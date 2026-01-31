Các xu hướng hàng đầu về đào tạo và phát triển nhân viên cần theo dõi trong [năm]

Đào tạo nhân viên không phải là vấn đề vì mọi người không muốn học. Vấn đề nằm ở sự phân tán trong công việc. Yêu cầu khóa học bắt đầu qua email, nội dung được lưu trữ trong slide, lịch trình được quản lý qua bảng tính, và báo cáo ẩn trong hệ thống quản lý học tập (LMS) độc lập mà ít ai mở lại. Sự phân mảnh này – điều mà các chuyên gia năng suất gọi là “sự lan rộng của công việc ” – làm mất đi bối cảnh, làm chậm quá trình triển khai và khiến việc chứng minh ROI trở nên bất khả thi.

Áp lực ngày càng gia tăng. Các công ty đầu tư vào văn hóa học tập liên tục ghi nhận năng suất cao hơn 17% và biên lợi nhuận cao hơn 21% khi đào tạo tiếp cận được nhân viên tích cực. Tuy nhiên, chỉ 25% nhân viên cho biết đào tạo đã cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc của họ. Khoảng cách giữa đầu tư và tác động đại diện cho hàng tỷ đô la tài nguyên bị lãng phí trên toàn cầu.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt. Mô hình làm việc kết hợp đã trở thành xu hướng lâu dài, khoảng cách kỹ năng ngày càng gia tăng do sự phát triển của AI, và nhân viên mong đợi sự cá nhân hóa trong đào tạo tương tự như những gì họ nhận được từ các ứng dụng tiêu dùng. Các nhà lãnh đạo L&D không thể tiếp tục coi đào tạo như một thủ tục tuân thủ hay một khoản chi phí. Khi được thực hiện đúng cách, đào tạo là một động lực tăng trưởng chiến lược – giúp nhân viên duy trì sự gắn kết, thu hẹp khoảng cách kỹ năng nhanh hơn và trực tiếp kết nối với mục tiêu kinh doanh.

Cơ hội nằm ở việc thống nhất toàn bộ chu trình đào tạo – từ yêu cầu, tạo/lập nội dung, lịch trình, triển khai đến đo lường – trên một nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi AI. Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng.

Các xu hướng chính trong đào tạo và phát triển nhân viên

Lĩnh vực đào tạo và phát triển (L&D) đang thay đổi nhanh hơn so với khả năng thích ứng của hầu hết các tổ chức. Từ cá nhân hóa dựa trên AI đến các mô phỏng tương tác, các công cụ và phương pháp đang định hình lại đào tạo doanh nghiệp đòi hỏi cách tiếp cận mới về cách học tập diễn ra trong công việc. Các xu hướng sau đây thể hiện nơi các tổ chức tiên phong đang tập trung đầu tư nguồn lực và sự chú ý của mình.

Tùy chỉnh dựa trên AI: đào tạo thích ứng với từng học viên

Đào tạo truyền thống khiến mọi người phải tiếp nhận thông tin một cách đồng loạt—một khóa học, một bài kiểm tra, một kết quả. Hầu hết các phương pháp này không mang lại hiệu quả vì chúng hiếm khi phù hợp với những thách thức thực tế mà nhân viên gặp phải trong công việc.

Hiện nay, AI đang thay đổi hoàn toàn mô hình đó. Các nền tảng hiện đại theo dõi cách người học tương tác, nơi họ gặp khó khăn và những gì họ đã biết – sau đó điều chỉnh động nội dung tiếp theo. Nếu ai đó hoàn thành xuất sắc mô-đun A, hệ thống sẽ bỏ qua phần tiếp theo. Nếu họ gặp khó khăn, hệ thống sẽ cung cấp thêm bài tập trước khi tiếp tục.

Nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của phương pháp này. Trong lĩnh vực giáo dục, các trợ giảng AI tạo ra các câu hỏi micro cá nhân hóa đã cải thiện tỷ lệ ghi nhớ bằng cách nâng tỷ lệ chính xác trung bình từ khoảng 73% lên 89% trong các khóa học kỹ thuật. Các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho đào tạo doanh nghiệp: học viên nhận được những gì họ cần khi họ cần, điều này có nghĩa là ít thời gian lãng phí hơn, thực hành có ý nghĩa hơn và đạt trình độ thành thạo nhanh hơn.

Nâng cao kỹ năng và đào tạo lại: lấp đầy khoảng cách trước khi nó trở nên nghiêm trọng.

Các kỹ năng đang thay đổi nhanh đến mức các vai trò hiện tại có thể không còn tồn tại trong tương lai. Việc tuyển dụng thôi là chưa đủ—các tổ chức phải đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng (phát triển sâu hơn các kỹ năng trong một vai trò) và tái đào tạo (chuyển đổi nhân viên sang các vai trò hoàn toàn mới).

