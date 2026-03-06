Satış Liderliği için En İyi 10 AI Aracı

Değişen müşteri talepleri ve rekabetle birlikte, satış liderleri her zamankinden daha fazla baskı altında.

Girin: AI satış araçları.

Pipeline raporlamasını otomasyonla gerçekleştirmekten anlaşma risklerini ortaya çıkarmaya, temsilci performansını analiz etmekten tahmin doğruluğunu artırmaya kadar, bu araçlar hayatınızı kolaylaştırır.

Aşağıda, bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için satış liderliği için en iyi AI araçlarını, anahtar özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlandırma planlarını ele alıyoruz.

Aşağıda, yapay zeka satış araçlarını karşılaştırırken dikkate alınması gereken faktörler yer almaktadır:

CRM'nizle entegre olur: Salesforce, HubSpot veya kayıt sisteminizle senkronizasyon yaparak anlaşma ve etkinlik verilerinin doğruluğunu korur.

Son derece kişiselleştirilmiş iletişim oluşturur: Satış sürecindeki anlaşma aşaması, geçmiş etkileşimler ve alıcı sinyallerini kullanarak e-postalar ve mesajlar hazırlar.

Çapraz fonksiyonel işbirliği: Kampanya verilerini, potansiyel müşteri kaynaklarını ve etkileşim sinyallerini satış borusu faaliyetleriyle senkronize ederek satış ve pazarlama takımları arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Yüksek değer taşıyan eylemleri önceliklendirir: Potansiyel müşterileri ve fırsatları puanlar ve anlaşma verilerinin kalitesine göre en iyi sonraki adımları ortaya çıkarır.

Toplantıları ve takip işlemlerini otomasyonla otomatikleştirir: Çağrıları yazıya döker, eylem öğelerini çıkarır ve özetleri otomatik olarak hazırlar.

Proaktif satış süreci bilgileri sağlar: Riskli anlaşmaları işaretler, sonuçları tahmin eder ve satış sürecindeki değişiklikleri erken aşamada size bildirir.

Çok kanallı müşteri adayları bulmayı destekler: Satış ekibinizin kullandığı tüm kanallarda (e-posta, telefon ve sosyal medya) potansiyel müşteriler bulur, kişileri zenginleştirir ve iletişim kurar.

Bağlamsal AI: Anlaşma aşamalarını, satış sürecinin durumunu, CRM verilerini, geçmiş konuşmaları ve takım faaliyetlerini anlar.

AI Ajanları: Durgunlaşan anlaşmaları takip edebilen, satış temsilcilerini görüşmelerden önce hazırlayabilen, riskleri otomatik olarak ortaya çıkarabilen ve satış temsilcilerinin manuel denetimi olmadan satış süreçlerini devam ettirebilen AI satış asistanı ajanları sunar.

Satış takımları için yapay zeka kullanmaya yeni başlıyorsanız, bu video, başlangıç için ipuçları ve püf noktaları içeren, yeni başlayanlar için uygun bir kılavuzdur.

İşte zaman ayırmaya değer en iyi AI satış araçlarının kısa bir özeti 👇

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli görevler, bağlamsal zeka, otomasyonlar, gösterge panelleri Görevler, anlaşmalar ve devirler arasında birleşik satış uygulaması isteyen takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. HubSpot Satış Merkezi Birleşik CRM, AI toplantı hazırlığı, oyun kitapları, tahminler Merkezi, hepsi bir arada satış işletim sistemi kuran gelir takımları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Salesforce Einstein AI, Agentforce, kurumsal CRM, tahmine dayalı içgörüler Derin AI odaklı tahmin ve kontrole ihtiyaç duyan kurumsal satış organizasyonları Özel fiyatlandırma Clari Gelir kaçağı tespiti, tahmin, etkileşim sinyalleri Gelir görünürlüğü ve risk öncelikli tahminlere odaklanan liderlik takımları Özel fiyatlandırma Gong Çağrı zekası, metodoloji izleme, koçluk içgörüleri Koçluk, metodolojiye bağlılık ve uygulama kalitesine öncelik veren satış takımları Özel fiyatlandırma Apollo AI Potansiyel müşteri bulma, zenginleştirme, giden sıralama, analitik Kontrollü, tekrarlanabilir dışa dönük ve boru hattı oluşturma isteyen takımlar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan ücretli planlar Sorunsuz. AI Potansiyel müşteri keşfi, doğrulama, CRM senkronizasyonu Takımlar arasında potansiyel müşteri kalitesini ve hedeflemeyi standartlaştıran takımlar Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Clay Veri birleştirme, niyet sinyalleri, temsilci önceliklendirme Birleşik iletişim zekası ve niyet temelli önceliklendirmeye ihtiyaç duyan GTM takımları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlayan ücretli planlar Outreach. io Anlaşma sağlığı puanlaması, etkileşim zaman çizelgeleri, tahminler Karmaşık anlaşma döngülerini ve etkileşim odaklı uygulamaları yöneten takımlar Özel fiyatlandırma Fireflies. ai Çağrı kaydı, kalite kontrol, özetler, duygu analizi Büyük ölçekte çağrı kalite güvencesi ve konuşma görünürlüğü gerektiren satış organizasyonları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlayan ücretli planlar

Satış liderliği için en iyi yapay zeka araçlarını öğrenmek için okumaya devam edelim:

1. ClickUp (Uçtan uca satış ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp, görevleri, boru hatlarını, takım iletişimini ve AI araçlarını tek bir yerde bir araya getiren dünyanın ilk birleşik AI çalışma alanıdır.

