Cách sử dụng Loveable AI để viết mã tốt hơn và nhanh hơn?

Dù có thể nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng Loveable AI có thực sự đáng yêu đến vậy?

Được thiết kế để giúp người dùng xây dựng phiên bản ban đầu của ứng dụng chỉ trong vài giây, công cụ AI này mang đến một cách tiếp cận mới mẻ trong phát triển ứng dụng, tăng cường năng suất và tiết kiệm thời gian cho những ai đang bận rộn với các công việc kỹ thuật.

Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn chưa rõ cách sử dụng Loveable AI, đặc biệt là khi họ muốn sử dụng xác thực người dùng hoặc quy trình tạo/lập ứng dụng thực sự bao gồm những gì.

Hướng dẫn này sẽ phân tích chi tiết những gì Loveable AI cung cấp, cách sử dụng nó cho dự án mới của bạn, và các công cụ phát triển được hỗ trợ bởi AI mà nó đang cạnh tranh trên thị trường.

So sánh Loveable AI và ClickUp trong nháy mắt

Tính năng Loveable AI ⭐ Giải pháp thay thế tốt nhất: <1>ClickUp Mục đích chính Tạo ứng dụng web toàn diện ngay lập tức từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên; lý tưởng cho việc thiết kế mẫu nhanh chóng. Lập kế hoạch sản phẩm từ đầu đến cuối, thực thi, tài liệu hóa, tự động hóa và hỗ trợ AI trong một không gian làm việc AI tích hợp. Tạo ứng dụng và mã nguồn Tạo ra toàn bộ ứng dụng web (frontend + backend) bằng một lệnh duy nhất; chỉnh sửa giao diện người dùng (UI) và logic thông qua các lệnh văn bản. Không phải là công cụ tạo mã — thay vào đó, nó hỗ trợ toàn bộ vòng đời sản phẩm với các công việc, thông số kỹ thuật, kế hoạch và cập nhật cho các bên liên quan được xây dựng bằng AI. Yêu cầu kỹ năng Yêu cầu một số kiến thức kỹ thuật để gỡ lỗi, tích hợp API và tùy chỉnh nâng cao. Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu; không cần mã cho các tác vụ tự động hóa, quy trình làm việc, tài liệu hoặc kế hoạch. Kiến thức & tài liệu Không có hệ sinh thái tài liệu tích hợp sẵn; phụ thuộc vào các công cụ bên ngoài và tải lên thủ công. ClickUp Tài liệu + Bảng trắng + Tìm kiếm AI kết nối tập trung tất cả yêu cầu sản phẩm, thông số kỹ thuật, quyết định và các phiên bản cập nhật. Quản lý quy trình làm việc và công việc Không được hỗ trợ — tập trung vào việc tạo/lập ứng dụng, không phải thực thi dự án liên tục. Quản lý công việc sâu (Danh sách công việc, Kanban, sprint, Lịch, Gantt) với các tính năng AI như cập nhật, ưu tiên, phụ thuộc và tự động hóa. Khả năng của AI Tạo ứng dụng full-stack, chỉnh sửa giao diện người dùng (UI), thiết lập xác thực, tạo cơ sở dữ liệu, xuất sang GitHub. Các sprint, lộ trình, tóm tắt, tài liệu, cập nhật PRD, báo cáo cho các bên liên quan do AI tạo ra — trên các công việc, trò chuyện, tài liệu và tích hợp. Quản lý phiên bản Xuất mã nguồn sang GitHub để chỉnh sửa bên ngoài và quản lý phiên bản. Tích hợp GitHub gốc để đồng bộ hóa các yêu cầu kéo (PRs), cam kết (commits) và nhánh (branches) với các nhiệm vụ ClickUp để theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Hợp tác Giới hạn — chủ yếu dựa trên lệnh, luồng chỉnh sửa cho một người dùng. Chỉnh sửa thời gian thực, bình luận, gắn thẻ, trò chuyện, liên kết công việc, và tài liệu hợp tác cho các nhóm trong các bộ phận sản phẩm, kỹ thuật và thiết kế. Thiết kế giao diện Tùy chỉnh giao diện người dùng cơ bản; kết quả thường giống với các mẫu mặc định của Tailwind. Bảng trắng hợp tác nâng cao, tài liệu tùy chỉnh, sơ đồ, biểu đồ, công việc nhúng và bản đồ đường dẫn trực quan đồng bộ. Khả năng mở rộng Phù hợp cho các sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP) và nhà phát triển độc lập; giới hạn cho các dự án phức tạp dài hạn. Được thiết kế cho các nhóm và sản phẩm có quy mô lớn — hỗ trợ quy trình làm việc xuyên bộ phận, kế hoạch, báo cáo và thực thi đa nhóm. Truy cập kiến thức Phải tải lên hoặc mô tả tài nguyên một cách thủ công; không có tính năng tìm kiếm thống nhất. ClickUp Brain cung cấp khả năng truy xuất kiến thức tức thì trên các công việc, tài liệu, trò chuyện và các công cụ tích hợp (Drive, GitHub, Slack, v.v.). Điểm mạnh của nó Mẫu thử nghiệm nhanh, xác thực ý tưởng, ứng dụng web toàn diện đơn giản được tạo ra trong vài phút. Quản lý toàn bộ chu kỳ sản phẩm — ý tưởng → kế hoạch → thực thi → hợp tác → báo cáo → cải tiến. Hiệu quả về giá cả Tín dụng dựa trên sử dụng; chi phí tăng theo số lượng lệnh. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp.

