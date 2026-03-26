SQL Oluşturma için Snowflake Cortex'i Kullanma

Çoğu takım, SQL oluşturmayı bir sihirbazlık numarası gibi görür. Bir soru yazarsınız ve bir sorgu alırsınız.

Ancak gerçek şu ki: Snowflake Cortex Analyst, yalnızca önceden oluşturduğunuz semantik model kadar iyi iş yapar ve bu kurulum hiç de kolay değildir. SQL oluşturma için Snowflake Cortex'i kullanmayı öğrenen veri takımları, artık doğal dili saniyeler içinde karmaşık, çalıştırılabilir sorgulara dönüştürebilir.

Bu kılavuz, YAML semantik modelinizi tanımlamaktan veri ambarınızı doğal dil kullanarak sorgulamaya kadar gerçek uygulama sürecini adım adım anlatır; böylece başlamadan önce hem bu özelliğin gücünü hem de ön koşulları anlayabilirsiniz.

Ayrıca, Snowflake Cortex'in yetersiz kaldığı alanları ve ClickUp'ın SQL oluşturma ile ilgili daha geniş ş Akışlarını nasıl destekleyebileceğini de inceleyeceğiz.

Snowflake Cortex Analyst nedir?

Snowflake Cortex Analyst, analitik verileriniz üzerinde konuşma tabanlı uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan, tam olarak yönetilen bir hizmettir.

Bu hizmet, özel bir metin-SQL dönüştürücü kullanarak doğal dil sorularını doğru ve çalıştırılabilir sorgulara dönüştürür. Bu hizmet, karmaşık veri yapıları ile kod yazmadan yanıtlara ihtiyaç duyan iş kullanıcıları arasındaki boşluğu doldurur.

Anahtar özellikler şunlardır:

Yapılandırılmış verilerle etkileşim kurmak için yüksek doğrulukta bir arayüz sağlama

Semantik modelleri kullanarak özel iş mantığınızı ve terminolojinizi anlayın

Özel uygulamalara veya BI araçlarına kolay entegrasyon için bir REST API sunar

İstekleri Snowflake güvenlik sınırları içinde işleyerek veri gizliliğini koruyun

Snowflake Cortex SQL Oluşturma için Ön Koşullar

Doğru kurulum yapılmadan Snowflake Cortex'e başlamak hayal kırıklığına yol açar. Yanlış sonuçlar alabilir, sorun gidermeyle zaman kaybedebilir ve asıl sorun zayıf bir temeldeyken aracın bozuk olduğu sonucuna varabilirsiniz.

Bunu önlemek için önce üç temel unsuru yerine getirmeniz gerekir.

1. Veritabanınızı ve tablolarınızı kurun

AI'nızın zekası, erişebildiği veriler kadar zekadır. Veritabanı şemanız cust_dat_v2_final gibi anlaşılmaz sütun adlarından oluşan bir labirentse, hem analistleriniz hem de AI'nız bunu anlamakta zorlanacaktır.

Bu karışıklık, AI'nın hatalı birleştirme işlemleri oluşturmasına veya yanlış sütunlardan veri almasına neden olur ve takımınız, bir sorgu yazmaya bile başlamadan önce şemayı çözmeye çalışmakla saatler harcar.

İlk olarak, veri ambarı yazılımınızın Cortex Analyst'in sorgusunu gerçekleştireceği tabloları içerdiğinden emin olun. Mümkün olduğunda, açık ve açıklayıcı sütun adları kullanın. Örneğin, customer_lifetime_value adlı bir sütun, clv_01'den hem insanlar hem de yapay zeka için çok daha sezgiseldir.

Kuruluma devam etmek için Snowflake rolünüzün aşağıdaki izinlere sahip olması gerekir:

KULLANIM: Tabloları içeren veritabanı ve şemada

SELECT: Cortex Analyst'in sorgusunu istediğiniz tablolarda

CREATE STAGE: Anlamsal model dosyanızı yüklemek için gerekli olan şemada

2. Anlamsal model dosyanızı oluşturun

Herhangi bir metinden SQL'e dönüştürme aracındaki en büyük engel, yapay zekanın şirketinizin kendine özgü dilini konuşmamasıdır. Yapay zeka, "ARR"nin "Yıllık Tekrarlayan Gelir" anlamına geldiğini veya müşteriler tablosunun customer_id alanında siparişler tablosuna bağlandığını doğuştan bilmez.