Ulaşımınızı yönetmek, CRM'nizi güncellemek veya toplantılara hazırlanmak için düzinelerce araç arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Tüm bunların merkezinde Satış Takımları için ClickUp yer alıyor. Satış döngünüzün her aşamasında ölçeklenebilir ş akışları oluşturmanıza nasıl yardımcı olduğunu görelim.

ClickUp Brain'i kullanarak tahminlerinizi etkilemeden önce anlaşma risklerini tespit edin.

Güne başlamak için bağlama mı ihtiyacınız var? Bağlamsal yapay zeka asistanı ClickUp Brain, satış sürecinin özetlerini ve tahmin raporlarını oluşturur. Anlaşmaların ne durumda olduğunu, hangi fırsatların dikkat gerektirdiğini ve takımınızın hedefleri nasıl izlediğini her zaman bilirsiniz.

Bir bakışta riskleri, darboğazları ve yüksek öncelikli hesapları tespit edebilir, böylece çabalarınızı en önemli alanlara odaklayabilirsiniz.

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanından anlık özetler ve trendler alın.

Ayrıca, ClickUp Brain aşağıdaki görevlerde size yardımcı olur:

Anlık satış fırsatları ve tahmin özetleri oluşturun

Etkin olmayan fırsatları, geciken takipleri ve satış sürecindeki boşlukları erken tespit edin, böylece bunlar gelirinizi etkilemeden müdahale edebilirsiniz.

ClickUp Brain'i bir AI yazarı olarak kullanarak, hesap bağlamına ve geçmiş etkileşimlere dayalı olarak kişiselleştirilmiş satış e-postaları, toplantı takipleri ve anlaşma özetleri oluşturun.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain, her transkripti aranabilir hale getirerek satış görüşmelerinizden elde edilen bilgileri de ortaya çıkarabilir. Püf noktası nedir? ClickUp AI Notetaker'ı görüşmelerinize davet etmeyi ve görüşmeleri sizin için otomatik olarak kaydetmesini ve transkriptini oluşturmasını sağlamayı unutmayın. ClickUp AI Notetaker ile aranabilir transkriptler elde edin.

Tekrarlayan ş akışlarını ClickUp Agents'a devredin.

ClickUp Agents, çalışma alanınızı izleyen ve önceden tanımlanmış kurallar ve bağlama göre otomatik olarak harekete geçen AI takım arkadaşları gibi çalışır.

Temsilcilerin her takip, güncelleme veya devri hatırlamasına güvenmek yerine, Ajanlar arka planda sürekli çalışır, manuel denetimi azaltır ve satış sürecinin düzenini iyileştirir. Bu AI ajanları size şu konularda yardımcı olur:

Gelen potansiyel müşterileri otomatik olarak atayın ve önceliklendirin: ICP kriterleri, bölge veya anlaşma boyutuna göre yüksek değerde olan potansiyel müşterileri doğru hesap yöneticisine yönlendirin.

Durmuş anlaşmalar için takip işlemlerini tetikleyici olarak çalıştırın: Hareketsizliği veya kaçırılan görevleri tespit edin ve otomatik olarak hatırlatıcılar oluşturun veya paydaşları bilgilendirin.

Pipeline tutarlılığını sağlayın: Durumları güncelleyin, anlaşmaları etiketleyin ve manuel giriş yapmadan temiz CRM kayıtları tutun.

Durum güncellemelerini oluşturun ve dağıtımını yapın: Anlaşma değişikliklerini ve satış sürecindeki değişiklikleri, liderlerin incelemesi için paylaşılabilir özetler halinde derleyin.

ClickUp Agents ile süreçleri denetlemek için daha az zaman harcayın, gelir stratejisini geliştirmek için daha fazla zaman ayırın.

📌 Örnek: ICP kriterlerinizi karşılayan yüksek değerli bir potansiyel müşteri form aracılığıyla geldiğinde, satış otomasyon aracı onu kıdemli AE'nize atar, iş alanınızda anlaşmayı etiketler ve Sohbet'te Satış Başkan Yardımcısı'na bildirim gönderir.

Kurumsal Arama ile herhangi bir anlaşmayı, içgörüyü veya konuşmayı anında bulun.

ClickUp Kurumsal Search, satış liderlerinin doğal dil kullanarak tüm Çalışma Alanlarını ve bağlı araçları aramasına olanak tanır.

CRM kayıtlarını, çağrı kayıtlarını, sohbet konularını ve belgeleri manuel olarak aramak yerine, "Bu çeyrekte hangi kurumsal anlaşmalar risk altında?" gibi bir soru sorarak anında, bağlam açısından zengin yanıtlar alabilirsiniz.

ClickUp görevlerinden, belgelerden, yorumlardan, çağrı transkriptlerinden ve entegre araçlardan bilgi alarak, ihtiyacınız olan güncellemeleri, kararları ve alıcı sinyallerini ortaya çıkarır.

Bağlantılı tüm uygulamalarınız, araçlarınız ve Çalışma Alanı verilerinizde arama yaparak Kurumsal Search ile bağlamsal yanıtlar alın.

