10 ứng dụng thay thế Samsung Notes tốt nhất để ghi chú kỹ thuật số

Samsung Notes hoàn thành công việc — cho đến khi nó không thể. Có thể bạn bắt đầu với một danh sách mua sắm nhanh hoặc một vài bản phác thảo trong cuộc họp. Nhưng khi nhu cầu ghi chú của bạn tăng lên — ghi chú lớp học, kế hoạch dự án, phác thảo nghiên cứu — bạn có thể nhận thấy những giới hạn đang xuất hiện.

Đồng bộ hóa giữa các nền tảng trở nên khó khăn. Hợp tác trở nên khó thực hiện. Còn ghi chú của bạn? Bị kẹt trong một hệ sinh thái duy nhất.

Thực tế rất đơn giản: những gì hiệu quả với danh sách công việc đơn giản hoặc ghi chú viết tay thường không hiệu quả khi bạn quản lý các tệp văn bản kỹ thuật số phức tạp hoặc cố gắng sắp xếp mọi thứ trên các thiết bị.

Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên, chuyên gia và những người đam mê năng suất bắt đầu tìm kiếm các công cụ tổ chức tốt hơn. Họ muốn một ứng dụng ghi chú không chỉ quản lý ghi chú mà còn hỗ trợ cộng tác, định dạng phong phú hơn và truy cập liền mạch từ mọi nơi.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp 10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Samsung Notes để giúp bạn hợp lý hóa quy trình làm việc. Cảnh báo spoiler: ClickUp chiếm vị trí đầu tiên!

Giới hạn của Samsung Notes

Ứng dụng Samsung Notes được thiết kế tinh tế và có một số tính năng tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói: ứng dụng này được phát triển dành riêng cho người dùng Samsung, và điều đó mang lại một số giới hạn không thể tránh khỏi:

Hỗ trợ đa nền tảng giới hạn : Phù hợp nhất với điện thoại Samsung và S Pen, hỗ trợ kém hoặc không hỗ trợ trên Windows, iOS và trình duyệt web

Cộng tác cơ bản : Không có : Không có công cụ cộng tác nhóm tích hợp hoặc công cụ chia sẻ thời gian thực

Khóa lưu trữ : Ghi chú được đồng bộ hóa chủ yếu qua Samsung Cloud, điều này có thể gây phức tạp cho việc di chuyển sang các hệ sinh thái khác

Tính năng đơn giản : Tuyệt vời như một : Tuyệt vời như một công cụ ghi chú cơ bản, nhưng ứng dụng miễn phí này thiếu các tùy chọn nâng cao như liên kết công việc, tóm tắt AI hoặc tổ chức theo kiểu cơ sở dữ liệu

Giới hạn về chữ viết tay: Mặc dù ổn định, nhưng tính năng nhận dạng chữ viết tay của ứng dụng này không tiên tiến bằng các ứng dụng cạnh tranh như GoodNotes

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phương pháp ghi chú theo dàn ý là một phương pháp mang tính cách mạng nếu bạn muốn tổ chức ghi chú theo luồng logic, gọn gàng. Bằng cách sắp xếp ghi chú theo thứ bậc — sử dụng tiêu đề lớn, tiêu đề phụ và dấu đầu dòng — bạn có thể ghi lại các ý tưởng và chi tiết quan trọng theo cách dễ dàng quét và xem lại sau này. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho các cuộc họp, bài giảng hoặc bất kỳ tình huống nào mà thông tin đến với bạn nhanh chóng và cần được phân tích nhanh chóng.

Tổng quan về các ứng dụng thay thế Samsung Notes

Dưới đây là bảng tóm tắt các ứng dụng thay thế Samsung Notes hàng đầu — ứng dụng nào phù hợp nhất, tính năng của ứng dụng và chi phí chính xác (tất cả giá đều bằng USD).

