E-ticaret Destekleri için Meta AI'yı Kullanma

E-ticaret destek ekipleri, sipariş detaylarını kontrol etmek için Shopify'a, takım yanıtlarını bulmak için Slack'e ve en son iade politikasını araştırmak için Google Drive'a bakmak gibi uygulamalar arasında geçiş yaparak her gün saatler harcıyor.

Meta AI, Instagram ve Facebook'ta temel müşteri DM'lerini yönetebilir, ancak sipariş verilerini alamaz, depo takımınızla koordinasyon sağlayamaz veya sorunların gerçekten çözülüp çözülmediğini izleyemez.

Bu kılavuz, e-ticaret desteği için Meta AI'yı ve dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ı kullanarak müşteri sorunlarını çözen operasyonel akışları nasıl yönetebileceğinizi gösterir.

E-ticaret Destekleri için Meta AI Nedir?

Meta AI aracılığıyla

Meta AI, Meta'nın Llama modeline dayanan ve mesajlaşma uygulamalarınıza doğrudan entegre olan üretken yapay zeka asistanıdır.

E-ticaret işiniz için, bu araç otomatik bir ön büro temsilcisi görevi görür. Ayrı ve karmaşık bir sohbet robotu platformuna ihtiyaç duymadan, müşterilerin sık sorduğu soruları anlayıp yanıtlamak, ürün detaylarını sunmak ve alışveriş yapanlara temel sorularında rehberlik etmek üzere tasarlanmıştır.

Takımınızın tüm gün boyunca aynı cevapları manuel olarak yazması yerine, Meta AI doğal dil anlama özelliğini kullanarak müşterinin ne sorduğunu yorumlar. Ürün kataloğunuza bağlantı kurduğunda, ilgili ve konuşma tarzında cevaplar vermek için belirli ayrıntıları alabilir. Bu sayede, insan temsilcileriniz uzmanlık gerektiren karmaşık ve yoğun ilgi gerektiren sorunlara odaklanabilir.

Bir AI asistanının birinci basamak destek katmanı olarak nasıl çalışabileceğini görselleştirmek için, işte AI destek chatbot deneyiminin işleyişine dair bir örnek:

ClickUp’ın soruları yanıtlayan destek sohbet robotu

Meta AI'nın e-ticaret işletmeleri için yapay zeka destekli bir araç olarak nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için, bu video müşteri desteği ve satış operasyonlarınızı geliştirebilecek çeşitli yapay zeka çözümlerine genel bir bakış sunmaktadır:

E-ticaret Müşteri Desteği için Meta AI Kullanmanın Avantajları

Destek operasyonunuzun ayak uydurmakta zorlandığını biliyorsunuz, ancak bunun nedenini tam olarak belirlemek zor. Temel sorunlar genellikle hız, erişilebilirlik ve verimlilikle ilgilidir. Bu alanlarda sorun yaşandığında, işinizin büyümesi yavaşlar. Aşağıdaki avantajlar, büyümekte olan çoğu e-ticaret takımının her gün karşılaştığı sorunları doğrudan ele almaktadır.

Sık sorulan sorulara daha hızlı yanıt verme

Müşteriler beden veya kargo ile ilgili basit bir sorunun yanıtını beklemek zorunda kaldıklarında, hayal kırıklıkları artar ve siz de satış fırsatını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Meta AI, bu rutin sorular için bekleme kuyruğunu ortadan kaldırır. Gece gündüz fark etmeksizin anında yanıt verir. Bu anlık geri bildirim, müşteri deneyimini iyileştirir ve Black Friday veya yeni bir ürün lansmanı gibi yoğun alışveriş dönemlerinde mesajların birikmesini önler.

Meta platformlarında 7/24 erişilebilirlik

Çevrimiçi mağazanız her zaman açıktır, ancak destek ekibiniz her zaman açık olamaz. Bu da, farklı zaman dilimlerinde bulunan müşterilerin veya gece geç saatlerde alışveriş yapanların sorularının genellikle saatlerce yanıtlanamaması anlamına gelir; bu da sepet terklerine ve marka imajının zedelenmesine yol açar.

