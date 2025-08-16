10 lựa chọn thay thế OneNote tốt nhất cho người dùng phiên bản Mac

OneNote cho Mac là một công cụ ghi chú đáng tin cậy. Ứng dụng này được tổ chức hợp lý, linh hoạt và đã giúp nhiều người ghi lại mọi thứ, từ danh sách mua sắm đến các phiên brainstorming thiên tài.

Nhưng nếu bạn là người dùng phiên bản Mac, bạn có thể đã nhận thấy một số điểm chưa hoàn hảo.

Có thể là do sự chậm trễ trong đồng bộ hóa, hoặc một số tính năng có vẻ như được thiết kế cho hệ điều hành khác, hoặc có thể bạn chỉ tự hỏi... trải nghiệm ghi chú này có thể mượt mà hơn không.

Sự thật là, OneNote có rất nhiều tính năng, nhưng nó không phải là ứng dụng duy nhất trong lĩnh vực này. Tùy thuộc vào quy trình làm việc, thiết lập hoặc quá trình sáng tạo của bạn, có thể có một ứng dụng ghi chú khác phù hợp hơn với môi trường Mac của bạn.

Trong blog này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ứng dụng thay thế Microsoft OneNote tốt nhất cho Mac! Các ứng dụng này cung cấp thiết kế giao diện người dùng trực quan, tích hợp công việc liền mạch và các công cụ năng suất hoạt động theo cách bạn muốn.

Các ứng dụng ghi chú phổ biến mà bạn có thể xem xét cho Mac

Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp ClickUp Docs, Trợ lý AI (ClickUp Brain), cộng tác thời gian thực, mẫu, liên kết hai chiều Nhóm freelancer, startup, doanh nghiệp vừa và lớn Có gói miễn phí; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp Apple Notes Tích hợp sẵn trên MacOS, nhúng đa phương tiện phong phú, Thư mục thông minh, Ghi chú nhanh, Khóa ghi chú Người dùng Apple, sinh viên và người ghi chú cá nhân Miễn phí (bao gồm trong các thiết bị Apple) Evernote Web clipper, ngăn xếp sổ ghi chép, tìm kiếm mạnh mẽ, tích hợp công việc Chuyên gia, sinh viên, nhà văn và nhà nghiên cứu Miễn phí; Bắt đầu từ $14,99/tháng Obsidian Trình chỉnh sửa markdown, liên kết hai chiều, chế độ xem biểu đồ, hỗ trợ plugin Nhà văn, nhà phát triển và chuyên gia quản lý kiến thức Miễn phí; Bắt đầu từ 5 USD/tháng Notion Mã hóa đầu cuối, hỗ trợ Markdown, đồng bộ hóa có thể tùy chỉnh và chế độ ngoại tuyến Chỉnh sửa dựa trên khối, cơ sở dữ liệu liên kết, mẫu, cộng tác thời gian thực Miễn phí; Trả phí từ $10/người dùng/tháng Joplin Các nhóm sáng tạo, sinh viên và chuyên gia Người hâm mộ mã nguồn mở, nhà phát triển và người dùng có ngân sách hạn hẹp Miễn phí; Giá tùy chỉnh Simplenote Đồng bộ nhanh, hỗ trợ Markdown, lịch sử phiên bản, sắp xếp dựa trên thẻ Nhà văn, blogger và người ghi chú không bị phân tâm Miễn phí Bear Trình chỉnh sửa Markdown đẹp mắt, tổ chức dựa trên thẻ, chế độ tập trung, chủ đề Các nhóm sáng tạo, sinh viên và chuyên gia Miễn phí; Bắt đầu từ 2,99 USD/tháng Zoho Notebook Hệ thống thẻ thông minh, ghi chú bằng giọng nói, đồng bộ hóa đa nền tảng, bìa sổ tay Người làm việc tự do, giáo viên và người dùng quan tâm đến bảo mật Miễn phí Google Keep Giao diện ghi chú dán, ghi chú bằng giọng nói với tính năng chuyển văn bản, tích hợp hệ sinh thái Google Người dùng thông thường, gia đình và các nhóm Google Workspace Miễn phí (với tài khoản Google)

Những yếu tố cần lưu ý khi tìm kiếm ứng dụng thay thế OneNote cho Mac?

Chuyển đổi ứng dụng ghi chú giống như việc gỡ rối tai nghe và sắp xếp lại Google Drive — cần thiết nhưng tẻ nhạt. Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng thay thế OneNote trên phiên bản Mac, đây là năm điều cần lưu ý.

