10 giải pháp thay thế Traversaal AI tốt nhất năm 2026

Khi năng suất của bạn giảm đột ngột giữa ca làm việc, làm thế nào để xác định nguyên nhân gây ra điều đó?

Liệu có phải do thay đổi vật liệu đầu vào? Hay do giải pháp tạm thời trong bảo trì làm chậm thời gian chu kỳ? Có quá nhiều câu hỏi, nhưng thời gian lại quá ít.

Các công cụ như Traversaal AI ra đời vì những tình huống này khó chẩn đoán chỉ dựa vào bảng điều khiển và trí nhớ. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, điều đó thường có nghĩa là bạn cần hơn cả khả năng hiển thị cơ bản.

Bạn cần các nền tảng giúp phát hiện sớm các vấn đề, phối hợp điều tra, ghi chép các yếu tố góp phần và hỗ trợ thực hiện các biện pháp khắc phục trên các lĩnh vực chất lượng, bảo trì và sản xuất.

Hướng dẫn này phân tích 10 lựa chọn thay thế Traversaal AI tốt nhất, điểm mạnh của từng lựa chọn và cách chọn giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Hãy bắt đầu!

Các giải pháp thay thế Traversaal AI trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan chung về tất cả các công cụ mà chúng ta sẽ phân tích:

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Bảng điều khiển để hiển thị hoạt động thời gian thực, Brain để cung cấp câu trả lời và tóm tắt từ các công việc và tài liệu, Super Agents để thực hiện các bước tiếp theo phức tạp, BrainGPT cho tìm kiếm và suy luận trên desktop, tự động hóa và tích hợp để thực thi. Các nhóm biến thông tin AI thành quy trình làm việc trong một không gian làm việc duy nhất. Miễn phí vĩnh viễn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Braincube Bối cảnh quy trình theo phong cách Digital Twin, CrossRank để đánh giá tương quan biến số, so sánh bản sao sản phẩm, API và SDK. Tối ưu hóa quy trình với phân tích AI Giá cả tùy chỉnh Oden Technologies Hệ thống dữ liệu cho dữ liệu nhà máy đồng bộ, giám sát thời gian thực và kích hoạt, đề xuất AI cho quy trình, trung tâm điều khiển các tác nhân AI Forge. Theo dõi sản xuất và phân tích thời gian thực Giá cả tùy chỉnh Eugenie AI Hiển thị phát thải Scope 1 ở cấp độ máy móc và nhà máy, phát hiện sự cố bất thường, cảnh báo dự đoán và giám sát điều kiện, hệ thống lưu trữ dữ liệu lịch sử, và kết nối SCADA. Phát hiện sự cố bất thường trong công nghiệp liên quan đến kết quả phát thải hoạt động. Giá cả tùy chỉnh Sight Machine Nền tảng dữ liệu để chuẩn hóa dữ liệu nhà máy, giám sát AI thời gian thực với Analyze, Runtime Fields và Factory CoPilot - hệ thống hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tiêu chuẩn hóa dữ liệu nhà máy và mở rộng phân tích AI công nghiệp. Giá cả tùy chỉnh TwinThread Lớp bản sao kỹ thuật số và chuỗi kỹ thuật số, Hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên của Advisor, Kết nối đại lý tại chỗ qua cổng bảo mật, Quy trình triển khai Model Factory. Triển khai AI công nghiệp và mô hình số hóa (digital twins) trên các nhà máy. Giá cả tùy chỉnh Valiot FactoryOS cung cấp chế độ xem KPI thời gian thực, phân tích mất mát OEE và nguyên nhân gốc rễ, mô phỏng AI cho điểm đặt và chiến lược vận hành, ValueChainOS quản lý lịch trình và điều chỉnh lịch trình. Tăng cường khả năng hiển thị trên sàn sản xuất kết hợp với tối ưu hóa chuỗi giá trị. Giá cả tùy chỉnh Smartia Công nghệ Edge computing và thu thập dữ liệu IIoT, đánh giá tình trạng thiết bị, phát hiện mẫu lỗi bằng machine learning và quy trình làm việc với thị giác máy tính. Giám sát thiết bị và bảo trì dự đoán được hỗ trợ bởi AI Giá cả tùy chỉnh Infoveave Phân tích ngôn ngữ tự nhiên và tạo/lập bảng điều khiển, thu thập dữ liệu cuối cùng với NGauge, phân tích tình huống giả định, quy trình làm việc Python với SciPyR. Tự động hóa dữ liệu và trí tuệ quyết định được hỗ trợ bởi GenAI. Giá cả tùy chỉnh 3D Continuum Dredge Analytics AI DataOps, phân tích mô hình số hóa hoạt động, báo cáo hoạt động tự động hóa, theo dõi KPI trên các tàu và đội tàu. Các hoạt động nạo vét cần phân tích dữ liệu và khả năng hiển thị mô hình số. Giá cả tùy chỉnh

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Traversaal AI?