Loveable AI là gì?

Loveable AI là một nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép bạn tạo ra các ứng dụng web đầy đủ hàm chỉ bằng cách mô tả ý tưởng của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Điểm hay nhất là nó tự động viết mã AI cho bạn, vì vậy ngay cả khi bạn có kinh nghiệm lập trình giới hạn, bạn vẫn có thể xây dựng ứng dụng nhanh chóng.

Công cụ mã AI này cũng tích hợp với các công cụ như Supabase và GitHub để đơn giản hóa quy trình phát triển, ngoài ra còn:

Tạo ra một ứng dụng web toàn diện có hàm hoạt động trong vòng vài phút, phụ thuộc vào độ phức tạp.

Thêm tính năng mới, sửa lỗi nghiêm trọng và thiết kế lại các thành phần bằng các lệnh văn bản đơn giản.

Kết nối với Supabase hoặc Clerk để xác thực người dùng, hỗ trợ các mối quan hệ Postgres và thậm chí tích hợp với Stripe cho các luồng thanh toán; tất cả đều được tạo tự động.

Đồng bộ với kho lưu trữ GitHub của bạn để quản lý phiên bản, quản lý mã nguồn mượt mà và linh hoạt trong việc triển khai.

Tính năng của Loveable AI

Điều làm nên sự khác biệt của Loveable AI là khả năng biến quá trình phát triển ứng dụng phức tạp thành một trải nghiệm nhanh chóng, linh hoạt và hợp tác mà không làm mất đi sự kiểm soát hoặc tùy chỉnh. Tuy nhiên, để nhấn mạnh các tính năng khóa của nó:

✅ Tạo ứng dụng web toàn diện bằng mã nguồn do AI sinh ra từ một mô tả ngôn ngữ tự nhiên duy nhất, bao gồm cả logic frontend và backend✅ Kết nối với kho lưu trữ GitHub của bạn để xuất ngay lập tức, đảm bảo kiểm soát phiên bản, quản lý mã nguồn liền mạch và quyền sở hữu lâu dài cho ứng dụng của bạn✅ Xây dựng ứng dụng hỗ trợ xác thực người dùng, mối quan hệ cơ sở dữ liệu và kiểm soát truy cập mà không cần viết mã backend thủ công Sử dụng giao diện người dùng sạch sẽ, ưu tiên văn bản, tập trung vào các lần lặp nhanh thay vì phức tạp kéo và thả, lý tưởng cho việc tạo mẫu nhanh và phát triển tập trung✅ Triển khai và chia sẻ ứng dụng ngay lập tức với URL chia sẻ, giúp thu thập phản hồi và tương tác người dùng dễ dàng ngay từ phiên bản đầu tiên

