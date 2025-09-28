Mẫu biên nhận giao hàng chuyên nghiệp miễn phí cho việc đang theo dõi đơn đặt hàng chính xác

Khi đơn đặt hàng đang được vận chuyển, sự rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất.

Khách hàng mong muốn cập nhật thời gian thực, nhóm cần hiển thị, và một biên nhận bị thiếu có thể gây ra sự nhầm lẫn không cần thiết—hoặc tệ hơn, một gói hàng bị mất.

Đó chính là lúc mẫu biên nhận giao hàng phát huy tác dụng. Nó giúp bạn xác nhận từng đơn hàng, tránh tranh chấp và đảm bảo mọi người đều nắm rõ thông tin - từ kho hàng đến tận cửa nhà.

Để giúp bạn duy trì sự tổ chức, chúng tôi đã tổng hợp 15 mẫu biên nhận giao hàng miễn phí mà bạn có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp của mình. Dù bạn đang giao hàng thực phẩm, hàng hóa số lượng lớn hay đơn đặt hàng của khách hàng, những mẫu này sẽ cung cấp cho bạn tài liệu cần thiết để theo dõi mọi lần giao hàng một cách tự tin.

Hãy bắt đầu ngay! 🚚

Mẫu biên nhận giao hàng là gì?

Mẫu biên nhận giao hàng là các tài liệu đã được định dạng sẵn để xác nhận rằng hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao đến người nhận dự định. Chúng thường bao gồm các thông tin cần thiết như thông tin của người gửi và người nhận, ngày giao hàng, mô tả mục, số lượng và phần chữ ký để xác nhận việc nhận hàng.

Các mẫu này giúp đảm bảo hồ sơ giao hàng chính xác và minh bạch, và thường được sử dụng trong các ngành logistics, bán lẻ, giao hàng thực phẩm và thương mại điện tử.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu biên nhận giao hàng tốt?

Một mẫu biên nhận giao hàng hiệu quả giúp tiêu chuẩn hóa tài liệu, giúp việc ghi chép giao hàng, đang theo dõi hiệu suất và tạo báo cáo trở nên dễ dàng hơn.

Dưới đây là cách chọn mẫu phù hợp:

Rõ ràng và chi tiết: Bao gồm tất cả các trường thông tin cần thiết như thông tin người gửi/người nhận, ngày giao hàng, mô tả mục và số đơn đặt hàng

Dễ dàng điền thông tin: Tính năng bố cục đơn giản, trực quan, hỗ trợ mục nhập nhanh chóng bằng tay hoặc kỹ thuật số

Sẵn sàng để xác nhận: Có các phần chữ ký để xác nhận việc nhận hàng và xác định trách nhiệm, đồng thời bảo vệ cả hai bên trong trường hợp có tranh chấp

Tùy chỉnh được: Cho phép thêm ghi chú, thông tin liên hệ hoặc trạng thái thanh toán, đảm bảo phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn mà không gây rối mắt

Thiết kế chuyên nghiệp: Giữ nguyên thiết kế sạch sẽ, tinh tế, không chỉ dễ đọc mà còn củng cố nhận diện thương hiệu của bạn

📚 Đọc thêm: Các mẫu biên lai Excel hàng đầu cho việc đang theo dõi chi phí một cách trơn tru

Tổng quan về các mẫu biên lai giao hàng

15 Mẫu biên nhận giao hàng

Phiếu giao hàng chỉ là một phần của hệ thống lớn hơn bao gồm hóa đơn, thanh toán và lưu trữ hồ sơ.

Dưới đây là một số mẫu sẽ giúp bạn đang theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng👇

1. Mẫu Lịch Sử Thanh Toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý, theo dõi và xử lý giao dịch thanh toán một cách dễ dàng với mẫu lịch sử thanh toán ClickUp

Tổ chức, theo dõi và quản lý giao dịch thanh toán một cách dễ dàng với mẫu lịch sử thanh toán ClickUp.

