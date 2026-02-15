Cách thức hoạt động của Kiến thức doanh nghiệp trong ChatGPT (+ Các lựa chọn thay thế)

Các nhóm mất hàng giờ mỗi tuần để tìm kiếm các quyết định, tệp tin và cập nhật trạng thái rải rác trên các ứng dụng làm việc. Chi phí là thực tế: thực thi chậm hơn, công việc trùng lặp và những gián đoạn liên tục khiến mọi người mất tập trung.

Kiến thức doanh nghiệp ChatGPT của OpenAI giúp kết nối ChatGPT với các công cụ làm việc, cho phép các nhóm đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời dựa trên nguồn nội bộ có trích dẫn. Hướng dẫn này giải thích cách thức hoạt động, so sánh với Tìm kiếm Doanh nghiệp ClickUp và cung cấp cách thức rõ ràng để lựa chọn phương pháp phù hợp cho quy trình làm việc và bộ công cụ của bạn.

ChatGPT Company Knowledge là gì?

Bạn cần một câu trả lời mà bạn biết là tồn tại đâu đó trong vũ trụ kỹ thuật số của công ty – hiện đã mở rộng trung bình lên 101 ứng dụng SaaS khác nhau – nhưng nó bị ẩn đi. Nó có trong một chủ đề trên Slack? Một tài liệu Google Doc? Một bản cập nhật dự án? Thời gian bạn lãng phí chỉ để tìm ra nơi cần tìm là một gánh nặng lớn cho năng suất, khiến công việc của bạn bị đình trệ chỉ vì một câu hỏi đơn giản. Và phần tồi tệ nhất là vòng lặp “khởi động sai”: bạn mở ba ứng dụng, tìm kiếm từ khóa sai, tìm thấy phiên bản cũ, rồi vẫn phải hỏi ai đó.

Đây là vấn đề về sự phân tán thông tin — các nhóm lãng phí hàng giờ tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng không kết nối, tìm kiếm tệp tin và cập nhật lại thông tin trên nhiều nền tảng — và chính xác là điều mà một Không gian Làm việc AI tích hợp — một nền tảng duy nhất, bảo mật nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích cùng tồn tại với AI được tích hợp như lớp trí tuệ — như ClickUp được thiết kế để giải quyết. Nói một cách đơn giản: ít nơi để ẩn thông tin nghĩa là ít nơi để tìm kiếm.

ChatGPT Company Knowledge là tính năng doanh nghiệp của OpenAI, kết nối giao diện ChatGPT với các ứng dụng làm việc của bạn. Nó cho phép bạn và nhóm của mình đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường và nhận câu trả lời do AI tạo ra, được lấy trực tiếp từ dữ liệu của chính công ty bạn. Tính năng này được thiết kế riêng cho người dùng các gói ChatGPT Business, Enterprise và Edu. Hãy nghĩ đến nó như "ChatGPT, nhưng hướng vào hệ thống nội bộ của bạn thay vì internet mở."

Nó chấm dứt việc tìm kiếm thủ công vô tận. Thay vì phải lục lọi qua nhiều công cụ, bạn chỉ cần đặt một câu hỏi và nhận được câu trả lời có ngữ cảnh kèm theo các trích dẫn rõ ràng dẫn về các tài liệu nguồn gốc. Nó cũng tuân thủ các quyền truy cập hiện có, vì vậy bạn chỉ bao giờ thấy thông tin mà bạn đã được ủy quyền truy cập. Điều này quan trọng vì nó ngăn chặn "trí tuệ nhân tạo hữu ích" trở thành "ôi, tôi vừa vô tình tiết lộ tài liệu bí mật".

Trung bình, một chuyên gia dành hơn 30 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin liên quan đến công việc—đó là hơn 120 giờ mỗi năm bị lãng phí khi phải lục lọi email, các chủ đề trên Slack và các tệp tin rải rác. Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời.

ChatGPT Company Knowledge hoạt động như thế nào?