Cách cài đặt và sử dụng Loveable AI

Hãy hướng dẫn bạn cách sử dụng Loveable AI, từ việc tạo tài khoản đến triển khai ứng dụng web toàn diện với tích hợp GitHub và các yếu tố giao diện người dùng.

1. Tạo tài khoản Loveable của bạn

Truy cập trang web Loveable AI và nhấp vào “Đăng ký”. Sau khi đăng ký, đăng nhập vào tài khoản Loveable của bạn. Bảng điều khiển của bạn hiện đã hoạt động — đây là nơi tất cả các dự án của bạn sẽ được lưu trữ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khó khăn trong việc chuyển đổi yêu cầu thành các công việc có thể triển khai nhanh chóng? Bài viết "Khám phá sức mạnh của ClickUp AI cho các nhóm phát triển phần mềm " sẽ chỉ ra cách các lệnh AI giúp đội phát triển của bạn loại bỏ công việc lặt vặt và tập trung vào việc xây dựng.

2. Bắt đầu dự án đầu tiên của bạn

Nhấp vào trường nhập văn bản và mô tả ý tưởng ứng dụng của bạn bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm các bảng cơ sở dữ liệu cần thiết. Lệnh ban đầu này sẽ khởi động quá trình tạo ứng dụng, và Loveable AI sẽ tạo ra một bản mẫu chức năng, bao gồm cả giao diện người dùng (UI) và logic phía sau (backend).

3. Xác định yêu cầu dự án của bạn

Sử dụng Cơ sở kiến thức để hướng dẫn quá trình phát triển ứng dụng của bạn:

Nhấp vào biểu tượng cài đặt

Chọn “Quản lý Kiến thức”

Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả chi tiết, mục tiêu ứng dụng và ghi chú kỹ thuật của bạn.

Bước này đảm bảo các dự án được hỗ trợ bởi AI của bạn luôn đồng bộ với tầm nhìn đang phát triển của bạn.

👀 Sự thật thú vị: Con "sâu" máy tính đầu tiên là một con bướm đêm bị kẹt trong máy tính của Đại học Harvard vào năm 1947. Việc gỡ lỗi đã phát triển rất nhiều từ đó.

4. Chỉnh sửa và hoàn thiện ứng dụng của bạn với các tính năng nâng cao

Khi ứng dụng của bạn đã được xây dựng:

Sử dụng lịch sử phiên bản để quay lại hoặc khôi phục bất kỳ thay đổi mã nào.

Sử dụng công cụ Chọn để điều chỉnh trực tiếp các thành phần giao diện người dùng (UI), bao gồm văn bản, màu sắc, bố cục hoặc logic.

Bạn có thể chỉnh sửa mã được tạo ra để thêm các tính năng nâng cao hoặc khắc phục các lỗi nghiêm trọng.

5. Thêm hình ảnh và tài liệu trực quan

Cải thiện ngữ cảnh và tương tác người dùng bằng cách đính kèm tệp đính kèm hình ảnh:

Đính kèm tệp đính kèm hình ảnh vào các lệnh ban đầu của bạn để có bối cảnh tốt hơn.

Tải lên hình ảnh trực tiếp trong giao diện người dùng (UI) bằng trình chỉnh sửa tích hợp sẵn.

