13 công cụ kiểm tra độ bao phủ mã nguồn tốt nhất cho lập trình viên vào năm 2025

Ai đã từng có công việc trong lĩnh vực mã đều biết rằng việc kiểm thử phần mềm và sửa lỗi chiếm một phần lớn thời gian phát triển (lỗi dường như không bao giờ kết thúc!). Thực tế, theo một nghiên cứu, chất lượng phần mềm kém gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ ít nhất $2.41 nghìn tỷ.

Giải pháp? Sử dụng công cụ đo độ phủ mã nguồn để kiểm tra mọi khía cạnh của mã trong bất kỳ dự án phần mềm nào. Điều này đặc biệt hữu ích khi có những thay đổi lớn hoặc tái cấu trúc mã nguồn đã hoàn thành. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ này để khắc phục những lỗ hổng trong các bài kiểm tra chức năng khóa trước khi chúng gây ra lỗi hoặc khiến bài kiểm tra thất bại.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công cụ kiểm tra độ bao phủ mã nguồn hàng đầu, cách chúng thực hiện công việc và cách chúng có thể giúp bạn cải thiện độ bao phủ kiểm thử và đảm bảo mã nguồn của bạn đáng tin cậy và sẵn sàng cho sản xuất.

Dưới đây là so sánh nhanh các giải pháp kiểm tra độ bao phủ mã nguồn tốt nhất để giúp bạn chọn lựa phù hợp:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý luồng công việc và hợp tác nhóm Tạo tài liệu bằng AI, hỗ trợ theo ngữ cảnh, tích hợp OCR, tự động hóa, mẫu. Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp JaCoCo Độ phủ mã nguồn cho dự án Java Phạm vi dòng và nhánh, hỗ trợ Eclipse và Maven, công cụ đo lường offline. Miễn phí Cobertura Các cơ sở mã Java cũ Độ phủ câu lệnh và nhánh, tích hợp với Ant/Apache Maven Miễn phí SonarQube Chất lượng mã và kiểm tra liên tục Hình ảnh hóa độ bao phủ kiểm thử, phát hiện lỗi, phát hiện mã nguồn không tốt, hỗ trợ đa ngôn ngữ Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $65/tháng cho mỗi người dùng Istanbul (nyc) Dự án JavaScript/TypeScript Phạm vi nhánh/dòng/hàm, tích hợp với Mocha/Jest, báo cáo HTML. Miễn phí OpenClover Hỗ trợ thương mại cho độ phủ mã nguồn Java Độ phủ từng bài kiểm thử, dữ liệu lịch sử, phân tích nhánh/đường dẫn Giá cả tùy chỉnh NCover Các nhóm phát triển .NET và C# cần các chỉ số chi tiết. Độ phủ điểm chuỗi, biểu đồ xu hướng, điểm nóng rủi ro Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $658/năm cho mỗi người dùng. dotCover Hệ sinh thái JetBrains và tích hợp .NET Kiểm thử liên tục, phân tích snapshot, tích hợp ReSharper Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49.6/tháng cho mỗi người dùng. Codecov Báo cáo độ phủ mã dựa trên đám mây trên các công cụ CI Hỗ trợ bình luận pull request, huy hiệu, tích hợp với GitHub/GitLab/Bitbucket. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng Gcov Các dự án mã nguồn C/C++ gốc sử dụng GCC Độ phủ dòng, tích hợp gprof, công cụ CLI đơn giản Miễn phí Visual Studio mã Coverage Tích hợp. Phủ sóng .NET cho Visual Studio Là một phần của Test Explorer, bao phủ dòng/khối, tương thích với CI. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $499,92/tháng cho mỗi người dùng. BullseyeCoverage Hệ thống nhúng và dự án C/C++ Độ phủ điều kiện/đường dẫn/quyết định, chi phí tối thiểu Giá cả tùy chỉnh Coverage. py Các dự án Python Phạm vi dòng và nhánh, báo cáo HTML, tích hợp CI, hỗ trợ trình chạy kiểm thử Miễn phí

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn công cụ đo độ bao phủ mã nguồn?

Các cuộc thảo luận về công cụ đo độ phủ mã trên các nền tảng cộng đồng như Reddit thường bắt đầu với câu hỏi: “Tôi đang tìm hiểu về các công cụ đo độ phủ mã và tò mò muốn biết mọi người đang sử dụng công cụ nào.”

Khi bạn tìm hiểu sâu hơn về các tùy chọn, bạn sẽ nhận ra có bao nhiêu hệ thống sẵn có, và điều này có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp khi đưa ra quyết định. Để giúp bạn thu hẹp lựa chọn, các trình chỉnh sửa mã nguồn tốt nhất đáp ứng các tiêu chí sau:

Đảm bảo công cụ cung cấp các chỉ số khóa như Phạm vi câu lệnh, Phạm vi nhánh, Phạm vi hàm, Phạm vi điều kiện và Phạm vi đường dẫn để đảm bảo kiểm thử toàn diện trên toàn bộ mã nguồn của bạn.

Tìm kiếm các công cụ có thể tích hợp dễ dàng vào quy trình làm việc hiện tại của bạn, chẳng hạn như với IDE hoặc CI/CD pipeline, có giao diện thân thiện với người dùng và tài liệu hướng dẫn chi tiết để thiết lập và cấu hình dễ dàng.

Chọn công cụ của nhà cung cấp báo cáo chi tiết, có thể tùy chỉnh để làm nổi bật các lỗ hổng trong độ phủ và đang theo dõi xu hướng theo thời gian.

Xem xét mức độ ảnh hưởng của công cụ đối với tốc độ thực thi kiểm thử và liệu nó có thể mở rộng theo độ phức tạp của cơ sở mã nguồn của bạn hay không.

Đánh giá xem liệu một tùy chọn miễn phí hoặc mã nguồn mở có đủ hay cần một công cụ trả phí với các tính năng nâng cao hơn.

Một công cụ có tài liệu hướng dẫn chi tiết và cộng đồng người dùng hoạt động tích cực có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình khắc phục sự cố và đảm bảo bạn tận dụng tối đa khoản đầu tư của mình.