Xác nhận đơn hàng và đang theo dõi toàn bộ quá trình giao dịch tại một nơi duy nhất. Mẫu này giúp bạn ghi chép số lượng sản phẩm, chi phí và thông tin thanh toán mà không cần phải quản lý nhiều hồ sơ khác nhau.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động tính tổng với các công thức tích hợp sẵn để đảm bảo tốc độ và độ chính xác

chế độ xem ClickUp Bảng Theo dõi phương thức thanh toán và ngày thanh toán trong

Thu thập biên lai bằng biểu mẫu ClickUp có thể chia sẻ cho nhà cung cấp hoặc đối tác

ClickUp Brain Tự động điền, phân loại và tóm tắt chi tiết bằng

Tập trung cả hồ sơ tài chính và giao hàng để có chuỗi kiểm tra liền mạch

Cài đặt các trường AI để tự động phân loại, tóm tắt và điền tự động thông tin

💡 Phù hợp cho: Doanh nghiệp nhỏ, nhóm logistics và freelancer cần một cách phụ thuộc để ghi chép và xác nhận đơn hàng và vận chuyển.

📌 Điểm chính: Mặc dù việc đang theo dõi đơn đặt hàng chính xác là điều cần thiết để giữ khách hàng được thông tin, nhưng đó chỉ là một phần của phương trình. Đằng sau mỗi đơn đặt hàng được giao hàng suôn sẻ là một nhóm cần phải đồng bộ về cập nhật kho hàng, trạng thái thanh toán, đóng gói và giao hàng cuối cùng. Đó chính là lúc giao tiếp nội bộ đóng vai trò quan trọng. Các nền tảng như ClickUp giúp kinh doanh loại bỏ các điểm nghẽn trong việc cập nhật nội bộ. Thực tế, các tính năng như nhiệm vụ ClickUp đã giúp các nhóm như Cemex giảm thời gian cần thiết để thông báo hoàn thành công việc từ 24 giờ xuống chỉ còn vài giây.

🎥 Mới bắt đầu với ClickUp? Video này sẽ hướng dẫn bạn tạo công việc đầu tiên—bao gồm các công việc con, mô tả, phân công, ngày đáo hạn và nhiều hơn nữa—để bạn bắt đầu tổ chức công việc một cách chính xác.

2. Mẫu hóa đơn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo, gửi và đang theo dõi hóa đơn tại một nơi duy nhất với mẫu hóa đơn ClickUp

Tạo, gửi và đang theo dõi hóa đơn tại một nơi duy nhất với mẫu hóa đơn ClickUp.

Phiếu giao hàng xác nhận rằng đơn đặt hàng đã được giao, nhưng hóa đơn sẽ hiển thị chi tiết đầy đủ cho khách hàng. Với mẫu này, bạn có thể liệt kê chi phí, nêu rõ điều khoản thanh toán và thêm logo thương hiệu của mình để tạo nên một bản in chuyên nghiệp.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tùy chỉnh Điều khoản và Điều kiện để làm rõ chính sách thanh toán và thời hạn

Đặt nhắc nhở tự động cho hóa đơn quá hạn hoặc khách hàng thường xuyên

Thêm logo và thông tin công ty của bạn để củng cố nhận diện thương hiệu

Gửi hóa đơn trực tiếp từ ClickUp thông qua công cụ email tích hợp sẵn

Giữ các xác nhận đơn đặt hàng và hóa đơn kết nối trong một không gian làm việc duy nhất

💡 Phù hợp cho: Nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc bất kỳ ai giao hàng sản phẩm vật lý cần đảm bảo việc thanh toán đơn giản như chính đơn đặt hàng.

3. Mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ mọi hóa đơn gọn gàng với mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp

Giữ mọi hóa đơn gọn gàng với mẫu đang theo dõi hóa đơn ClickUp.

Mẫu này giúp rõ ràng khi có nhiều bên liên quan tham gia vào một đơn hàng giao hàng. Theo dõi thông tin khách hàng, số lượng, phương thức giao hàng và trạng thái thanh toán, đồng thời ghi chú về các trường hợp đặc biệt như séc bị từ chối hoặc chậm trễ dự kiến.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý hóa đơn một cách trực quan trong chế độ xem Bảng với các giai đoạn kéo và thả

Thêm ghi chú để đánh dấu các trường hợp séc bị từ chối, thanh toán một phần hoặc các ngày đáo hạn sắp tới để quản lý đơn đặt hàng dễ dàng

Theo dõi tổng số, phương thức thanh toán và số dư chưa thanh toán trong một danh sách công việc duy nhất

Giao quyền sở hữu để đảm bảo không có hóa đơn nào bị bỏ sót

Dự báo luồng tiền vào dựa trên dòng thời gian thanh toán hóa đơn

Khi một đơn hàng giao hàng liên quan đến nhiều bên, chẳng hạn như nhà vận chuyển, đơn vị vận chuyển, đại lý hải quan và nhà điều hành kho, việc theo dõi ai đã xuất hóa đơn gì và khi nào có thể trở nên phức tạp.

