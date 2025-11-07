Mẫu nghiên cứu trường hợp Figma miễn phí dành cho nhà thiết kế và nhà tiếp thị

Bạn có biết câu chuyện đằng sau logo của Subway không?

Khi thương hiệu ra mắt vào những năm 1960, logo của nó có hai mũi tên: một cách thông minh để thể hiện sự tiện lợi khi bước vào, lấy bữa ăn và ra về. Đó là một cách khéo léo để gợi ý về những người luôn bận rộn và di chuyển liên tục.

Tại cốt lõi, kể chuyện hay chính là thiết kế hay. Nhưng ngay cả những nhà thiết kế và marketer giỏi nhất cũng biết cảm giác bực bội thế nào khi phải vật lộn để trình bày một ý tưởng một cách rõ ràng, đặc biệt là khi thời gian eo hẹp.

Đó chính là lúc các mẫu nghiên cứu trường hợp Figma phát huy tác dụng. Chúng cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu sạch sẽ, chuyên nghiệp để bạn có thể tập trung vào việc chia sẻ những chi tiết quan trọng nhất và tạo ra một nghiên cứu trường hợp xuất sắc.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một số mẫu nghiên cứu trường hợp miễn phí tốt nhất mà bạn có thể tải xuống và bắt đầu sử dụng ngay hôm nay để gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng.

Các mẫu nghiên cứu trường hợp hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh cho bạn:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu nghiên cứu trường hợp Figma tốt?

Figma đã trở thành công cụ yêu thích của các nhà thiết kế và nhóm làm việc kết hợp nhờ các tính năng hợp tác và lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, ngoài thiết kế, nhà tuyển dụng và khách hàng thường quan tâm hơn đến việc xem kết quả dự án rõ ràng hơn là chỉ những hình ảnh được hoàn thiện.

Vì vậy, khi chọn một mẫu nghiên cứu trường hợp đơn giản, bạn cần xem xét nhiều yếu tố.

Một mẫu nghiên cứu trường hợp Figma tốt nên được tổ chức tốt, hấp dẫn về mặt hình ảnh và dễ tùy chỉnh. Nó nên giúp bạn trình bày quy trình thiết kế của mình một cách rõ ràng, có cấu trúc đồng thời cung cấp đủ không gian để trình bày các hình ảnh và dữ liệu hỗ trợ cho công việc của bạn. Các yếu tố và phần quan trọng như tổng quan dự án, mô tả vấn đề, thông tin nghiên cứu, giải pháp thiết kế và kết luận là những phần không thể thiếu.

Tóm lại, hãy tìm các mẫu có các yếu tố sau:

✅ Bố cục rõ ràng với không gian dành cho tổng quan dự án, thách thức, nghiên cứu, giải pháp thiết kế và kết luận sâu sắc.

✅ Nhiều không gian cho hình ảnh, thông tin người dùng và các câu chuyện tập trung vào kết quả.

✅ Các phần tùy chỉnh cho phép bạn điều chỉnh màu sắc, phông chữ và bố cục để phù hợp với phong cách của bạn.

✅ Các tính năng đơn giản giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa, chia sẻ và hợp tác với nhóm của mình.

Mẫu nghiên cứu trường hợp Figma miễn phí

Tốt nhất, bạn luôn muốn sẵn sàng với một danh mục đầu tư gọn gàng, ấn tượng mỗi khi ai đó yêu cầu. Và một điểm khởi đầu vững chắc cho điều đó là sử dụng các mẫu nghiên cứu trường hợp Figma miễn phí.

Dưới đây là 6 mẫu miễn phí giúp bạn dễ dàng tạo ra một nghiên cứu trường hợp rõ ràng, chuyên nghiệp và dễ chia sẻ.

1. Mẫu nghiên cứu trường hợp UX

Thông qua Figma

Mỗi $1 đầu tư vào UX mang lại $100 lợi nhuận cho kinh doanh. Đó là lý do rất thuyết phục để trình bày công việc thiết kế của bạn một cách đúng đắn. Mẫu nghiên cứu trường hợp UX Carex giúp bạn kể câu chuyện đó một cách đúng đắn.