🧠 Bạn có biết: 41% nhân viên cảm thấy quá tải vì khối lượng công việc nặng nề. Tuy nhiên, thường thì vấn đề không phải là công việc bản thân, mà là thiếu một hệ thống rõ ràng. Các công cụ phần mềm quản lý công việc tốt nhất để nâng cao quy trình làm việc của bạn giúp bạn khắc phục điều đó bằng cách so sánh 20 công cụ được thiết kế để tổ chức công việc, ngăn ngừa kiệt sức và mang lại sự rõ ràng cho hoạt động hàng ngày của nhóm.

6. Kết nối với GitHub để quản lý mã nguồn

Cài đặt tích hợp GitHub để quản lý mã nguồn mượt mà và truy cập đầy đủ vào kho mã:

Kết nối kho lưu trữ GitHub của bạn trực tiếp từ bảng điều khiển.

Thực hiện các chỉnh sửa trong IDE ưa thích của bạn và đồng bộ với ứng dụng Loveable AI của bạn.

📮 ClickUp Insight: Vẫn đang dựa vào danh sách việc cần làm? Bạn không phải là người duy nhất sử dụng danh sách việc cần làm, nhưng nó có thể không hiệu quả như bạn nghĩ. Mặc dù 76% chuyên gia có cách riêng để ưu tiên công việc, nhưng các nghiên cứu cho thấy 65% thường tập trung vào những công việc mang lại kết quả nhanh chóng thay vì những công việc có tác động lớn. Các ưu tiên nhiệm vụ ClickUp giúp thay đổi điều đó. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh, bạn có thể ngay lập tức xác định những gì quan trọng nhất và duy trì tập trung vào công việc thực sự tạo ra sự khác biệt.

Mẹo và thủ thuật hữu ích khi sử dụng hình ảnh trong Loveable AI

Muốn ứng dụng của bạn trông đẹp hơn? Dưới đây là một số cách đơn giản để thêm hình ảnh trong Loveable AI và cải thiện thiết kế của bạn:

Đính kèm hình ảnh trực tiếp trong cửa sổ trò chuyện để cung cấp cho Loveable AI bối cảnh trực quan hơn, giúp đặt mã do AI tạo ra một cách chính xác hơn.

Đối với các nguồn bên ngoài, hãy bao gồm URL hình ảnh trực tiếp trong lời nhắc ban đầu và chỉ định mục đích của chúng (ví dụ: băng rôn, tiêu đề) để đảm bảo hiển thị chính xác.

Sử dụng tích hợp GitHub để lưu trữ và quản lý tài nguyên hình ảnh trong kho lưu trữ GitHub của bạn, cho phép cập nhật phiên bản và quản lý mã nguồn một cách liền mạch.

Tối ưu hóa kích thước hình ảnh trước khi tải lên để giảm thời gian tải trang và cải thiện tương tác người dùng trên ứng dụng web của bạn.

Đính kèm hình ảnh, tệp SVG hoặc MP4 trực tiếp và với phiên bản beta Figma-to-UI mới, bạn thậm chí có thể lấy hướng dẫn bố cục trực tiếp từ tệp thiết kế.

Nơi Loveable AI phát huy thế mạnh

Tôi đã xây dựng một hệ thống trên Lovable nhanh đến mức tôi không thể tin được việc làm cho bản mẫu hoạt động lại dễ dàng đến vậy. *

Tôi đã xây dựng một hệ thống trên Lovable nhanh đến mức tôi không thể tin được việc làm cho bản prototype công việc lại dễ dàng đến vậy. *

Trải nghiệm của người dùng Reddit này với Loveable AI thực sự thể hiện tại sao nó là một công cụ tăng năng suất tuyệt vời cho các nhà phát triển.

Cụ thể, mô hình AI này rất phù hợp nếu các yếu tố sau nằm trong danh sách ưu tiên của bạn:

1. Rất phù hợp cho việc tạo mẫu nhanh chóng

Bạn có thể chuyển từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên đơn giản sang một ứng dụng hoạt động đầy đủ chức năng chỉ trong vài phút. Điều này lý tưởng cho người dùng muốn xác thực ý tưởng nhanh chóng trước khi commit vào chu kỳ phát triển ứng dụng đầy đủ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quy trình làm việc thủ công đang làm chậm quá trình phát hành của bạn? Bài viết "DevOps Automation: Lợi ích, Ví dụ và Thực hành Tốt nhất" sẽ hướng dẫn cách tăng tốc quá trình phát hành bằng cách tự động hóa các công việc phù hợp — giúp nhóm của bạn phát hành nhanh hơn, với ít áp lực hơn.

