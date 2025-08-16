Jotform và Typeform: Trình tạo biểu mẫu nào phù hợp với bạn?

Bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa Jotform và Typeform?

Cả hai đều có danh tiếng vững chắc trong việc giúp các nhóm tạo ra các biểu mẫu đẹp mắt, thiết thực, nhưng cách tiếp cận của họ khác nhau đáng kể.

Trong khi Jotform cung cấp các tính năng tinh vi, mẫu và logic biểu mẫu nâng cao, Typeform ưu tiên thiết kế thanh lịch, thân thiện với người dùng và trải nghiệm trò chuyện hơn.

Thoạt nhìn, cả hai đều ngang nhau. Tuy nhiên, khi phải xử lý nhiều dự án, tạo mẫu biểu mẫu phản hồi hoặc quản lý tương tác với khách hàng, công cụ biểu mẫu bạn sử dụng phải thuận tiện và phù hợp với công việc của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh những điểm khác biệt thực sự giữa Typeform và Jotform. Và nếu bạn đang tìm kiếm Typeform và Jotform, chúng tôi có chính xác những gì bạn cần. ✨

Jotform vs. Typeform: So sánh nhanh

Tính năng / Công cụ Jotform Typeform ClickUp (Bonus) Thiết kế biểu mẫu & giao diện người dùng Biểu mẫu truyền thống, có thể tùy chỉnh cao, nhiều trang, hỗ trợ CSS Dạng hội thoại, mỗi lần một câu hỏi, hiện đại và hấp dẫn Trình tạo biểu mẫu kéo và thả, có thể tùy chỉnh, hỗ trợ hình ảnh và hướng dẫn, tích hợp với quy trình làm việc Logic điều kiện Nâng cao (hiển thị/ẩn trường, thông báo tùy chỉnh, chuyển hướng) Logic Jumps (phân nhánh động, xác thực thông minh) Tích hợp logic điều kiện cho biểu mẫu và quy trình công việc Tích hợp thanh toán hơn 40 cổng thanh toán (Stripe, PayPal, Square, v.v.), thanh toán định kỳ, không có phí bổ sung Stripe, Square (tùy chọn giới hạn) Thanh toán ClickUp gốc không được hỗ trợ, nhưng có thể kết nối qua tích hợp Phân tích & Báo cáo Phân tích tích hợp, báo cáo trực quan, xuất sang Excel/Sheets Phân tích cơ bản, tích hợp với Google Analytics & Facebook Pixel Bảng điều khiển tùy chỉnh, báo cáo khảo sát, thông tin chi tiết dựa trên AI Tích hợp Google Trang tính, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, v.v. Google Trang tính, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, v.v. hơn 1.000 tích hợp, tự động hóa, kết nối biểu mẫu với công việc, tài liệu, trò chuyện và hơn thế nữa Hỗ trợ thiết bị di động Biểu mẫu được tối ưu hóa cho thiết bị di động, thu thập dữ liệu ngoại tuyến qua ứng dụng Biểu mẫu thân thiện với thiết bị di động Ứng dụng di động, biểu mẫu có thể truy cập và thực hiện trên thiết bị di động Dễ sử dụng Giàu tính năng, dễ học các tính năng nâng cao Rất dễ sử dụng, thời gian học tập tối thiểu Dễ sử dụng cho các biểu mẫu, cộng với quản lý dự án, tài liệu và tự động hóa trong một nơi Tự động hóa Quy trình làm việc tự động, thông báo qua email, chuyển giao CRM Tự động hóa giới hạn Tự động hóa, kích hoạt và đại lý AI mạnh mẽ trên tất cả các biểu mẫu và công việc Giá (Hàng tháng) Miễn phí, Bronze $39, Silver $49, Gold $129, Enterprise (tùy chỉnh) Cơ bản $29, Plus $59, Business $99, Growth Essential $119, Pro $349, Tùy chỉnh Miễn phí vĩnh viễn; có gói trả phí Phù hợp nhất cho Các nhóm cần biểu mẫu nâng cao, thanh toán và tùy chỉnh sâu Khảo sát, phản hồi và thu thập khách hàng tiềm năng thân thiện với người dùng, hấp dẫn Các nhóm muốn có biểu mẫu + quản lý dự án, tự động hóa, tài liệu, bảng điều khiển và AI — tất cả trong một nền tảng

Jotform là gì?

qua Jotform

Jotform là trình tạo biểu mẫu trực tuyến mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo, quản lý và phân tích biểu mẫu cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Trình tạo biểu mẫu trực tuyến này cho phép người dùng xây dựng và quản lý biểu mẫu dễ dàng bằng giao diện kéo và thả.

