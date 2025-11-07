Mẫu bảng điều khiển Smartsheet tốt nhất để đang theo dõi công việc

Diễn viên và nhà văn người Mỹ Steven Wright từng nói: “Nếu mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ, rõ ràng bạn không biết điều gì đang xảy ra.”

Nghe có vẻ bi quan, nhưng các nhà quản lý dự án đều biết rằng dòng thời gian, ngân sách và cập nhật trạng thái dự án có thể dễ dàng bị phá vỡ nếu không có sự hiển thị rõ ràng trong dự án.

Đó chính là lúc mẫu bảng điều khiển Smartsheet phát huy tác dụng. Các mẫu này đóng vai trò là nguồn thông tin chính xác duy nhất, tổng hợp thông tin dự án, chỉ số và cập nhật thời gian thực cho cả nhóm nội bộ và các bên liên quan bên ngoài.

Sử dụng các bố cục tích hợp sẵn để đang theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, ngân sách, dòng thời gian và tài nguyên, bảng điều khiển Smartsheet cung cấp một phương pháp đơn giản để tạo bảng điều khiển nhanh chóng, loại bỏ nhu cầu phải xây dựng mẫu bảng điều khiển quản lý dự án từ đầu.

Dưới đây là danh sách được chọn lọc các mẫu bảng điều khiển Smartsheet hiệu quả nhất để giúp bạn bắt đầu.

Tổng quan về các mẫu bảng điều khiển Smartsheet

Dưới đây là tóm tắt nhanh cho bạn:

Mẫu bảng điều khiển Smartsheet là gì?

Khi quản lý các dự án phức tạp, thông tin thường bị phân tán: cập nhật trong email, hạn chót trong bảng tính và ngân sách trong các công cụ riêng biệt. Sự phân mảnh trong quản lý công việc làm chậm quá trình ra quyết định và khiến việc theo dõi tiến độ trở nên khó khăn.

Đó là lý do tại sao nhiều nhóm lựa chọn bảng điều khiển Smartsheet. Chúng kết hợp các cập nhật thời gian thực, trạng thái công việc và dữ liệu hiệu suất, hoạt động như một công cụ trực quan hóa dữ liệu duy nhất, giúp quản lý dự án và các bên liên quan có thể nắm bắt toàn bộ tình hình chỉ trong nháy mắt.

Mẫu bảng điều khiển Smartsheet là một bố cục được xây dựng sẵn và có thể tùy chỉnh, được thiết kế để giúp bạn làm chính xác việc cần làm, cùng với các tính năng sau:

Hiển thị các chỉ số khóa thông qua biểu đồ, đồ thị và tiện ích cập nhật trực tiếp .

Tập trung tất cả thông tin dự án của bạn để có thể truy cập trong một chế độ xem duy nhất.

Chia sẻ với các thành viên trong nhóm hoặc ban lãnh đạo để tăng cường sự hiển thị và đồng bộ hóa.

Tùy chỉnh bố cục, màu sắc và thành phần để phù hợp với nhóm hoặc bộ phận của bạn.

Tự động cập nhật các thay đổi trong dữ liệu Smartsheet của bạn theo thời gian thực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc xử lý các bảng tính lộn xộn? Hãy học cách biến dữ liệu thô thành các biểu đồ trực quan rõ ràng với hướng dẫn từng bước trong "Cách tạo bảng điều khiển trong Excel". Và bắt đầu đưa ra quyết định thông minh và nhanh chóng hơn. Dưới đây là video hướng dẫn để giúp bạn thực hiện tốt hơn:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bảng điều khiển Smartsheet tốt?

Một bảng điều khiển hàm có thể hiển thị dữ liệu, nhưng một mẫu bảng điều khiển Smartsheet tốt sẽ biến thông tin dự án thô thành những thông tin có giá trị, dễ dàng phân tích, ưu tiên và thực hiện.

Đối với các nhà quản lý dự án, phân tích viên và nhóm kinh doanh, sự khác biệt này có thể giúp phát hiện sự chậm trễ trước khi nó làm gián đoạn dòng thời gian hoặc nhận diện rủi ro ngân sách trước khi nó trở nên nghiêm trọng.

Dưới đây là cách nhận biết một mẫu bảng điều khiển mạnh mẽ:

✅ Ưu tiên các chỉ số khóa bằng cách đặt chúng ở vị trí trên cùng hoặc trung tâm để có hiển thị ngay lập tức

✅ Sử dụng các nhãn rõ ràng, nhất quán giúp người dùng hiểu dữ liệu mà không gây nhầm lẫn.

✅ Áp dụng hệ thống phân cấp trực quan — nhóm, màu sắc và kích thước phông chữ — để làm nổi bật các chỉ số hiệu suất chính.

