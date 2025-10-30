Top 11 giải pháp thay thế Survicate cho phản hồi khách hàng tùy chỉnh và khảo sát

Hơn một nửa số khách hàng tùy chỉnh của bạn im lặng sau một trải nghiệm tồi tệ — và sự im lặng đó tốn kém hơn một người dùng không hài lòng. Nó che giấu các mẫu hành vi, làm chậm sự phát triển và khiến bạn đưa ra quyết định dựa trên phỏng đoán.

Giải pháp luôn là thu thập phản hồi của khách hàng trước khi tình hình trở nên tồi tệ.

Các công cụ như Survicate giúp lấp đầy những khoảng trống đó với các tính năng như logic khảo sát và phân phối đa kênh. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn duy nhất và có thể không phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho nhóm của bạn.

Dù bạn đang tìm kiếm giá cả tốt hơn, thông tin chi tiết hơn hay trải nghiệm trực quan hơn, vẫn có rất nhiều lựa chọn thay thế mạnh mẽ trên thị trường. Dưới đây là các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Survicate để giúp bạn thu thập phản hồi, nâng cao sự hài lòng và đưa ra quyết định sản phẩm tự tin hơn.

🎯 Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy: Các công cụ vượt trội so với các cuộc khảo sát thông thường — tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích cảm xúc và thông tin thời gian thực.

Các tùy chọn phù hợp cho mọi kích thước nhóm và ngân sách.

Các quy trình làm việc có mục tiêu để biến phản hồi thành quyết định.

Tại sao bạn nên tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Survicate?

Như một người dùng Survicate chia sẻ:

Nếu nó có các hàm nâng cao và phân tích nâng cao, chúng ta có thể sử dụng nó cho các cuộc khảo sát phức tạp.

Nếu nó có các hàm nâng cao và phân tích nâng cao, chúng ta có thể sử dụng nó cho các cuộc khảo sát phức tạp.

Mặc dù rất phù hợp cho các cuộc khảo sát trực tuyến cơ bản, Survicate lại không đáp ứng được nhu cầu quản lý danh tiếng tổng thể của các kinh doanh. Dưới đây là một số thách thức bạn có thể gặp phải khi sử dụng công cụ này:

Tùy chọn khảo sát giới hạn: Hạn chế về loại câu hỏi và định dạng có thể làm giảm tính linh hoạt khi thực hiện các cuộc khảo sát đa dạng hoặc phức tạp.

Thách thức trong việc nhắm mục tiêu đối tượng: Khả năng lọc giới hạn khiến việc tiếp cận các phân khúc khách hàng tùy chỉnh để thu thập phản hồi mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Vấn đề về hiệu suất: Các sự cố giật lag hoặc trễ đôi khi có thể ảnh hưởng đến việc chỉnh sửa và quản lý nhiều cuộc khảo sát một cách hiệu quả.

Tùy chỉnh giới hạn: Số lượng tùy chọn thiết kế và thương hiệu ít hơn khiến việc điều chỉnh các cuộc khảo sát phù hợp với nhận diện thương hiệu của bạn trở nên khó khăn.

Phân tích cơ bản: Thiếu các công cụ và tính năng báo cáo nâng cao như phân tích cảm xúc trên nhiều kênh.

Khả năng mở rộng giới hạn : Phù hợp hơn cho các nhóm nhỏ đến trung bình và có thể không đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức lớn hơn.

Vấn đề về giá cả: Cung cấp ít tính năng hơn so với các đối thủ có mức giá tương đương, khiến nó trở nên kém hiệu quả về chi phí đối với một số người dùng.

Các lựa chọn thay thế cho Survicate trong nháy mắt

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Tất cả kích thước nhóm (cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp) Biểu mẫu phản hồi với tính năng tự động hóa, logic điều kiện, phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ hợp tác nhóm. Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Typeform Nhóm sáng tạo Giao diện người dùng tương tác và các đường dẫn câu hỏi cá nhân hóa Gói trả phí bắt đầu từ $29; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Qualtrics Doanh nghiệp Tính năng tùy chỉnh để nhúng khảo sát vào trang web, tích hợp với Google Analytics, và phân tích Stats iQ và Text iQ với trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML). Giá cả tùy chỉnh Google Biểu mẫu Cá nhân và doanh nghiệp nhỏ Trình tạo biểu mẫu linh hoạt, tính năng cá nhân hóa, công cụ trực quan hóa dữ liệu tích hợp sẵn Kế hoạch miễn phí; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp SurveyMonkey Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Cơ sở dữ liệu câu hỏi, logic khảo sát, hỗ trợ đa ngôn ngữ và công cụ phân tích tích hợp. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $11 Jotform Kinh doanh nhỏ và doanh nghiệp vừa Tích hợp thanh toán, tính năng tự động hóa và tuân thủ HIPAA Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39 Zoho Survey Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hỗ trợ đa ngôn ngữ, phân phối email, báo cáo thời gian thực và tích hợp CRM. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6 GetFeedback Các doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp Trình tạo kéo và thả, đang theo dõi NPS, tích hợp Salesforce và các cuộc khảo sát tối ưu hóa cho thiết bị di động. Giá cả tùy chỉnh Forms. ứng dụng Cá nhân và doanh nghiệp nhỏ Trình tạo biểu mẫu không cần mã, danh sách sản phẩm và hỗ trợ thanh toán Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25 ProProfs Survey Maker Doanh nghiệp nhỏ và các nhóm sáng tạo Mẫu tùy chỉnh, hệ thống đánh giá và logic phân nhánh, phân tích thời gian thực và tích hợp. Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39 Formstack Các doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp Chữ ký điện tử, tự động hóa quy trình làm việc và tính năng mã hóa dữ liệu Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $99

