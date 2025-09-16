Mẫu chứng chỉ thực tập miễn phí cho nhà tuyển dụng &amp; nhóm nhân sự

Bạn vừa kết thúc một chu kỳ thực tập thành công. Các thực tập sinh đã mang lại giá trị thực tế, đóng góp vào các dự án, học hỏi nhanh chóng và trở thành một phần của đội ngũ. Bây giờ là bước cuối cùng: công nhận chính thức công việc của họ.

Thay vì phải vất vả tạo chứng chỉ từ đầu, tại sao không sử dụng các mẫu chứng chỉ thực tập chuyên nghiệp và có thể tùy chỉnh sẵn sàng sử dụng? Đó chính là các mẫu chứng chỉ thực tập.

Một chương trình thực tập được thiết kế tốt sẽ ghi nhận nỗ lực, xây dựng uy tín và phản ánh tích cực về tổ chức của bạn. Mẫu phù hợp sẽ tập trung vào nội dung, không phải định dạng.

Hãy khám phá các mẫu chứng chỉ thực tập miễn phí hàng đầu để giúp bạn kết thúc mỗi kỳ thực tập với sự công nhận xứng đáng.

🔍 Bạn có biết rằng thời lượng trung bình cho các kỳ thực tập là khoảng 18,3 tuần?

Mẫu chứng chỉ thực tập là gì?

Mẫu chứng nhận thực tập là các định dạng sẵn sàng sử dụng mà các công ty có thể tùy chỉnh để chứng nhận kinh nghiệm của thực tập sinh. Chúng giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng tất cả thông tin cần thiết được bao gồm một cách chuyên nghiệp và nhất quán.

Dưới đây là các thành phần tiêu chuẩn của mẫu chứng chỉ thực tập:

Tên thực tập sinh : Tên đầy đủ của thực tập sinh đảm bảo rằng chứng chỉ được cá nhân hóa và được giải quyết chính xác cho đúng thực tập sinh

Logo và tên công ty : Logo và tên chính thức của tổ chức được đặt ở phần trên cùng

thời lượng thực tập*: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể được nêu rõ, xác định chính xác kỳ của chương trình thực tập

Vai trò và bộ phận : Vị trí của thực tập sinh và bộ phận để cung cấp thông tin về phạm vi và bối cảnh của trách nhiệm của họ

Chữ ký và ngày tháng: Chữ ký của trưởng nhóm và quản lý để xác nhận rằng thực tập sinh đã đáp ứng các yêu cầu

🧠 Thú vị: Vào thế kỷ 11 đến 16 ở châu Âu, những thiếu niên từ 12 tuổi đã trở thành học việc — sống cùng thợ thủ công lành nghề, được cung cấp chỗ ở và bữa ăn, nhưng không nhận lương. Họ học các nghề như rèn sắt, dệt vải hoặc làm bánh trong vòng 2 đến 7 năm.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu chứng chỉ thực tập tốt?

Mẫu chứng nhận thực tập không chỉ là thủ tục hình thức—đó là bằng chứng về kinh nghiệm chuyên môn, góp phần nâng cao giá trị cho hành trình sự nghiệp của ứng viên.

Dưới đây là những nội dung cần bao gồm để đảm bảo mẫu của bạn đáp ứng cả tiêu chuẩn nhân sự và kỳ vọng chuyên nghiệp.

sự rõ ràng và dễ đọc*: Chọn thiết kế đơn giản với tiêu đề lớn rõ ràng và đủ không gian. Điều này giúp người nhận dễ dàng đọc và xác minh thông tin

Các trường thông tin cần thiết : Chọn mẫu có các ô trống để điền tên thực tập sinh, thời gian thực tập, các sự kiện đã xử lý, loại công việc, tên công ty và một tuyên bố rõ ràng về việc hoàn thành. Điều này đảm bảo chứng nhận đầy đủ và chi tiết

Không gian dành cho chữ ký và con dấu : Chọn mẫu có các phần dành cho chữ ký của quản lý, con dấu chính thức và chức vụ của họ. Điều này giúp tăng tính xác thực cho chứng chỉ

Cho phép tùy chỉnh : Tìm kiếm các mẫu có thể tùy chỉnh để bạn có thể điều chỉnh các ô văn bản hoặc thêm các phần và các yếu tố khác một cách dễ dàng

