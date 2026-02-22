10 Mẫu ý tưởng cốt truyện

Bạn đã bao giờ có một ý tưởng câu chuyện tuyệt vời, nhưng sau đó bị tắc nghẽn vì không thể hình dung được cấu trúc của nó?

Điều này có thể không phải là vấn đề sáng tạo. Đó có thể là vấn đề cấu trúc. Bạn có thể đã hiểu rõ nhân vật, thế giới của mình, thậm chí cả kết thúc, nhưng nếu thiếu cung truyện, phần giữa sẽ trở nên mờ nhạt và nhịp độ bắt đầu chậm lại.

Đây là lý do tại sao bạn cần các mẫu cốt truyện. Chúng cung cấp cho bạn một khung sườn để phát triển, dù bạn đang viết truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim hay thậm chí là câu chuyện thương hiệu. Bạn có thể vạch ra sự kiện khởi đầu, điểm ngoặt, sự leo thang, cao trào và kết thúc trước khi dành hàng giờ cho các cảnh không góp phần vào sự phát triển của cốt truyện.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu ý tưởng cốt truyện hàng đầu để sao chép, điều chỉnh và sử dụng ngay lập tức để phác thảo những câu chuyện mạnh mẽ hơn.

Mẫu cốt truyện là gì?

Mẫu khung cốt truyện là một khung sườn có sẵn giúp xác định các giai đoạn chính của một câu chuyện – phần mở đầu, phần phát triển, cao trào, phần hạ nhiệt và kết thúc. Nó đóng vai trò là nguồn thông tin chính xác duy nhất cho khung sườn của câu chuyện.

🔖 Các loại mẫu cốt truyện phổ biến: Cấu trúc ba phần (thiết lập → xung đột → giải quyết)

Cấu trúc Năm Hồi (tăng tiến chi tiết hơn)

Hành trình của anh hùng (cốt truyện phiêu lưu dựa trên sự biến đổi)

Save the Cat beats (tốc độ thương mại chặt chẽ cho kịch bản)

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu cốt truyện

Đây là những yếu tố bạn cần tìm kiếm trong một mẫu cốt truyện:

Cấu trúc trực quan: Một mẫu tốt nên cho phép bạn nhìn thấy nhịp độ câu chuyện của mình chỉ trong nháy mắt. Tìm kiếm các công cụ cung cấp các định dạng trực quan như sơ đồ cung truyện, dòng thời gian hoặc bảng Kanban để vạch ra cấu trúc câu chuyện của bạn.

Các giai đoạn có thể tùy chỉnh: Câu chuyện của bạn có thể không phù hợp với cấu trúc năm phần tiêu chuẩn. Chọn mẫu cho phép bạn đổi tên và sắp xếp lại các giai đoạn để phù hợp với cách kể chuyện độc đáo của bạn, dù đó là hành trình của người anh hùng hay khung sườn tùy chỉnh của riêng bạn.

Tính năng hợp tác: Một mẫu tốt nên có tính năng chỉnh sửa thời gian thực, bình luận để phản hồi về các cảnh cụ thể và phân công công việc cho các đồng tác giả hoặc trình chỉnh sửa của bạn.

Theo dõi nhân vật và cốt truyện phụ: Các mẫu tốt nhất cho phép bạn xếp lớp các cung đường nhân vật và cốt truyện phụ bên cạnh cốt truyện chính để đảm bảo tất cả động cơ và cốt truyện đều nhất quán.

⭐️ Bài đọc bổ sung: Cách tạo sơ đồ cốt truyện?

10 Mẫu ý tưởng cung truyện hay nhất

Nếu bạn muốn xây dựng một câu chuyện có tính nhất quán, bạn sẽ phải quản lý nhiều yếu tố hơn là chỉ cốt truyện. Bạn đang theo dõi sự phát triển của nhân vật, các điểm nhấn trong cảnh, bản nháp và bản sửa đổi, ghi chú nghiên cứu, và các chủ đề phản hồi, đồng thời cố gắng duy trì tông màu nhất quán từ trang đầu tiên đến dòng cuối cùng.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, giúp việc này trở nên dễ dàng hơn với thư viện các mẫu cốt truyện sẵn sàng sử dụng, bạn có thể nhập ngay lập tức và tùy chỉnh cho quy trình của mình chỉ trong vài giây.