Trên thực tế, điều này thể hiện qua việc tạo ra các lộ trình học tập mô-đun hỗ trợ các nền tảng công nghệ mới, mô hình kinh doanh hoặc sự thay đổi lĩnh vực. Cam kết nhiều năm của Amazon trong việc đào tạo lại nhân viên vào các vai trò liên quan đến đám mây và học máy cho thấy các công ty lớn đang đặt cược vào sự di chuyển nội bộ thay vì tuyển dụng từ bên ngoài.

Các tổ chức xây dựng năng lực nội bộ sẽ duy trì được sự cạnh tranh, trong khi nhân viên cảm thấy trung thành hơn khi họ nhìn thấy các lộ trình phát triển trong công ty thay vì tìm kiếm cơ hội bên ngoài. Theo nghiên cứu của Deloitte, 90% các nhà lãnh đạo đang áp dụng các thực hành dựa trên kỹ năng, thay đổi cách họ tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhóm.

Học tập tương tác: thực hành mà không có rủi ro

Một số kỹ năng đơn giản không thể được giảng dạy hiệu quả qua slide—phản ứng khẩn cấp, bảo trì nhà máy, diễn tập vai trò bán hàng, đàm phán phức tạp. VR và AR cho phép học viên mô phỏng các công việc thực tế một cách an toàn, mắc lỗi và lặp lại cho đến khi tự tin.

Walmart đã sử dụng mô phỏng thực tế ảo (VR) cho đào tạo nhân viên trong dịp Black Friday. Các nhân viên tham gia cho biết họ cảm thấy tự tin hơn, và các quản lý nhận thấy quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ hơn trong các kỳ cao điểm. Sự tương tác thực tế thay thế việc học thuộc lòng bằng kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thực tế.

Học tập tương tác giúp tiết kiệm thời gian. Học viên ghi nhớ nhiều hơn vì họ thực hành và phản ánh, không chỉ quan sát. Khi chi phí phần cứng giảm và công cụ phát triển ngày càng hoàn thiện, đào tạo tương tác đang chuyển từ mô hình trình diễn công nghệ sang triển khai thực tế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối các mô-đun mô phỏng với các công việc đào tạo trong tài liệu Docs. Sử dụng ghi chú AI hoặc bình luận để ghi lại phản hồi từ các mô phỏng trực tiếp bên cạnh khóa học, giúp quá trình cải tiến trở nên liền mạch và kiến thức không bị mất trong các hệ thống riêng biệt.

Microlearning: các bài học có kích thước nhỏ gọn, dễ nhớ và kịp thời.

Khi người học cố gắng tiếp thu hàng giờ nội dung cùng lúc, não bộ của họ sẽ bị quá tải. Microlearning chia nhỏ quá trình đào tạo thành các phần nhỏ, dễ tiếp thu – các mô-đun từ hai đến bảy phút, được cung cấp vào thời điểm phù hợp.

Những bài học "dễ tiêu hóa" này phù hợp với lịch trình bận rộn và củng cố kiến thức theo thời gian. Các nghiên cứu cho thấy microlearning có thể tăng cường khả năng ghi nhớ kiến thức lên khoảng 18% so với mức cơ bản của đường cong quên, với một số nguồn báo cáo mức tăng khả năng ghi nhớ lên đến 60% hoặc hơn so với các phương pháp truyền thống.

Microlearning giúp chống lại sự suy giảm thông tin bằng cách cho phép người học ôn lại các khái niệm nhỏ, từ đó củng cố trí nhớ thông qua việc phân bổ thời gian và lấy lại thông tin – những nguyên tắc khoa học nhận thức đã được chứng minh.

Gamification: biến đào tạo thành trò chơi

Đào tạo thường được coi là một nhiệm vụ nhàm chán, và mọi người hành động theo cách đó. Gamification áp dụng các cơ chế trò chơi – huy hiệu, cấp độ, nhiệm vụ – để biến “việc cần làm là hoàn thành khóa học này” thành “chinh phục cấp độ tiếp theo”.

Gamification được thiết kế tốt khai thác động lực, sự tự chủ và sự thành thạo, không chỉ là điểm số. Học viện Lãnh đạo của Deloitte sử dụng gamification (nhiệm vụ, thách thức, huy hiệu) và báo cáo thời gian hoàn thành nhanh hơn và mức độ tương tác cao hơn. Các nghiên cứu về các chương trình doanh nghiệp cho thấy mức độ tương tác có thể tăng lên đến 60% nhờ thiết kế gamification.

Sự tham gia cao hơn đồng nghĩa với việc học tập nhiều hơn, hoàn thành nhiều hơn và kết quả tốt hơn — nhưng chỉ khi các cơ chế trò chơi phù hợp với mục tiêu học tập thực tế thay vì trở thành yếu tố gây phân tâm.

Học tập kết hợp và học tập pha trộn: sự kết hợp hoàn hảo của cả hai phương pháp.

Đào tạo hoàn toàn trực tuyến hoặc hoàn toàn trực tiếp hiếm khi mang lại kết quả tối ưu. Các mô hình kết hợp – kết hợp các mô-đun tự học, các phiên học trực tiếp và các công việc thực hành – mang lại sự cân bằng và chiều sâu.