Tuy nhiên, khả năng của nó vượt xa quá trình tạo/lập biểu mẫu cơ bản. Trong những năm qua, Jotform đã phát triển thành một nền tảng đa chức năng với các tính năng biểu mẫu nâng cao như ứng dụng biểu mẫu di động, trình chỉnh sửa biểu mẫu PDF, hỗ trợ chữ ký điện tử và tích hợp mạnh mẽ.

Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm và tổ chức muốn tự động hóa việc thu thập dữ liệu và hợp lý hóa quy trình công việc hành chính.

Cho dù là thu thập phản hồi của khách hàng, xử lý thanh toán, tuyển dụng nhân viên mới hay đăng ký người tham dự sự kiện, Jotform cung cấp các công cụ để tạo biểu mẫu chức năng và hấp dẫn về mặt thị giác một cách dễ dàng.

➡️ Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Jotform để thử

Tính năng của Jotform

Jotform cung cấp các công cụ toàn diện để cải thiện quá trình tạo biểu mẫu và thu thập dữ liệu. Các công cụ này giúp đơn giản hóa quá trình tạo, chia sẻ và quản lý biểu mẫu cho các nhóm phần mềm có trình độ kỹ thuật khác nhau. Dưới đây là chi tiết các tính năng của Jotform:

1. Trình tạo biểu mẫu kéo và thả

Giao diện tạo biểu mẫu kéo và thả đơn giản của Jotform cho phép người dùng thiết kế các biểu mẫu tùy chỉnh mà không cần kỹ năng kỹ thuật.

Thêm và tùy chỉnh các trường biểu mẫu, tiện ích và kết nối để đáp ứng nhu cầu của bạn. Ngoài ra, còn có các tùy chọn để đưa các hộp trong văn bản, menu thả xuống, hộp kiểm, trường tải lên tệp và tiện ích vào khung vẽ và sắp xếp lại chúng theo nhu cầu.

Bắt đầu từ đầu hoặc chọn từ hàng ngàn mẫu sẵn sàng sử dụng. Các điều khiển thiết kế nâng cao giúp dễ dàng điều chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với bản sắc thương hiệu của bạn bằng cách tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và cài đặt bố cục — không cần có kiến thức về thiết kế hoặc kỹ thuật.

2. Logic điều kiện

Logic điều kiện cho phép biểu mẫu hiển thị hoặc ẩn các trường một cách động dựa trên câu trả lời của người dùng, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hơn và đẩy nhanh quá trình thu thập dữ liệu.

Với khả năng logic điều kiện của Jotform, bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm người dùng dựa trên phản hồi đầu vào. Điều này cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các trường biểu mẫu, gửi thông báo tùy chỉnh hoặc chuyển hướng người dùng sau khi nộp/gửi, tùy thuộc vào cách họ trả lời các câu hỏi cụ thể.

Sự tương tác năng động này giúp đơn giản hóa quá trình điền biểu mẫu và đảm bảo rằng người trả lời chỉ được hỏi những câu hỏi có liên quan, từ đó giảm tỷ lệ bỏ cuộc và cải thiện độ chính xác của dữ liệu.

3. Tích hợp thanh toán

Jotform hỗ trợ hơn 30 tích hợp cổng thanh toán an toàn, bao gồm Stripe, PayPal và Square.

Bên cạnh tính năng thu tiền tích hợp sẵn, bạn có thể dễ dàng nhận phản hồi của khách hàng và tạo biểu mẫu đơn đặt hàng, trang đăng ký sự kiện, biểu mẫu quyên góp hoặc dịch vụ đăng ký mà không phải trả thêm phí giao dịch từ Jotform.

Công cụ này cũng cho phép bạn cấu hình thanh toán định kỳ, thiết lập hóa đơn hoặc thêm các tùy chọn thuế và vận chuyển trong vòng vài phút.

➡️ Đọc thêm: Câu hỏi khảo sát dịch vụ khách hàng để biến người mua thành người ủng hộ

4. Tương thích với thiết bị di động

Biểu mẫu Jotform được tối ưu hóa cho thiết bị di động, đảm bảo giao diện trực quan cho người dùng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Ngoài ra, ứng dụng Jotform Mobile Forms cho phép người dùng thu thập dữ liệu ngay cả khi không có kết nối mạng. Khi kết nối internet được khôi phục, tất cả các phản hồi sẽ tự động được đồng bộ hóa lên đám mây.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc tại trường, nhà nghiên cứu hoặc nhân viên sự kiện hoạt động trong môi trường kết nối kém.

5. Tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba

Jotform tích hợp với nhiều ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm Google Trang tính, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp và Salesforce. Các tích hợp này cho phép đồng bộ hóa phản hồi tự động, thông báo thời gian thực và chuyển giao giữa các nhóm hoặc công cụ diễn ra suôn sẻ hơn.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các quy trình làm việc tự động, chẳng hạn như chuyển tiếp bài nộp/gửi mới đến CRM hoặc kích hoạt cảnh báo email mà không cần nền tảng tự động hóa bổ sung.

📚 Xem thêm: Cách yêu cầu phản hồi và đánh giá để nâng cao kỹ năng của bạn

6. Phân tích biểu mẫu nâng cao

Jotform bao gồm các công cụ phân tích tích hợp giúp người dùng theo dõi hiệu suất biểu mẫu, tỷ lệ bài nộp/gửi và hành vi của người dùng.

Với báo cáo trực quan và xu hướng phản hồi, xác định các điểm bỏ cuộc, tối ưu hóa câu hỏi để rõ ràng hơn và đưa ra quyết định sáng suốt về cấu trúc và nội dung biểu mẫu. Những thông tin chi tiết này rất quý giá để cải thiện mức độ tương tác và đảm bảo chất lượng dữ liệu.

Giá cả của Jotform

Bắt đầu: Miễn phí

Bronze: $39/tháng

Bạc: $49/tháng

Gold: $129/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

🧠 Thông tin thú vị: Biểu mẫu trực tuyến đầu tiên được tạo ra vào năm 1993 bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ứng dụng Siêu máy tính Quốc gia (NCSA). Biểu mẫu này bao gồm một hộp văn bản duy nhất, cho phép người dùng tìm kiếm tài liệu trên trang web của NCSA.

Typeform là gì?

qua Typeform

Typeform là một nền tảng trực tuyến sáng tạo, biến việc tạo biểu mẫu truyền thống thành một trải nghiệm tương tác, năng động.

Nổi tiếng với các biểu mẫu đẹp mắt, mang tính hội thoại, Typeform cho phép người dùng tạo các khảo sát, câu đố, biểu mẫu liên hệ và thăm dò ý kiến hấp dẫn mà không cần viết một dòng mã nào.

Cho dù là thu thập thông tin chi tiết về khách hàng và phản hồi của người dùng, tiến hành khảo sát ý kiến nhân viên hay thực hiện chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng, Typeform đều giúp tạo ra các biểu mẫu giống như cuộc hội thoại giữa con người hơn là bảng câu hỏi tĩnh.

Hơn nữa, Typeform cung cấp sự kết hợp hấp dẫn giữa tính linh hoạt trong thiết kế, logic có điều kiện và tích hợp liền mạch cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm trình tạo biểu mẫu phù hợp để nâng cao chiến lược thu thập dữ liệu của mình.

Cách tiếp cận độc đáo đối với tương tác người dùng giúp Typeform khác biệt với các trình tạo biểu mẫu truyền thống. Thay vì hiển thị tất cả các câu hỏi cùng một lúc, Typeform hiển thị từng câu hỏi một, mô phỏng luồng đối thoại tự nhiên.

Giao diện hội thoại này giúp biểu mẫu trở nên hấp dẫn hơn và tăng tỷ lệ phản hồi bằng cách giảm tải nhận thức cho người dùng.

➡️ Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Typeform

Tính năng của Typeform

Typeform cung cấp các tính năng để tạo biểu mẫu động và thân thiện với người dùng, phản hồi theo phản hồi của nhân viên. Các tính năng này nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm cá nhân hóa và hấp dẫn hơn.

1. Giao diện hội thoại

Thiết kế của Typeform hiển thị các câu hỏi đồng thời, mô phỏng một cuộc hội thoại. Phương pháp này giúp cải thiện sự tham gia của người dùng và mang lại tỷ lệ hoàn thành cao hơn.

Điểm hấp dẫn cốt lõi của Typeform là bố cục giống như cuộc hội thoại và giao diện thân thiện với người dùng. Bằng cách trình bày các câu hỏi riêng lẻ, trình tạo biểu mẫu của Typeform tạo ra trải nghiệm tập trung và cá nhân cho người trả lời. Cách tiếp cận này lý tưởng cho các biểu mẫu liên hệ, khảo sát sự tham gia của nhân viên và biểu mẫu phản hồi, nơi mà giọng điệu và sự đơn giản rất quan trọng.

2. Logic nhảy

Tính năng Logic Jumps của Typeform giới thiệu xác thực biểu mẫu thông minh và phân nhánh động, cho phép biểu mẫu thích ứng dựa trên câu trả lời trước đó của người trả lời. Điều này giúp người dùng tạo ra trải nghiệm phù hợp, được cá nhân hóa và hợp lý hóa việc thu thập dữ liệu.

