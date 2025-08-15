10 công cụ tạo danh mục đầu tư AI hàng đầu để xây dựng danh mục đầu tư kỹ thuật số ấn tượng

Bạn có thể có một tệp chứa đầy những tác phẩm sáng tạo từng đoạt giải thưởng, nhưng nếu không ai để ý đến nó, thì việc đó có ý nghĩa gì?

Biết cách xây dựng một danh mục đầu tư để lại ấn tượng lâu dài cũng quan trọng như việc xây dựng danh mục đầu tư của bạn. Bạn có thể là người thành công tiếp theo, nhưng nếu danh mục đầu tư của bạn trông giống như một tài liệu Word ngẫu nhiên, những người có thể cung cấp cho bạn những công việc mơ ước sẽ chỉ lướt qua.

Sẽ ra sao nếu có một công cụ thông minh giúp bạn dễ dàng định dạng và thiết kế danh mục đầu tư? Trình tạo danh mục đầu tư AI giúp bạn tổng hợp công việc của mình theo cách thể hiện kỹ năng của bạn một cách rõ ràng và ấn tượng.

Chúng tôi đã tổng hợp các trình tạo danh mục đầu tư AI hàng đầu giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư kỹ thuật số được cá nhân hóa mà không cần mất hàng giờ vật lộn với mã hoặc các mẫu đắt tiền. Hãy cùng xem nhé!

👀 Bạn có biết? Sự hiện diện trực tuyến được thiết kế tốt có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định tuyển dụng. Trên thực tế, khoảng một trong hai nhà tuyển dụng sẽ không phỏng vấn những người mà họ không thể tìm thấy trên mạng.

Các công cụ tạo danh mục đầu tư AI tốt nhất trong nháy mắt

Hãy cùng xem qua các công cụ tạo danh mục đầu tư AI hàng đầu và các tính năng khóa của chúng:

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng tốt nhất Giá cả* ClickUp Các nhóm có kích thước khác nhau để quản lý dự án và danh mục đầu tư hợp tác Quản lý công việc, chế độ xem dự án (Gantt, Bảng, Danh sách), công cụ cộng tác, theo dõi thời gian, tích hợp Có gói miễn phí, gói trả phí với các tính năng bổ sung và tùy chọn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Bền bỉ Các doanh nghiệp nhỏ và freelancer, để nhanh chóng có danh mục đầu tư trực tuyến Trình tạo trang web dựa trên AI, tạo nội dung tự động, giao diện dễ sử dụng, tính năng lập hóa đơn tích hợp sẵn Kế hoạch miễn phí với thương hiệu bền vững; kế hoạch trả phí bắt đầu từ 15 USD/tháng/người dùng WIX ADI Cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ với danh mục đầu tư đa dạng Quy trình thiết kế dựa trên AI, trình chỉnh sửa kéo và thả, phạm vi mẫu rộng và các công cụ kinh doanh tích hợp Kế hoạch miễn phí với thương hiệu Wix và lưu trữ giới hạn; kế hoạch cao cấp bắt đầu từ 17 USD/tháng/người dùng 10Web Người dùng WordPress muốn cải thiện trang web bằng công nghệ AI Trình tạo trang web AI dựa trên WordPress, tối ưu hóa trang web tự động (tốc độ, các chỉ số web cốt lõi), lưu trữ được quản lý Dùng thử miễn phí; kế hoạch trả phí bắt đầu từ 20 USD/tháng PortfolioBox Các chuyên gia sáng tạo như nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ Tập trung vào danh mục đầu tư trực quan, bố cục phòng trưng bày đa dạng, kiểm tra khách hàng và tích hợp thương mại điện tử Kế hoạch miễn phí với tính năng giới hạn; kế hoạch chuyên nghiệp bắt đầu từ 10,9 USD/tháng/người dùng Framer AI Các nhà thiết kế ưu tiên các trang web không cần mã, giàu hình ảnh Tạo trang web dựa trên AI từ các gợi ý, trình chỉnh sửa hình ảnh mạnh mẽ, hình ảnh động tích hợp sẵn, thư viện thành phần Kế hoạch miễn phí với tên miền phụ Framer; kế hoạch trả phí bắt đầu từ 10 USD/tháng/trang web Webflow AI Nhà thiết kế và nhà phát triển mong muốn kiểm soát hình ảnh nâng cao Tạo nội dung dựa trên AI, trình tạo hình ảnh mạnh mẽ với khả năng kiểm soát CSS hoàn toàn, tương tác tùy chỉnh và hoạt ảnh Kế hoạch miễn phí với tên miền phụ Webflow; kế hoạch trả phí bắt đầu từ 18 USD/tháng/người dùng Canva Cá nhân và nhóm nhỏ để tạo danh mục đầu tư đơn giản, hấp dẫn về mặt thị giác Giao diện kéo và thả thân thiện với người dùng, thư viện mẫu và yếu tố thiết kế có thể tùy chỉnh phong phú, tính năng cộng tác Kế hoạch miễn phí với nhiều tính năng; kế hoạch trả phí bắt đầu từ 15 USD/tháng/người dùng Decktopus Cá nhân và nhóm cho danh mục đầu tư theo phong cách trình bày Tạo slide bằng AI, mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tích hợp nội dung dễ dàng và phân tích Kế hoạch miễn phí với thương hiệu Decktopus; kế hoạch trả phí bắt đầu từ 24,99 USD/tháng/người dùng Hostinger Cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu lưu trữ bao gồm Trình tạo trang web (Zyro), dịch vụ lưu trữ web giá cả phải chăng, nhiều mẫu, tính năng thương mại điện tử Giá cả khác nhau đáng kể tùy thuộc vào kế hoạch lưu trữ và tiện ích bổ sung; quyền truy cập trình tạo trang web thường được bao gồm trong các kế hoạch lưu trữ

Bạn nên tìm kiếm điều gì ở các công cụ tạo danh mục đầu tư AI?