✅ Sử dụng các biểu đồ và đồ thị hiệu quả để hiển thị dữ liệu phức tạp dưới định dạng dễ hiểu

✅ Đảm bảo thiết kế trực quan để người dùng có thể điều hướng và khai thác giá trị một cách nhanh chóng.

Mẫu bảng điều khiển Smartsheet miễn phí

Dưới đây là 7 mẫu bảng điều khiển Smartsheet miễn phí được thiết kế để giúp bạn quản lý các chiến dịch tiếp thị, giám sát ngân sách hoặc quản lý tài nguyên đa chức năng.

1. Mẫu bảng điều khiển dự án Smartsheet

qua Smartsheet

Đang theo dõi nhiều công việc, ưu tiên và hạn chót trong một dự án chưa bao giờ là điều đơn giản, đặc biệt khi các cập nhật đến từ nhiều người và địa điểm khác nhau.

Mẫu bảng điều khiển dự án Smartsheet này cung cấp cho bạn chế độ xem thời gian thực về mọi thứ quan trọng. Nó sử dụng các biểu đồ có mã màu như biểu đồ tròn và dòng thời gian tác vụ để hiển thị trạng thái tác vụ, phân tích ưu tiên và các mốc thời gian khóa của dự án chỉ trong nháy mắt.

Dù bạn đang quản lý dự án onboarding khách hàng, phối hợp triển khai dự án liên nhóm hay điều hành sprint tiếp thị hàng tuần, chỉ cần nhập dữ liệu của bạn, các biểu đồ sẽ tự động cập nhật.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đang theo dõi trạng thái công việc, tỷ lệ ưu tiên và dòng thời gian với các biểu đồ tự động cập nhật, giúp bạn dễ dàng nắm bắt tiến độ chỉ trong nháy mắt.

Phát hiện các mục quá hạn và rào cản trong thời gian thực để các cuộc họp hàng ngày tập trung vào việc ra quyết định, không phải tìm kiếm dữ liệu.

Chia sẻ một chế độ xem trực tiếp duy nhất với các bên liên quan để các cập nhật thay thế các bản báo cáo trạng thái.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án cần chế độ xem thời gian thực các công việc, ưu tiên và dòng thời gian trong các dự án diễn ra nhanh chóng.

🧠 Bạn có biết: Mặc dù 53% doanh nghiệp cho rằng khách hàng của họ hài lòng với dịch vụ tự phục vụ, tỷ lệ thành công thực tế chỉ là 14%. Bài viết "Cách tạo bảng điều khiển cho khách hàng (+ Ví dụ)" sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục điều đó bằng các bảng điều khiển thực sự giải quyết vấn đề của khách hàng.

2. Mẫu bảng điều khiển cấp cao Smartsheet

qua Smartsheet

Theo báo cáo của NerdWallet, chủ doanh nghiệp nhỏ trung bình tại Hoa Kỳ có công việc gần 60 giờ mỗi tuần. Với lịch trình như vậy, điều cuối cùng bạn muốn làm là lục lọi các bảng tính để tìm thông tin quan trọng.

Mẫu bảng điều khiển điều hành Smartsheet này tổng hợp các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất của bạn vào một chế độ xem dễ đọc. Được thiết kế để cung cấp hiển thị tổng quan, nó giúp các nhóm lãnh đạo theo dõi dữ liệu tài chính, doanh số bán hàng và hiệu suất của các bộ phận trong thời gian thực.

Dù bạn đang chuẩn bị cho cuộc họp ban giám đốc, đánh giá mục tiêu quý hay theo dõi các dự án toàn công ty, bảng điều khiển này giúp mọi người tập trung vào các chỉ số quan trọng quyết định hướng đi.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tổng hợp các chỉ số KPI về tài chính, bán hàng và vận hành vào một màn hình duy nhất để ban lãnh đạo có thể nắm bắt những thông tin quan trọng nhất ngay lập tức.

So sánh kết quả thực tế với mục tiêu để phát hiện sớm các vấn đề về tiến độ.

Xem chi tiết theo từng bộ phận để việc theo dõi và xử lý trở nên nhanh chóng và tập trung hơn.

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp muốn truy cập nhanh chóng vào các chỉ số KPI cấp cao mà không cần phải lục lọi qua các bảng tính.

3. Mẫu bảng điều khiển hiệu suất KPI Smartsheet

qua Smartsheet

Nếu không có chế độ xem rõ ràng về hiệu suất theo thời gian, sẽ khó biết được nhóm của bạn đang tiến bộ hay tụt hậu. Tuy nhiên, việc so sánh tiến độ theo tháng hoặc theo năm một cách thủ công có thể tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi.

Mẫu bảng điều khiển hiệu suất KPI Smartsheet này có tính năng các biểu đồ cột, biểu đồ đường và biểu đồ donut tích hợp sẵn, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng và trực quan hóa các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của mình theo thời gian thực.

