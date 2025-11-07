WhatsApp Mesajlarını Otomasyon (Adım Adım)

Özel müşterilerinize özen göstermezseniz, rakipleriniz gösterir.

Özel müşterilerinize özen göstermezseniz, rakipleriniz gösterir.

İşte, özel müşterilerinizle ilgilenmek, zamanında kontrol ve takip yapmak anlamına gelir. Sonuçta, terk edilmiş sepetler nadiren bir teşvik olmadan dönüşüm sağlar.

Ancak çoğu şirket, yanıtlanmayan bir teklifin ardından birden fazla kez ulaşmaz. Savunmalarına göre, bu hatırlatıcı mesajları manuel olarak göndermek her hafta saatler sürebilir.

İşte burada WhatsApp otomasyonu devreye girer. WhatsApp mesajlarını otomatikleştirmek, randevu hatırlatıcıları, takip mesajları, hoş geldiniz mesajları göndermek ve hatta sık sorulan müşteri sorgularını yanıtlamak gibi tekrarlayan görevleri azaltmanıza yardımcı olur.

Bu makalede, WhatsApp Business uygulamasını, WhatsApp Business API'ını ve popüler WhatsApp otomasyon araçlarını kullanarak WhatsApp mesajlarını otomatikleştirmeyi adım adım anlatacağız.

⭐ Özellikli Şablon Takım sohbetlerinin her yerde yapıldığı bir dünyada, önemli güncellemelerin kaybolması kolaydır. Ancak, ClickUp'ın Anlık Mesaj Şablonu, hepsini tek bir çatı altında toplamanıza yardımcı olur. Size şu konularda yardımcı olur: Tüm konuşmaları tek bir yerde tutun, böylece takımınız uygulamalar arasında geçiş yapmadan önemli güncellemeleri kolayca bulabilir, takip edebilir ve tekrar inceleyebilir.

Düzenli konu dizileri ve yapılandırılmış takip işlemleriyle anahtar iletilere öncelik verin, acil soruların veya güncellemelerin hak ettikleri ilgiyi görmesini sağlayın.

Konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere veya hatırlatıcılara dönüştürerek, yanlış anlaşılmaları ve kaçırılan son tarihleri azaltarak hiçbir mesajın cevapsız kalmamasını sağlayın. Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Anlık Mesaj Şablonunu kullanarak mesajları görevlere, projelere veya hatırlatıcılara bağlayarak konuşmaları eyleme dönüştürün.

WhatsApp Mesaj Otomasyonu Ne Anlama Gelir?

Satış veya pazarlama çabalarınızın biraz daha canlılık kazanması gerektiğini düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. En iyi niyetle bile, özellikle manuel olarak yanıt verirken, her potansiyel müşteriyi doğru anda yakalamak zordur.

Dünya çapında insanların %75'inin her ay mesajlaşma uygulamalarını kullanması beklendiğinden, bu trendi takip etmezseniz birçok fırsatı kaçırmış olursunuz.

WhatsApp otomasyonu, hızlı bir merhaba, takip mesajı veya yararlı bir hatırlatıcı olsun, WhatsApp mesajlarınızı otomatik olarak gönderilecek şekilde ayarlamak anlamına gelir.

via WhatsApp

En iyi yanı ne mi? Bu otomasyonlu WhatsApp mesajları yine de kişisel hissettirebilir. İster bir teklif paylaşımında bulunsun, ister bir özel kontrolde, ister bir rezervasyon hatırlatıcısında, mesajınız zamanında ve özenli olabilir.

WhatsApp otomasyonunu farklı aşamalarda kullanabilirsiniz, örneğin:

Birisi işinizle ilk kez bağlantı kurduğunda merhaba demek

Sık sorulan soruları yanıtlayarak veya hizmetlerinizi keşfetmelerine yardımcı olarak

Müşterilere sepetlerini hatırlatıcı veya özel bir teklif sunma

WhatsApp otomatik yanıtı eklemek veya mesaj şablonları kullanmak gibi küçük ayrıntılar da özel kişilerin yanıt vermesini kolaylaştırarak konuşmanın doğal bir şekilde devam etmesini sağlar.

WhatsApp Mesajlarının Otomasyon Yolları

Otomatik WhatsApp mesajlaşmasını ayarlayabileceğiniz farklı yollara bir göz atalım ve hangisinin işinize en uygun olduğunu görelim.