💡 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp hoặc nhóm làm việc quản lý quy trình lập hóa đơn phức tạp, nơi có nhiều bên liên quan tham gia, chẳng hạn như công ty logistics, công ty vận chuyển hoặc tổ chức có nhiều đối tác bên ngoài.

4. Mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thanh toán cho khách hàng một cách dễ dàng với mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập

Thanh toán cho khách hàng một cách dễ dàng với mẫu hóa đơn cho nhà thầu độc lập ClickUp.

Đối với các freelancer và nhà thầu phải đảm nhận nhiều vai trò, mẫu này giúp việc lập hóa đơn trở nên đơn giản. Nó tự động lấy thông tin giao hàng để bạn có thể thanh toán cho khách hàng trực tiếp mà không cần chuyển đổi công cụ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo hóa đơn trực tiếp trong ClickUp mà không cần ứng dụng của bên thứ ba

Chế độ xem Lịch hoặc Chế độ xem Gantt để theo dõi Xem hạn chót tronghoặcđể theo dõi thanh toán kịp thời

Kết nối thông tin giao hàng với hóa đơn để có lịch sử giao dịch đầy đủ

Tự động hóa việc theo dõi để tiết kiệm thời gian khi liên hệ với khách hàng

Giữ vững chuyên nghiệp với định dạng hóa đơn có cấu trúc và thương hiệu riêng

Với tư cách là một nhà thầu độc lập, bạn phải đảm nhận nhiều vai trò như người tạo, người giao tiếp và tài khoản.

💡 Phù hợp cho: Các freelancer và nhà thầu độc lập muốn có cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và tích hợp đầy đủ để yêu cầu thanh toán sau khi giao hàng.

📖 Đọc thêm: Muốn theo dõi đơn hàng dễ dàng hơn? Hãy khám phá danh sách phần mềm tính giờ làm việc tốt nhất của chúng tôi vì sao chỉ đang theo dõi đơn hàng khi bạn có thể đang theo dõi thời gian như một chuyên gia?⏳✨

5. Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu tiền nhanh hơn và duy trì sự tổ chức với mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp

Thu tiền nhanh hơn và duy trì sự gọn gàng với mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp.

Đối với nhà tổ chức sự kiện và nhà cung cấp dịch vụ, sự nhầm lẫn trong thanh toán có thể làm hỏng trải nghiệm. Mẫu này tạo ra các biểu mẫu đơn giản, có thể điền thông tin, tự động ghi lại phương thức thanh toán, loại vé và thông tin người tham dự vào bảng điều khiển của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tất cả các khoản thanh toán trong một không gian làm việc với các mục nhập được đồng bộ tự động

Giao nhiệm vụ theo dõi cho các thành viên trong nhóm đối với các khoản thanh toán chưa được giải quyết

Gắn biên lai và xác nhận trực tiếp vào từng đơn đặt hàng

Tự động hóa các nhắc nhở để người tham dự không bao giờ bỏ lỡ ngày đáo hạn

Kết nối thanh toán với các công việc như đăng ký sự kiện hoặc phân bổ người dùng được cấp phép

💡 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện và nhà cung cấp dịch vụ cần một cách thức liền mạch, có thể theo dõi để quản lý thanh toán và theo dõi sau từ một trung tâm điều hành tập trung.

6. Mẫu sổ nhật ký tài khoản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bạn đang theo dõi mọi giao dịch ghi có và tín dụng một cách dễ dàng với mẫu sổ nhật ký tài khoản ClickUp

Đang theo dõi mọi giao dịch ghi có và tín dụng một cách dễ dàng với mẫu sổ tài khoản ClickUp.