Học viên tiếp thu nội dung theo tốc độ của riêng mình, sau đó thảo luận trực tiếp và áp dụng vào công việc thực tế – tất cả trong một luồng thống nhất. Các tổ chức áp dụng phương pháp học tập kết hợp báo cáo tỷ lệ giữ chân và sự hài lòng của học viên cao hơn so với các định dạng đơn nhất cứng nhắc.

Các học viên khác nhau phát triển tốt trong các phương thức học tập khác nhau. Phương pháp kết hợp giúp tận dụng sự đa dạng đó đồng thời duy trì cấu trúc cần thiết để đạt được kết quả nhất quán.

🔍 Bạn có biết? Các công ty áp dụng microlearning đã ghi nhận sự gia tăng 130% về cả sự tham gia của nhân viên và năng suất so với những công ty chỉ sử dụng đào tạo truyền thống. Các mô-đun ngắn giúp người học luôn tập trung, dẫn đến cải thiện trực tiếp hiệu suất làm việc thực tế.

Kỹ năng mềm: những điều mà máy móc không thể sao chép

AI có thể thực hiện việc cần làm là phân tích—nhưng nó không thể đàm phán, đồng cảm hoặc lãnh đạo trong tình huống không chắc chắn. Các kỹ năng mềm như giao tiếp, sự kiên cường và khả năng thích ứng là không thể thay thế.

Đào tạo kỹ năng mềm đang chuyển từ các buổi đào tạo một lần sang phát triển liên tục được tích hợp vào công việc hàng ngày. Nghiên cứu ngày càng cho thấy microlearning hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm trên nhiều lĩnh vực, giúp các kỹ năng này trở nên dễ tiếp cận hơn để phát triển trên quy mô lớn.

Các nhóm có kỹ năng giao tiếp, giải quyết xung đột và khả năng thích ứng mạnh mẽ sẽ vượt trội hơn so với những nhóm chỉ có kỹ năng kỹ thuật. Đến năm 2030, Deloitte dự đoán rằng hai phần ba các vị trí công việc sẽ phụ thuộc nặng nề vào những kỹ năng này.

Học tập dựa trên dữ liệu và phân tích dự đoán

Trong quá khứ, bộ phận Phát triển và Đào tạo (L&D) dựa vào “phiếu đánh giá hài lòng” và tỷ lệ hoàn thành. Hiện nay, phân tích dữ liệu cho phép các nhóm kết nối đào tạo với tác động thực tế của kinh doanh – đóng giao dịch, giảm lỗi, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Các mô hình dự đoán giúp xác định học viên có nguy cơ bỏ học, phát hiện sớm các lỗ hổng kiến thức và dự báo ROI. Các trợ giảng AI trong giáo dục mô phỏng hiệu suất học tập của học sinh cho thấy sự cải thiện đáng kể thông qua thực hành truy xuất cá nhân hóa. Hiệu ứng khoảng cách và hiệu ứng kiểm tra là những nguyên tắc nổi tiếng trong khoa học nhận thức: học tập có khoảng cách và thực hành truy xuất giúp cải thiện khả năng ghi nhớ một cách đáng kể.

Các nhà lãnh đạo cần bằng chứng, không phải những câu chuyện cá nhân. Dữ liệu biến L&D từ một trung tâm chi phí thành một công cụ chiến lược. Theo nghiên cứu của Deloitte, 95% tổ chức L&D không giỏi trong việc sử dụng dữ liệu để đồng bộ hóa việc học tập với mục tiêu kinh doanh – tạo ra cơ hội lớn cho các nhóm xây dựng khả năng này.

Hệ sinh thái kỹ năng và di chuyển nội bộ

Các mô tả công việc cứng nhắc đang nhường chỗ cho các bản đồ kỹ năng linh hoạt. Thay vì “trở thành Quản lý X”, nhân viên thăng tiến bằng cách nắm vững các kỹ năng mở ra các vai trò mới trên toàn tổ chức.

Các tổ chức xây dựng hệ sinh thái nơi "Kỹ năng A dẫn đến B dẫn đến C", được kết hợp xuyên suốt các bộ phận. Điều này giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc, tăng tỷ lệ thăng tiến nội bộ và đồng bộ hóa phát triển với chiến lược.

Nhiều khung năng lực đang chuyển hướng sang mô hình ưu tiên kỹ năng, thay đổi cơ bản cách các tổ chức xem xét về lộ trình sự nghiệp và đầu tư vào phát triển.

Học tập xã hội và hợp tác

Học tập bản chất là một quá trình xã hội. Thảo luận đồng nghiệp, hợp tác tạo/lập và chia sẻ đánh giá giúp thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều so với các mô-đun học tập cá nhân có thể đạt được.