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Chuyển đổi ghi chú thành công việc, tài liệu cộng tác và Bảng trắng ngay lập tức. Tạo bản tóm tắt cuộc họp bằng AI và tìm kiếm trong tất cả ghi chú của bạn với tính năng Tìm kiếm kết nối Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn Có gói miễn phí; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Evernote Chuyển đổi ghi chú thành công việc, Tài liệu cộng tác và Bảng trắng, tóm tắt cuộc họp AI và Tìm kiếm toàn cầu ngay lập tức Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 14,99 đô la Notion Không gian làm việc và cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh, Trang và mẫu được liên kết, Cộng tác thời gian thực, Tích hợp Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 12 đô la Obsidian Hỗ trợ markdown, lưu trữ cục bộ và bảo mật, chế độ xem đồ thị để liên kết ghi chú, hệ sinh thái plugin Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Có kế hoạch miễn phí; Tiện ích bổ sung trả phí bắt đầu từ 5 đô la Microsoft OneNote Viết tay và vẽ, tích hợp sâu với MS Office, ghi chú âm thanh, đồng bộ hóa giữa các thiết bị Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn Có kế hoạch miễn phí; Bao gồm trong Microsoft 365 Google Keep Ghi chú nhanh và danh sách kiểm tra, Chuyển giọng nói thành văn bản, Mã màu và nhãn, Nhắc nhở địa điểm/thời gian Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Có kế hoạch miễn phí Apple Notes đồng bộ hóa iCloud, viết tay/phác thảo, khóa ghi chú, cộng tác thời gian thực Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Miễn phí (với thiết bị Apple) Joplin Mã hóa đầu cuối, hỗ trợ Markdown, thư viện plugin, Web clipper Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Giá tùy chỉnh GoodNotes Chuyển chữ viết tay thành văn bản, đánh dấu PDF, sổ ghi chép kỹ thuật số, tìm kiếm ghi chú viết tay Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 6,99 đô la Ghi chú tiêu chuẩn Mã hóa đầu cuối, Markdown & văn bản đa dạng, Đồng bộ hóa đa nền tảng, Phần mở rộng năng suất Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 63 đô la

Các ứng dụng thay thế Samsung Notes tốt nhất để sử dụng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Nếu bạn thực sự muốn nâng cao kỹ năng ghi chú của mình, bạn nên biết mỗi ứng dụng thực sự mang lại những gì (và những điểm có thể khiến bạn vấp ngã).

Một số công cụ được thiết kế để viết tập trung, trong khi những công cụ khác lại nổi bật về tính linh hoạt, cho phép bạn brainstorm, lập kế hoạch và cộng tác tất cả ở một nơi.

Chúng tôi đã phân tích từng ứng dụng thay thế Samsung Notes dưới đây — điểm mạnh, điểm cần lưu ý và đánh giá của người dùng thực tế — để bạn có thể tìm thấy ứng dụng phù hợp nhất mà không cần dùng thử và mắc lỗi.

1. ClickUp (Tốt nhất cho năng suất tất cả trong một với quản lý công việc)

Dùng thử ClickUp miễn phí Tập hợp toàn bộ nhóm của bạn trên một trang để hoàn thành công việc với ClickUp

Samsung Notes rất hữu ích cho việc lập danh sách nhanh, nhưng nếu ghi chú của bạn cần thực hiện một việc gì đó thì sao? Đó là lúc ClickUp , ứng dụng làm việc toàn diện, thay đổi cuộc chơi. Bạn không chỉ ghi lại ý tưởng; bạn còn biến chúng thành công việc, tài liệu cộng tác và dự án quy mô lớn.

Cho dù bạn đang động não ý tưởng, ghi chú cuộc họp hay quản lý toàn bộ dự án, ClickUp cho phép bạn làm tất cả mà không cần chuyển tab.

Ngoài ra, với tính năng tóm tắt do AI tạo ra trong ClickUp Brain trong Tài liệu và Notepad, bạn có thể sắp xếp ghi chú của mình trong vài giây.

Tạo bản tóm tắt do AI tạo trong ClickUp Docs

Tài liệu ClickUp

Hãy sử dụng ClickUp Docs, nơi ghi chú của bạn biến thành các tài liệu động, có thể cộng tác. Bạn có thể tạo các trang lồng nhau, thêm văn bản đa dạng, nhúng phương tiện và thậm chí liên kết các nhiệm vụ trực tiếp trong tài liệu của mình. Giờ đây, quá trình động não và thực thi của bạn diễn ra song song.

Không giống như Samsung Notes, ứng dụng này giữ các ghi chú của bạn ở trạng thái tĩnh, ClickUp giữ chúng ở trạng thái có thể hành động. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs để tinh chỉnh ghi chú và bài viết của mình với ClickUp Brain!

Nhanh chóng tóm tắt các cập nhật quan trọng từ ghi chú, bình luận, thay đổi trạng thái, công việc con mới và cập nhật dự án quan trọng bằng ClickUp Brain

ClickUp Notepad

Và nếu bạn cần một thứ gì đó cơ bản hơn? ClickUp Notepad là một công cụ đơn giản để ghi lại ý tưởng nhanh chóng. Nó nhẹ, không gây xao lãng và hoàn hảo để ghi lại ý tưởng khi cảm hứng đến. Nhưng điểm thực sự nổi bật của ClickUp là khả năng cho phép bạn làm nhiều hơn với các ghi chú của mình.

Sử dụng tính năng chỉnh sửa siêu phong phú trong ClickUp Notepad để làm cho ghi chú của bạn trở nên sống động

Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể biến ghi chú thành nhiệm vụ bằng ClickUp Tasks — kèm theo ngày đáo hạn, người được giao và nhắc nhở. Tạm biệt những ý tưởng bị lãng quên.