Việc tạo ra một danh mục đầu tư nổi bật cần có thời gian và kỹ năng. Nhưng các công cụ danh mục đầu tư AI có thể xây dựng một bộ sưu tập chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn một công cụ tạo trang web danh mục đầu tư:

Tự động tạo/lập danh mục đầu tư: Tự động định dạng công việc, kỹ năng và thành tích của bạn thành bố cục hoàn hảo bằng AI

Nhiều mẫu phong phú: Chọn từ nhiều mẫu đa dạng phù hợp với các phong cách và ngành nghề khác nhau

Cá nhân hóa thông minh: Tùy chỉnh phông chữ, màu sắc và bố cục để phản ánh thương hiệu cá nhân của bạn

Kết nối nền tảng: Liên kết danh mục đầu tư của bạn với LinkedIn, GitHub và các nền tảng chuyên nghiệp khác để dễ dàng chia sẻ

Tính linh hoạt trong xuất bản: Chia sẻ danh mục đầu tư của bạn dưới dạng PDF, trên miền tùy chỉnh hoặc qua liên kết nhúng

Thiết kế ưu tiên thiết bị di động: Tối ưu hóa trang web của bạn để mang lại trải nghiệm xem tuyệt vời trên điện thoại và máy tính bảng

Công cụ phân tích và SEO: Theo dõi hiệu suất với công cụ phân tích tích hợp và tăng khả năng hiển thị với các tính năng SEO

Bảo mật dữ liệu: Bảo vệ thông tin của bạn bằng mã hóa mạnh mẽ và chính sách bảo mật minh bạch

🧠 Thông tin thú vị: Khái niệm danh mục đầu tư kỹ thuật số có từ năm 1989, khi các nhà giáo dục bắt đầu biên soạn công việc của học sinh bằng phương tiện điện tử để lưu trữ bằng máy tính và máy quét thế hệ đầu tiên. Ngày nay, các công cụ hỗ trợ AI có thể biến ý tưởng của bạn thành danh mục đầu tư tương tác, đẹp mắt chỉ trong vài phút.

📖 Đọc thêm: Ví dụ về danh mục đầu tư tiếp thị tốt nhất để lấy cảm hứng

Các công cụ tạo danh mục đầu tư AI tốt nhất

Dưới đây là các công cụ tạo danh mục đầu tư AI tốt nhất để giới thiệu công việc của bạn một cách xứng đáng và nêu bật kỹ năng sáng tạo của bạn!

1. ClickUp (Tốt nhất để trưng bày danh mục đầu tư dựa trên dự án và hợp tác)

Dùng thử ClickUp miễn phí Theo dõi tất cả công việc danh mục đầu tư của bạn tại một nơi với ClickUp Portfolios

Bạn đã dành hàng giờ để hoàn thiện công việc của mình — đừng để nó bị chôn vùi trong các thư mục cũ hoặc các liên kết rải rác. Với ứng dụng ClickUp cho công việc, bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư đẹp mắt, có thể tìm kiếm, không chỉ trông tuyệt vời mà còn hoạt động hiệu quả đằng sau hậu trường để giữ cho các dự án của bạn được tổ chức, cập nhật và sẵn sàng trình bày.

Bắt đầu với ClickUp Portfolios, cho phép bạn tập hợp nhiều dự án, khách hàng và luồng sáng tạo vào một bảng điều khiển trực quan, gọn gàng. Mỗi danh mục đầu tư bao gồm các chi tiết dự án như trạng thái, thời hạn và tiến độ, để khách hàng tiềm năng có thể thấy không chỉ những gì bạn đã hoàn thành, mà còn cả cách bạn làm việc. Bạn có thể theo dõi, điều chỉnh và thể hiện tiến độ của mình như một chuyên gia.

Điều làm cho nó trở thành một công cụ tạo danh mục đầu tư kỹ thuật số mạnh mẽ là nó cung cấp cho bạn thông tin cập nhật theo thời gian thực. Bạn có thể tùy chỉnh chính xác những gì hiển thị — như thanh tiến độ, thời hạn, thành viên nhóm và hơn thế nữa — để chế độ xem phù hợp với công việc của bạn.

Sử dụng Chế độ xem ClickUp để trực quan hóa các nhiệm vụ trong các danh mục khác nhau và giao tiếp theo cách bạn muốn

Dễ dàng lọc và sắp xếp theo dự án, trạng thái hoặc mức độ ưu tiên để tập trung vào những việc quan trọng nhất. Cần thông báo cho người khác? Chỉ cần chia sẻ chế độ xem danh mục đầu tư của bạn qua liên kết với các bên liên quan để mọi người cùng nắm thông tin. Bạn thậm chí có thể thêm bối cảnh bằng ghi chú, thẻ và tệp đính kèm — tất cả từ một bảng điều khiển danh mục đầu tư dự án duy nhất, được tối ưu hóa.

Nếu bạn muốn thiết lập nhanh chóng, Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để theo dõi cả các dự án đang hoạt động và đã hoàn thành ở một nơi. Nó giúp bạn tập trung dữ liệu dự án, dễ dàng cập nhật và chia sẻ danh mục đầu tư kỹ thuật số của bạn trực tuyến.

Tải mẫu miễn phí Quản lý công việc của bạn, đồng thời giới thiệu công việc một cách hiệu quả, giúp bạn dễ dàng cập nhật thông tin cho nhà tuyển dụng, cộng tác viên hoặc khách hàng tiềm năng bất cứ lúc nào với Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp

Bạn có thể sắp xếp các công việc đã hoàn thành theo khách hàng, loại dự án hoặc chiến dịch. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn danh mục đầu tư của mình luôn sẵn sàng cho khách hàng và tiến độ công việc minh bạch.