Bu birleşik arama katmanı, tahminlerde bulunmadan, temsilcileri eğitmeden veya yüksek riskli anlaşma incelemelerine girmeden önce her zaman tam bağlamı elde etmenizi sağlar.

Pipeline'ın durumunu, gelir hedeflerini ve anlaşma ilerlemesini tek bir yerden takip edin.

ClickUp'ın Satış Takip Şablonu, satış liderlerine anlaşmaları, gelir hedeflerini, ürün performansını ve aylık satış ilerlemesini izlemek için merkezi bir sistem sunar. Görünürlük eksikliklerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve gelir durumunu her zaman bilmenizi sağlar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Satış Takip Şablonunu kullanarak takımınızın performansını değerlendirin ve satış boru hattınızı daha iyi yönetin.

Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Ürünler, anlaşmalar veya dönemler genelinde gelir, kar marjları ve hedefler hakkında net bir genel bakış elde edin.

Anlaşmanın ilerleyişini ve hedef durumunu gerçek zamanlı olarak takip ederek kazançları ve riskleri erken aşamada belirleyin.

Daha hızlı raporlama ve inceleme için satış verilerini aya, ürüne veya satış sürecinin aşamasına göre düzenleyin.

Manuel hesap tablolarını, takımınızın performans konusunda uyumlu çalışmasını sağlayan yapılandırılmış bir sistemle değiştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Belgeleri merkezileştirin: ClickUp Docs'u kullanarak ş akışlarınızla doğrudan bağlantılı, güncel belgeler oluşturun, paylaşın ve saklayın.

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Chat ile görevlerinizin yanında gerçek zamanlı, bağlam açısından zengin iletişim kurun. ClickUp Chat ile görevlerinizin yanında gerçek zamanlı, bağlam açısından zengin iletişim kurun.

Satış demoları oluşturun: ClickUp Clips'i kullanarak aramaları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin, böylece uzun demoları satış takımı için küçük adımlara ve eylem ögelerine dönüştürün.

Engelleri ortadan kaldırın: Kümülatif akış, yakma, yakma veya hız grafikleri ile ilerlemeyi görselleştirmek için özel Kümülatif akış, yakma, yakma veya hız grafikleri ile ilerlemeyi görselleştirmek için özel ClickUp gösterge panelleri oluşturun.

Her potansiyel müşteriyi izleyin: ClickUp CRM'yi kullanarak potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve satış faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin, ardından takımınızın en verimli çalışma şekline uygun 15'ten fazla Özel Görünüm arasında geçiş yapın.

Yoğun iş yükünü azaltın: ClickUp Brain'de açılır menü oluşturucu veya basit İngilizce komutları kullanarak ClickUp Brain'de açılır menü oluşturucu veya basit İngilizce komutları kullanarak ClickUp Otomasyonları oluşturun ve yeni potansiyel müşterileri otomatik olarak atama, sözleşme imzalandığında anlaşma aşamalarını güncelleme, takip hatırlatıcıları gönderme veya fırsat kapandığında devretme görevleri oluşturma gibi kural tabanlı, tekrarlayan satış görevlerini yerine getirin.

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

fiyatlandırma tablosu

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.850+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç akışları hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri her hafta bize saatler kazandırıyor. Ayrıca, sık sık yaptıkları özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç akışları hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri her hafta bize saatler kazandırıyor. Ayrıca, sık sık yaptıkları özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

2. HubSpot Sales Hub (Gelir işletim sistemi oluşturmak için en iyisi)

HubSpot Satış Merkezi aracılığıyla

HubSpot Sales Hub, birleşik ve öngörülebilir bir satış sürecini yönetmenize yardımcı olan, yapay zeka destekli bir satış yönetimi yazılımıdır. Potansiyel müşterileri, anlaşmaları, görevleri ve faaliyetleri tek bir Çalışma Alanı’nda merkezileştirerek, takım genelinde neler olup bittiğinin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar.

Otomasyonlu e-postalar, LinkedIn görevleri ve arama hatırlatıcılarını birleştiren çok kanallı giden akışları düzenleyebilirsiniz. Toplantı hazırlığı, takip ve not alma konusunda yapay zeka desteği alın, böylece önemli anlaşma bilgilerinin gelen kutularında veya CRM'lerde kaybolmamasını sağlayın.

AI, temsilcinin günlük gündemini oluşturmanıza ve satış olasılığına göre potansiyel müşterileri sıralamanıza yardımcı olur. Ayrıca riskli fırsatları kolayca belirleyebilir, satış sürecindeki hareketleri tahmin edebilir ve gönderilmeye hazır teklifler oluşturabilirsiniz.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak toplantı özetlerini otomatik olarak hazırlayın ve arama günlükleri, e-posta geçmişi ve Google ve Office 365 ile gerçekleştirilen senkronizasyon sonucu oluşan takvimden takip taslakları oluşturun.

Sorguları yanıtlamak, potansiyel müşterileri değerlendirmek ve konuşmaları toplantılara veya CRM kayıtlarına yönlendirmek için AI destekli sohbet akışları ve e-posta ajanları kullanın.

Platformun yapay zeka verimlilik araçlarıyla , satış sürecinin farklı aşamaları için takımınıza en iyi uygulamaları, taktikleri ve stratejileri sağlayan kullanışlı oyun kitapları oluşturun.

