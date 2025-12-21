Cách sử dụng các lệnh Galaxy AI cho sự sáng tạo và năng suất

Galaxy AI không chỉ là một bộ sưu tập các tính năng thông minh; nó là một trợ lý sáng tạo được tích hợp trực tiếp vào thiết bị Samsung của bạn. Với các lệnh phù hợp, bạn có thể phác thảo ý tưởng, tổ chức suy nghĩ và biến các ghi chú thô thành nội dung hoàn chỉnh.

Các lệnh Galaxy AI phát huy hiệu quả khi bạn cần một ý tưởng sáng tạo. Bị mắc kẹt với tiêu đề? Nó có thể tạo ra mười lựa chọn trong vài giây. Cần cảm hứng cho thiết kế? Nó có thể phác thảo các biến thể hoặc đề xuất góc nhìn mới.

Thậm chí có thể lập kế hoạch lịch trình hoặc lịch trình chuyến đi chỉ với một lời nhắc được thiết kế kỹ lưỡng.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cụ thể cách sử dụng các lệnh Galaxy AI để thực hiện tất cả những việc cần làm. Bạn sẽ học được những lệnh nào hiệu quả nhất, cách diễn đạt chúng và cách khai thác tiềm năng sáng tạo và năng suất được tích hợp sẵn trong thiết bị Galaxy của bạn.

Galaxy AI là gì?

qua Galaxy AI

Galaxy AI là bộ tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên thiết bị và dựa trên đám mây của Samsung, được tích hợp sẵn trong các dòng điện thoại, máy tính bảng và laptop của hãng. Nó cung cấp các công cụ hỗ trợ viết lách, tạo hình ảnh, hỗ trợ video và các công việc nội dung hàng ngày.

Tính năng của công cụ tiếp thị AI này là một bộ công cụ tạo và trợ lý mà bạn có thể kết hợp linh hoạt cho các công việc khác nhau, bao gồm:

Dịch trực tiếp: Dịch các cuộc gọi theo thời gian thực để bạn có thể giao tiếp tự nhiên giữa các ngôn ngữ.

Trợ lý trò chuyện: Viết lại tin nhắn của bạn với các giọng điệu khác nhau để giao tiếp rõ ràng hơn.

Interpreter: Là nhà cung cấp dịch thuật chia màn hình hai chiều cho các cuộc hội thoại trực tiếp.

Trợ lý ghi chú: Tóm tắt ghi chú, tạo mẫu và định dạng văn bản tự động.

Hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Chuyển đổi bản ghi âm giọng nói thành văn bản sạch và tóm tắt.

Vòng tròn để tìm kiếm: Cho phép bạn khoanh tròn bất kỳ thứ gì trên màn hình để tìm kiếm ngay lập tức.

Chỉnh sửa tạo sinh: Loại bỏ đối tượng hoặc mở rộng nền bằng công nghệ tạo hình ảnh AI.

Hỗ trợ chỉnh sửa ảnh: Nâng cao chất lượng hình ảnh và đề xuất chỉnh sửa chỉ với một lần chạm.

Chuyển đổi phác thảo thành hình ảnh: Chuyển đổi các phác thảo đơn giản thành hình ảnh thực tế.

Trợ lý bàn phím AI: Đề xuất văn bản rõ ràng và chuyên nghiệp hơn khi bạn gõ.

Tóm tắt AI: Tóm tắt các bài viết hoặc tài liệu dài thành các bản tóm tắt ngắn gọn, dễ đọc.

Hybrid AI: Kết hợp xử lý nhanh trên thiết bị với trí tuệ đám mây tiên tiến.

Cách hoạt động của các lệnh Galaxy AI?

Các lệnh Galaxy AI hoạt động như các hướng dẫn chỉ dẫn hệ thống về những gì bạn muốn nó tạo ra, định hình hoặc tinh chỉnh.

Khi bạn nhập một prompt, nền tảng sẽ sử dụng nó để hiểu định dạng, giọng điệu, độ dài và mục đích của kết quả đầu ra mà bạn mong muốn. Điều này áp dụng cho các tác vụ viết, tóm tắt, kế hoạch và tạo hình ảnh.