Vì vậy, hãy bắt đầu tạo câu đố hoặc biểu mẫu giới thiệu với Logic Jumps để đảm bảo chỉ hiển thị các câu hỏi phù hợp, tiết kiệm thời gian cho cả người dùng và người trả lời.

3. Tích hợp đa phương tiện

Nâng cao chất lượng biểu mẫu của bạn với hình ảnh, video và GIF để tạo ra trải nghiệm trực quan và tương tác phong phú. Điều này đặc biệt hiệu quả cho việc kể chuyện về thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, khảo sát nhân viên hoặc câu đố giới thiệu.

Hỗ trợ đa phương tiện biến các khảo sát tĩnh thành các biểu mẫu hấp dẫn, giúp người dùng luôn tham gia, hoàn hảo để thu thập dữ liệu biểu mẫu chất lượng cao.

4. Mẫu có thể tùy chỉnh và xây dựng thương hiệu

Duy trì tính nhất quán của thương hiệu là điều rất quan trọng, và Typeform cung cấp các tùy chọn mẫu có thể tùy chỉnh để hỗ trợ điều đó.

Từ việc chọn phông chữ và màu sắc riêng cho thương hiệu đến tải lên logo và điều chỉnh kiểu bố cục, bạn có thể tùy chỉnh từng biểu mẫu để phù hợp với bản sắc hình ảnh của mình. Điều này đảm bảo rằng ngay cả nội dung biểu mẫu truyền thống của bạn cũng trông chuyên nghiệp và chỉn chu, như biểu mẫu liên hệ hoặc trang đăng ký.

➡️ Đọc thêm: Các mẫu Typeform hàng đầu để hợp lý hóa việc thu thập thông tin

5. Tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba

Typeform tích hợp với các nền tảng bên thứ ba phổ biến như Google Trang tính, Slack, HubSpot và Mailchimp, giúp tự động hóa quy trình làm việc và quản lý dữ liệu thu thập được một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, đồng bộ hóa các phản hồi một cách liền mạch để phân tích, kích hoạt email hoặc đẩy khách hàng tiềm năng vào CRM của bạn. Các tích hợp này hỗ trợ các quyết định kinh doanh thông minh hơn và hành động thời gian thực dựa trên dữ liệu thu thập được.

6. Biểu mẫu và phản hồi không giới hạn

Đối với người dùng gói trả phí, Typeform cung cấp tính linh hoạt để tạo biểu mẫu không giới hạn với số lượng phản hồi không giới hạn, phù hợp cho các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô và các nhóm đang phát triển.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi chạy nhiều chiến dịch đồng thời hoặc quản lý các cuộc khảo sát toàn công ty mà không có hạn chế.

Giá cả của Typeform

Gói Cơ bản: $29/tháng

Ưu đãi: $59/tháng

Kinh doanh: 99 USD/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Gói Phát Triển Cơ Bản: $119/tháng

Gói Growth Pro: $349/tháng

Tùy chỉnh tăng trưởng: Giá tùy chỉnh

Jotform và Typeform: So sánh tính năng

Khi chọn trình tạo biểu mẫu phù hợp, quyết định thường phụ thuộc vào các chi tiết nhỏ và tính năng nâng cao — thiết kế biểu mẫu, tích hợp, tùy chỉnh, phân tích dữ liệu và giá cả.

Cả Typeform và Jotform đều cung cấp các giải pháp hấp dẫn, nhưng chúng phục vụ các quy trình làm việc và sở thích của người dùng khác nhau.

Dưới đây là so sánh chi tiết giữa Typeform và Jotform trên sáu lĩnh vực khóa để giúp bạn xác định nền tảng nào phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

Tính năng 1: Thiết kế biểu mẫu và giao diện người dùng

Typeform được ca ngợi vì phong cách biểu mẫu hội thoại độc đáo, mô phỏng cuộc đối thoại trực tiếp. Cách thiết kế này hiển thị một câu hỏi tại một thời điểm, hướng dẫn người dùng trải nghiệm liền mạch và hấp dẫn.

Bố cục tối giản giúp giảm tải nhận thức, từ đó thường dẫn đến tỷ lệ hoàn thành cao hơn và các phản hồi chu đáo hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các biểu mẫu phản hồi, khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên và các câu đố yêu cầu sự tương tác và tập trung của người dùng.

Ngược lại, Jotform tuân thủ bố cục biểu mẫu truyền thống hơn nhưng cung cấp tính linh hoạt thiết kế mạnh mẽ. Truy cập các mẫu có thể tùy chỉnh cho các ngành khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục và thương mại điện tử.

