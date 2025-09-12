Top 10 lựa chọn thay thế Scrintal cho tư duy kết nối vào năm 2025

Ý tưởng dễ dàng nảy sinh, nhưng tổ chức chúng thành thứ có thể sử dụng? Đó chính là lúc công việc thực sự bắt đầu.

Scrintal giúp bạn ghi chép ý tưởng một cách trực quan, kết nối các ý tưởng, liên kết và nghiên cứu trong một sơ đồ tư duy. Đối với nhiều người dùng, đây là một không gian tốt để ghi chú, suy nghĩ ra tiếng và tổ chức các ý tưởng thô.

Nhưng khi bạn chuyển từ giai đoạn lập ý tưởng và kế hoạch sang giai đoạn thực thi thực tế, Scrintal bắt đầu trở nên giới hạn. Bạn có thể tổ chức những gì bạn đang nghĩ, nhưng không nhất thiết là những gì bạn sẽ xây dựng tiếp theo. Đó chính là lúc nhiều người suy nghĩ trực quan gặp phải rào cản.

Chúng tôi đã tổng hợp top 10 lựa chọn thay thế Scrintal để giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang hành động mà không cần chuyển đổi công cụ. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ tuyệt vời kết hợp tư duy trực quan với khả năng thực thi thực tế, ClickUp chính là lựa chọn dành cho bạn.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Scrintal trong nháy mắt

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Bản đồ Tư duy, Tài liệu, Trí tuệ nhân tạo, Bảng trắng Phù hợp nhất cho cá nhân, nhóm và doanh nghiệp cần quy trình lập kế hoạch, thực thi và hợp tác toàn diện Kế hoạch miễn phí có sẵn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Heptabase Bảng trắng không gian, liên kết thẻ theo phong cách Zettelkasten, lập bản đồ ý tưởng phi tuyến tính Phù hợp nhất cho các nhà nghiên cứu và học giả ưa chuộng tư duy không gian và cấu trúc kiến thức sâu sắc Dùng thử miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Obsidian Ghi chú ưu tiên địa phương, liên kết ngược, đồ thị trực quan, hệ sinh thái plugin Phù hợp nhất cho người dùng ưu tiên bảo mật và những người ghi chú chuyên nghiệp muốn kiểm soát hoàn toàn hệ thống quản lý kiến thức cá nhân (PKM) của mình Miễn phí cho mục đích cá nhân; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng Notion Khối, cơ sở dữ liệu, wiki và trang hợp tác Phù hợp nhất cho các doanh nhân độc lập và nhóm đang xây dựng tài liệu chia sẻ, wiki và hệ thống quản lý dự án nhẹ nhàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Milanote Bảng tâm trạng, hình ảnh kéo và thả, và chia sẻ trong nhóm Phù hợp nhất cho các nhà thiết kế, marketer và những người sáng tạo có công việc trực quan và brainstorm theo cách phi tuyến tính Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12.50/tháng Xmind Mẫu, bố cục có cấu trúc và trình chỉnh sửa miễn phí không bị phân tâm Phù hợp nhất cho sinh viên và chuyên gia tạo bản đồ tư duy chính thức cho việc học tập hoặc trình bày Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10 mỗi người dùng/tháng Freeplane Hỗ trợ lập trình, định dạng có điều kiện, lập bản đồ dựa trên logic Phù hợp nhất cho các nhà phát triển và người dùng kỹ thuật muốn tùy chỉnh sâu và kiểm soát toàn diện 100% miễn phí và mã nguồn mở GitMind Sơ đồ luồng, hợp tác thời gian thực và xuất file nhanh chóng Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc từ xa và freelancer cần kế hoạch trực quan nhanh chóng và hợp tác Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng Logseq Lập dàn ý, liên kết ngược, chế độ xem đồ thị, truy vấn công việc Phù hợp nhất cho người dùng tập trung vào ghi chép nhật ký và những người đam mê Quản lý Kiến thức Cá nhân (PKM) ưa chuộng ghi chú có cấu trúc với sự hỗ trợ của trí Giá cả tùy chỉnh Noteey Giao diện tối giản, thẻ ghi chú trực quan, bố cục kéo và thả Phù hợp nhất cho những người theo phong cách tối giản và người dùng cá nhân muốn ghi chú trực quan gọn nhẹ, dễ sử dụng Phiên bản miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $99, mua một lần

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong một giải pháp thay thế cho Scrintal?

Scrintal tập trung vào việc tổ chức ý tưởng một cách trực quan, nhưng phần lớn người dùng sẽ vượt qua giới hạn của nó khi quy trình làm việc của họ đòi hỏi nhiều hơn chỉ là các bản đồ tư duy độc lập.