Dưới đây là các mẫu ý tưởng cốt truyện tốt nhất để bắt đầu 👇

1. Mẫu khung cốt truyện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho các chương, cảnh và các điểm nhấn của nhân vật trong một nơi duy nhất với Mẫu Cốt Truyện ClickUp.

Viết truyện sẽ dễ dàng hơn khi bạn có thể nhìn thấy toàn bộ cung truyện mà không bỏ lỡ những chi tiết nhỏ. Mẫu Cấu trúc Câu chuyện ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho các chương, theo dõi tiến độ của cốt truyện và giữ cho các điểm nhấn của nhân vật gắn liền với các cảnh, tất cả trong một mẫu duy nhất.

Mỗi chương sẽ trở thành một nhiệm vụ ClickUp, cho phép bạn nhóm theo giai đoạn câu chuyện, gắn thẻ nhân vật, thêm địa điểm và điểm nhấn, và liên kết với các điểm cốt truyện như phần giới thiệu, cao trào và đỉnh điểm. Khi bản phác thảo của bạn trở nên rõ ràng hơn, bạn cũng có thể thêm các giai đoạn sản xuất, giúp việc soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện cuối cùng được tổ chức gọn gàng bên cạnh kế hoạch câu chuyện.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng dàn ý theo từng chương với các công việc được phân nhóm theo Giai đoạn Câu chuyện để đảm bảo cung truyện phát triển theo thứ tự đúng.

Theo dõi mức độ tham gia của nhân vật trong từng cảnh bằng cách sử dụng thẻ nhân vật, để mối quan hệ và các tình tiết phụ được duy trì nhất quán xuyên suốt các chương.

Ghi chép chi tiết cấp độ cảnh nhanh chóng với các trường thông tin về địa điểm và điểm nhấn của câu chuyện, để bản phác thảo của bạn có bối cảnh thực tế.

✅ Phù hợp cho: Các nhà văn tiểu thuyết đang phác thảo một câu chuyện nhiều chương với phần mở đầu, phần giữa và phần kết rõ ràng.

🧠 Thông tin thú vị: Cu ốn tiểu thuyết dài nhất thế giới là In Search of Lost Time của Marcel Proust, với khoảng 9.609.000 ký tự.

2. Mẫu Câu Chuyện Agile ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng quy trình lập dàn ý và viết bản nháp lặp lại với mẫu ClickUp Agile Story Template.

Có những ngày bạn tràn đầy cảm hứng. Có những ngày, bạn cần một quy trình để dẫn dắt bạn. Mẫu Câu chuyện Agile của ClickUp được thiết kế cho tiến độ lặp lại, cho phép bạn phác thảo, soạn thảo và hoàn thiện theo nhịp độ nhất quán.

Mặc dù mẫu câu chuyện linh hoạt này được thiết kế để phát triển và quản lý danh sách công việc sản phẩm, nó cũng hoạt động rất hiệu quả cho các câu chuyện dựa trên cốt truyện.

Tùy chỉnh các gợi ý để phù hợp với công việc xây dựng cốt truyện của bạn, như mục tiêu của từng hồi, các điểm ngoặt quan trọng, góc nhìn (POV), xung đột và mức độ căng thẳng, sau đó tái sử dụng cùng một quy trình làm việc cho mỗi chương hoặc cảnh cho đến khi toàn bộ câu chuyện hoàn chỉnh.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng bảng câu hỏi/trả lời tích hợp để xác định mục đích của từng điểm nhấn, như những thay đổi xảy ra, tại sao nó quan trọng và nó chuẩn bị cho điều gì tiếp theo.

Bắt đầu với mẫu tài liệu này và xây dựng quy trình làm việc cho câu chuyện của bạn, bao gồm Danh sách công việc, Biểu đồ Gantt, Khối lượng công việc, Lịch và nhiều hơn nữa.

Sao chép cấu trúc tương tự cho các chương, tập hoặc hành trình của nhân vật, đồng thời duy trì tính nhất quán của ID câu chuyện và tiêu đề khi bản phác thảo phát triển.