Bạn sẽ có chế độ xem rõ ràng về kết quả hàng tháng, tiến độ tính đến thời điểm hiện tại (YTD) và so sánh với dữ liệu lịch sử. Ngoài ra, mẫu này đã được điền sẵn với dữ liệu tiếp thị và vận hành, nhưng hoàn toàn có thể tùy chỉnh cho bất kỳ bộ phận, nhóm hoặc dịch vụ nào.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Hiển thị xu hướng hàng tháng và tích lũy từ đầu năm (YTD) thông qua biểu đồ đường, biểu đồ cột và biểu đồ donut để các mẫu hiệu suất trở nên rõ ràng.

Chuyển đổi chỉ số theo nhóm hoặc dự án để các buổi đánh giá luôn phù hợp với đối tượng.

Nổi bật các chênh lệch so với kỳ trước để các khu vực cần cải thiện được nhận diện ngay lập tức.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần đang theo dõi xu hướng hiệu suất theo thời gian và trình bày tiến độ với các biểu đồ trực quan, có thể tùy chỉnh.

📖 Xem thêm: Mẫu bảng điều khiển miễn phí trong Excel để nâng cao khả năng trực quan hóa dữ liệu

4. Mẫu bảng điều khiển KPI Smartsheet

qua Smartsheet

Khi bạn tập trung vào kết quả thay vì nỗ lực, bạn cần một cách để nhanh chóng đánh giá liệu nhóm của mình có đạt được kỳ vọng hay đang lãng phí thời gian và tài nguyên.

Mẫu bảng điều khiển KPI Hiệu quả này giúp bạn đang theo dõi chính xác điều đó. Nó có tính năng "Mức độ Hiệu quả" độc đáo, tính toán hiệu suất so với các mục tiêu hàng tháng đã đặt ra, cung cấp cho bạn điểm phần trăm theo thời gian thực dựa trên kết quả thực tế.

Được điền sẵn dữ liệu bán hàng, mẫu này dễ dàng tùy chỉnh cho bất kỳ nhóm hoặc bộ phận nào, từ phát triển sản phẩm đến dịch vụ khách hàng.

Chỉ cần nhập các chỉ số dự án hoặc dịch vụ của bạn, bảng điều khiển công việc sẽ tự động cập nhật để hiển thị những lĩnh vực hoạt động tốt và những nơi cần cải thiện!

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi doanh thu, chi phí và sự chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong một chế độ xem duy nhất để xu hướng tiền mặt và tăng trưởng luôn được hiển thị.

Lọc theo sản phẩm hoặc khu vực để các cuộc hội thoại dự báo sử dụng cùng một dữ liệu.

Cập nhật một lần trong bảng tính nguồn để mọi biểu đồ hiển thị số liệu thời gian thực.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý muốn đo lường hiệu quả làm việc của nhóm và so sánh kết quả thực tế với mục tiêu hiệu suất hàng tháng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chán ngán việc đoán xem mục tiêu của bạn có đang đi đúng hướng không? Bài viết "Cách tạo bảng điều khiển OKR (kèm mẫu) " sẽ hướng dẫn bạn cách biến các mục tiêu mơ hồ thành kết quả rõ ràng, có thể theo dõi - để nhóm của bạn luôn biết mình đang hướng đến đâu.

5. Mẫu bảng điều khiển tài chính Smartsheet

qua Smartsheet

Việc hiểu rõ tình hình tài chính của kinh doanh không nên đòi hỏi phải lục lọi qua hàng loạt bảng tính hoặc báo cáo tĩnh.

Mẫu bảng điều khiển tài chính Smartsheet cung cấp cho bạn một bản tóm tắt trực quan và rõ ràng về dữ liệu tài chính quan trọng nhất của bạn: từ doanh thu bán hàng và xu hướng chi phí đến so sánh năm nay với năm trước. Nó giúp bạn đang theo dõi sự phát triển của kinh doanh và dự đoán hiệu suất tương lai dựa trên kết quả hiện tại.

Chỉ cần nhập số liệu của bạn, bảng điều khiển sẽ tự động cập nhật với các biểu đồ phản ánh hiệu suất tài chính thời gian thực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi doanh thu, chi phí và sự chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong một chế độ xem duy nhất để xu hướng tiền mặt và tăng trưởng luôn được hiển thị.

Lọc theo sản phẩm hoặc khu vực để các cuộc hội thoại dự báo sử dụng cùng một dữ liệu.

Cập nhật một lần trong bảng tính nguồn để mọi biểu đồ hiển thị số liệu thời gian thực.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính và lãnh đạo kinh doanh muốn có một bản tóm tắt đơn giản, trực quan về hiệu quả tài chính và sự phát triển.

