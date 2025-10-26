Mẫu thẻ chiến lược miễn phí để tạo ra các chiến lược bán hàng cạnh tranh

Bạn đã hoàn thành công việc, xây dựng chiến lược và sản phẩm của bạn là lựa chọn rõ ràng.

Tuy nhiên, khách hàng tiềm năng của bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang đối thủ cạnh tranh chỉ vì giá rẻ hơn vài đô la. Đó là loại tình huống xứng đáng có riêng một meme (và thực sự, nó đã có một meme).

Battle cards chính là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả ở đây.

Với mẫu thẻ chiến lược phù hợp, nhóm của bạn sẽ có sẵn một chiến lược bán hàng để xử lý các đối tượng, nhấn mạnh các điểm khác biệt và điều hướng cuộc hội thoại trở lại đúng hướng mà không cần phải lúng túng tìm kiếm từ ngữ phù hợp trong tình huống đó.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ các mẫu thẻ chiến lược miễn phí từ ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên dành cho bán hàng, để giúp bạn không để mất các giao dịch quan trọng.

Các mẫu thẻ chiến lược hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu thẻ chiến lược tốt nhất:

Tên mẫu Tải xuống mẫu Tính năng nổi bật Phù hợp cho Định dạng trực quan Mẫu quy trình bán hàng ClickUp Tải mẫu miễn phí Các giai đoạn trong quy trình bán hàng, chỉ báo mức độ khẩn cấp, thanh toán đang theo dõi Đội ngũ bán hàng đang theo dõi các giao dịch và các thời điểm cạnh tranh ClickUp Danh sách công việc, Bảng Mẫu CRM ClickUp Tải mẫu miễn phí Các câu hỏi về thẻ chiến lược, tình trạng giao dịch, bản đồ vai trò Các tổ chức bán hàng tập trung dữ liệu và thông tin khách hàng tùy chỉnh ClickUp Danh sách công việc, Bảng Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp Tải mẫu miễn phí Sức khỏe tương tác, chi tiết tài khoản, giá trị đang theo dõi Các nhà quản lý phụ trách danh mục đầu tư khách hàng và duy trì khách hàng ClickUp Danh sách công việc, Bảng Mẫu Ma trận So sánh ClickUp Tải mẫu miễn phí Thuộc tính chuẩn hóa, đánh giá trực quan, trường tùy chỉnh Những người ra quyết định đánh giá nhà cung cấp/sản phẩm ClickUp Danh sách công việc, Bảng Mẫu bảng trắng phân tích cạnh tranh ClickUp Tải mẫu miễn phí Bản đồ tứ phân, trục tùy chỉnh, chú thích, nhãn Marketing, hỗ trợ, nhóm sản phẩm Bảng trắng ClickUp Mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp Tải mẫu miễn phí So sánh tính năng, mã màu, mô hình đang theo dõi Nhóm sản phẩm nhấn mạnh các điểm khác biệt ClickUp Danh sách công việc, Bảng Mẫu so sánh phần mềm ClickUp Tải mẫu miễn phí Xem trước trực quan, điểm yếu, chế độ xem theo nhân vật Các nhà lãnh đạo đánh giá các giải pháp phần mềm ClickUp Danh sách công việc, Bảng Mẫu thẻ chiến lược bán hàng của HubSpot Tải xuống mẫu này Thông tin nhanh, điểm mạnh/điểm yếu, cập nhật tin tức Nhân viên bán hàng cần thông tin đối thủ cạnh tranh để tham khảo nhanh chóng Google Trang tính Mẫu thẻ chiến lược bán hàng của Gong Tải xuống mẫu này Cách chúng tôi chiến thắng, câu hỏi then chốt, bằng chứng xã hội Các nhóm nâng cao kỹ năng xử lý đối tượng PDF Mẫu thẻ chiến lược bán hàng của Figma Tải xuống mẫu này Câu chuyện thành công, câu hỏi tùy chỉnh của khách hàng, giá cả/gói sản phẩm Chuyên gia bán hàng xác định các yếu tố khác biệt Bảng Figma Mẫu thẻ chiến lược bán hàng SaaS của SmartBug Tải xuống mẫu này Bẫy bán hàng, so sánh giá cả, chi tiết tích hợp Các công ty SaaS chuẩn bị cho nhân viên bán hàng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Google Slides

Mẫu thẻ chiến lược là gì?

