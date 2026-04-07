Cách AI trong dự báo thời tiết đang thay đổi các bản tin dự báo

Nếu thời tiết là yếu tố bất định trong hoạt động của nhóm bạn, thì bạn đã biết rõ hậu quả của việc không chủ động ứng phó. Một cơn bão có thể làm chậm trễ việc vận chuyển, đình trệ công trình xây dựng hoặc phá vỡ kế hoạch đã được lên sẵn chỉ trong một đêm.

Giờ đây, AI đang thay đổi điều đó. Trên thực tế, nghiên cứu về GraphCast cho thấy các mô hình AI có thể tạo ra dự báo 10 ngày trong vòng chưa đầy một phút, đồng thời vượt trội hơn các hệ thống hàng đầu như ECMWF trên hầu hết các chỉ số chính.

Tuy nhiên, lợi ích thực sự không chỉ nằm ở việc dự báo tốt hơn; mà còn ở những việc cần làm với những dự báo đó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của dự báo thời tiết bằng AI, lý do tại sao nó đang trở nên thiết yếu đối với các nhóm vận hành, và cách các công cụ như ClickUp giúp biến thông tin thời tiết thành hành động thời gian thực. 🌦️

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo thời tiết là gì?

AI trong dự báo thời tiết đơn giản là việc sử dụng học máy để phân tích dữ liệu khí quyển lịch sử nhằm dự báo các điều kiện thời tiết trong tương lai.

Đây là một bước chuyển đổi đáng kể so với phương pháp dự báo thời tiết số (NWP) truyền thống, vốn phụ thuộc nặng nề vào việc giải các phương trình vật lý phức tạp trên các siêu máy tính khổng lồ. Thay vì mô phỏng các quy luật vật lý từ đầu, AI học các mẫu thống kê từ hàng thập kỷ dữ liệu thời tiết thực tế, như bộ dữ liệu ERA5 toàn diện.

Cách tiếp cận mới này rất quan trọng vì nó cực kỳ nhanh chóng. Các mô hình dự báo thời tiết số (NWP) truyền thống có thể mất hàng giờ để chạy, trong khi các mô hình AI có thể tạo ra dự báo chỉ trong vài phút trên phần cứng đám mây tiêu chuẩn.

Đối với bất kỳ nhóm nào mà dòng thời gian công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết, như các nhóm thi công lên lịch đổ bê tông hoặc các nhà hoạch định nông nghiệp tính toán thời điểm thu hoạch, tốc độ này trực tiếp góp phần vào việc ra quyết định tốt hơn.

Phương pháp tiếp cận Cách thức hoạt động Tốc độ Phù hợp nhất cho Hệ thống dự báo thời tiết số truyền thống (NWP) Giải các phương trình vật lý khí quyển Giờ Dự báo thời tiết toàn cầu với phạm vi dài hạn Mô hình thời tiết AI Học các mẫu từ dữ liệu lịch sử Phút Dự báo trung hạn, các sự kiện cực đoan trong phạm vi rộng

Cách thức hoạt động của các mô hình thời tiết AI

Hiểu cách các mô hình thời tiết AI hoạt động sẽ giúp bạn tin tưởng vào kết quả của chúng khi đưa ra các quyết định quan trọng. Dưới đây là cách thức hoạt động của quy trình này:

Thu thập dữ liệu: Đầu tiên, mô hình xử lý một lượng khổng lồ thông tin thời tiết lịch sử. Đây không chỉ là dữ liệu của vài năm; thường là dữ liệu tái phân tích khí quyển toàn cầu trong hàng thập kỷ, cung cấp bức tranh rõ ràng và chi tiết về thời tiết theo các khoảng thời gian đều đặn trên toàn cầu Học mẫu: Mô hình sử dụng mạng nơ-ron để tìm ra các mối quan hệ ẩn trong dữ liệu đó. Nhiều mô hình hàng đầu sử dụng kiến trúc ‘transformer’, tương tự như kiến trúc hỗ trợ Mô hình sử dụng mạng nơ-ron để tìm ra các mối quan hệ ẩn trong dữ liệu đó. Nhiều mô hình hàng đầu sử dụng kiến trúc ‘transformer’, tương tự như kiến trúc hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, đã được điều chỉnh để hiểu cách điều kiện thời tiết thay đổi theo không gian và thời gian. Nó học được vô số mẫu, chẳng hạn như cách một hệ thống áp suất cụ thể ở một khu vực trên thế giới có xu hướng ảnh hưởng đến nhiệt độ ở một khu vực khác vài ngày sau đó Tạo dự báo: Sau khi được huấn luyện, mô hình lấy trạng thái hiện tại của khí quyển làm điểm xuất phát. Từ đó, nó dự báo trạng thái tiếp theo, tức là thời tiết trong vài giờ tới, bằng cách áp dụng các mẫu mà nó đã học được. Sau đó, mô hình lấy trạng thái dự báo mới này và sử dụng nó làm đầu vào để dự báo trạng thái tiếp theo, lặp lại quy trình này để xây dựng một dự báo kéo dài trong nhiều ngày Kết quả tổng hợp: Khả năng này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên tính toán đối với các mô hình truyền thống. Nó đặc biệt có giá trị vì không chỉ đưa ra một dự báo “có khả năng xảy ra nhất”; nó có thể tạo ra một tập hợp — một bộ sưu tập gồm hàng trăm dự báo hơi khác nhau — gần như ngay lập tức, mang đến cho bạn một Khả năng này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên tính toán đối với các mô hình truyền thống. Nó đặc biệt có giá trị vì không chỉ đưa ra một dự báo “có khả năng xảy ra nhất”; nó có thể tạo ra một tập hợp — một bộ sưu tập gồm hàng trăm dự báo hơi khác nhau — gần như ngay lập tức, mang đến cho bạn một dự báo xác suất , hữu ích hơn cho việc quản lý rủi ro . Vì vậy, bạn không chỉ thấy “có thể sẽ mưa”; bạn thấy “có 70% khả năng mưa, và nếu mưa, cường độ mưa có thể sẽ nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1 inch”.

Tại sao dự báo thời tiết bằng AI lại quan trọng vào thời điểm này

Do các mô hình AI học hỏi từ dữ liệu lịch sử trong hàng thập kỷ, chúng đã tiếp xúc với một phạm vi rộng của các sự kiện cực đoan. Quá trình huấn luyện này giúp chúng dự báo xuất sắc các "trường hợp ngoại lệ" mà các mô hình dựa trên vật lý có thể gặp khó khăn, như sự gia tăng cường độ nhanh chóng của bão hoặc những biến động nhiệt độ đột ngột và cục bộ.

Các lợi ích về mặt vận hành là rất rõ ràng:

Thời gian chuẩn bị sớm hơn: Nhận được dự báo bão chính xác sớm hơn 12 giờ sẽ giúp người quản lý logistics có thời gian Nhận được dự báo bão chính xác sớm hơn 12 giờ sẽ giúp người quản lý logistics có thời gian điều chỉnh lộ trình vận chuyển . Đối với đội thi công, điều này quyết định việc đổ bê tông bị hỏng hay được lên lịch lại an toàn

Tính khả dụng cao hơn: Bạn không còn cần phải truy cập vào siêu máy tính của cơ quan khí tượng quốc gia. Các mô hình AI có thể chạy trên hạ tầng đám mây tiêu chuẩn, giúp phổ cập hóa việc tiếp cận các dự báo chất lượng cao cho các doanh nghiệp có kích thước khác nhau

Cuối cùng, việc dự báo tốt hơn sẽ giúp nhóm của bạn chuyển từ tư thế phản ứng sang tư thế chủ động. Bạn không thể ngăn chặn thời tiết, nhưng với thông tin đáng tin cậy và nhanh chóng hơn, bạn có thể quản lý rủi ro mà nó gây ra cho hoạt động của mình.