Sự nhất quán về thương hiệu: Chọn thiết kế phù hợp với logo, màu sắc và phông chữ của công ty bạn. Điều này giúp tăng tính chuyên nghiệp và nhận diện thương hiệu

Mẫu chứng chỉ thực tập

Mẫu chứng chỉ thực tập cung cấp một định dạng chuyên nghiệp và có tổ chức để bao gồm các chi tiết khóa của chương trình thực tập. Dưới đây là các tùy chọn mẫu chứng chỉ thực tập mà bạn nên thử:

1. Chứng chỉ Thành tích Dải Màu Sắc

qua Microsoft

Vinh danh thành tích của thực tập sinh bằng một chứng chỉ chuyên nghiệp, sang trọng sử dụng mẫu Color Band Certificate of Achievement by Microsoft có thể tùy chỉnh. Mẫu tải xuống cung cấp sự linh hoạt, dù bạn in ấn hay chia sẻ thiết kế trực tuyến.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh với hình ảnh, đồ họa và các yếu tố thiết kế

Thêm hiệu ứng động, chuyển cảnh hoặc video cho phiên bản kỹ thuật số

Bao gồm các phần khóa để nhấn mạnh hiệu suất của thực tập sinh

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên nhân sự, nhà sáng lập startup, cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng cần một định dạng chuyên nghiệp để liệt kê thành tích của thực tập sinh khi hoàn thành kỳ thực tập.

2. Mẫu chứng chỉ thưởng thực tập sinh màu sắc

Mẫu chứng chỉ thực tập màu sắc của Template.Net có tính năng bố cục gọn gàng, bắt đầu với thông tin công ty và tóm tắt thành tích của thực tập sinh. Mẫu này cũng bao gồm loại hình thực tập, chẳng hạn như chương trình thực tập hợp tác hoặc thực tập mùa hè.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh mọi yếu tố để phù hợp với màu sắc thương hiệu của bạn

Thêm logo, hình ảnh hoặc các yếu tố thiết kế để cá nhân hóa chứng chỉ

Thay đổi chi tiết hoặc thêm hộp văn bản để phù hợp với định dạng chứng nhận của công ty bạn

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên nhân sự và nhà tuyển dụng đang tìm kiếm một định dạng chứng nhận có cấu trúc để vấn đề chứng nhận.

3. Mẫu Chứng chỉ Tri ân với hiệu ứng gradient xanh

qua Canva

Mẫu Chứng chỉ Tri ân với hiệu ứng gradient xanh của Canva có thể tùy chỉnh để phù hợp với định dạng của công ty bạn. Với bố cục gọn gàng, mẫu này giúp bạn nhấn mạnh các thông tin quan trọng như thời lượng thực tập, các dự án chính và thành tích nổi bật.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm huy hiệu hoặc các hình thức công nhận chính thức mà thực tập sinh đã đạt được trong quá trình thực tập

Tạo bảng tính liên kết để lưu trữ và đang theo dõi chi tiết chứng chỉ cho tất cả thực tập sinh

Ghi chú chữ ký của các trưởng nhóm nhóm liên quan

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia nhân sự muốn quản lý thông tin thực tập sinh và tạo ra một chứng chỉ chuyên nghiệp.

4. Chứng chỉ Thành tích

qua Adobe

Việc tạo ra một chứng chỉ thực tập chuyên nghiệp và chi tiết trở nên đơn giản với mẫu Chứng chỉ Thành tích của Adobe. Với tính năng tùy chỉnh – từ lề trang đến phông chữ – bạn có thể dễ dàng điều chỉnh thiết kế để phù hợp với thương hiệu của công ty.

Dù được in ra hay chia sẻ dưới dạng kỹ thuật số, mẫu chứng chỉ thực tập này giúp bạn vấn đề các chứng chỉ trông chuyên nghiệp và được cá nhân hóa.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm hộp nổi bật để làm nổi bật các mốc thời gian khóa và thành tích của thực tập sinh

Ghi rõ thông tin công ty và chi tiết thực tập một cách rõ ràng

Kết nối với không gian làm việc của bạn để tối ưu hóa việc chỉnh sửa và chia sẻ tệp

🔑 Phù hợp cho: Các cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng muốn sử dụng định dạng chuyên nghiệp để tạo chứng chỉ thực tập một cách dễ dàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Tự động hóa để thông báo cho bạn hoặc nhóm của bạn khi kỳ thực tập kết thúc, nhắc nhở bạn tạo và gửi chứng chỉ.