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Survicate để sử dụng

Đầu tư vào công cụ dịch vụ khách hàng phù hợp là cách đơn giản nhất để đảm bảo nhóm CS của bạn phát triển mạnh mẽ. Hãy cùng tìm hiểu về các công cụ khảo sát và tạo biểu mẫu trực tuyến tốt nhất có thể nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua các thông tin chi tiết.

ClickUp (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập biểu mẫu tùy chỉnh, thu thập dữ liệu và quản lý phản hồi)

Chuyển đổi phản hồi của khách hàng tùy chỉnh thành kết quả với ClickUp Form

ClickUp, nền tảng AI tích hợp đầu tiên, đóng vai trò là điểm tham chiếu chung cho kinh doanh, marketer và nhóm sản phẩm. Đây là một nền tảng năng suất toàn diện đảm bảo tổ chức hợp tác, quy trình làm việc và dữ liệu quan trọng.

Tính năng Forms tùy chỉnh của ClickUp cho phép người dùng dễ dàng tạo các biểu mẫu phản hồi có thương hiệu bằng giao diện kéo và thả, hỗ trợ nhiều loại trường dữ liệu (văn bản, menu thả xuống, đánh giá và nhiều hơn nữa).

Dù bạn đang thu thập phản hồi sau khi mua hàng, thực hiện khảo sát NPS hay thu thập ý kiến về tính năng sản phẩm, bạn có thể tùy chỉnh tất cả câu hỏi của mình cho đối tượng mục tiêu.

Khác với các công cụ khảo sát cứng nhắc, các biểu mẫu này tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của bạn và kết nối ngay lập tức các phản hồi với các tác vụ có thể thực hiện. Không còn phải sao chép-dán dữ liệu từ nền tảng này sang nền tảng khác hay gặp rắc rối khi nhập file. Tích hợp trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp giúp quản lý phản hồi hiệu quả hơn, biến mỗi ý kiến của khách hàng thành một công việc có thể theo dõi.

Tích hợp ClickUp Forms vào cổng thông tin khách hàng của bạn để theo dõi các vấn đề và phản hồi của khách hàng, và biến chúng thành các công việc có thể thực hiện được.

Để chia sẻ biểu mẫu của bạn, dù là để thu thập phản hồi của khách hàng, đề xuất sản phẩm hay đánh giá mức độ hài lòng, bạn có thể thực hiện việc cần làm này thông qua một liên kết hoặc nhúng nó vào trang web.

Chế độ xem biểu mẫu ClickUp cũng đóng vai trò như trung tâm điều khiển của bạn.

Nó được tích hợp trực tiếp vào thanh công cụ Views Bar, Sidebar hoặc Forms Hub, cho phép bạn tạo và quản lý biểu mẫu ngay từ dự án đang làm việc. Bạn không cần phải rời khỏi quy trình công việc để cập nhật một cuộc khảo sát hoặc khởi chạy một cuộc khảo sát mới. Nó mượt mà và linh hoạt, đưa các biểu mẫu phản hồi trực tiếp vào trung tâm của các hoạt động hàng ngày của bạn.

Trả lời khách hàng gửi phản hồi qua biểu mẫu bằng ClickUp Tự động hóa

Khi các phản hồi bắt đầu đổ về, bạn sẽ cần một hệ thống làm được nhiều hơn là chỉ lưu trữ dữ liệu. Hãy sử dụng ClickUp Tự động hóa + AI Agents, người quản lý vận hành không ngừng nghỉ của bạn.

Muốn giao công việc khảo sát cho chủ sản phẩm ngay lập tức? Thông báo cho bộ phận thành công khi điểm số giảm xuống dưới ngưỡng nhất định? Tự động hóa các bước tiếp theo dựa trên cảm xúc? Dễ dàng. Tự động hóa thông minh trong ClickUp giúp nhóm của bạn luôn phản hồi nhanh chóng mà không bị ngập trong công việc thủ công.