HubSpot Satış Merkezi sınırlamaları

Takımınız büyüdükçe platform giderek daha pahalı hale gelir ve birçok gelişmiş özellik daha yüksek seviyeli planlarda kilitli kalır.

HubSpot Sales Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $

HubSpot Sales Hub puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (490'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar HubSpot Sales Hub hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

HubSpot Sales Hub'ı, kullanım kolaylığı ve her şeyin tek bir yerde merkezileştirilmiş olması nedeniyle en çok seviyorum. Anlaşmaları yönetmeyi, iletişimi izlemeyi, takip planlamalarını yapmayı ve satış boru hattı boyunca görünürlüğü korumayı çok kolaylaştırıyor.

HubSpot Sales Hub'ı, kullanım kolaylığı ve her şeyin tek bir yerde merkezileştirilmiş olması nedeniyle en çok seviyorum. Anlaşmaları yönetmeyi, iletişimi izlemeyi, takip planlamalarını yapmayı ve satış boru hattı boyunca görünürlüğü korumayı çok kolaylaştırıyor.

3. Salesforce (Kurumsal zeka ve yapay zeka destekli tahminler için en iyisi)

Salesforce aracılığıyla

Salesforce'un entegre AI katmanı Einstein ve ajan oluşturucu Agentforce ile, satış için AI ajanlarını doğrudan tahmin, anlaşma yönetimi ve yürütme süreçlerine entegre edebilirsiniz. Bu, CRM verilerini tüm satış döngüsü boyunca canlı operasyonel zekaya dönüştürür.

Satış takımınız Einstein'ı kullanarak e-postaları, arama özetlerini ve müşteri bağlamıyla zenginleştirilmiş takip mesajlarını düzenleyebilir. Doğal dil kullanarak tüm satış konuşmalarında arama yapmanızı sağlar ve satış sürecinde fiyat itirazları veya rakip şirketlerden bahsetme gibi kalıpları vurgular.

Agentforce ile, önceden tanımlanmış konular, eylemler ve şablonları kullanarak potansiyel müşteri nitelendirme ve fırsat güncellemeleri için yapay zeka aracı araçlarını kullanabilirsiniz.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Einstein'ın aramalar sırasında işaretlemesi için rakip ürünler, özellikler veya anlaşmaları sonuçlandırmak için önemli olan herhangi bir bahsetme gibi benzersiz anahtar kelimeler ekleyin.

Hedef hesaptaki önemli bir paydaşın iş değiştirdiğinde veya şirketin mali raporunda, aracınızın çözdüğü bir sorun noktası bahsedildiğinde uyarılar tetikleyin.

Özel raporlarla anlaşma ilerlemesini, ses ve video analizlerinden elde edilen eğilimleri, ilgili e-postalardan elde edilen bağlamı takip edin.

Salesforce sınırlamaları

Özelliklerin ve yapılandırma seçeneklerinin genişliği bunaltıcı gelebilir ve ilk kurulum genellikle teknik uzmanlık gerektirir.

Salesforce fiyatlandırması

Einstein: Özel fiyatlandırma

Esnek Krediler: 100 kredi başına 500 dolar

Konuşmalar: Konuşma başına 2 dolar

Salesforce derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (93.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (380'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Salesforce hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Salesforce Agentforce, müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştiren güçlü ve esnek bir platform sunar. Salesforce CRM ile sorunsuz bir şekilde entegre olması ve potansiyel müşterileri, vakaları ve müşteri sorgularını tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırması çok hoşuma gidiyor.

Salesforce Agentforce, müşteri etkileşimlerini kolaylaştıran ve tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştiren güçlü ve esnek bir platform sunar. Salesforce CRM ile sorunsuz bir şekilde entegre olması ve potansiyel müşterileri, vakaları ve müşteri sorgularını tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırması çok hoşuma gidiyor.

📮 ClickUp Insight: AI ajanlarını gerçekten kullanışlı kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda, en çok verilen cevap hız veya güç değildi. Ankete katılanların yaklaşık %40'ı, iş ortamlarını mükemmel bir şekilde anlayan bir ajana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu mantıklıdır, çünkü çoğu AI ajanı, kararların neden alındığını veya işlerin akışını anlamadığında başarısız olur. Süper Ajanlar bağlamı koruduğu, geçmiş kararları hatırladığı ve sürekli çalıştığı için, komut tabanlı ajanlardan çok daha güvenilir bir şekilde hareket edebilirler. Canlı bir Çalışma Alanı geçmişinden çalışır, işler geliştikçe aktif kalır ve net izin sınırları ve denetim izleri içinde çalışır. Zeka, işi anlar ve güvenli bir şekilde yerine getirirse, sonunda gerçekten güvenebileceğiniz sanal bir iş arkadaşınızla çalışıyormuş gibi hissedeceksiniz.

4. Clari (Gelir düzenleme ve risk öncelikli tahmin için en iyisi)

Clari aracılığıyla

Clari, kurumsal gelir düzenleme platformudur. İlgili anlaşma materyallerini merkezileştirerek herkesin uyumlu ve güncel kalmasını sağlayabilir, daha sorunsuz bir işbirliği ve devir süreci gerçekleştirebilirsiniz.

