11 Mẫu hợp đồng quay phim miễn phí

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Hiệp hội Freelancers Union, 71% các nhà thầu độc lập cho biết tranh chấp thanh toán là thách thức kinh doanh hàng đầu của họ, với các thỏa thuận không rõ ràng là nguyên nhân chính.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua 11 mẫu hợp đồng quay phim sẵn sàng sử dụng, giúp bảo vệ công việc của bạn, làm rõ các sản phẩm giao hàng và duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với khách hàng – từ các dự án quay phim đơn giản trong một ngày đến các dự án phức tạp nhiều giai đoạn.

Tổng quan về các mẫu hợp đồng quay phim

Mẫu Link tải xuống Phù hợp cho Tính năng nổi bật Định dạng trực quan Mẫu hợp đồng chụp ảnh ClickUp Tải mẫu miễn phí Những người tạo cung cấp cả dịch vụ chụp ảnh và quay phim Các điều khoản đã được xây dựng sẵn cho phạm vi công việc, sản phẩm giao hàng, điều kiện thanh toán, cấp phép và quyền sở hữu danh mục đầu tư. Hợp đồng chụp ảnh/quay phim Mẫu hợp đồng công việc ClickUp Tải mẫu miễn phí Những nhà quay phim chuyên về nội dung doanh nghiệp, nội dung thương hiệu hoặc công việc theo hợp đồng dài hạn. Các cột mốc thời gian, lịch thanh toán, các sản phẩm giao hàng định kỳ, tài liệu và công việc tích hợp. Hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp Mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp Tải mẫu miễn phí Những nhà quay phim tự do cần xác lập trạng thái nhà thầu độc lập Ngôn ngữ pháp lý về trạng thái nhà thầu, quyền sở hữu trí tuệ, thỏa thuận bảo mật (NDA) và lưu trữ tài liệu. Hợp đồng thầu phụ Mẫu hợp đồng làm việc tự do ClickUp Tải mẫu miễn phí Những nhà quay phim độc lập có công việc trên các dự án ngắn hạn hoặc trong một ngày. Phạm vi đơn giản hóa, thanh toán theo cột mốc thời gian, điều khoản về quyền sở hữu danh mục đầu tư, theo dõi thời gian. Hợp đồng làm việc tự do Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp Tải mẫu miễn phí Những người làm phim quản lý nhiều hợp đồng cho các khách hàng khác nhau Bảng điều khiển tập trung, đang theo dõi vòng đời hợp đồng, Trường Tùy chỉnh cho ngày gia hạn. Hệ thống quản lý hợp đồng Mẫu hợp đồng sản xuất video ClickUp Tải mẫu miễn phí Những nhà quay phim quản lý quy trình sản xuất toàn diện Từ giai đoạn tiền sản xuất đến hậu kỳ, liên kết công việc, phân công nhóm, tự động hóa quy trình làm việc. Quy trình sản xuất video Phụ lục mẫu hợp đồng ClickUp Tải mẫu miễn phí Những nhà quay phim cần ghi chép lại các thay đổi về phạm vi công việc trong quá trình thực hiện dự án. Các điều khoản sửa đổi có cấu trúc, hợp đồng gốc được liên kết, sẵn sàng để ký kết với chữ ký. Phụ lục hợp đồng Mẫu Hợp đồng Nhà cung cấp ClickUp Tải mẫu miễn phí Những người làm phim thuê thầu phụ, trình chỉnh sửa, người quay phụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Tiêu chuẩn chất lượng, bảo vệ trách nhiệm pháp lý, xác minh bảo hiểm, điều khoản thanh toán Hợp đồng nhà cung cấp Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp Tải mẫu miễn phí Những người làm phim cần hóa đơn rõ ràng dựa trên dịch vụ và giờ làm việc đang được theo dõi. Dịch vụ chi tiết, điều khoản thanh toán phù hợp, thương hiệu, dữ liệu dự án được tự động cập nhật. Mẫu hóa đơn Mẫu hợp đồng quay phim miễn phí từ Template. net Tải xuống mẫu này Những người làm phim muốn tải xuống nhanh chóng một tệp tin. Mẫu có thể chỉnh sửa (Word/PDF/Tài liệu Google), phạm vi và điều khoản thanh toán cơ bản, các trường có thể tùy chỉnh. Mẫu dựa trên tài liệu Mẫu hợp đồng quay phim pháp lý Tải xuống mẫu này Những người làm phim cần ngôn ngữ pháp lý đã được luật sư xem xét. Điều khoản bồi thường, giới hạn trách nhiệm, lựa chọn pháp luật áp dụng, hướng dẫn hoàn thành. Mẫu hợp đồng pháp lý

Hợp đồng quay phim là gì?