Meta AI, mesai saatleri dışında çalışan destek ekibiniz gibi davranarak, bir müşteri size ulaştığında anında yardım sağlar. Tek bir kurulumla Messenger, Instagram DM'leri ve WhatsApp Business'ta çalıştığı için, personel sayınızı artırmadan destek hizmetlerinizi 24 saat boyunca genişletebilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: İlk güvenli perakende işlemi 11 Ağustos 1994'te gerçekleşti. Dan Kohn adlı bir adam, kredi kartı ve veri şifreleme kullanarak bir arkadaşına Sting'in Ten Summoner’s Tales CD'sini sattı.

Destek ekiplerinin iş yükü azaldı

Destek temsilcileriniz günün büyük bir bölümünü tekrarlayan ve düşük etkili görevlerle geçiriyor.

Aynı beş soruyu defalarca yanıtlamak, tükenmişliğe davetiye çıkarır. Ayrıca, en bilgili takım üyelerinizin gelir ve müşteri sadakatini artıran sorunlarda çalışmasını engeller.

Meta AI, bu sık sorulan sorguları yönlendirerek takımınızın zihinsel enerjisini ve zamanını serbest bırakır. Bu yeni kazanılan kapasite, takımınızın insanların en iyi yaptığı şeylere odaklanmasını sağlar: karmaşık sorunları ele almak, yüksek değerli müşterilere kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunmak ve yeni ortaya çıkan sorunları yaygınlaşmadan tespit etmek.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin yalnızca %10'u işleri atamak için beceri matrisi kullanıyor, ancak %44'ü görevleri güçlü yönlere ve hedeflere göre eşleştirmeye çalıştıklarını söylüyor. Onları destekleyecek doğru araçlar olmadan, çoğu yönetici bu kararları verilere değil, anlık duruma göre almak zorunda kalır. İşte tam da bu noktada akıllı bir asistana ihtiyacınız var! ClickUp Brain, geçmiş işleri, etiketlenmiş becerileri ve hatta öğrenme hedeflerini analiz ederek görev atamaları önerebilir. Bu sayede, gizli güçlü yanları keşfedebilir ve sadece müsait olan kişiyi değil, iş için en uygun kişiyi ortaya çıkarabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Atrato, ClickUp'ın iş yükü yönetimi sayesinde ürün geliştirme hızında %30 artış ve geliştiricilerin aşırı iş yükünde %20 azalma kaydetti.

Geniş ölçekte kişiselleştirilmiş alışveriş yardımı

Bir ürün sorusuna verilen genel, herkese uyan tek tip yanıt, nadiren bir satışın gerçekleşmesini sağlar. Müşteriler, bir ürünün kendileri için uygun olup olmadığını bilmek ister, ancak her bir kişiye bu düzeyde kişiselleştirilmiş rehberlik sunmak, manuel olarak ölçeklendirilemez.

Ürün kataloğunuzu bağlantı yaptığınızda, Meta AI kişisel alışveriş danışmanı görevi görebilir. Bir müşteri "Yürüyüş için su geçirmez bir ceket istiyorum" derse, AI kataloğunuzu tarayabilir ve ilgili seçenekleri önerebilir.

Bu üretken yaklaşım, basit bir anahtar kelime tabanlı sohbet robotuna kıyasla daha doğal ve bağlamı dikkate alan öneriler sunar.

E-ticaret Destekleri için Yaygın Meta AI Kullanım Örnekleri

Meta AI'yı yanlış görevler için kullanırsanız, sonuçta müşterileriniz hayal kırıklığına uğrayacak ve takımınızın iş yükü artacaktır. Bu dört kullanım örneği, Meta AI'nın tutarlı bir şekilde değer sağladığı, kanıtlanmış en uygun alanlardır. 🛠️

Messenger ve Instagram DM'leri aracılığıyla ürün sorularını yanıtlama

Potansiyel bir müşteri Instagram'da gezinirken ürününüzü görüyor ve size bir soru sorarak DM'lerinize mesaj atıyor: "Bunun mavi rengi var mı?" veya "Bu çanta bir dizüstü bilgisayar için yeterince büyük mü?" Cevap için saatlerce beklemek zorunda kalırsa, ilgisi azalır ve başka bir yere geçer.

Bu, Meta AI için ideal bir görevdir. Ürün kataloğunuzdan anında bilgi alarak özellikler, renkler, malzemeler veya uyumlulukla ilgili belirli soruları yanıtlayabilir.

Özellikle Instagram DM'leri, ürün keşfi için yüksek hacimli bir kanaldır; bu da bu kullanım örneğini, sosyal medyada güçlü bir varlığı olan her marka için son derece değerli kılar.