💭 Tính năng

Nó có thể xử lý Apple Pencil không? Clip từ Safari? Thẻ, tìm kiếm và xếp chồng ghi chú của bạn một cách gọn gàng? Microsoft Office OneNote cung cấp rất nhiều tính năng, nhưng nó có thể cảm thấy cồng kềnh trên macOS. Ưu tiên các tính năng như tìm kiếm Spotlight, hỗ trợ Markdown hoặc truy cập ngoại tuyến sạch sẽ — những thứ bạn thực sự sẽ sử dụng.

🤑 Giá cả

Một số người ghi chú sử dụng các gói miễn phí. Những người khác phải trả phí khi đang sử dụng. Các ứng dụng như Bear và Apple Notes rất hào phóng với các dịch vụ miễn phí của họ, nhưng nếu bạn muốn đồng bộ hóa, sao lưu hoặc các tính năng AI, hãy đảm bảo rằng việc nâng cấp là xứng đáng. Mua một lần > đăng ký.

☺️ Đánh giá của người dùng

Bỏ qua các đánh giá quá cực đoan. Các đánh giá 3–4 sao trên Mac App Store hoặc Reddit là đáng tin cậy nhất. Tìm kiếm phản hồi từ người dùng trên máy Mac M1/M2 chạy macOS Sonoma để phát hiện các vấn đề thực tế, như lỗi đồng bộ, giao diện người dùng khó sử dụng hoặc thiếu phím tắt.

🤝 Tích hợp

Nếu nó không đồng bộ với iCloud, Handoff, Shortcuts và các ứng dụng cốt lõi của Apple, thì đó là một ứng dụng cô lập, không phải là một giải pháp.

💻 Đồng bộ hóa

Bạn cần ghi chú có thể đồng bộ ngay lập tức trên MacBook, iPhone và iPad. Tính năng đồng bộ dựa trên OneDrive của OneNote có thể gặp trục trặc ở đây.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn mệt mỏi với việc ghi chú mà không có kết quả sau khi cuộc họp kết thúc? Hướng dẫn ghi chú cuộc họp này sẽ chỉ cho bạn cách giữ mọi thứ có cấu trúc, hướng đến hành động và ít có khả năng biến mất vào hư không (hay còn gọi là thư mục tải xuống của bạn).

10 ứng dụng thay thế Microsoft OneNote tốt nhất cho Mac

Dưới đây là mười ứng dụng thay thế Microsoft OneNote tốt nhất cho Mac, được thiết kế để theo kịp ý tưởng, thời hạn của bạn và những lúc bạn đột nhiên cần lập kế hoạch 5 năm trong đầu vào lúc 2 giờ sáng.

Từ những người ghi chú tối giản đến những hệ sinh thái năng suất toàn diện, mọi người đều có thể tìm thấy thứ phù hợp với mình, kể cả những người yêu thích tab mã màu.

1. ClickUp (Tốt nhất cho ghi chú và quản lý nhiệm vụ dựa trên AI)

Tập hợp tất cả ghi chú, tóm tắt và ý tưởng của bạn trong ClickUp Docs và tận hưởng quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI

Nếu bạn là người mong muốn phần mềm ghi chú của mình hoạt động trơn tru như các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Apple, ClickUp là lựa chọn phù hợp với bạn.

Ứng dụng này nhanh, phản hồi nhanh và được tối ưu hóa cho macOS — không có lỗi định dạng kỳ lạ hoặc độ trễ do chuyển đổi nền tảng cồng kềnh.

Nhưng điều thực sự khiến ClickUp khác biệt là nó không chỉ là một ứng dụng ghi chú. Nó là tài liệu, công việc, trợ lý AI và bảng điều khiển dự án của bạn — một ứng dụng cho mọi công việc. Điều đó có nghĩa là bạn không còn phải thực hiện nhiều tác vụ trên năm công cụ trong hai mươi tab trình duyệt nữa.

💜 Tận hưởng quản lý tài liệu có cấu trúc với ClickUp Docs

Hãy bắt đầu với ClickUp Docs. Docs cung cấp cho bạn các tài liệu động, có cấu trúc, được xây dựng cho các quy trình làm việc hiện đại.

