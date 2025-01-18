Gelişmiş Sonuçlar için Hizmet Olarak Arama'dan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bir şeyi öğrenmek, anlamak veya satın almak istediğinizde ilk yapacağınız şey nedir? Google'da aratırsınız (veya ChatGPT'ye sorarsınız). Google.com her ay 85 milyardan fazla ziyaret almaktadır.

Ancak Google, çevrimiçi arama davranışımızın sadece bir dönüm noktasıdır. Bugün, ister yerel dosya klasörünüzde olun, ister bir e-ticaret sitesinden kulaklık satın alıyor olun, ister yüzlerce satırlık bir elektronik tabloyu inceliyor olun, arama yapmak doğal bir kullanıcı davranışıdır.

Bu artan ihtiyaca yanıt olarak, hizmet olarak arama kavramı ortaya çıkmıştır. Bu blog yazısı, hizmet olarak aramanın ne olduğunu, nasıl işlediğini ve işinizde nasıl kullanabileceğinizi anlatmaktadır.

⏰ 60 saniyede "Hizmet olarak arama" Hizmet olarak arama, arama fonksiyonunu web siteleri, bloglar, e-ticaret platformları gibi herhangi bir dijital ürüne entegre etmenizi sağlayan bir hizmet olarak yazılım sunumudur. Arama sağlayıcı, veri indeksleme, sorgu işleme, sonuçlar, alaka düzeyi, sıralama ve güncellemeleri üstlenir. Ayrıca veri güvenliği, gizlilik ve uyumluluktan da sorumludur. Hizmet olarak arama, her dijital ürüne en güçlü özelliği sunarken, bunu şirket içinde oluşturma yükünü ortadan kaldırarak hem kurumsal hem de küçük işletmelere fayda sağlar. Arama hizmetini dijital araçlarınıza entegre etmek için: İhtiyaçlarınıza uygun sağlayıcıyı seçin

Hizmet olarak arama aracını kurun ve entegre edin

Arama deneyimini özelleştirin

AI tabanlı aramayı değerlendirin

Arama sonuçlarını test edin

Optimize edilmiş arama için izleyin ve iyileştirin

Hizmet olarak arama nedir?

Hizmet olarak arama, işletmelerin kendi altyapılarını kurup sürdürmek zorunda kalmadan uygulamalarına güçlü arama fonksiyonlarını entegre etmelerini sağlayan bulut tabanlı bir çözümdür.

Temel olarak, sistemlerinize harici bir yazılım ekleyerek kullanıcılarınızın verilerinizde arama yapmasına olanak tanıyabilirsiniz.

Örneğin, bir e-ticaret web siteniz olduğunu varsayalım. Ürün adları, açıklamaları, fiyatları, ilgili ürünler vb. hakkında zaten verileriniz var. Hizmet olarak arama özelliğini kullanarak, müşterilerinizin istediklerini aramasına olanak tanıyan bir üçüncü taraf çözümünü entegre edebilirsiniz.

Hizmet olarak arama neden önemlidir?

Güçlü bir arama motoru oluşturmak kolay değildir. Tarama, etiketleme, indeksleme, sıralama, kişiselleştirme ve arama sonuçlarını sunma gibi karmaşık süreçleri içerir. Böyle bir şey oluşturmak yoğun, pahalı ve zaman alıcı olabilir.

Ancak, bir web sitesi içindeki iç arama, iyi müşteri deneyiminin temel taşlarından biridir. Müşteri aradığını ne kadar çabuk bulursa, satın alma olasılığı o kadar artar. Bir çalışan ihtiyaç duyduğu bilgiyi ne kadar çabuk bulursa, o kadar verimli olur.

Hizmet olarak arama çözümü, bu ikisini bir araya getirir. Kuruluşlara, ürünlerine en güçlü özelliği şirket içinde geliştirmeden sunma fırsatı verir!

Bu blog yazısının ilerleyen bölümlerinde, hizmet olarak arama sunumunun avantajlarını daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Hizmet olarak arama ve geleneksel arama çözümleri

Arama hizmetini ayrıntılı olarak incelemeden önce, geleneksel arama çözümleriyle karşılaştırarak nasıl bir fark olduğunu görelim.