5. Mẫu chứng chỉ thực tập PDF của Jotform

qua Jotform

Mẫu Chứng chỉ Thực tập PDF của Jotform bao gồm tất cả thông tin khóa—tên thực tập sinh, thời lượng thực tập, các dự án đã thực hiện và thành tích đạt được. Điểm nổi bật? Mẫu này đi kèm với công cụ Chữ ký cho người cấp chứng chỉ để xác nhận tài liệu.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo biểu mẫu để thu thập thông tin thực tập và tự động tạo chứng chỉ

Tùy chỉnh bằng cách thêm hình ảnh, logo hoặc biểu tượng để tăng tính thẩm mỹ

Chia sẻ chứng chỉ dưới dạng kỹ thuật số hoặc in ra

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ đang tìm kiếm một mẫu toàn diện để vấn đề chứng chỉ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Tài liệu để tạo và lưu trữ các mẫu chứng chỉ thực tập của bạn. Bạn có thể thiết kế một mẫu có thể tái sử dụng, hợp tác với nhóm của mình và dễ dàng sao chép hoặc chỉnh sửa chứng chỉ cho từng thực tập sinh.

6. Mẫu chứng chỉ đào tạo không gian hạn chế có viền và chuyên nghiệp

qua Certifier

Mẫu chứng chỉ đào tạo không gian hạn chế có viền và chuyên nghiệp cho người cấp chứng chỉ giúp bạn xác nhận việc hoàn thành đào tạo trong các chương trình an toàn và tuân thủ. Mẫu này cũng có sẵn ở định dạng Figma và Microsoft Word.

Ngoài ra, mẫu chứng chỉ thực tập cho phép bạn tùy chỉnh bố cục và các yếu tố đồ họa khác để bao gồm chi tiết đào tạo và trình bày nó như bằng chứng về thành tích.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Danh sách công việc khóa học đã hoàn thành và các cột mốc khóa trong quá trình đào tạo

Thêm các huy hiệu hoặc chứng chỉ đã đạt được để nhận diện trực quan

Tùy chỉnh mẫu trực tuyến và cấp chứng chỉ hàng loạt

🔑 Phù hợp cho: Các Trung tâm Giáo dục được OSHA ủy quyền (OTI) và các giảng viên được OSHA ủy quyền muốn ghi chép quá trình đào tạo.

7. Chứng chỉ tham gia do Freepik cung cấp

via Freepik

Mẫu Chứng chỉ Tham gia của Freepik cung cấp một bố cục sạch sẽ, chuyên nghiệp để nổi bật những thành tích khóa của thực tập sinh. Mẫu này đảm bảo chứng chỉ của bạn trông chuyên nghiệp và bao gồm tất cả thông tin cần thiết.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh thiết kế để phù hợp với thương hiệu của bạn bằng cách điều chỉnh màu sắc, hộp văn bản và bố cục

Thêm huy hiệu như "Thực tập sinh xuất sắc" hoặc các giải thưởng khác

Chèn mã QR để truy cập dễ dàng vào hồ sơ hoặc danh mục đầu tư của thực tập sinh

Liên kết đến ổ đĩa chia sẻ chứa các tài liệu hỗ trợ hoặc phản hồi

🔑 Phù hợp cho: Các cơ sở giáo dục và nhóm nhỏ muốn có một định dạng chứng nhận chuyên nghiệp cho thực tập sinh sau khi kết thúc kỳ thực tập.

8. Mẫu Onboarding Nhân Viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức danh sách kiểm tra onboarding, sắp xếp cuộc họp và lên lịch đào tạo với Mẫu Onboarding Nhân viên của ClickUp

Đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng thực tập sinh và đang theo dõi hành trình của họ? Hãy thử mẫu Onboarding Nhân viên ClickUp. Nó hỗ trợ danh sách công việc có tổ chức cho các bộ phận Nhân sự, Pháp lý, Bảo mật, Đào tạo, Phần mềm và Phần cứng.