Nếu doanh nghiệp của bạn xử lý nhiều giao dịch, mẫu này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ giao dịch nào. Ghi chép từng mục nhập với các chi tiết như loại sổ nhật ký, tài khoản bị ảnh hưởng và hóa đơn hỗ trợ, tất cả được sắp xếp gọn gàng trong một danh sách.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi giữa Chế độ Xem Sổ sách để xem tổng quan tài chính và Chế độ Xem Nhật ký để xem chi tiết

Gắn thẻ thành viên nhóm để phê duyệt và thêm bình luận để cung cấp bối cảnh

Đính kèm tệp đính kèm hóa đơn hoặc biên lai vào từng mục nhập để rõ ràng

Đang theo dõi chi phí và thu nhập định kỳ mà không mất kiểm soát

Giúp các doanh nghiệp kinh doanh tuân thủ quy định và sẵn sàng cho kiểm toán với các hồ sơ được tổ chức khoa học

💡 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp nhỏ và cơ quan cần một phương pháp đáng tin cậy và có tổ chức để đang theo dõi và kiểm tra lại các giao dịch tài chính hàng ngày hoặc hàng tuần.

📖 Đọc thêm: Mẫu báo giá kinh doanh miễn phí

7. Mẫu biên nhận giao hàng của Template. Net

Mẫu biên nhận giao hàng của Template. Net cung cấp giải pháp sẵn sàng chỉnh sửa để xác nhận đơn hàng và duy trì tính minh bạch trong hồ sơ đơn đặt hàng.

Mẫu bao gồm các trường thông tin người gửi/người nhận, mô tả giao hàng, dấu thời gian và ngày tháng, cùng dòng chữ ký làm bằng chứng – tất cả đều dễ dàng tùy chỉnh trong Word, Tài liệu Google hoặc PDF.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thiết kế đơn giản, chuyên nghiệp cho việc chỉnh sửa nhanh chóng

Các định dạng có thể tùy chỉnh trên các công cụ bạn đã sử dụng

Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm với chữ ký bắt buộc

Có thể sử dụng cả dưới dạng xác nhận kỹ thuật số và in ấn

Dễ dàng tùy chỉnh cho các kinh doanh nhỏ địa phương hoặc các hoạt động quy mô lớn

💡 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp giao hàng địa phương như tiệm bánh, cửa hàng hoa hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh cần một cách nhanh chóng để vấn đề xác nhận giao hàng chuyên nghiệp.

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc xuất phát từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Nếu bạn có thể loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn trên trò chuyện, tài liệu, bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý!

8. Mẫu biên nhận giao hàng ghi chú của Template. Net

Mẫu này có hàm như một cuốn sổ biên nhận có cấu trúc cho các doanh nghiệp có nhiều đơn hàng giao hàng. Mẫu Biên nhận Giao hàng ghi chú từ Template. Net giúp khớp các đơn hàng giao hàng với đơn đặt hàng và dễ dàng ghi lại những gì đã nhận.

Các trường thông tin được thiết lập sẵn giúp ghi lại chi tiết mục, ngày giao hàng và chữ ký của người nhận — giúp các giao dịch lặp lại diễn ra trơn tru và đáng tin cậy.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tham khảo nhanh cho các đơn hàng định kỳ

Đảm bảo sự khớp nhau giữa các ghi chú và đơn đặt hàng để đối chiếu chính xác

Trường chữ ký tên đảm bảo trách nhiệm khi giao nhận

Hỗ trợ nhiều định dạng (Word, tài liệu, PDF)

Nhẹ nhàng nhưng đủ chi tiết cho việc ghi chép thường xuyên

💡 Phù hợp cho: Nhóm logistics, dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc bất kỳ kinh doanh nào xử lý giao hàng thường xuyên và cần các bản ghi giao hàng đáng tin cậy, chính xác

9. Mẫu biên nhận giao hàng của Template. Net

Quản lý đơn hàng số lượng lớn đòi hỏi việc đang theo dõi nhiều thùng hàng, mã SKU và các bên liên quan. Mẫu Biên nhận Giao hàng của Template. Net đảm bảo độ chính xác với các trường thông tin về số đơn hàng, danh sách chi tiết, ngày giao hàng và chữ ký của người nhận.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các đơn hàng có khối lượng lớn với các bản ghi chi tiết có mục có cấu trúc

Bảo vệ khỏi tranh chấp bằng cách ghi chép chi tiết mọi thông tin

Bố cục đơn giản kết hợp giữa tính chi tiết và tốc độ

Phù hợp cho cả công việc vận chuyển trong nước và quốc tế

Cung cấp tài liệu nhất quán cho các nhóm lớn

💡 Phù hợp cho: Nhà bán lẻ quản lý kho hàng phức tạp, nhà cung cấp đảm bảo giao hàng chính xác, và nhóm vận chuyển cần tài liệu nhất quán để theo dõi các đơn đặt hàng khối lượng lớn và ngăn chặn các vấn đề giao hàng tiềm ẩn.

