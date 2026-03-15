Kurumsal Analitik için Snowflake Cortex'i Kullanma

Muhtemelen veri talebi kuyruğunun yarattığı sıkıntıyı yaşamışsınızdır.

Bir analistin iş sorusunu SQL'e dönüştürmesi için günlerce beklemek zorunda kaldığınızda, o verilerle harekete geçme fırsatı genellikle kaçar. Snowflake Cortex, Snowflake'e yapay zeka destekli sorgu ve veri alma özellikleri ekleyerek iş takımları ile veri takımları arasındaki gidip gelmeleri azaltmaya yardımcı olur. Takımlar, yönetilen veriler üzerinde doğal dilde sorular sorabilir ve sorudan cevaba çok daha hızlı geçebilir.

Bu kılavuz, Cortex Analyst ve Cortex Search gibi özelliklerle kurumsal analitik için Snowflake Cortex'i nasıl kullanacağınızı adım adım anlatır. Böylece daha fazla takım, veri talebi kuyruğunda beklemek zorunda kalmadan yönetilebilir yanıtlar alabilir. Ayrıca, Snowflake'ten aldığınız her yanıtın belgelenmiş bir plana ve atanmış bir göreve dönüşmesini sağlamak için bu içgörüleri ClickUp gibi bir Converged AI Çalışma Alanı ile nasıl eşleştireceğinizi de öğreneceksiniz. 🤗

Snowflake Cortex Nedir?

Snowflake Cortex, Snowflake'in yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler için sunduğu yönetilen yapay zeka yetenekleridir. Doğal dil analitiği için Cortex Analyst, indekslenmiş metinlerde arama için Cortex Search ve Snowflake içinde çok adımlı ş akışlarını koordine etmek için Cortex Agents gibi araçları içerir.

Cortex, üç temel direk üzerine inşa edilmiştir:

Cortex Analyst: Basit İngilizce soruları doğru SQL sorgularına dönüştüren, konuşma tabanlı iş zekası aracınız

Cortex Search: Belgeler, destek biletleri ve PDF'ler içinde arama yapmak için yapılandırılmamış içeriklere yönelik bir arama motoru

Cortex Ajanları: Diğer Cortex araçlarını kullanarak çok adımlı görevleri koordine eden ş akışı otomasyonları

Buradaki gerçek değer, verilerin demokratikleştirilmesinde yatmaktadır. İş kullanıcılarınız artık kendi kelimeleriyle sorular sorabilir ve Snowflake'in güvenlik modeli kapsamında yönetilen, temel nesne ve hizmet yapılandırmasına bağlı erişim davranışına sahip güvenilir yanıtlar alabilir. SQL bilgisi gerekmez. ✨

Analitik için Snowflake Cortex'in Anahtar Özellikleri

Cortex tek bir araç değil, bir araç setidir. Cortex'i etkili bir şekilde kullanmak, hangi iş için hangi aracı kullanmanız gerektiğini bilmek ve yanlış aracı kullanmanın verimsiz sonuçlara yol açacağını anlamak anlamına gelir.

İşte temel bileşenler; böylece özel analitik ihtiyaçlarınıza uygun özelliği güvenle seçebilirsiniz.

1. Doğal dil sorguları için Cortex Analyst

Satış takımınız geçen çeyrekte en iyi performans gösteren ürünün hangisi olduğunu bilmek istiyor, ancak SQL bilmiyor. Cortex Analyst bu durumda bir çevirmen görevi görüyor. Tanımladığınız semantik modeli referans alarak, sade dildeki soruları doğrulanmış SQL'e dönüştürüyor.

Anlamsal model, tablolarınızı, metriklerinizi, ilişkilerinizi ve terminolojinizi tanımlayan, iş odaklı bir katmandır. Bu sayede analistler, yalnızca ham şemadan yola çıkarak tahminde bulunmak yerine, şirketinizin mantığını kullanarak soruları yorumlayabilir.