Mẫu hướng dẫn này giúp bạn tổ chức mọi hoạt động, từ chia sẻ tài nguyên và quản lý tài liệu đến đánh giá và cấp chứng chỉ cuối cùng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo các biểu mẫu onboarding chi tiết cho thực tập sinh để theo dõi tiến độ và hiệu suất một cách chính xác

Tùy chỉnh danh sách kiểm tra onboarding cho từng thực tập sinh

Đặt các kích hoạt tự động để cập nhật trạng thái công việc khi mỗi giai đoạn được hoàn thành

Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, onboarding và chứng nhận để mang lại trải nghiệm suôn sẻ, nhất quán cho cả nhóm và thực tập sinh

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên nhân sự, nhà sáng lập startup và nhà tuyển dụng muốn cấu trúc trải nghiệm onboarding cho thực tập sinh và ghi chép các cột mốc đào tạo cho chứng nhận.

9. Mẫu Mục tiêu Thông minh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch mục tiêu cho thực tập sinh, theo dõi tiến độ và tạo phản hồi chi tiết với mẫu ClickUp SMART Goals

Mẫu Mục tiêu Thông minh ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức và tập trung vào mục tiêu trong suốt chương trình thực tập.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi thành tích của thực tập sinh dưới mục "Mục tiêu thực tập" để đảm bảo tính minh bạch và phản hồi

Đánh giá nỗ lực cho từng công việc từ 1 đến 10 để ưu tiên các lĩnh vực phát triển của thực tập sinh

Tạo thẻ công việc với các công việc con, danh sách kiểm tra và tài nguyên để đảm bảo tính rõ ràng

Với chế độ xem bảng trắng, bạn có thể xác định các mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho từng thực tập sinh, kèm theo hình ảnh và mã màu để dễ dàng tham khảo

Sử dụng chế độ xem bảng để theo dõi tiến độ một cách nhanh chóng, giúp bạn hướng dẫn thực tập sinh hiệu quả ở mọi giai đoạn

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, trung tâm đào tạo và nhà tuyển dụng đang tìm kiếm một cấu trúc tổ chức để đánh giá thực tập sinh và đảm bảo quy trình cấp chứng chỉ diễn ra suôn sẻ.

📣 Ý kiến của khách hàng: Dưới đây là chia sẻ của Karthik Itharajula, Trưởng bộ phận chú thích tại carscan.AI, về việc sử dụng ClickUp: Với sự hỗ trợ của ClickUp, chúng tôi đang theo dõi tiến độ hàng ngày của các công việc liên quan đến năng suất, và nó cũng có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến trạng thái như chuyển từ "đang thực hiện" sang "hoàn thành" và sau đó sang "đang xem xét", để ban lãnh đạo cấp cao có thể nắm bắt được tình trạng. Với sự hỗ trợ của ClickUp, chúng tôi đang theo dõi tiến độ hàng ngày của các công việc liên quan đến năng suất, và nó cũng có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến trạng thái như chuyển từ "đang thực hiện" sang "hoàn thành" và sau đó sang "đang xem xét", để ban lãnh đạo cấp cao có thể nắm bắt được tình trạng.

10. Mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu cho thực tập sinh, ghi chép tiến độ và xác định những điểm mạnh chính với mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày của ClickUp

Bạn đang tìm kiếm một mẫu đảm bảo quá trình onboarding và chứng nhận suôn sẻ cho thực tập sinh của mình? Hãy thử mẫu Kế hoạch 30-60-90 Ngày của ClickUp. Nó cho phép bạn liệt kê các công việc khóa trong các giai đoạn 30, 60 và 90 ngày của kỳ thực tập. Ngoài ra, bạn có thể đang theo dõi ai là người chịu trách nhiệm, ai được giao nhiệm vụ, ưu tiên công việc và ngày đáo hạn—tất cả trong một nơi.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xây dựng kế hoạch onboarding có cấu trúc với các mục tiêu rõ ràng trong suốt thời gian thực tập

Sử dụng chế độ xem lịch để lập kế hoạch công việc và đảm bảo hoàn thành đúng hạn

Lưu trữ tất cả tài liệu onboarding, đào tạo và đánh giá trong tab Tham khảo

Với chế độ xem bảng, bạn có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thực và di chuyển các công việc qua từng cột mốc một cách dễ dàng

🔑 Phù hợp cho: Nhà tuyển dụng đang tìm kiếm công cụ để tổ chức mục tiêu và tài liệu của thực tập sinh cho quy trình cấp chứng chỉ suôn sẻ.