Dưới đây là 13 công cụ kiểm tra độ bao phủ mã nguồn hàng đầu có thể cải thiện quy trình kiểm thử của bạn và đảm bảo chất lượng mã nguồn nhất quán trong suốt quá trình phát triển bằng cách cung cấp kết quả kiểm tra độ bao phủ mã nguồn chính xác.

ClickUp (Tốt nhất cho việc quản lý kế hoạch kiểm thử, đánh giá, danh sách kiểm tra QA và đang theo dõi lỗi)

Các nhóm phát triển phần mềm thường gặp khó khăn trong việc quản lý độ bao phủ kiểm thử, đang theo dõi việc sửa lỗi và thực hiện đánh giá mã khi tất cả các quy trình của họ được phân tán trên các công cụ khác nhau.

Đây là nơi các tích hợp và tính năng được hỗ trợ bởi AI của ClickUp mang lại lợi ích đáng kể cho nhóm của bạn bằng cách tập trung tất cả công việc trên một nền tảng duy nhất, giúp các nhóm làm việc nhanh hơn.

Dưới đây là cách các nhóm phần mềm sử dụng ClickUp duy trì quy trình kiểm thử và phát triển phần mềm một cách có tổ chức:

Trở nên thông minh hơn với ClickUp Brain + Trợ lý AI

Phân tích tự động kết quả kiểm thử và chỉ ra các lỗ hổng trong độ bao phủ của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain đưa quy trình kiểm thử chất lượng (QA) của bạn lên một tầm cao mới. Nó có thể tự động tóm tắt kết quả kiểm thử, chỉ ra các lỗ hổng trong độ bao phủ và trả lời các câu hỏi như “Những khu vực nào trong mã nguồn của chúng ta cần được kiểm thử nhiều hơn?”—tất cả bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Với các thông tin phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm của bạn có thể xác định vấn đề nhanh hơn, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và duy trì tiến độ phát hành phần mềm.

Quản lý các công việc đo lường độ bao phủ kiểm thử và đánh giá mã với nhiệm vụ ClickUp

Tối ưu hóa quy trình kiểm thử bằng cách tổ chức công việc, phân công người kiểm tra và đang theo dõi quá trình kiểm tra mã tại một nơi duy nhất với nhiệm vụ ClickUp

Trong ClickUp, mọi công việc đều bắt đầu từ một tác vụ.

Với nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh phù hợp với quy trình của nhóm, với các trạng thái như “Sẵn sàng cho QA”, “Đang xem xét” hoặc “Khối”. Giao nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể trong nhóm, đặt ngày đáo hạn và đính kèm các tệp hoặc liên kết liên quan (như trường hợp kiểm thử hoặc yêu cầu Hợp nhất).

Khi một nhà phát triển hoàn thành một tính năng, họ chỉ cần chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo, và ClickUp có thể tự động thông báo cho các nhà đánh giá hoặc kỹ sư kiểm thử phù hợp. Điều này có nghĩa là không còn “Bạn đã xem tin nhắn của tôi chưa?” hoặc “Ai đang kiểm thử điều này?” nữa.

Điều này đảm bảo mọi người luôn đồng bộ và cho phép đang theo dõi độ bao phủ kiểm thử ở mọi giai đoạn của quy trình.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, tập trung vào những việc quan trọng với ClickUp Automations

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái và nhắc nhở để nhóm của bạn có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng với ClickUp Automations

Không ai thích việc cập nhật trạng thái công việc thủ công hay phải theo đuổi người khác để yêu cầu đánh giá. ClickUp Automations và các trợ lý AI sẽ xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại cho bạn.

Ví dụ, khi một pull request được hợp nhất trên GitHub hoặc GitLab, ClickUp có thể tự động cập nhật tác vụ liên quan, giao nó cho bộ phận QA hoặc thậm chí kích hoạt danh sách kiểm tra cho kiểm thử hồi quy.

Bạn có thể cài đặt các tự động hóa để nhắc nhở các thành viên trong nhóm về các bài kiểm thử quá hạn, nâng cấp các vấn đề cản trở hoặc chuyển các công việc sang giai đoạn tiếp theo.

Sử dụng ClickUp AI Agents để tự động hóa tác vụ, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiều công việc hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp AI Agents để tối ưu hóa quy trình kiểm thử chất lượng (QA) của bạn. Ví dụ, bạn có thể cài đặt một nền tảng AI để phân tích tự động các báo cáo độ phủ thử nghiệm, đánh dấu các mô-đun có độ phủ thấp hoặc thậm chí tạo tóm tắt về hoạt động QA gần đây cho cuộc họp hàng ngày của bạn.

Tích hợp với GitHub/GitLab để quản lý yêu cầu Hợp nhất và các sprint kiểm thử chất lượng (QA)

Tích hợp của ClickUp với GitHub và GitLab kết hợp quản lý phiên bản và quản lý tác vụ vào một nền tảng thống nhất. Khi bạn liên kết các yêu cầu kéo (pull requests) với các nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể đang theo dõi trạng thái của các cuộc đánh giá mã nguồn và các đợt kiểm thử chất lượng (QA sprints) tại một nơi duy nhất.

Ví dụ, các nhà phát triển có thể dễ dàng xem các trường hợp kiểm thử nào được liên kết với một yêu cầu hợp nhất cụ thể, trong khi các kỹ sư kiểm thử chất lượng (QA) có thể đang theo dõi trực tiếp tiến độ và cập nhật khi các bài kiểm thử được thực thi. Sự tích hợp này đảm bảo sự đồng bộ giữa tất cả các bên, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi công cụ liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể kết nối ClickUp với hơn 1.000 công cụ như GitHub, GitLab, Jira và Slack để theo dõi các commit, đánh giá mã nguồn, trường hợp kiểm thử và cập nhật dự án theo thời gian thực. Quản lý quy trình phát triển, chu kỳ kiểm thử chất lượng (QA) và hợp tác nhóm ngay trong ClickUp mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tối ưu hóa quy trình kiểm thử bằng cách tổ chức các công việc, phân công người kiểm tra và đang theo dõi quá trình kiểm tra mã tại một nơi duy nhất với nhiệm vụ ClickUp.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái, nhắc nhở và phân công công việc để nhóm của bạn có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng với ClickUp Automations.