Một lời nhắc viết rõ ràng giúp Galaxy AI xác định công việc chính, dù bạn cần một dàn ý có cấu trúc, một tóm tắt ngắn gọn, một bản nháp hoàn chỉnh hay một ý tưởng hình ảnh. Hệ thống sau đó xây dựng kết quả dựa trên các chi tiết bạn cung cấp, vì vậy càng gần với mục tiêu của bạn, kết quả đầu ra càng chính xác và hữu ích.

Tại sao các lệnh Galaxy AI hữu ích

Các mẫu lệnh Galaxy AI giúp cải thiện chất lượng và độ tập trung của những gì nền tảng tạo ra, khiến chúng trở nên hữu ích cho cả các công việc sáng tạo và công việc. Chúng hỗ trợ:

Cài đặt tông màu, cấu trúc và định dạng mong muốn cho nội dung văn bản.

Chuyển đổi thông tin bổ sung thành các tóm tắt hoặc sơ đồ rõ ràng.

Hướng dẫn các khái niệm chiến dịch và định hướng nội dung

Thêm chi tiết để tạo hình ảnh mạnh mẽ hơn

Giảm thời gian dành cho việc chỉnh sửa hoặc làm lại bản nháp.

Hỗ trợ tiến độ nhanh hơn cho các vai trò và dự án khác nhau.

Các loại Galaxy AI Prompts

Dưới đây là 25 mẫu Galaxy AI được phân loại theo trường hợp sử dụng. 📝

Gợi ý tạo nội dung

qua Galaxy AI

Viết một bài blog 900 từ về việc sử dụng AI một cách đạo đức trong lớp học. Bao gồm các tiêu đề lớn H2 và H3, ví dụ thực tế từ môi trường giáo dục K-12, những lo ngại tiềm ẩn mà giáo viên có thể nêu ra, và các phần giới thiệu/kết luận ngắn gọn. Viết lại bản nháp này để cải thiện độ rõ ràng và luồng mạch. Giữ nguyên ý nghĩa ban đầu nhưng rút gọn các câu dài dòng, sửa các chuyển tiếp gượng ép, cải thiện cấu trúc đoạn văn và đảm bảo giọng điệu nhất quán xuyên suốt. Tạo năm đoạn mở đầu cho bản tin email (mỗi đoạn từ 70-90 từ) về các xu hướng sáng tạo kỹ thuật số mới nổi. Đa dạng hóa giọng điệu: một đoạn truyền cảm hứng, một đoạn dựa trên dữ liệu, một đoạn cuộc hội thoại, một đoạn gây tranh cãi và một đoạn tập trung vào kể chuyện. Viết kịch bản YouTube 5 phút giải thích cách tái sử dụng nội dung dài thành các đoạn video ngắn. Bao gồm các dấu thời gian cho việc chỉnh sửa ảnh, gợi ý thu hút cho 10 giây đầu tiên và ba điểm chính có thể áp dụng. Phát triển 10 ý tưởng bài đăng LinkedIn cho một người tạo giảng dạy về các nguyên tắc cơ bản của thương hiệu cá nhân. Kết hợp các định dạng: ba chủ đề bài viết giáo dục, ba mẹo nhanh, hai bài viết phá vỡ quan niệm sai lầm và hai bài viết chia sẻ hậu trường.