11. Mẫu phỏng vấn kết thúc kỳ thực tập ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại phản hồi cuối cùng và dữ liệu hiệu suất trước khi gặp vấn đề về chứng chỉ với mẫu phỏng vấn kết thúc thực tập ClicUp

Khi đến lúc thực tập sinh kết thúc kỳ thực tập, việc tổ chức mọi thứ một cách có hệ thống sẽ đảm bảo quy trình cấp chứng chỉ diễn ra suôn sẻ và không gặp rắc rối. Mẫu phỏng vấn kết thúc kỳ thực tập ClickUp cung cấp cho bạn một định dạng có cấu trúc để thu thập và lưu trữ tất cả thông tin cần thiết.

Mẫu này giúp bạn dễ dàng tạo ra các câu hỏi phỏng vấn rõ ràng và chi tiết cho một đánh giá toàn diện.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm trang để bao gồm các tài liệu hỗ trợ, phản hồi và tham chiếu

Ghi lại mã số chuyên môn của người quản lý thực tập sinh và người phụ trách để xác minh chính xác

Thêm bình luận hoặc liên kết các tài liệu liên quan vào từng phần để cung cấp bối cảnh rõ ràng hơn

Các phần chuyên biệt dành cho thông tin thực tập sinh, kết quả học tập, kinh nghiệm công việc, mức độ hài lòng với công việc, phản hồi và chữ ký

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý nhân sự đang tìm kiếm một định dạng có cấu trúc để hỗ trợ phản hồi và chứng nhận thực tập sinh.

12. Mẫu Kế hoạch Đào tạo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định mục tiêu học tập của thực tập sinh và thu thập phản hồi với mẫu Kế hoạch Đào tạo ClickUp

Mẫu Kế hoạch Đào tạo ClickUp giúp bạn thiết kế một trải nghiệm học tập rõ ràng, hướng đến mục tiêu. Nó cho phép bạn xác định mục tiêu học tập của thực tập sinh, các cột mốc và các mô-đun đào tạo—tất cả đều được bản đồ hóa với kết quả chứng nhận.

Ngoài ra, mẫu này đảm bảo quy trình đào tạo của bạn được hoàn thành, có thể đo lường và phù hợp với các tiêu chuẩn chứng nhận cuối cùng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Các phần chuyên biệt dành cho mục tiêu đào tạo, lịch trình, tổng quan nội dung và tài nguyên

Chuyển đổi mục tiêu đào tạo thành các công việc cụ thể có thời hạn

Xác định phương pháp đào tạo—hội thảo, công việc thực hành hoặc mô-đun trực tuyến

Ghi chép phản hồi sau kỳ thực tập để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị chứng chỉ

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia nhân sự và cơ sở đào tạo muốn có một định dạng có cấu trúc để tạo bản đồ mục tiêu và thành công của thực tập sinh nhằm vấn đề cấp chứng chỉ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ClickUp Brain là cách tuyệt vời để tạo ra các chứng chỉ thực tập tùy chỉnh. Tạo chứng chỉ chuyên nghiệp với các thông tin cụ thể dành cho thực tập sinh

Soạn thảo phản hồi và ghi chú cho công việc của thực tập sinh theo định dạng dễ theo dõi

Tạo bản tóm tắt về tiến độ và trạng thái công việc của thực tập sinh để xem xét và ghi chép nhanh chóng

Lựa chọn từ nhiều phong cách thiết kế khác nhau, bao gồm phong cách chụp ảnh, anime, nghệ thuật và nhiều hơn nữa

13. Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các công việc và tiến độ hoàn thành của thực tập sinh để đánh giá tiến độ với mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Thực tập sinh thường phải xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp giúp cả thực tập sinh và nhóm dễ dàng theo dõi tiến độ. Với các chế độ xem tùy chỉnh sẵn có, mẫu này giúp theo dõi người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn và ước lượng thời gian.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bảo đảm các thẻ công việc chi tiết để cải thiện hiển thị va

Sử dụng tính năng kéo và thả để lập lịch trong chế độ xem lịch cho kế hoạch linh hoạt

Xác định các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để tránh trễ hẹn và quản lý dòng thời gian một cách trơn tru

Sắp xếp các công việc theo ưu tiên và bộ phận để lập kế hoạch và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng từ bảng điều khiển trung tâm

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý nhân sự và cơ sở đào tạo muốn ghi chép các công việc của thực tập sinh và tỷ lệ hoàn thành để giải quyết vấn đề chứng chỉ.