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp lại các phần, sử dụng định dạng nhiều trang hoặc áp dụng các trường có điều kiện. Jotform cũng hỗ trợ CSS nhúng và thay đổi bố cục, mang đến cho người dùng nâng cao nhiều tự do hơn trong việc tạo các thiết kế biểu mẫu phức tạp.

Người chiến thắng: Typeform với giao diện tập trung vào tương tác người dùng.

Tính năng 2: Tích hợp và xử lý thanh toán

Cả hai công cụ đều cung cấp các tùy chọn tích hợp rộng rãi với các ứng dụng phổ biến như Google Trang tính, Slack, Mailchimp và HubSpot, giúp bạn tự động hóa quy trình làm việc và đồng bộ hóa dữ liệu thu thập được trong thời gian thực.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt đáng kể khi nói đến xử lý thanh toán.

Jotform dẫn đầu với hơn 40 tích hợp cổng thanh toán, bao gồm PayPal, Stripe, Square, Authorize.net và thậm chí cả các nền tảng dành riêng cho khu vực. Bạn có thể định cấu hình thanh toán định kỳ, cài đặt thuế, danh sách sản phẩm và hơn thế nữa — tất cả đều không phát sinh phí giao dịch bổ sung từ Jotform.

Mặc dù hiệu quả trong việc thu thập khách hàng tiềm năng và khảo sát, Typeform hỗ trợ phạm vi cổng thanh toán hẹp hơn, chủ yếu là Stripe và Square. Giới hạn này khiến nó kém lý tưởng hơn cho các biểu mẫu thương mại điện tử hoặc dựa trên đóng góp, vốn yêu cầu nhiều phương thức giao dịch khác nhau.

Người chiến thắng: Jotform nhờ khả năng xử lý thanh toán vượt trội và tính linh hoạt.

Tính năng 3: Logic điều kiện và tùy chỉnh

Biểu mẫu động phụ thuộc rất nhiều vào logic điều kiện để cá nhân hóa hành trình của người trả lời.

Jotform và Typeform hỗ trợ tính năng này, cho phép người dùng điều chỉnh câu hỏi tiếp theo dựa trên câu trả lời trước đó. Điều này giúp khảo sát thông minh hơn, quy trình làm việc được tối ưu hóa và thu thập dữ liệu phù hợp hơn.

Tuy nhiên, Jotform vượt trội hơn với khả năng tùy chỉnh sâu hơn bằng các tiện ích tùy chỉnh, mã HTML/CSS và thêm tính toán hoặc tự động trả lời. Điều này giúp Jotform chiếm ưu thế trong các trường hợp sử dụng nâng cao, chẳng hạn như biểu mẫu đăng ký tính phí dựa trên lựa chọn hoặc biểu mẫu nhập liệu tự động điền các giá trị cụ thể.

Typeform áp dụng cách tiếp cận đơn giản hơn, ưu tiên tính dễ sử dụng hơn là sự phức tạp. Mặc dù điều này giúp cải thiện trải nghiệm người dùng cho những người tạo biểu mẫu, nhưng nó hạn chế khả năng tùy chỉnh kỹ thuật sâu hơn mà một số người dùng cao cấp có thể cần.

Người chiến thắng: Jotform vì tính năng tùy chỉnh linh hoạt và kỹ thuật hoàn hảo hơn.

Tính năng 4: Phân tích và báo cáo

Jotform cung cấp phân tích biểu mẫu chi tiết, cho phép người dùng truy cập vào xu hướng bài nộp/gửi, địa điểm của người dùng, tỷ lệ chuyển đổi và điểm bỏ cuộc.

Báo cáo có thể được hiển thị trực quan trong bảng điều khiển của Jotform hoặc xuất sang Excel, Google Trang tính hoặc các công cụ của bên thứ ba thông qua tích hợp. Biểu đồ trực quan thậm chí có thể được tạo ra để trình chiếu hoặc đánh giá nội bộ.

Typeform bao gồm các phân tích cơ bản như số lượng phản hồi, tỷ lệ hoàn thành và thời gian trung bình cho mỗi phản hồi. Nó cũng tích hợp với Google Analytics và Facebook Pixel để theo dõi sâu hơn, nhưng thiếu các công cụ báo cáo gốc toàn diện như Jotform. Người dùng thường phải phụ thuộc vào các nền tảng bên ngoài để mở khóa thông tin chi tiết hơn.

Người chiến thắng: Hòa — Jotform vượt trội về báo cáo gốc, trong khi Typeform kết nối tốt với các công cụ phân tích bên ngoài.