Nhiều nhà quay phim bắt đầu dự án với thỏa thuận miệng hoặc email mơ hồ, chỉ để gặp rắc rối do phạm vi công việc mở rộng, thanh toán trễ và yêu cầu chỉnh sửa liên tục. Nghiên cứu cho thấy 29% hóa đơn của freelancer bị thanh toán trễ, khiến hợp đồng vững chắc trở thành công cụ quan trọng nhất của bạn sau chiếc máy quay.

Hợp đồng quay video là thỏa thuận dịch vụ có tính pháp lý giữa bạn (người quay phim) và khách hàng. Nó xác định rõ phạm vi dự án, sản phẩm hoàn thành, điều khoản thanh toán và quyền sử dụng trước khi bạn bắt đầu quay video. Tài liệu này là cần thiết cho các nhà quay phim tự do, công ty sản xuất và bất kỳ người tạo nội dung nào làm việc trong lĩnh vực đám cưới, video doanh nghiệp hoặc dự án thương mại.

Nếu không có hợp đồng video rõ ràng, bạn đang thực hiện dự án dựa trên những giả định. Điều này thường dẫn đến những hiểu lầm về việc ai sở hữu footage thô, số lần chỉnh sửa được bao gồm, hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu buổi quay bị hủy. Một mẫu hợp đồng video được cấu trúc tốt sẽ loại bỏ sự mơ hồ này, giúp bạn tránh được các tranh chấp có thể làm gián đoạn dự án và ảnh hưởng đến mối quan hệ chuyên nghiệp. Nó biến một thỏa thuận bằng tay thành một mối quan hệ hợp tác chuyên nghiệp với các ranh giới rõ ràng.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi chép và theo dõi quyết định, các thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Những nội dung cần bao gồm trong mẫu hợp đồng quay phim

Soạn thảo hợp đồng từ đầu là một thách thức vì dễ bỏ sót các điều khoản quan trọng. Việc không xác định rõ quyền sử dụng hoặc chính sách hủy bỏ có thể dẫn đến những rắc rối tài chính và pháp lý nghiêm trọng sau này. Để tránh điều này, hợp đồng quay phim của bạn phải được soạn thảo một cách toàn diện.

Sử dụng danh sách công việc này như một danh sách kiểm tra để đảm bảo thỏa thuận của bạn bao quát tất cả các yếu tố quan trọng, bảo vệ cả bạn và khách hàng của bạn.

Các bên và thông tin liên hệ: Điều này có vẻ cơ bản, nhưng rất quan trọng. Hãy bao gồm tên đầy đủ theo pháp luật, tên kinh doanh, địa chỉ và thông tin liên hệ của cả nhà quay phim và khách hàng để hợp đồng có hiệu lực pháp lý.

Phạm vi dự án và sản phẩm đầu ra: Hãy cụ thể. Thay vì “một video đám cưới”, hãy xác định Hãy cụ thể. Thay vì “một video đám cưới”, hãy xác định chính xác các sản phẩm đầu ra , chẳng hạn như “một video highlight dài 5-7 phút” và “một video toàn bộ lễ cưới dài 45 phút”, bao gồm định dạng cuối cùng (ví dụ: 4K MP4).

Dòng thời gian và cột mốc: Ghi chép các cột mốc thời gian quan trọng để đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ. Điều này bao gồm ngày quay phim, hạn chót cho bản nháp đầu tiên, kỳ xem xét của khách hàng và ngày giao hàng cuối cùng.