Hợp tác giúp khai thác kiến thức ngầm mà đào tạo chính thức thường bỏ qua. Các tổ chức tích hợp học tập đồng nghiệp vào chương trình đào tạo thường đạt được mức độ tham gia và giữ chân nhân viên cao hơn, vì ý tưởng, thực hành tốt nhất và kinh nghiệm trở nên phong phú hơn khi được chia sẻ.

Không có chương trình đào tạo nào tồn tại độc lập – bối cảnh của đồng nghiệp, việc chia sẻ thách thức và giải quyết vấn đề tập thể giúp kiến thức được áp dụng hiệu quả.

Sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi được tích hợp vào chương trình đào tạo

Hội chứng kiệt sức làm suy giảm hiệu quả học tập. Đào tạo bỏ qua các yếu tố như căng thẳng, quá tải và khả năng phục hồi sẽ trở nên kém hiệu quả, bất kể chất lượng nội dung đào tạo như thế nào.

Các chương trình hiện nay tích hợp các buổi đào tạo nhỏ về quản lý năng lượng, sức khỏe tinh thần và phục hồi. Nghiên cứu cho thấy sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc và quá trình học tập. Con người học tập hiệu quả nhất khi cảm thấy an toàn về mặt tâm lý và tràn đầy năng lượng.

Nội dung do người dùng tạo ra và giảng dạy giữa các đồng nghiệp

Ai hiểu công việc tốt nhất? Nhóm của bạn. Khuyến khích nhân viên tự xây dựng nội dung đào tạo – video hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn, bài học nhỏ – sẽ làm phong phú nội dung và tăng cường quyền sở hữu của họ.

Công cụ “Expertise Locator” của IBM và các chương trình chia sẻ nội bộ cho thấy cách nội dung do người dùng tạo ra có thể mở rộng quy mô phát triển đồng thời tạo ra một cơ sở kiến thức động. Đào tạo trở nên hợp tác, linh hoạt và luôn phát triển thay vì các tài liệu tĩnh nhanh chóng lỗi thời.

✨ Kết quả thực tế: Các tổ chức sử dụng chương trình onboarding được hỗ trợ bởi AI báo cáo mức độ tương tác của nhân viên mới cao hơn 80%, theo nghiên cứu của Brandon Hall Group. Khi hệ thống đào tạo hiểu được bối cảnh và cá nhân hóa nội dung, sự tương tác trở thành kết quả tự nhiên.

Cách ClickUp thay đổi hoạt động đào tạo nhân viên

Hoạt động đào tạo gặp khó khăn khi công việc được phân tán qua email, slide, bảng tính và các nền tảng LMS không kết nối. ClickUp for HR Teams đưa toàn bộ chu trình đào tạo vào một không gian làm việc thông minh, nơi các yêu cầu, tạo/lập nội dung, lịch trình, triển khai và đo lường được thực hiện cùng nhau. Nền tảng này giải quyết một khoảng trống quan trọng: hầu hết các công cụ đào tạo chỉ tập trung vào việc triển khai mà bỏ qua công việc vận hành quyết định liệu các chương trình có được triển khai đúng hạn, tiếp cận đúng đối tượng và đạt được kết quả đo lường được hay không.

[Hình ảnh minh họa: Không gian Làm việc ClickUp HR hiển thị các chương trình đào tạo, công việc phát triển khóa học và bảng điều khiển học tập]

Tập trung yêu cầu đào tạo với ClickUp Biểu mẫu

Các yêu cầu đào tạo ngẫu hứng bị chôn vùi trong email và Slack gây ra hỗn loạn. ClickUp Biểu mẫu thu thập thông tin quan trọng và tự động chuyển đến các quy trình làm việc phù hợp.

Kết hợp logic điều kiện, tự động hóa nâng cao, phân tích phản hồi thời gian thực và tạo/lập biểu mẫu thân thiện với người dùng với ClickUp Forms.

Tạo biểu mẫu đăng ký thu thập mục tiêu kinh doanh, đối tượng mục tiêu, chỉ số KPI, ngày đáo hạn, khu vực và sự phê duyệt của quản lý. Khi ai đó gửi yêu cầu đào tạo, các tự động hóa sẽ tạo công việc trong không gian L&D của bạn, tự động phân công chủ sở hữu dựa trên loại chương trình và đặt ưu tiên dựa trên mức độ cấp bách. Các yêu cầu có rủi ro tuân thủ cao có thể tự động chuyển đến nhóm tuân thủ với ưu tiên cao hơn.

Điều này biến quy trình sàng lọc từ một cuộc họp thành một bảng. Mỗi yêu cầu đều có bối cảnh, trách nhiệm và tính hiển thị ngay từ khi được gửi đến. Đối với quy trình onboarding cụ thể, các biểu mẫu thu thập thông tin của nhân viên mới và đưa trực tiếp vào các lộ trình đào tạo cá nhân hóa.

Lập kế hoạch chương trình đào tạo với nhiệm vụ ClickUp và các mẫu có sẵn.