Các lệnh cho tiếp thị và mạng xã hội

qua Galaxy AI

Tạo lịch nội dung Instagram trong 30 ngày cho một thương hiệu chăm sóc sức khỏe đang ra mắt dòng sản phẩm bổ sung mới. Bao gồm các chủ đề hàng tuần, kết hợp giữa Reels/carousels/Stories, khung nội dung cho chú thích và thời gian đăng tối ưu cho đối tượng quan tâm đến sức khỏe. Viết năm biến thể quảng cáo Facebook cho ứng dụng học ngôn ngữ với mục tiêu là các chuyên gia bận rộn. Tạo một quảng cáo nâng cao nhận thức, hai quảng cáo tập trung vào tính năng và hai quảng cáo chuyển đổi với ưu đãi giới hạn thời gian. Mỗi quảng cáo không vượt quá 125 ký tự. Tạo 12 tiêu đề thu hút sự chú ý cho video hướng dẫn về năng suất trên TikTok. Mỗi tiêu đề không quá 10 từ, sử dụng các yếu tố gián đoạn và bao gồm cả tùy chọn cho văn bản hiển thị và phần mở đầu bằng giọng nói. Phát triển hướng dẫn giọng điệu thương hiệu cho dịch vụ đăng ký cà phê cao cấp. Xác định 4-5 đặc điểm giọng điệu cốt lõi, cung cấp các quy tắc nên làm và không nên làm cho từng đặc điểm, bao gồm 8-10 mẫu câu, và so sánh với các ví dụ giọng điệu của đối thủ cạnh tranh. Viết bảy caption Instagram (100-150 ký tự) cho chiến dịch ra mắt bộ sưu tập thời trang bãi biển bền vững mùa hè. Tích hợp thông điệp về vật liệu thân thiện với môi trường, bao gồm các lời kêu gọi hành động rõ ràng, thêm 2-3 hashtag liên quan và điều chỉnh mức độ năng lượng.

Các lệnh cho giáo dục và học tập

qua Galaxy AI

Biến những ghi chú bài giảng rời rạc thành một hướng dẫn học tập có cấu trúc. Tổ chức với các tiêu đề lớn rõ ràng, chuyển đổi đoạn văn thành danh sách gạch đầu dòng, làm nổi bật các thuật ngữ quan trọng và thêm một danh sách kiểm tra nhanh 5 điểm ở cuối. Giải thích quá trình quang hợp cho học sinh lớp 7 bằng ngôn ngữ của cuộc hội thoại. Chia thành 4-5 bước đơn giản, sử dụng một ví dụ dễ hiểu, tránh thuật ngữ khoa học phức tạp và bao gồm một câu tóm tắt ngắn gọn mà họ có thể nhớ. Tạo kế hoạch bài giảng 45 phút về bảo mật kỹ thuật số cho học sinh trung học. Bao gồm mục tiêu học tập, một hoạt động khởi động thảo luận 10 phút, hai hoạt động thực hành, câu hỏi phản ánh và bài tập về nhà. Tóm tắt bài nghiên cứu 12 trang về biến đổi khí hậu thành một bài giải thích 150 từ dành cho sinh viên năm nhất đại học. Trích dẫn ba phát hiện chính, giải thích ngắn gọn về phương pháp nghiên cứu và bổ sung bối cảnh về lý do tại sao nghiên cứu này quan trọng. Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về Chiến tranh Thế giới II, bao gồm các mốc thời gian, nhân vật chính và sự kiện quan trọng. Bao gồm ba câu hỏi dễ, bốn câu hỏi trung bình và ba câu hỏi khó, kèm theo đáp án chính xác và giải thích ngắn gọn.

Các lệnh cho năng suất và quy trình làm việc

qua Galaxy AI

Chuyển đổi các ghi chú cuộc họp thành một bản tóm tắt dự án chuyên nghiệp. Cấu trúc với các phần rõ ràng: mục tiêu dự án, phạm vi giới hạn, dòng thời gian ba giai đoạn, các sản phẩm chính với thông số kỹ thuật, các bên liên quan, phạm vi ngân sách và các câu hỏi chưa được giải quyết. Thiết kế mẫu kế hoạch hàng tuần cho một nhà thiết kế tự do quản lý 4-6 khách hàng đang hoạt động. Bao gồm các phần cho công việc dự án, hạn chót của khách hàng, công việc quản trị, lời nhắc nhở theo dõi và hệ thống xếp hạng ưu tiên. Viết quy trình sáu bước để quản lý yêu cầu chỉnh sửa của khách hàng qua nhiều vòng phản hồi. Làm cho quy trình này có thể thực hiện được bằng cách sử dụng mẫu cho từng bước, bao gồm các mẹo kiểm soát phiên bản và thêm sơ đồ quyết định để ngăn chặn sự mở rộng phạm vi. Tóm tắt bản ghi chép cuộc họp 45 phút này thành một tài liệu hành động gọn gàng. Trích xuất các quyết định đã đưa ra, lập danh sách công việc tiếp theo với người chịu trách nhiệm, xác định các rào cản cần sự tham gia của lãnh đạo và ghi chú các mục cần xem xét sau. Tạo ba phiên bản tiểu sử chuyên nghiệp với độ dài 50, 100 và 150 từ cho một chuyên gia tư vấn marketing. Sử dụng giọng điệu tự tin nhưng thân thiện, nhấn mạnh các lĩnh vực chuyên môn, bao gồm các kết quả nổi bật và giữ ngôn ngữ súc tích.

