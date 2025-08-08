10 lựa chọn thay thế Moxie hàng đầu để quản lý kinh doanh của bạn vào năm 2025

Moxie hoạt động hiệu quả cho các freelancer độc lập và doanh nghiệp siêu nhỏ. Nó bao gồm các tính năng cơ bản, bao gồm hợp đồng, hóa đơn và giao tiếp đơn giản với khách hàng.

Tuy nhiên, khi kinh doanh phát triển, những điều cơ bản đó là không đủ. Bạn cần những công cụ tốt hơn để quản lý dự án, hợp tác với người khác và mở rộng quy mô mà không cần phải vá chắp.

Sau khi đạt đến giới hạn với Moxie, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đang chuyển sang các công cụ phù hợp hơn với cách họ thực sự làm việc, cho dù đó là lập hóa đơn nhanh hơn, theo dõi công việc chi tiết hơn hay hợp tác nhóm tại một nơi.

Hãy cùng khám phá 10 lựa chọn thay thế Moxie thông minh giúp bạn tiết kiệm thời gian cho công việc quản trị viên, theo dõi các công việc của khách hàng và điều hành kinh doanh mà không cần công cụ bổ sung.

Các lựa chọn thay thế Moxie tốt nhất trong nháy mắt

Công cụ Các tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tài liệu, CRM, Biểu mẫu, Hóa đơn, Theo dõi thời gian, Tự động hóa Tốt nhất cho cá nhân, doanh nghiệp một người và các nhóm đang phát triển muốn tập trung công việc, thanh toán và giao tiếp với khách hàng tại một nơi Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 7 USD/tháng Agency Handy Bảng điều khiển, quy trình phê duyệt, quản lý tệp và cổng thông tin thương hiệu Tốt nhất cho các công ty sáng tạo quản lý nhiều sản phẩm và bản sửa đổi của khách hàng Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 19 USD/tháng Dubsado Biểu mẫu tùy chỉnh, lập lịch, quy trình làm việc, quản lý hợp đồng và tự động hóa Tốt nhất cho các huấn luyện viên, chuyên gia tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ cần hành trình khách hàng hoàn toàn tự động hóa và mang thương hiệu riêng Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 20 USD/tháng HoneyBook Đề xuất, hợp đồng, thanh toán, nhắc nhở Tốt nhất cho các freelancer và người sáng tạo muốn có luồng đặt lịch và thanh toán gọn gàng, thân thiện với khách hàng Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 36 USD/tháng Bonsai Đề xuất, theo dõi thời gian, ngân hàng tự do, công cụ thuế Tốt nhất cho những người làm việc tự do muốn quản lý công việc, tài chính và thuế trong một bảng điều khiển duy nhất Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 15 USD/tháng Moxo Cổng thông tin thương hiệu, nhắn tin, chia sẻ tệp, trải nghiệm người dùng ưu tiên thiết bị di động Tốt nhất cho các nhà tư vấn, công ty luật và chuyên gia tài chính cung cấp cổng thông tin khách hàng nhãn trắng Giá tùy chỉnh Plutio Hộp thư đến, hỗ trợ đa ngôn ngữ, theo dõi thời gian, cổng thông tin khách hàng Tốt nhất cho các doanh nghiệp một người quản lý nhiều dịch vụ và khách hàng toàn cầu từ một ứng dụng Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 19 USD/tháng 17hats Mẫu quy trình làm việc, lịch trình, hợp đồng, tự động hóa Tốt nhất cho các nhiếp ảnh gia, nhà tổ chức sự kiện và các chuyên gia sáng tạo điều hành các doanh nghiệp dựa trên dịch vụ Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 60 USD/tháng SuiteCRM CRM mã nguồn mở, bảng điều khiển mô-đun, tự lưu trữ Tốt nhất cho các nhóm nhỏ am hiểu công nghệ muốn kiểm soát hoàn toàn CRM và quy trình làm việc của mình Miễn phí (mã nguồn mở); Có kế hoạch hỗ trợ trả phí Capsule CRM Dòng thời gian liên hệ, theo dõi công việc, chế độ xem đường ống, ứng dụng di động Tốt nhất cho các nhóm nhỏ muốn có một CRM nhẹ nhàng, không phức tạp Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 21 USD/tháng

Những yếu tố cần xem xét khi chọn các giải pháp thay thế cho Moxie

Việc vượt qua một công cụ như Moxie không xảy ra trong một sớm một chiều; nó sẽ dần dần xuất hiện. Bạn đang xử lý nhiều dự án của khách hàng hơn, gửi nhiều hóa đơn hơn, điều phối qua email, Slack và bảng tính.

