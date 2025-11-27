Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Sage Intacct dành cho các nhóm tài chính hiện đại

Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình bị chi phối bởi các bảng tính, chủ đề email và quy trình phê duyệt phân tán trên nhiều công cụ? Nếu Sage Intacct bắt đầu gặp khó khăn với nhu cầu quản lý nhiều thực thể, yêu cầu báo cáo nâng cao hoặc tích hợp mới, đã đến lúc khám phá các giải pháp thay thế.

Mục tiêu không phải là thay thế hoàn toàn các công cụ hiện tại của bạn ngay lập tức. Mục tiêu là xác định một hệ thống ERP phù hợp với yêu cầu kiểm toán nghiêm ngặt, các biện pháp kiểm soát quản lý tài chính và thực tế của các nhóm làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Hướng dẫn này so sánh các tùy chọn phần mềm kế toán đáng tin cậy cho việc hợp nhất, kế toán dự án và các quy trình làm việc đòi hỏi tuân thủ cao. Bạn sẽ thấy những ưu điểm, nhược điểm và những điều cần lưu ý trong quá trình chuyển đổi.

Bạn cũng sẽ thấy cách ClickUp có thể hoạt động song song với sổ cái của bạn như một lớp quản lý tài chính — tập trung các công việc, quy trình phê duyệt, danh sách kiểm tra đóng sổ và bảng điều khiển.

Tăng cường kỷ luật đóng sổ và giảm thiểu công việc làm lại với mẫu danh sách kiểm tra đóng sổ cuối tháng ClickUp.

10 giải pháp thay thế Sage Intacct nổi bật

Dưới đây là so sánh nhanh các tùy chọn thay thế tốt nhất cho Sage Intacct để giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp dựa trên các tính năng chính, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Đánh giá ClickUp Các nhóm có kích thước khác nhau quản lý hoạt động tài chính cùng với hệ thống ERP của họ. Phê duyệt và Tự động hóa, Hoàn thành danh sách kiểm tra với Công việc và Công việc con, Trường Tùy chỉnh và Trạng thái tùy chỉnh, Tài liệu và Quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) với lịch sử phiên bản, Trò chuyện và Bình luận được giao, Bảng điều khiển cho BvA, tiền mặt và tuổi nợ phải thu (AR). Có kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp. G2: 4.7/5 (10.500+) Capterra: 4.6/5 (4.500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Các nhóm lớn đang tìm kiếm hệ thống ERP toàn cầu, đa thực thể với độ sâu chức năng. Hợp nhất đa chi nhánh và đa tiền tệ, Nhận diện doanh thu theo ASC 606, Quản lý hàng tồn kho và giao hàng, Kế toán dự án, Bảng điều khiển SuiteAnalytics, Tích hợp SuiteApps. Giá cả tùy chỉnh G2: 4.1/5 (4.300+) Capterra: 4.2/5 (1.700+) Acumatica Các nhóm từ trung bình đến lớn cần một hệ thống ERP linh hoạt với khả năng kế toán dự án mạnh mẽ. Kế toán dự án với ngân sách và công việc đang thực hiện (WIP), Phiên bản phân phối và xây dựng, Quản lý đa công ty và hợp nhất, Bảng điều khiển dựa trên vai trò và báo cáo nâng cao, Tích hợp API mở và thị trường ứng dụng. Giá cả tùy chỉnh G2: 4.4/5 (1.500+) Capterra: 4.5/5 (300+) Certinia (FinancialForce) Các tổ chức dịch vụ trên Salesforce Quản lý dịch vụ chuyên nghiệp (PSA) và kế toán dự án, Thanh toán theo gói đăng ký và cột mốc theo ASC 606, Hỗ trợ nhiều thực thể và nhiều tiền tệ, Phân tích tích hợp Salesforce, Tích hợp AppExchange. Giá cả tùy chỉnh G2: 4.1/5 (1.100+) Capterra: 4.0/5 (50+) SAP S/4HANA Cloud Các doanh nghiệp đang chuẩn hóa trên SAP Kế toán và tuân thủ toàn cầu, Phân tích thời gian thực tích hợp, Phần mở rộng SAP BTP, Kế toán tài sản và tính toán chi phí sản phẩm, Không gian Làm việc và quy trình phê duyệt dựa trên vai trò. Giá cả tùy chỉnh G2: 4.0/5 (830+) Capterra: 4.4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Các nhóm tập trung vào Microsoft tại các tổ chức lớn Hệ thống sổ cái tổng hợp (GL), công nợ phải trả (AP), công nợ phải thu (AR) và dự án, báo cáo Power BI, quy trình phê duyệt tự động hóa Power Automate và Copilot, tích hợp bản địa với Microsoft 365, hỗ trợ nhiều công ty và tổng hợp cơ bản. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $70/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.0/5 (870+) Capterra: 4.1/5 (190+) Odoo Các nhóm quy mô trung bình đang tìm kiếm một hệ thống ERP mô-đun với khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ. Kế toán tích hợp, Quản lý kho và MRP, Mua hàng và dự án, Quy trình làm việc tùy chỉnh, Thương mại điện tử và thanh toán, Tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $31.01/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.2/5 (310+) Capterra: 4.1/5 (1.270+) QuickBooks (Trực tuyến / Enterprise) Các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình nâng cấp từ hệ thống kế toán cơ bản Hóa đơn, Quản lý công nợ phải thu/phải trả (AP/AR), Kết nối tài khoản ngân hàng, Theo dõi thời gian và dự án, Quản lý kho cơ bản, Tiện ích bổ sung tính lương và thanh toán. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $19/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.0/5 (3.550+) Capterra: 4.3/5 (8.170+) Gravity Software Các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp kế toán đa thực thể trên nền tảng Microsoft Power Platform Sổ cái tổng hợp đa thực thể tập trung với giao dịch liên công ty, báo cáo theo chiều, phần mở rộng hệ sinh thái Microsoft, quy trình phê duyệt và nhật ký kiểm toán. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $210/tháng G2: 4.2/5 (30+) Capterra: Không đủ đánh giá Xledger Nhóm tài chính dựa trên đám mây với các thực thể quốc tế Tự động hóa quy trình đối chiếu công nợ phải trả (AP) và ngân hàng, Tổng hợp đa công ty và đa tiền tệ, Bảng điều khiển lập ngân sách và dự báo, Quy trình làm việc và kiểm soát tích hợp sẵn. Giá cả tùy chỉnh G2: 4.3/5 (50+) Capterra: Không đủ đánh giá

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Sage Intacct?

Chuyển đổi hệ thống tài chính cốt lõi không chỉ là việc tìm kiếm tính năng. Bạn cần sự kiểm soát đáng tin cậy ngay từ hôm nay, cùng với khả năng mở rộng khi số lượng đơn vị, loại tiền tệ và yêu cầu báo cáo tăng lên.

