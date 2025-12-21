Mẫu theo dõi tâm trạng miễn phí để nâng cao nhận thức về bản thân

Nếu ngày của bạn dao động từ "trời nắng với chút cà phê" đến "trời nhiều mây với những cuộc họp bất ngờ", bạn chỉ là một con người bình thường. Chính sự dao động cảm xúc hàng ngày này chính là lý do tại sao việc theo dõi cảm xúc của bạn lại quan trọng.

Mẫu theo dõi tâm trạng cung cấp một cách trực quan để theo dõi tâm trạng của bạn, ghi chú về các yếu tố kích hoạt và mã màu sắc cho các mô hình thường bị lãng quên trong nhịp sống hối hả hàng ngày.

Những mẫu này hoàn hảo cho cá nhân muốn phát triển nhận thức bản thân, các nhà trị liệu theo dõi tiến độ và các huấn luyện viên sức khỏe khuyến khích thói quen cảm xúc lành mạnh.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá các mẫu theo dõi tâm trạng miễn phí để nâng cao sự tỉnh thức và hỗ trợ sức khỏe tinh thần lâu dài.

🧠 Bạn có biết: Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ghi chép về cảm xúc của mình—tương tự như việc duy trì một cuốn nhật ký tâm trạng—thường trải qua sự cải thiện đáng kể về sức khỏe tinh thần.

Lưu ý: Bài viết này cung cấp thông tin chung về việc theo dõi tâm trạng, ghi chép nhật ký và sức khỏe tinh thần. Nó không nhằm thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp, chẩn đoán hoặc điều trị cho trầm cảm, lo âu, ADHD hoặc bất kỳ điều kiện sức khỏe tâm thần nào khác. Nếu bạn có lo lắng về tâm trạng hoặc sức khỏe tinh thần của mình, vui lòng tham khảo ý kiến của một nhà trị liệu, cố vấn hoặc chuyên gia y tế có giấy phép.

Top 12 mẫu theo dõi tâm trạng hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu theo dõi tâm trạng ClickUp và các mẫu khác:

Mẫu theo dõi tâm trạng là gì?

Mẫu theo dõi tâm trạng là một biểu đồ hoặc trang nhật ký sẵn có giúp bạn ghi chép tâm trạng hàng ngày một cách nhất quán. Nó tiêu chuẩn hóa các thông tin bạn ghi chép, chẳng hạn như ngày, giờ trong ngày, đánh giá tâm trạng, mức độ và một ghi chú ngắn, để mỗi mục nhập có thể so sánh với mục nhập trước đó.

Các mẫu này có thể có dạng trang in, bảng tính, chế độ xem của ứng dụng hoặc sổ tay theo dõi tâm trạng sử dụng biểu tượng cảm xúc hoặc mã màu sắc.

Sử dụng mẫu theo dõi tâm trạng giúp tiết kiệm công việc thiết lập: bạn có thể trực tiếp chọn thang đo (ví dụ: 1–5 hoặc một số nhãn tâm trạng khác nhau), định nghĩa màu sắc của mình và đơn giản là điền vào các ô mỗi sáng hoặc tối.

Theo thời gian, quá trình hàng ngày này sẽ tạo ra một cuốn nhật ký tâm trạng duy nhất, nơi bạn có thể theo dõi tâm trạng của mình, xem xét các mô hình trong giấc ngủ, thói quen hoặc sự kiện, và mang theo một bản ghi chép rõ ràng đến bác sĩ hoặc nhà trị liệu khi cần thiết.

👀 Thông tin thú vị: Việc diễn đạt cảm xúc bằng lời ("Tôi cảm thấy lo lắng và bối rối") đã được chứng minh là giảm hoạt động của amygdala và tăng hoạt động của vỏ não trước trán liên quan đến kiểm soát. Đây là một trong những lý do tại sao các nhãn đơn giản trong công cụ theo dõi tâm trạng có thể mang lại cảm giác ổn định trong khoảnh khắc.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu theo dõi tâm trạng tốt?

Một mẫu theo dõi tâm trạng tốt giúp việc ghi chép trở nên nhanh chóng và dễ dàng so sánh giữa các ngày. Nó cung cấp cho bạn một cấu trúc rõ ràng và hiển thị xu hướng mà không cần phân tích thêm.

Những yếu tố quan trọng cần lưu ý khi chọn mẫu theo dõi tâm trạng:

Thang đo tâm trạng đơn giản (số, biểu tượng cảm xúc hoặc từ ngữ) với tùy chọn ghi lại nhiều trạng thái tâm trạng nếu cần thiết.

Không gian cố định cho ngày và giờ để các mục nhập tâm trạng hàng ngày của bạn được sắp xếp theo tuần.

Không gian để ghi lại mức độ cảm xúc và ghi chú ngắn về giấc ngủ, sự kiện hoặc yếu tố kích hoạt.