🔍 Biliyor muydunuz? Amazon'da kitap satın alan ilk kişi, John Wainwright adında bir bilgisayar bilimcisiydi. 3 Nisan 1995'te bilgisayar modelleri ve düşüncesi üzerine bir kitap satın aldı.

Sipariş durumu ve kargo sorgularını yönetme

Sipariş yönetimi ile ilgili soruları manuel olarak araştırmak ve yanıtlamak, destek ekibiniz için büyük bir zaman kaybıdır.

Meta AI, genel kargo politikalarınızı ve tahmini teslimat sürelerini otomatik olarak sunacak şekilde yapılandırılabilir. Daha derin bir entegrasyon olmadan gerçek zamanlı, pakete özel izleme hizmeti sunamasa da, kargo zaman çizelgeleri ile ilgili genel soruların büyük çoğunluğunu başarıyla yanıtlayabilir. Bu sayede takımınızı bu son derece tekrarlayan görevden kurtarır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: " Cyber Monday " terimi, perakendecilerin Şükran Günü'nden sonraki Monday günü satışlarda garip bir artış fark etmeleri üzerine 2005 yılında ortaya çıktı. O zamanlar çoğu insanın evinde yavaş dial-up internet vardı, bu yüzden Monday günü ofise gidip şirketlerinin yüksek hızlı geniş bant bağlantısını kullanarak tatil alışverişlerini yapacaklardı.

İade ve geri ödeme taleplerinin işlenmesi

İade süreci genellikle müşteriler için bir sorun kaynağıdır. Müşteriler, iade politikanızdan emin olamazlar, ögelerinin iadeye uygun olup olmadığını bilemezler veya iade işlemini başlatmak için gerekli talimatları bulamazlar. Bu belirsizlik, takımınızın müşterilere süreci adım adım anlatmasını gerektiren destek taleplerine yol açar.

Meta AI'yı iade politikanız konusunda eğiterek ilk aşamadaki rehber olarak kullanabilirsiniz. Meta AI, iade süresini açıklayabilir, hangi öğelerin nihai satış olduğunu netleştirebilir ve iade portalınızın bağlantısını sağlayabilir.

Bu self servis yaklaşımı, müşterilerin cevapları kendilerinin bulmasını sağlar ve yalnızca durum karmaşıksa veya manuel müdahale gerekiyorsa bir müşteri temsilcisine yönlendirir.

Kişiselleştirilmiş ürün önerileri sağlama

Bir müşteri size belirsiz bir istekle mesaj gönderir: "Babam için bir hediye arıyorum." Bir müşteri temsilcisi, seçenekleri daraltmak için takip soruları sorardı, ancak bu ölçeklenebilir bir çözüm değildir.

Meta AI, bu konuşma tabanlı müşteri keşif sürecini taklit edebilir. İlk talebi yorumlayabilir ve ürün kataloğunuzdaki verilere dayanarak ilgili ögeleri önerebilir. Örneğin, "Hobileri nelerdir?" diye sorabilir ve ardından müşterinin cevabına göre önerilerini daraltabilir. Bu, statik bir web sitesi öneri motorundan daha iyi bir alışveriş deneyimi yaratır.

E-ticaret Destekleri için Meta AI'yı Ayarlama

Meta AI'yı kullanmaya başlamak aşırı derecede teknik bir işlem değildir, ancak adımları atlamak performansın düşmesine neden olacak bir süreçtir. Aceleye getirilen bir kurulum, yanlış yanıtlar veren, müşterileri hayal kırıklığına uğratan ve nihayetinde takımınız için daha fazla iş yaratan bir AI ile sonuçlanır.

Doğru şekilde işlevini yerine getirebilmesi için bu adımları izleyin.