Nếu bạn đã gặp giới hạn với khả năng lập kế hoạch dự án hạn chế, thiếu tích hợp hoặc bảng trắng tĩnh của Scrintal, bạn không phải là người duy nhất. Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Scrintal không chỉ tập trung vào thẩm mỹ mà còn giúp bạn suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động – tất cả trong một không gian duy nhất.

Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn một giải pháp mạnh mẽ hơn:

sơ đồ tư duy được thiết kế cho việc thực thi: *Không chỉ ghi lại ý tưởng, mà còn là công cụ kết nối suy nghĩ với công việc, dòng thời gian hoặc tài liệu

hỗ trợ AI để suy nghĩ nhanh hơn*: Gợi ý thông minh, cấu trúc tự động hóa hoặc tạo nội dung, đặc biệt nếu bạn đang khám phá các công cụ AI nâng cao cho sơ đồ tư duy để đẩy nhanh quá trình phát triển ý tưởng

Bảng trắng tích hợp tính năng hợp tác: Chỉnh sửa thời gian thực, bảng vẽ đa người dùng và tích hợp hỗ trợ lập kế hoạch đa chức năng

Tài liệu và quản lý kiến thức cá nhân có khả năng mở rộng: Vượt qua các ghi chú cơ bản với tài liệu có cấu trúc được liên kết với các quy trình làm việc tổng thể của bạn

quản lý công việc và quản lý dự án tích hợp*: Lập kế hoạch, phân công và đang theo dõi công việc mà không cần chuyển đổi công cụ

🧠 Thông tin thú vị: Leonardo da Vinci đã sử dụng các sơ đồ dựa trên phác thảo để tổ chức suy nghĩ của mình, hàng thế kỷ trước khi khái niệm "Bản đồ Tư duy" thậm chí còn chưa có tên gọi.

📖 Xem thêm: Các công cụ phần mềm lập bản đồ tư duy tốt nhất

10 lựa chọn thay thế Scrintal tốt nhất

Dù bạn cần sự rõ ràng về mặt hình ảnh, kế hoạch nhanh chóng hay thực thi mượt mà, các giải pháp thay thế Scrintal này không chỉ giúp ghi lại ý tưởng mà còn hỗ trợ bạn tổ chức, phát triển và thúc đẩy công việc tiến triển một cách trơn tru.

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tổ chức công việc, ghi chú và dự án với hợp tác trực quan)

Dễ dàng tổ chức các công việc theo trạng thái, ưu tiên và tiến độ — tất cả trong một chế độ xem với ClickUp

ClickUp được thiết kế cho những người suy nghĩ bằng hình ảnh nhưng cần đạt được kết quả cụ thể. Dù là lập bản đồ ý tưởng, lập kế hoạch nghiên cứu hay điều phối nhóm, ClickUp kết hợp ghi chú, sơ đồ tư duy, bảng trắng và công việc trong một nền tảng duy nhất — giúp bạn ngừng ghép nối các công cụ và bắt đầu công việc một cách luồng.

Điều làm nên sự khác biệt của ClickUp so với các công cụ lập bản đồ tư duy truyền thống là khả năng kết nối mọi bước trong quá trình suy nghĩ của bạn với công việc thực tế.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách phác thảo ý tưởng của mình một cách trực quan, phát triển chúng trong tài liệu, giao các bước tiếp theo dưới dạng công việc và quản lý mọi thứ bằng cách sử dụng dòng thời gian và bảng — tất cả trong một không gian làm việc thống nhất.

Lập kế hoạch trực quan với ClickUp Bản đồ Tư duy

Vẽ bản đồ trực quan cho các chiến dịch, công việc và ý tưởng — và biến chúng thành hành động với ClickUp Bản đồ Tư duy

ClickUp Bản đồ Tư duy không chỉ là một khung vẽ trống cho việc brainstorming—chúng được kết nối chặt chẽ với quy trình làm việc của bạn.

Bạn có thể bắt đầu với một ý tưởng đơn giản, phát triển các nhánh liên quan và sau đó chuyển đổi bất kỳ nút nào thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ đang vẽ bản đồ suy nghĩ—bạn đang tạo đà cho mỗi bước tiến. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng nó:

Khác với các công cụ độc lập tách biệt các bản đồ tư duy của bạn, ClickUp giữ mọi thứ liên kết với nhau. Bạn có thể tạo hai loại bản đồ:

Bản đồ dựa trên công việc : Sử dụng không gian làm việc hiện có của bạn và giúp bạn hình dung cách các dự án được cấu trúc

Bản đồ trống: Sử dụng cho việc phát triển ý tưởng tự do, kế hoạch nghiên cứu hoặc kết nối các khái niệm

Mỗi thành phần có thể bao gồm thẻ, mối quan hệ hoặc tệp đính kèm, mang lại cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn mà không làm mất đi tính linh hoạt.