Đột nhiên, bạn không chỉ là một freelancer, bạn đang điều hành một doanh nghiệp.

Sự thay đổi đó mang đến những nhu cầu mới: tự động hóa, hiển thị, hợp tác dự án và khả năng quản lý mọi thứ ở một nơi. Và đó là lý do nhiều người dùng Moxie bắt đầu tìm kiếm giải pháp khác.

Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi chuyển sang một nền tảng mạnh mẽ và toàn diện hơn:

Tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian: Tìm kiếm các công cụ thiết yếu để biến các biểu mẫu nộp/gửi thành công việc, kích hoạt theo dõi hoặc tự động tạo hóa đơn

CRM và cổng thông tin khách hàng tích hợp: Vượt ra khỏi giao tiếp một chiều; bạn cần chế độ xem hướng đến khách hàng, chia sẻ tệp và cập nhật dự án theo thời gian thực

Hóa đơn và theo dõi thời gian cùng nhau: Dành ít thời gian hơn để chuyển đổi — và nhiều thời gian hơn để nhận thanh toán, với tính năng thanh toán, theo dõi và giao hàng tại cùng một nơi

Cộng tác đa người dùng: Thiết lập bảng điều khiển chung, phân công công việc và tạo chế độ xem lịch ngay khi bạn mời nhà thầu hoặc nhóm tham gia

10 lựa chọn thay thế Moxie tốt nhất năm 2025

Các công cụ kinh doanh hiện đại nên mang đến cho bạn sự kiểm soát, sự rõ ràng và không gian phát triển. Các lựa chọn thay thế Moxie này còn đi xa hơn thế. Chúng kết hợp quản lý dự án, lập hóa đơn, CRM và cộng tác để giúp bạn ngừng ghép nối các hệ thống và bắt đầu điều hành kinh doanh của mình tại một nơi.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án và khách hàng toàn diện)

Hợp nhất các nhiệm vụ, sự hợp tác và tài liệu một cách dễ dàng trong nền tảng quản lý công việc tất cả trong một được hỗ trợ bởi AI của ClickUp

ClickUp là ứng dụng làm việc toàn diện kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Là một giải pháp thay thế cho Moxie, nó giúp bạn quản lý công việc hậu trường mà khách hàng của bạn không nhìn thấy — báo giá, dòng thời gian, cập nhật và thanh toán — tất cả từ một bảng điều khiển. Bạn có thể lên kế hoạch cho các sự kiện, theo dõi các đơn đặt hàng tùy chỉnh và chia sẻ tiến độ mà không cần phải tìm kiếm các tệp hoặc tin nhắn trên các ứng dụng.

Để bắt đầu ngay quá trình tiếp nhận khách hàng hoặc yêu cầu của khách hàng, hãy sử dụng Biểu mẫu ClickUp. Các biểu mẫu động này biến mỗi bài nộp/gửi thành một nhiệm vụ chi tiết, lý tưởng để theo dõi các dự án mới, yêu cầu dịch vụ hoặc phản hồi. Thay vì sao chép thủ công các chi tiết từ email hoặc bảng tính, bạn có thể tập trung và hợp lý hóa quá trình tiếp nhận hoặc yêu cầu của khách hàng.

Xem mọi giai đoạn giao dịch và phân công nhiệm vụ ngay lập tức trong ClickUp CRM

Bạn muốn xem tất cả thông tin khách hàng trong một chế độ xem thống nhất? ClickUp CRM cho phép bạn quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi cuộc hội thoại và xem trạng thái dự án trong một chế độ xem gọn gàng, có thể tùy chỉnh. Bạn có thể sắp xếp theo giai đoạn giao dịch, lên lịch theo dõi và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm mà không cần chuyển sang một công cụ CRM riêng biệt.

Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhà sáng lập độc lập và các nhóm nhỏ không cần công cụ bán hàng cồng kềnh, mà chỉ cần một cách đơn giản để quản lý mọi mối quan hệ với khách hàng.

Chọn từ hơn 10 chế độ xem để sắp xếp các dự án của bạn với ClickUp CRM

Cần gửi bản tóm tắt cho khách hàng? Tạo bản nháp ngay lập tức trên ClickUp Docs bằng AI. Muốn nhận phản hồi? Thêm nhận xét và chỉ định nó làm mục hành động cho đồng nghiệp của bạn ngay lập tức. Cho dù là thiết kế bó hoa cho đám cưới hay lên kế hoạch chụp ảnh, ClickUp kết nối các bản cập nhật, nhiệm vụ và tệp của bạn để không có thông tin nào bị mất giữa các hộp thư đến.

