10 Phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên tốt nhất năm 2025

Bạn đã bao giờ thử sắp xếp lịch làm việc của hàng chục nhân viên trên một bảng tính chưa? Bạn phải đối mặt với việc đổi ca, gọi điện báo nghỉ gấp, ngày nghỉ trùng nhau, và bằng cách nào đó, mọi người đều mong muốn lịch làm việc phải hoàn hảo vào thứ Monday.

Đó là lúc phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên phát huy tác dụng.

Thay vì mất hàng giờ để phân công công việc hoặc ca làm việc cho nhân viên theo cách thủ công, phần mềm này sẽ giúp bạn thực hiện công việc nặng nhọc đó. Công cụ này sẽ kiểm tra ai có thể làm việc, ai có đủ năng lực và công việc cần gì trước khi tự động lập lịch làm việc chính xác nhất.

Dưới đây là 10 phần mềm quản lý lịch làm việc cho nhân viên hàng đầu sẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. 💁

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn phần mềm quản lý lịch làm việc cho nhân viên?

Đảm bảo ca làm việc được phân công là một chuyện, nhưng giữ cho mọi thứ được tổ chức mà không có sự hỗn loạn như thường lệ lại là một chuyện khác. Phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên phù hợp có thể giúp bạn thực hiện điều đó, nhưng chỉ khi nó có các tính năng bạn thực sự cần.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết. ⚓

Tự động lập lịch thông minh tạo lịch làm việc cho nhân viên dựa trên tình trạng sẵn sàng, vai trò và quy tắc kinh doanh

Phát hiện xung đột thời gian thực để báo hiệu các trường hợp đặt lịch trùng, vấn đề làm thêm giờ hoặc phân công công việc không phù hợp trước khi chúng trở thành vấn đề

Mẫu có thể tái sử dụng và ca làm việc lặp lại giúp tiết kiệm thời gian và lập kế hoạch hàng tuần hoặc hàng tháng trở nên dễ dàng

Kiểm tra tuân thủ tích hợp giúp bạn tuân thủ luật pháp địa phương, quy định của công đoàn và yêu cầu nghỉ ngơi mà không cần giám sát liên tục

Đang theo dõi chứng nhận để bạn không bao giờ bị bất ngờ bởi giấy phép hết hạn hoặc chứng chỉ vai trò cụ thể

Cảnh báo làm thêm giờ thông báo cho bạn khi ai đó sắp đạt đến số giờ làm việc tối đa, giúp tránh tình trạng kiệt sức hoặc rắc rối pháp lý

Tổng quan về phần mềm quản lý lịch làm việc cho nhân viên

Dưới đây là bản tóm tắt nhanh về các tính năng chính trong phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên và công dụng của chúng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Bất kỳ doanh nghiệp hoặc nhóm nào đang tìm kiếm một công cụ quản lý và lập lịch công việc tất cả trong một Lập lịch dự án và nhân viên linh hoạt với quản lý công việc, tài liệu, mục tiêu và giao tiếp Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp Sling Doanh nghiệp vừa và nhỏ Lập lịch ca làm việc, theo dõi thời gian và giao tiếp trong nhóm một cách đơn giản Miễn phí, bắt đầu từ 2 USD/tháng Connecteam Nhóm di động và trường Lập lịch làm việc cho nhân viên ưu tiên thiết bị di động, theo dõi thời gian, hoán đổi ca làm việc và tuân thủ quy định cho các nhóm phân phối Miễn phí, bắt đầu từ 35 USD/tháng/người dùng Deputy Kinh doanh dựa trên ca làm việc Lập lịch làm việc tự động cho nhân viên, theo dõi thời gian và quản lý nhân sự cho ngành bán lẻ, khách sạn và chăm sóc sức khỏe Bắt đầu từ $4.50 mỗi tháng Khi tôi làm việc Kinh doanh dựa trên ca làm việc Lập lịch dễ dàng, theo dõi thời gian và nhắn tin cho nhóm cho nhà hàng, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe Miễn phí, bắt đầu từ 3 USD/tháng/người dùng 7shifts Nhà hàng và dịch vụ khách sạn Lập lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng với dự báo nhân lực, lập lịch tự động và công cụ tuân thủ quy định Miễn phí, bắt đầu từ 31,99 USD cho mỗi địa điểm Humanity Các tổ chức lớn Lập lịch động và tuân thủ dựa trên AI cho các doanh nghiệp có nhu cầu ca làm việc phức tạp Giá tùy chỉnh BuildOps Dịch vụ hiện trường và xây dựng Phân công nhân viên, phân công công việc và theo dõi tiến độ cho dịch vụ và xây dựng Giá tùy chỉnh Buddy Punch Theo dõi và lập lịch thời gian đơn giản Lập lịch ca làm việc và theo dõi chấm công thân thiện với người dùng cho các nhóm làm việc từ xa hoặc tại văn phòng Giá khởi điểm từ 5,49 USD/tháng cho mỗi người dùng + 19 USD phí cơ bản hàng tháng Planday Nhân viên làm việc theo giờ và nhóm làm việc theo ca Lập lịch làm việc cho nhân viên, theo dõi thời gian và kiểm soát chi phí nhân công cho nhân viên làm việc theo giờ Giá tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên tốt nhất

Tìm được phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt giữa hoạt động trơn tru và hoàn thành dự án vào phút chót.