Trở nên thông minh và nhanh chóng hơn với ClickUp Brain

Ngay lập tức tìm kiếm câu trả lời, nhiệm vụ cần thực hiện và thông tin quan trọng từ khắp không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào quy trình ghi chú, kế hoạch và vẽ sơ đồ tư duy của bạn mà không gây cảm giác như một công cụ riêng biệt. Nó có thể tóm tắt tài liệu của bạn, tạo ra ý tưởng dựa trên công việc của bạn và thậm chí tự động đề xuất các bước tiếp theo từ ghi chú cuộc họp hoặc sơ đồ tư duy.

Đối với những người suy nghĩ bằng hình ảnh, điều này có nghĩa là bạn không cần phải chuyển đổi công cụ hoặc dựa vào các gợi ý chung chung. Dù đang thực hiện công việc trên một bảng trắng lộn xộn hay phác thảo một tài liệu nghiên cứu, ClickUp Brain hiểu bối cảnh và giúp bạn tiến triển nhanh hơn, đặc biệt khi bạn gặp khó khăn hoặc thiếu thời gian.

Điều tuyệt vời nhất có lẽ là người dùng ClickUp Brain có thể lựa chọn công việc với nhiều mô hình AI bên ngoài như ChatGPT, Claude và Gemini ngay từ không gian Làm việc ClickUp của họ! 🚀 Hãy quên việc sử dụng nhiều công cụ AI và xây dựng ngữ cảnh trên tất cả chúng. Giờ đây, bạn có thể loại bỏ sự phức tạp của AI và làm việc đó với ClickUp!

Viết, hoàn thiện và triển khai ý tưởng của bạn trong ClickUp Tài liệu

Hợp tác thời gian thực, gán bình luận và liên kết công việc trực tiếp từ ghi chú của bạn với ClickUp Tài liệu

ClickUp Docs có giao diện giống như một công cụ ghi chú nhưng hoạt động như một trình xử lý văn bản động và không gian làm việc. Bạn có thể tạo, định dạng và chỉnh sửa tài liệu cùng lúc, liên kết chúng với các công việc, nhúng danh sách kiểm tra và giao nhiệm vụ trực tiếp trong tài liệu.

Đối với các quy trình làm việc đòi hỏi nhiều hình ảnh và nghiên cứu, điều này tạo ra sự khác biệt lớn. Bạn có thể phác thảo một ý tưởng mới, chèn ảnh chụp màn hình từ bảng trắng, gắn thẻ thành viên nhóm để nhận phản hồi và chuyển đổi bất kỳ đoạn văn nào thành công việc—tất cả mà không cần rời khỏi trang.

Tài liệu cũng hỗ trợ các lệnh gạch chéo, liên kết ngược và thư mục lồng nhau, giúp dễ dàng tổ chức kiến thức giữa các dự án.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một bộ lệnh trong ClickUp tài liệu để tái sử dụng cho các dự án khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ: Tạo ra ba ý tưởng tiêu đề dựa trên tài liệu nghiên cứu này

Tóm tắt bản đồ tư duy này thành ba ưu tiên chính cho tuần tới

Chuyển đổi buổi brainstorming trên bảng trắng thành bản tóm tắt dự án với các điểm chính

Biến ý tưởng thành hành động với công việc, dòng thời gian và Bảng trắng

Hình dung quy trình làm việc, tạo ra ý tưởng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi ghi chú dán thành công việc ngay lập tức với ClickUp Bảng trắng

ClickUp Whiteboards không chỉ giúp bạn hình dung ý tưởng—nó còn giúp bạn thực hiện chúng. Mỗi bảng trắng, tài liệu và sơ đồ tư duy đều được kết nối với hệ thống quản lý công việc đầy đủ, vì vậy không có gì bị mắc kẹt ở giai đoạn kế hoạch.

Bạn có thể kéo một ghi chú dán từ bảng trắng vào danh sách công việc, đặt hạn chót, thêm các mối phụ thuộc và đang theo dõi tất cả trong lịch hoặc dòng thời gian kiểu Gantt. Điều này tạo ra một luồng liền mạch từ ý tưởng đến hoàn thành cho các nhóm công việc trên các dự án phức tạp hoặc người dùng cá nhân muốn phát huy sự sáng tạo.