Chúng tôi đã đề cập đến việc tất cả các mẫu danh mục đầu tư của ClickUp đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn chưa? Với mẫu này, bạn có 16 Trạng thái Tùy chỉnh để giúp bạn theo dõi từng giai đoạn công việc của mình. Bạn có thể thêm chiều sâu cho các dự án của mình với sáu Trường Tùy chỉnh, như chi phí, tiến độ và số dư, để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau, bao gồm Danh sách tổng danh mục đầu tư và Chế độ xem SOP dự án chi tiết, để có cái nhìn rõ ràng hơn về mọi thứ. Ngoài ra, với tính năng Theo dõi thời gian ClickUp tích hợp, thẻ tiện dụng và cảnh báo phụ thuộc, việc sắp xếp công việc và tuân thủ lịch trình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các nhà thiết kế có thể tiến thêm một bước với Mẫu nhiệm vụ danh mục đầu tư thiết kế ClickUp, bao gồm hình thu nhỏ trực quan, thẻ trạng thái, thời hạn và ghi chú của khách hàng — tất cả ở một nơi.

Bạn cần tập trung nội dung danh mục đầu tư trong một môi trường linh hoạt và hợp tác? Sử dụng ClickUp Docs để lưu trữ tất cả các thiết kế, tiến độ, nghiên cứu điển hình và lời chứng thực của khách hàng của bạn ở một nơi.

Bạn có thể nhúng các phương tiện truyền thông đa dạng — hình ảnh, video, thậm chí danh sách công việc — để giới thiệu công việc của mình một cách trực quan, giúp danh mục đầu tư của bạn trở nên hấp dẫn và giàu thông tin hơn. Việc cấu trúc nội dung cũng rất đơn giản, với sự hỗ trợ cho các trang lồng nhau và trang con cho phép bạn sắp xếp danh mục đầu tư theo dự án, kỹ năng hoặc danh mục, giúp người xem dễ dàng tìm thấy các ví dụ phù hợp. Vì vậy, bạn có thể thêm các phần cho lời chứng thực, số liệu hoặc quy trình làm việc đằng sau hậu trường để kể câu chuyện đầy đủ, không chỉ hiển thị sản phẩm cuối cùng.

Làm cho danh mục đầu tư của bạn trở nên tinh tế và hấp dẫn về mặt thị giác với các băng rôn được mã hóa màu, các tùy chọn kiểu dáng nâng cao và tính năng chỉnh sửa trực tiếp trong ClickUp Docs

Tài liệu đặc biệt hữu ích cho việc cộng tác. Các nhóm có thể đồng chỉnh sửa tài liệu trong thời gian thực, để lại nhận xét và đề xuất thay đổi — lý tưởng cho việc đồng tác giả các bản tường thuật dự án hoặc tinh chỉnh nội dung trước khi xuất bản. Tài liệu có thể được chia sẻ công khai mà không cần đăng nhập, do đó, việc gửi danh mục đầu tư của bạn để thu hút khách hàng hoặc cộng tác viên trở nên dễ dàng.

Bạn có thể liên kết Tài liệu trực tiếp với các Nhiệm vụ hoặc dự án ClickUp cụ thể trong ClickUp, giúp mọi thứ luôn kết nối và dễ dàng truy cập. Các công cụ phản hồi và kiểm soát phiên bản tích hợp đảm bảo danh mục đầu tư của bạn luôn được cập nhật và phù hợp với công việc đang tiến hành.

📌 Ví dụ: một nhà thiết kế có thể sử dụng ClickUp Docs để viết tóm tắt dự án, nhúng các bản thiết kế trực quan và liên kết đến các sản phẩm cuối cùng. Sau đó, nhóm có thể xem xét và bình luận, và sau khi hoàn thiện, tài liệu có thể được chia sẻ như một phần của danh mục đầu tư công khai hoặc tích hợp vào mẫu theo dõi dự án rộng hơn.

Đối với các chuyên gia muốn kể câu chuyện đằng sau một dự án hoặc viết bản tóm tắt dự án hoặc tiểu sử cá nhân, hãy thử ClickUp Brain — AI công việc hoàn chỉnh và theo ngữ cảnh nhất trên hành tinh. Nó được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc Clickup của bạn, có kiến thức về công việc của bạn và đóng vai trò như Trợ lý Viết AI của bạn. Đây là cách tốt nhất để đặt nội dung danh mục đầu tư của bạn vào ngữ cảnh, tạo, tinh chỉnh và bản địa hóa.

Sử dụng trợ lý viết AI của ClickUp Brain để tạo, chỉnh sửa, hiệu đính và tóm tắt nội dung cho danh mục đầu tư của bạn

Chỉ cần nhập một câu lệnh, công cụ này sẽ giúp bạn soạn thảo các phần danh mục đầu tư thực sự giống với bạn, đồng thời giữ cho nội dung sắc nét, tự tin và không có lỗi chính tả.

Trình quản lý kiến thức AI của ClickUp cũng có thể trả lời ngay lập tức các câu hỏi về bất kỳ dự án, tài liệu và kiến thức của nhóm bạn. Đối với những người tạo danh mục đầu tư, điều này có nghĩa là bạn có thể nhanh chóng tìm thấy các nghiên cứu điển hình, kết quả dự án hoặc phản hồi của khách hàng từ không gian làm việc của mình, từ đó hợp lý hóa cách trình bày và cập nhật nội dung danh mục đầu tư của bạn.

Đặt câu hỏi cho ClickUp AI từ dữ liệu không gian làm việc của bạn và nhận ngay những thông tin chi tiết và đề xuất để nâng cao danh mục đầu tư của bạn

📮ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết cho công việc. Chỉ 27% cho rằng việc này dễ dàng, còn lại đều gặp một số khó khăn, trong đó 23% cho rằng việc này rất khó. Khi kiến thức nằm rải rác trong các email, trò chuyện và các công cụ khác, thời gian bị lãng phí sẽ tăng lên nhanh chóng. Với ClickUp, bạn có thể biến email thành các nhiệm vụ có thể theo dõi, liên kết các cuộc trò chuyện với nhiệm vụ, nhận câu trả lời từ AI và hơn thế nữa trong một không gian làm việc duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tức là hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

Vậy, các tính năng của ClickUp có ý nghĩa gì đối với bạn?