Ứng dụng thực tế của dự báo thời tiết bằng AI

Các nhóm trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã và đang sử dụng các dự báo dựa trên AI để chủ động ứng phó với thời tiết. Một số ví dụ đề cập đến bao gồm:

Nông nghiệp

Các mô hình AI chuyên biệt về thời tiết nông nghiệp đang cung cấp các dự báo siêu địa phương, giúp nông dân xác định thời điểm tối ưu để gieo trồng, tưới tiêu và thu hoạch. Điều này giúp họ tối ưu hóa việc sử dụng nước và bảo vệ cây trồng khỏi sương giá bất ngờ hoặc stress nhiệt.

Ví dụ, một mô hình AI được phát triển cùng các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley đã dự báo mùa mưa đến muộn tại Ấn Độ và gửi dự báo này đến 38 triệu nông dân qua điện thoại di động, giúp họ điều chỉnh lịch gieo trồng trước hàng tuần.

Năng lượng

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, các mô hình học máy hiện được sử dụng để dự báo tốc độ gió và sản lượng của tuabin trước hàng giờ hoặc hàng ngày, giúp các nhà điều hành lưới điện cân bằng cung cầu điện chính xác hơn.

Ví dụ, Google sử dụng AI từ Google DeepMind để dự báo sản lượng điện gió tại các trang trại gió của mình. Bằng cách kết hợp dự báo thời tiết với dữ liệu lịch sử của tuabin, hệ thống dự báo sản lượng điện trước tới 36 giờ. Điều này giúp các nhà điều hành lên lịch cung cấp điện cho lưới điện một cách đáng tin cậy hơn.

Chuỗi cung ứng

Các mô hình AI đang giúp các doanh nghiệp kinh doanh logistics dự đoán trước những gián đoạn do bão trên biển và điều chỉnh lộ trình tàu thuyền hoặc điều chỉnh mức tồn kho tại các trung tâm phân phối trước khi cơn bão ập đến.

DHL là một trong những doanh nghiệp như vậy. Họ sử dụng một nền tảng được hỗ trợ bởi AI có tên là Resilience360, nền tảng này quét hàng triệu điểm dữ liệu mỗi ngày, bao gồm các bản tin thời tiết và nguồn tin tức, để phát hiện những gián đoạn tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng. Nền tảng này cảnh báo các nhà hoạch định logistics về những rủi ro như bão lớn hoặc việc đóng cửa cảng để họ có thể hành động kịp thời.

Xây dựng

Dự báo bằng AI đang giúp các nhà quản lý công trình giảm thiểu những sự chậm trễ tốn kém cho các công việc nhạy cảm với thời tiết như đổ bê tông, sơn hoặc lợp mái.

Một ví dụ gần đây là công ty xây dựng KAJIMA của Nhật Bản , đã hợp tác với Archetype AI để phân tích dữ liệu thời tiết lịch sử và hình ảnh trực tiếp tại công trường trong một dự án mở rộng kênh đào quy mô lớn. Hệ thống AI đã giúp các nhà quản lý dự án dự đoán trước các sự chậm trễ do thời tiết và điều chỉnh lịch trình sớm, từ đó ngăn chặn những gián đoạn gây tốn kém.

Phản ứng khẩn cấp

Google Research đã phát triển một hệ thống dự báo lũ lụt dựa trên AI nhằm giảm thiểu rủi ro lũ lụt tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng.

Hệ thống phân tích dữ liệu về lượng mưa, mực nước sông và địa hình để dự báo lũ lụt trước nhiều ngày. Các dự báo này được chia sẻ qua nền tảng Flood Hub của Google và được các chính phủ cùng lực lượng ứng phó khẩn cấp tại các quốc gia như Ấn Độ và Bangladesh sử dụng để phát đi cảnh báo sớm và chuẩn bị cho cộng đồng trước khi lũ lụt xảy ra.

