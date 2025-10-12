Mẫu phân chia khối thời gian miễn phí cho Google Trang tính

Nếu ngày của bạn thường trôi qua mà không có tiến độ thực sự, hãy thử các mẫu lịch trình khối thời gian!

Phân chia thời gian giúp tổ chức ngày làm việc của bạn, dù là tối ưu hóa lịch trình công việc và học tập bận rộn hay dành thời gian cho các mục tiêu cá nhân.

Cal Newport đã phổ biến phương pháp chia khối thời gian trong cuốn sách Deep Work của mình, nhấn mạnh cách lập lịch tập trung có thể tăng cường đáng kể năng suất và giảm thiểu sự phân tâm.

Sử dụng khung này mang lại sự tiện lợi cho tuần của bạn hoặc thậm chí cả tháng. Nó dễ dàng tùy chỉnh, có thể truy cập từ bất kỳ đâu và phù hợp với bất kỳ ai muốn quản lý thời gian hiệu quả hơn trong công việc.

Dưới đây là một số mẫu lịch trình thời gian dễ sử dụng trên Google Trang tính để giúp bạn bắt đầu.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu phân chia thời gian tốt trên Google Trang tính?

Một mẫu lịch trình phân chia thời gian tốt trên Google Trang tính giúp tổ chức thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng của bạn thành các khung thời gian riêng biệt cho các công việc quan trọng. Một mẫu lịch trình Google Trang tính hiệu quả nên có:

Khoảng thời gian rõ ràng: Sử dụng mẫu phân chia thời gian hàng ngày và hàng tháng cho phép bạn chia ngày thành các khối đều đặn (ví dụ: 30 hoặc 60 phút) để tăng cường năng suất làm việc

Tùy chỉnh nhãn: Chọn các mẫu cho phép bạn đặt tên cho các công việc, cuộc họp hoặc thời gian nghỉ ngơi của mình để tránh bị giới hạn bởi các khối thời gian chung chung

Mã màu: Chọn các mẫu lịch trình có các phần được mã màu để phân biệt ưu tiên một cách trực quan và giảm bớt mệt mỏi khi đưa ra quyết định

tích hợp danh sách việc cần làm:* Tìm kiếm các mẫu lịch trình hàng ngày và hàng tuần có tích hợp danh sách kiểm tra để bạn có thể theo dõi các công việc song song với các khối thời gian của mình

Khoảng thời gian dự phòng: Đảm bảo có không gian dự phòng cho các khoảng nghỉ hoặc công việc phát sinh để giữ cho tiến độ hàng ngày và hàng tuần của bạn rõ ràng và ít căng thẳng hơn

Mẫu phân chia thời gian Google Trang tính

Một tuần công việc 40 giờ được chia khối mang lại cùng lượng công việc hoàn thành như một tuần công việc 60+ giờ mà không có cấu trúc.

Đó chính là sức mạnh của kế hoạch thời gian – giảm bớt căng thẳng, tăng cường tiến độ có ý nghĩa. Hãy cùng xem qua một số mẫu lịch trình thời gian sẵn sàng sử dụng trên Google Trang tính.

1. Mẫu Lập Kế Hoạch Thời Gian Hàng Tháng của Replicon

qua Replicon

Nhìn chế độ xem tổng quan về thời gian hàng tháng của bạn với mẫu phân chia thời gian hàng tháng của Replicon. Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ các dự án dài hạn, giúp quản lý các dự án đang diễn ra hoặc theo dõi tiến độ trong suốt cả tuần.

Mẫu lịch trình quản lý thời gian này bao gồm một danh sách việc cần làm riêng biệt, nhấn mạnh các trách nhiệm khóa và lĩnh vực cần tập trung trong suốt tháng.

💥 Tính năng nổi bật

Sắp xếp các công việc khóa trong danh sách việc cần làm kèm theo mô tả, cập nhật trạng thái và ghi chú

Gán chủ đề hàng ngày bằng cách liên kết các mục trong danh sách việc cần làm với từng ngày trong tháng

Theo dõi tiến độ bằng cách cập nhật trạng thái công việc khi hoàn thành chúng trong các giới hạn thời gian khác nhau

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer và nhà quản lý đang cân bằng nhiều dự án khác nhau, mong muốn ưu tiên công việc một cách hiệu quả và luôn dẫn đầu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ.