Geleneksel olarak, kuruluşlar arama çubuğunu ürünlere oluşturup uygulardı. Örneğin, e-ticaret siteniz için ödeme akışını oluştururken, aramayı da kodlardınız. Bu, hizmet olarak arama ile etkili bir şekilde aşılabilecek birkaç zorluğu da beraberinde getirdi.

Parametre Geleneksel arama çözümleri Hizmet Olarak Arama Geliştirme Şirket içinde tasarlanmış, geliştirilmiş ve uygulanmıştır Hizmete tak ve çalıştır aboneliği Hız Biraz geliştirme ve altyapı kurulum süresi gerektirir Minimum kurulumla hızlı entegrasyon Ölçeklenebilirlik Manuel ölçeklendirme ve kaynak yönetimi gerektirir Artan talebe otomatik olarak uyum sağlar Maliyet Altyapı için yüksek ön maliyetler Kullandıkça öde fiyatlandırma, önceden donanım maliyeti yok Bakım Sürekli iç bakım ve güncellemeler gereklidir Hizmet sağlayıcı tarafından yönetilir, minimum bakım gerektirir Gelişmiş özellikler Herhangi bir yeni özellik ek geliştirme gerektirir Hizmet sağlayıcı, rekabet gücünü korumak için yapay zeka, makine öğrenimi vb. özellikler ekler Performans Yüksek trafik veya karmaşık sorgularda olası performans sorunları Hız ve güvenilirlik için optimize edilmiştir

Hizmet Olarak Arama Nasıl İşler?

Arama hizmetini, kuruluşların şimdiye kadar kullandığı geleneksel modellerden farklı bir hizmet olarak gördük. Peki bu hizmet gerçekte nasıl işliyor?

Temelinde, hizmet olarak arama, web sitenize, uygulamanıza, e-ticaret platformunuza, dahili çalışan bağlılığı sistemlerinize vb. entegre ettiğiniz harici bir uygulamadır. Kimlik doğrulama için GMail/Apple/X'i entegre etmek veya üretken bir AI uygulaması gibi çalışır.

Her şeyi entegre ettikten sonra, hizmet olarak arama ile yapılacaklar şunlardır:

✅ Veri indeksleme: İlk olarak, uygulama verileri indeksler, yani çevrimiçi mağazadaki ürünler, blog gönderileri veya müşteri yorumları gibi aranacak bilgileri toplar ve aranabilir bir indekse düzenler. Geleneksel olarak, bu bir iş veritabanı fonksiyonuydu.

✅ Sorgu işleme: Bir kullanıcı arama sorgusu girdiğinde, hizmet istek işleme, indeksleme, bilgi alma ve alaka düzeyine göre sıralama işlemlerini gerçekleştirir.

✅ Arama yürütme: Ardından, hizmet sorguyla en alakalı arama sonuçlarını görüntüler.

Örneğin, bir e-ticaret sitesinde "kablosuz kulaklık" aradığınızda, en alakalı öğeleri görürsünüz. "Gürültü engelleme" popüler bir özellikse, arama hizmeti bu özelliğe sahip ürünleri öncelikli olarak gösterebilir.

✅ Alaka düzeyi ve sıralama: Zamanla, daha fazla kullanıcı etkileşime girdikçe, motor alaka düzeyine göre sıralamayı iyileştirmeyi öğrenir ve sıralamayı daha sezgisel ve doğru hale getirir. Spotify'da "jazz" yazdığınızda, arama sonuçlarında yalnızca en alakalı caz albümleri değil, dinleme geçmişinize göre en çok beğeneceğiniz albümler de görüntülenir.

✅ Gerçek zamanlı güncellemeler: Yeni içerik eklendiğinde veya mevcut içerik güncellendiğinde, arama motoru bu değişiklikleri otomatik olarak arama sonuçlarına yansıtır. Bu, kullanıcıların manuel müdahaleye gerek kalmadan her zaman güncel bilgileri görmesini sağlar.

