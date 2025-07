Cách quản lý lo âu với phương pháp xả não

Đã là tối Chủ nhật, và bạn đang lo lắng về tuần mới sắp bắt đầu. Đầu óc bạn quay cuồng với các deadline, cuộc họp và danh sách việc cần làm ngày càng dài. Khi bạn ngồi xuống với tách trà để thư giãn trước khi đi ngủ, suy nghĩ của bạn vẫn không ngừng quay cuồng.

Tình huống này quá quen thuộc với nhiều người trong chúng ta.

Nhưng nếu chúng tôi nói với bạn rằng có một cách đơn giản để kiểm soát cơn lo âu dồn dập và đạt được sự minh mẫn tinh thần? Đó chính là phương pháp Brain Dump – một bài tập viết đơn giản giúp dọn dẹp suy nghĩ và làm dịu tiếng ồn trong tâm trí.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thức hoạt động của phương pháp này và cách bạn có thể áp dụng nó vào lịch trình hàng ngày của mình. Hãy bắt đầu!

Brain Dump là gì?

Phương pháp brain dump là một kỹ thuật tổ chức và nâng cao năng suất giúp giải tỏa tâm trí và tăng cường năng lượng tinh thần bằng cách chuyển các suy nghĩ, ý tưởng, công việc và lo lắng lên giấy hoặc tài liệu kỹ thuật số.

Không có cấu trúc hay mẫu cụ thể nào; bạn hãy để cảm xúc của mình tuôn trào một cách tự do mà không phán xét hay phân tích.

Khi quá nhiều suy nghĩ và công việc chiếm lĩnh không gian tinh thần của bạn, nó có thể khiến bạn choáng ngợp, giảm năng suất và dẫn đến căng thẳng hơn. Việc ngoại hóa chúng có thể giúp giảm bớt sự lộn xộn trong tâm trí và tải trọng nhận thức của bạn. Khi những suy nghĩ gây xao lãng không còn cản trở, bạn có thể tập trung hơn, kiểm soát lo lắng và hoàn thành nhiều việc hơn.

Brain dump giúp hiển thị tất cả suy nghĩ và công việc của bạn ở một nơi, từ đó dễ dàng sắp xếp chúng theo mức độ ưu tiên.

Brain Dump: Nguồn gốc

Thói quen viết nhật ký hoặc viết sổ tay đã phổ biến trong hàng thế kỷ.

Nếu chúng ta nhìn vào những đối tượng/kỳ/phiên bản đầu tiên của nhật ký (sau này được xuất bản cho công chúng) từ thế kỷ 16 và 17, chúng chủ yếu được sử dụng để ghi lại các sự kiện lịch sử và đôi khi là một phương thức thể hiện bản thân.

Trong khi các nhà thơ và tác giả chuyển sang viết lách để truyền tải những suy nghĩ sâu thẳm nhất của mình, tác động của viết lách đối với sức khỏe tinh thần vẫn chưa trở thành chủ đề thảo luận.

➡️ Việc khám phá viết lách như một hình thức trị liệu chính thức bắt đầu vào những năm 1960, khi nhà tâm lý trị liệu Ira Progoff phát triển Phương pháp Nhật ký Chuyên sâu để phát triển bản thân — một cách tiếp cận có cấu trúc để viết nhật ký vượt ra ngoài những suy ngẫm hàng ngày đơn thuần.

Nó phát hiện những cảm xúc tiềm ẩn và khuyến khích sự khám phá bản thân sâu sắc và phát triển cá nhân thông qua một loạt các bài tập . Progoff đã nói chi tiết về phương pháp này trong các cuốn sách của ông At a Journal Workshop và The Practice of Process Meditation: The Intensive Journal Way to Spiritual Experience.

➡️ Quay trở lại thập niên 1980, giáo sư tâm lý học James Pennebaker đã tiên phong phát triển phương pháp "viết biểu đạt".