14. Mẫu bảng chấm công ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi giờ làm việc của thực tập sinh, giám sát sự sẵn sàng và cài đặt nhắc nhở với mẫu bảng chấm công ClickUp

Mẫu Bảng Chấm Công ClickUp cung cấp một định dạng có cấu trúc để ghi chép và xem xét hồ sơ chấm công một cách dễ dàng. Biểu mẫu chấm công tùy chỉnh giúp bạn đang theo dõi xem thực tập sinh có mặt, đến muộn hay nghỉ phép, giữ cho dữ liệu rõ ràng và sẵn sàng cho việc xem xét chứng nhận.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi lại thông tin liên hệ của thực tập sinh để dễ dàng tra cứu

Ghi lại thời gian đang theo dõi, dự án được giao, giảng viên và ghi chú học tập hàng ngày để đang theo dõi hiệu quả

Đặt các nhắc nhở linh hoạt cho thực tập sinh về lịch công việc của họ

Tự động đồng bộ hóa tất cả dữ liệu nhập vào biểu mẫu với bảng đang theo dõi chính, loại bỏ việc mục nhập thủ công

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ và trung tâm đào tạo muốn đang theo dõi giờ công việc của thực tập sinh để xác định tính đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

15. Mẫu tài liệu dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép các dự án và công việc cụ thể của thực tập sinh bằng mẫu tài liệu dự án ClickUp

Mẫu tài liệu dự án ClickUp vừa là công cụ theo dõi hiệu suất vừa là bằng chứng chứng nhận, giúp việc lập tài liệu dự án trở nên liền mạch và đáng tin cậy.

Nó giúp bạn chuyển đổi mục tiêu của thực tập sinh thành các cột mốc đo lường được. Làm thế nào? Với các phần riêng biệt dành cho mục tiêu dự án, thông tin cơ bản và tóm tắt, bạn có thể ghi chép rõ ràng vai trò của thực tập sinh. Ngoài ra, đánh giá dự án giúp bạn đánh giá hiệu suất và kết quả học tập của họ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo bảng cấu trúc danh sách công việc liệt kê các cột mốc của thực tập sinh, người quản lý nhóm và phản hồi hoặc nhận xét

Tạo dòng thời gian trực quan với các ngày đáo hạn cho từng công việc để đang theo dõi năng suất làm việc của thực tập sinh

Xác định các chỉ số hiệu suất khóa để đánh giá đóng góp của thực tập sinh một cách hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên nhân sự và các cơ sở đào tạo muốn đang theo dõi đóng góp của thực tập sinh vào các dự án và xác nhận chứng chỉ.

📮 ClickUp Insight: 16% quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ vào một chế độ xem tổng thể. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ mất nhiều thời gian để ghép nối thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả? Những gánh nặng hành chính không cần thiết, những thông tin quan trọng bị bỏ lỡ và sự không đồng bộ. Với không gian làm việc tất cả trong một của ClickUp, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và đưa ra những thông tin quan trọng nhất, đúng lúc khi cần thiết. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia vào một Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng các mẫu tùy chỉnh và theo dõi thời gian để giảm chi phí và cải thiện thời gian giao hàng tại nhiều địa điểm.

16. Mẫu Báo cáo Trạng thái Hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi tiến độ hàng tuần của thực tập sinh với mẫu Báo cáo Tiến độ Hàng tuần ClickUp

Quản lý hiệu suất và hồ sơ tham gia của thực tập sinh một cách dễ dàng với mẫu Báo cáo Tiến độ Hàng tuần ClickUp. Mẫu này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về các dự án hiện tại của thực tập sinh, giúp dễ dàng ghi chép đóng góp và theo dõi sự phát triển theo thời gian.