Đối với phần lớn các doanh nghiệp, mục tiêu không phải là tự vận hành các mô hình phức tạp này, mà là sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết mà chúng tạo ra. Bảng dưới đây liệt kê các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dự báo thời tiết bằng AI.

Mô hình Nhà phát triển Điểm mạnh chính Truy cập WeatherNext 2 Google DeepMind Dự báo tổng hợp, sự kiện cực đoan Weather Lab (thử nghiệm) GraphCast Google DeepMind Độ chính xác trong dự báo với phạm vi trung hạn Nghiên cứu/API Pangu-Weather Huawei Thời gian suy luận nhanh Nghiên cứu FourCas tNet NVIDIA Hiệu suất được tối ưu hóa cho GPU Nghiên cứu MetNet-3 Google Lượng mưa trong phạm vi ngắn hạn Nghiên cứu Các mô hình AI của NOAA Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia (NOAA) Triển khai vận hành Dự báo công khai

WeatherNext 2 (Google DeepMind)

Được xây dựng dựa trên dữ liệu tái phân tích ERA5 , giúp hệ thống có nền tảng học tập lịch sử vững chắc

Tạo ra dự báo tổng hợp , có nghĩa là nó dự báo nhiều kết quả có thể xảy ra (không chỉ một kết quả duy nhất)

Đặc biệt hiệu quả trong việc dự báo các sự kiện thời tiết cực đoan, nơi tập trung phần lớn rủi ro kinh doanh

GraphCast (Google DeepMind)

Một trong những mô hình đầu tiên chứng minh rằng AI có thể sánh ngang hoặc vượt trội so với các hệ thống dự báo thời tiết số truyền thống (NWP)

Đặc biệt hiệu quả trong việc dự báo trung hạn (3–10 ngày) trong phạm vi dự báo 3–10 ngày

Được huấn luyện dựa trên dữ liệu thời tiết toàn cầu trong hàng thập kỷ

Pangu-Weather (Huawei)

Tập trung vào tốc độ mà không làm giảm nhiều độ chính xác

Cung cấp các dự báo nhanh hơn nhiều so với các mô hình dựa trên vật lý như ECMWF

FourCastNet (NVIDIA)

MetNet-3 (Google)

Được phát triển dành cho dự báo trong phạm vi ngắn, độ phân giải cao

Đặc biệt hiệu quả trong việc dự báo lượng mưa (mưa, bão)

Rất hữu ích cho các trường hợp sử dụng siêu địa phương như kế hoạch sự kiện, lập lộ trình logistics, v.v.

Các mô hình AI của NOAA

Điều này báo hiệu một sự thay đổi lớn: AI hiện đang được sử dụng trong hoạt động thực tế , không chỉ trong nghiên cứu

Được tích hợp vào quy trình làm việc cùng với các hệ thống truyền thống như NOAA GFS

Mặc dù một số mô hình này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu, nhưng các mô hình khác lại cung cấp quyền truy cập thông qua API, cho phép bạn lấy dữ liệu dự báo của chúng vào các công cụ và quy trình làm việc của riêng mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn không sử dụng các mô hình thời tiết AI để thúc đẩy quy trình làm việc kinh doanh và chỉ tập trung hoàn toàn vào việc dự báo, bạn vẫn cần một phương pháp có cấu trúc để truyền đạt những gì bạn quan sát được, dù bạn là nhà khí tượng học hay nhà phân tích thời tiết. Mẫu Báo cáo Trạng thái Dự án Dự báo Thời tiết của ClickUp cung cấp cho bạn cấu trúc đó. Nó giúp bạn ghi chép dữ liệu và phân tích, đang theo dõi các mô hình dự báo theo thời gian, giám sát rủi ro và chia sẻ các bản cập nhật rõ ràng với các bên liên quan — tất cả tại một nơi. Bạn cũng có thể trực quan hóa các dòng thời gian bằng biểu đồ Gantt, quản lý các công việc liên quan đến quy trình dự báo và hợp tác với nhóm của mình theo thời gian thực. Tải mẫu miễn phí! Tổ chức dữ liệu thời tiết, rủi ro và các cập nhật trong một quy trình báo cáo rõ ràng với Mẫu Báo cáo Trạng thái Dự án Dự báo Thời tiết của ClickUp

Cách sử dụng dữ liệu thời tiết AI trong quy trình làm việc của dự án

Việc tích hợp các dự báo thời tiết qua API vào hệ thống của bạn chỉ là bước đầu tiên.