Bu dosya, AI'ya verilerinizin gerçekte ne anlama geldiğini söyler; iş terimlerini tanımlar, tablolar arasındaki ilişkileri netleştirir ve eşanlamlılar sağlar. Ş Akışı basittir: bir kullanıcı bir soru sorar, bir analist anlamsal modeli kullanarak niyeti anlar, doğru SQL'i oluşturur ve bazen bir grafikle birlikte bir cevap verir. 🤩

Bu model, Analyst'i onaylanmış iş tanımları, ilişkiler ve örnek sorgularla temellendirerek yorumlama için bir kontrol katmanı görevi görür. Tutarlılığı artırır, ancak yine de test ve yineleme gerektirir. Döndürdüğü metriklerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için doğrulanmış sorguları ve iş mantığını dahil edebilirsiniz. Ayrıca, Analyst'i Streamlit uygulamaları gibi özel ön uçlara gömmenize veya bir REST API aracılığıyla erişmenize olanak tanır.

2. Yapılandırılmamış veriler için Cortex Search

Şirketinizin tüm bilgisi düzenli satır ve sütunlarda bulunmaz. Binlerce destek talebi, yasal sözleşme ve ürün geri bildirim belgesi ne olacak? Bu durumda Cortex Search, vektör gömülerinin gücünü geleneksel anahtar kelime aramasıyla birleştiren hibrit bir arama hizmeti olarak devreye girer.

Cortex Search, takımların serbest metin alanları ve aranabilir tablolara çıkarılan içerik dahil olmak üzere Snowflake'te depolanan indekslenmiş metinleri sorgulamasına olanak tanır. Seçtiğiniz bir metin kaynağı üzerinde bir Cortex Search hizmeti oluşturursunuz ve Snowflake, indeksleme ve geri getirme katmanını yönetir. Bundan sonra, basit SQL veya bir API çağrısı kullanarak belgelerinizi sorgulayabilirsiniz.

Bu, kurumsal ekipler için önemli bir değer yaratır. Hukuk departmanınız sözleşmelerdeki belirli maddeleri saniyeler içinde ortaya çıkarabilir ve ürün takımları binlerce müşteri geri bildirimi girdisindeki temaları analiz edebilir.

😎 Snowflake Cortex Search'ün piyasadaki diğer kurumsal arama çözümleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir konumda olduğunu anlamak için, önde gelen kurumsal arama araçları ve özelliklerine ilişkin bu genel bakışı izleyin.

3. Otomasyonlu ş akışları için Cortex Ajanları

Bazen tek bir soru yeterli olmaz. Tam bir cevap elde etmek için bir dizi adım gerçekleştirmeniz gerekir. Cortex Ajanları, ş akışı otomasyonunun düzenleyicileridir. Karmaşık bir görevı tamamlamak için Analyst, Search ve hatta özel fonksiyonlar dahil olmak üzere birden fazla aracı birbirine bağlayabilirler.

Örneğin, "Yeni özelliğimiz nasıl performans gösteriyor?" gibi genel bir soruyu alan bir ajan oluşturabilirsiniz.

Ajan, önce Cortex Analyst'i kullanarak yapılandırılmış verilerinizden performans metriklerini sorgulamaya karar verebilir, ardından Cortex Search'ü kullanarak destek biletlerinde ilgili müşteri geri bildirimlerini bulabilir. Son olarak, her iki sonucu tek bir özet halinde birleştirebilir.

💡Profesyonel İpucu: Ajanlar, Snowflake’in Harici Erişim Entegrasyonları aracılığıyla harici API’leri bile çağırabilir; bu sayede Slack uyarısı göndermek veya CRM’nizdeki bir kaydı güncellemek gibi Snowflake dışında da işlemler gerçekleştirebilirler.

Snowflake Cortex için Kurumsal Kullanım Örnekleri

İşte Cortex'in kurumsal takımlara ciddi bir değer kattığı somut senaryolar.