Chuyển sang giờ làm việc có thể tính phí và hóa đơn, tính năng Theo dõi thời gian của ClickUp giúp bạn ghi lại giờ làm việc có thể tính phí trực tiếp trên nhiệm vụ hoặc dự án. Bạn có thể theo dõi thời gian theo thời gian thực hoặc nhập thủ công, sau đó tạo báo cáo hoặc hóa đơn dựa trên số giờ làm việc.

Nếu bạn gửi cùng một hóa đơn mỗi tháng hoặc lặp lại các bước tiếp nhận khách hàng, ClickUp sẽ giúp bạn không phải làm việc đó hai lần. Tạo mẫu một lần, tự động hóa nhắc nhở hoặc phê duyệt và duy trì tiến trình công việc, trong khi bạn tập trung vào công việc mà khách hàng trả tiền cho bạn.

Cuối cùng, điểm hay nhất của ClickUp so với Moxie là gì? ClickUp Brain có thể xử lý toàn bộ quy trình làm việc của bạn. Ví dụ: khi có nhiệm vụ mới, AI Prioritize sẽ đặt mức độ khẩn cấp cho từng nhiệm vụ, để bạn luôn biết phải giải quyết việc gì trước. Autopilot Agents có thể theo dõi các nhiệm vụ quá hạn hoặc bị kẹt và thực hiện các hành động, như gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái.

Bạn cũng có thể sử dụng AI để nhanh chóng tóm tắt các tài liệu hoặc chủ đề dài, soạn thảo bản cập nhật hoặc tạo công việc và tài liệu mới với lời nhắc. Bằng cách này, bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho công việc quản trị viên và có nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc!

Các mẫu ClickUp có thể tùy chỉnh, tái sử dụng và dễ dàng đính kèm vào các nhiệm vụ dự án hoặc hồ sơ CRM của bạn.

✅ Mẫu hóa đơn tự do ClickUp: Tốt nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ cá nhân tính phí theo giờ hoặc theo dự án. Thêm chi tiết dịch vụ, nhật ký thời gian và thông tin khách hàng, sau đó gửi trực tiếp qua ClickUp hoặc xuất dưới dạng PDF

Tải mẫu miễn phí Lập hóa đơn cho khách hàng một cách rõ ràng và chuyên nghiệp với Mẫu hóa đơn tự do ClickUp

✅ Mẫu hóa đơn ClickUp: Được thiết kế cho các dự án định kỳ hoặc nhóm nhỏ. Thêm các mục, chi tiết thuế, điều khoản thanh toán và các yếu tố thương hiệu để bạn không phải tạo lại cùng một định dạng mỗi tháng

Tải mẫu miễn phí Theo dõi trạng thái hóa đơn, ngày đáo hạn và loại thanh toán với Mẫu hóa đơn ClickUp

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Tạo Bảng điều khiển được lọc để xem trạng thái dự án, yêu cầu của khách hàng và công việc quá hạn tại một nơi

Sắp xếp không gian làm việc của bạn theo bộ phận (bán hàng, vận hành, tài chính) với Spaces và Folders

Xây dựng quy trình công việc dự án tùy chỉnh với logic điều kiện và phụ thuộc công việc

Nhúng liên kết thanh toán, lịch hoặc biểu mẫu trực tiếp vào ClickUp Docs

Thiết lập các công việc định kỳ cho các dự án dài hạn hoặc kiểm tra dịch vụ hàng tháng

Sử dụng Mục tiêu và Cột mốc để theo dõi các kết quả công việc quan trọng của khách hàng và các điều khoản hợp đồng

Tạo chế độ xem dành cho khách hàng với quyền truy cập ẩn ghi chú hoặc bản nháp nội bộ

Sử dụng AI và tự động hóa để phân công, sắp xếp thứ tự ưu tiên và cập nhật công việc tự động

Tận dụng các công cụ cộng tác tích hợp như ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments và chia sẻ cập nhật với khách hàng hoặc cộng tác viên

Sử dụng hơn 1000 tích hợp để kết nối với các công cụ yêu thích của bạn

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi tính năng rộng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp nếu không có hướng dẫn thiết lập ban đầu

Trải nghiệm di động không được mượt mà khi quản lý các tài liệu hoặc biểu mẫu phức tạp khi đang di chuyển

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp

Celine R., Trưởng bộ phận Thiết kế UX/UI, cho biết:

Tôi đã sử dụng ClickUp từ những ngày đầu tiên và thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến sự phát triển của nó thành một công cụ năng suất toàn diện. Việc liên tục ra mắt các tính năng và bản cập nhật mới cho thấy cam kết của nhóm trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Agency Handy (Tốt nhất cho các đại lý quản lý sản phẩm giao cho khách hàng)

qua Agency Handy

Agency Handy được xây dựng cho các nhóm sáng tạo sống trong vòng lặp phản hồi. Nó cho phép bạn tổ chức công việc của khách hàng thành các bảng điều khiển có cấu trúc, phân công công việc và quản lý các bản sửa đổi tệp mà không cần gửi email qua lại lộn xộn. Mọi thứ đều hiển thị, có thể theo dõi và theo thời hạn.