Một bảng mã màu sắc rõ ràng mà bạn có thể cài đặt một lần và sử dụng lại, giúp các mục nhập luôn nhất quán.

Lịch, biểu đồ hoặc bảng tổng quan giúp bạn nhận ra các mô hình một cách nhanh chóng.

Một định dạng phù hợp với thói quen của bạn: sổ tay ghi chú, tệp PDF in được, bảng tính hoặc ứng dụng theo dõi tâm trạng hàng ngày.

Có đủ không gian để ghi chú, nhưng không quá nhiều đến mức việc ghi chép hàng ngày trở nên nhàm chán.

👀 Thông tin thú vị: Tâm trạng của bạn có thể dự đoán được hơn bạn nghĩ. Hầu hết mọi người trải qua các chu kỳ cảm xúc lặp lại mỗi 7–10 ngày, và các công cụ theo dõi tâm trạng chỉ giúp làm rõ các mô hình này.

Top 12 Mẫu theo dõi tâm trạng miễn phí

Khi việc theo dõi tâm trạng được thực hiện trong các ứng dụng ghi chú ngẫu nhiên, các mục nhập nhật ký rời rạc hoặc giấy ghi chú, việc duy trì thói quen hoặc rút ra những thông tin có ý nghĩa về những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn trở nên khó khăn.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Mặc dù thường được sử dụng cho quản lý dự án, tính linh hoạt của ClickUp cũng khiến nó trở nên mạnh mẽ trong việc theo dõi sức khỏe tinh thần cá nhân.

Các bản ghi tâm trạng, nhật ký biết ơn, công cụ theo dõi thói quen và mục tiêu sức khỏe của bạn đều có thể được lưu trữ trong một không gian làm việc tùy chỉnh. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp giúp bạn nhận diện các mẫu cảm xúc và thiết lập các nhắc nhở để duy trì sự nhất quán.

Hãy cùng khám phá một số mẫu theo dõi tâm trạng sau đây:

1. Mẫu Kế hoạch Chăm sóc Bản thân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi và tổ chức các thói quen về tâm trí, cơ thể và tinh thần một cách nhanh chóng với mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân ClickUp.

Khi việc chăm sóc bản thân được ghi chép trên những mảnh giấy nhớ và một cuốn nhật ký tâm trạng riêng biệt, thật khó để biết điều gì thực sự hữu ích. Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc Bản Thân ClickUp giúp tích hợp các mục tiêu chăm sóc bản thân và các công việc liên quan đến tâm trạng vào một Danh Sách công việc và Lịch, giúp bạn theo dõi tần suất thực hiện và cảm nhận của mình sau đó.

Mẫu danh sách này sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Đã hoàn thành, Khó khăn, Chệch hướng, Tạm dừng và Chưa bắt đầu, cùng với các Trường Tùy chỉnh cho loại chăm sóc bản thân, loại sức khỏe, mục tiêu và ghi chú.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Quản lý các thói quen, suy ngẫm và nhật ký tâm trạng trong một không gian làm việc mà bạn có thể duy trì một cách hiệu quả.

Theo dõi thói quen dựa trên tâm trạng, giấc ngủ và năng lượng hàng ngày để nhận diện các mô hình sớm và điều chỉnh.

Chuyển đổi chế độ xem để lập kế hoạch cho tuần, đánh giá tiến độ và duy trì bối cảnh liên quan đến công việc.

Sử dụng các trạng thái rõ ràng và Trường Tùy chỉnh để thực hiện đánh giá nhanh chóng và trung thực.

Hợp tác với huấn luyện viên hoặc nhà trị liệu và lưu trữ phản hồi tại nơi công việc diễn ra.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân, nhà trị liệu và huấn luyện viên sức khỏe muốn sử dụng công cụ theo dõi tâm trạng hàng ngày có cấu trúc, kết hợp ghi chép tâm trạng với xây dựng thói quen và đánh giá rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thói quen theo dõi tâm trạng sẽ duy trì hiệu quả khi quá trình phản ánh diễn ra nhanh chóng và có thể lặp lại. Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các ghi chú hàng ngày thành một bản tóm tắt tâm trạng ngắn gọn, nhấn mạnh các yếu tố kích hoạt lặp lại được đề cập trong các mục nhập (giấc ngủ, caffeine, thời gian giao tiếp xã hội) và đề xuất một thói quen nhỏ để thử nghiệm vào ngày mai. Vì ClickUp Brain học hỏi từ bối cảnh không gian làm việc của bạn, mỗi lần đánh giá hàng tuần sẽ trở nên chính xác hơn, giúp bạn dành nhiều thời gian hơn để cải thiện thói quen. Biến những ghi chú rời rạc thành xu hướng, bước tiếp theo và lời nhắc nhở nhẹ nhàng với ClickUp Brain

2. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi và quản lý thói quen với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Nếu thói quen của bạn được quản lý trong các ứng dụng riêng biệt với công cụ theo dõi tâm trạng hàng ngày, sẽ khó nhận ra những thói quen nào giúp bạn cảm thấy tốt hơn và những thói quen nào làm bạn mệt mỏi. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp cung cấp chế độ xem Bảng và Xem dạng danh sách, trong đó mỗi thói quen được coi là một công việc với trạng thái đơn giản là "Mở" hoặc "Hoàn thành".

