nhất và nhiều tiêu chí khác. Bạn có thể tìm kiếm, lọc và đánh dấu tài liệu yêu thích, giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì cần thiết (ngay cả khi cơ sở kiến thức của bạn ngày càng phát triển). Lưu trữ, tổ chức và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng với Docs Hub

Tìm kiếm mọi thứ ngay lập tức với ClickUp Enterprise AI Search

Tìm kiếm thông tin, tài liệu, ứng dụng và nhiều hơn nữa từ nền tảng hoặc thậm chí các công cụ tích hợp với ClickUp Enterprise Search.

ClickUp Enterprise AI Search giúp bạn dễ dàng tìm kiếm không chỉ các tệp tin mà thực sự bất kỳ thông tin nào—công việc, trò chuyện, tài liệu, bình luận, hình ảnh—bất cứ thứ gì bạn cần.

Đây là phần thú vị: Bạn không cần phải nhớ chính xác tên tệp hoặc thư mục lưu trữ. Chỉ cần mô tả những gì bạn đang tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: “Hiển thị cho tôi danh sách kiểm tra onboarding đối tác mới nhất”), và Brain sẽ tìm kiếm và cung cấp cho bạn.

Thanh tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI hiểu bối cảnh và ý định, vì vậy bạn sẽ nhận được kết quả phù hợp nhanh chóng — ngay cả khi bạn không chắc chắn về địa điểm.

👀 Bạn có biết? Tìm kiếm doanh nghiệp cũng lấy kết quả từ các hệ thống tích hợp như Google Drive, Slack và các công cụ giữ chân khách hàng, vì vậy cơ sở kiến thức của bạn thực sự bao quát mọi thứ.

Bước 5: Tự động hóa các công việc nhàm chán và cài đặt cảnh báo

Khi mọi thứ đã được cài đặt—quy trình làm việc, AI, kênh giao tiếp và cơ sở kiến thức—hãy tự động hóa tất cả để giảm công việc quản trị viên thủ công xuống gần như bằng không.

ClickUp mang đến cho bạn sự linh hoạt không giới hạn để tự động hóa quy trình của mình mà không cần viết một dòng mã nào:

Loại bỏ công việc lặp đi lặp lại với ClickUp tự động hóa

Tạo các tác vụ và hành động tùy chỉnh để kích hoạt cho đại lý trong ClickUp bằng các hướng dẫn đơn giản, không cần mã nguồn.

ClickUp tự động hóa là các quy tắc dựa trên logic, nghĩa là bạn có thể cài đặt một logic đơn giản "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" để xử lý các công việc lặp đi lặp lại.

Mỗi quy trình tự động hóa bao gồm ba thành phần:

Kích hoạt: Yếu tố kích hoạt tự động hóa

Điều kiện: Các bộ lọc tùy chọn để thu hẹp phạm vi tự động hóa khi nó chạy.

Hành động: Bước tiếp theo là gì?

📌 Ví dụ: “Khi một công việc của đối tác chuyển sang trạng thái ‘Sẵn sàng để xem xét’, hãy giao nó cho Quản lý Đối tác và gửi thông báo Slack.”

ClickUp cung cấp hai cách để xây dựng các tự động hóa này:

Trình tạo tự động hóa kéo và thả: Chọn từ thư viện các trình kích hoạt, điều kiện và hành động đã được xây dựng sẵn. Chỉ cần kéo, thả và kết nối các thành phần này để tạo ra quy trình tự động hóa của bạn.

Trình tạo tự động hóa AI: Mô tả quy trình tự động hóa bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường, và Brain sẽ cài đặt cho bạn.

📌 Ví dụ khác về tự động hóa tương tác đối tác: Tự động phân công yêu cầu hợp tác mới cho các thành viên trong nhóm dựa trên khu vực.

Gửi bản tóm tắt hàng tuần về các vấn đề chưa giải quyết của đối tác vào hộp thư đến của bạn.

Cài đặt các nhắc nhở định kỳ cho các cuộc đánh giá kinh doanh quý (QBR) với các đối tác phù hợp nhất.

Giao phó các quy trình làm việc từ đầu đến cuối cho các Trợ lý AI của ClickUp.

Kích hoạt Super Agents trong ClickUp để tự động hóa hoàn toàn các công việc/quy trình làm việc.

Các Trợ lý AI Siêu Đẳng của ClickUp là những trợ lý đầu tiên trên thế giới có khả năng tương đương con người, được trang bị trí nhớ thực, khả năng tự học, suy luận nâng cao và nhận thức môi trường.

Bạn có thể tương tác với họ như một thành viên thực sự trong nhóm: gửi email cho họ, giao công việc cho họ hoặc @đề cập đến họ trong các cuộc trò chuyện. Họ cũng có thể làm việc cùng nhau trong một thiết lập đa tác nhân, chia sẻ kiến thức với các tác nhân khác và điều chỉnh hành vi của mình dựa trên phản hồi của bạn.

📌 Ví dụ, khi một đối tác đăng ký, một Trợ lý AI có thể tạo danh sách kiểm tra onboarding tùy chỉnh, lên lịch cuộc gọi khởi động và gửi cập nhật tiến độ hàng tuần—tất cả đều diễn ra tự động.

Hoàn hảo cho các nhà quản lý đối tác — các công cụ này tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối mà không cần giám sát liên tục, giúp bạn tập trung vào các công việc chiến lược thực sự nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

📌 Một số ví dụ về các Super Agent đã được xây dựng sẵn để thử: Trợ lý Gia hạn Hợp đồng: Theo dõi ngày hết hạn hợp đồng, gửi nhắc nhở cho đối tác và nhóm của bạn, và chuẩn bị tài liệu gia hạn.