🧠 Sự thật thú vị: Theo truyền thuyết cổ xưa, con người đã tưởng tượng ra những cỗ máy thông minh: trong các truyền thuyết Hy Lạp như xưởng rèn của Hephaestus, các vị thần đã tạo ra những "người máy sống" bằng kim loại; về cơ bản, đó là những robot khoa học viễn tưởng đầu tiên làm bằng đồng.

Lời nhắc tạo hình ảnh

qua Galaxy AI

Tạo ra một bức tranh minh họa cảnh hoàng hôn thành phố với các tòa nhà chọc trời được vẽ dưới dạng bóng đen. Sử dụng phong cách vẽ kỹ thuật số, các gradient màu cam ấm và tím trên bầu trời, sương mù mềm mại trong không khí, và một không khí bình yên nhưng tràn đầy năng lượng. Tạo ảnh sản phẩm chai nước hoa cao cấp trên bề mặt trắng tối giản. Thêm bóng mềm, ánh sáng hướng từ bên trái, phản chiếu kính nhẹ nhàng, nắp chai màu vàng và phông chữ serif sang trọng trên nhãn. Thiết kế minh họa nhân vật nhà phát minh trẻ: Cậu bé 12 tuổi với biểu cảm tò mò, tóc rối, kính bảo hộ trên trán, áo khoác denim có miếng vá, balo đầy dụng cụ, tông màu ấm áp của đất, phong cách vector sạch sẽ phù hợp cho hoạt hình. Tạo hình nền desktop phong cảnh rừng yên bình với độ phân giải 4K. Bao gồm những cây thông cao vút, ánh nắng sớm mai dịu dàng lọc qua nhánh cây, sương mù nhẹ gần mặt đất, màu sắc xanh lá cây phong phú, độ sâu trường ảnh nông và tập trung vào tiền cảnh. Tạo một không gian làm việc tương lai với một chuyên gia làm việc tại một bàn làm việc tối giản nổi. Thêm các màn hình holographic trong suốt hiển thị các biểu đồ dữ liệu, ánh sáng xanh trắng dịu nhẹ, công nghệ hiện đại, cây xanh để tạo cảm giác ấm cúng, tập trung và sáng tạo.

Mẹo tối ưu hóa các lệnh Galaxy AI

Để đạt được kết quả tốt nhất từ Galaxy AI, việc thiết kế prompt một cách cẩn thận là rất quan trọng.

Dưới đây là các chiến lược quan trọng để tối ưu hóa chất lượng đầu ra:

Đặt các giới hạn ngay từ đầu: Đặt số từ, yêu cầu định dạng và quy định về giọng điệu ngay từ đầu của lời nhắc. Galaxy AI ưu tiên các hướng dẫn ban đầu và cung cấp kết quả chính xác hơn khi các giới hạn được đặt trước.

Sử dụng kỹ thuật 'ví dụ xấu': Hãy cho Galaxy AI thấy những gì bạn không muốn bên cạnh những gì bạn muốn. 'Tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành như 'hợp tác' sẽ cho ra kết quả viết tốt hơn so với yêu cầu mơ hồ như 'giọng điệu thoải mái'.

Thêm điểm kiểm tra chất lượng: Kết thúc các lệnh phức tạp bằng câu "Trước khi trả lời, hãy xác định ba yếu tố quan trọng nhất của yêu cầu này." Galaxy AI sẽ ưu tiên xử lý tốt hơn và phát hiện các hiểu lầm trước khi tạo ra kết quả.

Tạo các lệnh phức tạp theo từng lớp: Yêu cầu một bản phác thảo trước tiên, xem xét nó, sau đó yêu cầu mở rộng. Điều này giúp phát hiện các vấn đề cấu trúc sớm và mang lại kết quả cuối cùng tốt hơn.