Bạn có thể phân loại thói quen theo chủ đề, thêm Trường Tùy chỉnh cho tần suất hoặc số lượng mục tiêu, và sử dụng ưu tiên, thẻ và công việc con để chia nhỏ mục tiêu lớn thành các bước nhỏ.

ClickUp Tự động hóa sẽ tự động xử lý các công việc lặp lại và nhắc nhở, trong khi ClickUp Brain có thể tổng hợp tần suất bạn thực hiện các thói quen hàng ngày.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi lại tất cả thói quen tại một nơi duy nhất và cập nhật chúng chỉ trong vài giây.

Biến các mục tiêu mơ hồ thành các mục tiêu hàng ngày có thể đo lường được.

Chuyển đổi chế độ xem để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá mà không làm gián đoạn tiến độ.

Sử dụng ưu tiên và công việc con để phát triển từ những thành công nhỏ đến những thói quen lớn hơn.

Ghi chú ngắn gọn về những điều đã giúp hoặc cản trở bạn để bạn có thể cải thiện trong tuần tới.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một công cụ theo dõi thói quen đơn giản, trung thực, biến mục tiêu thành hành động hàng ngày và giúp việc đánh giá hàng tuần trở nên dễ dàng.

📖 Xem thêm: Ứng dụng theo dõi thói quen tốt nhất

📮 ClickUp Insight: Sức khỏe và thể dục là mục tiêu cá nhân hàng đầu của các đối tượng tham gia khảo sát, nhưng 38% thừa nhận họ không đang theo dõi tiến độ một cách đều đặn. 🤦 Đó là khoảng cách lớn giữa ý định và hành động! ClickUp có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả tập luyện với các mẫu theo dõi thói quen chuyên dụng và công việc lặp lại. Hãy tưởng tượng việc xây dựng các thói quen một cách dễ dàng, ghi chép mọi buổi tập luyện và duy trì chuỗi thiền định mạnh mẽ. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất—vì việc duy trì tiến độ bắt đầu từ việc thực sự nhìn thấy tiến độ.

3. Mẫu Kế hoạch Phát triển Cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đạt được mục tiêu và phát triển bản thân với mẫu kế hoạch phát triển cá nhân ClickUp.

Những mục tiêu lớn có thể cảm thấy không liên quan đến tâm trạng và động lực hàng ngày của bạn nếu chúng được lưu trữ trong các tài liệu riêng biệt. Mẫu Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân ClickUp gom các mục tiêu quý và suy ngẫm vào một danh sách duy nhất, giúp bạn thấy được tiến độ của kế hoạch phát triển cá nhân của mình phù hợp như thế nào với cảm xúc của bạn trong suốt tuần.

Mẫu này dựa trên danh sách công việc bao gồm các trạng thái tùy chỉnh như "Đạt mục tiêu", "Đang tiến triển", "Không tiến triển", "Đang tạm dừng" và "Chưa bắt đầu", cùng với 11 Trường Tùy chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các tính năng của ClickUp Chế độ xem như theo dõi thời gian và thẻ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Biến những mục tiêu lớn thành các cột mốc quan trọng hàng quý và các công việc hàng tuần mà bạn có thể hoàn thành.

Xem tiến độ chỉ trong nháy mắt và nhận ra những nỗ lực nào không mang lại kết quả.

Giữ các tài nguyên, ghi chú và dòng thời gian trong một không gian duy nhất để dễ dàng xem lại.

Chặn thời gian trực tiếp từ các công việc để ý định trở thành cam kết trong lịch.

Ngẫm lại những thành công và bài học kinh nghiệm để hoàn thiện kế hoạch của bạn trong mỗi chu kỳ.

✨ Phù hợp cho: Chuyên gia và sinh viên muốn có kế hoạch có cấu trúc để nâng cao kỹ năng, đang theo dõi kết quả và thực hiện các buổi đánh giá hàng tuần nhẹ nhàng.

💡 Mẹo hữu ích: Tạo một thư mục "Nhật ký" riêng biệt trong ClickUp Docs để lưu trữ tất cả các mục nhập, gợi ý và suy ngẫm của bạn tại một nơi duy nhất. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, tham khảo và xem lại các mục nhập cũ bất cứ khi nào cần. Tập trung suy nghĩ và đang theo dõi sự phát triển của bạn với tài liệu ClickUp chuyên dụng

📖 Xem thêm: Cách đặt mục tiêu phát triển cá nhân cho cuộc sống và công việc

4. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho cả ngày của bạn với mẫu Lịch trình hàng ngày ClickUp.