Satış operasyonları Bölgesel performans raporları veya gelir karşılaştırmaları için günlerce beklemek Veri talebinde bulunmadan anında görselleştirilmiş yanıtlar almak için "Geçen çeyrekte Batı ve Doğu'daki gelir" sorgusunu yapın Müşteri hizmetleri Tekrarlayan hataları bulmak için binlerce bileti manuel olarak tarama Tüm destek geçmişinde "giriş hataları" gibi trend olan sorunları ortaya çıkararak, olaylar daha da büyümeden yakalayın Finans Varyans hesaplaması sırasında ay sonu kapanışında yaşanan darboğazlar Doğal dil kullanarak belirli departmanların gerçek verilerini tahminlerle saniyeler içinde karşılaştırın Pazarlama Her kampanya için atıf verilerini elde etmek için analistlere güvenmek Atıf verilerine doğrudan sorular sorarak belirli promosyonlar için kayıt etkenlerini keşfedin Hukuk ve risk Belirli sözleşme maddelerini bulmak için manuel incelemelere günler harcamak Cortex Search'ü devreye alarak, belirli sorumluluk ifadeleri içeren tüm belgeleri tek seferde ortaya çıkarın

Tüm bu kullanım örneklerinin ortak bir yanı var: Snowflake içinde verilerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlarken, takımların kendi cevaplarını bulmalarına olanak tanıyor. Bu sayede, az sayıdaki SQL uzmanına olan sürekli bağımlılık ortadan kalkıyor.

Kurumsal Analitik için Snowflake Cortex'i Kurma

⚠️ Bu adımlar, desteklenen bir bölgede Cortex özelliklerinin etkinleştirilmiş olduğu bir Snowflake Enterprise Edition (veya üstü) hesabınız olduğunu varsayar. Ayrıca uygun boyutta bir veri ambarına, sorgulamak istediğiniz verileri içeren tablolara ve hedef şemada CREATE ayrıcalıklarına sahip bir rol ihtiyacınız olacaktır.

1. Adım: Snowflake ortamınızı yapılandırın

Kurulumunuzun hazır olduğundan emin olmanız gerekir. Öncelikle, Snowflake'in en son belgelerini kontrol ederek hesap bölgenizin Cortex'i desteklediğini doğrulayın. Ardından, Cortex'in kullanacağı bir veri ambarı oluşturun veya belirleyin; testler için genellikle MEDIUM boyutu iyi bir başlangıç noktasıdır.

Ardından, semantik modellerinizi veya arama hizmetlerinizi oluşturacak role gerekli ayrıcalıkları vermeniz gerekecektir. Şema düzeyinde erişimin yanı sıra, Cortex Search, kurulumunuza bağlı olarak SNOWFLAKE.CORTEX_USER veya SNOWFLAKE.CORTEX_EMBED_USER gibi Cortex gömme ayrıcalıklarına da ihtiyaç duyabilir.

📌 Önemli not: Canlı ş Akışlarınızda istenmeyen kesintileri önlemek için her zaman önce üretim dışı bir şemada test yapın.

2. Adım: Anlamsal modelinizi oluşturun

Anlamsal model, Cortex Analyst'in kalbidir. Bu, bir çevirmen görevi gören ve yapay zekaya size özgü iş dilinizi öğreten bir YAML dosyasıdır. Örneğin, bu model olmasaydı yapay zeka, "ARR"nin "Yıllık Tekrarlayan Gelir" anlamına geldiğini bilemezdi. Ya da bir tablodaki user_id sütununun başka bir tablodaki customer_id ile ilişkili olduğunu bilemezdi.

Bu semantik katman, tablolarınızı, sütunlarınızı, ilişkilerinizi, iş alanına özgü eşanlamlılarınızı ve örnek mantığınızı tanımlar; böylece Analyst, ham şema tahminleri yerine onaylanmış iş tanımlarını kullanarak SQL oluşturabilir. Tanımlamanız gereken anahtar bölümler şunlardır:

Tablolar: Tablolarınızı listeye alın ve her birinin içeriği hakkında net açıklamalar ekleyin

Boyutlar: Bölge, ürün kategorisi veya müşteri segmenti gibi kategorik alanlarınızı dahil edin

