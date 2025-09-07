Mẫu thỏa thuận phân phối miễn phí để tối ưu hóa các mối quan hệ hợp tác kinh doanh

Một cái bắt tay không đủ khi bạn phân phối sản phẩm của công ty. Một thỏa thuận phân phối rõ ràng và hợp pháp là điều cần thiết, dù bạn là nhà sáng lập startup, quản lý sản phẩm hay chuyên gia pháp lý.

Nếu không có thỏa thuận phân phối vững chắc, mọi việc có thể trở nên phức tạp: đơn đặt hàng của nhà phân phối bị bỏ lỡ, sử dụng tài liệu tiếp thị của bạn mà không có sự cho phép bằng văn bản trước đó, hoặc tệ hơn, vi phạm nghiêm trọng mà không có giải pháp giải quyết thực sự.

Đó chính là lúc mẫu thỏa thuận phân phối được soạn thảo kỹ lưỡng phát huy tác dụng. Nó quy định chi tiết mọi điều khoản—từ đơn đặt hàng đến việc chấm dứt thỏa thuận, bao gồm thông tin bí mật, làm rõ các sự kiện bất khả kháng và quyền sở hữu trí tuệ—theo cách có cấu trúc và có thể thi hành.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá các mẫu thỏa thuận phân phối miễn phí và có thể tùy chỉnh, giúp tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo pháp lý và tối ưu hóa các thỏa thuận phân phối.

*mẫu thỏa thuận phân phối là gì?

*mẫu hợp đồng phân phối là một bản hợp đồng đã được soạn sẵn, xác định mối quan hệ pháp lý giữa một công ty và nhà phân phối của mình

Nó mô tả cách sản phẩm của công ty sẽ được bán, các khu vực liên quan, đơn đặt hàng của nhà phân phối, nghĩa vụ của nhà phân phối và những gì sẽ xảy ra trong sự kiện không đáp ứng được kỳ vọng.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, một mẫu thỏa thuận phân phối thường bao gồm các phần như: Chỉ định nhà phân phối để xác định quyền và khu vực độc quyền hoặc không độc quyền

Các điều khoản bán hàng, như giá cả, thanh toán và lịch giao hàng, chỉ có thể được điều chỉnh với sự đồng ý bằng văn bản trước đó

Trách nhiệm của cả hai bên, trong đó nhà phân phối đồng ý quảng bá và bán sản phẩm, và công ty đồng ý cung cấp hỗ trợ, đào tạo hoặc tài liệu

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin bí mật thông qua các điều khoản pháp lý rõ ràng

Xác định ý nghĩa của việc chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp và luật áp dụng (thường thông qua Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ), cùng các điều khoản về sự kiện bất khả kháng để đối phó với các tình huống bất ngờ

Mẫu hợp đồng là lựa chọn lý tưởng để thành lập liên doanh, thâm nhập thị trường mới hoặc hợp tác với các nhà phân phối khác. Dù là hợp đồng bằng văn bản được ký kết hay gửi kèm yêu cầu xác nhận nhận hàng, một mẫu hợp đồng vững chắc sẽ giúp cả hai bên đạt được thỏa thuận trước khi tình huống trở nên phức tạp.

*những yếu tố nào tạo nên một mẫu thỏa thuận phân phối tốt?

Dù bạn chọn mẫu hợp đồng kinh doanh đơn giản hay mẫu chi tiết hơn với các điều khoản nâng cao, nó cần phải xác định rõ các điều khoản, cài đặt kỳ vọng, đảm bảo tuân thủ pháp lý và buộc nhà phân phối phải chịu tài khoản thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Dưới đây là các tính năng khóa mà mẫu thỏa thuận phân phối của bạn nên bao gồm:

Phạm vi chi tiết về quyền phân phối : Xác định các khu vực, sản phẩm của công ty và liệu đây là thỏa thuận phân phối độc quyền hay thỏa thuận phân phối không độc quyền

Điều khoản bổ nhiệm rõ ràng : Xác định nhà phân phối được ủy quyền, vai trò của họ và các điều khoản của việc bổ nhiệm đó. Nếu nhà phân phối có ý định mở rộng hoặc chuyển nhượng quyền, có thể cần sự chấp thuận bằng văn bản trước từ công ty

