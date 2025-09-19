15 mẫu ngân sách Notion để đang theo dõi tài chính một cách thông minh

Tiền không nên khiến bạn cảm thấy như một ông chủ mà bạn chưa bao giờ xin công việc – nhưng somehow, nó vẫn đang điều khiển mọi thứ.

Đối với nhiều người trong chúng ta, giữa những hóa đơn bất ngờ, các khoản đăng ký bị quên và những lần chi tiêu "chỉ lần này thôi", tiền lương của chúng ta biến mất trước khi tháng mới bắt đầu. Không có gì ngạc nhiên khi 77% người Mỹ cảm thấy lo lắng về tương lai tài chính của mình, và 58% cho biết tiền bạc kiểm soát cuộc sống của họ.

Đó chính là lúc các mẫu ngân sách Notion bước vào cuộc. Những công cụ linh hoạt, dễ sử dụng này giúp bạn đang theo dõi chi tiêu, lập kế hoạch tốt hơn và trả lời câu hỏi muôn thuở: ‘Tiền của tôi đã đi đâu hết?’

Nhưng liệu chúng có thực sự mang lại sự rõ ràng mà bạn cần? Hay có những giải pháp hiệu quả hơn – với cấu trúc tích hợp, tự động hóa và thông tin thời gian thực? Hãy cùng tìm hiểu! ✅

🧠 Thông tin thú vị: Từ budget có nguồn gốc từ tiếng Latin bulga, có nghĩa là ‘túi nhỏ’. Đến năm 1773, nó đã phát triển thành một thuật ngữ tài chính, lần đầu tiên được sử dụng trong The Budget Opened, một cuốn sách nhỏ của William Pulteney (một chính trị gia Anh có ảnh hưởng sớm đến lập kế hoạch tài chính).

Điều gì làm nên một mẫu ngân sách Notion tốt?

Mẫu ngân sách Notion lý tưởng phải đơn giản, linh hoạt và phù hợp với phong cách quản lý tài chính của bạn, dù bạn là sinh viên có ngân sách eo hẹp, freelancer với thu nhập biến động hay gia đình đang theo dõi chi tiêu chung.

Một số yếu tố khóa cần lưu ý bao gồm:

Tính tùy biến: Chọn Chọn các mẫu Notion phù hợp với cuộc sống của bạn — đổi tên các danh mục, thêm dòng ngân sách hoặc loại bỏ những gì bạn không cần. Một thiết lập tốt nên phản ánh phong cách kế hoạch ngân sách của bạn, chứ không ép buộc bạn phải tuân theo phong cách của người khác

*hiển thị rõ ràng: Biến những con số lộn xộn thành những thông tin có ý nghĩa. Một mẫu tuyệt vời cung cấp các thẻ màu, thanh tiến độ và chế độ xem từ hàng tuần đến hàng tháng để bạn có thể thấy tình hình tài chính hiện tại của mình — và tiêu đề lớn tiếp theo của nó

Tự động hóa: Bỏ qua các phép tính thủ công. Các mẫu thông minh tự động tính tổng, theo dõi mục tiêu tiết kiệm và cập nhật số dư theo thời gian thực, giúp đơn giản hóa mọi thứ từ quản lý ngân sách cá nhân đến Bỏ qua các phép tính thủ công. Các mẫu thông minh tự động tính tổng, theo dõi mục tiêu tiết kiệm và cập nhật số dư theo thời gian thực, giúp đơn giản hóa mọi thứ từ quản lý ngân sách cá nhân đến kế toán dự án phức tạp

Logic tích hợp: Tìm kiếm các mẫu có cơ sở dữ liệu và công thức kết nối. Nó tự động đồng bộ hóa thu nhập, chi tiêu và mục tiêu tài chính của bạn — không cần kỹ năng sử dụng bảng tính

Truy cập trên di động: Cập nhật ngân sách mọi lúc, mọi nơi. Bố cục đáp ứng và trực quan cho phép bạn ghi chép chi tiêu ngay lập tức, điều chỉnh giới hạn chi tiêu trong khi mua sắm hoặc kiểm tra số dư trong vài giây lướt qua

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Loud budgeting — xu hướng chia sẻ mục tiêu tài chính công khai — giúp tăng cường trách nhiệm và hạn chế chi tiêu bốc đồng. Kết hợp tư duy này với mẫu phù hợp, bạn sẽ biến ý định tốt thành tiến độ thực tế và có thể đo lường được. Xem cách bạn có thể duy trì trách nhiệm cao với các mẫu ClickUp:

Các mẫu ngân sách Notion của Nest trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt các mẫu ngân sách Notion mà bạn sẽ tìm thấy trong blog này. Như một phần thưởng, chúng tôi cũng đã bổ sung một số mẫu ngân sách ClickUp để thay đổi cách bạn quản lý tài chính của mình.

Các mẫu ngân sách Notion hàng đầu bạn nên tham khảo

Các mẫu ngân sách Notion sẵn sàng sử dụng này được thiết kế cho việc đang theo dõi tài chính thực tế – gọn gàng, có thể tùy chỉnh và dễ dàng cập nhật. Dù bạn muốn cắt giảm chi tiêu, tăng tiết kiệm hay đạt được sự ổn định tài chính, luôn có một mẫu phù hợp để hỗ trợ bước tiếp theo của bạn.

1. Mẫu kế hoạch ngân sách Notion 101

qua Notion

Bắt đầu lập ngân sách có thể khiến bạn cảm thấy e ngại—bắt đầu từ đâu? Mẫu kế hoạch ngân sách Notion 101 cung cấp cho bạn một kế hoạch hành động ngay từ ngày đầu tiên bằng cách áp dụng quy tắc 50/30/20 để chia thu nhập của bạn thành ba phần: chi tiêu thiết yếu, lựa chọn lối sống và tiết kiệm.

Bảng lưới hàng tháng hiển thị toàn bộ tình hình tài chính của bạn chỉ trong nháy mắt, giúp dễ dàng nhận ra chi tiêu quá mức, đặt giới hạn thực tế và điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi. Từ việc xây dựng quỹ khẩn cấp đến cắt giảm chi tiêu không cần thiết, mẫu này giúp việc lập ngân sách trở nên đơn giản và khả thi.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt giới hạn chi tiêu hợp lý và mục tiêu tài chính với các hướng dẫn chi tiết

Tập trung tất cả thu nhập và chi tiêu để có cái nhìn tổng quan rõ ràng hàng tháng

Giữ động lực với phần dành riêng cho mục tiêu tiết kiệm và kế hoạch chi tiêu lớn

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên, freelancer hoặc chuyên gia đang tìm kiếm một điểm khởi đầu đơn giản, thực tế để lập kế hoạch ngân sách và quản lý tài chính.

🔎 Bạn có biết? Quy tắc 50/30/20 là chiến lược hàng đầu cho việc lập ngân sách ít căng thẳng nhưng hiệu quả cao. Nó chia thu nhập của bạn thành 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho sở thích và 20% cho tiết kiệm hoặc trả nợ, giúp mỗi đồng tiền được sử dụng có mục đích.

2. Mẫu kế hoạch ngân sách Notion

qua Notion

Mẫu kế hoạch ngân sách Notion Notion Budget Planner Template áp dụng phương pháp quản lý tài chính nhẹ nhàng, tập trung vào lối sống. Thiết kế pastel tinh tế và bố cục gọn gàng tạo cảm giác thân thiện khi sử dụng, trong khi tính năng đang theo dõi hàng ngày và hàng tuần giúp bạn nhận thức rõ về chi tiêu mà không bị áp lực từ các khung quy định cứng nhắc.

Nó được thiết kế để thực hiện các kiểm tra định kỳ giúp bạn xây dựng thói quen bền vững. Bạn có thể tùy chỉnh các danh mục cho những điều quan trọng nhất — như chăm sóc bản thân, du lịch hoặc các dự án sáng tạo — và lập kế hoạch cho cả nhu cầu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn trong một nơi duy nhất.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi chi tiêu theo danh mục và dễ dàng xác định nơi tiền của bạn đang được sử dụng

Dự báo tiết kiệm bằng cách sử dụng định dạng thu nhập so với chi phí đơn giản

Xây dựng thói quen lập ngân sách đều đặn một cách nhẹ nhàng và dễ tiếp cận

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên có tư duy thiết kế, chuyên gia sáng tạo hoặc người dùng quan tâm đến sức khỏe muốn quản lý tài chính một cách bình tĩnh và thẩm mỹ.

3. Mẫu theo dõi tài chính cá nhân Notion

qua Notion

Mẫu theo dõi tài chính cá nhân Notion cho phép ngân sách của bạn hoạt động như một hệ thống thông minh. Nó tự động cập nhật các mục nhập khi bạn ghi chép thu nhập hoặc chi tiêu, đồng bộ hóa các danh mục và tạo ra các bản tóm tắt rõ ràng. Kết quả? Bạn sẽ có được các bản ghi chép gọn gàng, sẵn sàng cho kiểm toán mà không cần phải làm thủ công.

Nó thậm chí còn nhắc nhở bạn cài đặt tiền cho thuế từ các nguồn thu nhập liên quan, giúp bạn có chế độ xem thực tế về thu nhập thực sự của mình. Với mọi thứ đang được theo dõi trong một hệ thống, bạn có thể phân tích xu hướng, duy trì sổ sách tài chính gọn gàng và đưa ra quyết định thông minh với sự tự tin.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động hóa các thao tác nhập liệu tốn thời gian để tiết kiệm hàng giờ mỗi tháng

Luôn sẵn sàng cho kiểm toán với nhật ký theo thứ tự thời gian và thẻ đồng bộ

Nhận các bản tóm tắt tự động sinh ra để có cái nhìn tổng quan động về tình hình tài chính

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer, chuyên gia tư vấn và người làm việc tự do cần đang theo dõi tài chính một cách nhất quán, ít tốn công sức với cập nhật thời gian thực.

4. Mẫu theo dõi ngân sách Notion

qua Notion

Mẫu Notion Budget Tracker này cung cấp một bảng điều khiển trực quan để lập kế hoạch cho các danh mục thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Khi bạn nhập các giá trị, nó sẽ tự động tính toán và hiển thị số dư ngân sách còn lại của bạn theo thời gian thực, giúp bạn luôn biết chính xác số tiền còn lại.

Với các chỉ số tích hợp sẵn, nó ngay lập tức cảnh báo về việc chi tiêu quá mức hoặc thiếu hụt, giúp bạn duy trì kỷ luật tài chính mà không cần phải lục lọi các bảng tính. Mỗi tháng có một tab riêng với cơ sở dữ liệu liên kết để giữ cho các ngân sách trước đây được tổ chức và dễ truy cập. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng thêm các danh mục tùy chỉnh hoặc điều chỉnh nguồn thu nhập.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Xem tổng quan về thu nhập so với chi tiêu hàng tháng chỉ trong nháy mắt

Tùy chỉnh các danh mục cho công việc phụ, hóa đơn hoặc mục tiêu tiết kiệm

Chế độ xem số dư chuyển tiếp và mục tiêu chưa đạt được với các cập nhật số dư đơn giản

🔑 Phù hợp cho: Những chuyên gia bận rộn cần một cái nhìn tổng quan nhanh chóng hàng tháng và muốn một công cụ theo dõi ngân sách đơn giản, đáng tin cậy.

5. Mẫu ngân sách hàng tháng Notion

qua Notion

Mẫu ngân sách hàng tháng Notion là công cụ theo dõi chi tiêu tối giản dành cho những người có kế hoạch cho chu kỳ tài chính hàng tháng—lương, hóa đơn và chi phí định kỳ. Nó tách biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi, giúp bạn có chế độ xem về những khoản không thể thương lượng và những khoản có thể điều chỉnh.

Với hệ thống đặt lại hàng tháng, bạn có thể cập nhật các danh mục vào đầu mỗi chu kỳ, cài đặt mục tiêu mới và so sánh chi tiêu theo kế hoạch với chi tiêu thực tế. Đây là cách đơn giản để duy trì kiểm soát và ổn định tài chính, dù có bất kỳ biến động nào xảy ra.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Dự báo luồng tiền bằng cách sử dụng bản đồ để so sánh chi phí định kỳ với thu nhập dự kiến

Xem xét sự thay đổi hàng tháng để nhận diện xu hướng trong hành vi chi tiêu

Ưu tiên thanh toán các khoản chi phí thiết yếu trước khi phân bổ nguồn vốn cho các danh mục linh hoạt

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer hoặc chuyên gia quan tâm đến ngân sách muốn có một công cụ theo dõi chi tiêu hàng tháng đơn giản để cân bằng thu nhập, chi tiêu và mục tiêu tài chính hàng tháng.

➡️ Xem thêm: Mẫu ngân sách hàng tháng miễn phí để quản lý chi tiêu

6. Mẫu ngân sách cho sinh viên Notion

qua Notion

Đại học không chỉ là lớp học và kỳ thi—đó là thử thách quản lý tài chính đầu tiên của bạn. Mẫu ngân sách đại học Notion cung cấp cho bạn cách đơn giản để theo dõi mọi thứ, từ các chi phí lớn như học phí, đăng ký dịch vụ và tiền thuê nhà đến các chi phí hàng ngày nhỏ nhặt nhưng nhanh chóng tích lũy.

Thay vì chỉ đang theo dõi số, nó giúp bạn kết nối chi tiêu với ưu tiên của mình. Bằng cách phân loại chi tiêu vào các danh mục rõ ràng, bạn có thể nhận ra xu hướng, đưa ra quyết định thông minh hơn và bắt đầu xây dựng thói quen tài chính giúp bạn đạt được sự độc lập tài chính sau khi tốt nghiệp đại học.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Phân loại chi phí thành các nhóm: chi phí thiết yếu, chi phí liên quan đến học tập và chi tiêu cho lối sống

Kế hoạch theo từng học kỳ với các phần so sánh ngân sách và chi tiêu thực tế

Giữ vững tiến độ và quản lý chi phí học tập định kỳ

🔑 Phù hợp cho: Sinh viên đại học đang quản lý tài chính lần đầu tiên và cần một cách thức có cấu trúc, miễn phí để duy trì trách nhiệm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập ngân sách không phải là về việc hạn chế—mà là về sự tự do. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ khuyến nghị những thói quen sau để tối ưu hóa ngân sách sinh viên của bạn: Đang theo dõi mọi chi tiêu — ngay cả những khoản nhỏ nhất. Tách cà phê hàng ngày hay dịch vụ chia sẻ xe có thể nhanh chóng làm giảm số dư tài khoản của bạn ☕

Xác định nhu cầu so với mong muốn. Ưu tiên chi trả học phí, tiền thuê nhà và chi phí đi lại trước khi chi tiêu linh hoạt 🎯

Phân tích thu nhập hàng tháng — cài đặt giới hạn chi tiêu hàng tuần để tiền kéo dài 📆

7. Mẫu theo dõi ngân sách Notion (kèm biểu đồ)

qua Notion

Ngân sách chỉ thực sự hiệu quả khi bạn có thể nhìn thấy câu chuyện trực quan đằng sau các số. Mẫu Notion Budget Tracker (with Charts) đồng bộ với Notion2Charts để biến dữ liệu của bạn thành các biểu đồ thanh, biểu đồ đường và biểu đồ donut sạch sẽ — biến các số tĩnh thành một bức tranh rõ ràng về nơi tiền của bạn đang đi và tại sao.

Khi bạn ghi chép chi tiêu, dữ liệu sẽ được cập nhật tự động theo thời gian thực. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận ra các mô hình chi tiêu quá mức, so sánh các danh mục và đang theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu tiết kiệm. Đây là quản lý ngân sách có bối cảnh – biến các số thô thành thông tin hữu ích để đưa ra quyết định tài chính thông minh hơn.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Lọc theo khung thời gian để so sánh xu hướng chi tiêu theo từng tháng

Phát hiện các đỉnh điểm chi tiêu theo danh mục (như ăn uống hoặc giao hàng) thông qua biểu đồ có mã màu sắc

Kết nối hình ảnh với mục tiêu để ngân sách của bạn luôn nhất quán và có chủ đích

🔑 Phù hợp cho: Người dùng dựa trên dữ liệu và những người suy nghĩ bằng hình ảnh muốn có chế độ xem tổng quan về nơi tiền của họ đang đi — và tại sao điều đó lại quan trọng.

Bonus: Nếu bạn muốn: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, tệp Excel và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn để tìm bảng tính ngân sách, hóa đơn và báo cáo, giúp bạn luôn có số mới nhất trong tầm tay

Chuyển giọng nói thành văn bản: Sử dụng giọng nói để thêm ghi chú ngân sách, cập nhật số liệu hoặc yêu cầu tóm tắt tài chính — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi Sử dụng giọng nói để thêm ghi chú ngân sách, cập nhật số liệu hoặc yêu cầu tóm tắt tài chính — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Phân tích dựa trên AI: Nhận thông tin chi tiết ngay lập tức về xu hướng chi tiêu, dự đoán chi phí tương lai và tạo báo cáo chi tiết hoặc tóm tắt ngân sách chỉ với một lệnh

Thay thế nhiều công cụ: Không cần phải sử dụng nhiều ứng dụng AI khác nhau cho các tác vụ tính toán, báo cáo hoặc tạo tài liệu. Với Brain MAX, bạn có thể truy cập ChatGPT, Gemini, Claude và nhiều công cụ khác để quản lý ngân sách một cách liền mạch

Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu và nhiều hơn nữa. Tích hợp dữ liệu từ ClickUp và các ứng dụng kết nối để hoàn thành công việc

8. Mẫu tiết kiệm Notion

qua Notion

Mẫu tiết kiệm Notion này tập trung vào điều mà hầu hết mọi người thường bỏ qua—mục tiêu tiết kiệm. Dù bạn đang chuẩn bị cho chi phí khẩn cấp hay đầu tư tương lai, nó giúp bạn cập nhật số dư, phân bổ quỹ vào các "ngăn" và biết chính xác mình đang ở đâu so với từng mục tiêu.

Đó chưa phải là tất cả! Nó vượt xa việc đang theo dõi bằng cách kết nối tiết kiệm của bạn với các ưu tiên của bạn. Phân tích trực quan cho thấy những mục tiêu nào đã được tài trợ đầy đủ, những mục tiêu nào cần được chú ý nhiều hơn và hướng dẫn bạn nơi đóng góp tiếp theo của bạn sẽ có tác động lớn nhất.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia tiết kiệm thành các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn với các nhóm tùy chỉnh linh hoạt

Đặt các cột mốc tài trợ để kỷ niệm tiến độ và duy trì động lực trên hành trình

Phân tích mô hình đóng góp để điều chỉnh cách thức và thời điểm tiết kiệm của bạn

🔑 Phù hợp cho: Những người tiết kiệm có mục tiêu hoặc các cặp đôi đang có kế hoạch cho các mục tiêu chia sẻ như đám cưới, du lịch hoặc mua nhà, mà không phải hy sinh các nhu cầu thiết yếu.

9. Mẫu ngân sách hàng ngày Notion

qua Notion

Muốn theo dõi tất cả chi tiêu mà không cần chờ đến cuối tháng? Mẫu ngân sách hàng ngày Notion được thiết kế cho cuộc sống bận rộn hàng ngày của bạn, với chế độ xem thời gian thực về số dư, chi tiêu và thu nhập – được cập nhật hàng tuần và hàng tháng.

Nó giúp bạn quản lý những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng - dù bạn sử dụng nó để chia hóa đơn, đang theo dõi tiền tiêu vặt hay quản lý thói quen hàng ngày. Các danh mục đã được cài đặt sẵn cho ăn uống, giải trí và nhu yếu phẩm giúp ngân sách của bạn rõ ràng, trong khi các nút hành động nhanh giúp ghi chép chi tiêu, thu nhập hoặc đăng ký dịch vụ một cách dễ dàng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt giới hạn chi tiêu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo từng danh mục để kiểm soát chặt chẽ hơn

Ghi chép chi tiêu và thu nhập ngay lập tức với các nút một chạm

Chi phí định kỳ như đăng ký dịch vụ hoặc hóa đơn đang được theo dõi để tránh những bất ngờ không mong muốn

🔑 Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang tìm kiếm một mẫu ngân sách Notion miễn phí, không rườm rà — để theo dõi nguồn thu nhập, chi tiêu và tiến độ theo thời gian thực.

10. Mẫu theo dõi nợ Notion

via N o tion

Mẫu theo dõi nợ Notion được thiết kế để quản lý nợ thông minh hơn. Nó cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để ghi chép các khoản thanh toán và theo dõi dòng thời gian trả nợ, dù bạn đang quản lý thẻ tín dụng, khoản vay sinh viên hay khoản vay mua nhà.

Các công thức thông minh và tự động hóa sẽ cập nhật số dư còn lại, ngày đáo hạn sắp tới và dòng thời gian thanh toán nợ tự động khi bạn ghi lại các khoản thanh toán nợ. Các chế độ xem tùy chỉnh giúp bạn ưu tiên thanh toán các khoản nợ nào trước tiên, giúp bạn tập trung và động lực trên con đường trở thành người không nợ nần.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động tính toán số dư, lãi suất và ngày thanh toán tiếp theo với logic thông minh

Sắp xếp nợ theo các danh mục khác nhau—độ cấp bách, tỷ lệ hoặc người cho vay—để duy trì chiến lược

Đặt mục tiêu tài chính và xây dựng nhịp độ thanh toán thực tế theo thời gian

🔑 Phù hợp cho: Những người trẻ mới ra trường hoặc đang làm việc, đang quản lý khoản vay sinh viên, thẻ tín dụng và khoản trả góp (EMI), muốn duy trì sự tổ chức và thanh toán nợ nhanh hơn.

11. Mẫu kế hoạch ngân sách du lịch Notion

qua Notion

Các chuyến đi có thể trở nên đắt đỏ nhanh chóng—các khoản phí ẩn, kế hoạch bất ngờ và thay đổi phút chót có thể tích tụ nhanh chóng. Mẫu kế hoạch ngân sách du lịch Notion được trang bị sẵn các danh mục (vé máy bay, ăn uống, chỗ ở và hoạt động) giúp bạn biết chính xác số tiền cần phân bổ trước khi thậm chí còn chưa đóng gói hành lý.

Khi bạn ghi chép chi tiêu, tổng số tiền sẽ được cập nhật theo thời gian thực, hiển thị số tiền còn lại trong từng danh mục và giúp bạn điều chỉnh ngay lập tức. Đây là một hệ thống đơn giản, có thể tùy chỉnh, giúp tài chính của bạn luôn được kiểm soát mà không làm ảnh hưởng đến những trải nghiệm làm cho chuyến đi trở nên đáng nhớ.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các danh mục có sẵn để lập kế hoạch thông minh và tránh các chi phí ẩn

So sánh chi tiêu dự án với chi tiêu thực tế để kiểm soát các khoản chi tiêu không cần thiết trong chuyến đi

Ghi chép chi tiết các khoản chi tiêu để dễ dàng xem lại và lập kế hoạch sau chuyến đi

🔑 Phù hợp cho: Những người làm việc tự do, các cặp đôi có kế hoạch lập ngân sách du lịch chia sẻ, hoặc những người du lịch một mình muốn có một cách tiện lợi, linh hoạt để kiểm soát chi phí du lịch.

🔎 Bạn có biết? Chi tiêu du lịch tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ đạt $1,22 nghìn tỷ vào năm 2027. Với lượng di chuyển (và tiền bạc) lớn như vậy, một ngân sách thông minh là điều cần thiết để giữ cho những chuyến phiêu lưu của bạn thú vị và tài chính đang theo dõi.

12. Mẫu theo dõi thanh toán hóa đơn Notion

qua Notion

Khi hóa đơn chồng chất—thuê nhà, Wi-Fi, điện thoại, dịch vụ công ích, streaming, bảo hiểm—dễ dàng mất kiểm soát về những gì đã thanh toán, đang chờ xử lý hoặc quá hạn. Mẫu theo dõi thanh toán hóa đơn Notion tập trung tất cả các khoản thanh toán của bạn vào một nơi, giúp bạn duy trì kiểm soát và tránh những bất ngờ không mong muốn.

Bố cục dựa trên lịch của nó cho phép bạn ghi lại ngày đáo hạn, đánh dấu các khoản thanh toán đã hoàn tất và phân loại chi tiêu theo loại hoặc mức độ khẩn cấp. Bạn có thể lọc theo trạng thái hoặc chu kỳ thanh toán để nhanh chóng xác định những gì cần chú ý và sử dụng các chỉ báo trực quan để tránh bỏ lỡ hạn chót hoặc phí trễ hạn.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các khoản thanh toán định kỳ và không định kỳ trên một bảng điều khiển thống nhất

Sắp xếp hóa đơn theo ưu tiên hoặc danh mục để quản lý luồng tiền hiệu quả hơn

Giữ lại lịch sử thanh toán trước đây để dễ dàng tra cứu và đảm bảo trách nhiệm

🔑 Phù hợp cho: Các bạn cùng phòng hoặc hộ gia đình chia sẻ đang phải quản lý nhiều gói đăng ký, hóa đơn tiện ích và các khoản thanh toán tiền thuê nhà, muốn duy trì sự đồng bộ và giảm bớt căng thẳng.

➡️ Xem thêm: Mẫu tổ chức hóa đơn miễn phí để đang theo dõi chi tiêu hiệu quả hơn

13. Mẫu theo dõi tài chính doanh nghiệp Notion

qua Notion

Biết các số là một chuyện—hiểu ý nghĩa của chúng đối với doanh nghiệp của bạn là chuyện khác. Mẫu theo dõi tài chính doanh nghiệp Notion biến các giao dịch thô thành những thông tin rõ ràng, có thể hành động về lợi nhuận, ngân sách và dòng tiền để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn.

Nó kết hợp ba cơ sở dữ liệu liên kết — giao dịch, danh mục và tóm tắt hàng tháng — để bạn có thể ghi lại mọi giao dịch, theo dõi ngân sách theo danh mục và nắm bắt ngay lập tức tình hình lợi nhuận. Với so sánh ngân sách so với thực tế và đang theo dõi tiến độ tích hợp sẵn, bạn luôn biết chính xác tình hình tài chính của kinh doanh mình.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Lọc giao dịch theo khách hàng, dự án hoặc danh mục để nhanh chóng nhận diện công việc mang lại lợi nhuận

Phát hiện xu hướng luồng tiền và mô hình lợi nhuận thông qua các bản tóm tắt trực quan đơn giản

Tinh chỉnh ngân sách với so sánh thời gian thực giữa kế hoạch và thực tế

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nhân độc lập, người tạo nội dung kỹ thuật số và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn có cách đơn giản để hiển thị dòng tiền và đưa ra quyết định tài chính dựa trên dữ liệu.

➡️ Xem thêm: Cách sử dụng Notion cho quản lý dự án

14. Mẫu kế hoạch ngân sách gia đình Notion

qua Notion

Quản lý ngân sách gia đình có nghĩa là ưu tiên các mục tiêu, quản lý các hóa đơn chia sẻ và lập kế hoạch cho các mục tiêu gia đình. Và khi mỗi người có thói quen chi tiêu khác nhau, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp nhanh chóng. Mẫu Notion Home Budget Planner Template tạo ra một hệ thống duy nhất, minh bạch để mọi người đều biết chính xác tiền đang được sử dụng vào đâu.

Các bảng điều khiển theo danh mục cho phép bạn phân bổ chi tiêu cho các thành viên gia đình hoặc nhóm chi tiêu, đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn. Ngoài ra, bạn đang theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu chia sẻ—như tiết kiệm cho việc sửa chữa nhà hoặc mua sắm lớn—mà không cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân loại chi tiêu thành các nhóm cố định, linh hoạt và chia sẻ để tăng tính minh bạch

Nhận diện các khoản chi tiêu quá mức hoặc cơ hội tiết kiệm thông qua các tín hiệu trực quan dễ đọc

Lập kế hoạch trước bằng cách đặt giới hạn hàng tháng và đang theo dõi tiến độ hướng tới các cột mốc quan trọng của gia đình

🔑 Phù hợp cho: Gia đình hoặc các cặp đôi sống chung quản lý chi tiêu chia sẻ, mong muốn có hệ thống tổ chức và minh bạch hơn để kiểm soát tài chính gia đình.

15. Mẫu ngân sách sự kiện Notion

qua Notion

Ngân sách sự kiện có thể nhanh chóng mất kiểm soát—những thay đổi phút chót của nhà cung cấp, thanh toán chậm trễ và ưu tiên thay đổi có thể phá hỏng kế hoạch của bạn. Mẫu ngân sách sự kiện Notion cung cấp cho bạn một kế hoạch tài chính có cấu trúc để kiểm soát mọi chi tiết từ đầu đến cuối.

Mẫu này được chia thành bốn phần—Thông tin Dự án, Tài chính, Đang theo dõi và Kết thúc—giúp bạn theo dõi ngân sách so với chi tiêu thực tế và đánh giá những gì công việc (và những gì không) để sự kiện tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn. Với các bảng tùy chỉnh và công cụ đang theo dõi trực quan, việc duy trì ngân sách trở nên ít căng thẳng hơn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp chi tiết sự kiện và tài chính trong các phần riêng biệt để đảm bảo tính rõ ràng

Đang theo dõi chi tiêu so với ngân sách của bạn theo thời gian thực để tránh chi tiêu quá mức

Ghi chép lại những điểm chính và bài học tài chính cho các sự kiện trong tương lai

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, điều phối viên hoặc bất kỳ ai tổ chức sự kiện cần một công cụ lập ngân sách có cấu trúc và chi tiết để quản lý tài chính hiệu quả.

➡️ Xem thêm: Cách quản lý ngân sách dự án trong các bước đơn giản

Giai hạn của Notion

Mẫu Notion là một điểm khởi đầu tuyệt vời, nhưng những hạn chế bắt đầu lộ ra khi lập kế hoạch ngân sách hoặc quy trình làm việc của nhóm trở nên phức tạp hơn.

Dưới đây là những điều cần lưu ý:

thiết lập tốn thời gian*: Ngay cả các mẫu có sẵn cũng yêu cầu điều chỉnh đáng kể. Từ công thức, cơ sở dữ liệu liên kết đến các chế độ xem lọc, bạn sẽ phải đối mặt với một đường cong học tập dốc nếu muốn hơn một công cụ theo dõi tĩnh

Tích hợp giới hạn : Notion không tích hợp sẵn với các ứng dụng ngân hàng hoặc công cụ kế toán. Cần đồng bộ thời gian thực? Bạn sẽ cần các plugin bên ngoài hoặc cập nhật thủ công để kết nối

thiếu bảng điều khiển thời gian thực*: Không có biểu đồ tài chính hoặc tóm tắt tích hợp sẵn. Để hiển thị mô hình chi tiêu hoặc tiến độ tiết kiệm, bạn sẽ phải tự xây dựng từ đầu — hoặc trả phí cho các công cụ như Notion2Charts

Các công việc lặp lại thủ công : Muốn ngân sách của bạn được đặt lại hàng tháng? Hay ghi chép hóa đơn tự động? Notion thiếu logic lặp lại, nên những công việc này trở thành công việc lặp đi lặp lại

Hợp tác nhóm cơ bản: Gói miễn phí của Notion có giới hạn về quyền kiểm soát, phê duyệt hoặc đang theo dõi phiên bản. Điều này là điểm nghẽn cho các đội nhóm đang phát triển quản lý ngân sách chia sẻ

Hiểu rõ trải nghiệm thực tế của người dùng là yếu tố khóa trước khi quyết định sử dụng bất kỳ công cụ nào. Chúng tôi đã kiểm tra các bài đánh giá trên G2 và thảo luận trên Reddit để xem cộng đồng đánh giá thế nào về các mẫu Notion—và đây là những gì chúng tôi tìm thấy:

Một người dùng G2 đã chỉ ra các rào cản trong việc tùy chỉnh:

Notion có thể gây khó khăn cho người dùng không có kiên nhẫn để mã. Ngay cả khi có sẵn các mẫu, việc điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu cá nhân vẫn đòi hỏi sự suy nghĩ kỹ lưỡng.

Notion có thể gây khó khăn cho người dùng không có kiên nhẫn để mã. Ngay cả khi có sẵn các mẫu, việc điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu cá nhân vẫn đòi hỏi sự suy nghĩ kỹ lưỡng.

Một người dùng Reddit khác đã bày tỏ lo ngại về độ phức tạp của mẫu:

Hầu hết các mẫu đều hoặc quá đơn giản đến mức bạn có thể tự tạo, hoặc quá phức tạp đến mức bạn phải xóa bỏ một nửa tính năng.

Hầu hết các mẫu đều hoặc quá đơn giản đến mức bạn có thể tự tạo, hoặc quá phức tạp đến mức bạn phải xóa bỏ một nửa tính năng.

mẫu ngân sách Notion thay thế*

Vậy, làm thế nào để vượt qua những thách thức này? Câu trả lời nằm ở việc tìm kiếm các giải pháp thay thế Notion linh hoạt và động hơn, kết hợp giữa cấu trúc và hiệu quả.

Đó chính là lúc ClickUp —ứng dụng toàn diện cho công việc—ra đời! Nó mang lại sự rõ ràng, sáng tạo, tốc độ và tự động hóa thông minh cho việc đang theo dõi ngân sách mà Notion thường thiếu.

Với các mẫu tùy chỉnh, bảng điều khiển thời gian thực và tích hợp sẵn, ClickUp giúp việc lập ngân sách trở nên dễ dàng, dù bạn đang quản lý tài chính cá nhân hay vận hành hoạt động kinh doanh quy mô lớn.

Hãy cùng khám phá và tìm kiếm mẫu phù hợp nhất cho nhu cầu quản lý ngân sách của bạn!

1. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi thông minh hơn với mẫu ngân sách đơn giản ClickUp—con đường nhanh nhất để quản lý tài chính hiệu quả hơn

Quản lý ngân sách không nên giống như việc gỡ rối một đống hóa đơn. Tuy nhiên, đối với 73% người, quản lý tài chính là nguyên nhân kích hoạt căng thẳng số một. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp thay đổi hoàn toàn tình hình, biến hỗn loạn tài chính thành một không gian làm việc trực quan, gọn gàng mà bạn sẽ muốn sử dụng.

Bạn có thể gắn thẻ chi phí cố định và biến đổi, tự động hóa nhắc nhở và chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ xem — tất cả trong một nơi. Được tích hợp sẵn trong không gian làm việc ClickUp hiện có của bạn, mẫu này giúp việc lập ngân sách trở nên ít nhàm chán hơn và mang lại cảm giác tiến độ.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng hoặc Lịch để phù hợp với phong cách lập ngân sách của bạn

Theo dõi mục tiêu một cách trực quan bằng thanh tiến độ tích hợp, tổng số và phân tích theo tháng

Tự động hóa nhắc nhở cho các hóa đơn định kỳ, ghi chép thu nhập hoặc các mốc kiểm tra tiết kiệm

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, sinh viên hoặc các hộ gia đình nhỏ muốn sử dụng công cụ mạnh mẽ, đơn giản để quản lý tài chính hàng ngày.

➡️ Xem thêm: Phần mềm lập ngân sách dự án tốt nhất để duy trì đang theo dõi

📣 Phản hồi từ khách hàng tùy chỉnh: Dưới đây là chia sẻ của một người đánh giá trên G2: ClickUp cung cấp sự linh hoạt vô song với các chế độ xem tùy chỉnh (Xem dạng danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ và tài liệu tích hợp, mục tiêu và theo dõi thời gian — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hợp tác nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng ta thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất. ClickUp cung cấp sự linh hoạt vô song với các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ và tài liệu tích hợp, mục tiêu và theo dõi thời gian — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hợp tác nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng ta thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất.

2. Mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Bản đồ từng đồng chi tiêu cho chiến dịch (từ ý tưởng đến ROI) với mẫu ngân sách tiếp thị ClickUp

Một con số đáng kinh ngạc : 26% chi phí marketing bị lãng phí mỗi năm. Đó không chỉ là sự kém hiệu quả—đó là cơ hội bị bỏ lỡ. Mẫu ngân sách marketing ClickUp giúp bạn lấy lại ROI bằng cách liên kết mọi đồng tiền với kết quả quan trọng.

Kế hoạch ngân sách theo kênh, hiển thị chi tiêu theo quý và đồng bộ chi phí chiến dịch với các cột mốc chuyển đổi bằng các bảng điều khiển tích hợp sẵn của ClickUp. Ngoài ra, kết nối với ClickUp Goals để liên kết trực tiếp từng chi phí với các chỉ số KPI đang theo dõi mà Giám đốc Tiếp thị (CMO) của bạn quan tâm.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị chi tiêu so với kết quả thông qua bảng điều khiển ngân sách so với hiệu suất

Đồng bộ hóa mục tiêu tiếp thị với chi tiêu đang theo dõi để đảm bảo tiền bạc thúc đẩy sự phát triển

Dễ dàng trình bày kết quả với các báo cáo giúp làm rõ hiệu quả hoạt động cho các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia tiếp thị, chiến lược gia nội dung hoặc nhóm agency đang quản lý nhiều chiến dịch trên các nền tảng khác nhau.

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình đặt mục tiêu. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là 50% trong số họ không đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. Với ClickUp, bạn có thể chuyển đổi mục tiêu thành các công việc có thể thực hiện được một cách mượt mà, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển không cần mã (no-code Dashboards) của chúng tôi cung cấp các biểu diễn trực quan rõ ràng, thể hiện tiến độ của bạn và mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát và hiển thị hơn về công việc của mình. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm ~10% công việc mà không bị quá tải.

3. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS

Tải miễn phí mẫu Biến các dự án phức tạp thành các cột mốc được kiểm soát ngân sách với Mẫu Ngân sách Dự án ClickUp có WBS

Các dự án hiếm khi vượt quá ngân sách chỉ trong một đêm — đó là những sai lầm nhỏ tích tụ lại. Giải pháp? Một Cấu trúc Phân chia Công việc (WBS) biến các mục tiêu tổng thể thành các phần công việc có chi phí cụ thể và có thể thực hiện được. Mẫu Ngân sách Dự án ClickUp với WBS cung cấp cho bạn chế độ xem về mọi công việc, cột mốc và chi phí.

Được thiết kế để mang lại sự rõ ràng và kiểm soát, nó giúp bạn hình dung chi phí ở mọi giai đoạn, theo dõi chi tiêu theo thời gian thực và tránh những bất ngờ tài chính — mà không cần phải đối mặt với lượng dữ liệu khổng lồ từ bảng tính.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp phạm vi công việc thành các gói công việc có chi phí bằng cách sử dụng danh sách lồng nhau và chế độ xem phân cấp

Kết nối ngân sách công việc với kết quả thực tế bằng cách sử dụng tính năng đang theo dõi thời gian và trường chi phí tích hợp sẵn

Tạo báo cáo tổng hợp ngân sách trực quan cho ban lãnh đạo, nhà tài trợ hoặc nhóm tài chính — ngay lập tức

🔑 Phù hợp cho: Các phòng quản lý dự án (PMOs), nhóm xây dựng hoặc các nhà tư vấn quản lý các dự án phức tạp, nhiều giai đoạn với yêu cầu ngân sách đang theo dõi nghiêm ngặt.

4. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Nắm vững dòng tiền và xây dựng tài chính thông minh, vững chắc hơn với mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp

82% các trường hợp thất bại trong kinh doanh không liên quan đến lợi nhuận—mà là vấn đề dòng tiền. Nếu các nhóm trong doanh nghiệp hoạt động độc lập, ngay cả khi doanh thu ổn định cũng có thể dẫn đến hỗn loạn. Mẫu ngân sách doanh nghiệp ClickUp giúp tập hợp tất cả các nhóm vào một chế độ xem tài chính chia sẻ.

Phân chia doanh thu theo bộ phận hoặc dự án, thiết lập dự báo liên tục và đang theo dõi hiệu suất với bảng điều khiển trực tiếp. Được thiết kế cho mọi loại nhóm, không chỉ dành cho chuyên gia tài chính, công cụ quản lý ngân sách dự án này biến việc giám sát tài chính thành lợi thế kinh doanh tích hợp sẵn.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Dự báo dòng tiền và doanh thu đồng bộ với các chế độ xem theo bộ phận

Sử dụng cảnh báo trực quan để phát hiện chi tiêu quá mức và điều chỉnh nguồn vốn kịp thời

Kết nối với các công cụ như QuickBooks hoặc CRM để đồng bộ ngân sách mượt mà hơn

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, trưởng bộ phận vận hành hoặc quản lý tài chính muốn có khả năng hiển thị toàn diện về ngân sách mà không cần đến các hệ thống doanh nghiệp phức tạp.

➡️ Xem thêm: Mẫu ngân sách tiếp thị tốt nhất để quản lý tài chính

5. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức sự kiện hoàn hảo mà không cần phỏng đoán tài chính bằng mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Dù lớn hay nhỏ, mọi sự kiện đều là sự cân bằng giữa tầm nhìn và ngân sách. Từ báo giá của nhà cung cấp và tiền đặt cọc địa điểm đến chi phí marketing và những bất ngờ phút chót, việc chi tiêu quá mức hoặc bỏ lỡ các khoản thanh toán quan trọng là điều dễ xảy ra.

Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp giúp tối ưu hóa quy trình. Dù bạn đang tổ chức hội nghị, ra mắt sản phẩm hay sự kiện ngoại khóa cho nhóm, mẫu này cho phép bạn đang theo dõi mọi chi phí, điều chỉnh theo thời gian thực và đảm bảo chi tiêu phù hợp với mục tiêu sự kiện.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lọc chi phí sự kiện theo danh mục, giai đoạn hoặc mức độ ưu tiên để tập trung hiệu quả ở mọi giai đoạn lập kế hoạch

So sánh chi tiêu dự án với chi tiêu thực tế bằng các công cụ theo dõi chênh lệch tích hợp sẵn

Tạo báo cáo tóm tắt ngân sách sau sự kiện để nhấn mạnh ROI và các lĩnh vực cần cải thiện trong tương lai

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện, nhóm marketing hoặc quản lý văn phòng điều phối các sự kiện nội bộ hoặc công khai, đặc biệt khi có nhiều nhà cung cấp và ngân sách liên quan.

🎥Căng thẳng khi chuẩn bị sự kiện? Xem video ngắn này để biết cách lập kế hoạch sự kiện một cách trơn tru trong ClickUp:

🔎 Bạn có biết? 86,4% nhà tổ chức hội nghị có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện trực tiếp hơn trong năm nay. Với chi phí tăng cao và dòng thời gian eo hẹp, một mẫu ngân sách thông minh chính là vũ khí bí mật của bạn để tổ chức nhanh chóng, chi tiêu hợp lý và tổ chức sự kiện suôn sẻ.

6. Mẫu Quản lý Dự án Ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi ngân sách trong khi đang theo dõi công việc với mẫu quản lý dự án ngân sách ClickUp

Tại sao nhiều dự án lại vượt quá ngân sách? Các nhóm thường tập trung vào việc hoàn thành deadline và deliverables mà không xem xét tác động chi phí theo thời gian thực. Mẫu Quản lý Dự án Ngân sách của ClickUp giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp thông tin ngân sách theo thời gian thực trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn.

Nó mang tính minh bạch của ngân sách vào mọi công việc, đang theo dõi chi tiêu tài nguyên theo thời gian thực và ngay lập tức hiển thị tác động tài chính của việc thay đổi phạm vi hoặc dòng thời gian dự án. Với thông tin ngân sách theo thời gian thực ở cấp độ công việc, bạn có thể điều chỉnh hướng đi sớm, trước khi các khoản chi vượt quá nhỏ trở thành những trở ngại lớn.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Gán chi phí cho từng thẻ công việc và giai đoạn để có cái nhìn hiển thị về ngân sách

Phát hiện sớm các khoản chi tiêu vượt ngân sách với dữ liệu chi tiêu theo thời gian thực liên kết với tiến độ dự án

Tập trung vào các công việc có tác động lớn mang lại giá trị trong phạm vi ngân sách của bạn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án hoặc các nhóm có nhu cầu cao về tài nguyên đang đối mặt với ngân sách nghiêm ngặt và các yêu cầu phức tạp, cần có khả năng hiển thị toàn diện về chi phí, tiến độ và ưu tiên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi bắt đầu, hãy sử dụng phương pháp MoSCoW —phải có, nên có, có thể có, không có—để thống nhất với các bên liên quan về các ưu tiên hàng đầu. Điều này giúp bạn tránh mở rộng phạm vi dự án, loại bỏ các yếu tố không cần thiết và tập trung ngân sách vào những gì thực sự mang lại kết quả.

7. Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi mọi khoản chi tiêu một cách rõ ràng với mẫu quản lý chi phí dự án ClickUp

Khi chi phí dự án tăng vọt, thường không phải do một khoản chi lớn—mà là hàng trăm khoản chi nhỏ không được kiểm soát. Mẫu Quản lý Chi phí Dự án ClickUp giúp bạn theo dõi và ghi chép mọi chi phí, ngay cả ở cấp độ tác vụ.

Được thiết kế để sẵn sàng cho kiểm toán, mẫu này đang theo dõi ước tính, phê duyệt và số liệu thực tế ở mọi bước. Dù bạn đang quản lý các nhóm nội bộ hay thanh toán cho khách hàng, mẫu này cung cấp tính minh bạch tài chính từ giai đoạn khởi động đến kết thúc dự án.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi chi phí cho từng đầu ra bằng bảng con và cập nhật thời gian thực

Thêm các điểm kiểm tra phê duyệt để quản lý phạm vi và kiểm soát sự gia tăng chi phí

Chia sẻ các báo cáo minh bạch, sẵn sàng cho khách hàng để duy trì niềm tin và độ chính xác

🔑 Phù hợp cho: Các phòng quản lý dự án (PMOs), bộ phận kiểm soát chi phí hoặc các agency quản lý các dự án tính phí trên các nhóm phức tạp.

➡️ Xem thêm: Mẹo tối ưu hóa quản lý chi tiêu và quy trình làm việc của nhóm

8. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo ngân sách thuyết phục, sẵn sàng cho khách hàng với mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Sự khác biệt giữa việc ký được hợp đồng dự án và mất nó là gì? Thường thì không phải là giá cả, mà là cách bạn trình bày nó. Mẫu đề xuất ngân sách của ClickUp giúp bạn biến số thành câu chuyện, trình bày giá cả của bạn không chỉ rõ ràng mà còn thuyết phục.

Mẫu này giúp bạn tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp với phân tích chi tiết, nhấn mạnh ROI và các tùy chọn giá theo cấp độ, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định. Nó được thiết kế để giúp bạn truyền tải giá trị của từng mục trong đề xuất đồng thời bảo vệ biên lợi nhuận của bạn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các chế độ xem đề xuất có sẵn để giữ cho cuộc hội thoại với khách hàng tập trung và đúng trọng tâm

Thêm các chuyển đổi, ghi chú và bình luận để hướng dẫn khách hàng qua các mục chi tiết phức tạp trong các buổi đánh giá trực tiếp

Sao chép và tùy chỉnh đề xuất cho nhiều khách hàng mà không cần bắt đầu từ đầu

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tư vấn, công ty quảng cáo và freelancer cần trình bày ngân sách dự án để được khách hàng phê duyệt đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.

➡️ Xem thêm: Mẫu đề xuất ngân sách miễn phí trong Excel và ClickUp

9. Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUpe

Tải miễn phí mẫu Phát hiện các mẫu chi tiêu ẩn với mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng của ClickUp

Người bình thường thường đánh giá thấp chi tiêu hàng tháng của mình – một điểm mù dẫn đến nợ nần ngày càng tăng và không đạt được mục tiêu tài chính. Mẫu Báo cáo Chi tiêu Hàng tháng ClickUp giúp bạn nhận ra thói quen chi tiêu thực tế của mình.

Dù bạn đang quản lý tài chính gia đình, đang theo dõi khoản thanh toán cho nhóm, hay cố gắng hủy các gói đăng ký ẩn, mẫu này giúp bạn ghi chép mọi chi tiêu, nhận diện rõ ràng các xu hướng và lập kế hoạch hiệu quả hơn với các phân tích theo tháng.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Phân tích chi tiêu theo ngày, tuần hoặc danh mục với các biểu đồ được tạo tự động

Theo dõi sự thay đổi hàng tháng với biểu đồ xu hướng tích hợp sẵn, giúp phát hiện các đỉnh hoặc đáy đột biến

Xuất báo cáo sạch sẽ, sẵn sàng để xem xét trong vài giây cho việc thanh toán hoặc đánh giá

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn, trưởng nhóm theo dõi chi tiêu chia sẻ, hoặc bất kỳ ai muốn thoát khỏi chu kỳ "tiền của tôi đã đi đâu?".

10. Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo báo cáo tài chính chuyên nghiệp cho các bên liên quan và người ra quyết định với mẫu báo cáo ngân sách ClickUp

Chỉ 21% giám đốc tài chính (CFO) hoặc người ra quyết định tài chính hiểu rõ các báo cáo phân tích mà họ nhận được. Tại sao? Hầu hết các báo cáo chỉ trình bày số mà không giải thích những gì quan trọng.

Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp giúp bạn biến dữ liệu tài chính phức tạp thành các báo cáo rõ ràng, có tính kể chuyện, không chỉ cho thấy những gì đã thay đổi mà còn lý do tại sao. Tự động hóa việc gửi báo cáo, tùy chỉnh thông tin theo đối tượng và đảm bảo báo cáo của bạn vừa phù hợp với thương hiệu vừa chính xác.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết hợp biểu đồ tài chính với ghi chú bối cảnh để giải thích các quyết định, rủi ro hoặc kết quả

Tự động hóa báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng để đơn giản hóa việc cập nhật cho ban lãnh đạo

Tùy chỉnh báo cáo theo đối tượng - nhóm tài chính, nhà đầu tư hoặc lãnh đạo đa hàm

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tài chính, tư vấn viên tiếp xúc khách hàng hoặc trưởng bộ phận vận hành cần chuyển đổi dữ liệu ngân sách thô thành báo cáo dựa trên phân tích nhanh chóng.

11. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tập trung toàn bộ hệ sinh thái tài chính của bạn vào một không gian làm việc thống nhất bằng mẫu quản lý tài chính ClickUp

Quản lý tài chính cho nhiều khách hàng, dự án và danh mục có thể trở nên phức tạp nhanh chóng, đặc biệt là khi không có đội ngũ tài chính chuyên trách. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp cung cấp một trung tâm điều khiển tập trung cho việc đang theo dõi ngân sách, phê duyệt và báo cáo hiệu quả.

Bạn có thể gắn thẻ giao dịch, nhóm chi tiêu theo khách hàng hoặc loại chi phí, và theo dõi luồng tiền xuyên suốt các nhóm. Các tính năng thông minh sẽ cảnh báo bạn khi chi tiêu lệch khỏi kế hoạch — trước khi nó trở thành vấn đề.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi chi tiêu trên các bộ phận với các bảng điều khiển được nhóm và lọc

Kết nối các công việc với các mốc kiểm tra tài chính, như kiểm tra hóa đơn hoặc chu kỳ thanh toán

Sử dụng tổng hợp và công thức để tính toán tổng số theo thời gian thực — không cần nhập liệu thủ công

🔑 Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, startup hoặc các nhóm có nguồn lực tài chính hạn chế đang quản lý ngân sách phân tán trên nhiều dự án.

👏 Câu chuyện thành công: Đội ngũ tiếp thị của Finastra đã đối mặt với thách thức quen thuộc: các công cụ phân tán, ngân sách bị cô lập và quá trình triển khai GTM chậm chạp. Bằng cách hợp nhất quy trình làm việc với ClickUp, họ đã có cái nhìn rõ ràng về kế hoạch tài chính, phối hợp chiến dịch và hợp tác nhóm. Đây là cách họ làm: tăng 30% hiệu quả hợp tác giữa các nhóm lập ngân sách và thực thi

tăng trưởng 40% về hiệu quả triển khai thị trường (GTM)

Tăng tốc đổi mới với sự phối hợp tốt hơn giữa các chủ ngân sách và trưởng dự án

12. Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Nhận được những phân tích tài chính sẵn sàng cho nhà đầu tư mà không cần lo lắng về bảng tính bằng cách sử dụng mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp

60% doanh nghiệp nhỏ thường xuyên xem xét tình hình tài chính của mình có lợi nhuận cao hơn. Nhưng nếu bạn bị ngập trong các bảng tính hoặc bảng điều khiển tĩnh, việc xem xét đó trở thành một công việc toàn thời gian.

Mẫu Báo cáo Phân tích Tài chính ClickUp giúp loại bỏ sự phức tạp. Nó biến dữ liệu tài chính thành các tóm tắt trực quan, tiêu chuẩn so sánh và báo cáo tự động, giúp bạn hiểu rõ những yếu tố nào đang góp phần (hoặc cản trở) lợi nhuận của bạn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

So sánh các chỉ số KPI về doanh thu và chi phí theo tháng hoặc theo năm

Dự báo xu hướng tăng trưởng hoặc rủi ro với tính năng phát hiện xu hướng được hỗ trợ bởi AI

Hợp tác trực tiếp với các bên liên quan thông qua bình luận trong bảng điều khiển và các nhiệm vụ theo dõi được giao

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập, người phụ trách tài chính hoặc freelancer cần một cách nhanh chóng, trực quan để chuyển đổi dữ liệu tài chính thành quyết định thông minh và chiến lược có thể mở rộng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối giản quá trình đánh giá tài chính với AI. ClickUp Brain tập trung vào những điều quan trọng: biến động chi phí, chênh lệch bất thường và tín hiệu tăng trưởng. Dù bạn đang chuẩn bị cho một buổi thuyết trình, cập nhật cho các bên liên quan hay kế hoạch cho tháng tới, nó giống như một chuyên gia phân tích tài chính luôn sẵn sàng 24/7. Dự báo thông minh hơn, nhanh hơn — hãy hỏi ClickUp Brain

13. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát hiện rủi ro mất khách hàng trước khi chúng xuất hiện với mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp

Hầu hết các nhóm chỉ hành động sau khi khách hàng hoặc người dùng rời đi. Lúc đó đã quá muộn. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp giúp bạn đi trước bằng cách nhận diện các tín hiệu rủi ro sớm và tự động hóa các bước theo dõi để giữ chân, gia hạn và khôi phục các tài khoản quan trọng.

Đây không chỉ là đang theo dõi CRM. Đây là trung tâm điều khiển trực tiếp nơi mọi tương tác với khách hàng, như tham dự demo, tương tác email và sự thay đổi trong cảm xúc, đều được tích hợp vào quy trình công việc trung tâm. Thẻ sức khỏe tài khoản, giao nhiệm bước tiếp theo và mở rộng những gì hiệu quả với các bản hướng dẫn thành công có thể lặp lại.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Phát hiện các dấu hiệu cảnh báo nhanh chóng với chế độ xem 'At Risk' và cảnh báo hoạt động tự động hóa

Tiêu chuẩn hóa quy trình onboarding và giữ chân khách hàng với các hướng dẫn thành công cho khách hàng được tích hợp sẵn

Xây dựng quy trình gia hạn tự động cập nhật theo sự thay đổi trong tương tác tùy chỉnh với khách hàng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo thành công của khách hàng, AMs hoặc nhóm vận hành muốn giảm tỷ lệ churn, cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận và triển khai các chiến lược giữ chân khách hàng trên mọi tài khoản.

💡 Mẹo ClickUp: Sử dụng trường công thức của ClickUp để tự động hóa việc theo dõi khách hàng dựa trên các điều kiện cụ thể. Ví dụ: tự động kích hoạt một tác vụ khi điểm cảm xúc của tài khoản giảm hoặc giá trị hợp đồng xuống dưới mục tiêu, để bạn có thể hành động trước khi khách hàng rời đi.

14. Mẫu Sổ Cái Tổng Hợp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu Sổ cái tổng hợp ClickUp để có nguồn thông tin chính xác duy nhất cho mọi quyết định tài chính

Sổ cái tổng hợp không chỉ là kho lưu trữ tài chính—nó là nền tảng của báo cáo, khai thuế và dự báo kinh doanh. Khi độ chính xác là yếu tố không thể thương lượng, Mẫu Sổ Cái Tổng Hợp của ClickUp mang đến cho bạn cấu trúc, kiểm soát và khả năng truy vết từ ngày đầu tiên.

Nhóm các mục nhập theo loại tài khoản và tệp đính kèm hóa đơn, ghi chú và phê duyệt — mọi thứ đều được ghi chép đầy đủ và sẵn sàng để kiểm tra. Đang theo dõi phiên bản và phân công người kiểm tra đảm bảo sổ cái của bạn phản ánh dữ liệu chính xác, cập nhật mà bạn có thể tin cậy cho báo cáo, tài trợ hoặc mục đích tuân thủ.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng biểu đồ tài khoản với các trường tích hợp sẵn cho tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu và doanh thu

Theo dõi lịch sử phiên bản và trạng thái phê duyệt để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ kiểm toán và nhà đầu tư

Sắp xếp các tài liệu hỗ trợ, ghi chú và đối chiếu trong từng mục sổ cái

🔑 Phù hợp cho: Kế toán trưởng, trưởng bộ phận tài khoản và quản lý tài chính cần một sổ cái tổng hợp đáng tin cậy, cập nhật liên tục để hỗ trợ giám sát tài chính và tuân thủ quy định.

15. Mẫu sổ tài khoản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép giao dịch, hiển thị các mục nhập và loại bỏ lỗi với mẫu Nhật ký Kế toán ClickUp

Các mục nhập sổ cái thủ công để lại quá nhiều lỗi, và ngay cả những lỗi nhỏ cũng có thể làm sai lệch sổ sách của bạn. Mẫu sổ cái tài khoản ClickUp mang lại độ chính xác cho việc đang theo dõi giao dịch, giúp bạn ghi chép, cân đối và kiểm tra từng mục nhập mà không cần phỏng đoán.

Tùy chỉnh các trường cho loại sổ nhật ký, số nhập, tác động đến tài khoản, hóa đơn và số tiền. Sử dụng chế độ xem Sổ sách và Nhật ký để sắp xếp theo ngày giao dịch hoặc trạng thái. Bạn có thể giao công việc kiểm tra, tự động hóa kiểm tra số dư và đảm bảo mọi mục nhập được tính toán chính xác trước khi tổng hợp vào sổ cái.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi mọi sự kiện tài chính với nhật ký ghi nợ/tín dụng chính xác và các trường giao dịch

Tự động hóa các tính toán và đánh dấu các mục nhập không cân đối để phát hiện sai sót sớm

Hợp tác thời gian thực với việc phân công công việc, bình luận và các điểm kiểm tra phê duyệt

🔑 Phù hợp cho: Kế toán, nhân viên kế toán hoặc nhóm tài chính quản lý giao dịch hàng ngày với khối lượng lớn và mong muốn có hồ sơ sạch sẽ, an toàn cho kiểm toán.

➡️ Xem thêm: Phần mềm và công cụ tài khoản AI tốt nhất

16. Mẫu Bảng cân đối kế toán ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tình hình tài chính của bạn thay đổi theo thời gian thực với mẫu Bảng cân đối kế toán ClickUp

Bảng cân đối kế toán không nên là những bản chụp tĩnh—chúng nên phát triển cùng với kinh doanh của bạn. Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán ClickUp biến việc đang theo dõi tài chính truyền thống thành một không gian làm việc động, nơi tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu luôn chính xác, dễ truy cập và sẵn sàng cho kiểm toán.

Ghi lại số dư đầu kỳ, phân loại các mục nhập theo loại tài khoản và giao công việc kiểm tra để tối ưu hóa quá trình đối chiếu. Dù bạn đang chuẩn bị cho cuộc họp ban quản trị hay kết thúc quý, mẫu này giúp tài chính của bạn luôn được tổ chức, cập nhật và đồng bộ với nhóm.

Đây là lý do bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi sự thay đổi của số dư theo thời gian bằng lịch sử phiên bản và bình luận theo chủ đề

Gán chu kỳ đánh giá với thẻ theo vai trò, nhắc nhở và ngày đáo hạn

Phân tích tình hình tài chính của bạn với các tính toán tỷ lệ tích hợp và biểu đồ xu hướng

🔑 Phù hợp cho: Kế toán, chủ kinh doanh hoặc nhóm tài chính cần một bảng cân đối kế toán hợp tác có thể điều chỉnh theo từng biến động tài chính.

Nâng cấp từ các mẫu ngân sách Notion — Làm công việc hiệu quả hơn với ClickUp

Quản lý ngân sách không chỉ đơn thuần là đang theo dõi chi tiêu—đó là việc đưa ra quyết định nhanh chóng để thúc đẩy sự phát triển.

Mẫu ngân sách Notion là điểm khởi đầu, nhưng khi bạn cần tự động hóa, hợp tác thời gian thực và quy mô doanh nghiệp, ClickUp mang đến những gì Notion không thể.

Với bảng điều khiển trực tiếp, các tác vụ tự động thông minh và phân tích dựa trên AI, ClickUp biến các ngân sách tĩnh thành hệ thống động, giúp bạn xây dựng kế hoạch hiệu quả hơn, điều chỉnh nhanh chóng và duy trì sự đồng bộ giữa các nhóm.

Chuyển sang ClickUp ngay bây giờ — nơi bắt đầu cho quyết định tài chính thông minh tiếp theo của bạn.