Ölçütler: Gelir, miktar veya maliyet gibi sayısal alanlarınızı bahsetmeyin

Zaman boyutları: Tarih alanlarınızı ve bunların ayrıntı düzeyini (gün, hafta, ay) belirtin

Doğrulanmış sorgular: AI'yı doğru yorumlara yönlendirmek için örnek niteliğinde soru-SQL çiftleri sağlayın

📌 Önerimiz: Küçük adımlarla başlayın. Tüm veri ambarınızı modellemeye çalışmadan önce, tek bir iyi anlaşılmış veri alanına (örneğin bir gerçek tablosu ve birkaç anahtar boyut) odaklanın. Snowflake ayrıca, mevcut tablolarınızdan bir başlangıç YAML dosyası oluşturmanıza yardımcı olabilecek bir anlamsal model oluşturma aracı da sunar.

3. Adım: İlk Cortex Analyst sorgunuzu oluşturun

Anlamsal modeliniz hazır olduğuna göre, ilk sorunuzu sormanın zamanı geldi. Bu işi yapmak için iki ana yolunuz var. Hızlı ve etkileşimli sorgular için Snowsight kullanıcı arayüzündeki Analist sohbet panelini doğrudan kullanabilir veya REST API'yi programlı olarak çağırarak bu fonksiyonu kendi uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz.

Talep basittir: Semantik modelinizin dosya konumunu ve kullanıcının doğal dilde sorduğu soruyu iletmeniz yeterlidir. Yanıt, doğrulama için oluşturulan SQL'i, sonuç kümesini ve Analyst API veya UI ş Akışı aracılığıyla takip sorularını destekleyen konuşma bağlamını içerebilir.

📌 Dikkat: Analistin bir terimi yanlış yorumladığını fark ederseniz, onu doğru yöne yönlendirmek için eşanlamlı bir kelime veya başka bir doğrulanmış sorgu ekleyerek anlamsal modelinizi güncelleyin.

4. Adım: Analitik ş akışınızı dağıtın ve test edin

Şimdi bunun üretim ortamına hazır olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Mükemmel ve profesyonel bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için, Cortex Analyst'i Snowflake'teki bir Streamlit uygulamasına entegre etmenizi öneririz. Bu, iş takımlarınız için özel ve kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmanıza olanak tanır.

Uygulamaya geçmeden önce, sistemi kapsamlı bir şekilde test etmeniz gerekir. Doğru cevapları bilinen yaygın iş sorularından oluşan bir doğrulama seti oluşturun. Bu soruları Analyst üzerinden çalıştırın ve sonuçların doğruluğunu ölçün.

📌 Lütfen dikkat: Yalnızca genel sorgu geçmişine güvenmek yerine, Analyst yöneticisi observability ve ACCOUNT_USAGE gibi Cortex'e özgü gözlemlenebilirlik ve kullanım görünümleriyle benimseme ve harcamaları izleyin. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY.

Cortex için Güvenlik ve Yönetişim En İyi Uygulamaları

Daha fazla kişinin verilere erişebilmesi, meşru güvenlik ve yapay zeka yönetişimi endişelerini gündeme getirir. Ancak Cortex, kurumsal güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Cortex, Snowflake'in sağlam güvenlik modelini doğrudan devralır. Bu, mevcut rol tabanlı erişim kontrolünüzün (RBAC), satır düzeyinde güvenlik ilkelerinizin ve dinamik veri maskeleme kurallarınızın tüm Cortex sorgularına otomatik olarak uygulanacağı anlamına gelir. Ayrı bir izin kümesi yapılandırmanıza gerek yoktur.

En iyi uygulamalar için, Cortex kullanıcıları için işleri için gerekli minimum ayrıcalığa sahip özel roller oluşturun.

Cortex etkinliği, Snowflake'in mevcut yönetişim ve geçmiş araçları aracılığıyla denetlenebilir. Ayrıca Analyst, semantik varlıklar genelinde istek izleme için özel gözlemlenebilirlik sağlar. Kimin, neyi, ne zaman sorguladığını tam olarak görebilirsiniz. Dahası, Cortex verileri Snowflake bölgeniz içinde işlediğinden, bilgiler yönetilen sınırlarınızın dışına asla çıkmaz. Böylece veri yerleşim gerekliliklerinin karşılanması sağlanır.