6. Mẫu bảng điều khiển quản lý bán hàng Smartsheet

qua Smartsheet

Khi kết quả được lưu trữ trên nhiều nền tảng khác nhau, việc theo dõi hoạt động bán hàng trên các sản phẩm, khu vực và phân khúc khách hàng có thể nhanh chóng trở nên quá tải.

Mẫu bảng điều khiển quản lý bán hàng Smartsheet tập hợp tất cả thông tin vào một không gian làm việc trực quan. Đang theo dõi hiệu suất bán hàng theo sản phẩm, khu vực hoặc loại khách hàng, và nhanh chóng nhận biết những lĩnh vực đạt mục tiêu… và những lĩnh vực cần chú ý.

Với các biểu đồ tích hợp và trường dữ liệu có cấu trúc, mẫu này giúp nhân viên bán hàng và quản lý tài khoản tập trung vào hiệu suất, phát hiện xu hướng và đảm bảo trách nhiệm của các đội nhóm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi quy trình bán hàng, tỷ lệ thành công và đơn đặt hàng theo sản phẩm hoặc khu vực để đảm bảo tính minh bạch trong tiến độ.

Phát hiện xu hướng qua các phân khúc để việc huấn luyện và điều chỉnh ngân sách dựa trên dữ liệu.

Chia sẻ các chế độ xem hiệu suất trực tiếp với nhân viên để các mục tiêu luôn được ưu tiên hàng đầu.

✨ Phù hợp cho: Nhân viên bán hàng và quản lý tài khoản đang theo dõi hiệu suất trên các sản phẩm, khu vực và phân khúc khách hàng, vì giải pháp này cung cấp.

7. Mẫu bảng điều khiển tóm tắt quản lý danh mục đầu tư dự án Smartsheet

qua Smartsheet

Khi bạn chịu trách nhiệm cho nhiều dự án, việc đang theo dõi không chỉ dừng lại ở tiến độ của từng dự án riêng lẻ—mà còn là việc hiểu cách tất cả chúng hoạt động cùng nhau để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Mẫu bảng điều khiển quản lý danh mục dự án Smartsheet cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan. Nó thu thập dữ liệu từ từng dự án. Các thông tin như trạng thái, ngân sách, rủi ro và tiến độ được chuyển đổi thành các bảng điều khiển và tóm tắt trực quan rõ ràng.

Ứng dụng này giúp các nhà lãnh đạo và quản lý danh mục đầu tư xác định các khu vực cần phân bổ nguồn lực, xác định các dự án đang chậm tiến độ và đánh giá hiệu suất tổng thể của danh mục đầu tư. Nó đặc biệt hữu ích trong các cuộc đánh giá quý và lập kế hoạch chiến lược.

Ngoài ra, với các biểu đồ trực quan và chế độ xem tổng quan, bảng điều khiển danh mục đầu tư này hiển thị các thông tin quan trọng như trạng thái, ưu tiên, ngân sách so với thực tế và tiến độ tổng thể, giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn ở cấp độ danh mục đầu tư.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tổng hợp trạng thái dự án, ngân sách và rủi ro để tình trạng sức khỏe của danh mục đầu tư có thể được đánh giá trong vài phút.

So sánh mức độ ưu tiên và tiến độ giữa các chương trình để nguồn lực được phân bổ đến nơi có tác động cao nhất.

Theo dõi ngân sách so với thực tế theo từng dự án để điều chỉnh kịp thời.

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo cấp cao và quản lý danh mục đầu tư cần theo dõi nhiều dự án và đưa ra quyết định chiến lược về nguồn lực, đòi hỏi phản hồi kịp thời.

📖 Xem thêm: Các công cụ trực quan hóa dữ liệu tốt nhất cho dự án

Giới hạn của bảng điều khiển Smartsheet

Người dùng trên cộng đồng Smartsheet đã chỉ ra một số giới hạn có thể ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và linh hoạt, đặc biệt đối với các nhóm lớn hoặc dự án có lượng dữ liệu lớn.

Các hạn chế này chủ yếu liên quan đến giới hạn tiện ích, giới hạn hiển thị dữ liệu và sức chứa của bảng tính:

Kế hoạch Pro giới hạn bảng điều khiển ở 10 tiện ích. Khi cố gắng thêm nhiều kích hoạt hơn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo nâng cấp và giới hạn lượng thông tin dự án có thể hiển thị cùng lúc.

Các tiện ích báo cáo có giới hạn hiển thị 500 hàng. Nếu báo cáo của bạn bao gồm dữ liệu được nhóm lại, giới hạn này có thể được đạt đến sớm hơn dự kiến, điều này có thể ảnh hưởng đến lượng dữ liệu bạn có thể chế độ xem trong mẫu bảng điều khiển của mình.