Kết nối các yêu cầu hợp nhất (pull requests) trên GitHub hoặc GitLab trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp, cho phép đang theo dõi liền mạch quá trình xem xét mã nguồn và các đợt kiểm thử chất lượng (QA sprints).

Tạo các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi độ bao phủ kiểm thử và đang theo dõi kết quả thực thi kiểm thử theo thời gian thực.

Sử dụng ClickUp Brain và các tác nhân AI để phân tích tự động kết quả kiểm thử, xác định các lỗ hổng và đề xuất các cải tiến để nâng cao độ bao phủ.

Giới hạn của ClickUp

Các quy trình làm việc và bảng điều khiển tùy chỉnh có thể yêu cầu thời gian thiết lập ban đầu và sự quen thuộc, đặc biệt đối với các nhóm mới sử dụng ClickUp.

Độ phức tạp của các dự án lớn có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn để tối ưu hóa hoàn toàn các tích hợp và tự động hóa.

Mặc dù tích hợp với GitHub và GitLab diễn ra mượt mà, một số công cụ chuyên biệt có thể cần thiết lập thêm.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.6/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp?

Đánh giá trên G2 chia sẻ:

Sự linh hoạt trong việc ghi chép công việc từng bước một bằng cách thêm hình ảnh, liên kết, mã lập trình (với ClickUp).

Sự linh hoạt trong việc ghi chép công việc từng bước một bằng cách thêm hình ảnh, liên kết, mã lập trình (với ClickUp).

2. JaCoCo (Tốt nhất cho việc đo lường độ bao phủ mã nguồn Java)

qua JaCoCo

Trong phát triển Java, đảm bảo rằng mã của bạn được kiểm thử một cách toàn diện có thể là một thách thức lớn. Mặc dù có nhiều công cụ kiểm thử sẵn có, việc xác định liệu tất cả các khía cạnh của ứng dụng đã được kiểm thử đầy đủ hay chưa vẫn là một thách thức.

Đó chính là lúc JaCoCo phát huy tác dụng cho các nhà phát triển Java.

Công cụ đo độ bao phủ mã nguồn Java mã nguồn mở này đơn giản hóa quá trình đo độ bao phủ kiểm thử bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết và đáng tin cậy về mức độ mã của bạn được kiểm thử trong quá trình thực thi các bài kiểm thử đơn vị.

Các tính năng nổi bật của JaCoCo

Đo lường độ bao phủ dòng và nhánh để xác định mã chưa được kiểm thử và nâng cao chất lượng ứng dụng Java.

Công việc như một agent Java, theo dõi mã bytecode trong quá trình chạy thử nghiệm, cung cấp phản hồi thời gian thực về các dòng mã được thực thi.

Tích hợp mượt mà với Jenkins, Maven, Gradle và các công cụ CI khác, cho phép báo cáo độ phủ mã tự động hóa trong quy trình của bạn.

Tạo báo cáo chi tiết, dễ đọc cho người dùng dưới các định dạng như HTML, CSV và XML, cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về độ bao phủ kiểm thử.

Hỗ trợ JUnit và TestNG, cho phép nó hoạt động hiệu quả với các khung thử nghiệm Java phổ biến.

Giới hạn của JaCoCo

Yêu cầu cấu hình thủ công cho một số hệ thống xây dựng như Maven và Ant.

Có thể yêu cầu thiết lập thêm để tương thích với các môi trường Java hoặc công cụ ít phổ biến hơn trong công việc.

Trong các dự án lớn và phức tạp, việc chèn mã theo dõi có thể ảnh hưởng nhẹ đến thời gian thực thi kiểm thử.

Giá cả của JaCoCo

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về JaCoCo

G2 : 4.5/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về JaCoCo?

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

Chúng tôi có thể xác minh số dòng mã được thực thi và số dòng mã không được thực thi trong kiểm thử đơn vị. Chúng tôi có thể đảm bảo logic kinh doanh hoạt động đúng như mong đợi.

Chúng tôi có thể xác minh số dòng mã được thực thi và số dòng mã không được thực thi trong kiểm thử đơn vị. Chúng tôi có thể đảm bảo logic kinh doanh hoạt động đúng như mong đợi.

3. Cobertura (Tốt nhất cho phân tích và báo cáo độ phủ mã nguồn Java)

qua Cobertura

Đạt được độ bao phủ kiểm thử toàn diện có thể là một công việc khó khăn.

Có nhiều thách thức: quản lý các cơ sở mã phức tạp, đảm bảo rằng mọi phương thức và nhánh mã đều được kiểm thử, và tích hợp các công cụ đo lường độ bao phủ mã và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình làm việc hiện có một cách mượt mà.

Cobertura giải quyết những vấn đề này bằng cách cung cấp một giải pháp đơn giản, mã nguồn mở, giúp việc đang theo dõi độ phủ mã trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nó cũng hỗ trợ tích hợp với các công cụ chính và tạo báo cáo chỉ với vài cú nhấp chuột.

Các tính năng nổi bật của Cobertura

Đo lường độ bao phủ dòng và nhánh để xác định mã chưa được kiểm thử và nâng cao chất lượng ứng dụng Java.

Hỗ trợ tích hợp với Maven, Ant và Gradle, cho phép phân tích độ phủ mã tự động trong quy trình xây dựng của bạn.

Tạo báo cáo dễ đọc cho người dùng dưới dạng HTML, CSV và XML, cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số độ phủ mã nguồn và các đoạn mã chưa được kiểm tra.

Cung cấp các báo cáo chi tiết hiển thị trạng thái thực thi của các dòng mã, nhánh và phương thức trong quá trình chạy thử nghiệm.

Giúp cài đặt ngưỡng độ phủ và cảnh báo cho nhóm khi độ phủ giảm xuống dưới tiêu chuẩn đã đặt, đảm bảo chất lượng mã liên tục.

Giới hạn của Cobertura

Không được duy trì tích cực, với các công cụ mới và mạnh mẽ hơn như JaCoCo hiện được ưa chuộng cho các dự án Java hiện đại.