Cấu trúc thanh toán: Liệt kê tổng phí dự án, khoản đặt cọc không hoàn lại hoặc phí giữ chỗ, và Liệt kê tổng phí dự án, khoản đặt cọc không hoàn lại hoặc phí giữ chỗ, và lịch thanh toán (ví dụ: 50% thanh toán trước, 50% khi giao hàng cuối cùng). Ngoài ra, hãy nêu rõ các phương thức thanh toán được chấp nhận và các khoản phạt đối với việc thanh toán trễ.

Chính sách sửa đổi: Bảo vệ bản thân khỏi Bảo vệ bản thân khỏi các vòng phản hồi kéo dài . Nêu rõ số lần sửa đổi được bao gồm trong phí và mức phí theo giờ hoặc phí cố định cho bất kỳ yêu cầu sửa đổi bổ sung nào từ phía khách hàng.

Thiết bị và dịch vụ: Xác định rõ ai là nhà cung cấp thiết bị. Nêu rõ liệu phí của bạn có bao gồm các dịch vụ như thuê người quay phim thứ hai, kỹ sư âm thanh hoặc chi phí đi lại và lưu trú hay không.

Hủy bỏ và hoãn lịch: Xác định chính sách cho cả hai bên. Số tiền đặt cọc sẽ được xử lý như thế nào nếu khách hàng hủy hợp đồng? Phí hoãn lịch là bao nhiêu? Bao gồm điều khoản force majeure, bảo vệ cả hai bên khỏi các sự kiện bất khả kháng (như thiên tai) khiến việc thực hiện hợp đồng trở nên bất khả thi.

Quyền tác giả và quyền sử dụng: Đây là một trong những điều khoản quan trọng nhất. Xác định rõ ai là chủ sở hữu quyền tác giả của footage thô và footage đã chỉnh sửa. Cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng cho các mục đích cụ thể (ví dụ: sử dụng cá nhân, sử dụng nội bộ trong doanh nghiệp, mạng xã hội) đồng thời giữ quyền sử dụng các đoạn clip trong danh mục đầu tư của bạn.

Trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm: Giới hạn trách nhiệm tài chính của bạn trong trường hợp xảy ra vấn đề bất ngờ. Điều khoản bồi thường sẽ bảo vệ bạn khỏi bất kỳ hành động pháp lý nào phát sinh từ việc khách hàng sử dụng video. Luôn bao gồm bằng chứng về bảo hiểm trách nhiệm kinh doanh của bạn.

Bảo mật: Nếu bạn đang thực hiện công việc trên các dự án doanh nghiệp nhạy cảm hoặc sự kiện riêng tư, điều khoản thỏa thuận bảo mật (NDA) sẽ bảo vệ thông tin của khách hàng.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp: Xác định luật của bang nào sẽ áp dụng cho hợp đồng. Quy định cách giải quyết tranh chấp, có thể thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tố tụng tòa án, để tránh các vụ kiện tụng tốn kém.

🎥 Tạo tài liệu hợp đồng hiệu quả đòi hỏi các nguyên tắc tương tự như bất kỳ tài liệu dự án chuyên nghiệp nào – tính rõ ràng, đầy đủ và dễ tiếp cận. Xem hướng dẫn này để tìm hiểu các thực hành tốt nhất trong việc viết tài liệu dự án toàn diện, áp dụng trực tiếp vào việc soạn thảo hợp đồng quay phim của bạn.

11 Mẫu hợp đồng quay phim miễn phí

Việc tìm kiếm mẫu hợp đồng phù hợp có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Một hợp đồng video chung chung có thể không phù hợp cho một dự án quay phim doanh nghiệp phức tạp, trong khi một thỏa thuận sản xuất chi tiết lại quá phức tạp cho một công việc chỉnh sửa tự do đơn giản. Điều quan trọng là tìm một điểm khởi đầu phù hợp với nhu cầu của dự án và có thể quản lý mà không gây ra thêm công việc hành chính.

Các mẫu dưới đây được thiết kế cho các loại công việc quay phim khác nhau. Các mẫu ClickUp đặc biệt mạnh mẽ vì chúng được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, kết nối các thỏa thuận với các công việc và quy trình làm việc của dự án, từ đó loại bỏ tình trạng phân tán thông tin khi quản lý hợp đồng trong các ứng dụng riêng biệt.

1. Mẫu hợp đồng chụp ảnh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mẫu hợp đồng chụp ảnh ClickUp với các điều khoản tùy chỉnh cho chi tiết buổi chụp, sản phẩm giao hàng và điều kiện thanh toán.

Nếu bạn là một nhà sáng tạo cung cấp cả dịch vụ chụp ảnh và video, bạn hẳn đã trải qua khó khăn khi phải quản lý hai loại hợp đồng khác nhau. Mẫu hợp đồng chụp ảnh ClickUp được thiết kế cho nhiếp ảnh gia nhưng có thể dễ dàng điều chỉnh cho video, khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các người tạo đám cưới và sự kiện cần một mẫu hợp đồng duy nhất cho tất cả các dịch vụ của mình.

Mẫu hợp đồng nhiếp ảnh ClickUp đi kèm với các phần đã được xây dựng sẵn cho chi tiết buổi chụp, sản phẩm giao hàng và điều khoản thanh toán, mà bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh cho các dự án video. Mẫu hợp đồng bao gồm các điều khoản có thể tùy chỉnh để xác định điều kiện cấp phép và bảo mật quyền sử dụng tác phẩm trong danh mục đầu tư của bạn. Hãy chấm dứt chuỗi email kéo dài bằng cách chia sẻ hợp đồng trực tiếp từ ClickUp Docs để khách hàng xem xét và bình luận, giữ tất cả phản hồi tại một nơi duy nhất.

Loại bỏ các chỉnh sửa thủ công bằng cách sử dụng ClickUp Brain. Yêu cầu nó ngay lập tức chỉnh sửa ngôn ngữ chuyên ngành nhiếp ảnh thành ngôn ngữ quay phim hoặc thậm chí tạo ra các điều khoản mới phù hợp với dự án của bạn, như việc sử dụng drone hoặc cấp phép âm thanh.

2. Mẫu hợp đồng công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng nền tảng cho mối quan hệ hợp tác bền vững với Mẫu Hợp đồng Công việc của ClickUp.

Đối với các nhà quay phim làm việc với khách hàng doanh nghiệp, nội dung thương hiệu hoặc công việc theo hợp đồng dài hạn, mẫu hợp đồng tự do thông thường thường quá informal. Bạn cần một thỏa thuận dịch vụ chuyên nghiệp rõ ràng về trách nhiệm và thù lao mà không bị sa lầy vào thuật ngữ chuyên ngành sản xuất. Mẫu Hợp Đồng Làm Việc ClickUp là giải pháp hoàn hảo.

Mẫu hợp đồng làm việc ClickUp cho phép bạn xác định các giai đoạn dự án, cột mốc và các sản phẩm giao hàng định kỳ để phù hợp với bất kỳ dòng thời gian sản xuất video nào, từ dự án đơn lẻ đến hợp đồng dài hạn trong một năm. Nó bao gồm các phần rõ ràng để ghi chép lịch thanh toán, ngày xuất hóa đơn và liên kết thanh toán với các sản phẩm giao hàng cụ thể. Lưu hợp đồng video doanh nghiệp tùy chỉnh của bạn dưới dạng mẫu mới, và bạn có thể tạo các thỏa thuận mới cho các khách hàng khác nhau chỉ trong vài giây mà không cần bắt đầu từ đầu.

Đừng để các cam kết trong hợp đồng bị lãng quên trong một tài liệu không được chú ý. Kết nối hợp đồng của bạn trong ClickUp Docs trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp, biến mọi cam kết thành một mục có thể theo dõi với người được giao và ngày đáo hạn.

3. Mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Xác định trách nhiệm công việc và thiết lập kỳ vọng về thanh toán, dòng thời gian và sản phẩm giao hàng với Mẫu Hợp đồng Nhà thầu ClickUp.

Với tư cách là một nhà quay phim tự do, một trong những rủi ro lớn nhất là bị phân loại sai là nhân viên, điều này có thể gây ra những rắc rối về thuế và pháp lý. Bạn cần một thỏa thuận chính thức để xác định rõ trạng thái nhà thầu độc lập của mình. Mẫu Thỏa thuận Nhà thầu ClickUp được thiết kế riêng cho mục đích đó.

Mẫu Hợp đồng Nhà thầu ClickUp bao gồm ngôn ngữ pháp lý rõ ràng xác định mối quan hệ của bạn với khách hàng là nhà thầu, không phải nhân viên. Mẫu này bao gồm các điều khoản xác định ai là chủ sở hữu sản phẩm cuối cùng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn. Các điều khoản bảo mật tích hợp đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nhạy cảm nào của khách hàng mà bạn tiếp xúc trong quá trình thực hiện dự án đều được bảo vệ.

Đừng mất thời gian tìm kiếm hợp đồng trong email hoặc thư mục tải xuống. Lưu trữ tất cả các thỏa thuận với nhà thầu trong một thư mục ClickUp chuyên dụng và sử dụng các Trường Tùy chỉnh ClickUp để theo dõi trạng thái của chúng — đang chờ xử lý, đang hoạt động hoặc đã hoàn thành — tất cả trong một chế độ xem.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh cho công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong chủ đề trên Slack và được ghi chép trong công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

4. Mẫu hợp đồng làm việc tự do ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hợp đồng có hiệu lực pháp lý với Mẫu Hợp Đồng Tự Do của ClickUp.

Các nhà quay phim độc lập thường phải xử lý nhiều dự án ngắn hạn cùng lúc, và việc soạn thảo một hợp đồng phức tạp cho từng dự án là một việc tốn nhiều thời gian. Bạn cần một thỏa thuận đơn giản, dễ triển khai nhưng vẫn bảo vệ quyền lợi của mình. Mẫu Hợp Đồng Tự Do ClickUp được thiết kế để đảm bảo tốc độ và sự đơn giản.

Tính năng của mẫu hợp đồng tự do ClickUp có phần phạm vi công việc được đơn giản hóa, giúp bạn nhanh chóng xác định các sản phẩm đầu ra mà không bị lạc vào chi tiết phức tạp, phù hợp cho các dự án chỉnh sửa nhỏ hoặc các buổi quay phim trong ngày. Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ thanh toán theo cột mốc, đảm bảo bạn nhận thanh toán khi hoàn thành các giai đoạn khác nhau của dự án. Một điều khoản tiêu chuẩn xác định quyền của bạn trong việc sử dụng tác phẩm cuối cùng trong tài liệu tiếp thị, giúp bạn có được dự án tiếp theo.

Kết hợp mẫu này với ClickUp Theo dõi thời gian. Ghi lại thời gian chỉnh sửa trực tiếp trên các công việc và đảm bảo hóa đơn cuối cùng hoàn toàn khớp với thời gian bạn đã đầu tư, tất cả mà không cần rời khỏi ClickUp.

5. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi chi tiết hợp đồng tại một nơi duy nhất với mẫu biểu mẫu quản lý hợp đồng ClickUp.

Khi kinh doanh của bạn phát triển, số lượng hợp đồng cần quản lý cũng tăng lên. Việc quản lý nhiều thỏa thuận trong các thư mục và bảng tính khác nhau dẫn đến việc bỏ lỡ ngày gia hạn và mất doanh thu — quản lý hợp đồng kém trung bình làm mất 11% giá trị hợp đồng. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp giải quyết vấn đề đó.

Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả hợp đồng của bạn thông qua chế độ xem bảng điều khiển tập trung. Xem những hợp đồng đang ở giai đoạn bản nháp, đã được gửi, đã ký kết và sắp hết hạn, tất cả trong một nơi. Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để theo dõi dữ liệu hợp đồng quan trọng như giá trị tổng, ngày hết hạn và thông tin liên hệ của khách hàng.

Đừng dựa vào trí nhớ để theo dõi việc gia hạn hợp đồng. Thiết lập ClickUp tự động hóa để tự động thông báo cho bạn khi hợp đồng sắp hết hạn hoặc đến cột mốc thanh toán. Mẫu hợp đồng cung cấp không gian để lưu trữ lịch sử đầy đủ của tất cả các phiên bản hợp đồng và thay đổi, đảm bảo bạn luôn có một bản ghi kiểm tra rõ ràng.

6. Mẫu hợp đồng sản xuất video ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa mọi giai đoạn của quá trình quay video với Mẫu Quản lý Sản xuất Video của ClickUp.

Hợp đồng chỉ là một tài liệu. Công việc thực sự diễn ra trong quá trình sản xuất, nhưng khi thỏa thuận của bạn không liên kết với kế hoạch dự án, các chi tiết quan trọng có thể bị bỏ sót. Mẫu Sản xuất Video ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp các yếu tố hợp đồng trực tiếp vào quy trình sản xuất video hoàn chỉnh, loại bỏ sự thiếu nhất quán giữa cam kết và thực thi của bạn.

Mẫu hợp đồng sản xuất video ClickUp đi kèm với các giai đoạn đã được thiết lập sẵn cho tiền sản xuất, sản xuất và hậu kỳ, sẵn sàng để bạn tùy chỉnh theo các công việc cụ thể của mình. Kết nối mọi sản phẩm giao hàng được đề cập trong hợp đồng với một nhiệm vụ ClickUp cụ thể, liên kết các nghĩa vụ hợp đồng với thời hạn và người được giao nhiệm vụ để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng tiến độ. Quản lý toàn bộ đội ngũ của bạn trong một không gian làm việc thông qua hợp tác nhóm mượt mà bằng cách giao công việc cho các nhiếp ảnh gia phụ, trình chỉnh sửa và kỹ sư âm thanh, đồng thời giữ tất cả giao tiếp dự án trong một nơi duy nhất.

Ngay khi hợp đồng được ký kết, bạn có thể biến từng mục trong hợp đồng thành các công việc cụ thể. Điều này đảm bảo rằng những gì bạn cam kết trong thỏa thuận chính xác là những gì bạn sẽ thực hiện.

7. Phụ lục mẫu hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu phụ lục hợp đồng ClickUp để dễ dàng điều chỉnh hợp đồng hiện có.

Sự mở rộng phạm vi công việc là cơn ác mộng của nhà quay phim. Khách hàng yêu cầu thêm một giờ quay phim hoặc một phiên bản cắt mới hoàn toàn cho mạng xã hội, và đột nhiên dự án của bạn vượt quá ngân sách và chậm tiến độ. Thay vì soạn thảo một hợp đồng mới, hãy sử dụng Mẫu Phụ lục Hợp đồng ClickUp để chính thức ghi nhận bất kỳ thay đổi nào.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng ClickUp bao gồm một phần để liên kết trở lại hợp đồng gốc, đảm bảo phụ lục có giá trị pháp lý gắn liền với nó. Nó cung cấp một cấu trúc rõ ràng để nêu rõ chính xác các điều khoản nào được sửa đổi, lý do và các kỳ vọng mới. Cả bạn và khách hàng đều ký vào phụ lục, tạo ra một sự thừa nhận có giá trị pháp lý về các điều khoản mới.

Gắn phụ lục đã ký trực tiếp vào hợp đồng gốc trong ClickUp Docs. Điều này giúp duy trì một bản ghi đầy đủ và theo thứ tự thời gian của tất cả các thay đổi trong thỏa thuận tại một địa điểm bảo mật.

8. Mẫu hợp đồng nhà cung cấp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mẫu Hợp đồng Nhà cung cấp ClickUp mô tả tiêu chuẩn chất lượng, điều khoản thanh toán và trách nhiệm của nhà cung cấp.

Uy tín của bạn phụ thuộc vào chất lượng của toàn bộ dự án, bao gồm cả công việc của các nhà thầu phụ mà bạn thuê. Dù bạn thuê thêm một nhiếp ảnh gia phụ, thuê thiết bị chuyên dụng hay thuê ngoài việc chỉnh sửa, một thỏa thuận bằng miệng là không đủ. Mẫu Hợp đồng Nhà cung cấp ClickUp giúp chính thức hóa mối quan hệ với các nhà cung cấp và bảo vệ dự án của bạn.

Mẫu Hợp đồng Nhà cung cấp ClickUp cho phép bạn xác định các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu giao hàng mà bạn mong đợi từ nhà cung cấp để đảm bảo công việc của họ đáp ứng tiêu chuẩn thương hiệu của bạn. Xác định các điều khoản thanh toán, quy trình thanh toán và thời hạn để tránh nhầm lẫn về thời điểm và cách thức thanh toán cho nhà cung cấp. Mẫu hợp đồng bao gồm các phần để ghi chép trách nhiệm của nhà cung cấp và đảm bảo họ có bảo hiểm cần thiết.