🧠 Thông tin thú vị: Khái niệm ban đầu của biểu đồ Gantt có nguồn gốc từ đầu những năm 1900 và được sử dụng để quản lý việc đóng tàu trong Thế chiến I — minh chứng cho thấy kế hoạch trực quan luôn là yếu tố thiết yếu cho việc thực hiện các dự án phức tạp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo bản đồ tư duy dựa trên công việc hoặc bản đồ trống để trực quan hóa ý tưởng và quy trình làm việc

Kết nối các phiên brainstorm trên bảng trắng trực tiếp với bảng sprint hoặc tài liệu

Gán bình luận trong tài liệu để biến phản hồi thành các hành động cụ thể

Chế độ xem toàn bộ cấu trúc kế hoạch của bạn trên dòng thời gian kéo và thả

Tạo mẫu tài liệu cho các nghiên cứu lặp lại hoặc định dạng nội dung

Tự động hóa các quy trình lặp lại bằng cách sử dụng các tác vụ kích hoạt liên kết với việc ghi chép ý tưởng

Lọc ghi chú và công việc theo thẻ như ‘cảm hứng’, ‘ưu tiên’ hoặc ‘cần nghiên cứu’

Chuyển đổi giữa chế độ xem cá nhân và chế độ xem nhóm để quản lý công việc cá nhân và công việc hợp tác

Tìm kiếm qua tất cả tài liệu, công việc, sơ đồ tư duy và bình luận từ một nơi duy nhất

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng tìm kiếm giao diện tối giản, điều này có thể cảm thấy phức tạp

Có thể cần thời gian để tùy chỉnh cho các quy trình làm việc sáng tạo cụ thể

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về ClickUp

Như một người dùng G2 đã chia sẻ:

ClickUp cung cấp một phạm vi tính năng đa dạng, bao gồm quản lý công việc, theo dõi thời gian, biểu đồ Gantt, bảng Kanban, bản đồ tư duy, wiki và nhiều hơn nữa. Điều này khiến ClickUp trở thành giải pháp toàn diện cho mọi nhu cầu quản lý dự án của bạn.

📮 ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi về đâu sau đó? Đây là nơi bạn cần một bảng trắng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), như ClickUp Whiteboards, giúp bạn nhanh chóng biến ý tưởng từ buổi brainstorming thành các công việc. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy yêu cầu trình tạo hình ảnh AI tạo ra một hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, hình dung và thực hiện nhanh hơn!

2. Heptabase (Tốt nhất cho tư duy kết nối với bảng trắng không gian)

qua Heptabase

Heptabase được thiết kế cho những người suy nghĩ cần hơn cả ghi chú kỹ thuật số—một môi trường kiến thức trực quan. Giao diện bảng trắng không gian của nó cho phép bạn nhóm thẻ, vẽ mối quan hệ và zoom vào các cụm ý tưởng giống như bạn làm trên một bức tường dán giấy note vật lý.

Điều này khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, giáo viên và người học trực quan áp dụng các kỹ thuật như Zettelkasten hoặc bản đồ tư duy. Bạn không bị giới hạn bởi các thư mục hay dòng thời gian — chỉ là một không gian để khám phá cách suy nghĩ của bạn phát triển.

Các tính năng nổi bật của Heptabase

Tạo thẻ có thể liên kết, có thể sắp xếp trực quan trên các bảng trắng vô tận

Gắn thẻ và nhóm các ý tưởng tương tự mà không cần cấu trúc thư mục cứng nhắc

Ghi chú các đoạn văn bản và phát hiện những ý tưởng quan trọng trên nhiều thẻ nghiên cứu

Xuất hoặc cấu trúc bảng của bạn bằng các mẫu bảng trắng để tạo quy trình làm việc có thể lặp lại

Giới hạn của Heptabase

Khả năng quản lý công việc hoặc thực thi dự án giới hạn

Giao diện người dùng có thể cảm thấy không quen thuộc đối với những người dùng đã quen với các công cụ ghi chú tuyến tính

Giá cả của Heptabase

*dùng thử miễn phí

Kế hoạch hàng tháng: $11.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Heptabase

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Heptabase

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích lượng thông tin mà khung vẽ của họ có thể chứa.

Tôi thích lượng thông tin mà khung vẽ của họ có thể chứa.

Bạn có biết? Năm 1974, Tony Buzan, một nhà giáo dục và nhân vật truyền hình người Anh, đã giới thiệu khái niệm bản đồ tư duy trong chương trình “Use Your Head” của BBC. Ông trình bày một sơ đồ màu sắc, có cấu trúc như cây, với các từ ngữ tỏa ra từ một ý tưởng trung tâm, và đặt tên cho nó là “bản đồ tư duy”. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng và hiểu rộng rãi bản đồ tư duy như một công cụ tư duy và tổ chức trực quan.