Tính năng 5: Giá cả và khả năng mở rộng

Chi phí là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi mở rộng sử dụng cho các nhóm hoặc bộ phận.

Giá của Typeform được cấu trúc theo số lượng phản hồi hàng tháng, bắt đầu từ mức cơ bản cao hơn nhiều đối thủ cạnh tranh. Mặc dù cung cấp các biểu mẫu trang nhã, nhưng tỷ lệ giá trị trên tính năng có thể không tương xứng với chi phí cho các nhóm nhỏ hoặc những người cần gửi biểu mẫu không giới hạn.

Mặt khác, Jotform cung cấp các gói miễn phí và trả phí hào phóng hơn, bao gồm hỗ trợ bài nộp/gửi hàng tháng, lưu trữ và trường biểu mẫu.

Gói miễn phí của nó đặc biệt cạnh tranh, cho phép người dùng truy cập các tính năng cốt lõi với ít hạn chế hơn. Đối với các tổ chức cần biểu mẫu không giới hạn và hạn mức phản hồi lớn hơn, Jotform mang lại giá trị cao hơn trên quy mô lớn.

Người chiến thắng: Jotform là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm đang phát triển nhờ các kế hoạch giá cả phải chăng và có thể mở rộng.

Tính năng 6: Trải nghiệm người dùng và đường cong học tập

Typeform nổi bật về tính dễ sử dụng. Trình chỉnh sửa tối giản, xem trước thời gian thực và giao diện được tổ chức tốt khiến nó trở nên cực kỳ dễ tiếp cận, ngay cả đối với những người dùng không quen thuộc với các công cụ tạo biểu mẫu. Cấu trúc từng bước và các mẫu có sẵn giúp giảm thời gian thiết lập và loại bỏ sự nhầm lẫn.

Mặc dù giàu tính năng, Jotform có thể cảm thấy hơi phức tạp hơn do cài đặt nâng cao, tiện ích và công cụ tùy chỉnh. Người mới bắt đầu có thể cần thêm thời gian để hiểu giao diện và chức năng, đặc biệt là khi đi sâu vào logic điều kiện hoặc tích hợp.

Người chiến thắng: Typeform với sự đơn giản hàng đầu, dễ học và trải nghiệm người dùng mượt mà.

Jotform vs. Typeform trên Reddit

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa Jotform và Typeform trong thực tế sử dụng, chúng tôi đã xem xét Jotform và Typeform trên Reddit, nơi mọi người chia sẻ kinh nghiệm của họ với từng nền tảng.

Nhiều người dùng Reddit thích các tùy chọn tích hợp và tùy chỉnh rộng rãi của Jotform:

JotForm rất tuyệt vời. Có rất nhiều tích hợp, đầu ra PDF có thể tùy chỉnh cao và họ còn hướng dẫn bạn cách tự lưu trữ nếu bạn muốn.

JotForm rất tuyệt vời. Có rất nhiều tích hợp, đầu ra PDF có thể tùy chỉnh cao và họ cung cấp hướng dẫn về cách tự lưu trữ nếu bạn muốn.

Tuy nhiên, một số người dùng đã ghi chú những lo ngại về hiệu suất và giá cả của Jotform:​

Tôi đã sử dụng Jotform trong một thời gian dài và đúng là nó rất tốt, NHƯNG!! Nó không hoàn hảo và nếu tính cả giá cả thì còn tệ hơn. Nhiều lần, biểu mẫu của tôi bị hỏng khi người dùng gửi và các tệp PDF được tạo ra cũng có rất nhiều lỗi.

Tôi đã sử dụng Jotform trong một thời gian dài và đúng là nó rất tốt, NHƯNG!! Nó không hoàn hảo và nếu tính cả giá cả thì còn tệ hơn. Nhiều lần, biểu mẫu của tôi bị hỏng khi người dùng gửi và các tệp PDF được tạo ra cũng có rất nhiều lỗi.

Mặt khác, Typeform thường được khen ngợi vì trải nghiệm người dùng hấp dẫn:

Typeform là công cụ vượt trội nhất. Điểm mạnh của Typeform là người dùng thích điền vào các biểu mẫu này.

Typeform là công cụ vượt trội nhất. Điểm mạnh của Typeform là người dùng thích điền vào các biểu mẫu này.

Một số người dùng đã bày tỏ lo ngại về cấu trúc giá của Typeform:

Là một nhà tiếp thị, tôi khá thích Typeform vì các biểu mẫu nhiều bước có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Tuy nhiên, nó rất đắt.

Là một nhà tiếp thị, tôi khá thích Typeform vì các biểu mẫu nhiều bước có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Tuy nhiên, nó rất đắt.

