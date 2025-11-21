11 lựa chọn thay thế tốt nhất cho YouCanBookMe để quản lý lịch trình thông minh hơn

Các nhu cầu về lịch trình của bạn đã vượt quá khả năng của công cụ hiện tại.

Có thể bạn cần tính năng đồng bộ lịch tốt hơn, quy trình làm việc tùy chỉnh phù hợp với quy trình của bạn, hoặc tự động hóa vượt xa các xác nhận đặt chỗ cơ bản.

Giải pháp lịch trình phù hợp nên được điều chỉnh theo cách công việc của bạn.

Các giải pháp thay thế cho YouCanBookMe này cung cấp các tính năng nâng cao mà bạn đang tìm kiếm, từ tích hợp mượt mà đến các biểu mẫu đặt chỗ tùy chỉnh có thể thu thập chính xác những gì bạn cần.

Đã đến lúc tìm kiếm lịch trình hoàn hảo cho bạn. ⏰

Các lựa chọn thay thế cho YouCanBookMe trong nháy mắt

Đây là so sánh các công cụ lập lịch tốt nhất.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Lịch trình tích hợp với công việc, tài liệu và cập nhật thời gian thựcKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm dự án đa chức năng Lịch AI, mẫu đặt lịch hẹn, biểu mẫu, nhắc nhở, đồng bộ lịch, trò chuyện, chặn thời gian thông minh, trợ lý AI tích hợp Miễn phí vĩnh viễn; các tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Calendly Đặt lịch nhanh chóng chỉ với một cú nhấp chuột cho các cuộc họp và demoKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm nhỏ và chuyên gia làm việc độc lập Loại sự kiện, phát hiện múi giờ, câu hỏi sàng lọc, thời gian đệm, thanh toán Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Lịch trình Acuity Quy trình đặt lịch hẹn dựa trên dịch vụ với biểu mẫu đăng kýKích thước nhóm: Phù hợp cho các studio, huấn luyện viên và nhà trị liệu Biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh, đặt lịch hẹn định kỳ, gói dịch vụ cho khách hàng, quy trình làm việc tự động hóa, danh sách chờ. Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng SimplyBook. me Đặt lịch tại nhiều địa điểm kinh doanhKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các doanh nghiệp bán lẻ, spa và doanh nghiệp có nhiều nhánh. Quản lý nhiều địa điểm, chương trình giảm giá, chương trình khách hàng thân thiết, nhúng tiện ích, đặt chỗ nhiều ngày Miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.90/tháng Setmore Hệ thống đặt chỗ chia sẻ cho các nhóm gọn nhẹKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ và các nhóm nội bộ Trang đặt lịch riêng cho nhân viên, nhắc nhở qua SMS/email, tích hợp mạng xã hội, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cơ bản, xuất dữ liệu. Miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng. Vẽ nguệch ngoạc Lịch trình dựa trên phiếu bầu cho sự sẵn sàng của nhómKích thước nhóm: Phù hợp cho các cấu trúc dựa trên ủy ban hoặc liên nhóm Các công cụ đặt lịch hẹn như phiếu bầu, hiển thị tình trạng sẵn sàng, hạn chót phản hồi Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $14.95/tháng cho mỗi người dùng. OnceHub Quy trình tự động hóa đánh giá khách hàng tiềm năng và cuộc họpKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm bán hàng, tiếp thị và onboarding. Biểu mẫu đăng ký sơ bộ, chatbot, định tuyến thông minh, trang thương hiệu, phân tích đặt chỗ Miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. Theo chiều kim đồng hồ Tối ưu hóa lịch làm việc cho công việc chuyên sâu và cuộc họpKích thước nhóm: Phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa sử dụng Lịch Google Khối Tập trung Thông minh, phân tích lịch trình, đồng bộ Slack, di chuyển cuộc họp tự động, đồng bộ lịch Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $7,75/tháng cho mỗi người dùng. Microsoft Bookings Lập lịch trong hệ sinh thái Microsoft 365Kích thước nhóm: Phù hợp cho trường học, phòng khám và doanh nghiệp sử dụng Microsoft. Tích hợp nhóm, mời tự động, truy cập cơ sở dữ liệu khách hàng, đồng bộ Outlook Bắt đầu từ $6/tháng (kèm theo Microsoft 365 Basic) Zoho Đặt lịch Các cuộc hẹn kết nối với CRM và hóa đơnKích thước đội ngũ: Phù hợp cho các nhóm hỗ trợ, bán hàng và thành công của khách hàng Zoho CRM đồng bộ hóa, lập hóa đơn, lịch sử khách hàng, trường thông tin tùy chỉnh, đang theo dõi chi tiết quá trình tiếp nhận. Các kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng. Lịch hẹn vuông Lịch trình liên kết thanh toán cho doanh nghiệp dịch vụKích thước nhóm: Phù hợp cho các salon, tư vấn viên và chủ cửa hàng bán lẻ Tiền gửi, thẻ quà tặng, hệ thống điểm bán hàng (PoS), tin nhắn SMS nhắc nhở thanh toán và xử lý phí hủy bỏ. Miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi địa điểm.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ một quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về quy trình đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho YouCanBookMe?