Sắp xếp thông tin với định dạng phong phú và lệnh gạch chéo trong ClickUp Docs

Tài liệu cho phép bạn:

Định dạng với tiêu đề, bảng, danh sách gạch đầu dòng và phương tiện đa dạng tùy chỉnh

Lồng trang và sắp xếp nội dung gọn gàng mà không cần cuộn màn hình

Cộng tác trong thời gian thực với nhóm của bạn — bao gồm nhận xét, chỉnh sửa và phản hồi

Liên kết trực tiếp đến công việc, dự án hoặc mục tiêu để ghi chú của bạn thực sự thúc đẩy công việc tiến triển

💜 Tóm tắt ghi chú của bạn với ClickUp Brain

Kết hợp với ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, bạn sẽ có một công cụ ghi chú mạnh mẽ, thực sự suy nghĩ cùng bạn.

Tạo bản tóm tắt, mục hành động và lên lịch tạo nhiệm vụ với ClickUp Brain

ClickUp Brain tóm tắt các ghi chú dài hoặc bản ghi cuộc họp thành các điểm chính rõ ràng, để bạn có thể nắm được ý chính mà không cần đọc lại các đoạn văn. Nó cũng tự động định dạng nội dung của bạn, giữ mọi thứ gọn gàng và dễ quét — không cần dọn dẹp thủ công.

Bạn cần ghi lại các bước tiếp theo hoặc phân công việc theo dõi? Chỉ cần yêu cầu. ClickUp Brain xác định các mục hành động khi chúng xuất hiện trong cuộc họp và có thể ngay lập tức biến chúng thành nhiệm vụ, kèm theo người được giao và ngày đáo hạn.

Nó thậm chí có thể giúp viết lại nội dung với các giọng điệu khác nhau hoặc đưa ra ý tưởng khi bạn bị kẹt khi nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy. Phần hay nhất? Brain bao gồm sức mạnh của các mô hình AI bên ngoài tốt nhất hiện nay, bao gồm Gemini, Claude, ChatGPT, v.v.

💜 Chuyển nhanh ý tưởng của bạn vào quy trình làm việc với ClickUp Notepad

Và khi cảm hứng đến giữa lúc cuộn trang hoặc trong khi gọi điện, có ClickUp Notepad — một không gian không bị phân tâm để ghi lại ý tưởng nhanh, việc cần làm hoặc bản nháp trước khi biến chúng thành tài liệu hoặc nhiệm vụ hoàn chỉnh sau này.

Soạn thảo ý tưởng, việc cần làm và ghi chú ngắn trong các cuộc gọi bận rộn với ClickUp Notepad

ClickUp cũng hỗ trợ liên kết hai chiều, cho phép bạn liên kết bất kỳ tài liệu nào trực tiếp với một nhiệm vụ (và ngược lại). Vì vậy, khi ai đó hỏi, “Mục hành động trong ghi chú này ở đâu?”, bạn sẽ không phải tìm kiếm nữa — nó đã được kết nối sẵn.

💜 Ghi chú tức thì với trình ghi chú AI ClickUp

Và đối với những người muốn ghi chú ngay sau cuộc họp, ứng dụng ghi chú AI ClickUp sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp.

Hợp lý hóa quy trình làm việc sau cuộc họp với ClickUp AI Notetaker

Dưới đây là cách nó giúp bạn:

Đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra đều được ghi lại và có thể dễ dàng chia sẻ với bất kỳ ai, cho dù họ có ở trong phòng hay không

Ghi lại các mục hành động và giao chúng cho đúng người

Kết nối mọi cuộc thảo luận với các công việc và tệp tin có liên quan đồng thời cung cấp bối cảnh đầy đủ để nhóm của bạn có thể tiến lên phía trước mà không cần phải lặp lại những việc đã qua

Dưới đây là video ngắn về tính năng ghi chú AI của ClickUp giúp chuyển ghi chú cuộc họp thành công việc trực tiếp:

💜 Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp

Cuối cùng, bạn không thể bỏ qua thư viện mẫu plug-and-play khổng lồ của ClickUp, rất phù hợp cho các quy trình công việc lặp lại, chẳng hạn như Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp.