Nghiên cứu của ông đã chứng minh rằng khi các cá nhân tham gia vào việc viết tập trung, thể hiện cảm xúc về những sự kiện đau thương hoặc sâu sắc trong nhiều phiên, họ thường cảm thấy tinh thần và thể chất được cải thiện. Quá trình viết đóng vai trò như một hình thức giải tỏa hoặc thanh lọc.

💡 Thật thú vị, Taylor Swift từng so sánh việc viết những bài hát về những trải nghiệm đau đớn giống như hút " chất độc ra khỏi vết rắn cắn" . Điều này khá giống với kết luận trong nghiên cứu của Pennebaker!

➡️ Năm 2002, trong cuốn sách Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity, David Allen đã khám phá ý tưởng về việc giải phóng trí óc, mặc dù ông không sử dụng thuật ngữ chính xác này. Ông nói về việc tuân theo hệ thống năm bước Getting Things Done (GTD), trong đó bước đầu tiên được gọi là Capture. Trong bước này, bạn phải ghi lại những điều xuất hiện trong đầu vào một "hộp thư đến" bên ngoài bộ não. Ông gọi quá trình này là "Mind-Sweep" (Quét tâm trí).

Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về khung làm việc GTD trong thời gian tới. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu một số nghiên cứu mới về phương pháp giải phóng tâm trí.

Dưới đây là những gì các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra về việc thực hành xả não hoặc ghi chép nhật ký:

viết một danh sách việc cần làm cụ thể trong năm phút trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ nhanh hơn so với việc suy ngẫm về các công việc đã hoàn thành Một bài nghiên cứu năm 2017 đã khám phá liệu việc viết trước khi đi ngủ tập trung vào các công việc trong tương lai (danh sách việc cần làm) hay thành tích trong quá khứ (danh sách việc đã hoàn thành) có ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không. 57 thanh niên đã viết trong 5 phút trước khi đi ngủ trong một môi trường được kiểm soát. Kết quả cho thấy những người viết danh sách việc cần làm đi vào giấc ngủ nhanh hơn những người ghi lại các hoạt động đã hoàn thành. Việc ghi chi tiết các công việc trong danh sách việc cần làm có mối tương quan với việc đi vào giấc ngủ nhanh hơn, trong khi điều ngược lại xảy ra với các hoạt động đã hoàn thành. Theo nghiên cứu này,so với việc suy ngẫm về các công việc đã hoàn thành

việc ghi chép nhật ký cảm xúc tích cực (PAJ), một biện pháp can thiệp tự điều chỉnh tập trung vào cảm xúc, làm giảm căng thẳng tinh thần ở bệnh nhân mắc các điều kiện y tế khác nhau . Các triệu chứng trầm cảm ở bệnh nhân giảm sau một tháng Năm 2018, một nghiên cứu khác cho thấy. Các triệu chứng trầm cảm ở bệnh nhân giảm sau một tháng

việc viết nhật ký tri ân trong bảy ngày có thể làm giảm căng thẳng tâm lý ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối Một nghiên cứu năm 2021 đã kết luận, dựa trên một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, rằng

Các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành, nhưng có thể khẳng định rằng loại bỏ những suy nghĩ xâm nhập khỏi đầu óc có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.

Đề xuất đọc: Getting Things Done của David Allen

qua Amazon

Trong cuốn sách này, David Allen trình bày chi tiết về hệ thống GTD (Getting Things Done). Ông đã phát triển khung công việc này để giúp các cá nhân tổ chức công việc và cam kết một cách hiệu quả, giảm căng thẳng và tăng năng suất.