10. Mẫu biên nhận giao hàng thực phẩm của Template. Net

Các nhà hàng và cửa hàng thực phẩm phải xử lý nhiều đơn đặt hàng mỗi ngày, và việc thiếu sót thông tin có thể nhanh chóng dẫn đến khiếu nại. Mẫu biên nhận giao hàng thực phẩm giúp bạn ghi chép mọi thông tin một cách rõ ràng—số đơn đặt hàng, mục, thời gian giao hàng, thông tin khách hàng và phương thức thanh toán—để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong quá trình bận rộn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chi tiết đơn đặt hàng chi tiết để tránh nhầm lẫn về các mục thiếu sót

Các trường thông tin tích hợp sẵn cho thông tin liên hệ của khách hàng và thời gian giao hàng

Phương thức thanh toán đang theo dõi để đối chiếu nhanh chóng

Giúp đơn giản hóa giao tiếp giữa nhà bếp, nhân viên giao hàng và khách hàng tùy chỉnh

Phù hợp với các nhà hàng, dịch vụ ẩm thực và các cửa hàng bán mang về

💡 Phù hợp cho: Dịch vụ giao hàng thực phẩm hướng đến độ chính xác, nhà hàng tối ưu hóa quy trình đặt hàng mang về và giao hàng, và các doanh nghiệp dịch vụ ẩm thực cần ghi chép chuyên nghiệp cho mỗi đơn hàng ẩm thực.

😜 Thú vị: Chiếc pizza lớn nhất thế giới từng được giao có trọng lượng hơn 50 pound! Hãy tưởng tượng việc đang theo dõi đơn đặt hàng đó mà không có phiếu giao hàng. Bạn sẽ cần một mẫu có kích thước bằng chiếc pizza chỉ để chứa hết các chi tiết! 🍕📋

11. Mẫu xác nhận giao hàng của Template. Net

Khi xảy ra tranh chấp, biên nhận có chữ ký là biện pháp bảo vệ tốt nhất của bạn. Mẫu này tạo ra một bản ghi rõ ràng về những gì đã được giao, bao gồm không gian dành cho chữ ký của người mua và phần ghi chú bổ sung để ghi lại hư hỏng hoặc sai sót tại thời điểm nhận hàng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm chữ ký của người mua để làm bằng chứng không thể chối cãi về việc giao hàng

Trường ghi chú để ghi lại các mục bị hư hỏng hoặc thiếu ngay lập tức

Thiết kế đơn giản, có cấu trúc giúp hoàn thành nhanh chóng

Tăng cường niềm tin giữa nhà cung cấp và khách hàng

Giảm thiểu tranh chấp và khiếu nại sau khi giao hàng

💡 Phù hợp cho: Nhóm logistics, nhà cung cấp dịch vụ và kinh doanh cần bằng chứng giao hàng cho mục đích nội bộ hoặc khách hàng

12. Mẫu biên nhận giao hàng của Routific

qua Routific

Đối với các nhóm giao hàng luôn di chuyển, mẫu này cung cấp tài liệu chuyên nghiệp cho mỗi lần giao hàng hoàn thành. Nó ghi lại thông tin công ty, thông tin người giao hàng, thông tin người nhận và tham chiếu đơn đặt hàng để đang theo dõi một cách liền mạch.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảng định dạng có tổ chức cho tất cả các mục trong đơn hàng

Các trường chữ ký cho cả tài xế và người nhận

Dễ dàng đối chiếu đơn hàng với số tham chiếu đơn đặt hàng

Tăng cường trách nhiệm với việc xác định rõ quyền sở hữu giao hàng

Phù hợp cho cả đội xe, nhân viên giao hàng và nhà phân phối

💡 Phù hợp cho: Đội xe giao hàng, doanh nghiệp chuyển phát nhanh và nhóm phân phối cần một cách đơn giản, chuyên nghiệp để ghi chép các đơn hàng đã hoàn thành

13. Mẫu biên nhận của Postermywall

qua Postermywall

Mẫu biên nhận của PosterMyWall kết hợp sự chuyên nghiệp với sự linh hoạt sáng tạo. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu với màu sắc, logo của mình hoặc thậm chí thêm chút hài hước nhẹ nhàng, trong khi ba cột thanh toán (tiền mặt, séc, thanh toán di động) giúp loại bỏ sự nhầm lẫn trong giao dịch.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tùy chỉnh kéo và thả để chỉnh sửa nhanh chóng

