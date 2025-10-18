Mẫu thỏa thuận thành lập miễn phí cho các nhà đồng sáng lập startup

Vượt qua giai đoạn đầu của một startup có thể vừa thú vị vừa đầy thách thức.

Một trong những bước quan trọng nhất nhưng thường bị bỏ qua đối với các nhà đồng sáng lập là thiết lập một thỏa thuận thành lập công ty rõ ràng và có giá trị pháp lý.

Nếu không có thỏa thuận này, ngay cả những dự án tiềm năng nhất cũng có thể gặp khó khăn khi xác định vai trò, quản lý quyền sở hữu trí tuệ hoặc đưa ra các quyết định hàng ngày.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn không cần phải soạn thảo từ đầu. Có rất nhiều mẫu thỏa thuận thành lập công ty miễn phí sẵn có, bao gồm các nội dung cơ bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được mẫu thỏa thuận thành lập công ty phù hợp để bảo vệ mối quan hệ hợp tác và duy trì hoạt động trơn tru trong tổ chức của bạn.

10 Mẫu thỏa thuận thành lập công ty trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu thỏa thuận thành lập công ty tốt nhất:

Mẫu thỏa thuận giữa các nhà sáng lập là gì?

Mẫu thỏa thuận giữa các nhà sáng lập là các tài liệu đã được soạn sẵn nhằm giúp các nhà đồng sáng lập startup xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền sở hữu trong một doanh nghiệp mới. Chúng giúp bạn thiết lập kỳ vọng rõ ràng ngay từ đầu và giảm thiểu rủi ro xung đột khi công ty phát triển.

Một thỏa thuận giữa các nhà sáng lập thường bao gồm các lĩnh vực khóa như phân phối cổ phần, quyền sở hữu tài sản trí tuệ, quy trình ra quyết định và giải quyết tranh chấp. Nó cũng thường bao gồm lịch trình cấp phát cổ phần để mô tả cách các nhà đồng sáng lập nhận được cổ phần của mình theo thời gian.

Ngoài ra, thỏa thuận có thể quy định các đóng góp của từng nhà sáng lập, quy trình ra quyết định, bảo mật thông tin, quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục liên quan đến thay đổi thành viên trong nhóm.

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu của Giáo sư Noam Wasserman từ Trường Kinh doanh Harvard, tác giả cuốn The Founder’s Dilemma, cho thấy rằng 65% startup thất bại do mâu thuẫn giữa các nhà sáng lập. Việc có một thỏa thuận sáng lập rõ ràng ngay từ ngày đầu có thể giúp doanh nghiệp của bạn tránh được tình huống này!

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu thỏa thuận thành lập công ty tốt?

Vì các nhà sáng lập đại diện cho công ty trong các quyết định khóa, mẫu thỏa thuận giữa các nhà sáng lập là tiêu đề hoàn hảo cho một tài liệu giúp thiết lập kỳ vọng rõ ràng ngay từ đầu.

Dưới đây là năm đặc điểm khóa cần lưu ý khi chọn mẫu thỏa thuận thành lập công ty:

Cấu trúc quyền sở hữu rõ ràng: Đảm bảo mẫu thỏa thuận xác định tỷ lệ quyền sở hữu của từng đồng sáng lập, bao gồm cổ phần của nhà sáng lập, cổ phần chưa được cấp và cổ phần đã được cấp đầy đủ.

Các điều khoản toàn diện: Tìm kiếm các phần quy định về quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật kinh doanh để bảo mật tài sản của công ty.

Quy trình ra quyết định: Mẫu thỏa thuận nên nêu rõ cách thức ra quyết định khóa và các quyết định hàng ngày, bao gồm trường hợp cần có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các bên.

Bồi thường và thời gian sở hữu cổ phần: Lựa chọn một bố cục có cấu trúc rõ ràng về các điều khoản bồi thường, dịch vụ cung cấp và lịch trình sở hữu cổ phần để tránh tranh chấp trong tương lai.

Hiệu lực pháp lý: Mẫu thỏa thuận nên bao gồm một điều khoản xác nhận rằng nó đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa các bên, được ký kết bằng văn bản và có hiệu lực pháp lý tại một thẩm quyền có thẩm quyền.

Mẫu thỏa thuận thành lập công ty

🔍 Bạn có biết? Trong những năm gần đây, các tranh chấp về cổ phần trong kinh doanh đã gia tăng đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực vốn cổ phần riêng tư. Các yếu tố như hoạt động giao dịch tăng cao, cạnh tranh và những thách thức mới liên quan đến ESG và AI đã khiến việc có một cấu trúc quyền sở hữu rõ ràng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đối với các nhà đồng sáng lập startup, việc tránh các tranh chấp bắt đầu từ việc có một mẫu thỏa thuận thành lập công ty mạnh mẽ. Dưới đây là các mẫu thỏa thuận thành lập công ty hàng đầu được thiết kế để giúp bạn thiết lập một cấu trúc quyền sở hữu công bằng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu.

1. Mẫu thỏa thuận hợp tác ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo thỏa thuận hợp tác có hiệu lực pháp lý với mẫu thỏa thuận hợp tác ClickUp.

Mẫu thỏa thuận hợp tác ClickUp giúp người mới bắt đầu dễ dàng xác định trách nhiệm và đóng góp tài chính. Nó giúp bạn bắt đầu nhanh chóng khi biểu mẫu thành lập quan hệ đối tác cổ phần hoặc liên minh chiến lược.

Mẫu này đã sẵn sàng sử dụng, nêu rõ các điều khoản hợp tác, bao gồm nghĩa vụ của từng bên và thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận và lỗ. Nó cũng bao gồm các đóng góp tài chính, giải quyết tranh chấp và quy trình ra quyết định hàng ngày. Bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình và xây dựng một cấu trúc quyền sở hữu vững chắc cho tổ chức của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giữ mọi thứ gọn gàng bằng cách đang theo dõi các công việc và chi tiết hợp tác trong một nền tảng thống nhất.

Giảm thiểu xung đột bằng các điều khoản rõ ràng về chia sẻ lợi nhuận và ra quyết định.

Giữ mọi người đồng thuận thông qua cách tiếp cận có cấu trúc về vai trò và trách nhiệm.

🔑 Phù hợp cho: Các startup mới và doanh nghiệp nhỏ đang thành lập hợp tác hoặc liên minh chiến lược.

Dưới đây là chia sẻ của Marc Bonney, Trưởng bộ phận Tương tác và Sáng tạo Kinh doanh tại LiveBetter Community Services, về ClickUp:

Hiện tại, chúng tôi có các nhóm độc lập theo chức năng và địa lý nhưng thực hiện các công việc đồng bộ. Do đó, nhóm Đối tác và nhóm Truyền thông có không gian làm việc riêng biệt trên ClickUp nhưng chia sẻ các công việc chung, điều này rất quan trọng để đảm bảo nỗ lực đồng bộ hướng tới kết quả dự án.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Thêm trường tùy chỉnh vào nhiệm vụ ClickUp để xác định vai trò (ví dụ: “Đối tác chính”, “Người kiểm tra tài chính”, “Liên hệ pháp lý”) hoặc phân loại trách nhiệm, giúp dễ dàng lọc và xem ai đang làm gì.

2. Mẫu thỏa thuận hợp tác 50/50 ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo một thỏa thuận hợp tác cân bằng trong vài phút với mẫu thỏa thuận hợp tác 50/50 của ClickUp.

Mẫu thỏa thuận hợp tác 50/50 của ClickUp được thiết kế để chính thức hóa liên doanh của bạn, bảo vệ lợi ích của cả hai bên và duy trì số dư tài khoản vốn dương. Nó cho phép bạn dễ dàng xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của từng đối tác.

Mẫu này bao gồm các lĩnh vực quan trọng như quy trình ra quyết định, đóng góp tài chính theo tỷ lệ và tỷ lệ quyền sở hữu cụ thể. Nó giúp xây dựng văn hóa hợp tác giữa tất cả các đối tác đồng thời giảm thiểu xung đột và nuôi dưỡng sự tin tưởng lẫn nhau.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giữ mọi thứ gọn gàng với các Trường Tùy chỉnh để quản lý chi tiết hợp tác.

Sử dụng ClickUp Tài liệu để cài đặt và lưu trữ các điều khoản hợp tác một cách hiệu quả.

Xây dựng cấu trúc rõ ràng cho các đóng góp tài chính và quá trình ra quyết định.

🔑 Phù hợp cho: Các đối tác muốn thiết lập cấu trúc quyền sở hữu 50/50 với vai trò và trách nhiệm rõ ràng.

👋🏾 Hỏi ClickUp Brain để giúp bạn soạn thảo hợp đồng hoặc đề xuất kinh doanh từ đầu!

Tạo nội dung dễ dàng với ClickUp Brain, với quyền truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong cùng một nền tảng.

3. Mẫu thỏa thuận hoạt động 50/50 LLC của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cân bằng quyền sở hữu và trách nhiệm với mẫu thỏa thuận hoạt động LLC 50/50 của ClickUp.

Phân chia kinh doanh, không phải rắc rối. Một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) 50/50 cho phép cả hai thành viên có quyền lực ngang nhau, nhưng nếu không có thỏa thuận rõ ràng, mọi thứ có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Hãy sử dụng mẫu thỏa thuận hoạt động LLC 50/50 của ClickUp.

Mẫu này hướng dẫn bạn tạo ra một tài liệu có giá trị pháp lý, xác định rõ kỳ vọng cho các thành viên, bảo vệ khoản đầu tư của bạn và nêu rõ các phương pháp giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, mẫu còn đề cập đến việc tiếp nhận và loại bỏ thành viên, đảm bảo kinh doanh của bạn được chuẩn bị tốt để phát triển với một cấu trúc quyền sở hữu vững chắc.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định việc chia sẻ lợi nhuận và lỗ một cách công bằng giữa các đối tác ngang hàng

Dễ dàng theo dõi trạng thái thỏa thuận với chế độ xem bảng của ClickUp

Quản lý quy trình làm việc hiệu quả bằng cách sử dụng phản hồi bình luận và các việc con lồng nhau

🔑 Phù hợp cho: Các đối tác đồng sáng lập biểu mẫu công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) muốn có các hướng dẫn rõ ràng về quản lý và quyền sở hữu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn thảo luận về quyền sở hữu ngay từ đầu để tránh tranh chấp. Trong tòa án, việc chứng minh ai là chủ sở hữu của ý tưởng có thể gặp khó khăn nếu không được chủ sở hữu hoặc người liên quan nêu rõ.

4. Mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp

Tải mẫu miễn phí Các thỏa thuận kinh doanh rõ ràng và súc tích với mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp

Mẫu Thư Thỏa Thuận của ClickUp giúp bạn dễ dàng tạo ra một thư thỏa thuận rõ ràng mà tất cả các bên liên quan đều có thể hiểu. Nó bao gồm chi tiết dự án, chi phí liên quan và nghĩa vụ của từng bên.

Ngoài ra, mẫu này đơn giản hóa quy trình thỏa thuận bằng cách cung cấp các phần tùy chỉnh cho dòng thời gian, các sản phẩm đầu ra và chữ ký. Định dạng thân thiện với người dùng giúp bạn dễ dàng điều chỉnh tài liệu để phù hợp với bất kỳ dự án hoặc hợp tác nào.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giữ cho các thỏa thuận đơn giản và dễ hiểu

Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng định dạng thư sẵn có

Đang theo dõi tiến độ với ClickUp Milestones khi bạn xem xét thỏa thuận

🔑 Phù hợp cho: Các startup và doanh nhân cần các thỏa thuận nhanh chóng, rõ ràng cho các dự án hoặc hợp tác.

5. Mẫu thỏa thuận công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ vai trò và kỳ vọng trong nhóm bằng mẫu thỏa thuận công việc của ClickUp

Các thỏa thuận nhóm giúp dự án hoạt động trơn tru bằng cách cài đặt kỳ vọng và trách nhiệm rõ ràng. Mẫu Thỏa thuận Công việc ClickUp hướng dẫn nhóm của bạn xác định sứ mệnh, vai trò và giá trị chia sẻ, đảm bảo rằng mọi người làm việc cùng nhau luôn đồng nhất và có trách nhiệm.

Ngoài ra, mẫu này giúp làm rõ vai trò và trách nhiệm để bạn có thể tối ưu hóa nguồn lực. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về điểm mạnh, phong cách công việc và đóng góp của từng thành viên vào các mục tiêu chia sẻ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định sứ mệnh và mục đích của nhóm để duy trì động lực cho tất cả mọi người

Theo dõi tiến độ và điều chỉnh nhanh chóng với các tùy chọn bố cục linh hoạt

Tạo và giao công việc kèm theo thời hạn để đảm bảo các dự án được triển khai suôn sẻ

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm trong startup hoặc doanh nghiệp giai đoạn đầu cần có thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm và mục tiêu của nhóm.

➡️ Xem thêm: Mẫu hợp đồng kinh doanh đơn giản miễn phí và các thỏa thuận khác

6. Mẫu thỏa thuận hợp đồng nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho kinh doanh và nhà thầu của bạn đồng nhất với Mẫu Thỏa thuận Nhà thầu ClickUp

Khi thuê nhà thầu bên ngoài, một thỏa thuận chi tiết là khóa để bảo vệ kinh doanh và nhà thầu. Mẫu Thỏa thuận Nhà thầu ClickUp giúp bạn xác định trách nhiệm công việc, thời hạn, điều khoản thanh toán, v.v., mà không gặp rắc rối.

Là mẫu hợp đồng sẵn sàng sử dụng, nó bao quát tất cả các khía cạnh quan trọng của việc thuê ngoài công việc, bao gồm phạm vi công việc, dòng thời gian và sản phẩm đầu ra, để cả hai bên đều rõ ràng về kỳ vọng. Nó cũng giúp bạn thiết lập các điều khoản giá trị thị trường công bằng để đồng bộ hóa các nhà thầu với mục tiêu của công ty.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi mọi chi tiết với các trường tùy chỉnh, như ô chọn, để tránh bỏ sót các mục

Tự động hóa các nhắc nhở và cập nhật để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ

Gửi thỏa thuận để ký kết trực tiếp qua tích hợp email

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý nhân viên tự do hoặc hợp đồng trong các dự án có thời hạn gấp.

➡️ Xem thêm: Các loại hợp đồng và cách quản lý chúng một cách hiệu quả

7. Mẫu Quản lý Nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho các hợp đồng của bạn được tổ chức và cập nhật với mẫu Quản lý Nhà thầu ClickUp

Gặp khó khăn trong việc quản lý hợp đồng? Hãy thử mẫu quản lý nhà thầu của ClickUp để tổ chức toàn bộ quy trình, từ soạn thảo và lưu trữ hợp đồng đến đang theo dõi thời hạn và gia hạn.

Mẫu hợp đồng này dành cho người mới bắt đầu, giúp quản lý các bên liên quan và thiết lập nhắc nhở gia hạn một cách dễ dàng. Nó tối ưu hóa quy trình quản lý hợp đồng, đảm bảo kinh doanh tuân thủ pháp luật và duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững với đối tác.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi trạng thái hợp đồng với các thẻ tùy chỉnh như Đã chấp nhận, Đang soạn thảo và Đang xem xét

Sử dụng chế độ xem biểu đồ Gantt để hiển thị dòng thời gian hợp đồng

Sắp xếp hợp đồng bằng bảng để dễ dàng truy cập và quản lý hồ sơ

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh quản lý nhiều hợp đồng với nhà thầu yêu cầu đang theo dõi rõ ràng và gia hạn kịp thời.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 12% người sử dụng sổ tay giấy để đang theo dõi mục tiêu của mình, và đáng ngạc nhiên là 38% không đang theo dõi gì cả. Nhưng nếu bạn có thể đang theo dõi mục tiêu với độ chính xác và dễ dàng hơn thì sao? Khám phá ClickUp, nơi cấu trúc của một công cụ lập kế hoạch kết hợp với sức mạnh của tự động hóa. Từ việc cài đặt công việc và hạn chót đến đang theo dõi tiến độ thông qua bảng điều khiển trực quan, ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức và tập trung. Với các nhắc nhở được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và quy trình làm việc tự động, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cột mốc nào nữa. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện một cách chính xác bằng ClickUp: 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp báo cáo tăng gấp đôi năng suất làm việc

8. Mẫu thư chấm dứt hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hoàn tất hợp đồng một cách suôn sẻ với mẫu thư chấm dứt hợp đồng ClickUp

Mẫu thư chấm dứt hợp đồng ClickUp giúp bạn dễ dàng soạn thảo một thư chấm dứt hợp đồng chuyên nghiệp và rõ ràng, nêu rõ quyết định đồng thời giải quyết các chi tiết cần thiết.

Mẫu thư này giúp bạn xác định các điều khoản hủy bỏ, giải quyết các lo ngại từ cả hai bên và quản lý các nghĩa vụ tài chính hoặc pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng. Nó cũng giúp giảm bớt các cuộc hội thoại khó khăn và đảm bảo có một hồ sơ rõ ràng để tham khảo trong tương lai.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cung cấp các điều khoản pháp lý sẵn sàng sử dụng cho mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng

Danh sách kiểm tra tích hợp để liệt kê rõ ràng các nghĩa vụ chưa hoàn thành và các bước tiếp theo

Tự động ghi lại từng thư để lưu trữ hồ sơ bảo mật

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ kinh doanh nào cần một cách đơn giản và tuân thủ pháp luật để chính thức hóa việc chấm dứt hợp đồng.

➡️ Xem thêm: Phần mềm quản lý quy trình pháp lý giúp các công ty luật tổ chức công việc hiệu quả

9. Mẫu thỏa thuận giữa các nhà sáng lập của Template. Net

Khi kinh doanh, sự đơn giản có thể là yếu tố khóa.

Mẫu thỏa thuận thành lập công ty của Template.net là lựa chọn lý tưởng cho các thỏa thuận đơn giản. Nó phù hợp cho các nhà đồng sáng lập muốn chính thức hóa mối quan hệ kinh doanh mà không bị choáng ngợp bởi thuật ngữ pháp lý phức tạp.

Mẫu đơn giản, sẵn sàng sử dụng này là trang bìa có thể chỉnh sửa hoàn toàn, cho phép bạn thêm logo và thông tin công ty. Mẫu này bao gồm các khía cạnh quan trọng như phạm vi công việc, tiền lương, bảo mật và trách nhiệm pháp lý. Nó giúp dễ dàng xác định các trách nhiệm và quyền lợi cơ bản của tất cả các nhà sáng lập tham gia.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định rõ các điều khoản về tiền lương để tránh tranh chấp về thanh toán

Đối phó với các tình huống bất khả kháng bằng điều khoản bất khả kháng

Xác định quy trình ra quyết định rõ ràng để tránh xung đột trong tương lai

🔑 Phù hợp cho: Các startup và doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một thỏa thuận thành lập đơn giản nhưng hợp pháp.

10. Mẫu biểu mẫu thỏa thuận thành lập startup của Template. Net

Mẫu biểu mẫu thỏa thuận thành lập startup của Template.net một lần nữa là một thỏa thuận thành lập, nhưng với một điểm khác biệt: nó là một mẫu biểu mẫu. Khác với các thỏa thuận truyền thống dài dòng, nó ngắn gọn, nhanh chóng và đi thẳng vào vấn đề.

Mẫu biểu mẫu này được thiết kế để giải quyết các thách thức phổ biến của startup bằng cách khuyến khích các nhà sáng lập làm rõ quyền quyết định và phương pháp giải quyết tranh chấp ngay từ đầu. Điều này giúp tránh các xung đột tiềm ẩn và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của startup.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Nhanh chóng và dễ dàng, chỉ cần điền vào các ô trống và bạn đã sẵn sàng

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền sở hữu một cách đơn giản và rõ ràng

Các điều khoản bảo mật tích hợp sẵn để bảo vệ bí mật kinh doanh hoặc thông tin bí mật khác

🔑 Phù hợp cho: Các startup đang tìm kiếm một thỏa thuận đơn giản, điền vào chỗ trống để chính thức hóa vai trò và phân phối tỷ lệ cổ phần mà không cần phải đắm chìm vào những thuật ngữ pháp lý phức tạp.

11. Mẫu thỏa thuận thành lập công ty của PandaDoc

qua PandaDoc

Mẫu thỏa thuận thành lập công ty của PandaDoc rất chi tiết và hoàn hảo cho các công ty muốn chính thức hóa cấu trúc quyền sở hữu và trách nhiệm pháp lý của mình. Bạn cũng có thể thêm trang bìa cá nhân hóa với logo và thông tin liên hệ của mình để tạo ấn tượng chuyên nghiệp.

Mẫu hợp đồng pháp lý này bao gồm 12 phần chi tiết, bao gồm các điều khoản về chuyển nhượng quyền sở hữu, đóng góp vốn ban đầu và việc phân phối cổ phần. Ngoài ra, nó còn quy định các quy trình về từ chức, bãi nhiệm và bảo đảm của đại diện để đảm bảo thỏa thuận kinh doanh của bạn tuân thủ pháp luật.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tùy chỉnh PDF bằng cách thêm thông tin công ty của bạn

Xây dựng cấu trúc quyền sở hữu rõ ràng với các điều khoản chi tiết

Giữ các điều khoản pháp lý chính xác với các phần về sửa đổi và miễn trừ

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp đang tìm kiếm một mẫu thỏa thuận chi tiết và có thể tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề về quyền sở hữu, bảo vệ pháp lý và vai trò của các thành viên một cách cụ thể.

12. Mẫu thỏa thuận lao động cho nhà sáng lập của RazorPay

qua RazorPay

Mẫu Hợp đồng Lao động cho Nhà sáng lập của RazorPay là một mẫu hợp đồng lao động toàn diện. Nó được thiết kế để chính thức hóa vai trò và trách nhiệm của nhân viên mới (nhà sáng lập) đồng thời bảo vệ lợi ích của công ty.

Mẫu này quy định các nghĩa vụ, chế độ đãi ngộ và quyền lợi của nhà sáng lập. Nó bao gồm các điều khoản khóa như bảo mật, không cạnh tranh, chấm dứt hợp đồng, quyền sở hữu trí tuệ (IPR), thanh toán cho bên thứ ba và các điều khoản khác để đảm bảo tính pháp lý rõ ràng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cài đặt thời gian thử việc và các cột mốc đánh giá hiệu suất cho các nhà sáng lập

Bao gồm các quy trình chi tiết về việc rời khỏi công ty của các nhà sáng lập, bao gồm cả trường hợp tự nguyện hoặc bắt buộc

Xác định các nghĩa vụ của nhà sáng lập liên quan đến việc huy động vốn cho công ty và quan hệ với nhà đầu tư

🔑 Phù hợp cho: Các startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước trung bình đang chính thức hóa vai trò và trách nhiệm của các nhà sáng lập.

💡 Mẹo bổ sung: Luôn bao gồm điều khoản chứng kiến trong các thỏa thuận để đảm bảo chúng vẫn có hiệu lực đầy đủ. Ví dụ, nêu rõ ai chịu trách nhiệm cho từng công việc và thuộc phạm vi nào.

13. Mẫu thỏa thuận thành lập doanh nghiệp bởi Business Setup

qua Thiết lập kinh doanh

Bạn đang khởi nghiệp với nhiều nhà sáng lập? Hãy thử Mẫu Thỏa thuận giữa các nhà sáng lập của Business Setup để có một khởi đầu vững chắc. Mẫu này rõ ràng xác định quyền lợi và nghĩa vụ của từng nhà sáng lập để đảm bảo hợp tác suôn sẻ.

Mẫu thỏa thuận này bao quát tất cả các khía cạnh, từ thời gian sở hữu cổ phần, thủ tục thoái vốn đến cấu trúc quyền sở hữu và giải quyết tranh chấp. Đây thực chất là giải pháp toàn diện cho các startup muốn chính thức hóa các thỏa thuận nội bộ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định cam kết thời gian của nhà sáng lập và yêu cầu tham gia tối thiểu

Tối ưu hóa quy trình chuyển nhượng cổ phần và giải quyết tranh chấp

Xây dựng quy trình giải thể trong trường hợp công ty ngừng hoạt động

🔑 Phù hợp cho: Các startup và kinh doanh ở giai đoạn đầu muốn xác định rõ vai trò của các nhà sáng lập và thiết lập quy trình ra quyết định minh bạch.

➡️ Đọc thêm: Cách nắm vững quản lý dự án cho startup

Giữ các thỏa thuận của bạn luôn chính xác với ClickUp

Việc có các mẫu thỏa thuận được cấu trúc rõ ràng là yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ và minh bạch.

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, cung cấp phạm vi mẫu đa dạng giúp bạn dễ dàng tạo, quản lý và đang theo dõi tất cả các thỏa thuận, dù là hợp đồng với nhà thầu, cam kết của nhà sáng lập hay thư chấm dứt hợp đồng.

Các mẫu này giúp tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo mọi chi tiết đều được tài khoản, giảm thiểu đáng kể rủi ro hiểu lầm. Đừng để việc lập hồ sơ làm chậm tiến độ của bạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và duy trì sự phát triển của kinh doanh!