Sử dụng danh sách kiểm tra nhanh, thân thiện với CFO này để chọn giải pháp thay thế Sage Intacct lý tưởng cho tổ chức của bạn. Việc cần làm là chọn giải pháp đáp ứng các yêu cầu sau:

Xử lý việc hợp nhất nhiều thực thể, giao dịch giữa các công ty và mục nhập đa tiền tệ mà không cần giải pháp tạm thời.

Áp dụng quy trình phê duyệt sẵn sàng cho kiểm toán, quyền truy cập dựa trên vai trò và nhật ký thay đổi đầy đủ.

Cung cấp báo cáo thời gian thực với các bảng điều khiển linh hoạt.

Tìm hiểu sâu về kế toán dự án, dịch vụ và sản xuất, để bạn không cần phải sử dụng các công cụ riêng biệt.

Tích hợp mượt mà với hệ thống lương/quản lý nhân sự (HCM), CRM, dữ liệu ngân hàng, chi phí, thuế và thanh toán.

Cân bằng nỗ lực triển khai, chi phí tổng thể và hỗ trợ lâu dài từ nhà cung cấp.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Sage Intacct dành cho nhóm tài chính

Sage Intacct hoạt động tốt cho nhiều nhóm, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp—đặc biệt khi các yêu cầu về nhiều thực thể, báo cáo nâng cao hoặc tích hợp mới bắt đầu tích tụ. Dưới đây là các lựa chọn thay thế mạnh mẽ nhất để xem xét, cùng với so sánh về khả năng kiểm soát, quy mô và chi phí tổng thể.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp

1. ClickUp (Phù hợp nhất để quản lý hoạt động tài chính cùng với hệ thống ERP của bạn)

Tập trung quy trình đóng sổ, phê duyệt, ngân sách và báo cáo trong một không gian làm việc duy nhất với ClickUp dành cho nhóm tài chính

Nhiều doanh nghiệp cảm thấy gánh nặng của sự phân tán công việc — các công việc, quy trình phê duyệt, tệp tin và bằng chứng được phân tán khắp email, bảng tính, trò chuyện và các ứng dụng kinh doanh riêng lẻ.

Kết hợp với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), các quy trình hàng ngày trở nên chậm chạp và tốn kém.

Các nhóm thường phải dựa vào các hệ thống riêng biệt cho việc tiếp nhận yêu cầu, phê duyệt, quản lý nhân sự và hợp tác.

ClickUp cho nhóm tài chính giải quyết các vấn đề này bằng cách tích hợp quy trình phê duyệt, danh sách kiểm tra hoàn thành, tài liệu và bảng điều khiển thời gian thực ngay bên cạnh sổ cái của bạn. Điều này giúp nhóm tài chính tiêu chuẩn hóa quy trình, tự động hóa việc chuyển giao công việc và theo dõi tiến độ mà không cần chuyển đổi công cụ.

Dưới đây là tổng quan nhanh về cách bạn có thể sử dụng các tính năng khác nhau của ClickUp:

Quy trình phê duyệt linh hoạt, tự động hóa mà bạn có thể kiểm soát với ClickUp Automations

Tiết kiệm thời gian với các quy trình làm việc tự động hóa bằng ClickUp Automations

Loại bỏ tình trạng chậm trễ cuối tháng do tắc nghẽn email với ClickUp tự động hóa, nơi công việc tự động di chuyển. Thiết lập các trigger và hành động đơn giản một lần, và các công việc tiếp tục di chuyển mà không cần nhắc nhở liên tục.

📌Ví dụ. Một hóa đơn trên $10,000 sẽ được chuyển đến FP&A và Kế toán trưởng. Nếu được gắn thẻ "Rush", ngày đáo hạn sẽ là ngày hôm nay và một thông báo nhắc nhở sẽ xuất hiện trong nhóm chat. Khi tệp đính kèm cần thiết được cung cấp, trạng thái sẽ chuyển sang "Sẵn sàng để đăng" và tất cả mọi người sẽ được thông báo.

Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong các công việc đóng với nhiệm vụ ClickUp

Phân chia các bước đóng sổ cuối tháng, đối chiếu và phê duyệt thành các bước có thể theo dõi bằng nhiệm vụ ClickUp

Để đảm bảo quá trình chuẩn bị và xem xét luôn hiển thị rõ ràng, nhiệm vụ ClickUp gán chủ sở hữu và ngày đáo hạn cho mỗi bước, với giao diện sạch sẽ hiển thị những công việc cần hoàn thành hôm nay và ngày mai.

Phân chia các công việc lớn như đối chiếu ngân hàng, dự phòng và phân tích biến động bằng cách sử dụng Danh sách công việc và công việc con.

Thêm bối cảnh cho công việc thông qua Trường Tùy chỉnh và tăng tính rõ ràng với các trạng thái rõ ràng.

Quản lý công việc lặp lại bằng mẫu và lịch trình định kỳ.

Theo dõi tiến độ với chế độ xem Danh sách hoặc Bảng, và lọc theo thực thể hoặc bộ phận để hiển thị thông tin.

Vì các công việc này được tích hợp trực tiếp với hệ thống ERP và các ứng dụng kinh doanh khác, nó mang lại cảm giác như một hệ thống duy nhất thay vì một loạt bảng tính khác.

Các bản cập nhật không làm gián đoạn luồng công việc với ClickUp Trò chuyện và Tài liệu

Giữ các cuộc hội thoại cuối tháng và quy trình phê duyệt trong một chủ đề chia sẻ với ClickUp Chat

Giữ cho các nhóm làm việc đồng bộ bằng cách tập trung hóa giao tiếp.

Bắt đầu một chủ đề trò chuyện trong công việc liên quan bằng ClickUp Chat để mọi người đều có bối cảnh. Kết nối các quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs) của bạn trong ClickUp Tài liệu với lịch sử phiên bản để mọi người thực hiện công việc dựa trên một nguồn thông tin chính xác.

Thêm tệp đính kèm, @gán bình luận cho người xem xét phù hợp, thêm người theo dõi để hiển thị tính minh bạch và mời khách với quyền truy cập hạn chế khi cần thiết. Kiểm toán viên có thể theo dõi quá trình một cách im lặng và cập nhật thông tin mà không cần tổ chức cuộc họp thêm.

Điều này giúp các nhóm đa đơn vị duy trì sự đồng bộ xuyên suốt các múi giờ.

Đánh giá và báo cáo thúc đẩy sự thay đổi với bảng điều khiển ClickUp

Xem nhanh tiến độ đóng sổ, tình hình tiền mặt và tuổi nợ phải thu với bảng điều khiển ClickUp

Từ việc theo dõi tuổi thọ đến so sánh ngân sách với số liệu thực tế, theo dõi những gì bộ phận tài chính quan tâm với các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh . Mỗi tiện ích đều lấy dữ liệu trực tiếp từ các công việc và Trường Tùy chỉnh, vì vậy bạn sẽ không bao giờ phải xem các số liệu cũ.