Mẫu thẻ chiến lược là một khung sườn sẵn có giúp nhóm bán hàng tổ chức thông tin cạnh tranh và các điểm thảo luận trong một nơi duy nhất.

Nhân viên bán hàng sử dụng thẻ chiến lược bán hàng để nhanh chóng truy cập thông tin cần thiết trong cuộc gọi bán hàng. Các thẻ này bao gồm các chủ đề như điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, mẹo xử lý phản đối và các điểm khác biệt của sản phẩm của bạn.

🔍 Bạn có biết? Tên gọi ‘battle card’ không phải là để trang trí. Các nhóm quân sự đã sử dụng thẻ tham khảo nhanh để đánh giá kích thước đối thủ và lập kế hoạch phản ứng. Các thành viên nhóm bán hàng sau đó đã mượn định dạng này để vượt qua đối thủ trong phòng họp thay vì trên chiến trường.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu thẻ chiến lược tốt?

Một mẫu thẻ chiến lược vững chắc phải sắc bén, thực tiễn và được thiết kế để hoạt động nhanh chóng. Những mẫu tốt nhất bao gồm:

Tổng quan về đối thủ cạnh tranh: Một cái nhìn tổng quan rõ ràng về đối thủ của bạn và cách họ xác định vị trí của mình trên thị trường.

Điểm mạnh và điểm yếu: Những điểm rõ ràng cho thấy đối thủ cạnh tranh nổi trội ở đâu và thiếu sót ở đâu.

Lợi thế của bạn: So sánh song song để làm nổi bật chính xác cách sản phẩm của bạn mang lại giá trị cao hơn.

Các đối tượng phản biện hiệu quả: Các đối tượng phản biện ngắn gọn, sẵn sàng sử dụng cho những đối tượng mà nhân viên bán hàng thường gặp nhất.

Bằng chứng cụ thể: Các số liệu nhanh, thành công tùy chỉnh của khách hàng hoặc các đoạn trích từ trường hợp thực tế giúp tăng tính thuyết phục ngay lập tức.

Bố cục gọn gàng: Một thiết kế giúp thông tin dễ dàng quét qua trong vài giây Một thiết kế giúp thông tin dễ dàng quét qua trong vài giây sẽ nâng cao năng suất bán hàng

Luôn cập nhật: Thông tin mới nhất để nhân viên bán hàng không phải dựa vào những thông tin lỗi thời không còn phù hợp.

11 Mẫu thẻ chiến lược

Battle thẻ công việc phát huy hiệu quả tốt nhất khi dễ dàng tạo, cập nhật và chia sẻ. ClickUp for Sales Teams giúp điều đó trở nên khả thi.

Với các mẫu của ClickUp, bạn có thể lưu trữ các so sánh cạnh tranh tại một nơi duy nhất, sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào nhóm của bạn cần. Nhân viên bán hàng có thể mở chúng trong vài giây trong cuộc gọi, quản lý có thể cập nhật chúng khi thông tin đối thủ thay đổi, và mọi người đều đồng bộ về cách xử lý đối tượng và nhấn mạnh các điểm khác biệt khóa.

Dưới đây là 11 mẫu thẻ chiến lược miễn phí mà bạn có thể tích hợp trực tiếp vào hệ thống công nghệ bán hàng của mình.

1. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vượt qua đối thủ bằng cách tối ưu hóa từng giai đoạn bán hàng với mẫu quy trình bán hàng ClickUp

Mẫu Ứng dụng Bán hàng ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem rõ ràng, từng giai đoạn về các cơ hội khách hàng để so sánh, ưu tiên và hành động quyết đoán. Mỗi hàng chứa các thông tin cần thiết—thông tin liên hệ, giá trị cơ hội, loại kế hoạch, ngày đóng, loại thanh toán và trạng thái thanh toán—để dữ liệu tài chính và cạnh tranh được tập trung tại một nơi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Vị trí xếp hạng các giao dịch trong các giai đoạn của quy trình bán hàng, như Cập nhật , Cần chú ý và Nuôi dưỡng , để có cái nhìn rõ ràng và cạnh tranh ngay lập tức

Đang theo dõi loại hình thanh toán và trạng thái để xác định các tài khoản tài chính bảo mật so với các tài khoản dễ bị tổn thương trong mẫu kế hoạch bán hàng

Sử dụng các nhãn ưu tiên (Urgent, High, Normal) để quyết định nơi nhóm của bạn nên tập trung nỗ lực cạnh tranh mạnh mẽ nhất

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đang theo dõi các giao dịch qua từng giai đoạn của phễu bán hàng đồng thời xác định các thời điểm cạnh tranh mà nhân viên bán hàng phải hành động nhanh chóng để duy trì đà phát triển.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Nhóm bán hàng thường phải xử lý các ghi chú về đối thủ từ các cuộc gọi, đánh giá rải rác và tin tức trên mạng xã hội. ClickUp Brain tổng hợp thông tin liên quan thành những điểm chính rõ ràng và hiển thị những thông tin quan trọng nhất ngay lập tức. Trang bị cho nhân viên bán hàng thông tin liên quan bằng ClickUp Brain để tạo ra các mẫu thẻ chiến lược sắc bén và thông minh hơn Chỉ trong vài giây, công cụ phân tích đối thủ cạnh tranh AI sẽ tạo ra một bản tóm tắt dễ hiểu mà bạn có thể nhúng trực tiếp vào thẻ chiến lược của mình. Khi nhân viên bán hàng mở tài liệu trong cuộc gọi trực tiếp, họ sẽ thấy các đối tượng của đối thủ, các phản biện được đề xuất và bằng chứng hỗ trợ được tổ chức gọn gàng trong một nơi duy nhất. 📎 Thử gợi ý này: Tóm tắt các đề cập về đối thủ cạnh tranh từ các cuộc gọi khám phá và danh sách ba phản đối mà nhân viên bán hàng của họ thường lặp lại nhất kèm theo ví dụ hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng AI cho bán hàng tại đây:

2. Mẫu CRM ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tập trung dữ liệu khách hàng và tương tác để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa với mẫu CRM ClickUp

Mẫu CRM của ClickUp cung cấp một cách thức có cấu trúc để quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng. Các cơ hội, giao dịch, tài khoản và liên hệ đều được tổ chức thành các giai đoạn rõ ràng, giúp dễ dàng theo dõi tình trạng của từng cơ hội và ai là người quyết định.

Mỗi bản ghi bao gồm các thông tin quan trọng như thông tin liên hệ, giá trị giao dịch, xác suất, chu kỳ thanh toán và cấp độ tài khoản, giúp thông tin cạnh tranh và mối quan hệ khách hàng không bị phân tán trên các công cụ năng suất bán hàng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định khách hàng tiềm năng với các câu hỏi và khung mẫu thẻ chiến lược tích hợp sẵn (như BANT) để đảm bảo mỗi nhân viên bán hàng thu thập cùng một thông tin cạnh tranh

Đang theo dõi các giao dịch theo trạng thái sức khỏe ( Đang tiến triển , Có nguy cơ , Bị chặn ) và so sánh các cột như giai đoạn, giảm giá, xác suất và giá trị dự báo để kích thước cơ hội

Bản đồ liên hệ vào các vai trò như Người dùng cuối, Người ảnh hưởng, Người ra quyết định hoặc Người ủng hộ để các nhóm biết nên đặt mục tiêu cho ai trong chiến dịch cạnh tranh

Leads, Deals, Accounts và Contacts để theo dõi đối thủ mà không cần Chuyển đổi giữa các chế độ xemđể theo dõi đối thủ mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh

📌 Phù hợp cho: Các tổ chức bán hàng tập trung tương tác khách hàng để tạo ra nguồn thông tin duy nhất và trang bị cho nhân viên bán hàng các phản hồi tùy chỉnh trong các cuộc hội thoại quan trọng.