Điều khoản chấm dứt : Nêu rõ các nguyên nhân dẫn đến vi phạm nghiêm trọng, chẳng hạn như chấm dứt hợp đồng, và các thủ tục sau khi nhận được thông báo bằng văn bản

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu : Bảo vệ nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu dịch vụ của công ty bạn khỏi việc sử dụng trái phép

nghĩa vụ của từng bên*: Xác định rõ nghĩa vụ của nhà phân phối, nghĩa vụ của nhà cung cấp, các tiêu chuẩn như nỗ lực tối đa hoặc kiểm soát hợp lý, và nhà cung cấp giữ quyền, theo quyết định riêng của mình, để kiểm toán hoặc can thiệp khi cần thiết

Điều khoản bảo mật : Bao gồm điều khoản này để bảo mật bí mật kinh doanh và dữ liệu độc quyền khỏi việc sử dụng sai mục đích, cả trong thời gian hiệu lực của thỏa thuận và sau khi thỏa thuận kết thúc, trừ khi thông tin đó được bên kia phát triển độc lập

Quy trình thông báo bằng văn bản : Chi tiết cách thức và thời điểm gửi thông báo trước, báo cáo bằng văn bản hoặc tài liệu yêu cầu xác nhận nhận

Điều khoản thỏa thuận toàn bộ: Xác nhận rằng thỏa thuận bằng văn bản phản ánh đầy đủ các điều khoản, thay thế cho bất kỳ thỏa thuận trước đó hoặc thỏa thuận không chính thức nào liên quan đến các giao dịch được đề cập

Các mẫu thỏa thuận phân phối tốt nhất để tham khảo

Dưới đây là các mẫu miễn phí có thể tùy chỉnh tốt nhất để làm rõ các điều khoản khóa như quyền sở hữu trí tuệ (IP), chấm dứt hợp đồng và luật áp dụng cho thỏa thuận chung:

1. Mẫu thỏa thuận hợp tác ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Xây dựng các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và minh bạch nhanh chóng với mẫu thỏa thuận đối tác ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp giúp bạn dễ dàng soạn thảo các hợp đồng hợp tác chi tiết và chuyên nghiệp. Nó đảm bảo rằng cả hai bên đều thống nhất về trách nhiệm, đóng góp và mục tiêu chia sẻ.

Được thiết kế để đảm bảo tốc độ và độ chính xác, mẫu thỏa thuận hợp tác giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý, tối ưu hóa hợp tác nhóm và làm rõ các kỳ vọng, tất cả đều nằm trong hệ sinh thái quản lý dự án của ClickUp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các kinh doanh muốn tiết kiệm thời gian đồng thời duy trì quyền kiểm soát đối với các thỏa thuận và nghĩa vụ của mình.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ các khoản góp vốn cần thiết của từng đối tác, đảm bảo sự minh bạch trong các kỳ vọng tài chính.

Xác lập các quy tắc phân phối lợi nhuận và lỗ rõ ràng để tránh nhầm lẫn trong việc chia sẻ lợi nhuận

Bao gồm các quy trình giải quyết tranh chấp để xử lý các bất đồng một cách hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, đối tác, startup và nhóm pháp lý để tạo và quản lý các thỏa thuận hợp tác chính thức.

2. Mẫu thỏa thuận hợp tác 50/50 ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Xác định vai trò, dòng thời gian và điều khoản tài chính với mẫu thỏa thuận hợp tác 50/50 của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Hợp tác 50/50 của ClickUp giúp thống nhất về kỳ vọng, quyền sở hữu và trách nhiệm mà không cần phải liên hệ với luật sư. Nó giúp bạn và đối tác kinh doanh của mình xác định toàn bộ thỏa thuận một cách rõ ràng và minh bạch, giúp tránh nhầm lẫn và tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp.