Đảm bảo các quyết định được chuyển thành hành động bằng cách chuyển đổi ghi chú thành Nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi

Bảng trắng ClickUp

Đối với những người có tư duy trực quan, ClickUp còn cung cấp Bảng trắng — một không gian linh hoạt để brainstorm ý tưởng, vẽ bản đồ quy trình làm việc hoặc phác thảo kế hoạch dự án. Đây là giải pháp lý tưởng khi ghi chú dán và danh sách tuyến tính không đủ đáp ứng nhu cầu.

Cộng tác với nhóm của bạn hoặc làm việc một mình với ClickUp Bảng trắng

ClickUp AI Notetaker

Và đừng quên ngôi sao sáng giá: ClickUp AI Notetaker.

Đảm bảo không bỏ sót hoặc mất bất kỳ thông tin nào trong các cuộc họp với ClickUp AI Notetaker

Công cụ này tự động ghi âm, ghi chép và tóm tắt các cuộc họp của bạn, giúp bạn không phải vội vàng ghi chép mọi thứ trong thời gian thực. Không còn phải tập trung hoặc ghi chú cùng một lúc nữa.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Chuyển đổi ngay lập tức bản ghi cuộc họp thành các công việc có thể thực hiện được với AI

Tùy chỉnh tài liệu với các mẫu, dấu trang và nội dung đa phương tiện phong phú

Giữ các phiên brainstorming được tổ chức bằng cách kéo và thả Bảng trắng

Tạo các trang con lồng nhau trong Tài liệu để cấu trúc các dự án phức tạp một cách dễ dàng

Quản lý trạng thái và ưu tiên công việc trực tiếp trong ghi chú của bạn

Tìm kiếm trong các công việc, ghi chú và tài liệu ngay lập tức với tính năng Tìm kiếm kết nối

Đồng bộ cập nhật theo thời gian thực để toàn bộ nhóm của bạn luôn đồng bộ, ở mọi nơi

Giới hạn của ClickUp

Ứng dụng di động cung cấp ít tính năng chỉnh sửa hơn so với phiên bản máy tính để bàn

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá từ TrustRadius cho biết-

Tôi sử dụng nó hàng ngày như một công cụ quản lý công việc, tổ chức ghi chú và quy trình làm việc… Tôi đã làm việc hiệu quả hơn vì có thể lưu trữ tất cả ghi chú của mình ở một nơi.

Tôi sử dụng nó hàng ngày như một công cụ quản lý công việc, ghi chú và tổ chức quy trình làm việc… Tôi đã làm việc hiệu quả hơn vì có thể lưu trữ tất cả ghi chú của mình ở một nơi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phương pháp ghi chú Cornell là phương pháp hoàn hảo để tổ chức ghi chú với tính năng xem lại tích hợp sẵn. Phương pháp này chia trang của bạn thành các phần: khu vực ghi chú chính, cột gợi ý cho từ khóa hoặc câu hỏi và không gian tóm tắt ở dưới cùng. Bố cục này giúp bạn tương tác tích cực với ghi chú của mình, giúp bạn dễ dàng nhớ lại và ôn tập sau này — rất phù hợp cho sinh viên hoặc chuyên gia chuẩn bị cho các cuộc họp và thuyết trình.

2. Evernote (Tốt nhất để cắt nội dung web và ghi chú đa định dạng)

qua Evernote

Bạn có hàng triệu tab đang mở và không biết lưu chúng ở đâu? Evernote sẽ giúp bạn. Nổi tiếng với Web Clipper mạnh mẽ, Evernote giúp bạn dễ dàng lấy các bài báo, tệp PDF, hình ảnh, thậm chí cả trang web và lưu trữ chúng gọn gàng để sử dụng sau. Đây là công cụ lưu trữ toàn diện cho các nhà nghiên cứu, nhà văn và bất kỳ ai thích thu thập ý tưởng từ mọi nơi.

Trong khi Samsung Notes chỉ hỗ trợ văn bản và hình vẽ cơ bản, Evernote mang đến tính linh hoạt cao. Bạn có thể sắp xếp nội dung vào sổ ghi chép, gắn thẻ ghi chú để dễ tìm kiếm và thậm chí nhúng danh sách kiểm tra, âm thanh và tệp đính kèm vào một nơi. Tính năng truy cập ngoại tuyến giúp bạn luôn có thể truy cập ghi chú của mình, dù đang đi làm hay trên máy bay.

Nếu bạn cần một tủ hồ sơ kỹ thuật số được thiết kế để lưu trữ mọi thứ — không chỉ những ý tưởng của riêng bạn — Evernote dễ dàng vượt trội hơn Samsung Notes về cả độ sâu và tính linh hoạt.