Những ngày bận rộn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi các công việc và ưu tiên của bạn được sắp xếp trong một kế hoạch đơn giản mà bạn có thể thực hiện. Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp cung cấp cho bạn các chế độ xem Nhiệm Vụ và Lịch, nơi bạn có thể biến danh sách công việc đơn giản thành lịch trình thực tế phù hợp với cảm xúc của bạn.

Bạn có thể phân loại các công việc thành các danh mục như Cá nhân, Công việc hoặc Mục tiêu và áp dụng các Trường Tùy chỉnh để ước lượng thời gian hoặc các khoảng thời gian tập trung. Sau đó, bạn có thể sử dụng các trạng thái công việc tùy chỉnh (Đang thực hiện, Hoàn thành) để theo dõi tiến độ của các công việc.

Muốn so sánh kế hoạch của bạn với trạng thái cảm xúc của mình? Thêm một trường tâm trạng hàng ngày đơn giản hoặc kết nối danh sách theo dõi tâm trạng để dễ dàng theo dõi tâm trạng của bạn so với lịch trình hàng ngày.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sắp xếp các công việc theo danh mục và mức độ cấp bách để hành động tiếp theo rõ ràng.

Kéo các công việc vào lịch của bạn để bảo vệ thời gian tập trung và giảm tình trạng quá tải lịch trình.

Chuyển đổi chế độ xem để lập kế hoạch cho buổi sáng, đang theo dõi trong ngày và xem lại vào buổi tối.

Thêm ghi chú nhanh và các công việc con để duy trì bối cảnh công việc thay vì giữ trong đầu.

Sử dụng các biểu đồ đơn giản để theo dõi những việc đã hoàn thành và những việc cần chú ý.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và chuyên gia muốn có một lịch trình hàng ngày đơn giản, giúp biến ưu tiên thành kế hoạch và hiển thị tiến độ một cách rõ ràng.

💡 Mẹo nhanh: Muốn tự động hóa việc theo dõi thói quen ghi chép tâm trạng? Hãy cài đặt các công việc lặp lại hoặc thông báo trong ClickUp Reminders để nhắc nhở bạn ghi chép hàng ngày hoặc hàng tuần. Những nhắc nhở đều đặn giúp bạn hình thành thói quen ghi chép bền vững và đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một phiên ghi chép nào. Theo thời gian, thói quen này sẽ khiến việc phản ánh trở thành một phần tự nhiên trong ngày của bạn. Xây dựng thói quen ghi chép đều đặn với tính năng nhắc nhở tự động hóa của ClickUp

📖 Xem thêm: Những thói quen hàng ngày đơn giản để tối đa hóa năng suất

5. Mẫu Ghi Chú Hàng Ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại những ý tưởng hay nhất của bạn với mẫu Ghi chú hàng ngày ClickUp.

Nếu bạn đang ghi chép suy nghĩ vào các tài liệu ngẫu nhiên và sổ tay chưa hoàn thành, việc xem lại tâm trạng hàng ngày và những thành công của bạn gần như là điều không thể. Mẫu Ghi Chú Hàng Ngày ClickUp hoạt động như một trang tổng hợp cho ý tưởng, danh sách việc cần làm và những suy ngẫm nhanh chóng.

Vậy, từ "những việc đã hoàn thành" đến "cảm giác của ngày hôm nay" đều được lưu trữ trong một không gian gọn gàng. Mẫu danh sách thân thiện với người mới bắt đầu này bao gồm chế độ xem Ghi chú Hàng ngày cho các mục nhập nhanh chóng và chế độ xem Xem dạng danh sách Ghi chú cho các chủ đề kéo dài, với các trạng thái "Việc cần làm", "Đã xem xét" và "Hoàn thành" để chuyển ghi chú vào hành động.

Bạn cũng có thể gắn thẻ các mục nhập theo loại (ví dụ: cuộc họp, kiểm tra cá nhân) và thêm bình luận ngắn để theo dõi các cột mốc hàng ngày.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Giữ tất cả ghi chú hàng ngày, ý tưởng và danh sách việc cần làm trong một không gian có cấu trúc thay vì sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.

Sử dụng chế độ xem Ghi chú hàng ngày và Xem dạng danh sách ghi chú để tách biệt các mục nhập nhanh chóng với các chủ đề ghi chú kéo dài.

Sắp xếp ghi chú với các trạng thái Việc cần làm (To Do), Đã xem xét (Reviewed) và Hoàn thành (Complete) để đảm bảo việc thực hiện được đảm bảo.