Biến một yêu cầu thành một dự án thực tế không nên đòi hỏi việc trao đổi qua lại trên bảng tính. Các mẫu dự án ClickUp cung cấp cho bạn các quy trình triển khai khóa học đã được xây dựng sẵn với các công việc con cho các giai đoạn: briefing, lập kế hoạch, viết kịch bản, đánh giá của chuyên gia, thử nghiệm, chỉnh sửa, hoàn thiện, triển khai và đánh giá sau dự án.

Đặt các phụ thuộc để công việc diễn ra theo thứ tự đúng – bản phác thảo phải hoàn thành trước kịch bản, kịch bản trước khi xem xét. Thêm danh sách kiểm tra vào các công việc khởi chạy bao gồm giao tiếp, lời mời lịch, đồng bộ hóa LMS và thiết lập khảo sát.

Trong chế độ xem Gantt, đặt ngày khởi chạy trên nhiệm vụ cha. Bật tính năng tự động điều chỉnh để tất cả các công việc con được điều chỉnh từ ngày đó. Một thay đổi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dòng thời gian, giúp kế hoạch luôn thực tế khi tình hình thay đổi.

Tạo nội dung đào tạo nhanh hơn với ClickUp Tài liệu và Brain

Quá trình chuyển từ trang trống sang bản nháp có thể sử dụng là nơi nhiều chương trình gặp khó khăn. ClickUp Docs cung cấp không gian làm việc hợp tác để xây dựng tài liệu đào tạo, với sự hỗ trợ của AI được tích hợp trực tiếp.

Bắt đầu từ các mẫu mô-đun bao gồm mục tiêu học tập, nội dung chính, hoạt động và các mục đánh giá. Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo nội dung, tinh chỉnh giọng điệu, chia nhỏ tài liệu thành các đoạn microlearning và tạo các câu hỏi trắc nghiệm. Chuyển đổi các chuỗi bình luận thành các công việc có người được giao, để phản hồi từ chuyên gia trở thành công việc có thể theo dõi thay vì các chuỗi email bị mất.

Việc duy trì phiên bản tài liệu trở nên tự động khi bạn đặt tiền tố cho các phiên bản tài liệu (v0.1-Outline, v0.5-Draft, v1.0-Live) và liên kết các phiên bản trực tiếp với nhiệm vụ cha. Không còn các tệp “final-final.pptx” lơ lửng mà không liên quan đến ngữ cảnh.

Lên lịch các phiên và tự động hóa nhắc nhở với ClickUp Calendar

Việc tổ chức các phiên đào tạo mà không cần lịch trình thủ công và các lời nhắc nhở kiểu “Bạn đã xem điều này chưa?” đòi hỏi phải có tự động hóa hệ thống. Lịch ClickUp hiển thị các phiên đào tạo theo chương trình, với các công việc cho từng nhóm bao gồm phương thức đào tạo, khu vực và múi giờ.

Hệ thống tự động hóa sẽ xử lý phần còn lại. Khi trạng thái phiên họp chuyển sang “Trực tiếp” và chế độ là “Trực tiếp”, ClickUp sẽ tạo các công việc con để gửi lời mời, gửi nhắc nhở 24 giờ và ghi nhận sự tham gia. Vào thời gian bắt đầu, các bình luận sẽ được đăng tự động kèm theo liên kết và danh sách kiểm tra của người điều phối.

Mời và nhắc nhở trở thành quy tắc, không còn là nhiệm vụ. Người hướng dẫn chuẩn bị kỹ lưỡng, và học viên không bỏ lỡ các phiên bị chôn vùi trong email.

Ghi lại kết quả phiên đào tạo với AI Notetaker

Mỗi phiên đào tạo trực tiếp nên mang lại những điểm chính rõ ràng và các công việc tiếp theo. ClickUp AI Notetaker được tích hợp với các công việc của phiên đào tạo và tạo ra các bản tóm tắt được lưu trữ trong các tài liệu liên kết, bao gồm các phần tóm tắt, quyết định, nhiệm vụ hành động và các vấn đề cần xem xét sau.

Các tự động hóa sau phiên tạo công việc từ các mục hành động có chủ sở hữu và ngày đáo hạn, tải lên các bản ghi âm liên kết với các khóa học chính, và thêm các mục danh sách kiểm tra tài nguyên. “Ai đã ghi chú?” không bao giờ cần phải hỏi khi hệ thống tự động ghi lại.

Theo dõi tiến độ học tập của học viên thông qua các Trường Tùy chỉnh và chế độ xem.

Để xác định ai đang tham gia tích cực, ai đang gặp khó khăn và lý do tại sao, cần có hệ thống theo dõi có hệ thống. Sử dụng ClickUp Forms để thu thập phản hồi về phiên đào tạo — CSAT, NPS, văn bản tự do, “hữu ích nhất/vẫn chưa rõ ràng” — và các bài kiểm tra kiến thức ghi lại kết quả đỗ/trượt trong các Trường Tùy chỉnh.