📖 Xem thêm: Các nền tảng hỗ trợ bán hàng tốt nhất để chốt đơn hàng

3. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quản lý tài khoản để cung cấp dịch vụ xuất sắc với mẫu quản lý tài khoản của ClickUp

Mẫu Quản lý Tài khoản của ClickUp cho phép bạn theo dõi tài khoản khách hàng và cơ hội kinh doanh tại một nơi duy nhất. Tài khoản được phân loại theo các giai đoạn như Đã gia hạn, Cần chú ý và Nuôi dưỡng, giúp dễ dàng phân biệt giữa các khách hàng bảo mật, những khách hàng có nguy cơ và những khách hàng cần tương tác nhiều hơn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi sức khỏe tương tác với các nhãn như Hoạt động, Có nguy cơ hoặc Không hoạt động để tập trung nỗ lực vào những nơi quan trọng nhất

Giữ thông tin tài khoản (liên hệ, email, kế hoạch) cùng nhau để tra cứu nhanh chóng và theo dõi khách hàng hiệu quả hơn

Tùy chỉnh cột để theo dõi dữ liệu như ngày tiếp xúc gần nhất và tính toán giá trị theo cấp độ tài khoản

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý phụ trách danh mục đầu tư khách hàng cần tăng cường nỗ lực giữ chân khách hàng, xác định các tài khoản có nguy cơ và phản ứng nhanh chóng với các đề xuất cạnh tranh.

Một người dùng ClickUp chia sẻ:

Việc chuyển sang sử dụng ClickUp cho tất cả các nhóm đã tạo ra một trung tâm tập trung cho tất cả các nhóm và người dùng của chúng tôi để quản lý công việc của họ đồng thời đang theo dõi các dự án của các nhóm khác. Bộ tính năng và công cụ mà ClickUp là nhà cung cấp rất tuyệt vời cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng (CS), Bán hàng và đội Phát triển để quản lý các dự án của công ty một cách hiệu quả và hiệu quả!

Việc chuyển sang sử dụng ClickUp cho tất cả các nhóm đã tạo ra một trung tâm tập trung cho tất cả các nhóm và người dùng của chúng tôi để quản lý công việc của họ đồng thời đang theo dõi các dự án của các nhóm khác. Bộ tính năng và công cụ mà ClickUp là nhà cung cấp rất tuyệt vời cho đội CS, Bán hàng và Phát triển để quản lý các dự án của công ty một cách hiệu quả và hiệu quả!

4. Mẫu Ma trận So sánh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đánh giá ưu thế cạnh tranh trực tiếp với mẫu ma trận so sánh ClickUp

Mẫu Ma trận So sánh ClickUp cung cấp cách thức có cấu trúc để so sánh nhiều tùy chọn song song. Các mục được phân loại theo các giai đoạn như “Đang xem xét”, “Đang tiến hành”, “Được chấp nhận” và “Không được chấp nhận”, giúp dễ dàng thu hẹp lựa chọn và theo dõi tiến độ đánh giá.

Mỗi mục nhập bao gồm thông tin về địa điểm, số điện thoại liên hệ, trang web và các tiêu chí đánh giá như không gian, thực đơn, dịch vụ khách hàng, giá cả và khoảng cách, giúp việc so sánh trở nên nhất quán và dễ dàng theo dõi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

So sánh các tùy chọn dựa trên các thuộc tính tiêu chuẩn (ví dụ: không gian, dịch vụ, giá cả) để nhanh chóng nhận diện điểm mạnh và điểm yếu

Đính kèm các chi tiết hỗ trợ như liên kết website, hình ảnh hoặc ghi chú để tham khảo nhanh chóng trong quá trình ra quyết định

Sử dụng các chỉ báo trực quan (đánh giá bằng emoji hoặc biểu tượng) để việc chấm điểm trở nên trực quan và dễ hiểu ngay lập tức trong quản lý dự án bán hàng

Tùy chỉnh các thuộc tính để phù hợp với nhu cầu đánh giá của bạn, cho dù là đối với nhà cung cấp, sản phẩm, dịch vụ hay đối tác

📌 Phù hợp cho: Những người ra quyết định đang đánh giá nhiều nhà cung cấp hoặc sản phẩm và cung cấp cho nhóm bán hàng các so sánh có cấu trúc mà họ có thể dựa vào trong các cuộc thảo luận với khách hàng.