Bạn có thể xem xét các giải pháp thay thế cho Traversaal AI vì một số lý do chính. Một số lý do bao gồm:

Các luồng làm việc điều tra khác nhau: Một số nhóm cần luồng chỉ huy sự cố có cấu trúc rõ ràng hơn, Một số nhóm cần luồng chỉ huy sự cố có cấu trúc rõ ràng hơn, cấu trúc phân tích sau sự cố chặt chẽ hơn hoặc hỗ trợ sâu hơn cho cách thức trực ca hoạt động xuyên suốt các ca làm việc và khu vực.

Phạm vi quan sát rộng hơn: Các tổ chức có thể cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho nhật ký, chỉ số, dấu vết, theo dõi lỗi và sự kiện triển khai, đặc biệt nếu hệ thống của họ bao gồm nhiều công cụ hoặc nhà cung cấp khác nhau.

Tích hợp phù hợp với hệ thống của bạn: Nếu nhóm của bạn sử dụng các hệ thống cụ thể như ServiceNow, Datadog, Grafana hoặc Splunk, bạn có thể ưa chuộng một nền tảng có tích hợp sâu hơn và bản địa hơn.

Quản lý chặt chẽ và kiểm soát truy cập: Một số nhóm cần quyền truy cập chi tiết, nhật ký kiểm tra, tùy chọn lưu trữ dữ liệu và các biện pháp kiểm soát đáp ứng yêu cầu đánh giá bảo mật và tuân thủ quy định.

Tự động hóa và chuyển giao công việc nhiều hơn: Bạn có thể muốn một hệ thống tự động tạo công việc theo dõi, chuyển chúng đến người chịu trách nhiệm phù hợp và đảm bảo các giải pháp không bị bỏ sót sau khi sự cố kết thúc.

Hợp tác tốt hơn và thu thập kiến thức: Nhiều nhóm ưu tiên các tính năng giúp dễ dàng ghi lại các quyết định quan trọng, dòng thời gian và bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý sự cố, sau đó tái sử dụng kiến thức đó cho các cuộc điều tra trong tương lai.

Các lựa chọn thay thế Traversaal AI tốt nhất để sử dụng

Hãy cùng tìm hiểu và khám phá các lựa chọn thay thế Traversaal AI hàng đầu mà bạn có thể chuyển sang 👇

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn biến thông tin AI thành quy trình làm việc trong một không gian làm việc duy nhất)

Tập trung tất cả quy trình làm việc của bạn vào một không gian làm việc thống nhất, có thể tìm kiếm và được hỗ trợ bởi AI.

ClickUp , không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để kết hợp công việc, kiến thức và AI vào một hệ thống duy nhất.

Trước hết, có ClickUp Bảng điều khiển. Điều này cung cấp cho các nhóm một trung tâm điều khiển trực tiếp cho mọi hoạt động liên quan đến sản xuất. Nói cách khác, bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng, kiểm tra và theo dõi tiến độ ngay khi chúng diễn ra, sử dụng các thẻ thời gian thực để theo dõi tiến độ công việc, khối lượng công việc và phân tích trạng thái.

Theo dõi tiến độ công việc, khối lượng công việc và trạng thái công việc theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Ngoài ra, các bộ lọc và chế độ xem ClickUp giúp tập trung vào một dòng công việc cụ thể, ca làm việc, chủ sở hữu hoặc mức độ ưu tiên, đồng thời duy trì khả năng hiển thị của lãnh đạo trên toàn bộ hoạt động.

Và còn có ClickUp Brain, trợ lý AI làm việc hiệu quả nhất từ trước đến nay. Hỏi nó "Những đơn đặt hàng nào bị chặn và lý do là gì?" và nó có thể trích xuất thông tin liên quan từ các công việc, bình luận và tài liệu để cung cấp câu trả lời rõ ràng trong vòng chưa đầy một phút!

Nó cũng hỗ trợ các công việc quản trị viên lâu dài. Nói một cách đơn giản, Brain giúp bạn hoàn thành công việc hàng ngày với các tóm tắt chính xác về chủ đề sự cố, ghi chú bàn giao cập nhật và, tất nhiên, chỉnh sửa ghi chú hành động khắc phục ngay khi bạn cần. Tất cả các tính năng AI được hợp nhất vào công việc hàng ngày của bạn.

Bên trong, bạn sẽ tìm thấy ClickUp Super Agents. Đây là các trợ lý AI được trang bị trí tuệ nhân tạo, có khả năng thực hiện các quy trình làm việc đa bước với bối cảnh đầy đủ của Không gian Làm việc. Chúng hoạt động dựa trên các hướng dẫn, kích hoạt, công cụ và kiến thức mà bạn cài đặt, và quyền truy cập luôn tuân thủ các quyền truy cập mà bạn đã cài đặt từ trước.