Dưới đây là tổng quan về năm bước thực hiện: Ghi lại: Bước đầu tiên trong GTD là ghi lại tất cả công việc, ý tưởng và suy nghĩ của bạn vào một hệ thống đáng tin cậy bên ngoài bộ não (Mind-Sweep). Quá trình này bao gồm thu thập mọi thứ đang chiếm không gian trong tâm trí của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng các công cụ vật lý như sổ tay hoặc các công cụ kỹ thuật số như ứng dụng ghi chú Làm rõ: Sau khi ghi lại, bạn phải làm rõ từng mục. Hãy tự hỏi: Đó là gì? Có thể thực hiện được không? Nếu có, hành động tiếp theo là gì? Nếu không thể thực hiện được, hãy quyết định xem đó là thứ bạn nên lưu trữ để tham khảo, giao cho người khác, tạm hoãn hoặc đơn giản là loại bỏ Sắp xếp: Sắp xếp các công việc và hành động đã được làm rõ thành các danh mục hoặc danh sách. GTD đề xuất sử dụng các danh sách như Dự án (công việc nhiều bước), Hành động tiếp theo (công việc một bước mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức), Đang chờ (công việc được giao hoặc đang chờ người khác thực hiện), Một ngày nào đó/Có thể (công việc bạn muốn xem xét trong tương lai) và Lịch (các hành động cụ thể có hạn chế về ngày hoặc thời gian) Suy ngẫm: Thường xuyên xem lại và cập nhật danh sách công việc và cam kết của bạn. Điều này giúp hệ thống GTD của bạn luôn cập nhật và đảm bảo bạn tập trung vào những việc đúng đắn. Xem lại hàng tuần rất hữu ích trong GTD để đánh giá lại các ưu tiên và duy trì tiến độ Tham gia: Cuối cùng, tích cực tham gia vào các công việc và cam kết của bạn dựa trên danh sách và ưu tiên mà bạn đã cài đặt. Hệ thống GTD khuyến khích bạn tập trung vào một công việc tại một thời điểm và nhấn mạnh việc hoàn thành các hành động thay vì chỉ quản lý chúng

Ý tưởng cốt lõi đằng sau GTD là giải phóng tâm trí của bạn khỏi sự lộn xộn bằng cách chuyển các công việc và cam kết ra bên ngoài thành một phương pháp có hệ thống. Bằng cách đó, bạn giảm căng thẳng, rõ ràng hơn về những việc cần làm và cải thiện khả năng thực hiện công việc hiệu quả.

Điểm mạnh nhất của hệ thống này là tính linh hoạt—bạn có thể điều chỉnh nó phù hợp với các công cụ và môi trường khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện!

Cách sử dụng phổ biến của Brain Dumps

Không có cách nào là đúng hay sai trong việc giải phóng trí óc — bạn có thể điều chỉnh quá trình này theo ý thích của mình. Cho dù bạn muốn sử dụng phương pháp này để viết trị liệu, ôn lại những gì đã học hay khơi dậy sự sáng tạo, tất cả là tùy thuộc vào bạn!

Dưới đây là một số ý tưởng xả não cho bạn tham khảo:

Sổ tay biết ơn

Loại xả stress này bao gồm việc viết ra những điều bạn cảm thấy biết ơn.

Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc duy trì một cuốn nhật ký biết ơn, và cô đã thực hành điều này trong nhiều năm. Cô gợi ýviết ra năm điều bạn cảm thấy biết ơn mỗi tối để bạn có thể tập trung vào những điều tốt đẹp xảy ra xung quanh mình trong suốt ngày.

Bạn sẽ tỏa sáng và tạo ra nhiều điều tốt đẹp hơn cho bản thân khi nhận thức được tất cả những gì mình có, thay vì tập trung vào những điều mình không có.

Xả não sáng tạo

Đây là một cách để giải phóng những ý tưởng sáng tạo hoặc một phiên brainstorming liên quan đến công việc hơn là một bài tập cá nhân.

Bạn có thể ngồi một mình hoặc cùng nhóm trong một khoảng thời gian nhất định và để luồng sáng tạo của mình tuôn trào. Điều này giúp bạn tập trung những ý tưởng đang lơ lửng trong đầu, lọc ra những ý tưởng tốt nhất và áp dụng chúng vào thực tế.

