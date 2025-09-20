Top 10 lựa chọn thay thế Veed.io cho việc chỉnh sửa video vào năm 2025

Veed.io rất phù hợp cho video trên mạng xã hội. Nó cho phép bạn chỉnh sửa nhanh chóng và tự động thêm phụ đề.

Tuy nhiên, nếu bạn cần lưu trữ, hợp tác nhóm, tự động điều chỉnh kích thước, chỉnh sửa hàng loạt hoặc hỗ trợ cho các video hướng dẫn YouTube, hội thảo trực tuyến và clip podcast, bạn sẽ cần xem xét các công cụ chỉnh sửa video nâng cao hơn.

Hãy cùng xem qua một số lựa chọn thay thế tốt nhất cho Veed.io giúp vượt qua những giới hạn khi chỉnh sửa video. Chúng tôi chia sẻ các tính năng chính, giá cả và giới hạn để giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho Veed.io?

Trước khi đăng ký sử dụng công cụ tiếp theo, hãy dừng lại và tự hỏi: Quy trình làm việc video của bạn cần gì mà Veed không cung cấp? Dưới đây là các tính năng nâng cao đáng ưu tiên trong quy trình tạo/lập nội dung video của bạn.

độ sâu chỉnh sửa: *Nếu Veed quá cơ bản cho dự án của bạn, hãy tìm các công cụ video có tính năng nâng cao như dòng thời gian đa kênh, lớp âm thanh và hiệu ứng chuyển cảnh tùy chỉnh

Hợp tác tốt hơn: Cần hơn là chỉnh sửa đơn lẻ trong video trực tuyến của bạn? Ưu tiên các lựa chọn thay thế Veed.io hỗ trợ bình luận, quyền truy cập dựa trên vai trò và thư mục chia sẻ để phản hồi và phê duyệt diễn ra một cách trơn tru

Hỗ trợ thương hiệu và mẫu: Chọn các công cụ cho phép bạn lưu trữ tài sản thương hiệu, tái sử dụng mẫu video và tự động điều chỉnh kích thước cho các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Bạn không muốn phải tải lại logo hoặc gõ lại phông chữ mỗi khi tải video lên

tính năng AI và tự động hóa: *Veed cung cấp Magic Cut và phụ đề tự động, nhưng các công cụ video khác có thể làm được nhiều hơn. Hãy tìm kiếm các công cụ AI có thể loại bỏ khoảng im lặng, tạo clip chia sẻ trên mạng xã hội hoặc tái sử dụng video dài một cách nhanh chóng

giá cả linh hoạt và có thể mở rộng: *Nếu dấu watermark hoặc gói giá cho nhóm đang cản trở bạn, hãy chọn một giải pháp thay thế Veed với các kế hoạch miễn phí tốt hơn, giá cả có thể mở rộng hoặc các kế hoạch cá nhân và kế hoạch kinh doanh theo mô hình trả tiền theo sử dụng

phù hợp với quy trình làm việc của bạn: *Một số trình chỉnh sửa video được thiết kế dành cho YouTubers, một số khác dành cho marketer hoặc podcaster. Tìm kiếm công cụ chỉnh sửa video phù hợp với quy trình làm việc của bạn — dù bạn đang tạo video hướng dẫn, TikTok hay video thương hiệu

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Veed.io trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Veed.io:

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Mẫu bảng phân cảnh trực quan, quản lý công việc, hợp tác thời gian thực, chế độ xem tùy chỉnh Kinh doanh nhỏ, công ty vừa và doanh nghiệp có kích thước trung bình Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Kapwing Tạo video bằng AI, Phụ đề thông minh, B-Roll thông minh, Tập trung vào người nói Doanh nghiệp nhỏ, Người tạo Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24 mỗi thành viên/tháng Descript Chỉnh sửa dựa trên văn bản, đồng bộ kịch bản, hỗ trợ nhiều camera, công cụ giọng nói AI Các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24 mỗi thành viên/tháng InVideo AI Liên kết video, video không cần xuất hiện, hơn 5.000 mẫu, chỉnh sửa Magic Box Kinh doanh nhỏ, Công ty vừa và nhỏ có kích thước vừa phải Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/tháng CapCut Chỉnh sửa thân thiện với thiết bị di động, hiệu ứng, bộ lọc, điều khiển tốc độ Người tạo, Doanh nghiệp nhỏ dùng thử miễn phí 7 ngày; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.99 mỗi tháng HeyGen Hình đại diện AI, hình đại diện tùy chỉnh, hỗ trợ đa ngôn ngữ, công cụ chỉnh sửa Các doanh nghiệp có kích thước vừa và lớn Trang video AI miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29 mỗi tháng Synthesia Hình đại diện AI, tạo kịch bản, sao chép giọng nói, hỗ trợ hơn 140 ngôn ngữ Các doanh nghiệp có kích thước vừa và lớn Trang video AI miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29 mỗi tháng Colossyan người tạo Chuyển đổi tài liệu/bản trình bày thành video, ghi màn hình, cảnh đa hình đại diện, công cụ thương hiệu Các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $27/tháng Camtasia Ghi màn hình nâng cao, chú thích, bài kiểm tra, zoom/pan thông minh Các doanh nghiệp có kích thước vừa và lớn Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng Đơn giản hóa Clip AI, phụ đề tự động, đăng tải lên mạng xã hội, chỉnh sửa thông minh Doanh nghiệp nhỏ, Nhóm nội dung Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Veed.io