Adım #1: E-ticaret kataloğunuzu Meta Business Suite'e bağlantı kurun

Meta aracılığıyla

AI'nız, ona verdiğiniz bilgiler kadar akıllıdır. Ne sattığınızı bilmezse, ürünlerinizle ilgili soruları yanıtlayamaz. İlk adım, ona envanterinize erişim izni vermektir:

Meta İş Süreçleri'ndeki Commerce Manager'a gidin Ürün verilerinizi bir elektronik tablo ile manuel olarak yüklemeyi veya otomatik senkronizasyon için e-ticaret platformunuzu (Shopify, BigCommerce veya WooCommerce gibi) bağlantı ile bağlamayı seçin Kataloğunuzda ayrıntılı ürün açıklamaları, yüksek kaliteli görseller, doğru fiyatlar ve mevcut boyut veya renk seçenekleri bulunduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra ürünlerinizin katalog yöneticisinde doğru şekilde görüntülendiğini kontrol edin

🧠 İlginç Bilgi: Amazon, 1999 yılında 1-Click alışverişi patentledi. Bu, o kadar güçlü bir rekabet avantajıydı ki, Apple, iTunes Store için bu teknolojinin lisansını almak üzere Amazon'a ödeme yapmak zorunda kaldı. Patent, tek bir tıklamayı bile azaltmanın toplam geliri milyonlarca dolar artırabileceği fikrine dayanıyordu.

Adım #2: Messenger'da otomasyon aracılığıyla yanıtları yapılandırın

Kataloğunuz hazır olduğunda, artık Messenger'da otomasyonu oluşturmaya başlayabilirsiniz:

Meta Business Suite'teki Gelen Kutusu'na gidin ve Otomasyonlar bölümünü bulun AI destekli yanıtları etkinleştirin ve yeni müşterilerin aldığı karşılama mesajını özel olarak özelleştirerek başlayın Kullanıcıları doğru cevaba yönlendirmek için en sık sorulan sorularınız için "hızlı yanıtlar" ayarlayın Müşterilerin bir temsilciyle görüşmek istediklerinde takımınızın çalışma saatlerini öğrenebilmeleri için bir yokluk mesajı yapılandırın

Burada iyi bir uygulama, beklentileri net bir şekilde belirlemektir. "Merhaba! AI asistanımıza ulaştınız. Çoğu soruda size yardımcı olabilirim, ancak gerekirse sizi bir müşteri temsilcisiyle bağlantıya geçireceğim" gibi basit bir selamlama çok işe yarar.

💡 Profesyonel İpucu: Tahminci AI'yı kullanarak, gezinme davranışlarına veya kargo gecikmelerine göre "Check-in"leri tetikleyici olarak kullanın. Örneğin, bir gönderi kargo şirketinin sisteminde gecikmeli olarak işaretlenirse, müşteri şikayet etmek için iletişime geçmeden önce AI'nızın küçük bir indirim kodu içeren proaktif bir özür e-posta göndermesini sağlayın.

3. Adım: Instagram direkt mesajları için Meta AI'yı etkinleştirin

Şimdi, aynı fonksiyonu Instagram'a da genişleteceksiniz:

Tüm mesajları tek bir birleşik gelen kutusunda yönetmek için Instagram İşletme hesabınızın Meta Business Suite'e bağlantısı olduğundan emin olun Gelen Kutunuzdaki Otomasyonlar bölümünden, Messenger ayarlarınızı Instagram'a uygulayabilir veya benzersiz ayarlar oluşturabilirsiniz Instagram'da kullanılan üslubun genellikle daha samimi olduğunu unutmayın; bu nedenle, AI'nın selamlama mesajını buna uygun şekilde ayarlamak isteyebilirsiniz. Kişisel hesabınızdan iş profilinize bir DM göndererek kurulumu test edin ve deneyimi ilk elden görün

ClickUp Avantajı: E-ticaret destekleri nadiren öngörülebilir kalır. Bir fiyat düşüşü, teslimat gecikmesi veya ani indirim, bilet hacmini dakikalar içinde artırabilir.

ClickUp Gösterge Panellerindeki Özel Kartlar ile e-ticaret destek performansını izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri, canlı görev verilerini destek kuyruğunun nasıl işlediğini tam olarak gösteren görsel içgörülere dönüştürdüğü için bir adım önde olmanıza yardımcı olur.

Yöneticilerin yüzlerce destek görevini tek tek incelemek zorunda kalmadan performansı anlayabilmeleri için bilet hacmini, çözüm süresini ve temsilci iş yükünü takip etmek üzere Özel Kartlar ekleyebilirsiniz. ClickUp bu verileri doğrudan Çalışma Alanından alır; bu da her grafiğin destek sürecinde gerçekleşen gerçek faaliyetleri yansıttığı anlamına gelir.