Tự động hóa này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo phản hồi được chuyển đến đúng thành viên trong nhóm và được xử lý kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả tổng thể của quy trình làm việc.

Để có cái nhìn tổng quan, hãy sử dụng công cụ phân tích chiến lược: ClickUp Dashboards. Nó thu thập thông tin từ các biểu mẫu, công việc và dòng thời gian của bạn — giúp bạn hình dung cảm nhận của khách hàng, thời gian phản hồi của nhóm hoặc trạng thái theo dõi.

Thêm thẻ cho kết quả khảo sát, xu hướng hoặc tuân thủ SLA, và bạn sẽ có cái nhìn tổng quan trực tiếp về toàn bộ hệ sinh thái phản hồi của mình.

Bây giờ, hãy thêm một chút trí tuệ nhân tạo vào quy trình. ClickUp Brain giúp các nhóm nhanh chóng trích xuất những thông tin hữu ích từ lượng lớn khảo sát phản hồi website và khảo sát trực tuyến, từ đó đưa ra quyết định tốt hơn về sản phẩm và dịch vụ. Tất cả đều được thực hiện ngay trong không gian làm việc của bạn.

Phân tích các bài nộp/gửi của khách hàng theo thời gian thực và nhận được các thông tin phân tích từ trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Brain.

Bạn có thể mở khóa những thông tin sâu sắc hơn với ClickUp Brain MAX. Với Brain MAX, bạn sẽ có quyền truy cập vào các mô hình AI nâng cao, tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản, phân tích sâu hơn và các tự động hóa mạnh mẽ hơn — giúp bạn phân tích phản hồi phức tạp trên quy mô lớn, tạo báo cáo chi tiết và tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tùy chỉnh câu hỏi trong biểu mẫu dựa trên các cuộc khảo sát trong sản phẩm, giúp trải nghiệm trở nên phù hợp hơn với Logic Điều kiện

Tạo trường tùy chỉnh trong biểu mẫu ClickUp để thu thập chính xác thông tin bạn cần.

Thêm các yếu tố trực quan phù hợp với câu hỏi của bạn bằng cách sử dụng các khối thông tin và mô tả câu hỏi.

Phân tích các biểu mẫu được gửi trong thời gian thực, tóm tắt hành trình của khách hàng, xác định các chủ đề chung và nhấn mạnh các vấn đề quan trọng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Quản lý báo cáo lỗi, yêu cầu tính năng, đánh giá sprint và phản hồi về quy trình nội bộ với các biểu mẫu tùy chỉnh dành cho các nhóm phát triển phần mềm

Gửi biểu mẫu thông qua ứng dụng di động ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người mới bắt đầu có thể gặp khó khăn hơn trong quá trình làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên TrustRadius cho biết:

Nhóm của chúng tôi đã sử dụng biểu mẫu và mẫu có sẵn để tiêu chuẩn hóa một số quy trình làm việc. Chúng tôi cũng đã tận dụng tính năng tự động hóa tích hợp để đơn giản hóa một số quy trình, đặc biệt là khi các trường tùy chỉnh thu thập thông tin giúp xác định người cần được giao công việc. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã sử dụng tích hợp email và tính năng API để tự động tạo công việc khi các nền tảng khác cảnh báo hoặc hiển thị các vấn đề hiệu suất tiềm ẩn.

Đội ngũ của chúng tôi đã sử dụng biểu mẫu và mẫu có sẵn để tiêu chuẩn hóa một số quy trình làm việc. Chúng tôi cũng đã tận dụng tính năng tự động hóa tích hợp để đơn giản hóa một số quy trình, đặc biệt là khi các trường tùy chỉnh thu thập thông tin giúp xác định người cần được giao công việc. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã sử dụng tích hợp email và tính năng API để tự động tạo công việc khi các nền tảng khác cảnh báo hoặc hiển thị các vấn đề hiệu suất tiềm ẩn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn ChatGPT viết cho bạn? Hay cần Claude xử lý một số mã nguồn? Bạn có thể chuyển đổi giữa các mô hình LLM khác nhau trong không gian Làm việc ClickUp!

2. Typeform (Tốt nhất cho thu thập dữ liệu tương tác)

qua Typeform

Nếu Survicate cảm thấy quá đơn giản, Typeform cung cấp một lựa chọn tinh tế và thân thiện với người dùng hơn. Bố cục hiển thị từng câu hỏi một của Typeform tạo ra một luồng cuộc hội thoại tự nhiên trên mọi thiết bị, giúp tăng cường tương tác và chất lượng phản hồi.

Công cụ phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của Survicate phân tích cảm xúc, hành vi và ý định của người dùng, giúp bạn hiểu rõ những gì người dùng nói và lý do đằng sau đó. Đây cũng là một lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho Jotform dành cho các nhóm muốn đơn giản hóa việc tạo khảo sát mà không làm mất đi giá trị thông tin.