Ở mức độ tổng quan, Kiến thức Doanh nghiệp có ba bước: kết nối các công cụ của bạn, chỉ mục nội dung, sau đó đặt câu hỏi với chế độ Kiến thức Doanh nghiệp được bật. Quy trình làm việc rất đơn giản. Một quản trị viên trong tổ chức của bạn bắt đầu bằng cách kết nối các ứng dụng làm việc của bạn với ChatGPT thông qua các kết nối dữ liệu được xây dựng sẵn.

Đối với các công cụ nội bộ không được hỗ trợ hoặc được tùy chỉnh, nhóm IT của bạn có thể tạo các kết nối MCP (Model Context Protocol) tùy chỉnh. Đây là phương án "tự mang kết nối của riêng bạn" cho các hệ thống nội bộ, ứng dụng chuyên biệt hoặc cơ sở dữ liệu độc quyền.

Để hiểu rõ hơn về công nghệ nền tảng hỗ trợ Kiến thức Doanh nghiệp, video này giải thích các nguyên lý cơ bản về cách ChatGPT xử lý và phản hồi các truy vấn:

Sau khi kết nối, Kiến thức doanh nghiệp cho phép ChatGPT tìm kiếm qua các ứng dụng làm việc được phê duyệt và lấy thông tin liên quan khi bạn kích hoạt tính năng này cho trò chuyện.

qua ChatGPT

Nó được thiết kế để tôn trọng các quyền truy cập hiện có từ các ứng dụng đó, do đó người dùng chỉ thấy thông tin mà họ đã được ủy quyền truy cập.

Để đặt câu hỏi, hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện mới và lựa chọn Kiến thức Công ty trong trình soạn thảo tin nhắn (hoặc kích hoạt nó từ menu công cụ trong một cuộc hội thoại hiện có). Từ đó, bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường. ChatGPT sau đó sẽ tìm kiếm qua các nguồn kết nối và trả về câu trả lời tổng hợp kèm theo các trích dẫn liên kết trở lại các tài liệu hoặc tin nhắn gốc, giúp bạn xác minh nguồn gốc của thông tin.

qua ChatGPT

Vì sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để giải thích yêu cầu của bạn, Kiến thức Doanh nghiệp có thể xử lý các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên rộng hơn so với tìm kiếm từ khóa, bao gồm cả các câu hỏi yêu cầu kiểm tra nhiều hệ thống.

OpenAI cũng mô tả rằng nó có thể thực hiện nhiều tìm kiếm cùng lúc, so sánh các nguồn để giải quyết các chi tiết mâu thuẫn và sử dụng bộ lọc dựa trên ngày tháng cho các câu hỏi nhạy cảm về thời gian, như “Chúng ta đã quyết định gì sau cuộc đánh giá bảo mật gần đây?” hoặc “Điều gì đã thay đổi kể từ khi triển khai vào tháng Giêng?”

Một điểm cần lưu ý: Khi tính năng Kiến thức Doanh nghiệp được kích hoạt, ChatGPT không thể duyệt web hoặc tạo biểu đồ và hình ảnh trong cùng một cuộc hội thoại, vì nó tập trung vào việc tạo ra các câu trả lời dựa trên các nguồn nội bộ kết nối và trích dẫn của bạn.

So sánh ChatGPT Company Knowledge và ClickUp trong nháy mắt

Trước khi đi vào phân tích chi tiết, đây là so sánh nhanh. Điều này hữu ích nếu bạn đã biết thực tế của nhóm mình: “chúng tôi sử dụng 12 công cụ” so với “chúng tôi muốn một nơi duy nhất để quản lý công việc”.