Mọi khía cạnh công việc của bạn, từ ý tưởng ban đầu đến phê duyệt cuối cùng, trở nên minh bạch, có thể theo dõi và gắn liền với thời hạn một cách tỉ mỉ. Điều thực sự phân biệt Agency Handy là quy trình phê duyệt khách hàng tinh vi.

Cho dù bạn đang trình bày một ý tưởng logo mới, một tài liệu quảng cáo nhiều trang hay bất kỳ tài sản sáng tạo nào khác, bạn có thể chia sẻ nó một cách liền mạch, thu thập phản hồi cụ thể và yêu cầu phê duyệt chính thức trực tiếp trên nền tảng. Điều này đảm bảo công việc của bạn duy trì đà phát triển, tránh những rủi ro bị đình trệ vô thời hạn trong hộp thư đến email quá tải.

Các tính năng tốt nhất của Agency Handy

Xây dựng bảng điều khiển dễ dàng bằng cách kéo và thả cho mọi dự án của khách hàng

Hợp lý hóa quy trình phê duyệt với các luồng phê duyệt tích hợp giúp giảm số lần sửa đổi

Theo dõi tài sản, mô hình và phiên bản bằng trình quản lý tệp trực quan

Tùy chỉnh cổng thông tin khách hàng để chia sẻ tài liệu và cung cấp cập nhật trạng thái theo thời gian thực

Giới hạn của Agency Handy

Tùy chọn tích hợp giới hạn ngoài các công cụ sáng tạo cốt lõi

Có thể quá mức cần thiết cho các nhóm quản lý các dự án nhỏ hơn, đơn giản hơn

Giá cả linh hoạt cho các agency

Freelancer: $19/tháng

Gói khởi động cho nhóm: 99 USD/tháng

Business Pro: 199 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Agency Handy

Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Agency Handy

Một người dùng G2 cho biết:

Handy là một công cụ cổng thông tin khách hàng tuyệt vời cho các cơ quan nhờ giao diện thân thiện với người dùng, giúp khách hàng dễ dàng truy cập và điều hướng trên nền tảng.

3. Dubsado (Tốt nhất cho quy trình làm việc và tự động hóa có thể tùy chỉnh)

qua Dubsado

Dubsado được thiết kế cho các doanh nghiệp dịch vụ muốn kiểm soát tốt hơn quá trình khách hàng di chuyển qua các giai đoạn. Từ quá trình tiếp nhận đến quá trình rời bỏ, Dubsado cung cấp cho bạn các công cụ để tạo biểu mẫu tùy chỉnh, tự động hóa hợp đồng và hợp lý hóa lịch trình — tất cả đều mang thương hiệu của bạn.

Điểm mạnh cốt lõi của nền tảng này nằm ở khả năng tạo/lập các quy trình làm việc chi tiết và thông minh. Bạn có thể cấu hình các hoạt động theo dõi tự động, phân công công việc cụ thể, kích hoạt email cá nhân hóa và cập nhật trạng thái khách hàng một cách linh hoạt dựa trên hành động cụ thể của khách hàng hoặc các cột mốc của dự án.

Đối với các nhà tư vấn độc lập hoặc các nhóm quản lý số lượng khách hàng lớn, tự động hóa tinh vi này giúp giảm đáng kể chi phí quản lý mà không ảnh hưởng đến sự cá nhân hóa quan trọng trong mối quan hệ với khách hàng.

Các tính năng tốt nhất của Dubsado

Tạo biểu mẫu tiếp nhận và trang thu thập khách hàng tiềm năng có thể tùy chỉnh hoàn toàn

Tự động hóa việc tạo hợp đồng và hóa đơn với hỗ trợ chữ ký điện tử tích hợp sẵn

Lên lịch cuộc họp dễ dàng với tính năng phát hiện múi giờ và cài đặt bộ đệm

Thiết kế quy trình làm việc bằng logic điều kiện và kích hoạt công việc để tự động hóa liền mạch

Giới hạn của Dubsado

Đường cong học tập dốc hơn cho người dùng mới làm quen với tự động hóa quy trình làm việc

Công cụ báo cáo và phân tích giới hạn so với các đối thủ cạnh tranh

Giá cả của Dubsado

Dùng thử miễn phí (không giới hạn thời gian, giới hạn ba khách hàng)

Gói Starter: $20/tháng

Premier: $40/tháng

Đánh giá và nhận xét về Dubsado

G2: 4.2/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (50+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Dubsado

Một người dùng Capterra cho biết:

Nó hoàn toàn hoàn thành công việc, là nền tảng tốt nhất cho nhu cầu của chúng tôi, nhưng có thể còn tốt hơn nữa.