Hỗ trợ giới hạn cho các tính năng Java mới và một số tình huống tích hợp phức tạp hơn.

Quá trình cài đặt và thiết lập có thể phức tạp đối với người dùng mới, đặc biệt khi tích hợp với các đường ống CI/CD.

Giá cả của Cobertura

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Cobertura

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Cobertura?

Một người dùng chia sẻ:

Cobertura là công cụ đo độ phủ tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Nó không bỏ sót bất kỳ điều gì (đây là vấn đề của Clover) và không đánh dấu sai mã đã được phủ là chưa được phủ (đây là vấn đề của EMMA). Vấn đề duy nhất còn lại của tôi là một phương thức kiểm thử quá lớn, và tôi có thể chia nhỏ nó như một giải pháp tạm thời. Tôi sẽ đề xuất sử dụng công cụ này tại công việc của mình. Công cụ này xứng đáng có một plugin Eclipse.

Cobertura là công cụ đo độ phủ tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Nó không bỏ sót bất kỳ điều gì (đây là vấn đề của Clover) và không đánh dấu sai mã đã được phủ là chưa được phủ (đây là vấn đề của EMMA). Vấn đề duy nhất còn lại của tôi là một phương thức kiểm thử quá lớn, và tôi có thể chia nhỏ nó như một giải pháp tạm thời. Tôi sẽ đề xuất sử dụng công cụ này tại công việc của mình. Công cụ này xứng đáng có một plugin Eclipse.

4. SonarQube (Tốt nhất cho đánh giá toàn diện về chất lượng và bảo mật mã nguồn)

qua SonarQube

Bạn có biết rằng gần 63% ứng dụng chứa lỗi trong mã chính thức của họ và 70% gặp vấn đề với mã bên thứ ba?

Xử lý các vấn đề này sớm là yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng mã nguồn cao và đảm bảo ứng dụng của bạn vẫn bảo mật khi mở rộng quy mô.

Đây chính là điểm mạnh của SonarQube. Nó tự động hóa việc đánh giá chất lượng và bảo mật mã nguồn, tích hợp mượt mà vào các quy trình CI/CD hiện có của bạn và giúp các nhóm phát hiện các vấn đề sớm trong quá trình phát triển thông qua tích hợp và hỗ trợ tự động hóa.

Các tính năng nổi bật của SonarQube

Tự động hóa quá trình đánh giá chất lượng mã nguồn, cung cấp phản hồi liên tục trong quá trình phát triển và chu kỳ CI/CD.

Cung cấp phân tích bảo mật mã nguồn chi tiết, phát hiện lỗ hổng bảo mật, bao gồm cả các vấn đề trong mã nguồn do con người viết và mã nguồn do AI tạo ra.

Tích hợp mượt mà với các công cụ CI/CD phổ biến như GitHub Actions, GitLab, Jenkins và Azure Pipelines để kiểm tra mã tự động.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và khung công tác (Java, Python, JavaScript và nhiều hơn nữa), giúp nó trở thành công cụ tất cả trong một cho các cơ sở mã nguồn đa dạng.

Nhà cung cấp các cổng chất lượng tùy chỉnh để đảm bảo chỉ có mã nguồn chất lượng cao, từ đó nâng cao năng suất phát triển phần mềm

Giới hạn của SonarQube

Việc thiết lập ban đầu và cấu hình có thể phức tạp, đặc biệt đối với các dự án lớn hoặc các nhóm mới làm quen với công cụ quản lý chất lượng mã nguồn.

Có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên, yêu cầu lượng lớn CPU, bộ nhớ và lưu trữ, đặc biệt đối với các ứng dụng quy mô lớn.

Mặc dù toàn diện, một số người dùng có thể gặp phải kết quả dương tính giả khi phân tích mã nguồn cũ có nợ kỹ thuật đáng kể.

Giá cả của SonarQube

Miễn phí

Nhóm : $65/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SonarQube

G2 : 4.4/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng nói gì về SonarQube?

Đánh giá của Capterra đã nhấn mạnh:

SonarQube là nhà cung cấp các chỉ số quan trọng như mã nguồn có vấn đề, lỗi, lỗ hổng bảo mật và độ bao phủ mã nguồn. Tích hợp dễ dàng với các công cụ CI/CD.

SonarQube là nhà cung cấp các chỉ số quan trọng như mã nguồn có vấn đề, lỗi, lỗ hổng bảo mật và độ bao phủ mã nguồn. Tích hợp dễ dàng với các công cụ CI/CD.

Dưới đây là hướng dẫn trực quan về cách ưu tiên các công việc kiểm thử đơn vị bằng ClickUp:

5. Istanbul (Tốt nhất cho độ phủ thử nghiệm JavaScript)

qua Istanbul

Đang theo dõi độ phủ mã nguồn trong JavaScript và các ngôn ngữ lập trình khác có thể khá phức tạp. Công việc kiểm thử đầy đủ mọi hàm, nhánh và dòng mã trở nên khó khăn khi ứng dụng có kích thước ngày càng lớn. Istanbul xuất hiện như một giải pháp cho vấn đề này.

Đây là một giải pháp mã nguồn mở giúp đơn giản hóa toàn bộ quá trình đang theo dõi độ bao phủ mã nguồn trong các ứng dụng JavaScript. Dù bạn đang sử dụng ES5 hay phiên bản hiện đại ES2015+, Istanbul giúp bạn dễ dàng triển khai mã nguồn và đo lường mức độ bao phủ của các bài kiểm thử đơn vị.

Các tính năng nổi bật của Istanbul

Cung cấp hỗ trợ hàng đầu cho ES6/ES2015+ thông qua plugin Babel-Istanbul.

Cung cấp nhiều tùy chọn báo cáo đa dạng, bao gồm đầu ra trên terminal và trình duyệt.

Tích hợp mượt mà với các khung thử nghiệm phổ biến như Mocha, AVA và Tap.

Cài đặt đơn giản và tích hợp lệnh dễ sử dụng cho độ phủ thử nghiệm.

Tạo báo cáo độ phủ toàn diện ở các định dạng HTML, XML và CSV.