Dưới đây là tổng hợp các lựa chọn tốt nhất để giúp bạn tối ưu hóa việc phân bổ nhân sự, giảm xung đột và đảm bảo mọi dự án luôn tiến triển. 🎯

1. ClickUp (Tốt nhất cho lịch trình nhân viên tùy chỉnh với theo dõi công việc và ca làm việc)

ClickUp là ứng dụng công việc toàn diện, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm, tất cả trong một nền tảng — được tăng tốc nhờ tự động hóa và tìm kiếm AI thế hệ mới.

Phần mềm này cung cấp cho các nhà quản lý vận hành, trưởng nhóm và người lập lịch mọi thứ họ cần để giữ cho nhân viên làm việc đồng bộ, công việc tiến triển và ca làm việc được đảm bảo.

Lịch ClickUp

Lập kế hoạch việc cần làm của mỗi nhân viên từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án với Lịch ClickUp

Đầu tiên, chúng tôi có ClickUp Calendar, trung tâm điều khiển lập lịch làm việc cho nhân viên của bạn. Công cụ này cho phép bạn tổ chức mọi thứ ở một nơi, cho dù là điều phối việc đổi ca giữa các địa điểm hay khóa thời hạn cho nhóm dự án. Bạn có thể chuyển đổi giữa bố cục hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để có được mức độ chi tiết phù hợp.

Kéo và thả các công việc để thực hiện thay đổi vào phút chót và mã hóa màu sắc cho các sự kiện để hiểu ngay những việc khẩn cấp, đang chờ xử lý hoặc đã hoàn thành.

Cần đồng bộ hóa với Lịch Google của nhóm? Không thành vấn đề; tính năng đồng bộ hóa hai chiều đảm bảo luồng cập nhật diễn ra liền mạch giữa các nền tảng. Tính hiển thị này là cứu cánh cho các nhân viên quản lý các chuyến thăm quan, thay đổi ca làm việc và cuộc họp với khách hàng.

Ngoài ra, tính năng nhắc nhở tích hợp và khả năng tham gia cuộc họp ngay từ không gian làm việc giúp duy trì liên lạc chặt chẽ và tiến độ dự án đúng kế hoạch. Tất nhiên, lập lịch chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Theo dõi thời gian của nhóm cũng quan trọng không kém.

Theo dõi thời gian dự án ClickUp

Đó là lúc ClickUp Project Time Tracking phát huy tác dụng.

Đảm bảo nhóm của bạn hoàn thành công việc đúng hạn với ClickUp Project Time Tracking

Không quan trọng nhân viên của bạn làm việc trên máy tính xách tay, thiết bị di động hay thậm chí phần mở rộng Chrome miễn phí; họ có thể bắt đầu và dừng bộ đếm thời gian ngay lập tức. Phần mềm này hoàn hảo cho các nhóm làm việc tại hiện trường phải chuyển đổi giữa các công việc hoặc địa điểm làm việc. Bạn cũng có thể ghi thời gian thủ công trong trường hợp ai đó quên nhấn 'bắt đầu'

Bạn muốn biết dự án lắp đặt tuần trước đã mất bao nhiêu thời gian so với ước lượng? Các mẫu bảng chấm công có thể tùy chỉnh và bảng điều khiển trực quan của ClickUp giúp bạn xem chi tiết theo ngày, tuần, dự án hoặc người.

Ngoài ra, nền tảng này còn đảm bảo tính minh bạch (không có giám sát lén lút) đồng thời cung cấp cho các nhà quản lý các báo cáo cần thiết để điều chỉnh lịch trình và khối lượng công việc.

ClickUp Brain

Muốn nâng cấp quản lý nhân viên lên một tầm cao mới? Hãy sử dụng ClickUp Brain.

Sử dụng ClickUp Brain để thực hiện các công việc nặng nhọc cho bạn

Công cụ AI mạnh mẽ tích hợp sẵn này hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực lập lịch làm việc của nhân viên. Bạn cần lấy báo cáo trạng thái nhanh chóng trên nhiều công trường? AI Project Manager của Brain có thể tự động hóa công việc đó.

Bạn muốn tìm tài liệu đào tạo cho thành viên mới mà không cần lục lọi các thư mục? AI Knowledge Manager sẽ tìm ra ngay lập tức.

Ví dụ: nếu bạn quản lý đội ngũ nhân viên xây dựng tại nhiều địa điểm, bạn có thể yêu cầu Brain tạo bản cập nhật dự án ngay lập tức bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hỏi: "Tóm tắt tất cả các công việc đang hoạt động của đội ngũ nhân viên cho Dự án Alpha, bao gồm các phê duyệt đang chờ xử lý và các trở ngại. " Brain sẽ lấy thông tin thời gian thực từ các công việc, nhận xét và tài liệu, nêu rõ tiến độ, sự chậm trễ và các bước tiếp theo.

Mẫu lịch trình nhóm ClickUp

Bạn không muốn xây dựng quy trình làm việc từ đầu mỗi lần? Hãy thử Mẫu Lịch làm việc của nhóm ClickUp. 👇

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo không có nhân viên nào bị quá tải với Mẫu Lịch làm việc của nhóm ClickUp

Được thiết kế để đảm bảo sự rõ ràng trong hoạt động, Mẫu Lịch trình Nhóm ClickUp là một công cụ năng động để lập lịch, theo dõi và điều chỉnh khối lượng công việc của nhóm. Mỗi nhiệm vụ được gắn nhãn rõ ràng với dự án của khách hàng và nhóm được phân công, giúp cho việc phối hợp giữa các nhóm trở nên liền mạch.