Tải mẫu miễn phí Ghi lại mọi điểm chính với Mẫu ghi chú cuộc họp ClickUp để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Tạo tài liệu có cấu trúc, động bằng ClickUp Docs với định dạng phong phú, trang lồng nhau và phương tiện nhúng

Cộng tác trong thời gian thực và liên kết tài liệu trực tiếp với công việc , dự án hoặc mục tiêu để có bối cảnh dự án đầy đủ

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt ghi chú, ghi lại các mục hành động và viết lại nội dung theo giọng điệu của bạn

Ghi chú nhanh và danh sách việc cần làm ngay lập tức với sổ ghi chú tích hợp — hoàn hảo cho những ý tưởng nảy ra giữa cuộc gọi

Giữ tính nhất quán với các mẫu có sẵn như Ghi chú cuộc họp, trong đó nêu bật chương trình nghị sự, quyết định và các bước tiếp theo

Giới hạn của ClickUp

Tài liệu có thể khiến bạn cảm thấy hơi quá tải nếu bạn chỉ đang tìm kiếm một ứng dụng ghi chú đơn giản

Đôi khi xảy ra sự chậm trễ khi tải khi chuyển đổi giữa các tính năng

Một số người dùng đề cập đến quá trình học tập (nghĩa là: có nhiều nút)

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp:

G2 : 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng ClickUp thực sự nói gì?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là cách nó thực sự thay đổi cách chúng tôi làm việc như một nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có biết rằng bạn có thể dễ dàng biến các cuộc họp thành hành động? Tìm phần mềm ghi biên bản cuộc họp tốt nhất.

2. Apple Notes (Tốt nhất cho tích hợp Mac OS liền mạch)

qua Apple

Nếu bạn là người sống trong hệ sinh thái Apple, sử dụng iPhone làm điều khiển từ xa, iPad làm màn hình thứ hai và nói chuyện với Siri nhiều hơn với con người thực, Apple Notes là lựa chọn lý tưởng cho bạn.

Ứng dụng này được cài đặt sẵn, hoạt động mượt mà trên Mac và đồng bộ hóa trên các thiết bị Apple của bạn một cách dễ dàng.

Giao diện gọn gàng, hiệu suất nhanh chóng và mọi thứ đều hoạt động trơn tru, không cần đăng ký thêm, không có hướng dẫn sử dụng phức tạp. Đây là phiên bản ghi chú giống như chiếc áo hoodie yêu thích của bạn: thoải mái, quen thuộc và luôn sẵn sàng khi bạn cần.

Các tính năng tốt nhất của Apple Notes

Cung cấp tốc độ và độ ổn định bản địa của macOS mà không gặp vấn đề về định dạng

Chèn nội dung đa phương tiện phong phú như hình ảnh, tệp PDF, bản vẽ và ghi chú giọng nói

Sắp xếp ghi chú bằng thư mục, thẻ mã màu và Thư mục thông minh

Cộng tác trên ghi chú với chức năng chỉnh sửa chia sẻ

Ghi lại ý tưởng ngay lập tức với Quick Note từ mọi nơi trên macOS hoặc iPadOS

Khóa ghi chú nhạy cảm bằng mật khẩu, Touch ID hoặc Face ID để bảo mật thêm

Giới hạn của Apple Notes

Không có phiên bản đa nền tảng (người dùng Windows/Android, xin lỗi, bạn không thể sử dụng)

Thiếu các tính năng nâng cao như mẫu, trợ giúp AI hoặc liên kết hai chiều

Tùy chọn định dạng giới hạn so với các công cụ dành cho người dùng cao cấp khác

Giá Apple Notes

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Apple Notes

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Apple Notes?

Một người dùng Reddit cho biết:

Tuần vừa qua, tôi đã tạo hơn 1000 ghi chú, bao gồm cả PDF và hình ảnh, và không gặp bất kỳ vấn đề đồng bộ nào giữa iPhone, iPad và Mac của mình.

📮ClickUp Insight: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để theo dõi các mục hành động, nhưng 36% vẫn dựa vào các phương pháp khác, rời rạc. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại các quyết định, những thông tin quan trọng mà bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức biến các cuộc hội thoại thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được trên tất cả các nhiệm vụ, trò chuyện và tài liệu của mình, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không phải tất cả các phương pháp ghi chú đều giống nhau. Một số rất tuyệt vời, một số khác thì... không được như vậy. Tìm hiểu sự khác biệt (và tìm ra phong cách của bạn) với bản phân tích thông minh về các kỹ thuật ghi chú này. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn — và thậm chí có thể sẽ luôn giữ được sự ngăn nắp. Nắm vững nghệ thuật chia sẻ liền mạch: Tìm hiểu cách chia sẻ ghi chú mà không gây lộn xộn.