Mỗi bảng tính Smartsheet hỗ trợ tối đa 20.000 hàng, 400 cột và 500.000 ô. Các tệp nhập vào không được vượt quá 50 MB, điều này có thể gây hạn chế cho các dự án lớn hoặc báo cáo liên bộ phận.

Có các hạn chế cấp hệ thống đối với liên kết ô, sử dụng API và nhật ký hoạt động. Những giới hạn này có thể ảnh hưởng đến cách các nhóm xây dựng tự động hóa hoặc xem xét các thay đổi lịch sử.

Nhiều người dùng cũng ghi chú rằng các bảng điều khiển hoặc báo cáo thiếu hàm drill-down thực sự, điều này khiến việc khám phá các chỉ số khóa hoặc đào sâu vào dữ liệu cơ bản trong thời gian thực trở nên khó khăn hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Vẫn đang theo dõi các chỉ số nhân sự trên nhiều công cụ khác nhau? Bài viết "Cách tối ưu hóa quy trình bằng bảng điều khiển nhân sự " sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý nhóm hiệu quả hơn, với một chế độ xem thời gian thực cho tất cả dữ liệu của bạn.

Mẫu Smartsheet thay thế

Mặc dù Smartsheet cung cấp các công cụ hữu ích, người dùng thường gặp phải các giới hạn như giới hạn số hàng, hạn chế tiện ích và khả năng đào sâu dữ liệu bị giới hạn.

ClickUp giúp giải quyết những thách thức này với các bảng điều khiển tùy chỉnh hỗ trợ tiện ích không giới hạn, lớp dữ liệu sâu hơn và cập nhật thời gian thực trên các dự án, nhóm và bộ phận, mà không gặp phải giới hạn cứng.

Dưới đây là tám mẫu bảng điều khiển ClickUp mà bạn có thể sử dụng để đang theo dõi dự án và duy trì hiển thị.

1. Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi trạng thái dự án và duy trì sự đồng bộ giữa các nhóm với mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp.

Khi dòng thời gian bị chậm trễ, hiếm khi do một vấn đề lớn. Đó là những rào cản nhỏ tích tụ lại mà không được chú ý.

Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp giúp bạn phát hiện sớm các trễ hẹn. Nó cung cấp chế độ xem trực quan, thời gian thực về các công việc, hạn chót và sức chứa của nhóm, giúp bạn giải quyết vấn đề trước khi chúng làm chậm tiến độ.

Được thiết kế dành cho các nhà quản lý dự án dẫn dắt các sáng kiến đa chức năng, bảng điều khiển này nổi bật các công việc đang thực hiện, các mục quá hạn và các deliverable khóa, giúp bạn luôn đi trước một bước.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Hiển thị công việc đang thực hiện, nhiệm vụ quá hạn và sức chứa để các rào cản được phát hiện trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Lọc theo người được giao nhiệm vụ, thẻ hoặc sprint để mỗi nhóm biết chính xác nhiệm vụ tiếp theo cần thực hiện.

Kết hợp danh sách công việc, biểu đồ và biểu đồ tiến độ để kế hoạch, đang theo dõi và báo cáo được tích hợp hoàn hảo.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý giám sát các dự án diễn ra nhanh chóng cần hiển thị các rào cản tiềm ẩn và tiến độ theo thời gian thực.

📖 Xem thêm: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về bảng điều khiển trong ClickUp

2. Mẫu bảng điều khiển báo cáo phân tích ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hành động nhanh chóng với thông tin chi tiết và đang theo dõi hiệu suất và xu hướng bằng mẫu bảng điều khiển báo cáo phân tích của ClickUp.

Giả sử bạn đã triển khai ba chiến dịch trong quý vừa qua, lưu lượng truy cập web tăng đột biến và tỷ lệ churn giảm. Tuy nhiên, việc giải thích nguyên nhân của những thay đổi này trở nên khó khăn khi tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ trong các bảng tính riêng biệt.

Mẫu bảng điều khiển báo cáo phân tích ClickUp kết hợp mọi thứ với các biểu đồ tùy chỉnh và tóm tắt trực quan để giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự cố.

Bạn có thể truy cập vào các mẫu, xu hướng và chỉ số hiệu suất chính trong bối cảnh cụ thể. Thay vì phải lục lọi qua hàng loạt số, bạn có thể ngay lập tức xác định những gì đang là công việc và nơi cần điều chỉnh.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu đồ và đường xu hướng để các thông tin trở nên rõ ràng mà không cần đến bảng tính.

So sánh các kỳ và chiến dịch song song để dễ dàng giải thích các thành công và suy giảm.

Chia sẻ các chế độ xem chỉ đọc để các bên liên quan có thể xem xét các số mới nhất.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần chuyển đổi dữ liệu thô thành các biểu đồ trực quan rõ ràng và đưa ra quyết định dựa trên xu hướng, không phải phỏng đoán.