Tính năng / Danh mục ClickUp Kiến thức doanh nghiệp ChatGPT Tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI ClickUp Brain với Tìm kiếm Kết nối — tìm kiếm qua các công việc, tài liệu, bình luận và ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hiểu ngữ cảnh và các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên. Tìm kiếm được hỗ trợ bởi GPT-5 trên các ứng dụng làm việc kết nối (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, v.v.) với câu trả lời có ngữ cảnh và trích dẫn nguồn. Kết nối dữ liệu Hơn 1.000 tích hợp gốc bao gồm Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot và kết nối API tùy chỉnh. Các kết nối sẵn có cho Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp và nhiều hơn nữa. Các kết nối MCP tùy chỉnh có sẵn. Cách tiếp cận không gian làm việc Không gian Làm việc AI tích hợp — dự án, tài liệu, trò chuyện và AI hoạt động cùng nhau trên một nền tảng duy nhất. Không cần chuyển đổi công cụ. Lớp AI bên ngoài kết nối với các công cụ hiện có; yêu cầu chuyển sang giao diện ChatGPT để thực hiện truy vấn kiến thức. Kiểm soát quyền truy cập Quyền truy cập dựa trên vai trò, SSO, bảo mật cấp doanh nghiệp trong Không gian Làm việc thống nhất. Tuân thủ các quyền truy cập hiện có từ các ứng dụng kết nối; Hỗ trợ SSO, SCIM và danh sách cho phép IP trên gói Enterprise. Kích thước nhóm Các nhóm có kích thước khác nhau — từ cá nhân đến doanh nghiệp. Được thiết kế cho Kinh doanh (nhóm nhỏ và vừa), Enterprise (tổ chức quy mô lớn) và Giáo dục (cơ sở giáo dục).

Tổng quan về ChatGPT Company Knowledge

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng ChatGPT trong công việc, Kiến thức Doanh nghiệp là bản nâng cấp giúp "biến nó thành công cụ thực sự hữu ích cho doanh nghiệp của bạn". Dưới đây là những gì bạn sẽ nhận được và những gì bạn phải đánh đổi.

Ưu điểm:

Tìm kiếm ngữ cảnh được hỗ trợ bởi GPT-5 : Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để hiểu ý nghĩa của bạn, không chỉ những gì bạn gõ. Điều này cho phép nó xử lý các câu hỏi mơ hồ và ghép nối câu trả lời từ các tài liệu khác nhau.

Các kết nối doanh nghiệp sẵn có : Nó cung cấp các kết nối sẵn sàng sử dụng với các công cụ mà hầu hết các doanh nghiệp phụ thuộc vào, như Slack, SharePoint và Google Drive, với các kết nối mới được thêm vào thường xuyên.

Độ minh bạch của trích dẫn : Mỗi phản hồi đều bao gồm các trích dẫn rõ ràng cho thấy chính xác các nguồn mà AI đã sử dụng. Bạn có thể nhấp vào các liên kết này để truy cập trực tiếp vào tài liệu hoặc tin nhắn gốc.

Quyền truy cập tuân thủ quyền hạn : Công cụ tự động kế thừa các quyền truy cập hiện có của công ty bạn. Bạn chỉ có thể xem dữ liệu mà bạn đã được ủy quyền truy cập trong các ứng dụng khác của mình.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Bao gồm các tính năng như SSO, tích hợp SCIM và lưu trữ dữ liệu có thể tùy chỉnh. OpenAI cũng cho biết rằng họ không đào tạo mô hình của mình trên dữ liệu từ khách hàng Business, Enterprise hoặc Edu theo mặc định.

Nhược điểm:

Yêu cầu đăng ký ChatGPT trả phí : Tính năng này không có sẵn trên các gói miễn phí hoặc Plus. Tổ chức của bạn phải có gói Business, Enterprise hoặc Edu.

Vô hiệu hóa các tính năng khác khi kích hoạt : Khi bạn bật Kiến thức Công ty cho một cuộc hội thoại, bạn không thể sử dụng trình duyệt web hoặc tạo hình ảnh và biểu đồ trong cùng cuộc hội thoại đó.

Yêu cầu kích hoạt thủ công : Bạn phải nhớ nhấp vào chuyển đổi “Kiến thức công ty” mỗi khi bắt đầu một cuộc hội thoại mới mà bạn muốn sử dụng tính năng này.