Ngoài ra, hệ thống tổ chức trực quan và thẻ tùy chỉnh của phần mềm này cũng rất tuyệt vời. Bạn có thể lọc công việc theo khách hàng, dự án hoặc vai trò ngay lập tức, trong khi các nhãn được mã hóa bằng màu sắc giúp bạn dễ dàng xem phân phối trong nháy mắt.

⚙️ Phần thưởng: Lực lượng lao động hiệu quả đảm bảo năng suất tối đa. Để đảm bảo bạn đạt được mục tiêu, Mẫu khối lượng công việc của nhân viên ClickUp giúp bạn đánh giá sức chứa của từng thành viên trong nhóm, tạo tổng quan rõ ràng về trách nhiệm và sự phụ thuộc, đồng thời đặt ra kỳ vọng.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Hợp lý hóa các công việc lặp đi lặp lại: Sử dụng Sử dụng Tự động hóa ClickUp để tự động cập nhật trạng thái ca làm việc, phân công thành viên đội ngũ và gửi nhắc nhở mà không cần can thiệp thủ công

Tập trung tài liệu của nhân viên: Lưu trữ tài liệu giới thiệu, SOP và hướng dẫn dự án, đồng thời cộng tác trong thời gian thực với Lưu trữ tài liệu giới thiệu, SOP và hướng dẫn dự án, đồng thời cộng tác trong thời gian thực với ClickUp Docs

Kết nối các công cụ bên ngoài: Tải lịch, thông tin liên lạc và cập nhật từ các ứng dụng như Zoom và Lịch Google với Tải lịch, thông tin liên lạc và cập nhật từ các ứng dụng như Zoom và Lịch Google với Tích hợp ClickUp

Hình dung và điều chỉnh lịch trình: Kéo và thả nhiệm vụ, mã hóa ca làm việc bằng màu sắc và đồng bộ hóa các sự kiện giữa các nhóm để có dòng thời gian rõ ràng với Kéo và thả nhiệm vụ, mã hóa ca làm việc bằng màu sắc và đồng bộ hóa các sự kiện giữa các nhóm để có dòng thời gian rõ ràng với Chế độ xem Lịch ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể gặp khó khăn trong quá trình học do phần mềm có nhiều tính năng

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp:

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Bài đánh giá này thực sự nói lên tất cả:

ClickUp tập hợp tất cả các nhiệm vụ, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian của chúng tôi vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018 và nó cực kỳ linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và các dự án của khách hàng. Các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ rất nghiêm túc trong việc cải thiện nền tảng.

ClickUp tập hợp tất cả các nhiệm vụ, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian của chúng tôi vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018 và nó cực kỳ linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và các dự án của khách hàng. Các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ rất nghiêm túc trong việc cải thiện nền tảng.

📮 ClickUp Insight: Monday blues? Hóa ra thứ Hai là ngày yếu nhất trong tuần về năng suất (không có ý chơi chữ), với 35% nhân viên cho rằng đây là ngày làm việc kém hiệu quả nhất của họ. Sự sụt giảm này có thể là do thời gian và năng lượng dành cho việc tìm kiếm thông tin cập nhật và các ưu tiên hàng tuần vào sáng thứ Hai. Một ứng dụng đa năng cho công việc, như ClickUp, có thể giúp bạn trong trường hợp này. Ví dụ: ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của ClickUp, có thể 'cập nhật' cho bạn tất cả các thông tin quan trọng và ưu tiên trong vài giây. Ngoài ra, mọi thứ bạn cần cho công việc, bao gồm các ứng dụng tích hợp, đều có thể tìm kiếm được bằng tính năng Tìm kiếm kết nối của ClickUp. Với tính năng Quản lý kiến thức của ClickUp, việc xây dựng một điểm tham chiếu chung cho tổ chức của bạn trở nên thật dễ dàng! 💁

2. Sling (Phù hợp nhất cho lịch làm việc đơn giản)

qua Sling

Sling là một công cụ lập lịch đáng tin cậy, đặc biệt cho các ngành bán lẻ, khách sạn và chăm sóc sức khỏe có nhịp độ nhanh. Giao diện kéo và thả gọn gàng giúp cài đặt ca làm việc dễ dàng. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm có thể xem lịch làm việc của mình ngay trên điện thoại, giúp dễ dàng lập kế hoạch, đổi ca hoặc gửi yêu cầu nghỉ phép mà không cần phải trao đổi qua lại nhiều lần.

Các nhà quản lý có thể tạo các mẫu lịch làm việc có thể tái sử dụng cho các ca làm việc lặp lại, tiết kiệm thời gian lập kế hoạch hàng tuần. Nền tảng này cũng hỗ trợ nhiều địa điểm làm việc, cho phép lập lịch và liên lạc dễ dàng giữa các địa điểm khác nhau.

Các tính năng tốt nhất của Sling

Theo dõi chi phí nhân công của dự án theo thời gian thực để tránh chi tiêu quá mức và quản lý giờ làm thêm

Phân công công việc trực tiếp cho các ca làm việc để làm rõ trách nhiệm và đảm bảo tính trách nhiệm

Gửi nhắc nhở tự động qua SMS hoặc thông báo ứng dụng để giảm thiểu tình trạng đến muộn

Lưu trữ tài liệu của nhân viên một cách an toàn để dễ dàng truy cập các chứng chỉ và hồ sơ tuân thủ

Giới hạn của Sling

Bạn không thể sao chép ca làm việc riêng lẻ và dán vào nơi khác

Nó gửi thông báo cho các cuộc trò chuyện mà bạn không tham gia

Giá Sling

Miễn phí

Premium: 2 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 4 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của người dùng

G2: 4.5/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Sling?