Xả não sau khi học

Sau khi tham dự một bài giảng/hội thảo trực tuyến, kết thúc một phiên học hoặc hoàn thành một khóa học trực tuyến, hãy dành vài phút để viết ra những điểm chính của những gì bạn vừa học.

Xả não sau khi học giúp bạn chủ động nhớ lại thông tin quan trọng, xác định những lĩnh vực cần làm rõ hơn và cải thiện hiểu biết về chủ đề đó.

Bullet Journal

Sổ ghi chép giúp bạn theo dõi danh sách công việc cần làm hàng ngày, thói quen, mục tiêu dài hạn, suy ngẫm và hơn thế nữa, tất cả trong một cuốn sổ tay duy nhất, bằng cách sử dụng danh sách ngắn gọn.

Nếu bạn cảm thấy e ngại khi viết ra cảm xúc của mình hoặc không thể tìm đủ thời gian để thực hiện việc xả não, một cuốn sổ tay ghi chú (bullet journal) dành cho việc xả não có thể là một lựa chọn tốt để bắt đầu.

💡 Mẹo thú vị: Sử dụng ứng dụng ghi chú như ClickUp và biến nó thành sổ ghi chép kỹ thuật số của bạn!

Sổ tay lo lắng

Nhật ký lo lắng là một không gian an toàn để ghi lại những suy nghĩ, nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn đang làm bạn lo lắng. Viết ra những điều đó sẽ giúp bạn giải tỏa tâm trí khỏi những cảm giác này, như thể một gánh nặng được trút khỏi ngực. Khi bạn thường xuyên ghi lại những lo lắng của mình, bạn có thể xác định được những mẫu suy nghĩ lặp đi lặp lại và điều gì kích hoạt chúng, từ đó tham khảo ý kiến của chuyên gia trị liệu để tìm ra giải pháp.

Vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng Simone Biles sử dụng một cuốn nhật ký lo lắng để đối phó với áp lực tâm lý cực độ từ sự nghiệp cạnh tranh khốc liệt của mình. Cô dành ra một giờ cố định trong ngày để ghi lại những lo lắng và tập trung vào hiện tại, cho phép bản thân cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của mình.

Nếu bạn cảm thấy bị áp đảo bởi suy nghĩ, đừng lo lắng! Bạn cũng có thể lấy lại sự tập trung một cách hiệu quả với một chút hướng dẫn.

Cách giải phóng trí óc: Hướng dẫn từng bước

1. Nhận một cuốn sổ tay

Bước đầu tiên là giữ một cuốn nhật ký (hoặc một "Công cụ ghi chép", theo cách nói của David Allen) bên mình để ghi lại những gì bạn đang nghĩ.

Để tâm trí bạn có thể buông bỏ công việc cấp thấp là cố gắng ghi nhớ mọi thứ, bạn phải biết rằng bạn đã thực sự ghi nhớ tất cả những việc cần làm hoặc ít nhất là những việc cần quyết định, và rằng trong tương lai gần, bạn sẽ xử lý và xem xét lại tất cả những việc đó. [sic]

Để tâm trí bạn có thể buông bỏ công việc cấp thấp là cố gắng ghi nhớ mọi thứ, bạn phải biết rằng bạn đã thực sự ghi nhớ tất cả những việc cần làm hoặc ít nhất là những việc cần quyết định, và rằng trong tương lai gần, bạn sẽ xử lý và xem xét lại tất cả những việc đó. [sic]

Mặc dù sổ tay giấy rất hữu ích để ghi chép ý tưởng, nhưng ứng dụng ghi chú kỹ thuật số hoặc phần mềm bảng trắng mang lại sự linh hoạt hơn.

Và chúng tôi có thể đề xuất ClickUp làm công cụ xả não kỹ thuật số cho bạn không?

Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng xem lại suy nghĩ của mình, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và phân loại chúng. Truy cập ứng dụng ClickUp từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay của bạn — không cần mang theo sổ ghi chép riêng.