Adım 4: WhatsApp İş AI yanıtlarını ayarlayın

Son olarak, birçok iş için, özellikle de uluslararası müşterileri olanlar için kritik öneme sahip bir kanal olan WhatsApp'ı yapılandıracaksınız:

Küçük takımlar için daha basit ve uygun olan WhatsApp İş Uygulaması ile daha güçlü ve ölçeklenebilir ancak daha karmaşık bir onay süreci gerektiren WhatsApp İş API arasında seçim yapın. WhatsApp İş ayarlarından gelen mesajlar için otomasyon yanıtlarını etkinleştirin WhatsApp, işler tarafından gönderilen belirli türdeki mesajlar için şablonlar gerektirdiğinden, yaygın senaryolar için mesaj şablonları oluşturun WhatsApp İş API'lerini kullanmak için katı bir uyumluluk gerekliliği olduğundan, müşteriler için net bir katılım süreci oluşturduğunuzdan emin olun.

Meta AI E-ticaret Destekleri için En İyi Uygulamalar

AI söz konusu olduğunda "kur ve unut" yaklaşımı bir efsaneden ibarettir. Meta AI asistanınızı başlatmak sadece ilk adımdır. Sürekli optimizasyon yapılmazsa, performansı zamanla düşecek ve kısa sürede bir varlık yerine bir yük haline gelecektir.

Bu uygulamalar, AI'nızın destek ekibinizin güvenilir ve etkili bir parçası olmaya devam etmesini sağlayacaktır.

AI'nızı ürün kataloğunuz ve SSS'leriniz üzerinde eğitin

Boş bir beyin soruları yanıtlayamaz. Meta AI'nızın performansı, tamamen sağladığınız bilgilerin kalitesine ve derinliğine bağlıdır.

İlk olarak, bir müşterinin sorabileceği her şeyi kapsayan kapsamlı bir SSS belgesi oluşturun. Bu belge, kargo ve iade politikalarınızı, beden kılavuzlarını ve belirli ürünlerinizle ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını içermelidir.

Ardından, ürün kataloğunuzdaki açıklamaları gözden geçirin. Bunları, sadece pazarlama jargonunu kullanmak yerine, müşterilerinizin kullandığı dili kullanarak, konuşma tarzında yazın.

🔍 Biliyor muydunuz? Dijital alışveriş sepeti simgesi ilk olarak 1995 yılında Real Cart adlı bir sitede ortaya çıktı. Bu simge, 1937 yılında bir market sahibi tarafından icat edilen fiziksel alışveriş sepetine doğrudan bir göndermeydi. Market sahibi, insanların el sepetleri çok ağırlaştığında alışverişi bıraktıklarını fark etmişti. Sepeti ilk olarak katlanır bir sandalyeye tekerlekler takarak yapmıştı.

Karmaşık sorunlar için net eskalasyon yolları belirleyin

AI'nız kaçınılmaz olarak cevap veremeyeceği bir soruyla veya memnun edemeyeceği bir müşteriyle karşılaşacaktır. AI'yı her durumu ele almaya zorlamak, müşterilerin aşırı derecede hayal kırıklığına uğramasına yol açan bir hatadır. Konuşmayı ne zaman bir insana devredeceğinize dair net bir plana ihtiyacınız vardır:

Duygusal tetikleyiciler: Sistem, öfkeli veya hayal kırıklığına uğramış bir duygu algıladığında, konuşmayı otomatik olarak bir müşteri temsilcisine yönlendirecek şekilde yapılandırılabilir.

Anahtar kelime tetikleyicileri: Hemen bir insan müdahalesini tetikleyen anahtar kelimelerden (örneğin "iade", "şikayet" veya "hasarlı") oluşan bir liste oluşturun

Sorunsuz aktarım: Aktarımın sorunsuz olmasını sağlayın. Müşteri, sorununu insan temsilciye asla tekrar anlatmak zorunda kalmamalıdır. Tüm konuşma geçmişi kolayca erişilebilir olmalıdır

Konuşmaları izleyin ve yanıtları iyileştirin

Müşterilerinizin soruları ve kullandığı dil zamanla değişecektir. Sorunları tespit etmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için AI'nızın performansını düzenli olarak gözden geçirmeniz gerekir.

Her hafta biraz zaman ayırarak Meta AI tarafından yönetilen konuşmalardan oluşan örnekleri inceleyin. Kalıpları arayın. Nerede başarılı oluyor? Nerede başarısız oluyor veya kafası karışıyor? Bu içgörüleri kullanarak SSS belgenizi güncelleyin, yeni otomasyon yanıtları ekleyin veya eskalasyon tetikleyicilerinizi ayarlayın.