Bạn không chỉ có một nơi để trưng bày các tác phẩm đã hoàn thành — ClickUp còn cho phép bạn nêu bật quá trình, sự hợp tác và chiến lược của mình thông qua quản lý danh mục đầu tư sản phẩm thông minh. Chia sẻ cập nhật trong thời gian thực, mời phản hồi và giữ mọi thứ được tổ chức với AI.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập Trình tự động ClickUp tùy chỉnh để quét các công việc đã hoàn thành được đánh dấu là "Khách hàng đã phê duyệt" và sử dụng hệ thống xếp hạng Trường Tùy chỉnh, chẳng hạn như "Tác động", "Sáng tạo" hoặc "Sự hài lòng của khách hàng" để đánh giá từng dự án. Chỉ những công việc đáp ứng ngưỡng chất lượng của bạn (ví dụ: 4 sao trở lên) mới kích hoạt tác nhân tự động tạo bản nháp Tài liệu ClickUp cho danh mục đầu tư của bạn, kèm theo tóm tắt và hình ảnh do AI tạo. Bằng cách đó, danh mục đầu tư của bạn sẽ luôn được sắp xếp gọn gàng, không lộn xộn.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Theo dõi tiến độ của từng dự án trong thời gian thực, thêm các cột mốc, đặt thời hạn và trực quan hóa quy trình làm việc của bạn để thể hiện kỹ năng quản lý dự án của bạn với các khách hàng tiềm năng

Quay video giải thích nhanh với ClickUp Clips để giới thiệu các bước thực hiện dự án hoặc các lựa chọn thiết kế

Tạo Wiki bằng ClickUp Docs để ghi lại quá trình, nguồn cảm hứng hoặc nghiên cứu điển hình của bạn ở định dạng có thể chia sẻ

Cộng tác ngay lập tức với đồng nghiệp hoặc khách hàng bằng ClickUp Chat mà không cần chuyển đổi công cụ

Tự động hóa các công việc quản lý dự án thường ngày, chẳng hạn như tạo bản tóm tắt nhiệm vụ theo thời gian thực, cập nhật tiến độ và các mục hành động bằng cách sử dụng quản lý dự án dựa trên AI qua ClickUp Brain

Dự báo thời hạn dự án, xác định các trở ngại tiềm ẩn và đề xuất phân công nhiệm vụ tối ưu với ClickUp AI Agents

Thu thập phản hồi hoặc bản tóm tắt sáng tạo mới bằng cách sử dụng Biểu mẫu ClickUp có thể tùy chỉnh được liên kết trực tiếp với Nhiệm vụ

Giới hạn của ClickUp

Các tài liệu và mẫu danh mục đầu tư nặng hơn có thể mất nhiều thời gian hơn để tải

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (5.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên Reddit viết:

ClickUp Brain giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi biết có những công cụ AI miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc liên tục chuyển đổi giữa các tab rất tốn thời gian. Và thành thật mà nói, khi tôi đang tập trung làm việc, đây là việc cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết bài vì tôi làm trong ngành nội dung. Nó còn chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự hữu ích cho tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật dễ thương!

ClickUp Brain giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại. Tôi biết có những công cụ AI miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc liên tục chuyển đổi giữa các tab rất tốn thời gian. Và thành thật mà nói, khi tôi đang tập trung làm việc, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết bài vì tôi làm trong ngành nội dung. Nó còn chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một tính năng khác thực sự hữu ích với tôi là Tài liệu. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật dễ thương!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo danh mục thiết kế bằng Bảng trắng ClickUp! Từ tạo hình ảnh AI đến ghi chú khách hàng trực tiếp vào bảng, Bảng trắng có thể được sử dụng như một trang danh mục đầu tư để bạn thể hiện sự sáng tạo của mình với nỗ lực tối thiểu. Bạn cũng có thể chia sẻ Bảng trắng của mình ngay lập tức, nhúng vào Công việc, xuất dưới dạng PDF hoặc thậm chí trò chuyện trực tiếp trên đó. Nó giống như một bản lý lịch trực quan, sống động, có thể trả lời và giúp mọi người luôn cập nhật thông tin.

2. Durable (Tốt nhất để tạo/lập danh mục đầu tư ngay lập tức bằng AI)

qua Durable

Durable là một trình tạo trang web danh mục đầu tư sử dụng AI để tạo danh mục đầu tư trực tuyến được cá nhân hóa chỉ với vài cú nhấp chuột. Nó kết hợp các yếu tố thiết yếu trong kinh doanh như lập hóa đơn, quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) và thậm chí cả tự động hóa tiếp thị cơ bản — tất cả từ một bảng điều khiển gọn gàng, không lộn xộn.

Nền tảng này cung cấp nhiều mẫu danh mục đầu tư. Nó hỗ trợ xuất và xuất bản liền mạch trên nhiều định dạng, phù hợp cho các freelancer và chuyên gia sáng tạo muốn có một giải pháp nhanh chóng, linh hoạt để xây dựng và cập nhật danh mục đầu tư trực tuyến của họ.

Các tính năng tốt nhất và bền bỉ

Tạo trang web danh mục đầu tư chỉ bằng vài cú nhấp chuột — AI sẽ xử lý thiết kế, bố cục và nội dung ban đầu

Tối ưu hóa tìm kiếm với các công cụ SEO tích hợp, không cần thiết lập thủ công

Bảo vệ trang web của bạn bằng SSL, phòng thủ DDoS và phân phối nội dung toàn cầu

Thêm các tính năng tùy chỉnh như công cụ lập lịch và lời chứng thực để tăng mức độ tương tác

Giới hạn lâu dài

Các thiết kế do AI tạo ra cung cấp ít tùy chọn tùy chỉnh hơn so với các trình tạo trang web truyền thống. Điều này có thể giới hạn khả năng kiểm soát sáng tạo đối với bố cục

Giá cả hợp lý

Bắt đầu: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và phản hồi đáng tin cậy

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Durable?

Một đánh giá từ G2 cho biết:

Nó tạo ra một trang web chỉ trong năm phút. Nếu bạn muốn cập nhật trang web, bạn không thể chỉnh sửa phiên bản hiện có, mà phải tạo một dự án mới và làm lại từ đầu.