3. Obsidian (Tốt nhất cho việc ghi chú markdown tập trung vào dữ liệu cục bộ và liên kết ngược)

qua Obsidian

Obsidian được thiết kế cho những người dùng muốn kiểm soát hoàn toàn ghi chú của mình — không lưu trữ đám mây, đồng bộ bắt buộc hay ràng buộc. Mọi thứ bạn tạo ra đều được lưu trữ trên thiết bị của bạn dưới dạng tệp markdown văn bản thuần túy, mang lại bảo mật và linh hoạt mà không làm mất đi cấu trúc.

Điểm mạnh cốt lõi của nó nằm ở khả năng tư duy mạng lưới. Bằng cách sử dụng liên kết ngược và chế độ xem đồ thị, bạn có thể thấy cách các ý tưởng của mình kết nối với nhau qua các ghi chú. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà văn, nhà nghiên cứu và những người suy nghĩ, những người mong đợi việc lập bản đồ tư duy và ghi chú phát triển cùng với công việc của họ theo thời gian.

Các tính năng nổi bật của Obsidian

Thiết kế tài liệu ưu tiên chế độ offline mà không phụ thuộc vào lưu trữ đám mây

Theo dõi mạng lưới suy nghĩ của bạn với các liên kết ngược mạnh mẽ và biểu đồ trực quan

Mở rộng hàm bằng cách sử dụng các plugin cho quản lý công việc, giao diện và tự động hóa

Ghi chép đều đặn với ghi chú hàng ngày và các mẫu có thể tái sử dụng

Giới hạn của Obsidian

Không có tính năng hợp tác tích hợp hoặc chia sẻ trong nhóm

Đường cong học tập dốc hơn đối với những người chưa quen với markdown hoặc tư duy kết nối

Giá cả của Obsidian

*miễn phí không giới hạn

Đồng bộ (tiện ích bổ sung): $5/người dùng, tháng

Publish (tiện ích bổ sung): $10/trang web, mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Obsidian

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (30+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Obsidian

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi thích cảm giác kiểm soát khi tổ chức ghi chú của mình và do đó, đó là "bộ não thứ hai" của tôi

Tôi thích cảm giác kiểm soát khi tổ chức ghi chú của mình và do đó, đó là "bộ não thứ hai" của tôi

4. Notion (Tốt nhất cho việc kết hợp tài liệu, wiki và kế hoạch dự án)

qua Notion

Notion cho phép bạn tổ chức thông tin theo cách bạn muốn - từ ghi chú đơn giản đến cơ sở kiến thức hoàn chỉnh. Hệ thống khối mô-đun của nó cho phép bạn kết hợp văn bản, cơ sở dữ liệu, nội dung nhúng và danh sách kiểm tra để tạo ra các không gian làm việc được tùy chỉnh cao, có thể mở rộng theo nhu cầu của bạn.

Nó đặc biệt phổ biến với các doanh nhân độc lập và các nhóm muốn biến các ghi chú không cấu trúc thành các quy trình làm việc hợp tác và có tổ chức. Dù bạn đang xây dựng một wiki cho nhóm hay quản lý dự án qua các đường ống nội dung, Notion thích ứng nhanh chóng và kết hợp tốt với các công cụ cung cấp các mẫu quy trình làm việc sẵn sàng sử dụng để tăng tốc công việc.

Các tính năng nổi bật của Notion

Sử dụng cơ sở dữ liệu để sắp xếp, lọc và kết nối các ghi chú và dự án liên quan

Tạo các trang động với các thành phần nhúng, chuyển đổi, lịch và bảng Kanban

Chia sẻ trang với đồng nghiệp hoặc khách hàng để hợp tác thời gian thực

Tùy chỉnh mẫu cho các quy trình làm việc lặp lại như kế hoạch nội dung hoặc nghiên cứu

Giới hạn của Notion

Truy cập ngoại tuyến bị giới hạn và có thể không đáng tin cậy

Không có tính năng lập bản đồ tư duy trực quan hoặc bảng trắng tích hợp sẵn

Giá cả của Notion

*kế hoạch miễn phí

Plus: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Notion

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Notion là tính linh hoạt và khả năng thích ứng với hầu hết mọi quy trình làm việc. Dù tôi đang quản lý dự án, tạo tài liệu, xây dựng bảng điều khiển hay chỉ đơn giản là ghi chú, Notion cho phép tôi thiết kế các trang và cơ sở dữ liệu tùy chỉnh mà không cần phải viết mã.