Được thiết kế dành cho các nhà thiết kế UX, mẫu Figma miễn phí này cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để trình bày nghiên cứu, tư duy thiết kế và kết quả dự án của mình trong một định dạng chuyên nghiệp, có thể chỉnh sửa.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hướng dẫn khách hàng qua các phương pháp nghiên cứu, nhân vật người dùng, luồng tác vụ và thông tin về đối thủ cạnh tranh với một luồng trực quan rõ ràng.

Tạo một nghiên cứu trường hợp kết nối các bước từ vấn đề đến giải pháp mà không cần bắt đầu từ đầu.

Tùy chỉnh từng phần với các thành phần Figma có sẵn để có một bản trình bày nhanh chóng và gọn gàng.

Trình bày cả tư duy sáng tạo và kết quả thực tế trong một định dạng mà khách hàng và các bên liên quan có thể dễ dàng theo dõi.

Xây dựng một câu chuyện nhấn mạnh quy trình của bạn cũng như sản phẩm cuối cùng.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thiết kế UX muốn có một mẫu nghiên cứu trường hợp chi tiết, dựa trên nghiên cứu, dễ chỉnh sửa và sẵn sàng chia sẻ.

2. Mẫu giao diện danh mục đầu tư cho Web & Mobile

qua Figma

Vấn đề được trình bày rõ ràng. Khám phá các giải pháp thiết kế khác nhau cho các vấn đề này. Một bản demo cuối cùng về giao diện người dùng (UI) hoặc một bản mẫu (prototype) lớn và dễ hiểu.

Mẫu giao diện Portfolio UI — Web & Mobile giúp bạn tạo ra chính xác điều đó. Với bốn trang độc đáo, bao gồm một blog và một phần nghiên cứu trường hợp, mẫu Figma miễn phí này được thiết kế dành cho các nhà thiết kế và nhà phát triển muốn có một portfolio sạch sẽ, chuyên nghiệp hoạt động trên cả web và di động.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xây dựng danh mục đầu tư của bạn với các trang chuyên biệt dành cho dự án, nghiên cứu trường hợp và bài viết blog.

Sử dụng các bố cục tối ưu cho thiết bị di động và tính năng AutoLayout để chỉnh sửa mượt mà và thiết kế đáp ứng.

Nổi bật quy trình thiết kế của bạn với các thành phần được thiết kế để tạo ra các bài trình bày rõ ràng, dễ theo dõi.

Trình bày các dự án một cách chuyên nghiệp mà không cần phải thiết kế bố cục từ đầu.

Giữ cho danh mục đầu tư của bạn luôn mới mẻ với các phần linh hoạt có thể điều chỉnh cho bất kỳ dự án hoặc công việc cho khách hàng nào.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thiết kế và nhà phát triển muốn có một danh mục đầu tư đa năng, có cấu trúc, tập trung vào các nghiên cứu trường hợp và tư duy thiết kế.

👀 Thú vị: Thuật ngữ “trải nghiệm người dùng” được Don Norman đặt ra vào những năm 1990 khi ông đang làm công việc tại Apple, nhưng ngay cả ông cũng sau này thừa nhận rằng mọi người bắt đầu lạm dụng thuật ngữ này để chỉ “chỉ làm cho mọi thứ trông đẹp mắt”.

3. Mẫu trình bày nghiên cứu trường hợp

qua Figma

Việc trình bày nghiên cứu trường hợp có thể cảm thấy như một thách thức thực sự khi bạn bắt đầu từ con số 0. Mẫu trình bày nghiên cứu trường hợp của Figma giúp việc này trở nên dễ dàng hơn với các slide sẵn có, giúp bạn tổ chức ý tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình.

Phù hợp cho cả sinh viên và chuyên gia, mẫu này có sẵn trong hai chủ đề sáng và tối, cung cấp cho bạn một khung sườn sạch sẽ và linh hoạt để tạo ra các bài thuyết trình tự tin.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Chọn từ các slide được thiết kế sẵn để hướng dẫn câu chuyện của bạn từ vấn đề đến giải pháp.

Trình bày một cách chuyên nghiệp với các tùy chọn chủ đề sáng và tối phù hợp.

Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với bố cục có cấu trúc, dễ dàng tùy chỉnh cho các bản trình bày cho khách hàng, dự án lớp học hoặc danh mục đầu tư cá nhân.