🧠 Thực tế thú vị: Gartner phát hiện ra rằng nhân viên bán hàng thường bỏ qua các thẻ chiến lược quá dài, quá phức tạp hoặc quá trừu tượng. Họ muốn các thẻ ngắn gọn, dễ thực hiện. Các thẻ chiến lược ngắn gọn và rõ ràng giúp nhân viên bán hàng tự tin hơn khi đối mặt với đối thủ.

5. Mẫu bảng trắng phân tích cạnh tranh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ với mẫu bảng trắng phân tích cạnh tranh của ClickUp

Mẫu bảng trắng phân tích cạnh tranh của ClickUp đánh giá đối thủ bằng cách tạo bản đồ sự hiện diện trên thị trường và mức độ hài lòng của khách hàng. Bố cục bốn phần chia các công ty thành Nhà lãnh đạo, Đối thủ cạnh tranh, Công ty hoạt động hiệu quả và Công ty chuyên biệt, giúp so sánh điểm mạnh và điểm yếu một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, vị trí của từng đối thủ cạnh tranh được xác định dựa trên các tiêu chí rõ ràng, giúp bạn định vị sản phẩm/dịch vụ của mình một cách chính xác trong mẫu phân tích cạnh tranh.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm tên đối thủ cạnh tranh, chi tiết sản phẩm hoặc nhãn tùy chỉnh trực tiếp vào lưới để đang theo dõi có cấu trúc

Sử dụng bảng chú giải tích hợp để nhanh chóng đánh giá vị trí của sản phẩm so với các sản phẩm khác

Tùy chỉnh trục hoặc danh mục để tập trung vào các chỉ số quan trọng nhất cho chiến lược tiếp thị sản phẩm của bạn

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo marketing và hỗ trợ bán hàng đang lập bản đồ các đối thủ cạnh tranh để trang bị cho nhân viên bán hàng vị thế cạnh tranh sắc bén hơn và các điểm thảo luận sẵn sàng sử dụng.

📮 ClickUp Insight: 32% độc giả blog của chúng tôi vẫn tin rằng lịch trình đầy ắp đồng nghĩa với năng suất, và 21% cho rằng làm việc nhiều giờ đồng nghĩa với sự cam kết. Nhưng nhồi nhét lịch trình của bạn với các cuộc họp và công việc chỉ khiến bạn tiến một bước gần hơn đến tình trạng kiệt sức. ClickUp Autopilot Agents thay đổi cách làm việc bằng cách tự động trả lời các câu hỏi thường gặp, phân loại yêu cầu và quản lý các quy trình làm việc tùy chỉnh dựa trên bối cảnh công việc độc đáo của bạn. Với Autopilot Agents hoạt động âm thầm trong nền, lịch trình của bạn luôn cân bằng, ưu tiên rõ ràng và năng suất cuối cùng trở nên bền vững. Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh Trò chuyện của ClickUp, tự động hóa báo cáo hàng ngày và hàng tuần, phân loại và phân công tin nhắn, thêm nhắc nhở và nhiều tính năng khác với ClickUp Autopilot Agents

6. Mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nổi bật các tính năng độc đáo của sản phẩm để vượt trội so với đối thủ với mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm của ClickUp

Bạn có thể sử dụng mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp để so sánh các mẫu sản phẩm dựa trên các tính năng độc đáo của chúng. Các sản phẩm được phân loại thành các nhóm như Mẫu Mới, Tính năng Phần cứng và Tính năng Phần mềm, giúp bạn dễ dàng phân tích các tính năng và lợi ích chính theo từng loại.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Loại CPU , RAM , ROM , Thời lượng pin ) Nổi bật những điểm mạnh của một mô hình so với mô hình khác với các trường tùy chỉnh tiêu chuẩn của ClickUp

Đang theo dõi các mục nhập sản phẩm mới trong một danh mục chuyên biệt để đánh giá chúng so với các tiêu chuẩn hiện có