4. HoneyBook (Tốt nhất cho freelancer xử lý hợp đồng và thanh toán)

qua HoneyBook

HoneyBook được thiết kế cho các freelancer và những người sáng tạo độc lập muốn mọi thứ đơn giản. Nó gộp các đề xuất, hợp đồng và thanh toán vào một luồng rõ ràng, để khách hàng có thể ký và thanh toán trong vài phút, không phải vài ngày. Không cần kỹ năng công nghệ hay thiết lập backend.

Tính năng nổi bật của nó là trải nghiệm khách hàng tuyệt vời mà nó mang lại. Với nỗ lực tối thiểu, bạn có thể dễ dàng gửi đề xuất mang thương hiệu chuyên nghiệp, thiết lập lịch thanh toán rõ ràng và tự động hóa nhắc nhở thanh toán.

Nếu bạn liên tục phải vật lộn với việc theo dõi các hóa đơn quá hạn hoặc quản lý thủ công quá trình tiếp nhận khách hàng, HoneyBook cung cấp một giải pháp hợp lý và trực quan giúp tổ chức chặt chẽ các công việc tài chính và hành chính của bạn.

Các tính năng tốt nhất của HoneyBook

Sử dụng các mẫu sẵn có cho đề xuất, hợp đồng và hóa đơn để tiết kiệm thời gian

Lên lịch thanh toán dễ dàng và gửi nhắc nhở tự động để luôn đi đúng hướng

Tập trung tất cả giao tiếp dự án với cổng thông tin khách hàng chuyên dụng

Quản lý dự án mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động đầy đủ chức năng

Giới hạn của HoneyBook

Tùy chỉnh giới hạn cho quy trình làm việc nâng cao

Thiếu công cụ theo dõi thời gian và báo cáo chi tiết

Giá cả của HoneyBook

Gói Starter: $36/tháng

Gói Cơ bản: $59/tháng

Premium: $129/tháng

Đánh giá và nhận xét về HoneyBook

G2: 4.5/5 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (600+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về HoneyBook

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thích việc có thể truy cập hầu hết mọi thứ mình cần ở một nơi. Điều này cũng giúp kinh doanh của tôi trở nên chuyên nghiệp hơn.

5. Bonsai (Tốt nhất như một nền tảng freelancing tất cả trong một)

qua Bonsai

Bonsai cho phép bạn xử lý đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và thuế mà không cần rời khỏi một nền tảng. Nó gọn gàng, tối giản và có đủ sức mạnh quản trị viên để bạn điều hành kinh doanh một mình mà không cảm thấy quá tải.

Ngoài các nhu cầu kinh doanh cơ bản, Bonsai còn nổi bật nhờ tính năng tài khoản kinh doanh tích hợp, tính năng theo dõi thuế tự động, hợp đồng có thể tùy chỉnh hoàn toàn và quy trình làm việc với khách hàng mới được tối ưu hóa.

Nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với việc kết nối thủ công các dịch vụ như Stripe cho thanh toán, QuickBooks cho kế toán và Tài liệu Google cho tài liệu, Bonsai cung cấp một thiết lập thống nhất, gọn gàng, hợp nhất tất cả các hàm này vào một không gian làm việc hiệu quả.

Các tính năng tốt nhất của Bonsai

Đơn giản hóa tài chính với tính năng ngân hàng tự do tích hợp sẵn — theo dõi ước tính thuế, các khoản xóa nợ và mục tiêu tiết kiệm

Hợp lý hóa quy trình từ đề xuất đến thanh toán với chữ ký điện tử và thanh toán theo cột mốc

Theo dõi thời gian và chuyển đổi thành hóa đơn chỉ với một cú nhấp chuột

Sử dụng các mẫu sẵn có cho hợp đồng, thỏa thuận bảo mật và tài liệu giới thiệu để làm việc nhanh hơn

Giới hạn của Bonsai

Tính linh hoạt hạn chế cho các nhóm hoặc cơ quan có nhiều người dùng

Một số tính năng tài chính hiện chỉ có ở Mỹ

Giá cả của Bonsai

Cơ bản: 15 USD/người dùng mỗi tháng

Essentials: 25 USD/người dùng mỗi tháng

Premium: 39 USD/người dùng mỗi tháng

Elite: 59 USD/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Bonsai

G2: 4.3/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bonsai

Một người dùng G2 cho biết:

Thật tuyệt vời khi có thể gửi hợp đồng, đề xuất, hóa đơn và biểu mẫu cho khách hàng trên cùng một nền tảng. Tôi thích Bonsai vì đây là nơi cung cấp dịch vụ trọn gói cho freelancer và doanh nghiệp nhỏ.