Dù bạn đang quản lý các thỏa thuận phân phối, làm rõ các nghĩa vụ tài chính, hay đảm bảo rằng sự đồng ý bằng văn bản trước của mỗi bên được ghi nhận cho các quyết định quan trọng, mẫu này cung cấp một tài liệu toàn diện để ghi lại mọi chi tiết.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định quyền sở hữu 50/50 công bằng giữa các đối tác ngay từ đầu

Chi tiết các thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh để bảo vệ thông tin kinh doanh nhạy cảm

Liệt kê các bước giải thể hợp tác để chuẩn bị và đảm bảo các tình huống rút lui diễn ra suôn sẻ

🔑 Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà đồng sáng lập tham gia vào một liên doanh 50/50 cần một thỏa thuận phân phối được lập thành văn bản tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo nỗ lực hợp lý từ cả hai bên.

🔎 Bạn có biết? Nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng hợp lệ, điều đó được gọi là “vi phạm hợp đồng ”. Bên còn lại thường có thể yêu cầu các biện pháp pháp lý. Điều này có thể bao gồm bồi thường thiệt hại bằng tiền để bù đắp cho tổn thất hoặc thậm chí là đơn đặt hàng của tòa án yêu cầu bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ của mình.

3. Mẫu thỏa thuận nhà cung cấp ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Xác lập mối quan hệ và trách nhiệm rõ ràng với nhà cung cấp thông qua Mẫu Thỏa thuận Nhà cung cấp ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Nhà cung cấp ClickUp cung cấp một khung sườn vững chắc để xác định các điều khoản, trách nhiệm và kỳ vọng, giúp bạn và nhà cung cấp tránh các vụ kiện tụng tốn kém. Mẫu này rất hữu ích để ghi chép toàn bộ thỏa thuận tại một nơi duy nhất và đảm bảo cả hai bên được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Với mẫu thỏa thuận phân phối dễ sử dụng này, bạn có thể chính thức hóa các mối quan hệ đối tác với nhà cung cấp, làm rõ các điều khoản về giá cả và giao hàng, đồng thời duy trì tính minh bạch.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tập trung tài liệu để xác định quyền sở hữu trí tuệ, điều khoản thanh toán và nhiều nội dung khác

Tự động hóa các nhắc nhở theo dõi cho các ngày kiểm tra, gia hạn hợp đồng và phí luật sư

Xác định dòng thời gian giao hàng với các mốc thời gian chi tiết và cột mốc để đang theo dõi tiến độ của nhà cung cấp và dự án

🔑 Phù hợp cho: Quản lý mua sắm, chủ doanh nghiệp nhỏ và nhóm pháp lý quản lý hợp đồng nhà cung cấp, thỏa thuận phân phối hoặc thỏa thuận phân phối.

4. Mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Tạo, quản lý và thực thi các hợp đồng chặt chẽ với Mẫu Hợp Đồng Kinh Doanh ClickUp

Mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp giúp bạn tự tin soạn thảo, tổ chức và quản lý các loại hợp đồng khác nhau tại một nơi duy nhất. Mẫu này đảm bảo rằng mỗi bên đều hiểu rõ nghĩa vụ và kỳ vọng của mình, dù là khi ký kết một thỏa thuận phân phối mới hay cập nhật một thỏa thuận hiện có.

Với các tính năng được thiết kế để tối ưu hóa hợp tác, quản lý tài liệu và đang theo dõi công việc, bạn có thể cung cấp hỗ trợ hợp lý cho các nhóm pháp lý và bán hàng đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hợp tác thời gian thực với các nhóm pháp lý hoặc kinh doanh thông qua bình luận, đề xuất và thông báo

Xác định rõ các điều khoản kinh doanh bằng cách nêu rõ phạm vi, đối tượng và các sản phẩm/dịch vụ cam kết để đạt được sự hiểu biết chung

Quản lý rủi ro bằng cách chi tiết hóa trách nhiệm pháp lý, bồi thường và yêu cầu bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro pháp lý

🔑 Phù hợp cho: Nhóm pháp lý, quản lý vận hành và chủ kinh doanh đang tạo hoặc quản lý các thỏa thuận phân phối, hợp đồng dịch vụ hoặc bất kỳ thỏa thuận hợp tác có tính pháp lý nào.

5. Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Bảo vệ các giao dịch kinh doanh nhạy cảm của bạn với mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) của ClickUp

Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) của ClickUp giúp soạn thảo nhanh chóng, tùy chỉnh và quản lý an toàn các thỏa thuận bảo mật thông tin. Mẫu này vô cùng hữu ích cho việc hoàn thiện thỏa thuận phân phối, bảo vệ thông tin bí mật hoặc đảm bảo rằng nhà phân phối không tiết lộ bí mật kinh doanh.

Bạn sẽ nhận được một tài liệu sẵn sàng sử dụng nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, bao gồm cách xử lý việc tiết lộ thông tin, cách bên kia phải xử lý dữ liệu chia sẻ và luật áp dụng nào được áp dụng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ngăn chặn việc chia sẻ trái phép các bí mật kinh doanh, phát minh hoặc công việc sáng tạo trong quá trình thảo luận hoặc thực hiện dự án

Chia sẻ thông tin tài chính, chiến lược hoặc chi tiết sản phẩm với người mua hoặc nhà đầu tư đồng thời bảo vệ tính bảo mật

Theo dõi ai đã nhận, ký hoặc vẫn cần ký thỏa thuận bảo mật (NDA) để đảm bảo quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm pháp lý, chủ kinh doanh, nhà phân phối và quản lý dự án trong công việc tại các ngành B2B, SaaS và sản xuất, nơi thông tin bí mật, điều khoản hợp tác hoặc thỏa thuận phân phối là phổ biến.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về hiệu quả cuộc họp của ClickUp cho thấy 18% người tham gia sử dụng bình luận trong tài liệu để hợp tác không đồng bộ. Mặc dù điều này giúp giảm thời gian họp, nhưng các bình luận phân tán thường thiếu tài khoản, kết quả là các mục chưa được theo dõi và chưa hoàn thành. ClickUp Docs cách mạng hóa hợp tác tài liệu với tính năng Bình luận Được Gán. Mỗi bình luận có thể được gán cho một thành viên cụ thể trong nhóm, biến phản hồi thụ động thành các công việc có thể thực hiện. Tích hợp trách nhiệm vào quy trình làm việc tài liệu của bạn! 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

6. Mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Tối ưu hóa các thỏa thuận phân phối của bạn và bảo vệ kinh doanh với mẫu Thư Thỏa Thuận ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Bằng Văn bản ClickUp giúp tạo ra các thỏa thuận rõ ràng, chuyên nghiệp và có giá trị pháp lý. Nếu bạn đang soạn thảo một thỏa thuận phân phối hoặc cài đặt các điều khoản của thỏa thuận phân phối độc quyền, mẫu này đảm bảo cả hai bên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng của mình.

Bạn có thể ghi chép phạm vi, phí, sản phẩm giao hàng và các điều khoản thông báo bằng văn bản trong một không gian làm việc dễ chỉnh sửa. Thỏa thuận này bao gồm các bước để bảo vệ kinh doanh của bạn, xác định quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo mọi người đều thống nhất từ ngày đầu tiên.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định vai trò, đóng góp và commit cho các hợp tác kinh doanh

Xác định rõ các dịch vụ, dòng thời gian và tiêu chuẩn chất lượng để tránh hiểu lầm

Nhận xác nhận bằng văn bản từ khách hàng về các điều khoản dự án, giá cả và lịch trình trước khi bắt đầu công việc

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thầu độc lập, nhóm pháp lý, nhà phân phối và chủ kinh doanh cần quản lý các thỏa thuận hợp tác, chẳng hạn như thỏa thuận phân phối độc quyền, với sự rõ ràng và chính xác pháp lý.

7. Mẫu thỏa thuận công việc ClickUp*

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Xác lập các quy tắc và trách nhiệm chia sẻ cho nhóm với mẫu thỏa thuận công việc ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Hợp tác ClickUp giúp bạn và nhóm xác định rõ ràng các kỳ vọng, vai trò và trách nhiệm, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác. Đây là công cụ lý tưởng để cài đặt các quy tắc cơ bản khuyến khích trách nhiệm và đồng bộ hóa mọi người hướng tới các mục tiêu chung.