Thử nghiệm với các trường hợp đặc biệt trước tiên: Thực hiện các tình huống phức tạp (độ sâu kỹ thuật, định dạng bất thường) trước khi thực hiện các công việc thông thường. Nếu nó xử lý tốt các tình huống phức tạp, nó sẽ hoạt động xuất sắc với các yêu cầu đơn giản hơn.

📮ClickUp Insight: 31% cho rằng việc giảm 40% thời gian gõ phím sẽ giúp giao tiếp nhanh hơn và tài liệu được tổ chức tốt hơn. Hãy tưởng tượng bạn có thể làm gì với thời gian đó. Brain MAX’s Talk-to-Text cho phép bạn ghi lại mọi chi tiết, mọi ý tưởng và mọi mục cần làm với tốc độ gấp 4 lần so với gõ văn bản. Chúc mừng bạn không bao giờ phải hy sinh các chi tiết quan trọng hay sự rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các lệnh AI tiêu cực. ‘Viết điều này mà không dùng thuật ngữ chuyên ngành’ hoặc ‘giải thích điều này nhưng đừng dùng thuật ngữ kỹ thuật’ giúp bạn tránh nhận được kết quả AI chung chung.

Những lỗi thường gặp cần tránh

Galaxy AI hoạt động tốt với hướng dẫn rõ ràng, nhưng một số thói quen có thể khiến kết quả đầu ra đi sai hướng. Dưới đây là những điều cần tránh.

Lỗi ❌ Điều gì có thể xảy ra sai sót 🚩 Thay vào đó, hãy làm việc cần làm này ✅ Các lệnh gợi ý được viết như suy nghĩ, không phải công việc. AI thu thập các mảnh thông tin và tạo ra kết quả lộn xộn, thiếu tập trung. Viết yêu cầu dưới dạng hướng dẫn rõ ràng, không phải là một danh sách lộn xộn. Thay đổi mục tiêu giữa các lời nhắc Kết quả kết hợp các ý định không liên quan (ví dụ: tóm tắt + kịch bản + chú thích) Đặt một mục đích duy nhất cho mỗi prompt để đảm bảo kết quả rõ ràng và nhất quán. Yêu cầu về giọng điệu nhưng không cung cấp hướng dẫn cụ thể. AI mặc định sử dụng giọng điệu trung lập, không có gì đặc biệt. Đề cập đến tâm trạng, nhịp độ hoặc tính cách mà bạn mong muốn. Nhà cung cấp các từ khóa mà không có cấu trúc phân cấp. AI quá nhấn mạnh vào các từ ngẫu nhiên và bỏ qua ưu tiên. Xác định những điều quan trọng nhất so với các chi tiết tùy chọn. Yêu cầu các định dạng mâu thuẫn với nhau Các hướng dẫn mâu thuẫn nhau dẫn đến cấu trúc không nhất quán. Phù hợp với định dạng và mục tiêu (ví dụ: dàn ý so với đoạn văn) Bỏ qua các ràng buộc cho các công việc sáng tạo Kết quả hình ảnh và văn bản trở nên mơ hồ hoặc quá cứng nhắc. Thêm giới hạn: phong cách, góc nhìn, khung hình, độ dài hoặc điểm nhấn. Sử dụng các từ lấp đầy gây nhầm lẫn ý định AI hiểu nhầm các từ ngữ mang tính thận trọng (‘có thể’, ‘một phần’, ‘loại’) Viết các hướng dẫn rõ ràng, dứt khoát. Cung cấp phản hồi mà không cần hướng dẫn mới AI lặp lại cùng một mẫu với những điều chỉnh nhỏ. Xác định những gì cần thay đổi và những gì cần giữ lại.

Giới hạn của Galaxy AI

Galaxy AI là công cụ đáng tin cậy cho các công việc sáng tạo và năng suất hàng ngày, nhưng nó vẫn có những giới hạn ảnh hưởng đến kết quả đầu ra mà bạn nhận được. Ví dụ:

Một số tính năng trên Galaxy AI tiêu tốn tín dụng, và các công cụ tạo hình ảnh sử dụng nhiều tín dụng cùng lúc. Thường thì bạn không thể biết chính xác chi phí của một công việc cho đến khi thực hiện nó.