Các tính năng nổi bật của Typeform

Gửi các bài nộp/gửi và tương tác dưới dạng sự kiện trong Google Analytics

Thêm logo và tài sản thương hiệu của riêng bạn để thiết kế nhận diện thương hiệu công ty.

Nhận phân tích chi tiết báo cáo khảo sát về các phản hồi trung bình và phổ biến nhất.

Giới hạn của Typeform

Thiết lập email tự động hóa của nó khá phức tạp.

Tùy chỉnh sâu hơn so với các mẫu khảo sát của nhà cung cấp bị giới hạn.

Giá cả của Typeform

Core Basic : $29/tháng cho mỗi người dùng

Core Plus : $59/tháng cho 3 người dùng

Dịch vụ kinh doanh : $99/tháng cho 5 người dùng

Core doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Typeform

G2: 4.5/5 (750+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (850+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Typeform?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi sử dụng Typeform để sàng lọc khách hàng mới. Nó đã giúp tôi rất nhiều vì nó giảm thiểu nhu cầu phải trực tiếp hỏi họ các câu hỏi trên Typeform. Tôi có thể phân loại khách hàng và xem xét dữ liệu để hỗ trợ hoạt động tiếp thị.

Tôi sử dụng Typeform để sàng lọc khách hàng mới. Nó đã giúp tôi rất nhiều vì nó giảm thiểu nhu cầu phải trực tiếp hỏi họ các câu hỏi trên Typeform. Tôi có thể phân loại khách hàng và xem xét dữ liệu để hỗ trợ hoạt động tiếp thị.

📖 Xem thêm: Cách yêu cầu phản hồi và đánh giá để nâng cao kỹ năng của bạn

3. Qualtrics (Tốt nhất để xác định và giải quyết sự bất mãn của khách hàng tùy chỉnh trong thời gian thực)

qua Qualtrics

Không phải khách hàng nào cũng sẽ nói cho bạn biết khi có vấn đề, nhưng hành động của họ sẽ cho bạn biết.

Những cú nhấp chuột giận dữ, cuộn trang không đều hoặc bỏ dở biểu mẫu giữa chừng đều có thể là dấu hiệu của sự bực bội. Trí tuệ nhân tạo (AI) của Qualtrics phát hiện hành vi này để xác định khi người dùng gặp khó khăn. Bạn có thể xác định điểm khó khăn trong thời gian thực và lên kế hoạch giải pháp.

Qualtrics cũng tạo ra các thông tin dự đoán xuyên suốt hành trình người dùng bằng cách kết nối các điểm dữ liệu. Bạn có thể đang theo dõi cảm xúc của khách hàng từ lần truy cập website đầu tiên đến cuộc gọi hỗ trợ gần nhất. Điều này giúp nhóm có thể hình dung bức tranh toàn diện, từ đó thúc đẩy sự trung thành, lòng trung thành và cải tiến sản phẩm.

Các tính năng nổi bật của Qualtrics

Tích hợp các cuộc khảo sát vào trang web của bạn bằng logic hiển thị tùy chỉnh để kích hoạt các câu hỏi dựa trên hành vi của người dùng.

Tích hợp với Google Analytics để đang theo dõi mức độ tương tác của khảo sát, tỷ lệ bỏ cuộc và hành vi người dùng theo thời gian thực.

Áp dụng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy với StatsiQ cho phân tích thống kê phức tạp và Text iQ cho việc giải thích phản hồi mở.

Giới hạn của Qualtrics

Giao tiếp với nhân viên dịch vụ khách hàng có thể gặp nhiều thách thức

Tùy chỉnh báo cáo giới hạn

Giá cả của Qualtrics

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Qualtrics

G2: 4.3/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Qualtrics?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nền tảng Qualtrics cung cấp khả năng tích hợp rộng rãi với các hệ thống SAP và không phải SAP, cùng với các kênh giao tiếp đa dạng cho việc phân phối khảo sát.

Nền tảng Qualtrics cung cấp khả năng tích hợp rộng rãi với các hệ thống SAP và không phải SAP, cùng với các kênh giao tiếp đa dạng cho việc phân phối khảo sát.

👀 Bạn có biết: 81% người tiêu dùng cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) là yếu tố thiết yếu trong dịch vụ khách hàng hiện đại.

4. Google Forms (Phù hợp nhất để tạo biểu mẫu trong hệ sinh thái Google)

qua Google Forms

Đã tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google?

Google Forms là lựa chọn tốt nhất cho việc thu thập dữ liệu miễn phí và đơn giản. Tích hợp mượt mà với Google Drive giúp các biểu mẫu của bạn dễ dàng truy cập, chỉnh sửa và chia sẻ.

