Các lựa chọn thay thế Gamma AI tốt nhất cho bài thuyết trình và nội dung

Nếu bạn từng thử tạo một bản trình bày bằng Gamma AI, bạn sẽ hiểu cảm giác vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi sử dụng nó. Gamma là một công cụ tạo bản trình bày AI mạnh mẽ, nhưng việc xuất sang Google Slides hoặc PowerPoint không phải là một thao tác đơn giản chỉ với một cú nhấp chuột.

Ngay cả khi bản trình bày AI trông đã hoàn thiện, việc điều chỉnh thiết kế hoặc thêm hình ảnh của riêng bạn có thể cảm thấy khá phức tạp.

Đó là lý do tại sao việc khám phá một giải pháp thay thế Gamma AI đáng tin cậy là điều hợp lý. Bài viết này so sánh các tùy chọn phần mềm trình bày AI uy tín nhất cho việc thiết kế, chỉnh sửa và chia sẻ bản trình bày giữa các nhóm. Bạn sẽ thấy những ưu điểm, nhược điểm và những điều cần lưu ý khi chuyển đổi từ Gamma AI.

Một báo cáo gần đây của Statista cho thấy hơn 48% chuyên gia tiếp thị và sáng tạo sử dụng AI để thiết kế và tự động hóa quy trình tạo/lập nội dung, bao gồm cả công cụ trình bày. Điều này cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của không gian này.

Các giải pháp thay thế cho Gamma AI trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các lựa chọn thay thế Gamma AI tốt nhất để giúp bạn chọn giải pháp phù hợp dựa trên các tính năng chính, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tạo, quản lý và chỉnh sửa bài thuyết trình trong một không gian làm việc hợp tác duy nhất. Bảng trắng để vẽ sơ đồ luồng, Tài liệu để viết, Brain và BrainGPT cho việc soạn thảo AI và Chuyển văn bản thành giọng nói, Công việc để xem xét và quản lý phiên bản, Bảng điều khiển để theo dõi. Các kế hoạch miễn phí có sẵn; tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Presentations. AI Các slide được tạo tự động bằng AI phù hợp với thương hiệu của bạn. Tạo bộ slide từ văn bản, đồng bộ hóa thương hiệu, hợp tác thời gian thực, xuất sang Google Slides và PowerPoint. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $198/tháng. Plus AI Tích hợp Google Slides và quy trình làm việc cộng tác. Tích hợp sẵn trong Google Slides, chuyển đổi từ dàn ý thành bản trình bày, gợi ý về giọng điệu và bố cục, chỉnh sửa chung và bình luận. Dùng thử miễn phí 7 ngày và các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng. Tome Bài thuyết trình dựa trên kể chuyện Tạo bản trình bày dựa trên nội dung văn bản hoặc tài liệu, tích hợp công nghệ tạo hình ảnh AI, hợp tác thời gian thực, xuất sang Slides hoặc PowerPoint. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. MagicSlides. ứng dụng Tạo slide nhanh chóng dựa trên mẫu trong Google Slides Quy trình làm việc trong thanh bên, tạo bản trình bày từ lời nhắc, chủ đề, chỉnh sửa nhanh chóng và xuất file trực tiếp trong Slides. Các kế hoạch miễn phí và trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng. Visme Bài thuyết trình đa phương tiện mang thương hiệu cho các nhóm. Bộ công cụ thương hiệu, bản phác thảo AI, biểu đồ và hiệu ứng động, xuất sang Slides, PowerPoint, PDF, chia sẻ liên kết. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12.25/tháng cho mỗi người dùng. Beautiful. ai Thiết kế tự động hóa và nhất quán thương hiệu Trang trình bày thông minh với bố cục tự động, khóa thương hiệu cho phông chữ và màu sắc, tích hợp với Drive và Slack, xuất sang PowerPoint hoặc PDF. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. GenPPT Tạo các bài thuyết trình AI dựa trên dữ liệu Tải lên bảng tính hoặc tóm tắt, tạo biểu đồ và phân tích tự động, xuất sang PowerPoint, PDF, Google Slides. Giá cả tùy chỉnh Twistly AI Kể chuyện bằng hình ảnh và bộ slide thương hiệu Bộ slide dẫn dắt bằng văn bản thành hình ảnh, bảng màu tự động và hiệu ứng chuyển cảnh, thư viện tài nguyên, xuất sang Slides hoặc PowerPoint, phản hồi thời gian thực. Các kế hoạch miễn phí và trả phí bắt đầu từ $4.99/tháng cho mỗi người dùng. Zoho Show Quản lý trình bày hợp tác Chỉnh sửa đồng thời theo thời gian thực với bình luận, định dạng AI, nhập PowerPoint, trình bày trực tiếp từ trình duyệt, xuất sang PPTX, PDF, HTML. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí với giá cả tùy chỉnh.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn giải pháp thay thế cho Gamma AI?

Dù bạn đang tạo bài thuyết trình Google Slides, bản trình bày thuyết phục hay cập nhật cho nhóm, công cụ AI cho bài thuyết trình tiếp theo của bạn nên mang lại cả sự tự do sáng tạo và kiểm soát đáng tin cậy.

Bởi vì thử thách thực sự của một công cụ tạo bài thuyết trình AI không nằm ở giao diện hay chủ đề; mà là cách AI tích hợp vào quy trình làm việc của bạn.

Dưới đây là danh sách kiểm tra nhanh để giúp bạn tìm ra giải pháp thay thế Gamma AI phù hợp với nhu cầu của mình. Nó nên có khả năng:

Tạo và chỉnh sửa các bài thuyết trình đẹp mắt với tùy chỉnh linh hoạt và các tùy chọn xuất file đa dạng.

Hỗ trợ Google Slides, PowerPoint và nhiều định dạng khác để chia sẻ dễ dàng.

Cung cấp các mẫu thông minh và đề xuất nội dung do AI tạo ra để tiết kiệm thời gian.

Bao gồm các tính năng hợp tác và phản hồi cho các nhóm làm việc trên các bộ slide chung.

Giữ sự nhất quán về thương hiệu với các chủ đề có thể chỉnh sửa, phông chữ và công cụ trình bày được hỗ trợ bởi AI.

Cung cấp kế hoạch miễn phí hoặc bản dùng thử để bạn có thể thử nghiệm trước khi commit.

Ghi chú rằng trong khi Gamma là trình chỉnh sửa bản trình bày AI đầu tiên, các giải pháp thay thế của nó được chia thành ba loại:

Công cụ tạo slide AI

Tiện ích bổ sung AI cho Google Slides/PowerPoint

Giải pháp nội dung và hợp tác toàn diện từ đầu đến cuối

Hãy cùng tìm hiểu.

🧩 Thực tế thú vị: Thị trường phần mềm trình bày AI toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 22% hàng năm cho đến năm 2030, khi ngày càng nhiều nhóm thay thế việc tạo slide truyền thống bằng các công cụ AI tự động hóa thiết kế và tạo/lập nội dung.

10 giải pháp thay thế Gamma AI tốt nhất

Dưới đây là các công cụ trình bày AI hàng đầu đáng cân nhắc, bao gồm các trường hợp sử dụng tốt nhất, ví dụ minh họa, độ sâu tùy chỉnh, luồng hợp tác, chất lượng xuất bản, tính năng AI, tích hợp, giá cả và các điểm cần cân nhắc quan trọng.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tạo, quản lý và chỉnh sửa bài thuyết trình trong một không gian làm việc hợp tác)

Tạo, quản lý và mở rộng các bài thuyết trình trong một không gian hợp tác duy nhất với ClickUp

Mọi bài thuyết trình tuyệt vời đều bắt đầu từ một ý tưởng, nhưng quá thường xuyên, những ý tưởng đó bị phân tán trong các chủ đề email, tin nhắn trò chuyện, ổ đĩa chia sẻ và các bản nháp chưa hoàn thành.