Giới hạn cho các ứng dụng kết nối : Tính năng tìm kiếm chỉ có thể truy cập thông tin từ các công cụ có kết nối. Nếu nhóm của bạn sử dụng các hệ thống cũ hoặc ứng dụng chuyên biệt, bạn có thể cần xây dựng một kết nối tùy chỉnh.

Ngoài quy trình làm việc: Nó yêu cầu bạn phải dừng việc cần làm và chuyển sang giao diện ChatGPT để đặt câu hỏi, gây ra sự phân tán ngữ cảnh thay vì giảm thiểu nó.

Tổng quan về ClickUp

ClickUp giải quyết cùng một vấn đề "mọi thứ ở đâu?" từ hướng ngược lại. Thay vì thêm một lớp AI ở trên, nó giảm số nơi công việc tồn tại, sau đó làm cho việc tìm kiếm và thực hiện hành động trở nên tức thì bên trong hệ thống đó.

Ưu điểm:

ClickUp Connected Search : Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua các công việc, tài liệu, bình luận và ứng dụng tích hợp. Nó sử dụng khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm thông tin bạn cần ngay cả khi bạn không sử dụng từ khóa chính xác. : Tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua các công việc, tài liệu, bình luận và ứng dụng tích hợp. Nó sử dụng khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm thông tin bạn cần ngay cả khi bạn không sử dụng từ khóa chính xác.

Không gian Làm việc AI tích hợp : Các dự án, tài liệu, trò chuyện nhóm và AI của bạn đều được tích hợp trên một nền tảng duy nhất. Điều này có nghĩa là tìm kiếm và công việc diễn ra tại cùng một nơi, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các công cụ.

Hơn 1.000 tích hợp : Nó cung cấp kết nối gốc với hàng trăm công cụ như Google Drive, Slack và Salesforce. Tính năng tìm kiếm mở rộng qua các công cụ kết nối này, thu thập mọi thông tin vào một chế độ xem duy nhất.

Phù hợp với mọi kích thước nhóm : Các tính năng cơ bản, bao gồm tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI, có sẵn cho cá nhân và nhóm với mọi kích thước. Các tính năng AI nâng cao hơn có sẵn với : Các tính năng cơ bản, bao gồm tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI, có sẵn cho cá nhân và nhóm với mọi kích thước. Các tính năng AI nâng cao hơn có sẵn với ClickUp Brain MAX

Dành cho mọi kích thước nhóm: Được thiết kế để phù hợp với mọi đối tượng, từ cá nhân và nhóm nhỏ đến các tổ chức doanh nghiệp lớn trên các bộ phận như sản phẩm, kỹ thuật và thiết kế.

Nhược điểm:

Cách tiếp cận khác biệt so với AI bên ngoài : ClickUp là một không gian làm việc tích hợp, không phải là tiện ích bổ sung AI. Điều này có nghĩa là các nhóm đã đầu tư sâu vào nhiều công cụ riêng biệt có thể cần phải hợp nhất công việc của họ để tận dụng tối đa lợi ích.

Đường cong học tập cho toàn bộ nền tảng : Để tận dụng tối đa giá trị, bạn cần hiểu cách các công việc, tài liệu và cấu trúc dự án của ClickUp hoạt động cùng nhau, điều này có thể mất thời gian.

Tính năng AI thay đổi tùy theo kế hoạch: Trong khi tìm kiếm AI cơ bản có sẵn rộng rãi, các tính năng nâng cao trong Brain MAX yêu cầu nâng cấp để mở khóa toàn bộ khả năng.

So sánh tính năng giữa ChatGPT Company Knowledge và ClickUp: So sánh tính năng

Yếu tố quan trọng trong một giải pháp tìm kiếm kiến thức doanh nghiệp nằm ở mức độ hiểu biết của AI về bạn, số lượng công cụ mà nó có thể kết nối, mức độ bảo mật dữ liệu của bạn và phương pháp nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của nhóm. Vì vậy, thay vì hỏi “AI nào thông minh hơn”, câu hỏi thực sự là “chúng ta muốn công việc diễn ra ở đâu?”