Thêm các bình luận ngắn gọn hoặc thẻ để theo dõi các cột mốc quan trọng hoặc suy ngẫm cá nhân trong bối cảnh cụ thể.

Kết hợp mỗi mục nhập với một đường biểu diễn tâm trạng đơn giản để sau này có thể kết nối cảm xúc với những gì thực sự xảy ra.

✨ Phù hợp cho: Những người bận rộn muốn ghi chú hàng ngày nhanh chóng với tính năng theo dõi tự động và một cách nhẹ nhàng để kiểm tra cảm giác của ngày hôm đó.

📖 Xem thêm: How to Elevate Năng suất with Bullet Journaling

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp BrainGPT là trợ lý AI trên desktop giúp bạn duy trì thói quen đang theo dõi đều đặn và hiểu rõ những yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của bạn dựa trên tất cả dữ liệu đã ghi chép. Nhận bản chép lời từ giọng nói sang văn bản nhanh chóng và chính xác với tính năng Talk to Text của ClickUp Brain GPT Dưới đây là cách thực hiện: Ghi lại tâm trạng ngay lập tức bằng giọng nói : Sử dụng : Sử dụng tính năng "Nói để ghi văn bản" để ghi lại cảm xúc của bạn mà không cần gõ phím. Chỉ cần nói về tâm trạng, mức năng lượng hoặc những yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, và nó sẽ tự động chuyển đổi thành một mục nhập.

Hỏi về các mô hình cảm xúc của bạn : Truy vấn như “Những ngày nào trong tuần tôi cảm thấy lo lắng nhất?” hoặc “Tâm trạng của tôi đã thay đổi như thế nào kể từ khi tôi bắt đầu tập thể dục?” Nó phân tích dữ liệu bạn đã ghi lại để phát hiện các xu hướng mà bạn có thể bỏ qua khi xem xét thủ công các mục nhập.

Tìm kiếm các mục nhập trước đây theo cảm xúc hoặc sự kiện : Tìm các bản ghi tâm trạng cụ thể bằng cách tìm kiếm cảm xúc, yếu tố kích hoạt hoặc sự kiện trong cuộc sống qua tất cả các mục nhập của bạn.

Chọn AI phù hợp với nhu cầu của bạn: Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), bao gồm Claude, GPT và Gemini. Sử dụng các mô hình khác nhau cho các nhu cầu gợi ý khác nhau — dù bạn muốn phản hồi đồng cảm để xử lý cảm xúc, phân tích về mô hình tâm trạng hay gợi ý viết nhật ký sáng tạo.

6. Mẫu theo dõi cảm xúc của Freepik

Đối với người dùng trẻ tuổi hoặc những ai ưa thích kể chuyện hơn là sử dụng biểu đồ cứng nhắc, bố cục storyboard có thể giúp việc theo dõi tâm trạng trở nên dễ tiếp cận hơn. Mẫu vector "My feelings storyboard" trên Freepik cung cấp cho bạn một trang theo phong cách truyện tranh, có thể in hoặc chỉnh sửa, sau đó điền vào bằng hình vẽ hoặc ghi chú về cảm xúc của bạn và những gì đã xảy ra trong ngày đó.

Bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh trong trình chỉnh sửa của Wepik hoặc Freepik, xuất ra dưới dạng hình ảnh in được và lưu vào sổ tay hoặc sổ ghi chép. Mỗi khung hình trở thành một cảnh nhỏ trong sổ theo dõi tâm trạng của bạn, đặc biệt hữu ích cho trẻ em, những người dễ dàng bày tỏ cảm xúc qua tranh vẽ hơn là qua thang điểm hoặc số.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Khám phá nhiều phong cách đang theo dõi tâm trạng khác nhau để phù hợp với phong cách thẩm mỹ và khả năng tập trung của bạn.

In các trang sạch sẽ cho sổ tay ghi chép hoặc sử dụng phiên bản kỹ thuật số nếu điều đó giúp bạn duy trì sự nhất quán.

Sử dụng các biểu tượng đơn giản để đang theo dõi tâm trạng nhanh chóng và nhận ra các mẫu cảm xúc chỉ trong nháy mắt.

Bắt đầu với lịch, chuyển sang bánh xe cảm xúc và điều chỉnh cho đến khi phù hợp.

Giữ tất cả các mục nhập tại một nơi để lịch sử tâm trạng hàng ngày của bạn luôn nhất quán.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn sử dụng các mẫu theo dõi cảm xúc linh hoạt, có thể in được, với khả năng tùy chỉnh nhanh chóng và nhiều tùy chọn phong cách.

👀 Thông tin thú vị: Những chiếc nhẫn cảm xúc trở nên phổ biến vào thập niên 1970 thay đổi màu sắc theo nhiệt độ chứ không phải cảm xúc, nhưng chúng đã góp phần phổ biến ý tưởng rằng tâm trạng có thể được "nhìn thấy" qua màu sắc, điều này nay trở thành ý tưởng cốt lõi đằng sau nhiều công cụ theo dõi tâm trạng dựa trên màu sắc.