Dưới đây là lý do tại sao việc tìm hiểu các lựa chọn thay thế cho YouCanBookMe có thể giúp ích:

Trang đặt lịch tùy chỉnh: Tạo các liên kết đặt lịch được tùy chỉnh theo thương hiệu của bạn để phù hợp với phong cách kinh doanh của bạn.

Tích hợp chuyên biệt: Kết nối với các hệ thống CRM cụ thể hoặc các công cụ như Zapier để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Tự động hóa thông minh: Tự động hóa các nhắc nhở, theo dõi hoặc biểu mẫu đăng ký khách hàng để tiết kiệm thời gian.

Lịch trình nhóm: Cung cấp tính năng đặt lịch nhóm hoặc luân phiên cho nhóm phức tạp.

Quản lý di động: Cho phép bạn quản lý đặt chỗ mọi lúc mọi nơi với các ứng dụng di động mạnh mẽ.

Báo cáo chi tiết: Đang theo dõi các mẫu đặt chỗ hoặc dữ liệu khách hàng với phân tích chi tiết.

Các tùy chọn lịch trình độc đáo: Cung cấp các tính năng lịch trình cơ bản như bỏ phiếu nhóm hoặc đặt lịch cho nhiều dịch vụ.

🧠 Thông tin thú vị: Từ "calendar" đã tồn tại từ ít nhất năm 1487. Nó lần đầu tiên xuất hiện dưới dạng động từ trong các tài liệu của Quốc hội Anh. Nó cũng được ghi nhận là danh từ từ thời kỳ Trung cổ Anh.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho YouCanBookMe

Dưới đây là những lựa chọn tốt nhất của chúng tôi cho các giải pháp thay thế YouCanBookMe. 👇

Tối ưu hóa việc quản lý thời gian với Lịch ClickUp Thời gian khối chuẩn bị và theo dõi xung quanh các cuộc họp đã lên lịch với Lịch ClickUp

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Mọi giai đoạn trong quy trình đặt chỗ của bạn, từ khâu tiếp nhận đến khâu theo dõi, đều có thể được thực hiện tại một nơi duy nhất, với hiển thị hoàn toàn và tự động hóa.

Lịch thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tự động lên lịch

Bắt đầu với Lịch ClickUp. Đây là một lịch không gian làm việc động, hiển thị lịch trình của bạn và tích cực hỗ trợ bạn lập kế hoạch và điều chỉnh.

Bạn có thể lên lịch cuộc họp, tự động khối thời gian để ưu tiên công việc và điều chỉnh lịch ngay lập tức khi có thay đổi. Ứng dụng hỗ trợ chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, đồng bộ với Lịch Google và Outlook để đảm bảo sự phối hợp trơn tru.

Giả sử bạn đang quản lý các cuộc họp kiểm tra tiến độ với các bên liên quan, đánh giá sprint và các cuộc họp đồng bộ trên nhiều múi giờ khác nhau. Bạn có thể sử dụng Lịch AI để tổ chức từng loại cuộc họp trong các chế độ xem có màu sắc riêng biệt, khối thời gian chuẩn bị trước cuộc gọi và đặt khoảng thời gian đệm sau đó để cập nhật công việc hoặc gửi các thông báo theo dõi.

Người ghi chép cuộc họp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Chuyển đổi các cuộc thảo luận trực tiếp thành các bản cập nhật dự án có thể thực hiện được với Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp

Trong các cuộc họp, Trợ lý Ghi chú Trí tuệ Nhân tạo (AI) của ClickUp sẽ tham gia cuộc gọi của bạn để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và liên kết các điểm khóa với các tài liệu và công việc liên quan.

Thêm ClickUp Brain vào quy trình, bạn sẽ nhận được các cập nhật thời gian thực phân tích khối lượng công việc và lịch trình của bạn để xây dựng một lịch trình thông minh, giúp cân bằng giữa các cuộc họp và các công việc ưu tiên cao.

Ví dụ: Bạn đang tổ chức một cuộc họp về lộ trình sản phẩm. ClickUp ghi lại cuộc thảo luận, tạo các mục hành động cho nhóm sản phẩm và cập nhật tài liệu kế hoạch liên kết.

Yêu cầu cuộc họp qua biểu mẫu

Thu thập thông tin đặt chỗ thông qua biểu mẫu ClickUp

Sau đó, sử dụng ClickUp Form để quản lý yêu cầu cuộc họp hoặc đặt lịch dịch vụ.

Mỗi lần gửi biểu mẫu sẽ trở thành một công việc, bao gồm dữ liệu biểu mẫu, thẻ tùy chỉnh và người được giao nhiệm vụ. Bạn có thể thêm các trường menu thả xuống, lịch hoặc trường văn bản để thu thập chính xác những gì nhóm của bạn cần.

Ví dụ, nhóm Nhân sự có thể sử dụng một biểu mẫu cho "Đặt lịch kiểm tra 1:1". Khi nhân viên điền vào biểu mẫu, hệ thống sẽ tạo một công việc được gắn thẻ theo bộ phận, giao cho đối tác Nhân sự của họ và thêm yêu cầu vào lịch.

Lập lịch các công việc đường dẫn với ClickUp tự động hóa

Sau đó, kết nối tất cả các thành phần lại với nhau bằng ClickUp Tự động hóa. Bạn có thể cài đặt các quy tắc để phân công công việc dựa trên phản hồi từ biểu mẫu, đăng nhắc nhở trong ClickUp Trò chuyện và thậm chí gửi tài liệu hoặc danh sách kiểm tra cho người yêu cầu.

