11 ứng dụng thay thế GroupMe tốt nhất cho trò chuyện và hợp tác nhóm trong [năm]

Mọi thứ bắt đầu từ việc bỏ lỡ quá nhiều tin nhắn.

Một phút trước bạn đang thảo luận về thời hạn, phút sau đã chìm đắm trong GIF, những bài phát biểu ngoài lề và ai đó lại hỏi (lần thứ ba) liệu cuộc họp có còn diễn ra hay không.

Nếu điều đó nghe quen thuộc, có lẽ bạn đã sẵn sàng chuyển sang một công cụ khác thay thế GroupMe làm công cụ chính cho trò chuyện và hợp tác nhóm.

Danh sách tổng hợp các ứng dụng thay thế GroupMe tốt nhất này là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Và trước khi chúng ta bắt đầu.

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho GroupMe?

Sự đơn giản của GroupMe phù hợp với các cuộc trò chuyện nhóm cơ bản, nhưng những giới hạn của nó có thể cản trở các nhóm cần kiểm soát tốt hơn hoặc độ tin cậy cao hơn. Những giới hạn này khiến việc chuyển sang các lựa chọn thay thế trở nên hấp dẫn để cải thiện giao tiếp nhóm mượt mà hơn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn có thể muốn xem xét các lựa chọn khác:

Thiếu tính năng tìm kiếm tin nhắn: Buộc người dùng phải cuộn vô tận để tìm lại tin nhắn cũ, làm chậm quá trình phối hợp của nhóm.

Kiểm soát của quản trị viên giới hạn: Cho phép các bài đăng không được kiểm duyệt tràn ngập các nhóm công khai, làm lu mờ các cập nhật quan trọng trong đám đông.

Thông báo quá nhiều: Gửi thông báo cho mọi người về những việc nhỏ nhặt như thay đổi hồ sơ, làm tắc nghẽn hộp thư đến.

Không có tin nhắn ghim: Mất thông tin quan trọng như kế hoạch sự kiện trong các chuỗi tin nhắn bận rộn, gây phiền toái cho người dùng.

Chia sẻ phương tiện bị giảm chất lượng: Nén mạnh ảnh và video, khiến chất lượng hình ảnh chia sẻ bị mờ.

Trải nghiệm desktop cồng kềnh: Cung cấp ứng dụng web chậm chạp, thiếu các tính năng PC được tối ưu hóa.

Quản lý nhóm phức tạp: Gây khó khăn khi thêm hoặc xóa thành viên, làm chậm quá trình cập nhật của nhóm.

🔍 Bạn có biết? 93% giao tiếp là phi ngôn ngữ. Theo nhà nghiên cứu tâm lý học Albert Mehrabian, chỉ 7% ý nghĩa được truyền đạt qua lời nói. Phần còn lại? Giọng điệu (38%) và ngôn ngữ cơ thể (55%). Vì vậy, lần sau khi tham gia cuộc họp video, hãy nhớ: khuôn mặt của bạn nói lên nhiều hơn lời nói.

Các lựa chọn thay thế GroupMe trong nháy mắt

Không biết bắt đầu từ đâu? Dưới đây là cái nhìn nhanh về cách các lựa chọn thay thế GroupMe hàng đầu so sánh với nhau. 📊

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp Trò chuyện + quản lý dự án/công việc, trợ lý AI, tài liệu, cuộc gọi video, tự động hóa, tích hợp. Giải pháp toàn diện cho giao tiếp nhóm & quản lý dự án Miễn phí vĩnh viễn; Có các gói trả phí sẵn có. Slack Kênh, tích hợp, tìm kiếm tin nhắn, cuộc họp nhanh, tự động hóa quy trình làm việc Truyền thông nội bộ và tự động hóa quy trình làm việc Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $7.25/người dùng/tháng Discord Kênh thoại/video, vai trò, bot, chia sẻ màn hình, công cụ cộng đồng Các nhóm toàn cầu cần một giải pháp trò chuyện đơn giản và bảo mật. Miễn phí; Nitro: Giá tùy chỉnh WhatsApp Mã hóa đầu cuối, cuộc gọi thoại/video, danh sách phát sóng, đồng bộ hóa giữa thiết bị di động và máy tính để bàn. Các nhóm toàn cầu cần một nền tảng trò chuyện đơn giản và có tính bảo mật cao. Miễn phí Flock Danh sách công việc, ghi chú chia sẻ, cuộc gọi video, kênh thông minh, ứng dụng nâng cao năng suất Các nhóm có ngân sách hạn chế, chia sẻ phương tiện truyền thông Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $6/người dùng/tháng Telegram Nhóm/kênh lớn, bot, lưu trữ đám mây, tính năng bảo mật. Các cộng đồng lớn, các nhóm tập trung vào bảo mật Miễn phí; Có kế hoạch Premium sẵn có. Microsoft Teams Tích hợp Office 365, cuộc họp, wiki, thẻ, bản ghi chép, chia sẻ tệp. Các tổ chức tập trung vào Microsoft Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $4/người dùng/tháng Connecteam Ưu tiên thiết bị di động, lịch trình làm việc linh hoạt, biểu mẫu kỹ thuật số, đào tạo, truyền thông mục tiêu. Nhóm làm việc ngoài văn phòng/trên hiện trường Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $35/tháng Google Chat Spaces, tích hợp Google Không gian Làm việc, tìm kiếm, cuộc họp Meet, hợp tác file Các nhóm sử dụng Google Workspace Không có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $8.40/người dùng/tháng Rocket.Chat Tự lưu trữ, mã nguồn mở, quy trình làm việc tùy chỉnh, mạng lưới liên kết, mã hóa. Sovereignty dữ liệu, các ngành công nghiệp được quy định Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $8/người dùng/tháng Signal Mã hóa đầu cuối, tin nhắn tự hủy, cuộc gọi âm thanh/video, mã nguồn mở Các nhóm ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư Miễn phí

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các lựa chọn thay thế GroupMe tốt nhất để sử dụng

Sẵn sàng khám phá những gì có sẵn? Dưới đây là cái nhìn chi tiết về các lựa chọn thay thế GroupMe tốt nhất cho tin nhắn tức thì trong công việc.

1. ClickUp (Tốt nhất cho giao tiếp và quản lý dự án toàn diện cho nhóm)

Bắt đầu với ClickUp Trò chuyện Quản lý cuộc hội thoại và công việc, tất cả trong ClickUp Chat

GroupMe giúp các nhóm duy trì liên lạc, nhưng nó không làm nhiều để thúc đẩy công việc tiến triển. Nó không được thiết kế cho hợp tác có cấu trúc, vì vậy ngay khi cuộc hội thoại cần trở thành một công việc, một tệp tin hoặc một cập nhật, bạn buộc phải chuyển đổi giữa các công cụ.

