İhtiyacınız Olan En İyi Xtensio Kullanıcı Persona Şablonları

Takımlarınız genellikle müşteriler hakkında belirsiz bir fikirle ürünler geliştirir ve bu da hedefe tam olarak ulaşamayan özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur.

Bu durum, herkesin ideal kullanıcı hakkında biraz farklı bir fikre sahip olması ve bunun sonucunda uyumsuz kararlar alınması ve geliştirme döngülerinin boşa harcanmasıyla ortaya çıkar. Ad hoc kişilikler rastgele belgelerde oluşturulur, kısa sürede geçerliliğini yitirir ve göz ardı edilir.

Çoğu takım, kullanıcı kişiliklerini bir kez oluşturur, dosyalarına kaydeder ve bir daha asla bakmaz. Uygulayıcıların yalnızca %29,6'sı projelerinde kişilikleri kullanır, bu da amacına ters düşer.

Bu kılavuz, Xtensio'nun kullanıcı persona şablonlarını ve personasınız gerçek işinizden ayrı olduğunda bunların sınırlamalarını adım adım anlatır.

Ayrıca, ClickUp'ın entegre şablonlarının, persona'ları özellikler, sprintler ve kullanıcı hikayeleriyle nasıl bağlantılı tuttuğunu ve böylece kararları etkilemesi yerine tozlanmasını önlediğini de öğreneceksiniz.

Kullanıcı Persona Şablonu Nedir?

Kullanıcı Persona Şablonu, ideal kullanıcınızın kurgusal bir temsilini içeren tek bir yapılandırılmış belge sağlar. Tahminlere değil, gerçek kullanıcı araştırmalarına ve verilere dayanır. Ürün takımları, UX tasarımcıları ve pazarlamacılar, herkesin aynı kişi için çalışma yapmasını sağlamak için bu şablonları kullanır.

İyi bir şablon, tüm takım üyelerinin aynı kullanıcı profilinden çalışabilmesi için tutarlı alanlar sunar.

Kullanıcı geçmişi: Yaş, iş başlığı, konum ve eğitim seviyesi gibi demografik bilgileri içerir.

Hedefler, alışkanlıklar ve motivasyonlar : Kullanıcının neyi başarmak istediğini ve kararlarını neyin etkilediğini tanımlar. Kullanıcının neyi başarmak istediğini ve kararlarını neyin etkilediğini tanımlar.

Sorunlu noktalar ve hayal kırıklıkları: Kullanıcı deneyimi haritaları aracılığıyla hedeflerine ulaşmalarını engelleyen belirli engelleri listeler.

Davranış kalıpları: Tercih ettikleri araçları, iletişim stillerini ve alışkanlıklarını açıklar.

Tercih edilen kanallar: Bilgileri nereden aldıklarını ve ürünlerle nerede etkileşimde bulunduklarını belirler.

Kullanıcı Persona Şablonunu Doldurma

Şablona sahip olmak harika bir başlangıçtır, ancak varsayımlarla doluysa hiçbir işe yaramaz.

Gerçek içgörüler yerine stereotiplere dayanan kişilikler, takımların yanlış çözümler üretmesine neden olur. Hedef kitlenizi doğru bir şekilde yansıtan, verilere dayalı bir kişilik oluşturmak için bu süreci izleyin.