💡Profesyonel İpucu: Anlamsal model tanımlarınızı yazarken dikkatli olun. Sütun açıklamalarına veya örnek sorgulara, kullanıcılara yanlışlıkla ifşa edilebilecek hassas bilgiler eklemekten kaçının.

Kurumsal Takımlar için Snowflake Cortex'in Avantajları

İlk kurulum aşamasına yatırım yapmak, takımların verilerinizle etkileşim biçimini değiştirerek ölçülebilir getiriler sağlar. Cortex, sizin gibi kurumsal takımlar için operasyonel temelini şu şekilde değiştirir:

İçgörü elde etme süresi: Analistlerin iş yüküyle genellikle ilişkili bekleme sürelerini ortadan kaldırarak karar verme sürecini hızlandırır

Veri takımının verimliliği: Ad hoc sorgu taleplerini otomasyonla otomatikleştirerek SQL uzmanlarınızı Ad hoc sorgu taleplerini otomasyonla otomatikleştirerek SQL uzmanlarınızı iş gücü analitiği ve yönetişim gibi yüksek değer taşıyan modelleme çalışmalarına yönlendirir

Güvenlik durumu: LLM sorgularını doğrudan Snowflake'in denetlenen ortamında çalıştırarak veri egemenliğini korur

Operasyonel maliyet: Harici vektör veritabanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, tam olarak yönetilen, sunucusuz bir mimari kullanarak Harici vektör veritabanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, tam olarak yönetilen, sunucusuz bir mimari kullanarak araç konsolidasyonuna yardımcı olur

Self servis ölçeklenebilirlik: Merkezi bir semantik model aracılığıyla iş mantığını standartlaştırarak her departmanın tutarlı veri tanımlarını kullanmasını sağlar

🔎 Biliyor muydunuz? Çalışanların %78'i artık işyerine kendi AI araçlarını getiriyor (BYOAI). Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sayı %80'e çıkıyor. Basitçe söylemek gerekirse, takımınız iç verilerinizden kolayca içgörü elde edemezse, dış kaynaklı, doğrulanmamış LLM'lere yönelecektir. Bu da büyük bir güvenlik açığı yaratır. Cortex'i uygulayarak, hassas şirket verilerinizi Snowflake'in yönetilen ortamında güvenli bir şekilde tutarken, takımınıza aradıkları AI destekli hızı sunarsınız.

Kurumsal Takımlar için Snowflake Cortex Kullanımının Sınırlamaları

Bir aracın sınırlamalarının farkında olmak, dağıtımınızı etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. Bunların çoğu engel teşkil etmez, ancak bilinçli bir strateji gerektirir:

Bölge kullanılabilirliği: Üretim sürümüne geçmeden önce, belirli bulut bölgelerinizde (AWS, Azure veya GCP) özellik desteğini doğrulayın.

Anlamsal model borcu: Sorgu doğruluğunda bir düşüşü önlemek için, temel şemalarınız geliştikçe YAML tabanlı anlamsal katmanı koruyun

Sorgu karmaşıklığı: Yüksek düzeyde normalleştirilmiş veri modellerini daha düz, yıldız şemalı tasarımlara optimize ederek LLM'nin karmaşık birleşimleri daha güvenilir bir şekilde yönetmesine yardımcı olun

Yapılandırılmamış veri boru hatları: Cortex Search indekslemesi için PDF'lerden veya görüntülerden metinleri ayıklayıp Snowflake tablolarına yüklemek üzere bir ön işleme ş akışı hazırlayın

Kredi tüketimi: Depo maliyetlerinde öngörülemeyen artışları önlemek için özel kaynak izleyicileri aracılığıyla belirteç tabanlı faturalandırmayı izleyin

Anlamsal modeliniz için net bir sahiplik yapısı oluşturarak, iyi modellenmiş veri alanlarıyla başlayarak ve kullanımınızı ve maliyetlerinizi aktif olarak izleyerek bu zorlukların çoğunu azaltabilirsiniz.