3. Evernote (Tốt nhất cho người dùng chuyên nghiệp sống trong ghi chú của mình)

qua Evernote

Evernote đã có mặt trong lĩnh vực ghi chú lâu hơn hầu hết các ứng dụng khác. Đây là ứng dụng OG — từ khi “đồng bộ đám mây” vẫn còn là một từ thông dụng, chứ không phải là điều hiển nhiên. Mặc dù đã trải qua những thăng trầm (tất cả chúng ta đều đã thử nghiệm trong những năm 2010), nhưng nó vẫn là một công cụ mạnh mẽ để sắp xếp, lưu trữ và đồng bộ hóa tất cả các loại ghi chú, đặc biệt nếu bạn là người dùng Mac có khiếu sắp xếp.

Nếu bạn thích phân loại mọi thứ, cắt các bài báo như một con sóc kỹ thuật số và biến các ghi chú thành trung tâm năng suất đầy đủ, Evernote có thể là lựa chọn phù hợp với bạn.

Các tính năng tốt nhất của Evernote

Lưu toàn bộ trang web, bài viết hoặc ảnh chụp màn hình với Web Clipper

Sắp xếp nội dung bằng cách sử dụng ngăn xếp sổ ghi chép để phân loại có cấu trúc

Tìm kiếm nội dung đã nhập, quét và viết tay với OCR

Thêm công việc, đặt nhắc nhở và chỉ định ngày đáo hạn trực tiếp trong ghi chú

Đồng bộ hóa ghi chú trên tất cả các thiết bị để truy cập liền mạch mọi lúc, mọi nơi

Giới hạn của Evernote

Kế hoạch miễn phí khá giới hạn (và có phần thúc đẩy bạn nâng cấp)

Giao diện người dùng có thể cảm thấy hơi cồng kềnh so với các ứng dụng gốc Mac mượt mà hơn

Đôi khi có báo cáo về vấn đề đồng bộ nếu bạn đang xử lý nhiều tệp đính kèm có dung lượng lớn

Giá cả của Evernote

Miễn phí

Cá nhân : 14,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : 17,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (7.000+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Evernote?

Một người dùng G2 cho biết:

Evernote rất hữu ích vì bạn có thể tùy chỉnh tổ chức theo nhu cầu và loại công việc bạn đang làm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mệt mỏi vì chìm ngập trong ghi chú cuộc họp? Khám phá cách AI note summarizes có thể giúp bạn làm những việc nặng nhọc để bạn có thể tập trung vào việc thể hiện bản thân thay vì ghi chép điên cuồng.

4. Obsidian (Tốt nhất cho ghi chú cục bộ, hỗ trợ markdown)

Qua Obsidian

Nếu Evernote là ứng dụng ghi chú dành cho các giám đốc điều hành mặc vest và cà vạt, thì Obsidian là ứng dụng dành cho các hacker độc lập, thích uống cà phê pha phin và viết mã trong cabin. Ứng dụng này tối giản, dựa trên Markdown và ưu tiên dữ liệu cục bộ, có nghĩa là các ghi chú của bạn sẽ lưu trên thiết bị của bạn trừ khi bạn muốn đồng bộ hóa chúng.

Obsidian không cố gắng trở nên dễ thương — nó cố gắng trở nên hữu ích. Đặc biệt nếu bạn là người dùng Mac muốn kiểm soát hoàn toàn cơ sở kiến thức của mình, không có tệp đính kèm rườm rà.

Các tính năng tốt nhất của Obsidian

Viết với trình chỉnh sửa Markdown gọn gàng, không gây xao lãng

Liên kết ghi chú hai chiều để xây dựng cơ sở kiến thức kết nối

Hình dung ý tưởng với chế độ xem biểu đồ tương tác

Lưu trữ ghi chú cục bộ với truy cập ngoại tuyến trước tiên và không bắt buộc đồng bộ đám mây

Tùy chỉnh thiết lập của bạn với các plugin cho chủ đề, tự động hóa và hơn thế nữa

Giới hạn của Obsidian

Có thể quá đơn giản đối với người dùng bình thường hoặc những người không thích Markdown

Không có tính năng cộng tác tích hợp

Đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị yêu cầu tiện ích bổ sung trả phí

Giá cả của Obsidian

Miễn phí

Obsidian Sync : 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Obsidian Publish : 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Catalyst : Bắt đầu từ 25 USD/tháng cho mỗi người dùng

Giấy phép thương mại: 50 USD/người dùng/năm

Đánh giá và nhận xét về Obsidian

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.9/5

Người dùng nói gì về Obsidian?