👀 Thú vị: Thuật ngữ bảng điều khiển có nguồn gốc từ những năm 1840, khi nó có nghĩa là "một tấm bảng dùng để hất bùn". Xe ngựa lúc đó không có kính chắn gió, nên tấm bảng gỗ này là biện pháp bảo vệ tốt nhất khỏi bùn đất bắn tung tóe!

3. Mẫu bảng điều khiển báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiểu rõ yếu tố nào đang thúc đẩy kết quả thông qua báo cáo trực quan trên mẫu bảng điều khiển báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp.

Nếu bạn đang triển khai các chiến dịch trên email, mạng xã hội và các kênh trả phí, bạn đã biết phần khó khăn nhất không phải là việc khởi chạy; mà là tổng hợp kết quả một cách có ý nghĩa.

Mẫu bảng điều khiển báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp giúp bạn bỏ qua việc xuất dữ liệu rời rạc và đang theo dõi thủ công. Nó cung cấp cho bạn một chế độ xem duy nhất để xem các chỉ số hiệu suất chính, so sánh hiệu suất kênh và chia sẻ cập nhật thời gian thực với nhóm hoặc khách hàng của bạn.

Thay vì phải tổng hợp các chỉ số một cách thủ công hàng tuần, các nhóm marketing có thể nhanh chóng nhận diện những gì đang là công việc hiệu quả, tối ưu hóa phân bổ ngân sách và trình bày kết quả cho các bên liên quan một cách rõ ràng.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu không cần mã hóa giúp bạn dễ dàng tổ chức và lọc dữ liệu trên nhiều chiến dịch khác nhau.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tập trung các chỉ số KPI của các kênh vào một nơi duy nhất để việc điều chỉnh ngân sách được dựa trên dữ liệu, không phải phỏng đoán.

Đang theo dõi CTR, CPA, ROAS và chuyển đổi theo từng chiến dịch để tối ưu hóa một cách chính xác.

Xuất bản các bản tóm tắt sẵn sàng cho khách hàng để cập nhật chỉ mất vài phút, không phải cả buổi sáng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing cần tổng hợp dữ liệu chiến dịch và biến chúng thành các báo cáo rõ ràng, có thể hành động.

🚧 Học cách tạo báo cáo dự án một cách dễ dàng:

4. Mẫu bảng điều khiển lộ trình CNTT ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ưu tiên các công việc dựa trên nỗ lực và tác động với mẫu bảng điều khiển lộ trình IT ClickUp.

Trong lĩnh vực CNTT, việc thiếu một phụ thuộc có thể làm hỏng toàn bộ quá trình triển khai. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu bạn đã có kế hoạch triển khai hệ thống, nhưng một tích hợp API duy nhất chưa sẵn sàng, toàn bộ quá trình triển khai sẽ bị lùi lại hai tuần.

Tình huống này xảy ra thường xuyên hơn mức cần thiết.

Mẫu bảng điều khiển lộ trình CNTT ClickUp giúp ngăn chặn các trì hoãn bằng cách hiển thị mọi dự án, mối phụ thuộc và dòng thời gian trong một chế độ xem trực quan. Dù bạn đang di chuyển hạ tầng, cài đặt thiết bị mới hay quản lý công cụ nội bộ, bạn có thể ưu tiên công việc dựa trên tác động, đặt hạn chót và đang theo dõi tiến độ triển khai trên các nhóm.

Điều này đặc biệt hữu ích để dự đoán và giải quyết các rào cản, cập nhật thông tin cho ban lãnh đạo và đảm bảo rằng lộ trình của bạn thực sự phù hợp với thực tế.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Làm bản đồ các sáng kiến, phụ thuộc và dòng thời gian để các rủi ro trong quá trình triển khai được phát hiện sớm.

Ưu tiên theo tác động và nỗ lực để thứ tự thực hiện phù hợp với sức chứa.

Theo dõi sự sẵn sàng triển khai trên các nhóm để đảm bảo các dự án đi vào hoạt động đúng theo kế hoạch.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm IT cần quản lý các phụ thuộc phức tạp và đảm bảo dự án được triển khai suôn sẻ và đúng hạn.