Adım Yapılacaklar Neden önemlidir? Önce kullanıcı araştırması yapın Herhangi bir şablonu açmadan önce kullanıcı görüşmeleri, müşteri anketleri, ürün analizleri ve destek biletlerinden veri toplayın. Varsayımlara dayalı profiller başarısız olur. Gerçek veriler doğruluğu garanti eder ve tahminlere dayalı kararları önler. ClickUp'ın Kullanıcı Araştırma Planı Şablonu , bu kritik ilk adımı yapılandırmanıza yardımcı olur. Örüntüleri ve segmentleri belirleyin Ortak hedefler, davranışlar ve sorunlu noktalara göre kullanıcıları gruplandırarak farklı kümeler oluşturun. Belirsiz, aşırı geniş kişilikler yerine anlamlı segmentleri ortaya çıkarır. Demografik bilgileri doldurun Araştırma modellerine göre gerçekçi bir isim, yaş aralığı, iş başlığı ve konum atayın. Persona'yı gerçekliğe dayandırır ve karikatürize edilmesini önler. Hedefleri ve motivasyonları belgelendirin Kullanıcının neyi başarmak istediğini ve kararlarını etkileyen sonuçları tanımlayın. Sadece kullandıkları özelliklere değil, önem verdikleri sonuçlara odaklanır. Hayal kırıklıklarını ve sorunlu noktaları yakalayın Araştırmalardan elde edilen engelleri, şikayetleri ve tekrarlayan sorunları kaydedin. Ürününüzün çözmesi gereken sorunları netleştirir Davranışsal bağlam ekleyin Tercih edilen araçları, iletişim stilini ve karar verme kalıplarını dahil edin. Sezgisel ve gerçek ş akışlarıyla uyumlu deneyimler tasarlamaya yardımcı olur. Alıntı veya senaryo ekleyin Kişilerin zihniyetini yansıtan kısa ve temsil edici bir alıntı ekleyin. Persona'yı insanlaştırır ve takımların onunla ilişki kurmasını ve hatırlamasını kolaylaştırır.

📖 Daha fazla bilgi: Kullanıcı Deneyimini Geliştirmek için Kullanıcı Araştırma Yöntemleri

Xtensio Kullanıcı Persona Şablonları

Hızlı bir şekilde şık görünümlü bir persona oluşturmanız gerektiğinde, Xtensio gibi bir araca başvurabilirsiniz.

Tasarımcıya ihtiyaç duymadan paylaşılabilir "folio"lar oluşturmanıza yardımcı olan görsel, sürükle ve bırak şablonlarıyla tanınan bir işbirliğine dayalı belge platformudur.

Özel tekliflerini anlamak, doğru başlangıç noktasını seçmenize yardımcı olur. İşte kullanıcı araştırması için en iyi Xtensio şablonlarının özeti.

1. Xtensio tarafından hazırlanan Kullanıcı Persona Şablonu

Xtensio aracılığıyla

Bu, Xtensio'nun sıfırdan temel kişilikler oluşturmak için kullandığı temel şablondur ve ürün ve UX takımları için yaygın bir seçimdir. Bu Kullanıcı Kişilik Şablonu, araştırmanıza uyacak şekilde özelleştirebileceğiniz modüler bölümlerle son derece görsel bir düzen sunar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Biyografi bölümü: İsim, fotoğraf, anahtar demografik bilgiler ve arka plan hikayesi için alan içerir.

Kişilik kaydırıcıları: İçine kapanık ve dışa dönük veya analitik ve yaratıcı gibi kişilik özelliklerini çizmek için görsel ölçekler sunar.

Hedefler ve hayal kırıklıkları tablosu: Kullanıcının istediği ile onu engelleyen unsurları yan yana karşılaştırmalı olarak gösterir.

Marka yakınlıkları: Persona'nın takip ettiği veya hayran olduğu markaları, araçları veya etkileyicileri not etmek için özel bir alan sağlar.

2. Xtensio tarafından hazırlanan Kullanıcı Persona Karşılaştırma Şablonu

Xtensio aracılığıyla

Kullanıcı Persona Karşılaştırma Şablonu , birden fazla personayı yan yana yerleştirerek doğrudan karşılaştırma yapmanıza ve işlerinizi öncelik sırasına koymanıza yardımcı olur . Bu şablon, takımınızın yaklaşan bir özellik veya ürün lansmanı için hangi kullanıcı segmentine odaklanacağına karar vermesi gerektiğinde özellikle yararlıdır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Paralel sütunlar: Her bir personanın anahtar özelliklerini, kolay tarama için eşleşen satırlarda görüntüler.