Giả sử ai đó đặt lịch cuộc gọi khởi động thông qua biểu mẫu đăng ký của bạn. Các quy trình tự động hóa có thể giao công việc cho quản lý dự án, gửi cho khách hàng danh sách kiểm tra chuẩn bị và đăng tin nhắn xác nhận trong kênh trò chuyện #client-updates.

Tối ưu hóa quy trình đặt chỗ với mẫu sẵn có.

Tải miễn phí mẫu Tạo hệ thống đặt lịch hẹn hoàn thành trong vài phút với mẫu đặt lịch hẹn của ClickUp.

Để đẩy nhanh quá trình thiết lập, hãy sử dụng mẫu đặt lịch hẹn ClickUp. Mẫu này bao gồm biểu mẫu sẵn có, định tuyến tác vụ tự động và chế độ xem lịch để theo dõi mọi lịch hẹn đã xác nhận. Bạn có thể tùy chỉnh các trường biểu mẫu, điều chỉnh các bước tự động hóa và liên kết tài liệu chuẩn bị với từng tác vụ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Những nhắc nhở nhanh chóng và hiệu quả: Tạo lời nhắc ClickUp từ các công việc hoặc bình luận để duy trì tiến độ trước và sau các cuộc họp.

Truy cập cuộc gọi chỉ với một cú nhấp chuột: Tham gia các cuộc họp Zoom, Meet hoặc Teams trực tiếp từ Lịch, chế độ xem công việc hoặc thông báo.

Theo dõi thời gian phù hợp với luồng làm việc của bạn: Ghi lại thời lượng cuộc gọi trên các công việc để theo dõi nỗ lực, tính phí cho khách hàng hoặc đánh giá khối lượng công việc bằng tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp

Lịch trình chia sẻ trong nháy mắt: Chế độ xem lịch của các nhóm song song để tìm thời gian phù hợp nhất cho tất cả mọi người.

Giới hạn của ClickUp

ClickUp không cung cấp liên kết đặt lịch cá nhân công khai cho phép người khác chọn thời gian từ lịch làm việc trực tuyến của bạn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4. 7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Trích từ bài đánh giá của G2:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách nó linh hoạt thích ứng với quy trình làm việc độc đáo của nhóm chúng tôi. Với hơn 20 thành viên trong nhóm sử dụng hàng ngày — bao gồm QA, nhà phát triển, nhà thiết kế và trưởng nhóm — nó giúp mọi người đồng bộ mà không gây áp lực. Sự linh hoạt của các chế độ xem (Danh sách công việc, Bảng, Thời gian, v.v.) cho phép mỗi người làm công việc theo cách phù hợp nhất với họ, đồng thời vẫn đóng góp vào một quy trình thống nhất. Chúng tôi đặc biệt thích cách các công việc, tài liệu, sprint và mục tiêu đều được kết nối với nhau — điều này giúp chúng tôi tránh phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau và giữ cho việc hợp tác trở nên minh bạch và nhanh chóng. *

2. Calendly (Tốt nhất cho việc đặt lịch nhanh chóng chỉ với một cú nhấp chuột)

qua Calendly

Bạn có biết những cuộc hội thoại email phiền phức khi bạn và ai đó cố gắng tìm thời gian cuộc họp không? Calendly loại bỏ cuộc hội thoại đó ngay từ đầu. Mọi người có thể xem thời gian miễn phí của bạn và chọn khung giờ mà không cần phải hỏi "Thứ Ba được không?"

Công cụ tự động lên lịch đồng bộ với lịch Google, Outlook hoặc Apple của bạn và tự động khối thời gian. Điểm nổi bật của nó là cách xử lý múi giờ. Bạn không cần phải tính toán xem 3 giờ chiều EST có phù hợp với công việc của khách hàng ở Bờ Tây hay không. Bạn chỉ cần chia sẻ một liên kết, và mọi người tự đặt lịch cho mình.

Các tính năng nổi bật của Calendly

Tạo nhiều loại sự kiện khác nhau cho các cuộc họp có thời lượng và mục đích khác nhau.

Đặt khoảng thời gian đệm giữa các cuộc hẹn để tránh lịch trình liên tiếp.

Thêm các câu hỏi sàng lọc để đánh giá tiềm năng của khách hàng tiềm năng trước các cuộc họp.

Kết nối Stripe hoặc PayPal để thu thanh toán trong quá trình đặt chỗ.

Giới hạn của Calendly

Phiên bản miễn phí giới hạn người dùng chỉ sử dụng một loại sự kiện.

Tính năng tích hợp Lịch iCloud đã bị ngừng cung cấp cho người dùng mới.

Giá cả của Calendly

Miễn phí

Giá tiêu chuẩn: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đội nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Bắt đầu từ $15,000/tháng

Đánh giá và nhận xét về Calendly

G2 : 4.7/5 (2.395+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Calendly?