Các tính năng tốt nhất của Evernote

Ghim ghi chú quan trọng lên đầu bất kỳ sổ ghi chép nào để truy cập nhanh

Đặt ngày đáo hạn và nhắc nhở để theo dõi thời hạn công việc

Chú thích PDF trực tiếp trong ghi chú của bạn

Quét bản ghi nhớ hoặc ghi chú viết tay và biến chúng thành nội dung có thể tìm kiếm

Chia sẻ ghi chú hoặc toàn bộ sổ ghi chép với đồng nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột

Đồng bộ tự động trên nhiều thiết bị để cập nhật thời gian thực

Giới hạn của Evernote

Kế hoạch miễn phí giới hạn đồng bộ hóa ở hai thiết bị

Cảm thấy lộn xộn nếu không có thói quen tổ chức tốt

Giá cả của Evernote

Miễn phí

Cá nhân: $14.99/tháng

Phiên bản chuyên nghiệp: $17.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Evernote?

Một bài đánh giá G2 viết:

Tôi có thể lưu hầu hết mọi thứ vào tài khoản Evernote của mình, bao gồm ghi chú đánh máy, đoạn trích từ trang web, tệp PDF, hình ảnh. Tính năng Web Clipper và "gửi email đến Hộp thư đến" đặc biệt hữu ích đối với tôi.

Tôi có thể lưu hầu hết mọi thứ vào tài khoản Evernote của mình, bao gồm ghi chú đánh máy, đoạn trích từ trang web, tệp PDF, hình ảnh. Tính năng Web Clipper và "gửi email đến hộp thư đến" đặc biệt hữu ích đối với tôi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phương pháp ghi chú câu là phương pháp tập trung vào tốc độ và sự đơn giản. Bạn ghi lại mọi thông tin mới dưới dạng câu riêng biệt, giúp bạn nắm bắt chi tiết nhanh chóng mà không cần lo lắng về cấu trúc. Đây là phương pháp hữu ích khi thông tin được truyền tải nhanh, như trong các bài giảng, phiên brainstorming hoặc các cuộc họp nhanh.

3. Notion (Tốt nhất cho không gian làm việc và cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh)

qua Notion

Không giống như Samsung Notes, chỉ giữ các tính năng cơ bản với thư mục và văn bản, Notion cho phép bạn xây dựng các hệ thống kết nối. Bạn có thể liên kết ghi chú, nhúng video, tạo bảng động và thậm chí chạy bảng điều khiển dự án đầy đủ. Cộng tác thời gian thực và các mẫu có thể tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng mở rộng thiết lập, cho dù bạn đang làm việc một mình hay với một nhóm.

Nếu bạn đã sẵn sàng từ bỏ các ghi chú đơn điệu và bắt đầu xây dựng một thứ gì đó lớn hơn, Notion mang đến cho bạn sự tự do và linh hoạt mà Samsung Notes không thể có.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Xây dựng cơ sở dữ liệu được liên kết để có nội dung được tổ chức và động

Kéo và thả hình ảnh, khối mã và nội dung nhúng

Cộng tác trực tiếp với các thành viên trong nhóm trên các trang được chia sẻ

Thiết lập công việc và nhắc nhở định kỳ

Kết nối Notion với các công cụ như Slack, Google Drive và Trello

Sao chép các mẫu do cộng đồng tạo để tiết kiệm thời gian

Giới hạn của Notion

Chế độ offline có thể hoạt động không ổn định

Tìm kiếm chậm khi thiết lập lớn

Giá cả của Notion

Miễn phí

Cá nhân : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2 : 4.7/5 (6.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Một đánh giá từ Capterra cho biết:

Yêu thích giao diện dễ sử dụng, tính linh hoạt để tạo bất kỳ công cụ nào bạn muốn, dữ liệu và tải lên tệp không giới hạn, biểu đồ Notion và tự động hóa.

Yêu thích giao diện dễ sử dụng, tính linh hoạt để tạo bất kỳ công cụ nào bạn muốn, dữ liệu và tải lên tệp không giới hạn, biểu đồ Notion và tự động hóa.

📚 Cũng nên đọc: Ví dụ về danh sách việc cần làm để hoàn thành nhiều việc hơn tại nơi làm việc

4. Obsidian (Tốt nhất cho những người yêu thích markdown và ghi chú cục bộ)

qua Obsidian

Obsidian là nơi ghi chú của bạn không còn tĩnh lặng mà bắt đầu trở nên sống động. Được thiết kế cho các nhà văn, nhà nghiên cứu và những người có tư duy lớn, ứng dụng này biến văn bản thuần túy thành một mạng lưới các ý tưởng liên kết với nhau và phát triển cùng bạn.