Tối ưu hóa năng suất của bạn với các đồng nghiệp AI Agentic của ClickUp.

Ví dụ, khi một vấn đề sản xuất được phát hiện, một Super Agent có thể tự động can thiệp, liên hệ với người chịu trách nhiệm phù hợp và cảnh báo rủi ro trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Và nếu bạn đang thắc mắc điều gì sẽ xảy ra khi một vấn đề phát sinh giữa ca làm việc và thời gian quá gấp, hãy sử dụng ClickUp Brain MAX. Nó cung cấp cho bạn một trợ lý AI trên desktop ưu tiên bảo mật, có thể tìm kiếm và phân tích trong bối cảnh Không gian Làm việc của bạn, các tệp tin kết nối và, nếu cần, trên web để tìm ra tất cả câu trả lời bạn cần.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý đơn hàng và theo dõi tiến độ trong một nền tảng duy nhất: Theo dõi các vấn đề sản xuất, Theo dõi các vấn đề sản xuất, công việc bảo trì , kiểm tra và bàn giao ca làm việc trong nhiệm vụ ClickUp với chủ sở hữu, Trường Tùy chỉnh, ưu tiên, ngày đáo hạn và mối quan hệ phụ thuộc.

Tập trung quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và thay đổi bối cảnh: Tạo và duy trì hướng dẫn công việc, ghi chú kiểm tra, tài liệu hướng dẫn ca làm việc và tài liệu hành động khắc phục trong Tạo và duy trì hướng dẫn công việc, ghi chú kiểm tra, tài liệu hướng dẫn ca làm việc và tài liệu hành động khắc phục trong ClickUp Docs.

Tự động chuẩn hóa quá trình bàn giao: Chuyển tiếp vấn đề, kích hoạt phê duyệt, phân công chủ sở hữu, nâng cấp các mục có mức độ nghiêm trọng cao và khởi động các bước theo dõi bằng Chuyển tiếp vấn đề, kích hoạt phê duyệt, phân công chủ sở hữu, nâng cấp các mục có mức độ nghiêm trọng cao và khởi động các bước theo dõi bằng ClickUp tự động hóa

Giữ cho quy trình theo dõi AI hoạt động ngầm: Sử dụng Sử dụng Super Agents để theo dõi hoạt động, tóm tắt các thay đổi, trích xuất các mục cần thực hiện và tạo ra các bản cập nhật có cấu trúc luôn liên kết với công việc.

Kết nối các công cụ mà nhà máy của bạn đang sử dụng: Đồng bộ hóa cập nhật và giảm thiểu việc chuyển giao thủ công với Đồng bộ hóa cập nhật và giảm thiểu việc chuyển giao thủ công với tích hợp ClickUp trên các công cụ như Slack, ServiceNow, Datadog và nhiều công cụ khác.

Giới hạn của ClickUp

Số lượng tính năng khổng lồ có thể mất thời gian để người dùng mới khám phá hết.

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Khả năng của ClickUp giúp công việc hàng ngày của chúng tôi trở nên có năng suất và dễ dàng hơn. Không thể không đề cập đến các tính năng tự động hóa đã cải thiện đáng kể công việc của chúng tôi. Hệ thống quản lý công việc và dự án liên tục được cải tiến. Việc tích hợp nó vào quy trình làm việc hàng ngày của chúng tôi khá thú vị. Mỗi ngày chúng tôi đều có những điều mới mẻ để khám phá. Nó cung cấp các thông báo hàng ngày về các phương pháp tốt nhất và tài nguyên bổ sung, giúp chúng tôi cảm thấy được hỗ trợ trong mọi việc.

Khả năng của ClickUp giúp công việc hàng ngày của chúng tôi trở nên có năng suất và dễ dàng hơn. Không thể không đề cập đến các tính năng tự động hóa đã cải thiện đáng kể công việc của chúng tôi. Hệ thống quản lý công việc và dự án liên tục được cập nhật. Việc tích hợp nó vào quy trình làm việc hàng ngày của chúng tôi khá thú vị. Mỗi ngày chúng tôi đều có những điều mới mẻ để khám phá. Nó cung cấp các thông báo hàng ngày về các phương pháp tốt nhất và tài nguyên bổ sung, giúp chúng tôi cảm thấy được hỗ trợ trong mọi việc.

2. Braincube (Phù hợp nhất cho tối ưu hóa quy trình sản xuất với phân tích AI)

qua Braincube

Braincube là nền tảng AI công nghiệp được phát triển riêng cho tối ưu hóa quy trình sản xuất. Nó kết nối trực tiếp với hệ thống công nghiệp của bạn, thu thập dữ liệu quy trình và sử dụng AI để phát hiện các cơ hội ẩn nhằm nâng cao hiệu quả.