Nghe chia sẻ từ một người dùng thực tế của G2:

Tiết kiệm thời gian đáng kể: Không còn phải trao đổi email liên tục để tìm thời gian họp phù hợp. Tôi chỉ cần chia sẻ liên kết của mình, và khách hàng chọn khung giờ — thế là xong, cuộc họp được lên lịch và thêm vào lịch của tôi ngay lập tức… Thỉnh thoảng ứng dụng di động bị treo hoặc crash. Cài đặt lại hoặc khởi động lại sẽ khắc phục được, nhưng thật phiền phức khi bạn đang cố gắng thiết lập trên đường đi. Tôi cũng đã gặp một số nhắc nhở bị rơi vào thư mục spam.

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng lịch, bắt đầu từ năm 1982, đã chỉ ra rằng các chuyên gia thường sử dụng nhiều lịch khác nhau, mỗi loại phục vụ một mục đích riêng biệt. Lịch giấy vẫn chiếm ưu thế trong nhiều năm vì chúng mang lại sự linh hoạt cao hơn, bố cục trực quan tốt hơn và dễ lưu trữ hơn so với các phiên bản kỹ thuật số ban đầu.

3. Acuity Scheduling (Phù hợp nhất cho quản lý lịch hẹn dựa trên dịch vụ)

thông qua Acuity Scheduling

Acuity là một công cụ đặt lịch trực tuyến dành riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Không chỉ giúp đặt lịch hẹn, Acuity còn cho phép thu thập biểu mẫu đăng ký, bán gói dịch vụ và quản lý các lớp học nhóm.

Nền tảng này hiểu bối cảnh và điều chỉnh phù hợp với các loại khách hàng khác nhau. Đối tượng/kỳ/phiên bản, nhân viên bán hàng cần logic đặt lịch khác với tư vấn viên kinh doanh. Khách hàng có thể thanh toán trước cho các phiên, đặt lịch hẹn định kỳ và thậm chí tham gia danh sách chờ khi các khung giờ ưa thích của họ đã đầy.

Các tính năng nổi bật của Acuity Scheduling

Gán các thành viên cụ thể, phòng hoặc thiết bị cho các loại lịch hẹn khác nhau.

Xây dựng các gói dịch vụ và chương trình thành viên để phát triển mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Tạo lịch trình hàng tuần cho các lớp học nhóm và workshop cùng với các tùy chọn đặt lịch cá nhân.

Cấu hình các quy trình làm việc tự động hóa được kích hoạt dựa trên các hành động đặt chỗ cụ thể.

Giới hạn của Acuity Scheduling

Các tùy chọn tùy chỉnh giao diện giới hạn khiến các trang đặt chỗ trông đơn điệu.

Các tùy chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chỉ giới hạn ở PayPal, Stripe và Square.

Giá dịch vụ Acuity Scheduling

Dùng thử miễn phí

Gói cơ bản: $20/tháng

Giá tiêu chuẩn: $34/tháng

Gói Premium: $61/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (5.730+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Acuity Scheduling?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Acuity Scheduling đã trở thành công cụ thiết yếu cho việc thực hiện vai trò của tôi. Giao diện người dùng (UI) của nó được thiết kế một cách khoa học và đơn giản, giúp chúng tôi dễ dàng cấu hình, triển khai, sử dụng và quản lý trong suốt thời gian qua. Nó cung cấp một phạm vi tính năng và độ linh hoạt cho phép chúng tôi lên lịch các loại cuộc hẹn khác nhau, từ cuộc gặp gỡ với khách hàng, cuộc gọi nhóm và nhiều loại khác. Khả năng tùy chỉnh của Acuity Scheduling là hàng đầu, cho phép chúng tôi điều chỉnh, hủy bỏ và thêm lịch hẹn, cũng như thực hiện các thay đổi cần thiết trên lịch của mình.

4. SimplyBook. me (Phù hợp nhất cho quản lý kinh doanh có nhiều địa điểm)

qua SimplyBook.me

SimplyBook.me cho phép bạn quản lý lịch trình tại nhiều địa điểm khác nhau từ một bảng điều khiển duy nhất. Đối tượng/kỳ/phiên bản, chi nhánh trung tâm thành phố của bạn có thể cung cấp các dịch vụ khác với chi nhánh ngoại ô, và hệ thống xử lý những sự khác biệt đó một cách dễ dàng.

Điểm nổi bật? Đó là công cụ quảng cáo tích hợp sẵn để triển khai các chương trình giới thiệu, cung cấp giảm giá hoặc thưởng cho khách hàng trung thành ngay trong luồng đặt lịch. Khách hàng đặt lịch phiên tư vấn chiến lược với bạn hôm nay và nhận mã giảm giá cho lần sau, không cần công cụ bổ sung.

Các tính năng nổi bật của SimplyBook.me

Chèn các tiện ích đặt chỗ tùy chỉnh phù hợp hoàn hảo với thiết kế trang web của bạn.

Triển khai mã giảm giá và chương trình thưởng khách hàng thân thiết để giữ chân khách hàng.

Xử lý các đặt chỗ phức tạp kéo dài nhiều ngày cho các dịch vụ hoặc sự kiện kéo dài.

Áp dụng các quy tắc đặt chỗ và tình trạng sẵn có khác nhau cho các loại dịch vụ khác nhau.

Giới hạn của SimplyBook.me

Các tính năng quảng cáo nâng cao yêu cầu kế hoạch đăng ký cao cấp hơn.

Giao diện trở nên lộn xộn khi quản lý nhiều địa điểm cùng lúc.