Nó cũng hỗ trợ đánh giá và đảm bảo quy trình cấp chứng chỉ diễn ra suôn sẻ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm bản xem trước danh sách công việc của tuần tới để duy trì tính liên tục

Tùy chỉnh bảng hoặc thêm bảng mới để ghi lại các chỉ số hiệu suất cụ thể

Tạo các trang con để tổ chức gọn gàng nhật ký công việc hàng tuần trong suốt thời gian thực tập

Giúp bạn duy trì hồ sơ hàng tuần về thực tập sinh với các chi tiết như ngày đáo hạn, ngày hoàn thành, người phụ trách nhóm và phản hồi

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, nhà tuyển dụng và các cơ sở giáo dục muốn theo dõi hiệu suất hàng tuần của thực tập sinh để đánh giá hiệu quả tại thời điểm cấp chứng nhận.

17. Mẫu đánh giá hiệu suất ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt mục tiêu rõ ràng và đánh giá hiệu suất của thực tập sinh một cách toàn diện với mẫu đánh giá hiệu suất ClickUp

Được thiết kế cho đánh giá 360 độ, mẫu đánh giá hiệu suất ClickUp cho phép bạn thu thập phản hồi từ đồng nghiệp, đang theo dõi các thành tựu có thể đo lường và đánh giá tính đủ điều kiện để cấp chứng chỉ—tất cả trong một nơi.

Dù là số liệu bán hàng, điểm hài lòng của khách hàng hay tỷ lệ hoàn thành công việc, mẫu đánh giá hiệu suất này giúp bạn ghi chép tất cả các thông tin đó.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Danh sách công việc các chỉ số hiệu suất rõ ràng để đánh giá đóng góp của thực tập sinh

Bao gồm phần tự đánh giá để khuyến khích thực tập sinh phản ánh

Tạo các trang riêng cho từng thực tập sinh để quản lý đánh giá thực tập sinh một cách có tổ chức

Tối ưu hóa các bước theo dõi sau đánh giá với thực tập sinh, giúp quyết định tái tuyển dụng trở nên có tổ chức và hiệu quả hơn

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp nhỏ và cơ sở đào tạo cần một công cụ toàn diện để đánh giá hiệu quả làm việc của thực tập sinh.

🔍 Bạn có biết? Trung bình, 53% thực tập sinh đủ điều kiện đã được chuyển đổi thành nhân viên chính thức cấp mục nhập.

18. Mẫu hồ sơ nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý công việc, đánh giá và hồ sơ kết thúc thực tập của thực tập sinh với mẫu hồ sơ nhân viên ClickUp

Việc tổ chức các công việc và đánh giá của thực tập sinh không còn là vấn đề với mẫu hồ sơ nhân viên ClickUp. Đây là giải pháp toàn diện của bạn để đang theo dõi, quản lý và ghi chép mọi bước trong hành trình của thực tập sinh.

Mẫu này cung cấp một khung cấu trúc để lưu trữ các công việc, đánh giá và thông tin kết thúc thực tập. Các trang con cho phép bạn thêm các tài liệu quan trọng như hợp đồng lao động, báo cáo tiến độ và nhiều hơn nữa, giúp quản lý thực tập sinh trở nên trơn tru từ đầu đến cuối.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép chi tiết hoàn thành về thông tin cá nhân, bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm công việc, quá trình tuyển dụng và quá trình chấm dứt hợp đồng

Cài đặt các chỉ số hiệu suất trong định dạng danh sách kiểm tra để đơn giản hóa việc đánh giá

Thêm nhận xét và đề xuất để tham khảo trong tương lai hoặc cho mục đích chứng nhận

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhân sự, các nhóm nhỏ và các cơ sở đào tạo muốn duy trì dữ liệu thực tập sinh một cách có tổ chức.

*ghi chép và đang theo dõi hiệu suất của thực tập sinh với ClickUp

Mẫu chứng chỉ thực tập giúp bạn dễ dàng bao gồm tất cả các chi tiết quan trọng trong hành trình thực tập của thực tập sinh theo một định dạng có cấu trúc.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn tối ưu hóa toàn bộ quy trình này. Từ việc ghi chép tài liệu, đang theo dõi hiệu suất đến việc xử lý vấn đề chứng chỉ phản ánh đóng góp của thực tập sinh, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn toàn diện.

Với các mẫu có thể tùy chỉnh và tính năng đang theo dõi mạnh mẽ, việc quản lý hồ sơ thực tập sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả.

Vậy nên, đừng để dữ liệu phân tán dẫn đến lỗi trong chứng nhận. Đăng ký với ClickUp ngay hôm nay để đơn giản hóa quy trình ghi chép hồ sơ thực tập của bạn.