Một số công cụ tạo nội dung (như trợ lý viết bài dài) hoạt động tốt, trong khi những công cụ khác còn chưa hoàn thiện hoặc tạo ra nội dung nông cạn, lặp đi lặp lại.

Khả năng suy luận phức tạp yếu; các công việc nhiều bước (chiến lược, khung làm việc, hướng dẫn nhiều lớp) thường bị giản lược thành các danh sách công việc bề mặt.

Galaxy AI không tích hợp sâu với các công cụ năng suất hoặc xuất bản, vì vậy bạn vẫn cần các ứng dụng bên ngoài để thực hiện quy trình làm việc thực tế.

Cách ClickUp Brain giải quyết các giới hạn của Galaxy AI

Galaxy AI giúp bạn tạo ra ý tưởng, nhưng nó không kết nối với công việc của bạn. Nó trả lời các câu hỏi mà không hiểu các công việc, dự án, tài liệu của bạn hoặc các quyết định mà nhóm của bạn đã đưa ra. Khoảng cách đó buộc bạn phải tự ghép nối các thông tin lại với nhau, và điều đó làm chậm tiến độ công việc của bạn.

ClickUp giải quyết vấn đề đó bằng cách trở thành không gian làm việc AI bối cảnh đầu tiên trên thế giới. Bạn không cần chuyển đổi công cụ hoặc xây dựng lại bối cảnh mỗi khi sử dụng prompt.

Bạn chỉ cần ở trong một không gian làm việc, và ClickUp Brain sẽ hiểu ngay công việc của bạn ngay khi bạn yêu cầu. Điều này cũng loại bỏ tình trạng phân tán AI, vì bạn không cần làm việc với nhiều trợ lý trên các ứng dụng riêng biệt. Nó cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất để con người và các trợ lý làm việc cùng nhau.

Hãy xem cách nó hỗ trợ quy trình làm việc hàng ngày của bạn. 🔄

Nhận câu trả lời dựa trên công việc thực tế của bạn

Xem trạng thái hoạt động và xác định các bước tiếp theo trong không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào các công việc, tài liệu, danh sách kiểm tra và cấu trúc dự án của bạn. Khi bạn đặt câu hỏi, nó sẽ lấy thông tin từ chính công việc mà nhóm của bạn đã tạo ra, bao gồm yêu cầu, ghi chú, cập nhật và tài nguyên liên kết.

Galaxy AI không thể làm việc này vì nó không có quyền truy cập vào bối cảnh hoạt động của bạn. Vì vậy, bạn bị mắc kẹt trong vòng lặp công việc lan rộng, phải chuyển đổi giữa thiết bị Galaxy AI và laptop để tìm kiếm tệp tin.

Với Brain, mọi thứ khác biệt.

Giả sử bạn đang điều phối một dự án mở rộng liên quan đến nhiều nhóm. Bạn yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt trạng thái hiện tại của các bộ phận kỹ thuật, tài chính và vận hành. Nó sẽ phân tích hoạt động trong không gian làm việc ClickUp của bạn và cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan chính xác về tiến độ, các vấn đề chậm trễ và các bước tiếp theo. Bây giờ, bạn có thể sử dụng thông tin này để báo cáo cho ban lãnh đạo, điều chỉnh dòng thời gian thực hiện và phân công các nhiệm vụ tiếp theo.

ClickUp Brain cũng cung cấp cho người dùng truy cập vào nhiều mô hình LLM cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini ngay trong ClickUp. Vì vậy, bạn có thể chọn phong cách suy nghĩ phù hợp mà không cần mở công cụ riêng biệt.

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mà không cần chuyển đổi công cụ thông qua ClickUp Brain.

📌 Thử prompt này: Xem xét dự án này và tóm tắt các rủi ro chính, người chịu trách nhiệm và các quyết định đang chờ xử lý. Đề xuất các bước tiếp theo cho lần xem xét tiếp theo.

Dưới đây là các cách khác nhau bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để nâng cao năng suất làm việc:

Hỏi ClickUp Brain về Không gian Làm việc ClickUp của bạn

Marketing: Biến một Biến một tài liệu ClickUp lộn xộn về kế hoạch chiến dịch thành một bản tóm tắt có cấu trúc, lấy thông tin từ các công việc nghiên cứu liên kết và ghi chú hiệu suất trong quá khứ.