Tập trung vào nội dung của bạn trong khi mẫu sẽ lo phần thiết kế cơ bản.

Giữ cho bài thuyết trình của bạn gọn gàng, chuyên nghiệp và sẵn sàng cho khán giả mà không cần phải lo lắng về định dạng.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên và chuyên gia đang tìm kiếm một mẫu đơn giản, có thể chỉnh sửa để trình bày các nghiên cứu trường case một cách rõ ràng và hiệu quả.

📮ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có sự hỗ trợ viết lách được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn. Xem cách thức. 👇🏼

4. Mẫu nghiên cứu trường hợp toàn diện

qua Figma

Thiết kế tốt là kinh doanh tốt.

Điều này tóm tắt lý do tại sao việc trình bày công việc thiết kế của bạn một cách tốt đẹp quan trọng không kém gì chính công việc đó.

Mẫu nghiên cứu trường hợp toàn diện sẽ hỗ trợ bạn trong hành trình đó.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Bản đồ hành trình dự án của bạn từ bối cảnh và thách thức đến kết quả cuối cùng.

Nêu bật các phát hiện nghiên cứu và giải pháp thiết kế trong một định dạng có cấu trúc, dễ đọc cho người xem.

Tiết kiệm thời gian với các phần đã được cài đặt sẵn, được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng và tác động mạnh mẽ.

Tùy chỉnh dễ dàng mà không cần chỉnh sửa lại bố cục hoặc tạo slide từ đầu.

Trình bày một câu chuyện hoàn thành, chuyên nghiệp, thể hiện cả quy trình và kết quả của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thiết kế muốn một mẫu nghiên cứu trường hợp có định dạng, dễ chỉnh sửa và sử dụng ngay, giữ cho mọi thứ đơn giản nhưng vẫn chuyên nghiệp.

5. Mẫu Danh mục Đầu Tư Hình Ảnh

qua Figma

Nếu công việc của bạn nổi bật qua hình ảnh, Mẫu Portfolio Hình Ảnh của Figma cung cấp mọi thứ bạn cần để nổi bật.

Được xây dựng trên lưới 12 cột sắc nét, mẫu này kết hợp văn bản nổi bật với hình ảnh ấn tượng, có sẵn trong cả hai chủ đề sáng và tối. Nó dễ dàng tùy chỉnh và được thiết kế để trình bày công việc mà không gây phân tâm.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sử dụng các bố cục trang danh mục đầu tư sẵn sàng sử dụng, tập trung vào công việc của bạn chứ không phải khung hình.

Tùy chỉnh với chủ đề sáng hoặc tối tùy theo phong cách dự án của bạn.

Nổi bật hình ảnh và phông chữ đậm trong một lưới bố cục có cấu trúc, dễ nhìn.

Tận hưởng sự linh hoạt trong thiết kế với các bố cục được thiết kế dành cho marketing, nghiên cứu trường hợp hoặc danh mục đầu tư sáng tạo.

Hãy đón chờ các bản cập nhật sắp tới, bao gồm thiết kế đáp ứng, phần giới thiệu và các tùy chọn trang nghiên cứu trường hợp mới.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thiết kế muốn có một mẫu danh mục đầu tư tập trung vào hình ảnh với bố cục linh hoạt và phong cách táo bạo, hiện đại.

6. Bản trình bày thiết kế

qua Figma

Một nghiên cứu trường hợp tốt xứng đáng có một bản trình bày tương xứng. Bộ công cụ trình bày thiết kế của Figma giúp bạn dẫn dắt khán giả qua dự án của mình một cách rõ ràng và tự tin.

Mẫu nghiên cứu trường hợp này là lựa chọn hoàn hảo cho những lúc bạn muốn trình bày công việc của mình với khách hàng hoặc các bên liên quan.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xây dựng câu chuyện của bạn với các thiết kế slide rõ ràng và có mục đích.

Giữ cho khán giả của bạn tập trung với bố cục tập trung vào ý tưởng, không phải nội dung thừa thãi.

Nêu bật các giai đoạn dự án, những điểm nhấn khóa và kết quả đạt được trong một định dạng đơn giản và dễ hiểu.

Dễ dàng điều chỉnh cho các cuộc họp với khách hàng, đánh giá nhóm hoặc trình bày danh mục đầu tư.