RevAI, e-posta, takvim davetiyeleri, Slack mesajları ve CRM güncellemeleri dahil olmak üzere tüm ş akışınızı tarayarak, temsilcinin söylediği ile verilerin gösterdiği arasında bir karşılaştırma yapar.

Konuşma zekası için Copilot'u kullanabilirsiniz. Copilot, gerçek zamanlı olarak konuşmaları yazıya döker ve satış temsilcilerinin itirazlara yanıt vermesini, konuşmaları yönlendirmesini ve daha güçlü satışlar gerçekleştirmesini sağlayan canlı battlecard'lar oluşturur. Bu AI aracı ayrıca alıcı sinyallerini yakalar ve bunları doğrudan sisteme göndererek tahminleri ve satış sürecini incelemeyi daha keskin hale getirir.

AI destekli otomasyon aracı Groove, tekrarlayan satış akışlarını otomatikleştirerek potansiyel müşteri bulma, etkileşim ve takip süreçlerini kolaylaştırır. Temsilcilerin iletişimde tutarlı kalmasına yardımcı olurken, liderlere satış sürecindeki faaliyetler ve performans hakkında görünürlük sağlar.

Clari'nin en iyi özellikleri

Fırsatları sürekli olarak gözden geçiren, riskleri işaretleyen, sonraki adımları öneren ve takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştiren kurumsal yapay zeka ajanlarını kullanarak, gelir döngüsü boyunca satış sürecinin sağlığını ve tahmin doğruluğunu iyileştirin.

Fırsat bağlamını, alıcı rolünü ve etkileşim sinyallerini kullanarak giden e-postalar yazın ve potansiyel müşterileri daha iyi kişiselleştirin.

Pipeline değişikliklerini senkronize edin ve gerçek zamanlı tahminler için Makine Öğrenimi (ML) kullanarak commit ve best case anlaşmalarını dinamik olarak değerlendirin.

Clari sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, geçmiş çeyreklerden anlaşmalar bulmanın veya önceki dönemlerin performansını gözden geçirmenin ekstra çaba gerektirebileceğini belirtmiştir.

Clari fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Clari derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 6/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Clari hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Clari'yi kullanarak satış tahminlerimi kolaylaştırmak son derece yararlı oldu. Üç aylık hedeflerim ve tamamlamam gereken anlaşmalar hakkında hızlı bir şekilde bilgi ediniyorum ve Clari'nin anlaşmaları tahmin kategorisine göre sınıflandırması her şeyi çok daha kolay hale getiriyor. Doğrudan yöneticime rapor vermek çok daha basit hale geldi, haftalık tahminimi güncelliyorum ve o da hemen net bir genel bakış elde ediyor.

Clari'yi kullanarak satış tahminlerimi kolaylaştırmak son derece yararlı oldu. Üç aylık hedeflerim ve tamamlamam gereken anlaşmalar hakkında hızlı bir şekilde bilgi ediniyorum ve Clari'nin anlaşmaları tahmin kategorisine göre sınıflandırması her şeyi çok daha kolay hale getiriyor. Doğrudan yöneticime rapor vermek çok daha basit hale geldi, haftalık tahminimi güncelliyorum ve o da hemen net bir genel bakış elde ediyor.

⭐ Bonus: Her Kullanım Senaryosu için AI Ajanları Örnekleri

5. Gong (Büyük ölçekli koçluk ve kanıta dayalı anlaşma yürütme için en iyisi)

Gong aracılığıyla

Gong, kanıtlanmış sıralamaları başlatmanıza, adımları özel hale getirmenize ve her anlaşmanın ilerlemesini sağlamak için takipleri otomasyonla otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir gelir istihbarat platformudur. Bu AI satış aracı, AI asistanına bir soru sorarak hesaplar, anlaşmalar ve kişiler hakkında içgörüler sağlar.

Ayrıca, Gong Forecast, Deal Likelihood Score (Anlaşma Olasılık Puanı) ile 300'den fazla veri noktasını analiz ederek hangi anlaşmaların kapanma olasılığının en yüksek olduğunu tahmin eder.

Gong Engage ile potansiyel müşteri bulmaktan dönüşüm oranlarına ve e-posta performansına kadar her şeyi izlemeyi gerçekleştirebilir, ayrıca satış temsilcilerinizin performansını merkezi olarak izleyebilirsiniz.

MEDDIC, SPIN veya Challenger gibi belirli bir satış metodolojisi mi kullanıyorsunuz? Bunu Gong'a ekleyerek platformun her aramayı, e-postayı ve toplantıyı sürekli olarak taramasını sağlayabilirsiniz.

Gong'un en iyi özellikleri

Müşteri konuşmalarını transkribe ederek anahtar bilgileri çıkarın ve takımlarınızın gerçek konuşmalarda neler olup bittiğini görebilmelerine olanak sağlayın.

Bölgeler genelinde müşteri hedeflerini, sorunlu noktaları ve karar dinamiklerini belirleyin ve bunları tercih ettiğiniz dile çevirin.

Sadece faaliyet hacmini değil, eğilimleri ve temel nedenleri açıklayan, kanıtlarla desteklenmiş ayrıntılı raporlar alın.

Gong sınırlamaları

Platformun tahmin modeli, gelir bazlı kotalarla sıkı bir şekilde çalışmayan takımlar için katı olabilir.