Nó tạo ra một trang web chỉ trong năm phút. Nếu bạn muốn cập nhật trang web, bạn không thể chỉnh sửa phiên bản hiện có, mà phải tạo một dự án mới và làm lại từ đầu.

📖 Đọc thêm: Mẫu hướng dẫn phong cách để quảng bá thương hiệu của bạn

3. WIX ADI (Tốt nhất cho thiết kế hướng dẫn bằng AI để dễ dàng xây dựng danh mục đầu tư)

qua WIX ADI

Bạn muốn xây dựng một danh mục đầu tư phản ánh phong cách công việc sáng tạo nhưng chuyên nghiệp của mình mà không cần thuê nhà phát triển? Wix là trình tạo trang web danh mục đầu tư thân thiện với người dùng, tạo ra các danh mục đầu tư kỹ thuật số sẵn sàng xuất bản, kết hợp tự do thiết kế với tự động hóa thông minh.

Trình tạo trang web dựa trên AI của nó bắt đầu bằng cách hỏi một vài câu hỏi — bạn làm công việc sáng tạo nào và sở thích thẩm mỹ của bạn là gì — sau đó tạo bố cục trang web tùy chỉnh. Bạn cũng không bị giới hạn trong một chủ đề; Wix cho phép bạn toàn quyền điều chỉnh, thử nghiệm và mở rộng không gian trực tuyến của mình.

Nó cũng cung cấp các tính năng nâng cao như công cụ đặt lịch hẹn với khách hàng, thương mại điện tử, lưu trữ video và tùy chỉnh SEO.

Các tính năng tốt nhất của WIX ADI

Chọn từ hơn 900 mẫu sẵn có để xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với thương hiệu của bạn

Tùy chỉnh mọi yếu tố thiết kế với giao diện trực quan, giúp bạn dễ dàng kiểm soát mọi thứ

Áp dụng các kiểu phông chữ và bảng màu sắc tuyệt đẹp để trang web của bạn trở nên hấp dẫn hơn

Thêm hiệu ứng chuyển động khi vào trang và bộ lọc hình ảnh để thu hút sự chú ý của người xem

Giới hạn của WIX ADI

Một số tích hợp ứng dụng của bên thứ ba cần thêm các bước thiết lập

Giá cả của WIX ADI

Light : 17 USD/tháng cho mỗi người dùng

Cơ bản : 29 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 36 USD/tháng cho mỗi người dùng

Business Elite: 159 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về WIX ADI

G2: 4.2/5 (1.690+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (10.360+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về WIX ADI?

Đánh giá từ Capterra nội dung như sau:

Tổng quan, trải nghiệm của tôi với Wix là 8/10. Nó hoàn hảo cho một trang web dành cho người mới bắt đầu và dễ học cũng như tự xây dựng.

Tổng quan, trải nghiệm của tôi với Wix là 8/10. Nó hoàn hảo cho một trang web dành cho người mới bắt đầu và dễ học cũng như tự xây dựng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Có trang web cá nhân có thể tăng đáng kể khả năng hiển thị trực tuyến của bạn và giúp bạn thu hút nhiều khách hàng hơn. Không giống như chỉ dựa vào các nền tảng mạng xã hội, trang web cá nhân cho phép bạn giới thiệu công việc của mình một cách có cấu trúc và chuyên nghiệp, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và hiểu về các dịch vụ của bạn. Cách tiếp cận tập trung này không chỉ thể hiện sự cam kết của bạn đối với công việc mà còn mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách truy cập muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ của bạn.

4. 10Web (Tốt nhất để tạo/lập danh mục đầu tư được cải tiến bằng AI cho WordPress)

qua 10Web

10Web là kết quả của sự kết hợp giữa WordPress và tự động hóa để mang lại hiệu quả cao. Nó cung cấp sự linh hoạt của WordPress với studio thiết kế không cần mã, cho phép bạn mô tả tầm nhìn của mình và để AI thực hiện công việc cho bạn.

Sau khi trang web danh mục đầu tư độc đáo của bạn được tạo, bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn bằng các công cụ WordPress. Ngoài ra, trang web được lưu trữ trên Google Cloud, có nghĩa là nhanh, an toàn và đáng tin cậy. Dựa trên Elementor, trình chỉnh sửa kéo và thả cho phép bạn kiểm soát việc tùy chỉnh mọi khía cạnh của chủ đề đã chọn cho trang web của bạn.

10 tính năng tốt nhất của Web

Tinh chỉnh văn bản, hình ảnh và bố cục với AI Co-Pilot

Tận hưởng thiết kế đáp ứng được tối ưu hóa cho thiết bị di động và các tính năng bảo mật nâng cao

Tạo nội dung được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm để có thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm

Quản lý trang web của bạn với các bản cập nhật tự động, dịch vụ lưu trữ chuyên nghiệp và hỗ trợ được cung cấp bởi Google Cloud

giới hạn của 10Web

Các thiết kế ban đầu do AI tạo ra có thể cần điều chỉnh thêm để phù hợp với tầm nhìn cụ thể của bạn

giá cả của 10Web

AI Starter: $20/tháng

AI Premium: $30/tháng

AI Ultimate: $45/tháng

đánh giá và nhận xét của 10Web

G2: 4.6/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 3.7/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về 10Web?

Một đánh giá từ G2 nêu bật cả ưu và nhược điểm:

Mọi thứ đều dễ dàng, không cần mã hóa và bạn có thể hoàn thành công việc của mình mà không gặp khó khăn như trước đây, dễ triển khai và các tính năng tuyệt vời cho phép bạn điều chỉnh trang web theo ý muốn […] bảng điều khiển đôi khi khó mở

Mọi thứ đều dễ dàng, không cần mã hóa và bạn có thể hoàn thành công việc của mình mà không gặp khó khăn như trước đây, dễ triển khai và các tính năng tuyệt vời cho phép bạn điều chỉnh trang web theo ý muốn […] bảng điều khiển đôi khi khó mở

5. PortfolioBox (Tốt nhất cho danh mục đầu tư tập trung vào hình ảnh, đẹp mắt)

qua Portfoliobox

Bạn cảm thấy nhàm chán với những hình thu nhỏ được sắp xếp theo lưới trong danh mục đầu tư của mình? Portfoliobox được thiết kế đặc biệt cho những người làm công việc sáng tạo — nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, họa sĩ minh họa và thậm chí cả nghệ sĩ trang điểm — và đặt việc kể chuyện bằng hình ảnh vào trung tâm của nền tảng này. Các mẫu của nó được thiết kế để công việc của bạn trở nên sống động, với các tùy chọn bố cục giống như các phòng trưng bày được sắp xếp cẩn thận hơn là các trang web được tạo sẵn.