ClickUp, Kurumsal İş Akışlarını ve Analitiği Nasıl Geliştirir?

Snowflake Cortex, veri ambarınızdaki verileri sorgulamak ve ortaya çıkarmak için mükemmel bir motor olsa da, bu veriler BI gösterge paneline aktarıldıktan sonra genellikle statik kalır. ClickUp, bu verilerle ilgili işleri ve daha fazlasını halleder!

ClickUp, birleşik bir yapay zeka Çalışma Alanıdır. Görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, otomasyonlarınızı ve yapay zekayı tek bir sistemde bir arada tutar, böylece takımınız iş yükünün dağınıklığını önler ve planlama ile uygulamayı tek bir akış içinde gerçekleştirir.

İşte daha yakından bir bakış! 👀

ClickUp gösterge panelleri ile Snowflake içgörülerinizi operasyonel hale getirin

Snowflake Cortex, proje risklerinde ani bir artış veya kaynak verimliliğinde bir düşüş gibi "ne" olduğunu belirler, ancak veri yığını genellikle içgörü aşamasında kalır. ClickUp gösterge panelleri, Snowflake bulgularınız için uygulama katmanı görevi görür.

ClickUp ile karmaşık verileri görselleştirin

Bu, üst düzey metriklerinizi takımınızın çalıştığı Çalışma Alanı'na getirerek, BI aracı ile proje planı arasında geçiş yapmanın getirdiği bağlam yükünü ortadan kaldırır.

ClickUp gösterge panellerini şu şekilde kullanabilirsiniz:

Proje risklerini tahmin edin: AI Kartları kullanarak zaman çizelgelerini otomatik olarak düzenleyin ve iş yüklerini dengeleyin; böylece Cortex tarafından belirlenen stratejik düzeltmelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayın

Gelir üzerindeki etkiyi izleyin: Calculation Cards'ı entegre ederek, Snowflake'ten aldığınız departman genelindeki gerçek verilerle karşılaştırmalı olarak faturalandırılabilir saatleri ve satış boru hattı performansını izleyin

Kampanya dağıtımını görselleştirin: Pazarlama takımınızın, Cortex'in ortaya çıkardığı belirli yüksek performanslı kanallarda nasıl uygulama yaptığını görmek için özel bileşenler oluşturun

Müşteri portallarını merkezileştirin: Harici paydaşların geri bildirimlerini ve iç proje durumunu tek bir görünümde birleştirerek, ortakların veriye dayalı dönüm noktaları konusunda uyumlu kalmasını sağlayın

ClickUp Brain ile şirket içi bilgi eksikliklerini giderin

Snowflake Cortex veri ambarınızın motoruysa, ClickUp Brain de operasyonel bilginizin motorudur. Projeleriniz, belgeleriniz ve çalışanlarınız arasında bir sinir ağı gibi fonksiyon görür ve Snowflake'te bulduğunuz içgörülerinizin görev yığınları arasında kaybolmamasını sağlar.

Brain, Çalışma Alanı verilerinizi birbirine bağlayarak, Cortex'in SQL tablolarınız için sağladığı doğal dil sorgu gücünü işiniz için de sunar.

İşte nasıl yapacağınız:

Anında yanıtlar alın: Enterprise Search'te sorgu yaparak, tüm çalışma alanınızda proje sahiplerini, belirli dosya sürümlerini veya paydaşların geri bildirimlerini manuel olarak arama yapmanıza gerek kalmadan bulun

İlerleme izlemesini otomasyonla gerçekleştirin: AI Stand-up'ları kullanarak günlük güncellemeleri ve engelleri net bir özet halinde derleyin; böylece manuel durum toplantılarına gerek kalmaz

Toplantı içeriğini özetleyin: AI SyncUps'tan alınan transkriptleri ve klipleri, arama yapılabilir özetlere ve otomasyonla oluşturulan görev listelerine dönüştürerek takımın sonraki adımlar konusunda uyumlu kalmasını sağlayın