Các quy tắc xác thực dữ liệu thông minh giúp ngăn người dùng gửi dữ liệu không hợp lệ hoặc không đầy đủ, giúp bạn tiết kiệm thời gian kiểm tra và làm sạch phản hồi sau này. Với các quy tắc tích hợp sẵn, bạn có thể cài đặt các kiểm tra tự động để xác thực các đầu vào cụ thể dựa trên loại dữ liệu mong muốn.

Các tính năng nổi bật của Google Form

Cho phép khách hàng tạo, chỉnh sửa và trả lời các biểu mẫu Google Forms từ bất kỳ thiết bị nào họ thấy thuận tiện.

Chọn từ nhiều loại câu hỏi, kéo và thả các yếu tố, và áp dụng các chủ đề được chọn lọc.

Tạo biểu đồ tròn, biểu đồ cột và biểu đồ đường đơn giản để trực quan hóa kết quả khảo sát và có cái nhìn tổng quan về dữ liệu của bạn để đánh giá xu hướng và mô hình.

Giới hạn của Google Form

Thư viện mẫu khảo sát của nó có giới hạn.

Thiếu các đề xuất thông minh, bỏ qua logic và nhánh.

Giá cả của Google Form

Miễn phí

Biểu mẫu công việc: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Google Biểu mẫu

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: 4.7/5 (10.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Form?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi rất thích khả năng tạo biểu mẫu một cách dễ dàng cho cả nhu cầu biểu mẫu nội bộ và ngoại bộ.

Tôi rất thích khả năng tạo biểu mẫu một cách dễ dàng cho cả nhu cầu biểu mẫu nội bộ và ngoại bộ.

📖 Xem thêm: Cách tạo biểu mẫu khảo sát Google Forms

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng công cụ AI cho các công việc cá nhân hàng ngày, và 55% sử dụng chúng nhiều lần trong ngày. Còn về trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc? Với hệ thống AI tập trung hỗ trợ toàn bộ các khía cạnh của quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác, bạn có thể tiết kiệm lên đến 3+ giờ mỗi tuần, thời gian mà bạn sẽ phải dành để tìm kiếm thông tin, giống như 60,2% người dùng ClickUp! Xem demo tại đây. 👇🏼

5. Survey Monkey (Tốt nhất cho việc thu thập thông tin chi tiết)

qua Survey Monkey

Các biểu mẫu của SurveyMonkey áp dụng ba cơ chế: logic bỏ qua, chuyển tiếp và logic đảo ngược.

Skip Logic hướng người trả lời đến các câu hỏi liên quan dựa trên câu trả lời trước đó của họ, loại bỏ các bước không cần thiết và cải thiện luồng khảo sát. Piping đi xa hơn bằng cách chuyển tiếp câu trả lời vào các câu hỏi tiếp theo, tạo ra trải nghiệm động và cá nhân hóa, giống như một cuộc hội thoại.

Cuối cùng, Flip Logic ngẫu nhiên hóa các lựa chọn trả lời để giảm thiểu sự thiên vị, đảm bảo rằng thứ tự của các tùy chọn không ảnh hưởng đến cách người trả lời trả lời các câu hỏi xếp hạng hoặc trắc nghiệm.

Các tính năng nổi bật của Survey Monkey

Theo dõi phản hồi, chế độ xem các chỉ số tham gia trực tiếp và theo dõi tỷ lệ hoàn thành để có những thông tin thời gian thực.

So sánh dữ liệu lịch sử, đang theo dõi sự thay đổi theo thời gian và so sánh kết quả với tiêu chuẩn ngành hoặc hiệu suất nội bộ.

Tạo biểu đồ cột, biểu đồ tròn, bản đồ nhiệt và biểu đồ xu hướng giúp dữ liệu phức tạp trở nên dễ hiểu.

Chọn từ hơn 400 mẫu SurveyMonkey để nhanh chóng tạo các cuộc khảo sát tùy chỉnh về phản hồi khách hàng, sự tham gia của nhân viên, nghiên cứu thị trường và nhiều hơn nữa.

Giới hạn của Survey Monkey

Vấn đề về độ trễ của công cụ có thể khiến việc hoàn thành một cuộc khảo sát trở nên khó khăn.

Nó không thông báo cho khách hàng nếu họ đã hoàn thành cuộc khảo sát mà không có kế hoạch giá nâng cấp.

Giá cả của Survey Monkey

Basic : Miễn phí

Gói Cá nhân Tiêu chuẩn Hàng tháng: $11/tháng

Gói Cá nhân Hàng năm : $24/tháng

Gói Cá nhân Premier Hàng năm: $59/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Survey Monkey

G2: 4.4/5 (hơn 22.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về SurveyMonkey?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất ấn tượng với việc tạo và phân phối khảo sát một cách dễ dàng mà không cần nhiều nỗ lực. Giao diện kéo và thả giúp việc xây dựng khảo sát trở nên đơn giản, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật.