Hızlı tarama biçimı: Paydaşların demografik bilgileri, hedefleri ve sorunlu noktaları bir bakışta karşılaştırmasına olanak tanır.

Önceliklendirme destekleri: Takımların, hangi persona ihtiyaçlarının öncelikle ele alınması gerektiği konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

3. Xtensio tarafından hazırlanan persona tabanlı Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu

Xtensio aracılığıyla

Xtension'ın Persona tabanlı Müşteri Yolculuğu Haritası Şablonu, persona ayrıntılarını müşteri yolculuğu haritasının aşamalarıyla birleştirir ve pazarlama ve müşteri deneyimi takımları için idealdir.

Kampanyaları ve temas noktalarını, belirli bir kullanıcı türünün farkındalıktan sadakate nasıl geçtiğiyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Yolculuk aşamaları: Farkındalık, değerlendirme, karar verme ve sadakat aşamaları boyunca kullanıcının deneyimini haritalandırır.

Temas noktası haritalama: Persona'nın yolculuğunun her aşamasında markanızla nerede etkileşime girdiğini belirler.

Duygusal yolculuk: Persona'nın her temas noktasında nasıl hissettiğini (hayal kırıklığı, heyecan veya kafa karışıklığı) yakalar.

Aşama başına sorunlu noktalar: Kullanıcı yolculuğunda karşılaştığı belirli sorunları vurgular.

4. Xtensio tarafından hazırlanan Kullanıcı Empati Haritası Şablonu

Xtensio aracılığıyla

Xtensio'nun Kullanıcı Empati Haritası Şablonu, davranışların ardındaki insanı anlamaya odaklanır. Zaman içindeki bir yolculuğu haritalamak yerine, kullanıcının ne düşündüğünü, hissettiğini, gördüğünü, duyduğunu, söylediğini ve yaptığını derinlemesine inceler. Bu şablon, özellikleri veya mesajları tanımlamadan önce motivasyonları daha derinlemesine anlamak isteyen ürün takımları, UX tasarımcıları ve araştırmacılar için idealdir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Düşünceler ve duygular: İçsel motivasyonları, endişeleri, istekleri ve duygusal itici güçleri yakalar.

Görür: Kullanıcının algısını şekillendiren ortamı, etkileri, rakipleri ve dış uyaranları belgeler.

Duyar: Kararları etkileyen meslektaşlardan, liderlerden, medyadan ve sektörden gelen mesajları tanımlar.

Söyledikleri ve yaptıkları: Gözlemlenebilir davranışları, eylemleri ve ifade edilen tutumları vurgular.

Zorluklar ve kazançlar: Ortadan kaldırılması gereken sıkıntıları ve güçlendirilmesi gereken istenen sonuçları tanımlar.

İnsan odaklı netlik: Takımların varsayımlar veya yüzeysel demografik bilgiler yerine yaşanmış deneyimlere odaklanmasını sağlar.

📖 Daha fazla bilgi: Kullanılabilirlik Testi Raporu Nasıl Yazılır?

Kullanıcı Persona için Xtensio Şablonlarını Kullanmanın Sınırlamaları

Xtensio gibi bir araçta görsel olarak çekici bir persona oluşturmak bir zafer gibi hissettirir, ancak bu zaferin sevinci genellikle kısa sürelidir.

En büyük hayal kırıklığı, persona'nın artık statik bir dosya olması ve takımınızın gerçekte yaptığı işten tamamen kopuk olmasıdır. Bu, persona oluşturmanın asıl amacını baltalayan bir dizi sorunu beraberinde getirir.

Bu bağlam yayılması, takımların bilgi aramak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve birbirinden bağımsız birden fazla platformda dosya aramak için saatler harcadığı durumdur.

Aslında, çalışanların %62'si her gün sadece bilgi aramak için çok fazla zaman harcadıklarını söylüyor. Bu da takımınızı sürekli olarak proje yönetimi aracınız ile persona belgeniz arasında geçiş yapmaya zorluyor.