Snowflake Cortex bir içgörü ortaya çıkardığında, takip işlerini ClickUp Süper Ajanlarına devredebilirsiniz. Bu ajan takım arkadaşları, paydaşlara mesaj gönderme, görev atama ve dokümantasyon hazırlama gibi insan düzeyinde becerilerle çalışarak, veriye dayalı bulguların manuel denetim olmadan 7/24 uygulanmasını sağlar. Bu, size şu konularda yardımcı olabilir: Rutin görev dağılımını otomasyonla gerçekleştirin: Snowflake ile senkronizasyon halinde olan belirli görevleri izlemek üzere bir temsilci atayın ve mevcut iş yüklerine göre bu görevleri doğru takım üyelerine otomatik olarak yönlendirin

Ortam farkındalığını koruyun: Aracıları kullanarak proje bağlamını arka planda sessizce izleyin ve devam eden veri girişimlerinizle ilgili sorulara anında, bağlamı dikkate alan yanıtlar verin

Kurumsal hafızayı genişletin: Kararlar alınırken iç bilgi tabanınızı yakalamak ve güncellemek için Super Agents'ın sınırsız hafızasından yararlanın; böylece takımınızın aynı analitik hataları tekrarlamasını önleyin

ClickUp otomasyonları ile anında ş akışlarını tetikleyin

Snowflake Cortex kritik bir anomali veya eğilim tespit ettiğinde, içgörü ile eylem arasındaki gecikme bu etkiyi zayıflatır. ClickUp otomasyonları, veriye dayalı uyarıları tanımlanmış, tekrarlanabilir görevlere dönüştürür. Analitik ortamınızı doğrudan uygulama katmanınıza bağlayarak, içgörülerinizin gözden kaçmasına neden olan manuel aktarımları ortadan kaldırırsınız.

AI Automation Builder'da mantığı yapılandırarak özel ClickUp otomasyonlarını tetikleyici olarak kullanın

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Yanıt protokollerini standartlaştırın: Her takımın veri odaklı düzeltmeler için aynı standart SOP'yi izlemesini sağlamak üzere, önceden oluşturulmuş şablonları yeni görevlere otomatik olarak uygulayın

Görevleri dinamik olarak yönlendirin: Projelerin ilerlemesini sağlamak için durum değişikliklerine veya form gönderilerine göre işleri otomatik olarak görev oluşturuculara, izleyicilere veya belirli departman yöneticilerine atayın

AI destekli güncellemeler oluşturun: AI alanlarını tetikleyerek, veri eşiği aşıldığı anda görev özetlerini, duygu analizini veya proje güncellemelerini otomatik olarak doldurun

Teknoloji yığınınızı bağlayın: Hazır entegrasyonlar veya webhook'lar kullanarak eylemleri HubSpot veya GitHub gibi harici araçlarla senkronize edin ve Snowflake bulgularınızın tüm kurumsal uygulamalarda güncellemeleri tetiklemesini sağlayın

ClickUp belgeleri ile karar günlüklerini ve oyun kitaplarını standartlaştırın

Snowflake Cortex'ten elde edilen bir veri içgörüsü, ilham verdiği plan kadar değerlidir. Analitik bulgularınız bir araçta, proje uygulamanız ise başka bir araçta yer alıyorsa, takımların verileri eyleme dönüştürmekte zorlandığı "boş sayfa sendromu" riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp Belge, bir bağ dokusu görevi görerek ş akışlarınızla yerel olarak bağlantılı, doğrulanmış wiki sayfaları ve SOP'ler oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp görevlerini ve şablonlarını doğrudan ClickUp belgelerinden yönetin

ClickUp Belgeleri size şu konularda yardımcı olabilir:

Bulguları ş akışlarına bağlayın: Araştırma ve karar günlüklerinizi doğrudan görevlere ve bileşenlere bağlayın, böylece her katılımcı düzenleyicisinde Snowflake'in tüm bağlamına sahip olsun