Peki, harici bir araç kullanıcıların "arama" yapmasına yardımcı oluyor. Evet. Başka ne var?

Hizmet Olarak Arama'nın Anahtar Özellikleri

Dijital deneyimler bağlamında basit bir kelime olan "arama", içinde çok geniş bir aralıkta güçlü teknolojiler barındırır. İşte bazı anahtar özellikler.

🛠️ Özelleştirilebilirlik: Hizmet olarak arama, kullanıcıya gösterdiğiniz sonuçları özelleştirmenize olanak tanır. Arama sonuçlarınızı alaka düzeyi, kullanıcı tercihi ve ürün kullanılabilirliğine göre sıralayabilirsiniz.

Ayrıca, sponsorlu sonuçların en üstte görünmesi için ayarları yapabilirsiniz. Bu esneklik, kullanıcıların en alakalı sonuçları ilk olarak görmesini sağlayarak etkileşim ve dönüşüm oranlarını artırır.

🛠️ Kişiselleştirme: İyi bir hizmet olarak arama ürünü, geçmiş satın alımlar, arama geçmişi, tercihler vb. gibi sahip olduğunuz verilere dayalı olarak kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunar. Ayrıca, kullanıcının konumuna en yakın satış noktaları gibi dinamik sonuçlar da alabilirsiniz.

🛠️ Yönlü arama: Bu özellik, kullanıcıların sonuçları filtreleyerek istediklerini hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar.

Örneğin, bir e-ticaret web sitesinde planlayıcı aradığınızda, tarihli/tarihsiz, ciltli/yumuşak kapaklı/halka ciltli, çizgili/noktalı sayfalar vb. filtreler uygulayabilirsiniz.

🛠️ Çok dilli destek: Modern hizmet olarak arama araçları, çok dilli sorguları da işleyebilir, böylece ayrı dil arama motorlarına yatırım yapmadan küresel bir kitleye hizmet verebilirsiniz.

🛠️ Çoklu kaynak arama: İyi bir hizmet olarak arama aracı, birden fazla veri kaynağını entegre etmenizi sağlar. Örneğin, hizmet olarak arama özelliğini şirket içi çalışan platformunuz için kullanıyorsanız, çalışanlarınızın takvimlerini, Google Drive'larını, proje yönetimi araçlarını, bilet sistemlerini, bilgi tabanlarını vb. entegre edebilirsiniz.

🛠️ Doğal dil işleme (NLP): NLP, makine öğrenimi ve yapay zekanın ortaya çıkmasıyla, hizmet olarak arama, kullanıcıları indekslenmiş verilerde tam kelimeyi seçmeye zorlamak yerine doğal dil sorgularını işleyebilir. Ayrıca, çeşitli kaynaklardan gelen verileri daha bağlamsal olarak anlar.

Bunun pratikte nasıl işlediğini görelim.

Arama Hizmeti Olarak Sunulan Hizmetin Yaygın Kullanım Örnekleri

Peki, ürünleri için iyi bir arama motoruna kim ihtiyaç duyar? Herkes, çünkü hizmet olarak arama, kullanıcı deneyimini iyileştiren, işlemleri kolaylaştıran ve hızlı bir şekilde ölçeklenebilen hızlı, alakalı ve akıllı arama yetenekleri sunar.

Yaygın kullanım örneklerinden bazıları şunlardır.

Ürün arama : Geleneksel arama araçları oluşturmak için yeterli kaynağa sahip olmayan, özellikle küçük işletmelerin e-ticaret web siteleri

İçerik keşfi : Tarif blogu mu yazıyorsunuz? Yeni bir dergi mi başlatıyorsunuz? Etkileyici bir platform mu oluşturuyorsunuz? Güçlü bir site aramasına ihtiyacınız var

İş arama : Adaylar kendileri için en uygun işleri bulabilir, işverenler ise arama hizmeti ile mükemmel adayı bulabilir

Enterprise arama : İşletmeler, profesyonel kuruluşlar ve danışmanlık firmaları, hizmet olarak arama özelliğini kullanarak çok sayıda belge, sözleşme, elektronik tablo, e-posta ve : İşletmeler, profesyonel kuruluşlar ve danışmanlık firmaları, hizmet olarak arama özelliğini kullanarak çok sayıda belge, sözleşme, elektronik tablo, e-posta ve bilgi yönetimi sisteminde hızlı bir şekilde yanıt bulabilir

Proje yönetimi: Proje takımları, samanlıkta iğne aramak için arama hizmetini kullanabilir

Arama hizmetini operasyonlarınızda nasıl kullanabileceğiniz konusunda merakınız uyandıysa, işte size bir başlangıç kılavuzu!