Gerçekte, çoğu kişi ayrı bir proje yönetimi aracına geçmek çok fazla çaba gerektirdiği için persona'ya başvurmayı bırakır. Oluşturduğunuz güzel belge dijital toz toplar ve takımınız yine içgüdülerine dayanarak kararlar almaya başlar.

Dikkate alınması gereken anahtar sınırlamalar şunlardır:

Bağımsız belgeler: Kişiler ayrı bir araçta bulunur, bu da proje işinizden kopukluk yaratır ve Kişiler ayrı bir araçta bulunur, bu da proje işinizden kopukluk yaratır ve sprint planlaması veya özellik tartışmaları sırasında onlara başvurmayı zorlaştırır.

Yerel görev veya proje entegrasyonu yok: Bir kişiliği doğrudan özelliklere, sprintlere veya kullanıcı hikayelerine bağlayamazsınız, bu da nadiren yapılan manuel çapraz referanslama gerektirir.

Yorumların ötesinde sınırlı işbirliği: Gerçek zamanlı düzenleme özelliği mevcut olsa da, ürün döngülerinizle bağlantılı persona onayları, güncellemeler veya sürüm izleme için Gerçek zamanlı düzenleme özelliği mevcut olsa da, ürün döngülerinizle bağlantılı persona onayları, güncellemeler veya sürüm izleme için yerleşik bir ş akışı yönetimi yoktur.

AI yardımı yok: Oluşturma tamamen manuel olarak yapılır, araştırmanıza dayalı olarak persona içeriğini oluşturmaya veya iyileştirmeye yardımcı olacak AI özellikleri yoktur.

Paylaşım kısıtlamaları: Bağlantılar aracılığıyla paylaşılabilmelerine rağmen, bu persona'ları daha geniş Çalışma Alanı araçlarınıza entegre etmek için bunları PDF olarak dışa aktarmanız veya içeriği başka bir yere kopyalayıp yapıştırmanız gerekir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp Görev Yönetimi özellikleri ile bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Ürün, Kullanıcı Deneyimi ve Pazarlama Takımları için ClickUp Kullanıcı Persona Şablonları

Kullanıcı persona'larınız unutulmuş eserler olmamalıdır. İşinizin yapıldığı yerde bunları oluşturduğunuzda, her kararı yönlendiren canlı belgeler haline gelirler.

Kişileri bir araçta oluşturup projeleri başka bir araçta yönetmek yerine, ClickUp aracılığıyla her şeyi tek bir birleşik Çalışma Alanı'nda bağlayabilirsiniz.

1. ClickUp tarafından hazırlanan Kullanıcı Persona Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kullanıcı Persona Şablonu'nu kullanarak etkileşimli bir Kanban panosunda kullanıcı profillerinizi gruplandırın ve yönetin.

Kişiler, işin yapıldığı yerde kaldıkları sürece yararlı olurlar. ClickUp Kullanıcı Kişi Şablonu , hedefleri, davranışları, sorunlu noktaları ve bağlamı, güncel tutması, paydaşlarla paylaşımı yapması ve planlama, tasarım ve teslimat sırasında referans olarak kullanması kolay bir biçimde belgelendirmenize yardımcı olur.

Dağınık araştırma notlarını, takımınızın gerçekten uygulayabileceği tek bir doğru kaynak haline getirmek için kullanın.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

ClickUp Belge entegrasyonu: Kullanıcılarınızı hayata geçirmek için başlıklar, resimler ve tablolar için zengin biçimlendirme seçenekleriyle ayrıntılı persona anlatıları yazın. Kullanıcılarınızı hayata geçirmek için başlıklar, resimler ve tablolar için zengin biçimlendirme seçenekleriyle ayrıntılı persona anlatıları yazın.