Một người đánh giá trên G2 đã tóm tắt như sau:

Khả năng tạo ca làm việc lặp lại, hình dung được ca làm việc sẽ diễn ra như thế nào giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng khi lập kế hoạch ca làm việc…. Thỉnh thoảng có một số trục trặc hoặc lỗi nhỏ. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Một số thao tác cần tương đối nhiều lần nhấp chuột để hoàn thành. Tôi cảm thấy phần mềm này khá “thông minh” trong việc đoán loại thao tác bạn muốn thực hiện.

Khả năng tạo ca làm việc lặp lại, hình dung được ca làm việc sẽ diễn ra như thế nào giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng khi lập kế hoạch ca làm việc…. Thỉnh thoảng có một số trục trặc hoặc lỗi nhỏ. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Một số thao tác cần tương đối nhiều lần nhấp chuột để hoàn thành. Tôi cảm thấy phần mềm này khá “thông minh” trong việc đoán loại thao tác bạn muốn thực hiện.

🔍 Bạn có biết? Thị trường phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên toàn cầu sẽ mở rộng lên 1,36 tỷ đô la vào năm 2033. Nó sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép là 12,1% trong kỳ dự báo.

3. Connecteam (Tốt nhất cho quản lý nhân viên di động)

qua Connecteam

Quản lý lực lượng lao động không có bàn làm việc dễ dẫn đến sai sót, bỏ lỡ thông tin cập nhật và hiệu quả thấp. Connecteam là nền tảng quản lý lực lượng lao động cho các ngành xây dựng, dịch vụ hiện trường, bán lẻ và khách sạn.

Công cụ này giúp bạn dễ dàng phân công các công việc cụ thể với danh sách kiểm tra chi tiết, ngày đáo hạn và tệp đính kèm, giúp mọi người luôn đồng bộ hóa công việc dù đang ở tại chỗ hay đang di chuyển. Để đảm bảo giao tiếp chủ động, công cụ này có thể triển khai trò chuyện nội bộ, cập nhật nguồn cấp dữ liệu và khảo sát tức thì, để thông tin quan trọng đến đúng nhóm vào đúng thời điểm.

Các tính năng tốt nhất của Connecteam

Chia sẻ nội dung hấp dẫn, như video, hình ảnh, PDF và thông báo, để tăng cường sự tham gia của nhân viên

Tùy chỉnh quyền truy cập cho người dùng, vai trò và nhóm để đảm bảo đúng người xem đúng thông tin

Cho phép nhân viên tự phục vụ cho các nhu cầu HR thông thường, như quản lý nghỉ phép và truy cập chính sách công ty

Xây dựng văn hóa tích cực với các tính năng công nhận và phản hồi của đồng nghiệp để tôn vinh thành tích và cột mốc quan trọng

Giới hạn của Connecteam

Công cụ giới hạn để tạo khóa học, văn bản và câu hỏi trắc nghiệm

Không thể tùy chỉnh phông chữ

Giá cả của Connecteam

Miễn phí

Cơ bản: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên gia: 119 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Connecteam

G2: 4.6/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Connecteam?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Cài đặt ca làm việc thành chế độ xem nhóm giúp dễ dàng xem hơn. Chấm màu xanh lá cây xác nhận hoặc chấp nhận rất hữu ích khi chúng tôi muốn xem các huấn luyện viên đã xem ca làm việc của họ chưa. Các ca làm việc bị xóa có thể là do nhầm lẫn và sẽ rất hữu ích nếu có khu vực sao lưu để chúng tôi có thể lấy lại các ca làm việc đó.

Cài đặt ca làm việc thành chế độ xem nhóm giúp dễ dàng xem hơn. Dấu chấm màu xanh lá cây xác nhận hoặc chấp nhận rất hữu ích khi chúng tôi muốn xem các huấn luyện viên đã xem ca làm việc của họ chưa. Các ca làm việc bị xóa có thể là do nhầm lẫn và sẽ rất hữu ích nếu có khu vực sao lưu để chúng tôi có thể lấy lại các ca làm việc đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập lịch Pareto là một phương pháp tuyệt vời. Tập trung 80% lịch trình của bạn vào các thành viên đáng tin cậy nhất trong nhóm để đảm bảo khối lượng công việc cốt lõi, và 20% cho nhân viên mới hoặc linh hoạt để lấp đầy các khoảng trống. Giảm thiểu rủi ro và duy trì chất lượng cao.

4. Deputy (Tốt nhất cho lập lịch ca làm việc tự động)

qua Deputy

Deputy là một nền tảng quản lý lực lượng lao động toàn diện với tính năng lập lịch tự động dựa trên AI tích hợp sẵn. Nền tảng này tận dụng dự báo nhu cầu, xu hướng bán hàng, biến động theo mùa và luật lao động để tự động tạo lịch làm việc tối ưu chỉ với một cú nhấp chuột.

Công cụ này tính toán sự sẵn sàng, trình độ và ngân sách nhân công của nhân viên để giảm thiểu công việc hành chính và chi phí lương không cần thiết. Deputy cho phép bạn lập lịch làm việc từ đầu, sao chép các mẫu lịch làm việc trước đó và điều chỉnh chúng để phù hợp với những thay đổi vào phút chót.