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các tính năng, giới hạn, đánh giá của người dùng và các kế hoạch giá của từng công cụ này.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án video và hợp tác nhóm)

Sắp xếp ý tưởng, công việc và hợp tác trực quan bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng

Nếu bạn đang quản lý các dự án video vượt ra ngoài việc chỉnh sửa, ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết trong một nền tảng duy nhất. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng ClickUp Whiteboards để lập kế hoạch dòng thời gian sản xuất và phác thảo chuỗi video của mình.

Bạn có thể kéo, thả và sắp xếp ý tưởng theo thời gian thực cùng nhóm của mình, đảm bảo mọi người luôn đồng bộ ngay từ đầu. Điều này đặc biệt hữu ích cho các phiên brainstorming ban đầu, kế hoạch luồng kịch bản hoặc đang theo dõi các yếu tố hình ảnh như chuyển cảnh và danh sách cảnh quay.

Khi bạn sẵn sàng bắt đầu, bạn có thể sử dụng nhiệm vụ ClickUp để chia nhỏ quy trình sản xuất video thành các bước rõ ràng, dễ quản lý. Bạn có thể phân công trách nhiệm, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ để hoàn thành dự án đúng hạn.

Ví dụ, bắt đầu với một công việc viết kịch bản, nơi bạn đính kèm tệp đính kèm, giao cho nhà văn, hợp tác qua ClickUp Tài liệu và đặt ngày đáo hạn để xem xét. Tiếp theo là tạo storyboard, sau đó là quay phim. Mỗi cảnh hoặc buổi quay có thể đang theo dõi như một công việc riêng biệt, kèm theo danh sách kiểm tra cho thiết lập máy quay, địa điểm và thiết bị.

Quản lý công việc, đặt hạn chót và tối ưu hóa quy trình tạo/lập video với nhiệm vụ ClickUp

Trong giai đoạn chỉnh sửa cho phần lồng tiếng và phụ đề động, sử dụng trạng thái công việc như “Đang thực hiện”, “Cần xem xét” và “Xuất bản cuối cùng” để theo dõi tiến độ của từng video.

Sau khi đã thiết lập quy trình làm việc, hãy sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn cho việc hỗ trợ viết kịch bản. Dù bạn đang soạn thảo kịch bản đầu tiên, hoàn thiện một cảnh quay, viết phụ đề động hay chuyển đổi video thô thành văn bản, AI có thể giúp bạn tạo ra nội dung sạch sẽ với sự hỗ trợ của nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như Gemini, Claude và nhiều hơn nữa, tất cả từ cùng một giao diện.

Khi cần giao tiếp với nhóm, ClickUp Brain có thể soạn thảo email, bình luận hoặc cập nhật công việc cho bạn dựa trên bối cảnh dự án. Bạn cũng có thể hỏi nó về trạng thái của các công việc cụ thể. Ví dụ, bạn có thể muốn biết liệu kịch bản đã hoàn thiện hay footage đã được tải lên chưa. ClickUp Brain sẽ lấy các cập nhật mới nhất trực tiếp từ không gian làm việc của bạn.

Cuối cùng, với ClickUp Clips, bạn có thể ghi lại video ngắn trực tiếp trong không gian làm việc của mình mà không cần rời khỏi nền tảng. Ngoài ra, khi ghi lại một Clip, ClickUp, một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Veed.io, sẽ tự động tạo ra bản chép lời cho phần thuyết minh của bạn. Điều này giúp nhóm của bạn có thể lướt qua hoặc tham khảo các điểm chính mà không cần xem lại toàn bộ video.

Ghi lại, chia sẻ và tổ chức video một cách dễ dàng với ClickUp Clips

ClickUp Brain, với tư cách là một công cụ AI, nâng cao quy trình này bằng cách cho phép bạn tương tác với các Clip và bản chép lời của chúng. Bạn có thể yêu cầu Brain tóm tắt một Clip, trích xuất các mục cần thực hiện hoặc làm rõ các phần của bản chép lời, giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ và tập trung.

Các đoạn video cũng được tự động lưu trữ và liên kết với các công việc hoặc tài liệu. Điều cuối cùng bạn muốn là thông tin quan trọng bị lạc trong các chủ đề email hoặc ứng dụng nhắn tin. Đây là cách đơn giản để duy trì luồng giao tiếp trực quan trong suốt dự án của bạn.