Giới hạn của Istanbul

Cấu hình có thể yêu cầu một số thiết lập ban đầu, đặc biệt khi công việc với nhiều khung thử nghiệm JavaScript.

Hỗ trợ giới hạn cho các tính năng nâng cao so với các công cụ AI đo lường độ bao phủ mã nguồn toàn diện hơn dành cho nhà phát triển như JaCoCo.

Báo cáo có thể gây choáng ngợp cho các dự án quy mô lớn, vì chúng có thể chứa nhiều dữ liệu cần phải lọc qua.

Giá cả tại Istanbul

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Istanbul

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

6. OpenClover (Tốt nhất cho việc tối ưu hóa quá trình thực thi kiểm thử và xác định các khu vực mã có rủi ro)

qua OpenClover

Không phải tất cả mã nguồn đều như nhau, và các bài kiểm thử của bạn cũng vậy.

Khi quản lý các dự án Java và Groovy quy mô lớn, một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà phát triển phải đối mặt là xác định những phần mã cần được chú ý nhiều nhất và cách kiểm thử chúng một cách hiệu quả.

OpenClover biến thách thức này thành lợi thế, giúp các nhà phát triển cân bằng giữa kiểm thử và hiệu quả. Nó chỉ ra những phần rủi ro nhất trong mã của bạn, cho phép bạn tập trung vào các bài kiểm thử quan trọng nhất và tối ưu hóa thời gian kiểm thử một cách chưa từng có.

Các tính năng nổi bật của OpenClover

Đo lường độ bao phủ mã nguồn và hơn 20 chỉ số mã nguồn, nhấn mạnh các khu vực chưa được kiểm thử và có rủi ro trong mã nguồn của bạn.

Tùy chỉnh phạm vi bao phủ bằng cách loại trừ các bài kiểm thử không cần thiết như mã do máy tạo ra hoặc các phương thức getter và setter, tập trung vào những gì quan trọng.

Ghi lại và phân tích độ bao phủ mã nguồn cho từng bài kiểm thử, giúp hiểu rõ hơn về các lớp và dòng mã nguồn nào đã được thực thi.

Tích hợp với các công cụ CI như Jenkins, Bamboo và Hudson để báo cáo độ phủ mã liên tục.

Đang theo dõi kết quả kiểm thử và độ bao phủ theo thời gian thực với các plugin cho các IDE phổ biến như IntelliJ IDEA và Eclipse.

Giới hạn của OpenClover

Tùy chỉnh nâng cao phạm vi bao phủ có thể yêu cầu thiết lập ban đầu và quen thuộc với công cụ.

Yêu cầu tích hợp với các công cụ CI, điều này có thể đòi hỏi cấu hình bổ sung cho các nhóm mới làm quen với quy trình kiểm thử tự động hóa.

Tiềm năng đầy đủ của công cụ này có thể được phát huy tốt nhất cho các dự án có mã nguồn lớn, vì nó hữu ích hơn cho các dự án yêu cầu phân tích mã nguồn ở mức cao.

Giá cả của OpenClover

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về OpenClover

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về OpenClover?

Bình luận trên Reddit này đã ghi chú:

Cơ sở mã nguồn của Clover lớn gấp khoảng mười lần so với JaCoCo, vì vậy nó có một danh sách tính năng vô cùng phong phú.

Cơ sở mã nguồn của Clover lớn gấp khoảng mười lần so với JaCoCo, vì vậy nó có một danh sách tính năng vô cùng phong phú.

7. NCover (Tốt nhất để đảm bảo độ bao phủ mã nguồn nhất quán giữa các nhóm)

qua NCover

Hãy tưởng tượng một nhóm phát triển .NET quy mô lớn đang có công việc trên một dự án phức tạp với nhiều nhà phát triển phụ trách các mô-đun khác nhau. Việc đang theo dõi những phần nào của ứng dụng nhận được kiểm thử đầy đủ trở nên ngày càng thách thức khi cơ sở mã nguồn ngày càng phức tạp.

Cách tiếp cận phân mảnh này không chỉ tăng nguy cơ xảy ra vấn đề trong môi trường sản xuất mà còn làm chậm chu kỳ phát hành.

Tuy nhiên, NCover giải quyết thách thức này bằng cách cung cấp một nền tảng thống nhất để đo lường và quản lý độ bao phủ mã trên toàn bộ nhóm phát triển.

Các tính năng nổi bật của NCover

Tích hợp đang theo dõi độ bao phủ mã trên các nhóm, đảm bảo hiển thị toàn diện cho tất cả các bên liên quan.

Cung cấp các chỉ số chi tiết như độ phủ dòng, độ phủ nhánh và độ phủ phương thức, cho phép xác định chính xác các đoạn mã chưa được kiểm thử đầy đủ.

Tích hợp với các khung thử nghiệm .NET phổ biến, tối ưu hóa quy trình đo lường độ bao phủ.

Cung cấp các thông tin và đề xuất có thể áp dụng để cải thiện chất lượng mã nguồn và giảm nợ kỹ thuật.

Tăng cường hợp tác giữa các nhà phát triển, QA và quản lý thông qua việc đang theo dõi độ bao phủ cấp độ nhóm.

Giới hạn của NCover

Yêu cầu tài nguyên hệ thống đủ mạnh để xử lý các dự án mã nguồn lớn, điều này có thể dẫn đến các vấn đề về hiệu suất.

Độ phức tạp trong quá trình thiết lập có thể là thách thức đối với các nhóm mới làm quen với code coverage hoặc những nhóm có cấu trúc dự án không tiêu chuẩn.

Có thể cần tùy chỉnh để tích hợp tối ưu với một số quy trình CI/CD.