2. Chọn một thời điểm

Chọn thời gian thích hợp trong ngày cho hoạt động này, tùy thuộc vào loại brain dump mà bạn muốn chọn.

Ví dụ, nếu đó là nhật ký biết ơn, hãy làm việc này vào đầu ngày hoặc ngay trước khi đi ngủ. Nếu đó là danh sách công việc, hãy làm việc này trước khi đi ngủ để bạn có thể quản lý thời gian tốt hơn vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, bạn không cần phải có thời gian cụ thể cho tất cả các loại brain dump. Ví dụ, nếu đó là tập hợp những suy nghĩ làm bạn mất tập trung khi đang thực hiện một công việc quan trọng, bạn có thể làm việc này bất cứ lúc nào.

3. Tìm một góc yên tĩnh

Tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thư giãn với suy nghĩ của mình, không có bất kỳ yếu tố kích thích bên ngoài nào yêu cầu sự chú ý của bạn.

Đó có thể là văn phòng tại nhà, sân sau, phòng làm việc, trong xe hơi hoặc công viên yêu thích của bạn ở gần nhà.

Mẹo: Nếu im lặng hoàn toàn khiến bạn cảm thấy quá tê liệt, hãy nghe nhạc nhẹ hoặc tiếng ồn trắng.

4. Đặt hẹn giờ

Không có quy tắc cứng nhắc nào về thời gian bạn nên viết nhật ký. Hãy đặt hẹn giờ từ 5 đến 15 phút để ghi lại những suy nghĩ của bạn khi chúng xuất hiện.

Không cần thiết phải sử dụng đồng hồ bấm giờ cho việc xả não. Tuy nhiên, nó sẽ hữu ích nếu bạn gặp khó khăn trong việc trì hoãn hoặc duy trì sự nhất quán.

Dành một khối thời gian cụ thể sẽ đảm bảo việc ghi nhật ký trở thành thói quen thường xuyên thay vì chỉ là hoạt động thỉnh thoảng. Đồng hồ bấm giờ cũng sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở bạn tập trung và lắng nghe tiếng nói bên trong của mình.

5. Bắt đầu viết

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu viết. Việc giải phóng trí óc của bạn có thể thuộc bất kỳ loại nào trong số các loại sau:

Danh sách việc cần làm để ghi lại các công việc trong ngày hoặc lên kế hoạch cho cả tuần trước

Các hạn chót sắp tới có thể đang làm bạn lo lắng

Lo lắng và căng thẳng cản trở bạn tập trung vào công việc

Những điều bạn cảm thấy biết ơn

Kế hoạch tương lai cho các cam kết cá nhân và nghề nghiệp

Bất kể bạn chọn loại nhật ký nào, ClickUp đều cung cấp một bộ công cụ và tính năng để hỗ trợ nhu cầu của bạn.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs cho tất cả các công việc liên quan đến viết lách:

Định dạng não bộ của bạn bằng dấu đầu dòng, in đậm, in nghiêng, gạch ngang và hơn thế nữa với các lệnh /Slash

Đánh dấu văn bản quan trọng bằng băng rôn mã màu

Phát triển ý tưởng của bạn bằng cách tạo các trang lồng nhau

Chuyển đổi văn bản thành các công việc có thể theo dõi, giao chúng cho chính bạn và thêm dòng thời gian

Sắp xếp suy nghĩ của bạn tốt hơn với các trang lồng nhau trên ClickUp Docs

Khi bạn đang trong luồng sáng tạo và muốn một nơi để thể hiện suy nghĩ của mình, Bảng trắng ClickUp sẽ giúp bạn. Dưới đây là cách bạn có thể tận dụng nó một cách hiệu quả nhất:

Kết nối các khái niệm liên quan bằng các kết nối (đường thẳng và mũi tên) để hiểu phân cấp của chúng

Vẽ tự do, thêm hình dạng, viết ghi chú và hình dung suy nghĩ của bạn

Thêm công việc và tài liệu vào Bảng trắng và chỉnh sửa trực tiếp từ khung vẽ

Chuyển ý tưởng thành công việc

Ghi lại suy nghĩ của bạn trên một khung vẽ ảo với Bảng trắng ClickUp

Mẹo bổ sung: Bạn không cần phải tạo bảng trắng từ đầu. Bạn có thể tìm kiếm trong thư viện của ClickUp và tìm các mẫu bảng trắng phù hợp với yêu cầu của mình.