1. WhatsApp İş uygulamasını kullanın

WhatsApp otomasyonuna başlamak için basit bir yol arıyorsanız, WhatsApp İş uygulamasının harika bir ilk adım olduğunu söyleyebiliriz.

Selamlama, yokluk mesajları ve hızlı yanıtlar gibi temel otomatik WhatsApp mesajlarını ayarlamanıza olanak tanır. Bu, yeni özel müşterileri karşılamak, mesai saatleri dışında mesajları yönetmek veya her seferinde yazmak zorunda kalmadan sık sorulan sorulara yanıt vermek için mükemmeldir.

Bunu nasıl ayar yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Adım 1 : Telefonunuzda WhatsApp İş uygulamasını açın.

Adım 2: Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve İş araçları'nı seçin.

via WhatsApp

3. Adım: İstediğiniz otomasyon özelliğini seçin: Karşılama mesajı veya Uzakta mesajı

via WhatsApp

4. Adım: Bu özelliği anahtar olarak etkinleştirin ve mesajı kendi tarzınızı ve söylemek istediklerinizi yansıtacak şekilde özel hale getirin.

via WhatsApp

Adım 5: Uzakta mesajı ayarlıyorsanız, mesajın ne zaman gönderileceğini seçin (her zaman, çalışma saatleri dışında veya özel bir programa göre).

via WhatsApp

6. Adım: Mesajı kimin alacağını seçin (tüm kişiler, yeni özel müşteriler veya seçilen kişiler).

via WhatsApp

7. Adım: Değişikliklerinizi kaydedin ve hazırsınız!

Ayrıca aşağıdaki gibi kullanışlı özellikleri de kullanabilirsiniz:

Sık kullanılan mesajları kaydetmek için hızlı yanıtlar

Seçilen bir gruba toplu mesajlar göndermek için yayın listeleri

Üçüncü taraf araçlarla entegrasyon, daha sonra daha gelişmiş otomasyonları keşfetmek isterseniz

🟠 Müşterilerinizin soruları olduğunda size danışabilirler. Peki, ş Akışı veya süreçler hakkında önemli bir sorunuz olduğunda kime danışırsınız? İşte bu noktada, cevapları daha hızlı bulmanıza yardımcı olacak bir AI süper ajana ihtiyacınız var!

2. WhatsApp İş API'sını kullanın

Küçük takımlar için iş olan WhatsApp Business uygulamasından farklı olarak, WhatsApp Business API, WhatsApp mesajlarını büyük ölçekte otomasyon sağlamanıza ve mevcut iş araçlarınızla entegrasyonlara olanak tanır.

Evet, ayar için biraz planlama gerekir, ancak bu sayede özel müşteri yolculukları oluşturabilir, toplu mesajlar gönderebilir ve arka planda sorunsuz çalışan gelişmiş otomasyonlar oluşturabilirsiniz. İşte nasıl başlayabileceğiniz:

Adım 1 : Güvenilir bir WhatsApp İş API sağlayıcısı (Business Solution Provider olarak da bilinir) seçin.

Adım 2: Sağlayıcı aracılığıyla WhatsApp İş hesabınızı kaydedin

via Kommunicate

3. Adım : Facebook İşletme Yöneticisi'nde WhatsApp İşletme Platformu hesabınızı kurun.

4. Adım : İşletmenizin telefon sayısını ekleyin ve doğrulayın

Adım 5: Güncellemeler, teklifler veya müşteri desteği için mesaj şablonları oluşturun.

via WhatsApp

6. Adım: Mesaj şablonlarınızı onay için gönderin

7. Adım : API'yi iş yazılımınızla bağlantı kurmak için geliştiriciniz veya sağlayıcınızla birlikte iş yapın.

8. Adım: Her şeyin düzgün işlediğinden emin olmak için iş hesabınızdan mesaj göndermeyi test edin.

API ile şunları yapabilirsiniz:

Müşteri desteği ve sipariş güncellemelerini otomasyonla gerçekleştirin.

Promosyonlar, randevu hatırlatıcıları veya uyarılar gibi toplu mesajlar gönderin .

Hızlı yanıt düğmeleri ve harekete geçirici mesaj bağlantıları içeren şablonları kullanın .