📖 Xem thêm: Những việc cần làm trong thời gian rảnh rỗi

7. Mẫu theo dõi tâm trạng của Template. Net

Nếu bạn muốn sử dụng mẫu theo dõi tâm trạng cho sổ tay Bullet Journal mà không cần thiết kế từ đầu, mẫu theo dõi tâm trạng miễn phí của Template.net là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Bạn có thể áp dụng mã màu sắc riêng của mình trong trình chỉnh sửa của họ và bắt đầu theo dõi sức khỏe tinh thần với lưới tháng phù hợp trực tiếp vào sổ tay của bạn.

Mẫu này có thể chỉnh sửa và tải xuống ở nhiều định dạng (bao gồm Tài liệu Google, Google Trang tính, PDF và tệp thiết kế), vì vậy bạn có thể sử dụng nó như một trang in hoặc giữ nó ở dạng kỹ thuật số.

Bạn có thể sử dụng không gian cho từng ngày để ghi lại tâm trạng nhanh chóng và ghi chú ngắn gọn, sau đó xem lại tháng để nhận ra các mô hình liên quan đến giấc ngủ, thói quen hoặc thời gian giao tiếp xã hội.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Khám phá nhiều phong cách đang theo dõi tâm trạng khác nhau và chọn mẫu mà bạn thực sự sẽ điền vào.

In các trang cho sổ tay ghi chép hoặc giữ chúng ở dạng kỹ thuật số để dễ dàng cập nhật.

Sử dụng biểu đồ đơn giản để đang theo dõi tâm trạng nhanh chóng và nhận diện các mẫu cảm xúc chỉ trong nháy mắt.

Thay đổi bố cục khi bạn tìm hiểu những gì giúp bạn có được những hiểu biết sâu sắc và duy trì sự nhất quán.

Giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất, để lịch sử cảm xúc của bạn luôn có thể so sánh được theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn sử dụng mẫu theo dõi tâm trạng dạng sổ tay (bullet journal) có thể in hoặc chỉnh sửa, hoạt động ngay lập tức mà không cần nhiều bước thiết lập.

Bạn có muốn có hướng đi rõ ràng, mục tiêu và ý nghĩa trong cuộc sống - mà không rơi vào những cạm bẫy phổ biến khiến hầu hết các kế hoạch cuộc sống thất bại? Trong video này, chúng tôi hướng dẫn bạn tạo ra một kế hoạch cuộc sống qua năm bước đơn giản và có thể thực hiện được.

8. Mẫu theo dõi tâm trạng PDF của Craft

Via Craft

Nếu bạn thích các buổi kiểm tra có cấu trúc trong ngày, mẫu theo dõi tâm trạng của Craft cung cấp một bảng đơn giản trong ứng dụng dạng tài liệu. Mẫu này chia mỗi ngày thành các khung giờ sáng, chiều và tối, với không gian để ghi chú tâm trạng và một bình luận ngắn trong mỗi khung giờ.

Tổng quan trong một tháng cho phép bạn cuộn hoặc in một trang duy nhất để xem cách trạng thái cảm xúc của bạn thay đổi theo thời gian. Vì bố cục là một lưới đơn giản, nó có thể được sử dụng cả dưới dạng tài liệu kỹ thuật số và sổ theo dõi tâm trạng có thể in, mà bạn có thể đánh dấu hoặc ghi chú bằng tay.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng các khung giờ sáng, trưa và tối để ghi lại các trạng thái tâm trạng khác nhau trong ngày.

Ghi chép cảm xúc trong suốt một tháng trên một trang duy nhất để dễ dàng nhận diện các mẫu cảm xúc.

Tùy chỉnh nhãn và từ mô tả tâm trạng để công cụ theo dõi phù hợp với ngôn ngữ của bạn.

In trang này hoặc lưu trong Craft, tùy theo thói quen của bạn.

Kết hợp mã màu sắc với ghi chú ngắn để kết nối cảm xúc với các sự kiện.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai ưa thích sổ theo dõi tâm trạng có thể in với bố cục tháng gọn gàng và ghi chú nhanh.

🛠️ Bạn cũng có thể thử: Theo dõi tâm trạng, cảm thấy như "một việc nữa" trong Danh sách công việc của bạn? Sử dụng Đồng hồ Pomodoro Trực tuyến Miễn phí này và cài đặt các khối tập trung 5 phút, nhấn bắt đầu, sau đó nhanh chóng đánh giá tâm trạng, thêm một ghi chú ngắn và lưu lại. Tiếng chuông nhẹ nhàng nhắc nhở sự nhất quán mà không cần suy nghĩ quá nhiều, và hầu hết các đồng hồ tự động thực hiện chu kỳ, giúp thói quen trở nên bền vững.