2. Mẫu Lập Kế Hoạch Khối Thời Gian Hàng Ngày của Replicon

qua Replicon

Mẫu lịch trình thời gian tiếp theo mà người dùng Google Trang tính sẽ thấy hữu ích là Mẫu Lịch Trình Thời Gian Hàng Ngày của Replicon. Mẫu này chia ngày của bạn thành các khối thời gian 30 phút, giúp bạn lập kế hoạch công việc với độ chính xác cao hơn.

Mẫu lịch trình hàng ngày này có sẵn danh sách việc cần làm ở cuối để tổ chức các công việc, trong khi các khối thời gian đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ điều gì.

💥 Tính năng nổi bật

Chia ngày của bạn thành các khối thời gian 30 phút để lập lịch chi tiết

Kết nối từng khung thời gian với các công việc trong danh sách việc cần làm dựa trên yêu cầu về thời gian

Cập nhật trạng thái công việc trong suốt ngày để duy trì tiến độ

🔑 Phù hợp cho các chuyên gia như giám đốc điều hành và tư vấn viên cần theo dõi thời gian để quản lý nhiều cuộc họp và khách hàng trong lịch trình bận rộn của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng cột 'mô tả' để làm rõ từng công việc, cột 'trạng thái' để theo dõi tiến độ, và cột 'ghi chú' để ghi lại bất kỳ chi tiết bổ sung nào có thể hữu ích sau này.

3. Mẫu chia khối thời gian hai tuần một lần của Float

via Float

Đang thực hiện một công việc quá chi tiết để lập kế hoạch hàng tuần nhưng không kéo dài đến cả tháng? Mẫu Lập Kế Hoạch Thời Gian Hai Tuần của Float chính là giải pháp hoàn hảo cho trường hợp này.

Các bố cục đơn giản cho Tuần 1 và Tuần 2, cùng với các cột hàng ngày từ Monday đến Thứ Bảy, cung cấp sự cân bằng hoàn hảo cho việc lập kế hoạch ngắn hạn cho các mục tiêu hàng tuần của bạn.

💥 Tính năng nổi bật

Lập kế hoạch trong khoảng thời gian hai tuần để quản lý các dự án trung bình hoặc các công việc lặp lại

Dễ dàng tùy chỉnh cột, loại bỏ cuối tuần nếu không cần thiết hoặc đánh dấu các ngày khóa cần tập trung

Đang theo dõi tính nhất quán bằng cách hiển thị khối lượng công việc trên cả hai tuần trong một chế độ xem duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Nhóm hoặc cá nhân phải xử lý nhiều nhiệm vụ ngắn hạn, như hạn chót tạo nội dung, trình bày cho khách hàng, cập nhật dự án và nhiều hơn nữa.

4. Mẫu quản lý thời gian theo khối của Google Trang tính do HubSpot cung cấp

qua HubSpot

Bạn bắt đầu ngày mới với một danh sách việc cần làm dài dằng dặc, và dần dần sự tập trung của bạn bắt đầu suy giảm. Mẫu phân chia thời gian Google Trang tính của HubSpot giúp bạn tạo ra một lịch trình phù hợp với cách hoạt động của não bộ, chứ không phải chống lại nó.

Sử dụng mẫu này để phân chia thời gian giúp bạn kiểm soát công việc bằng cách dành riêng không gian cho từng công việc trong ngày, từ đó không còn phải chuyển đổi liên tục giữa các công việc.

💥 Tính năng nổi bật

Có sẵn trên cả Excel và Google Trang tính để kế hoạch linh hoạt

Danh sách công việc kèm theo khung thời gian và ghi chú để duy trì sự tổ chức và tiến độ công việc

Các ô đánh dấu cho từng công việc để bạn có thể đánh dấu những gì đã hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: Cân bằng các công việc quản trị viên như xử lý email, lên lịch cuộc họp và quản lý tổ chức tài liệu đồng thời duy trì lịch trình hàng ngày đang theo dõi.

✨ Mẹo bổ sung để đạt hiệu quả tối đa Sử dụng các cột dọc để đại diện cho từng ngày và chia ngày của bạn thành các khối 15, 30 hoặc 60 phút, tùy theo nhu cầu của luồng

Sau đó, phân công công việc cho từng khối thời gian

Sử dụng mã màu cho lịch trình của bạn để có các gợi ý trực quan dễ dàng

5. Mẫu lịch tuần của Google Trang tính Templates

qua mẫu Google Trang tính

Một mẫu lịch tuần xứng đáng có mặt trong danh sách công việc của bạn, và Mẫu Lịch Tuần của Google Trang tính Templates chính là lựa chọn đó.