Ví dụ, đây là Mẫu Ma trận tác động và nỗ lực của ClickUp. Khung này cung cấp bảng trắng có thể tùy chỉnh hoàn toàn để cải thiện quá trình ra quyết định ở cấp độ cá nhân và tổ chức.

Tải xuống mẫu này Xếp hạng công việc theo mức độ ưu tiên một cách hiệu quả với Mẫu Ma trận Nỗ lực Tác động của ClickUp

Mẫu này phân loại ý tưởng/công việc của bạn dựa trên tác động và nỗ lực cần thiết. Bốn phần tư biểu thị những điều sau:

Tác động lớn - Nỗ lực ít: Hãy làm ngay

Tác động lớn - Nỗ lực lớn: Việc cần làm tiếp theo

Tác động thấp - Nỗ lực thấp: Việc cần làm sau

Tác động thấp - Nỗ lực cao: Đừng làm

Sử dụng phương pháp có cấu trúc này để:

Đánh giá công việc bạn nên làm và thời gian thực hiện

Ưu tiên các công việc quan trọng trước để tối đa hóa ROI

Hình dung nỗ lực cần thiết cho mỗi công việc

Xác định những công việc bạn có thể loại bỏ khỏi danh sách công việc của mình

Mẫu này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều việc phải làm và cảm thấy khó sắp xếp thứ tự ưu tiên trong danh sách công việc. Cá nhân hóa mẫu bằng Trường Tùy chỉnh và Trạng thái Tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn và bắt đầu ngay!

Bạn cảm thấy quá tải với những suy nghĩ ngẫu nhiên làm gián đoạn phiên làm việc sâu của mình? ClickUp Notepad là công cụ bạn cần! Sử dụng sổ ghi chép kỹ thuật số tiện dụng này để:

Ghi lại những suy nghĩ làm bạn mất tập trung trong quá trình làm việc và quay lại với chúng sau khi hoàn thành công việc đang làm

Tạo danh sách công việc cần làm dưới dạng gạch đầu dòng và đánh dấu mỗi công việc sau khi hoàn thành

Ghi lại suy nghĩ, việc cần làm hoặc danh sách mua sắm của bạn với ClickUp Notepad, đánh dấu chúng và biến những ghi chú quan trọng thành nhiệm vụ bằng cách thêm thời hạn hoàn thành

Ghi nhanh ghi chú cuộc họp , ý tưởng và kế hoạch công việc

Chuyển ghi chú thành công việc có thể theo dõi

Kéo và thả các mục để di chuyển công việc lên xuống trong danh sách

Mẹo bổ sung: Trước đó, chúng tôi đã đề cập đến khung công việc Getting Things Done (GTD) của David Allen. Nếu bạn quan tâm đến việc áp dụng khung công việc này cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp, chúng tôi có sẵn một loạt mẫu GTD. Hãy dành thời gian khám phá tất cả các mẫu này; nhưng trước tiên, hãy xem qua mẫu yêu thích của chúng tôi, Mẫu Getting Things Done của ClickUp.

Tải xuống mẫu này Áp dụng hệ thống GTD của David Allen với Mẫu Hoàn thành công việc có thể tùy chỉnh hoàn toàn của ClickUp

Được trang bị nhiều chế độ xem, trường tùy chỉnh và Tài liệu được tạo sẵn, mẫu này giúp bạn xếp hạng ưu tiên, theo dõi và thực hiện công việc hiệu quả bằng cách sử dụng khung GTD và duy trì năng suất.

Các danh sách được lưu sẵn giúp bạn theo dõi năm bước của hệ thống GTD, đảm bảo công việc của bạn tiến triển nhanh chóng qua các bước. Chế độ xem Danh sách, Bảng, Tài liệu và Lịch cung cấp khả năng hiển thị trạng thái công việc một cách đầy đủ để bạn kiểm soát tốt hơn quy trình làm việc của mình.

Đối với mỗi chế độ xem, có hai Trường Tùy chỉnh được tạo sẵn để thêm bối cảnh (loại công việc; ví dụ: chia công việc của bạn thành các loại như Gia đình, Công việc, Tập trung hoàn toàn, Giải trí, v.v.) và nỗ lực (thời gian và năng lượng cần thiết cho một công việc). Đổi tên các Trường này theo nhu cầu của bạn và thêm các Trường khác để tạo danh sách công việc có bối cảnh rõ ràng.

6. Kiểm tra và sắp xếp

Sau khi trút bỏ suy nghĩ, đã đến lúc xem lại những gì bạn đã viết. Hãy chọn các phiên trút bỏ suy nghĩ hàng tuần để hiểu sâu hơn về suy nghĩ của mình và biến tầm nhìn thành hành động.

Với ClickUp, bạn có thể đơn giản hóa quá trình xem xét và tiết kiệm thời gian. Cách thực hiện như sau:

a. Chuyển ghi chú/ý tưởng thành công việc

Khi bạn đang sử dụng ClickUp Docs hoặc Notepad, bạn có thể nhanh chóng biến những ghi chép của mình thành các mục hành động.

Đối với tài liệu ClickUp

Mở tài liệu Đánh dấu văn bản bạn muốn chuyển thành Công việc Chọn + Công việc từ thanh công cụ văn bản Nhấp vào Chọn danh sách và chọn danh sách bạn muốn thêm công việc

Sử dụng ClickUp Docs để chuyển đổi suy nghĩ của bạn thành nhiệm vụ

Bạn cũng có thể nhấp vào Tạo để tạo công việc mới ngay lập tức

Đối với ClickUp Notepad

Mở Notepad Chuyển đến văn bản bạn muốn biến thành Công việc và nhấp vào biểu tượng +

Chuyển ghi chú thành nhiệm vụ bằng ClickUp Notepad

Chọn danh sách công việc mà bạn muốn thêm vào Nhập chi tiết công việc Nhấp vào nút Tạo công việc nằm ở góc dưới bên phải của hộp thoại modal tạo/lập công việc

b. Đặt ưu tiên đúng đắn

Đánh dấu các nhiệm vụ của bạn là Ưu tiên cao, Ưu tiên thấp, Bình thường hoặc Không ưu tiên với Ưu tiên nhiệm vụ ClickUp. Bước này giúp làm rõ những nhiệm vụ nào cần được xử lý ngay lập tức và những nhiệm vụ nào có thể lên lịch cho sau.

Chia công việc của bạn thành các mức ưu tiên Khẩn cấp, Cao, Bình thường hoặc Thấp với Ưu tiên nhiệm vụ ClickUp và tập trung vào những công việc có tác động lớn nhất đến kết quả

c. Tạo bố cục cho suy nghĩ của bạn

Sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn thành một bố cục có tổ chức với Bản đồ Tư duy ClickUp. Phân tích những ý tưởng phức tạp, xây dựng kết nối giữa các nhiệm vụ và hình dung quá trình giải phóng trí óc của bạn để có sự rõ ràng hơn.

Sắp xếp những ý tưởng rối rắm trong đầu thành một cấu trúc gọn gàng với Bản đồ Tư duy ClickUp

Nếu bạn mới làm quen với thế giới Bản đồ Tư duy, hãy tham khảo các mẫu bản đồ tư duy của ClickUp để tìm cảm hứng. Chúng sẽ cung cấp cho bạn một khung sẵn sàng triển khai để bắt đầu sử dụng công cụ trực quan này ngay lập tức.