9. Mẫu theo dõi tâm trạng đầy màu sắc của InkPx

Via InkPx

Mẫu theo dõi tâm trạng đầy màu sắc của InkPx mang đến bảng màu tươi sáng và lưới sạch sẽ, tạo cảm giác thân thiện khi ghi chép tâm trạng. Bạn có thể điều chỉnh phông chữ và màu sắc, thêm hoặc xóa văn bản, và chọn giữa kích thước A4 và US Letter trước khi in.

Một số bố cục sử dụng lưới lịch, một số khác sử dụng biểu đồ dạng bảng, và một số cho phép bạn đánh dấu nhiều tâm trạng trong ngày bằng mã màu và ghi chú ngắn. Kết quả là một trang nhật ký tâm trạng đầy màu sắc mà bạn có thể gắn vào sổ tay hoặc lịch cá nhân.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chọn từ các bảng màu cầu vồng giúp việc cập nhật trở nên nhanh chóng và thú vị.

Sử dụng biểu đồ đơn giản để duy trì tính nhất quán và so sánh các mục nhập theo thời gian.

Theo dõi một trạng thái cảm xúc hoặc kết hợp các cảm xúc để phản ánh sự tinh tế trong trạng thái cảm xúc của bạn.

Kết hợp các chấm màu sắc với ghi chú nhanh để kết nối các yếu tố kích hoạt như giấc ngủ, thói quen hoặc sự kiện.

Theo dõi xu hướng thay đổi qua các tuần và thu được những thông tin hữu ích để áp dụng vào thực tế.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một mẫu theo dõi tâm trạng in sẵn vui tươi, khuyến khích thực hiện các mục nhập đều đặn và suy ngẫm rõ ràng.

10. Mẫu theo dõi tâm trạng của La La Land

Qua La La Land

Nếu bạn muốn sổ theo dõi tâm trạng của mình mang cảm giác ấm áp và khích lệ thay vì mang tính y học, Mẫu theo dõi tâm trạng miễn phí của La La Land là một lựa chọn đầy màu sắc để bắt đầu. Bạn có thể in trang này và đặt vào sổ tay hoặc notebook của mình, sau đó sử dụng nó như một sổ theo dõi tâm trạng hàng ngày đơn giản để theo dõi cảm xúc thực sự của mình trong suốt tháng.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ một trong những cuốn nhật ký minh họa của La La Land, mang đến bố cục trực quan thư giãn, kết hợp không gian ghi chép tâm trạng hàng ngày với phần dành cho những suy ngẫm ngắn gọn. Bạn có thể tải xuống mẫu này dưới định dạng JPG từ blog của họ, lưu lại, in ra và thêm mã màu sắc hoặc biểu tượng riêng để mô tả tâm trạng của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chọn các bố cục nhẹ nhàng, nghệ thuật giúp việc cập nhật nhanh chóng trở nên thú vị.

Giữ một bảng chú giải đơn giản để các mục nhập luôn nhất quán và dễ dàng xem xét.

Theo dõi một trạng thái cảm xúc hoặc kết hợp các cảm xúc để phản ánh một trạng thái cảm xúc khác nhau trong suốt cả ngày.

Thêm các dòng mô tả ngắn để hiểu rõ hơn về các yếu tố kích hoạt và hỗ trợ.

Giữ các trang lại với nhau để lịch sử của bạn luôn có thể so sánh và hữu ích.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một bố cục theo dõi tâm trạng dễ in, mang lại cảm giác thư giãn, khuyến khích việc kiểm tra thường xuyên và suy ngẫm nhẹ nhàng.

💡 Mẹo hữu ích: Cài đặt bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa các mẫu cảm xúc, tần suất ghi chép và sự phát triển cá nhân theo thời gian. Các biểu đồ động và tiện ích giúp bạn theo dõi hành trình của mình và nhận diện xu hướng hoặc các lĩnh vực cần cải thiện. Việc nhìn thấy tiến độ của mình một cách trực quan có thể tạo động lực và cung cấp phản hồi giá trị về sự phát triển của bạn. Theo dõi tâm trạng và tiến độ ghi chép nhật ký một cách trực quan với các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch chăm sóc bản thân miễn phí

11. Biểu đồ theo dõi tâm trạng hàng ngày đơn giản bằng bảng tính của Therapist Aid

Qua TherapistAid

Nếu bạn ưa thích cấu trúc rõ ràng và số liệu, biểu đồ tâm trạng hàng ngày từ Therapist Aid cung cấp một cách thức theo dõi cảm xúc theo phong cách bảng tính, giúp bạn theo dõi cảm xúc của mình suốt cả ngày.