Giá cả của NCover

Giấy phép máy tính để bàn : $658/năm cho mỗi người dùng

Code Central: $2,298/năm cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về NCover

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ quy trình làm việc của bạn như một công cụ đo lường độ bao phủ mã nguồn. Với tích hợp sâu rộng trên các kho lưu trữ mã, tài liệu và nền tảng quản lý dự án của bạn, Brain MAX có thể giúp bạn đang theo dõi những phần nào trong mã nguồn của bạn đã được kiểm thử và những phần nào cần được chú ý nhiều hơn. Bạn có thể sử dụng lệnh giọng nói hoặc lời nhắc văn bản để yêu cầu tóm tắt độ bao phủ mã nguồn, xác định các tệp hoặc hàm chưa được kiểm thử, và tạo báo cáo có thể hành động. Brain MAX cũng có thể tổ chức phản hồi, liên kết dữ liệu độ bao phủ với các công việc hoặc yêu cầu Hợp nhất cụ thể, và đề xuất các bước tiếp theo để cải thiện độ bao phủ kiểm thử.

8. dotCover (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển .NET muốn có cái nhìn tổng quan về độ bao phủ mã nguồn một cách liền mạch)

qua dotCover

Giữ cho mã có chất lượng cao trong quá trình phát triển ứng dụng .NET có thể là một thách thức liên tục. Đảm bảo mã đáp ứng các tiêu chuẩn thường trở thành một công việc tốn nhiều công sức, bao gồm từ việc đang theo dõi độ bao phủ mã nguồn đến việc chạy các bài kiểm tra đơn vị.

Đây chính là lúc dotCover bước vào. Bằng cách tích hợp mượt mà với Visual Studio và JetBrains Rider, dotCover mang lại sự rõ ràng cho quy trình kiểm thử và đo lường độ bao phủ của bạn.

Các tính năng nổi bật của dotCover

Tích hợp mượt mà với Visual Studio và JetBrains Rider, giúp bạn phân tích độ phủ mã mà không cần rời khỏi IDE.

Hỗ trợ nhiều khung làm việc kiểm thử đơn vị, bao gồm MSTest, NUnit, xUnit và MSpec.

Chế độ kiểm thử liên tục tự động chạy lại các bài kiểm thử ngay khi bạn thực hiện thay đổi, giúp duy trì vòng phản hồi chặt chẽ.

Hiển thị trực quan độ phủ mã và mã chưa được kiểm tra, giúp dễ dàng nhận diện các khu vực có vấn đề chỉ với một cái nhìn.

Xác định các phương thức phức tạp có độ bao phủ thấp thông qua chế độ xem điểm nóng, giúp bạn biết nơi cần tập trung nỗ lực.

Giới hạn của dotCover

Có thể gây chậm hiệu suất trong Visual Studio, đặc biệt với các dự án có mã nguồn lớn hoặc sử dụng nặng.

Hỗ trợ kiểm thử tích hợp có thể được cải thiện; một số người dùng cho rằng việc áp dụng cho các bài kiểm thử không phải đơn vị là khá phức tạp.

Việc thiết lập ban đầu có thể hơi phức tạp đối với những người mới sử dụng công cụ đo độ phủ mã nguồn.

Giá cả của dotCover

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày

dotUltimate: $21,90/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tất Cả Sản Phẩm: $29.90/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về dotCover

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về dotCover?

Đánh giá G2 này có tính năng:

DotCover hiển thị tất cả các phần mã nguồn đã được gọi trong phiên làm việc và các phần chưa được truy cập. Nó cũng chỉ ra các lỗ hổng bộ nhớ tiềm ẩn trong mã nguồn, đó là lý do tại sao tôi thích tất cả các tính năng của DotCover - nó rất hữu ích và dễ sử dụng.

DotCover hiển thị tất cả các phần mã nguồn đã được gọi trong phiên làm việc và các phần chưa được truy cập. Nó cũng chỉ ra các lỗ hổng bộ nhớ tiềm ẩn trong mã nguồn, đó là lý do tại sao tôi thích tất cả các tính năng của DotCover - nó rất hữu ích và dễ sử dụng.

9. Codecov (Tốt nhất để nâng cao chất lượng mã nguồn và giảm thời gian gỡ lỗi)

qua Codecov

Bạn đã bao giờ mất quá nhiều thời gian để gỡ lỗi mã nguồn chỉ để phát hiện ra rằng một bài kiểm tra đơn giản đã thất bại? Hoặc tệ hơn, nhận ra rằng một phần quan trọng của mã nguồn của bạn thậm chí chưa bao giờ được kiểm tra từ đầu? Chúng ta đều đã trải qua điều đó.

Phần khó khăn là xác định nơi mã nguồn của bạn dễ bị tấn công. Đó chính là lúc Codecov có thể giúp bạn. Công cụ này giúp bạn phát hiện các khu vực có vấn đề một cách rõ ràng hơn, từ đó có thể hành động nhanh chóng và ngăn chặn lỗi trước khi chúng ảnh hưởng đến môi trường sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Codecov

Báo cáo độ phủ sóng chi tiết trực tiếp trong các yêu cầu hợp nhất (pull requests), giúp bạn nhanh chóng xác định các dòng mã đã được kiểm thử.

Phát hiện các bài kiểm thử không ổn định và khả năng chạy lại các bài kiểm thử cụ thể chỉ với một cú nhấp chuột, giúp dễ dàng khắc phục các lỗi xảy ra ngẫu nhiên.

Theo dõi hiệu suất bộ thử nghiệm theo thời gian, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những bài kiểm tra cần được tối ưu hóa.

Tích hợp toàn diện với các công cụ CI chính, các nền tảng Git (GitHub, GitLab, Bitbucket) và các ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, Ruby và Go.

Kích thước gói đang theo dõi trong JavaScript, đảm bảo rằng các tài nguyên lớn không lọt vào môi trường sản xuất mà không được phát hiện.

Giới hạn của Codecov

Một số người dùng báo cáo vấn đề về tích hợp, đặc biệt là với GitHub OAuth, yêu cầu nhiều quyền truy cập hơn dự kiến.

Các tính năng cơ bản có thể cảm thấy giới hạn đối với các nhóm công việc với cơ sở mã nhỏ hoặc các dự án không yêu cầu phân tích độ phủ chi tiết.

Một số biểu đồ trực quan có thể được coi là "thừa thãi" đối với các nhóm nhỏ, tùy thuộc vào quy mô của dự án.

Giá cả của Codecov

Nhà phát triển : Miễn phí

Nhóm : $5/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $12/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Codecov

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Codecov?