ClickUp thay đổi điều đó. Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

ClickUp Chat đưa các cuộc hội thoại vào trung tâm quy trình làm việc của bạn. Mỗi Space, thư mục và Danh sách công việc đều có hộp trò chuyện riêng, giúp nhóm của bạn thảo luận về công việc, chia sẻ cập nhật và thực hiện hành động mà không cần rời khỏi dự án.

Cuộc trò chuyện chính là không gian làm việc.

ClickUp BrainGPT

Một tin nhắn có thể trở thành một công việc chỉ trong vài giây — thủ công nếu bạn muốn tùy chỉnh, hoặc ngay lập tức thông qua ClickUp BrainGPT.

Trợ lý AI sẽ nắm bắt ngữ cảnh từ tin nhắn và tạo ra tên công việc rõ ràng cùng mô tả chi tiết, kèm theo liên kết quay lại cuộc hội thoại gốc. Nếu ai đó đề xuất tạo một phiên bản khác của bản trình bày, nó sẽ tạo công việc đó ngay lập tức.

Sử dụng tính năng Catch me up được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp Chat để luôn cập nhật các chủ đề của bạn.

Vào những ngày bạn vắng mặt hoặc bận rộn với công việc khác, AI CatchUp sẽ tóm tắt những gì bạn đã bỏ lỡ. Nó sẽ tổng hợp các quyết định, phân công công việc và các câu hỏi quan trọng – vì vậy khi bạn quay lại tham gia cuộc trò chuyện về dự án, bạn đã nắm bắt được tình hình.

Theo dõi trong ClickUp Trò chuyện

Trách nhiệm không phụ thuộc vào trí nhớ hay phản ứng trong cuộc trò chuyện.

Giao nhiệm vụ theo dõi trong ClickUp Trò chuyện để các hành động đang được theo dõi, không bị lãng quên

Bạn có thể giao bất kỳ tin nhắn nào cho một thành viên trong nhóm, và nó sẽ trở thành một FollowUpTM. Mọi người đều biết những gì đã được giao phó, và bạn không cần lo lắng về việc phải nhắc nhở ai đó hai lần hoặc phải theo dõi các bước tiếp theo.

Nếu nhóm của bạn đã chán ngán việc nói chuyện vòng vo, ClickUp Chat sẽ định hướng cho cuộc hội thoại.

SyncUps trong ClickUp

SyncUps là các cuộc gọi video/âm thanh tích hợp sẵn được thiết kế để giữ mọi người đồng bộ và tiến triển. Với ClickUp, bạn có thể lên lịch và tổ chức SyncUps trực tiếp trong không gian làm việc của mình, đảm bảo rằng các cuộc thảo luận, quyết định và bước tiếp theo luôn được ghi lại tại nơi công việc diễn ra. Các tóm tắt do AI hỗ trợ và trích xuất nhiệm vụ hành động đảm bảo không có gì bị bỏ sót — mỗi SyncUp đều dẫn đến kết quả rõ ràng và các bước theo dõi được ghi nhận.

Trợ lý trò chuyện trong ClickUp

Sử dụng các tác nhân đã được xây dựng sẵn hoặc tạo tác nhân của riêng bạn bằng ClickUp AI Autopilot Agents.

Các trợ lý Chat Agents trong ClickUp là các trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thực hiện các công việc cụ thể thay cho bạn. Chúng giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, trả lời câu hỏi và cung cấp hỗ trợ tức thì ngay tại nơi nhóm của bạn hợp tác. Dù bạn cần tóm tắt một chủ đề dài, tạo bản cập nhật dự án hay tạo công việc mới từ cuộc hội thoại, Chat Agents luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúng giúp nhóm của bạn duy trì năng suất bằng cách xử lý công việc lặp đi lặp lại và cung cấp thông tin quan trọng, để bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Clips thay lời bạn nói: Ghi lại và chia sẻ hướng dẫn màn hình hoặc cập nhật video trực tiếp trong trò chuyện thông qua Ghi lại và chia sẻ hướng dẫn màn hình hoặc cập nhật video trực tiếp trong trò chuyện thông qua ClickUp Clips — hoàn hảo để hỗ trợ giao tiếp không đồng bộ khi nhóm của bạn phân tán ở các múi giờ khác nhau.

Bài đăng không biến mất: Chuyển các cập nhật quan trọng, quyết định hoặc ghi chú cuộc họp thành Bài đăng được ghim cố định và dễ dàng tra cứu sau này.

SyncUps cho cuộc gọi nhanh: Bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video ngay từ bất kỳ trò chuyện nào trong ClickUp để đồng bộ hóa nhanh chóng, làm rõ các bước tiếp theo hoặc Bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video ngay từ bất kỳ trò chuyện nào trong ClickUp để đồng bộ hóa nhanh chóng, làm rõ các bước tiếp theo hoặc hợp tác trực tiếp mà không cần chuyển tab.

Thông báo phù hợp với bạn: Cài đặt thông báo riêng cho từng kênh, để bạn chỉ nhận thông báo về các cập nhật thực sự cần sự chú ý của bạn.

Tài liệu nơi cuộc trò chuyện diễn ra: Chia sẻ và chỉnh sửa Chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu ClickUp trực tiếp trong Chat để mọi người luôn đồng bộ (theo nghĩa đen!)

Tìm kiếm thực sự hữu ích: Nhanh chóng tìm kiếm các tin nhắn cụ thể, công việc hoặc nội dung liên kết từ không gian làm việc và các ứng dụng bên thứ ba tích hợp thông qua Nhanh chóng tìm kiếm các tin nhắn cụ thể, công việc hoặc nội dung liên kết từ không gian làm việc và các ứng dụng bên thứ ba tích hợp thông qua Tìm kiếm Doanh nghiệp và bộ lọc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Hồ sơ thành viên và lịch trình: Xem ưu tiên của ai đó thông qua Xem ưu tiên của ai đó thông qua Lịch ClickUp , hoạt động ngay trong Trò chuyện để bạn có thể đặt lịch mà không cần trao đổi qua lại.