Mẫu này cung cấp một không gian thực tế và trực quan để xác định cách nhóm của bạn làm việc hiệu quả nhất cùng nhau. Từ việc thảo luận và thống nhất các thỏa thuận trên ClickUp Bảng trắng đến đang theo dõi tiến độ thời gian thực, nó mang lại cấu trúc và sự rõ ràng cho các mối quan hệ công việc của bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm để nhóm của bạn hiểu rõ về các nhiệm vụ và thời hạn

Sử dụng chế độ xem Bảng trắng (Whiteboard View) để brainstorm các thỏa thuận một cách trực quan, giúp định nghĩa kỳ vọng và ý tưởng một cách hợp tác

Tạo và tổ chức các công việc với ngày đáo hạn và ưu tiên được giao để đảm bảo tài khoản

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và chuyên viên nhân sự trong các nhóm làm việc nhanh chóng hoặc môi trường đa hàm, mong muốn đồng bộ hóa hành vi, giá trị và kỳ vọng của nhóm một cách hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang băn khoăn làm thế nào để tận dụng tối đa các công cụ hợp tác khách hàng động? Dưới đây là một số bước cần thực hiện: Cài đặt mục tiêu giao tiếp rõ ràng để đồng bộ hóa kỳ vọng ngay từ đầu 🤝

Chọn các công cụ phù hợp hỗ trợ phản hồi thời gian thực, chia sẻ tệp và đang theo dõi công việc 🧰

Lên lịch các cuộc họp định kỳ để đảm bảo dự án đang theo dõi đúng hướng và khách hàng luôn được cập nhật 📅

Sử dụng bảng điều khiển và báo cáo để trình bày tiến độ và xây dựng tính minh bạch 📊

8. Mẫu thỏa thuận hợp đồng nhà thầu ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Tạo các thỏa thuận rõ ràng, có tổ chức và chuyên nghiệp một cách dễ dàng với mẫu thỏa thuận nhà thầu ClickUp

Mẫu thỏa thuận hợp đồng nhà thầu ClickUp giúp bạn soạn thảo các thỏa thuận rõ ràng, có tổ chức và hợp pháp với các nhà thầu bên ngoài.

Dù bạn đang thuê freelancer, tư vấn viên hay chuyên gia ngắn hạn, mẫu này giúp bạn dễ dàng xác định trách nhiệm, thời hạn và điều khoản thanh toán để mọi người đều hiểu rõ và đồng thuận trên cùng một trang.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ quyền sở hữu đối với công việc được tạo ra trong thời gian hợp đồng để bảo vệ tài sản kinh doanh

Bao gồm các điều khoản bảo mật trong thỏa thuận để đảm bảo bảo vệ thông tin nhạy cảm

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý như nghĩa vụ thuế và trạng thái nhà thầu độc lập để giảm thiểu rủi ro kinh doanh

🔑 Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ, chuyên viên nhân sự, nhóm pháp lý và quản lý dự án thường xuyên thuê nhân viên hợp đồng hoặc freelancer và muốn tối ưu hóa quy trình lập hồ sơ pháp lý đang theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn soạn thảo, chỉnh sửa hoặc xem xét thỏa thuận phân phối trong vài giây? Sử dụng ClickUp Brain để tạo, tóm tắt và chỉnh sửa hợp đồng một cách dễ dàng, dù bạn đang xác định sự chấp thuận bằng văn bản trước hay thống nhất về đơn đặt hàng của nhà phân phối. Soạn thảo các thỏa thuận phân phối tùy chỉnh ngay lập tức, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, với ClickUp Brain

9. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Giữ cho các hợp đồng được tổ chức gọn gàng, tuân thủ quy định và đang theo dõi với Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp

Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp cho phép bạn lưu trữ, đang theo dõi và quản lý tất cả các hợp đồng của mình trong một không gian tập trung, đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ hạn chót, gia hạn hoặc điều khoản quan trọng nào nữa.