Meta AI verilerini destek ş Akışınızla entegre edin

Meta AI konuşmalarınız Meta'nın ekosisteminde hapsolduğunda, bağlam dağınıklığı yaratırsınız. Bu durum, iş bilgilerinin birbirinden kopuk araçlar arasında parçalanmasına neden olur ve takımların uygulamalar arasında geçiş yapmak ve bağlamı aramak için saatler harcamalarına yol açar.

Destek ekibiniz, bir müşterinin sorununu tam olarak anlayabilmek için birincil yardım masası, e-ticaret platformunuz ve Meta Business Suite arasında geçiş yapmak zorunda kalıyor. Bu durum verimsizdir ve hatalara yol açar.

💡 Profesyonel İpucu: "Siparişim Nerede" (WISMO) ve "Nasıl iade edebilirim" sorgularında %90 otomasyon hedefleyin. Bu sayede, empati, karmaşık problem çözme veya yüksek değerde satış desteği gerektiren %10'luk vakalar için insan personelinizin zamanını boşaltabilirsiniz.

E-ticaret Destekleri için Meta AI'nın Sınırlamaları

Meta AI kullanışlıdır, ancak her sorunu çözmez. Gerçekçi beklentiler belirlemek ve etkili bir destek stratejisi oluşturmak için sınırlarını anlamak çok önemlidir:

Platform bağımlılığı: Meta AI yalnızca kendi ekosistemi içinde çalışır. E-posta, web sitenizin canlı sohbeti veya telefon görüşmeleri yoluyla gelen soruları yanıtlayamaz. Bu kanallar için yine de ayrı çözümlere ihtiyacınız olacaktır.

Sınırlı derin entegrasyon: Diğer sistemlere gerçek zamanlı erişim gerektiren işlemleri gerçekleştiremez. Canlı stok seviyelerini kontrol edemez, doğrudan iade işlemi yapamaz veya bir paketin tam GPS konumunu size veremez.

Hayal görme riski: Tüm üretken yapay zeka sistemlerinde olduğu gibi, bazen uydurma bilgiler verebilir. Bu, ürün özellikleri, fiyatlandırma veya politika bilgileri gibi kritik detaylar söz konusu olduğunda büyük bir risktir.

Marka sesinde tutarsızlık: Önemli ve sürekli bir eğitim olmadan, AI'nın yanıtları genel kalabilir ve özenle oluşturduğunuz marka sesinizle uyumlu olmayabilir

Veri gizliliği endişeleri: Tüm konuşma verileri Meta'nın platformlarında işlenir. Bu durum, sıkı veri gizliliği ve uyumluluk gereklilikleri olan işletmeler için bir engel teşkil edebilir.

ClickUp ile Tüm E-ticaret Destek Akışınızı Yönetin

Birçok e-ticaret destek ekibi, sohbet yanıtları, bilet izleme, dahili notlar ve eskalasyon ş Akışları için ayrı araçlara güveniyor. Bağlam, sistemler arasında dağınık hale geliyor; bu da sorunların çözümünü yavaşlatıyor ve tutarsız destek deneyimleri yaratıyor.

ClickUp, konuşmaların, bilet izlemesinin, otomasyonun ve bilginin tek bir yerde toplandığı Converged AI Çalışma Alanı ile bu sorunu çözüyor. Biletler, şirket içi işbirliği ve AI desteği aynı Çalışma Alanı'nda işlediğinden, destek ekipleri SaaS dağınıklığını azaltır ve sürekli bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp'ın e-ticaret ş akışlarını nasıl desteklediğine daha yakından bakalım. 👀

Destek taleplerini daha hızlı çözün

ClickUp Brain'e, müşteri konuşmalarınız için duygu analizi yapmasını söyleyin

Müşteri desteği, bilgiye hızlı erişime bağlıdır. Temsilciler sorunu hızlı bir şekilde anlamalı, doğru politikayı bulmalı ve bir sonraki adımı belirlemelidir. ClickUp Brain, temsilcilerin sorunları daha hızlı çözebilmesi için çalışma alanındaki konuşmaları, görevleri ve belgeleri analiz eder.

Örneğin, bir müşteri geciken bir siparişle ilgili bir sohbet başlatır. "84521 numaralı siparişim hala gelmedi. Üç gün önce gelmesi gerekiyordu."