Một người đang thiết kế trong Google Slides, một người khác đang chỉnh sửa văn bản trong tài liệu Word, và phản hồi được gửi qua ảnh chụp màn hình. Đó là Work Sprawl, khi mỗi bước của dự án nằm ở một nơi khác nhau. Điều này làm chậm tiến độ của nhóm, tăng nguy cơ lỗi và khiến việc quản lý phiên bản gần như không thể.

Giờ đây, hãy thêm các công cụ tạo bài thuyết trình AI không kết nối vào hỗn hợp. Một công cụ tạo slide, một công cụ viết nội dung và một công cụ khác tạo hình ảnh do AI sinh ra. Kết quả? Sự bùng nổ của AI, dẫn đến các bài thuyết trình có thể đẹp mắt nhưng không nhất quán, và việc sửa chữa chúng mất nhiều thời gian hơn so với việc tạo ra chúng.

ClickUp, với tư cách là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng làm việc, dữ liệu và quy trình làm việc, loại bỏ cả sự phức tạp trong công việc và AI.

Ngoài ra, bạn không cần phải xây dựng mọi thứ từ đầu. Các mẫu trình bày dự án của ClickUp cung cấp một quy trình làm việc sẵn có để lập kế hoạch cho các bản trình bày, phân công chủ sở hữu, theo dõi sự chấp thuận và liên kết các slide với các công việc cơ bản, tất cả đều trong cùng một không gian làm việc.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng ClickUp để tối ưu hóa bài thuyết trình và chiến lược nội dung của bạn:

Lập kế hoạch và hợp tác trực quan với ClickUp Bảng trắng

Kế hoạch, hợp tác và thực hiện ý tưởng của bạn với ClickUp Bảng trắng

Trước khi có bất kỳ slide nào, các nhóm cần có câu chuyện. ClickUp Bảng trắng cung cấp cho bạn một khung vẽ sạch sẽ để tạo bản đồ câu chuyện một cách nhanh chóng.

Bạn có thể ghi chú ý tưởng dưới dạng ghi chú dán, nhóm chúng thành các phần, phác thảo luồng slide sơ bộ và thậm chí tạo hình ảnh phù hợp với thương hiệu bằng trình tạo hình ảnh AI tích hợp sẵn khi cần nghệ thuật khái niệm nhanh chóng hoặc mẫu slide.

Khi một ghi chú trở nên rõ ràng, hãy biến nó thành một công việc chỉ với một cú nhấp chuột để cài đặt chủ sở hữu, ngày đáo hạn và danh sách kiểm tra. Vì Bảng trắng ClickUp luôn kết nối với phần còn lại của không gian làm việc, mọi thay đổi trong câu chuyện sẽ được cập nhật trực tiếp vào các công việc thúc đẩy bản trình bày cuối cùng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các phiên brainstorming của mình hoặc tự động tạo tiêu đề slide từ ghi chú trên Bảng trắng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị và đảm bảo không có ý tưởng nào bị bỏ sót giữa giai đoạn brainstorming và sản xuất. Ghi lại ý tưởng ngay lập tức và biến chúng thành các công việc có thể thực hiện được với ClickUp Brain Để tìm hiểu cách AI có thể hỗ trợ viết lách và sáng tạo ngoài các bài thuyết trình, hãy tham khảo hướng dẫn này về các công cụ viết nội dung AI.

Xây dựng và hoàn thiện tài liệu trình bày của bạn với ClickUp Docs và ClickUp BrainGPT

Kết nối tài liệu của bạn với quy trình làm việc để tạo ra một bộ tài liệu hoàn hảo với ClickUp Docs

Bạn đã có luồng ý tưởng. Giờ hãy biến nó thành văn bản. Tích hợp mọi thứ từ ClickUp Bảng trắng đến ClickUp Tài liệu để bộ tài liệu có một nguồn thông tin duy nhất.

Nhà văn soạn thảo tiêu đề và điểm nhấn trong tài liệu. Nhà thiết kế có thể dán các bản thiết kế mẫu bên cạnh nội dung văn bản. Quản lý có thể thêm bình luận trực tiếp ngay tại nơi quyết định được đưa ra.

Xem đồng nghiệp hợp tác trên các clip và cập nhật trong thời gian thực với ClickUp Collaboration Detection

Ngoài ra, với tính năng Phát hiện Hợp tác của ClickUp, bạn có thể ngay lập tức biết khi đồng nghiệp đang xem hoặc chỉnh sửa cùng một slide hoặc tài liệu. Nhờ đó, bạn có thể tránh các thay đổi trùng lặp và phối hợp cập nhật theo thời gian thực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi xây dựng bài thuyết trình, hãy sử dụng ClickUp Clips để ghi lại các video ngắn giải thích các slide, điểm dữ liệu quan trọng hoặc lựa chọn thiết kế của bạn. Ghi lại và chia sẻ các bản trình bày slide để nhận phản hồi async nhanh hơn với ClickUp Clips Bạn có thể gắn trực tiếp các Clip này vào các công việc trình bày của mình, giúp đồng nghiệp có thể xem qua các hướng dẫn, để lại bình luận và nắm bắt thông tin mà không cần cuộc gọi trực tiếp. Điều này giúp mọi người dễ dàng hiểu được tầm nhìn của bạn và đóng góp phản hồi.

Từ đó, ClickUp Brain và ClickUp BrainGPT có thể tạo khung sườn cho bài thuyết trình từ các tài liệu và công việc hiện có, chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các phần slide, và viết lại ghi chú của người thuyết trình theo giọng điệu thương hiệu của bạn.

Vì chúng lấy dữ liệu từ không gian làm việc thực tế của bạn thay vì một lời nhắc trống, nội dung trình bày sẽ nhất quán trên các bộ slide, chiến dịch và kênh truyền thông.

Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành nội dung sẵn sàng cho bài thuyết trình với tính năng AI Talk to Text trong ClickUp BrainGPT

Vào ban đêm hoặc khi di chuyển, sử dụng Talk to Text để ghi lại ý tưởng. ClickUp BrainGPT sẽ chuyển đổi thành văn bản và tự động chèn vào tài liệu, sẵn sàng để xem xét.

Khi bạn mở Slides hoặc PowerPoint, nội dung trình bày của bạn đã được cấu trúc chặt chẽ, nhất quán với thương hiệu của bạn và gần như hoàn thành.

📌 Ví dụ: Hãy lấy trường hợp của một nhà sáng lập startup đang chuẩn bị bản trình bày cho nhà đầu tư. Họ sử dụng ClickUp Tài liệu để tổng hợp các điểm nổi bật, bao gồm xu hướng thị trường, thông tin về nhóm và chỉ số tăng trưởng, và ClickUp BrainGPT sắp xếp các nội dung đó thành một luồng thông tin liền mạch. Sau đó, người sáng lập ghi lại các ghi chú giọng nói giải thích về một cột mốc tài trợ mới; ClickUp BrainGPT tự động ghi lại và tích hợp chúng. Thay vì chuyển đổi giữa nhiều công cụ, toàn bộ quá trình tạo bản trình bày, từ ý tưởng đến thực hiện, được thực hiện trong một không gian làm việc duy nhất.

Điểm nổi bật: Bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cao cấp như ChatGPT, Claude, Gemini và nhiều hơn nữa. Nhờ đó, bạn có thể tận dụng ưu điểm của từng mô hình dựa trên nhu cầu cụ thể của mình.