Ngừng theo dõi các cuộc trao đổi với nhà cung cấp trong các chuỗi email lộn xộn. Quản lý tất cả mối quan hệ với nhà cung cấp trong ClickUp cùng với các dự án khách hàng của bạn để theo dõi hiệu suất, trạng thái thanh toán và các cam kết sắp tới.

9. Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hóa đơn sản xuất video rõ ràng, có tổ chức bằng cách sử dụng Mẫu Hóa Đơn Sản Xuất Video của ClickUp.

Hợp đồng của bạn quy định các điều khoản thanh toán, nhưng hóa đơn mới là yếu tố quyết định việc bạn nhận được thanh toán. Một hóa đơn chuyên nghiệp, dễ hiểu là yếu tố quan trọng để duy trì dòng tiền ổn định. Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp được thiết kế riêng cho dịch vụ sản xuất video, đảm bảo hóa đơn của bạn chuyên nghiệp không kém gì sản phẩm cuối cùng.

Mẫu hóa đơn sản xuất video ClickUp cho phép bạn liệt kê chi tiết tất cả các dịch vụ đã cung cấp, từ quay phim, chỉnh sửa đến hiệu chỉnh màu sắc và trộn âm thanh, giúp khách hàng hiểu rõ họ đang thanh toán cho những gì. Các điều khoản hóa đơn tự động đồng bộ với lịch thanh toán đã được xác định trong hợp đồng video của bạn, đảm bảo tính nhất quán trong tất cả các giao tiếp với khách hàng. Dễ dàng thêm logo và thương hiệu doanh nghiệp của bạn để tạo ra một hóa đơn chuyên nghiệp, củng cố nhận diện thương hiệu của bạn.

Kết nối hóa đơn của bạn với dữ liệu dự án trong ClickUp. Tự động nhập giờ làm việc đang theo dõi, các sản phẩm đã hoàn thành và thông tin khách hàng để tạo hóa đơn chính xác chỉ trong vài giây.

10. Mẫu hợp đồng quay phim miễn phí của Template. net

Tải xuống mẫu này Mẫu hợp đồng quay phim miễn phí của Template. net cung cấp một thỏa thuận nhanh chóng và có thể tùy chỉnh cho các nhà quay phim.

Đối với các nhà quay phim ưa chuộng định dạng tài liệu truyền thống, Mẫu Hợp Đồng Quay Phim Miễn Phí của Template.net cung cấp mẫu hợp đồng quay phim có thể tải xuống dưới dạng Word, PDF và Tài liệu Google. Đây là lựa chọn tiện lợi nếu bạn cần một thỏa thuận nhanh chóng, đơn giản.

Mẫu hợp đồng này bao gồm các phần cơ bản về phạm vi dự án, điều khoản thanh toán và quyền sử dụng, tuân theo các quy định thông dụng trong ngành. Nó bao gồm các trường thông tin cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh tài liệu với thông tin của khách hàng và chi tiết dự án. Bạn có thể tải xuống mẫu hợp đồng ở định dạng file ưa thích, dù bạn làm việc trên Microsoft Word, Tài liệu Google hay PDF.

Mặc dù tiện lợi, việc quản lý hợp đồng trong các tài liệu độc lập sẽ gây ra tình trạng phân mảnh công việc – tức là sự phân tán các hoạt động công việc trên nhiều công cụ không kết nối với nhau. Bạn sẽ phải theo dõi thủ công các phiên bản, chữ ký và thời hạn, và thỏa thuận của bạn sẽ không được kết nối với quy trình làm việc thực tế của dự án.

11. Mẫu hợp đồng quay phim của Legal Templates

Tải xuống mẫu này Mẫu hợp đồng quay phim của Legal Templates được thiết kế với ngôn ngữ pháp lý đã được luật sư xem xét, phù hợp cho các dự án có tính chất quan trọng.

Nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là tính pháp lý vững chắc, Mẫu Hợp Đồng Quay Phim của Legal Templates cung cấp một mẫu hợp đồng quay phim được thiết kế với sự tham gia của các luật sư. Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhà quay phim tham gia vào các dự án có rủi ro cao và muốn có sự tự tin thêm về ngôn ngữ pháp lý trong hợp đồng.