Hãy lấy Mẫu Bảng trắng Bản đồ Tư duy Trống của ClickUp làm ví dụ. Khung tối giản này cho phép bạn phác thảo suy nghĩ và ý tưởng của mình một cách tự do trong khi vẫn duy trì cấu trúc bản đồ mạch lạc.

Tải xuống mẫu này Vẽ kết nối giữa các ý tưởng với mẫu Bảng trắng Bản đồ Tư duy Trống của ClickUp và tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn

Sử dụng Ý tưởng chính làm mỏ neo và chia thành Ý tưởng phụ và Đầu vào. Hình ảnh của mẫu đủ để giúp bạn hiểu mối tương quan giữa các ý tưởng trong nháy mắt. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu theo ý thích — thêm văn bản, hình ảnh, video, ghi chú dán, thẻ trang web hoặc thậm chí là vẽ nguệch ngoạc nếu đó là sở thích của bạn!

Dưới đây là một ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu này: Giả sử bạn đang suy nghĩ về một kế hoạch để cải tạo nhà của mình, vậy Ý tưởng chính trong bóng đèn sẽ là Cải tạo nhà. Chia ý tưởng này thành các Ý tưởng phụ như Nội thất và Ngoại thất. Đối với nút Nội thất, bạn có thể có các mục Nhập liệu như Phòng ngủ, Phòng khách, Phòng ăn, Nhà bếp... bạn hiểu ý rồi đấy. Đối với mỗi Ý tưởng phụ hoặc Nhập liệu, hãy nhúng nguồn cảm hứng của bạn — một hình ảnh trên Pinterest về phòng khách trong mơ của bạn, một video YouTube hoặc một liên kết đến công ty trang trí nội thất yêu thích của bạn. Vì vậy, khi bạn mở mẫu, bạn có thể có chế độ xem toàn cảnh về các ý tưởng của mình và đi vào chi tiết cụ thể dưới mỗi nút và nút con.

Điều tuyệt vời nhất là mẫu này phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân và công việc, vì vậy hãy sáng tạo và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất!

Đọc thêm: 25 Ví dụ Bản đồ Tư duy Đáng kinh ngạc cho năm 2024

7. Thực hành xả não đều đặn

Hãy cố gắng duy trì sự nhất quán với sổ ghi chép xả não của bạn. Việc xả não hàng tuần có thể giúp bạn theo dõi tốt hơn các lo lắng và mô hình suy nghĩ của mình. Khi xem lại sổ ghi chép xả não sau một khoảng thời gian, bạn có thể nhận diện các mô hình lặp lại và thực hiện hành động phù hợp.

Ví dụ, nếu khối lượng công việc nặng nề và thời hạn ngắn là những vấn đề thường xuyên xuất hiện trong đầu bạn, có lẽ đã đến lúc bạn nên nói chuyện với quản lý và tìm cách giải quyết để quản lý lo lắng tại nơi làm việc.

Dọn dẹp đầu óc để đạt được sức khỏe tinh thần với ClickUp

Sử dụng bài viết này như một nguồn cảm hứng để hiểu rõ các phương pháp tốt nhất trong việc ghi chép nhật ký. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, cuối cùng, chính bạn là người đặt ra quy tắc cho bản thân.

Và để có một bài tập xả não thực sự cá nhân hóa, còn gì tốt hơn ClickUp?

Từ danh sách gạch đầu dòng và ghi chép chi tiết đến việc vẽ bản đồ ý tưởng trên một khung hình trực quan, ClickUp mang đến cho bạn sự tự do sáng tạo để suy nghĩ của bạn được luồng chảy tự do. Đồng thời, ứng dụng này giúp bạn sắp xếp đầu óc, tổ chức các mục nhập ghi chép, biến tầm nhìn thành hành động và thực hiện các bước có ý thức để đạt được hạnh phúc.

Hãy thử ClickUp ngay hôm nay và khám phá những gì nó mang lại!