Bu bağlam olmadan, yapay zeka teknik olarak geçerli ancak mantıksal olarak yanlış SQL sorguları oluşturabilir ve size doğru gibi görünen ancak son derece yanıltıcı cevaplar verebilir.

Çözüm, semantik modeldir. Bu, özel "çeviri katmanınız" görevi gören bir YAML dosyasıdır ve Cortex Analyst'e işinizin özel kelime dağarcığını ve mantığını öğretir. Bu dosyanın oluşturulması ve bakımı, şemayı bilmek için ETL araçlarını kullanan veri mühendisleri ile terminolojiyi bilen iş analistleri arasındaki ortak bir çabadır.

Anlamsal model dosyanız şu anahtar bileşenleri içermelidir:

Bileşen Amaç Tablolar Her tablonun amacını sade bir dille açıklayan bir liste sunar Sütunlar Her sütunun anlamsal türünü (kategori veya metrik gibi) tanımlar ve örnek değerler içerebilir İlişkiler Tabloların birleştirme yoluyla nasıl bağlantı kurduklarını belirtir ve AI için tahmin yapma ihtiyacını ortadan kaldırır Doğrulanmış Sorgular LLM için güçlü kılavuzlar görevi gören örnek soru-SQL çiftleri sağlar

3. Cortex Search Service'i yapılandırın (isteğe bağlı)

Bazen ihtiyacınız olan cevaplar, ürün açıklamaları, destek biletleri veya çağrı kayıtları gibi yapılandırılmamış metinlerde gizlidir. Standart SQL sorguları bu verilere erişemez, bu da genellikle "ne"nin ardındaki "neden"i kaçırdığınız anlamına gelir.

İsteğe bağlı olarak buraya Snowflake Cortex Search Service'i ekleyebilirsiniz. Bu, veri analizi için yapay zeka ajanlarını kullanarak hem yapılandırılmış tablolarınızı hem de yapılandırılmamış metin verilerinizi aynı anda sorgulamanıza olanak tanıyan bir arama hizmeti katmanıdır.

Analistlerinizin SQL oluşturmadan önce metinden bağlam bilgisi almasını gerektiren sorular sorması gerekiyorsa, Cortex Search'ü yapılandırmalısınız. Örneğin, önce "pil sorunu" ifadesini içeren tüm ürün yorumlarını arayabilir, ardından yalnızca bu ürünlerin satış verilerini toplamak için bir SQL sorgusu oluşturabilirsiniz.

Yapılandırılmış tablolara yönelik saf SQL oluşturma için bu hizmet gerekli değildir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1970'lerin başında, IBM araştırmacıları Donald Chamberlin ve Raymond Boyce, "Structured English Query Language" (Yapılandırılmış İngilizce Sorgu Dili) adını verdikleri bir dil geliştirdiler. Ancak "SEQUEL" adı bir İngiliz uçak şirketi tarafından tescilli olduğu için adını SQL olarak değiştirmek zorunda kaldılar.

Cortex Analyst ile SQL Oluşturmaya İlişkin Adım Adım Kılavuz

Hazırlık çalışmaları tamamlandı, ancak şimdi boş bir ekranla karşı karşıyasınız ve gerçek ş Akışı’ndan emin değilsiniz. Kafanızdaki bir soruyu nasıl çalıştırılabilir bir SQL sorgusuna dönüştürebilirsiniz? Ş Akışı yönetimi net olmadığında, yeni araçlar genellikle kullanılmaz ve kurulum için yapılan yatırım boşa gider.

Uygulamalı süreç, şaşırtıcı derecede basit. İşte ayrıntılı bir bakış!