Tự động hóa trò chuyện tiết kiệm thời gian: Kích hoạt tạo công việc, gửi thông báo theo dõi hoặc phản hồi bằng Kích hoạt tạo công việc, gửi thông báo theo dõi hoặc phản hồi bằng ClickUp Automation — tất cả dựa trên các tin nhắn hoặc điều kiện cụ thể.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng đa dạng của nền tảng có thể gây ra một số khó khăn ban đầu trong quá trình làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.200+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.450+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá của G2 này thực sự nói lên tất cả:

Vấn đề lớn nhất tôi gặp phải với các công cụ khác là sự phân mảnh. Tôi quản lý công việc trong một ứng dụng, giao tiếp với nhóm trong ứng dụng khác, theo dõi tài liệu ở nơi khác và liên tục chuyển đổi giữa các tab như đang chơi trò chơi Tetris trên bàn phím. Điều đó thật kém hiệu quả. Điều khiến ClickUp nổi bật với tôi là cách nó kết hợp mượt mà quản lý công việc với tin nhắn thời gian thực và hợp tác. Thay vì chuyển từ công việc sang ứng dụng trò chuyện, tôi có thể nhấp vào công việc và bắt đầu thảo luận ngay tại đó. Mọi bình luận, tệp tin và cập nhật đều được đặt chính xác nơi cần thiết, kèm theo tệp đính kèm liên quan đến công việc đó.

Vấn đề lớn nhất tôi gặp phải với các công cụ khác là sự phân mảnh. Tôi quản lý công việc trong một ứng dụng, giao tiếp với nhóm trong ứng dụng khác, theo dõi tài liệu ở nơi khác và liên tục chuyển đổi giữa các tab như đang chơi trò chơi Tetris trên bàn phím. Điều đó thật kém hiệu quả. Điều khiến ClickUp nổi bật với tôi là cách nó kết hợp mượt mà quản lý công việc với tin nhắn thời gian thực và hợp tác. Thay vì chuyển từ công việc sang ứng dụng trò chuyện, tôi có thể nhấp vào công việc và bắt đầu thảo luận ngay tại đó. Mọi bình luận, tệp tin và cập nhật đều được đặt chính xác nơi cần thiết, kèm theo tệp đính kèm liên quan đến công việc đó.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để theo dõi các mục, kết quả là bỏ lỡ các quyết định và trì hoãn việc thực hiện. Dù bạn đang gửi các ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quy trình thường bị phân tán và kém hiệu quả. Giải pháp Quản lý Nhiệm vụ của ClickUp đảm bảo chuyển đổi mượt mà các cuộc hội thoại thành công việc — giúp nhóm của bạn hành động nhanh chóng và duy trì sự đồng bộ.

2. Slack (Phù hợp nhất cho giao tiếp nội bộ và tự động hóa quy trình làm việc)

qua Slack

Bạn có từng cảm thấy khó chịu khi không thể tìm thấy một tin nhắn quan trọng vì nó bị chôn vùi trong một cuộc trò chuyện nhóm khổng lồ? Slack giải quyết vấn đề đó một cách triệt để. Nó cho phép bạn tổ chức các cuộc hội thoại thành các kênh, giúp mọi thứ luôn ở đúng nơi bạn có thể tìm thấy (mà không cần phải dựa vào các mẹo vặt của Slack ).

Tính năng Huddles cực kỳ tiện lợi—chỉ cần nhấp và trò chuyện cho những câu hỏi nhanh mà không cần lên lịch thêm một cuộc gọi Zoom nào nữa.

Các tính năng nổi bật của Slack

Tạo các kênh chuyên dụng cho dự án và nhóm để giữ cho các cuộc hội thoại được tổ chức theo chủ đề.

Sử dụng tích hợp Slack với các công cụ năng suất kết nối trực tiếp với Không gian Làm việc của bạn.

Tìm kiếm toàn bộ lịch sử tin nhắn của bạn bằng cách sử dụng bộ lọc và toán tử để xác định chính xác các cuộc hội thoại, quyết định hoặc tệp tin chia sẻ từ nhiều tháng trước.

Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh với các công cụ tự động hóa đơn giản để quản lý dự án Slack một cách dễ dàng.

Giới hạn của Slack

Kế hoạch miễn phí giới hạn truy cập lịch sử tin nhắn trong 90 ngày, khiến người dùng chuyển sang sử dụng các lựa chọn thay thế cho Slack

Việc sử dụng có thể trở nên quá tải nếu không có tổ chức kênh hợp lý.

Cuộc gọi video thiếu một số tính năng nâng cao có trong các công cụ hội nghị chuyên dụng.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Ưu điểm: $7.25/tháng cho mỗi người dùng

Business+: $15/tháng cho mỗi người dùng

Gói Enterprise Grid: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (34.280+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (23.845+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Slack?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đã sử dụng Slack với nhiều công ty và doanh nghiệp và rất thích sự tiện lợi của nó. Nó cung cấp các tùy chọn liên lạc mượt mà cho các thành viên trong tổ chức mà không cần chia sẻ số điện thoại cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng tính năng họp nhóm. Với đội ngũ 75% nhân viên làm việc từ xa, Slack giúp công việc nhóm trở nên dễ dàng. Nó cho phép dễ dàng xem ai đã được sắp xếp tham gia cuộc họp, ai đã đọc tin nhắn và tạo không gian lưu trữ tệp chung.

Tôi đã sử dụng Slack với nhiều công ty và doanh nghiệp và rất thích sự tiện lợi của nó. Nó cung cấp các tùy chọn liên lạc mượt mà cho các thành viên trong tổ chức mà không cần chia sẻ số điện thoại cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng tính năng họp nhóm. Với đội ngũ 75% nhân viên làm việc từ xa, Slack giúp công việc nhóm trở nên dễ dàng. Nó cho phép dễ dàng xem ai đã được sắp xếp tham gia cuộc họp, ai đã đọc tin nhắn và tạo không gian lưu trữ tệp chung.

3. Discord (Phù hợp nhất cho việc xây dựng cộng đồng và tương tác nhóm không chính thức)

qua Discord

Discord được phát triển dành cho game thủ, nhưng nó hoàn hảo cho bất kỳ nhóm nào muốn giao tiếp một cách tự nhiên. Các kênh thoại có lẽ là tính năng nổi bật nhất của nó. Bạn chỉ cần tham gia khi cần trò chuyện và rời đi khi đã hoàn thành. Không cần những tin nhắn khó xử như "Tôi có thể gọi cho bạn không?".

Các nhóm làm việc từ xa rất thích cách này giúp khôi phục những cuộc hội thoại tự phát, từ đó khơi nguồn ý tưởng mới. Chức năng chia sẻ màn hình cũng hoạt động tốt, ngay cả khi ai đó chia sẻ file thiết kế hoặc video.