Gặp gỡ ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Jotform và Typeform

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, là một giải pháp thay thế toàn diện cung cấp các tính năng tạo biểu mẫu tinh vi, quản lý dự án, tự động hóa và các công cụ phân tích.

Sự tích hợp này đảm bảo rằng việc thu thập dữ liệu được liên kết ngay lập tức với quy trình làm việc của bạn, từ đó tăng hiệu quả và năng suất.

ClickUp’s One Up #1: Trình tạo biểu mẫu tích hợp

Thu thập dữ liệu và biến phản hồi thành hành động với ClickUp Forms

ClickUp Forms cho phép bạn thiết kế các biểu mẫu tùy chỉnh được liên kết trực tiếp với quy trình làm việc của bạn. Mỗi bài nộp/gửi biểu mẫu sẽ tự động tạo ra các nhiệm vụ với các tham số cụ thể như người được giao, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên. Chức năng này giúp giảm bớt công việc nhập dữ liệu tốn thời gian và giữ mọi thứ được sắp xếp gọn gàng tại một địa điểm.

Điều này giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ thu thập dữ liệu sang các hoạt động có thể thực hiện được. Giao diện kéo và thả đơn giản hỗ trợ nhiều loại trường, bao gồm hộp văn bản, menu thả xuống và hộp kiểm, để đáp ứng phạm vi rộng các yêu cầu thu thập dữ liệu.

Điểm khác biệt của ClickUp Forms là sự tích hợp toàn diện tất cả các khía cạnh của quy trình làm việc của bạn. Sử dụng bài nộp/gửi để tạo công việc trong danh sách thích hợp, điền vào Trường Tùy chỉnh và thậm chí chỉ định công việc cho các thành viên cụ thể trong nhóm mà không cần rời khỏi nền tảng. Hơn nữa, logic điều kiện tích hợp có thể hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp.

Tóm lại, ClickUp Forms giúp bạn:

Tiết kiệm thời gian với trình tạo biểu mẫu trực quan: Nhanh chóng tạo và tùy chỉnh biểu mẫu mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào, để bạn có thể tập trung vào việc thu thập thông tin cần thiết

Khám phá những thông tin hữu ích với phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo: Chuyển đổi phản hồi thành dữ liệu có thể hành động ngay lập tức, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn và nhanh hơn

Hướng dẫn người trả lời bằng các khối thông tin và mô tả câu hỏi: Thêm hướng dẫn rõ ràng và bối cảnh hữu ích trực tiếp vào biểu mẫu của bạn để cải thiện chất lượng phản hồi

Tăng tính rõ ràng với hình ảnh và hướng dẫn trực quan: Sử dụng hình ảnh và văn bản mô tả bên cạnh các câu hỏi để làm cho biểu mẫu hấp dẫn hơn và dễ hoàn thành hơn

Giữ mọi thứ ngăn nắp với Trung tâm biểu mẫu tập trung: Truy cập, quản lý và theo dõi tất cả các biểu mẫu và phản hồi của bạn tại một địa điểm thuận tiện

Tăng cường thương hiệu của bạn với các tùy chọn tùy chỉnh: Cá nhân hóa hình ảnh bìa, hình nền và màu sắc nút để đảm bảo mọi biểu mẫu đều phản ánh phong cách độc đáo của bạn

Hợp lý hóa quy trình công việc với tích hợp ClickUp liền mạch: Tự động chuyển bài nộp/gửi biểu mẫu thành nhiệm vụ, giữ cho công việc của nhóm bạn được kết nối và có thể thực hiện được

Tập trung phản hồi để hợp tác hiệu quả hơn: Thu thập tất cả phản hồi ở một nơi, giúp dễ dàng xem xét và hành động dựa trên ý kiến đóng góp từ nhóm hoặc khách hàng của bạn

ClickUp vượt trội hơn #2: Tự động hóa mạnh mẽ

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với Tự động hóa ClickUp

Với Tự động hóa ClickUp, các công việc lặp đi lặp lại sẽ được loại bỏ.

Không giống như các công cụ biểu mẫu khác, tính năng tự động hóa của ClickUp là một phần của hệ sinh thái quy trình làm việc lớn hơn. Bạn có thể bắt đầu các hành động dựa trên bài nộp/gửi biểu mẫu, thời gian, hoạt động nhiệm vụ, phụ thuộc và thay đổi trạng thái trong toàn bộ không gian làm việc. Tính năng này cho phép bạn tạo các quy trình đầu cuối tinh vi để chạy các chiến dịch tiếp thị, giới thiệu khách hàng và quản lý yêu cầu CNTT.

Tìm hiểu thêm về quy trình làm việc tự động, dựa trên đại lý trong ClickUp với video ngắn này:

ClickUp’s One Up #3: Bảng điều khiển toàn diện

Hình dung tiến độ và đưa ra quyết định thông minh hơn với Bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các dự án và hiệu suất của nhóm. Tạo báo cáo tùy chỉnh với nhiều tiện ích để đo lường các tham số như thời gian, tiến độ sprint và tổng quan bán hàng.

Bảng điều khiển mang lại khả năng hiển thị mà các giải pháp thay thế Typeform và Jotform không cung cấp. Nó cho phép bạn theo dõi hiệu suất, tạo báo cáo khảo sát và trình bày kết quả cho các bên liên quan tại một nơi. Mô tả thống nhất này giúp các nhóm đưa ra quyết định sáng suốt hơn và duy trì tiến độ thực hiện mục tiêu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối các nhiệm vụ và danh sách công việc có liên quan trong Bảng điều khiển ClickUp để có cái nhìn tổng quan rõ ràng, chi tiết về hiệu quả tài chính của bạn, từ đó đưa ra quyết định nhanh chóng, dựa trên dữ liệu.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp Brain

Tạo biểu mẫu và nhận thông tin chi tiết nhanh hơn với ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn trong nền tảng, nhằm tăng năng suất tổng thể. ClickUp Brain giúp nhóm của bạn làm việc thông minh hơn, không cần làm việc nhiều hơn, bằng cách tóm tắt các công việc, tạo bản cập nhật dự án và trả lời các truy vấn liên quan đến nội dung không gian làm việc.

Bạn cần tạo email, tóm tắt cuộc họp hoặc tạo câu hỏi khảo sát dịch vụ khách hàng? ClickUp Brain quản lý tất cả mà không cần thay đổi công cụ hoặc bối cảnh.

Nếu bạn muốn nâng cao khả năng AI một bước nữa, Brain MAX, trợ lý AI trên máy tính từ ClickUp, cung cấp các tính năng chuyển lời nói thành văn bản, tìm kiếm doanh nghiệp mạnh mẽ, truy cập nhiều LLM, tạo hình ảnh tức thì và hơn thế nữa từ một ứng dụng máy tính duy nhất!

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain như một trình tạo biểu mẫu AI và tạo cấu trúc phản hồi của khách hàng. Dưới đây là một ví dụ mà chúng tôi đã tạo: Ví dụ về cấu trúc biểu mẫu phản hồi khách hàng được tạo bởi ClickUp Brain

🎁 Tiền thưởng: Mẫu biểu mẫu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo biểu mẫu dễ dàng với Mẫu biểu mẫu ClickUp

Mẫu biểu mẫu ClickUp đơn giản hóa quá trình phát triển và quản lý biểu mẫu, giúp các nhóm có kích thước bất kỳ đều có thể truy cập. Mẫu này giúp thu thập dữ liệu hiệu quả hơn và giữ cho các bài nộp/gửi được sắp xếp theo cấu trúc để kiểm tra và xử lý nhanh chóng.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo biểu mẫu độc đáo với thiết kế trực quan, bao gồm phạm vi các loại trường, chẳng hạn như hộp văn bản, menu thả xuống và hộp kiểm

Tối ưu hóa quy trình làm việc, giúp bạn tập trung vào phân tích phản hồi và đưa ra quyết định chính xác

Thu thập và sắp xếp các bài nộp/gửi từ người dùng để có cái nhìn sâu sắc hơn

Giải quyết cuộc tranh luận giữa Jotform và Typeform với ClickUp

Khi lựa chọn giữa Jotform và Typeform, cả hai công cụ này đều có những đặc điểm riêng biệt, cho dù đó là khả năng tích hợp rộng rãi và logic biểu mẫu của Jotform hay thiết kế đẹp mắt, thân thiện với người dùng của Typeform.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng thu thập thông tin và chuyển đổi thành hành động, thì không cần tìm đâu xa. ClickUp vượt trội hơn các trình tạo biểu mẫu AI tiêu chuẩn với các biểu mẫu, tự động hóa và bảng điều khiển tích hợp đầy đủ.

Nó tích hợp dữ liệu của bạn vào quy trình làm việc, tự động hóa các thủ tục để trao quyền cho nhóm của bạn và cung cấp hiển thị tiến độ rõ ràng — tất cả tại một địa điểm. Vì vậy, thay vì quản lý nhiều công cụ, tại sao không hợp nhất mọi thứ vào một nền tảng?

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và trải nghiệm việc tạo biểu mẫu như thế nào khi được thiết kế để tăng năng suất.