Gong fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gong derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.430'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (550'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Gong hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Gong'da en çok sevdiğim şey, satış konuşmalarına sağladığı görünürlük. Çağrıları inceleyebilmek, anahtar anları görebilmek ve bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu anlayabilmek inanılmaz derecede değerli. Çağrı kayıtları, transkriptler ve yapay zeka içgörüleri, tüm çağrıları yeniden izlemeye gerek kalmadan itirazlar, rakiplerin bahsetmeleri ve sonraki adımlar ile ilgili kalıpları kolayca tespit etmeyi sağlıyor.

Gong'da en çok sevdiğim şey, satış konuşmalarına sağladığı görünürlük. Çağrıları inceleyebilmek, anahtar anları görebilmek ve bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu anlayabilmek inanılmaz derecede değerli. Çağrı kayıtları, transkriptler ve yapay zeka içgörüleri, tüm çağrıları yeniden izlemeye gerek kalmadan itirazlar, rakiplerin bahsetmeleri ve sonraki adımlar ile ilgili kalıpları kolayca tespit etmeyi sağlıyor.

6. Apollo AI (Kontrollü satış süreci oluşturma ve dışa dönük yönetişim için en iyisi)

Apollo AI aracılığıyla

Apollo AI, satış fırsatlarının nasıl kapatıldığını değil, nasıl oluşturulduğunu kontrol etmenizi sağlayan bir satış zekası platformudur. Potansiyel müşteri verilerini, faaliyetleri ve anlaşma kayıtlarını tek bir Çalışma Alanı’nda depolayabilir ve yönetebilirsiniz.

AI PowerUps'ı kullanarak şirket web sitelerinden, iş değişikliklerinden ve kamuya açık verilerden niyet sinyallerini çıkarabilir, ardından bu bağlamı doğrudan giden sekanslara ekleyebilirsiniz. Temsilcilere, potansiyel müşteri bulma görevlerini otomasyonla gerçekleştirmek için AI'yı nasıl kullanacaklarını tam olarak gösterir.

Bu araç ayrıca, tanımlanmış kriterlere göre aramaları ve mesajları değerlendiren konuşma analizi, puan kartları ve anahtar kelime izleyicileri de sunar.

Apollo AI'nın en iyi özellikleri

Markanızın tonu ve stiline uygun tamamlanan e-postalar veya sadece belirli bölümler yazın.

Gerçek zamanlı gösterge panelleri aracılığıyla açılma oranlarını, yanıt oranlarını ve satış sürecine etkisini inceleyin.

Toplantı öncesinde kişiler ve hesaplar hakkında bilgi edinin, bağlamı netleştirin ve satış yönünü daha iyi belirleyin.

Apollo AI sınırlamaları

Kullanılabilir filtre ve seçeneklerin çokluğu nedeniyle arayüz biraz karmaşık gelebilir ve bu da alışma süresini uzatabilir.

Apollo AI fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 149 $

Apollo AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.330'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (380'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Apollo AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Apollo, potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde eyleme dönüştürme özelliği ile öne çıkıyor. Veri, zenginleştirme ve erişim için farklı araçlar arasında zaman kaybetmek yerine, her şey tek bir ş Akışında yer alıyor. Potansiyel müşterileri belirli kriterlere göre filtreleme ve bunları hemen sıralamalara ekleme özelliği, özellikle B2B takımları için dışa dönük çabaları daha hızlı ve daha odaklı hale getiriyor.

Apollo, potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde eyleme dönüştürme özelliği ile öne çıkıyor. Veri, zenginleştirme ve erişim için farklı araçlar arasında zaman kaybetmek yerine, her şey tek bir ş Akışında yer alıyor. Potansiyel müşterileri belirli kriterlere göre filtreleme ve bunları hemen sıralamalara ekleme özelliği, özellikle B2B takımları için dışa dönük çabaları daha hızlı ve daha odaklı hale getiriyor.

👀 Biliyor muydunuz? Binlerce B2B satış görüşmesini analiz eden araştırmalar, en iyi performans gösteren temsilcilerin görüşme başına 11-14 soru sorduğunu, ortalama temsilcilerin ise çok daha az soru sorduğunu gösteriyor. Konuşma zekası platformları, bu ölçütü kullanarak temsilcilere keşif kalitesi konusunda koçluk yapıyor.

7. Seamless. AI (Ölçeklenebilir potansiyel müşteri kalite kontrolü için en iyisi)

Sorunsuz. AI, öncelikle satış takımlarının büyük ölçekli iletişim için iletişim verilerini bulmasına, doğrulamasına ve zenginleştirmesine yardımcı olan gerçek zamanlı satış istihbaratı ve potansiyel müşteri oluşturma platformu olarak geliştirilmiştir.

SDR'ler için potansiyel müşteri araştırmasını, liste oluşturmayı ve veri girişini otomasyonla gerçekleştirir. İletişim bilgilerini manuel olarak aramanıza gerek yoktur. AI'sı, e-postaları, telefon numaralarını ve şirket bilgilerini gerçek zamanlı olarak sürekli olarak arar ve doğrular, böylece temsilciler her zaman doğru verilerle iş yapar.

Satış liderliği ve satış başkan yardımcıları için değer, satış sürecinin büyümesi ve hedefleme hassasiyetinde yatmaktadır. Takımlarınızın yüksek kaliteli fırsatları takip etmesini ve nitelikli potansiyel müşterilerin akışını tutarlı bir şekilde sürdürmesini sağlamak için gerçek zamanlı B2B iletişim bilgileri, niyet sinyalleri ve CRM zenginleştirme sağlar.