Xem trạng thái hoàn thành công việc, các phê duyệt quá hạn và các rào cản khẩn cấp trên một màn hình. Khi có điều gì đó không ổn, bạn có thể nhấp một lần để chuyển đến công việc và khắc phục nó.

Chia sẻ liên kết trực tiếp với ban lãnh đạo để họ có thể theo dõi tình hình thực tế theo thời gian thực. Không cần xuất bảng tính hay chuẩn bị bản trình chiếu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tăng tốc quá trình đóng sổ với ClickUp Brain. Yêu cầu Brain soạn thảo phân tích dòng tiền, bản tường trình sổ cái và danh sách kiểm tra lăn tiếp từ bối cảnh công việc, sau đó sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX để ghi chú hướng dẫn ngay tại chỗ. Tích hợp các trợ lý AI để thông báo cho người phê duyệt, cập nhật trạng thái khi có tệp đính kèm và xuất bản bản tóm tắt kết thúc sạch sẽ cho ban lãnh đạo — tất cả mà không cần công cụ bổ sung. Bắt đầu tiết kiệm hàng giờ cho các cuộc đánh giá cuối tháng và phân tích chênh lệch bằng cách tự động hóa chúng với ClickUp Brain. Cùng nhau, ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX giúp các nhóm tài chính tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần bằng cách loại bỏ công việc lặp đi lặp lại như soạn thảo và tìm kiếm, để bạn có thể tập trung vào phân tích, dự báo dòng tiền và đóng sổ kế toán thay vì phải viết lại các bản cập nhật.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý quy trình phê duyệt và chuyển giao công việc với ClickUp tự động hóa

Theo dõi BvA, tiền mặt, tuổi nợ phải thu (AR aging) và tiến độ đóng sổ trên bảng điều khiển ClickUp.

Tiêu chuẩn hóa các bước đóng sổ và kiểm toán với Công việc, Trường Tùy chỉnh, Trạng thái và Tài liệu.

Thu thập yêu cầu mua hàng và tiêu chuẩn hóa quy trình onboarding nhà cung cấp thông qua ClickUp biểu mẫu với nhật ký kiểm tra.

Giữ mọi hoạt động hợp tác trong một nơi duy nhất với bình luận công việc, trò chuyện và tài liệu có phiên bản.

Tổ chức công việc tài chính theo đơn vị hoặc bộ phận và báo cáo theo thời gian thực.

Giới hạn của ClickUp

Sự đa dạng về tính năng có thể khiến quá trình triển khai ban đầu diễn ra chậm, tuy nhiên các khóa học miễn phí trên ClickUp University có thể hỗ trợ.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.600 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Chúng tôi đã tiêu chuẩn hóa quy trình đóng sổ cuối tháng trong ClickUp. Chủ sở hữu và ngày đáo hạn được xác định rõ ràng, và bảng điều khiển hiển thị những gì còn lại mà không cần phải theo dõi cập nhật.

Chúng tôi đã tiêu chuẩn hóa quy trình đóng sổ cuối tháng trong ClickUp. Chủ sở hữu và ngày đáo hạn được xác định rõ ràng, và bảng điều khiển hiển thị những gì còn lại mà không cần phải theo dõi cập nhật.

2. Oracle NetSuite (Phù hợp nhất cho ERP toàn cầu, đa thực thể với độ sâu chức năng)

qua NetSuite

Khi doanh nghiệp mở rộng sang các đơn vị, tiền tệ và chế độ thuế khác nhau, quá trình thiết lập hệ thống phần mềm kế toán tổng hợp bắt đầu gặp khó khăn. NetSuite là một hệ thống ERP đám mây được thiết kế cho việc hợp nhất nhiều chi nhánh, ghi nhận doanh thu và kiểm soát chi tiết trên nhiều ngành nghề.

Với phần mềm này, các nhóm tài chính có được nguồn thông tin duy nhất cho đơn đặt hàng, hóa đơn, dự án và quản lý tài chính, cùng với SuiteAnalytics để chế độ xem theo vai trò và chỉ số KPI.

Điểm mạnh nhất của nó là khả năng mở rộng. Các tính năng như loại bỏ đa thực thể, định giá lại đa tiền tệ và địa phương hóa được tích hợp sẵn, vì vậy bạn không cần phải ghép nối các hệ thống riêng biệt.

Bạn có thể thêm phần mềm CRM và PSA (tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp) để giảm thiểu chi phí tích hợp hoặc giữ nguyên hệ thống hiện tại và kết nối chúng thông qua SuiteTalk và SuiteApps.

Các tính năng nổi bật của NetSuite

Tích hợp các thực thể đa dạng, chi nhánh đa dạng và tiền tệ đa dạng với các loại trừ tự động hóa.

Xác nhận doanh thu tuân thủ ASC 606 và lịch trình sẵn sàng cho kiểm toán.

Quản lý hàng tồn kho và giao hàng với kế hoạch nhu cầu và theo dõi chi phí nhập khẩu.

Theo dõi kế toán dự án với thời gian, chi phí, công việc đang thực hiện (WIP) và lợi nhuận.

Tạo chế độ xem cho lãnh đạo và kiểm soát viên bằng các sổ làm việc và bảng điều khiển của SuiteAnalytics.

Mở rộng nền tảng với SuiteApps và tích hợp cho thuế, thanh toán và thương mại điện tử.

Giới hạn của NetSuite

Có thể gây phức tạp cho các nhóm nhỏ chỉ có nhu cầu kế toán cơ bản.

Các nỗ lực triển khai và tùy chỉnh có thể tốn kém nếu không có đối tác có kinh nghiệm.

Các mô-đun nâng cao làm tăng chi phí tổng thể và yêu cầu quyền sở hữu rõ ràng để duy trì.

Giá cả của NetSuite

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NetSuite

G2: 4. 1/5 (4.300+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 1.700 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về NetSuite

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Tôi thực sự đánh giá cao cách NetSuite đơn giản hóa việc làm việc trên nhiều thị trường. Các tính năng địa phương hóa và tích hợp của nó giúp việc phối hợp các dự án toàn cầu trở nên dễ dàng hơn và giảm bớt nỗ lực thủ công. Tính năng hiển thị cả tài chính và quy trình làm việc mà nó cung cấp cũng là một lợi thế lớn trong việc duy trì tiến độ dự án.

Tôi thực sự đánh giá cao cách NetSuite đơn giản hóa việc làm việc trên nhiều thị trường. Các tính năng địa phương hóa và tích hợp của nó giúp việc phối hợp các dự án toàn cầu trở nên dễ dàng hơn và giảm bớt nỗ lực thủ công. Tính năng hiển thị cả tài chính và quy trình làm việc mà nó cung cấp cũng là một lợi thế lớn trong việc duy trì tiến độ dự án.