Adım 1: Snowflake'te verilerinizi hazırlayın

Her şeyden önce, yapılandırılmış verilerinizin Snowflake içinde bulunması gerekir. Her Cortex Analyst uygulaması, tek bir tabloya veya bir ya da daha fazla tablodan oluşan bir görünüme yönlendirilir. Tablolarınızın oluşturulduğundan ve doldurulduğundan emin olun.

Düz dosyalardan yükleme yapıyorsanız:

Veri dosyalarınızı (ör. CSV'ler) bir Snowflake Stage'e yükleyin

COPY INTO komutunu kullanarak verileri aşamadan tablolarınıza yükleyin

Devam etmeden önce verilerin başarıyla yüklendiğini doğrulayın

Adım #2: Anlamsal bir model (veya anlamsal görünüm) oluşturun

Bu, en kritik kurulum adımıdır. Cortex Analyst'in gücü, büyük dil modellerini (LLM'ler) semantik modellerle birleştirmesinden gelir; bu, veritabanı şemanızın yanında bulunan ve iş bağlamını kodlayan bir YAML dosyasıdır.

Semantik Görünümler artık Snowflake'in Cortex Analyst için önerdiği yöntemdir. İş metriklerini, ilişkileri ve tanımları doğrudan Snowflake içinde depolarlar. Eski YAML semantik model dosyaları hala çalışır, ancak Snowflake yeni uygulamaları Semantik Görünümlere yönlendirir.

Anlamsal modeliniz veya görünümünüz şunları içermelidir:

Tablo ve sütun açıklamaları: Her bir alanın ne anlama geldiğine dair sade bir dille yazılmış açıklamalar

İş metrikleri: Gelir, müşteri kaybı veya dönüşüm oranı gibi hesaplanan alanların tanımları

Filtreler ve eşanlamlılar: Kullanıcıların kullanabileceği alternatif terimler (ör. belirli bir durum değerine eşlenen "iptal edildi")

Doğrulanmış sorgular: Snowflake’in Doğrulanmış Sorgu Deposu, onaylanmış soru-SQL çiftlerini depolar. Bir kullanıcı sorusu bu girdilerden birine benzediğinde, Cortex Analyst SQL oluşturma sırasında bu girdiye başvurabilir

🤝 Önemli Hatırlatıcı: Snowflake, Snowsight ş akışında optimum performans için en fazla 10 tablo ve en fazla 50 seçilmiş sütun kullanmanızı önerir.

3. Adım: Anlamsal modeli bir Snowflake aşamasına yükleyin

YAML tabanlı bir semantik model kullanıyorsanız, Cortex Analyst'in çalışma zamanında bu modele başvurabilmesi için modelin aşamalı olarak yüklenmesi gerekir.

.yaml dosyanızı bir Snowflake dahili aşamasına (ör. RAW_DATA) yükleyin

Snowsight kullanıcı arayüzü veya LIST @stage_name komutu aracılığıyla dosyanın aşamada göründüğünü doğrulayın

Aşama yolunu not edin; API çağrılarınızda veya uygulama yapılandırmanızda buna başvuracaksınız.

Semantik Görünüm kullanıyorsanız, bu adım Snowflake içinde yerel olarak gerçekleştirilir ve ayrı bir yükleme gerekmez.

🔍 Biliyor muydunuz? SQL'de NULL, sıfır veya boş anlamına gelmez. Bilinmeyen veya eksik verileri temsil eder ve bu da ne doğru ne de yanlış sonucunu veren karşılaştırmalar gibi sezgisel olmayan davranışlara yol açar.

Adım 4: REST API aracılığıyla doğal dilde bir soru gönderin

Şimdi asıl SQL oluşturma işlemi başlıyor. REST API, istekte sağlanan semantik modeli veya semantik görünümü kullanarak belirli bir soru için bir SQL sorgusu oluşturur.