Để quản lý dự án sản xuất video của bạn hiệu quả hơn, ClickUp cung cấp các mẫu sẵn sàng sử dụng được thiết kế riêng cho các quy trình làm việc sáng tạo. Mẫu Quản lý Sản xuất Video ClickUp giúp bạn quản lý từng giai đoạn của dự án với các công việc rõ ràng, dòng thời gian và công cụ hợp tác để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Đối với kế hoạch hình ảnh, mẫu bảng phân cảnh ClickUp miễn phí cung cấp bố cục có cấu trúc để tổ chức các cảnh, thời gian và hướng dẫn hình ảnh, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ. Các mẫu bảng phân cảnh miễn phí này tối ưu hóa quy trình làm việc sáng tạo bằng cách kết hợp hình ảnh, ghi chú, thời hạn và hợp tác trong một không gian tổ chức duy nhất.

Nhờ đó, ClickUp cho phép bạn quản lý toàn bộ quy trình sản xuất video từ kế hoạch, viết kịch bản đến hợp tác và giao hàng, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh: Có chế độ xem tổng quan về tiến độ, hạn chót và khối lượng công việc, đồng thời đang theo dõi các công việc qua tất cả các giai đoạn sản xuất video bằng Có chế độ xem tổng quan về tiến độ, hạn chót và khối lượng công việc, đồng thời đang theo dõi các công việc qua tất cả các giai đoạn sản xuất video bằng bảng điều khiển ClickUp

*lịch trình với lịch tích hợp: Sử dụng ClickUp Calendar để dễ dàng lập kế hoạch cho các buổi quay phim, phiên xem xét hoặc ngày ra mắt, và đồng bộ hóa các sự kiện này với nhóm của bạn

*tự động hóa các công việc lặp lại: Tiết kiệm thời gian bằng cách cài đặt ClickUp Automations để di chuyển công việc sau khi được phê duyệt, phân công thành viên nhóm khi trạng thái thay đổi hoặc gửi nhắc nhở cho các hạn chót sắp tới

*hợp tác ngay lập tức: Sử dụng ClickUp Chat để thảo luận về công việc, đưa ra phản hồi và hợp tác mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng phong phú có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp Brain là công cụ tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay trong công việc ClickUp, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và không cần sử dụng thêm các tiện ích bổ sung.

ClickUp Brain là công cụ tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay trong nhiệm vụ ClickUp, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và không cần sử dụng thêm các tiện ích bổ sung.

🌼 Học cách xây dựng một hệ thống sản xuất nội dung video quy mô lớn với ClickUp. 👇🏼

Kapwing, công cụ chỉnh sửa video AI, giúp việc tạo video trở nên đơn giản cho mọi người, ngay cả khi không có kỹ năng chỉnh sửa video. Bắt đầu bằng cách nhập một văn bản, và AI sẽ tạo ra một video hoàn thành với nhạc nền, hiệu ứng âm thanh và chuyển cảnh. Với Magic Subtitles, bạn có thể nhận ngay phụ đề do AI tạo ra và tùy chỉnh phong cách và hiệu ứng động của chúng để phù hợp với thương hiệu của bạn. Smart B-Roll tự động phân tích video của bạn và chèn các hình ảnh phù hợp với các điểm chính của video khi video được hoàn thành.

Nếu video của bạn có nhiều người nói, bạn có thể sử dụng tính năng Speaker Focus để tập trung camera vào người đang nói và giúp khán giả duy trì kết nối. Khi công việc với nhiều ngôn ngữ, tính năng Lip Sync đảm bảo âm thanh đồng bộ với cử động miệng của người nói, giúp bản dịch trở nên mượt mà và tự nhiên. Và với Split Vocals, bạn có thể dễ dàng tách giọng nói khỏi nhạc nền, mang lại cho bạn quyền kiểm soát cao hơn về chất lượng âm thanh và chỉnh sửa.

Các tính năng nổi bật của Kapwing

Hợp tác thời gian thực: Cho phép nhiều thành viên trong nhóm cùng chỉnh sửa và đóng góp vào cùng một video cùng lúc, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ

dịch video một cách dễ dàng:* Chuyển đổi âm thanh sang hơn 70 ngôn ngữ bằng giọng nói do AI tạo ra hoặc công nghệ sao chép giọng nói để tiếp cận khán giả toàn cầu

Loại bỏ khoảng im lặng tự động: Sử dụng Smart Cut để phát hiện và cắt bỏ các đoạn im lặng trong video của bạn, giúp tiết kiệm thời gian chỉnh sửa thủ công

Giới hạn của Kapwing

Chất lượng âm thanh có thể giảm đáng kể khi xuất nội dung video

Giá cả của Kapwing

Miễn phí vĩnh viễn

Pro: $24 mỗi thành viên/tháng

*kinh doanh: $64 mỗi thành viên/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kapwing

G2: 4/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Kapwing?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích phần Mẫu Kapwing. Nó là nhà cung cấp hàng nghìn mẫu được thiết kế bởi các chuyên gia và giúp chúng ta tạo ra video nổi bật chỉ bằng cách thay đổi nội dung với hình ảnh, video và văn bản.

