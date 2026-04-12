6 araçtan 1'e: Path8 Productions nasıl zaman kazandı ve uygulama maliyetlerini düşürdü?

Küçük bir işi büyütmek nadiren düzgün ve doğrusal bir süreçtir. Genellikle bu, tesadüfen gerçekleşir.

Bir projeye başlıyorsunuz, sonra bir başkasına, ve birdenbire artık sadece bir serbest çalışan değilsiniz.

Boston merkezli path8 Productions'ın kurucusu Pat Henderson için, tam ölçekli bir video prodüksiyon ajansına geçiş, gizli bir maliyetle geldi: araçların aşırı çoğalması.

Talebi karşılamak için Path8, devasa ve dağınık bir teknoloji yığınıyla uğraşmak zorunda kalmıştı. Proje yönetimi için SmartSheet, zaman takibi için Toggl, belgeler için Dropbox Paper ve iletişim için Slack kullanıyorlardı. Araçlar birikiyordu, ancak verimlilik düşüyordu.

İşte Path8'in bu döngüden nasıl kurtulduğu, teknoloji yığınını ClickUp'ta birleştirdiği ve haftasını nasıl geri kazandığı.

"Frankenstein" Teknoloji Yığını Sorunu

Bir takım hızlı hareket ederken, genellikle her seferinde acil bir sorunu çözmek için yazılım satın alınır. Sonuç mu? Birbirleriyle iletişim kurmayı reddeden bir uygulama ağı.

Path8 için en büyük sorun, işin planlandığı yer ile konuşmaların gerçekte gerçekleştiği yer arasındaki kopukluktu.

Büyüme gerçekleşirken, ben sadece araçlar ekledim. Proje planlamamızı SmartSheet'te yapıyorduk, ancak takımdaki hiç kimse SmartSheet'i gerçekten kontrol etmiyordu. İnsanlar sadece Slack'te "Hey, bu konuda ne durumdayız?" diye soruyorlardı. Böylece iki yerde de güncelleme yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Büyüme gerçekleşirken, ben sadece araçlar ekledim. Proje planlamamızı SmartSheet'te yapıyorduk, ancak takımdaki hiç kimse SmartSheet'i gerçekten kontrol etmiyordu. İnsanlar sadece Slack'te "Hey, bu konuda ne durumdayız?" diye soruyorlardı. Böylece iki yerde de güncelleme yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Büyüme gerçekleşirken, ben sadece araçlar ekledim. Proje planlamamızı SmartSheet'te yapıyorduk, ancak takımdaki hiç kimse SmartSheet'i gerçekten kontrol etmiyordu. İnsanlar sadece Slack'te "Hey, bu konuda ne durumdayız?" diye soruyorlardı. Böylece iki yerde de güncelleme yapmak zorunda kalıyorsunuz.

Bu ayrı listeler ve takip araçları birbirleriyle iletişim kuramadığı için takım, birbirinden kopuk bilgi silolarını yönetmek zorunda kalıyordu. Bu durum, sürekli manuel güncellemeler yapmadan ş Akışının senkronizasyonunu sağlamak neredeyse imkansız hale getiriyordu.

Bu çift veri girişi, Path8'in eski araçlarını sınırlarının ötesine iten 30 videoluk devasa bir proje sırasında zirveye ulaştı. İşin kapsamı, SmartSheet'te etkin bir şekilde yönetilemeyecek kadar büyük ve karmaşıktı.

📖 Daha Fazla Bilgi: Proje Yönetimi için En İyi SmartSheet Alternatifleri ve Rakipleri

Slack engeli: Uygulama sadakatini aşmak

Takımlar favori iletişim uygulamalarından vazgeçmeyi reddettiklerinde, araç geçişleri genellikle başarısız olur.

Pat, takımın tek bir bilgi kaynağına ihtiyacı olduğunu fark ettiğinde, ClickUp en mantıklı seçim oldu. Benimseme sürecinin önündeki tek büyük engel neydi? Takımın Slack'e olan bağlılığı.

Benim için en önemli şey Slack'ti. Slack harikaydı. Takımımız Slack'i çok seviyor. Ben de şöyle düşündüm: Proje yönetimi için ClickUp'ı kullanabiliriz, ama yine de Slack'i kullanmaya devam edeceğiz çünkü herkes onu kullanmayı seviyor. Sonra ClickUp'a girip sohbeti gördüğümde, "Tamam, bu aslında Slack gibi. Bunu halledebiliriz." dedim.

Benim için en önemli şey Slack'ti. Slack harikaydı. Takımımız Slack'i çok seviyor. Ben de şöyle düşündüm: Proje yönetimi için ClickUp'ı kullanabiliriz, ama yine de Slack'i kullanmaya devam edeceğiz çünkü herkes onu kullanmayı seviyor. Sonra ClickUp'a girip sohbeti gördüğümde, "Tamam, bu aslında Slack gibi. Bunu halledebiliriz." dedim.