ClickUp Özel Alanları : Yapılandırılmış verilerle iş başlığı, teknik yeterlilik ve birincil hedefler gibi anahtar persona özelliklerini izleyin ve filtreleyin. Yapılandırılmış verilerle iş başlığı, teknik yeterlilik ve birincil hedefler gibi anahtar persona özelliklerini izleyin ve filtreleyin.

Görev bağlantısı: Kişilik belgenizi doğrudan özellik özelliklerine, kullanıcı hikayelerine ve tasarım görevlerine bağlayarak bağlamın iş ile birlikte ilerlemesini sağlayın.

ClickUp Brain destek hizmeti: AI'yı kullanarak persona'nız için taslak içerik oluşturun veya araştırma notlarınızı anında özetleyerek oluşturma sürecini hızlandırın.

2. ClickUp tarafından hazırlanan Müşteri Profili Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu şablonla kullanıcılarınızın anahtar özelliklerini yakalayın.

Kişiler kurgusal olsa da, müşteri profilleri gerçek, mevcut müşterilerinizi belgeler.

ClickUp'ın Müşteri Profili Şablonu , satış, başarı ve hesap takımlarına firmografik verileri, satın alma sinyallerini, kullanım bağlamını ve ilişki geçmişini izlemek için tutarlı bir yol sunar, böylece devirler daha temiz ve erişim kişiselleştirilmiş kalır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Hesap ayrıntıları: Şirket adı, boyutu, sektörü ve ilişki geçmişini izleyin.

Satın alma kalıpları: Hangi ürünlerin ne sıklıkla satın alındığını ve ortalama sipariş değerini belgelendirin.

İletişim tercihleri: Tercih edilen iletişim yöntemlerini not edin ve etkileşim geçmişini kaydederek kişiselleştirilmiş iletişim kurun.

Ömür boyu değer göstergeleri: Toplam gelir ve potansiyel müşteri kaybı riskleri gibi anahtar metrikleri belirleyin.

💡Profesyonel İpucu: Yerleşik AI özelliğimiz ClickUp Brain ile persona oluşturma sürecini hızlandırın. Bu özellik, persona bölümlerini taslak haline getirebilir, araştırmaları özetleyebilir ve notlarınıza göre sorunlu noktaları önerebilir. Bu sayede manuel iş yükünden kurtulur ve içgörülere odaklanabilirsiniz. ClickUp Brain'i kullanarak açıklamalı görevler olarak eylem öğeleri oluşturun.

3. ClickUp tarafından sunulan Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu şablonla tek bir tıklamayla empati haritalama alıştırması yapın.

Bir kişiliği kesinleştirmeden önce, kullanıcıların o anda ne yaşadığını anlamanız gerekir. ClickUp'ın Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu, takımlara kullanıcıların söylediklerini, düşündüklerini, yaptıklarını ve hissettiklerini kaydetmek için ortak bir alan sağlar , ardından araştırma veya atölye çalışmalarından çıkan en önemli temalar üzerinde uzlaşma sağlar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

İşbirliğine dayalı tuval: Yapışkan notlar ve bağlayıcılarla gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmak için Yapışkan notlar ve bağlayıcılarla gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmak için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın.

Dörtlü grafik: Kullanıcı görüşmelerinden doğrudan alıntılar ve anahtar ifadeler yakalayın.

Düşünce çeyreği: Kullanıcıların aklından geçip de sesli olarak söylemedikleri şeyleri beyin fırtınası yapın.

Duygu çeyreği: Hayal kırıklığı, kafa karışıklığı veya heyecan gibi duygusal tepkileri belirleyin.

4. ClickUp tarafından hazırlanan Kullanıcı Araştırma Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Araştırma Planı Şablonu ile yapılandırılmış, verimli ve içgörülü araştırma planları oluşturun.

İyi persona ve UX kararları, neyi öğrenmeye çalıştığınızı ve bunu nasıl öğreneceğinizi açıkça belirten bir planla başlar.