3. Acumatica (Phù hợp nhất cho ERP linh hoạt dành cho thị trường trung bình với khả năng kế toán dự án mạnh mẽ)

qua Acumatica

Khi một doanh nghiệp kinh doanh đang phát triển cần các tính năng kế toán dự án, phân phối và xây dựng sâu hơn, Acumatica nổi bật. Đây là hệ thống ERP đám mây được thiết kế cho các nhóm trung bình muốn có tính linh hoạt mà không cần ghép nối các hệ thống riêng biệt.

Các nhà lãnh đạo tài chính có thể kiểm soát quản lý tài chính, doanh thu và chi phí trong khi các hoạt động vận hành quản lý hàng tồn kho, đơn đặt hàng và dịch vụ tại hiện trường trong một nền tảng duy nhất.

Điểm mạnh của Acumatica là tính linh hoạt. Bạn có thể thêm các mô-đun khi kinh doanh phát triển, tùy chỉnh quy trình phê duyệt theo quy định của kinh doanh và báo cáo theo đơn vị, dự án hoặc dòng sản phẩm. Các API mở giúp tích hợp với các hệ thống khác trở nên đơn giản, đảm bảo hệ thống công nghệ của bạn luôn kết nối.

Các tính năng nổi bật của Acumatica

Quản lý kế toán dự án từ đầu đến cuối với ngân sách, công việc đang thực hiện (WIP), thời gian và chi phí, đơn đặt hàng thay đổi và lợi nhuận.

Quản lý phân phối với các chức năng đơn đặt hàng, mua hàng và quản lý kho, cùng các phiên bản dành cho xây dựng và sản xuất.

Hỗ trợ quản lý nhiều công ty, nhiều loại tiền tệ và hợp nhất với quy trình phê duyệt sẵn sàng cho kiểm toán.

Tạo bảng điều khiển và chỉ số KPI dựa trên vai trò cho bộ phận kiểm soát, FP&A và vận hành với tính năng báo cáo nâng cao.

Kết nối với CRM, thương mại điện tử, thuế và thanh toán thông qua API mở và tích hợp bên thứ ba từ thị trường.

Giới hạn của Acumatica

Các tính năng đa dạng có thể yêu cầu triển khai do đối tác dẫn dắt để tùy chỉnh phù hợp.

Cần có kế hoạch để quản lý các mô-đun và sử dụng, để chi phí phù hợp với ROI.

Các nhóm mới sử dụng ERP toàn diện có thể cần thời gian đào tạo để làm quen với quy trình làm việc.

Giá cả của Acumatica

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Acumatica

G2: 4.4/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Acumatica

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Điều tôi thực sự thích ở Acumatica là hệ thống rất linh hoạt và thân thiện với người dùng. Sau khi quen với các giao diện, việc di chuyển giữa các mô-đun như Dự án, Phân phối và Sản xuất trở nên khá dễ dàng.

Điều tôi thực sự thích ở Acumatica là hệ thống rất linh hoạt và thân thiện với người dùng. Sau khi quen với các giao diện, việc di chuyển giữa các mô-đun như Dự án, Phân phối và Sản xuất trở nên khá dễ dàng.

4. Certinia (Trước đây là FinancialForce) (Phù hợp nhất cho các tổ chức dịch vụ trên Salesforce)

qua Certinia

Certinia được thiết kế dành cho các nhóm hướng dịch vụ đã sử dụng Salesforce. Nó tích hợp quản lý tài chính, kế toán dự án và PSA trên một nền tảng duy nhất, giúp bộ phận tài chính, triển khai và bán hàng làm việc dựa trên cùng một dữ liệu CRM. Hóa đơn, doanh thu và tỷ lệ sử dụng được đồng bộ hóa, giúp giảm thiểu công việc lặp lại cho bộ phận kiểm soát và PMO, đồng thời bảo vệ biên lợi nhuận.

Vì nó là giải pháp tích hợp sẵn với Salesforce, nó phù hợp với các quy trình làm việc hiện có của bạn: phê duyệt, đối tượng và bảng điều khiển. Ngoài ra, bạn còn được hưởng các tính năng như thanh toán theo gói, ghi nhận doanh thu theo ASC 606 và hợp nhất đa thực thể.

Quản lý tài nguyên và dự báo giúp lãnh đạo có chế độ xem rõ ràng về sức chứa và lợi nhuận theo dự án hoặc lĩnh vực.

Các tính năng nổi bật của Certinia

Quản lý kế toán dịch vụ chuyên nghiệp (PSA) và dự án với theo dõi thời gian, chi phí, công việc đang thực hiện (WIP) và biên lợi nhuận.

Tự động hóa thanh toán theo đăng ký và theo cột mốc thời gian với quy định ghi nhận doanh thu ASC 606.

Quản lý việc hợp nhất đa thực thể và đa tiền tệ với quy trình phê duyệt sẵn sàng cho kiểm toán.

Sử dụng phân tích tích hợp sẵn của Salesforce cho báo cáo theo vai trò trong các bộ phận bán hàng, giao hàng và tài chính.

Mở rộng thông qua AppExchange và tích hợp với các hệ thống thanh toán, thuế và các hệ thống khác.

Giới hạn của Certinia

Yêu cầu nền tảng Salesforce và kỹ năng quản trị viên, điều này có thể làm tăng nỗ lực triển khai.

Khả năng quản lý sản xuất và kho hàng không mạnh mẽ bằng các bộ giải pháp được thiết kế riêng cho các ngành này.

Giấy phép và các tiện ích bổ sung có thể làm tăng tổng chi phí cho các nhóm nhỏ.

Giá cả của Certinia

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Certinia

G2: 4. 1/5 (1.100+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (hơn 50 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Certinia

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Điều tôi thích nhất ở Certinia Financial Management Cloud là khả năng tích hợp dễ dàng với Salesforce và cách nó tập trung dữ liệu tài chính, giúp việc báo cáo và đang theo dõi trở nên đơn giản hơn nhiều.

Điều tôi thích nhất ở Certinia Financial Management Cloud là khả năng tích hợp dễ dàng với Salesforce và cách nó tập trung dữ liệu tài chính, giúp việc báo cáo và đang theo dõi trở nên đơn giản hơn nhiều.

5. SAP S/4HANA trên đám mây (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp đang chuẩn hóa trên SAP)

qua SAP

Nếu nhóm tài chính của bạn hoạt động tại nhiều quốc gia, SAP S/4HANA Cloud giúp tiêu chuẩn hóa kế toán cốt lõi. Bạn sẽ nhận được một bảng tài khoản toàn cầu với báo cáo thuế và pháp lý địa phương, cùng với khả năng đa tiền tệ và địa phương hóa, giúp giảm bớt các giải pháp tạm thời vào cuối kỳ.

Các tính năng kiểm soát được tích hợp sẵn. Quyền truy cập dựa trên vai trò, quy trình phê duyệt và kiểm tra phân tách nhiệm vụ tạo ra một bản ghi kiểm toán rõ ràng, trong khi quy trình từ đơn đặt hàng đến thu tiền và từ mua hàng đến thanh toán tuân theo các bước đã định sẵn để mỗi chi nhánh hoạt động theo cách tương tự.

