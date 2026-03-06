Đây là điều bạn có thể chưa biết: mạng viễn thông của bạn tạo ra lượng dữ liệu trong một ngày nhiều hơn so với hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất trong một tháng.

Trên toàn cầu, con số này lên tới 188 exabyte mỗi tháng. Đó là con số khổng lồ, và AI đang thay đổi cách bạn xử lý và phân tích lượng thông tin khổng lồ đó.

Tuy nhiên, việc tích hợp AI vào mạng của bạn là chưa đủ. Bạn vẫn cần sự hợp tác của nhóm nhân viên để khai thác hết giá trị của nó – bao gồm kỹ sư mạng, nhà khoa học dữ liệu và nhóm vận hành. Nếu không có một hệ thống thống nhất để theo dõi tiến độ, chia sẻ thông tin và duy trì sự đồng bộ, mọi thứ có thể bị đình trệ nhanh chóng. Và khi điều đó xảy ra, ngay cả những công cụ AI tốt nhất cũng không thể mang lại kết quả như mong đợi.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá cách AI đang thay đổi ngành viễn thông – và cách bạn có thể lập kế hoạch, quản lý và tổ chức các dự án AI của mình một cách hiệu quả hơn bằng các công cụ như ClickUp.

Sẵn sàng chưa? Hãy cùng tìm hiểu. ⚒️

Hệ thống AI Đổi mới Ngành Viễn thông

Hãy bắt đầu bằng việc xem xét các công nghệ AI cốt lõi đang làm nên sự chuyển đổi này. Chúng bao gồm:

1. Học máy và học sâu

Học máy (ML) về cơ bản là nhận dạng mẫu trên quy mô lớn. Các thuật toán học từ dữ liệu mạng lịch sử của bạn để dự đoán hành vi trong tương lai, chẳng hạn như dự báo các đỉnh lưu lượng hoặc xác định hoạt động bất thường cho thấy có vấn đề.

Deep learning, mặt khác, là một nhánh nâng cao hơn của ML; đây là công nghệ được sử dụng để phân tích dữ liệu không cấu trúc như bản ghi âm giọng nói và luồng video.

Trong thế giới của bạn, các công nghệ AI này hỗ trợ dự đoán tỷ lệ rời bỏ khách hàng, phát hiện sự cố bất thường và thậm chí dự báo lưu lượng. Điểm mạnh của các mô hình này là chúng trở nên thông minh hơn theo thời gian khi xử lý nhiều dữ liệu hơn, vì vậy nếu bạn có các đường ống dữ liệu sạch và tập trung, bạn sẽ có lợi thế lớn.

2. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI)

Trong khi học máy (machine learning) rất giỏi trong việc dự đoán, thì AI tạo sinh (generative AI) tập trung vào việc tạo ra nội dung mới. Bạn có thể đã nghe nói về các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs); đây là những công cụ có thể soạn thảo thông tin liên lạc với khách hàng, tạo kịch bản cấu hình mạng hoặc tóm tắt các báo cáo sự cố phức tạp chỉ trong vài giây.

Các công việc từng mất hàng giờ của kỹ sư, như viết phân tích nguyên nhân gốc rễ chi tiết hoặc tạo bài viết cơ sở kiến thức mới, nay có thể hoàn thành trong vài phút.

Mặc dù bạn vẫn cần con người để kiểm tra kết quả đầu ra, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan đến khách hàng hoặc tuân thủ quy định, AI vẫn giúp giảm đáng kể thời gian mà nhóm của bạn dành cho việc lập tài liệu.

🧠 Thực tế thú vị: Các công cụ AI tạo sinh đã cải thiện năng suất làm việc của nhân viên khoảng 15% trong các nghiên cứu thực tế, chủ yếu bằng cách giúp họ viết tài liệu, tóm tắt thông tin và giao tiếp nhanh hơn.

3. Bản sao kỹ thuật số

Mô hình số (Digital Twin) là bản sao ảo hoặc mô phỏng của mạng viễn thông vật lý của bạn. Nó giống như một môi trường thử nghiệm ảo. Bạn có thể sử dụng nó để mô phỏng các thay đổi, chẳng hạn như thử nghiệm vị trí ăng-ten 5G mới, mô phỏng nâng cấp sức chứa hoặc chạy các kịch bản khôi phục thảm họa, trước khi can thiệp vào hạ tầng hoạt động thực tế.