Tìm kiếm doanh nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Sự bất tiện của các thanh tìm kiếm truyền thống là chúng quá đơn giản. Chúng chỉ tìm kiếm các từ khóa chính xác, buộc bạn phải đoán đúng thuật ngữ. Bạn bỏ lỡ tài liệu “Q3 Go-to-Market” vì đã tìm kiếm “Third Quarter Marketing Kế hoạch”, lãng phí thời gian và để lại thông tin không đầy đủ. Tìm kiếm từ khóa biến mọi câu hỏi thành một trò chơi đoán mò.

Một công cụ tìm kiếm AI dựa trên ngữ cảnh giải quyết vấn đề này bằng cách hiểu ý định của bạn. Nó cũng hữu ích khi bạn không nhớ tên tệp, chủ sở hữu hoặc thậm chí công cụ nơi tệp đó được lưu trữ.

Cách tiếp cận của ChatGPT: Nó sử dụng GPT-5 để tổng hợp thông tin từ nhiều ứng dụng kết nối thành một câu trả lời dạng cuộc hội thoại duy nhất. Nó mạnh mẽ trong việc kết hợp các mảnh thông tin rời rạc từ các hệ thống khác nhau để trả lời một câu hỏi rộng. Điều này rất hữu ích cho các câu hỏi "kết nối các điểm", đặc biệt khi bằng chứng nằm rải rác ở nhiều nơi.

Cách tiếp cận của ClickUp: Tìm kiếm trực tiếp trong không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain, vì vậy bạn không bao giờ phải rời khỏi công việc hoặc tài liệu hiện tại. Trả lời câu hỏi, hoàn thành công việc và tìm kiếm trên mọi thứ mà không cần rời khỏi công việc hoặc tài liệu hiện tại bằng Trợ lý ClickUp Brain. Nó xuất sắc trong việc hiển thị thông tin có thể hành động như công việc, hạn chót và người được giao ngay bên cạnh thông tin bạn đang tìm kiếm. Vì vậy, nó không chỉ cung cấp câu trả lời mà còn đưa đối tượng công việc trực tiếp đến trước mắt bạn.

@đề cập Brain để nhận câu trả lời có ngữ cảnh ngay tại công việc của bạn trong ClickUp.

Kết luận: ChatGPT Company Knowledge cung cấp khả năng tổng hợp đa công cụ phức tạp hơn, trong khi ClickUp Brain cho phép truy cập nhanh hơn vào bối cảnh công việc có thể hành động mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. Nếu câu hỏi của bạn kết thúc bằng “và sau đó tôi cần làm việc gì đó”, ClickUp thường cảm thấy nhanh hơn. Nếu câu hỏi của bạn kết thúc bằng “tóm tắt những gì đã xảy ra”, ChatGPT thường cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Các kết nối dữ liệu và tích hợp

Sự phân tán thông tin này khiến việc có được cái nhìn tổng quan về bất kỳ dự án nào trở nên bất khả thi mà không cần mở mười tab khác nhau, dẫn đến các nhóm làm việc không đồng bộ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu không đầy đủ.

Giải pháp là một hệ thống có thể kết nối với tất cả các công cụ của bạn.

Cách tiếp cận của ChatGPT: Nó dựa vào các kết nối dữ liệu có sẵn cho các ứng dụng doanh nghiệp phổ biến. Điều này lý tưởng cho các nhóm đã tích hợp sâu vào bộ công cụ hiện có và không muốn thay đổi quy trình làm việc cốt lõi. Nó là "gặp gỡ mọi người ở nơi họ đã làm việc", dù tốt hay xấu.

Cách tiếp cận của ClickUp: Với tư cách là một Không gian Làm việc AI tích hợp, nó khuyến khích bạn đưa công việc của mình vào một nền tảng duy nhất để loại bỏ sự phân tán ngữ cảnh ngay từ nguồn gốc. Tích hợp tìm kiếm trên các ứng dụng bên ngoài như Google Drive và Salesforce thông qua Tìm kiếm Kết nối, biến dữ liệu phân tán thành thông tin có thể hành động mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Đó là "đưa công việc về một nơi duy nhất", sau đó để AI làm chất kết dính.

Kết luận: Cả hai đều cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp, nhưng chúng phục vụ các chiến lược khác nhau. ChatGPT kết nối các công cụ hiện có, trong khi ClickUp hợp nhất chúng. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của bạn phụ thuộc vào việc tổ chức của bạn đang tối ưu hóa bộ công cụ hiện có hay tái thiết kế cách thức luồng công việc.

Bảo mật, bảo mật và kiểm soát quyền truy cập.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng AI, nhưng lo lắng về việc cho phép nó truy cập vào tất cả dữ liệu nhạy cảm của công ty. Ai có thể xem gì? AI có đang được đào tạo dựa trên kế hoạch ra mắt riêng tư của bạn không? Những lo ngại về bảo mật này thường cản trở các nhóm áp dụng các công cụ AI mạnh mẽ, khiến những lợi ích về năng suất đáng kể bị bỏ lỡ.

Bạn cần một giải pháp có bảo mật cấp doanh nghiệp và kiểm soát quyền truy cập rõ ràng.

Cách tiếp cận của ChatGPT: Nó kế thừa quyền truy cập từ các ứng dụng kết nối, do đó người dùng chỉ có thể xem những gì họ đã được phép. Gói Enterprise cung cấp SSO, SCIM và các tính năng bảo mật khác. OpenAI cũng cho biết họ không đào tạo mô hình trên dữ liệu của khách hàng kinh doanh theo mặc định. Điều này thu hút các tổ chức muốn truy cập AI mà không cần tái cấu trúc quyền truy cập.

Cách tiếp cận của ClickUp: Kiểm soát chính xác ai có thể xem gì trong không gian làm việc của bạn với bảo mật cấp doanh nghiệp, quyền truy cập dựa trên vai trò chi tiết của ClickUp và tùy chọn SSO của ClickUp. Vì tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ trong một nơi an toàn, bạn không cần phải quản lý quyền truy cập trên hàng chục công cụ khác nhau hoặc lo lắng về việc dữ liệu đi qua lớp AI bên ngoài. Đổi lại, bạn đang tiêu chuẩn hóa quản trị bên trong ClickUp, điều này rất tuyệt nếu bạn thực sự muốn kiểm soát tập trung.

Kết luận: Cả hai đều đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp; sự lựa chọn phụ thuộc vào việc bạn ưa thích dữ liệu được lưu trữ trong không gian làm việc thống nhất (ClickUp) hay được xử lý qua lớp AI bên ngoài (ChatGPT). Nếu bạn đã gặp khó khăn với việc quản lý quyền truy cập giữa các công cụ, việc hợp nhất có thể giảm bớt rắc rối.

Các trường hợp sử dụng cho nhóm

Một công cụ tìm kiếm "phù hợp với mọi nhu cầu" hiếm khi hiệu quả. Nhóm kỹ thuật của bạn có quy trình làm việc hoàn toàn khác biệt so với nhóm marketing, và một công cụ không phù hợp với quy trình của họ sẽ bị bỏ qua, dẫn đến sự phân mảnh ngày càng tăng.

Công cụ phù hợp cần đủ linh hoạt để thích ứng với các nhóm khác nhau.

Cách tiếp cận của ChatGPT: Nó hoạt động hiệu quả cho các tổ chức có hệ thống công cụ phức tạp và phân tán, muốn trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên liên quan đến nhiều hệ thống. Ví dụ, một nhà lãnh đạo có thể hỏi, “Quyết định cuối cùng về dòng thời gian ra mắt quý 3 là gì?” và nhận được câu trả lời được tổng hợp từ Slack, Tài liệu Google và Asana. Về cơ bản, đây là một công cụ tổng hợp thông tin xuyên công cụ.