👀 Bạn có biết? Vào năm 2023, các freelancer đã kiếm được tổng cộng 1,27 nghìn tỷ đô la, đủ để sánh ngang với GDP của các quốc gia như Hàn Quốc.

6. Moxo (Tốt nhất cho cổng thông tin khách hàng nhãn trắng)

qua Moxo

Nếu bạn muốn mang đến trải nghiệm cao cấp, đặt khách hàng lên hàng đầu, Moxo cung cấp cho bạn các công cụ để thực hiện điều đó. Từ chia sẻ tài liệu an toàn đến nhắn tin thời gian thực và không gian làm việc mang thương hiệu, Moxo được thiết kế cho các công ty muốn trông chuyên nghiệp và được bảo vệ.

Moxo thực sự nổi bật với khả năng nhãn trắng mạnh mẽ, có nghĩa là khách hàng của bạn sẽ không bao giờ thấy bất kỳ giao diện bên thứ ba nào; thay vào đó, toàn bộ trải nghiệm được tích hợp liền mạch với thương hiệu của bạn.

Cho dù bạn là tư vấn pháp lý quản lý thông tin nhạy cảm hay cố vấn tài chính cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa, bạn có thể dễ dàng khởi chạy một trung tâm khách hàng chuyên nghiệp, sẵn sàng cho thiết bị di động, mang lại cảm giác hoàn toàn của riêng bạn, củng cố bản sắc thương hiệu của bạn ở mọi điểm tiếp xúc.

Các tính năng tốt nhất của Moxo

Tạo cổng thông tin khách hàng an toàn, mang thương hiệu của bạn với logo, màu sắc và tên miền tùy chỉnh

Cung cấp quy trình onboarding và dịch vụ liền mạch với quy trình làm việc ưu tiên thiết bị di động

Tự động hóa các bước phê duyệt và theo dõi mọi tương tác của khách hàng trong thời gian thực

Tích hợp trò chuyện, chia sẻ tệp và chữ ký điện tử để mang đến trải nghiệm khách hàng thống nhất

Giới hạn của Moxo

Tùy chỉnh giới hạn ngoài các yếu tố thương hiệu

Không lý tưởng cho quản lý dự án nhóm nội bộ

Giá cả của Moxie

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Moxie

G2: 4.5/5 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Moxo

Một người dùng Capterra cho biết:

Moxo đã rất hữu ích trong việc hợp lý hóa giao tiếp và trao đổi thư từ với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi rất thích có thể giao tiếp với họ tại một địa điểm được chỉ định (thay vì tin nhắn văn bản, whatsapp, v.v.) và chia sẻ tệp qua lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng giới thiệu đồng thương hiệu của Moxo để gửi đến khách hàng trải nghiệm chào mừng trông giống như đến từ công ty của bạn, không phải từ nhà cung cấp phần mềm.

7. Plutio (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp cá nhân phải quản lý nhiều dịch vụ)

qua Plutio

Điều hành một doanh nghiệp một người thường có nghĩa là liên tục phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau — quản lý dự án, xử lý khách hàng, tiếp thị, v.v. Plutio tập hợp tất cả vào một bảng điều khiển gọn gàng, nơi bạn có thể quản lý khách hàng, gửi đề xuất, theo dõi thời gian và trò chuyện — tất cả mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Plutio bao gồm hộp thư đến hợp tác, cổng thông tin khách hàng đa ngôn ngữ và CRM tích hợp. Nó được thiết kế để đơn giản hóa các hoạt động riêng lẻ phân tán thành một quy trình làm việc tập trung, dễ thực hiện, ngay cả khi bạn đang đảm nhận nhiều vai trò.