Đối với các nhóm sản xuất, công cụ này cung cấp trí tuệ chuyên ngành mà các công cụ tìm kiếm AI thông thường không thể sánh kịp. Công cụ này còn thu thập và tổ chức các tín hiệu từ các hệ thống IT và OT, sau đó xây dựng mô hình bối cảnh cho quy trình của bạn, giúp giải thích các thay đổi và các biến số đã ảnh hưởng đến kết quả.

Một tính năng hữu ích khác của Braincube là sự tập trung vào bối cảnh sản xuất. Các tính năng như Product Clone và CrossRank được thiết kế để so sánh các lần chạy, xác định các điều kiện dẫn đến hiệu suất tốt nhất và xếp hạng các tham số đầu vào có mối tương quan cao nhất với đầu ra.

Các tính năng nổi bật của Braincube

Phân tích khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng cách xây dựng mô hình Digital Twin bối cảnh của quy trình từ nguyên liệu thô đến sản phẩm hoàn thiện.

Xếp hạng các biến đầu vào có mối tương quan cao nhất với đầu ra bằng phương pháp đánh giá AI công nghiệp CrossRank của Braincube.

Xuất dữ liệu thô và dữ liệu có giá trị gia tăng sang hệ sinh thái phần mềm của bạn thông qua API, với tùy chọn mở rộng nền tảng bằng SDK.

Giới hạn của Braincube

Tùy chỉnh nền tảng để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của nhà máy có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi quy trình làm việc hoặc thiết bị là duy nhất.

Các chế độ xem báo cáo và chế độ xem chỉ số có thể cảm thấy kém linh hoạt hơn mong đợi khi các nhóm muốn phân tích chi tiết cụ thể ngoài các đường dẫn phân tích tiêu chuẩn.

Giá cả của Braincube

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Braincube

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Braincube?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi đã sử dụng nhiều công cụ được phát triển bởi Braincube cho các công việc như giám sát tài sản và tối ưu hóa hiệu suất để tạo/lập các giải pháp tùy chỉnh. Việc có cả khả năng xử lý tại biên và trên đám mây giúp tôi nhận được các quyết định thời gian thực được nâng cao, hỗ trợ tôi đưa ra quyết định nhanh chóng.

Tôi đã sử dụng nhiều công cụ được phát triển bởi Braincube cho các công việc như giám sát tài sản và tối ưu hóa hiệu suất để tạo/lập các giải pháp tùy chỉnh. Việc có cả khả năng xử lý tại biên và trên đám mây giúp tôi nhận được các quyết định thời gian thực được nâng cao, hỗ trợ tôi đưa ra quyết định nhanh chóng.

3. Oden Technologies (Tốt nhất cho giám sát sản xuất thời gian thực và phân tích)

qua Oden Technologies

Oden Technologies là nền tảng phân tích sản xuất được thiết kế cho các nhóm cần có chế độ xem chung về hiệu suất sản xuất trong khi quá trình sản xuất vẫn đang diễn ra.

Nền tảng này được xây dựng trên động cơ dữ liệu, được thiết kế riêng cho dữ liệu sản xuất. Nó thu thập dữ liệu quá trình thời gian thực từ máy móc và bối cảnh sản xuất từ hệ thống sản xuất, sau đó làm sạch và sắp xếp dữ liệu đó thành một lớp dữ liệu vận hành có thể sử dụng cho phân tích.

Ngoài ra, Oden hỗ trợ giám sát thời gian thực có thể cảnh báo cho các nhóm khi các điều kiện kích hoạt có thể cấu hình được kích hoạt, giúp trạng thái và hiệu suất của dây chuyền sản xuất luôn được hiển thị rõ ràng cho tất cả các vai trò. Và khi bạn muốn chuyển từ việc hiển thị sang cải thiện, Process AI tập trung vào hướng dẫn cho người vận hành, bao gồm các đề xuất cài đặt quy trình liên quan đến các kết quả như tốc độ, chi phí và chất lượng.

Các tính năng nổi bật của Oden Technologies

Tích hợp dữ liệu nhà máy và hệ thống sản xuất với Oden’s Data Engine, bao gồm phát hiện ngoại lệ tự động, gắn nhãn, chuẩn hóa đơn vị và đồng bộ hóa thời gian.

Tự động hóa phân tích và báo cáo phức tạp với các tác nhân AI sản xuất Forge, hoạt động như trung tâm điều khiển xuyên suốt các quy trình làm việc.

Triển khai các quy trình làm việc mô hình hóa sẵn sàng cho AI, hỗ trợ quá trình lặp lại nhanh hơn, với các kỹ thuật mô hình hóa của Data Engine được thiết kế cho các quy trình sản xuất thực tế.