Arama hizmetini nasıl uygulayabilirsiniz?

E-ticaret mağazası, içerik platformu veya kurumsal bilgi tabanı işletiyor olun, hizmet olarak arama özelliğini uygulamak çok kolay!

1. Doğru arama hizmeti sağlayıcısını seçin

Arama ürününüzün yetenekleri, işinizin yeteneklerini belirleyecektir. Bu nedenle, ilk adım platformunuzun özel ihtiyaçlarına uygun bir sağlayıcı seçmektir. Sorulması gereken bazı anahtar sorular:

Otomatik gerçek zamanlı veri indeksleme var mı?

Arama sorgularını daha iyi anlamak için NLP yetenekleri var mı?

PDF araması yapılabilir mi?

Kendi ürünlerinizi/hizmetlerinizi daha iyi sunmak için sıralamayı özelleştirebilir misiniz?

Güvenlik, gizlilik ve mahremiyet gereksinimlerini iyi bir şekilde karşılıyor mu?

Bilgi silolarını ortadan kaldırıyor ve eski teknolojiler olsa bile mevcut tüm araçlarınızla iyi bir şekilde entegre oluyor mu?

Örneğin, ClickUp Connected Search, Slack, Zoom, Google Drive ve HubSpot dahil olmak üzere düzinelerce uygulamayı entegre etmenize olanak tanır. Bu sayede, örneğin pazarlama müdürünüz e-posta kampanyasını, ilgili kullanıcı segmentlerini ve ilgili geçmiş konuşmaları doğrudan ClickUp'tan görüntüleyebilir.

2. Hizmeti kurun ve entegre edin

Bir sağlayıcı seçtikten sonra, kurulum genellikle oldukça kolaydır. Çevrimiçi olarak kaydolabilir ve hizmetleri kendi başınıza entegre etmeye başlayabilirsiniz. İyi bir hizmet olarak arama aracı, kullanıma hazır API'ler, gösterge panelleri ve kullanıcı arayüzü bileşenleri sunarak kullanıma başlamayı kolaylaştırır.

Bağlantılı bir arama deneyimi için kurumsal araçlara tek tıklamayla entegrasyon

Proje yönetimi için zaten ClickUp kullanıyorsanız, işiniz daha da kolay. ClickUp Connected Search, API tabanlı entegrasyonları kullanarak kurumsal bilgilerinizi tek bir yerde, yani tek bir doğru kaynakta toplar.

3. Arama deneyimini özelleştirin

Sıralama kurallarını ayarlayın, özel filtreler oluşturun ve daha iyi kullanılabilirlik ve tutarlı bir arama deneyimi için kullanıcı arayüzünü optimize edin. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Alaka düzeyini tanımlayın : Anahtar kelime eşleşmeleri, kullanıcı geçmişi veya içerik popülerliği gibi faktörlere göre kendi arama sonuçlarınızın sıralanma şeklini ayarlayın

Yönlü arama : Kullanıcıların sonuçları fiyat, marka, konum veya diğer özel parametreler gibi özelliklere göre filtrelemesine olanak tanıyın

Otomatik tamamlama özelliğini ayarlayın : Kullanıcılar yazarken öneriler veya "bunu mu demek istediniz" sorguları sunarak arama verimliliğini artırın

Klavye kısayolları: Bağlantılar için kısayollar veya daha sonra kullanmak üzere metin depolama gibi özel arama komutlarını etkinleştirin