Các tính năng tốt nhất của Plutio

Cung cấp cổng thông tin khách hàng đa ngôn ngữ để tạo trải nghiệm toàn diện hơn

Quản lý email, trò chuyện và nhận xét công việc từ một hộp thư đến hợp tác

Gửi đề xuất có thương hiệu với chữ ký điện tử tích hợp để phê duyệt nhanh hơn

Theo dõi công việc, ghi lại thời gian và tạo hóa đơn — tất cả từ một nơi

Giới hạn của Plutio

Có thể cảm thấy nặng về tính năng đối với các doanh nghiệp dịch vụ đơn giản

Tích hợp bên thứ ba giới hạn so với các nền tảng khác

Giá cả của Plutio

Solo: $19/tháng

Studio: $39/tháng

Dịch vụ cho agency: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Plutio

G2: 4.3/5 (50+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (160+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Plutio

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi có thể thực hiện tất cả các công việc quản lý kinh doanh của mình tại một nơi. Ví dụ: đề xuất, hóa đơn và biên lai, theo dõi thời gian, quản lý công việc, v.v.

📖 Cũng nên đọc: Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn với Agile Time Tracking

8. 17hats (Tốt nhất cho các chuyên gia tổ chức sự kiện và nhiếp ảnh gia)

qua 17hats

Nếu kinh doanh của bạn phát triển nhờ một loạt các bước lặp lại — chẳng hạn như tư vấn ban đầu, báo giá chi tiết, ký kết hợp đồng, thực hiện dịch vụ (như chụp ảnh hoặc tổ chức sự kiện) và lập hóa đơn cuối cùng — 17hats được thiết kế để giúp bạn hệ thống hóa mọi khía cạnh.

Nó được thiết kế riêng cho các chuyên gia trong ngành dịch vụ sáng tạo và tổ chức sự kiện, bao gồm nhiếp ảnh gia, nhà tổ chức sự kiện và nhà thiết kế, những người cần quy trình làm việc có cấu trúc mà không phải mất công xây dựng từ đầu.

Mọi thứ trong 17hats đều hoạt động trên các mẫu có thể tùy chỉnh cao, từ báo giá và hợp đồng có thương hiệu đến các ghi chú cảm ơn và theo dõi tự động. Cách tiếp cận có hệ thống này giúp giảm đáng kể thời gian dành cho việc gửi email qua lại tẻ nhạt, cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn để phục vụ trực tiếp khách hàng hoặc chuẩn bị cho công việc tiếp theo.

các tính năng tốt nhất của 17hats

Sử dụng các mẫu quy trình làm việc được thiết kế riêng cho các sự kiện, nhiếp ảnh và dự án sáng tạo

Lên lịch cuộc họp với khách hàng bằng các công cụ tích hợp sẵn đồng bộ với lịch của bạn

Tự động hóa các hoạt động theo dõi, nhắc nhở và ghi chú cảm ơn bằng chuỗi email

Hợp lý hóa quá trình tiếp nhận khách hàng mới với các công cụ lập hóa đơn và hợp đồng tích hợp

giới hạn của 17hats

Giao diện có thể cảm thấy lỗi thời so với các công cụ mới hơn

Ít linh hoạt hơn cho các nhóm hoặc doanh nghiệp có dịch vụ phức tạp

giá cả của 17hats

Tháng: $60/tháng

đánh giá và nhận xét về 17hats

G2: 4.4/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về 17hats

Một người dùng G2 cho biết:

17hats cho phép tôi tập trung tất cả các công việc hành chính kinh doanh và tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến từng khách hàng vào một nơi. Phần tốt nhất là hầu hết các công việc đều được tự động hóa, giúp tôi không cần phải thuê trợ lý để thực hiện những công việc đó.

📖 Cũng nên đọc: Mẫu hóa đơn Google Trang tính miễn phí

9. SuiteCRM (CRM mã nguồn mở tốt nhất cho các nhóm nhỏ)

qua SuiteCRM

SuiteCRM cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn hệ thống CRM của mình — không bị ràng buộc với nhà cung cấp, không bị ép nâng cấp. Đây là phần mềm mã nguồn mở, vì vậy các nhóm nhỏ có nguồn lực kỹ thuật có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, trường và bảng điều khiển để phù hợp với hoạt động của mình.

Mọi mô-đun trong SuiteCRM, từ quản lý liên hệ toàn diện và theo dõi khách hàng tiềm năng đến giải quyết trường hợp hiệu quả, đều có thể thích ứng. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn vững chắc cho các nhóm am hiểu về CNTT đang tìm kiếm một giải pháp CRM hiệu quả về chi phí, có tính linh hoạt cao và cung cấp nhiều không gian để phát triển, miễn là họ sẵn sàng đầu tư một số nỗ lực vào việc thiết lập ban đầu và quản lý liên tục.