Giá cả của SimplyBook.me

Miễn phí

Cơ bản: Khoảng $11,49/tháng (€9,9/tháng)

Tiêu chuẩn: Khoảng $34,69/tháng (€29,9/tháng)

Gói Premium: Khoảng $69.50/tháng (€59.9/tháng)

Đánh giá và nhận xét về SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.265+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về SimplyBook.me?

Một đoạn trích ngắn từ đánh giá trên G2:

Có thể bổ sung các tính năng ngoài việc đặt chỗ để tạo ra một giải pháp toàn diện giúp quảng bá công ty của bạn trên nền tảng kỹ thuật số. Trải nghiệm người dùng của nền tảng có thể được tối ưu hóa để dễ dàng truy cập. Phạm vi tiếp cận thị trường có thể được mở rộng bằng cách tăng cường phạm vi phủ sóng của nó.

Có thể bổ sung các tính năng ngoài việc đặt chỗ để tạo ra một giải pháp toàn diện giúp quảng bá công ty của bạn trên nền tảng kỹ thuật số. Trải nghiệm người dùng của nền tảng có thể được tối ưu hóa để dễ dàng truy cập. Phạm vi tiếp cận thị trường có thể được mở rộng bằng cách tăng cường phạm vi phủ sóng của nó.

⚡ Mẫu lưu trữ: Sử dụng mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp để tổ chức các công việc theo ngày đáo hạn và hiển thị lịch trình của bạn một cách rõ ràng. Mẫu lịch đáng yêu này hoàn hảo để theo dõi các ưu tiên hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng với tính năng kéo và thả tiện lợi.

5. Setmore (Phù hợp nhất cho việc phối hợp trong nhóm nhỏ)

qua Setmore

Các nhóm nhỏ thường gặp phải một vấn đề chung về lịch trình: họ cần hơn một lịch cá nhân nhưng ít hơn một giải pháp cấp doanh nghiệp. Setmore chính là giải pháp hoàn hảo cho khoảng trống này. Mỗi thành viên trong nhóm có thể tự quản lý thời gian rảnh của mình trong khi vẫn chia sẻ hệ thống đặt lịch.

Tích hợp mạng xã hội cũng rất tiện lợi; người dùng có thể đặt lịch hẹn trực tiếp từ trang Facebook hoặc Instagram của bạn mà không cần phải trải qua nhiều bước phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Setmore

Tạo các trang đặt lịch riêng cho từng nhân viên của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

Xuất dữ liệu khách hàng tùy chỉnh và lịch sử lịch hẹn để lưu trữ hồ sơ bên ngoài.

Tự động hóa các nhắc nhở qua tin nhắn SMS và email để giảm thiểu tình trạng khách hàng không đến đúng hẹn.

Giới hạn của Setmore

Các tính năng báo cáo và phân tích nâng cao yêu cầu nâng cấp gói đăng ký trả phí.

Một số người dùng báo cáo các vấn đề về đồng bộ hóa và lịch trình thỉnh thoảng xảy ra giữa các lịch bên ngoài.

Giá cả của Setmore

Miễn phí

Ưu điểm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Setmore

G2: 4. 5/5 (265+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (955+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Setmore?

Xem đánh giá của Capterra về điều này:

Setmore có những tính năng tuyệt vời giúp việc đặt lịch hẹn và quản lý lịch trình của tôi trở nên vô cùng dễ dàng. Các tùy chọn cao cấp có rất nhiều tính năng hữu ích cho người làm việc tự do và đội ngũ nhỏ… Mong rằng nó có tính năng đồng bộ với Lịch Google và có sẵn trong phiên bản miễn phí.

📮 ClickUp Insight: Dữ liệu khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy 25% cuộc họp có sự tham gia của tám người trở lên. Mặc dù các cuộc họp quy mô lớn có thể mang lại giá trị trong việc thống nhất quan điểm và ra quyết định, chúng thường gây ra những thách thức. Thực tế, một cuộc khảo sát khác của ClickUp cho thấy 64% người tham gia gặp khó khăn với các bước tiếp theo không rõ ràng trong gần một nửa số cuộc họp của họ. Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng giải pháp quản lý cuộc họp toàn diện từ đầu đến cuối. ClickUp Cuộc họp thay đổi cách nhóm làm việc cùng nhau với các lịch trình động, trong khi AI Notetaker ghi lại mọi thông tin quan trọng—loại bỏ sự nhầm lẫn trong việc theo dõi và giữ cho mọi người luôn đồng bộ! 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

6. Doodle (Phù hợp nhất cho việc điều phối cuộc họp nhóm)

qua Doodle

Doodle cho phép bạn đề xuất nhiều khung giờ khác nhau và để người tham gia bỏ phiếu chọn khung giờ phù hợp nhất, mà không yêu cầu tạo tài khoản. Sau khi mọi người đã phản hồi, bạn có thể chọn khung giờ được ưa chuộng nhất và hệ thống sẽ tự động gửi lời mời lịch. Ứng dụng này cũng tích hợp với Google Meet, Outlook và Microsoft Teams.

Ngoài ra, nền tảng còn có tính năng trang đặt lịch. Điều này rất hữu ích cho các trưởng nhóm hoặc quản lý dự án muốn cài đặt giờ làm việc mở mà không cần phải sắp xếp lịch trình cho từng người một cách thủ công.

Các tính năng nổi bật của Doodle

Xác định thời hạn phản hồi để đẩy nhanh quá trình lập lịch.