Mọi thứ hoạt động giống như trong thực tế, nhưng ở đây, bất kỳ việc cần làm nào của bạn cũng không thể làm hỏng hệ thống thực tế, do đó cho phép bạn phát hiện các vấn đề có thể gây ra sự cố dịch vụ hoặc cuộc gọi phàn nàn của khách hàng, đồng thời tránh rủi ro khi thử nghiệm trong môi trường hoạt động thực tế.

Hãy nhớ rằng, một bản sao kỹ thuật số chỉ tốt như dữ liệu mà nó được cung cấp; một bản sao lỗi thời có thể dẫn đến những thông tin sai lệch.

3. Tự động hóa thông minh

Với tự động hóa thông minh, toàn bộ mạng lưới của bạn có thể hoạt động tự động. Làm thế nào? Thay vì con người phải sửa chữa sự cố hoặc điều chỉnh cài đặt thủ công, hệ thống có thể đưa ra quyết định, thực hiện hành động và xử lý các tình huống phức tạp một cách độc lập, bằng cách sử dụng cả quy tắc workflow đã được thiết lập sẵn và các thông tin được hỗ trợ bởi AI.

Đối với nhóm của bạn, điều này có nghĩa là:

Tự động khắc phục sự cố: Tự động sửa chữa các sự cố mạng phổ biến ngay khi chúng được phát hiện.

Phân bổ băng thông động: Điều chỉnh sức chứa mạng theo thời gian thực dựa trên nhu cầu.

Tự động nâng cấp vé hỗ trợ: Sử dụng phân tích cảm xúc để xác định khách hàng không hài lòng và nâng cấp vé hỗ trợ của họ ngay lập tức.

Nói chung, mô hình "con người trong vòng lặp" này giúp các kỹ sư của bạn tập trung vào những vấn đề phức tạp thực sự đòi hỏi chuyên môn của họ, trong khi tự động hóa xử lý tất cả các công việc lặp đi lặp lại, nhàm chán.

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp liền mạch, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI được tích hợp vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật sẵn thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết tất cả ba lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Các trường hợp ứng dụng AI trong viễn thông

Sau khi đã tìm hiểu về công nghệ, hãy xem nó thực sự được áp dụng như thế nào trong các hoạt động hàng ngày của bạn. Đây là những ứng dụng có tác động lớn đang mang lại giá trị thực sự cho các nhóm viễn thông ngay lúc này.

Tối ưu hóa mạng và quản lý lưu lượng

Lưu lượng mạng đôi khi khó lường, và việc quản lý nó thủ công giống như tự cài đặt mình vào thế bất lợi. Với 5G, mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều. Bạn có nhiều trạm phát sóng hơn, nhiều lần chuyển giao hơn và nhiều thành phần di động hơn so với bất kỳ nhóm con người nào có thể theo dõi.

AI có thể phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử để cân bằng tải, giảm độ trễ và ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn trước khi ảnh hưởng đến khách hàng của bạn. Khi sự cố xảy ra, quản lý lưu lượng do AI điều khiển cho phép bạn duy trì chất lượng dịch vụ (QoS) ổn định mà không phải tốn tiền cho sức chứa "chỉ để phòng hờ".

Bảo trì dự đoán

Chúng ta đều đồng ý rằng sự cố ngừng hoạt động không mong muốn là một cơn ác mộng. Chúng làm mất doanh thu của bạn, khách hàng mất niềm tin vào bạn và khiến đội ngũ hỗ trợ của bạn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Việc tuân thủ phương pháp dựa trên lịch trình như một biện pháp phòng ngừa, bằng cách thay thế các bộ phận theo lịch trình cố định, cũng không đủ. Bạn không bao giờ thực sự biết mình cần thay đổi gì hay không cần thay đổi gì.

AI áp dụng một phương pháp tiếp cận khác biệt. Bằng cách phân tích dữ liệu cảm biến, môi trường và các mẫu sự cố trong quá khứ, nó có thể dự đoán thời điểm thiết bị có thể gặp sự cố. Nhờ đó, nhóm của bạn có thể khắc phục sự cố trước khi chúng xảy ra, chuyển đổi toàn bộ lịch trình bảo trì từ phản ứng khẩn cấp sang công việc chủ động, có kế hoạch.