Mỗi ghi chú được lưu dưới dạng tệp Markdown cục bộ, mang đến cho bạn sự bảo mật và quyền kiểm soát hoàn toàn — không cần đám mây. Chế độ xem đồ thị là một tính năng nổi bật, vẽ bản đồ mối quan hệ giữa các ghi chú của bạn như một bản đồ tư duy trực quan. Bạn có thể liên kết các ý tưởng ngay lập tức, tùy chỉnh thiết lập của mình bằng các plugin mạnh mẽ và định hình không gian làm việc của bạn theo ý muốn.

Cho dù bạn đang xây dựng một wiki cá nhân, viết một cuốn sách hay chỉ đơn giản là thích ý tưởng về một bộ não thứ hai, Obsidian mang đến sự linh hoạt và tự do sáng tạo mà Samsung Notes không thể sánh kịp.

Các tính năng tốt nhất của Obsidian

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn với các plugin và chủ đề cộng đồng

Xem bản xem trước trực tiếp định dạng Markdown khi bạn nhập

Tạo liên kết nội bộ giữa các ghi chú bằng phím tắt [[ ]] đơn giản

Sắp xếp ghi chú vào thư mục hoặc sử dụng thẻ để phân loại linh hoạt

Dễ dàng điều hướng với các thanh điều hướng liên kết ngược và đồ thị

Xuất toàn bộ cơ sở kiến thức của bạn dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng di chuyển

Giới hạn của Obsidian

Không có tính năng hợp tác tích hợp sẵn

Một số plugin cần thiết lập thủ công

Giá cả của Obsidian

Miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân

Tiện ích bổ sung tùy chọn: Đồng bộ: 5 USD/tháng cho mỗi người dùng Xuất bản: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đồng bộ: 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xuất bản: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đồng bộ: 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xuất bản: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Obsidian

G2 : Chưa có đánh giá nào

Capterra: 4.8/5 (35+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Obsidian?

Một đánh giá từ G2 cho biết:

Obsidian là một ứng dụng ghi chú markdown gọn gàng. Mặc dù không đầy đủ tính năng như các ứng dụng ghi chú lâu đời như OneNote, nhưng các tính năng của Obsidian là quá đủ cho sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, việc thiếu tính năng đồng bộ ngay cả trong phiên bản có giấy phép tiêu chuẩn là một nhược điểm của ứng dụng này.

Obsidian là một ứng dụng ghi chú markdown gọn gàng. Mặc dù không có đầy đủ tính năng như các ứng dụng ghi chú lâu đời như OneNote, nhưng các tính năng của Obsidian là quá đủ cho sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, việc thiếu tính năng đồng bộ ngay cả trong phiên bản được cấp phép tiêu chuẩn là một nhược điểm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phương pháp Bản đồ Tư duy là lý tưởng cho những người có tư duy trực quan, thích nhìn thấy mối kết nối giữa các ý tưởng trong nháy mắt. Thay vì ghi chú tuyến tính, bạn bắt đầu với một ý tưởng trung tâm và phân nhánh thành các chủ đề, chủ đề phụ và chi tiết liên quan. Phương pháp ghi chú này rất hữu ích cho việc lập kế hoạch dự án, phiên sáng tạo hoặc giải quyết các chủ đề phức tạp, nơi mối quan hệ giữa các ý tưởng rất quan trọng.

5. Microsoft OneNote (Tốt nhất cho ghi chú viết tay và người hâm mộ MS Office)

qua Microsoft OneNote

Microsoft OneNote mang đến cảm giác như một cuốn sổ tay thực sự – nhưng thông minh hơn. Được thiết kế cho những ai yêu thích ghi chép, vẽ phác thảo và ghi lại ý tưởng bằng tay, đồng thời giữ mọi thứ gọn gàng và đồng bộ trên tất cả thiết bị.

Không giống như Samsung Notes, chủ yếu gắn liền với điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, OneNote đồng bộ hóa liền mạch với các thiết bị Windows, Mac, iOS và Android. Bố cục sổ ghi chép và phần của nó rất trực quan, cho phép bạn chuyển đổi giữa các ghi chú viết tay, danh sách gõ và tệp nhúng một cách dễ dàng.

Thêm vào đó, ứng dụng này hoạt động tốt với bộ ứng dụng Microsoft 365 đầy đủ, giúp bạn dễ dàng lấy email, bảng tính và ghi chú cuộc họp.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft OneNote

Ghi lại ghi chú và bản vẽ tay một cách dễ dàng

Đồng bộ dễ dàng trên tất cả các thiết bị chính

Tổ chức với sổ ghi chép, phần và tab trang

Đánh thẻ thông tin quan trọng để tham khảo nhanh

Tích hợp với Outlook, Excel và Teams

Ghi âm ghi chú trực tiếp trong trang của bạn

Giới hạn của Microsoft OneNote

Các tính năng tốt nhất, như đồng bộ hóa nâng cao và tích hợp đầy đủ, được gắn liền với đăng ký Microsoft 365

Không hỗ trợ Markdown, điều mà một số nhà văn và nhà phát triển có thể thấy thiếu

Giá cả của Microsoft OneNote

Miễn phí

Đi kèm với Microsoft 365 (9,99 USD/người dùng/tháng)

Đánh giá và nhận xét về Microsoft OneNote

G2: 4.5/5 (1.800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft OneNote?