Trình bày công việc của bạn một cách tự tin bằng các slide hỗ trợ câu chuyện của bạn, không làm lu mờ nó.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thiết kế cần một bộ tài liệu trình bày đơn giản, chuyên nghiệp để giới thiệu các nghiên cứu trường hợp của mình.

Giới hạn của các mẫu Figma

Sự phổ biến của Figma xuất phát từ sự đơn giản và khả năng hợp tác của nó, nhưng khi các nhóm đối mặt với các dự án lớn hơn và thời hạn chặt chẽ hơn, một số khoảng trống thực tế bắt đầu xuất hiện. Những khoảng trống này thường trở nên rõ ràng hơn khi công việc thiết kế liên quan trực tiếp đến việc bàn giao cho khách hàng, quy trình làm việc của nhóm hoặc các dự án có nội dung phức tạp.

Cung cấp tính năng đang theo dõi dự án hoặc quản lý công việc tích hợp giới hạn, khiến việc kết nối tiến độ thiết kế với quy trình làm việc tổng thể của dự án trở nên khó khăn hơn.

Không cung cấp các cách trực tiếp để đang theo dõi phản hồi, chỉnh sửa hoặc phê duyệt thiết kế trong cùng một không gian làm việc.

Các tính năng hợp tác tập trung chủ yếu vào việc chỉnh sửa thiết kế, với ít tùy chọn cho công việc nhóm có cấu trúc, như phân công công việc hoặc đang theo dõi cột mốc.

Yêu cầu chuyển đổi giữa các công cụ cho bản tóm tắt dự án, phản hồi của khách hàng và tài liệu bàn giao dự án , điều này có thể làm chậm quy trình làm việc.

Các dự án có nội dung phức tạp hoặc đa phương tiện (như nghiên cứu trường hợp hoặc bản trình bày cho khách hàng) thường trở nên lộn xộn nếu không có cách quản lý cả phần hình ảnh và nội dung kể chuyện trong một nơi duy nhất.

Mẫu Figma thay thế

Nếu bạn đã cảm thấy khó khăn vì những giới hạn mà chúng ta vừa đề cập, bạn không phải là người duy nhất.

Dưới đây là một số mẫu thay thế từ ClickUp giúp giải quyết các vấn đề nêu trên. Các mẫu này giúp mang lại cấu trúc, đơn giản hóa việc đang theo dõi dự án và làm cho các nghiên cứu trường hợp của bạn dễ quản lý và chia sẻ hơn.

1. Mẫu nghiên cứu trường hợp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo một nghiên cứu trường hợp đáng tin cậy với mẫu nghiên cứu trường hợp của ClickUp.

Bạn đã hoàn thành một dự án thành công, kết quả rất ấn tượng, và bây giờ đến phần khó khăn: biến tất cả nỗ lực đó thành một nghiên cứu trường hợp rõ ràng, có tác động mạnh mẽ.

Mẫu nghiên cứu trường hợp ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để tổ chức nghiên cứu, mô tả kết quả, phân tích những điểm khóa và kể một câu chuyện gây ấn tượng với khách hàng hoặc các bên liên quan.

Mẫu này cũng giúp bạn tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, phân tích kết quả từ dữ liệu và tạo ra các nghiên cứu trường case thuyết phục, thể hiện tác động thực tế trong thế giới thực.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sắp xếp nghiên cứu, kết quả và những điểm khóa của bạn theo một định dạng có cấu trúc.

Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và tổng hợp chúng một cách dễ dàng.

Xây dựng một câu chuyện nhấn mạnh cả kết quả và tác động kinh doanh.

Trình bày thông tin một cách rõ ràng cho khách hàng, nhóm hoặc các bên liên quan tiềm năng.

Tiết kiệm thời gian với định dạng giúp đơn giản hóa quá trình tạo/lập nghiên cứu trường hợp mà không làm mất đi độ sâu.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và chuyên gia muốn có một khung sườn sẵn sàng sử dụng để tạo ra các nghiên cứu trường hợp kết hợp dữ liệu, kể chuyện và kết quả thực tiễn dựa trên giá trị.