Tạo các chế độ xem đã lưu cho tiến độ của nhóm nhân viên theo từng quản lý, hiển thị tỷ lệ hoàn thành, kết quả kiểm tra kiến thức và điểm CSAT. Tạo các chế độ xem "có nguy cơ" lọc theo tỷ lệ hoàn thành dưới 60% hoặc điểm CSAT dưới 3, được đánh dấu theo khu vực hoặc vai trò.

Khi học viên đạt đến ngưỡng rủi ro, hệ thống tự động hóa tạo các công việc theo dõi huấn luyện cho quản lý kèm theo tệp đính kèm tóm tắt khoảng cách. Can thiệp diễn ra trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Chứng minh ROI với bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp trực tiếp thay thế các bản trình bày cũ kỹ và các cuộc họp về trạng thái. Xây dựng bảng điều khiển Quản lý Đào tạo hiển thị các chỉ số: hiệu suất (số chương trình được triển khai theo loại), tương tác (tỷ lệ đăng ký so với hoàn thành), kết quả học tập (sự chênh lệch kiến thức trước/sau, tỷ lệ đậu), chất lượng (xu hướng CSAT/NPS, bình luận nổi bật), tác động kinh doanh (liên kết với mục tiêu như giảm thời gian onboarding) và sức khỏe hoạt động (các mục bị tắc nghẽn quá 7 ngày, thời gian phản hồi, thời gian chu kỳ).

Thêm thẻ AI để đăng bản tóm tắt hàng tuần — “Thành công lớn, Rủi ro, Quyết định cần thiết” — giới hạn tối đa sáu điểm chính cho các nhà lãnh đạo. Bạn thay thế các cuộc họp cập nhật trạng thái bằng một liên kết URL mà các bên liên quan có thể kiểm tra theo lịch trình của riêng họ.

📌 ClickUp Insight: 83% các tổ chức có kế hoạch duy trì hoặc tăng đầu tư vào đào tạo định hướng sự nghiệp trong năm 2025, cho thấy sự kiên cường trong các lĩnh vực đào tạo chiến lược dù chịu áp lực kinh tế. Các tổ chức kết nối đào tạo với kết quả kinh doanh có thể đo lường được sẽ chứng minh hiệu quả đầu tư đó một cách hiệu quả nhất.

Kết nối đào tạo với mục tiêu kinh doanh thông qua ClickUp Goals.

Đào tạo không kết nối với kết quả là hoạt động không mang lại tác động. ClickUp Mục tiêu cho phép bạn kết nối các chương trình đào tạo trực tiếp với các chỉ số kinh doanh.

Tạo các lộ trình kỹ năng dưới dạng Cây mục tiêu (Người mới bắt đầu → Thành thạo → Nâng cao). Sử dụng tự động hóa để mở khóa các công việc đào tạo tiếp theo khi ai đó hoàn thành một đoạn của lộ trình. Theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu năng lực với tính năng tổng hợp tự động từ các công việc đến Mục tiêu.

Khi các nhà lãnh đạo hỏi liệu đào tạo có giúp rút ngắn thời gian onboarding hay giảm số lượng phiếu hỗ trợ hay không, dữ liệu đã có sẵn trong các mục tiêu kết nối – không cần tổng hợp thủ công.

Tích hợp với hệ thống công nghệ hiện có của bạn.

Hoạt động đào tạo không tồn tại độc lập. ClickUp kết nối với các công cụ mà tổ chức của bạn đã sử dụng, tạo ra luồng dữ liệu thay vì các silo dữ liệu.

Tích hợp lịch (Google, Outlook) đảm bảo các phiên đào tạo tự động hiển thị cho người hướng dẫn và học viên. Kết nối Drive và SharePoint lưu trữ bản trình chiếu và bản ghi âm với liên kết trực tiếp trong các công việc và tài liệu. Tích hợp Slack và Teams gửi tin nhắn thông báo từ các quy trình tự động hóa để tránh làm phiền bởi thông báo không cần thiết.

Nếu bạn sử dụng một hệ thống quản lý học tập (LMS) chuyên dụng để phân phối nội dung, hãy thực hiện lập kế hoạch và xây dựng trong ClickUp đồng thời đồng bộ hóa kết quả hoàn thành thông qua tích hợp hoặc quy trình CSV. Kết nối HRIS nhập cấu trúc tổ chức để tự động hóa việc nhóm theo khóa học và tổng hợp báo cáo cho quản lý.

Mỗi tích hợp đều phục vụ một mục đích duy nhất, có thể theo dõi được. Mục tiêu là tạo ra một bối cảnh thống nhất, chứ không phải là sự gia tăng của các công cụ.

🔍 Bạn có biết? 48% chuyên gia L&D dự kiến ngân sách sẽ tăng cho năm 2025 – một sự gia tăng đáng kể so với 33% của năm trước. Sự tăng trưởng ngân sách này tạo ra cơ hội cho các nhóm sẵn sàng suy nghĩ chiến lược về phân bổ nguồn lực và đo lường tác động.

Tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại với ClickUp Automations

ClickUp Automations xử lý các công việc hành chính mà nếu không sẽ chiếm dụng thời gian của các nhóm L&D. Xây dựng thư viện tự động hóa với các mẫu có thể mở rộng:

Định tuyến tiếp nhận: Khi một biểu mẫu được gửi, tạo công việc trong L&D Intake và cài đặt chủ sở hữu dựa trên loại chương trình.

Đường dẫn nhanh cho tuân thủ: Khi rủi ro tuân thủ ở mức cao, hãy chuyển sang Compliance Space với ưu tiên cấp bách.

Thông báo nhắc nhở: Nếu không có cập nhật trong vòng 3 ngày, hãy bình luận @người được giao nhiệm vụ với nội dung “Cần cập nhật” và đẩy ngày đáo hạn về sau.

Thời gian xem xét: Khi một tài liệu chuyển sang trạng thái "Đang xem xét", hãy giao nhiệm vụ cho người xem xét với hạn chót 48 giờ và nhắc nhở sau 24 giờ.

Học viên có nguy cơ: Khi tỷ lệ hoàn thành dưới 60% hoặc điểm CSAT dưới 3, tạo công việc huấn luyện cho quản lý kèm liên kết tóm tắt.

Mỗi quy trình tự động hóa loại bỏ công việc thủ công, vốn có thể làm phân tán sự chú ý và gây trì hoãn.

📖 Xem thêm: Trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và phát triển nhân viên

Kế hoạch triển khai trong 30-60-90 ngày

Triển khai hệ thống quản lý đào tạo mới hiệu quả nhất khi thực hiện theo các giai đoạn, tạo đà phát triển mà không gây quá tải cho các nhóm. Dòng thời gian sau đây cung cấp một lộ trình thực tiễn để chuyển từ các công cụ phân tán sang hệ thống quản lý thống nhất.

Ngày 1-14: Xây dựng nền tảng trung tâm

Tạo các không gian cho L&D (xây dựng và triển khai đào tạo), Enablement (đào tạo bán hàng/sản phẩm) và Compliance (các khóa học bắt buộc và kiểm toán). Xác định các trạng thái tiêu chuẩn: Tiếp nhận → Đã lên kế hoạch → Đang thực hiện → Đang xem xét → Thử nghiệm → Hoạt động → Đánh giá → Đã xong.

Thiết lập các Trường Tùy chỉnh cơ bản cho loại chương trình, phương thức, đối tượng, thẻ kỹ năng, chủ sở hữu, chỉ số KPI mục tiêu, ngày đáo hạn, liên kết ngân sách và rủi ro tuân thủ. Xây dựng mẫu Khởi chạy Khóa học và xuất bản hai biểu mẫu (Đăng ký và Kiểm duyệt Chuyên gia). Tạo khung cơ bản cho Bảng điều khiển Hoạt động Đào tạo và lựa chọn một chương trình mẫu — một nhóm, một kết quả đo lường được.

Tuần 3-6: Tự động hóa và triển khai

Kích hoạt 6-8 tính năng tự động hóa chính từ các mẫu trên. Bật Brain và AI Notetaker trong không gian L&D của bạn. Kết nối tích hợp Lịch và Drive, sau đó tích hợp HRIS cho báo cáo tổng hợp của quản lý.

Thực hiện một phiên thử nghiệm trực tiếp và một mô-đun không đồng bộ. Ghi chép những gì hiệu quả và những gì cần điều chỉnh. Chương trình thí điểm tạo ra dữ liệu thực tế để hoàn thiện.

Tuần 7-12: Mở rộng và chứng minh

Công bố các chỉ số trước/sau cho dự án mẫu: thời gian triển khai, tỷ lệ hoàn thành, mức độ nâng cao kiến thức. Tạo mẫu quy trình làm việc và mở rộng sang các không gian Tuân thủ và Hỗ trợ.

Loại bỏ các công cụ theo dõi trùng lặp và công bố quy tắc “một nơi duy nhất”. Hoạt động đào tạo nay có một nguồn dữ liệu duy nhất và có cơ sở dữ liệu để bảo vệ quyết định này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Theo dõi bốn chỉ số từ ngày đầu tiên: thời gian triển khai khóa học, thời gian phản hồi đánh giá, tỷ lệ chuyển đổi từ đăng ký đến hoàn thành, và chênh lệch kiến thức với CSAT. Những chỉ số này tạo nên cơ sở để chứng minh sự cải thiện theo thời gian.

Các nguyên tắc cơ bản cho hoạt động đào tạo bền vững

Hoạt động đào tạo bền vững đòi hỏi sự kỷ luật vượt ra ngoài giai đoạn triển khai ban đầu. Những nguyên tắc này giúp các nhóm duy trì động lực và tránh quay trở lại các quy trình làm việc rời rạc.

“Nếu không có trong ClickUp, điều đó chưa từng xảy ra.” Sử dụng tự động hóa để nhắc nhở, không phải để quấy rầy. Khi công việc diễn ra ngoài hệ thống, bối cảnh bị mất và báo cáo trở nên không đáng tin cậy.