ClickUp'ın Kullanıcı Araştırma Planı Şablonu gibi kaynaklar, hedefleri, yöntemleri, işe alım kriterlerini ve zaman çizelgelerini tanımlamanıza yardımcı olur, böylece paydaşlar erken aşamada uyum sağlar ve araştırma sonuçları daha kolay uygulanabilir hale gelir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Araştırma hedefleri: Çalışmanızla cevaplamanız gereken soruları net bir şekilde tanımlayın.

Metodoloji: Kullanıcı görüşmeleri, anketler veya kullanılabilirlik testleri gibi yaklaşımınızı özetleyin.

Katılımcı kriterleri: İşe almanız gereken kullanıcıların demografik özelliklerini ve davranışlarını belirtin.

Zaman çizelgesi ve teslim edilecekler: Araştırmanın ne zaman yapılacağı ve hangi çıktıların üretileceği konusunda net beklentiler belirleyin.

🎥 Kişilerinizin stratejik ürün kararlarını etkilemesini sağlamanın bir yolu, onları ürün özetlerine dahil etmektir. Kullanıcı ihtiyaçlarını planlama sürecinizin merkezinde tutan etkili ürün özetleri oluşturmayı öğrenmek için bu videoyu izleyin:

5. ClickUp tarafından hazırlanan Kullanıcı Çalışmaları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Çalışmaları Şablonu ile kullanıcı davranışlarını ve geri bildirimlerini analiz edin.

Ham araştırmalar, tutarlı kanıtlar ve net içgörüler halinde düzenlendiğinde değer kazanır. ClickUp'ın Kullanıcı Araştırmaları Şablonu , oturumları kaydetmenize, gözlemlerinizi yakalamanıza ve katılımcılar arasında bulguları sentezlemenize yardımcı olur, böylece kalıplar ortaya çıkar ve ürün takımları düzeltmeleri önceliklendirebilir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Katılımcı izleme: Çalışmanıza kimlerin katıldığını ve ilgili demografik bilgilerini bir günlükte kaydedin.

Gözlem notları: Her kullanıcı oturumundan ham notları ve gözlemleri kaydedin.

İçgörü etiketleme: Bulgularınızı tema veya persona özelliğine göre kategorize ederek kalıpları kolayca tespit edin.

Sentez bölümleri: Birden fazla katılımcı arasında ortaya çıkan anahtar kalıpları özetlemek için özel alanlar oluşturun.

6. ClickUp tarafından sunulan Kullanıcı Akışı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Akışı Zihin Haritası Şablonu'nu kullanarak, girişten dönüşüme kadar ayrıntılı kullanıcı yolculukları oluşturun.

Kullanıcı akışları görünmeyeni görünür kılar: insanların bir süreci nasıl yönlendirdiğini, kararların nerede dallandığını ve sürtüşmelerin nerede ortaya çıktığını gösterir. ClickUp'ın Kullanıcı Akışı Şablonu ( Beyaz Tahta tabanlı) gibi görsel bir şablon, yolları baştan sona haritalandırmanıza ve ardından bu haritayı gereksinimleri, UX değişikliklerini ve test planlarını bildirmek için kullanmanıza yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Ekran referansları: Akışı takip etmeyi kolaylaştırmak için her arayüzün görsel temsilini ekleyin.

Karar noktaları: Kullanıcıların farklı yollara yönlendiren seçimler yaptıkları noktaları göstermek için bağlayıcılar kullanın.

Görev tamamlama yolları: Kullanıcıların hedeflerine ulaşmak için kullandıkları en yaygın ve en sinir bozucu yolları haritalandırın.

Kişiye özel akışlar: Her bir kişi için farklı kullanıcı akışları oluşturarak onların benzersiz davranışlarını vurgulayın.

7. ClickUp tarafından sunulan Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu'nu kullanarak kullanıcı yolculuğunuzu net ve güvenli bir şekilde haritalandırın.

Hikaye haritaları, takımların sadece düz bir birikim listesi değil, kullanıcı yolculuğuna göre işleri önceliklendirmesine yardımcı olur.

ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu , ürün, tasarım ve mühendislik arasında uyumu korurken, etkinlikleri düzenlemek, sonuçları sıralamak ve en küçük uygulanabilir sürümü belirlemek için görsel bir yapı sağlar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Görsel pano yapısı: ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak kullanıcı yolculuğunun genel bir görünümünü oluşturun.

Omurga: Pano'nun üst kısmında önemli kullanıcı etkinliklerini harita olarak gösterin.

Walking skeleton: Uygulanabilir bir ürün oluşturmak için gereken minimum Uygulanabilir bir ürün oluşturmak için gereken minimum kullanıcı hikayesi setini belirleyin.

Kişilik etiketleri: Hikayeleri, hangi kişiliğe hizmet ettiklerine göre etiketleyin, böylece haritayı filtreleyebilir ve belirli bir kullanıcının deneyimine odaklanabilirsiniz.

8. ClickUp tarafından sunulan Kullanıcı Hikayesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Hikayesi Şablonu ile hedeflerden sürüm aşamalarına kadar kullanıcı hikayelerini planlayın ve yönetin.

Bir hikaye, ancak açık, test edilebilir ve gerçek bir kullanıcı sonucuyla bağlantılı olduğunda yararlıdır.

ClickUp'ın bu Kullanıcı Hikayesi Şablonu , takımların kullanıcı niyetini tutarlı bir yapıda yakalamasına yardımcı olur, ardından kabul kriterleri ve tahminleri ek dosya olarak ekleyerek hikayelerin planlama ve yürütme aşamasına hazır olmasını sağlar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kişi referansı: Tam bağlam için her kullanıcı hikayesini doğrudan ilgili kişi belgesine bağlayın.

Kabul kriterleri: Hikayenin tamamlanmış sayılması için yerine getirilmesi gereken belirli koşulları tanımlayın.

Hikaye puanları: Daha iyi sprint planlaması ve hız izleme için Özel Alan kullanarak çaba tahminleri atayın.

9. ClickUp tarafından hazırlanan Yapılacak İşler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu şablonu kullanarak kullanıcıların motivasyonlarını ve hedeflerini yakalayın.

Kişiler, kullanıcıların kim olduğunu tanımlar, ancak JTBD, kullanıcıların neyi başarmaya çalıştıklarını ve nedenini yakalar.

Bu konuda yardımcı olması için, ClickUp'ın Yapılacak İşler Şablonu ile bir düşünme egzersizi yapın. Bu, takımların durumu, motivasyonu, istenen sonuçları ve alternatifleri belgelemelerine yardımcı olur, böylece ürün kararları sadece özellik taleplerine değil, altta yatan "işe" odaklanır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

İş tanımları: Ş Akışı örneklerini kullanarak, kullanıcının belirli bir durumda neyi başarmaya çalıştığını açıkça ifade edin.

Koşullar: İşin ne zaman ve neden ortaya çıktığına dair bağlamı belgelendirin.

İstenen sonuçlar: Kullanıcıların bakış açısından başarının neye benzediğini tanımlayın.

Rakip alternatifler: Kullanıcıların aynı işi yapmak için "kullanabilecekleri" diğer çözümleri (dijital olmayanlar dahil) belirleyin.

Kullanıcı Persona Oluşturduktan Sonra Yapılacaklar

Kullanıcı profili oluşturmak sadece ilk adımdır.

Bu şablonun sadece güzel bir belge olmaktan öteye geçmesini istiyorsanız, onu takımınızın günlük ş Akışlarına aktif olarak entegre etmeniz gerekir. Aksi takdirde, kısa sürede geçerliliğini yitirip göz ardı edilecektir.

Tüm takımınızla paylaşın: Bir persona, bir klasörde saklı kalırsa hiçbir işe yaramaz. Ürün, tasarım, mühendislik, pazarlama ve destek ekiplerindeki herkesin kolayca erişebilmesini sağlayın.