Dù bạn đang làm việc với khách hàng, nhà cung cấp hay các bộ phận nội bộ, mẫu này sẽ tối ưu hóa quy trình công việc và nâng cao tuân thủ. Với khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ, chế độ xem, và đang theo dõi trạng thái, bạn cuối cùng sẽ có một hệ thống quản lý hợp đồng hoạt động cho bạn, chứ không phải chống lại bạn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân loại chi tiết bằng các Trường Tùy chỉnh như Bộ phận, Loại hợp đồng và Ngày ký kết

Theo dõi các mốc thời gian khóa—gia hạn, hết hạn và kỳ xem xét—để tránh bỏ lỡ các nghĩa vụ

Tối ưu hóa quy trình xem xét và phê duyệt hợp đồng bằng cách phân công công việc và tự động hóa các nhắc nhở

🔑 Phù hợp cho: Nhóm pháp lý, cán bộ mua sắm, quản lý vận hành kinh doanh hoặc bất kỳ nhóm nào xử lý hợp đồng trong các ngành như luật, bất động sản, SaaS hoặc tư vấn.

10. Mẫu thỏa thuận dịch vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Tạo hợp đồng dịch vụ rõ ràng và đang theo dõi mọi chi tiết với mẫu hợp đồng dịch vụ ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp giúp bạn soạn thảo các hợp đồng rõ ràng, hợp pháp cho dịch vụ của mình, đảm bảo cả hai bên đều hiểu rõ những gì được mong đợi.

Với cấu trúc sẵn có để xác định các deliverables, thanh toán và dòng thời gian, bạn có thể tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro và tập trung hơn vào việc mang lại giá trị. Nếu bạn là freelancer hoặc công ty dịch vụ, mẫu thỏa thuận dịch vụ này giúp bạn bắt đầu các giao dịch chuyên nghiệp mà không gặp rắc rối pháp lý.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định phạm vi dịch vụ để đảm bảo sự hiểu biết chung về các sản phẩm đầu ra và dòng thời gian

Cài đặt rõ các điều khoản thanh toán để khách hàng biết cách thức, thời điểm và số tiền cần thanh toán

Đang theo dõi tiến độ và các bản sửa đổi bằng cách sử dụng chủ đề bình luận, cập nhật trạng thái và phân công công việc

🔑 Phù hợp cho: Freelancer, tư vấn viên, các agency sáng tạo hoặc nhà cung cấp dịch vụ CNTT quản lý hợp đồng khách hàng.

11. Mẫu thỏa thuận thương mại ClickUp

Tải miễn phí mẫu hợp đồng Tối ưu hóa việc tạo/lập hợp đồng thuê, đang theo dõi thanh toán và tuân thủ pháp lý với Mẫu Hợp đồng Thương mại ClickUp

Mẫu Hợp đồng Thương mại ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình phức tạp và thường gây áp lực khi soạn thảo hợp đồng thuê thương mại. Thay vì bị lạc trong thuật ngữ pháp lý hoặc quản lý thủ công các thỏa thuận với người thuê, mẫu này giúp bạn tổ chức, đang theo dõi và tối ưu hóa mọi bước, từ xác định các bên tham gia đến cài đặt dòng thời gian.

Dù bạn đang cho thuê không gian bán lẻ đầu tiên hay quản lý nhiều tài sản thương mại, mẫu thỏa thuận phân phối này giúp bạn và các bên thuê luôn đồng nhất.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định kỳ thuê, lịch thanh toán và các tùy chọn gia hạn để tránh gây nhầm lẫn cho người thuê

Chi tiết các nghĩa vụ bảo trì, nghĩa vụ sửa chữa và các hạn chế sử dụng để cài đặt kỳ vọng rõ ràng cho cả hai bên

Ghi chép số tiền bảo mật, điều kiện hoàn trả và quy trình xử lý để bảo vệ lãi suất tài chính

Hợp tác với các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ pháp lý và lưu trữ tất cả thông tin quan trọng về hợp đồng thuê trong một nơi duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Quản lý bất động sản, môi giới bất động sản và chủ sở hữu bất động sản thương mại quản lý các hợp đồng thuê cửa hàng, văn phòng hoặc công nghiệp.

12. Mẫu thỏa thuận phân phối của PandaDoc

qua PandaDoc

Mẫu thỏa thuận phân phối của PandaDoc giúp bạn chính thức hóa mối quan hệ với nhà phân phối bằng cách xác định rõ các yếu tố: ai, gì, ở đâu và cách thức sản phẩm của bạn được đưa ra thị trường.