API isteğinizi şu şekilde yapılandırın:

mesajlar; rol: “kullanıcı” ile kullanıcı sorunuzu içeren bir dizi

Anlamsal modelinize veya anlamsal görünümünüze bir referans

Tercih ettiğiniz model (veya Cortex'in en iyisini seçmesi için otomatik olarak bırakın)

Önceki sorgulara dayalı takip soruları sorabileceğiniz, çok turlu konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #5: API yanıtını ayrıştırın

Yanıtta yer alan her mesaj, farklı türlerde birden fazla içerik bloğuna sahip olabilir. Şu anda tür alanı için desteklenen üç değer şunlardır: metin, öneriler ve SQL.

Her bir türün anlamı şöyledir:

SQL: Cortex sorgu oluşturmada başarı sağladı; işte çalıştıracağınız sorgu budur

metin: SQL'e eşlik eden doğal dil açıklaması veya yanıt

öneriler: Öneri içerik türü, yalnızca kullanıcı sorusu belirsizse ve Cortex Analyst o sorgu için bir SQL ifadesi döndürememişse yanıtta yer alır. Bunları soruyu netleştirmek veya daraltmak için kullanın

🔍 Biliyor muydunuz? SQL'i yazdığınız sıra, çalışacağı sıra değildir. SELECT'i ilk yazsanız bile, veritabanları sütunları seçmeden önce aslında FROM ve WHERE'i işler. Bu durum hem yeni başlayanları hem de deneyimli kullanıcıları şaşırtabilir.

Adım 6: Snowflake'te oluşturulan SQL'i çalıştırın

Yanıtta SQL bloğunu aldıktan sonra, bunu Snowflake sanal deponuzda çalıştırın. Oluşturulan SQL sorgusu, nihai çıktıyı oluşturmak üzere Snowflake sanal deponuzda yürütülür. Veriler, Snowflake'in yönetişim sınırları içinde kalır.

Yürütme sırasında bilinmesi gereken anahtar noktalar:

Cortex Analyst, Snowflake'in rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ilkeleriyle tam olarak entegre olur ve oluşturulan ve yürütülen SQL sorgularının tüm belirlenmiş erişim kontrollerine uymasını sağlar

Bir kullanıcı bir tabloya erişim hakkına sahip değilse, sorgu, elle yazılmış SQL'de olduğu gibi yürütme sırasında hata verecektir.

Bu aşamada, Cortex Analyst'in kendi kullanım ücretlerinden ayrı olarak veri ambarı hesaplama maliyetleri uygulanır.

7. Adım: İyileştirme ve yineleme

İlk denemede mükemmel bir sorgu elde etmek her zaman garanti edilemez. Zamanla sonuçları iyileştirmenin yolu şöyledir:

Tekrar tekrar sorulan sorular için semantik modelinize doğrulanmış sorgular ekleyin

Cortex bir terimi yanlış yorumladığında, daha iyi açıklamalar, eşanlamlılar ve filtrelerle anlamsal modelinizi zenginleştirin

Çok turlu konuşma özelliğini kullanarak takip soruları sorun; örneğin, "Şimdi bunu bölgeye göre filtrele" gibi. Çok turlu konuşmalar, önceki sorgulara dayanan takip sorularına olanak tanır.

CORTEX_ANALYST_USAGE_HISTORY ve Snowflake sorgu geçmişi aracılığıyla kullanımı izleyin ve başarısız veya hatalı sorgulardaki kalıpları tespit edin

🧠 İlginç Bilgi: Tek bir eksik JOIN koşulu bile büyük sorunlara yol açabilir. Bir birleştirme koşulunu unutmak, satır sayısını önemli ölçüde artıran ve bazen sistemlerin çökmesine neden olan bir Kartezyen çarpım oluşturabilir.