5. Milanote (Phù hợp nhất cho những người suy nghĩ trực quan và kế hoạch theo phong cách moodboard)

qua Milanote

Milanote giống như một bảng ghim kỹ thuật số dành cho người sáng tạo. Giao diện kéo và thả cho phép bạn sắp xếp ghi chú, hình ảnh, liên kết và danh sách kiểm tra theo ý muốn — không có lưới cứng nhắc hay khối văn bản. Công cụ này phù hợp nếu công việc của bạn hiệu quả nhất khi nhìn thấy bức tranh tổng thể ngay lập tức.

Nó đặc biệt phổ biến với các nhà thiết kế, marketer và nhà văn muốn brainstorm tự do, vẽ sơ đồ ý tưởng hoặc xây dựng kế hoạch nội dung một cách trực quan.

Và nếu bạn thích có một chút cấu trúc để bắt đầu, các mẫu brainstorming linh hoạt kết hợp với Milanote có thể giúp hướng dẫn luồng sáng tạo của bạn mà không làm bạn cảm thấy bị giới hạn.

Các tính năng nổi bật của Milanote

Lập kế hoạch cho moodboards, chiến dịch hoặc bản tóm tắt sáng tạo với các bảng tự do

Thêm và sắp xếp các yếu tố trực quan, danh sách việc cần làm và ghi chú văn bản trong một không gian duy nhất

Chia sẻ bảng để hợp tác thời gian thực hoặc không đồng bộ với đồng nghiệp hoặc khách hàng

Sắp xếp ý tưởng theo lớp bằng cách sử dụng cột và thẻ có mã màu sắc

Giới hạn của Milanote

Không có lịch, công việc đang theo dõi hoặc các chế độ xem dự án truyền thống

Truy cập ngoại tuyến được giới hạn cho người dùng gói Pro

Giá cả của Milanote

*kế hoạch miễn phí

Kế hoạch tính phí theo người dùng: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cấp kế hoạch nhóm: $49/tháng cho tối đa 10 người

Đánh giá và nhận xét về Milanote

G2: 4.5/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 60 đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Milanote

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi đã sử dụng Milanote được vài tháng nay và đây thực sự là một bước đột phá trong việc ghi chú và hợp tác với nhóm. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong các công việc hàng ngày, kế hoạch và bản đồ quy trình của tôi để đảm bảo rằng tôi có thể hoàn thành các công việc được giao một cách đúng đắn.

📖 Xem thêm: Ví dụ về sơ đồ cho mọi loại dự án

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chán ngán việc ghi chú tay trong các cuộc họp? Hãy để ClickUp AI Notetaker làm điều đó cho bạn! Nó tham gia cuộc gọi của bạn, ghi lại các điểm khóa và biến cuộc hội thoại thành các tóm tắt có tổ chức, có thể thực hiện được — để bạn có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Tập trung vào cuộc họp của bạn trong khi ClickUp AI Notetaker ghi chép mọi thứ cho bạn

6. Xmind (Tốt nhất cho việc lập bản đồ tư duy có cấu trúc với các mẫu sẵn có)

qua Xmind

Xmind là một trong những công cụ lâu đời và uy tín nhất trong không gian mind mapping, nổi tiếng với giao diện trực quan và logic cấu trúc rõ ràng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia và sinh viên cần tạo ra các sơ đồ chính thức, sẵn sàng trình bày thay vì các bảng trắng tự do.

Công cụ này cung cấp nhiều bố cục bản đồ khác nhau—từ sơ đồ xương cá đến ma trận—và hỗ trợ định dạng nâng cao như khung viền và đường mối quan hệ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưa chuộng bản đồ có cấu trúc rõ ràng, phân cấp thay vì phong cách sáng tạo lan man.

Các tính năng nổi bật của Xmind

Bắt đầu quá trình brainstorming có cấu trúc với hàng chục mẫu sơ đồ tư duy sẵn có

Chọn từ các bố cục cây, xương cá và ma trận để phù hợp với phong cách suy nghĩ của bạn

Tập trung tốt hơn với chế độ ZEN cho việc chỉnh sửa sạch sẽ, miễn phí, không bị phân tâm

Truy cập sơ đồ tư duy của bạn mọi lúc mọi nơi với hỗ trợ đa nền tảng trên điện thoại di động và máy tính bảng

Giới hạn của Xmind

Không phù hợp cho quản lý công việc hoặc kế hoạch dự án chi tiết

Các tính năng hợp tác giới hạn cho quy trình làm việc của nhóm

Giá cả của Xmind

*kế hoạch miễn phí

Kế hoạch Pro: $10/tháng

Kế hoạch Premium: $15/tháng

Kế hoạch kinh doanh: $18/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Xmind