Chúng tôi cá nhân ưa chuộng Claude cho các công việc phức tạp và đòi hỏi sự phân tích sâu, trong khi Gemini và ChatGPT phù hợp hơn cho các chỉnh sửa nhanh chóng và tóm tắt.

📖 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Chat để chia sẻ ý tưởng ngay lập tức, thu thập phản hồi và giữ tất cả các cuộc thảo luận về bài thuyết trình của bạn được tổ chức gọn gàng bên cạnh các slide và công việc của bạn. Giữ lại phản hồi về bài thuyết trình và thảo luận về slide cùng với các công việc trong ClickUp Trò Chuyện

Quản lý đánh giá, phản hồi và các phiên bản thiết kế với nhiệm vụ ClickUp

Tạo tóm tắt công việc, cập nhật tiến độ, bản dịch và các nhiệm vụ cần thực hiện với nhiệm vụ ClickUp

Khi bản nháp đã hoàn thiện, hãy tập trung phản hồi vào một kênh duy nhất. Chuyển bản trình bày thành công việc trong nhiệm vụ ClickUp, chia các nhóm slide thành các công việc con, và gán cho mỗi công việc chủ sở hữu, danh sách kiểm tra và ngày đáo hạn.

Thêm người đánh giá, cài đặt "thiết kế sau khi phê duyệt nội dung" và để các tự động hóa thông báo cho đúng người khi đến lượt họ.

Cuối cùng, để bắt đầu ngay lập tức, ClickUp cung cấp các mẫu sẵn sàng sử dụng. Lập kế hoạch, soạn thảo và tổ chức bài thuyết trình tiếp theo của bạn nhanh hơn với Mẫu Thuyết Trình ClickUp. Nó cung cấp một không gian làm việc sẵn có để phác thảo ý tưởng, phân công phản hồi và đồng bộ hóa nhóm của bạn trước khi mở công cụ tạo bài thuyết trình AI.

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các slide, phản hồi và hình ảnh của bạn với mẫu trình bày ClickUp để hợp tác mượt mà hơn và giao hàng nhanh hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các chủ đề bình luận thành một bản ghi thay đổi gọn gàng hoặc danh sách công việc tiếp theo, giúp nhà thiết kế và nhà văn thấy chính xác những thay đổi giữa các phiên bản.

🤔 Bạn có biết: Trong một cuộc khảo sát gần đây, 28% nhà thiết kế cho biết họ sử dụng công cụ AI để tạo bài thuyết trình cho các bên liên quan, và 79% sử dụng AI để viết nội dung hoặc văn bản cho slide của họ—cho thấy các nhóm sáng tạo hiện nay đang dựa vào AI để đạt được kết quả nhanh chóng và nhất quán hơn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tập trung các hoạt động brainstorming, viết, thiết kế và phản hồi trong một nền tảng hợp tác duy nhất với Bảng trắng, Tài liệu và Công việc.

Sử dụng ClickUp Brain và BrainGPT để soạn thảo, tóm tắt và tự động hóa nội dung slide với tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản.

Hình dung luồng trình bày của bạn và chuyển đổi ý tưởng thành công việc bằng ClickUp Bảng trắng.

Quản lý đánh giá nội dung, phản hồi slide và các phiên bản thiết kế trực tiếp trong nhiệm vụ ClickUp.

Theo dõi hiệu suất, thời hạn và tái sử dụng bản trình bày bằng cách sử dụng bảng điều khiển và báo cáo của ClickUp.

Hợp tác mượt mà với ClickUp cho Nhóm Marketing để đạt được sự đồng bộ sáng tạo từ đầu đến cuối.

Giới hạn của ClickUp

Có thể cảm thấy phức tạp đối với các nhóm chỉ cần một công cụ tạo slide AI cơ bản và miễn phí.

Yêu cầu một số thiết lập ban đầu cho các chế độ xem, tự động hóa và quyền truy cập để tận dụng tối đa không gian làm việc.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

ClickUp là một nền tảng all-in-one tuyệt vời để quản lý tác vụ và dự án. Tôi thực sự thích tính tùy biến cao của nó — bạn có thể tùy chỉnh các chế độ xem, bảng điều khiển và quy trình làm việc dựa trên cách nhóm của bạn hoạt động. Khả năng đặt ưu tiên, giao công việc và theo dõi tiến độ theo thời gian thực giúp mọi người luôn đồng bộ.

ClickUp là một nền tảng all-in-one tuyệt vời để quản lý công việc và dự án. Tôi thực sự thích tính tùy biến cao của nó — bạn có thể tùy chỉnh các chế độ xem, bảng điều khiển và quy trình làm việc dựa trên cách nhóm của bạn hoạt động. Khả năng đặt ưu tiên, giao công việc và theo dõi tiến độ theo thời gian thực giúp mọi người luôn đồng bộ.

2. Trình bày. AI (Tốt nhất cho các slide AI được tạo ngay lập tức phù hợp với thương hiệu của bạn)

Đối với các nhóm muốn chuyển từ ý tưởng sang bản trình bày trong vài phút, Presentations. AI là công cụ tạo bản trình bày AI đơn giản, được thiết kế để tự động tạo ra các slide sạch sẽ, mang thương hiệu.

Nó đặc biệt phổ biến với các nhóm marketing và startup cần trình bày thường xuyên nhưng không có thời gian để thiết kế từng bố cục thủ công. Nền tảng này sử dụng các tính năng AI để viết nội dung, đề xuất hình ảnh và xây dựng chuỗi slide dựa trên các gợi ý đầu vào của bạn.

Điểm nổi bật của nó là khả năng tích hợp một cách tự nhiên vào các quy trình làm việc hiện đại. Bạn có thể tải lên một tài liệu Word, và hệ thống sẽ chuyển đổi nó thành một bài thuyết trình AI được tạo ra hoàn chỉnh, bao gồm hình ảnh, tiêu đề và hiệu ứng chuyển cảnh.

Mỗi slide đều phù hợp với màu sắc thương hiệu của bạn, và bạn có thể xuất trực tiếp sang Google Slides hoặc PowerPoint để tùy chỉnh thêm.

Tính năng tốt nhất của AI cho bài thuyết trình.

Tạo bộ tài liệu hoàn thành từ văn bản hoặc bản phác thảo với sự can thiệp thủ công tối thiểu.

Chỉnh sửa, tùy chỉnh thương hiệu và xuất slide sang Google Slides và PowerPoint.

Hợp tác trên các bản trình bày theo thời gian thực với tính năng bình luận và quyền truy cập dựa trên vai trò.

Truy cập thư viện ngày càng mở rộng các mẫu thông minh dành cho tiếp thị, bán hàng và sử dụng cho nhà đầu tư.

Sử dụng các tính năng AI để chỉnh sửa văn bản, điều chỉnh giọng điệu và cải thiện độ dễ đọc của slide.

Trình bày. Giới hạn của AI

Kiểm soát thiết kế nâng cao bị giới hạn so với các bộ phần mềm trình bày đầy đủ.

AI có thể đôi khi đơn giản hóa quá mức bố cục, yêu cầu điều chỉnh thủ công.

Các công cụ thương hiệu đang được cải thiện, nhưng vẫn kém linh hoạt hơn so với Visme hoặc Beautiful. ai

Giá cả cho các bài thuyết trình AI.

Starter: Miễn phí

Pro: $198 mỗi người dùng mỗi năm

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Bài thuyết trình. Đánh giá và nhận xét về AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🎥 Tạo một bài thuyết trình cho khách hàng không chỉ là việc ghép các slide đẹp mắt lại với nhau—đó là cơ hội để bạn thuyết phục, xây dựng niềm tin và chốt đơn hàng. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một bài thuyết trình cho khách hàng từ đầu: cấu trúc, kể chuyện, hình ảnh và các mẹo trình bày thực sự ấn tượng. Nếu bạn muốn các cuộc họp với khách hàng kết thúc bằng câu "Khi nào bạn có thể bắt đầu?" thay vì "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó", đây chính là giải pháp dành cho bạn.

3. Plus AI (Tốt nhất cho tích hợp Google Slides và quy trình làm việc cộng tác)

qua Plus AI

Plus AI là công cụ tạo bài thuyết trình AI tích hợp trực tiếp với Google Slides, lý tưởng cho các nhóm đã sử dụng Google Không gian Làm việc.

Nó hoạt động như một trợ lý trình bày AI tích hợp, giúp tạo, chỉnh sửa và cải thiện slide mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu công cụ này giúp soạn thảo dàn ý, tinh chỉnh giọng điệu và thậm chí thiết kế các bài trình bày do AI tạo ra phù hợp với hướng dẫn thương hiệu của bạn.

Các tính năng AI bối cảnh của công cụ này có thể viết lại đoạn văn, tóm tắt các điểm dữ liệu hoặc đề xuất bố cục dựa trên mục đích của nội dung. Do đó, nó đặc biệt hữu ích cho các nhóm bán hàng và tiếp thị khi chuẩn bị các bản trình bày nhanh chóng, dựa trên dữ liệu.

Các thành viên trong nhóm cũng có thể chỉnh sửa slide cùng nhau theo thời gian thực, để lại bình luận và điều chỉnh thiết kế chung.

Các tính năng tốt nhất của Plus AI

Tích hợp trực tiếp với Google Slides, cho phép hỗ trợ AI gốc trong Không gian Làm việc.

Tạo, chỉnh sửa và tối ưu hóa slide bằng các tính năng AI dựa trên ngữ cảnh.

Hỗ trợ tóm tắt dữ liệu, điều chỉnh giọng điệu và định dạng tự động cho văn bản trên slide.

Cho phép hợp tác thời gian thực cho các bản trình bày được chia sẻ và phản hồi.

Phù hợp cho các bản cập nhật kinh doanh nhanh chóng, bản trình bày thuyết trình và slide giáo dục.

Cùng với các giới hạn của AI

Yêu cầu tài khoản Google Slides; không phù hợp cho người dùng ưa chuộng PowerPoint.

Giới hạn về chức năng ngoại tuyến và tính linh hoạt trong thiết kế so với các công cụ độc lập.

Các hình ảnh phức tạp hoặc tập dữ liệu lớn có thể cần điều chỉnh thủ công.

Giá cả của Plus AI

Dùng thử miễn phí 7 ngày

Cơ bản: $15/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $25/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Cùng với đánh giá và nhận xét về AI.

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Plus AI

Một người dùng chia sẻ:

Tôi khuyên dùng Plus cho bất kỳ ai muốn tạo ra những bài thuyết trình đẹp mắt một cách nhanh chóng. Đây là công cụ AI tốt nhất cho Google Slides và đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ công việc và giảm bớt sự bực bội.

Tôi khuyên dùng Plus cho bất kỳ ai muốn tạo ra những bài thuyết trình đẹp mắt một cách nhanh chóng. Đây là công cụ AI tốt nhất cho Google Slides và đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ công việc và giảm bớt sự bực bội.

🧩 Thực tế thú vị: Hơn một nửa số người tham gia khảo sát hiện nay tạo bài thuyết trình ít nhất một lần mỗi tuần, và một phần lớn trong số họ thực hiện việc này nhiều lần trong tuần.

4. Tome (Phù hợp nhất cho các bài thuyết trình tập trung vào kể chuyện)

qua Tome

Tome là công cụ tạo bài thuyết trình AI tập trung vào nội dung, được thiết kế cho các người tạo muốn bài thuyết trình của mình có sự thống nhất và gây ấn tượng cảm xúc thay vì sử dụng mẫu có sẵn. Nó giúp người dùng biến ý tưởng thô thành các bài thuyết trình có cấu trúc rõ ràng và giàu tính thẩm mỹ.

Nó lý tưởng cho việc tạo các bản trình bày thuyết trình, đề xuất chiến dịch tiếp thị và giải thích sản phẩm, nơi câu chuyện kể quan trọng không kém gì thiết kế.

Tome hoạt động bằng cách cho phép bạn bắt đầu với một lời nhắc hoặc tải lên tài liệu Word. Sau đó, nó tự động tạo ra một bài thuyết trình AI hoàn chỉnh với tiêu đề, bố cục và gợi ý về giọng điệu. Tính năng tạo hình ảnh AI tích hợp sẽ điền vào các slide với hình ảnh chính xác về ngữ cảnh, vì vậy bạn không cần phải tìm kiếm hình ảnh stock hoặc thiết kế các yếu tố một cách thủ công.

Hợp tác cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng có thể điều chỉnh thứ tự slide, chỉnh sửa các phần nội dung hoặc thay thế hình ảnh bằng hình ảnh của riêng mình trong khi đồng nghiệp cùng chỉnh sửa trực tuyến. Mỗi dự án được lưu trữ trong không gian làm việc chung, và bạn có thể xuất bản trình chiếu sang Google Slides hoặc PowerPoint để giao cho khách hàng cuối cùng.

Các tính năng nổi bật của Tome

Tạo các bài thuyết trình AI dựa trên câu chuyện từ các gợi ý ngắn hoặc bản phác thảo đã tải lên.

Sử dụng tính năng tạo hình ảnh AI tích hợp sẵn để có hình ảnh ngay lập tức.

Tạo các bộ slide tương tác kết hợp nội dung văn bản, phương tiện truyền thông và hiệu ứng chuyển cảnh một cách mượt mà.

Hợp tác thời gian thực thông qua chỉnh sửa và bình luận chia sẻ.

Xuất sang Google Slides hoặc PowerPoint cho mục đích chuyên nghiệp.

Giới hạn của Tome

Các tùy chọn tùy chỉnh slide bị giới hạn hơn so với các công cụ trình bày truyền thống.

Một số bộ slide xuất ra cần điều chỉnh định dạng.

Hợp tác nhóm chỉ có sẵn trong các kế hoạch trả phí.

Giá cả của Tome

Tome Plus: $10/tháng cho mỗi người dùng

Tome Exclusive: $7/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Tome

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

5. Ứng dụng MagicSlides (Tốt nhất cho việc tạo slide nhanh chóng dựa trên mẫu)

qua ứng dụng MagicSlides.app

MagicSlides. ứng dụng là công cụ tạo bài thuyết trình được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế cho người dùng muốn tạo bài thuyết trình trực tiếp trong Google Slides, loại bỏ nhu cầu sử dụng công cụ bổ sung.

Sức mạnh của nó nằm ở khả năng tạo ra các bộ slide được cấu trúc tốt từ một lời nhắc ngắn, khiến nó trở thành một trong những công cụ tạo bài thuyết trình AI tốt nhất cho sinh viên, nhóm marketing và các chuyên gia cần kết quả nhanh chóng mà không làm giảm chất lượng.

Công cụ hoạt động như một thanh bên trong Google Slides. Người dùng nhập chủ đề, lựa chọn tông màu và phong cách hình ảnh, và hệ thống sẽ tạo ra một bộ slide hoàn chỉnh bao gồm văn bản, tiêu đề và bố cục.

MagicSlides. ứng dụng cũng nổi bật trong giai đoạn soạn thảo ban đầu. Ví dụ, một quản lý nội dung tóm tắt kết quả quý có thể dán các điểm chính vào công cụ, và nó tự động tạo chuỗi slide với tiêu đề lớn định dạng và các điểm chính. Người dùng có thể tinh chỉnh màu sắc, chỉnh sửa nội dung hoặc xuất bản trình chiếu hoàn chỉnh ngay lập tức, tất cả đều trong Google Slides.

Các tính năng nổi bật của ứng dụng MagicSlides.

Tạo toàn bộ bộ slide trực tiếp trong Google Slides.

Chuyển đổi các bản tóm tắt hoặc phác thảo thành các slide chuyên nghiệp chỉ trong nháy mắt.

Lựa chọn từ nhiều chủ đề khác nhau cho các bài thuyết trình chuyên nghiệp.

Chỉnh sửa và xuất mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.

Tối ưu hóa các bản nháp ban đầu và cập nhật nội bộ cho các nhóm.

Giới hạn của ứng dụng MagicSlides.

Chỉ tương thích với Google Slides, giới hạn tính linh hoạt trên các nền tảng khác.

Đầu ra slide đôi khi cần định dạng thủ công trước khi giao hàng cuối cùng.

Tính năng tự động hóa thiết kế ít tiên tiến hơn so với các công cụ trình bày AI lớn hơn như Beautiful. ai

Giá cả của ứng dụng MagicSlides.

Miễn phí

Cần thiết: $8/tháng

Pro: $16/tháng

Premium: $29/tháng

Đánh giá và nhận xét về ứng dụng MagicSlides.

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về ứng dụng MagicSlides.

Một người đánh giá đã chia sẻ :

Tôi đã thử Magicslides để tạo bài thuyết trình dựa trên AI. Công cụ này hoạt động khá tốt để tạo bản nháp slide nhanh chóng, nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

Tôi đã thử Magicslides để tạo bài thuyết trình dựa trên AI. Công cụ này hoạt động khá tốt để tạo bản nháp slide nhanh chóng, nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc của bạn trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

6. Visme (Phù hợp nhất cho các bài thuyết trình đa phương tiện có thương hiệu trên nhiều nhóm)

qua Visme

Visme dành cho các nhóm cần hơn cả slide. Bạn có thể tạo bài thuyết trình, báo cáo và tài liệu tóm tắt trong một nền tảng duy nhất mà không cần chờ đợi nhà thiết kế. Định dạng thương hiệu của bạn một lần (màu sắc, phông chữ và logo), và mọi mẫu sẽ tuân theo.

Đối với các công việc lặp lại như bản trình bày thuyết trình hoặc đánh giá hàng tháng, hãy sao chép tệp cơ sở, thay thế dữ liệu và giữ nguyên bố cục để tránh các chỉnh sửa phút chót. Công cụ AI có thể tạo khung sườn từ một lời nhắc và đề xuất các hình ảnh minh họa. Bạn cũng sẽ nhận được một thư viện lớn các biểu đồ, hiệu ứng động và video ngắn để giải thích các chủ đề phức tạp một cách rõ ràng.

Khi hoàn thành, bạn có thể xuất sang Google Slides, PowerPoint hoặc PDF, hoặc chia sẻ liên kết có thể theo dõi. Các nhóm nội dung có thể tạo và phân phối từ cùng một không gian làm việc thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Visme

Áp dụng bộ công cụ thương hiệu trên các mẫu để đảm bảo mọi slide đều tuân thủ thương hiệu.

Tạo bản trình bày ban đầu từ các gợi ý bằng công cụ tạo bản trình bày AI, sau đó tinh chỉnh bố cục và phương tiện truyền thông.

Tạo câu chuyện dữ liệu với biểu đồ, hiệu ứng động và video cho các bài thuyết trình chuyên nghiệp.

Xuất sang nhiều định dạng và đẩy tệp lên Google Drive cho các nhóm sử dụng Google Slides hoặc PowerPoint.

Tái sử dụng bố cục cho các báo cáo định kỳ và bản trình bày để tiết kiệm thời gian qua các quý.

Giới hạn của Visme

Kiểm soát thiết kế nâng cao vẫn có thể yêu cầu điều chỉnh thủ công sau khi AI tạo bản nháp.

Một bộ tính năng đa dạng có thể cảm thấy quá phức tạp đối với các nhóm chỉ cần một công cụ tạo slide nhẹ nhàng.

Một số quy trình xuất dữ liệu phụ thuộc vào các ứng dụng bên ngoài hoặc định dạng cuối cùng trong bộ công cụ văn phòng.

Giá cả của Visme

Cơ bản: Miễn phí

Gói Starter: $12.25/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $24.75/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh cho 10 người dùng trở lên

Đánh giá và nhận xét về Visme

G2: 4.5/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (700+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Visme

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Visme cung cấp một phạm vi rộng của các mẫu giao diện thân thiện với người dùng, giúp bạn vừa sáng tạo vừa dễ dàng điều hướng. Đây là một công cụ tuyệt vời, dễ sử dụng với nhiều mẫu để tạo video, bài thuyết trình và infographics.

Visme cung cấp một phạm vi rộng của các mẫu giao diện thân thiện với người dùng, giúp bạn vừa sáng tạo vừa dễ dàng điều hướng. Đây là một công cụ tuyệt vời, dễ sử dụng với nhiều mẫu để tạo video, bài thuyết trình và infographics.

7. Beautiful. ai (Tốt nhất cho tự động hóa thiết kế và nhất quán thương hiệu)

Beautiful. ai dành cho các nhóm muốn có các slide chuyên nghiệp mà không cần phải quản lý chi tiết từng yếu tố thiết kế. Nó tự động hóa bố cục, khoảng cách và căn chỉnh khi bạn thêm văn bản, hình ảnh hoặc biểu đồ, giúp các bản trình bày trông gọn gàng với rất ít nỗ lực.

Bắt đầu với một slide thông minh, và bố cục sẽ tự động điều chỉnh để duy trì sự cân đối. Trí tuệ nhân tạo cũng đề xuất định dạng hình ảnh phù hợp cho nội dung của bạn, rất hữu ích cho các bản trình bày thuyết trình, báo cáo khách hàng và cập nhật cho lãnh đạo.

Kiểm soát thương hiệu được tích hợp sẵn. Quản trị viên có thể khóa phông chữ, màu sắc và vị trí logo để đảm bảo mọi bản trình bày đều tuân thủ thương hiệu. Ứng dụng tương thích với Google Drive, Dropbox và Slack để chia sẻ dễ dàng, và bạn có thể xuất sang PowerPoint hoặc PDF khi đã hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của Beautiful. ai

Tự động hóa các điều chỉnh thiết kế thông qua các mẫu slide thông minh.

Giữ quyền kiểm soát thương hiệu với màu sắc, phông chữ và vị trí logo được cố định.

Đề xuất các bố cục phù hợp bằng các tính năng AI tích hợp sẵn.

Tích hợp với Google Drive, Slack và Dropbox để chia sẻ tệp tin.

Xuất các bản trình bày hoàn chỉnh sang định dạng PowerPoint hoặc PDF.

Giới hạn của Beautiful. ai

Giới hạn tùy chỉnh cho các nhóm ưa chuộng thiết kế slide thủ công.

Một số tính năng nâng cao yêu cầu kế hoạch Pro hoặc Team.

Chức năng chỉnh sửa offline không được hỗ trợ.

Giá cả của Beautiful. ai

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Beautiful. ai

G2: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 80 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Beautiful. ai

Một người đánh giá trên G2 cho biết,

Tôi thích AI Bot tạo ra các slide đẹp mắt với hình ảnh ấn tượng. Điều này cho phép người dùng tạo ra một bài thuyết trình hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Nó vượt trội hơn các nền tảng khác nhờ vào số lượng mẫu có sẵn và độ chính xác cao. Các đề xuất để rút gọn hoặc thay đổi giọng điệu của văn bản cũng là một điểm cộng.

Tôi thích AI Bot tạo ra các slide đẹp mắt với hình ảnh ấn tượng. Điều này cho phép người dùng tạo ra một bài thuyết trình hoàn chỉnh trong thời gian ngắn. Nó vượt trội hơn các nền tảng khác nhờ vào số lượng mẫu có sẵn và độ chính xác cao. Các đề xuất để rút gọn hoặc thay đổi giọng điệu của văn bản cũng là một điểm cộng.

8. GenPPT (Tốt nhất cho việc tạo các bài thuyết trình AI dựa trên dữ liệu)

qua GenPPT

GenPPT dành cho bất kỳ ai muốn dữ liệu kể một câu chuyện rõ ràng mà không cần phải vật lộn với các slide. Tải lên một bảng tính hoặc tóm tắt ngắn, và nó sẽ biến nó thành một bộ slide hoàn chỉnh với biểu đồ, thông tin chi tiết và văn bản slide chỉ trong vài phút.

Giải pháp thay thế Gamma AI này phù hợp cho các nhà phân tích, giáo viên và nhóm kinh doanh. Chọn loại bài thuyết trình như đánh giá hiệu suất bán hàng, đánh giá tiếp thị hoặc tóm tắt cho nhà đầu tư, và nó sẽ tổ chức dữ liệu của bạn thành các phần rõ ràng với các hình ảnh phù hợp.

Khi đến lúc chia sẻ, bạn có thể xuất sang PowerPoint, PDF hoặc Google Slides. Bạn có thể điều chỉnh biểu đồ ngay lập tức, đảm bảo cả độ chính xác và thiết kế đều được duy trì.

Các tính năng nổi bật của GenPPT

Chuyển đổi bảng dữ liệu và báo cáo thành các bài thuyết trình hoàn thành một cách tự động.

Tạo các hình ảnh slide như biểu đồ, đồ thị và chỉ số KPI với ít nỗ lực thủ công nhất.

Hỗ trợ xuất sang PowerPoint và Google Slides để chỉnh sửa linh hoạt.

Bao gồm tóm tắt và phân tích AI để tự động nhấn mạnh các xu hướng.

Tùy chỉnh phông chữ, bố cục và màu sắc để phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.

Giới hạn của GenPPT

Kiểm soát thiết kế sáng tạo giới hạn so với các công cụ tập trung vào thiết kế.

Phù hợp nhất cho các bản trình bày dựa trên dữ liệu, ít phù hợp hơn cho nội dung nặng về kể chuyện.

Cần thực hiện các kiểm tra độ chính xác định kỳ đối với phân tích do AI tạo ra.

Giá cả của GenPPT

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về GenPPT

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về GenPPT

Một người dùng cho biết,

Bài thuyết trình AI xuất sắc, kết hợp hoàn hảo giữa độ sâu kỹ thuật và tính dễ tiếp cận. Các ví dụ rõ ràng và cách trình bày thu hút đã giúp các khái niệm phức tạp trở nên dễ hiểu. Sự kết hợp giữa ứng dụng thực tiễn và những tác động trong tương lai đã giữ cho mọi người luôn tập trung.

Bài thuyết trình AI xuất sắc, kết hợp hoàn hảo giữa độ sâu kỹ thuật và tính dễ tiếp cận. Các ví dụ rõ ràng và cách trình bày thu hút đã giúp các khái niệm phức tạp trở nên dễ hiểu. Sự kết hợp giữa ứng dụng thực tiễn và những tác động trong tương lai đã giữ cho mọi người luôn tập trung.

9. Twistly AI (Phù hợp nhất cho kể chuyện bằng hình ảnh và bộ slide thương hiệu)

qua Twistly AI

Twistly AI dành cho các nhóm muốn bài thuyết trình trở thành một câu chuyện trực quan, không phải là một đống slide công ty. Chỉ cần nhập một bản tóm tắt hoặc báo cáo dài, và nó sẽ biến nó thành một bộ slide dẫn dắt bằng hình ảnh, thu hút sự chú ý.

Quá trình tạo/lập nội dung rất đơn giản. Chỉ cần dán văn bản của bạn, Twistly sẽ tự động cân bằng bố cục, typography và luồng nội dung. Nó chọn màu sắc, hiệu ứng chuyển cảnh và biểu tượng phù hợp với chủ đề, sau đó tạo các slide với văn bản có thể chỉnh sửa, hình ảnh stock và hình ảnh AI phù hợp với thương hiệu của bạn.

Giải pháp thay thế Gamma AI này hoạt động tốt với việc xuất file Google Slides nếu bạn muốn kiểm soát thêm ở giai đoạn hoàn thiện. Các nhóm có thể chỉnh sửa chung, để lại phản hồi theo thời gian thực và lưu trữ logo, phông chữ và màu sắc trong thư viện tài nguyên chia sẻ để đảm bảo mọi bộ slide mới đều tuân thủ thương hiệu.

Các tính năng nổi bật của Twistly AI

Chuyển đổi tài liệu hoặc bản phác thảo thành các bài thuyết trình AI có thiết kế hiện đại.

Tạo hình ảnh AI phù hợp với nội dung slide và nhận diện thương hiệu.

Áp dụng các bố cục và chuyển cảnh tự động để đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh.

Lưu trữ tài sản thương hiệu và mẫu để sử dụng chung cho toàn nhóm.

Xuất sang Google Slides hoặc PowerPoint để hoàn thiện bản trình bày.

Giới hạn của Twistly AI

Giới hạn phân tích hoặc theo dõi tương tác trên các bản trình bày chia sẻ.

Chỉnh sửa thiết kế nâng cao có thể tốn nhiều thời gian khi thực hiện ngoài luồng AI.

Yêu cầu kết nối ổn định để hiển thị các slide chứa nhiều hình ảnh.

Giá cả của Twistly AI

Miễn phí Dùng thử

Gói Starter: $4.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Twistly AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Twistly AI

Một đánh giá cho biết,

Thật đáng kinh ngạc khi nó có thể chuyển đổi văn bản đơn giản thành các slide đẹp mắt chỉ trong nháy mắt. Tính năng tích hợp hoạt động hoàn hảo và tốt hơn, nhanh hơn nhiều so với các công cụ dựa trên trình duyệt thông thường. Tôi không cần phải chuyển tab hay xuất file.

Thật đáng kinh ngạc khi nó có thể chuyển đổi văn bản đơn giản thành các slide đẹp mắt chỉ trong nháy mắt. Tính năng tích hợp hoạt động hoàn hảo và tốt hơn, nhanh hơn nhiều so với các công cụ dựa trên trình duyệt thông thường. Tôi không cần phải chuyển tab hay xuất file.

10. Zoho Show (Tốt nhất cho quản lý trình bày hợp tác)

qua Zoho Show

Zoho Show là công cụ trình bày dựa trên trình duyệt dành cho các nhóm quan tâm đến hợp tác và truy cập dễ dàng. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và trình bày tại cùng một nơi với tài liệu và bảng tính của mình, điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và nhóm làm việc từ xa.

Hợp tác thời gian thực với bình luận và theo dõi thay đổi. Bắt đầu từ các mẫu tùy chỉnh hoặc nhập tệp PowerPoint và tinh chỉnh nó. Định dạng AI giúp căn chỉnh, khoảng cách và bố cục gọn gàng, giúp slide trông sẵn sàng chia sẻ với ít nỗ lực nhất.