Mẫu hợp đồng bao gồm các điều khoản bồi thường và giới hạn trách nhiệm chi tiết, cung cấp sự bảo vệ pháp lý mạnh mẽ. Bạn có thể tùy chỉnh luật áp dụng để phù hợp với tiểu bang hoặc khu vực pháp lý cụ thể của mình. Mẫu hợp đồng đi kèm với hướng dẫn hoàn thành từng phần, giúp bạn hiểu rõ mục đích của từng điều khoản.

Mặc dù ngôn ngữ pháp lý trong các tài liệu này rất chặt chẽ, chúng vẫn tồn tại trong một môi trường độc lập. Việc tích hợp chúng vào quy trình làm việc hàng ngày vẫn yêu cầu các công cụ riêng biệt cho quản lý dự án, giao tiếp với khách hàng và lập hóa đơn, dẫn đến sự phân mảnh và kém hiệu quả.

Bảo vệ công việc của bạn bằng hợp đồng quay phim

Một hợp đồng quay phim vững chắc sẽ bảo vệ tác phẩm sáng tạo của bạn, thiết lập kỳ vọng rõ ràng và ngăn chặn các tranh chấp về thanh toán và sự mở rộng phạm vi công việc thường gặp trong các dự án không được bảo vệ. Dù bạn đang quay phim đám cưới, nội dung doanh nghiệp hay video âm nhạc, việc có sẵn mẫu hợp đồng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cho giấy tờ và tập trung hơn vào công việc quay phim.

Sự khác biệt giữa những người quay phim nghiệp dư và những chuyên gia xây dựng sự nghiệp bền vững thường nằm ở hệ thống kinh doanh. Các hợp đồng rõ ràng về sản phẩm giao hàng, điều khoản thanh toán và quyền sở hữu giúp loại bỏ những hiểu lầm có thể làm hỏng mối quan hệ với khách hàng và ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Bắt đầu mỗi dự án với một thỏa thuận đã ký kết sẽ biến bạn từ một người hy vọng được thanh toán thành một chuyên gia có các điều khoản có thể thi hành.

Khi danh sách khách hàng của bạn ngày càng mở rộng, những nhà quay phim thành công là những người có hệ thống có thể mở rộng – hợp đồng có thể điều chỉnh cho các loại dự án khác nhau và công cụ giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng. Khi bạn sẵn sàng kết nối hợp đồng trực tiếp với các công việc sản xuất, ClickUp giúp bạn quản lý mọi thứ trong một không gian làm việc duy nhất, từ cuộc họp đầu tiên với khách hàng đến giao hàng cuối cùng.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm phim của bạn từ hợp đồng đến giao hàng cuối cùng.

Câu hỏi thường gặp

Các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng hợp đồng quay video thường đề cập đến các thỏa thuận cho các nhà quay phim cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Hợp đồng sản xuất video thường áp dụng cho các dự án quy mô lớn với nhiều bộ phận, trang thiết bị phức tạp và các sản phẩm đầu ra phức tạp hơn.

Đúng vậy, hợp đồng chụp ảnh có nhiều điểm tương đồng với hợp đồng quay phim, như các sản phẩm giao hàng và quyền sử dụng. Tuy nhiên, bạn cần bổ sung các điều khoản cụ thể cho video như quyền sở hữu footage thô, giấy phép âm thanh và số lần chỉnh sửa cho nội dung đã chỉnh sửa.

Các freelancer tuyệt đối cần có hợp đồng xác định trạng thái nhà thầu độc lập và làm rõ quyền sở hữu trí tuệ. Ngược lại, các nhóm nội bộ thường hoạt động theo các thỏa thuận lao động với các cấu trúc quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý được quy định bởi nhà tuyển dụng.

Hệ thống quản lý hợp đồng tập trung tất cả các thỏa thuận của bạn vào một nơi duy nhất, đang theo dõi trạng thái chữ ký và ngày hết hạn, đồng thời gửi các lời nhắc nhở tự động cho việc gia hạn hoặc các mốc thanh toán. Điều này loại bỏ sự lộn xộn của bảng tính và nỗ lực thủ công trong việc quản lý hợp đồng qua các tài liệu và thư mục phân tán.