Persona'ları gerçek işlerle ilişkilendirin: Ş akışlarını ve persona belgelerinizi doğrudan özellik özellikleri, kullanıcı hikayeleri ve tasarım görevleriyle ilişkilendirerek bağlam değiştirmeyi önleyin. ClickUp ile ClickUp Belgelerini ClickUp Görevlerine bağlayabilir, böylece kullanıcı bağlamı her zaman bir tık uzağınızda olur.

Karar vermede referans kişilikleri: Takımınız özellikler veya öncelikler hakkında tartışırken, "Bu hangi kişiliğe hizmet ediyor?" diye sormayı alışkanlık haline getirin. Bu, tartışmaları kişisel görüşlere değil, gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına dayandırır.

Düzenli incelemeler planlayın: Kullanıcı ihtiyaçları ve davranışları zamanla değişir. Kullanıcı ihtiyaçları ve davranışları zamanla değişir. ClickUp Yineleyen Görev özelliğini kullanarak UX denetimleri gerçekleştirin ve her üç ayda bir yeni araştırmalar ve müşteri geri bildirimleri ışığında persona'larınızı inceleyin ve doğrulayın.

AI ile kişilikleri güncel tutun: Yeni araştırmaları manuel olarak incelemek yerine, ClickUp Brain'i kullanarak bulguları özetleyin ve kişilik belgeleriniz için güncellemeler önerin. Bu, kişiliklerinizi ilgili ve doğru tutmanızı kolaylaştırır.

ClickUp ile Kullanıcı Hikayesini Oluşturun

En iyi kullanıcı kişilikleri, çalışma belgeleridir. Yol haritası tartışmalarını şekillendirir, metinleri etkiler, önceliklendirmeye rehberlik eder ve "bunu neden yapıyoruz?" konuşmalarının arkasında sessizce yer alırlar.

Ancak kişilikler, gerçeklikle bağlantılarını sürdürdükleri sürece yararlı kalırlar. Müşteri davranışları değiştikçe, yeni segmentler ortaya çıktıkça, geri bildirim modelleri geliştikçe, kişilikleriniz de bunlarla birlikte gelişmelidir.

İşte fark burada ortaya çıkıyor. Kullanıcı araştırması görevler, özellik özellikleri, sprint planları ve geri bildirim konularıyla bir araya geldiğinde, kişilikleriniz teorik olmaktan çıkar. Operasyonel hale gelirler.

Araştırma bulgularını doğrudan girişimlerle ilişkilendirebilir, hangi sorunların ele alındığını izleyebilir ve yeni veriler geldikçe segmentleri güncelleyebilirsiniz. Kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını tahmin etmek yerine, takımınız paylaşılan, görünür bir bilgi kaynağı üzerinden iş yapar.

Ürün işinize doğrudan bağlanan ve müşterilerinizle birlikte gelişen persona'lar oluşturmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Çoğu takım, üç ila beş ana kişiden faydalanır. Bu, odak noktasını sulandırmadan veya önceliklendirmeyi zorlaştırmadan anlamlı kullanıcı çeşitliliğini yakalamak için yeterlidir.

Kullanıcı persona şablonu, ürün tasarımına rehberlik etmek için ideal bir kullanıcının kurgusal bir temsilini oluştururken, müşteri profili şablonu satış ve hesap yönetimine bilgi sağlamak için gerçek, mevcut müşterileri belgeler.

Evet, ClickUp Brain, girdiğin bilgilere göre persona bölümleri taslaklayabilir, araştırma notlarını özetleyebilir ve sorunlu noktaları veya hedefleri önerebilir, bu da oluşturma sürecini hızlandırır.

ClickUp Belgelerini ve Beyaz Tahtaları, yalnızca görünüm erişimi olan genel bağlantılar kullanarak paylaşabilirsiniz. Statik belgeleri tercih eden paydaşlar için bunları PDF olarak da dışa aktarabilirsiniz.