Một bản dự báo thời tiết không tự động điều chỉnh lịch đổ bê tông, thay đổi lộ trình vận chuyển hay thậm chí di chuyển đội thi công ra ngoài trời sang khung thời gian an toàn hơn. Vẫn cần có người tiếp nhận thông tin đó và biến nó thành hành động.

Và đó chính là nơi nhiều nhóm gặp phải vấn đề.

Thông tin về thời tiết thường nằm trong một công cụ. Kế hoạch dự án nằm trong một công cụ khác. Giao tiếp diễn ra ở một nơi khác. Chẳng bao lâu, các nhóm của bạn sẽ phải chuyển đổi liên tục giữa các bảng điều khiển, bảng tính, chuỗi trò chuyện và công cụ lập kế hoạch chỉ để phối hợp phản ứng với một bản cập nhật dự báo duy nhất — một ví dụ điển hình về sự phân tán công cụ .

Và khi điều kiện thời tiết thay đổi nhanh chóng, sự phân mảnh đó làm chậm mọi thứ lại.

Điều bạn thực sự cần là một không gian làm việc tích hợp với AI bối cảnh làm lớp trí tuệ, nơi những thông tin chi tiết đó có thể ngay lập tức được chuyển thành hành động.

Với ClickUp, dữ liệu thời tiết được lấy từ các API dự báo có thể được kết nối trực tiếp với quy trình làm việc của dự án. Thay vì phải sao chép thông tin giữa các công cụ, bạn có thể kích hoạt công việc, điều chỉnh lịch trình, thông báo cho các bên liên quan và phối hợp phản ứng từ một không gian làm việc duy nhất.

Kết quả rất đơn giản: khi dự báo thay đổi, kế hoạch của bạn cũng thay đổi theo — mà không cần phải vội vàng.

Kết nối các API thời tiết

Đầu tiên, hãy ngừng việc kiểm tra dự báo thời tiết thủ công. Với các tích hợp API và webhooks của ClickUp, bạn có thể kết nối các dịch vụ thời tiết bên ngoài trực tiếp với không gian làm việc của mình trên ClickUp. Khi dự báo thay đổi hoặc có cảnh báo thời tiết được phát đi, thông tin đó sẽ tự động được cập nhật vào các dự án của bạn.

Theo dõi sự thay đổi thời tiết cùng với các công việc hỗ trợ thông qua API của ClickUp

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực logistics, nhóm của bạn có thể kết nối với API thời tiết để theo dõi hoạt động của bão dọc theo các tuyến vận chuyển. Nếu API phát hiện cảnh báo thời tiết khắc nghiệt tại khu vực mà hàng hóa dự kiến sẽ đi qua, nó có thể tự động kích hoạt thông báo hoặc tạo công việc trong ClickUp để nhóm vận hành xem xét các phương án tuyến đường.

Thay vì phải liên tục kiểm tra dự báo, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin cập nhật đến nhóm của bạn ngay khi có thông tin quan trọng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một Siêu đại lý theo dõi thời tiết trong ClickUp để: Lấy dự báo thời tiết hàng ngày (qua API)

Xác định ngưỡng rủi ro (lượng mưa %, tốc độ gió, nhiệt độ cực đoan)

Phân loại tác động của thời tiết theo loại dự án (xây dựng, logistics, sự kiện)

Xây dựng bảng điều khiển tích hợp thông tin thời tiết

Tiếp theo, tổng hợp mọi thông tin vào một giao diện duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa công cụ quản lý dự án và ứng dụng thời tiết, bạn có thể xây dựng một trung tâm điều khiển tích hợp thông tin thời tiết bằng cách sử dụng ClickUp Dashboards. Các bảng điều khiển này cung cấp cái nhìn tổng quan về các dự án của bạn đồng thời hiển thị các điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng đến chúng.