Trình tạo danh mục đầu tư trực tuyến là một công cụ toàn diện đáng ngạc nhiên: bạn có thể quản lý đặt hàng của khách hàng, bán bản in hoặc sản phẩm và thậm chí viết blog từ cùng một bảng điều khiển. Các tính năng thương mại điện tử và lập lịch cũng được tích hợp sẵn, vì vậy bạn sẽ không cần plugin hoặc công cụ bổ sung để vận hành kinh doanh.

Các tính năng tốt nhất của PortfolioBox

Bán sản phẩm kỹ thuật số hoặc vật lý với các tính năng cửa hàng tích hợp và nhiều tùy chọn thanh toán

Quản lý đặt chỗ cho các sự kiện, lớp học hoặc dịch vụ với tính năng theo dõi tình trạng sẵn sàng theo thời gian thực

Chọn từ các mẫu danh mục đầu tư dự án và thêm nội dung như thư viện, CV hoặc nhạc — không cần mã hóa

Tăng khả năng hiển thị với SEO tự động để giúp khách hàng tìm thấy công việc của bạn trên mạng

Giới hạn của PortfolioBox

Trình tạo trang web danh mục đầu tư hoạt động tốt nhất cho các nghệ sĩ solo và doanh nghiệp nhỏ, nhưng có thể không phù hợp với các hoạt động quy mô lớn hơn

Giá cả của PortfolioBox

Miễn phí

Cá nhân : 10,9 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: 19,9 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về PortfolioBox

G2: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về PortfolioBox?

Một đánh giá từ G2 cho biết:

Tôi thích có rất nhiều lựa chọn về phong cách và bố cục thư viện để bạn có thể thực sự chọn không chỉ những gì phù hợp nhất với phong cách tác phẩm của mình mà còn phù hợp với từng bộ sưu tập hoặc dự án khác nhau... Tính năng tự động lưu có thể hơi trục trặc trên các thiết bị khác nhau – nhưng chắc chắn hoạt động ổn định trên trình duyệt máy tính để bàn.

Tôi thích có rất nhiều lựa chọn về phong cách và bố cục thư viện để bạn có thể thực sự chọn không chỉ những gì phù hợp nhất với phong cách tác phẩm của mình mà còn phù hợp với từng bộ sưu tập hoặc dự án khác nhau... Tính năng tự động lưu có thể hơi trục trặc trên các thiết bị khác nhau – nhưng chắc chắn hoạt động ổn định trên trình duyệt máy tính để bàn.

6. Framer AI (Tốt nhất để tạo danh mục đầu tư tương tác từ văn bản)

qua Framer AI

Đây là công cụ dành cho những người sáng tạo muốn vươn ra thế giới mà không mất đi bản sắc của mình. Framer giúp bạn dễ dàng tạo danh mục đầu tư đa ngôn ngữ, tương tác từ các văn bản đơn giản. AI tạo ra toàn bộ các phần, bố cục và tương tác trông như được mã hóa thủ công bởi một nhà thiết kế cực kỳ năng suất.

Tính năng nổi bật của nó là cách xử lý bản địa hóa. Thay vì dịch thuật cứng nhắc hoặc cách diễn đạt máy móc, Framer giúp bạn xây dựng các phiên bản trang web dành riêng cho từng khu vực trong khi vẫn giữ nguyên giọng điệu và sắc thái của nội dung gốc.

Các tính năng tốt nhất của Framer AI

Dịch trang web của bạn ngay lập tức với AI giữ nguyên giọng điệu thương hiệu và phong cách khu vực

Cải thiện bản sao của bạn với các cải tiến chỉ bằng một cú nhấp chuột cho nội dung mới hoặc hiện có

Tùy chỉnh kết quả AI bằng cách cài đặt tông màu, ngữ cảnh và từ ngữ ưa thích

Kiểm soát bố cục, hoạt ảnh và tính tương tác đến từng chi tiết

Giới hạn của Framer AI

Các tính năng nâng cao như thành phần AI tùy chỉnh cần một chút thời gian để thành thạo

Giá cả của Framer AI

Mini: $10/tháng cho mỗi trang web

Cơ bản: $20/tháng cho mỗi trang web

Pro: $40/tháng cho mỗi trang web

Startup : $75/tháng cho mỗi trang web

Scaleup : $200/tháng cho mỗi trang web

Kinh doanh: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Framer AI

G2: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Framer AI?

Một đánh giá từ G2 cho biết:

Framer mang đến cho tôi sự kết hợp hoàn hảo giữa tự do thiết kế và sức mạnh phát triển. Tôi có thể xây dựng các trang web tương tác, phản hồi nhanh mà không cần chạm vào một dòng mã backend nào.

Framer mang đến cho tôi sự kết hợp hoàn hảo giữa tự do thiết kế và sức mạnh phát triển. Tôi có thể xây dựng các trang web tương tác, phản hồi nhanh mà không cần chạm vào một dòng mã backend nào.

7. Webflow (Tốt nhất cho khả năng kiểm soát trực quan mạnh mẽ, không cần mã đối với thiết kế danh mục đầu tư)

qua Webflow

Webflow AI được xây dựng trên nguyên tắc phát triển trực quan. Nó cho phép các nhà sáng tạo truy cập trực tiếp vào các khối xây dựng cốt lõi của web — HTML, CSS và JavaScript — nhưng thông qua một giao diện giống phần mềm quản lý dự án thiết kế hơn là một trình tạo trang web truyền thống.