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

Nó tạo ra các báo cáo chất lượng cao và cung cấp cho tôi kết quả chi tiết về độ bao phủ mã nguồn trong các bài kiểm thử mà tôi đang thực hiện, giúp tôi tối ưu hóa mã nguồn cho các khu vực không được kiểm thử.

Nó tạo ra các báo cáo chất lượng cao và cung cấp cho tôi kết quả chi tiết về độ bao phủ mã nguồn trong các bài kiểm thử mà tôi đang thực hiện, giúp tôi tối ưu hóa mã nguồn cho các khu vực không được kiểm thử.

10. Gcov (Tốt nhất để phân tích độ bao phủ mã trong các chương trình C/C++)

qua Gcov

Các nhà phát triển trong công việc với GCC thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các công cụ nhẹ nhàng nhưng vẫn cung cấp độ bao phủ chính xác ở cấp độ dòng cho các chương trình C và C++.

Gcov giải quyết vấn đề này với hỗ trợ tích hợp cho GCC, cung cấp cho nhà phát triển những thông tin chi tiết chính xác về tần suất thực thi của từng dòng mã.

Khi kết hợp với gprof, nó cũng giúp xác định các "điểm nóng" có độ phức tạp cao, làm cho nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho việc tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện độ hoàn thành của bài kiểm thử.

Các tính năng nổi bật của Gcov

Cung cấp dữ liệu độ phủ từng dòng mã để theo dõi tần suất thực thi của từng dòng mã, giúp nhà phát triển xác định chính xác những phần mã nào được kiểm thử bao phủ.

Tích hợp với GCC, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà phát triển đã sử dụng trình biên dịch này để tích hợp độ phủ mã vào quy trình làm việc của họ.

Công việc với gprof để cung cấp dữ liệu phân tích hiệu suất, giúp các nhà phát triển tinh chỉnh hiệu suất và tập trung nỗ lực tối ưu hóa ở những nơi cần thiết.

Giúp đảm bảo tính toàn diện của bộ kiểm thử bằng cách chỉ ra những phần mã nào được kiểm thử, từ đó nâng cao chất lượng phần mềm.

Giới hạn của Gcov

Chỉ là công việc với mã nguồn được biên dịch bằng GCC, do đó không tương thích với các trình biên dịch khác hoặc công cụ phân tích hiệu suất.

Yêu cầu biên dịch mã nguồn mà không tối ưu hóa để đảm bảo dữ liệu độ phủ chính xác, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình phân tích.

Chỉ hỗ trợ các chương trình C và C++, giới hạn việc sử dụng công cụ này cho các ngôn ngữ này.

Giá cả của Gcov

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Gcov

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

11. Visual Studio Code Coverage (phù hợp nhất cho các nhà phát triển .NET sử dụng hệ sinh thái của Microsoft)

qua Visual Studio

Khi công việc với .NET hoặc C++, việc biết được những phần nào của ứng dụng đã được kiểm thử và những phần nào chưa là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự tự tin khi phát hành. Nhiều nhóm sử dụng các công cụ bên ngoài cho mục đích này, nhưng nếu bạn đang phát triển trong Visual Studio, công cụ Code Coverage tích hợp sẵn là lựa chọn phù hợp.

Visual Studio Code Coverage giúp các nhà phát triển xác định các nhánh chưa được kiểm thử, theo dõi hiệu quả của các bài kiểm thử và ngăn chặn các lỗi hồi quy sớm, mà không cần rời khỏi IDE.

Sự tích hợp chặt chẽ của công cụ với MSTest và Test Explorer mang lại sự tiện lợi vượt trội cho các nhóm công việc trong môi trường sử dụng nhiều sản phẩm của Microsoft.

Các tính năng nổi bật của Visual Studio Code Coverage

Chạy báo cáo độ phủ mã theo dòng và theo khối bằng Test Explorer hoặc lệnh.

Hiển thị các dòng mã được bao phủ và chưa được bao phủ với các dấu hiệu màu sắc trực tiếp trong IDE.

Dễ dàng tích hợp với MSTest, NUnit hoặc xUnit để có hiển thị toàn diện về kiểm thử đơn vị từ đầu đến cuối.

Xuất tệp độ phủ mã sang HTML hoặc XML để báo cáo và kiểm toán.

Kết hợp với Kiểm thử Đơn vị Trực tiếp để xem kết quả theo thời gian thực trong quá trình mã hóa.

Giới hạn của Visual Studio Code Coverage

Chỉ có sẵn trong phiên bản Visual Studio doanh nghiệp.

Không hỗ trợ sẵn cho các ngôn ngữ không phải .NET.

Yêu cầu thiết lập thêm để tích hợp với các công cụ CI/CD như Azure DevOps hoặc GitHub Actions.

Giá cả của Visual Studio Code Coverage

Tiêu chuẩn doanh nghiệp : $499,92/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn chuyên nghiệp: $99,99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Visual Studio Code Coverage

G2 : 4.7/5 (hơn 2.300 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 1.600 đánh giá)

Người dùng nói gì về Visual Studio Code Coverage?

Đánh giá này trên Capterra đã ghi nhận:

Tôi đã rất thích sử dụng VS Code. Hiện tại, tôi sử dụng nó làm trình chỉnh sửa mã nguồn chính cho phát triển web, lập trình Python và một số công việc liên quan đến khoa học dữ liệu.

Tôi đã rất thích sử dụng VS Code. Hiện tại, tôi sử dụng nó làm trình chỉnh sửa mã nguồn chính cho phát triển web, lập trình Python và một số công việc liên quan đến khoa học dữ liệu.

12. BullseyeCoverage (phù hợp nhất cho kiểm thử dựa trên quyết định trong C++ cho hệ thống nhúng và hệ thống quan trọng)

qua BullseyeCoverage

Ngay cả sau khi đã thực hiện đầy đủ các bài kiểm thử đơn vị, các nhà phát triển đang thực hiện công việc trên hệ thống nhúng hoặc phần mềm được quy định thường không thể trả lời câu hỏi quan trọng: những đường dẫn logic nào vẫn chưa được kiểm thử?