Snowflake Metin-SQL Dönüştürme Doğruluğu için En İyi Uygulamalar

Anlamsal modelinizin kalitesi, modelin oluşturduğu sorguların doğruluğunu doğrudan belirler. İşte doğruluğu artıran en iyi uygulamalar. 🛠️

Doğrulanmış sorguları semantik modelinize ekleyin: Yapılacak en etkili şey budur. Takımın gerçekte nasıl soru sorduğunu yansıtan çok sayıda örnek soru-SQL çifti ekleyin

Açıklayıcı sütun ve tablo adları kullanın: Sütun ve tablo adları kendinden anlaşılır olduğunda model daha iyi performans gösterir. Şemayı değiştiremiyorsanız, anlaşılması zor sütun adları için YAML dosyanıza açık açıklamalar ekleyin

Örnek değerler ekleyin: Kategorik sütunlar (durum veya bölge gibi) için örnek veriler eklemek, modelin mevcut geçerli filtre seçeneklerini anlamasına yardımcı olur

Uç durumlarla test edin: Geliştirme aşamasında, semantik modelinizin hangi noktalarda daha fazla bağlam veya açıklığa ihtiyaç duyduğunu belirlemek için kasıtlı olarak belirsiz veya zor sorular sorun.

Anlamsal modelinizi yineleyin: Anlamsal modelinizi canlı bir belge olarak değerlendirin. Hangi sorguların başarılı olduğu ve hangilerinin başarısız olduğu temelinde, Anlamsal modelinizi canlı bir belge olarak değerlendirin. Hangi sorguların başarılı olduğu ve hangilerinin başarısız olduğu temelinde, yinelemeli bir süreç aracılığıyla sürekli olarak güncellenmelidir.

ClickUp: Snowflake Cortex'e Daha Basit Bir Alternatif

Snowflake Cortex, takımlar SQL oluşturmak ve yapılandırılmış veriler üzerinde sorgular çalıştırmak istediğinde etkili bir şekilde çalışır. Takımlar, içgörü elde etmek için şemaları tanımlar, ilişkileri harita eder ve sorgular yazar. Bu kurulum, özellikle raporlamadan analistlerin sorumlu olduğu veri yoğun ortamlar için mantıklıdır.

Ancak birçok takım, günlük operasyonel soruları yanıtlamak için tam bir SQL katmanına ihtiyaç duymaz. Ürün yöneticileri, program liderleri ve operasyon ekipleri genellikle aktif işlerle bağlantılı hızlı yanıtlar ister.

ClickUp daha erişilebilir bir yol sunar. Takımlar, SQL yazmadan veya semantik modeller oluşturmadan sade bir dille sorular sorar, canlı gösterge panellerini inceler ve içgörülerden yararlanarak harekete geçer.

SQL'i daha hızlı oluşturun ve iyileştirin

Snowflake Cortex, veri ambarı ortamındaki yapılandırılmış veri kümelerinden SQL sorguları oluşturmaya odaklanır. Bu, verileriniz zaten Snowflake'te bulunuyorsa ve şemalarınız hazırsa iyi sonuç verir.

ClickUp Brain'i kullanarak SQL sorgularını ve kalite güvence görevlerini iyileştirin

ClickUp Brain, SQL oluşturmayı daha esnek ve yürütmeye odaklı bir şekilde destekler. Takımlar, analizlerin, tartışmaların ve kararların zaten alındığı ClickUp Çalışma Alanı'nın içinde doğrudan SQL sorguları oluşturur, iyileştirir ve saklar.

Bir ürün analistinin ClickUp içinde müşteri tutma analizi görevi üzerinde çalıştığını varsayalım. Sorgu yazmak için araç değiştirmek yerine, ClickUp Brain'e şu soruyu sorar:

📌 Şu komutu deneyin: Kayıt kohortlarına göre gruplandırılmış kullanıcılar için yedi günlük tutma oranını hesaplayan bir SQL sorgusu yazın.

ClickUp Brain, kohort gruplandırması, tarih filtreleri ve tutma mantığını içeren yapılandırılmış bir sorgu oluşturur. Analist, sorguyu Snowflake veya başka bir veri ambarına yapıştırır ve hemen çalıştırır.