Tôi rất ấn tượng với việc tạo và phân phối khảo sát một cách dễ dàng mà không cần nhiều nỗ lực. Giao diện kéo và thả giúp việc xây dựng khảo sát trở nên đơn giản, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật.

6. Jotform (Phù hợp nhất cho thu thập dữ liệu ngoại tuyến)

qua Jotform

Jotform là một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Survicate, nổi bật trong việc tạo ra các biểu mẫu phản hồi khách hàng và biểu mẫu trực tuyến có thể tùy chỉnh cao một cách dễ dàng.

Nó cung cấp hàng nghìn mẫu khảo sát có thể tùy chỉnh hoàn toàn, các tùy chọn thiết kế nâng cao bao gồm CSS tùy chỉnh, và trình tạo biểu mẫu kéo và thả trực quan, giúp bạn tùy chỉnh các cuộc khảo sát phù hợp với thương hiệu và nhu cầu cụ thể của mình.

Đây cũng là một lựa chọn tuyệt vời thay thế cho SurveyMonkey vì không cần kết nối internet để thu thập dữ liệu. Công cụ cho phép khách hàng của bạn điền vào biểu mẫu, ký chữ ký và gửi phản hồi offline. Khi họ kết nối lại với internet, tất cả dữ liệu sẽ đồng bộ tự động.

Các tính năng nổi bật của Jotform

Tải xuống phản hồi đã thu thập dưới nhiều định dạng (CSV, Excel, PDF) để báo cáo, phân tích hoặc lưu trữ.

Khóa biểu mẫu tại chỗ bằng tính năng bảo mật của Chế độ Kiosk để ngăn chặn việc thoát sớm và đảm bảo thu thập phản hồi liên tục, có kiểm soát.

Tự động hóa đăng ký, thành viên và thanh toán theo kỳ để thu tiền một cách thuận tiện.

Giới hạn của Jotform

Bạn không có nhiều quyền kiểm soát thiết kế của các mẫu khảo sát.

Việc tạo nhánh có thể là một thách thức

Giá cả của Jotform

Gói Starter: Miễn phí vĩnh viễn

Bronze: $39/tháng

Bạc: $49/tháng

Gold: $129/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Jotform

G2: 4.7/5 (3.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.200+ đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Các thương hiệu đầu tư vào cá nhân hóa có khả năng tăng cường lòng trung thành tùy chỉnh cao hơn 71 %.

7. Zoho Survey (Tốt nhất cho việc dịch các phản hồi mở trong khảo sát)

qua Zoho Survey

Một khách hàng tùy chỉnh từ Tây Ban Nha để lại đánh giá sản phẩm chi tiết bằng tiếng Tây Ban Nha, và nhà cung cấp tại Pháp nhận được ngay lập tức bằng tiếng Pháp, nhờ tính năng dịch phản hồi của Zoho Survey. Tính năng này tự động dịch các phản hồi ngắn, giải thích chi tiết và các trường nhập liệu theo dạng ma trận sang ngôn ngữ bạn chọn.

Zoho cũng cung cấp phạm vi rộng các loại câu hỏi và logic khảo sát nâng cao, cho phép thu thập phản hồi phức tạp và mục tiêu hơn so với Survicate.

Các tính năng nổi bật của Zoho Survey

Tạo các cuộc khảo sát đa ngôn ngữ bằng hơn 75 ngôn ngữ cho đối tượng khách hàng đa dạng của bạn.

Tạo phiếu hỗ trợ từ phản hồi khảo sát bằng tích hợp Zoho Desk.

Áp dụng bộ lọc nâng cao để tập trung vào các phản hồi cụ thể bằng cách sử dụng các điều kiện như câu trả lời câu hỏi, thông tin nhân khẩu học hoặc biến số tùy chỉnh.

Nắm bắt sâu hơn về mức độ hài lòng của khách hàng và xu hướng phản hồi thông qua các tính năng báo cáo và phân tích nghiên cứu người dùng toàn diện.

Giới hạn của Zoho Survey

Sau khi gửi khảo sát, khách hàng tùy chỉnh của bạn có thể gặp phải quảng cáo spam cho Zoho Survey.

Việc tích hợp với các hệ thống CRM của bên thứ ba có thể gặp khó khăn.