ClickUp ile özelleştirilebilir arama deneyimi

4. AI tabanlı aramayı değerlendirin

Hizmet olarak arama temelini oluşturduktan sonra, kullanıcılarınızın cevapları bulması için AI arama motorları kullanmayı düşünün. Bu, kullanım alanlarınızı da genişletir. AI tabanlı hizmet olarak arama ile kullanıcılarınızın "Bu pantolon bana olur mu?" veya "Bu paket cips kaç kalori?" gibi sorular sormasına olanak tanıyabilirsiniz

ClickUp Brain ile cevaplar parmaklarınızın ucunda

ClickUp Brain, kurumsal AI bilgi tabanına akıllı arama özelliğini getirir. Proje verilerini analiz eder ve kişiselleştirilmiş ve bağlamsal arama sonuçları sunmak için bağlamı sunar. Proje yöneticiniz ClickUp Brain'e "Yüksek öncelikli kaç bilet var?" veya "Ben'in bu haftaki iş yükü nedir?" gibi sorular sorabilir

5. Arama sonuçlarını test edin

Hizmet olarak arama uygulamasının performansını test edin. Sonuçların alakalı ve doğru olduğundan emin olmak için yaygın sorgular, niş aramalar ve sınır durumlar dahil olmak üzere çeşitli aramalar gerçekleştirin.

6. İzleyin ve iyileştirin

Yanıt süreleri, doğruluk ve kullanıcı etkileşimi gibi anahtar performans ölçütleri için izleme ayarları yapın.

Ayrıca, en sık aranan terimler, tıklanan sonuçlar ve kullanıcıların sorunlarla karşılaşabileceği yerler (ör. sonuçsuz sorgular) gibi kullanıcı eğilimlerini gözlemleyin. Bu bilgileri kullanarak aramalarınızı optimize edin.

Hizmet olarak arama özelliğinin avantajları

Hizmet olarak arama (SaaS), her tür iş için birçok benzersiz avantaj sunar.

🎯 Hız: Geleneksel arama uygulaması hizmetleri, uzun kurulum süreleri, özel yapılandırmalar ve geliştirme için özel kaynaklar gerektirir. Hizmet olarak arama ise neredeyse anında gerçekleşir.

🎯 Maliyet verimliliği: Tüm Hizmet Olarak Sunulan Yazılım (SaaS) araçları gibi, hizmet olarak arama da kullandıkça öde modeller sunar ve yalnızca kullanılan kaynaklara göre ölçeklenir. Bu, işletmelerin öngörülebilir bir maliyet yapısıyla çalışmasına olanak tanır ve yüksek ön maliyetleri ve sürekli bakım giderlerini ortadan kaldırır.

🎯 Entegrasyonlar: Hizmet olarak arama, depolama çözümleri (Google Drive veya Dropbox gibi), içerik yönetim sistemleri (WordPress gibi), müşteri ilişkileri yönetimi araçları (Hubspot veya Salesforce gibi) ve mesajlaşma platformları (e-posta veya Slack gibi) dahil olmak üzere herhangi bir sayıda yazılımla entegre edilebilir.

Bu araçlar API tabanlı entegrasyonlar ve hizmet olarak sunulan yapay zeka kullanır, bu da artık ihtiyaç duyulmadığında kolayca eklenip kaldırılabilmelerini sağlar.

🎯 Güvenlik ve uyumluluk: Hizmet olarak arama sağlayıcıları, veri şifreleme, erişim denetimleri, paylaşım denetimi, kimlik doğrulama ve SOC 2 Tip 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ve PCI DSS uyumluluğu gibi güvenlik ve uyumluluk özelliklerine yatırım yapar.

🎯 Güvenilirlik: Hizmet olarak arama platformları, sağlam Hizmet Seviyesi Anlaşmaları (SLA'lar) ile desteklenen yüksek güvenilirlik ve çalışma süresi sunmak üzere tasarlanmıştır. Sağlayıcılar genellikle yedekli sistemler, dağıtılmış veritabanları ve gelişmiş izleme araçları kullanarak, yüksek trafik dönemlerinde veya sistem arızalarında bile hizmetin kesintisiz devam etmesini sağlar.