Metin eyleme dönüştürün: Slash komutlarını kullanarak proje özetlerinizdeki fikirleri anında izlenebilir Slash komutlarını kullanarak proje özetlerinizdeki fikirleri anında izlenebilir ClickUp görevlerine dönüştürün ve veri stratejinizin hiçbir kısmının atama yapılmamış kalmamasını sağlayın

Teknik SOP'lar üzerinde işbirliği yapın: Takımınızla birlikte playbook'ları gerçek zamanlı olarak düzenleyerek, ham veri yorumlamasından sürüm kontrolü sorunları yaşamadan belgelenmiş bir plana geçin

Kurumsal bilgiyi düzenleyin: Kurumsal analitik yol haritalarınızı ve bilgi tabanlarınızı kategorize etmek için iç içe geçmiş sayfalar ve renk kodlu afişler içeren, arama yapılabilir bir Docs Hub oluşturun

ClickUp'ın işbirliğini kolaylaştırabileceğini söyleyen sadece biz değiliz. Müşterilerimiz de aynı fikirde! İşte bir ClickUp müşterisinin yorumu:

Operasyon takımı olarak, farklı alanlarımız arasında nasıl daha iyi işbirliği yapabileceğimiz konusunda sürekli konuşma yapıyoruz. ClickUp, bize farklı alanlarımızın her birini yönetebileceğimiz, izleyebileceğimiz ve raporlayabileceğimiz bir merkez sağladı.

Analitik ile Uygulama Arasındaki Boşluğu Kapatmak

Snowflake Cortex, kurumsal analitik için giriş engellerini azaltır. İş kullanıcılarınız, kurumsal işletmelerin gerektirdiği sıkı güvenlik ve yönetişim standartlarını korurken doğal dilde sorular sorabilir.

Ancak, bunun başarısı, özenli semantik modelleme, net rol tanımlamaları ve sürekli bakım taahhüdüne bağlıdır.

AI tabanlı analitik yeni standart haline geldikçe, bugün yönetilen self-servis hizmetlerine yatırım yapan şirketler başarılı olacak. Bu şirketler, her türlü iş sorusunu sürekli olarak aşırı yük altında çalışan veri takımına yönlendiren rakiplerini geride bırakacak.

İşte ClickUp'ın devreye girdiği nokta da budur: Snowflake'in yerine geçmek için değil, içgörülerin belgelenmiş planlara, atanmış görevlere ve takip sürecine dönüştürüldüğü uygulama katmanı olarak. Snowflake Cortex, takımların yönetilebilir cevapları daha hızlı almasına yardımcı olur. ClickUp ise içgörüleri tek bir çalışma alanında görevlere, belgelere, ş akışlarına ve hesap verebilirliğe dönüştürerek takımların bu cevaplara göre hareket etmesine yardımcı olur. Analitik ve uygulamayı birbirine bağlı tutmak için ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Cortex Analyst, yapılandırılmış veriler üzerinde doğal dil analitiği için tasarlanmıştır; Cortex Agents ise Analyst, Search ve diğer araçların yeteneklerini bir araya getiren çok adımlı ş akışlarını koordine edebilir.

Evet, Cortex Analyst, SQL bilmeyen iş kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiştir. Kullanıcılar sorularını sade bir İngilizceyle sorabilirler, ancak cevapların doğruluğu iyi tanımlanmış bir anlamsal modele bağlıdır.

Cortex, LLM belirteç kullanımı ve bilgi işlem kaynaklarına bağlı, tüketime dayalı bir faturalandırma modeli kullanır. Kurumsal işletmelerin, beklenmedik maliyetlerden kaçınmak için Snowflake'in kaynak izleyicilerini kullanarak sorgu hacmini izlemesi ve bütçeler ayarlaması önemlidir.

Cortex, yerleşik güvenlik özelliklerine sahip, yönetilen ve denetlenen bir ortam sunarak dağıtımı basitleştirir. Özel çözümler daha fazla esneklik sağlar ancak kendi LLM altyapınızı, komut satırı mühendisliğinizi ve güvenlik kontrollerini sürdürmenizi gerektirir; bu da önemli ölçüde daha yüksek operasyonel maliyetlere yol açar.