Hiểu rõ sự khác biệt kỹ thuật (ví dụ: kích thước RAM, độ phân giải màn hình) chỉ với một cái nhìn nhờ các trường được mã màu sắc

📌 Phù hợp cho: Các nhóm tập trung vào sản phẩm, nhấn mạnh các điểm khác biệt trong một định dạng rõ ràng, giúp nhân viên bán hàng dễ dàng chuyển đổi các ưu điểm kỹ thuật thành các đối số thuyết phục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Tài liệu để nâng cao thông tin về đối thủ cạnh tranh với định dạng văn bản phong phú. Thêm các điểm nhấn nổi bật cho các phản biện khóa, sử dụng bảng để so sánh song song hoặc chèn hộp chú thích để làm nổi bật các điểm chứng minh. Với tính năng chỉnh sửa cộng tác trực tiếp, quản lý và nhân viên bán hàng có thể cùng nhau hoàn thiện nội dung theo thời gian thực, đảm bảo thẻ chiến lược luôn mới mẻ và linh hoạt. Giữ mọi đối tượng, phản biện và cập nhật về đối thủ cạnh tranh được sắp xếp gọn gàng trong ClickUp Tài liệu để chốt đơn hàng Quy trình làm việc này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo tài liệu, giúp tạo ra một nguồn tài nguyên luôn được cập nhật và trang bị cho nhóm của bạn khả năng phản hồi một cách tự tin mỗi khi cần thiết.

7. Mẫu so sánh phần mềm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đánh giá phần mềm cho đối tượng mục tiêu của bạn với mẫu so sánh phần mềm ClickUp

Mẫu so sánh phần mềm của ClickUp giúp bạn so sánh các tùy chọn phần mềm song song bằng các trường đánh giá nhất quán. Các sản phẩm được phân loại thành các nhóm như Mới, Có sẵn và Không có sẵn. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận biết các giải pháp sẵn sàng triển khai, đang được xem xét và không còn trong danh sách lựa chọn.

Tất cả các hàng đều bao gồm các thông tin chi tiết như đánh giá của khách hàng, giá cơ bản, doanh số, người tạo, phần mềm thiết kế, bản xem trước và các tính năng chính, giúp các nhóm có thể nhanh chóng đánh giá các công cụ cạnh tranh.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xem trước hình ảnh sản phẩm trực tiếp trong mẫu thẻ chiến lược bán hàng để đánh giá nhanh chất lượng thiết kế

Sử dụng điểm yếu của khách hàng tùy chỉnh và đánh giá để xác minh hiệu suất trên mọi bảng

Tùy chỉnh các Trường Tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu đánh giá, như hỗ trợ, bảo mật và khả năng mở rộng

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo đánh giá các giải pháp phần mềm khác nhau và là nhà cung cấp cho đội ngũ của mình những thông tin dựa trên dữ liệu để hỗ trợ các cuộc hội thoại cạnh tranh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các góc tiếp cận phù hợp với từng đối tượng. So sánh đối thủ cạnh tranh sẽ không có tác dụng tương tự khi trình bày với một Giám đốc Công nghệ (CTO) so với một Trưởng bộ phận Mua hàng. Tạo các tab hoặc chế độ xem khác nhau để nhân viên bán hàng có thể chuyển đổi nội dung trình bày tùy theo đối tượng tham gia cuộc họp.

8. Mẫu thẻ chiến lược bán hàng của HubSpot

qua HubSpot

Mẫu thẻ chiến lược này tổ chức thông tin về đối thủ cạnh tranh thành một bảng tham khảo nhanh cho nhóm bán hàng. Nó bao gồm các phần dành cho Phản hồi về Cách Chúng Ta Thắng, Cập nhật về đối thủ và Các trường hợp điển hình hoặc Tham chiếu khách hàng, giúp nhóm luôn có sẵn các điểm thảo luận.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại các thông tin nhanh (địa điểm, nhân viên, doanh thu, khách hàng) để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng

Danh sách công việc các điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh cụ thể dưới dạng gạch đầu dòng để dễ dàng xem qua

Giữ một phần dành cho cập nhật hoặc đề cập tin tức để các nhóm luôn cập nhật về các động thái của đối thủ

📌 Phù hợp cho: Nhân viên bán hàng muốn có thông tin đối thủ cạnh tranh dễ tra cứu ngay lập tức để xử lý các đối tượng trong chu kỳ bán hàng.