Các tính năng nổi bật của Discord

Tạo các máy chủ riêng biệt cho các dự án hoặc bộ phận khác nhau để thiết lập ranh giới rõ ràng.

Tổ chức các phiên họp âm thanh trực tiếp bằng Stage Channels để trình bày ý tưởng, cập nhật thông tin cho nhóm hoặc tổ chức các buổi hỏi đáp trực tuyến (AMA) với cộng đồng trong thời gian thực.

Gán các vai trò tùy chỉnh với quyền truy cập cụ thể để kiểm soát ai có thể xem gì, ai có thể chỉnh sửa kênh, mời thành viên mới hoặc quản lý các khía cạnh khác của không gian làm việc của bạn.

Thêm các bot chuyên dụng giúp nâng cao năng suất bằng cách xử lý các công việc thường xuyên như nhắc nhở về cuộc họp và tổ chức kênh.

Giới hạn của Discord

Các tính năng tập trung vào kinh doanh không mạnh mẽ bằng các công cụ giao tiếp doanh nghiệp.

Giới hạn kích thước tệp chia sẻ trên các kế hoạch miễn phí là khá hạn chế.

Chức năng tìm kiếm không mạnh mẽ bằng một số lựa chọn thay thế GroupMe khác.

Giá cả của Discord

Miễn phí

Nitro: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Discord

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Discord?

Xem đánh giá của người dùng Capterra này:

Discord đã chứng tỏ là công cụ vô cùng hữu ích trong công việc từ xa tại công ty tôi, điều này ban đầu khiến tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày cho mọi thứ, từ các cuộc hội thoại nhanh đến các cuộc họp của nhóm có tính chi tiết cao.

Discord đã chứng tỏ là công cụ vô cùng hữu ích trong công việc từ xa tại công ty tôi, điều này ban đầu khiến tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi sử dụng nó hàng ngày cho mọi thứ, từ các cuộc hội thoại nhanh đến các cuộc họp của nhóm có tính chi tiết cao.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khuyến khích một văn hóa nơi phản hồi mang tính đột phá được chào đón. Đây là loại phản hồi thách thức trạng thái hoặc đề xuất những thay đổi lớn, khuyến khích nhóm suy nghĩ ngoài khuôn khổ. Nó mở rộng giới hạn và thúc đẩy sự đổi mới trong các thực hành giao tiếp.

4. WhatsApp (Phù hợp nhất cho các nhóm toàn cầu cần tin nhắn đơn giản và bảo mật)

qua WhatsApp

Bạn có thể đã sử dụng WhatsApp để trò chuyện với bạn bè, nhưng đừng bỏ qua nó cho việc giao tiếp trong nhóm. Ứng dụng này thực sự phát huy tác dụng khi bạn cần một công cụ đơn giản mà mọi người đã quen thuộc. Không cần phải tổ chức các phiên đào tạo!

Mã hóa đầu cuối mang lại sự an tâm khi thảo luận thông tin nhạy cảm. Các nhóm có thành viên quốc tế đặc biệt đánh giá cao việc WhatsApp hoạt động hoàn hảo ngay cả khi kết nối internet không ổn định.

Tính năng tin nhắn thoại của nó rất hữu ích khi bạn cần giải thích điều gì đó phức tạp mà việc gõ chữ sẽ mất rất nhiều thời gian.

Các tính năng nổi bật của WhatsApp

Tạo danh sách phát sóng cho phép bạn gửi thông báo đến nhiều người mà không cần đưa tất cả vào một cuộc trò chuyện nhóm, nơi họ có thể thấy các phản hồi của nhau.

Chia sẻ dữ liệu vị trí với các thành viên trong nhóm để dễ dàng phối hợp trong các sự kiện hoặc cuộc họp trực tiếp tại các địa điểm không quen thuộc.

Sử dụng WhatsApp Web hoặc ứng dụng máy tính để tiếp tục cuộc hội thoại một cách liền mạch từ máy tính của bạn.

Sao lưu lịch sử trò chuyện lên đám mây và đồng bộ hóa trên các thiết bị để đảm bảo dữ liệu của bạn an toàn và dễ dàng truy cập.

Giới hạn của WhatsApp

Các công cụ tổ chức giới hạn để sắp xếp hoặc tìm kiếm các cuộc hội thoại trước đây.

Nhóm giới hạn tối đa 256 thành viên, hạn chế giao tiếp cho các nhóm lớn hơn.

Không có tính năng lên lịch cho tin nhắn hoặc nhắc nhở.

Yêu cầu số điện thoại, điều này có thể khiến một số thành viên trong nhóm không muốn chia sẻ.

Giá cả của WhatsApp

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về WhatsApp

G2: 4.7/5 (95+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (16.055+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về WhatsApp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

WhatsApp là dịch vụ nhắn tin riêng tư trên di động đầu tiên đạt được sự phổ biến rộng rãi. Với tư cách là người dùng WhatsApp hoặc khách hàng kinh doanh, chúng tôi đã nhận thấy rằng có hơn 100 triệu người sử dụng WhatsApp mỗi tháng, và điều này dễ hiểu. Tôi thực sự thích giao diện dễ sử dụng và các tính năng thú vị của WhatsApp, cũng như các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư mà nó mang lại.

WhatsApp là dịch vụ nhắn tin riêng tư trên di động đầu tiên đạt được sự phổ biến rộng rãi. Với tư cách là người dùng WhatsApp hoặc khách hàng kinh doanh, chúng tôi đã nhận thấy rằng có hơn 100 triệu người sử dụng WhatsApp mỗi tháng, và điều này dễ hiểu. Tôi thực sự thích giao diện dễ sử dụng và các tính năng thú vị của WhatsApp, cũng như các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư mà nó mang lại.

🧠 Thực tế thú vị: Các nghiên cứu cho thấy emoji giúp truyền đạt giọng điệu và cảm xúc trong công việc từ xa, khiến các cuộc hội thoại kỹ thuật số trở nên thân thiện hơn. Một emoji đơn giản như 😄 hoặc 👀 có thể làm dịu phản hồi hoặc thêm sự vui nhộn vào cuộc trò chuyện của nhóm.

5. Flock (Phù hợp nhất cho các nhóm có ngân sách hạn hẹp cần chia sẻ phương tiện truyền thông)

qua Flock

Flock có thể không phải là cái tên nổi tiếng nhất trong danh sách này, nhưng nó xứng đáng được bạn quan tâm. Nền tảng này tích hợp các tính năng đáng ngạc nhiên vào giao diện sạch sẽ của mình.