Các tính năng tốt nhất của SuiteCRM

Triển khai trên máy chủ của riêng bạn với quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn

Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh bằng trình tạo mô-đun kéo và thả

Tự động hóa quy trình làm việc với công cụ mạnh mẽ và kích hoạt có điều kiện

Mở rộng chức năng với thư viện phong phú các plugin và chủ đề do cộng đồng xây dựng

Giới hạn của SuiteCRM

Yêu cầu thiết lập kỹ thuật và bảo trì liên tục

Giao diện trông lỗi thời so với các phần mềm CRM SaaS hiện đại

Giá cả của SuiteCRM

Miễn phí (mã nguồn mở, tự lưu trữ)

Các gói hỗ trợ trả phí có sẵn từ các đối tác bên thứ ba

Đánh giá và nhận xét về SuiteCRM

G2: 4.2/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về SuiteCRM

Một người dùng Capterra cho biết:

Chúng tôi sử dụng SuiteCRM làm kho lưu trữ trung tâm cho Dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi theo dõi tất cả các liên hệ với khách hàng, cả đã lên kế hoạch và đã hoàn thành. Đây là trung tâm quan trọng để nhóm của chúng tôi đảm bảo rằng mọi liên hệ với khách hàng đều được thông báo đầy đủ.

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ “mã nguồn mở” được đặt ra vào năm 1998 để làm cho phần mềm miễn phí thân thiện hơn với kinh doanh — trước đó, hầu hết các công ty đều tránh sử dụng nó.

10. Capsule CRM (CRM nhẹ tốt nhất với tính năng theo dõi khách hàng)

qua Capsule CRM

Capsule CRM cung cấp trải nghiệm gọn gàng, tập trung và không lộn xộn. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm nhỏ muốn theo dõi doanh số, quản lý mối quan hệ và theo dõi công việc — tất cả từ một bảng điều khiển tập trung, dễ sử dụng.

Tất cả các hàm thiết yếu này được tập trung trong một bảng điều khiển duy nhất, không phức tạp, đảm bảo sự đơn giản và dễ sử dụng. Thiết kế thân thiện với thiết bị di động, kết hợp với tính năng nhắc nhở tự động và lịch sử liên lạc toàn diện, giúp bạn luôn nắm bắt được các ưu tiên kinh doanh của mình.

Các tính năng tốt nhất của Capsule CRM

Quản lý quy trình bán hàng trực quan với các giai đoạn kéo và thả cho từng giao dịch

Đồng bộ email liền mạch với Gmail và Outlook ngay trong không gian làm việc của bạn

Xem dòng thời gian liên lạc với ghi chú, cuộc gọi và công việc — tất cả ở một nơi

Sử dụng thẻ, trường và quy trình làm việc tùy chỉnh để phân đoạn và cá nhân hóa quản lý khách hàng

Giới hạn của Capsule CRM

Báo cáo và phân tích giới hạn trong các gói cấp thấp hơn

Không có tính năng lập hóa đơn tích hợp hoặc tự động hóa nâng cao

Giá cả của Capsule CRM

Kế hoạch miễn phí

Gói khởi đầu: 21 USD/người dùng mỗi tháng

Tăng trưởng: 38 USD/người dùng mỗi tháng

Nâng cao: 60 USD/người dùng mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Capsule CRM

G2: 4.7/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (160+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Capsule CRM

Một người dùng G2 cho biết:

Các tính năng trong Capsule CRM là cơ bản. Tôi thực sự nhớ HubSpot vì những việc tôi có thể làm với nó. Nhưng những gì Capsule làm thì nó làm rất tốt và đơn giản, và nó đáp ứng những yêu cầu chúng tôi thực sự cần mà không có sự phức tạp mà các lựa chọn lớn hơn mang lại.

Hoàn thành nhiều việc hơn với ClickUp, cùng phát triển cùng bạn

Việc vượt qua một công cụ như Moxie là một dấu hiệu tốt — kinh doanh của bạn đang phát triển. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là hệ thống của bạn cần phải phát triển. Nhiều khách hàng, sản phẩm và bộ phận chuyển động hơn đòi hỏi một nền tảng có thể theo kịp mà không làm tăng độ phức tạp.

ClickUp mang đến cho bạn sự kiểm soát đó. Mọi thứ đều được đồng bộ hóa, từ biểu mẫu khách hàng đến hợp đồng, tài liệu đến bảng điều khiển, để bạn có thể mở rộng quy mô mà không cần ghép các công cụ lại với nhau. Cho dù quản lý công việc cá nhân hay dẫn dắt một nhóm, bạn sẽ có được sự rõ ràng, tùy chỉnh và sự hợp tác thực sự — tất cả ở một nơi.