2. Tạo/lập ứng dụng low-code cho người không phải lập trình viên

Đối với những người có ít hoặc không có kinh nghiệm mã, Loveable AI cung cấp một cách để xây dựng các sản phẩm công việc—bao gồm xác thực người dùng, tích hợp cơ sở dữ liệu và định tuyến với các kế hoạch trả phí—mà không cần viết logic phía server thủ công.

3. Tích hợp Supabase và GitHub ngay từ đầu

Người dùng đánh giá cao sự tích hợp mượt mà với cả Supabase và kho lưu trữ GitHub, giúp quản lý xác thực, đồng bộ mã nguồn và duy trì kiểm soát phiên bản theo thời gian thực trở nên dễ dàng hơn.

4. Các thành phần có thể chỉnh sửa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Khác với hầu hết các công cụ AI khác, Loveable AI cho phép người dùng tinh chỉnh các thành phần giao diện người dùng (UI) cụ thể thông qua các lệnh trực tiếp. Muốn điều chỉnh hành vi hoặc không gian của một nút duy nhất? Chỉ cần lựa chọn và hướng dẫn — nó tuân thủ logic thiết kế hiện có.

5. Phù hợp cho các dự án cá nhân và sản phẩm tối thiểu khả thi (MVP)

Đối với các nhà phát triển độc lập và startup giai đoạn đầu, Loveable AI là một nhà cung cấp con đường nhanh chóng để tạo ra một bản mẫu hàm. Nó đặc biệt hữu ích khi không có nhóm thiết kế đầy đủ và bạn muốn nhận phản hồi từ các bên liên quan một cách nhanh chóng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chán ngán với việc theo dõi các báo cáo lỗi mơ hồ và lãng phí thời gian phát triển? Sử dụng các mẫu và biểu mẫu báo cáo lỗi miễn phí cho việc đang theo dõi lỗi trong blog để tiêu chuẩn hóa việc báo cáo vấn đề, giảm thiểu việc trao đổi qua lại và duy trì quy trình kiểm thử chất lượng (QA) sạch sẽ và hiệu quả.

Giới hạn của Loveable AI

Có một số lĩnh vực mà Loveable AI có thể chưa hoàn thiện. Điều này đặc biệt đúng đối với người dùng mong đợi kết quả hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sản xuất ngay lập tức. Những lĩnh vực này bao gồm:

Người dùng không có nền tảng kỹ thuật có thể gặp khó khăn khi phát triển ứng dụng vượt quá mức cơ bản. Các công việc như tích hợp API, sửa lỗi logic hoặc triển khai ngoài các máy chủ được hỗ trợ thường yêu cầu kỹ năng lập trình trực tiếp hoặc quen thuộc với môi trường phát triển tích hợp (IDE) ưa thích.

Tùy chỉnh giao diện người dùng (UI) bị giới hạn . Các bố cục phức tạp có thể trông giống như mặc định của Tailwind trừ khi được điều chỉnh thủ công.

Kết quả đầu ra phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn cấu trúc lời nhắc ban đầu. Nếu lời nhắc mơ hồ hoặc không đầy đủ, Loveable AI có thể bỏ sót các tính năng khóa hoặc tạo ra các luồng không nhất quán.

Việc gỡ lỗi ổn định hơn nhưng có giới hạn. Nhờ các đề xuất gỡ lỗi tự động và chế độ "strict mode", nhưng các lỗi logic phức tạp vẫn có thể yêu cầu sửa chữa thủ công hoặc chỉnh sửa trên GitHub.