Hiển thị các mẫu sẵn sàng chung để xác định các khung thời gian cuộc họp tối ưu.

Tích hợp các ứng dụng lịch phổ biến để kiểm tra tính khả dụng theo thời gian thực một cách tự động.

Giới hạn của Doodle

Hàm giới hạn cho nhu cầu đặt lịch hẹn cá nhân truyền thống.

Các tính năng nâng cao như nhắc nhở tự động về hạn chót yêu cầu kế hoạch trả phí.

Giá cả Doodle

Miễn phí

Ưu điểm: $14,95/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $19,95/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Doodle

G2: 4. 4/5 (hơn 2.060 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.830+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về đánh giá Doodle?

Dưới đây là góc nhìn trực tiếp từ một đánh giá trên G2:

Doodle đã giúp việc "thăm dò ý kiến" về các ngày và giờ phù hợp nhất cho cuộc họp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nó đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và giảm bớt căng thẳng khi cố gắng tìm ra thời gian phù hợp nhất để họp cho các nhóm lớn có lịch trình đa dạng… Tôi nghĩ một trong những điều sẽ rất hữu ích là có một liên kết để hiển thị kết quả khảo sát mà không cần phải tham gia bỏ phiếu – đôi khi tôi cần chia sẻ kết quả với nhân viên không cần tham gia bỏ phiếu nhưng vẫn quan tâm đến kết quả…*

🔍 Bạn có biết? Năm 1993, các nhà nghiên cứu kết luận rằng chức năng chính của lịch không chỉ là đang theo dõi ngày tháng. Nó còn hỗ trợ trí nhớ dự kiến, tức là giúp mọi người nhớ những việc cần làm trong tương lai.

7. OnceHub (Phù hợp nhất cho quy trình xác định khách hàng tiềm năng)

qua OnceHub

OnceHub đã tích hợp chatbot, biểu mẫu và logic định tuyến trực tiếp vào quy trình đặt lịch.

Khi một khách hàng tiềm năng truy cập trang đặt lịch của bạn và trả lời một số câu hỏi sàng lọc, họ sẽ được tự động chuyển đến nhân viên bán hàng phù hợp. Bạn có thể đang theo dõi nơi khách hàng rời khỏi quy trình đặt lịch và tối ưu hóa tương ứng.

Bảng điều khiển của nền tảng cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tiến độ của các khách hàng tiềm năng, từ lần tương tác ban đầu đến các cuộc họp đã được xác nhận. Bạn cũng có thể tích hợp nó với hệ thống CRM và bộ công cụ tiếp thị của mình để kích hoạt các hành động dựa trên hành vi của khách hàng tiềm năng.

Các tính năng nổi bật của OnceHub

Xây dựng các phễu đặt lịch đa bước để sàng lọc khách hàng tiềm năng trước khi lên lịch cuộc họp.

Triển khai các chatbot thông minh để thực hiện việc sàng lọc ban đầu và thu thập thông tin.

Chuyển các cuộc hẹn đến các thành viên cụ thể trong nhóm dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước.

Tạo các trang đặt chỗ tùy chỉnh phù hợp với thương hiệu riêng của bạn.

Giới hạn của OnceHub

Sự phức tạp của nền tảng có thể làm cho người dùng cảm thấy quá tải, đặc biệt là những người cần hàm lịch trình đơn giản và dễ sử dụng.

Một số tích hợp nâng cao yêu cầu kiến thức kỹ thuật để triển khai đúng cách.

Giá cả của OnceHub

Miễn phí

Lịch trình: $12/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $23/tháng cho mỗi người dùng

Tham gia: $47/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về OnceHub

G2: 4. 3/5 (50+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về OnceHub?

Theo đánh giá của G2:

OnceHub thực sự được thiết kế dành cho các nhóm bán hàng thành công cần một không gian để lên lịch, trò chuyện và tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng, đồng thời tích hợp với các công cụ khác để mang lại trải nghiệm đồng bộ cho tất cả người dùng… Ban đầu, giao diện có thể không直观 đối với người dùng vì các tính năng được chia thành các phần khác nhau. Tuy nhiên, sau khi quen thuộc, bạn có thể thực hiện các thay đổi một cách nhanh chóng.

🧠 Thông tin thú vị: Khi mọi người cài đặt nhắc nhở lịch hoặc viết ghi chú dán, họ đang thực hành "cognitive offloading" - tức là giao phó các công việc ghi nhớ cho các công cụ bên ngoài. Chúng ta có thể giao phó nhiều hơn mức cần thiết, không chỉ vì nghi ngờ khả năng ghi nhớ của mình, mà còn vì muốn tránh hoàn toàn nỗ lực tinh thần cần thiết để ghi nhớ.

8. Theo chiều kim đồng hồ (Phù hợp nhất cho quản lý lịch tập trung vào năng suất)

theo chiều kim đồng hồ

Đối với các nhóm làm việc từ xa, việc tìm kiếm thời gian tập trung không bị gián đoạn có thể cảm thấy như một nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt khi các cuộc họp bất ngờ xuất hiện trên lịch làm việc toàn cầu. Clockwise giải quyết vấn đề này bằng cách tự động xác định và bảo vệ các khoảng thời gian tập trung, đồng thời đảm bảo các cuộc họp đồng bộ đang theo dõi suôn sẻ.