Tôi thích phần Mẫu Kapwing. Nó cung cấp hàng nghìn mẫu được thiết kế bởi các chuyên gia và giúp chúng ta tạo ra video nổi bật chỉ bằng cách thay đổi nội dung với hình ảnh, video và văn bản.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kapwing rất phù hợp cho việc chỉnh sửa nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn đang băn khoăn về cách video của mình phù hợp với chiến lược marketing tổng thể, hãy tham khảo hướng dẫn phần mềm marketing video này. Nó so sánh các công cụ không chỉ giúp bạn tạo nội dung mà còn lập kế hoạch, phân phối và đang theo dõi nó.

3. Descript (Phù hợp nhất cho việc chỉnh sửa video thông qua bản chép lời và viết kịch bản hợp tác)

Descript là nền tảng được hỗ trợ bởi AI dành cho chỉnh sửa âm thanh và video. Là một lựa chọn thay thế cho Veed.io, nó cho phép người dùng chỉnh sửa tệp phương tiện thông qua giao diện dựa trên văn bản, giúp việc chỉnh sửa trở nên trực quan như chỉnh sửa một tài liệu. Với các tính năng như Overdub (sao chép giọng nói bằng AI), loại bỏ từ thừa, chỉnh sửa đa kênh và nâng cao chất lượng âm thanh đạt chuẩn phòng thu, bạn có thể tạo nội dung chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng chỉnh sửa phức tạp.

Nếu bạn đang tạo video ngắn trên YouTube, tính năng Description hỗ trợ ghi màn hình. Đối với các đội ngũ marketing, trình chỉnh sửa video AI này cho phép bạn hợp tác với các thành viên trong nhóm.

Các tính năng nổi bật của Descript

chỉnh sửa với Dòng Thời Gian*: Chế độ xem bản dựng của bạn theo thời gian và thực hiện các điều chỉnh chính xác cho cả phương tiện truyền thông và sự đồng bộ kịch bản để có trải nghiệm chỉnh sửa truyền thống

Sắp xếp bằng cách sử dụng Dự án và Bản dựng: Giữ cho công việc của bạn được tổ chức bằng cách phân biệt giữa Dự án (không gian làm việc chính để chỉnh sửa) và Bản dựng (phiên bản cuối cùng hoặc bản nháp để xuất)

Ghi âm từ xa với SquadCast: Ghi âm âm thanh một cách liền mạch với các cộng tác viên từ bất kỳ đâu, tích hợp trực tiếp với Descript để có các phiên làm việc từ xa mượt mà

Giới hạn của Descript

Khả năng tích hợp của nền tảng này chưa thực sự trực quan

Giá cả của Descript

Miễn phí vĩnh viễn

Người đam mê: $24 mỗi thành viên/tháng

Người tạo: $35 mỗi thành viên/tháng

Kinh doanh: $50 mỗi thành viên/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (170+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Descript?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Descript là một giải pháp đột phá cho bất kỳ ai muốn tối ưu hóa quy trình chỉnh sửa âm thanh và video – đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Ứng dụng này sở hữu các tính năng nổi bật như chuyển đổi văn bản tự động, ghi màn hình và chỉnh sửa dựa trên văn bản. Khả năng chỉnh sửa tệp phương tiện một cách dễ dàng như chỉnh sửa tài liệu Word giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nỗ lực.

Descript là một giải pháp đột phá cho bất kỳ ai muốn tối ưu hóa quy trình chỉnh sửa âm thanh và video – đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Ứng dụng này sở hữu các tính năng nổi bật như chuyển đổi văn bản tự động, ghi màn hình và chỉnh sửa dựa trên văn bản. Khả năng chỉnh sửa tệp phương tiện một cách dễ dàng như chỉnh sửa tài liệu Word giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nỗ lực.

InVideo.io là nền tảng tạo/lập video trực tuyến dành cho các nhà tiếp thị, quản lý mạng xã hội và nhóm nội dung. Bạn có thể nhanh chóng tạo video tiếp thị bằng cách sử dụng các gợi ý văn bản, tái sử dụng nội dung blog thành video ngắn hoặc tạo hàng loạt hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo. Nền tảng này còn cung cấp bộ công cụ thương hiệu, công cụ lồng tiếng, tích hợp kho tài nguyên và tính năng tự động điều chỉnh kích thước cho nhiều nền tảng.

Thư viện mẫu có sẵn, hiệu ứng văn bản động và giao diện kéo và thả giúp nó phù hợp để tạo ra phạm vi video khác nhau, làm cho nó trở thành một lựa chọn thay thế tốt cho Veed.io.

Trong khi Veed.io phù hợp hơn cho việc chỉnh sửa footage thô hoặc podcast với độ chính xác cao, InVideo là lựa chọn tốt hơn khi bạn cần tạo ra những video chất lượng cao, sẵn sàng đăng tải với số lượng lớn và ít tốn nỗ lực.