Dịch vụ khách hàng được hỗ trợ bởi AI

Bạn còn nhớ những ngày phải đối mặt với các menu điện thoại IVR gây phiền toái? Chúng đang được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tham gia vào cuộc hội thoại, thực sự hiểu được nhu cầu của khách hàng. Các chatbot và trợ lý ảo được trang bị AI này có thể truy xuất dữ liệu tài khoản, xử lý thay đổi kế hoạch và cung cấp thông tin cập nhật về sự cố mà không cần phải chuyển cuộc gọi cho nhân viên hỗ trợ.

Nó giải phóng nhân viên hỗ trợ khách hàng để tập trung vào các vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất. Ngoài ra, với phân tích cảm xúc, AI có thể phát hiện khách hàng đang bực bội trong thời gian thực và chuyển họ đến đội ngũ chuyên trách để xử lý ưu tiên. Kết quả là giải quyết vấn đề nhanh hơn, chi phí hỗ trợ thấp hơn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Phát hiện gian lận và bảo mật

Gian lận trong viễn thông là một cuộc chiến liên tục. Bạn phải đối mặt với mọi thứ từ việc đổi SIM, gian lận đăng ký đến gian lận chia sẻ doanh thu quốc tế phức tạp (IRSF) và chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Các hệ thống dựa trên quy tắc quá chậm để theo kịp các đối tượng gian lận, những người liên tục thay đổi chiến thuật của mình.

AI rất giỏi trong việc phát hiện các mối đe dọa này. Nó có thể phát hiện các bất thường trong thời gian thực, như các mẫu cuộc gọi bất thường, thay đổi địa điểm đột ngột hoặc sử dụng dữ liệu không bình thường, và đánh dấu hoặc chặn các hoạt động đáng ngờ trước khi bạn phải đối mặt với những tổn thất lớn. Các mô hình học sâu rất mạnh mẽ ở đây vì chúng có thể học các chữ ký gian lận mới khi chúng xuất hiện, giúp bạn luôn đi trước một bước.

Lợi ích của AI trong viễn thông

Nếu những trường hợp sử dụng này chưa đủ để minh họa sức mạnh biến đổi của AI đối với các nhóm viễn thông, đây là những cải thiện có thể đo lường được mà kinh doanh của bạn có thể đạt được sau khi triển khai:

Hiệu quả hoạt động: Với ít công việc thủ công hơn và phản ứng sự cố nhanh hơn, các kỹ sư và kỹ thuật viên có tay nghề cao của bạn sẽ được giải phóng và tập trung vào các dự án chiến lược có giá trị cao hơn thay vì chỉ giải quyết các sự cố khẩn cấp.

Trải nghiệm khách hàng: Dịch vụ tùy chỉnh, thời gian chờ ngắn hơn và giải quyết vấn đề chủ động sẽ dẫn đến Dịch vụ tùy chỉnh, thời gian chờ ngắn hơn và giải quyết vấn đề chủ động sẽ dẫn đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn, điểm hài lòng của khách hàng cao hơn và, quan trọng nhất, giảm tỷ lệ churn

Giảm chi phí: Tối ưu hóa lịch bảo trì, giảm thiểu tổn thất do gian lận và tự động hóa các công việc hỗ trợ khách hàng có tác động tích cực đến lợi nhuận của bạn — với tự động hóa và AI mang lại Tối ưu hóa lịch bảo trì, giảm thiểu tổn thất do gian lận và tự động hóa các công việc hỗ trợ khách hàng có tác động tích cực đến lợi nhuận của bạn — với tự động hóa và AI mang lại tiết kiệm lên đến 25% chi phí quyền sở hữu tổng thể của mạng 5G.

Độ tin cậy của mạng: Giải quyết vấn đề chủ động và lập kế hoạch sức chứa thông minh hơn có nghĩa là thời gian ngừng hoạt động sẽ ít hơn và mạng lưới của bạn sẽ đáng tin cậy hơn cho khách hàng.

Sự khác biệt cạnh tranh: Khả năng triển khai dịch vụ 5G nhanh hơn và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, sáng tạo sẽ giúp bạn nổi bật trong một thị trường vô cùng cạnh tranh.

Thách thức trong việc áp dụng AI trong viễn thông

Việc áp dụng AI không đơn giản như việc bật công tắc. Bạn sẽ gặp phải một số trở ngại thực sự, và tốt hơn hết là nên biết trước những gì sẽ xảy ra.