Các nhóm cho biết họ đặc biệt ấn tượng với tính năng danh sách công việc, giúp biến các cuộc hội thoại thành các mục có thể thực hiện được với thời hạn cụ thể. Nếu nhóm của bạn đang phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để xử lý các nhu cầu giao tiếp khác nhau, Flock có thể tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn mà không làm tăng chi phí.

Các tính năng nổi bật của Flock

Chuyển đổi tin nhắn trực tiếp thành công việc có thời hạn và người được giao, giúp dễ dàng theo dõi các cam kết được đưa ra trong các cuộc thảo luận nhóm.

Tạo ghi chú chung trong các cuộc họp mà mọi người có thể chỉnh sửa đồng thời, loại bỏ nhu cầu sử dụng các công cụ hợp tác tài liệu riêng biệt.

Tổ chức cuộc họp video với tính năng chia sẻ màn hình trực tiếp từ trò chuyện mà không cần tải xuống phần mềm bổ sung hoặc sử dụng liên kết.

Tạo các kênh thông minh tự động lọc các tin nhắn liên quan dựa trên từ khóa hoặc vai trò của người gửi để đảm bảo thông tin quan trọng luôn hiển thị.

Giới hạn của Flock

Một cơ sở người dùng nhỏ hơn có nghĩa là ít tích hợp hơn so với các lựa chọn thay thế GroupMe đã được thiết lập vững chắc.

Ứng dụng di động đôi khi không bằng phiên bản desktop về tính năng.

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho thông báo và cảnh báo.

Giá cả của Flock

Miễn phí

Ưu điểm: $6/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Flock

G2: 4. 4/5 (270+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (340+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Flock?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh về Flock là thiết kế thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Với hệ thống lưu trữ đám mây, tin nhắn và tệp tin có thể được lưu trữ bảo mật và truy cập từ bất kỳ thiết bị nào. Ngoài ra, các cuộc gọi thoại tích hợp có chất lượng tuyệt vời, giúp chúng ta duy trì giao tiếp mượt mà.

Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh về Flock là thiết kế thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Với hệ thống lưu trữ đám mây, tin nhắn và tệp tin có thể được lưu trữ bảo mật và truy cập từ bất kỳ thiết bị nào. Ngoài ra, các cuộc gọi thoại tích hợp có chất lượng tuyệt vời, giúp chúng ta duy trì giao tiếp mượt mà.

6. Telegram (Phù hợp nhất cho các cộng đồng lớn có nhu cầu bảo mật đa dạng)

qua Telegram

Telegram có thể quản lý các nhóm công khai lớn lên đến 200.000 thành viên mà không gặp khó khăn—hoàn hảo nếu bạn đang quản lý các cộng đồng lớn hoặc thông báo toàn công ty. Tính năng kênh cho phép bạn phát sóng cập nhật đến số lượng người theo dõi không giới hạn trong khi kiểm soát ai có thể phản hồi.

Các nhóm quan tâm đến bảo mật đánh giá cao tính năng tin nhắn tự hủy cho thông tin nhạy cảm không nên lưu trữ. Ngoài ra, hệ sinh thái bot tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại từ lịch trình đến thu thập dữ liệu.

Mặc dù một số nhóm ban đầu thử Telegram vì các tính năng bảo mật của nó, họ ở lại vì tốc độ và độ tin cậy đáng ngạc nhiên ngay cả khi chia sẻ các tệp tin lớn.

Các tính năng nổi bật của Telegram

Tạo các kênh công khai nơi người theo dõi không giới hạn có thể nhận cập nhật trong khi quản trị viên duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn về việc ai có thể đăng nội dung.

Tạo bot tùy chỉnh bằng API đơn giản để tự động hóa các công việc thường xuyên như thu thập báo cáo hàng ngày hoặc trả lời các câu hỏi thường gặp.

Truy cập lưu trữ đám mây cho phép chia sẻ tệp lên đến 2GB mỗi tệp mà không làm đầy bộ nhớ điện thoại của bạn hoặc yêu cầu tài khoản đám mây riêng biệt.

Sắp xếp trò chuyện bằng cách sử dụng thư mục và tin nhắn ghim để không bao giờ bỏ lỡ các cuộc hội thoại quan trọng.

Giới hạn của Telegram

Mã hóa mặc định không phải là mã hóa đầu cuối cho các cuộc trò chuyện thông thường (chỉ áp dụng cho Secret Chats).

Các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp bị giới hạn so với các nền tảng doanh nghiệp.

Một số thành viên trong nhóm có thể lo ngại về nguồn gốc Nga của công ty mặc dù công ty hiện đã độc lập.

Giá cả của Telegram

Miễn phí

Kế hoạch Premium có sẵn

Đánh giá và nhận xét về Telegram

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (6.370+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Telegram?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Telegram là một ứng dụng nhắn tin xuất sắc so với nhiều ứng dụng khác. Nó không yêu cầu tài khoản Gmail để lưu trữ và bạn có thể chuyển đổi giữa các thiết bị mà không cần lo lắng về việc sao lưu — thông tin của bạn vẫn được bảo toàn. Với các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm cuộc trò chuyện bí mật, Telegram là lựa chọn tuyệt vời cho những ai coi trọng bảo mật. Một ưu điểm lớn khác là khả năng gửi và mở các tệp tin lớn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Ngoài ra, Telegram rất phù hợp để tổ chức các cuộc họp trực tuyến quy mô lớn, khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các buổi cầu nguyện và học Kinh Thánh. Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia, nhưng hầu hết các ứng dụng đều có giới hạn về kích thước nhóm. Đó là lý do tại sao tôi đề xuất Telegram cho mục sư của mình như một lựa chọn tốt hơn cho cộng đồng của chúng ta.

Telegram là một ứng dụng nhắn tin xuất sắc so với nhiều ứng dụng khác. Nó không yêu cầu tài khoản Gmail để lưu trữ và bạn có thể chuyển đổi giữa các thiết bị mà không cần lo lắng về việc sao lưu — thông tin của bạn vẫn được bảo toàn. Với các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm cuộc trò chuyện bí mật, Telegram là lựa chọn tuyệt vời cho những ai coi trọng bảo mật. Một ưu điểm lớn khác là khả năng gửi và mở các tệp tin lớn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Ngoài ra, Telegram rất phù hợp để tổ chức các cuộc họp trực tuyến quy mô lớn, khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các buổi cầu nguyện và học Kinh Thánh. Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia, nhưng hầu hết các ứng dụng đều có giới hạn về kích thước nhóm. Đó là lý do tại sao tôi đề xuất Telegram cho mục sư của mình như một lựa chọn tốt hơn cho cộng đồng của chúng ta.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng khái niệm " Creative Conspiracy" của Leigh Thompson, tổ chức các phiên hợp tác nơi các thành viên trong nhóm cùng nhau tạo ra các giải pháp sáng tạo một cách có chủ đích. Phương pháp này giúp xây dựng một văn hóa sáng tạo có chủ đích và tập trung.