Bạn có thể tạo cấu trúc nội dung tùy chỉnh (ví dụ: nghiên cứu điển hình với bố cục độc đáo, thư viện hình ảnh động hoặc thư viện dự án có thể lọc) mà không cần viết mã backend. Hoạt ảnh dựa trên dòng thời gian, cung cấp cho các nhà thiết kế chuyển động và người kể chuyện bằng hình ảnh các công cụ để xây dựng các tương tác mượt mà mà không cần dựa vào nhóm phát triển.

Các tính năng tốt nhất của Webflow

Tự động tạo mã sạch, có ý nghĩa và lưu trữ trên cơ sở hạ tầng phân phối toàn cầu

Tạo tiêu đề, lời kêu gọi hành động (CTA) và cấu trúc bài viết blog bằng AI phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn

Tăng tốc quy trình làm việc của bạn với SEO tự động và tổ chức nội dung thông minh

Phân tích tương tác của người truy cập bằng các thông tin phân tích AI để tăng cường tác động của trang web

Mở rộng danh mục đầu tư của bạn từ đơn giản đến nâng cao với quyền kiểm soát hoàn toàn về thiết kế và tính năng

Giới hạn của Webflow

Bạn sẽ cần một chút thời gian để làm quen với các tính năng AI và học cách sử dụng chúng hiệu quả

Chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc rất nhiều vào mức độ bạn mô tả rõ ràng những gì bạn muốn

Giá cả của Webflow

Miễn phí

Cơ bản: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng

CMS: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Webflow

G2: 4.4/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (250+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Webflow?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Trải nghiệm của tôi với Webflow nói chung là rất tích cực và tuyệt vời! Tôi thích Webflow vì nó rất đa dạng trong khả năng cung cấp các dịch vụ ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi rất hài lòng với Webflow và cảm thấy nó là một ngôi sao trong lĩnh vực của mình. Đối với người mới bắt đầu, đây không phải là công cụ thiết kế dễ học nhất nếu họ chưa có kinh nghiệm sử dụng.

Trải nghiệm của tôi với Webflow nói chung là rất tích cực và tuyệt vời! Tôi thích Webflow vì nó rất đa dạng trong khả năng cung cấp các dịch vụ ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi rất hài lòng với Webflow và cảm thấy nó là một ngôi sao trong lĩnh vực của mình. Đối với người mới bắt đầu, đây không phải là công cụ thiết kế dễ học nhất nếu họ chưa có kinh nghiệm sử dụng.

8. Canva (Tốt nhất để thiết kế danh mục đầu tư trực quan nhanh chóng và dễ dàng với các mẫu)

qua Canva

Trình tạo trang web danh mục đầu tư miễn phí của Canva tận dụng các công cụ AI (Magic Studio™) để thiết kế dễ dàng bằng cách kéo và thả, cung cấp hàng trăm mẫu danh mục đầu tư có thể tùy chỉnh. Bạn có thể nhanh chóng tập hợp một danh mục đầu tư kỹ thuật số với các ảnh, video và đồ họa có sẵn, đồng thời xuất bản trực tuyến với tên miền Canva miễn phí hoặc tên miền tùy chỉnh.

Chọn từ hơn 50.000 mẫu thiết kế đồ họa và tùy chỉnh chúng bằng thư viện tài nguyên phong phú của Canva. Trình tạo danh mục đầu tư trực tuyến này loại bỏ các rào cản kỹ thuật đồng thời giữ quyền kiểm soát sáng tạo trong tay bạn.

Các tính năng tốt nhất của Canva

Áp dụng thương hiệu tùy chỉnh với các công cụ cho logo, màu sắc và phông chữ bằng Bộ công cụ thương hiệu

Chỉnh sửa ảnh ngay lập tức với các công cụ AI như Background Remover và Photo Enhancer

Cộng tác trong thời gian thực trên danh mục đầu tư được chia sẻ với các thành viên trong nhóm ở mọi nơi

Truy cập hàng triệu hình ảnh stock, biểu tượng và yếu tố thiết kế trực tiếp trong nền tảng

Giới hạn của Canva

Các tính năng chỉnh sửa vector và quản lý lớp nâng cao bị giới hạn so với phần mềm thiết kế chuyên nghiệp

Một số yếu tố mẫu có tùy chọn tùy chỉnh hạn chế ngay cả đối với các gói trả phí

Giá cả của Canva

Miễn phí

Pro : $15/tháng cho mỗi người

Nhóm : 10 USD/tháng cho mỗi người (tối thiểu 3 người)

Enterprise : Giá tùy chỉnh

Giáo dục: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Canva

G2: 4.7/5 (4.500+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (12.730+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Canva?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm tốt nhất của Canva là số lượng mẫu mà nó cung cấp cùng với rất nhiều tùy chọn để tùy chỉnh. Nó cho phép bạn tạo và tùy chỉnh bất kỳ thiết kế nào bạn muốn làm việc, cho dù bạn cần tạo một thiết kế đơn giản để đăng trên mạng xã hội hay một bản lý lịch mà bạn đang muốn tạo.

Điểm tuyệt vời nhất của Canva là số lượng mẫu mà nó cung cấp cùng với vô số tùy chọn để tùy chỉnh. Nó cho phép bạn tạo và tùy chỉnh bất kỳ thiết kế nào bạn muốn làm việc, cho dù bạn cần tạo một thiết kế đơn giản để đăng trên mạng xã hội hay một bản lý lịch mà bạn đang muốn tạo.

9. Decktopus (Tốt nhất cho danh mục đầu tư kiểu trình bày dựa trên AI)

qua Decktopus

Decktopus nổi bật nhờ đặt AI vào trung tâm của thiết kế trình bày. Trong khi các công cụ khác tập trung vào các mẫu, Decktopus sử dụng các thuật toán thông minh để xử lý các quyết định thiết kế phức tạp.