2. Mẫu thiết kế nghiên cứu trường hợp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi từng giai đoạn và giữ cho các nghiên cứu trường hợp của bạn được tổ chức gọn gàng với Mẫu Thiết Kế Nghiên Cứu Trường Hợp của ClickUp.

Với hơn 70% nhà thiết kế tin tưởng sử dụng Figma và một phần ba vẫn sử dụng Adobe XD, rõ ràng hầu hết các nhóm vẫn trung thành với các công cụ trực quan hóa dữ liệu quen thuộc cho thiết kế và tạo mẫu cho các công ty và khách hàng.

Tuy nhiên, khi nói đến việc cấu trúc các ví dụ nghiên cứu trường hợp (phần mà bạn trình bày câu chuyện đằng sau thiết kế), các công cụ này thường không đáp ứng được yêu cầu.

Mẫu thiết kế nghiên cứu trường hợp ClickUp giúp bạn vượt qua khoảng cách đó. Sử dụng mẫu này, bạn có thể trình bày các vấn đề của khách hàng và cách giải quyết chúng, đồng thời nhấn mạnh các chỉ số thành công từ sản phẩm và dịch vụ của bạn. Điều này giúp bạn xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Trình bày các thách thức thiết kế, giải pháp và kết quả trong một định dạng có cấu trúc, tập trung vào câu chuyện.

Quản lý các công việc nghiên cứu trường hợp cùng với công việc sáng tạo của bạn với tính năng đang theo dõi trạng thái tích hợp sẵn.

Sử dụng bảng khách hàng và các chế độ xem tùy chỉnh để đảm bảo sự đồng bộ giữa các bên liên quan và các nhóm.

Tối ưu hóa phản hồi, cập nhật và đánh giá trực tiếp trong quy trình làm việc của nghiên cứu trường hợp.

Giữ mọi thứ, từ chi tiết dự án đến bản nháp nghiên cứu trường hợp, được tổ chức gọn gàng trong một nơi duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Các nhà thiết kế và nhóm muốn sử dụng mẫu thân thiện với thiết kế, đồng thời giữ cho quy trình làm việc của nghiên cứu trường hợp được tổ chức gọn gàng và sẵn sàng cho khách hàng.

3. Mẫu Báo cáo Nghiên cứu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hãy tận hưởng lợi thế ban đầu và tiết kiệm thời gian với mẫu báo cáo nghiên cứu ClickUp.

Sau khi đã thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết cho dịch vụ của bạn, bây giờ đến phần thách thức là biến nó thành một tài liệu rõ ràng, có cấu trúc và hữu ích.

Đó chính là lúc Mẫu Báo cáo Nghiên cứu ClickUp bước vào.

Với mẫu này, bạn có thể tập hợp tất cả dữ liệu nghiên cứu của mình vào một trung tâm tổ chức duy nhất thay vì phải lục lọi qua các tệp tin rải rác. Nó cũng giúp bạn dễ dàng nhận ra các mẫu và xu hướng, mang lại chiều sâu thực sự cho công việc của bạn.

Bạn có thể biến những phát hiện đó thành các nghiên cứu trường hợp được hoàn thiện hoặc báo cáo chi tiết, giúp những phân tích của bạn trở nên thực tiễn và thuyết phục hơn đối với cả đồng nghiệp và khách hàng.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập và lưu trữ tất cả dữ liệu nghiên cứu trong một không gian làm việc duy nhất, dễ dàng truy cập.

Theo dõi tiến độ nghiên cứu với hệ thống quản lý công việc tích hợp và cập nhật trạng thái.

Sắp xếp các thông tin và kết quả một cách rõ ràng cho các cuộc đánh giá nội bộ hoặc trình bày cho khách hàng.

Tùy chỉnh các phần cho các loại nghiên cứu khác nhau, từ nghiên cứu thị trường đến phản hồi của người dùng.

Trình bày báo cáo cuối cùng với bố cục có cấu trúc, nhấn mạnh các điểm khóa và các hành động cần thực hiện.

Trải nghiệm quy trình thực hiện dự án mượt mà với AI của ClickUp – tự động hóa quy trình lập kế hoạch, cập nhật và hợp tác từ giai đoạn tiếp nhận đến hoàn thành. Xem cách AI thúc đẩy hiệu quả và hiển thị thời gian thực trong từng bước: Xem video.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và chuyên gia muốn có một cách thức có cấu trúc, dễ quản lý để thu thập dữ liệu nghiên cứu và biến nó thành các báo cáo có thể thực hiện được.