Destek temsilcisi, ClickUp Brain ile şu komutu kullanabilir: "Bu destek konuşmasını özetleyin ve nakliye gecikmesi politikamıza göre doğru çözümü önerin."

ClickUp Brain, konuşmayı inceler, siparişin standart kargo seviyesinden gönderildiğini belirler ve şirket içi eskalasyon politikasını alır. Bir özet sunar ve hızlı yedek kargo gönderimi önerir.

ClickUp Brain ayrıca, çeşitli özel özellikler sayesinde temsilcilerin yüksek bilet hacmini yönetmesine yardımcı olur:

Şirketin iade uygunluk kurallarına göre iade talepleri için önerilen yanıtlar oluşturun

Bir temsilci bileti devralmadan önce, 20 mesajlık bir müşteri konuşmasını kısa bir sorun özetine dönüştürün

Müşteri mesajlarındaki duyguları analiz edin ve hayal kırıklığı veya aciliyet içeren konuşmaları işaretleyin

İade politikaları veya garanti kapsamı kuralları gibi şirket içi belgeleri alın

Bir bilet ürün sorun gidermeyle ilgili olduğunda doğru destek uzmanını önerin

Örneğin, bir müşteri mağazadan satın aldığı akıllı termostatın Wi-Fi bağlantısının koptuğunu bildirir. ClickUp Brain, konuşmayı analiz eder ve genel sipariş destek kuyruğu yerine, cihaz sorunlarını gideren teknik destek uzmanına bir görev atar.

Hızlı özetler için Görevler bölümünde ClickUp Brain'den bahsetme

Çok adımlı destek operasyonlarını koordine edin

ClickUp Super Agents'ı kullanarak destek ş akışlarını izleyin ve sorunları ortaya çıkarın

Birçok destek aracı, sık sorulan soruları yanıtlayan basit sohbet robotlarına dayanır.

ClickUp AI Süper Ajanları farklı bir rol üstlenir. Bu AI ajanları, ş akışlarını izleyen, çalışma alanı bağlamında mantık yürütme yapan ve görevleri yerine getiren otonom ekip arkadaşları olarak fonksiyon görür. Çalışma alanı içindeki görevlere, konuşmalara, belgelere ve ş akışı verilerine erişerek sürekli çalışır ve belirli kalıplar veya koşullar ortaya çıktığında harekete geçer.

Bir e-ticaret destek ekibi, operasyonel ş akışlarını yönetmek için birkaç Süper Temsilci yapılandırabilir.

Ş Akışlarını hızlandırmak için ClickUp'ta bir İade İşleme Süper Temsilcisi oluşturun

Bir İade İşleme Süper Temsilcisi şunları yapabilir:

Gün içinde gönderilen tüm iade talebi biletlerini inceleyin

Her talebi mağazanın iade politikası kurallarına göre kontrol edin

Onay gerektiren talepleri listeleyen bir özet görevini fatura yöneticisi için hazırlayın

Destek yöneticileri ayrıca Süper Temsilcilerle doğrudan etkileşim kurabilir. Bir destek değerlendirme toplantısı için hazırlık yapan bir ekip lideri, temsilciye şunları sorabilir: "Son 7 günün destek biletlerini analiz edin ve tekrarlanan ürün şikayetlerini vurgulayın".

Bu temsilciler bağlamı anlar, önceki etkinlikleri hatırlar ve takımlar arası ş akışlarını koordine eder.

Yeni AI takım arkadaşınızla toplantı yapın:

Biletleri otomatik olarak yönlendirin

Destek biletleri sisteme girdiğinde, yönlendirme ve eskalasyon kuralları sorunların doğru destek ekibine ne kadar hızlı ulaşacağını belirler. ClickUp Otomasyonları, tetikleyiciler ve koşullara göre biletleri destek sürecinde ilerletir.