Các nhóm sản xuất và tuân thủ quy định có thể truy cập tính toán chi phí sản phẩm, theo dõi lô hàng hoặc lô sản phẩm, quản lý chất lượng và kế toán tài sản trong cùng một hệ thống.

Báo cáo được tích hợp sẵn, với các bảng điều khiển hiển thị ngân sách, chênh lệch và tình trạng nợ phải thu mà không cần xuất dữ liệu, và bạn có thể truy cập từ chỉ số KPI đến giao dịch gốc. Các nhà lãnh đạo có thể xem các chế độ xem nhất quán theo đơn vị, nhà máy hoặc khu vực.

Các tính năng nổi bật của SAP S/4HANA trên đám mây

Tiêu chuẩn hóa kế toán đa thực thể, đa tiền tệ với các tùy chỉnh địa phương và tự động hóa tuân thủ.

Sử dụng phân tích tích hợp để báo cáo thời gian thực và phân tích kết thúc kỳ kế toán.

Mở rộng quy trình với SAP BTP và các tích hợp sẵn có với hệ thống lương, thuế và các hệ thống khác.

Hỗ trợ các tình huống phức tạp trong kế toán tài sản, tính giá thành sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng.

Mở rộng quy mô với không gian làm việc dựa trên vai trò và quy trình phê duyệt cho bộ phận kiểm soát và dịch vụ chung.

Giới hạn của SAP S/4HANA Cloud

Phạm vi rộng có thể gây phức tạp cho các nhóm không có kinh nghiệm với SAP.

Các chương trình triển khai yêu cầu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đối tác và quyền sở hữu nội bộ.

Các tùy chỉnh và tiện ích bổ sung có thể làm tăng tổng chi phí.

Giá cả của SAP S/4HANA trên đám mây

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SAP S/4HANA Cloud

G2: 4/5 (830+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (350+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về SAP S/4HANA Cloud

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thực sự thích tốc độ xử lý nhanh chóng của mọi thứ — giao dịch và báo cáo diễn ra cực kỳ nhanh. Ví dụ, khi tôi truy cập dữ liệu kho hàng, nó được cập nhật theo thời gian thực, điều này giúp rất nhiều trong việc ra quyết định.

Tôi thực sự thích tốc độ xử lý nhanh chóng của mọi thứ — giao dịch và báo cáo diễn ra cực kỳ nhanh. Ví dụ, khi tôi truy cập dữ liệu kho hàng, nó được cập nhật theo thời gian thực, điều này giúp rất nhiều trong việc ra quyết định.

📮ClickUp Insight: Đối với 34% số người tham gia khảo sát của chúng tôi, sự chậm trễ trong quyết định xuất phát từ việc chờ đợi sự phê duyệt của quản lý, biến các quy trình phê duyệt đơn giản thành rào cản. Càng chờ lâu, bạn càng phải chờ lâu hơn. ⏳Với Quy trình Phê duyệt Tự động hóa của ClickUp, các công việc có thể được tự động chuyển đến người phê duyệt phù hợp và được xử lý ngay lập tức. Không còn phải trò chuyện liên tục, không còn phải tìm kiếm trong hộp thư đến — chỉ cần tiến độ trơn tru, không cần can thiệp. ✅

6. Microsoft Dynamics 365 (Phù hợp nhất cho các nhóm tập trung vào Microsoft)

qua Microsoft

Dynamics 365 hoạt động mượt mà nếu nhóm của bạn đã sử dụng Microsoft 365 và Power BI. Tính năng đăng nhập một lần, tích hợp Outlook và Teams, cùng giao diện quen thuộc giúp quá trình triển khai diễn ra nhanh chóng.

Business Central phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các tính năng kế toán cơ bản, quản lý kho và sản xuất nhẹ. Các tính năng quản lý dự án, theo dõi thời gian và phê duyệt đơn giản được tích hợp sẵn, và kết nối tài khoản ngân hàng giúp đối chiếu nhanh chóng. Khi nhu cầu phát triển, bạn có thể thêm các phần mở rộng từ AppSource.

Dynamics 365 Finance có mục tiêu hướng đến các tổ chức quy mô lớn. Bạn sẽ có các tính năng kiểm soát mạnh mẽ hơn, hợp nhất đa công ty và kế hoạch ngân sách, cùng với các quy tắc chi tiết về tiền mặt, tín dụng và thuế. Hỗ trợ địa phương hóa đảm bảo tuân thủ quy định trên các khu vực.

Tự động hóa kết nối mọi thứ: Power Automate quản lý quy trình phê duyệt và chuyển giao, Power Apps xử lý yêu cầu từ nhà cung cấp hoặc kiểm tra chi tiêu, Power BI tạo bảng điều khiển trực tiếp, các tiện ích bổ sung Excel giúp báo cáo nhanh chóng, và bảo mật theo vai trò cùng lịch sử kiểm tra cung cấp cho bộ phận tài chính quyền kiểm soát cần thiết.

Các tính năng tốt nhất của Dynamics 365

Đồng bộ hóa Sổ cái tổng hợp (GL), Công nợ phải thu/phải trả (AP/AR), dự án và tài sản cố định trong một hệ thống ERP.

Xây dựng báo cáo gần thời gian thực với Excel và Power BI

Tối ưu hóa quy trình phê duyệt và chuyển giao công việc với Power Automate và Copilot

Kết nối bán hàng và dịch vụ thông qua tích hợp Microsoft gốc.

Hỗ trợ quản lý nhiều công ty, nhiều loại tiền tệ và các hoạt động tổng hợp cơ bản.

Giới hạn của Dynamics 365

Lựa chọn mô-đun và giấy phép yêu cầu kế hoạch để quản lý chi phí.

Các ngành sản xuất tiên tiến hoặc hợp nhất toàn cầu có thể cần các tiện ích bổ sung.

Việc triển khai có thể khác nhau tùy theo đối tác, điều này ảnh hưởng đến dòng thời gian và kết quả.

Giá cả của Dynamics 365

Business Central: $70/tháng cho mỗi người dùng

Tài chính: $210/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Dynamics 365

G2: 4.0/5 (870+ đánh giá)

Capterra: 4.1/5 (190+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Dynamics 365

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Trải nghiệm tổng thể của tôi với Dynamics 365 là tích cực nhờ khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công cụ của Microsoft, tính linh hoạt trong tùy chỉnh và khả năng tự động hóa mạnh mẽ, mặc dù đôi khi nó bị cản trở bởi đường cong học tập dốc và các cấu hình phức tạp.

Trải nghiệm tổng thể của tôi với Dynamics 365 là tích cực nhờ khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công cụ của Microsoft, tính linh hoạt trong tùy chỉnh và khả năng tự động hóa mạnh mẽ, mặc dù đôi khi nó bị cản trở bởi đường cong học tập dốc và các cấu hình phức tạp.