👀 Thú vị: Viết UX đã xuất hiện trước khi có tên gọi chính thức. Các máy ATM đã sử dụng các thông điệp trên màn hình được viết cẩn thận vào những năm 1980 để hướng dẫn người dùng và ngăn họ bị kẹt hoặc bối rối.

4. Mẫu Nghiên cứu Thị trường ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức nghiên cứu của bạn, nhận diện xu hướng và tạo ra những thông tin chi tiết với Mẫu Nghiên Cứu Thị Trường của ClickUp.

Những ý tưởng hay thường bắt đầu từ nghiên cứu xuất sắc. Nhưng nếu kết quả nghiên cứu của bạn nằm rải rác trong các bảng tính, bản trình bày, email và ghi chú dán, bạn có thể bỏ lỡ những thông tin quan trọng.

Mẫu nghiên cứu thị trường ClickUp giúp bạn tập trung mọi thứ vào một nơi: mọi dữ liệu thô, mọi thông tin bạn thu thập được và một bảng điều khiển duy nhất, được tổ chức gọn gàng, để bạn có thể dành thời gian sử dụng nó để đưa ra quyết định có căn cứ thay vì phải tìm kiếm.

Vẫn chưa thuyết phục? Đây là lý do tại sao mẫu nghiên cứu thị trường này đáng để sử dụng:

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tập hợp tất cả dữ liệu nghiên cứu, thông tin và ghi chú trong một không gian làm việc duy nhất, được tổ chức khoa học.

Theo dõi phân tích đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu người dùng hoặc xác thực thị trường trong một mẫu duy nhất.

Cấu trúc kết quả một cách rõ ràng để dễ dàng chia sẻ với nhóm hoặc các bên liên quan.

Tiết kiệm thời gian với các phần đã được định sẵn cho thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo.

Hỗ trợ ra quyết định thông minh hơn với quy trình nghiên cứu được tối ưu hóa.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và doanh nghiệp muốn có một cách thức gọn gàng, có tổ chức để quản lý nghiên cứu thị trường và khám phá những thông tin có giá trị để áp dụng.

5. Mẫu Kế hoạch Nghiên cứu Người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định đối tượng người dùng của bạn, nhu cầu của họ và cách sản phẩm của bạn có thể đáp ứng những nhu cầu đó với Mẫu Kế Hoạch Nghiên Cứu Người Dùng của ClickUp.

Khó có thể tạo ra điều gì tuyệt vời nếu không hiểu rõ đối tượng mà bạn đang hướng đến. Mẫu Kế hoạch Nghiên cứu Người dùng ClickUp giúp bạn dừng lại, đặt những câu hỏi đúng đắn và hiểu rõ người dùng của mình trước khi bắt tay vào thiết kế hoặc phát triển.

Nó cung cấp cho bạn một cách đơn giản để xác định mục tiêu, ghi chú các câu hỏi khóa và tạo bản đồ thu thập thông tin. Đó không phải là tất cả.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi khóa trước khi bắt đầu dự án của bạn.

Lập kế hoạch cách thức và nơi bạn sẽ thu thập thông tin người dùng với một cấu trúc rõ ràng, có thể chỉnh sửa.

Giữ cho nghiên cứu của bạn tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thực tế cho những người thực tế.

Sử dụng nó cho bất kỳ dự án nào—từ ứng dụng và trang web đến các dịch vụ mới.

Giữ mọi thứ gọn gàng với không gian tập trung cho ghi chú nghiên cứu, kế hoạch và cập nhật.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một cách rõ ràng, hữu ích để lập kế hoạch và tổ chức nghiên cứu người dùng với mục đích và tâm huyết.

6. Mẫu phân tích dữ liệu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổng hợp tất cả kết quả phân tích của bạn vào một nơi duy nhất với mẫu ClickUp Data Analysis Findings Template.

Không có gì ngạc nhiên khi 68% Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officers) cho biết việc cải thiện cách sử dụng dữ liệu là ưu tiên hàng đầu của họ. Cuối cùng, dữ liệu chỉ thực sự hữu ích cho bạn nếu bạn có thể hiểu rõ nó và áp dụng vào mục đích có lợi.