ClickUp Insight: 33% người vẫn tin rằng làm nhiều việc cùng lúc đồng nghĩa với hiệu quả. Trên thực tế, làm nhiều việc cùng lúc chỉ làm tăng chi phí chuyển đổi ngữ cảnh. Khi não bộ của bạn chuyển đổi giữa các tab, trò chuyện và danh sách công việc, sự tập trung sâu sắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ClickUp giúp bạn tập trung vào một công việc với mục đích rõ ràng bằng cách tập hợp mọi thứ bạn cần vào một nơi! Đang làm công việc trên một công việc nhưng cần kiểm tra internet? Chỉ cần sử dụng giọng nói và yêu cầu ClickUp Brain MAX thực hiện tìm kiếm web từ cùng một cửa sổ. Muốn trò chuyện với Claude và hoàn thiện bản nháp bạn đang làm? Bạn cũng có thể làm điều đó mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc ClickUp! Tất cả những gì bạn cần—từ trò chuyện, tài liệu, công việc, bảng điều khiển, nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tìm kiếm web và hơn thế nữa—đều được tích hợp trong một không gian làm việc AI thống nhất, sẵn sàng sử dụng!

5. Mẫu bảng điều khiển báo cáo tiếp thị ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thưởng thức báo cáo tự động hóa mà không cần mất hàng giờ để định dạng thủ công với mẫu bảng điều khiển báo cáo tiếp thị ClickUp.

Bạn vừa kết thúc một chiến dịch kéo dài một tháng, nhưng bây giờ mới là phần khó khăn: biến tất cả dữ liệu hiệu suất đó thành một báo cáo mà nhóm của bạn có thể sử dụng.

Mẫu bảng điều khiển báo cáo tiếp thị ClickUp giúp bạn chuyển từ các chỉ số phân tán sang báo cáo có cấu trúc, tập trung vào câu chuyện. Nó kết hợp các chỉ số KPI, hiệu suất chiến dịch và bảng điều khiển trực quan để bạn có thể giải thích những gì đã hoàn thành công việc, những gì chưa hoàn thành công việc và nơi cần tập trung tiếp theo.

Dù bạn đang theo dõi mức độ tương tác, phân bổ ngân sách hay hiệu suất kênh, mẫu này giúp bạn tạo ra các báo cáo rõ ràng, chất lượng cao, giúp cả nhóm và các bên liên quan luôn đồng bộ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Kết hợp chi tiêu, phạm vi tiếp cận và tương tác để nội dung và số đồng nhất.

Phân chia theo kênh, đối tượng hoặc tài sản để các bài học kinh nghiệm trở nên có thể áp dụng.

Tự động hóa cập nhật từ các công việc trực tiếp để báo cáo luôn được cập nhật mới nhất.

✨ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị muốn tiết kiệm thời gian trong việc báo cáo đồng thời cung cấp những thông tin trực quan rõ ràng để hỗ trợ ra quyết định chiến dịch thông minh hơn.

📖 Xem thêm: Cách tạo bảng điều khiển KPI trong Excel

6. Mẫu báo cáo dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị phạm vi dự án và nhấn mạnh các rủi ro mà không cần tạo báo cáo riêng từ đầu bằng cách sử dụng mẫu báo cáo dự án ClickUp.

Giữa chừng một sprint, bạn nhận ra một deliverable khóa bị tắc nghẽn—và nó không được đánh dấu trong bản cập nhật gần nhất. Nghe quen không?

Chỉ có 1 trong 200 dự án CNTT hoàn thành đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách, vì vậy loại trục trặc này xảy ra thường xuyên hơn so với mong đợi của bất kỳ ai.

Mẫu báo cáo dự án ClickUp giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề bằng cách tổng hợp tất cả thông tin dự án—công việc, dòng thời gian và cập nhật—vào một chế độ xem tổ chức. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận diện các rào cản, đo lường tiến độ và chia sẻ các cập nhật nhất quán với nhóm và các bên liên quan.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tập hợp phạm vi, cột mốc và rủi ro vào một bảng điều khiển để trạng thái được hiển thị rõ ràng.

Đánh dấu các vấn đề và chủ sở hữu để việc theo dõi được thực hiện ngay lập tức và cụ thể.

Ghi lại các thay đổi và quyết định để lịch sử có thể được kiểm tra mà không cần tài liệu bổ sung.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án muốn phát hiện rủi ro sớm và duy trì tiến độ giao hàng đúng hạn với các báo cáo tiến độ rõ ràng và đáng tin cậy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang bỏ lỡ các mốc thời gian vì thông tin dự án nằm rải rác khắp nơi? Các ví dụ và mẫu bảng điều khiển quản lý dự án sẽ hướng dẫn bạn cách tập trung mọi thông tin vào một chế độ xem duy nhất, giúp bạn phát hiện rủi ro sớm và duy trì tiến độ.

7. Mẫu KPI ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tận hưởng báo cáo nhất quán và chỉ số tập trung với mẫu KPI của ClickUp.

Hầu hết các nhóm đều xác định các chỉ số KPI của mình, nhưng thách thức nằm ở việc đang theo dõi chúng một cách nhất quán. Nếu không có các cuộc kiểm tra định kỳ, các mục tiêu sẽ mất đi tính liên quan và tiến độ bị đình trệ.