Dù bạn là nhà sản xuất hay nhà phân phối, tài liệu này giúp đơn giản hóa các thủ tục pháp lý, cho phép bạn tập trung vào việc mở rộng quy mô kinh doanh mà không gặp rắc rối hay tranh chấp.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ mối quan hệ kinh doanh bằng cách quy định rõ vai trò và trách nhiệm giữa nhà cung cấp và nhà phân phối

Cài đặt các khu vực độc quyền để tránh xung đột phân phối chéo và bảo vệ các khu vực thị trường

Xác định phạm vi sản phẩm để đảm bảo chỉ các mục được phê duyệt mới được bao gồm trong thỏa thuận

🔑 Phù hợp cho: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà phân phối trong các ngành như điện tử, mỹ phẩm hoặc thực phẩm & đồ uống, đặc biệt là những doanh nghiệp đang mở rộng vào các khu vực mới thông qua các nhà phân phối bên thứ ba.

13. Mẫu thỏa thuận phân phối của Contractbook

qua Contractbook

Mẫu thỏa thuận phân phối của Contractbook giúp bạn thiết lập nền tảng pháp lý để thực hiện công việc hợp tác với các nhà phân phối một cách đơn giản và chuyên nghiệp.

Được thiết kế để chính thức hóa mối quan hệ phân phối sản phẩm, mẫu hợp đồng này đảm bảo cả hai bên hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và kỳ vọng của mình một cách chính xác. Nhờ đó, bạn có thể tập trung vào việc mở rộng kinh doanh trong khi vẫn được bảo vệ pháp lý và đồng hành cùng đối tác.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ ràng quyền phân phối với các điều khoản quy định về khu vực, vai trò và việc sử dụng thương hiệu

Xác định rõ trách nhiệm của nhà phân phối và nhà cung cấp để đảm bảo hành vi chuyên nghiệp, đồng thời quy định các nghĩa vụ cụ thể cho cả hai bên

Quản lý bảo hành một cách tự tin với các chi tiết bảo hiểm tích hợp sẵn về lỗi sản phẩm, thời lượng bảo hành và nghĩa vụ sửa chữa

Bao gồm các điều khoản chi tiết về giao hàng, bảo hành, giá cả và giải quyết tranh chấp

🔑 Phù hợp cho: Các nhà sản xuất, nhà phân phối và startup dựa trên sản phẩm muốn xây dựng mạng lưới phân phối có cấu trúc, có thể mở rộng và có thể thi hành trên thị trường trong nước hoặc quốc tế.

🧠 Thú vị: Những nút “ Tôi Đồng Ý ” trực tuyến được coi là HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ! Với sự phát triển của internet, việc nhấp vào Box nhỏ đó có giá trị pháp lý tương đương với việc ký kết hợp đồng giấy truyền thống. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý một cách mù quáng với các điều khoản dịch vụ!

14. Mẫu thỏa thuận phân phối của Impartner

qua Impartner

Mẫu thỏa thuận phân phối của Impartner giúp cài đặt các mối quan hệ phân phối có cấu trúc và chuyên nghiệp. Dù bạn là nhà sản xuất sản phẩm hay công ty SaaS đang mở rộng vào các thị trường mới, thỏa thuận này giúp xác định vai trò, khu vực, giá cả và trách nhiệm.

Điều này đặc biệt hữu ích trong việc chính thức hóa mạng lưới nhà phân phối mà không cần bắt đầu từ đầu hoặc thuê dịch vụ pháp lý mỗi lần.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định các điều khoản phân phối—vùng lãnh thổ, phạm vi sản phẩm và loại hình ủy quyền—để loại bỏ sự mơ hồ

Xác định rõ các vai trò và trách nhiệm về bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ để đảm bảo sự rõ ràng về kỳ vọng giữa nhà phân phối và công ty của bạn

Bảo vệ thông tin nhạy cảm với các điều khoản bảo mật chi tiết

🔑 Phù hợp cho: Các công ty sản phẩm B2B, nhà cung cấp phần mềm SaaS và doanh nghiệp xuất khẩu muốn chính thức hóa các mối quan hệ đối tác đại lý hoặc nhà phân phối trên phạm vi toàn cầu hoặc khu vực.