Với InVideo AI, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các bài báo tin tức, video YouTube hoặc trang blog thành video ấn tượng chỉ bằng cách dán liên kết. Nền tảng này tự động xử lý nội dung, tạo ra video với hình ảnh phù hợp, giọng nói và hiệu ứng chuyển cảnh chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Các tính năng nổi bật của InVideo

Truy cập tài nguyên sẵn có: Khám phá hơn 16 triệu video, hình ảnh và bản nhạc miễn phí bản quyền để nâng cao nội dung của bạn một cách dễ dàng

Chọn mẫu tùy chỉnh: Lựa chọn từ hơn 5.000 mẫu được thiết kế chuyên nghiệp, phù hợp với nhiều dịp và ngành nghề khác nhau

Tạo video hấp dẫn không cần người dẫn chương trình: Sản xuất video chất lượng cao mà không cần người dẫn chương trình trên màn hình, sử dụng hình ảnh và giọng nói để truyền tải thông điệp của bạn một cách hiệu quả

Giới hạn của InVideo

Thư viện mẫu không cung cấp nhiều tính năng tùy chỉnh. Điều này có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc tạo ra một video cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của thương hiệu

Giá cả của InVideo

Miễn phí vĩnh viễn

Plus: $35/tháng

Giá tối đa: $60/tháng

Generative: $120/tháng

Đánh giá và nhận xét về InVideo

G2: 4.5/5 (160+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về InVideo?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện trực quan của InVideo cho phép chúng ta tạo ra các tác phẩm âm thanh-hình ảnh hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Tính năng sao chép giọng nói giúp duy trì sự nhất quán trong câu chuyện mà không cần lặp lại giọng nói.

Giao diện trực quan của InVideo cho phép chúng ta tạo ra các tác phẩm âm thanh-hình ảnh hoàn chỉnh một cách dễ dàng. Tính năng sao chép giọng nói giúp duy trì sự nhất quán trong câu chuyện mà không cần lặp lại giọng nói.

📚 Xem thêm: Mẫu kịch bản podcast miễn phí cho người làm podcast

5. CapCut (Tốt nhất cho việc chỉnh sửa trên thiết bị di động với hiệu ứng hình ảnh sáng tạo)

CapCut là ứng dụng chỉnh sửa video do ByteDance, công ty mẹ của TikTok, phát triển. Với công cụ chia cắt chính xác, bạn có thể cắt các đoạn video tại khung hình chính xác mà bạn cần, hoàn hảo để đồng bộ hóa hình ảnh với âm thanh hoặc cắt ghép video một cách chính xác. Nếu bạn muốn tạo ra điều gì đó sáng tạo hơn, tính năng phát video ngược cho phép bạn phát các đoạn video ngược lại và mang đến cho video của bạn một phong cách độc đáo và bất ngờ.

Bạn sẽ có quyền truy cập vào thư viện âm nhạc miễn phí bản quyền phần mở rộng, được phân loại theo tâm trạng và thể loại, giúp bạn dễ dàng tìm được bản nhạc hoàn hảo cho dự án của mình. Bạn cũng có thể nhập âm thanh của riêng mình nếu muốn.

Các tính năng nổi bật của CapCut

Điều chỉnh tốc độ video: Điều chỉnh tốc độ một cách chính xác, tạo hiệu ứng chậm mượt mà hoặc tua nhanh động để phù hợp với ý tưởng của bạn

*nâng cao chất lượng hình ảnh ngay lập tức: Áp dụng phạm vi bộ lọc thẩm mỹ để điều chỉnh tông màu, màu sắc và độ sáng, mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp và hoàn hảo

Thêm hiệu ứng sáng tạo: Sử dụng các hiệu ứng đặc biệt như chia màn hình, hiệu ứng hài hước, hiệu ứng mơ màng và hiệu ứng tiệc tùng để làm nổi bật nội dung của bạn

Giới hạn của CapCut

Phiên bản miễn phí của CapCut sẽ thêm watermark vào video, và chỉ có thể xóa watermark này bằng cách đăng ký gói premium

Giá cả của CapCut

dùng thử miễn phí 7 ngày

Pro: $9.99 mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về CapCut

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không biết cách viết nội dung cho hình đại diện trên màn hình? Những mẫu viết nội dung miễn phí này có thể giúp bạn tạo ra các kịch bản rõ ràng, hấp dẫn—đặc biệt cho các câu hỏi thường gặp (FAQ), demo sản phẩm và video đào tạo.

6. HeyGen (Tốt nhất để tạo video với hình đại diện AI chân thực)

Ban đầu được ra mắt với tên gọi Surreal, HeyGen là một công cụ tạo video. Với tính năng Tạo Hình Đại diện AI, bạn có thể lựa chọn từ hơn 300 hình đại diện đại diện cho phạm vi chủng tộc, độ tuổi và phong cách khác nhau. Chỉ cần nhập kịch bản của bạn, hình đại diện sẽ nói thay cho bạn với khả năng đồng bộ môi miệng chân thực.