7. Odoo (Phù hợp nhất cho hệ thống ERP mô-đun với khả năng kiểm soát chi phí mạnh mẽ)

qua Odoo

Odoo giúp bạn bắt đầu một cách dễ dàng. Hầu hết các nhóm bắt đầu với Kế toán, sau đó thêm Bán hàng, Kho hàng, Dự án hoặc CRM theo nhu cầu. Vì tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, các số của bạn luôn đồng bộ.

Phần mềm giúp bạn gửi hóa đơn, đồng bộ hóa dữ liệu ngân hàng và đang theo dõi thuế. Nếu bạn bán sản phẩm, kết nối Sales và Inventory để báo giá, đơn đặt hàng và tồn kho luôn đồng bộ. Nếu bạn cung cấp dịch vụ, thêm dự án để theo dõi thời gian, chi phí và tiến độ giao hàng.

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, Odoo sẽ thích ứng. Thêm các quy trình phê duyệt, danh sách kiểm tra và Trường Tùy chỉnh để phù hợp với cách làm việc của bạn, và tùy chỉnh giao diện với Studio. Bật chế độ đa công ty và đa tiền tệ khi bắt đầu mở rộng.

Bạn có thể tích hợp các dịch vụ thanh toán, thuế hoặc thương mại điện tử từ thị trường, chỉ bật các ứng dụng cần thiết và duy trì tên và mẫu nhất quán để báo cáo luôn gọn gàng.

Các tính năng nổi bật của Odoo

Sử dụng phần mềm kế toán tích hợp với tính năng lập hóa đơn, kết nối tài khoản ngân hàng và quản lý thuế.

Thêm quản lý kho, MRP, mua hàng và giao hàng dự án trong cùng một bộ công cụ.

Tùy chỉnh giao diện và quy trình làm việc đồng thời duy trì tính nhất quán trong báo cáo.

Kết nối với thương mại điện tử và thanh toán thông qua các tích hợp bên thứ ba trên nền tảng thương mại điện tử.

Kiểm soát chi phí tổng thể bằng cách chỉ kích hoạt các ứng dụng bạn cần.

Giới hạn của Odoo

Các tính năng hợp nhất nâng cao và độ sâu đa thực thể có thể yêu cầu tùy chỉnh.

Lựa chọn ứng dụng và phần mở rộng cần có cơ chế quản lý để tránh tình trạng phân mảnh.

Các nhóm lớn hơn có thể vượt qua một số tính năng nâng cao.

Giá cả của Odoo

Miễn phí (Nguồn mở)

Tiêu chuẩn: $31/tháng cho mỗi người dùng

Tùy chỉnh: $47/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Odoo

G2: 4.2/5 (310+ đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (1.270+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Odoo

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Quá trình triển khai rất chi tiết. Odoo đã cung cấp cho chúng tôi một nhóm quản lý dự án chuyên nghiệp, lắng nghe kỹ lưỡng nhu cầu của chúng tôi và đề xuất các cách để cải thiện quy trình làm việc của chúng tôi.

Quá trình triển khai rất chi tiết. Odoo đã cung cấp cho chúng tôi một nhóm quản lý dự án chuyên nghiệp, lắng nghe kỹ lưỡng nhu cầu của chúng tôi và đề xuất các cách để cải thiện quy trình làm việc của chúng tôi.

8. QuickBooks (Phù hợp nhất cho các nhóm nâng cấp từ phần mềm kế toán cơ bản)

qua QuickBooks

QuickBooks là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và nhóm đang phát triển, cung cấp các tính năng cơ bản cần thiết: lập hóa đơn, quản lý chi phí, quản lý công nợ phải thu/phải trả (AP/AR) và báo cáo cơ bản. Tính năng kết nối tài khoản ngân hàng giúp đối chiếu nhanh chóng, trong khi hóa đơn định kỳ với tính năng chụp hóa đơn giúp duy trì các công việc thường xuyên.

Các nhóm thích cảm giác quen thuộc. Bạn có thể bắt đầu ngay trong ngày, theo dõi các dự án đơn giản và thời gian, và phân tích báo cáo theo lớp học hoặc địa điểm. QuickBooks Online tích hợp với hệ thống lương và thanh toán qua cửa hàng ứng dụng, và việc xuất Excel nhanh chóng giúp chia sẻ số liệu trở nên dễ dàng.

Khi bạn cần kiểm soát nhiều hơn, QuickBooks cung cấp báo cáo chi tiết hơn, vai trò và quyền truy cập, cùng với quản lý kho cơ bản — mục, kho chứa, điểm đặt hàng lại — cùng với Trường Tùy chỉnh và báo cáo lưu trữ cho kiểm tra cuối tháng và kiểm tra tiền mặt.

QuickBooks Enterprise cung cấp nhiều tính năng nâng cao hơn cho các nhóm đã vượt qua mức cơ bản. Khi doanh nghiệp phát triển, hãy kết nối các công cụ CRM, thanh toán hóa đơn và quản lý chi phí, đồng thời duy trì tên gọi và bảng tài khoản gọn gàng để quá trình nâng cấp diễn ra trơn tru hơn.

Các tính năng nổi bật của QuickBooks

Quản lý AP/AR, hóa đơn, kết nối ngân hàng và báo cáo cơ bản một cách dễ dàng.

Thêm theo dõi thời gian, dự án và quản lý kho cơ bản.

Kết nối các ứng dụng cho quản lý lương, thanh toán và CRM để mở rộng hệ thống của bạn.

Giữ chi phí ổn định cho các nhóm có nhu cầu kế toán cơ bản.

Giới hạn của QuickBooks

Hợp nhất đa thực thể và các tính năng kiểm soát nâng cao bị giới hạn.

Các mô-đun ngành nhẹ hơn so với bộ phần mềm ERP đầy đủ.

Sự phức tạp ngày càng tăng có thể đẩy bạn đến việc tìm kiếm các giải pháp thay thế hoặc các bộ phần mềm lớn hơn.

Giá cả của QuickBooks

Bắt đầu đơn giản: $19/tháng cho mỗi người dùng

Gói Cơ bản: $37,50/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $57,50/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: 137,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về QuickBooks

G2: 4.0/5 (3.550+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (8.170+ đánh giá)

Người dùng nói gì về QuickBooks

Đánh giá G2 này cho thấy cách QuickBooks hỗ trợ:

QuickBooks Online giúp quản lý tài khoản trở nên dễ dàng và có tổ chức hơn.

QuickBooks Online giúp quản lý tài khoản trở nên dễ dàng và có tổ chức hơn.

9. Gravity Software (Phù hợp nhất cho kế toán đa thực thể trên Microsoft Power Platform)

qua Gravity Software

Gravity Software được thiết kế cho kế toán đa thực thể trên nền tảng Microsoft, nên nó rất quen thuộc với các nhóm tập trung vào Microsoft. Các nhà quản lý tài chính có một cơ sở dữ liệu duy nhất cho mỗi thực thể thay vì phải quản lý nhiều tệp riêng biệt.