Mẫu Báo cáo Phân tích Dữ liệu ClickUp giúp bạn thu thập thông tin và phát hiện các mẫu dữ liệu. Các biểu đồ trực quan mạnh mẽ của nó giúp bạn phân tích dữ liệu phức tạp và nhấn mạnh các mẫu khóa một cách nhanh chóng.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để khám phá hành vi và sở thích của khách hàng, biến số thô thành những thông tin hữu ích giúp đưa ra quyết định thông minh hơn — dù bạn đang chuẩn bị báo cáo nghiên cứu thị trường, đánh giá việc ra mắt sản phẩm hay phân tích nghiên cứu trường hợp cho chiến lược nội bộ.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tổ chức các kết quả nghiên cứu, xu hướng và những điểm nhấn quan trọng trong một không gian có cấu trúc.

Tối ưu hóa quy trình phân tích dữ liệu cho báo cáo, trình bày hoặc kế hoạch chiến lược.

Ghi lại xu hướng thị trường, phản hồi của khách hàng tùy chỉnh hoặc kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng.

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ bằng cách đang theo dõi các thông tin và điểm hành động trong thời gian thực.

Tiết kiệm thời gian bằng cách tập trung quy trình phân tích của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có cách thức thân thiện, đơn giản để biến dữ liệu thành những thông tin hữu ích và dễ hiểu.

7. Mẫu bảng trắng nghiên cứu ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ ý tưởng luôn tươi mới, duy trì sự tổ chức và cảm thấy kết nối với mẫu bảng trắng nghiên cứu ClickUp.

Nghiên cứu thị trường cho thấy các công cụ hợp tác trực quan cung cấp không gian linh hoạt giúp tạo ra "trải nghiệm công việc thú vị hơn cho những người cảm thấy các công cụ công việc truyền thống gây khó chịu, cùng với các thành phần trực quan dễ sử dụng hỗ trợ quá trình brainstorming, kế hoạch, hợp tác và giải quyết vấn đề."

Mẫu bảng trắng nghiên cứu ClickUp giúp bạn tập trung và đang theo dõi mọi giai đoạn của dự án tại một nơi duy nhất. Bạn có thể tổ chức dữ liệu thành các biểu đồ trực quan rõ ràng, giúp dễ dàng hiểu các kết quả phức tạp trong khi hợp tác với đồng nghiệp trên cùng một bảng trong thời gian thực.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hợp tác trong việc lập kế hoạch nghiên cứu, brainstorming và lập bản đồ ý tưởng trong không gian làm việc chia sẻ.

Hình dung hành trình tùy chỉnh của khách hàng, dữ liệu thị trường hoặc thông tin dự án một cách dễ dàng với tính năng kéo và thả.

Giữ tất cả ghi chú nghiên cứu, sơ đồ và phản hồi trong một không gian dễ truy cập.

Hỗ trợ hợp tác thời gian thực với các nhóm, dù làm việc từ xa hay trực tiếp.

Sử dụng các tính năng bảng trắng linh hoạt để kết nối ý tưởng, đang theo dõi cuộc thảo luận và đơn giản hóa kế hoạch.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có cách thức trực quan, rõ ràng để thu thập thông tin, chia sẻ ý tưởng và tổng hợp nghiên cứu của mình.

8. Mẫu Báo cáo Chiến dịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho các phân tích của bạn rõ ràng và đồng bộ với trang của nhóm bằng mẫu báo cáo chiến dịch ClickUp.

Bạn đã triển khai các chiến dịch và đang theo dõi các số, và bây giờ là lúc tổng hợp tất cả lại. Đó thường là lúc thách thức thực sự bắt đầu.

Mẫu Báo cáo Chiến dịch của ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về hiệu suất của bạn trên các kênh và nhóm, giúp bạn không bao giờ phải làm việc với thông tin không đầy đủ. Bạn có thể dễ dàng tổng hợp tất cả dữ liệu của mình vào một báo cáo rõ ràng và trực quan hóa các chỉ số KPI để luôn kiểm soát mọi chiến dịch.