Gösterge paneli kullanarak mesajlarınızın performansını izleme

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını kapladığını belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) ayrılmış demektir. ClickUp AI Ajanları bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca iş akışları oluşturma gibi işlemleri düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulamanız ClickUp ile bir çırpıda otomatikleştirilebilir. ClickUp sohbet kanallarında tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomasyon olarak gerçekleştirin, mesajları sıralayın ve atayın, hatırlatıcı ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Autopilot Agents ile yapın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Takımınız WhatsApp'ta müşteri sorgularını yanıtlamakla aşırı yük altında ise, sohbet robotları hayatınızı önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Ayrıca, WATI ve Interakt gibi platformlar sohbet robotlarının kurulumunu basit ve etkili hale getirir.

WATI'nin AI Agent'ı ile bağlamı anlayan, önceki konuşmaları hatırlayan ve hatta ürün detayları veya sipariş izleme gibi rutin müşteri sorgularını yanıtlayan botlar oluşturabilirsiniz. Bilgi tabanını yükleyebilir, botun devreye girmesi gereken durumlar için tetikleyici ayarlayabilir ve ayrıntılı raporlar aracılığıyla performansı izleyebilirsiniz.

via WATI

Interakt, özellikle özel konuşmaları büyük ölçekte otomasyonlaştırmak istiyorsanız, bir başka sağlam seçimdir. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak chatbot oluşturucusu ile yaygın sorguların %80'ini zahmetsizce otomasyonlaştırabilirsiniz.

WATI ve Interakt gibi sohbet robotları size şu konularda yardımcı olur:

WhatsApp'ta müşteri sorgularını, potansiyel müşteri oluşturma veya destek taleplerini otomatik olarak yönetin.

Anahtar kelime tetikleyicileri, akıllı yönlendirme ve hatta yapay zeka destekli konuşmalar ayarlayın.

Kod yapmadan toplu mesajlaşma, kampanyalar ve chatbot akışlarını yönetin.

Müşterilerinizin kendilerini ihmal edilmiş hissetmemelerini sağlamak için 24 saat yanıt verin.

Bu, WhatsApp mesajlarını otomasyon yapmak, toplu güncellemeler göndermek veya insan çaba kullanmadan potansiyel müşterileri değerlendirmek istediğinizde idealdir.

Peki, özel etkileşimi sonrasında ne olur?

👀 Eğlenceli Bilgi: Ünlü SOS sinyali, "Save Our Souls" (Ruhlarımızı Kurtarın) ifadesinin kısaltması değildi. Bu sinyal, nokta-nokta-nokta, çizgi-çizgi-çizgi, nokta-nokta-nokta şeklinde basit bir desen olduğu için seçildi, çünkü bu desen mors kodunda hızlı ve net bir şekilde iletilebiliyordu. Tıpkı günümüzün hızlı mesajları gibi, bu sinyalin de hızlı bir şekilde iletilmesi önemliydi.

İşte bu noktada ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX iç takımınız için her şeyi bir araya getiriyor. 💡 Müşteri etkileşimlerinin chatbot ile sınırlı kalmasını önlemek için ClickUp Brain'i kullanarak harici araçlardan veya müşteri gönderilerinden içgörüler toplayabilir, otomatik olarak görevler oluşturabilir, bunları doğru kişilere atayabilir ve projelerinizi ilerletebilirsiniz. ClickUp Brain'i ücretsiz edinin Notlara, yorumlara ve görevlere erişim sayesinde, yapılacak tek şey Brain MAX'tan basit bir komutla sorguları özetlemesini istemektir.

WhatsApp otomasyon araçlarınız hiçbir müşterinin beklemesini önlerken, ClickUp Brain hiçbir görevinin yarım kalmamasını sağlar.

Takımların haftada 1,1 gün tasarruf edebilmesi, Talk to Metin ile dört kat daha hızlı iş yapabilmesi ve ClickUp Brain MAX ile ş akışlarını basitleştirerek maliyetleri %88'e kadar azaltabilmesi şaşırtıcı değil.

4. CRM ve pazarlama otomasyon entegrasyonlar

Potansiyel müşterilerinizi izlemek için bir CRM veya pazarlama aracı kullanıyorsanız, bunu WhatsApp iletişim sisteminizle bağlantı kurmak mantıklı olacaktır. Sonuçta, müşterilerle iletişim kurmak doğal bir süreç olmalı, bir düzine farklı uygulama arasında geçiş yapmak gibi olmamalıdır. İşte bu noktada CRM ve pazarlama otomasyonu entegrasyonları çok önemli hale gelir.