Sorunsuz. AI'nın en iyi özellikleri

LinkedIn'de iletişim kurma ve sesli mesajlar gibi görevler için önceden oluşturulmuş komut istemleri içeren bir kitaplıktan seçim yapın, ardından şirket adı veya rol gibi anahtar alanları kişiselleştirin ve gönderin.

Chrome uzantısı aracılığıyla sosyal medya ve B2B web sitelerinden potansiyel müşteri verilerini gerçek zamanlı olarak yakalayın, doğrulayın ve doğrudan CRM'nize aktarın.

Twilio arama ve manuel kayıt için arama araçlarını kullanarak her iletişimin kaydedilmesini ve tutarlı olmasını sağlayın.

Sorunsuz. AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı liste oluşturma işlemleri sırasında kredilerin beklenenden daha hızlı tükenebileceğini ve sonuç kalitesinin her zaman önceden tahmin edilebilir olmadığını not ediyor.

Sorunsuz. AI fiyatlandırma

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Sorunsuz. AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 4/5 (5.260+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Seamless AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Seamless. AI hakkında en çok sevdiğim şey, özellikle karar vericileri ve nitelikli potansiyel müşterileri belirlerken, iletişim verilerinin ne kadar doğru ve kapsamlı olduğu. Farklı şirketlerde iki yıldan fazla bir süre bu platformla iş yaptım ve potansiyel müşterileri bulmak ve mevcut veritabanımızı zenginleştirmek için ne kadar güçlü olduğunu ilk elden gördüm.

Seamless. AI hakkında en çok sevdiğim şey, özellikle karar vericileri ve nitelikli potansiyel müşterileri belirlerken, iletişim verilerinin ne kadar doğru ve kapsamlı olduğu. Farklı şirketlerde iki yıldan fazla bir süre bu platformla iş yaptım ve potansiyel müşterileri bulmak ve mevcut veritabanımızı zenginleştirmek için ne kadar güçlü olduğunu ilk elden gördüm.

Satış için yapay zeka ajanlarını değerlendiriyorsanız, bu kılavuzda sizin için yapılacak hazırlıkları tamamladık 👇

via Clay

Clay, Go-to-Market (GTM) takımları için bir AI veri platformudur ve tek bir tıklama ile CRM'nizden milyonlarca kaydı içe aktarmanıza olanak tanır.

Örneğin, potansiyel müşteri verileri eksik veya farklı kaynaklara dağılmışsa, araç e-posta adresleri gibi tanımlayıcıları kullanarak kayıtları birleştirir ve tek bir standart profile dönüştürür.

AI motoru Rhythm, teknoloji yığınından gelen sinyalleri (G2 niyeti, web sitesi ziyaretleri, e-posta açılışları ve DocuSign görünümleri) alır ve her temsilci için tek bir öncelikli yapılacaklar liste oluşturur. Bunu, satış liderleri için etkili bir AI yönetici asistanı olarak düşünün.

Ve yüksek değerde bir potansiyel müşteri aniden fiyatlandırma sayfasını ziyaret ederse, Rhythm onu anında sıranın en başına taşır. Araç ayrıca, her görevin arkasındaki "neden"i açıklayan bir Conductor ajanı içerir ve bu da, eylemi tetikleyen belirli alıcı niyetine ilişkin olarak temsilcileri eğitmenize yardımcı olur.

Clay'in en iyi özellikleri

Sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini, ne kadar etkileşimde bulunduklarını ve ne sıklıkla geri geldiklerini izleyin ve satış temsilcilerinizi anında harekete geçmeleri için otomatik olarak uyarın.

Vaka çalışmalarını özetleme, işletmelerin müşterilerini bulma, finansal raporları bulma ve daha fazlasını içeren tüm zenginleştirme ş akışlarını AI ile çoğaltın.

Clay'in AI araştırma ajanlarını kullanarak mevcut bilgileri kategorize edin veya özetleyin ve en uygun müşterilerinizin belirli, benzersiz özelliklerini bulun.

Kil sınırlamaları

Platformdaki büyük veri kümelerinin işlenmesi ve senkronizasyonu zaman alabilir ve bu da satış akışlarını yavaşlatabilir.

Clay fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 149 $/ay

Explorer: 349 $/ay

Pro: 800 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Clay derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Clay hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Clay'in etkileşimli yapısını ve kullanım kolaylığını çok beğeniyorum. Halihazırda kullandığım birçok araç ve kaynakla entegrasyonları olduğu için kullanımı çok pratik. Ayrıca, dışa dönük kampanyalar denemek, benzer kişiler bulmak ve tanıtım metinleri oluşturmak için çok etkili olan Sculptor ve Sequencer'ı da çok beğeniyorum.

Clay'in etkileşimli yapısını ve kullanım kolaylığını çok beğeniyorum. Halihazırda kullandığım birçok araç ve kaynakla entegrasyonları olduğu için kullanımı çok pratik. Ayrıca, dışa dönük kampanyalar denemek, benzer kişiler bulmak ve tanıtım metinleri oluşturmak için çok etkili olan Sculptor ve Sequencer'ı da çok beğeniyorum.