15. Mẫu thỏa thuận phân phối MOU của Zomentum

qua Zomentum

Mẫu thỏa thuận phân phối MOU của Zomentum giúp bạn xác định rõ ràng các kỳ vọng và trách nhiệm chung trước khi ký kết hợp đồng ràng buộc, giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt căng thẳng và tránh các tranh chấp tiềm ẩn.

Với thỏa thuận này, bạn không chỉ bắt đầu một cuộc hội thoại mà còn cài đặt tone cho một mối quan hệ hợp tác chuyên nghiệp. Nó đảm bảo rằng cả hai bên ngay lập tức thống nhất về mục tiêu, phạm vi và các điều khoản tham chiếu.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ phạm vi cụ thể của thỏa thuận phân phối để tránh nhầm lẫn

Xác định rõ trách nhiệm để đảm bảo tính trách nhiệm của cả hai bên về tài khoản

Cài đặt các điều khoản giá cả và thanh toán minh bạch để đảm bảo quy trình tài chính diễn ra suôn sẻ

🔑 Phù hợp cho: Lý tưởng cho các nhà sản xuất, nhà phân phối sỉ và nhà phân phối khu vực khi tham gia vào các mối quan hệ hợp tác phân phối mới, cần sự thống nhất ban đầu trước khi ký kết hợp đồng pháp lý.

16. Mẫu thỏa thuận phân phối của Scribd

qua Scribd

Mẫu thỏa thuận phân phối Scribd mô tả các điều khoản và điều kiện cho việc phân phối sản phẩm giữa hai bên.

Mẫu này đảm bảo rằng tất cả các bên đều tuân thủ pháp luật, dù bạn hợp tác với các nhà phân phối bên thứ ba hay muốn mở rộng thị trường vào các khu vực mới. Nó được thiết kế để giúp bạn tránh tranh chấp, duy trì tính minh bạch và xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh các điều khoản hợp đồng để phù hợp với các điều kiện phân phối đặc thù: khu vực, dòng thời gian và điều kiện thanh toán

Xác định rõ ràng trách nhiệm của nhà cung cấp và nhà phân phối để tránh hiểu lầm

Xác lập các phương thức giải quyết tranh chấp từ đầu để xử lý mâu thuẫn một cách suôn sẻ

🔑 Phù hợp cho: Nhà sản xuất, nhà xuất bản, công ty phần mềm và nhà phân phối tham gia hoặc quản lý các mối quan hệ hợp tác phân phối với bên thứ ba, tìm kiếm sự rõ ràng và bảo vệ pháp lý trong các thị trường mới.

*tối ưu hóa mọi thỏa thuận và tối ưu hóa quy trình làm việc với ClickUp

Hợp đồng phân phối là yếu tố quan trọng để xác định rõ ràng trách nhiệm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo việc giao hàng sản phẩm diễn ra suôn sẻ. Một hợp đồng phân phối độc quyền được soạn thảo kỹ lưỡng có thể ngăn chặn những hiểu lầm tốn kém và bảo mật mối quan hệ hợp tác cho chủ kinh doanh, nhà sáng lập startup, quản lý sản phẩm và chuyên gia pháp lý.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn quản lý tài liệu pháp lý, đang theo dõi các cột mốc quan trọng của hợp đồng, hợp tác thời gian thực và tổ chức tệp tin — tất cả trong một nơi. Dù bạn đang phối hợp với nhà phân phối hay xem xét các điều khoản pháp lý, ClickUp đảm bảo mọi thứ minh bạch và đúng tiến độ.

Ngoài ra, ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu có thể tùy chỉnh để đơn giản hóa việc lập tài liệu, lập kế hoạch và vận hành của bạn.

Với ClickUp, các thỏa thuận của bạn sẽ trở nên nhanh chóng, thông minh và không gây căng thẳng. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để kiểm soát quy trình làm việc của bạn và tự tin hoàn tất các giao dịch!