Giới hạn của Oden Technologies

Quá trình thiết lập ban đầu có thể phức tạp, và việc tích hợp với các hệ thống sản xuất hiện có có thể mất nhiều thời gian và tài nguyên.

Các phân tích và đề xuất phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào, và dữ liệu đầu vào kém có thể giới hạn khả năng cải thiện của nền tảng.

Giá cả của Oden Technologies

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Oden Technologies

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Oden Technologies?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm mạnh nhất của Oden Technologies là khả năng cung cấp phân tích dữ liệu thời gian thực và thông tin hữu ích cho các hoạt động sản xuất.

Điểm mạnh nhất của Oden Technologies là khả năng cung cấp phân tích dữ liệu thời gian thực và thông tin hữu ích cho các hoạt động sản xuất.

4. Eugenie AI (Phù hợp nhất cho phát hiện sự cố bất thường trong công nghiệp và bảo trì dự đoán)

qua Eugenie AI

Eugenie AI là nền tảng thông minh về phát thải dựa trên đám mây (SaaS) được thiết kế cho các nhóm công nghiệp cần kết nối hiệu suất vận hành với kết quả bền vững. Nền tảng này tập trung vào việc theo dõi, truy vết và giảm thiểu phát thải phạm vi 1, làm cho chúng hiển thị để các nhóm có thể hành động, chủ yếu ở cấp độ máy móc, quy trình và nhà máy.

Một phần quan trọng trong phương pháp tiếp cận của nó là sự kết hợp dữ liệu. Eugenie kết hợp dữ liệu IoT và dữ liệu quy trình với tín hiệu phát thải vệ tinh thời gian thực để phát hiện các bất thường, xác định cơ hội tối ưu hóa và ưu tiên các vấn đề cần khắc phục trước tiên.

Nền tảng này cũng tập trung vào tính minh bạch và khả năng sử dụng trong vận hành. Thông qua các khung làm việc như Track, Trace, Reduce và phương pháp phát hiện bất thường, nền tảng được thiết kế để vượt ra ngoài các bảng điều khiển, đưa ra các quyết định mà các nhóm bảo trì và vận hành có thể thực hiện với sự tự tin.

Các tính năng nổi bật của Eugenie AI

Áp dụng các hoạt động dự đoán như cảnh báo dự đoán, giám sát điều kiện, đảm bảo chất lượng dự đoán và bản sao kỹ thuật số để nâng cao độ tin cậy đồng thời cải thiện kết quả phát thải.

Sử dụng khung Spot, Explore, Exploit để phát hiện sự cố bất thường theo thời gian thực, cung cấp thông tin có giá trị và phân tích nguyên nhân gốc rễ trong dữ liệu công nghiệp có khối lượng lớn.

Nền tảng này kết nối với các nguồn dữ liệu công nghiệp phổ biến như hệ thống lưu trữ dữ liệu lịch sử (historians) và hệ thống điều khiển và giám sát tự động (SCADA), cho phép giám sát toàn diện trên tất cả thiết bị của bạn.

Giới hạn của Eugenie AI

Vị trí của nền tảng này chủ yếu tập trung vào phát thải phạm vi 1, điều này có thể giới hạn đối với các nhóm cần tính toán đầy đủ phát thải phạm vi 2 và phạm vi 3 trong cùng một hệ thống.

Kết quả có ý nghĩa phụ thuộc vào việc tích hợp dữ liệu IoT vận hành và dữ liệu quy trình với tín hiệu phát thải, điều này có thể đòi hỏi công việc triển khai ban đầu phức tạp trong các nhà máy phức tạp.

Giá cả của Eugenie AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Eugenie AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

5. Sight Machine (Phù hợp nhất cho việc chuẩn hóa dữ liệu nhà máy và thực hiện phân tích AI công nghiệp quy mô lớn)

qua Sight Machine

Sight Machine là nền tảng AI và phân tích được thiết kế để biến dữ liệu nhà máy thành nền tảng phân tích sẵn sàng cho các nhóm sử dụng trên các dây chuyền và cơ sở sản xuất. Ý tưởng cốt lõi là Structure. Nó chuyển đổi dữ liệu nhà máy đa dạng thành các mô hình nhất quán, sẵn sàng cho AI, phù hợp với quy trình sản xuất của bạn và luôn truy cập được theo thời gian thực.

Khi nền tảng dữ liệu đã được thiết lập, Analyze áp dụng các mô hình AI trong thời gian thực để theo dõi hoạt động, phát hiện vấn đề và đề xuất cải tiến.