Thêm các điểm kiểm tra đánh giá của riêng bạn, như Bản nháp đầu tiên, Bản sửa đổi và Được phê duyệt, để mỗi phần có tiến độ rõ ràng và logic.

✅ Phù hợp cho: Các nhà văn tiểu thuyết độc lập đang xây dựng dàn ý chương thông qua các đợt sprint viết hàng tuần.

3. Mẫu bảng phân cảnh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vẽ các cảnh theo từng khung hình trên khung vẽ Bảng trắng có sẵn với mẫu Storyboard của ClickUp.

Đạo diễn một bộ phim ngắn, viết kịch bản cho các cảnh cắt trong video game, hoặc lập kế hoạch cho một series hoạt hình, nhưng gặp khó khăn trong việc trình bày mọi thứ một cách trực quan?

Mẫu bảng phân cảnh ClickUp (được tích hợp trong ClickUp Bảng trắng ) cung cấp cho bạn một khung vẽ sạch sẽ, chia theo từng cảnh, nơi mỗi khung hình đã được bố trí sẵn cho bạn. Bạn có thể vạch ra luồng từ Phần giới thiệu đến Xung đột, Cao trào, Hành động giảm dần và Kết thúc, sau đó điền chi tiết cho từng cảnh.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hãy biến ý tưởng của bạn thành hiện thực bằng cách tạo tệp đính kèm hình ảnh, phác thảo hoặc bản vẽ từ ClickUp Bảng trắng trực tiếp vào từng khung hình.

Thêm ghi chú nhanh cho hành động, đối thoại và âm thanh hoặc hiệu ứng đặc biệt bên trong mỗi thẻ kịch bản.

Hợp tác trực tuyến với trình chỉnh sửa, nhà thiết kế và các bên liên quan khác thông qua tính năng Bình luận Được Gán của ClickUp.

✅ Phù hợp cho: Nhà làm phim hoạt hình, nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và các nhóm marketing cần tạo và hợp tác trong việc phát triển các câu chuyện hình ảnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi bạn cảm thấy bí ý tưởng, thay vì cố gắng tiếp tục, hãy thử thay đổi câu hỏi. Một gợi ý viết hay sẽ cung cấp cho bạn điểm khởi đầu, hướng đi và đủ cấu trúc để giúp bạn tiếp tục viết, ngay cả vào những ngày thiếu năng lượng. Xem video này để có những gợi ý viết giúp khơi nguồn ý tưởng, rèn luyện tư duy và biến trang giấy trống thành bản nháp có thể phát triển tiếp.

4. Mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vẽ sơ đồ hành trình nhân vật một cách trực quan với mẫu ClickUp User Story Mapping Template.

Khi xây dựng một câu chuyện, phần khó khăn nhất là duy trì sự đồng bộ giữa hành trình của nhân vật, các điểm nhấn chính và luồng của từng cảnh. Mẫu Bản đồ Câu chuyện Người dùng ClickUp cung cấp cho bạn một cách trực quan để vẽ toàn bộ cung truyện trong một nơi duy nhất, với một bảng hướng dẫn bên trái giúp bạn xác định ý tưởng cốt lõi, nhân vật chính, mục tiêu của họ và các bước họ thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ cho các quyết định về nhân vật nhất quán bằng cách ghi chép chi tiết về nhân vật chính trong bảng Persona(s) chuyên dụng trong quá trình xây dựng cốt truyện.

Vẽ các điểm nhấn chính của cốt truyện ở hàng trên cùng, sau đó thêm các hành động cấp cảnh bên dưới bằng cách sử dụng ghi chú dán để tạo ra một luồng rõ ràng từ đầu đến cuối.

Chia câu chuyện thành các cung truyện dễ quản lý bằng cách nhóm các điểm nhấn vào các phần "phát hành", phù hợp cho các tập, chương hoặc cấp độ trò chơi.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế cốt truyện lập bản đồ các nhiệm vụ và cảnh cắt trong trò chơi thành các điểm nhấn cốt truyện rõ ràng và các chuỗi gameplay có thể chơi được.

5. Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad

Tải mẫu miễn phí Ghi lại ý tưởng trong phòng viết theo các chủ đề và biến quyết định thành các bước tiếp theo với mẫu ClickUp Squad Brainstorm Template.

Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad cung cấp cho nhóm viết của bạn một không gian trực quan, gọn gàng để ghi chép ý tưởng theo các chủ đề riêng biệt, giúp cuộc hội thoại được tổ chức gọn gàng trong khi vẫn giữ được sự sáng tạo tự do.

Vì mọi thứ đều được hiển thị trên một bảng duy nhất, bạn có thể di chuyển các ghi chú dán xung quanh khi cốt truyện dần hình thành, nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng và biến những quyết định mạnh mẽ nhất thành các bước tiếp theo khi bạn sẵn sàng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định các quy tắc quyết định sáng tạo bằng cách ghi lại tiêu chí quyết định cuối cùng và các tiêu chí phụ trong phần Đồng thuận của Nhóm.

Tránh để các đánh giá về cung truyện trở nên phức tạp bằng cách xác định tần suất đánh giá, giới hạn cuộc họp và quy tắc chuẩn bị trong các cuộc họp nhóm và nhịp độ nhóm.

Giảm thiểu sự hỗn loạn trong quá trình chỉnh sửa bằng cách cài đặt các kênh phản hồi rõ ràng và kỳ vọng phản hồi trong Nhóm Communication, sau đó đang theo dõi các điều chỉnh quy trình trong Nhóm Workflow.

✅ Phù hợp cho: Các nhà sản xuất điều hành phòng viết kịch bản hợp tác cho các cung truyện theo tập và các lần sửa đổi liên tục.

6. Mẫu kế hoạch xây dựng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại các yếu tố sản xuất và xây dựng chi tiết trong một tài liệu duy nhất với mẫu Kế hoạch Xây dựng ClickUp.

Nếu bạn đang lập kế hoạch cho cốt truyện của một bộ phim ngắn, series web, chương game hoặc bộ truyện tranh, bạn cần mẫu ClickUp Build Plan Template. Mẫu này bắt đầu với một tài liệu ClickUp sạch sẽ, sẵn sàng sử dụng, ghi lại các thông tin cơ bản ngay từ đầu (chủ dự án, ngày tháng, thời lượng, liên hệ chính) và sau đó hướng dẫn bạn qua các chi tiết về bối cảnh và quá trình phát triển, giúp các quyết định sản xuất nhất quán khi phạm vi dự án bắt đầu thay đổi.

Để加快 việc hoàn thành bản nháp đầu tiên, ClickUp Brain có thể giúp bạn chuyển đổi các ghi chú sơ bộ thành một bản tóm tắt dự án chi tiết hơn, phát triển ý tưởng và tạo danh sách kiểm tra cho các công việc cần thực hiện tiếp theo.

Chuyển đổi ghi chú sơ bộ thành nội dung sẵn sàng cho bản nháp với ClickUp Brain

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi kế hoạch thành hành động nhanh chóng bằng cách chuyển các phần quan trọng thành các công việc cho việc soạn thảo, xem xét, chỉnh sửa và bàn giao sản phẩm cuối cùng.

Bắt đầu với tiêu đề dự án chuyên nghiệp và bảng tổng quan giúp hiển thị thông tin quyền sở hữu, thời gian và chi tiết chính ngay từ lần cuộn đầu tiên.

Sử dụng phần "Project Background" để xác định rõ tiền đề, giới hạn và giả định sản xuất của cốt truyện trong một điểm tham chiếu duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Nhà sản xuất game đang lập kế hoạch cho một cốt truyện theo chương từ kịch bản đến các sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng triển khai.

📮ClickUp Insight: 24% người dùng cho rằng thời gian tập trung là quá được đánh giá cao và ưa thích làm nhiều việc cùng lúc, trong khi 39% cho rằng tập trung sâu là cách duy nhất để họ hoàn thành công việc có ý nghĩa. Dù phong cách công việc của bạn là gì, ClickUp là trung tâm điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) thích ứng với bạn. Cần làm nhiều việc cùng lúc? Bạn có thể quản lý dự án, trò chuyện với nhóm và thậm chí tìm kiếm trên web theo thời gian thực—tất cả mà không cần rời khỏi ClickUp. 🤹🏽 Thích tập trung sâu? Các tính năng như Lịch ClickUp giúp bạn loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng, trong khi các công cụ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn duy trì sự tập trung!