Bạn có thể sử dụng mẫu này kết hợp với liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) hoặc các công việc trị liệu khác để hiểu cách môi trường và cảm xúc của bạn kết nối với nhau, thay vì cố gắng ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Với mẫu này, bạn có thể ghi lại cảm xúc của mình mỗi vài giờ trong một bảng theo dõi kéo dài suốt cả ngày.

Bạn có thể chọn các nhãn như vui vẻ, buồn bã, giận dữ, mệt mỏi, hào hứng, lo lắng hoặc các nhãn khác, và đánh giá mức độ trên thang điểm từ 1 đến 10. Ngoài ra, còn có cột ghi chú để bạn có thể mô tả ngắn gọn những gì đang xảy ra vào thời điểm đó để tăng tính rõ ràng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi lại một điểm số cho mỗi lần kiểm tra và thêm ghi chú ngắn gọn mà không làm rối mắt.

So sánh các tuần một cách nhanh chóng để nhận ra các mẫu cảm xúc và cảm giác.

Giữ một bảng chú giải đơn giản cho mã màu sắc hoặc biểu tượng, để những ngày khó khăn dễ dàng nhận ra.

Theo dõi cường độ cảm xúc cùng với các sự kiện để hiểu rõ hơn về mối quan hệ nhân quả.

Xuất hoặc in nhật ký tâm trạng của bạn khi bạn muốn có một bản tóm tắt để xem lại.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và nhà trị liệu ưa chuộng bảng tính đơn giản để theo dõi tâm trạng hàng ngày một cách nhất quán và đánh giá tiến độ trong các phiên trị liệu.

12. Mẫu bảng theo dõi tâm trạng PDF của Đại học McGill

Bảng theo dõi tâm trạng của Đại học McGill là một biểu mẫu theo phong cách chuyên gia y tế, được sử dụng trong các chương trình điều trị rối loạn tâm trạng và liệu pháp nhận thức hành vi. Biểu mẫu này cung cấp một bảng lưới để bạn đánh giá tâm trạng hàng ngày (giận dữ, hoàn toàn bình tĩnh hoặc mệt mỏi) và ghi chú về giấc ngủ hoặc các sự kiện có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của bạn.

Vì bảng này được thiết kế cho môi trường điều trị, nó duy trì sự nhất quán về cột và ngôn ngữ để điểm số dễ so sánh giữa các tuần hoặc chia sẻ với nhà trị liệu hoặc bác sĩ. Bạn có thể in bản sao để lưu vào sổ tay hoặc dán vào nhật ký, sau đó mang theo bản ghi chép tâm trạng hàng tháng hoàn chỉnh để xem xét trong các buổi hẹn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sử dụng mẫu theo dõi in được, đơn giản, giúp cập nhật hàng ngày nhanh chóng.

Kết hợp đánh giá tâm trạng với các ghi chú ngắn để không mất đi bối cảnh.

Quét các hàng để xem sự thay đổi xu hướng mà không cần tạo biểu đồ riêng biệt.

Sử dụng các trường sáng và tối để ghi lại tâm trạng khác nhau trong ngày.

Mang theo bản ghi chép ngắn gọn đến các phiên tư vấn và nhận được những hiểu biết nhanh chóng hơn.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và nhà trị liệu muốn sử dụng mẫu theo dõi tâm trạng có cấu trúc, theo phong cách chuyên gia y tế, để theo dõi hàng ngày một cách nhất quán và đánh giá nhanh các phiên trị liệu.

Theo dõi tâm trạng dễ dàng với ClickUp

Những ngày tốt đẹp hiếm khi đến một cách tình cờ; chúng thường xuất phát từ những lựa chọn nhỏ mà bạn lặp lại và nhận ra. Dù bạn đang ghi chép tâm trạng hàng ngày hay theo sở thích cá nhân, mẫu theo dõi tâm trạng phù hợp sẽ giúp luồng suy ngẫm của bạn diễn ra suôn sẻ bằng cách nhận diện các mô hình.

Nếu bạn muốn có một không gian duy nhất để theo dõi tâm trạng hàng ngày, ghi chú và đánh giá thói quen của mình được kết nối, ClickUp hoạt động như một cuốn sổ tay hoàn hảo giúp theo dõi tất cả thông tin của bạn. 📕

Trong ClickUp, bạn có thể tạo danh sách theo dõi tâm trạng bên cạnh các công việc, lên lịch nhắc nhở nhẹ nhàng trên lịch của mình và yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt xu hướng và đề xuất các bước tiếp theo.

Nó thực hiện tất cả các hàm này mà không cần sử dụng các công cụ riêng biệt cho việc theo dõi thói quen và tâm trạng. Điều này giúp bạn duy trì sự tổ chức và hỗ trợ tiến độ khám phá bản thân và phản ánh cá nhân.

Sẵn sàng để tìm cảm hứng? Đăng ký ClickUp và khám phá cách hoàn hảo để ghi chép hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn.