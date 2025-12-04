Zoom vs. ClickUp SyncUp: Công cụ nào phù hợp nhất với nhóm của bạn?

9:55 sáng. Nhóm của bạn tham gia cuộc gọi Zoom. Các quyết định được đưa ra. Các công việc được phân công. Sau 30 phút, bạn sao chép ghi chú vào bảng công việc và chuyển tiếp các liên kết để không bỏ sót điều gì.

Đây là ngã rẽ quan trọng. Zoom là nền tảng hội nghị video hàng đầu được thiết kế cho cuộc gọi video và chia sẻ màn hình đáng tin cậy. ClickUp SyncUp tập trung vào công việc. Bạn có thể lên lịch cuộc họp, ghi chú cuộc họp và kích hoạt tạo/lập nhiệm vụ tự động hóa liên kết với công việc và người chịu trách nhiệm.

Có lý do tại sao tính năng này quan trọng. Báo cáo chỉ mục công việc của Microsoft cho thấy nhân viên trung bình dành 57% thời gian cho các cuộc họp, email và trò chuyện. Đó là quá nhiều thời gian dành cho việc trao đổi cần được chuyển hóa thành hành động nhanh chóng.

Hướng dẫn này so sánh Zoom và ClickUp SyncUp để các nhóm làm việc từ xa có thể lựa chọn công cụ phù hợp với hoạt động hàng ngày của họ, dù họ cần cuộc gọi chất lượng cao hay các cuộc họp có thể tạo luồng trực tiếp vào công việc.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: Tổng quan

Khi so sánh Zoom và ClickUp SyncUp, bạn thực chất đang lựa chọn giữa một nền tảng hội nghị video độc lập và một lớp cuộc họp tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc quản lý dự án của bạn.

Dưới đây là tổng quan về các tính năng chính, khả năng tạo công việc và các tính năng nâng cao khác của họ:

Tính năng ClickUp SyncUp Zoom Cuộc họp Tập trung chính Được tích hợp vào ClickUp như một phần của Không gian Làm việc AI tích hợp cho quản lý dự án và giao tiếp nhóm. Nền tảng hội nghị video độc lập để tổ chức và tham gia các cuộc họp trực tuyến và hội thảo trên web. Các cuộc họp hàng ngày và cập nhật dự án Bắt đầu SyncUps từ Danh sách công việc, chế độ xem hoặc công việc để các nhóm xem Bảng, cập nhật công việc và thảo luận tại cùng một nơi. Tổ chức cuộc gọi video HD với chia sẻ màn hình và trò chuyện, nhưng các bảng và công cụ theo dõi thường nằm trong một công cụ dự án riêng biệt. Quản lý công việc và dự án Hệ thống phân cấp công việc và dự án đầy đủ với chủ sở hữu, ngày đáo hạn, phụ thuộc, bảng điều khiển và tạo công việc tự động từ cuộc họp. Không có tính năng quản lý dự án tích hợp; các mục từ cuộc họp Zoom phải được tạo trong các công cụ bên ngoài. Ghi chú cuộc họp và các mục tự động hóa ClickUp Brain và AI Notetaker tạo tóm tắt, bản ghi chép có thể tìm kiếm và các công việc liên kết trực tiếp với tài liệu và chế độ xem. Zoom AI Companion tạo ra các tóm tắt và đề xuất các mục cần thực hiện, nhưng vẫn cần được đẩy vào các công cụ quản lý dự án. Chia sẻ màn hình và ghi lại màn hình Chia sẻ màn hình trong SyncUps và lưu trữ SyncUps và Clips trong Clips Hub kèm theo bản ghi chép và bình luận liên kết với các công việc. Chia sẻ màn hình trong các cuộc họp Zoom và ghi lại phiên vào bộ nhớ cục bộ hoặc lưu trữ đám mây, sau đó chia sẻ liên kết riêng biệt. Lịch trình và tích hợp Lên lịch cuộc họp nơi bạn quản lý công việc và sử dụng tích hợp ClickUp–Zoom để bắt đầu cuộc họp Zoom từ các công việc. Lên lịch cuộc họp Zoom từ ứng dụng Zoom hoặc tích hợp lịch và thêm liên kết Zoom vào sự kiện Google hoặc Outlook. Báo cáo và tính hiển thị sau các cuộc họp Các bảng điều khiển hiển thị cách các thay đổi do cuộc họp gây ra ảnh hưởng đến khối lượng công việc, tiến độ hoàn thành và việc giao hàng theo thời gian thực. Phân tích tập trung vào việc sử dụng và chất lượng cuộc họp, không tập trung vào kết quả dự án hoặc sức khỏe của sprint. Phù hợp nhất cho Các nhóm muốn sử dụng các tính năng của SyncUp, ghi chú cuộc họp và tạo công việc tự động hóa liên kết với quản lý dự án trong một không gian làm việc duy nhất. Các nhóm cần một giải pháp thay thế Zoom quen thuộc cho các cuộc họp trực tiếp và cuộc gọi video nhanh chóng trên nhiều thiết bị.

ClickUp là gì?

Giữ mọi thứ gọn gàng, làm việc nhanh hơn và quản lý mọi công việc tại một nơi với ClickUp.

ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, cuộc họp và AI vào một nơi duy nhất, giúp các nhóm có thể lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Hãy tưởng tượng một trưởng bộ phận đang triển khai một dự án liên chức năng.

Cập nhật được hiển thị trực tiếp trong hộp trò chuyện Zoom, các nhiệm vụ theo dõi nằm trong hộp thư đến, và thay đổi phạm vi mới nhất bị ẩn trong ghi chú cá nhân của ai đó. Mỗi lần chuyển đổi đều làm mất tập trung và khiến việc theo dõi tiến độ thực sự trở nên khó khăn hơn.

ClickUp được thiết kế để giảm thiểu sự phân tán công việc bằng cách giữ mọi thứ kết nối trong một không gian làm việc duy nhất.

Với ClickUp SyncUp và ClickUp Meetings, các nhóm có thể bắt đầu cuộc gọi video nhanh chóng từ các danh sách công việc và công việc mà họ đã sử dụng, ghi chú cuộc họp trong bối cảnh, và liên kết các quyết định trực tiếp với người chịu trách nhiệm và thời hạn.

ClickUp AI Notetaker và ClickUp Brain sau đó chuyển các cuộc hội thoại thành tóm tắt và mục hành động, nên "chúng ta đã thảo luận về điều đó" trở thành "nó đã được ghi vào hệ thống" một cách tự động.

Nếu bạn vẫn sử dụng Zoom cho các cuộc họp lớn hoặc cuộc gọi bên ngoài, tích hợp ClickUp–Zoom cho phép bạn bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom từ nhiệm vụ ClickUp, tài liệu và trò chuyện, đồng thời giữ liên kết tham gia và bản ghi âm là tệp đính kèm vào công việc.

Một người dùng đã tóm tắt đơn giản:

Khả năng tạo các chế độ xem tùy chỉnh, bảng điều khiển và trường dữ liệu thật tuyệt vời. Tôi cũng rất thích phạm vi rộng lớn các tính năng mà nó cung cấp, từ quản lý công việc và theo dõi thời gian đến hợp tác tài liệu và đặt mục tiêu. Đây thực sự là một không gian làm việc tất cả trong một.

Đánh giá và nhận xét của khách hàng:

G2 : 4.7/5 (hơn 10.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Tính năng của ClickUp

Dưới đây là cách các tính năng của ClickUp giúp các nhóm làm việc từ xa thay thế quy trình “gọi điện, ghi chú, sau đó cập nhật Bảng sau” bằng các cuộc họp diễn ra ngay trong quy trình quản lý dự án của họ.

Tính năng #1: ClickUp Trò chuyện

Chuyển đổi tin nhắn thành công việc bằng ClickUp Trò chuyện

ClickUp Chat kết hợp tin nhắn thời gian thực và quản lý công việc để các cuộc hội thoại không bao giờ lệch khỏi các công việc mà chúng ảnh hưởng.

Các nhóm có thể trò chuyện trong các kênh hoặc tin nhắn trực tiếp, chia sẻ tệp và chuyển bất kỳ tin nhắn nào thành công việc trong Nhiệm vụ ClickUp chỉ với một cú nhấp chuột. Điều này đảm bảo rằng các quyết định, tệp và các công việc cần thực hiện được giữ trong cùng một không gian làm việc, giúp dễ dàng theo dõi và tìm kiếm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp cũng có thể tóm tắt các chủ đề tin nhắn dài và đề xuất các công việc từ cuộc hội thoại, điều này đặc biệt hữu ích sau một ngày làm việc bận rộn với nhiều trao đổi qua lại. Thay vì phải cuộn qua nhật ký trò chuyện Zoom hoặc các tin nhắn riêng lẻ, bạn sẽ nhận được các tóm tắt rõ ràng và các công việc có thể thực hiện ngay trong chính ClickUp Chat.

📌 Ví dụ: Một nhóm sản phẩm thảo luận về một lỗi trong kênh chat ClickUp, đính kèm ảnh chụp màn hình và thống nhất về cách khắc phục. Người quản lý dự án (PM) chuyển tin nhắn thành công việc trong ClickUp, giao cho kỹ sư và đặt ngày đáo hạn. Khi việc khắc phục hoàn thành, trạng thái công việc, bình luận và tệp đính kèm sẽ hiển thị toàn bộ quá trình. Không còn phải dựa vào các chủ đề trò chuyện cũ.

Tính năng #2: ClickUp SyncUp (và tích hợp Zoom)

Kết nối công việc và ghi chú trong cuộc gọi với ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp mang đến các cuộc gọi video nhẹ nhàng trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Bạn có thể bắt đầu một cuộc gọi SyncUp từ danh sách công việc, công việc hoặc trò chuyện, và tiếp tục làm việc trong Không gian Làm việc ClickUp của mình trong khi cuộc gọi đang diễn ra.

Chia sẻ màn hình, bình luận và liên kết công việc đều được tập trung tại một nơi, giúp việc cập nhật trạng thái và tổ chức các cuộc họp nhanh chóng trở nên dễ dàng hơn và dễ theo dõi hơn. Vì SyncUps là một phần của ClickUp Chat, bạn không cần ứng dụng họp riêng biệt cho các cuộc kiểm tra nội bộ.

Nhưng khi bạn cần tổ chức một cuộc họp Zoom đầy đủ chức năng (ví dụ như cho buổi demo hoặc webinar bên ngoài), bạn có thể khởi chạy cuộc họp Zoom từ ClickUp thông qua nhiệm vụ ClickUp, tài liệu và trò chuyện bằng tích hợp Zoom.

Tích hợp Zoom của ClickUp cho phép bạn đưa các cuộc gọi Zoom vào Lịch ClickUp của mình.

Liên kết tham gia cuộc họp được tự động thêm vào phần bình luận của công việc, người được giao nhiệm vụ và người theo dõi sẽ nhận thông báo khi cuộc họp bắt đầu, và liên kết ghi âm có thể được đính kèm vào cùng công việc để tiện tra cứu.

📌 Ví dụ: Một nhóm kỹ sư làm việc từ xa tổ chức cuộc họp SyncUp hàng ngày từ danh sách sprint của họ. Họ mở Bảng, xem xét các rào cản và tạo các công việc mới trong khi đang tham gia cuộc gọi. Đối với webinar hàng tháng cho khách hàng, CSM bắt đầu cuộc họp Zoom từ một nhiệm vụ ClickUp, trình bày từ đó và sau đó chia sẻ liên kết ghi âm Zoom lên cùng nhiệm vụ ClickUp đó để đội ngũ bán hàng và hỗ trợ có thể xem lại cuộc gọi mà không cần yêu cầu liên kết lại.

💡 Thông tin thú vị: Nghiên cứu cho thấy lên đến một phần ba các cuộc họp là không cần thiết, và các cuộc họp kém hiệu quả là rào cản hàng đầu đối với năng suất. Các công cụ kết nối thảo luận với công việc giúp giảm thiểu sự lãng phí đó.

Tính năng #3: ClickUp Brain và Trợ lý ghi chú AI

Sử dụng ClickUp Brain để tạo tóm tắt tức thì từ bản ghi cuộc họp của bạn

ClickUp Brain và ClickUp AI Notetaker kết nối khoảng cách giữa “chúng ta đã thảo luận về điều đó” và “nó đã được ghi vào hệ thống”.

AI Notetaker có thể tự động tham gia các cuộc họp của bạn, ghi chép nội dung cuộc họp, đánh dấu các quyết định quan trọng và chuyển các mục hành động thành nhiệm vụ ClickUp ngay sau khi cuộc họp kết thúc (dù bạn sử dụng ClickUp SyncUp hay Zoom).

Sử dụng ClickUp AI Notetaker để tự động ghi chép nội dung cuộc họp và đánh dấu các quyết định quan trọng

Từ đó, ClickUp Brain có thể tóm tắt các cuộc thảo luận dài, đề xuất người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn, đồng thời duy trì sự đồng bộ giữa tài liệu và công việc.

Với ClickUp Brain MAX, các nhóm sử dụng tính năng " Talk to Text " để nói ra các cập nhật thay vì soạn thảo văn bản.

Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX để bắt đầu ghi chú và hướng dẫn bằng văn bản giọng nói

Trung bình, người dùng ClickUp Brain MAX báo cáo tiết kiệm được 1,1 ngày mỗi tuần, làm việc nhanh gấp 4 lần so với gõ phím và giảm chi phí công cụ lên đến 88% bằng cách kết hợp nhiều trợ lý AI vào một không gian làm việc.

ClickUp Brain MAX cũng hoạt động trên các mô hình AI cao cấp như Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek và Claude. Khi bạn nói, nó sẽ chỉnh sửa để đảm bảo tính rõ ràng và phù hợp với giọng điệu, sau đó cung cấp văn bản hoàn chỉnh cho tài liệu và cập nhật công việc.

📌 Ví dụ: Sau cuộc họp lập kế hoạch đa chức năng, AI Notetaker tạo bản tóm tắt với các quyết định và công việc cần thực hiện, sau đó tạo các công việc cho thiết kế, kỹ thuật và phân tích trong các Danh sách công việc tương ứng. Người quản lý dự án nhanh chóng xem qua bản tóm tắt, điều chỉnh hai ngày đáo hạn và hoàn thành. Không cần phải sao chép các điểm chính từ bản tóm tắt Zoom vào công cụ quản lý dự án riêng biệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn có định dạng tóm tắt nhất quán mỗi lần? Bắt đầu với các mẫu ghi chú, để việc chuyển giao công việc luôn rõ ràng và dễ tìm kiếm.

Dưới đây là hướng dẫn hoàn hảo về cách ClickUp Brain giúp việc ghi chú của bạn trở nên dễ dàng như một làn gió mát:

Giá cả của ClickUp

📮 ClickUp Insight: Trong cuộc khảo sát của chúng tôi, 88% các đội ngũ đã sử dụng AI để tăng tốc công việc hàng ngày. Kết hợp ClickUp Brain với SyncUp để giảm thời gian cuộc họp, nhận tóm tắt cuộc họp ngay lập tức và biến quyết định thành việc tạo/lập nhiệm vụ tự động — giúp các bước tiếp theo được tự động chuyển vào nhiệm vụ ClickUp mà không cần mục nhập thủ công.

Zoom là gì?

Zoom là nền tảng hội nghị video hàng đầu giúp các nhóm, khách hàng và đối tác kết nối cuộc gọi nhanh chóng với chất lượng video, âm thanh và chia sẻ màn hình đáng tin cậy.

Zoom Meetings là trung tâm của Zoom Workplace, cung cấp video HD, trò chuyện trong cuộc họp, phản hồi và ghi âm cho mọi hoạt động từ cuộc họp hàng ngày đến hội thảo trực tuyến toàn cầu.

qua Zoom

Trong một ngày làm việc bình thường, một quản lý dự án có thể tạo liên kết cuộc họp Zoom từ Lịch Google và chia sẻ màn hình để trình bày lộ trình dự án. Người dùng có thể truy cập hộp trò chuyện cuộc họp để lấy các liên kết nhanh và dựa vào bản ghi âm đám mây để xem lại một phần của cuộc họp sau này.

Ngoài ra, Zoom AI Companion có thể tạo tóm tắt cuộc họp, danh sách mục cần làm và các gợi ý theo dõi.

Zoom cũng tích hợp với các công cụ phổ biến như Slack, Microsoft Teams và Google Không gian Làm việc, giúp bạn có thể lên lịch cuộc họp Zoom, chia sẻ bản ghi âm và duy trì các hoạt động theo dõi cơ bản thông qua các ứng dụng mà nhóm của bạn đã sử dụng.

Đánh giá và nhận xét của khách hàng:

G2: 4.5/5 (54.000+)

Capterra: 4.6 (14.000+)

Tính năng của Zoom

Zoom tập trung vào việc tổ chức các cuộc gọi video mượt mà và giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ sau các cuộc gọi thông qua tóm tắt AI, bản ghi âm và trò chuyện hỗ trợ.

Tính năng #1: Trợ lý AI cho ghi chú và nhiệm vụ

Qua Zoom

Trợ lý AI của Zoom lắng nghe trong các cuộc họp Zoom và tạo ra một bản tóm tắt cuộc họp có cấu trúc với các chương, điểm chính và các mục đề xuất sau khi cuộc gọi kết thúc.

Người tổ chức có thể xem và chỉnh sửa các tóm tắt này từ trang Tóm tắt trong Zoom, chia sẻ chúng với các thành viên tham gia và sử dụng nội dung để soạn thảo email theo dõi hoặc cập nhật nội bộ.

📌 Ví dụ: Một quản lý thành công khách hàng tổ chức một cuộc họp đánh giá kinh doanh hàng quý. Sau cuộc gọi, AI Companion tạo ra một bản tóm tắt với các quyết định và bước tiếp theo. Quản lý điều chỉnh một vài dòng, gửi nó cho khách hàng, sau đó chuyển các mục quan trọng sang công cụ quản lý dự án của họ để theo dõi việc thực hiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn cần một công cụ ghi chú chuyên dụng, các công cụ ghi chú AI cho Zoom có thể tự động gắn thẻ người nói và chủ đề để tạo ra các bản tóm tắt có thể chia sẻ.

Tính năng #2: Lịch và lịch trình

Qua Zoom

Zoom giúp việc lên lịch cuộc họp trở nên đơn giản từ các công cụ bạn đã sử dụng. Với Zoom Scheduler và các tiện ích bổ sung lịch, bạn có thể đăng tải lịch trình sẵn sàng, chia sẻ liên kết đặt lịch và thêm liên kết cuộc họp Zoom vào sự kiện Lịch Google hoặc Microsoft 365 chỉ với vài cú nhấp chuột.

Người tham dự chọn khung giờ, nhận nhắc nhở tự động và tham gia trực tiếp từ lời mời lịch.

📌 Ví dụ: Một quản lý đối tác gửi liên kết Scheduler cho khách hàng doanh nghiệp. Họ chọn thời gian cuộc họp, sự kiện sẽ xuất hiện trên cả hai lịch với liên kết Zoom đính kèm, và email nhắc nhở được gửi tự động — không cần trao đổi qua lại để xác nhận thời gian rảnh.

💡 Thông tin thú vị: Chỉ mục Xu hướng Công việc của Microsoft cho thấy nhân viên bị làm phiền trung bình mỗi hai phút — tương đương khoảng 275 lần gián đoạn mỗi ngày qua các cuộc họp, email và trò chuyện.

Tính năng #3: Trò chuyện nhóm và hợp tác trong các cuộc gọi

Qua Zoom

Zoom Team Chat cung cấp các kênh và tin nhắn riêng tư (DM) cho phép các nhóm duy trì cuộc hội thoại giữa các cuộc họp, chia sẻ tệp tin và ghim các chủ đề quan trọng.

Trong các cuộc họp Zoom, người tham gia có thể sử dụng trò chuyện trong cuộc gọi, Bảng trắng và chú thích khi chia sẻ màn hình để làm rõ quyết định trong thời gian thực. Bản ghi đám mây sau đó sẽ ghi lại phiên để bất kỳ ai bỏ lỡ có thể xem lại sau này.

📌 Ví dụ: Một nhóm sản phẩm phân tán trình bày bản mẫu trên cuộc gọi Zoom đồng thời ghi chú nhanh và chia sẻ liên kết trong hộp chat cuộc họp. Sau đó, họ ghim chủ đề tóm tắt vào Team Chat và đính kèm tệp đính kèm bản ghi âm đám mây để các bên liên quan mới có thể nắm bắt thông tin mà không cần sắp xếp cuộc gọi khác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để trình bày mượt mà và khắc phục sự cố hiệu quả, hướng dẫn này về phần mềm chia sẻ màn hình cung cấp các mẹo thiết lập và thực hành tốt nhất.

Giá cả của Zoom

Cơ bản: Miễn phí

Pro: $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $21.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang cân nhắc giới hạn của kế hoạch và dung lượng lưu trữ cho bản ghi, bảng phân tích giá Zoom này giúp bạn lựa chọn tính năng phù hợp với ngân sách của mình.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: So sánh tính năng

Hãy cùng so sánh từng tính năng của Zoom và ClickUp SyncUp để xem công cụ cuộc họp nào phù hợp nhất với công việc hàng ngày của bạn.

ClickUp

Với ClickUp SyncUp, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video trực tiếp từ danh sách công việc, chế độ xem hoặc tác vụ. Bảng sprint, danh sách công việc chưa hoàn thành hoặc lộ trình của bạn đã được mở sẵn khi cuộc họp bắt đầu, giúp bạn cập nhật trạng thái, thêm người được giao và điều chỉnh ngày đáo hạn trong thời gian thực.

Vì SyncUps được tích hợp trực tiếp vào ClickUp, giao tiếp nhóm, quản lý dự án và cuộc họp hàng ngày diễn ra trong cùng một không gian làm việc thay vì phân tán qua các tab khác nhau.

Zoom

Zoom được thiết kế dành cho cuộc gọi video trực tiếp. Nhóm có thể tổ chức cuộc họp Zoom với video HD, chia sẻ màn hình, phòng họp nhỏ và trò chuyện, rất phù hợp cho các cuộc họp đứng từ xa và kiểm tra nhanh.

Tuy nhiên, các bảng và công cụ theo dõi của bạn thường nằm trong một công cụ khác, vì vậy bạn vẫn phải chuyển đổi giữa Zoom và hệ thống quản lý dự án để xem các công việc, người chịu trách nhiệm và dòng thời gian.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp nổi bật với các cuộc họp định kỳ và cập nhật nội bộ, nơi bạn muốn kết hợp cuộc gọi video và cập nhật dự án trong một nền tảng duy nhất.

Tính năng #2: Từ ghi chú cuộc họp đến tạo công việc tự động hóa

ClickUp

ClickUp Brain và AI Notetaker giúp bạn chuyển đổi từ ghi chú cuộc họp thành hành động mà không cần thêm công việc quản trị viên. AI Notetaker có thể tham gia các cuộc họp Zoom hoặc SyncUp, ghi lại tóm tắt thông minh và tạo tài liệu ghi chú cuộc họp với các nhiệm vụ hành động liên kết trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp.

Từ đó, bạn có thể sử dụng tính năng tạo/lập công việc tự động để chỉ định người chịu trách nhiệm, đặt ngày đáo hạn và lưu trữ ghi chú cuộc họp cùng các bước theo dõi trong cùng một không gian làm việc.

Zoom

Trợ lý AI của Zoom có thể tạo tóm tắt cuộc họp, nhấn mạnh các điểm chính và đề xuất các công việc theo dõi sau cuộc họp Zoom.

Những công cụ này hữu ích để ghi nhớ những gì đã được thảo luận, nhưng vẫn cần được chuyển vào công cụ quản lý dự án của bạn, hoặc thông qua tích hợp hoặc sao chép dán thủ công. Điều này thêm một bước trung gian giữa “chúng ta đã quyết định” và “đây là một công việc đang được theo dõi với người chịu trách nhiệm”.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp được đánh giá cao nhờ tính năng tự động hóa quá trình tạo/lập công việc và khả năng lưu trữ ghi chú từ cuộc họp, tóm tắt và công việc trong cùng một nền tảng thay vì phải sử dụng các ứng dụng riêng biệt.

Tính năng #3: Giao tiếp nhóm và hợp tác không đồng bộ

ClickUp

ClickUp tích hợp SyncUps, ClickUp Chat, Tài liệu và Bảng trắng trong một không gian làm việc duy nhất. Nhóm có thể tổ chức một cuộc họp SyncUp nhanh chóng, theo dõi các chủ đề trong ClickUp Chat và chuyển đổi tin nhắn hoặc bình luận thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Đối với hợp tác không đồng bộ, bạn có thể chia sẻ bản ghi màn hình với ClickUp Clips và để Brain tóm tắt các bản cập nhật dài. Điều này giúp mọi người cập nhật thông tin theo thời gian của riêng mình mà không cần phải tham gia cuộc họp khác.

Zoom

Zoom cung cấp khả năng hợp tác mạnh mẽ trong cuộc gọi: trò chuyện trong cuộc họp, phản hồi, thăm dò ý kiến và Bảng trắng giúp các phiên họp trực tiếp trở nên tương tác hơn. Zoom Team Chat duy trì cuộc hội thoại giữa các cuộc gọi thông qua các kênh và tin nhắn riêng tư.

Tuy nhiên, các quyết định và liên kết vẫn cần được chuyển sang các công cụ quản lý dự án và tài liệu của bạn, điều này có nghĩa là bối cảnh có thể bị mất đi sau khi cuộc họp kết thúc.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp được đánh giá cao vì giúp duy trì giao tiếp nhóm, cập nhật không đồng bộ và quản lý dự án trong cùng một nền tảng.

Tính năng #4: Chia sẻ màn hình và chia sẻ bản ghi màn hình

ClickUp

Trong SyncUp, bạn có thể chia sẻ màn hình trực tiếp từ ClickUp để hướng dẫn các công việc, bảng điều khiển hoặc tài liệu. Khi cần giải thích không đồng bộ, ClickUp Clips cho phép bạn ghi lại video màn hình hoặc giọng nói nhanh chóng và chia sẻ chúng trong các công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện.

Tất cả các Clips và SyncUps đều được lưu trữ trong Clips Hub cùng với bản chép lời và bình luận, do đó các bản ghi màn hình luôn là tệp đính kèm của công việc mà chúng giải thích.

Zoom

Zoom rất phù hợp cho chia sẻ màn hình trực tiếp và ghi hình dài. Bạn có thể ghi lại cuộc họp Zoom vào bộ nhớ cục bộ hoặc lưu trữ đám mây và gửi liên kết cho người tham dự hoặc các bên liên quan. Điều này khiến Zoom trở thành lựa chọn lý tưởng cho các buổi demo, đào tạo và các phiên làm việc với khách hàng.

Tuy nhiên, các liên kết ghi âm thường được lưu trữ trong email, trò chuyện hoặc các công cụ lưu trữ, chứ không phải trong các công việc hoặc kế hoạch dự án cần sử dụng chúng sau này.

🏆 Kết quả: Hòa. Zoom mạnh về các phiên họp trực tiếp kéo dài và webinar, trong khi ClickUp tốt hơn cho việc chia sẻ bản ghi màn hình trực tiếp trong các công việc và tài liệu.

Tính năng #5: Lên lịch cuộc họp và công việc với lịch

ClickUp

ClickUp cho phép bạn lên lịch cuộc họp nơi bạn quản lý công việc của mình. Sử dụng chế độ xem Lịch để xem các công việc và sự kiện cùng nhau, sau đó sử dụng tích hợp ClickUp–Zoom để bắt đầu cuộc họp Zoom từ các công việc hoặc chèn liên kết Zoom vào phần bình luận của công việc khi cuộc gọi bắt đầu.

Như vậy, bạn có thể lên lịch cuộc họp, đính kèm liên kết tham gia và theo dõi các bước tiếp theo trong cùng một công cụ quản lý dự án thay vì phải quản lý nhiều lịch khác nhau.

Zoom

Zoom tích hợp với Lịch Google, Outlook và các công cụ lịch trình khác, cho phép bạn thêm liên kết Zoom vào sự kiện chỉ với một cú nhấp chuột.

Zoom Scheduler và các liên kết đặt lịch giúp dễ dàng chia sẻ thời gian rảnh với khách hàng hoặc đối tác và tự động thêm cuộc họp vào lịch của mọi người. Đối với các cuộc gọi bên ngoài và các phiên làm việc với khách hàng, luồng này cảm thấy quen thuộc và hiệu quả.

🏆 Kết quả: Hòa. Zoom vượt trội trong việc lên lịch và đặt lịch hẹn với bên ngoài, trong khi ClickUp phù hợp hơn khi bạn muốn lên lịch cuộc họp ngay tại nơi quản lý công việc.

Tính năng #6: Hiển thị tiến độ công việc sau các cuộc họp

ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp hiển thị cho nhà lãnh đạo cái nhìn thời gian thực về những gì xảy ra sau các cuộc họp. Bạn có thể theo dõi khối lượng công việc, biểu đồ burndown, tốc độ và các chỉ số KPI tùy chỉnh dựa trên các công việc được tạo hoặc cập nhật trong SyncUps và ghi chú của AI Notetaker.

Vì báo cáo dựa trên các nhiệm vụ ClickUp đang hoạt động, việc xác định liệu các cuộc họp có thực sự thúc đẩy dự án tiến triển hay chỉ đơn thuần lấp đầy lịch trình trở nên dễ dàng hơn.

Zoom

Zoom cung cấp các phân tích về cuộc họp, bao gồm số lượng người tham gia, chất lượng cuộc gọi và việc sử dụng tính năng. Điều này khiến nó rất hữu ích cho các nhóm IT và vận hành.

Tuy nhiên, nó không kết nối các điểm dữ liệu đó với kết quả dự án, tình trạng sprint hoặc ngày giao hàng mà không có hệ thống báo cáo riêng biệt. Bạn vẫn cần một công cụ khác để hiểu tác động của các cuộc họp Zoom đối với công việc thực tế.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp rõ ràng vượt trội về khả năng hiển thị sau cuộc họp, liên kết trực tiếp các thay đổi từ cuộc họp với công việc và sức chứa.

ClickUp vs. Zoom trên Reddit

Người dùng Reddit cho biết các công cụ này phục vụ các mục đích khác nhau. Zoom giúp kết nối mọi người nhanh chóng, trong khi ClickUp biến quyết định thành công việc có thể theo dõi.

Đối với ClickUp, nhiều người dùng đánh giá cao quy trình làm việc từ cuộc họp đến hành động:

Nó sẽ tạo một tài liệu trong ClickUp với tổng quan, điểm chính, các bước tiếp theo và các chủ đề quan trọng… tất cả được định dạng gọn gàng và dễ đọc.

Đối với Zoom, người dùng Reddit nhấn mạnh tính ổn định và quen thuộc—đặc biệt khi làm việc với đối tác bên ngoài:

Khi làm việc với đối tác bên ngoài, Zoom là lựa chọn an toàn nhất… hầu hết mọi người đều quen thuộc với Zoom, và giao diện người dùng của nó rất đơn giản.

Nhưng một số người ghi chú rằng tóm tắt AI có thể bỏ sót chi tiết và cần được kiểm tra lại:

Zoom AI Companion hoạt động khá tốt… nhưng các sai sót và suy diễn có thể làm thay đổi ý nghĩa của những gì đã xảy ra.

ClickUp đồng bộ hóa công việc của bạn một cách hoàn hảo.

Zoom giúp việc kết nối mọi người trở nên dễ dàng và quen thuộc. Đối với các cuộc họp nhanh, demo cho khách hàng và hội thảo trực tuyến quy mô lớn, Zoom cung cấp video ổn định, kết nối đơn giản và luồng theo dõi sau cuộc họp mượt mà.

ClickUp, mặt khác, giúp bạn quản lý tất cả các hoạt động giao tiếp và hợp tác trong một không gian làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo bạn và nhóm của mình luôn đồng bộ và thống nhất.

Nó giúp bạn theo dõi tiến độ dự án, chia sẻ tệp tin và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Bạn có thể bắt đầu với kế hoạch miễn phí và quản lý nhiều dự án một cách dễ dàng thông qua hệ thống quản lý tác vụ tập trung và hơn 1000+ tích hợp ClickUp. Có danh sách các công việc cần thực hiện? ClickUp sẽ giúp bạn hoàn thành chúng với các quy trình theo dõi dự án và tạo/lập tác vụ tự động.

Cả hai công cụ đều có những ưu điểm riêng, nhưng nếu bạn muốn một công cụ giúp truy cập cuộc họp, quản lý quy trình làm việc dự án và ưu tiên theo dõi công việc, ClickUp là công cụ lý tưởng dành cho bạn.

Hãy trải nghiệm cảm giác có mọi thứ trong một nơi bằng cách đăng ký ClickUp miễn phí! Không rườm rà. Không cần chuyển đổi giữa các tab để quản lý dự án. Chỉ là một công cụ làm việc cùng bạn, không chống lại bạn.