Các tính năng tốt nhất của Deputy

Tham khảo các chứng nhận và ngày nghỉ được phê duyệt để tránh xung đột lịch trình

Cho phép nhân viên chấm công bằng thiết bị di động, trình duyệt web hoặc nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học

Phê duyệt, chỉnh sửa và xuất bảng chấm công kỹ thuật số một cách liền mạch sang hệ thống tính lương tích hợp

Thông báo các thông tin quan trọng hoặc cập nhật thông qua bảng tin tích hợp hoặc công cụ nhắn tin

Giới hạn của Deputy

Thật khó để tạo lịch làm việc mà không xóa phiên bản trước đó

Tab 'Người' không bao gồm quản lý và cấp trên của họ

Giá của Deputy

Lập lịch: 4,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Thời gian & Chấm công: 4,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Deputy

G2: 4.6/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Deputy?

Xem đánh giá của người dùng này:

Tôi đã sử dụng Deputy thường xuyên để lập lịch và quản lý thời gian tại nơi làm việc, và nó rất hữu ích. Giao diện trực quan, giúp việc lập kế hoạch ca làm việc và giao tiếp với nhóm trở nên thật dễ dàng…. Đôi khi ứng dụng di động bị treo hoặc đăng xuất bất ngờ.

Tôi đã sử dụng Deputy thường xuyên để lập lịch và quản lý thời gian tại nơi làm việc, và nó rất hữu ích. Giao diện trực quan, giúp việc lập kế hoạch ca làm việc và giao tiếp với nhóm trở nên thật dễ dàng…. Đôi khi ứng dụng di động bị treo hoặc đăng xuất bất ngờ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Làm cho lịch trình của bạn dễ đọc. Ví dụ: sử dụng màu xanh lam cho bộ phận lễ tân, màu đỏ cho kỹ thuật viên và màu xanh lá cây cho quản lý. Rõ ràng về mặt thị giác = ít nhầm lẫn hơn.

5. When I Work (Tốt nhất để theo dõi ca làm việc và công việc dễ dàng)

qua When I Work

Nếu bạn quản lý một nhóm làm việc theo ca, When I Work sẽ giúp việc lập lịch trở nên ít căng thẳng hơn. Với các mẫu lịch làm việc tiện dụng để xây dựng và điều chỉnh kế hoạch công việc, bạn có thể dễ dàng kiểm soát lịch làm việc của nhân viên. Các tính năng như ca làm việc lặp lại và lập lịch tự động dựa trên tình trạng sẵn sàng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Một trong những điểm hay nhất? Nhân viên có thể tự quản lý lịch làm việc của mình. Họ có thể xin nghỉ, đổi ca và cập nhật tình trạng sẵn sàng làm việc trực tiếp trong ứng dụng. Việc trao đổi ca diễn ra tự động thông qua bảng kỹ thuật số, giúp giảm bớt sự hoảng loạn vào phút chót. Nền tảng này cũng giúp giao tiếp trở nên cực kỳ dễ dàng với tính năng nhắn tin tích hợp.

Các tính năng tốt nhất của When I Work

Theo dõi quản lý thời gian và chấm công bằng đồng hồ kỹ thuật số có thể truy cập từ mọi thiết bị

Theo dõi sự có mặt, trễ giờ và vắng mặt, tạo báo cáo chi tiết về chi phí lao động và xu hướng

Nhận thông báo tự động về ca làm việc sắp tới, thay đổi lịch trình và các sự kiện quan trọng khác

Tích hợp bảng lương một cách liền mạch bằng cách đồng bộ hóa giờ làm việc với các nhà cung cấp như ADP, Gusto và Paychex

Giới hạn của When I Work

Không có tùy chọn sao chép/dán cho lịch tuần trước và tuần sau

Chức năng trò chuyện hay bị trục trặc và chậm

Giá When I Work

Địa điểm hoặc lịch trình duy nhất: 3 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhiều địa điểm hoặc lịch trình: 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của When I Work

G2: 4.4/5 (300+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về When I Work?

Một đoạn trích ngắn từ một người dùng thực tế:

Mặc dù ứng dụng này tốt, nhưng giao diện đôi khi có thể hơi rườm rà và không trực quan. Tính năng theo dõi thời gian hoạt động tốt, nhưng không phải lúc nào cũng trơn tru và một số người dùng báo cáo vấn đề về đồng bộ hóa giờ chính xác. Ngoài ra, thông báo đôi khi có thể bị chậm trễ, dẫn đến nhầm lẫn về thay đổi ca làm việc.

Mặc dù ứng dụng này tốt, nhưng giao diện đôi khi có thể hơi rườm rà và không trực quan. Tính năng theo dõi thời gian hoạt động tốt, nhưng không phải lúc nào cũng trơn tru và một số người dùng báo cáo vấn đề về đồng bộ hóa giờ chính xác. Ngoài ra, thông báo đôi khi có thể bị chậm trễ, dẫn đến nhầm lẫn về thay đổi ca làm việc.