Theo dõi điều kiện thời tiết cùng với công việc bị ảnh hưởng trên ClickUp

Ví dụ, một quản lý công trình có thể tích hợp radar thời tiết trực tiếp hoặc tiện ích dự báo thời tiết bên cạnh các thẻ hiển thị các công trường đang hoạt động, tình trạng sẵn sàng của đội ngũ nhân viên và các cột mốc quan trọng sắp tới. Nếu mưa lớn sắp đến vào cuối tuần, họ có thể ngay lập tức xác định các công việc đã lên lịch nào có thể bị ảnh hưởng và điều chỉnh kế hoạch sớm.

Kết quả là một màn hình điều khiển nhiệm vụ duy nhất, nơi dòng thời gian của dự án và điều kiện thực tế được hiển thị song song.

Phân tích các yếu tố phụ thuộc thời tiết

Thời tiết hiếm khi chỉ ảnh hưởng đến một công việc duy nhất. Sự chậm trễ trong một hoạt động thường kích hoạt hiệu ứng domino trên toàn bộ lịch trình.

Với sự kết hợp giữa Tự động hóa ClickUp và Tính phụ thuộc nhiệm vụ, bạn có thể liên kết các công việc nhạy cảm với thời tiết, giúp lịch trình của bạn tự động điều chỉnh khi điều kiện thay đổi.

Hãy tưởng tượng một dòng thời gian thi công trong đó việc đào đất tại công trường phụ thuộc vào điều kiện thời tiết thuận lợi. Nếu cảnh báo bão giông nghiêm trọng làm gián đoạn công việc đó, hệ thống tự động hóa có thể ngay lập tức cập nhật các công việc phụ thuộc, như đổ móng hoặc vận chuyển thiết bị, điều chỉnh chúng để phù hợp với dòng thời gian mới.

Hãy để ClickUp tự động hóa việc điều chỉnh lịch trình để nhóm của bạn tập trung vào công việc

Thay vì phải cập nhật thủ công hàng loạt công việc, hệ thống sẽ tự động tính toán lại lịch trình cho bạn.

Xây dựng các kịch bản ứng phó khẩn cấp

Khi xảy ra sự cố thời tiết, việc có sẵn các quy trình hoặc kế hoạch ứng phó khẩn cấp phù hợp ngay trong không gian làm việc của bạn sẽ giúp tránh được tình trạng hỗn loạn.

ClickUp Docs giúp bạn dễ dàng lưu trữ và sắp xếp các quy trình ứng phó với thời tiết ngay bên cạnh các công việc của mình. Ví dụ, với tư cách là một công ty cung cấp dịch vụ tiện ích, bạn có thể tạo các tài liệu nêu rõ các quy trình ứng phó với nắng nóng cực độ, gió mạnh hoặc sự kiện sét đánh. Sau đó, các tài liệu này có thể được liên kết trực tiếp với các công việc vận hành.

Giữ các kế hoạch ứng phó thời tiết ngay tại nơi công việc diễn ra, trên ClickUp

Vì vậy, khi cảnh báo 'Gió mạnh' xuất hiện trong quy trình làm việc của dự án, Tệp Quy trình An toàn Vận hành Cần cẩu liên quan đã được đính kèm sẵn và sẵn sàng để thực hiện — không cần phải tìm kiếm trên các ổ đĩa chia sẻ.

Sử dụng AI để lập kế hoạch tình huống

Dự báo thời tiết thay đổi nhanh chóng, và đôi khi điều đó có nghĩa là bạn phải điều chỉnh kế hoạch ngay lập tức.