Xuất file dưới dạng PPTX, PDF hoặc HTML và chia sẻ liên kết để xem xét nhanh chóng. Bạn thậm chí có thể trình bày trực tiếp từ trình duyệt và điều khiển slide từ xa trong khi người xem theo dõi. Nếu bạn đã sử dụng Zoho, nó tích hợp với WorkDrive và Zoho CRM, giúp nội dung và quá trình chuyển giao được duy trì trong một quy trình làm việc duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Zoho Show

Hỗ trợ hợp tác thời gian thực với tính năng bình luận và chỉnh sửa trực tiếp cùng nhau.

Nhập và tinh chỉnh các tệp PowerPoint với khả năng tương thích đầy đủ.

Tự động căn chỉnh và định dạng slide bằng công nghệ tối ưu hóa bố cục AI.

Tổ chức các bài thuyết trình trực tiếp trong trình duyệt với tính năng điều khiển từ xa.

Xuất sang nhiều định dạng, bao gồm PPTX, PDF và HTML.

Giới hạn của Zoho Show

Giao diện có thể trông cũ kỹ so với các nền tảng trình bày AI mới hơn.

Ít tùy chọn hiệu ứng động và phương tiện truyền thông nâng cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Giá của Zoho Show

Miễn phí

Kế hoạch Chuyên nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Show

G2: 4.4/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zoho Show

Một người đánh giá trên G2 viết,

Zoho Show dễ sử dụng và hoạt động tốt trên mọi thiết bị — đặc biệt là thiết bị di động, lý tưởng cho việc chỉnh sửa nhanh chóng khi di chuyển. Tính năng tìm kiếm hình ảnh tích hợp của Google giúp tạo/lập nội dung hình ảnh nhanh chóng, và việc nhập file PowerPoint giữ nguyên định dạng gốc, giúp hợp tác trở nên trơn tru.

Zoho Show dễ sử dụng và hoạt động tốt trên mọi thiết bị — đặc biệt là thiết bị di động, lý tưởng cho việc chỉnh sửa nhanh chóng khi di chuyển. Tính năng tìm kiếm hình ảnh tích hợp của Google giúp tạo/lập nội dung hình ảnh nhanh chóng, và việc nhập file PowerPoint giữ nguyên định dạng gốc, giúp hợp tác trở nên trơn tru.

🤔 Bạn có biết: Theo một cuộc khảo sát, hơn một nửa số lao động trên toàn cầu cho biết họ đã sử dụng AI trong công việc trong năm qua, và khoảng 14% sử dụng AI tạo sinh hàng ngày.

Những sai lầm thường gặp khi chuyển từ Gamma AI sang

Chuyển từ Gamma AI sang công cụ tạo bài thuyết trình AI mới có thể cảm thấy như một bản nâng cấp nhanh chóng, nhưng nhiều nhóm vội vàng trong quá trình này và mất thời gian để định dạng lại hoặc điều chỉnh thói quen. Mục tiêu không chỉ là tìm một công cụ khác—mà là xây dựng lại quy trình làm việc mượt mà và đáng tin cậy hơn, phù hợp với nhu cầu nội dung và hợp tác của nhóm.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà các nhóm thường gặp phải và cách tránh chúng.

Chọn dựa trên giá cả mà bỏ qua chất lượng xuất

Một công cụ trình chiếu AI giá rẻ không phải là lựa chọn tốt nếu mỗi lần xuất file đều gặp lỗi. Nhiều nhóm chỉ phát hiện ra các vấn đề về bố cục, thay thế phông chữ hoặc thiếu hình ảnh sau khi đã chuyển đổi sang công cụ mới.

✅ Giải pháp: Trước khi commit, hãy tạo một bộ slide thử nghiệm nhỏ với biểu đồ, màu sắc thương hiệu, phông chữ tùy chỉnh và hiệu ứng động, sau đó xuất sang PowerPoint, Google Slides và PDF.

Kiểm tra mức độ tương đồng giữa tệp xuất ra và phiên bản hiển thị trên màn hình, cũng như lượng công việc cần chỉnh sửa. Nếu nhóm của bạn làm việc với các tệp PPTX có thể chỉnh sửa hoặc Google Slides, độ chính xác khi xuất tệp phải là yêu cầu bắt buộc, không phải là tính năng tùy chọn.

Giả sử việc tạo ra AI là yếu tố duy nhất, bỏ qua thương hiệu và hợp tác.

Dễ dàng bị cám dỗ bởi công cụ tạo ra bản nháp đầu tiên ấn tượng nhất. Vấn đề sẽ lộ ra sau này, khi mỗi bộ slide cần chỉnh sửa thủ công để phù hợp với hướng dẫn thương hiệu hoặc khi các nhóm không có nơi chung để xem xét các thay đổi.

✅ Giải pháp: Khi đánh giá các giải pháp thay thế cho Gamma AI, hãy xem xét ngoài tính năng “tạo slide từ prompt”. Kiểm tra xem bạn có thể khóa bộ công cụ thương hiệu, lưu trữ tài sản chung và quản lý bình luận, phê duyệt và phiên bản trong một nơi duy nhất hay không. Một công cụ tạo bài thuyết trình AI tốt nên hỗ trợ cách nhóm của bạn hợp tác hàng tuần, chứ không chỉ gây ấn tượng trong 5 phút đầu tiên.

Di chuyển các bộ slide mà không cần điều chỉnh quy trình làm việc hoặc mẫu.

Một sai lầm phổ biến khác là kéo các bản trình bày Gamma cũ vào công cụ mới và hy vọng chúng "chỉ cần hoạt động". Các nền tảng khác nhau xử lý bố cục, khoảng cách và phông chữ theo cách riêng của mình, vì vậy các slide được sao chép và dán nhanh chóng trở thành các bản trình bày lộn xộn và không nhất quán.

✅ Giải pháp: Xem việc chuyển đổi như một cơ hội để tái cấu trúc hệ thống slide của bạn. Bắt đầu bằng cách thiết kế một bộ mẫu chính có thể tái sử dụng trong nền tảng mới, phù hợp với thương hiệu của bạn và các trường hợp sử dụng phổ biến như bài thuyết trình bán hàng, QBR hoặc đánh giá nội bộ.

Sau khi các mẫu này được kiểm tra và phê duyệt, hãy tái tạo hoặc di chuyển các bộ slide được sử dụng nhiều nhất của bạn bằng các mẫu này để mọi thứ trở nên thống nhất trong tương lai.

Ngay cả các công cụ AI trực quan cũng đi kèm với các lời nhắc mới, cài đặt và hành vi xuất. Các nhóm thường đánh giá thấp thời gian cần thiết để làm quen, dẫn đến việc sử dụng không nhất quán và nhiều tình huống "Việc cần làm là gì?"

✅ Giải pháp: Kế hoạch tổ chức các phiên hướng dẫn ngắn cho các vai trò khác nhau: nhà văn về cách tạo prompt và cấu trúc, nhà thiết kế về kiểm soát bố cục, và quản lý về luồng phê duyệt và chia sẻ.

Đồng thời, thiết lập quy trình quản lý từ sớm bằng cách xác định rõ ai là chủ sở hữu của các mẫu, ai có quyền thay đổi cài đặt thương hiệu và cách dữ liệu và tệp xuất được lưu trữ. Một vài giờ thiết lập có cấu trúc sẽ mang lại lợi ích lâu dài với các bản trình bày nhanh hơn và đáng tin cậy hơn sau này.

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm các lựa chọn ngoài các giải pháp thay thế chính của Gamma AI, đây là ba công cụ trình bày được hỗ trợ bởi AI đang thu hút sự chú ý nhờ quy trình làm việc độc đáo và tự động hóa sáng tạo:

Sendsteps.ai: Một công cụ tạo bài thuyết trình kết hợp nội dung do AI tạo ra với tương tác của khán giả. Nó giúp người dùng tạo ra các bài thuyết trình đẹp mắt và các cuộc thăm dò ý kiến thời gian thực chỉ trong vài phút, lý tưởng cho giáo viên và giảng viên doanh nghiệp muốn tăng cường sự tương tác.