9. Mẫu thẻ chiến lược bán hàng của Gong

qua Gong

Mẫu thẻ chiến lược của Gong là một công cụ chiến lược cho các giao dịch cạnh tranh. Nó được thiết kế để so sánh tính năng, hoàn thiện các kịch bản thuyết trình và cung cấp cho nhân viên bán hàng những câu trả lời sẵn sàng sử dụng, giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng từ câu hỏi "Bạn khác biệt như thế nào?" sang "Tôi nên ký ở đâu?"

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phát triển các phản hồi How We Win nhấn mạnh lợi ích, bằng chứng và tính liên quan

Đặt những câu hỏi "bẫy" để hướng dẫn người mua nhận ra điểm yếu của đối thủ cạnh tranh

Thu thập và tổ chức bằng chứng, chẳng hạn như bằng chứng xã hội, để hỗ trợ cho các tuyên bố của bạn

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đang rèn luyện kỹ năng xử lý đối tượng với các phản hồi có cấu trúc và câu hỏi chiến lược giúp định hướng cuộc hội thoại theo hướng có lợi cho họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm thông tin về lộ trình sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khi phù hợp. Một ghi chú nhẹ nhàng như ‘Đối thủ X được đồn đoán sẽ ngừng cung cấp sản phẩm này’ giúp nhân viên bán hàng tạo ra sự không chắc chắn trong tâm trí người mua.

10. Mẫu thẻ chiến lược bán hàng của Figma

qua Figma

Mẫu thẻ chiến lược của Figma cung cấp cho nhóm bán hàng nội dung hỗ trợ bán hàng dễ tra cứu về thông tin cạnh tranh trong các cuộc hội thoại trực tiếp. Nó tổ chức thông tin về đối thủ cạnh tranh, đơn giản hóa việc xử lý đối tượng, nhấn mạnh các điểm khác biệt và hướng dẫn khách hàng tiềm năng đến những điểm mạnh của bạn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại các câu chuyện thành công từ các giao dịch trước đây để giúp nhân viên bán hàng tự tin và có ví dụ thực tế khi đặt vị trí

Đặt câu hỏi cho khách hàng tiềm năng tùy chỉnh để phát hiện điểm yếu của đối thủ cạnh tranh và chuyển hướng tập trung vào ưu điểm của bạn

Cung cấp chế độ xem nhanh về giá cả và gói sản phẩm để chuẩn bị cho nhân viên bán hàng đối phó với các đối tượng dựa trên chi phí

📌 Phù hợp cho: Chuyên gia bán hàng tập trung vào việc cải thiện sự tập trung vào khách hàng bằng cách làm nổi bật các điểm khác biệt và hướng dẫn cuộc hội thoại tập trung vào những điểm mạnh độc đáo.

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế riêng để tăng cường hiệu quả cho nhóm bán hàng. Với tích hợp sâu rộng trên CRM, email, lịch làm việc và tài liệu bán hàng, Brain MAX luôn nắm bắt đầy đủ bối cảnh của quy trình bán hàng, giao dịch và giao tiếp với khách hàng. Chỉ cần nói hoặc gõ cập nhật của bạn, Brain MAX sẽ tự động ghi chú, lên lịch theo dõi và hiển thị thông tin khách hàng liên quan — không còn phải lục lọi qua các công cụ rời rạc. Nó chủ động phát hiện cơ hội mới, cảnh báo rủi ro và đề xuất các bước tiếp theo, giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian và đóng giao dịch nhanh hơn. Với tự động hóa thông minh, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và thông tin thời gian thực, Brain MAX giữ cho quy trình bán hàng của bạn được tổ chức, có thể thực hiện và luôn đi trước một bước.