Một đánh giá từ G2 cho biết:

Tôi sử dụng onenote hàng ngày để theo dõi công việc và các việc cần làm hàng ngày. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể thêm hình ảnh, sơ đồ vào ghi chú để cung cấp bối cảnh. Nhờ tùy chọn đồng bộ, tôi có thể truy cập ghi chú của mình ở mọi nơi từ mọi thiết bị.

Tôi sử dụng onenote hàng ngày để theo dõi công việc và các việc cần làm hàng ngày. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể thêm hình ảnh, sơ đồ vào ghi chú để cung cấp bối cảnh. Nhờ tùy chọn đồng bộ, tôi có thể truy cập ghi chú của mình ở mọi nơi từ mọi thiết bị.

6. Google Keep (Tốt nhất cho ghi chú nhanh và danh sách kiểm tra)

qua Google Keep

Google Keep nhanh chóng, đầy màu sắc và dễ sử dụng — hãy coi nó như bảng ghi chú dán kỹ thuật số của bạn, luôn trong tầm tay. Ứng dụng này được thiết kế cho những người muốn ghi nhanh và tiếp tục công việc, cho dù đó là danh sách mua sắm, ý tưởng bất chợt hay ghi âm nhanh khi đang di chuyển.

Trong khi Samsung Notes cung cấp trải nghiệm ghi chú nhanh tương tự, Google Keep vượt trội hơn nhờ tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google. Ghi chú của bạn được đồng bộ ngay lập tức trên tất cả các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản Google của bạn — không phức tạp, không giới hạn.

Các tính năng tốt nhất của Google Keep

Ghi chú và danh sách công việc trong vài giây

Sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản để ghi chú rảnh tay

Mã màu và nhãn ghi chú để dễ dàng sắp xếp

Đặt nhắc nhở dựa trên địa điểm hoặc thời gian

Chia sẻ ghi chú ngay lập tức với bạn bè hoặc đồng nghiệp

Đồng bộ tự động với Google Drive

Giới hạn của Google Keep

Không cung cấp định dạng văn bản phong phú — bạn bị giới hạn ở các ghi chú và danh sách kiểm tra cơ bản

Không có cấu trúc thư mục; bạn phải dựa vào mã màu và nhãn, điều này có thể gây lộn xộn với nhiều ghi chú

Giá Google Keep

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Google Keep

G2: Chưa có đánh giá nào

Capterra: 4.7/5 (200+ đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Lý thuyết mã kép, trong đó hình ảnh và từ ngữ được sử dụng cùng nhau để hỗ trợ người học nhớ lâu hơn, chứng minh rằng ghi chú trực quan là một chiến lược học tập rất hiệu quả.

7. Apple Notes (Tốt nhất cho người dùng hệ sinh thái Apple)

qua Apple Notes

Apple Notes giúp mọi thứ gọn gàng, đơn giản và siêu tiện lợi — chính xác như những gì bạn mong đợi từ Apple. Nếu bạn có iPhone, iPad hoặc Mac, đây là trợ thủ đắc lực tích hợp sẵn cho mọi việc, từ danh sách mua sắm đến các phiên brainstorming lớn.

Điều tuyệt vời nhất? Nó chỉ đơn giản là hoạt động. Ghi chú của bạn được đồng bộ ngay lập tức trên tất cả các thiết bị Apple nhờ iCloud, vì vậy bạn luôn cập nhật mà không cần phải suy nghĩ. So với Samsung Notes và một số ứng dụng thay thế Apple Notes khác, vốn bị giới hạn trong hệ sinh thái riêng của mình, Apple Notes hoạt động hoàn hảo với toàn bộ dòng sản phẩm Apple và trông rất đẹp mắt.

Bạn có thể phác thảo bằng ngón tay hoặc Apple Pencil, quét tài liệu, khóa thông tin nhạy cảm bằng Face ID và thậm chí chia sẻ ghi chú với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ứng dụng này đơn giản nhưng mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên, và nếu bạn là người dùng Apple, thì thật sự khó có ứng dụng nào có thể đánh bại nó.