Bu araçlar, WhatsApp kampanyalarınızı mevcut özel verilerinizle senkronizasyon sağlamanızı sağlar. Kısa bir teşekkür notu, satın alma onayı veya terk edilmiş bir sepet için nazik bir hatırlatma olsun, tüm bunları CRM veya pazarlama platformunuzdan otomasyon edebilirsiniz.

Örneğin, Zoho Marketing Otomasyonu'nu ele alalım. Bu araç, kişiselleştirilmiş WhatsApp mesajları oluşturmanıza, bunları doğru zamanda planlamanıza ve hatta müşteri eylemlerine yanıt veren otomatik ş Akışları'nın ayarlanmasına olanak tanır.

📌 Örnek: Bir müşteri haber bülteninize kaydolduğunda, Zoho otomatik bir WhatsApp hoş geldiniz mesajı tetikleyebilir. Birisi bir promosyonu tıkladı ancak satın almadıysa, manuel bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan dostça bir hatırlatıcı veya özel bir teklif ile takip edebilirsiniz.

via Zoho

Bu entegrasyonları değerli kılan şey, otomasyon ve kişiselleştirme arasında kurdukları dengedir. Kişileri faizlerine, geçmiş satın alımlarına veya mesajlarınızla nasıl etkileşimde bulunduklarına göre gruplandırabilirsiniz.

📖 Ayrıca Okuyun: WhatsApp Mesajlarını Gönderdikten Sonra Düzenleme

Özel iletişimde zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak kimse 24/7 çevrimiçi kalarak tam da önemli olduğu anda "gönder" düğmesine basamaz.

WhatsApp zamanlayıcı, mesajı şimdi yazıp daha sonra gönderebilmenizi sağlar; böylece zamanı geldiğinde hatırlamanız veya hazır olmanız gerekmez.

💡 Profesyonel İpucu: WhatsApp zamanlayıcı seçiminde, mesaj şablonları, kişiselleştirme seçenekleri, toplu zamanlama, kişi segmentasyonu ve temel analizler gibi özelliklere dikkat edin. Bu özellikler, kişisel hissettiren, doğru zamanda ulaşan ve müşterilerinize gerçek değer katan mesajlar göndermenize yardımcı olur.

Hangi aracı seçerseniz seçin, planlama süreci genellikle şu şekilde işler:

Adım 1 : Tercih ettiğiniz WhatsApp planlama aracına giriş yapın.

Adım 2 : Mesajınızı yazın veya kaydedilmiş bir şablon seçin (teşekkür veya hatırlatıcı mesaj gibi).

3. Adım : Ulaşmak istediğiniz kişileri seçin; bunlar bireyler veya bir kişi liste olabilir.

Adım 4 : Mesajın gönderilmesini istediğiniz tarih ve saati ayarlayın.

Adım 5: Planlamayı seçin ve gerisini araca bırakın

Çoğu planlama aracı, mesajınızı daha sonra düzenlemenize veya teslimat durumunu kontrol etmenize de olanak tanır. En iyi yanı, bir haftalık iletişimi tek seferde planlayabilmenizdir. Bu sayede içiniz rahat eder ve takımınızın zamanını ücretsiz hale getirebilirsiniz.

👀 Eğlenceli Bilgi: "Merhaba" kelimesi, telefonun icat edilmesine kadar yaygın bir selamlama değildi. Thomas Edison, telefon görüşmesini başlatmanın bir yolu olarak bu kelimeyi popüler hale getirdi.

WhatsApp'ta Mesajları Otomasyonunda Sınırlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

WhatsApp mesajlarını otomasyon yoluyla göndermeye başlamadan önce, bununla birlikte gelen sınırları ve temel kuralları bilmeniz ve WhatsApp alternatiflerine hazırlıklı olmanız önemlidir:

❗️WhatsApp, otomatik mesajlar göndermeden önce kullanıcının açık rızasını gerektirir ve işler, kullanıcıların ne tür iletişim alacağını açıkça belirtmelidir.

Hem WhatsApp Business uygulamasının hem de API'nin mesaj sınırları vardır. API, iş performansı ve mesaj kalitesine dayalı kademeli bir sistem izler.

❗️Çok fazla mesaj veya alakasız içerik göndermek WhatsApp'ın spam filtrelerinin tetikleyici rol oynayarak mesaj blokları veya hatta hesap askıya alınmasına neden olabilir.