11. Mẫu thẻ chiến lược bán hàng SaaS của SmartBug

qua SmartBug

Mẫu thẻ chiến lược bán hàng SaaS của SmartBug tổng hợp dữ liệu đối thủ cạnh tranh, các đối tượng cần khắc phục, thông tin giá cả và tích hợp. Nó đảm bảo tất cả đều được điều chỉnh phù hợp với điểm yếu của khách hàng tiềm năng, giúp nhân viên bán hàng tự tin bước vào cuộc hội thoại mà không cần phỏng đoán.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sử dụng các câu hỏi "bẫy bán hàng" và các yếu tố kích hoạt đối tượng để chuẩn bị cho nhân viên bán hàng đối phó với sự phản đối của khách hàng tiềm năng

So sánh giá cả của đối thủ với chi phí khi không mua hàng từ bạn để tạo ra sự cấp bách

Nhập thông tin tích hợp đối thủ cạnh tranh để giúp nhân viên bán hàng so sánh hệ sinh thái tính năng và nhận điểm thưởng

📌 Phù hợp cho: Các công ty SaaS hoạt động trong thị trường cạnh tranh khốc liệt và chuẩn bị cho nhân viên bán hàng với so sánh giá cả và các đối tượng kích hoạt phản đối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thực hiện thử nghiệm A/B trên nội dung tin nhắn trong các thẻ. Ví dụ, thử hai góc vị trí khác nhau so với đối thủ và đang theo dõi góc nào dẫn đến nhiều giao dịch hơn.

Tăng cơ hội thành công với ClickUp

Mỗi cuộc gọi bán hàng đều giống như một ván bài poker.

Đối thủ của bạn đang đánh lừa, khách hàng tiềm năng đang cân nhắc các lựa chọn của họ, và người chuẩn bị kỹ lưỡng nhất sẽ giành chiến thắng. Thẻ chiến đấu giúp bạn duy trì lợi thế và phản ứng nhanh nhạy hơn so với đối thủ.

ClickUp cung cấp cho bạn đầy đủ công cụ: mẫu thẻ chiến lược tùy chỉnh, cập nhật thời gian thực và cách thức đơn giản để trang bị cho nhóm mà không làm chậm tiến độ. Các giao dịch luôn được theo dõi sát sao, và nhân viên bán hàng của bạn sẽ không bao giờ bị áp lực làm chùn bước.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Battle card là một tài liệu chiến lược ngắn gọn được các nhóm bán hàng sử dụng để nhanh chóng truy cập thông tin quan trọng về sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và vị trí thị trường. Nó giúp nhân viên bán hàng trả lời hiệu quả các câu hỏi của khách hàng, xử lý các đối tượng phản đối và phân biệt các sản phẩm của họ trong các cuộc hội thoại bán hàng.

Để tạo một battle card, hãy bắt đầu bằng cách thu thập thông tin khóa về sản phẩm của bạn, các tính năng của nó và các đối thủ cạnh tranh. Tổ chức dữ liệu này thành các phần rõ ràng như lợi ích sản phẩm, so sánh với đối thủ, xử lý phản đối và thông điệp chính. Sử dụng các điểm liệt kê hoặc đoạn văn ngắn để đảm bảo tính rõ ràng, và đảm bảo nội dung được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của nhóm bán hàng của bạn.

Viết thẻ chiến lược đòi hỏi tập trung vào những thông tin có thể áp dụng và thực tiễn mà nhân viên bán hàng có thể sử dụng ngay lập tức. Giữ ngôn ngữ rõ ràng và súc tích, nhấn mạnh những điểm quan trọng nhất và cấu trúc nội dung sao cho dễ dàng quét qua nhanh chóng. Bao gồm các mẹo để vượt qua phản đối, điểm khác biệt cạnh tranh và các sự thật tham khảo nhanh.

Một thẻ chiến lược bán hàng thường là tài liệu một trang hoặc thẻ kỹ thuật số với các phần được định nghĩa rõ ràng, thường sử dụng bảng, dấu đầu dòng hoặc hộp nổi bật. Nó được tổ chức một cách trực quan để tra cứu nhanh chóng, cho phép nhân viên bán hàng tìm thấy thông tin về tính năng sản phẩm, so sánh đối thủ cạnh tranh và cách xử lý phản đối chỉ trong nháy mắt.