Quản lý phiên bản đầy đủ được thực hiện thông qua GitHub, và Loveable hiện đã tích hợp trình chỉnh sửa mã, giúp bạn sửa vấn đề logic hoặc tùy chỉnh thành phần mà không cần chuyển đổi công cụ.

Làm thế nào ClickUp có thể là một giải pháp mở rộng quy mô hiệu quả hơn.

Một trong những nhược điểm lớn nhất của Loveable AI là yêu cầu nỗ lực thủ công để tải lên mọi thông tin, dù là hình ảnh, dữ liệu hay nội dung, điều này gây ra nhiều lo ngại về bảo mật.

Đối với các nhóm đang gấp rút hoàn thành deadline, gánh nặng đó trở nên phản tác dụng. ClickUp cung cấp một phương pháp mở rộng quy mô hiệu quả hơn, tích hợp tất cả các luồng công việc mà không gặp trở ngại.

Hãy tưởng tượng, thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin, nhóm của bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp và nhận câu trả lời ngay lập tức. ClickUp Brain biến không gian làm việc của bạn thành một công cụ tìm kiếm kiến thức - kết nối các công việc, tài liệu, tin nhắn và các ứng dụng tích hợp như Google Drive hoặc GitHub.

Dưới đây là video ngắn giới thiệu về ClickUp Brain, công cụ có thể quét qua hệ sinh thái của bạn trong vài giây để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn đưa ra:

Sử dụng ClickUp cho kế hoạch sản phẩm lặp đi lặp lại và quản lý công việc

Lập bản đồ cho mọi sprint, yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch phát hành với sự hỗ trợ của AI tích hợp thông qua các tính năng quản lý công việc của ClickUp

Khác với Loveable, tập trung vào việc tạo mã theo từng lệnh thay vì quản lý các quy trình làm việc dài hạn, ClickUp hỗ trợ kế hoạch dài hạn với các cập nhật liên tục.

Tạo kế hoạch sản phẩm lặp lại, chia nhỏ chúng thành các công việc và kết nối trực tiếp với dòng thời gian, phụ thuộc và người được giao nhiệm vụ. Quản lý sản phẩm có thể liên kết các cuộc thảo luận về tính năng với việc thực thi mà không cần lặp lại công việc trên các công cụ khác nhau.

ClickUp Tài liệu và Bảng trắng cho bản tóm tắt sản phẩm và viết tài liệu kỹ thuật

Lập kế hoạch, thiết kế và đồng bộ hóa toàn bộ chiến lược sản phẩm của bạn trong một không gian làm việc kết nối với ClickUp Tài liệu và ClickUp Bảng trắng

ClickUp Tài liệu và ClickUp Bảng trắng cho phép các nhóm làm việc cùng nhau để viết bản tóm tắt sản phẩm, brainstorm các tính năng và phát triển các thông số kỹ thuật theo thời gian.

Bạn có thể nhúng công việc, liên kết tài nguyên hoặc thậm chí kích hoạt quy trình làm việc từ bên trong một tài liệu ClickUp — điều mà Loveable không hỗ trợ.

Bảng trắng ClickUp đặc biệt mạnh mẽ cho giai đoạn lập kế hoạch ban đầu vì chúng hoạt động song song với các công cụ thực thi công việc thực tế.

👀 Thông tin thú vị: Năm 2022, AlphaCode của DeepMind đã xếp hạng trong top 54% các lập trình viên con người trên Codeforces chỉ bằng cách phân tích các mẫu vấn đề và viết mã hàm.

Chuyển đổi yêu cầu của bạn thành các kế hoạch có cấu trúc và báo cáo tiến độ tức thì với ClickUp Brain

Khác với Loveable, tập trung vào một ứng dụng tại một thời điểm, ClickUp quản lý toàn bộ vòng đời.