Khi tuần của bạn tràn ngập các cuộc họp, hạn chót và công việc ập đến từ mọi phía, mẫu lịch trình khối thời gian hàng tuần này sẽ giúp mang lại trật tự cho sự hỗn loạn. Bố cục đơn giản, gọn gàng của nó hoàn hảo để lập kế hoạch cho cả tuần chỉ trong nháy mắt.

💥 Tính năng nổi bật

Cài đặt thời gian bắt đầu lịch trình, khoảng thời gian giữa các hoạt động và ngày bắt đầu của tuần

Lập kế hoạch cho từng ngày với chế độ xem hàng tuần từ Monday đến Chủ Nhật, chia thành các khối thời gian 30 phút

Sử dụng mã màu sắc để làm nổi bật các hoạt động khác nhau chỉ với một cái nhìn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý các công việc lặp lại hàng tuần như họp nhóm, cuộc họp với khách hàng hoặc cập nhật dự án để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

6. Mẫu phân chia thời gian hàng tuần trên Google Trang tính của Everhour

qua Everhour

Mẫu phân chia thời gian hàng tuần Google Trang tính của Everhour là một mẫu phân chia thời gian hàng tuần khác. Nó đi kèm với bố cục lịch kỹ thuật số giúp việc lập kế hoạch trở nên vô cùng trực quan.

Thay vì một bảng lưới lộn xộn, bạn sẽ có các cột rộng cho từng ngày trong tuần, được chia thành các khung giờ và tiếp tục chia nhỏ thành các khoảng thời gian 15 phút. Điều đó có nghĩa là bạn có thể khối thời gian đến từng chi tiết nhỏ nhất mà không cảm thấy quá tải.

💥 Tính năng nổi bật

Lập kế hoạch cho tuần của bạn với chế độ xem lịch kỹ thuật số sạch sẽ, dễ nhìn

Phân chia mỗi giờ thành ba phần để lập kế hoạch công việc chi tiết

Rất hữu ích để trực quan hóa các khối công việc tập trung, cuộc họp và các công việc lặp lại trong một nơi duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Những người chuyên nghiệp muốn có sự kiểm soát chi tiết hơn về lịch công việc hàng ngày của mình, như các chuyên gia tư vấn và nhân viên làm việc từ xa.

giới hạn khi sử dụng Google Trang tính cho việc quản lý thời gian*

Google Trang tính cho việc quản lý thời gian là miễn phí, linh hoạt và hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng có một số giới hạn:

Quá tải thủ công: Cập nhật ô, điều chỉnh khối thời gian và di chuyển công việc có thể trở nên nhàm chán rất nhanh

Không có tính năng nhắc nhở tích hợp: Khác với các ứng dụng quản lý thời gian chuyên dụng, Google Sheets sẽ không nhắc nhở bạn khi đến lúc chuyển sang công việc khác

*hợp tác giới hạn: Đúng vậy, bạn có thể chia sẻ tài liệu, nhưng đồng bộ thời gian thực và phân công công việc không phải là điểm mạnh của nó

Mã màu = công việc thêm: Việc làm cho nó trông hấp dẫn về mặt thị giác là có thể, nhưng nó đòi hỏi nỗ lực và sự nhất quán

*mẫu lịch trình thời gian thay thế cho quản lý thời gian hiệu quả

Nếu bạn bắt đầu cảm thấy Google Trang tính không còn đáp ứng được nhu cầu của mình, có thể đã đến lúc nâng cấp. Hãy tham khảo các mẫu lịch trình thời gian thay thế của ClickUp, với tính năng nâng cao và hiệu quả hơn:

Tò mò về cách phân chia khối thời gian có thể cải thiện năng suất của bạn? Hãy xem video này để có cái nhìn tổng quan thực tế và những mẹo hữu ích!