Asıl devrim niteliğindeki değişiklik neydi? Bu geçişi gerçekleştirmek için geçmişlerinden veya takım kültürlerinden ödün vermek zorunda kalmadılar.

Takım, Slack'teki tüm verileri içe aktarmayı başardı: içe aktarmalar, kanallar ve küçük emoji tepkilerine kadar tüm konuşmalar. 💪🏽

Takım, Slack'teki tüm verileri içe aktarmayı başardı: içe aktarmalar, kanallar ve küçük emoji tepkilerine kadar tüm konuşmalar. 💪🏽

Daha akıllı iş yapın: 50'den fazla projeyi yönetin

Araçlarını bir araya getirmek, sadece abonelik ücretlerinden tasarruf sağlamakla kalmadı.

Bu, bu yalın takımın ne kadar iş yükünü kaldırabileceğini temelden değiştirdi. Path8, bir uygulamada brifing aramak, başka bir uygulamada zaman kayıtlarını bulmak ve üçüncü bir uygulamada güncelleme istemek yerine her şeyi tek bir yerde topladı. Takımın anlattıklarını dinleyin. 👇🏼

📖 Daha Fazla Bilgi: Küçük İşletmeler Neden Daha Az Hizmet İçin Daha Fazla Ödeme Yapıyor?

"AI-native" olmak: Öğrenme eğrisi olmadan

Teknoloji dünyası yapay zekaya takıntılı, ancak video prodüksiyonuna odaklanan bir küçük işletme sahibi için karmaşık yapay zeka komutlarını öğrenmek gerçekçi değil.

Pat'in yapay zekaya yaklaşımı tamamen pragmatikti.

İtiraf etmeliyim ki bu konuda çok acemiyim. ClickUp'ı kullanmaya başlayana kadar telefonumda bir AI uygulaması yoktu.

İtiraf etmeliyim ki bu konuda çok acemiyim. ClickUp'ı kullanmaya başlayana kadar telefonumda bir AI uygulama yoktu.

Pat, harici AI araçları kullanmak yerine, ClickUp'ın dahili AI'sını kullanarak çok özel bir operasyonel sorunu çözdü: takımın tekrarlayan sorularını yanıtlamak.

Şirketin iç bilgi tabanı olarak işlev görecek bir yapay zeka ajanı geliştirdi. Ardından, takımın bu ajansla etkileşim kurması için özel bir doğrudan mesaj kanalı kurdu ve bota sevgiyle "Mr. Systems" adını verdi.

Artık, bir takım üyesi bir süreç veya ş Akışı hakkında bir sorusu olduğunda, Mr. Systems'a bir DM gönderiyor. Bot, doğru cevabı şirket belgelerinden anında alıyor ve böylece Pat'i bu döngüden tamamen çıkarıyor ve programındaki günlük "kesinti yükünü" ortadan kaldırıyor.

📖 Daha Fazla Bilgi: Küçük İşletmeler Neden ClickUp'ı Seviyor?

Path8'in Başarısını Tekrarlamak: 5 Hızlı ClickUp Örneği

Teknoloji yığınınızı birleştirip son derece verimli bir Çalışma Alanı oluşturmak için kurumsal düzeyde bir bütçeye ihtiyacınız yok.

ClickUp Small Business Suite ile, Path8'in uyguladığı stratejiyi aynen taklit ederek kendi merkezi komuta merkezinizi oluşturabilirsiniz.

Kendi takımınız için değer odaklı, verimli bir ş akışı tasarlamanın yolu şöyledir:

1. Takımınızı AI ajanlarıyla güçlendirin

Şirketinizin standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) ve wiki sayfalarından başlayın. ClickUp'taki Agents ile bunları etkileşimli, self servis bilgi tabanlarına dönüştürebilirsiniz.

Agent Builder'ı kullanarak ihtiyaçlarınızı sade bir dille açıklayın ve Çalışma Alanınızda yer alan bir ajanı özel olarak oluşturun. Ya da Çalışma Alanınızda bulunan ortam yanıtları ajanlarını etkinleştirin.

Bir takım üyesi bir süreçle ilgili bir sorusu olduğunda, temsilciye özel mesaj göndererek doğrudan kendi iç belgelerinizden alınan kesin ve anında bir yanıt alabilir. Bu, takımınızın bilgileri bağımsız olarak bulmasını sağlar ve liderlerin değerli zamanlarını korur.