Điều này có nghĩa là bạn có thể tập trung năng lượng vào việc tạo ra nội dung hấp dẫn trong khi AI xử lý các yếu tố hình ảnh, bố cục và định dạng.

Công cụ này rất hữu ích cho các nhóm bán hàng và nhà tổ chức sự kiện, những người cần tạo ra các bản trình bày đẹp mắt một cách nhanh chóng. Hệ thống AI của nó học hỏi từ các đầu vào và sở thích của bạn, đề xuất bố cục và các yếu tố thiết kế phù hợp với thương hiệu và phong cách cá nhân của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Decktopus

Tạo danh mục đầu tư năng động với hơn 100 ví dụ danh mục đầu tư chuyên nghiệp để lấy cảm hứng

Chọn chủ đề và phong cách phù hợp với thương hiệu của bạn, với các đề xuất phông chữ và màu sắc thông minh

Nhận phản hồi tức thì về cách trình bày, từ tốc độ đến ngôn ngữ cơ thể

Nhúng biểu mẫu tương tác vào slide để thu thập phản hồi và thu hút khách hàng tiềm năng

Giới hạn của Decktopus

Người dùng lần đầu tiên có thể mất một chút thời gian để làm quen với tất cả các tùy chọn tùy chỉnh AI

Giá cả của Decktopus

Pro: 24,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 49,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Decktopus

G2: 4.4/5 (60+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (60+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Decktopus?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

So với PowerPoint, việc tùy chỉnh mẫu rất dễ dàng. Sau khi chọn kiểu và màu sắc, bạn đã sẵn sàng bắt đầu. Tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút để tùy chỉnh mẫu. Lựa chọn hình ảnh có sẵn bị giới hạn. Nhưng với rất nhiều hình ảnh và minh họa miễn phí có sẵn trên mạng, đây không phải là vấn đề lớn.

So với PowerPoint, việc tùy chỉnh mẫu rất dễ dàng. Sau khi chọn kiểu và màu sắc, bạn đã sẵn sàng bắt đầu. Tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút để tùy chỉnh mẫu. Lựa chọn hình ảnh có sẵn bị giới hạn. Nhưng với rất nhiều hình ảnh và minh họa miễn phí có sẵn trên mạng, đây không phải là vấn đề lớn.

10. Hostinger (Tốt nhất cho dịch vụ lưu trữ và xây dựng danh mục đầu tư tất cả trong một với giá cả phải chăng)

qua Hostinger

Hostinger là một nền tảng web đơn giản, cung cấp cho các nhà sáng tạo chính xác những gì họ cần để xây dựng một danh mục đầu tư chuyên nghiệp, vững chắc mà không biến quá trình này thành một công việc toàn thời gian. Nền tảng này nhanh chóng, giá cả phải chăng và được tối ưu hóa một cách mới mẻ.

Nó mang đến cấu trúc thực tế mà không gây quá tải cho các nghệ sĩ, freelancer và nhà thiết kế, những người thích dành thời gian sáng tạo hơn là loay hoay với sự hỗn loạn phía sau. Với thiết lập tất cả trong một, bạn sẽ có ngay dịch vụ lưu trữ, trình tạo trang web gọn gàng và trực quan, các công cụ SEO cơ bản và các tính năng bảo mật thiết yếu.

Các tính năng tốt nhất của Hostinger

Quản lý trang web của bạn một cách dễ dàng với bảng điều khiển hPanel tùy chỉnh

Yêu cầu tên miền miễn phí và chuyển đổi trang web suôn sẻ với các kế hoạch được lựa chọn

Bảo mật trang web của bạn với SSL, bảo vệ DDoS và giám sát 24/7

Cung cấp hiệu suất nhanh trên toàn cầu với cơ sở hạ tầng máy chủ đa lục địa

Giới hạn của Hostinger

Không có hỗ trợ qua điện thoại và một số chiêu bán thêm trong quá trình thanh toán có thể khiến bạn cảm thấy hơi quá mức

Giá cả của Hostinger

Trình tạo website cao cấp: $11.99/tháng

Trình tạo trang web kinh doanh: 13,99 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Hostinger

G2: 4.4/5 (708+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (302+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hostinger?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Giá thấp, dịch vụ một cửa cho mua tên miền, lưu trữ, email và trình tạo trang web Chuyển tên miền dễ dàng Hỗ trợ khách hàng tốt Giao diện trực quan Phân tích trang web phức tạp. Lựa chọn mẫu có thể tốt hơn Cài đặt email phức tạp Có thể tích hợp nhiều hơn, đặc biệt là cho thương mại điện tử.

Giá thấp, dịch vụ một cửa cho mua tên miền, lưu trữ, email và trình tạo trang web Chuyển tên miền dễ dàng Hỗ trợ khách hàng tốt Giao diện trực quan Phân tích trang web phức tạp. Lựa chọn mẫu có thể tốt hơn Cài đặt email phức tạp Có thể tích hợp nhiều hơn, đặc biệt là cho thương mại điện tử.

Thể hiện công việc tốt nhất của bạn với ClickUp

Để xây dựng một danh mục đầu tư kỹ thuật số ấn tượng, bạn cần nhiều hơn là chỉ tập hợp những công việc tốt nhất của mình. Bạn cần những công cụ phù hợp để sắp xếp, giới thiệu và chia sẻ các dự án sáng tạo của mình một cách hiệu quả.

ClickUp cung cấp một không gian làm việc thống nhất, nơi bạn và nhóm của bạn có thể xây dựng các danh mục đầu tư ấn tượng phù hợp với mục tiêu của mình đồng thời theo dõi tiến độ thực tế.

Sử dụng các tính năng có thể tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh cấu trúc và cách trình bày danh mục đầu tư của mình để phù hợp với nhu cầu cụ thể, cho dù bạn đang quản lý danh mục dự án, bộ sưu tập sản phẩm hay công việc sáng tạo. Với các công cụ cộng tác mạnh mẽ, bạn có thể thu thập phản hồi, điều chỉnh ưu tiên và giữ mọi người đồng bộ trong suốt quá trình tạo/lập danh mục đầu tư.