Trợ lý Lập lịch và Theo dõi: Tạo lịch trình cho các cuộc gọi với đối tác, ghi chú nội dung cuộc họp, phân công công việc theo dõi và tự động gửi email tóm tắt.

Báo cáo trạng thái: Cập nhật hàng tuần hoặc hàng tháng về trạng thái đối tác, các chỉ số chính và các vấn đề đang mở—giúp mọi người luôn cập nhật thông tin.

Bước 6: Nhận thông tin thời gian thực về hiệu suất của đối tác

Cuối cùng, đã đến lúc đo lường hiệu quả bán hàng và thành công của đối tác để hoàn thiện chiến lược tương tác của bạn.

Để duy trì sự tham gia của đối tác, bạn nên theo dõi các chỉ số quan trọng như:

Số lượng đối tác hoạt động theo giai đoạn (tuyển dụng, kích hoạt, bán hàng chung, v.v.)

Giá trị của pipeline và số giao dịch đã đóng theo từng đối tác

Hoạt động của đối tác (cuộc gọi, cuộc họp, khách hàng tiềm năng được gửi)

Mở phiếu hỗ trợ

Thời gian trung bình để giải quyết yêu cầu của đối tác

Với ClickUp, phân tích này trở nên hoàn toàn tự động. Đây là cách thức:

Theo dõi hiệu suất của đối tác thông qua bảng điều khiển ClickUp

Theo dõi các chỉ số tương tác của đối tác để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu với bảng điều khiển ClickUp.

Bảng điều khiển ClickUp thu thập dữ liệu thời gian thực từ các công việc, Trường Tùy chỉnh, mục tiêu và các công cụ hợp tác tích hợp vào một chế độ xem duy nhất. Bạn có thể tạo các bảng điều khiển này bằng cách kéo và thả hơn 20 tiện ích — bao gồm biểu đồ, bảng, máy tính, công cụ theo dõi mục tiêu và nhiều hơn nữa.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bạn thậm chí có thể tạo các bảng điều khiển dựa trên vai trò. Ví dụ, bảng điều khiển của quản lý đối tác hiển thị tiến độ onboarding và các công việc chưa hoàn thành, trong khi bảng điều khiển của lãnh đạo đang theo dõi doanh thu, kênh bán hàng và các đối tác hoạt động tốt nhất.

Với Bộ lọc Bảng điều khiển, bạn có thể nhanh chóng phân tích chi tiết để xem hiệu suất theo khu vực, cấp độ đối tác hoặc thậm chí từng tài khoản cá nhân.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Di chuyển nhanh hơn với tính năng Talk-to-Text của ClickUp. Thay vì gõ mọi thứ, chỉ cần nói to và ClickUp sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản ngay lập tức (đồng thời chỉnh sửa giọng nói và sửa lỗi ngữ pháp). Ví dụ, bạn có thể dễ dàng ghi chú cuộc họp, gửi email theo dõi, trò chuyện và tạo các lời nhắc AI ngay trên đường đi — không cần bàn phím. Thậm chí, bạn còn có thể sử dụng Talk-to-Text để tạo và giao công việc mà không cần dùng tay! Thú vị phải không? Xem video này để tìm hiểu thêm 👇

Khám phá những thông tin sâu sắc hơn với ClickUp AI Thẻ

Tóm tắt thành tựu, xác định rào cản hoặc liệt kê các bước tiếp theo từ bảng điều khiển của bạn bằng cách sử dụng AI Cards trong ClickUp Dashboards.

AI Thẻ phân tích dữ liệu từ bảng điều khiển của bạn theo thời gian thực để cung cấp các phân tích có thể hành động kèm theo. Bạn thậm chí không cần phải mất thời gian để giải thích bảng điều khiển của mình — AI Thẻ cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức để hành động ngay.

Một số cách sử dụng thẻ AI trong việc duy trì sự tham gia của đối tác:

Tổng hợp tình trạng đối tác: “3 đối tác có nguy cơ, 2 đối tác mới đạt thành tích cao nhất trong tháng này”

Gợi ý hành động: “Liên hệ lại với Đối tác X — họ chưa đăng nhập trong 2 tuần”

Xem các dự báo: “Dựa trên xu hướng hiện tại, Đối tác Y có khả năng không đạt được mục tiêu quý 3”

Bạn có thể đặt AI Cards ở bất kỳ đâu trên bảng điều khiển, làm mới chúng bất cứ lúc nào và thậm chí ghim các thẻ mục yêu thích để truy cập nhanh chóng.

📚 Đọc thêm: Các công cụ AI hàng đầu cho kinh doanh để tối ưu hóa hiệu quả làm việc

Xây dựng các chương trình đối tác tương tác cao với ClickUp

Sử dụng AI trong việc duy trì sự tham gia của đối tác chỉ là một phần của bức tranh lớn.

Sức mạnh thực sự nằm ở việc áp dụng AI cho mọi giai đoạn: tuyển dụng đối tác, onboarding, đào tạo, hỗ trợ, theo dõi hiệu suất và thậm chí là offboarding.

ClickUp cho phép bạn xây dựng các chương trình đối tác hoàn toàn tự động, được hỗ trợ bởi AI từ đầu. Vẽ bản đồ quy trình làm việc một cách trực quan, tập trung giao tiếp, cài đặt các tự động hóa nâng cao và phân tích dữ liệu - tất cả trên một nền tảng duy nhất.

Điều tuyệt vời nhất? Một trợ lý AI bản địa, có khả năng hiểu ngữ cảnh, hỗ trợ mọi tính năng, khiến AI không chỉ là một công cụ bổ sung cho các công cụ của bạn, mà là trung tâm của quy trình làm việc của bạn.

Thử dùng ClickUp miễn phí ngay hôm nay. ✅