Giá cả của Zoho Survey

Miễn phí vĩnh viễn

Basic: $6/tháng cho mỗi người dùng

Thêm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $29/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $68/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Survey

G2: 4.4/5 (850+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Zoho Survey như thế nào?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thực sự thích cách kết quả được hiển thị qua các biểu đồ, báo cáo sạch sẽ và bộ lọc dễ sử dụng. Tôi đã sử dụng nó cho cả đánh giá nội bộ của đội ngũ và biểu mẫu phản hồi của khách hàng, và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Tôi thực sự thích cách kết quả được hiển thị qua các biểu đồ, báo cáo sạch sẽ và bộ lọc dễ sử dụng. Tôi đã sử dụng nó cho cả đánh giá nội bộ của đội ngũ và biểu mẫu phản hồi của khách hàng, và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

8. GetFeedback (Phù hợp nhất cho quản lý trải nghiệm khách hàng tích hợp với Salesforce)

qua GetFeedback

Các công cụ thu thập phản hồi khách hàng có thể định hình các quyết định kinh doanh, và GetFeedback đồng hành cùng tầm nhìn này.

Sau khi thu thập phản hồi, công cụ này sẽ tự động liên kết chúng với các bản ghi Salesforce, kết nối cảm nhận của khách hàng với dữ liệu CRM hiện có. Điều này tạo ra chế độ xem thời gian thực về mức độ hài lòng của khách hàng.

Các nhóm đang theo dõi xu hướng trải nghiệm khách hàng (CX), xác định các điểm yếu và đo lường tác động trực tiếp của phản hồi đối với việc giữ chân khách hàng và doanh thu.

Các tính năng nổi bật của GetFeedback

Hiển thị thông tin chi tiết với phân tích tích hợp trong bảng điều khiển Salesforce.

Kích hoạt các quy trình làm việc tự động hóa, thông báo cho nhóm dịch vụ để giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Khởi tạo các hoạt động tiếp cận cá nhân hóa hoặc tạo/lập trường hợp trực tiếp trong Salesforce để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Giới hạn của GetFeedback

Khả năng báo cáo và trực quan hóa bị giới hạn

Gửi liên kết khảo sát qua email hoặc chiến dịch của bạn sẽ phát sinh chi phí bổ sung.

Giá cả của GetFeedback

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của GetFeedback

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: 4.6/5 (40+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Ví dụ về phản hồi của nhân viên hiệu quả để cung cấp ý kiến khách quan và nâng cao tinh thần làm việc.

9. Forms. ứng dụng (Tốt nhất cho việc tạo biểu mẫu với tích hợp thương mại điện tử và tự động hóa)

Khác với Survicate, tập trung chủ yếu vào khảo sát và phản hồi khách hàng, Forms. ứng dụng hỗ trợ các quy trình giao dịch, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần hơn cả việc thu thập phản hồi.

Hãy tưởng tượng một tiệm bánh bán bánh kem tùy chỉnh. Sử dụng tính năng giỏ hàng sản phẩm của ứng dụng Forms, tiệm bánh có thể tạo một biểu mẫu liệt kê tất cả các hương vị, kích thước, nhân bánh và tùy chọn trang trí có sẵn. Khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa sở thích của mình, tải lên hình ảnh tham khảo cho thiết kế và ngay lập tức xem giá tổng được cập nhật theo thời gian thực, nhờ vào máy tính tích hợp.

Tính năng nổi bật của biểu mẫu (ứng dụng).

Sử dụng tất cả các tính năng có sẵn mà không cần đăng ký bắt buộc để truy cập mượt mà.

Hiển thị câu hỏi từng cái một với các cuộc khảo sát theo chế độ xem bước để tăng cường tương tác.

Thu thập dữ liệu chỉ từ các khu vực địa lý cụ thể với các hạn chế về vị trí địa lý.

Sử dụng hơn 5.000 mẫu khảo sát tùy chỉnh và hỗ trợ cho số lượng khảo sát không giới hạn (đối với gói trả phí).

Giới hạn của ứng dụng biểu mẫu.

Không có biểu mẫu động và bạn không thể tạo các biểu mẫu tương tự mà không sử dụng mã nguồn.

Người dùng chế độ miễn phí không thể thêm logo của họ.

Giá cả của biểu mẫu Forms. ứng dụng

Miễn phí vĩnh viễn

Gói Cơ bản: $25/tháng

Ưu điểm: $35/tháng

Premium: $99/tháng

Đánh giá và nhận xét về ứng dụng biểu mẫu.

G2: 4.5/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (230+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ứng dụng biểu mẫu.

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Bạn có thể thêm logo của mình ngay cả trong kế hoạch miễn phí. Tôi sử dụng nó để thu thập đăng ký và có thể dễ dàng đang theo dõi quá trình.

Bạn có thể thêm logo của mình ngay cả trong kế hoạch miễn phí. Tôi sử dụng nó để thu thập đăng ký và có thể dễ dàng đang theo dõi quá trình.

10. ProProfs Survey Maker (Tốt nhất để hiểu rủi ro mất khách hàng tùy chỉnh)

qua ProProfs Survey

ProProfs cung cấp ngay lập tức các cuộc khảo sát Net Promoter Score (NPS) cho khách hàng qua email, tích hợp trên website, cửa sổ pop-up trong ứng dụng và mạng xã hội. Khi phản hồi được gửi về, các tính năng nâng cao của giải pháp thay thế Survicate này sẽ tạo ra các báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, giúp kinh doanh đang theo dõi xu hướng theo thời gian.