Mẫu KPI ClickUp giải quyết vấn đề đó bằng cách cung cấp cho bạn một nơi duy nhất để đang theo dõi, trực quan hóa và đánh giá các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất của bạn.

Từ doanh thu và tỷ lệ rời bỏ đến hoàn thành công việc và mức độ tương tác, bạn có thể theo dõi hiệu suất thời gian thực và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ.

Nó được thiết kế cho các nhóm muốn tăng cường trách nhiệm mà không cần báo cáo phức tạp: chỉ cần các chỉ số rõ ràng, biểu đồ đơn giản và mục tiêu được chia sẻ luôn được ưu tiên hàng đầu.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tập trung các chỉ số KPI của nhóm để tránh sự phân tán sự tập trung giữa các cuộc họp.

Đặt mục tiêu và ngưỡng để các thành công và cảnh báo được hiển thị rõ ràng.

Lập lịch các chu kỳ đánh giá để đảm bảo tiến độ được theo dõi và chịu trách nhiệm hàng tuần.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý và trưởng nhóm muốn tập trung vào các chỉ số KPI quan trọng đối với kinh doanh và đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ.

👀 Thú vị: Bảng điều khiển ô tô vẫn ảnh hưởng đến thiết kế. Ngay cả ngày nay, các công cụ BI vẫn mượn các nguyên tắc thiết kế từ bảng điều khiển ô tô: cảnh báo có mã màu, các tiện ích giống đồng hồ tốc độ và các vòng tiến độ kiểu đồng hồ nhiên liệu đều là những chi tiết giao diện người dùng gợi nhớ đến nguồn gốc ô tô của chúng.

8. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cung cấp cho nhóm của bạn sự rõ ràng cần thiết để bán hàng hiệu quả hơn với mẫu báo cáo bán hàng ClickUp.

Nhiều nhóm bán hàng đang theo dõi hiệu suất, nhưng vấn đề là: họ thường chỉ dừng lại ở các số bề mặt. Nếu không có cái nhìn sâu sắc hơn về xu hướng và hành vi, sự phát triển trở thành một trò chơi may rủi.

Mẫu Báo cáo Bán hàng ClickUp giúp đội ngũ bán hàng vượt qua các chỉ số cơ bản bằng cách hiển thị toàn bộ chu kỳ bán hàng trong một nơi duy nhất. Nó kết nối dữ liệu hiệu suất, xu hướng khách hàng và hoạt động của nhóm vào một báo cáo thực sự hữu ích.

Đang theo dõi hiệu suất bán hàng theo sản phẩm, nhân viên bán hàng hoặc khu vực.

Hiển thị xu hướng để nhận diện các chiến lược hiệu quả và lĩnh vực phát triển.

Hiểu rõ hành vi của người mua và xác định các cải tiến quy trình.

Giữ cho nhóm của bạn tập trung vào mục tiêu, quy trình và kết quả thực tế.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đang theo dõi đơn đặt hàng, quy trình bán hàng và tốc độ theo nhân viên hoặc khu vực để việc huấn luyện có mục tiêu.

Hiển thị tỷ lệ chuyển đổi theo từng giai đoạn để các điểm nghẽn trở nên rõ ràng.

Đồng bộ hóa bảng điều khiển với chỉ tiêu để mọi người đều có thể theo dõi tiến độ đạt mục tiêu theo thời gian thực.

✨ Phù hợp cho: Quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng muốn hiển thị hiệu suất nhóm và cơ hội trong quy trình bán hàng theo thời gian thực.

Nâng cao kết quả với bảng điều khiển tốt hơn trên ClickUp

Mẫu bảng điều khiển không chỉ là công cụ hỗ trợ trực quan; chúng thực sự là công cụ hỗ trợ ra quyết định.

Đối với các nhà quản lý dự án, phân tích viên và trưởng bộ phận, việc có một chế độ xem tổng quan về các chỉ số khóa, trạng thái dự án và cập nhật thời gian thực có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc duy trì vị thế dẫn đầu và tụt hậu.

Mặc dù các mẫu bảng điều khiển Smartsheet cung cấp một điểm khởi đầu vững chắc, nhưng những giới hạn của chúng có thể cản trở các nhóm ngay khi họ cần sự rõ ràng nhất.

Mặt khác, với các bảng điều khiển linh hoạt, tiện ích không giới hạn và tùy chỉnh sâu hơn, ClickUp giúp các nhóm đang theo dõi tiến độ, xác định các rào cản và phối hợp hiệu quả hơn giữa các bộ phận.

Và không chỉ là lý thuyết— Hawke Media đã báo cáo giảm 70% thời gian trễ dự án trong năm đầu tiên sử dụng ClickUp cho báo cáo cấp cao.

Tóm lại, nếu bạn muốn tạo các bảng điều khiển thực sự thúc đẩy hành động, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!