Và khi bạn cần kết quả vượt ra ngoài một bảng điều khiển duy nhất, Operate mở rộng nền tảng thành các bản sao vận hành cấp hệ thống và mô phỏng, được thiết kế cho các nhóm triển khai các chương trình hiệu suất quy mô lớn trong môi trường sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Sight Machine

Áp dụng các mô hình AI trong thời gian thực để theo dõi liên tục, phát hiện và đề xuất cải tiến bằng Sight Machine Analyze.

Tạo các phép tính động trên nền tảng dữ liệu bằng Runtime Fields, bao gồm các công thức thời gian thực được dérivée từ các thuộc tính hiện có.

Sử dụng Factory CoPilot để chuyển đổi các câu hỏi về dữ liệu sản xuất thành câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên, tóm tắt và báo cáo.

Giới hạn của Sight Machine

Sight Machine yêu cầu dữ liệu chất lượng, đồng bộ và có dấu thời gian, và sự thiếu hụt trong sự sẵn sàng của dữ liệu có thể giới hạn khả năng mô hình hóa và phân tích.

Tiêu chuẩn hóa dữ liệu giữa các trang web có thể đòi hỏi công việc cấu trúc ban đầu đáng kể để đảm bảo dữ liệu nhà máy đủ nhất quán cho phân tích quy mô lớn.

Giá cả của Sight Machine

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sight Machine

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

6. TwinThread (Phù hợp nhất cho việc triển khai AI công nghiệp và mô hình số hóa (digital twins) trên các nhà máy)

qua TwinThread

TwinThread là nền tảng phân tích dự đoán được xây dựng dựa trên các bản sao kỹ thuật số và chuỗi dữ liệu kỹ thuật số, biến dữ liệu nhà máy và tài sản thành thông tin hữu ích cho các nhóm vận hành sử dụng hàng ngày.

Nó được thiết kế cho việc cải tiến liên tục trên quy mô lớn, nơi bạn muốn có một lớp vận hành duy nhất để theo dõi hiệu suất, xác định những thay đổi cần thiết và hướng dẫn hành động tốt nhất tiếp theo trên các dòng sản phẩm, cơ sở hoặc đội xe.

Một điểm khác biệt quan trọng là cách TwinThread kết hợp các giải pháp công nghiệp sẵn có với một lớp "triển khai thực tế". Điều đó có nghĩa là nó không chỉ giới hạn ở việc đề xuất các cải tiến.

Nền tảng được thiết kế để kết nối các mô hình AI vào quy trình làm việc, và trong một số trường hợp triển khai, thậm chí có thể ghi lại các hành động thông qua hệ thống tự động hóa của bạn khi điều đó là một phần của mô hình hoạt động.

Các tính năng nổi bật của TwinThread

Hỏi đáp bằng ngôn ngữ tự nhiên và hướng dẫn các bước tiếp theo với TwinThread Advisor, được tạo ra từ dữ liệu của bạn, bản sao kỹ thuật số và các mô hình đã triển khai.

Kết nối Agent trên nền tảng tại chỗ nhẹ nhàng, đẩy dữ liệu ra ngoài thông qua cổng đám mây bảo mật, phù hợp với các môi trường chặn lưu lượng truy cập vào.

Các khả năng phát triển Digital Twin, Digital Thread và Model Factory được tích hợp trong lộ trình nền tảng từ giai đoạn đánh giá đến triển khai sản xuất.

Giới hạn của TwinThread

Một kiến trúc ưu tiên đám mây yêu cầu đẩy dữ liệu hoạt động một cách bảo mật lên đám mây của TwinThread, điều này có thể không phù hợp với các môi trường yêu cầu phân tích hoàn toàn tại chỗ.

Gói đăng ký START không bao gồm các nguồn dữ liệu nâng cao và khả năng của Enterprise Data Factory, điều này có thể giới hạn khả năng tích hợp sâu hơn và thống nhất dữ liệu rộng hơn ngay từ đầu.

Giá cả của TwinThread

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về TwinThread

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

7. Valiot (Tốt nhất cho khả năng hiển thị sàn sản xuất dựa trên AI và tối ưu hóa chuỗi giá trị)

qua Valiot

Valiot là nền tảng AI công nghiệp được thiết kế cho các nhà sản xuất muốn sử dụng dữ liệu vận hành để đưa ra quyết định. Với giải pháp này, bạn có thể theo dõi tình hình trên dây chuyền sản xuất theo thời gian thực, sau đó sử dụng AI để đề xuất các biện pháp vận hành giúp giảm thời gian ngừng hoạt động, phế phẩm và các bất cập ẩn.

Nền tảng được chia thành hai lớp. FactoryOS tập trung vào các hoạt động trên sàn sản xuất, thu thập dữ liệu từ các nguồn như PLC, cảm biến IoT và các hệ thống khác trên sàn sản xuất hoặc hệ thống hành chính, sau đó hiển thị thông qua các chế độ xem KPI tùy chỉnh.