Với bảng điều khiển trực quan, các kinh doanh có thể nhanh chóng phân tích tỷ lệ NPS, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và phát hiện các rủi ro tiềm ẩn về việc khách hàng rời bỏ.

Các tính năng nổi bật của Proprofs Survey Maker

Xác định nội dung khảo sát của bạn cho trình tạo biểu mẫu AI , và có mẫu sẵn sàng trong vài giây.

Gán giá trị tích cực và tiêu cực cho từng phản hồi của người dùng để đánh giá điểm nỗ lực của khách hàng.

Sử dụng nó như phần mềm khảo sát nhân viên và phân loại họ thành người ủng hộ, người trung lập hoặc người phản đối để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Tạo/lập khảo sát nhanh chóng đồng thời tùy chỉnh phần mở rộng để phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn.

Giới hạn của Proprofs Survey Maker

Thư viện mẫu có giới hạn

Báo cáo có thể cảm thấy khá cơ bản so với các đối thủ cạnh tranh.

Giá cả của Proprofs Survey Maker

Miễn phí vĩnh viễn

Gói Cơ bản: $39.99/tháng

kinh doanh: $69.99/tháng

Doanh nghiệp: $149.99/tháng (Chỉ áp dụng cho gói hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Proprofs Survey Maker

G2: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

11. Formstack (Tốt nhất cho việc tự động hóa thu thập dữ liệu vào quy trình làm việc của kinh doanh)

qua Formstack

Formstack tập trung vào những gì xảy ra sau khi dữ liệu được thu thập. Tự động hóa tích hợp, biểu mẫu đã điền sẵn và quy trình phê duyệt động giúp định hướng thông tin đến đúng người, điền vào tài liệu, kích hoạt phê duyệt và đồng bộ với hệ thống của bạn.

Ví dụ: Một biểu mẫu đăng ký khách hàng tiềm năng được gửi đi sẽ được chuyển ngay lập tức đến nhân viên bán hàng được chỉ định, trong khi biểu mẫu đăng ký bệnh nhân sẽ được chuyển đến hệ thống quản lý hồ sơ của bạn.

Phần mềm thay thế Survicate này cũng hỗ trợ các tính năng nâng cao như logic điều kiện, biểu mẫu động và tích hợp mượt mà trên website, giúp dễ dàng thiết kế các cuộc khảo sát tương tác, mang thương hiệu để tăng cường sự tương tác. Giao diện trực quan và các tùy chọn tích hợp đa dạng giúp các nhóm tối ưu hóa việc thu thập dữ liệu và nâng cao hiểu biết về sự hài lòng của khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Formstack

Tự động điền biểu mẫu bằng dữ liệu hiện có từ CRM hoặc các hệ thống khác để giảm thiểu rắc rối và lỗi.

Tự động hóa đăng ký sự kiện và các thông tin liên lạc sau sự kiện.

Tích hợp quy trình phê duyệt, logic bỏ qua và quy trình làm việc đa người dùng để di chuyển dữ liệu hiệu quả trong tổ chức.

Phục vụ các ngành yêu cầu bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt, như y tế, tài chính và giáo dục, với mã hóa, yêu cầu SMTP mạnh mẽ và tiêu chuẩn tuân thủ.

Giới hạn của Formstack

Việc tạo các biểu mẫu lớn có thể khiến công cụ bị chậm hoặc không phản hồi.

Kết nối các cuộc khảo sát trong Formstack với phần mềm thanh toán có thể gặp khó khăn.

Giá cả của Formstack

Biểu mẫu: $99/tháng

Gói: $299/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Formstack

G2: 4.3/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4/5 (100+ đánh giá)

👀 Bạn có biết: Các tổ chức có chương trình giáo dục khách hàng hiệu quả hàng đầu ghi nhận sự cải thiện 20% trong điểm số trung thành của khách hàng.

Tạo biểu mẫu trực tuyến với giải pháp thay thế tốt nhất cho Survicate — ClickUp

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng không nên trở thành một công việc nhàm chán.

Công cụ khảo sát phù hợp không chỉ thu thập phản hồi mà còn quản lý quy trình làm việc, nâng cao hợp tác và giúp bạn biến phản hồi thành hành động.

Mặc dù Survicate cung cấp các tính năng mạnh mẽ, nó có thể không luôn đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Với tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tạo biểu mẫu linh hoạt và tích hợp mượt mà, ClickUp là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho Survicate, không gian làm việc tất cả trong một để thu thập phản hồi và thực hiện dự án.

Thu thập thông tin, hành động dựa trên đó và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay để thu thập phản hồi hiệu quả hơn.