Giao dịch nội bộ rất đơn giản: các mục nhập "due-to/due-from" được ghi nhận chỉ với vài cú nhấp chuột, các quy tắc loại trừ giúp quá trình hợp nhất diễn ra suôn sẻ khi kết thúc kỳ, và bảng tài khoản chung với các chiều cho thực thể, bộ phận hoặc dự án giúp duy trì cấu trúc chặt chẽ.

Báo cáo luôn rõ ràng với các chế độ xem dựa trên vai trò và khả năng đào sâu từ số liệu tổng hợp đến các mục nhập chi tiết. Excel và Power BI xử lý việc phân tích dữ liệu mà không cần xây dựng lại báo cáo, trong khi quy trình phê duyệt và nhật ký kiểm tra đi kèm với hồ sơ.

Hàng ngày, quyền truy cập được phân bổ rõ ràng theo trách nhiệm và quy trình làm việc đảm bảo tính nhất quán trong việc đánh giá — giúp Gravity trở thành một giải pháp thay thế thực tế cho Sage mà không cần chuyển sang hệ thống ERP doanh nghiệp đầy đủ.

Các tính năng nổi bật của Gravity Software

Tập trung sổ cái tổng hợp (GL) cho nhiều thực thể với các giao dịch liên công ty và loại trừ.

Sử dụng báo cáo theo chiều để phân tích theo đơn vị, bộ phận hoặc dự án.

Mở rộng thông qua tích hợp hệ sinh thái Microsoft và thị trường ứng dụng.

Tự động hóa quy trình phê duyệt và duy trì hồ sơ kiểm toán chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ.

Mở rộng khả năng mà không cần chuyển đổi hệ thống

Giới hạn của phần mềm Gravity

Tập trung vào lĩnh vực cụ thể có thể yêu cầu các tiện ích bổ sung cho sản xuất hoặc hoạt động tại trường.

Các hoạt động hợp nhất toàn cầu quy mô lớn có thể cần các công cụ bổ sung.

Chất lượng triển khai phụ thuộc vào kinh nghiệm của đối tác.

Giá cả của Gravity Software

Gói Starter: $375/tháng cho người dùng đầu tiên

Người dùng Power Apps: $355/tháng cho người dùng đầu tiên

Tổ chức phi lợi nhuận: $210/tháng cho người dùng đầu tiên

Đánh giá và nhận xét về Gravity Software

G2: 4.2/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Gravity Software

Một người đánh giá trên G2 đã nói:

Gravity là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp có nhiều đơn vị pháp nhân (và xử lý nhiều loại tiền tệ) cũng như các văn phòng gia đình hoặc văn phòng riêng tư. Tôi rất thích rằng các giao dịch nội bộ giữa các công ty không yêu cầu thêm công việc và các mục nhập sổ cái được tạo tự động cho bạn ở phía sau. Không còn phải nhập liệu hai lần!

Gravity là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp có nhiều đơn vị pháp nhân (và xử lý nhiều loại tiền tệ) cũng như các văn phòng gia đình hoặc văn phòng riêng tư. Tôi rất thích rằng các giao dịch nội bộ giữa các công ty không yêu cầu thêm công việc và các mục nhập sổ cái được tạo tự động cho bạn ở phía sau. Không còn phải nhập liệu hai lần!

10. Xledger (Phù hợp nhất cho các nhóm tài chính dựa trên đám mây có các thực thể quốc tế)

qua Xledger

Xledger là nền tảng đám mây dành cho quản lý tài chính đa công ty. Nó tự động hóa việc thu thập hóa đơn, định tuyến phê duyệt và khớp các dòng giao dịch ngân hàng, trong khi quá trình đăng ký nhà cung cấp được duy trì sạch sẽ với các kiểm tra trùng lặp.

Hợp nhất là điểm nhấn. Bạn có thể hợp nhất các thực thể và tiền tệ đa dạng theo lịch trình, cài đặt quy tắc loại trừ một lần và tái sử dụng chúng, duy trì sự nhất quán trong đánh giá lại tỷ giá hối đoái, và phân tích từ tổng hợp nhóm xuống đến mục nhập nguồn. Nó kết nối với CRM, tiền lương và thuế, và API cho phép bạn di chuyển dữ liệu vào và ra.

Bảng điều khiển cập nhật theo thời gian thực, và việc báo cáo về tiền mặt, công nợ phải thu (AR) và chênh lệch trở nên đơn giản. Vai trò và nhật ký kiểm tra giúp kiểm soát chặt chẽ. Công cụ này là lựa chọn phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa muốn có quy trình phê duyệt nhanh chóng trên thiết bị di động và hệ thống có thể mở rộng trên nhiều khu vực.

Các tính năng nổi bật của Xledger

Tự động hóa việc thu thập hóa đơn, phê duyệt và đối chiếu ngân hàng.

Hợp nhất sổ sách của nhiều thực thể và nhiều loại tiền tệ với khả năng xem chi tiết giao dịch.

Xây dựng mô hình ngân sách và dự báo với các bảng điều khiển có thể chia sẻ.

Sử dụng các quy trình làm việc và vai trò tích hợp sẵn để đảm bảo kiểm soát tài chính chặt chẽ.

Tích hợp với các công cụ CRM, quản lý lương và thuế khi quy trình của bạn mở rộng.

Giới hạn của Xledger

Hệ sinh thái các tiện ích bổ sung nhỏ hơn so với các giải pháp thay thế Sage Intacct khác.

Các luồng ngành phức tạp có thể yêu cầu dịch vụ hoặc tùy chỉnh.

Giá cả và gói dịch vụ không minh bạch bằng các công cụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB).

Giá cả của Xledger

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Xledger

G2: 4.3/5 (50+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Xledger

Một đánh giá trên G2 cho biết:

1. Giao diện rất thân thiện với người dùng vì tất cả các tùy chọn cần thiết đều dễ dàng truy cập trên bảng điều khiển chính. 2. Các bản cập nhật được cung cấp và cài đặt ở phía sau mà không ảnh hưởng đến công việc. 3. Tự động hóa các công việc như Đối chiếu ngân hàng đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

1. Giao diện rất thân thiện với người dùng vì tất cả các tùy chọn cần thiết đều dễ dàng truy cập trên bảng điều khiển chính. 2. Các bản cập nhật được cung cấp và cài đặt ở phía sau mà không ảnh hưởng đến công việc. 3. Tự động hóa các công việc như Đối chiếu ngân hàng đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Những điều cần lưu ý trong và sau khi chuyển đổi từ Sage Intacct

Chuyển từ Sage Intacct sang hệ thống mới giống như việc tái cấu trúc hệ thống tài chính cốt lõi của bạn. Lập kế hoạch lộ trình, kiểm tra dữ liệu và cho các nhóm thời gian để làm quen với quy trình làm việc mới.

Luồng di chuyển tổng quan

Bước 1 → Xem xét và chọn hướng đi của bạnĐánh giá phạm vi, các thực thể và các báo cáo cần giữ lại để xác định yêu cầu và lựa chọn các giải pháp thay thế cho Sage Intacct.