Trình lập lịch AI điều chỉnh các cuộc họp để phù hợp với thời gian rảnh của mọi người, tính đến sự chênh lệch múi giờ và khối các khung thời gian công việc không bị gián đoạn. Nó cũng điều chỉnh theo thời gian thực: di chuyển một cuộc họp, và Clockwise sẽ điều chỉnh lại lịch trình ngày của bạn, di chuyển các sự kiện khác để duy trì luồng công việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của Clockwise

Tổ chức lịch làm việc của nhóm thông qua các công cụ cuộc họp trực tuyến để giảm thiểu gián đoạn trong giờ công việc năng suất.

Phân tích các mẫu cuộc họp và đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả tổng thể của lịch làm việc.

Khối các trang web và ứng dụng gây xao nhãng trong các kỳ tập trung đã lên lịch.

Giai đoạn giới hạn theo chiều kim đồng hồ

Chủ yếu tập trung vào tích hợp Lịch Google, giới hạn người dùng trên các nền tảng khác.

Một số tính năng tự động hóa có thể khiến người dùng cảm thấy phiền phức, đặc biệt là những người ưa thích kiểm soát thủ công hơn.

Giá theo chiều kim đồng hồ

Miễn phí

Đội nhóm: $7,75/tháng cho mỗi người dùng

Dịch vụ kinh doanh: $11,50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét theo chiều kim đồng hồ

G2: 4. 7/5 (65+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Clockwise?

Dựa trên một đánh giá trên G2:

Clockwise giúp giảm bớt gánh nặng quản lý lịch trình cá nhân của tôi. Ứng dụng này bảo vệ thời gian tập trung của tôi, và sau đó tôi chỉ cần cung cấp liên kết cuộc họp, Clockwise sẽ tự động bảo vệ các phần quan trọng trong lịch trình của tôi… Tôi mong muốn có thể điều chỉnh chi tiết hơn trong việc lên lịch các công việc hoặc dự án trong thời gian tập trung của mình. Nếu tôi thêm một công việc hoặc sự kiện vào lịch, Clockwise sẽ điều chỉnh thời gian tập trung của tôi, nhưng đôi khi tôi muốn thời gian khối dành cho công việc đó được bao gồm trong thời gian tập trung.

9. Microsoft Bookings (Phù hợp nhất cho tích hợp Microsoft 365)

Thông qua Microsoft Bookings

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Microsoft 365, Bookings sẽ tích hợp mượt mà vào luồng công việc hiện tại của bạn. Các cuộc hẹn sẽ đồng bộ tự động với Outlook, lời mời cuộc họp bao gồm liên kết Teams, và dữ liệu tùy chỉnh sẽ được nhập vào các hệ thống Microsoft hiện có của bạn. Công cụ này cũng tự động gửi nhắc nhở và xác nhận qua email (và SMS nếu bạn sử dụng Teams Premium).

Các tính năng nổi bật của Microsoft Bookings

Thiết kế các trang đặt chỗ mang thương hiệu phù hợp với tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu của tổ chức.

Tạo liên kết cuộc họp Microsoft Teams tự động cho các cuộc hẹn trực tuyến.

Truy cập thông tin khách hàng thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng tích hợp của Microsoft.

Giới hạn của Microsoft Bookings

Yêu cầu có gói đăng ký Microsoft 365 đang hoạt động để truy cập đầy đủ các hàm lịch trình.

Các tùy chọn tích hợp với bên thứ ba bị hạn chế.

Giá dịch vụ Microsoft Bookings

$6/tháng (kèm theo Microsoft 365 Business Basic)

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Bookings

G2: 3. 7/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (145+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Bookings?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Microsoft Bookings hoạt động được, nhưng nó khá cồng kềnh. Nó tạo ra các tài khoản người dùng bổ sung trong cả Microsoft 365 Admin và Teams chỉ để chạy trang đặt lịch. Giao diện đã lỗi thời, tùy chỉnh bị giới hạn và quá trình thiết lập có thể trở nên quá phức tạp. Nó ổn nếu bạn đang sử dụng hệ sinh thái Microsoft, nhưng không thực sự thân thiện với người dùng. Tôi sẽ chấm nó 5/10. Đây là điều thường thấy ở Microsoft. Được thiết kế cho người dùng IT chứ không phải người dùng cuối.

🔍 Bạn có biết? Tâm lý học màu sắc ảnh hưởng đến cách chúng ta sử dụng lịch. Màu đỏ kích hoạt sự cấp bách, màu xanh dương hỗ trợ tập trung, và màu xanh lá cây khuyến khích sự bình tĩnh, tất cả đều ảnh hưởng đến cách chúng ta ưu tiên, lập kế hoạch và ghi nhớ công việc. Khi được sử dụng một cách có chủ đích, các tín hiệu màu sắc có thể nâng cao trí nhớ, giảm căng thẳng và thậm chí cải thiện khả năng quản lý thời gian.

10. Zoho Bookings (Phù hợp nhất cho quản lý khách hàng toàn diện)

qua Zoho Bookings

Nếu bạn có công việc tự do trong lĩnh vực huấn luyện, tư vấn hoặc tạo/lập nội dung, Zoho Bookings giúp bạn quản lý tất cả các dịch vụ của mình từ một bảng điều khiển duy nhất.