📖 Cũng nên đọc: Cách triển khai lịch làm việc 2-2-3

6. 7shifts (Tốt nhất cho quản lý công việc của nhân viên nhà hàng)

qua 7shifts

7shifts được thiết kế riêng cho ngành nhà hàng, trở thành nền tảng lý tưởng cho việc lập lịch làm việc cho nhân viên và quản lý nhân sự. Phần mềm này giúp các nhà quản lý lập lịch làm việc nhanh hơn dựa trên tình trạng sẵn sàng của nhân viên và nhu cầu nhân sự. Nhân viên có thể dễ dàng kiểm tra ca làm việc, xin nghỉ và kết nối với nhóm của mình thông qua ứng dụng di động.

Ngoài ra, 7shifts hoạt động tốt với các hệ thống POS và tính lương phổ biến, giúp các nhà hàng giảm bớt công việc quản trị viên. Sự tập trung sâu sắc vào nhu cầu hàng ngày riêng biệt của các nhóm nhà hàng giúp nó khác biệt với các công cụ lập lịch chung chung hơn.

Các tính năng tốt nhất của 7shifts

Cho phép nhân viên đổi, đề xuất hoặc yêu cầu ca làm việc với sự phê duyệt của quản lý, tự động cập nhật lịch trình và thông báo cho nhân viên liên quan

Theo dõi chính xác giờ làm việc, giờ nghỉ và giờ làm thêm của nhân viên với các tính năng như định vị địa lý và nhận dạng khuôn mặt

Giám sát và kiểm soát chi phí nhân công bằng cách cài đặt mục tiêu nhân công dựa trên dự báo doanh số

Tạo báo cáo tự động về lịch trình, sự tham gia và các chỉ số lao động để dễ dàng phân tích hàng tháng hoặc theo yêu cầu

Giới hạn của 7shifts

Việc quản lý ca làm việc trống là một thách thức

Người dùng phàn nàn rằng đôi khi phần mềm này gặp sự cố, khiến các thành viên không thể truy cập vào công cụ

Giá của 7shifts

So sánh: Miễn phí

Giá khởi điểm: 31,99 USD/tháng cho mỗi địa điểm

Công việc: 69,99 USD/tháng cho mỗi địa điểm

Gourmet: Bắt đầu từ 135 USD/tháng cho mỗi địa điểm

Đánh giá và nhận xét về 7shifts

G2: 4.5/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về 7shifts?

Trích dẫn trực tiếp từ đánh giá trên G2:

Tôi rất thích ứng dụng này, nó mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt khi ghi chú nhập giữa các quản lý, kiểm tra doanh số và tỷ lệ lao động, và đưa ra thông báo cho nhân viên... Chúng tôi cũng phải rất cẩn thận khi không đóng trình duyệt, vì mọi thứ sẽ không được lưu cho đến khi bạn đóng trình duyệt. Vì vậy, sẽ rất khó khi có nhiều người cùng làm việc trên lịch trình, vì nó có thể dễ dàng bị khôi phục lại về mẫu ban đầu.

Tôi rất thích ứng dụng này, nó mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự linh hoạt khi ghi chú nhập khẩu giữa các quản lý, kiểm tra doanh số và tỷ lệ lao động, và đưa ra thông báo cho nhân viên... Chúng tôi cũng phải rất cẩn thận khi không đóng trình duyệt, vì mọi thứ sẽ không được lưu cho đến khi bạn đóng nó. Vì vậy, sẽ rất khó khi có nhiều người cùng làm việc trên lịch trình, vì nó có thể dễ dàng bị khôi phục lại mẫu ban đầu.

🤝 Lời nhắc nhở thân thiện: Giao tiếp quá nhiều > giao tiếp quá ít. Luôn gửi thông tin cập nhật hoặc thay đổi ca làm việc qua thông báo ứng dụng, SMS và email để tránh những tình huống khó xử như "Tôi không biết".

7. Humanity (Tốt nhất cho lập lịch phức tạp cho doanh nghiệp)

qua Humanity

Humanity là một hệ thống lập lịch làm việc cho nhân viên đáng tin cậy, giúp bạn dự đoán nhu cầu nhân sự, tạo lịch làm việc tuân thủ quy định và giảm chi phí lao động. Nhân viên có thể đổi ca, yêu cầu nghỉ phép hoặc cập nhật tình trạng sẵn sàng trực tiếp từ điện thoại di động của họ.

Nền tảng này tự động hóa việc kiểm tra để giúp doanh nghiệp tuân thủ luật lao động và quy định của công đoàn, đồng thời cung cấp các mẫu quản lý công việc, theo dõi thời gian và quản lý nghỉ phép tích hợp để mọi thứ được tập trung ở một nơi. Bạn cũng nhận được báo cáo chi tiết và thông tin chi tiết để hiểu rõ hơn về hiệu suất của lực lượng lao động và chi phí nhân công.

Các tính năng tốt nhất của Humanity

Dự báo nhu cầu nhân sự và tối ưu hóa lịch trình bằng cách sử dụng dự báo dựa trên AI dựa trên các chỉ số KPI như doanh số và lượng khách hàng

Quản lý hồ sơ nhân viên bao gồm kỹ năng, thời gian rảnh và yêu cầu nghỉ phép để đơn giản hóa việc phân công ca làm việc và lập lịch

Giao tiếp với nhân viên qua email tự động, SMS, thông báo đẩy và trò chuyện trong ứng dụng trên máy tính và thiết bị di động

Giới hạn của con người

Định dạng xuất cần được điều chỉnh sau khi tải xuống

Nó không chấp nhận các sai sót trong lịch trình thời gian

Giá cả hợp lý

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ người dùng

G2: 4.3/5 (1.000+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Humanity?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng về Humanity:

Khi người dùng đã biết cách chỉnh sửa thời gian rảnh trên lịch, việc sử dụng trở nên rất đơn giản. Chỉ cần vài cú nhấp chuột để chặn thời gian trên lịch và lịch sẽ được cập nhật liên tục… Ứng dụng không đồng bộ tốt với trang web; các mục nhập được thực hiện trên ứng dụng nhưng không thể tìm thấy trên trang web…

Khi người dùng đã biết cách chỉnh sửa thời gian rảnh trên lịch, việc sử dụng trở nên rất đơn giản. Chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể chặn thời gian trên lịch và lịch sẽ được cập nhật liên tục… Ứng dụng không đồng bộ tốt với trang web; các mục nhập được thực hiện trên ứng dụng nhưng không thể tìm thấy trên trang web…

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Áp dụng quy tắc 3C cho việc phân công ca làm việc. Trước khi hoàn tất lịch trình, hãy tự hỏi mình: Phạm vi: Chúng ta đã có đủ nhân viên cho tất cả các ca làm việc chưa? Tuân thủ: Chúng ta có tuân thủ luật lao động, quy định về giờ nghỉ và giới hạn làm thêm giờ không? Giao tiếp: Chúng ta đã truyền đạt rõ ràng mọi thông tin chưa?

8. BuildOps (Tốt nhất cho điều phối dịch vụ tại trường)

qua BuildOps

BuildOps là phần mềm lập lịch làm việc cho lực lượng lao động được thiết kế riêng cho các nhà thầu thương mại và doanh nghiệp dịch vụ tại trường. Phần mềm này cũng cung cấp báo cáo và phân tích có thể tùy chỉnh, giúp các công ty hiển thị rõ ràng các chỉ số KPI, chi phí nhân công, tiến độ dự án và lợi nhuận dịch vụ.

Một trong những tính năng nổi bật của BuildOps là ứng dụng kỹ thuật viên hiện trường gốc. Các kỹ thuật viên có thể truy cập đơn đặt hàng công việc, lịch sử khách hàng, dữ liệu thiết bị và chi tiết công việc ngay từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ, ngay cả khi không có kết nối mạng. Họ cũng có thể chụp chữ ký, tải lên ảnh, ghi chép công việc và tạo hóa đơn tại chỗ, giúp đẩy nhanh quá trình thanh toán và giảm lỗi.

Các tính năng tốt nhất của BuildOps

Theo dõi kỹ thuật viên và công việc để hiển thị hoạt động tại trường và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực

Quản lý đơn đặt hàng, báo giá, hợp đồng và nhật ký hàng ngày từ bảng điều khiển thống nhất

Tích hợp với các hệ thống kế toán như QuickBooks để đơn giản hóa việc thanh toán, lập hóa đơn và theo dõi tài chính

Giới hạn của BuildOps

Bạn không thể gửi hóa đơn thanh toán trực tiếp cho khách hàng từ nền tảng này

Việc xây dựng các biểu mẫu có thể tùy chỉnh là một thách thức

Giá cả của BuildOps

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của BuildOps

G2: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về BuildOps?

Theo một người đánh giá:

Build Ops hiện được thiết lập cho các tổ chức rất lớn. Họ cho rằng điều này được thực hiện có chủ ý với ý tưởng các tổ chức nhỏ hơn sẽ mở rộng quy mô theo tiến độ công việc. Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng này, nhưng cho đến khi đạt được điều đó, chúng tôi thực tế thấy công việc hành chính ở một số lĩnh vực trở nên nhiều hơn. Build Ops dự kiến sẽ có một số thành viên nhân viên ở các vị trí cụ thể để đáp ứng quy trình công việc của họ.

Build Ops hiện được thiết lập cho các tổ chức rất lớn. Họ cho rằng điều này được thực hiện có chủ ý với ý tưởng các tổ chức nhỏ hơn sẽ mở rộng quy mô theo tiến độ công việc. Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng này, nhưng cho đến khi đạt được mục tiêu đó, chúng tôi thực tế thấy công việc hành chính ở một số lĩnh vực trở nên nặng nề hơn. Build Ops dự kiến sẽ có một số thành viên nhân viên ở các vị trí cụ thể để đáp ứng quy trình công việc của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cho phép nhân viên gắn nhãn tình trạng sẵn sàng như: ✅ Xanh lá cây: Hoàn toàn sẵn sàng

🟡 Màu vàng: Có thể sử dụng nếu cần

🔴 Đỏ: Không có sẵn Mã màu và hàng đợi trực quan có thể là một cách tuyệt vời để có chế độ xem cấp cao nhất về lịch trình của nhân viên. Nó cũng có thể giúp bạn đưa ra quyết định lập lịch nhanh chóng và tự tin.

9. Buddy Punch (Tốt nhất để theo dõi thời gian làm việc cơ bản của nhân viên)

qua Buddy Punch

Buddy Punch là giải pháp theo dõi và lập lịch thời gian làm việc của nhân viên đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt phổ biến đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các tùy chọn chấm công đa năng là điểm nổi bật của ứng dụng này. Nhân viên có thể chấm công vào và ra qua trình duyệt web, ứng dụng di động hoặc thậm chí là hệ thống mã QR độc đáo.