Decktopus AI: Được thiết kế cho các chuyên gia bận rộn, Decktopus tự động tạo ra các slide thông minh, ghi chú cho người thuyết trình và bố cục thiết kế. Đây là công cụ lý tưởng cho các nhóm bán hàng và tiếp thị muốn tiết kiệm thời gian chuẩn bị các bản trình bày chuyên nghiệp, đồng nhất với thương hiệu.

Gamma SlidesGPT: Công cụ trình bày AI nhanh chóng, không cần đăng nhập, có thể chuyển đổi ngay lập tức tài liệu Word hoặc gợi ý ý tưởng thành bản trình bày Google Slides sẵn sàng chỉnh sửa. Hoàn hảo cho những ai muốn tạo slide với ít nỗ lực nhưng vẫn đạt được kết quả đẹp mắt.

ClickUp lên sân khấu

Việc chuyển đổi công cụ trình bày không chỉ đơn thuần là tạo slide; đó là việc tái suy nghĩ về cách ý tưởng được hiện thực hóa. Dù bạn ưa chuộng các công cụ trình bày AI nhanh chóng như Plus AI hay phần mềm trình bày hướng thiết kế như Visme, mục tiêu vẫn không đổi: ít chỉnh sửa hơn, nhiều kể chuyện hơn.

Khi lựa chọn giải pháp thay thế Gamma AI tiếp theo, hãy tìm kiếm các công cụ vượt trội so với các mẫu có sẵn—những công cụ kết hợp giữa công cụ hợp tác, mẫu tùy chỉnh và các tính năng AI thực sự hiểu rõ thương hiệu của bạn.

Giải pháp thay thế tốt nhất là giải pháp hỗ trợ sự sáng tạo của bạn ngay hôm nay và có thể mở rộng cùng với nhóm của bạn trong tương lai.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp. Nó kết nối Tài liệu, Bảng trắng và ClickUp Brain để bạn có thể lập kế hoạch, viết và trình bày ý tưởng tất cả trong một nơi. Từ việc phác thảo bằng Talk to Văn bản đến việc tinh chỉnh với các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI, ClickUp giúp bạn tiết kiệm thời gian trong khi tạo ra các slide thực sự nổi bật.

Nếu bạn sẵn sàng tạo ra những bài thuyết trình thông minh và sắc sảo hơn, hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay và biến mọi ý tưởng thành điều đáng để trình bày.

Câu hỏi thường gặp

Nhiều giải pháp thay thế Gamma AI tập trung mạnh vào quy trình làm việc và kiểm soát thương hiệu thay vì chỉ tập trung vào các bản trình bày web. Ví dụ, các công cụ như Plus AI và MagicSlides hoạt động trực tiếp trong Google Slides hoặc PowerPoint, vì vậy việc tạo, chỉnh sửa và hợp tác bằng AI đều diễn ra trong công cụ trình bày mà nhóm của bạn đã sử dụng. Các nền tảng khác như Visme và Beautiful. ai lại tập trung vào các tính năng quản lý thương hiệu nâng cao như bộ công cụ thương hiệu, phông chữ/màu sắc bị khóa và thư viện tài nguyên chia sẻ, cùng với các tùy chọn xuất đa phương tiện phong phú. Các nền tảng như ClickUp vượt xa việc tạo slide bằng cách kết hợp AI với công việc, tài liệu, Bảng trắng và bảng điều khiển, giúp bạn quản lý toàn bộ quy trình làm việc của bài thuyết trình (không chỉ bản trình bày cuối cùng) trong một nơi duy nhất.

Đúng vậy. Gamma hỗ trợ xuất sang PowerPoint (PPTX), PDF, PNG và Google Slides trên các kế hoạch trả phí, giúp bạn chuyển các bản trình bày sang các công cụ trình bày tiêu chuẩn để chỉnh sửa thêm. Ghi chú cho biết hầu hết các bố cục được chuyển đổi khá tốt, nhưng các thiết kế phức tạp có thể cần chỉnh sửa nhẹ trong PowerPoint hoặc Slides sau khi xuất.

Đúng vậy, nhiều công cụ trình bày AI cung cấp các kế hoạch miễn phí hoặc dùng thử với khả năng tương đương với luồng "prompt-to-deck" cốt lõi của Gamma. 1. MagicSlides và Presentations. AI đều cung cấp các kế hoạch miễn phí để tạo slide được hỗ trợ bởi AI trực tiếp trong hoặc cho Google Slides/PowerPoint. Zoho Show cũng có gói miễn phí cho các bài thuyết trình hợp tác dựa trên trình duyệt với định dạng được hỗ trợ bởi AI. 2. Nếu bạn muốn quản lý toàn bộ quy trình làm việc của bài thuyết trình (ý tưởng → nội dung → đánh giá → công việc), ClickUp cung cấp Gói Miễn phí vĩnh viễn với Bảng trắng, Tài liệu, công việc và bảng điều khiển, và bạn có thể thêm ClickUp Brain như một lớp AI bổ sung thông qua các tiện ích bổ sung trả phí.

Không có một "người chiến thắng" duy nhất, nhưng một số công cụ nổi bật tùy thuộc vào ưu tiên của bạn:1. Presentations. AI tập trung rõ ràng vào đồng bộ thương hiệu tự động (logo, màu sắc, phông chữ) và "xuất PowerPoint chất lượng cao miễn phí không gặp vấn đề về bố cục", điều này rất mạnh nếu việc chuyển giao PPTX an toàn thương hiệu là ưu tiên hàng đầu của bạn. 2. Visme tập trung vào bộ công cụ thương hiệu, mẫu có thể tái sử dụng và xuất đa phương tiện (PPTX, PDF, liên kết web), phù hợp cho các nhóm marketing và thiết kế cần kiểm soát thương hiệu chặt chẽ trên nhiều định dạng. 3. Beautiful. ai cung cấp cài đặt thương hiệu cố định và các slide thông minh tự động điều chỉnh bố cục mà vẫn xuất ra PowerPoint hoặc PDF một cách sạch sẽ. 4. Nếu bạn quan tâm hơn đến tính nhất quán thương hiệu ở cấp độ quy trình (nội dung, phê duyệt, tài liệu nguồn chính xác) hơn là chính trình hiển thị slide, ClickUp mạnh mẽ trong việc tập trung nội dung, tài sản và hướng dẫn trong khi vẫn xuất bản trình chiếu cuối cùng qua Google Slides hoặc PowerPoint.

Bắt đầu bằng cách xuất một số bản trình bày Gamma đại diện sang định dạng PPTX hoặc Google Slides và kiểm tra cách chúng hiển thị trong công cụ đã chọn để phát hiện sớm các vấn đề về bố cục hoặc phông chữ. Sau đó, xây dựng lại một bộ mẫu chính (pitch, QBR, báo cáo) trực tiếp trên nền tảng mới thay vì sao chép và dán từng slide cũ. Xác định luồng đơn giản cho việc quản lý bản tóm tắt, tạo nội dung AI, thiết kế và phê duyệt trong hệ thống mới, và ghi chép lại luồng này. Cuối cùng, tổ chức các phiên đào tạo ngắn cho người viết, nhà thiết kế và người phê duyệt để đảm bảo các hướng dẫn, kiểm soát thương hiệu và cài đặt xuất được hiểu rõ trước khi triển khai trên các dự án thực tế.