Kỹ thuật: Yêu cầu ClickUp Brain quét các báo cáo lỗi trong sprint của bạn và làm nổi bật các mẫu chung trên các nền tảng hoặc thiết bị để nhóm của bạn có thể khắc phục nguyên nhân gốc rễ nhanh hơn.

HR và Quản lý nhân sự: Chuyển đổi một cuộc thảo luận dài về hiệu suất thành một kế hoạch phát triển rõ ràng trong một tài liệu Doc, phản ánh các mục tiêu được lưu trữ trong Chuyển đổi một cuộc thảo luận dài về hiệu suất thành một kế hoạch phát triển rõ ràng trong một tài liệu Doc, phản ánh các mục tiêu được lưu trữ trong các nhiệm vụ ClickUp của bạn.

Hỗ trợ khách hàng: Tổng hợp các vấn đề lặp lại phổ biến từ nhiều phiếu hỗ trợ liên quan đến một công việc tính năng để nhóm sản phẩm của bạn nắm bắt xu hướng thực tế.

Tài chính: Xem xét một dự án dự báo và yêu cầu ClickUp Brain liệt kê các rủi ro, các hành động cần thực hiện của chủ sở hữu và các hạn chót sắp tới trước khi kết thúc tháng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẹo "ngược lại" hoạt động hiệu quả. Nếu nội dung quá trang trọng, hãy yêu cầu viết theo phong cách "như khi gửi văn bản cho bạn bè". Quá casual? "Làm sao để nói điều này với sếp?" Nó sẽ điều chỉnh nhanh chóng.

Quản lý công việc của bạn với các lệnh đơn giản trên BrainGPT

Sử dụng ClickUp BrainGPT như trợ lý AI đa năng của bạn trên các công cụ và công việc

BrainGPT mở rộng khả năng của ClickUp Brain bằng cách cung cấp cho các nhóm truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mạnh mẽ nhất và cấp độ hiệu suất cao nhất cho các công việc phức tạp.

Trong khi Galaxy AI giúp bạn tạo ra ý tưởng, tóm tắt và các sản phẩm sáng tạo trên thiết bị của mình, BrainGPT là một ứng dụng AI đa năng trên desktop, hỗ trợ bạn khi cần phân tích sâu hơn, xử lý dữ liệu phức tạp hoặc tạo nội dung quy mô lớn trong Không gian Làm việc của bạn.

Nó cung cấp phản hồi nhanh hơn, kết quả chất lượng cao hơn và xử lý đáng tin cậy hơn đối với các tài liệu dài. Đây là trợ lý AI hoàn hảo trên desktop cho khi quy trình làm việc của bạn chuyển từ sáng tạo trên di động sang thực thi quy mô lớn. Sắp tới, BrainGPT sẽ trở thành lớp AI duy nhất cho mọi thứ từ nghiên cứu đến hành động.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giống như Brain, BrainGPT cũng tích hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Nhờ vậy, bạn có thể tận dụng từng công cụ AI cho các tính năng đặc biệt của nó và tùy chỉnh chúng theo nhu cầu cụ thể của mình, ví dụ như: Các câu chuyện chiến lược có luồng trình bày mạch lạc hơn thông qua Claude

Viết nội dung hướng đến khách hàng trở nên chặt chẽ hơn thông qua ChatGPT

Nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trở nên rõ ràng hơn thông qua Gemini

Hợp thành cấp cao hoạt động đáng tin cậy thông qua DeepSeek

Tạo hình ảnh và các công việc yêu cầu 100% bối cảnh công việc thông qua ClickUp Brain Chuyển đổi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong ClickUp Brain để cá nhân hóa trải nghiệm AI của bạn.

Cung cấp công việc hiệu quả hơn trên các công việc, tệp tin và nguồn web

Tập hợp các tệp, công việc và tài liệu từ tất cả các ứng dụng kết nối vào một chế độ xem duy nhất với ClickUp Enterprise Search

Bạn có thể sử dụng ClickUp Enterprise Search trong BrainGPT để lấy dữ liệu từ các công cụ kết nối của mình, như GitHub, Google Drive và SharePoint, và hiển thị kết quả ngay bên cạnh các công việc dự án của bạn. Điều này giúp bạn xem không gian làm việc kỹ thuật số của mình như một cơ sở kiến thức thống nhất.