Ba trường thông tin chuyên dụng cho các loại hình thanh toán khác nhau

Các tùy chọn thiết kế trực quan phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn

Dễ sử dụng cho freelancer, cửa hàng nhỏ hoặc các nhà sáng tạo

Có thể tải xuống ở nhiều định dạng cho mục đích sử dụng kỹ thuật số hoặc in ấn

💡 Phù hợp cho: Doanh nghiệp nhỏ, freelancer và các nhà sáng tạo muốn có các mẫu biên nhận được thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp nhưng vẫn dễ sử dụng.

14. Mẫu biên nhận giao hàng của Billed

qua Billed

Được phát triển bởi một nền tảng quản lý hóa đơn và thanh toán, mẫu này giúp bạn giải quyết vấn đề biên nhận giao hàng chỉ trong vài phút. Thêm logo thương hiệu của bạn, điền thông tin người gửi và người nhận, và bạn sẽ có một bản ghi rõ ràng cũng có thể dùng làm ghi chú hàng hóa.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Có thể tùy chỉnh với logo, thông tin liên hệ và chi tiết thương hiệu của bạn

Bố cục sạch sẽ, chuyên nghiệp giúp tăng cường niềm tin của khách hàng

Phù hợp để ghi chép cả quá trình giao hàng và nhận hàng

Dễ dàng tạo ra cho các quy trình logistics bận rộn

Hoạt động mượt mà với quy trình lập hóa đơn

💡 Phù hợp cho: Các công ty logistics, dịch vụ chuyển phát nhanh và doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm cần một cách nhanh chóng, chính xác để ghi chép đơn hàng và thông báo cho khách hàng.

📖 Đọc thêm: Chán ngán với những bản ước tính của nhà thầu lộn xộn khiến bạn phải bối rối? Dưới đây là các mẫu ước tính của nhà thầu miễn phí để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn!

15. Mẫu biên nhận giao hàng mẫu của Scribd

qua Scribd

Các mẫu biên nhận giao hàng mẫu của Scribd là những điểm khởi đầu linh hoạt mà bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh của mình. Dù là quản lý kho hàng hay đơn hàng đang theo dõi, các mẫu này cung cấp một nền tảng có cấu trúc và chuyên nghiệp để phát triển.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhiều mẫu bố cục để lựa chọn và tùy chỉnh

Có thể chỉnh sửa để phù hợp với các danh mục sản phẩm và phong cách đơn đặt hàng của bạn

Các phần rõ ràng cho mục, số lượng và chữ ký

Đủ đơn giản cho các doanh nghiệp nhỏ, linh hoạt cho các nhóm lớn hơn

Cung cấp một hồ sơ giấy tờ đáng tin cậy cho các hoạt động giao hàng

💡 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp nhỏ, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ cần một cách đơn giản để ghi chép các đơn hàng và duy trì một hồ sơ giấy tờ chuyên nghiệp.

Tối ưu hóa quy trình giao hàng của bạn với ClickUp

Một mẫu biên nhận giao hàng chuyên nghiệp không chỉ đơn thuần là việc đánh dấu vào ô—nó còn giúp bảo vệ kinh doanh của bạn, giữ khách hàng được thông tin và đảm bảo mỗi lô hàng đều nhận được sự xác nhận xứng đáng.

Dù bạn là một freelancer độc lập, một nhóm logistics đang phát triển, hay một doanh nghiệp kinh doanh phải quản lý nhiều nhà cung cấp và khách hàng, việc sử dụng mẫu phù hợp sẽ giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình giao hàng. Và khi bạn cần hơn một mẫu—như tự động hóa tích hợp, đang theo dõi công việc hoặc phối hợp thanh toán—ClickUp sẽ hỗ trợ bạn.

Từ theo dõi hóa đơn đến biểu mẫu thanh toán, và thậm chí quản lý dự án tự do, không gian làm việc ClickUp giúp bạn kết nối mọi khâu trong quy trình đơn đặt hàng của mình—từ khi gửi hàng đến khi giao hàng.

Hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay và bắt đầu tùy chỉnh cách đang theo dõi đơn đặt hàng thông minh, không căng thẳng. 🚛