✅ Chúng tôi đã nghiên cứu các công cụ giao tiếp nhóm tốt nhất, và đây là kết quả:

7. Microsoft Teams (Phù hợp nhất cho các tổ chức đã tích hợp sâu với Microsoft 365)

qua Microsoft Teams

Nếu công ty của bạn dựa vào hệ sinh thái Microsoft, Teams sẽ giúp mọi thứ hoạt động trơn tru. Sự tích hợp sâu với các ứng dụng Office cho phép bạn chỉnh sửa bảng tính Excel cùng nhau ngay trong cửa sổ trò chuyện.

Các cuộc họp nhóm trở nên chuyên nghiệp hơn với các tính năng như làm mờ nền và phòng họp nhỏ, vốn trước đây là các tính năng cao cấp ở các nền tảng khác. Các cuộc hội thoại theo tab giúp duy trì sự tổ chức cho các dự án mà không cần tạo ra hàng triệu kênh khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Teams

Lên lịch và tham gia cuộc họp trực tiếp từ trò chuyện với tích hợp lịch, hiển thị tình trạng sẵn sàng của mọi người và gửi nhắc nhở tự động.

Tạo các trang wiki cho nhóm và dự án để làm cơ sở kiến thức trung tâm, giảm thiểu các câu hỏi lặp lại và thời gian đào tạo cho thành viên mới.

Sử dụng thẻ để tiếp cận các nhóm cụ thể trong các đội ngũ lớn mà không cần tạo kênh riêng biệt hoặc làm phiền người khác bằng các thông báo không liên quan.

Truy cập bản ghi chép và bản ghi âm cuộc họp để theo dõi hoặc tham khảo các quyết định quan trọng sau này.

Giới hạn của Microsoft Teams

Giao diện có thể cảm thấy lộn xộn và quá tải đối với người dùng mới.

Hiệu suất có thể chậm trên các máy tính cũ hoặc khi băng thông bị giới hạn.

Sự phụ thuộc mạnh mẽ vào gói đăng ký Microsoft 365 để sử dụng đầy đủ các tính năng.

Các cuộc hội thoại dựa trên chủ đề ít trực quan hơn so với một số ứng dụng thay thế GroupMe khác.

Giá cả của nhóm Microsoft Teams

Gói dịch vụ cho gia đình

Microsoft Teams: Miễn phí

Microsoft 365 Personal: $6.99/tháng

Microsoft 365 Family: $9.99/tháng

Gói Doanh nghiệp

Microsoft Teams Essentials: $4/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Basic: $6/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Standard: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về nhóm Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15.985+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (10.055+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Teams?

Bình luận này trên Reddit đã thu hút sự chú ý của chúng tôi:

Teams phù hợp hơn nhiều cho các tình huống kinh doanh. Nó cũng được tích hợp hoàn toàn vào hệ sinh thái Office 365 mà hầu hết các doanh nghiệp đã sử dụng. […] Teams còn có rất nhiều tính năng khác (cuộc họp trực tuyến, hệ thống điện thoại) mà các nền tảng khác không có. Nó cũng hỗ trợ hợp tác file thông qua SharePoint, vốn đã là một nền tảng rất mạnh mẽ.

Teams phù hợp hơn nhiều cho các tình huống kinh doanh. Nó cũng được tích hợp hoàn toàn vào hệ sinh thái Office 365 mà hầu hết các doanh nghiệp đã sử dụng. […] Teams còn có rất nhiều tính năng khác (cuộc họp trực tuyến, hệ thống điện thoại) mà các nền tảng khác không có. Nó cũng hỗ trợ hợp tác file thông qua SharePoint, vốn đã là một nền tảng rất mạnh mẽ.

🔍 Bạn có biết? Giao tiếp kém trong nhóm làm chậm tiến độ và gây áp lực. Một báo cáo cho thấy điều này dẫn đến tăng căng thẳng lên 51%, giảm năng suất 41%, mối quan hệ căng thẳng 31% và trễ hạn. Giao tiếp rõ ràng giúp nhóm đồng lòng và công việc diễn ra suôn sẻ.

8. Connecteam (Phù hợp nhất cho việc quản lý các nhóm không có bàn làm việc và làm việc tại hiện trường)

qua Connecteam

Connecteam giải quyết các vấn đề mà các công cụ giao tiếp khác thậm chí không nhận ra. Nó được thiết kế riêng cho các nhóm nơi phần lớn thành viên không ngồi tại bàn làm việc cả ngày. Hãy nghĩ đến các ngành như bán lẻ, xây dựng, y tế hoặc nhân viên dịch vụ tại hiện trường.

Thiết kế ưu tiên di động đảm bảo mọi người luôn kết nối dù ở bất kỳ địa điểm nào. Các nhóm đặc biệt đánh giá cao tính năng chấm công (clock-in/clock-out) được tích hợp trực tiếp vào nền tảng giao tiếp. Điều tuyệt vời hơn? Module đào tạo cho phép bạn phân phối thông tin quan trọng và xác nhận ai đã thực sự đọc nó, điều này rất hữu ích để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Các tính năng nổi bật của Connecteam

Gửi thông điệp nhắm mục tiêu đến các địa điểm, bộ phận hoặc vị trí cụ thể mà không cần tạo nhóm riêng biệt.

Tạo danh sách kiểm tra và biểu mẫu kỹ thuật số mà nhân viên hiện trường có thể hoàn thành trên thiết bị di động của họ, loại bỏ các quy trình giấy tờ.

Phân phối tài liệu đào tạo và theo dõi trạng thái hoàn thành để đảm bảo tất cả thành viên trong nhóm nhận được các cập nhật quan trọng, bất kể công việc của họ.

Lên lịch ca làm việc và cho phép nhân viên đăng ký ca trống hoặc yêu cầu nghỉ phép trực tiếp qua nền tảng.

Giới hạn của Connecteam

Tập trung hơn vào giao tiếp vận hành thay vì xây dựng nhóm một cách casual.

Trải nghiệm trên desktop của công cụ này không được tinh tế như ứng dụng di động.

Đường cong học tập cao hơn đối với các thành viên nhóm không am hiểu công nghệ.