Một người dùng Capterra cho biết:

Ứng dụng này rất hữu ích trong việc nhập và đọc các ghi chú markdown mà tôi đã xuất từ Mac Notes.

Ứng dụng này rất hữu ích trong việc nhập và đọc các ghi chú markdown mà tôi đã xuất từ Mac Notes.

📚 Đọc thêm: Vẫn còn chìm trong một biển ghi chú dang dở và các điểm chính lộn xộn? Dưới đây là cách sắp xếp ghi chú của bạn để chúng không còn trông như bảng điều tra của phim trinh thám và bắt đầu hoạt động như một hệ thống năng suất thực sự.

5. Notion (Tốt nhất để xây dựng bộ não thứ hai trên phiên bản Mac của bạn)

Qua Notion

Notion là kết quả của sự kết hợp giữa sổ ghi chép, wiki và trình quản lý công việc để hợp tác. Ứng dụng này đẹp mắt, mạnh mẽ và, thành thật mà nói, hơi gây nghiện một khi bạn bắt đầu tạo bảng điều khiển và mẫu.

Nếu bạn muốn một ứng dụng ghi chú chú trọng đến hệ thống cũng như ghi chép, Notion là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Cấu trúc nội dung một cách linh hoạt với các trang và khối kéo thả

Liên kết cơ sở dữ liệu giữa các trang để có hệ thống có thể mở rộng và tùy chỉnh

Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tùy chỉnh để tăng tốc các quy trình công việc lặp lại

Cộng tác trong thời gian thực với bình luận, đề cập và chia sẻ trang

Đồng bộ hóa ghi chú và nội dung web đã cắt trên các thiết bị với lưu trữ đám mây

Giới hạn của Notion

Hiệu suất có thể chậm khi làm việc với cơ sở dữ liệu lớn

Một số người dùng cảm thấy khó sử dụng

Chế độ offline không phải lúc nào cũng đáng tin cậy

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2 : 4.7/5 (5.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Notion?

Một người dùng G2 cho biết:

Nó tối ưu hóa việc chia sẻ thông tin trong nhóm.

👀 Thông tin thú vị: Thomas Edison đã lưu giữ hơn 5 triệu trang ghi chú trong suốt cuộc đời mình — nhiều đến mức ông từng nói rằng công việc chính của mình là thu thập ý tưởng và ghi chú.

6. Joplin (Tốt nhất cho ghi chú ưu tiên bảo mật)

Qua Joplin

Nếu bạn là người thích đọc chính sách bảo mật vì thú vị (hoặc ít nhất là vì nguyên tắc), Joplin sẽ nói lên tâm tư của bạn. Đây là ứng dụng ghi chú mã nguồn mở, thân thiện với Markdown, đặt quyền sở hữu dữ liệu lên hàng đầu. Không có điều khoản bất ngờ, không có vấn đề đồng bộ ngẫu nhiên — chỉ có những ghi chú thuộc về bạn.

Joplin đặc biệt hấp dẫn đối với người dùng Mac muốn truy cập đa nền tảng mà không tin tưởng vào đám mây vô danh.

Các tính năng tốt nhất của Joplin

Bảo vệ ghi chú bằng mã hóa đầu cuối mặc định

Viết tự do với hỗ trợ Markdown cho mã, danh sách kiểm tra và định dạng

Lưu toàn bộ bài viết hoặc ảnh chụp màn hình bằng phần mở rộng trình duyệt Web Clipper

Đồng bộ hóa trên Dropbox, OneDrive, Nextcloud hoặc máy chủ của riêng bạn

Truy cập và chỉnh sửa tất cả ghi chú ngoại tuyến mà không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào

Giới hạn của Joplin

Giao diện người dùng có phần lỗi thời so với các tùy chọn hiện đại hơn

Tính năng cộng tác? Vẫn đang trong quá trình hoàn thiện

Hệ thống plugin có thể gây khó khăn cho người không rành công nghệ

Giá cả của Joplin

Miễn phí

Joplin Cloud: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Joplin

G2 : 4.8/5 (50+ đánh giá)

Capterra: Không có đủ đánh giá để cung cấp xếp hạng đáng tin cậy

📚Đọc thêm: AI không chỉ dùng để viết email hoặc tạo meme mèo. Khám phá các công cụ AI tốt nhất để ghi chú và cách chúng có thể giúp bạn ghi lại, sắp xếp và thậm chí suy nghĩ tốt hơn.