❗️Otomasyon yanıtlar, özellikle 24 saatlik müşteri desteği süresi dışında, onaylanmış mesaj şablonlarının gerekli olduğu durumlarda kısıtlanmıştır.

İş uygulamasının CRM'ler ve araçlarla sınırlı entegrasyonlar sunarken, API ise gelişmiş otomasyon ve ölçeklenebilirlik gerektiren daha büyük operasyonlar için daha uygundur.

Mesajları Otomasyonla İçiçe Bırakmak İçin Neden ClickUp Kullanmalı?

İletişimi otomasyonunu düşündüğünüzde, çoğu araç ya özel sohbetleri ya da dahili güncellemeleri yönetir, ikisini birden asla.

ClickUp, takım üyeleriniz arasında gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak bu alanda fark yaratır. Mesajlaşma, görev yönetimi ve yapay zekayı tek bir bağlantılı çalışma alanında bir araya getiren ilk birleşik yapay zeka çalışma alanıdır. Sonuç? Uygulama ve bağlam dağınıklığının azalması, bağlantısız ş akışlarının ve dağınık bilgi/iş bağlamının sona ermesi.

ClickUp Automasyonları ile takımınızın ihtiyaç duyduğu anda tetikleyici olan otomatik hatırlatıcılar, durum güncellemeleri ve takip mesajları ayarlayın

İlk olarak, ş akışınıza göre zamanında mesajlar göndermenize yardımcı olan ClickUp otomasyonları var. Yaklaşan son tarihler için otomatik hatırlatıcılar oluşturma veya özel mesajları tetikleyici olarak kullanma olanağına sahipsiniz.

Bu, ClickUp entegrasyonları aracılığıyla entegre üçüncü taraf uygulamalar için özel . Buradaki kullanım örnekleri arasında, görev durumundaki değişiklikleri gözden geçirenlere bildirimde bulunmak veya önemli dönüm noktalarına ulaşıldığında güncellemeleri göndermek yer almaktadır.

Örneğin, bir tasarım görevi "İnceleme" aşamasına geçerse, ClickUp takımınızın sohbetine şu mesajı gönderebilir: "Tasarım incelemeye hazır—lütfen saat 17:00'den önce kontrol edin. " Ayrıca, paydaşlar için haftalık özet veya günlük stand-up uyarısı gibi tekrarlayan mesajlar da planlayabilirsiniz.

📖 Ayrıca Okuyun: Etkili Bir Sanal Mesaj Biçimi Nasıl Hazırlanır?

ClickUp Chat'i kullanarak işin yapıldığı yerde konuşmalara başlayın.

ClickUp Chat ile araçlar arasında geçiş yapmadan takım sohbetlerini, kararları ve görev güncellemelerini tek bir yerde tutun

ClickUp Chat ile takımınız tek bir platformda güncellemeleri paylaşım, hızlı sorular sorabilir ve müşteri ile ilgili görevleri tartışabilir. Proje aracı ile sohbet uygulaması arasında geçiş yapmak yerine, fikirlerin, kararların ve görev bağlantılarının bir arada bulunduğu tek bir konu dizisine sahip olursunuz.

Örnek, proje yöneticileri ClickUp Chat'te doğrudan haftalık kontrol toplantıları düzenleyebilir ve her güncellemeyi ilgili görevlerle ilişkilendirebilir. Daha da iyisi, birisi sohbette bir sorunu işaretlediğinde, bu mesajı anında bir göreve dönüştürebilir veya SyncUps aracılığıyla bir görüşme başlatabilirsiniz.

👀 Eğlenceli Bilgi: MÖ 500 yıllarında yazılmış, bilinen en eski el yazısı mektup, Pers Kraliçesi Atossa tarafından gönderilmiştir. Mektupta, valilerine talimatlar yer aldığı bildirilmiştir. Bu da, yazılı notların yüzyıllardır liderliği yönettiğini kanıtlamaktadır.

ClickUp Belge ve AI ile yeniden kullanılabilir şablonlar ve komut dosyaları hazırlayın.