7. Mẫu Brainstorming ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép và đánh giá nhiều cốt truyện trong một nơi với mẫu Brainstorming của ClickUp.

Nếu bạn đang phải xử lý nhiều ý tưởng cốt truyện cùng lúc, phần khó khăn nhất là giữ cho mỗi ý tưởng đủ rõ ràng để đánh giá, phát triển và cuối cùng là commit. Mẫu Brainstorming của ClickUp giúp bạn ghi lại mỗi cốt truyện như một mục nhập riêng biệt, ghi chép nội dung chính của câu chuyện và ghi lại phiên bản mạnh mẽ nhất về hướng phát triển của nó.

Và vì mỗi ý tưởng đều đi kèm với các chi tiết cốt lõi của nó, bạn có thể xem qua danh sách công việc và ngay lập tức nhận biết những cung truyện nào đã sẵn sàng để phác thảo và những cung truyện nào vẫn cần một xung đột sắc nét hơn, một kết quả rõ ràng hơn hoặc một điểm nhấn hấp dẫn hơn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng ngày bắt đầu, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên để duy trì sự phát triển của những ý tưởng mạnh mẽ nhất thay vì để chúng bị chôn vùi dưới những ý tưởng mới.

Xác định trọng tâm của mỗi ý tưởng câu chuyện bằng cách sử dụng các trường tích hợp sẵn cho Mô tả Vấn đề và Giải pháp Thành công, để mỗi cung truyện có một mâu thuẫn rõ ràng và một hướng đi rõ ràng.

Sắp xếp ý tưởng theo các giai đoạn brainstorming để tách biệt các ý tưởng thô sơ với những khái niệm sẵn sàng phát triển thành các chương hoặc cảnh.

✅ Phù hợp cho: Các nhà biên kịch đang phát triển nhiều lựa chọn cốt truyện cho một tập phim thử nghiệm và thu hẹp phạm vi để chọn ý tưởng nào sẽ triển khai tiếp theo.

8. Mẫu lộ trình sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vẽ các điểm nhấn chính của câu chuyện trên Bảng trắng và chia nhỏ chúng thành các công việc có thể theo dõi bằng mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp.

Mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp cũng có thể được sử dụng như một công cụ lập kế hoạch cốt truyện, cho phép bạn vẽ các điểm nhấn chính của cốt truyện trên Bảng trắng ClickUp, sau đó chia nhỏ từng điểm nhấn thành các công việc có thể theo dõi.

Bạn có thể xem mỗi quý hoặc giai đoạn như một đoạn của cung truyện, gắn thẻ từng điểm nhấn theo chủ đề và đang theo dõi xem nó có đang đi đúng hướng, có nguy cơ hay bị khối khi bản nháp phát triển. Và khi có ý tưởng mới về cảnh xuất hiện giữa chừng, ClickUp biểu mẫu giúp ghi lại chúng theo định dạng nhất quán và chuyển chúng vào phần phù hợp của cung truyện.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các điểm nhấn cốt truyện theo quý hoặc giai đoạn để dễ dàng theo dõi nhịp độ và tránh việc tập trung quá nhiều vào phần đầu của câu chuyện.

Sử dụng nhãn theo phong cách phát hành như "On Track" (Đang tiến triển), "Blocked" (Bị tắc nghẽn) và "At Risk" (Có nguy cơ) để chỉ ra những phần cần sửa đổi hoặc tái cấu trúc tiếp theo.

Sử dụng ClickUp Forms để thu thập các cảnh mới, tình tiết bất ngờ hoặc khoảnh khắc của nhân vật với cùng các chi tiết cần thiết mỗi lần trước khi chúng được đưa vào kế hoạch của bạn.

✅ Phù hợp cho: Nhà văn tiểu thuyết đang phác thảo một câu chuyện dài theo từng giai đoạn và đang theo dõi mọi điểm nhấn quan trọng từ bản nháp đầu tiên đến cấu trúc cuối cùng.