Các silo dữ liệu : AI cần dữ liệu thống nhất và sạch sẽ để phát huy hiệu quả, nhưng hầu hết các nhà mạng đang phải đối mặt với một mớ hỗn độn các hệ thống cũ kỹ, phân mảnh và không tương thích với nhau.

Khoảng cách về nhân lực: Tìm kiếm và giữ chân các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư học máy đã là một thách thức, nhưng tìm những người cũng hiểu rõ những phức tạp đặc thù của ngành viễn thông lại càng khó khăn hơn.

Độ phức tạp tích hợp: Các công cụ AI mới của bạn phải kết nối với mạng lưới các nền tảng OSS/BSS hiện có, hệ thống CRM và hạ tầng mạng, điều này tạo ra thách thức kỹ thuật lớn.

Vấn đề pháp lý và bảo mật: Bạn đang xử lý dữ liệu khách hàng nhạy cảm, và các quy định về bảo mật và tính minh bạch của AI tạo ra một gánh nặng tuân thủ đáng kể.

Quản lý thay đổi: Để các kỹ thuật viên hiện trường và nhân viên hỗ trợ thực sự tin tưởng và thực hiện các đề xuất do AI đưa ra là một thách thức văn hóa, không chỉ là vấn đề kỹ thuật.

Những thách thức này là đáng kể, nhưng chúng có thể được quản lý với một chiến lược rõ ràng và các công cụ giúp giảm bớt sự phức tạp thay vì làm tăng thêm.

Tương lai của AI trong viễn thông

Tốc độ đổi mới không hề chậm lại, và một số xu hướng chính đang định hình tương lai của AI trong ngành viễn thông.

Trí tuệ nhân tạo tự chủ (Agentic AI) đại diện cho một bước chuyển đổi quan trọng. Đây là các hệ thống AI tự chủ có thể thực hiện hành động độc lập, không chỉ đưa ra đề xuất. Hãy tưởng tượng một hệ thống AI không chỉ phát hiện sự cố mạng mà còn chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ và áp dụng giải pháp khắc phục một cách độc lập.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng hành động mang lại giá trị thực sự khi nó vượt ra ngoài phân tích và bắt đầu thực hiện các hành động có kiểm soát trong các quy trình làm việc vận hành. Với Super Agents trong ClickUp, các nhóm viễn thông có thể xây dựng các tác nhân AI được giám sát để theo dõi dự án, phân tích dữ liệu vận hành và kích hoạt các hành động khi có vấn đề phát sinh. Ví dụ, một Super Agent có thể tóm tắt báo cáo sự cố mạng, tạo các công việc theo dõi cho nhóm kỹ thuật, theo dõi các cột mốc triển khai hạ tầng hoặc phát hiện rủi ro trong các dự án triển khai quy mô lớn. Thay vì chờ đợi các yêu cầu thủ công, các agent này liên tục theo dõi hoạt động trên các công việc, tài liệu và cập nhật. Đối với các nhà điều hành viễn thông quản lý hạ tầng phức tạp, điều này biến AI từ một công cụ báo cáo thành một lớp vận hành giúp phối hợp các nhóm, duy trì khả năng hiển thị và đảm bảo các dự án quan trọng tiếp tục tiến triển. Xem chi tiết. 👇🏼

Chúng tôi cũng đang hướng tới các mạng 6G bản địa AI, nơi trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào cơ sở hạ tầng từ đầu, thay vì được thêm vào như một tính năng phụ. Đồng thời, AI biên sẽ cho phép một lớp ứng dụng có độ trễ cực thấp mới bằng cách xử lý dữ liệu gần người dùng hơn, điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng như xe tự lái và thực tế tăng cường.

Các nhà mạng thành công trong kỷ nguyên mới này sẽ là những đơn vị thành công trong việc triển khai AI trên toàn bộ chuỗi giá trị của mình, coi AI như một nền tảng vận hành cốt lõi, chứ không chỉ là một loạt các dự án thử nghiệm riêng lẻ — hiện tại, 50% các nhà điều hành viễn thông đã báo cáo đạt được tác động đo lường được từ việc triển khai AI tạo sinh.