Với ClickUp Brain, bạn có thể tự động tạo kế hoạch sprint, cập nhật cho các bên liên quan bằng các bản tóm tắt chỉ với một cú nhấp chuột, hoặc chuyển đổi bản ghi cuộc họp thành danh sách tác vụ có thể thực hiện. Điều này có nghĩa là duy trì sự đồng bộ giữa các bản đồ đường dẫn, tài liệu và cập nhật khi sản phẩm của bạn phát triển.

Tăng tốc quy trình phát triển với Brain MAX

ClickUp Brain MAX biến không gian làm việc của bạn thành một hệ thống kiến thức kết nối. Hỏi các câu hỏi về công việc, tài liệu, thông số kỹ thuật hoặc bối cảnh mã nguồn và nhận câu trả lời chính xác ngay lập tức. Với tính năng Talk to Text, bạn có thể nói về các bản cập nhật tính năng, ghi chú sprint hoặc chi tiết lỗi và biến chúng thành công việc hoặc tài liệu trong vài giây. Nó giữ mọi chi tiết đồng bộ mà không làm gián đoạn luồng của bạn.

Biến giọng nói của bạn thành công cụ năng suất với tính năng Talk to Văn bản trong ClickUp Brain MAX

Tự động hóa công việc phát triển lặp đi lặp lại với ClickUp Agents

Các tác nhân ClickUp giúp bạn tự động xử lý các tác vụ phát triển lặp lại. Chúng có thể cập nhật trường dữ liệu, di chuyển công việc qua các giai đoạn, trích xuất thông tin từ tài liệu liên kết và kích hoạt các bước tiếp theo dựa trên tiến độ. Không cần công cụ hoặc lệnh bổ sung.

Các trợ lý AI của ClickUp có thể xử lý các công việc lặp lại cho bạn.

Xem cách AI và tự động hóa của ClickUp giúp bạn xây dựng quy trình làm việc liền mạch và tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần mà không cần mã.

Kích hoạt cập nhật nhiệm vụ ClickUp, thông báo cho các bên liên quan và tối ưu hóa quá trình chuyển giao với ClickUp Automations

Trong Loveable AI, việc phối hợp vẫn phụ thuộc nặng vào các lệnh và bước thực hiện thủ công. Tuy nhiên, ClickUp Automations cho phép bạn cấu hình các tự động hóa để khởi động cập nhật ngay lập tức khi có tiến độ.

Ví dụ, điều này xảy ra khi một công việc chuyển sang trạng thái “Đang xem xét” hoặc khi một sprint kết thúc. Bạn có thể thông báo cho các bên liên quan, giao công việc tiếp theo hoặc cập nhật trạng thái tự động mà không cần viết một dòng mã nào.

Tích hợp GitHub + ClickUp để đang theo dõi phát triển thời gian thực

Đồng bộ hóa yêu cầu kéo, commit và trạng thái công việc giữa các công cụ để đảm bảo mọi người đều nắm bắt thông tin với tích hợp ClickUp và GitHub

ClickUp tích hợp sẵn với GitHub để các commit, nhánh và yêu cầu kéo được liên kết với các công việc thực tế, khác biệt so với các phương pháp phát triển truyền thống. Các nhà phát triển có thể cập nhật trạng thái công việc trực tiếp từ thông điệp commit, và các nhóm có thể theo dõi tiến độ mà không cần rời khỏi ClickUp.

Điều này giúp kết nối khoảng cách giữa kế hoạch và kỹ thuật mà Loveable AI thường để lại không liên kết.

🧠 Bạn có biết: Các nhóm sử dụng tích hợp GitHub thấy tăng 22% năng suất và đào tạo nhân viên mới nhanh hơn 80%. Top 10 Tích hợp GitHub cho Phát triển Mã Nguồn Hợp tác sẽ giúp bạn biết các công cụ nào có thể giúp bạn làm công việc hiệu quả hơn, sửa lỗi nhanh hơn và mở rộng hợp tác một cách dễ dàng.