Ngoài ra, ValueChainOS mở rộng phạm vi để bao quát các quyết định về kho hàng và kế hoạch trên toàn chuỗi giá trị, với các tính năng như dự báo nhu cầu và kho hàng, lập lịch sản xuất, và tự động hóa điều chỉnh lịch trình khi điều kiện thay đổi.

Các tính năng nổi bật của Valiot

Theo dõi và cải thiện Hiệu quả Tổng thể của Thiết bị (Overall Equipment Effectiveness) bằng cách xác định nguyên nhân gốc rễ của các mất mát về khả năng sẵn sàng, hiệu suất và chất lượng.

Chạy mô phỏng AI ở chế độ nền để xác định chiến lược vận hành máy tối ưu, xác định điểm đặt điều khiển và giảm thiểu các điểm quyết định của con người.

Tạo ra chuỗi sản xuất tối ưu bằng cách chạy hàng nghìn kịch bản, sau đó tự động điều chỉnh lịch trình khi hoạt động của nhà máy lệch khỏi kế hoạch tối ưu.

Giới hạn của Valiot

Trí tuệ sản xuất phụ thuộc vào việc tích hợp và duy trì kết nối giữa các công nghệ trên dây chuyền sản xuất và hệ thống hành chính, điều này có thể gây ra gánh nặng triển khai trong các môi trường phức tạp.

Ứng dụng di động FactoryOS được thiết kế dành cho khách hàng hiện tại của Valiot, nghĩa là nó không có vị trí là một sản phẩm độc lập, tự phục vụ.

Giá cả của Valiot

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Valiot

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

8. Smartia (Tốt nhất cho giám sát thiết bị bằng AI và bảo trì dự đoán)

qua Smartia

Smartia được thiết kế dành cho các nhóm công nghiệp trên dây chuyền sản xuất, tại các tế bào sản xuất và trên toàn nhà máy.

Vị trí của nền tảng MAIO là một lớp trí tuệ công nghiệp toàn diện, kết hợp tính toán biên, thu thập và quản lý dữ liệu công nghiệp, trực quan hóa, và các ứng dụng được điều khiển bởi AI cho môi trường sản xuất và kỹ thuật.

Thực tế, nền tảng MAIO của Smartia cũng hỗ trợ các quy trình học máy và thị giác máy tính bằng cách sử dụng camera nhiệt để thu thập dữ liệu sản xuất thời gian thực và giảm thiểu các sự cố bất thường. Nó cũng hỗ trợ các tín hiệu vận hành thời gian thực cần được thu thập và xử lý nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Smartia

Thu thập và tích hợp dữ liệu từ máy móc, cảm biến, PLC, hệ thống ERP, v.v. (thông qua tính toán biên và IIoT)

Đang theo dõi liên tục điều kiện của thiết bị quan trọng của bạn, cung cấp điểm đánh giá điều kiện giúp bạn ưu tiên việc bảo trì.

Các mô hình học máy xác định các mẫu cụ thể xảy ra trước khi sự cố xảy ra, giúp bạn có đủ thời gian để lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Giới hạn của Smartia

Các triển khai theo phong cách Edge có thể yêu cầu cơ sở hạ tầng tại chỗ và công việc tích hợp bổ sung, bao gồm thiết bị phần cứng Edge và thiết lập cảm biến hoặc camera, trước khi các nhóm có thể tận dụng giá trị từ lớp AI.

Việc triển khai đòi hỏi quy trình thiết lập phức tạp, đào tạo và quản lý thay đổi.

Giá cả của Smartia

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartia

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Infoveave (Tốt nhất cho tự động hóa dữ liệu và trí tuệ quyết định được hỗ trợ bởi GenAI)

qua Infoveave

Infoveave là nền tảng dữ liệu thống nhất tích hợp dữ liệu, tự động hóa quy trình và hỗ trợ phân tích dữ liệu cùng Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (GenAI) trong một môi trường duy nhất.

Một trong những tính năng hữu ích của nó là hỗ trợ phân tích ngôn ngữ tự nhiên và tạo bảng điều khiển. Thay vì bắt đầu với một bảng điều khiển BI trống, các nhóm có thể mô tả những gì họ cần và tạo bảng điều khiển và thông tin chi tiết một cách trực tiếp hơn, đặc biệt khi thời gian eo hẹp và các công việc liên tục thay đổi.

Nó cũng vượt ra ngoài báo cáo để tích hợp vào quy trình làm việc thực tế. Với các mô-đun về tự động hóa, chất lượng dữ liệu, quản trị và thu thập dữ liệu cuối cùng, Infoveave được thiết kế để duy trì dữ liệu sạch, kết nối và có thể hành động mà không cần phải xử lý mọi thứ qua bảng tính thủ công và chuyển giao thủ công.