Giữ LMS để phân phối nếu cần thiết, nhưng lập kế hoạch, xây dựng và đo lường trong ClickUp. Việc chia tách nguồn dữ liệu chính xác sẽ dẫn đến dữ liệu mâu thuẫn và công việc đối chiếu thủ công. Hãy thực hiện công việc phối hợp tại một nơi duy nhất, ngay cả khi việc phân phối nội dung diễn ra ở nơi khác.

Các quy trình làm việc ngắn gọn (SOP) hiệu quả hơn các tài liệu hướng dẫn dài dòng. Ghi lại quyết định trong Google Docs, liên kết với các công việc và thêm tóm tắt từ Brain ở phần trên. Tài liệu được tích hợp trực tiếp vào công việc sẽ được sử dụng; tài liệu trong các kho lưu trữ riêng biệt sẽ bị bỏ qua.

Giảm thiểu thông tin không cần thiết. Sử dụng các kênh chỉ thông báo cho các sự kiện ra mắt và nhắc nhở. Tất cả các nội dung khác được lưu trữ trong phần bình luận của công việc, nơi bối cảnh được giữ nguyên và có thể tìm kiếm.

Kết luận

Đào tạo doanh nghiệp truyền thống thường được xem là một khoản chi phí. Nhưng trong một thị trường nơi kỹ năng nhanh chóng trở nên lỗi thời, nó chính là động lực cho sự linh hoạt và tăng trưởng.

Với ClickUp, đào tạo không còn là công việc rời rạc—nó là trung tâm điều hành chiến lược. Mọi yêu cầu, mọi phiên đào tạo, mọi kết quả đều được quản lý tập trung tại một nơi, với AI xử lý các tác vụ hành chính và phân tích tác động.

Đào tạo không còn là chi phí phát sinh. Đó là cách bạn xây dựng đội ngũ nhân viên chiến thắng.

Thử dùng ClickUp miễn phí và biến đào tạo thành động lực thúc đẩy sự phát triển.

Câu hỏi thường gặp

Những xu hướng đào tạo nhân viên quan trọng nhất hiện nay là gì?

Tùy chỉnh dựa trên AI, microlearning, phát triển kỹ năng dựa trên năng lực và đo lường dựa trên dữ liệu đang thống trị bức tranh năm 2025. Các tổ chức đang chuyển từ các khóa học "một kích thước phù hợp cho tất cả" sang các lộ trình học tập thích ứng, phản ứng với tiến độ cá nhân và kết nối trực tiếp với kết quả kinh doanh.

Làm thế nào để chứng minh ROI cho các khoản đầu tư vào đào tạo?Kết nối các chỉ số đào tạo với kết quả kinh doanh ngoài tỷ lệ hoàn thành. Theo dõi mối quan hệ giữa việc hoàn thành đào tạo và cải thiện hiệu suất, tỷ lệ giữ chân của các nhóm đã được đào tạo so với chưa được đào tạo, và tăng năng suất được đo lường thông qua sản lượng thực tế. Xây dựng các bảng điều khiển hiển thị các kết nối này theo thời gian thực thay vì báo cáo hàng năm.

Sự khác biệt giữa nâng cao kỹ năng (upskilling) và đào tạo lại kỹ năng (reskilling) là gì?

Nâng cao kỹ năng giúp phát triển khả năng sâu hơn trong vai trò hiện tại của một người – ví dụ, một nhân viên bán hàng học các kỹ thuật đàm phán nâng cao. Đào tạo lại giúp nhân viên chuẩn bị cho các vai trò hoàn toàn khác biệt – ví dụ, một nhân viên dịch vụ khách hàng chuyển sang phân tích dữ liệu. Cả hai đều giải quyết khoảng cách kỹ năng nhưng phục vụ các mục tiêu chiến lược khác nhau.

Việc cần làm để triển khai microlearning một cách hiệu quả là gì?

Phân chia nội dung thành các mô-đun từ 2-7 phút tập trung vào các khái niệm hoặc kỹ năng cụ thể. Cung cấp nội dung khi nó liên quan đến công việc hiện tại của người học thay vì trong các phiên đào tạo dài. Sử dụng phương pháp lặp lại có khoảng cách để củng cố kiến thức theo thời gian và đo lường khả năng ghi nhớ kiến thức thay vì chỉ đánh giá việc hoàn thành.

Việc cần làm để có những công cụ nào cho hoạt động đào tạo hiện đại?

Tối thiểu, bạn cần quản lý đăng ký, luồng tạo nội dung, tự động hóa lịch trình, đang theo dõi học viên và báo cáo ROI. Những tính năng này thường yêu cầu nhiều công cụ không tương tác với nhau. Một nền tảng tích hợp như ClickUp mang tất cả các tính năng này vào một không gian làm việc duy nhất, nơi thông tin được chia sẻ tự động giữa các chức năng.