Yerleşik AI yardımı ve ClickUp Belge ile mesaj şablonları ve chatbot komut dosyalarını taslak haline getirin, iyileştirin ve saklayın

ClickUp Belge, iletişim şablonlarını depolamak için mükemmeldir. Örneğin: oryantasyon mesajları, chatbot komut dosyaları veya müşteri SSS'leri. Bir kez taslak hazırlayabilir, ClickUp Brain ile iyileştirebilir ve gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde, müşteri desteği ekibi sık sorulan sorular için önceden yazılmış yanıtların bulunduğu paylaşımlı bir belge oluşturabilir ve her ürün değişikliğinden sonra bu belgeyi güncelleyebilir. Pazarlama ekipleri duyuru şablonları oluşturabilir ve ClickUp AI'yı kullanarak farklı hedef kitlelere uygun üslubu ayarlayabilir.

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile sohbet robotu komut dosyalarını, SSS'leri veya mesaj şablonlarını iyileştirin.

💟 Bonus: Brain MAX, müşteri desteği ve sorgu yönetimini kolaylaştıran, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. E-posta, sohbet ve destek platformlarınızla derin entegrasyon sağlayan Brain MAX, akıllı şablonlar ve bağlam farkında öneriler kullanarak müşteri sorgularına hızlı bir şekilde yanıt taslağı oluşturmanıza, bunları düzenlemenize ve göndermenize yardımcı olur. Müşteri sorunlarını kaydetmek veya yanıtları dikte etmek için konuşma-metin özelliğini kullanabilirsiniz. Brain MAX, mesajlarınızı anında yazıya dönüştürür ve düzenler. Ayrıca, takipleri otomasyonla gerçekleştirebilir, çözülmemiş biletler için hatırlatıcılar ayarlayabilir ve tüm müşteri etkileşimlerini doğru vakalar veya projelerle ilişkilendirebilir. Bu, her sorunun hızlı, profesyonel ve tam bağlam içinde ele alınmasını sağlar, böylece müşteri desteği daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir hale gelir.

ClickUp devrede olduğunda konuşma akışı daha iyi hale gelir

Bu kılavuzun açıkça ortaya koyduğu bir şey varsa, o da müşteriler ve takımlarla bağlantı içinde olmanın doğru mesajları doğru zamanda göndermekle ilgili olduğudur. WhatsApp otomasyonu, işlerin tam da bunu yapması için yapılacakları gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Randevu hatırlatıcıları, takip mesajları veya hızlı güncellemeler olsun, otomasyon, çevrimiçi olmadığınızda bile markanızın duyarlı, güvenilir ve her zaman mevcut olmasını sağlar.

Peki ClickUp bu noktada devreye giriyor mu? Çoğu WhatsApp aracı, müşteri odaklı otomasyona odaklanıyor.

ClickUp, müşteri konuşmaları, iç takip işlemleri, proje güncellemeleri ve otomatik hatırlatıcıları tek bir bağlantılı çalışma alanında bir araya getirir.

İş akışlarınızı basitleştirmek, takipleri iyileştirmek ve takımınızın haftada saatlerce zaman kazanmasını sağlamak için hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular

WhatsApp, kişisel hesaplarda otomatik mesajlar için yerleşik bir özellik sunmamaktadır. Ancak, WhatsApp Business uygulamasını kullanıyorsanız, müsait olmadığınızda müşterilere yanıt vermek için otomatik selamlama ve yokluk mesajları ayarlayabilirsiniz. Daha gelişmiş otomasyon için işletmeler, otomatik yanıtlar ve zamanlanmış mesajlar sağlayan WhatsApp Business API'sini kullanabilir, ancak bu genellikle teknik kurulum veya üçüncü taraf entegrasyonu gerektirir.

WhatsApp mesajlarının zamanlanması, standart uygulamada yerel olarak desteklenmez. Android cihazlarda, SKEDit gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanarak mesajları zamanlayabilirsiniz. iPhone'larda, Kısayollar uygulamasını kullanarak belirli bir zamanda mesaj göndermek için hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz, ancak bunları manuel olarak göndermeniz gerekir. İş kullanıcıları için WhatsApp Business API, üçüncü taraf platformlar aracılığıyla mesaj zamanlamasına olanak tanır.

Evet, ancak bu hesap türünüze bağlıdır. WhatsApp Business uygulayıcı, selamlama ve uzakta mesajları gibi temel otomasyonlara izin verir. Tetikleyicilere veya zamanlamalara dayalı mesaj gönderme gibi daha karmaşık otomasyonlar için WhatsApp Business API gereklidir. Kişisel WhatsApp hesapları otomasyonu doğal olarak desteklemez, ancak bazı üçüncü taraf uygulamalar sınır otomasyon özellikleri sunar.