1. Mẫu chia khối thời gian ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập lịch dễ dàng hơn với mẫu khối chia khung thời gian ClickUp Schedule Blocking Template

Luôn chủ động trong ngày làm việc với mẫu lịch trình phân chia thời gian của ClickUp — một cách linh hoạt và trực quan để lập kế hoạch cho các công việc, cuộc họp và thời gian nghỉ ngơi. Với một dòng thời gian rõ ràng, việc ưu tiên những việc quan trọng, tránh lịch trình quá tải và tạo không gian để nghỉ ngơi trở nên dễ dàng hơn.

Hiểu rõ cách bạn thực sự sử dụng thời gian sẽ giúp bạn tập trung và tổ chức công việc tốt hơn. Với nhiều tính năng thông minh, mẫu lịch trình thời gian này giúp việc lập lịch trở nên dễ dàng, ngay cả vào những ngày bận rộn nhất.

Muốn tăng năng suất làm việc hàng ngày? Sử dụng Lịch ClickUp để tự động đề xuất thời gian tốt nhất cho các cuộc họp, ưu tiên các công việc và tránh xung đột lịch trình. Nó cho phép bạn sắp xếp lại danh sách công việc dựa trên mức độ ưu tiên và thời hạn trước khi chúng trở thành vấn đề!

Dưới đây là một video tuyệt vời hướng dẫn cách lịch ClickUp hoạt động với các công việc, ưu tiên và thậm chí cả sự kiện của bạn – giữ mọi thứ kết nối theo ngữ cảnh để bạn có thể tập trung và đạt được năng suất.

💥 Tính năng nổi bật

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như ‘Đang thực hiện’ hoặc ‘Việc cần làm’ để theo dõi luồng công việc

Hiển thị lịch trình của bạn trong hơn 7 chế độ xem, bao gồm hàng ngày và hàng tháng

Phân loại công việc bằng các trường tùy chỉnh cho loại, địa điểm và tính khả dụng

🔑 Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và quản lý dự án muốn có cái nhìn trực quan rõ ràng về lịch trình làm việc của mình, bao gồm trạng thái công việc và thời gian rảnh, để quản lý thời gian hiệu quả hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng chế độ xem lịch hàng ngày của ClickUp để lập kế hoạch và tổ chức các công việc và thói quen khóa. Thêm các ghi chú hoặc nhắc nhở để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì quan trọng trong ngày của mình.

2. Mẫu Time Box của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm soát năng suất của bạn với mẫu Time Box của ClickUp

Quản lý thời gian theo khung giờ là một cách để lấy lại quyền kiểm soát, và mẫu ClickUp Time Box Template giúp việc này trở nên dễ dàng. Các khối thời gian được cấu trúc sẵn trong mẫu này giúp bạn xác định ưu tiên rõ ràng và tối đa hóa năng suất hàng ngày.

Sử dụng mẫu phân chia thời gian này để chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các khối thời gian tập trung và đối xử với chúng như những cuộc hẹn không thể thay đổi. Điều này giúp loại bỏ mệt mỏi do phải đưa ra quyết định liên tục và ngăn bạn nhảy từ công việc này sang công việc khác một cách vô định.

💥 Tính năng nổi bật

Khối thời gian hiệu quả với các cuộc hẹn lịch và bảo vệ thời gian tập trung của bạn

Tự động ưu tiên các công việc dựa trên mức độ khẩn cấp, ước lượng thời gian hoặc tải công việc của nhóm

Tính năng theo dõi thời gian tích hợp và cảnh báo thông minh giúp các công việc của bạn luôn đúng tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia và nhóm muốn sử dụng mẫu dễ dàng điền vào để loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng và hoàn thành nhiều việc cần làm hơn thông qua các phiên làm việc có cấu trúc và hiệu quả cao.

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng Time Boxing để nâng cao năng suất làm việc

👀 Bạn có biết? Nhân viên trung bình dành hơn 50% thời gian trong ngày cho các công việc có giá trị thấp hoặc không có giá trị. Đó là một lỗ hổng lớn về năng suất!

3. Mẫu phân bổ thời gian ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân bổ thời gian thông minh hơn, không phải vất vả hơn, với mẫu phân bổ thời gian của ClickUp

Khi nói đến thành công của dự án, cách bạn sử dụng thời gian quan trọng không kém gì lượng thời gian bạn có. Mẫu phân bổ thời gian của ClickUp giúp bạn lập bản đồ thời gian, đảm bảo kế hoạch tổng thể và thực thi hàng ngày luôn đồng bộ.