Các tính năng tốt nhất của Apple Notes

Đồng bộ tự động qua iCloud trên tất cả các thiết bị Apple của bạn

Thêm ghi chú viết tay, phác thảo và tài liệu quét một cách dễ dàng

Khóa ghi chú riêng tư bằng mật khẩu hoặc Face ID

Tổ chức bằng thư mục, thẻ và tìm kiếm thông minh

Cộng tác trong thời gian thực trên các ghi chú được chia sẻ

Tạo danh sách kiểm tra với chức năng chạm để hoàn thành đơn giản

Giới hạn của Apple Notes

Việc xuất ghi chú bị giới hạn — bạn có thể chia sẻ hoặc sao chép nội dung, nhưng việc di chuyển ghi chú sang ứng dụng hoặc nền tảng khác không phải lúc nào cũng suôn sẻ

Các tùy chọn định dạng khá cơ bản so với các công cụ nâng cao hơn như Notion hoặc ClickUp

Giá Apple Notes

Miễn phí (với thiết bị Apple)

Đánh giá và nhận xét về Apple Notes

G2: Chưa có đánh giá nào

Capterra: Chưa có đánh giá nào

📮 ClickUp Insight: 49% người tham gia khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi vẫn ghi chú bằng tay — một xu hướng đáng ngạc nhiên trong thời đại kỹ thuật số. Sự phụ thuộc vào bút và giấy có thể là sở thích cá nhân hoặc dấu hiệu cho thấy các công cụ ghi chú kỹ thuật số chưa được tích hợp hoàn toàn vào quy trình làm việc. Đồng thời, một cuộc khảo sát khác của ClickUp cho thấy 35% người dùng dành 30 phút hoặc hơn để tóm tắt cuộc họp, chia sẻ các mục hành động và thông báo cho nhóm. 👀 ClickUp AI Notetaker giúp loại bỏ gánh nặng hành chính này! Hãy để AI tự động ghi lại, phiên âm và tóm tắt các cuộc họp của bạn đồng thời xác định và phân công các mục hành động — không cần ghi chú bằng tay hay theo dõi thủ công nữa! Tăng năng suất lên đến 30% nhờ tính năng tóm tắt cuộc họp tức thì, nhiệm vụ tự động hóa và quy trình làm việc tập trung của ClickUp.

8. Joplin (Tốt nhất cho bảo mật và mã hóa mã nguồn mở)

qua Joplin

Khi nói đến bảo mật, Joplin không hề đùa giỡn. Ứng dụng mã nguồn mở này được xây dựng cho những người muốn kiểm soát hoàn toàn — không có trình theo dõi, không khai thác dữ liệu, chỉ có ghi chú của bạn, được khóa và bảo mật.

Samsung Notes giữ mọi thứ đơn giản nhưng gắn kết bạn với đám mây của nó. Joplin lật ngược tình thế với mã hóa đầu cuối và tùy chọn lưu trữ ghi chú của bạn cục bộ hoặc đồng bộ hóa qua các dịch vụ đáng tin cậy như Dropbox hoặc OneDrive.

Đây là giấc mơ thành hiện thực cho những người hâm mộ Markdown, cung cấp khả năng viết sạch sẽ, gắn thẻ mạnh mẽ và thư viện plugin ngày càng phong phú để tùy chỉnh mọi thứ theo ý thích của bạn. Nếu bạn là người coi trọng bảo mật và thích mày mò, Joplin mang đến cho bạn sự linh hoạt ưu tiên bảo mật mà Samsung Notes không thể sánh kịp.

Các tính năng tốt nhất của Joplin

Khóa ghi chú của bạn bằng mã hóa mạnh mẽ từ đầu đến cuối

Viết mà không bị phân tâm với hỗ trợ Markdown đầy đủ

Đồng bộ hóa giữa các thiết bị bằng các dịch vụ bạn chọn

Mở rộng chức năng với các plugin và chủ đề mạnh mẽ

Cắt toàn bộ trang web trực tiếp vào ghi chú của bạn

Đánh thẻ, sắp xếp và tìm kiếm để tổ chức nhanh chóng

Giới hạn của Joplin

Giao diện gọn gàng nhưng có vẻ hơi đơn giản so với các ứng dụng đẹp mắt hơn như Notion hoặc Evernote

Không có tính năng cộng tác tích hợp — rất tốt cho sử dụng cá nhân nhưng không lý tưởng cho nhóm

Giá cả của Joplin

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Joplin

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

🧠 Bạn có biết? Walter Pauk, một nhà giáo dục tại Đại học Cornell, đã phát triển phương pháp Cornell vào những năm 1950.

9. GoodNotes (Tốt nhất cho ghi chú kỹ thuật số viết tay)

qua GoodNotes

GoodNotes mang lại cảm giác như viết trên giấy và nâng tầm nó lên bằng phép thuật kỹ thuật số. Đây là ứng dụng yêu thích của sinh viên, nghệ sĩ và bất kỳ ai yêu thích viết tay nhưng muốn tận dụng tất cả các lợi ích của kỹ thuật số, như ghi chú có thể tìm kiếm và đánh dấu PDF.