Verimlilik, maliyet, doğruluk ve veri koruma açısından, hizmet olarak arama, şirket içinde kendi arama motorunuzu oluşturmaktan daha iyi bir modeldir. Ancak bu, hiçbir zorluk olmadığı anlamına gelmez.

Hizmet olarak arama ile ilgili zorluklar

Hizmet olarak arama ile ilgili en büyük zorluklar genellikle iç kaynaklıdır. Örneğin, iyi bir arama neredeyse tamamen kaliteli verilere bağlıdır. Kuruluşunuzda ilişkisel veritabanı gibi yapılandırılmış veya PDF gibi yapılandırılmamış kaliteli veriler yoksa, en güçlü arama aracı bile sınırlı bir işlevsellik sunabilir.

Arama hizmetini uygulamaya koymadan önce, verilerinizin sipariş edildiğinden emin olun. Veri ile ilgili iş akışlarınızı düzenlemek için iş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını düşünün. Ardından, aşağıdakileri öngörün ve hafifletin.

🚫 Aşırı özelleştirme: Arama deneyimini tasarlarken, çok fazla sponsorlu sonuç sunmak veya alaka düzeyine göre değil, otomatik olarak fiyata göre sıralamak gibi aşırı özelleştirme yapma eğiliminde olabilirsiniz. Bu, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Yalnızca kesinlikle gerekli olanları özelleştirin. Kullanıcılara sonuçları kendileri özelleştirme seçeneği sunun.

🚫 Karmaşıklık: İşiniz büyüdükçe, kullanıcılar uzun kuyruklu anahtar kelimeler, çok adımlı görevler veya projeler arası aramalar dahil olmak üzere giderek daha karmaşık sorgular arayacaktır.

Hizmet olarak arama aracınızın gerçek zamanlı olarak indeksleme yapmasını, deneyimlerden öğrenmesini ve tutarlı bir şekilde optimize olmasını sağlayın.

🚫 Yüksek kullanıcı beklentileri: Kullanıcılar genellikle herhangi bir aracın sağlayabileceğinden çok daha fazlasını beklerler, hizmet olarak arama da buna bir istisna değildir. Kullanıcılar anında ve mükemmel arama sonuçları beklerler, ancak bu düzeyde doğruluk elde etmek için sistemin zaman içinde ince ayarlarının yapılması gerekir.

Kullanıcı tarafında, gerçekçi beklentilere sahip olmalarını sağlamak için kapsamlı bir oryantasyon süreci sağlayın. Ürün tarafında, tutarlı ince ayarların etkinleştirildiğinden emin olun.

🚫 Ölçeklenebilirlik: Teoride, hizmet olarak yazılım modeli sınırsız dinamik ölçeklendirme sunmalıdır. Ancak pratikte, bu, sağlayıcınızın güvenilirliğine ve altyapısına bağlı olabilir. Sonuç olarak, arama motorunun performansı, artan veri hacmi ve kullanıcı sorgularına ayak uydurmakta zorlanabilir.

Başlangıçta sağlayıcınızla performans ve ölçeklenebilirliği görüşün. Ayrıca, beklenen büyüme düzeyleriniz için ölçeklendirme maliyetlerini simüle edin ve bütçeniz dahilinde olduğundan emin olun.

Cevapları Arama ClickUp'a Götürür

Artık her birey için bir şeyi "aramak" ikinci bir doğa haline gelmiştir. İster ülke çapında yaptığınız yolculukta en yakın restoranı, ister Google Dokümanlar'da yazdığınız basın bültenini arıyor olun, arama artık bir şeyi bulmak için en yaygın yöntemdir.

Başarılı bir iş, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm paydaşları için bunu anlayacak ve mümkün kılacaktır.

Hepsi bir arada verimlilik platformu olan ClickUp, kullanıma hazır sağlam bir arama fonksiyonuyla birlikte gelir. ClickUp ile görevleriniz, planlarınız, belgeleriniz, kullanıcılarınız, etkinlikleriniz, yorumlarınız ve daha fazlasını arayarak ihtiyacınız olan bilgileri anında bulabilirsiniz.

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