Giá cả của Connecteam

Miễn phí

Cơ bản: $35/tháng

Nâng cao: $59/tháng

Chuyên gia: $119/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Connecteam

G2: 4.6/5 (2.355 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.350+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Connecteam?

Dưới đây là góc nhìn thực tế:

Connecteam đã giúp nhóm của tôi duy trì sự tổ chức và trách nhiệm. Có nhiều tính năng tuyệt vời của chương trình này mà bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể tận dụng. Với tư cách là quản lý văn phòng, các tính năng quản lý nhân sự trên chương trình này đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc theo dõi ngày nghỉ phép, ngày nghỉ ốm, giờ làm việc, v.v.

Connecteam đã giúp nhóm của tôi duy trì sự tổ chức và trách nhiệm. Có nhiều tính năng tuyệt vời của chương trình này mà bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể tận dụng. Với tư cách là quản lý văn phòng, các tính năng quản lý nhân sự trên chương trình này đã trở thành yếu tố quan trọng trong việc theo dõi ngày nghỉ phép, ngày nghỉ ốm, giờ làm việc, v.v.

9. Google Chat (Phù hợp nhất cho các nhóm đã sử dụng Google Không gian Làm việc)

qua Google Chat

Google Chat giúp giao tiếp nhóm trở nên quen thuộc ngay từ ngày đầu tiên. Nếu bạn đã sử dụng Gmail và Google Drive, nó sẽ tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc của bạn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Các cuộc hội thoại theo chuỗi giúp duy trì sự tập trung trong thảo luận, trong khi các đề xuất thông minh thực sự tiết kiệm thời gian bằng cách gợi ý các tệp tin và sự kiện liên quan.

Các nhóm đánh giá cao cách các không gian trò chuyện (Chat spaces) hoạt động như các phòng làm việc liên tục cho các dự án đang diễn ra, với tất cả tệp tin, công việc và tin nhắn được tổ chức gọn gàng tại một nơi. Mặc dù có thể không có các tính năng nổi bật nhất, nhưng sự tích hợp chặt chẽ với các công cụ khác của Google giúp bạn tiết kiệm thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Google Chat

Tạo không gian tự động sắp xếp tin nhắn, tệp tin và công việc liên quan đến các dự án hoặc nhóm cụ thể theo dòng thời gian chronological dễ dàng điều hướng.

Tìm kiếm trong các cuộc hội thoại bằng khả năng tìm kiếm của Google, có thể hiểu ngữ cảnh và tìm thông tin ngay cả khi bạn không nhớ chính xác cách diễn đạt.

Bắt đầu cuộc gọi video Google Meet trực tiếp từ các chuỗi trò chuyện chỉ với một cú nhấp chuột, duy trì ngữ cảnh cuộc hội thoại khi chuyển từ văn bản sang video.

Hợp tác trên Tài liệu Google, Trang tính Google và Slides ngay trong giao diện trò chuyện, với tính năng chỉnh sửa và bình luận thời gian thực.

Giới hạn của Google Chat

Giới hạn chức năng so với các nền tảng giao tiếp nhóm chuyên dụng.

Yêu cầu đăng ký Google Workspace để sử dụng đầy đủ các tính năng doanh nghiệp.

Ít tùy chỉnh hơn so với các ứng dụng nhắn tin chuyên dụng vì thiếu các chủ đề.

Hệ thống thông báo không được tinh chỉnh như các lựa chọn thay thế GroupMe khác.

Giá cả của Google Chat để trò chuyện

Gói Khởi Động Kinh Doanh: $8.40/người dùng mỗi tháng

Giá tiêu chuẩn cho kinh doanh: $16.80/người dùng mỗi tháng

Business Plus: $26,40/người dùng mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Google Chat

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (2.365+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Chat?

Một người đánh giá trên TrustRadius đã tóm tắt như sau:

Google Chat rất phù hợp cho kinh doanh. Trong tổ chức của tôi, Google Chat được sử dụng để duy trì liên lạc giữa các nhóm. Hợp tác giữa các nhóm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng của chúng tôi không thể giải quyết mà không sử dụng Google Chat. Tổ chức của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Khi ai đó cần sự trợ giúp từ một nhóm khác trong tổ chức, chúng tôi sử dụng Google Chat để giải quyết vấn đề này.

Google Chat rất phù hợp cho kinh doanh. Trong tổ chức của tôi, Google Chat được sử dụng để duy trì liên lạc giữa các nhóm. Hợp tác giữa các nhóm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng của chúng tôi không thể giải quyết mà không sử dụng Google Chat. Tổ chức của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Khi ai đó cần sự trợ giúp từ một nhóm khác trong tổ chức, chúng tôi sử dụng Google Chat để giải quyết vấn đề này.

🔍 Bạn có biết? Lắng nghe ý kiến của nhân viên là chìa khóa để duy trì giao tiếp suôn sẻ và thực hiện các cải tiến cần thiết. Thực tế, 75% chuyên gia giao tiếp sử dụng các cuộc khảo sát tương tác để thu thập phản hồi chi tiết, 54% dựa vào phản hồi sau sự kiện, và 52% tham gia các phiên hỏi đáp trực tiếp. Những công cụ này giúp nhóm duy trì hướng đi, giải quyết vấn đề và điều chỉnh chiến lược giao tiếp.

10. Rocket. Trò chuyện (Phù hợp nhất cho các tổ chức cần quyền kiểm soát dữ liệu hoàn toàn)

Rocket. Chat giúp bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu trò chuyện của mình. Khác với hầu hết các lựa chọn thay thế GroupMe, bạn có thể triển khai nền tảng này trên máy chủ của riêng mình, giữ các cuộc hội thoại nhạy cảm hoàn toàn trong hạ tầng của tổ chức.

Tính chất mã nguồn mở của nó cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu quy trình làm việc cụ thể của bạn. Các nhóm có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt, đặc biệt là trong các ngành được quy định, đánh giá cao khả năng triển khai các chính sách bảo mật cụ thể.

Mặc dù việc thiết lập yêu cầu kiến thức kỹ thuật cao hơn so với các tùy chọn đám mây, nền tảng này bù đắp cho khoản đầu tư đó bằng khả năng kiểm soát bảo mật vô song.

Các tính năng nổi bật của Rocket. Trò chuyện

Tùy chỉnh giao diện và hàm thông qua mã nguồn mở để phù hợp với nhu cầu quy trình làm việc cụ thể của tổ chức mà không cần chờ đợi các bản cập nhật từ nhà cung cấp.