Bước 2 → Khớp dữ liệu và quy trình kiểm soátĐồng bộ hóa Bảng tài khoản (CoA), thực thể, quy trình phê duyệt và cấu trúc báo cáo với nền tảng mới.

Bước 3 → Thử nghiệm trong môi trường sandboxThực hiện mô phỏng đầy đủ về số dư đầu kỳ, bảng cân đối dùng thử và đóng sổ dùng thử với dữ liệu mẫu.

Bước 4→ Chuyển đổi một cách tự tinĐóng băng giao dịch, thực hiện kiểm tra cuối cùng, di chuyển dữ liệu, sau đó mở kỳ mới.

Bước 5 → Ổn định và cải thiệnTheo dõi các vấn đề, đào tạo người dùng cuối và tiêu chuẩn hóa quy trình với danh sách kiểm tra và quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Trợ lý AI trong ClickUp để tự động trích xuất dữ liệu tài chính từ các công cụ của bạn (như QuickBooks, Xero hoặc Excel), tổng hợp dữ liệu và tạo báo cáo hoặc bảng điều khiển theo thời gian thực. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ công việc thủ công, giảm thiểu lỗi và cung cấp cho nhóm tài chính những thông tin tức thì để ra quyết định tốt hơn. Dưới đây là video ngắn giải thích cách bạn có thể bắt đầu:

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm các tùy chọn ngoài những gì chúng tôi đã đề cập, đây là ba công cụ tài chính đang được ưa chuộng cho các quy trình làm việc chuyên biệt:

BlackLine : Tự động hóa việc đối chiếu, khớp giao dịch và quản lý công việc đóng sổ để giảm thiểu nỗ lực thủ công. Tự động hóa việc đối chiếu, khớp giao dịch và quản lý công việc đóng sổ để giảm thiểu nỗ lực thủ công.

Tipalti : Tối ưu hóa quy trình thanh toán AP toàn cầu, onboarding nhà cung cấp, tuân thủ thuế và thanh toán xuyên biên giới trên quy mô lớn. Tối ưu hóa quy trình thanh toán AP toàn cầu, onboarding nhà cung cấp, tuân thủ thuế và thanh toán xuyên biên giới trên quy mô lớn.

FloQast : Tối ưu hóa quy trình đóng sổ tài chính với danh sách kiểm tra, xác nhận và tài liệu sẵn sàng cho kiểm toán. Tối ưu hóa quy trình đóng sổ tài chính với danh sách kiểm tra, xác nhận và tài liệu sẵn sàng cho kiểm toán.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Chuyển đổi hệ thống ERP là một quyết định quan trọng, nhưng cũng là cơ hội để đơn giản hóa cách thức công việc của bộ phận tài chính hàng ngày. Dù bạn chọn công cụ nào, mục tiêu vẫn giống nhau: kiểm soát chặt chẽ, hiển thị tầm nhìn rõ ràng và giảm thiểu thời gian phụ thuộc vào email và bảng tính.

Khi lựa chọn phần mềm cho nhóm tài chính của bạn, hãy ưu tiên giao diện người dùng rõ ràng, nhật ký kiểm toán đáng tin cậy, kết nối chặt chẽ với quản lý nhân sự và khả năng tích hợp của nền tảng với các ứng dụng kinh doanh hiện có và công cụ AI của bạn.

Đối với các doanh nghiệp quốc tế đang mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, hãy so sánh cách mỗi nhà cung cấp xử lý việc hợp nhất, địa phương hóa và kiểm soát. Phù hợp các tùy chọn với kế hoạch phát triển và nhu cầu mở rộng quy mô của bạn để tránh phải làm lại sau này.

Lựa chọn tốt nhất là lựa chọn phù hợp với quy trình hiện tại của bạn và hỗ trợ cho tương lai mà bạn đang xây dựng.

Đó chính là nơi ClickUp bổ sung cho hệ thống ERP của bạn. Nó tập trung các quy trình phê duyệt, tài liệu, bảng điều khiển và hợp tác, giúp các hoạt động cuối tháng, kiểm toán và kế hoạch diễn ra nhanh chóng hơn mà không cần thêm hệ thống mới.

Nếu bạn sẵn sàng tối ưu hóa công việc tài chính cùng với bất kỳ hệ thống ERP nào bạn chọn, hãy thử ClickUp ngay hôm nay và mang lại sự kiểm soát, bối cảnh và động lực vào một nơi duy nhất.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

QuickBooks Online và Odoo cung cấp mức giá khởi điểm thấp hơn cho các nhóm có nhu cầu kế toán cơ bản, trong khi Gravity Software cung cấp độ sâu quản lý đa thực thể với chi phí ở mức trung bình. Nếu bạn chưa sẵn sàng chuyển đổi nền tảng, hãy kết hợp sổ cái hiện tại của bạn với ClickUp như một lớp quản lý tài chính để tập trung quy trình phê duyệt, hoàn thành danh sách kiểm tra và báo cáo (thường là bước hiệu quả về chi phí trong ngắn hạn). Luôn tính toán tổng chi phí ngoài phí giấy phép, bao gồm triển khai, tích hợp và quản lý thay đổi.

SAP S/4HANA Cloud và Microsoft Dynamics 365 được trang bị các động cơ quy trình làm việc tích hợp mạnh mẽ, trong khi các ứng dụng mô-đun của Odoo cho phép tự động hóa linh hoạt. Để điều phối công việc giữa các hệ thống, hãy sử dụng ClickUp. Tính năng Tự động hóa và Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp có thể định tuyến phê duyệt, phân công công việc, gửi nhắc nhở và xuất bản tóm tắt kết thúc cùng với bất kỳ hệ thống ERP nào, giúp quy trình của bạn hoạt động trơn tru từ đầu đến cuối mà không phụ thuộc vào các quy trình làm việc chỉ dành cho ERP.

Đúng vậy, nhưng hãy lập kế hoạch cho việc triển khai và quản lý thay đổi. Các nhóm nhỏ thường bắt đầu với QuickBooks hoặc Odoo, sau đó chuyển sang NetSuite hoặc Acumatica khi kinh doanh phát triển và độ phức tạp của nhiều thực thể tăng lên.

ClickUp tập trung các danh sách kiểm tra, quy trình phê duyệt và tài liệu, kèm theo bảng điều khiển theo dõi tiến độ thời gian thực. Nó bổ sung cho hệ thống kế toán và ERP của bạn bằng cách giảm thiểu sự phân tán công việc và tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc.

Tập trung vào quản lý lương, quản lý nguồn nhân lực, CRM, kết nối ngân hàng, chi phí, thuế và phân tích nâng cao. Xác nhận tích hợp với các bên thứ ba cho đa tiền tệ, hợp nhất và đồng bộ dữ liệu để đảm bảo dữ liệu tài chính hoặc vận hành luôn nhất quán.