Bạn có thể tạo các trang dịch vụ riêng biệt, thiết lập quy tắc khả dụng và đồng bộ với Google, Outlook hoặc Zoho Calendar, giúp tránh các vấn đề thường gặp trong việc lên lịch công việc.

Khi khách hàng đặt lịch hẹn, hệ thống sẽ tạo hồ sơ khách hàng tùy chỉnh, đang theo dõi lịch sử giao dịch của họ và kết nối với hệ sinh thái Zoho của bạn. Bạn có thể xem các lịch hẹn trước đó, ghi chú từ các tương tác trước đây và thậm chí tạo hóa đơn.

Các tính năng nổi bật của Zoho Bookings

Cho phép khách hàng đặt lịch hẹn định kỳ, bao gồm các phiên hàng tuần/hàng tháng, một cách dễ dàng.

Thiết kế các trường tùy chỉnh để thu thập thông tin chuyên ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Giữ khách hàng luôn được cập nhật ở mọi bước với email xác nhận hoặc hủy bỏ.

Giới hạn của Zoho Bookings

Nền tảng hoạt động tối ưu khi sử dụng cùng với các ứng dụng Zoho khác, do đó giá trị độc lập của nó bị giới hạn.

Các tùy chọn tùy chỉnh có thể yêu cầu kiến thức kỹ thuật để triển khai hiệu quả.

Giá dịch vụ đặt lịch Zoho Bookings

Cơ bản: $8/tháng cho mỗi người dùng

Gói Premium: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Bookings

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.4/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Zoho Bookings?

Một đánh giá trên Capterra mô tả như sau:

Đây là ứng dụng Zoho và điều đó khiến nó rất tiện lợi cho tôi… Tuy nhiên, các cuộc hẹn không phải lúc nào cũng tự động chèn liên kết cuộc họp Zoho vào lời mời họp, gây ra sự nhầm lẫn và công việc thêm khi phải thêm thủ công. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối các cuộc họp do người dùng đặt trước khi cuộc họp được thêm vào lịch của tôi.

11. Lịch hẹn vuông (Phù hợp nhất cho đặt lịch hẹn tích hợp thanh toán)

Thông qua Square Appointments

Square Appointments là một công cụ tuyệt vời dành cho các chuyên gia tư vấn và freelancer cần thu tiền đặt cọc tại thời điểm đặt lịch hẹn.

Ứng dụng đặt lịch tích hợp với hệ thống thanh toán của Square, cho phép bạn thu tiền đặt cọc, xử lý phí hủy đặt lịch và thậm chí bán thẻ quà tặng ngay trong luồng đặt lịch. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng cơ bản của hệ thống điểm bán hàng (PoS), cho phép khách hàng thanh toán cho các mục bán lẻ trong quá trình đặt lịch.

Các tính năng nổi bật của Square Appointments

Bán thẻ quà tặng và quản lý các chương trình khuyến mãi trực tiếp trên nền tảng đặt chỗ.

Chấp nhận thanh toán trực tiếp và cho phép quản lý kho hàng cơ bản cho các mục bán lẻ.

Gửi nhắc nhở thanh toán tự động hóa và xử lý phí hủy bỏ.

Tạo các báo cáo tài chính chi tiết kết hợp dữ liệu lịch hẹn và thông tin thanh toán.

Giới hạn của Square Appointments

Các tính năng giới hạn cho việc lập lịch nâng cao và tổ chức lịch

Khả năng tích hợp bị giới hạn trong các công cụ kinh doanh của Square.

Giá dịch vụ đặt lịch hẹn của Square

Miễn phí

Thêm: $49/tháng cho mỗi địa điểm

Gói Premium: $149/tháng cho mỗi địa điểm

Đánh giá và nhận xét về Square Appointments

G2: 4. 3/5 (35+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (235+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Square Appointments?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Square Appointments là công cụ tuyệt vời để lên lịch và quản lý các cuộc hẹn với khách hàng một cách hiệu quả, nhưng để truy cập các công cụ nâng cao, bạn cần nâng cấp lên gói đăng ký cao hơn.

🔍 Bạn có biết? Ngay cả những khoảng nghỉ ngắn ngủi, chỉ vài phút, cũng có thể giúp tăng cường năng lượng và giảm mệt mỏi tại nơi làm việc. Do đó, nếu bạn đang thực hiện công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, bạn có thể cần hơn 10 phút để phục hồi và đạt hiệu suất tốt nhất. Hãy sắp xếp lịch trình của bạn cho phù hợp.

Đăng nhập với ClickUp

Hầu hết các giải pháp thay thế cho YouCanBookMe chỉ dừng lại ở lịch. Công việc của bạn thì không.

ClickUp tập hợp tất cả các phần của quy trình lập lịch làm việc của bạn vào một nơi duy nhất. Với ClickUp Calendar, bạn có thể lập kế hoạch cuộc họp, tự động khối thời gian tập trung và đồng bộ với Google hoặc Outlook.

Trợ lý ghi chú AI ghi lại các cuộc họp, ghi chép các điểm chính và liên kết chúng với các công việc hoặc tài liệu. Các biểu mẫu chuyển đổi yêu cầu đặt lịch thành các công việc có thể thực hiện. Trong khi đó, Tự động hóa phân công, thông báo và theo dõi ngay lập tức.

Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