Bạn có thể thêm mức độ ưu tiên, tên người được giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn cho các công việc để có chế độ xem tổng quan về trạng thái công việc bao gồm các chi tiết khóa.

💥 Tính năng nổi bật

Nâng cao quản lý dự án với các mối phụ thuộc, ngày đáo hạn và nhắc nhở

Giữ các dự án đang theo dõi với các dòng thời gian rõ ràng, nhắc nhở thông minh và mối quan hệ giữa các công việc

Dễ dàng chuyển đổi giữa các bố cục tối ưu để lập kế hoạch, lên lịch và triển khai một cách thuận tiện

🔑 Phù hợp cho: Những người quản lý dự án, nhà lập kế hoạch và nhóm vận hành cần một phương pháp hệ thống để khối thời gian và quản lý công việc đồng thời nâng cao sự hợp tác và hiệu quả.

4. Mẫu Lập Lịch Theo Khối Thời Gian ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa kế hoạch cho nhóm với mẫu lịch trình theo khối của ClickUp

Mẫu Lập Lịch Thời Gian ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu muốn quản lý thời gian, dự án và khối lượng công việc của nhóm một cách hiệu quả. Mẫu này là một thư mục sẵn sàng sử dụng, cho phép bạn chia ngày làm việc thành các khối thời gian tập trung.

Với công cụ lập kế hoạch phân chia thời gian này, bạn có thể phân bổ các nguồn lực quan trọng cho các nhóm khác nhau chỉ với vài cú nhấp chuột. Bạn có thể sử dụng tính năng kéo và thả để điều chỉnh ưu tiên và dòng thời gian trong suốt cả ngày.

💥 Tính năng nổi bật

Theo dõi tiến độ với các cập nhật trạng thái trực quan, hiển thị tình trạng hiện tại của mọi việc

Theo dõi tiến độ công việc hàng ngày với các công cụ tập trung tích hợp sẵn, giúp bạn nhận được thông báo nhắc nhở trước khi hạn chót đến gần

Nhóm và sắp xếp các công việc theo nhóm hoặc bộ phận để có cái nhìn rõ ràng hơn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý đa hàm muốn có chế độ xem tổng quan về nhiều lịch trình và phân bổ tài nguyên.

📖 Đọc thêm: Ứng dụng quản lý thời gian tốt nhất

5. Mẫu lịch làm việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạm biệt sự hỗn loạn trong lịch trình với mẫu lịch làm việc Shift Schedule của ClickUp

Mẫu Lịch Ca Làm Việc của ClickUp giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ với chế độ xem rõ ràng và có tổ chức về ai làm công việc vào thời gian nào, giảm thiểu các thay đổi phút chót và tối đa hóa năng suất. Đây là một lịch phân chia khối sẵn sàng sử dụng, giúp việc lập kế hoạch ca làm việc trở nên dễ dàng.

Các nhà quản lý có thể sử dụng chế độ xem Lịch ca làm việc để điều chỉnh sự phân bổ nhân sự dựa trên giờ cao điểm và khả năng sẵn có. Điều này đảm bảo rằng không có ca làm việc nào bị thiếu nhân sự và năng suất của nhóm được duy trì ổn định suốt cả ngày.

💥 Tính năng nổi bật

Giữ vững nhu cầu nhân sự với các trạng thái tùy chỉnh

Dễ dàng điều chỉnh giờ công việc bằng cách sử dụng các dòng thời gian trực quan và các mẹo lập lịch thông minh

Ghi lại chi tiết ca làm việc quan trọng bằng các trường tùy chỉnh như Lý do vắng mặt và Loại ca làm việc

🔑 Phù hợp cho: Quản lý vận hành và trưởng nhóm cần có cái nhìn tổng quan rõ ràng về sức chứa của nhóm và tiến độ công việc để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

👀 Bạn có biết? Tới 86% nhân viên cho rằng giao tiếp kém là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong công việc, và lịch trình không rõ ràng thường là một phần lớn của vấn đề. Đó chính là lúc kế hoạch ca làm việc thông minh phát huy tác dụng.

6. Mẫu bảng quản lý thời gian cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm soát ngày của bạn với mẫu bảng quản lý thời gian cá nhân ClickUp

Quản lý thời gian cá nhân đóng vai trò khóa trong việc nâng cao năng suất làm việc. Mẫu bảng quản lý thời gian cá nhân của ClickUp là công cụ hữu ích giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát ngày làm việc của mình. Nó giúp bạn lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và tận dụng tối đa từng phút.