Şu konularda yardımcı olur:

Kullanıcılar, siparişler ve etkinlikler gibi birden fazla tablo arasında birleştirme sorguları yazın

Basit İngilizce ürün sorularını, yürütmeye hazır SQL mantığına dönüştürün

Hatalı sorguları hata ayıklayın ve yanlış birleşimler veya eksik koşullar gibi sorunları açıklayın

Daha iyi performans veya okunabilirlik için sorguları yeniden yazın

Örneğin, bir büyüme deneyi incelemesi sırasında bir pazarlamacı şöyle sorar: "Son 14 gün içinde iki açılış sayfası arasındaki dönüşüm oranlarını karşılaştırmak için bir SQL sorgusu yazın."

ClickUp Brain, koşullu toplama ve tarih filtrelerini kullanarak sorguyu oluşturur. Takım, bunu Snowflake'te çalıştırır ve deney sonuçlarını doğrular.

📌 Şu komutu deneyin: Birleştirme işleminin satırları yinelediği bu SQL sorgusunu düzeltin ve sorunu açıklayın.

ClickUp Brain, birleştirme sorununu tespit eder, sorguyu düzeltir ve yanlış birleştirme koşulları nedeniyle yinelenen satırların nasıl oluştuğunu açıklar.

SQL tabanlı raporlamayı değiştirin

SQL sorguları kullanmadan ClickUp Gösterge Panelleri ile proje verilerini görselleştirin

Snowflake Cortex ş akışları genellikle SQL oluşturma, sorguları çalıştırma ve sonuçları ayrı bir katmanda görselleştirmeyi içerir. ClickUp Gösterge Panelleri, bu çok adımlı süreci ortadan kaldırır ve içgörüleri doğrudan canlı çalışmalardan sunar.

Sürüm hazırlığını izleyen bir program yönetim takımı, sorgu yazmadan bir gösterge paneli oluşturabilir. Örneğin, bir sürüm gösterge paneli şunları içerebilir:

Tüm ürün takımlarında gecikmiş görevleri gösterecek şekilde filtrelenmiş bir görev listesi kartı

Mühendisler arasında görev dağılımını gösteren bir iş yükü kartı

Sprint sprintinde tamamlanan ve bekleyen görevleri karşılaştıran bir çubuk grafik

Ortalama tamamlanma süresini izleyen bir hesaplama kartı

Bir program liderinin, sürüm toplantısı öncesinde bu gösterge paneliyi incelediğini varsayalım. Arka uç hizmetlerinin daha yüksek gecikme oranları gösterdiğini hemen fark eder. Görev listesi kartını açar ve riske neden olan görevleri ayrıntılı olarak inceler.

Gerçek bir ClickUp kullanıcısı paylaşımında şöyle diyor:

ClickUp, projeleri birbirimize HIZLI bir şekilde aktarmamızı, projelerin durumunu KOLAYCA kontrol etmemizi sağlıyor ve yöneticimize, bizi rahatsız etmeden iş yükümüzü her an görebilme imkanı sunuyor. ClickUp'ı kullanarak haftada en az bir gün, hatta belki daha fazla zaman kazandık. E-posta sayısı ÖNEMLİ ÖLÇÜDE azaldı.

Pipeline'lar olmadan içgörülerden harekete geçin

Snowflake Cortex, verilerden içgörüler elde etmeye odaklanır. Takımlar, sonuçları yorumlamak ve tetikleyici eylemler gerçekleştirmek için ayrı adımlar atmaya devam etmelidir.

ClickUp Super Agents'ı kullanarak Çalışma Alanı içgörülerini izleyin ve bunlara göre harekete geçin

ClickUp AI Super Agents boşluğu doldurur ve içgörüleri eyleme dönüştürür. Çalışma Alanı verilerini sürekli izleyen ve koşullara göre harekete geçen AI takım arkadaşları olarak çalışırlar.

