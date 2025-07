13 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của OneNote vào năm 2025 (miễn phí và trả phí)

Thiếu tùy chọn định dạng nâng cao: Không giống như các ứng dụng cạnh tranh, Microsoft OneNote chỉ có các tính năng định dạng cơ bản. Do đó, rất khó để tạo ra các tài liệu hoàn chỉnh trực tiếp trong ứng dụng. Mặc dù bạn có thể thay đổi phông chữ, in đậm, in nghiêng và gạch chân văn bản, nhưng bạn không thể tinh chỉnh khoảng cách ký tự hoặc định dạng bảng, tiêu đề và chân trang một cách phức tạp