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak destek biletlerini yönlendirin ve üst düzeye taşıyın

Bir e-ticaret destek akışı aşağıdaki gibi kuralları içerebilir:

Müşteri sohbeti bir bilete dönüştüğünde otomatik olarak bir destek görevi oluşturun

"İade talebi" biletlerini fatura işlemleri kuyruğuna atayın

"Sipariş teslim edilmedi" biletlerini lojistik destek ekibine yönlendirin

Çözülmemiş biletleri altı saat sonra destek yöneticisine iletin

Temsilci çözümü onayladıktan sonra görevleri "Çözüldü" aşamasına taşıyın

Örneğin, bir müşteri hasarlı bir ürün nedeniyle iade talebinde bulunmak üzere bir sohbet isteği gönderir. Bu talep, otomatik olarak bir destek görevi oluşturur. Bir otomasyon, görevi fatura uzmanına atar ve iade onay kontrol listesini ekler. Bilet, SLA süresi dolduktan sonra hala açık kalırsa, başka bir otomasyon destek yöneticisini uyarır.

Bu yapılandırılmış yönlendirme süreci, biletlerin beklemede kalmasını önler ve her sorunun doğru uzmana hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Launch Control'ün CS Müdürü Arnold Rogers'ın paylaşımı:

Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell vb. ile entegrasyon sağladığımızdan beri, entegrasyon ve otomasyon tüm ekip arkadaşlarımızın zamanını azaltmamız için harika bir yol oldu.

Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell vb. ile entegrasyonlar sağladığımızdan beri, entegrasyon ve otomasyon tüm ekip arkadaşlarımızın zamanını azaltmamız için harika bir yol oldu.

Meta Sorunları, ClickUp ile Toplantı Yapın

AI araçları, çevrimiçi mağazaların müşteri konuşmalarını yönetme şeklini değiştirdi. Anlık yanıtlar, otomasyonlu cevaplar ve ürün önerileri, takımların alışverişçilerden gelen sürekli mesaj akışına ayak uydurmasına yardımcı oluyor. Meta AI, özellikle Instagram, Messenger ve WhatsApp'ta bu ilk temas etkileşimlerinin çoğunu başarıyla yönetiyor.

Ancak müşteri desteği nadiren tek bir yanıtla sonuçlanır. Sipariş sorunları inceleme gerektirir, iadeler onay gerektirir ve sorunların üst yönetime iletilmesi ekipler arası koordinasyon gerektirir. Destek ekipleri genellikle sorunları çözmekten çok, bağlamı anlamaya çalışmakla daha fazla zaman harcar.

İşte ClickUp, denklemi burada değiştiriyor. ClickUp Brain, gösterge panelleri, Super Agents ve otomasyonlar gibi araçlar, müşteri hizmetleri takımlarının sürekli manuel koordinasyona gerek kalmadan konuşmaları analiz etmesine, işleri atamasına ve sorunları çözüme doğru ilerletmesine yardımcı oluyor.

Meta AI ilk mesaja yanıt verebilir. ClickUp ise tüm destek işlemlerini devralır. Hemen ücretsiz kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Meta AI, birden fazla dilde yapılan konuşmaları yönetebilir mi?

Evet, Meta AI birçok dilde anlayıp yanıt verebilir; bu, uluslararası bir müşteri tabanına sahip işletmeler için önemli bir avantajdır. Ancak performans dile göre değişiklik gösterebileceğinden, desteklediğiniz her pazar için bunu kapsamlı bir şekilde test etmeniz önemlidir.

2. İşletmem için Meta AI'yı kullanmanın maliyeti nedir?

Meta Business Suite'teki temel AI destekli otomasyonlu yanıtlar genellikle ücretsizdir. Ancak, WhatsApp Business API aracılığıyla daha gelişmiş özelliklere erişmek, genellikle üçüncü taraf bir İş Çözümü Sağlayıcısından (BSP) ücretler ve Meta'dan kullanıma dayalı ücretler gerektirir.

3. Meta AI'nın kişiliğini ve üslubunu tamamen özel hale getirebilir miyim?

Kurulum sırasında sağladığınız talimatlar ve örnekler aracılığıyla üslup üzerinde bir miktar kontrolünüz vardır, ancak bazı özel sohbet robotu platformlarında olduğu gibi tamamen benzersiz bir kişilik yaratamazsınız. Yanıtlar genellikle Llama modelinin temel üslubuna uygun olacaktır.

4. Meta AI her konuşmadan otomatik olarak öğrenir ve kendini geliştirir mi?

Hayır, Meta AI her bir konuşmadan gerçek zamanlı olarak otomatik olarak öğrenip uyum sağlamaz. İyileştirmeler, konuşmaları manuel olarak gözden geçirmeniz, iyileştirilmesi gereken alanları belirlemeniz ve AI'nın eğitim verilerini ve talimatlarını buna göre güncellemenizle sağlanır.