Samsung Notes cung cấp tính năng viết tay cơ bản, nhưng GoodNotes nâng cấp với các công cụ chính xác, mẫu đẹp mắt và tính năng chuyển đổi chữ viết tay thành văn bản cực nhanh. Bạn có thể sắp xếp ghi chú của mình thành sổ ghi chép kỹ thuật số gọn gàng, chú thích PDF như một chuyên gia và thậm chí tìm kiếm nội dung viết tay (vâng, ngay cả những nét chữ nguệch ngoạc của bạn).

Nếu bạn muốn máy tính bảng của mình giống như một cuốn sổ tay giấy hoàn hảo, không lộn xộn, GoodNotes vượt xa Samsung Notes cả về thiết kế lẫn sức mạnh.

Các tính năng tốt nhất của GoodNotes

Chuyển đổi chữ viết tay thành văn bản với độ chính xác hàng đầu

Đánh dấu trực tiếp trên tệp PDF, slide và tài liệu

Tổ chức với sổ ghi chép kỹ thuật số và bìa tùy chỉnh

Truy cập vào phạm vi rộng các mẫu giấy và nhãn dán

Tìm kiếm trong các ghi chú viết tay và gõ

Cộng tác bằng cách chia sẻ sổ ghi chép với người khác

Giới hạn của GoodNotes

Không có tính năng cộng tác thời gian thực — chỉ có thể chia sẻ ở chế độ xem

Trải nghiệm tốt nhất là trên iPad; hỗ trợ Android và Windows vẫn đang được cải thiện

Giá cả của GoodNotes

thiết bị iOS: $9.99 (một lần thanh toán)

Thiết bị Android: $6.99 mỗi tháng

Mua một lần từ App Store: 29,99 đô la

Đánh giá và nhận xét về GoodNotes

G2: 4.8/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (60+ đánh giá)

10. Standard Notes (Tốt nhất để ghi chú an toàn, được mã hóa)

qua Standard Notes

Nếu bảo mật là mối quan tâm chính của bạn, Standard Notes là ứng dụng dành cho bạn. Không giống như Samsung Notes, ứng dụng này mã hóa mọi thứ theo mặc định, đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ từ đầu đến cuối. Ứng dụng này gọn gàng, tối giản và hỗ trợ Markdown và văn bản đa dạng.

Với tính năng đồng bộ hóa đa nền tảng và các phần mở rộng năng suất tùy chọn, Standard Notes phù hợp với bất kỳ ai coi trọng sự đơn giản và bảo mật. Mặc dù là phiên bản cơ bản, nhưng người dùng nâng cao có thể nâng cấp để sử dụng các tính năng mở rộng như chủ đề, tệp đính kèm và công cụ sao lưu.

Các tính năng tốt nhất của Standard Notes

Mã hóa đầu cuối

Hỗ trợ markdown và văn bản phong phú

Đồng bộ hóa đa nền tảng

Phần mở rộng năng suất

Giới hạn của Standard Notes

Các ghi chú có dung lượng rất lớn (trên 1MB) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất do quá trình mã hóa trên thiết bị của bạn

Giá Standard Notes

Có kế hoạch miễn phí

Kế hoạch năng suất: 63 USD/năm

Kế hoạch chuyên nghiệp: 84 USD/năm

Đánh giá và nhận xét về Standard Notes

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Làm cho ghi chú của bạn trở nên đáng giá với ClickUp

Cho dù bạn đang ghi nhanh ý tưởng hay muốn nhập các ghi chú hiện có, việc tìm được ứng dụng ghi chú phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt. Samsung Notes là một ứng dụng khởi đầu tốt, đặc biệt nếu bạn trung thành với hệ sinh thái Samsung — nhưng thực tế là, đôi khi bạn cần sự linh hoạt hơn.

Có thể là tính năng đồng bộ hóa liền mạch giữa các thiết bị. Có thể là tính năng tổ chức sâu hơn, cộng tác hoặc các công cụ AI thông minh giúp bạn làm việc nhanh hơn. Đó là điểm nổi bật của các ứng dụng ghi chú thay thế này.

ClickUp là lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn tất cả mọi thứ — ghi chú, nhiệm vụ, dự án — trong một nền tảng mạnh mẽ. Notion và Obsidian cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn sự sáng tạo, trong khi GoodNotes và Apple Notes được thiết kế cho những người yêu thích viết tay, muốn sự chính xác và tinh tế.

Hầu hết các ứng dụng ghi chú này đều cung cấp gói miễn phí, vì vậy bạn có thể thử nghiệm và tìm ra ứng dụng phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình.

Sẵn sàng nâng cấp kỹ năng ghi chú của bạn? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và nâng kỹ năng ghi chú của bạn lên một tầm cao mới.