Các tính năng nổi bật của Infoveave

Tạo biểu mẫu NGauge để thu thập dữ liệu có cấu trúc với các quy tắc xác thực và quy trình làm việc, sau đó kết nối dữ liệu đó trực tiếp vào các quy trình tiếp theo.

Định nghĩa biến và công thức, điều chỉnh đầu vào và quan sát tác động của đầu ra trong What-If Formulae và What-If Analysis.

Thực hiện các quy trình phân tích và dự báo dựa trên Python ngay trong nền tảng bằng SciPyR cho các tính toán và mô hình hóa nâng cao.

Giới hạn của Infoveave

Một số người dùng cho biết ứng dụng cần có kiến thức chuyên môn tích hợp mạnh mẽ hơn cho các quy trình làm việc cụ thể của họ.

Giá cả của Infoveave

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Infoveave

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Infoveave?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Infoveave đã hỗ trợ chúng tôi trong việc triển khai sáng kiến mới nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng. Khả năng kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau và tạo bảng điều khiển nhanh chóng đã giúp chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng.

Infoveave đã hỗ trợ chúng tôi trong việc triển khai sáng kiến mới nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho khách hàng. Khả năng kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau và tạo bảng điều khiển nhanh chóng đã giúp chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng.

10. 3D Continuum (Tốt nhất cho việc kết hợp trực quan hóa 3D với phân tích dữ liệu)

qua 3D Continuum

3D Continuum, được phát triển dành cho các nhà điều hành có tài sản lớn trong ngành nạo vét, là một nền tảng độc đáo kết hợp giữa trực quan hóa 3D và phân tích dữ liệu. Nó cho phép bạn xem dữ liệu của mình trong bối cảnh ba chiều tương ứng với thế giới thực.

Cách tiếp cận này giúp thông tin phức tạp trở nên trực quan hơn và giúp bạn hiểu rõ các mối quan hệ ẩn sau các biểu đồ truyền thống.

Nền tảng này tạo ra trải nghiệm dữ liệu tương tác, hấp dẫn và dễ hiểu hơn so với các báo cáo tĩnh. Ví dụ, các nhóm có thể trực quan hóa độ sâu nạo vét, chuyển động của bùn cát, hiệu suất tàu thuyền và hiệu quả hoạt động cấp đội tàu trong bối cảnh không gian 3D.

Các tính năng nổi bật của 3D Continuum

Tạo báo cáo hoạt động hàng ngày tự động để giữ cho các nhóm đồng bộ về hiệu suất.

Sử dụng Dredge Analytics, nền tảng Industrial DataOps được điều khiển bởi AI, tận dụng công nghệ bản sao kỹ thuật số để cung cấp thông tin thời gian thực cho tàu thuyền và đội tàu.

Tạo các bản trình bày 3D tương tác cho phép người dùng khám phá dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau, giúp các bài thuyết trình trở nên hấp dẫn hơn.

Giới hạn của 3D Continuum

Mô hình ứng dụng web dựa trên đám mây có thể là một hạn chế trong môi trường hoạt động có kết nối internet yếu, nơi việc truy cập liên tục không đáng tin cậy.

Độ sâu của mô hình số và tối ưu hóa dựa trên AI phụ thuộc vào việc thu thập dữ liệu nhất quán và tiêu chuẩn hóa, điều này có thể làm chậm thời gian đạt giá trị nếu hệ thống đo lường và luồng dữ liệu chưa đủ phát triển.

Giá cả của 3D Continuum

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về 3D Continuum

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Quản lý các tác vụ theo dõi của bạn tại một nơi duy nhất với ClickUp

Việc lựa chọn giải pháp thay thế Traversaal AI phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn, bao gồm khả năng hiển thị rõ ràng hơn, xác định nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn, tín hiệu chất lượng tốt hơn hoặc thời gian phản hồi bảo trì nhanh hơn.

Và nền tảng có tất cả (và hơn thế nữa) chính là ClickUp.

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các vấn đề liên quan đến dây chuyền sản xuất, đơn đặt hàng, kiểm toán và tiến độ công việc theo thời gian thực. Sử dụng ClickUp Brain khi bạn cần câu trả lời tức thì từ các tác vụ, bình luận và tài liệu, cùng với tóm tắt rõ ràng và các bước tiếp theo khi ca làm việc thay đổi.

Để kết nối mọi thứ lại với nhau, hãy sử dụng ClickUp AI Agents khi con người bận rộn — định tuyến sự cố, nhắc nhở chủ sở hữu, nâng cấp rủi ro và chuẩn bị bản cập nhật bàn giao dựa trên các quy tắc bạn cài đặt.

Thử ClickUp và biến thông tin thành hành động. ✅