Quản lý các dự án AI trong viễn thông của bạn trên ClickUp

Các dự án AI trong lĩnh vực viễn thông là một thách thức đa chức năng. Bạn có các kỹ sư mạng, nhà khoa học dữ liệu, quản lý sản phẩm và bộ phận vận hành khách hàng đều cố gắng hợp tác với nhau.

Mỗi nhóm chịu trách nhiệm về một phần khác nhau của hệ thống và thường sử dụng các công cụ khác nhau để quản lý công việc của mình. Kết quả là không có nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy.

Điều này được gọi là "Work Sprawl " — sự phân mảnh các hoạt động công việc trên nhiều công cụ và nền tảng không kết nối với nhau. Các cuộc hội thoại bị lạc trong các chủ đề tin nhắn Slack, kế hoạch được lưu trữ trong bảng tính, công việc được theo dõi trong Jira, và các quyết định quan trọng bị chôn vùi trong chuỗi email. Đây là công thức dẫn đến sự không đồng bộ và tiến độ bị đình trệ.

Bạn có thể chấm dứt tình trạng lộn xộn do công việc phân tán bằng cách tập trung các công việc, tài liệu, bảng điều khiển và giao tiếp vào một nơi duy nhất với ClickUp, một Không gian Làm việc AI tích hợp — một nền tảng bảo mật duy nhất nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại, phân tích và nhiều hơn nữa được tích hợp cùng với AI như lớp trí tuệ.

Loại bỏ sự hỗn loạn trong không gian làm việc bằng cách thực hiện mọi khía cạnh của dự án trong không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp.

Dưới đây là cách bạn có thể ngăn chặn sự mở rộng không kiểm soát và quản lý các dự án AI của mình một cách hiệu quả:

Nhận thông tin tức thì từ công việc của bạn

Trích xuất thông tin chi tiết với ngữ cảnh đầy đủ từ dữ liệu không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain

Vì ClickUp Brain hiểu các dự án, cuộc hội thoại của nhóm, công việc và tài liệu của bạn, nó có thể cung cấp thông tin chi tiết từ khắp không gian làm việc của bạn, soạn thảo bản cập nhật dự án, tóm tắt các chủ đề bình luận dài và trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu thực tế của nhóm.

Đối với bạn, điều này có nghĩa là bạn có thể hỏi, “Điều gì đang cản trở việc triển khai bảo trì dự đoán?” và nhận được câu trả lời ngay lập tức từ các công việc, bình luận và tài liệu dự án.

Bạn thậm chí có thể nhập @brain vào bất kỳ bình luận công việc nào để nhận phản hồi phù hợp ngay tại nơi bạn đang làm công việc.

Xây dựng các sáng kiến của bạn dựa trên một nguồn thông tin duy nhất

Bạn có thể dễ dàng gán cho mỗi dự án một vị trí phù hợp bằng cách sử dụng Hệ thống phân cấp của ClickUp.

Tạo các không gian cho các bộ phận như Quản lý Mạng hoặc Trải nghiệm Khách hàng, sử dụng thư mục cho các dự án lớn như ‘Trí tuệ nhân tạo Phát hiện Gian lận’ và danh sách công việc cho các luồng công việc cụ thể.

Điều này cung cấp cho bạn một nguồn thông tin duy nhất, trong khi mỗi nhóm vẫn có thể sử dụng chế độ xem ưa thích của mình — dù đó là bảng Kanban ClickUp cho các công việc hàng ngày, biểu đồ Gantt ClickUp cho kế hoạch dài hạn, hay chế độ xem dạng danh sách đơn giản của ClickUp.

Chuyển đổi giữa chế độ xem ưa thích của bạn và theo dõi dự án một cách mượt mà với ClickUp Views.

Trong những không gian đó, bạn có thể lưu trữ tài liệu như thông số kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và ghi chú cuộc họp, tất cả đều được kết nối với các công việc cụ thể mà chúng hỗ trợ, thông qua ClickUp Docs.

Hãy để tài liệu của bạn đồng hành cùng công việc mà chúng hỗ trợ với ClickUp Docs

Với các tính năng chỉnh sửa thời gian thực như ClickUp Comments và ClickUp @mentions, nhóm của bạn có thể hợp tác một cách trơn tru. Các cuộc hội thoại luôn được gắn liền với các công việc và tài liệu, vì vậy bạn không bao giờ phải tìm kiếm bối cảnh.