Bạn cũng có thể làm việc với hình đại diện tĩnh hoặc động cho các thông báo, đào tạo, giao tiếp với khách hàng và quảng cáo. Tính năng Avatar IV cho phép bạn tải lên một bức ảnh và kịch bản hoặc đoạn âm thanh để tạo ra một avatar tùy chỉnh trông và nghe giống như bạn.

Và khi đến lúc tinh chỉnh, Editing Studio cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để hoàn thiện video của mình với văn bản, nền và hiệu ứng.

Các tính năng nổi bật của HeyGen

Tạo nội dung video từ bất kỳ nội dung nào: Chuyển đổi FAQ, tài liệu sản phẩm hoặc kịch bản tùy chỉnh thành nội dung video hấp dẫn với hình đại diện AI

tùy chỉnh hình đại diện với không giới hạn phong cách:* Thay đổi trang phục, nền và tư thế của hình đại diện để hoàn toàn phù hợp với thương hiệu hoặc thông điệp của bạn

Tạo ấn tượng với khán giả qua biểu cảm: Chọn từ các biểu cảm như chuyên nghiệp, nghiêm túc hoặc nhẹ nhàng để cài đặt tông màu phù hợp

Giới hạn của HeyGen

Giọng nói của hình đại diện có thể cảm thấy không tự nhiên đôi khi, đặc biệt khi thể hiện những cảm xúc phức tạp trong các câu dài

Giá cả của HeyGen

Miễn phí vĩnh viễn

Người tạo: $29 mỗi tháng

Nhóm: $39 mỗi thành viên/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về HeyGen

G2: 4.8/5 (830+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (290+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về HeyGen?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích sự trực quan và thân thiện với người mới bắt đầu của HeyGen! Tôi đã tạo ra ba hình đại diện trong các cài đặt khác nhau cho dự án video của trường đại học, và mỗi hình đại diện trông đều chuyên nghiệp. Tính năng đồng bộ môi miệng (lip-syncing) thật tuyệt vời, giúp tôi diễn đạt ý tưởng bằng tiếng Anh rõ ràng hơn so với khi tự mình làm. Các hình đại diện trông rất tự nhiên, và các tùy chọn tùy chỉnh tuyệt vời — từ xóa nền đến thay đổi trang phục. Nó giống như có một người dẫn chương trình cá nhân sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào!

Tôi rất thích sự trực quan và thân thiện với người mới bắt đầu của HeyGen! Tôi đã tạo ra ba hình đại diện trong các cài đặt khác nhau cho dự án video của trường đại học, và mỗi hình đại diện trông đều chuyên nghiệp. Tính năng đồng bộ môi miệng (lip-syncing) thật tuyệt vời, giúp tôi diễn đạt ý tưởng bằng tiếng Anh rõ ràng hơn so với khi tự mình làm. Các hình đại diện trông rất tự nhiên, và các tùy chọn tùy chỉnh tuyệt vời — từ xóa nền đến thay đổi trang phục. Nó giống như có một người dẫn chương trình cá nhân sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào!

7. Synthesia (Phù hợp nhất cho nội dung video địa phương hóa với tùy chỉnh giọng nói và avatar)

Synthesia là nền tảng tạo/lập video được hỗ trợ bởi AI, cho phép người dùng tạo ra video chất lượng chuyên nghiệp mà không cần đến máy quay, micro hay diễn viên.

Nhập chủ đề, đối tượng và phong cách bạn mong muốn, và công cụ tạo kịch bản AI của Synthesia sẽ viết kịch bản cho bạn. Khi kịch bản đã sẵn sàng, bạn có thể lựa chọn từ phạm vi rộng hơn 230 hình đại diện AI đại diện cho các nền tảng và phong cách khác nhau.

Synthesia cho phép bạn tạo video từ đầu bằng cách sử dụng hình đại diện AI có thể nói hơn 140 ngôn ngữ — không cần quay phim, chỉnh sửa hay nhóm sản xuất. Nếu bạn muốn tạo video đào tạo, tiếp thị hoặc thông tin đa ngôn ngữ mà không cần nhóm chuyên nghiệp, đây là một lựa chọn thay thế tốt cho Veed.io.

Trong khi đó, Veed.io tập trung vào việc chỉnh sửa footage hiện có, cung cấp các công cụ để cắt ghép, chèn phụ đề và hiệu ứng. Một bên tạo video bằng AI; bên kia nâng cao những gì bạn đã ghi lại.