Mẫu này đặc biệt hữu ích trong việc cài đặt ranh giới rõ ràng giữa công việc và thời gian cá nhân, giúp bạn duy trì sự cân bằng và tránh tình trạng kiệt sức.

Sử dụng tính năng Quản lý Thời gian chuyên dụng trong ClickUp, cung cấp các công cụ thông minh giúp chủ doanh nghiệp theo dõi tất cả công việc, lịch trình và năng suất làm việc tại một nơi duy nhất để đạt kết quả tốt nhất. Đạt được kết quả tốt nhất cho tất cả công việc của dự án bằng cách phân chia thời gian giữa các thành viên trong nhóm thông qua các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

💥 Tính năng nổi bật

Thêm các công việc kèm theo mức độ ưu tiên, ngày đáo hạn, ước lượng thời gian và nhiều thông tin khác

Thêm thông tin chi tiết với các trường tùy chỉnh như "Yêu cầu đầu ra" hoặc "Tên khách hàng"

Chế độ xem tất cả từ hạn chót đến tiến độ công việc trong 4 bố cục trực quan

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, nhân viên làm việc từ xa và bất kỳ ai muốn duy trì năng suất làm việc mà không ảnh hưởng đến các cam kết cá nhân.

7. Mẫu Lịch Cá Nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ vững lịch cá nhân của bạn với mẫu lịch cá nhân ClickUp

Không bao giờ có quá nhiều mẫu lịch cá nhân, và đây là một mẫu khác đáng để thêm vào bộ công cụ năng suất của bạn! Mẫu Lịch Cá Nhân ClickUp rất phù hợp cho người mới bắt đầu và có thể giúp bạn bắt đầu trong vài giây.

Dễ dàng theo dõi các hoạt động và cam kết sắp tới, xác định các công việc ưu tiên và đảm bảo chúng được hoàn thành đúng hạn. Lịch trình phân chia khối thời gian này giúp bạn tổ chức ngày làm việc một cách dễ dàng hơn, giúp bạn duy trì sự tập trung.

💥 Tính năng nổi bật

Thêm các chi tiết như tệp đính kèm, ghi chú và trạng thái sẵn sàng

Áp dụng bộ lọc và thêm người được giao để lập lịch chi tiết và phù hợp hơn

Phát hiện các xung đột lịch trình trước khi chúng xảy ra

🔑 Phù hợp cho: Học sinh, nhân viên công việc hoặc bất kỳ ai đang phải cân bằng nhiều cam kết và muốn giữ lịch trình cá nhân gọn gàng, không trùng lặp.

📖 Đọc thêm: Phần mềm và công cụ quản lý thời gian tốt nhất hiện có

8. Mẫu lịch quản lý thời gian ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ trật tự với mẫu lịch quản lý thời gian ClickUp

Tuân thủ lịch trình giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhờ vào mẫu lịch trình quản lý thời gian của ClickUp. Mẫu này được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng, nhất quán và hoàn thành công việc. Sử dụng mẫu này để nhanh chóng lập kế hoạch và hình dung thời lượng thực hiện công việc, đặt mục tiêu và đáp ứng các hạn chót.

Quản lý thói quen buổi sáng của bạn bằng cách tạo các khối thời gian cho việc tập luyện, lên lịch đi mua sắm hoặc dành riêng các khối thời gian cụ thể cho thời gian gia đình. Tạo cấu trúc cho tất cả các công việc hàng ngày này bằng cách sử dụng mẫu!

💥 Tính năng nổi bật

Ghi lại các chi tiết quan trọng như thời lượng công việc và mức độ ưu tiên để có bối cảnh rõ ràng

Chế độ xem tất cả các công việc hàng ngày và tiến độ của bạn chỉ trong nháy mắt với tính năng theo dõi thời gian có thể tùy chỉnh

Tổ chức các thói quen, kiểm tra tiến độ và nhiệm vụ lặp lại mà không bỏ sót bất kỳ điều gì

🔑 Phù hợp cho: Những người muốn kiểm soát ngày làm việc của mình, duy trì lịch trình mà không bị áp lực, đồng thời xây dựng thói quen hỗ trợ sự cân bằng và năng suất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tăng cường tập trung và ngăn ngừa kiệt sức với kỹ thuật Pomodoro: dành 25 phút cho công việc, sau đó nghỉ ngơi 5 phút. Để biết thêm các mẹo tương tự, hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách cải thiện kỹ năng quản lý thời gian trong công việc.