Để tăng cường trách nhiệm, Buddy Punch còn cung cấp tính năng theo dõi GPS, khóa địa chỉ IP và thậm chí chụp ảnh khi chấm công, để quản lý luôn biết thành viên nhóm đang chấm công ở đâu và khi nào. Ngoài ra, các cảnh báo và thông báo tự động đảm bảo mọi người luôn được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Các tính năng tốt nhất của Buddy Punch

Theo dõi chấm công , cảnh báo làm thêm giờ theo thời gian thực và nhận thông báo khi nhân viên sắp đạt giới hạn làm thêm giờ

Quản lý thời gian nghỉ có lương (PTO) với quy tắc tích lũy linh hoạt và tùy chỉnh, cùng các tùy chọn tự phục vụ cho nhân viên yêu cầu hoặc nhập thời gian nghỉ phép, ốm đau hoặc cá nhân

Gán mã công việc và bộ phận để theo dõi chi tiết dự án và công việc, cho phép bạn phân tích chi phí nhân công theo khách hàng, công việc hoặc địa điểm

Giới hạn của Buddy Punch

Quá nhiều thông báo qua email có thể khiến bạn cảm thấy quá tải

Ứng dụng này không cung cấp nhắc nhở đăng nhập hoặc đăng xuất vào giờ làm việc

Giá của Buddy Punch

Gói cơ bản: 5,49 USD/tháng cho mỗi người dùng + 19 USD phí cơ bản hàng tháng

Pro: 6,99 USD/tháng cho mỗi người dùng + 19 USD phí cơ bản hàng tháng

Enterprise: 11,99 USD/tháng cho mỗi người dùng + 19 USD phí cơ bản mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Buddy Punch

G2: 4.8/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (1.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Buddy Punch?

Một người dùng đã chia sẻ phản hồi này:

Tôi thực sự thích ứng dụng này vì nó rất đi thẳng vào vấn đề, nghĩa là bạn không cần phải nhấp nhiều lần để hiểu các tính năng của nó... Tôi nghĩ rằng ứng dụng này cần thêm một chút mục cá nhân hóa để trông đẹp mắt hơn một chút thì sẽ tốt hơn.

Tôi thực sự thích ứng dụng này vì nó rất đi vào trọng tâm, nghĩa là bạn không cần phải nhấp nhiều lần để hiểu các tính năng của nó... Tôi nghĩ rằng ứng dụng này cần thêm một chút cá nhân hóa, làm cho ứng dụng trông đẹp mắt hơn một chút sẽ là một điểm cộng.

10. Planday (Tốt nhất cho quản lý nhân lực theo giờ)

qua Planday

Planday là một giải pháp hiện đại được thiết kế để dễ sử dụng cho nhân viên và mạnh mẽ cho các nhà quản lý. Phần mềm này giúp các doanh nghiệp tuân thủ luật lao động và quy định nội bộ, tự động hóa các công việc như quản lý hợp đồng, thực thi thời gian nghỉ ngơi và theo dõi tài liệu. Điều này đặc biệt hữu ích cho các ngành có quy định lao động nghiêm ngặt hoặc thỏa thuận công đoàn.

Một tính năng nổi bật khác là Planday tập trung vào kiểm soát chi phí nhân công. Phần mềm này cung cấp dự báo chi phí nhân công theo thời gian thực khi bạn lập lịch, giúp doanh nghiệp duy trì ngân sách. Nền tảng này tích hợp với nhiều hệ thống tính lương, POS và nhân sự, chẳng hạn như ADP, Xero, QuickBooks, v.v. API mở của nó cũng cho phép doanh nghiệp tạo kết nối tùy chỉnh.

Các tính năng tốt nhất của Planday

Cho phép nhân viên đổi ca, yêu cầu nghỉ phép và quản lý thời gian rảnh thông qua cổng thông tin tự phục vụ

Theo dõi phân tích thời gian thực và tạo báo cáo tùy chỉnh để có cái nhìn sâu sắc hơn về lực lượng lao động và ra quyết định tốt hơn

Lưu trữ các tài liệu quan trọng một cách an toàn và cho phép chữ ký điện tử cho hợp đồng và quá trình nhập việc

Giới hạn của Planday

Ứng dụng di động có thời gian tải lâu

Phần mềm này không linh hoạt lắm và các vấn đề không dễ giải quyết do dịch vụ khách hàng kém

Giá của Planday

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Planday

G2: 4.5/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (50+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng lịch làm việc luân phiên cho các hoạt động 24/7. Tạo một mô hình lặp lại, chẳng hạn như làm việc bốn ngày và nghỉ bốn ngày, và luân phiên các nhóm làm việc theo các ca khác nhau hàng tuần hoặc hai tuần một lần.

📚 Xem thêm: Phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên tốt nhất

Lên lịch thành công với ClickUp

Chọn phần mềm lập lịch làm việc cho nhân viên phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt trong hiệu quả quản lý lịch làm việc của nhóm bạn.

Cho dù quản lý một nhóm nhỏ hay giám sát các hoạt động quy mô lớn, phần mềm phù hợp có thể giúp hợp lý hóa quy trình, tăng lợi nhuận công việc, giảm lỗi và cải thiện năng suất tổng thể.

Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn linh hoạt, có thể mở rộng, ClickUp là ứng cử viên hàng đầu.

Với các tính năng khóa mạnh mẽ để lập lịch, tích hợp với phần mềm nhân sự, phần mềm kinh doanh xây dựng và hệ thống tính lương, cùng khả năng theo dõi giờ làm việc và quản lý công việc và tài nguyên, phần mềm này được thiết kế để thích ứng với nhu cầu của nhóm bạn, dù lớn hay nhỏ.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