G2: 4.3/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (110+ đánh giá)

Những đánh giá thực tế từ người dùng về Xmind

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Lần đầu tiên tôi thử XMind, tôi thấy nó rất trực quan. Giao diện đơn giản và không làm mất đi sự rõ ràng khi hiển thị các chủ đề chính và nhánh phụ.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho Xmind trong việc lập Bản đồ Tư duy

7. Freeplane (Phù hợp nhất cho các quy trình lập bản đồ tư duy nâng cao và có thể tùy chỉnh)

qua Freeplane

Freeplane được thiết kế cho những người dùng muốn kiểm soát hoàn toàn sơ đồ tư duy của mình—từ cấu trúc đến lập trình. Nó là phần mềm nguồn mở, miễn phí sử dụng và lý tưởng cho những người có tư duy kỹ thuật không cần giao diện người dùng hoàn thiện nhưng muốn sức mạnh và tính linh hoạt nguyên bản.

Bạn có thể tạo nhánh điều kiện, tự động hóa hành vi bản đồ và sử dụng kịch bản để mở rộng tính năng. Đây không phải là lựa chọn nổi bật nhất, nhưng nếu bạn đang vẽ sơ đồ hệ thống, cây logic hoặc ví dụ sơ đồ tư duy yêu cầu độ phức tạp cao, Freeplane là lựa chọn phù hợp.

Các tính năng nổi bật của Freeplane

Thêm kịch bản và điều kiện vào các nút để tạo bản đồ tương tác

Sử dụng phím tắt để tạo bản đồ lớn một cách hiệu quả

Tùy chỉnh các yếu tố trực quan bằng biểu tượng, màu sắc và các kết nối

Xuất bản bản đồ dưới nhiều định dạng, bao gồm HTML và XML

Giới hạn của Freeplane

Giao diện lỗi thời và đường cong học tập dốc đối với người dùng không chuyên

Không có tính năng hợp tác thời gian thực hoặc đồng bộ đám mây tích hợp sẵn

Giá cả của Freeplane

100% miễn phí và mã nguồn mở

Đánh giá và nhận xét về Freeplane

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Phương pháp lập bản đồ tư duy đã được chứng minh là giúp cải thiện khả năng ghi nhớ! Theo một nghiên cứu phân tích tác động của việc sử dụng bản đồ tư duy đối với sinh viên y khoa tại Trường Y khoa Queen Mary University of London, việc sử dụng bản đồ tư duy đã giúp cải thiện khả năng ghi nhớ từ 10-15%.

8. GitMind (Phù hợp nhất cho việc brainstorming trực tuyến nhanh chóng và sơ đồ luồng)

qua GitMind

GitMind là một công cụ nhẹ, dựa trên trình duyệt, dành cho việc lập bản đồ tư duy và vẽ sơ đồ nhanh chóng. Nó rất phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa cần một không gian chia sẻ để phác thảo ý tưởng, xây dựng sơ đồ luồng công việc hoặc phác thảo cấu trúc dự án nhanh chóng.

Với tính năng hợp tác thời gian thực, khả năng AI, lưu trữ tự động trên đám mây và xuất file chỉ với một cú nhấp chuột, GitMind là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm công việc xuyên múi giờ — hoặc bất kỳ ai muốn thử nghiệm các kỹ thuật brainstorming mới trong môi trường ít rào cản.

Các tính năng nổi bật của GitMind

Sử dụng hàng chục mẫu miễn phí cho sơ đồ tư duy, sơ đồ luồng và sơ đồ tổ chức

Hợp tác dễ dàng với tính năng chỉnh sửa và bình luận thời gian thực

Xuất sơ đồ dưới dạng PDF, PNG hoặc TXT chỉ với một cú nhấp chuột

Thực hiện công việc mượt mà với tính năng tự động lưu trữ trên đám mây và đồng bộ hóa giữa các thiết bị

Giới hạn của GitMind

Khả năng tùy chỉnh giới hạn so với các công cụ chuyên nghiệp

Phiên bản miễn phí không hỗ trợ truy cập ngoại tuyến

Giá cả của GitMind

*kế hoạch miễn phí

Kế hoạch Pro: $19/tháng

Kế hoạch Ultra: $39/tháng

Đánh giá và nhận xét về GitMind

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Logseq (Phù hợp nhất cho việc ghi chép có cấu trúc và quản lý kiến thức dựa trên công việc)

qua Logseq

Logseq kết hợp việc lập dàn ý, liên kết ngược và ghi chú hàng ngày thành một hệ thống kiến thức ưu tiên lưu trữ cục bộ. Được thiết kế cho người dùng có thói quen suy nghĩ theo dạng danh sách gạch đầu dòng thay vì ghi chú dài dòng, Logseq đặc biệt mạnh mẽ cho việc ghi chép nhật ký, đang theo dõi dự án và tạo ra các bản ghi suy nghĩ liên kết chặt chẽ.