Cách tiếp cận của ClickUp: Được thiết kế cho các nhóm muốn loại bỏ sự phân tán thông tin bằng cách tập trung công việc. Nó phát huy hiệu quả khi bạn cần hành động ngay lập tức dựa trên thông tin. Ví dụ, một quản lý sản phẩm có thể tìm kiếm một công việc, cập nhật trạng thái của nó và nhắn tin cho đồng nghiệp về nó tất cả từ cùng một kết quả tìm kiếm, mà không bao giờ phải rời khỏi ClickUp. Đó là "tổng hợp thông tin và thực thi" trong một nơi duy nhất.

Theo dõi công việc của bạn với nhiều bên liên quan trong một không gian duy nhất với nhiệm vụ ClickUp

Kết luận: ChatGPT Company Knowledge phù hợp với các nhóm muốn duy trì quy trình làm việc hiện tại; ClickUp phù hợp với các nhóm sẵn sàng hợp nhất công việc và AI vào một nền tảng duy nhất. Nếu bạn muốn giảm số công cụ phải phụ thuộc lâu dài, ClickUp phù hợp với hướng đi đó.

Bạn nên sử dụng ChatGPT Company Knowledge hay ClickUp?

Lựa chọn phụ thuộc vào triết lý công việc cốt lõi của nhóm bạn. Bạn không chỉ đang chọn một công cụ tìm kiếm; bạn đang quyết định nơi kiến thức của công ty sẽ được lưu trữ và truy cập.

ChatGPT Company Knowledge là lựa chọn hợp lý nếu tổ chức của bạn đã đăng ký gói ChatGPT Business hoặc Gói Enterprise và cam kết sử dụng bộ công cụ phân tán. Đây là lớp AI mạnh mẽ để nhận câu trả lời nhanh từ các nguồn phân tán, miễn là nhóm của bạn sẵn sàng chuyển đổi ngữ cảnh sang giao diện ChatGPT cho mỗi truy vấn.

ClickUp là lựa chọn tốt hơn nếu mục tiêu của bạn là giảm thiểu sự phân tán thông tin và tăng năng suất bằng cách có một nơi trung tâm cho mọi thứ. Nó dành cho các nhóm ưa thích việc tích hợp tìm kiếm AI trực tiếp vào quy trình làm việc của họ , không phải trong một tab riêng biệt. Giải quyết vấn đề thông tin phân tán bằng cách tập trung tất cả vào một Không gian Làm việc AI tích hợp.

Khi AI ngày càng trở thành yếu tố trung tâm trong cách chúng ta thực hiện công việc — với 13% nhân viên đã sử dụng GenAI cho 30% hoặc hơn các công việc hàng ngày của họ — các nhóm hiệu quả nhất sẽ là những nhóm có thể tìm kiếm và hành động dựa trên thông tin nhanh nhất.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể nhấp vào chuyển đổi "Kiến thức doanh nghiệp" ở đầu cuộc hội thoại để tắt tính năng này cho cuộc hội thoại cụ thể đó, điều này sẽ khôi phục khả năng duyệt web và tạo hình ảnh.

ChatGPT Company Knowledge là một lớp AI bên ngoài tìm kiếm qua các ứng dụng kết nối của bạn, trong khi ClickUp Brain’s Connected Search hoạt động trực tiếp trong không gian làm việc tích hợp nơi các dự án, ClickUp Tài liệu và ClickUp Chat của bạn đã tồn tại.

Đúng vậy, ChatGPT Company Knowledge cũng có sẵn trên các gói Business và Edu, và ClickUp cung cấp các tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI trên nhiều kế hoạch khác nhau.

Chính sách của OpenAI quy định rằng công ty không sử dụng dữ liệu do khách hàng cung cấp trên các gói Business, Enterprise hoặc Edu để đào tạo mô hình của mình theo mặc định.