👀 Bạn có biết? Frankenstein ban đầu là một thử thách "hãy cùng nhau viết một câu chuyện ma" trong thời tiết kỳ lạ nổi tiếng của năm 1816, khi Mary Shelley đang ở gần Hồ Geneva.

9. Mẫu Ý tưởng Thiết kế ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các ý tưởng về cung truyện thành các phần cốt truyện, kết quả và phát triển nhân vật bằng mẫu ClickUp Design Ideation Template.

Khi bạn cố gắng xây dựng một cung truyện, các ý tưởng hiếm khi xuất hiện trong một thể loại duy nhất. Bạn sẽ gặp các điểm nhấn cốt truyện, lựa chọn nhân vật, cơ chế cảnh quay và chủ đề xuất hiện cùng lúc, và chúng cuối cùng sẽ cạnh tranh để chiếm không gian với nhau.

Mẫu Thiết Kế Ý Tưởng ClickUp giúp bạn tách biệt các ý tưởng mà không làm mất đi mối quan hệ giữa chúng. Sử dụng các cột để phân loại các ý tưởng về cung truyện theo tác động chính của chúng. Ví dụ: cơ chế cốt truyện (quy trình), kết quả câu chuyện (sản phẩm) và tác động của nhân vật (con người). Sau đó, sử dụng các hàng Chủ sở hữu ý tưởng để ghi lại đóng góp từ các tác giả đồng sáng tác, trình chỉnh sửa hoặc thậm chí các "giọng điệu" khác nhau trong bản nháp của chính bạn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục ba cột giúp dễ dàng tách biệt cấu trúc cốt truyện, cao trào của câu chuyện và các điểm ngoặt do nhân vật dẫn dắt.

Các hàng "Idea Owner" giúp hiển thị các đề xuất của từng người, điều này rất hữu ích khi bạn cần hợp nhất nhiều hướng đi khác nhau thành một cốt truyện duy nhất.

Các ghi chú dán được nhóm theo loại, giúp dễ dàng nhận diện các ứng viên cung truyện mạnh nhất trước khi phác thảo.

✅ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo phòng viết kịch bản đang thực hiện quá trình phát triển ý tưởng cốt truyện hợp tác cho các tập, chương hoặc cảnh cắt.

10. Mẫu Cốt Truyện Milanote

qua Milanote

Mẫu Cốt Truyện của Milanote là một mẫu trực quan, dựa trên thẻ, được thiết kế để xây dựng cốt truyện. Bảng vẽ linh hoạt của nó cho phép bạn sắp xếp các yếu tố cốt truyện theo không gian, điều này có thể hữu ích cho những người suy nghĩ trực quan.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tính năng thẻ kéo và thả cho các cảnh, nhân vật và điểm cốt truyện.

Bố cục bảng trực quan cho phép bạn nhìn thấy toàn bộ cung truyện ngay lập tức.

Đính kèm tệp đính kèm hình ảnh và ghi chú để lấy cảm hứng, cùng các tính năng hợp tác cho các tác giả đồng sáng tác.

✅ Phù hợp cho: Các nhà văn và nhà sáng tạo ưa chuộng phương pháp lập kế hoạch cốt truyện theo phong cách bảng tâm trạng.

Cách sử dụng các mẫu cốt truyện cho dự án của bạn

Mẫu cốt truyện của bạn nên là một công cụ linh hoạt hỗ trợ quá trình sáng tạo của bạn. Sử dụng nó để duy trì sự tổ chức đồng thời cho phép bản thân tự do khám phá, điều chỉnh và xây dựng một câu chuyện hấp dẫn.