Loveable AI so với ClickUp — Khi nào nên sử dụng cái nào?

Cả Loveable AI và ClickUp đều cung cấp các tính năng mạnh mẽ, nhưng việc biết khi nào nên sử dụng từng công cụ chính là chìa khóa để nâng cao năng suất làm việc của nhà phát triển.

Nếu bạn muốn nhanh chóng tạo ra một bản mẫu hoạt động với ít thiết lập nhất, Loveable AI rất giỏi trong việc chuyển đổi các lệnh thành mã nguồn full-stack. Nó hữu ích cho việc thử nghiệm ý tưởng, xây dựng MVP và tạo các ứng dụng demo nhanh chóng.

ClickUp, mặt khác, được thiết kế cho khả năng mở rộng. Nó vượt xa việc tạo mẫu để giúp các nhóm tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và cải tiến quá trình phát triển sản phẩm. Với các công cụ như Tài liệu, Bảng trắng, Tự động hóa và ClickUp Brain, nó tập trung kiến thức, cho phép hợp tác thời gian thực và hỗ trợ sự phát triển lâu dài trên các bộ phận.

Dễ thương, Mở rộng quy mô, Có thể sử dụng ClickUp

Trong khi Loveable AI tỏa sáng khi tạo ra các bản mẫu nhanh chóng chỉ bằng cách mô tả chúng với ít mã, nó thường gặp khó khăn khi các dự án đòi hỏi quy mô, hợp tác và kế hoạch dài hạn.

Nó rất phù hợp cho việc xây dựng một lần hoàn thành nhưng ít đáng tin cậy hơn khi cần lặp lại, tinh chỉnh và phối hợp.

Đó là lúc ClickUp mang lại sự rõ ràng, nhất quán và tự động hóa cho mọi giai đoạn của công việc.

Dù bạn đang phát triển sản phẩm, hợp tác giữa các bộ phận hay cập nhật thông tin cho khách hàng, ClickUp giúp mọi thứ trở nên dễ quản lý và có khả năng mở rộng.

Đây không chỉ là lý thuyết—người dùng như Christian Gonzalez từ Cámara Nacional de Comercio đã chứng kiến tác động trực tiếp, và kinh nghiệm của anh là một ví dụ tuyệt vời:

Chúng tôi đơn giản hóa tất cả các quy trình của các bộ phận bằng cách tích hợp các nền tảng trí tuệ kinh doanh, công cụ gửi email tự động hóa và lưu trữ các chỉ số KPI, biểu mẫu, tài liệu quy trình và các phụ thuộc trong một ứng dụng (ClickUp). Điều này hoàn hảo cho việc quản lý và theo dõi các dự án khác nhau thông qua bảng điều khiển và công việc với khách, mời họ tham gia với tư cách khách.

Chúng tôi đơn giản hóa tất cả các quy trình của các bộ phận bằng cách tích hợp các nền tảng trí tuệ kinh doanh, công cụ gửi email tự động hóa và lưu trữ các chỉ số KPI, biểu mẫu, tài liệu quy trình và phụ thuộc trong một ứng dụng (ClickUp). Điều này hoàn hảo cho việc quản lý và theo dõi các dự án khác nhau thông qua bảng điều khiển và công việc với khách hàng, mời họ tham gia với tư cách khách.

Đăng ký trên ClickUp và hoàn thành công việc một cách thông minh hơn.

📖 Xem thêm: Cách trở thành lập trình viên giỏi hơn

📖 Xem thêm: Các ứng dụng không cần mã và công cụ xây dựng ứng dụng không cần mã tốt nhất cho nhà phát triển

📖 Xem thêm: Cách ra mắt sản phẩm

📖 Xem thêm: Hướng dẫn 9 bước về cách viết tài liệu cho mã nguồn.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho nhà phát triển để tăng hiệu quả mã

📖 Xem thêm: Các công cụ phát triển phần mềm tốt nhất

📖 Xem thêm: Quy trình phát triển