Các tính năng nổi bật của Synthesia

đánh giá hiệu quả nội dung:* Đo lường chế độ xem, điểm thoát và tỷ lệ tương tác để đánh giá hiệu quả nội dung

Tối ưu hóa hợp tác: Chỉnh sửa kịch bản và video cùng đồng đội, chia sẻ phản hồi qua bình luận và quản lý các phiên bản dự án trong một không gian làm việc duy nhất

Đảm bảo phát âm chính xác: Chỉ định nhấn mạnh âm tiết và điều chỉnh phát âm với ‘Diction’ để đảm bảo tên, thuật ngữ và giọng điệu được phát âm chính xác

Giới hạn của Synthesia

Tính năng tích hợp có thể hơi giới hạn. Hiện tại chưa có nhiều kết nối gốc với các nền tảng LMS, ổ đĩa đám mây hoặc các công cụ như Asana và Jira, vì vậy bạn sẽ chủ yếu phải dựa vào việc xuất và nhập dữ liệu

Giá cả của Synthesia

Trang video AI miễn phí

Gói Starter: $29 mỗi tháng

Người tạo: $89 mỗi tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Synthesia

G2: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Synthesia?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Trong năm qua, Synthesia đã phát hành nhiều bản cập nhật nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, cho thấy họ đang lắng nghe phản hồi từ người dùng và áp dụng những cải tiến đó.

Trong năm qua, Synthesia đã phát hành nhiều bản cập nhật nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, cho thấy họ đang lắng nghe phản hồi từ người dùng và áp dụng những cải tiến đó.

📚 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế Synthesia AI cho video được tạo bởi AI

8. Colossyan Người Tạo (Phù hợp nhất để chuyển đổi tài liệu và slide thành bài giảng video)

Colossyan Creator giúp bạn chuyển đổi PDF và bản trình bày PowerPoint thành các định dạng video chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian đồng thời nâng cao cách trình bày thông tin. Với tính năng ghi màn hình tích hợp, bạn có thể ghi lại các thao tác trên màn hình ngay trong nền tảng. Điều này khiến công cụ này phù hợp cho các video hướng dẫn hoặc video sản phẩm yêu cầu hình ảnh từng bước.

Để làm cho video của bạn sinh động hơn, bạn có thể thêm nhiều hình đại diện vào các cuộc hội thoại dựa trên tình huống và tạo ra các cuộc hội thoại chân thực giúp tăng cường sự tương tác của người xem. Với các công cụ bộ nhận diện thương hiệu, bạn có thể dễ dàng duy trì tính nhất quán cho video bằng cách áp dụng logo, phông chữ và màu sắc của thương hiệu vào mọi dự án.

Các tính năng nổi bật của Người tạo Colossyan

Sử dụng trợ lý kịch bản AI: Sử dụng GPT-3 để hoàn thiện kịch bản, tạo ý tưởng và cải thiện ngữ pháp trong bất kỳ ngôn ngữ chính nào chỉ với một lệnh bàn phím đơn giản

Tăng tương tác của chế độ xem: Làm cho video của bạn trở nên hấp dẫn hơn bằng cách sử dụng nhiều hình đại diện AI Side View có tính năng tham gia vào cuộc hội thoại để kể một câu chuyện

Tạo nội dung toàn cầu: Sản xuất video bằng hơn 70 ngôn ngữ, với các giọng điệu và giọng nói đa dạng, bằng cách dễ dàng chuyển đổi ngôn ngữ trong trình chỉnh sửa video AI

Giới hạn của người tạo Colossyan

Hiện tại, các tài sản thương hiệu như màu sắc và logo chỉ có thể được thêm vào trong quá trình hậu kỳ. Bạn không thể cài đặt chúng từ đầu và sử dụng chúng như các mẫu

Giá cả của người tạo Colossyan

Kế hoạch miễn phí

Gói Starter: $27/tháng

Kinh doanh: $88/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Colossyan Người tạo

G2: 4.6/5 (470+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Colossyan Creator?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Colossyan là một công cụ tạo video được hỗ trợ bởi AI ấn tượng, giúp bạn dễ dàng tạo ra nội dung chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng chỉnh sửa video phức tạp. Các hình đại diện AI trông rất chân thực, và tính năng chuyển văn bản thành giọng nói hoạt động mượt mà với nhiều tùy chọn giọng nói đa dạng.

Colossyan là một công cụ tạo video được hỗ trợ bởi AI ấn tượng, giúp bạn dễ dàng tạo ra nội dung chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng chỉnh sửa video phức tạp. Các hình đại diện AI trông rất chân thực, và tính năng chuyển văn bản thành giọng nói hoạt động mượt mà với nhiều tùy chọn giọng nói đa dạng.

9. Camtasia (Phù hợp nhất cho việc ghi màn hình chi tiết và nội dung giáo dục)

Camtasia là ứng dụng desktop dành cho ghi màn hình và chỉnh sửa video. Có sẵn trên các nền tảng Windows và macOS, nó được sử dụng để tạo hướng dẫn, tài liệu đào tạo và bài thuyết trình. Công cụ cho phép người dùng ghi lại đồng thời màn hình, webcam, micro và âm thanh hệ thống. Trình chỉnh sửa dựa trên dòng thời gian hỗ trợ cắt ghép, thêm chú thích, hiệu ứng chuyển cảnh, phụ đề và hiệu ứng con trỏ.