Ví dụ, bạn lên kế hoạch cho một cuộc kiểm toán tuân thủ. Bạn hỏi BrainGPT: ‘Danh sách tất cả tài liệu liên quan đến tuân thủ GDPR từ Google Drive, SharePoint và các công việc kiểm toán trước đây.’ BrainGPT trả về một danh sách tổng hợp, vì vậy bạn có thể đính kèm chúng trực tiếp vào công việc tuân thủ của mình.

📖 Xem thêm: Các gợi ý viết để biến đổi quy trình sáng tạo của bạn trong công việc

Biến suy nghĩ thành công việc cụ thể

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay lập tức với tính năng Talk to Text trong ClickUp BrainGPT

Brain MAX bao gồm ClickUp Talk to Text — bạn nói, và nó sẽ gõ và định dạng văn bản, giúp bạn thực hiện công việc nhanh hơn 400%. Chỉ cần nhấn phím tắt, một thanh công cụ nổi sẽ xuất hiện ở đáy màn hình. Bạn nói, và ClickUp Brain MAX sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản.

Giả sử bạn đang xem xét một quy trình và muốn brainstorm cách diễn đạt cho một phần mới của SOP. Bạn nhấn phím tắt, nói đoạn văn bản dự thảo, chờ Brain MAX chuyển đổi thành văn bản, và dán trực tiếp vào tài liệu. Bạn suy nghĩ thành tiếng và ghi lại văn bản hoàn chỉnh mà không làm gián đoạn luồng suy nghĩ.

Phát huy tiềm năng sáng tạo của bạn bằng cách tự động hóa các công việc với Agents.

ClickUp AI Agents được thiết kế để giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian, giúp bạn tập trung vào công việc sáng tạo và chiến lược.

Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các tác nhân AI Autopilot tùy chỉnh của ClickUp.

Khác với các quy trình làm việc thủ công hoặc công cụ độc lập, các Agent này hoạt động "luôn trong bối cảnh, luôn hoạt động", lắng nghe câu hỏi, đưa ra thông tin hữu ích, tạo báo cáo và quản lý quy trình làm việc tự động.

Trong khi Galaxy AI cung cấp khả năng sáng tạo trực tiếp trên thiết bị (gợi ý viết, hình ảnh, chỉnh sửa văn bản và phát triển ý tưởng), các Trợ lý AI của ClickUp sẽ biến những gì bạn tạo ra thành công việc có thể thực hiện được và được tổ chức khoa học. Chúng giúp tạo công việc, quản lý thời hạn, tóm tắt quyết định và duy trì sự đồng bộ hóa mọi thứ — cầu nối giữa cảm hứng và thực thi.

Gặp gỡ ClickUp: Hệ thống Năng suất Galaxy

Những ý tưởng mới mẻ luôn mang lại cảm giác tuyệt vời, đặc biệt là khi chúng xuất hiện đúng lúc công việc của bạn cần một cú hích.

Các lệnh Galaxy AI giúp bạn duy trì động lực, giữ cho suy nghĩ của bạn luôn trôi chảy và mang lại sự thuận tiện hơn cho các công việc hàng ngày. Khi bạn đã quen với cách điều hướng các lệnh của mình, sự sáng tạo và năng suất của bạn sẽ trở nên dễ dự đoán hơn và ít bối rối hơn.

ClickUp cung cấp không gian để bạn phát triển những ý tưởng đó xa hơn.

Bạn lập kế hoạch, viết, tạo và tổ chức mọi thứ trong một nơi duy nhất, và ClickUp Brain + Brain MAX luôn kết nối với công việc thực tế của bạn. Chúng đọc các công việc của bạn, trích xuất từ tài liệu, hiểu các dòng thời gian và giúp bạn hành động nhanh hơn mà không mất bối cảnh. Đó chính là nơi nỗ lực tạo prompt của bạn phát huy hiệu quả.