Mẫu này cũng giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ theo thời gian thực và nhanh chóng nhận ra các lĩnh vực cần cải thiện—cho dù bạn đang đánh giá chiến dịch truyền thông xã hội, thử nghiệm chi tiêu quảng cáo hay xem xét kết quả cho nghiên cứu trường hợp tiếp theo của mình.

💫 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập dữ liệu chiến dịch, chỉ số hiệu suất và phản hồi từ nhóm trong một chế độ xem tổ chức gọn gàng.

Theo dõi các chỉ số KPI và phân tích với bố cục có cấu trúc, dễ đọc.

Phân tích kết quả và xác định các lĩnh vực cần cải thiện một cách rõ ràng.

Trình bày các thông tin chiến dịch cho khách hàng, các bên liên quan hoặc các nhóm nội bộ một cách tự tin.

Tiết kiệm thời gian báo cáo với định dạng sẵn sàng sử dụng, nhấn mạnh các điểm khóa.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing muốn có một cách đơn giản, đáng tin cậy để báo cáo hiệu quả chiến dịch và đưa ra quyết định tự tin, dựa trên dữ liệu.

Wireframes trong Figma, Quy trình làm việc trong ClickUp

Thiết kế tốt kể một câu chuyện, nhưng ngay cả những câu chuyện hay nhất cũng cần một định dạng phù hợp.

Mẫu nghiên cứu trường hợp Figma cho phép các nhà thiết kế trình bày công việc của mình một cách rõ ràng, trình bày kết quả thực tế và xây dựng một bộ sưu tập chuyên nghiệp tự nói lên giá trị của nó.

Tuy nhiên, thiết kế không phải là một yếu tố độc lập. Sau khi các yếu tố hình ảnh của bạn đã sẵn sàng, bạn vẫn cần một hệ thống giúp quản lý nghiên cứu, tổ chức dữ liệu, theo dõi tiến độ dự án và kết hợp tất cả các yếu tố lại với nhau. Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng.

Các mẫu của ClickUp giúp bạn quản lý công việc hậu trường để nhóm của bạn luôn đồng bộ và các dự án tiến triển suôn sẻ.

Sẵn sàng đưa ý tưởng, nghiên cứu và kết quả của bạn vào một không gian tổ chức gọn gàng? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

Một nghiên cứu trường hợp thường tuân theo một định dạng có tổ chức, bao gồm phần giới thiệu, thông tin nền, mô tả chi tiết về vấn đề hoặc thách thức, giải pháp hoặc can thiệp được thực hiện, và kết quả hoặc tác động. Định dạng này giúp độc giả hiểu rõ bối cảnh, các hành động đã thực hiện và tác động của những hành động đó.

Bốn phần chính của một nghiên cứu trường hợp là: (1) Giới thiệu, nơi nêu rõ chủ đề và mục tiêu; (2) Bối cảnh, cung cấp thông tin liên quan và bối cảnh về trường hợp; (3) Giải pháp hoặc Phương pháp, mô tả các hành động hoặc chiến lược được sử dụng để giải quyết vấn đề; và (4) Kết quả hoặc Kết luận, trình bày kết quả và những điểm chính cần lưu ý.

Để viết một nghiên cứu trường hợp, hãy bắt đầu bằng cách xác định chủ đề và xác định mục tiêu. Thu thập và tổ chức thông tin nền tảng để cung cấp bối cảnh. Mô tả rõ ràng vấn đề hoặc thách thức gặp phải, sau đó giải thích giải pháp hoặc phương pháp được áp dụng. Cuối cùng, trình bày kết quả, bao gồm dữ liệu hoặc bằng chứng để hỗ trợ kết luận của bạn, và kết luận với những nhận xét hoặc khuyến nghị.

Khi trình bày một nghiên cứu trường hợp, hãy sử dụng cấu trúc rõ ràng và logic: bắt đầu bằng phần giới thiệu và bối cảnh, tiếp theo là mô tả vấn đề, giải pháp hoặc can thiệp, và kết quả. Các công cụ trực quan như biểu đồ, đồ thị hoặc hình ảnh có thể giúp minh họa các điểm khóa. Kết thúc bằng tóm tắt các bài học kinh nghiệm hoặc đề xuất cho các tình huống tương tự.