9. Mẫu lịch làm việc cho nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý thông minh hơn với mẫu lịch làm việc cho nhân viên của ClickUp

Quản lý lịch làm việc của nhân viên không nhất thiết phải lộn xộn. Mẫu lịch làm việc cho nhân viên của ClickUp giúp tối ưu hóa quy trình, cho phép bạn tập trung vào việc điều hành một nhóm làm việc với năng suất cao.

Mẫu này cho phép bạn tạo, phân công và quản lý ca làm việc của nhân viên một cách dễ dàng. Bạn có thể theo dõi chi phí lao động và phân phối thời gian chỉ với một mẫu duy nhất. Không cần cập nhật thủ công qua lại; hơn nữa, khả năng hiển thị thời gian thực giúp tất cả thành viên trong nhóm luôn đồng bộ.

💥 Tính năng nổi bật

Mã màu sắc nổi bật giúp dễ dàng hình dung

Quản lý dữ liệu ca làm việc với các trường tùy chỉnh như Chi phí lao động, Lương theo giờ và Quản lý ca làm việc

Kiểm tra sức chứa của nhân viên, các khối cụ thể cho công việc và tiến độ công việc

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp có kích thước nhỏ và vừa, có nhân viên làm việc tự do hoặc nhóm luân phiên, cần lịch trình linh hoạt và rõ ràng để duy trì sự tổ chức.

10. Mẫu lịch tháng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho tháng của bạn mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì với mẫu lịch tháng ClickUp

Mẫu Lịch Trình Hàng Tháng của ClickUp giúp biến danh sách công việc của bạn thành một định dạng trực quan gọn gàng. Điều này giúp bạn luôn đi trước các hạn chót và ưu tiên các công việc cụ thể để nâng cao năng suất làm việc.

Với mẫu lịch trình theo khung thời gian miễn phí hàng tháng này, bạn có thể quản lý và hiểu rõ hơn về các hoạt động hàng tháng của mình. Ngoài ra, khung cấu trúc có sẵn giúp bạn duy trì tất cả các công việc của mình đúng với thời hạn.

💥 Tính năng nổi bật

Theo dõi các chi tiết quan trọng như ngân sách, dòng thời gian và chi phí theo giờ

Giữ vững lịch trình hàng tháng của bạn với các bộ đếm thời gian tích hợp và các nhắc nhở tiện lợi trong hộp thư đến

Ghi chú tất cả các công việc của bạn theo tiến độ, cho dù chúng đang bị tắc nghẽn, đang tiến hành hay đã hoàn thành

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer và quản lý dự án cần phân bổ tài nguyên một cách hợp lý và duy trì mọi thứ đang theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt mục tiêu theo nguyên tắc SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn) để duy trì sự tập trung và tránh những sai lầm phổ biến trong quản lý thời gian về lâu dài.

11. Mẫu lịch trình 24 giờ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tận dụng tối đa từng phút với mẫu lịch 24 giờ của ClickUp

Khi bạn có những mục tiêu cần hoàn thành trong thời gian ngắn hoặc một ngày bận rộn phía trước, mẫu lịch trình chia thời gian hàng ngày chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Mẫu lịch trình 24 giờ của ClickUp giúp bạn chia nhỏ ngày làm việc thành nhiều khối dễ quản lý, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ công việc nào.

Mẫu lịch trình thời gian hàng ngày này giúp bạn tạo ra một bản đồ rõ ràng về thời gian cần thiết cho từng công việc. Bạn có thể cài đặt nhắc nhở cho thời gian bắt đầu, hạn chót và thậm chí cả thời gian nghỉ ngơi trong mẫu này.

💥 Tính năng nổi bật

Thêm ghi chú và tổ chức theo các trường như Cảm giác Tốt, Loại Công việc và Ghi Chú Quan Trọng

Phân chia ngày của bạn thành các khoảng thời gian một giờ bằng cách sử dụng các điểm kiểm tra, mức năng lượng hoặc vùng tập trung

Ưu tiên các công việc quan trọng bằng cách sử dụng chế độ xem Bảng để tập trung công việc suốt cả ngày

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia và sinh viên đại học có ngày làm việc hướng đến mục tiêu, muốn biến danh sách việc cần làm lộn xộn thành các kế hoạch tập trung và có thể thực hiện được.

12. Mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Mẫu lịch trình quản lý dự án của ClickUp giúp dự án của bạn luôn đi đúng hướng từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành

Quản lý dự án mà không có lịch trình rõ ràng giống như đi trong mê cung với mắt bị bịt kín. Mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp cung cấp cho bạn bản đồ đường đi cần thiết (bao gồm các cột mốc, hạn chót và cập nhật thời gian thực) để dẫn dắt nhóm của bạn hướng tới thành công.

Với công cụ lập khối thời gian này, bạn có thể trình bày toàn bộ dòng thời gian dự án của mình trong một cái nhìn tổng quan và giữ mọi người cập nhật tiến độ theo thời gian thực.

💥 Tính năng nổi bật

Đặt cảnh báo tự động hóa cho các hạn chót sắp tới để không ai bị bất ngờ

Ghi chú các công việc là Hoàn thành, Trì hoãn, Đang tiến độ, Đang tạm dừng hoặc Việc cần làm để xem những gì cần được ưu tiên xử lý ngay lập tức

Theo dõi trạng thái dự án theo từng tuần để đảm bảo mọi người đều được cập nhật thông tin

🔑 Phù hợp cho: Các công ty tiếp thị truyền thông xã hội có nhiều dự án khách hàng và các freelancer phải xử lý lịch công việc và hạn chót đa dạng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các công cụ phần mềm lập lịch dự án như ClickUp để lập lịch cho nhiều dự án cùng lúc và quản lý dòng thời gian của chúng.

Dưới đây là cách ClickUp đang tạo ra sự khác biệt cho các nhóm trong thực tế:

ClickUp là công cụ tuyệt vời để duy trì tiến độ và thời gian hoàn thành các deliverables cho khách hàng, quản lý thời gian và quản lý dự án.

ClickUp là công cụ tuyệt vời để duy trì tiến độ và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ cho khách hàng, quản lý thời gian và quản lý dự án.

13. Mẫu Lịch Trình Đội Nhóm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ với mẫu lịch trình nhóm ClickUp

Mẫu cuối cùng mà chúng tôi giới thiệu là hoàn hảo cho việc lập lịch cho đội nhóm. Mẫu Lịch Làm Việc Đội Nhóm ClickUp giúp bạn dễ dàng hình dung và lập kế hoạch khối lượng công việc của đội nhóm với các chế độ xem lịch thời gian thực.

Lịch trình phân chia thời gian này giúp bạn sắp xếp tất cả các công việc để cân bằng khối lượng công việc một cách hiệu quả. Nó mang lại sự rõ ràng và tổ chức cho lịch trình làm việc của nhóm. Do đó, nó giúp quản lý các nhóm đa chức năng và xử lý các ca làm việc luân phiên trở nên dễ dàng hơn.

💥 Tính năng nổi bật

Sử dụng chế độ xem Lịch để cài đặt nhóm công việc cho các khối thời gian theo giờ riêng lẻ

Tạo các cột mốc quan trọng để theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành các công việc quan trọng nhất đúng hạn

Sử dụng biểu đồ Gantt và bảng điều khiển để duy trì sự tổ chức từ đầu đến cuối

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm làm việc từ xa và các startup đang phát triển cần hiển thị quyền sở hữu công việc và phân phối khối lượng công việc hợp lý.

Kết thúc ngày làm việc một cách tốt nhất với ClickUp

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì danh sách việc cần làm đang chi phối cả ngày của mình, ClickUp chính là giải pháp đột phá mà bạn đang tìm kiếm. Với các mẫu lịch trình hàng ngày và hàng tháng, bạn có thể tổ chức và hoàn thành công việc, quản lý thời gian, và đang theo dõi tiến độ, dù bạn đang làm công việc một mình hay dẫn dắt một nhóm.

Các mẫu này được thiết kế để mang lại sự rõ ràng và cấu trúc, giúp bạn tập trung và kiểm soát các công việc khác nhau. Đăng ký trên ClickUp ngay hôm nay để khám phá các mẫu mạnh mẽ này và bắt đầu tận dụng từng phút một!