Chế độ xem đồ thị cho phép bạn thu nhỏ để xem cách suy nghĩ của mình phát triển, trong khi hệ thống quản lý công việc tích hợp giúp kết nối ý tưởng với hành động. Nếu bạn quan tâm đến tư duy mạng lưới, lập dàn ý và quản lý dự án trực quan thông qua cấu trúc chứ không phải thiết kế, Logseq là lựa chọn hoàn hảo.

Các tính năng nổi bật của Logseq

Xây dựng bối cảnh lâu dài với ghi chú hàng ngày và ghi chép theo phong cách nhật ký

Lưu trữ các tệp dựa trên markdown cục bộ để quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn

Kết nối nội dung liên quan bằng cách sử dụng liên kết ngược và chế độ xem đồ thị

Quản lý quy trình làm việc cá nhân với các truy vấn và bộ lọc công việc

Giới hạn của Logseq

Không có tính năng hợp tác tích hợp hoặc chỉnh sửa thời gian thực

Giao diện trực quan có thể cảm thấy đơn giản đối với người dùng đến từ các công cụ truyền thống

Giá cả của Logseq

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Logseq

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. Noteey (Phù hợp nhất cho ghi chú trực quan tối giản, miễn phí, không bị phân tâm)

qua Noteey

Noteey được thiết kế dành cho những người ưa thích sự tối giản nhưng vẫn muốn có một chút cấu trúc. Giao diện sạch sẽ của nó cho phép bạn ghi chú trực quan mà không bị phân tâm—lý tưởng cho việc ghi lại ý tưởng nhanh chóng, lập bản đồ đơn giản hoặc tổ chức nghiên cứu nhẹ nhàng.

Nó không cố gắng trở thành một trình quản lý công việc hoặc cơ sở kiến thức đầy đủ. Thay vào đó, nó tập trung vào việc giúp bạn suy nghĩ rõ ràng, trực quan và không bị rối. Nếu bạn đang bắt đầu từ đầu, kết hợp Noteey với các mẫu sơ đồ tư duy bên ngoài có thể giúp cấu trúc các ý tưởng ở giai đoạn đầu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Noteey

Sắp xếp ghi chú trực quan với giao diện kéo và thả

Phân loại ý tưởng hoặc tài liệu tham khảo bằng thẻ có mã màu sắc

Đồng bộ hóa dễ dàng trên các thiết bị với tính năng tự động lưu trữ dựa trên đám mây

Viết và vẽ bản đồ với sự tập trung cao độ nhờ giao diện tối giản, không gây xao nhãng

Giao diện giới hạn của Noteey

Không có tích hợp hoặc công cụ quản lý công việc

Thiếu tính năng hợp tác thời gian thực hoặc truy cập ngoại tuyến

Giá cả của Noteey

*kế hoạch miễn phí

Kế hoạch Desktop Pro: $99 (mua một lần)

Kế hoạch Desktop Pro Plus: $159 (mua một lần)

Đánh giá và nhận xét về Noteey

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Đừng viết lại kế hoạch của bạn; hãy lập ý tưởng một lần và hành động nhanh chóng với ClickUp

Hầu hết các ứng dụng ghi chú trực quan chỉ dừng lại ở giai đoạn brainstorming. Đó chính là lúc sự bực bội thực sự bắt đầu—phải xây dựng lại cùng một kế hoạch trong các tài liệu, công việc, dòng thời gian và một ứng dụng khác nữa.

ClickUp thay đổi điều đó.

Bạn có thể tạo bảng, vẽ bản đồ tư duy và chuyển đổi chúng thành các công việc có thể theo dõi ngay lập tức. Nó kết hợp Bản đồ Tư duy, Bảng trắng, Tài liệu và Công việc lại với nhau để ý tưởng của bạn không chỉ trông đẹp mắt—mà còn mang lại kết quả thực tế.

Dù bạn đang quản lý nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tiếp thị, hay phác thảo kịch bản video, ClickUp giúp mọi thứ được kết nối và có thể thực hiện trong một nền tảng duy nhất.

Đăng ký ClickUp để ngừng sao chép ý tưởng của bạn — và bắt đầu phát triển từ đó.