7. Simplenote (Phù hợp nhất cho những người tối giản chỉ muốn ghi chú)

Qua Simplenote

Simplenote đúng như tên gọi của nó: một ứng dụng ghi chú đơn giản, không gây xao lãng. Không có định dạng phức tạp. Không có tích hợp công việc rườm rà. Không có AI!

Chỉ là từ ngữ. Trên màn hình. Như thiên nhiên đã định. (hoặc như thể đang là năm 2001)

Nếu bạn đang sử dụng Mac và muốn ghi chú của mình luôn gọn gàng, đồng bộ và không lộn xộn, thì đây là lựa chọn không thể bỏ qua.

Các tính năng tốt nhất của Simplenote

Đồng bộ hóa ghi chú ngay lập tức trên tất cả các thiết bị với hiệu suất cực nhanh

Định dạng dễ dàng với hỗ trợ Markdown gọn gàng, không rườm rà

Khôi phục ý tưởng bất cứ lúc nào với lịch sử phiên bản tích hợp sẵn

Sắp xếp dễ dàng bằng cách sử dụng các thẻ có thể tìm kiếm đơn giản

Tập trung hơn với giao diện tối giản, không gây xao lãng

Giới hạn của Simplenote

Không hỗ trợ tệp đính kèm hoặc phương tiện nhúng

Không có tính năng cộng tác

Có thể cảm thấy quá đơn giản đối với người dùng cao cấp

Giá cả của Simplenote

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Simplenote

G2 : 4.2/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Simplenote?

Một người dùng G2 cho biết:

Nó giúp tôi rất nhiều trong các cuộc họp để ghi lại những điều quan trọng.

👀 Thông tin thú vị: "Sổ tay" lâu đời nhất thế giới được phát hiện tại Vindolanda, một pháo đài La Mã ở Anh. Những tấm gỗ này có từ thế kỷ 1 sau Công nguyên và bao gồm danh sách mua sắm, thư mời và hồ sơ quân sự.

8. Bear (Tốt nhất cho các nhà văn và người yêu thích markdown)

Qua Bear

Bear giống như Apple tự tạo ra một ứng dụng ghi chú, nhưng quyết định làm cho nó trở nên thẩm mỹ. Ứng dụng này đẹp mắt, được thiết kế tinh tế và được xây dựng cho những người yêu thích viết lách… hoặc ít nhất là thích giả vờ đang viết tiểu thuyết trong khi nhâm nhi ly espresso.

Nếu bạn là người dùng Mac và muốn ghi chú của mình gọn gàng, phong cách và được gắn thẻ một cách thanh lịch, Bear là tất cả những gì bạn cần.

Các tính năng tốt nhất của Bear

Định dạng dễ dàng với hỗ trợ Markdown phong phú và tức thì

Sắp xếp ghi chú bằng thẻ dựa trên hashtag và thư mục động

Viết mà không bị phân tâm với Chế độ tập trung sạch sẽ, đắm chìm

Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn với các chủ đề được thiết kế đẹp mắt

Xuất ghi chú sang nhiều định dạng như PDF, DOCX và thậm chí JPG

Hạn chế của Bear

Chỉ hoạt động trên thiết bị Apple (xin lỗi các fan Android)

Không hỗ trợ hợp tác thời gian thực

Đồng bộ hóa yêu cầu kế hoạch trả phí

Giá cả của Bear

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Bear Pro: 2,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Bear

G2 : 4.6/5 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (11 đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem video dài 45 phút để ghi nhớ hai điểm chính? Có cách tốt hơn. Nắm vững nghệ thuật rút ra những ý chính mà không cần nhấn nút tạm dừng 47 lần trong hướng dẫn ghi chú từ định dạng video này. Nút phát của bạn xứng đáng được nghỉ ngơi.

9. Zoho Notebook (Ứng dụng ghi chú miễn phí tốt nhất với giao diện người dùng đẹp mắt)

Qua Zoho Notebook

Zoho Notebook thường ít được chú ý, nhưng đây là một ứng dụng ghi chú có khả năng đáng ngạc nhiên (và hoàn toàn miễn phí), đặc biệt nếu bạn thích các công cụ đẹp, đầy màu sắc và đồng bộ hóa trên đám mây.

Đây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho người dùng Mac muốn tương thích đa nền tảng mà không phải hy sinh thiết kế hoặc tính năng.