BullseyeCoverage được thiết kế chuyên biệt để giải quyết vấn đề đó. Nó vượt xa phạm vi bao phủ dòng lệnh hoặc nhánh bằng cách cung cấp phạm vi bao phủ điều kiện/quyết định. Từ hệ thống hàng không vũ trụ và y tế đến ô tô và điều khiển công nghiệp, BullseyeCoverage hỗ trợ các đội ngũ với các chỉ số chi tiết và tích hợp đa dạng với các công cụ phổ biến.

Các tính năng nổi bật của BullseyeCoverage

Hỗ trợ độ phủ điều kiện/quyết định để cung cấp độ chính xác cao hơn so với độ phủ câu lệnh hoặc nhánh đơn giản.

Tích hợp mượt mà với các chuỗi công cụ C++ chính như Visual Studio, GCC, Clang và môi trường nhúng.

Cung cấp tích hợp nhẹ nhàng vào các đường ống CI và quy trình phát triển cục bộ mà không cần các phụ thuộc nặng nề.

Hiển thị tóm tắt độ phủ theo dòng và theo hàm để chẩn đoán nhanh chóng.

Hỗ trợ mạnh mẽ cho các tiêu chuẩn C++, bao gồm C++20 và các tính năng mới như constexpr coverage.

Giới hạn của BullseyeCoverage

Chỉ công việc với các dự án C và C++

Thiếu một bảng điều khiển trực quan hiện đại cho hợp tác giữa nhóm

Yêu cầu giấy phép riêng cho mục đích thương mại, với tính minh bạch về giá cả giới hạn.

Giá cả của BullseyeCoverage

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về BullseyeCoverage

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về BullseyeCoverage?

Một người dùng chia sẻ:

Bullseye là một công cụ rất tốt để đo lường độ bao phủ mã nguồn cho C/C++. Chúng tôi thường khuyến nghị công cụ này cho khách hàng vì nó làm việc hiệu quả với mức giá hợp lý. Một trong những điểm nổi bật là nó không đo lường "độ bao phủ câu lệnh". Thay vào đó, nó tập trung vào "độ bao phủ quyết định".

Bullseye là một công cụ rất tốt để đo lường độ bao phủ mã nguồn cho C/C++. Chúng tôi thường khuyến nghị công cụ này cho khách hàng vì nó hoàn thành tốt việc cần làm với mức giá hợp lý. Một trong những điểm nổi bật là nó không đo lường "độ bao phủ câu lệnh". Thay vào đó, nó tập trung vào "độ bao phủ quyết định".

13. Coverage.py (phù hợp nhất cho độ phủ thử nghiệm đơn vị Python và báo cáo HTML)

Các nhà phát triển thường cho rằng việc chạy bộ kiểm thử có nghĩa là công việc đã hoàn thành, nhưng còn những dòng mã mà bạn chưa kiểm tra thì sao?

Coverage.py giúp đóng khoảng trống đó. Được thiết kế riêng cho các dự án Python, nó cho bạn biết chính xác những gì đang được kiểm thử và những gì không, ngay cả đến từng dòng mã.

Đối với các nhóm công việc trong môi trường CI/CD, Coverage.py tích hợp mượt mà vào các pipeline và thậm chí cung cấp đầu ra JSON và XML cho các công cụ hoặc bảng điều khiển.

coverage.py - Tính năng nổi bật

Đo lường cả độ phủ dòng và độ phủ nhánh một cách tự động.

Tạo báo cáo HTML sạch sẽ, nhấn mạnh các dòng mã bị bỏ qua.

Tích hợp với pytest, unittest và nose bằng các lệnh đơn giản.

Theo dõi độ phủ qua các quy trình con và nhiều bối cảnh kiểm thử.

Xuất báo cáo dưới các định dạng văn bản, XML, LCOV, JSON và SQLite.

Giai đoạn giới hạn của coverage.py

Chỉ hỗ trợ Python, không hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Không phân biệt giữa mã kiểm thử và mã ứng dụng theo mặc định.

Macros hoặc metaprogramming có thể dẫn đến các số liệu độ phủ dòng mã sai lệch.

Giá của coverage.py

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về coverage.py

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Dưới đây là 3 công cụ kiểm tra độ bao phủ mã nguồn và kiểm thử bổ sung, tương thích với các công cụ đã được đề cập, mỗi công cụ mang lại những ưu điểm riêng tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình, quy trình làm việc hoặc nhu cầu báo cáo:

SimpleCov : Cung cấp một cách đơn giản để đang theo dõi độ bao phủ mã nguồn trong các dự án Ruby và tích hợp với các khung thử nghiệm phổ biến như RSpec và Minitest.

OpenCppCoverage : Cung cấp phân tích độ bao phủ dòng chi tiết cho các dự án C++ và tạo ra đầu ra ở cả định dạng XML và HTML để kiểm tra chi tiết hơn.

Testwell CTC++ : Hỗ trợ C, C++ và các mục tiêu nhúng, cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho tất cả các mức độ bao phủ (câu lệnh, nhánh, MC/DC).

Bổ sung mã còn thiếu với ClickUp

Chạy thử nghiệm là một chuyện. Biết được những thử nghiệm đó thực sự bao phủ những gì và kết quả bao phủ của chúng là một chuyện khác. Đó chính là lúc các công cụ phân tích độ bao phủ mã nguồn phát huy tác dụng.

Các công cụ này sẽ cho bạn biết những phần đã được kiểm thử, những phần còn thiếu trong các khối mã và dữ liệu thu thập, cũng như nơi cần tập trung tiếp theo.

Hầu hết các công cụ giúp bạn đo lường độ bao phủ. Nhưng ClickUp giúp bạn hành động dựa trên kết quả đó.

Thay vì phải chuyển đổi giữa mã nguồn, báo cáo sinh ra, bảng tính và công cụ quản lý công việc, bạn có thể phân công người kiểm tra, cập nhật trạng thái QA và liên kết thông tin độ phủ mã trực tiếp vào quy trình phát triển phần mềm của mình — tất cả trong một giao diện duy nhất.

Nếu bạn đã chán ngán với việc phải vá víu một quy trình vốn nên được tích hợp sẵn từ đầu, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!