2. Bağlamsal yapay zeka ile verimliliği artırın

Tek başına çalışan araçların ötesinde, Small Business Suite'in gerçek gücü, ClickUp Brain'in işinizin gerçekleştiği yere doğrudan entegre edilmesinde yatmaktadır.

Gelişmeleri takip etmek için uzun konu dizilerini manuel olarak kaydırmak yerine, tek tek görevler içinde anında AI güncellemeleri oluşturarak, yokluğunuzda tam olarak nelerin değiştiğini görebilirsiniz.

Hatta bu içgörüleri bir araya getirerek proje yönetimi Gösterge panolarınızda ve Liste görünümlerinizde doğrudan üst düzey özetler oluşturabilir, böylece liderlik ekibine tüm portföyün durumuna ilişkin net bir tablo sunabilirsiniz. Belirli bir dosyayı veya konuşmayı kaybederseniz, yapay zeka destekli Kurumsal Arama , doğal bir şekilde sorular sorarak tüm görevleriniz, belgeleriniz ve sohbetlerinizde tam olarak ihtiyacınız olanı bulmanızı sağlar .

Son olarak, toplantılarınızı özetleyen ve anahtar noktaları otomatik olarak kullanıma hazır görevlere dönüştüren AI Notetaker ile konuşmalarınızı anında eyleme dönüştürebilirsiniz.

ClickUp'ta her bir konuşma, eylem ögesi ve görev, yapay zeka ile aranabilir.

3. Sohbeti doğrudan işinize bağlayın

Takımın mükemmel bir uyum içinde çalışmasını sağlamak imkansız bir görev değildir! Yapılacak şey, konuşmaları gerçek çıktıların bulunduğu yere taşımaktır.

Günlük iletişiminizi ClickUp Sohbet'e entegre ederek, her mesaj, hızlı güncelleme ve ekran kaydı ilgili göreve bağlanır.

Bu, projeye yeni katılan herkesin geçmişi anında okuyup bağlamı anlayabilmesini sağlar ve eksik bilgileri bulmak için ayrı mesajlaşma uygulamaları arasında gidip gelme zahmetini ortadan kaldırır.

4. Kendi kendine çalışan bir proje akışı tasarlayın

Düzinelerce eşzamanlı projeye kolayca ölçeklenebilen görsel, otomasyonlu bir iş akışı oluşturmak mı istiyorsunuz?

Öncelikle, Özel Durumlar'ı (örneğin "Senaryo Yazımı", "Düzenleme Aşamasında" veya "Müşteri İncelemesi") kullanarak operasyonel aşamalarınızı tam olarak haritalandırın. Ardından, ClickUp Görevleri'ndeki üst düzey Pano Görünümü'nü kullanarak liderlik ekibinin her projenin durumunu bir bakışta anında değerlendirebilmesini sağlayın.

Son olarak, Otomasyonları devreye sokun; böylece bir görev yeni bir duruma geçtiğinde, uygun takım üyesi otomatik olarak atanır ve bilgilendirilir, böylece sorunsuz bir görev devri sağlanır.

İşte Satış departmanı için bir örnek ş akışı. 🧰

5. Yerel zaman takibi özelliği ile operasyonları birleştirin

ClickUp Zaman Takibi ile zamanınızı nasıl harcadığınızı takip edin

ClickUp platformuna entegre edilmiş yerel zaman takibi özelliği sayesinde, çalışanlarınız ve serbest çalışanlarınız aktif olarak tamamladıkları görevlerin içinde doğrudan çalışma saatlerini kaydedebilirler.

Bu sorunsuz entegrasyon, kapasite planlaması için son derece doğru veriler sunar, müşteri faturalandırmasını basitleştirir ve her bir dakikalık işin tek bir merkezi platformda kayıt altına alınmasını sağlar.

📖 Daha Fazla Bilgi: İşinizi Kolaylaştıracak 15'ten Fazla En İyi Küçük İşletme Uygulaması

Sonuç: Yazılım Değiştirme Oyunu Oynamayı Bırakın

Kendi ağırlık sınıfının çok üzerinde performans göstermeyi hedefleyen yalın bir takım için, saatlerce yazılım operatörü gibi çalışarak zaman kaybetmek bir seçenek değildir.

path8 Productions, işinizi büyütmenin sadece daha fazla uygulama eklemek anlamına gelmemesi gerektiğini kanıtladı.

"Frankenstein" gibi dağınık teknoloji yığınını terk edip, birbirinden bağımsız 6 aracı tek bir araçta birleştirerek, ağır işleri halleden, yapay zeka destekli, verimli bir merkez oluşturdular.

Artık rutin işler otomasyonla gerçekleştirildi, takım tamamen uyumlu hale geldi ve Pat nihayet en iyi yaptığı şeye geri dönebilir: muhteşem videolar oluşturmak!