Tạo mạng lưới liên kết cho phép các đối tượng/kỳ/phiên bản Rocket. Chat độc lập có thể giao tiếp bảo mật giữa các tổ chức khác nhau mà vẫn duy trì tính độc lập.

Áp dụng mã hóa đầu cuối và chính sách lưu trữ tùy chỉnh để đảm bảo các cuộc hội thoại riêng tư được bảo mật và tuân thủ các quy định cụ thể của ngành.

Giới hạn của Rocket. Trò chuyện

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để cài đặt và duy trì các đối tượng/kỳ/phiên bản tự lưu trữ.

Giao diện người dùng không được tinh tế như một số ứng dụng thay thế GroupMe thương mại khác.

Thị trường tích hợp sẵn có quy mô nhỏ hơn so với các nền tảng chính thống.

Giá cả của Rocket. Trò chuyện

Miễn phí

Ưu điểm: $8/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rocket. Trò chuyện

G2: 4. 2/5 (330+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Rocket. Trò chuyện?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Đây là phần mềm chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp như văn phòng và không gian làm việc. Nó cho phép bạn chia sẻ tệp, tạo kênh (nhóm) cho các hoạt động, dự án và các nội dung khác. Phần mềm này có tính năng xóa tin nhắn kèm theo chuỗi tin nhắn trước đó, cũng như khả năng trả lời trong chủ đề tin nhắn và tính năng theo dõi/hủy theo dõi để hủy đăng ký nhận thông báo.

Đây là phần mềm chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi trong môi trường làm việc chuyên nghiệp như văn phòng và không gian làm việc. Nó cho phép bạn chia sẻ tệp, tạo kênh (nhóm) cho các hoạt động, dự án và các nội dung khác. Phần mềm này có tính năng xóa tin nhắn kèm theo chuỗi tin nhắn trước đó, cũng như khả năng trả lời trong chủ đề tin nhắn và tính năng theo dõi/hủy theo dõi để hủy đăng ký nhận thông báo.

11. Signal (Phù hợp nhất cho các nhóm ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư tối đa)

qua Signal

Sự tập trung của Signal vào bảo mật thể hiện rõ trong mọi tính năng (hoặc đôi khi là sự thiếu hụt tính năng khi chúng có thể ảnh hưởng đến bảo mật). Các nhóm xử lý thông tin cực kỳ nhạy cảm tin tưởng Signal vì mã nguồn mở của nó đã được các chuyên gia bảo mật kiểm tra kỹ lưỡng.

Cuộc gọi thoại và video được mã hóa đầu cuối, mang lại độ rõ nét cao ngay cả trên kết nối yếu. Mặc dù thiếu nhiều công cụ hợp tác kinh doanh, các tổ chức hoạt động trong ngành có quy định nghiêm ngặt hoặc có dự án bí mật thường lựa chọn Signal.

Các tính năng nổi bật của Signal

Đặt bộ hẹn giờ tự động xóa tin nhắn tùy chỉnh cho từng cuộc hội thoại để xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm sau khi được xem.

Xác minh mã bảo mật giữa các thiết bị để đảm bảo các cuộc hội thoại được bảo mật khỏi nguy cơ bị chặn hoặc tấn công man-in-the-middle.

Sử dụng công nghệ người gửi ẩn danh, che giấu danh tính người gửi và người nhận ở cấp độ giao thức, bảo vệ mô hình mối quan hệ ngay cả khi nội dung tin nhắn không được tiết lộ.

Xác minh thủ công danh bạ bằng số điện thoại an toàn để đảm bảo bạn đang trò chuyện với đúng người.

Giới hạn của Signal

Các tính năng tổ chức giới hạn, như nhóm công khai hoặc không gian làm việc.

Không có tích hợp lịch hoặc công cụ lên lịch.

Giới hạn kích thước tệp chia sẻ chặt chẽ hơn so với các ứng dụng thay thế GroupMe thông dụng.

Thiếu các tính năng chuyên biệt cho kinh doanh như quản lý công việc hoặc thăm dò ý kiến để kết nối với các nhóm.

Giá cả của Signal

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Signal

G2: 4. 4/5 (440+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Signal?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng về ứng dụng này:

Ứng dụng nhắn tin tuyệt vời. Tôi đã sử dụng nó được một năm nay, đặc biệt cho các cuộc hội thoại riêng tư và chưa bao giờ thất vọng. Tôi thích bố cục, cuộc gọi hoạt động tốt và phiên bản web cũng rất tốt. Nó cũng an toàn (mặc dù tôi không biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân, chỉ từ nghiên cứu) điều này có thể rất hữu ích. Nhược điểm duy nhất là bạn không thể xem quá nhiều cuộc hội thoại trên điện thoại, nhưng điều này có thể khắc phục bằng cách tạo thư mục.

Ứng dụng nhắn tin tuyệt vời. Tôi đã sử dụng nó được một năm nay, đặc biệt cho các cuộc hội thoại riêng tư và chưa bao giờ thất vọng. Tôi thích bố cục, cuộc gọi hoạt động tốt và phiên bản web cũng rất tốt. Nó cũng an toàn (mặc dù tôi không biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân, chỉ từ nghiên cứu) điều này có thể rất hữu ích. Nhược điểm duy nhất là bạn không thể xem quá nhiều cuộc hội thoại trên điện thoại, nhưng điều này có thể khắc phục bằng cách tạo thư mục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khuyến khích các nhóm lên lịch các khối thời gian không có cuộc họp trong lịch, lý tưởng nhất là vào giữa ngày, khi mọi người có thể tập trung hoàn toàn vào công việc sâu. Thời gian không bị gián đoạn giúp giảm bớt áp lực giao tiếp.

Trò chuyện thông minh bắt đầu từ ClickUp

Cuộc hội thoại trong nhóm không nên giống như một trò chơi trốn tìm. Nếu bạn liên tục mất bối cảnh, phải tìm kiếm lại các tin nhắn cũ hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng chỉ để theo dõi công việc, đã đến lúc cần một thiết lập thông minh hơn.

ClickUp nổi bật trong số các lựa chọn thay thế GroupMe bằng cách kết hợp trò chuyện thời gian thực với tất cả những gì nhóm của bạn cần để thực hiện công việc—nhiệm vụ, tài liệu, mục tiêu và hơn thế nữa. Mọi cuộc hội thoại đều được đặt trong bối cảnh, liên kết với các công việc có thể thực hiện, cùng với các tính năng AI tóm tắt cập nhật, phân công bước tiếp theo và loại bỏ việc quay lại kiểm tra.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tập trung trở lại vào cuộc hội thoại! ✅