Ví dụ, nếu một nhà phát triển cần làm rõ yêu cầu về đường ống dữ liệu, họ có thể đề cập trực tiếp đến kỹ sư dữ liệu trong tài liệu. Kỹ sư sẽ trả lời ngay trong cùng tài liệu đó, quyết định được ghi lại ngay lập tức và mọi người luôn đồng bộ.

Nhận sự trợ giúp từ đồng nghiệp nhanh hơn trong tài liệu với tính năng đề cập của ClickUp.

Hãy tạm biệt công việc thủ công nhàm chán và tốn thời gian của việc theo dõi cập nhật trạng thái. Bạn có thể cài đặt các quy tắc để xử lý công việc lặp đi lặp lại thông qua ClickUp tự động hóa.

Ví dụ, khi công việc 'Data Pipeline' được đánh dấu hoàn thành, nó có thể tự động kích hoạt việc bắt đầu công việc 'Model Training' và thông báo cho nhóm khoa học dữ liệu, giúp toàn bộ nhóm luôn tập trung vào các công việc có tác động lớn.

Hãy để ClickUp tự động hóa những công việc nhàm chán và lặp đi lặp lại cho bạn.

Theo dõi tiến độ với bảng điều khiển thời gian thực

Hãy bỏ qua các bản trình bày tĩnh và có được chế độ xem trực tiếp về các dự án AI của bạn với ClickUp Dashboard.

Bạn có thể lấy dữ liệu trực tiếp từ ClickUp Nhiệm vụ, ClickUp Theo dõi thời gian và Trường Tùy chỉnh để tạo một bảng điều khiển duy nhất hiển thị tình trạng dự án, tốc độ làm việc của nhóm và các cột mốc sắp tới. Giờ đây, ban lãnh đạo có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thực mà không cần phải yêu cầu báo cáo mỗi lần.

Theo dõi tiến độ dự án của bạn một cách trực quan với bảng điều khiển ClickUp.

Quản lý AI trong viễn thông là một thách thức phức tạp, nhưng quy trình làm việc của bạn không cần phải hỗn loạn. Hãy giúp nhóm của bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn với cấu trúc và trí tuệ mà ClickUp cung cấp.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Bắt đầu tận dụng AI cho nhóm viễn thông của bạn

AI trong viễn thông hiện nay là yếu tố thiết yếu. Nó là động cơ chính giúp duy trì tính ổn định của mạng lưới, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Thách thức thực sự không phải là quyết định có nên áp dụng AI hay không, mà là làm thế nào để phối hợp con người, dữ liệu và quy trình làm việc cần thiết để đảm bảo thành công.

Vấn đề phối hợp chính là nơi hầu hết các sáng kiến thất bại. Nhưng nó có thể được giải quyết khi bạn ngừng phân tán công việc qua các công cụ không kết nối và bắt đầu hoạt động từ một không gian làm việc thông minh duy nhất.

Các công ty viễn thông sẽ phát triển mạnh là những công ty coi AI là xương sống hoạt động — và họ sẽ cần một nền tảng cho công việc được thiết kế cho mục tiêu đó.

Sẵn sàng kết hợp các dự án AI của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp. ✨

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Bạn cần kết hợp các kỹ năng kỹ thuật như công nghệ dữ liệu và học máy, kiến thức chuyên sâu về hoạt động viễn thông, cùng với kỹ năng quản lý thay đổi mạnh mẽ để giúp nhân viên tuyến đầu tin tưởng và áp dụng các đề xuất do AI đưa ra.

Học máy phân tích dữ liệu hiện có để đưa ra dự đoán, như dự báo lưu lượng mạng, trong khi Trí tuệ nhân tạo tạo sinh tạo ra nội dung hoàn toàn mới, như soạn thảo phản hồi dịch vụ khách hàng.

Các nhóm thành công nhất sử dụng một không gian làm việc tập trung, nơi kỹ thuật, vận hành và khoa học dữ liệu có thể chia sẻ công việc, tài liệu và bảng điều khiển để tránh tình trạng phân tán thông tin, từ đó đẩy nhanh tiến độ của các dự án liên chức năng.

Tự động hóa truyền thống dựa vào các kịch bản và menu được lập trình cứng nhắc, trong khi Trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để hiểu ý định của khách hàng và có thể truy xuất dữ liệu thời gian thực để giải quyết vấn đề mà không bắt khách hàng phải trải qua hệ thống menu điện thoại phức tạp và gây phiền toái.