Dưới đây là cách để áp dụng nó cho công việc của bạn:

Bắt đầu với mâu thuẫn cốt lõi của bạn: Trước khi điền vào bất kỳ ô nào, hãy xác định mâu thuẫn trung tâm của câu chuyện. Đó có phải là cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, vấn đề gây khó chịu cho người dùng, hay thách thức lớn nhất của dự án? Xác định các điểm nhấn chính trước tiên: Đừng sa vào chi tiết quá sớm. Hãy tập trung vào những khoảnh khắc quan trọng định hình câu chuyện trước tiên – sự kiện khởi đầu, điểm ngoặt giữa truyện và cao trào. Thêm các cốt truyện phụ và cung đường nhân vật: Bây giờ, hãy bắt đầu đan xen các cốt truyện phụ vào câu chuyện chính. Gắn thẻ các cảnh hoặc công việc theo cốt truyện phụ hoặc cung đường nhân vật bằng Trường Tùy chỉnh ClickUp, để bạn có thể theo dõi cách chúng giao thoa với cốt truyện chính. Hợp tác sớm và thường xuyên: Chia sẻ mẫu của bạn với đồng tác giả, trình chỉnh sửa hoặc các bên liên quan. Nhận phản hồi trước khi bạn đi quá xa trong quá trình với Chia sẻ mẫu của bạn với đồng tác giả, trình chỉnh sửa hoặc các bên liên quan. Nhận phản hồi trước khi bạn đi quá xa trong quá trình với ClickUp Proofing và Assigned Comments. Cập nhật khi viết: Khi viết, bạn sẽ phát hiện ra những ý tưởng mới và lỗ hổng trong cốt truyện. Cập nhật mẫu của bạn khi câu chuyện phát triển để nó luôn phản ánh trạng thái hiện tại của câu chuyện. Sử dụng AI để lấp đầy khoảng trống: Khi bạn gặp khó khăn, hãy sử dụng ClickUp Brain. Yêu cầu nó đề xuất các chuyển cảnh, xác định các vấn đề về nhịp độ trong dòng thời gian của bạn hoặc tạo ra các hướng đi thay thế cho cốt truyện để khơi dậy sự sáng tạo của bạn một lần nữa.

Biến ý tưởng thành bản thảo hoàn chỉnh với ClickUp

Mẫu cốt truyện giúp bạn có cái nhìn rõ ràng ngay từ đầu. Phần khó khăn là duy trì sự rõ ràng đó khi bạn đã đi qua 20 cảnh và câu chuyện bắt đầu phát triển.

ClickUp cung cấp cho bạn một thư viện mẫu phong phú để bắt đầu, sau đó bạn có thể tùy chỉnh quy trình của mình. Lập dàn ý trên Bảng trắng, viết trong tài liệu, thu thập chi tiết nhân vật hoặc ý tưởng cảnh qua biểu mẫu, và sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp bạn tinh chỉnh các điểm nhấn, chỉnh sửa các phần hoặc tóm tắt những thay đổi giữa các bản nháp.

Khi kế hoạch và việc viết lách hòa quyện, bạn sẽ ngừng việc bắt đầu lại và bắt đầu hoàn thành. Thử ClickUp miễn phí! ✅

Câu hỏi thường gặp

Cốt truyện theo dõi hành trình tổng thể của câu chuyện từ đầu đến cuối, trong khi cung đường nhân vật theo dõi sự biến đổi nội tâm của một nhân vật trong câu chuyện đó. Hai yếu tố này cần hoạt động hài hòa với nhau, với sự phát triển của nhân vật thường là động lực hoặc phản ứng trước các sự kiện quan trọng trong cốt truyện.

Đúng vậy, hoàn toàn đúng. Các câu chuyện người dùng, bản đồ sản phẩm và thậm chí kế hoạch sprint đều tuân theo cấu trúc kể chuyện. Các mẫu như ClickUp’s User Story Mapping hoặc Agile Story Template giúp các nhóm tổ chức công việc của mình thành những câu chuyện nhỏ với phần mở đầu rõ ràng (vấn đề của người dùng), phần giữa (giải pháp) và phần kết thúc (giá trị mang lại).

Phù hợp mẫu với đầu ra cuối cùng của dự án. Sử dụng mẫu Cấu trúc Cốt truyện cho tiểu thuyết, mẫu Kịch bản Hình ảnh cho video và mẫu Bản đồ Câu chuyện Người dùng cho tính năng phần mềm. Quan trọng nhất, ưu tiên các mẫu tích hợp với công cụ hiện có của bạn để tránh sự phiền toái khi chuyển đổi ngữ cảnh.