Trong khi đó, Veed.io là trình chỉnh sửa video dựa trên trình duyệt, tập trung vào việc chỉnh sửa footage đã có sẵn, cung cấp các công cụ như cắt ghép, phụ đề và hiệu ứng. Trong khi Camtasia hữu ích cho việc tạo nội dung hướng dẫn từ bản ghi màn hình, Veed.io phù hợp cho việc chỉnh sửa nhanh các video đã quay sẵn, đặc biệt là cho mạng xã hội.

Các tính năng nổi bật của Camtasia

Lớp với dòng thời gian đa track: Dễ dàng tổ chức và kết hợp phương tiện, âm thanh và hiệu ứng trên nhiều track để tạo ra các bản chỉnh sửa video phức tạp với sự linh hoạt hoàn toàn

Xuất video ở nhiều định dạng: Chọn từ nhiều định dạng khác nhau và chia sẻ trực tiếp video của bạn lên các nền tảng như YouTube, Vimeo hoặc Google Drive để phân phối dễ dàng

Tập trung và phóng to thông minh: Sử dụng các tính năng phóng to và di chuyển để làm nổi bật các khu vực khóa trên màn hình và giữ sự tập trung của khán giả vào các chi tiết khóa trong các buổi trình diễn phức tạp

Giới hạn của Camtasia

Công cụ xóa nền gặp khó khăn trong việc cung cấp kết quả sạch sẽ, ngay cả khi đã sử dụng phông xanh

Giá cả của Camtasia

Gói Cơ bản: $14.99/tháng

Tạo: $20.75/tháng

Pro: $41.58/tháng

Đánh giá và nhận xét về Camtasia

G2: 4.6/5 (1.550+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Camtasia?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi đã sử dụng Camtasia từ năm 2013 và nó là công cụ tốt nhất cho video ghi màn hình. Nó có đầy đủ các tính năng cần thiết để ghi màn hình, webcam và âm thanh, đồng thời tích hợp sẵn trình chỉnh sửa phi tuyến tính.

Tôi đã sử dụng Camtasia từ năm 2013 và nó là công cụ tốt nhất cho video ghi màn hình. Nó có đầy đủ các tính năng cần thiết để ghi màn hình, webcam và âm thanh, đồng thời tích hợp sẵn trình chỉnh sửa phi tuyến tính.

10. Simplified (Tốt nhất để tạo các đoạn video sẵn sàng cho mạng xã hội một cách nhanh chóng)

Simplified là nền tảng tạo/lập nội dung AI tích hợp các công cụ viết AI, thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video và quản lý mạng xã hội vào một giao diện duy nhất.

Phần mềm thay thế Veed.io cũng bao gồm các tính năng chỉnh sửa video và công cụ lên lịch đăng bài trên mạng xã hội để lập kế hoạch và đăng tải nội dung trên nhiều kênh khác nhau.

Tính năng cắt clip AI của Simplified tự động chuyển đổi các khoảnh khắc khóa trong video của bạn thành các clip ngắn, phù hợp cho nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, công cụ tạo phụ đề tự động giúp việc thêm phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ trở nên dễ dàng.

Các tính năng tốt nhất được đơn giản hóa

Điểm lan truyền: Nhận chỉ số hiệu suất cho video của bạn và đang theo dõi mức độ thu hút và hiệu quả của nội dung

Magic Resizer: Tự động điều chỉnh video của bạn để phù hợp với các định dạng mạng xã hội khác nhau và đảm bảo hiển thị tối ưu trên các nền tảng khác nhau

Phát hiện người nói tự động: Tự động nhận diện và tách biệt các người nói khác nhau trong video của bạn để chỉnh sửa và quản lý các bản âm thanh một cách dễ dàng

Giới hạn được đơn giản hóa

Công cụ này không bao gồm các tính năng âm thanh nâng cao như hỗ trợ đa kênh, điều khiển trộn chính xác hoặc giảm tiếng ồn hiệu quả

Giá cả đơn giản

Miễn phí

Một: $29/tháng

Kinh doanh: $79/tháng

Phát triển: $119/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét đơn giản hóa

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Simplified?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Đây là một công cụ được điều khiển bởi AI, hoạt động như một giải pháp toàn diện cho việc tạo/lập nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Nó cho phép tôi dễ dàng soạn thảo kịch bản, chuyển đổi chúng thành các định dạng phù hợp với các nền tảng khác nhau, tạo hình ảnh, thiết kế hình thu nhỏ và thậm chí lên lịch đăng bài một cách thuận tiện.

Đây là một công cụ được điều khiển bởi AI, hoạt động như một giải pháp toàn diện cho việc tạo/lập nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Nó cho phép tôi dễ dàng soạn thảo kịch bản, chuyển đổi chúng thành các định dạng phù hợp với các nền tảng khác nhau, tạo hình ảnh, thiết kế hình thu nhỏ và thậm chí lên lịch đăng bài một cách thuận tiện.