Bir program yöneticisinin birden fazla ürün girişimini denetlediğini varsayalım. Bir Süper Ajan şunları yapabilir:

Projeler genelinde görevleri izleyin ve gecikmiş görevlerin tanımlanan eşiği aştığını tespit edin

Aynı ş akışı aşamasında tekrarlanan gecikmeler gibi kalıpları belirleyin

Etkilenen projeleri özetleyen bir görev oluşturun ve bunu program liderine atayın

Önemli görevler son teslim tarihini geçmesine rağmen çözülmemişse takım sahiplerini bilgilendirin

Örneğin, bir sürüm döngüsü sırasında bir Süper Ajan, iki takımda 10'dan fazla yüksek öncelikli görevin son teslim tarihini kaçırdığını tespit eder. "Sürüm riski: kaçırılan son teslim tarihleri" başlıklı bir ClickUp görevi oluşturur, ilgili tüm görevleri ek dosya olarak ekler ve program yöneticisine anında incelenmesi için atar.

Takımlar ayrıca Super Agent ile doğrudan etkileşime girebilir: "Tüm aktif projeleri analiz et ve bu sprint için teslimat risklerini vurgulayın".

Super Agent, teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve görev durumunu inceler, ardından Çalışma Alanı içinde yapılandırılmış bir özet yayınlar.

ClickUp'ta kendi Super Agent'ınızı nasıl kuracağınız aşağıda açıklanmıştır:

ClickUp ile Veri Akışlarınızı Merkezileştirin

Snowflake Cortex gibi metinden SQL'e dönüştürme araçları, verilere erişimi kolaylaştırır. Bununla birlikte, güvenilir sonuçlar elde etmek hâlâ çaba gerektirir.

Takımlar, çıktıların doğruluğunu korumak için temiz şemalara, güçlü semantik modellere ve sürekli yinelemeye ihtiyaç duyar. Doğru sorguyu oluşturduktan sonra bile iş burada bitmez. Birinin sonuçları yorumlaması, içgörüleri paylaşımı yapması ve bunları kararlara dönüştürmesi gerekir.

ClickUp farklı bir yaklaşım getiriyor. ClickUp, analizi yürütmeden ayırmak yerine ikisini birbirine bağlar. Takımlar aynı Çalışma Alanı içinde SQL oluşturur, içgörüleri belgeler, bulgular üzerinde işbirliği yapar ve bunlara göre harekete geçer.

ClickUp Brain, sorgu yazma ve iyileştirme konusunda yardımcı olurken, Gösterge Panelleri ve AI Agents, takımların sonuçları izlemesine ve farklı araçlar arasında geçiş yapmadan işlerini ilerletmesine yardımcı olur.

Snowflake Cortex, cevapları bulmanıza yardımcı olur. ClickUp ise bu cevaplarla yapılacak şeyler sunar. Hemen ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular

Snowflake Cortex Analyst, daha geniş kapsamlı Snowflake Cortex AI paketinin içinde yer alan özel bir hizmettir. Cortex Analyst, semantik modelleri kullanarak metinden SQL'e dönüştürmeye odaklanırken, Cortex AI daha geniş bir alandaki LLM fonksiyonları, makine öğrenimi modeli çıkarımları ve arama yetenekleri içerir.

Evet, Cortex Analyst, Snowflake üzerinden yönetilen Apache Iceberg tablolarını sorgulayabilir. Tablolara Snowflake ortamınızda erişilebiliyorsa ve semantik modelinizde doğru şekilde tanımlanmışsa, bu tablolara yönelik sorgular oluşturabilirsiniz.

Karmaşık sorguların doğruluğu, neredeyse tamamen semantik modelinizin kalitesine bağlıdır. İyi tanımlanmış tablo ilişkileri, çok sayıda doğrulanmış sorgu ve açıklayıcı meta verilere sahip bir model, çoklu tablo birleştirmeleri ve karmaşık toplama işlemleri için önemli ölçüde daha doğru sonuçlar üretecektir.

Snowflake Cortex Analyst fiyatlandırması, Snowflake'in tüketime dayalı modelini takip eder; bu, sorgu oluşturma sürecinde kullanılan hesaplama kredilerine göre faturalandırılacağınız anlamına gelir. En güncel fiyatlar için her zaman Snowflake'in resmi fiyatlandırma belgelerine başvurmalısınız.