ClickUp Brain, lớp trí tuệ nhân tạo được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn với thông tin bối cảnh đầy đủ về dữ liệu công việc, có thể tạo ra các bản nháp cập nhật về giao tiếp và kế hoạch chỉ trong vài giây.

Nếu một bản dự báo cập nhật khiến một cột mốc quan trọng của dự án bị lùi lại một ngày, bạn có thể để lại bình luận trên công việc bị ảnh hưởng và hỏi:

‘@Brain, dựa trên dự báo cập nhật, hãy soạn một email gửi khách hàng giải thích về khả năng chậm trễ một ngày và nêu rõ kế hoạch công việc đã điều chỉnh của chúng ta. ’

ClickUp Brain MAX (trợ lý AI trên máy tính để bàn) có thể tạo các bản cập nhật cho khách hàng phù hợp với ngữ cảnh khi cần thiết

Chỉ trong vài giây, bạn sẽ có một thông điệp rõ ràng sẵn sàng để xem xét và gửi đi. Cách tiếp cận tương tự cũng có thể giúp tạo ra các bản cập nhật nội bộ, kế hoạch dự phòng hoặc danh sách kiểm tra công việc được điều chỉnh khi điều kiện thay đổi bất ngờ.

Với phương pháp tích hợp này, nhóm của bạn sẽ không còn bị thời tiết làm bất ngờ. Bạn đã chuyển từ phản ứng hỗn loạn sang phản ứng có tổ chức. ✨

Đừng chỉ theo dõi thời tiết nữa. Hãy bắt đầu tận dụng nó trong công việc

AI trong dự báo thời tiết đã chuyển từ một khái niệm nghiên cứu sang thực tiễn vận hành. Đối với bất kỳ nhóm nào phải thực hiện công việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công nghệ này mang lại thời gian chuẩn bị sớm hơn, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và ít bất ngờ tốn kém hơn.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng không chỉ nằm ở việc có được dự báo tốt hơn; mà còn ở khả năng hành động dựa trên dự báo đó nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa thông tin thời tiết và việc triển khai hoạt động, bạn có thể xóa bỏ rào cản giữa dữ liệu dự báo, kế hoạch dự án và giao tiếp trong nhóm.

Sẵn sàng xây dựng quy trình làm việc không chỉ đang theo dõi thời tiết mà còn phản ứng với nó? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ✨và biến dự báo thành hành động.

Câu hỏi thường gặp

Dự báo thời tiết bằng AI khác với việc chỉ sử dụng ứng dụng thời tiết thông thường như thế nào?

Hầu hết các ứng dụng thời tiết tiêu chuẩn chỉ cung cấp một dự báo xác định duy nhất, trong khi nhiều mô hình AI tạo ra các dự báo xác suất hoặc dự báo tổng hợp. Điều này cung cấp cho bạn một phạm vi các kết quả có thể xảy ra cùng với xác suất của chúng, điều này hữu ích hơn cho việc đánh giá rủi ro.

Việc cần làm để sử dụng dữ liệu thời tiết AI là gì?

Không, đối với hầu hết các ứng dụng kinh doanh, bạn sẽ tương tác với các mô hình thời tiết AI thông qua API do nhà cung cấp thời tiết cung cấp. Điều này cho phép bạn tích hợp dữ liệu dự báo của họ vào các công cụ hiện có mà không cần phải tự chạy các mô hình.

Các mô hình AI này có thể dự báo biến đổi khí hậu dài hạn không?

Các mô hình thời tiết dựa trên AI được thiết kế cho dự báo ngắn hạn đến trung hạn (từ vài giờ đến vài tuần), chứ không phải mô hình hóa khí hậu dài hạn (từ vài thập kỷ đến vài thế kỷ). Mặc dù có liên quan, dự báo thời tiết và dự báo khí hậu là hai lĩnh vực khoa học riêng biệt sử dụng các loại mô hình khác nhau.