Các tính năng tốt nhất của Zoho Notebook

Sắp xếp nội dung với hệ thống thẻ thông minh cho văn bản, âm thanh, danh sách kiểm tra và hơn thế nữa

Ghi chú giọng nói trực tiếp vào sổ ghi chép để ghi lại ý tưởng khi đang di chuyển

Đồng bộ hóa trên macOS, iOS, Android và web — tất cả đều miễn phí

Cá nhân hóa sổ ghi chép với hình ảnh bìa tùy chỉnh để tạo nét riêng

Cắt toàn bộ bài viết, ảnh chụp màn hình hoặc văn bản đơn giản hóa bằng web clipper

Giới hạn của Zoho Notebook

Thiếu tính năng tìm kiếm nâng cao và gắn thẻ

Không có công cụ quản lý công việc hoặc dự án

Hợp tác bị giới hạn ở mức chia sẻ cơ bản

Giá cả của Zoho Notebook

Miễn phí

Zoho Pro và Business: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Notebook

G2 : 4.5/5 (87 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (74 đánh giá)

Người dùng nói gì về Zoho?

Một người dùng G2 cho biết:

Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ Zoho của tổ chức mình trong nhiều năm và đó thực sự là một hành trình tuyệt vời.

👀 Thông tin thú vị: Leonardo da Vinci đã viết rất nhiều bằng chữ viết ngược. Sổ tay của ông không chỉ là những kiệt tác về quan sát và phát minh — chúng được viết ngược, chỉ có thể đọc được bằng gương.

10. Google Keep (Tốt nhất cho các ý tưởng nhanh, ghi chú dán)

Thông qua Google Keep

Google Keep là kết quả của sự kết hợp giữa ghi chú dán và đồng bộ đám mây. Đây không phải là ứng dụng ghi chú mạnh mẽ nhất, nhưng nó rất tuyệt vời trong một lĩnh vực: ghi lại những ý tưởng nhanh chóng một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, ứng dụng này hoạt động tốt trên các phiên bản Mac qua trình duyệt và đồng bộ dễ dàng với tài khoản Google của bạn. Nếu bạn thích sự tối giản và cần một thứ gì đó có thể theo kịp bộ não phân tán của mình, thì đây là lựa chọn hoàn hảo.

Các tính năng tốt nhất của Google Keep

Sắp xếp ý tưởng một cách trực quan bằng ghi chú mã màu giống như ghi chú dán kỹ thuật số

Ghi âm ghi chú bằng giọng nói và nhận bản ghi chép ngay lập tức để ghi chú rảnh tay

Đặt nhắc nhở dựa trên thời gian hoặc địa điểm để không bao giờ bỏ lỡ công việc hoặc ý tưởng

Sử dụng nhãn và ghim để sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân loại ghi chú của bạn một cách dễ dàng

Tích hợp liền mạch với Tài liệu Google, Lịch và Chrome để truy cập trên nhiều thiết bị

Giới hạn của Google Keep

Không có hệ thống thư mục (chỉ có nhãn)

Định dạng rất hạn chế

Không phù hợp cho việc viết dài hoặc các dự án phức tạp

Giá Google Keep

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Google Keep

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (228 đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi chú như một nhóm đang trò chuyện: Khám phá bí mật của việc ghi chú hợp tác

Bắt đầu ghi chú thông minh hơn trên Mac của bạn với ClickUp

Mac của bạn thời trang, nhanh chóng và được thiết kế cho những người làm việc hiệu quả, và ứng dụng ghi chú của bạn cũng nên như vậy. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với giao diện rườm rà, thiếu tính năng hoặc các công cụ cần hướng dẫn sử dụng (và cả cà phê), ClickUp là sự nâng cấp dành cho bạn.

Cho dù bạn đang tạo ghi chú trong cuộc họp, kết nối chúng với các nhiệm vụ hay để ClickUp Brain thực hiện các công việc nặng nhọc như tóm tắt và theo dõi, đây là cách ghi chú nên có: mượt mà, thông minh và hữu ích.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng thay thế Microsoft OneNote phù hợp với thiết lập Mac của mình (mà không làm bạn bỏ lỡ những tính năng độc đáo của OneNote), ClickUp là lựa chọn dành cho bạn.

👉 Đăng ký phiên bản miễn phí ClickUp ngay hôm nay và biến ghi chú của bạn thành công cụ hữu ích hơn.