9. Outreach. io (AI destekli gelir elde etmek için en iyisi)

Outreach AI Agents aracılığıyla

Outreach. io, temsilci faaliyetleri, alıcı etkileşimi ve satış sürecinin durumuna göre çalışan ve hesaplar arasında koordinasyonu sağlayan bir yapay zeka gelir akışı sistemidir.

Satış sürecinizdeki hemen hemen her kullanım durumu için yapay zeka ajanları mevcuttur. Örneğin, Araştırma Ajanı, Outreach'tan elde edilen konuşma verilerini birinci taraf etkileşim verileri ve üçüncü taraf kamu verileriyle birleştirerek gelir artırıcı stratejiler oluşturur.

Gelir Ajanı, satış temsilcileri adına potansiyel müşteri bulma görevlerini yönetir. Ajan, satın alma niyeti yüksek hesapları belirler, yeni bağlantılar kurar ve yanıt oranlarını artırmak için tasarlanmış, alakalı ve yüksek dönüşüm oranına sahip mesajlar oluşturur.

Outreach.io'nun en iyi özellikleri

Deal Agent ile yapılan görüşmelerde ve toplantılarda tespit edilen anahtar sinyallere dayalı olarak fırsat alanlarınızın otomatik güncellemelerini alın.

Hesabın son faaliyetlerinin AI tarafından oluşturulan özetini alın ve en önemli soruların yanıtlarını bulun.

Canlı AI'yı kullanarak canlı görüşmeler sırasında tartışılan eylem öğelerini tespit edin ve bunları toplantı tutanaklarına ekleyin.

Outreach.io sınırlamaları

Platform günlük kullanımda hantal hissedilebilir ve özellikle Nooks gibi araçlarla entegrasyonların bağlamsal zeka eksikliği olduğu bildirilmektedir.

Outreach. io fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Outreach. io puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (3.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Outreach.io hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

E-posta ve telefonla iletişim için hazır şablonlar, müşterilerime toplu olarak güncellemeler göndermek için inanılmaz derecede yararlıdır. Etkinleştirme takımım ve pazarlama takımım şablonları ve iletişim hedeflerini yükleyebilir ve bu özel e-posta iletişimlerini hızlı ve verimli bir şekilde gönderebilir. Yüzlerce müşteriyi yönetiyorum ve hızlı hareket etmem gerektiği için bu özellikle yararlıdır! Bunu ş Akışıma çok kolay bir şekilde entegre ettim.

E-posta ve telefonla iletişim için hazır şablonlar, müşterilerime toplu olarak güncellemeler göndermek için inanılmaz derecede yararlıdır. Etkinleştirme takımım ve pazarlama takımım şablonları ve iletişim hedeflerini yükleyebilir ve bu özel e-posta iletişimlerini hızlı ve verimli bir şekilde gönderebilir. Yüzlerce müşteriyi yönetiyorum ve hızlı hareket etmem gerektiği için bu özellikle yararlıdır! Bunu ş Akışıma çok kolay bir şekilde entegre ettim.

📚 Ayrıca okuyun: AI ile Satış Sürecinin Otomasyonu

10. Fireflies. ai (Kurumsal çapta çağrı kalite güvencesi ve konuşma sinyali yakalama için en iyisi)

Toplantılara otomatik olarak katılan yapay zeka toplantı asistanı Fireflies.ai, her konuşmayı kaydeder, yazıya döker ve özetler.

Stratejik değeri, otomasyonlu Kalite Güvencesi'nde yatmaktadır ve satış görüşmesi zekası, koçluk ve tahminlerin tek bir sistem olarak işlediği AI yakınsaması yoluyla iş dönüşümünün somut bir örneği haline gelmektedir.

Yüksek kaliteli bir satış görüşmesinin nasıl olması gerektiğine dair kriterler belirleyebilirsiniz: itirazların ele alınması, rakip pozisyonu ve keşif derinliği. Araç daha sonra her konuşmayı tarar ve temsilcilerin sapma gösterdiği noktaları işaretler, gerçek davranışlara göre Geçer veya Kalır puanları verir.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

AI SDR'ler ve işe alım uzmanları ile toplantıları otomasyon ile otomatikleştirin.

Önemli noktalar, eylem ögeleri ve anahtar kararları içeren, size özel çağrı sonrası özetleri alın.

Konuşma tonunu ve dilini analiz ederek potansiyel müşterinin duygularını ve anlaşmayla ilişkili olası riskleri belirleyin.

Fireflies. ai sınırlamaları

Nadir durumlarda, arka plan sesleri ve çakışan seslerin zaman zaman transkripsiyon doğruluğunu azalttığı bildirilmiştir.

Fireflies. ai fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (720+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (280'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fireflies AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Fireflies.ai'yi toplantılarımı kaydetmek için kullanmayı çok seviyorum, çünkü toplantılar sırasında not almama gerek kalmıyor, bu da bana önemli ölçüde zaman kazandırıyor ve tartışmalara daha fazla odaklanıp katılımımı artırıyor. Toplantı özetini anında ve yüksek kalitede alıyorum, bu da tüm anahtar noktaları gecikmeden öğrenmemi sağlıyor.

Fireflies.ai'yi toplantılarımı kaydetmek için kullanmayı çok seviyorum, çünkü toplantılar sırasında not almama gerek kalmıyor, bu da bana önemli ölçüde zaman kazandırıyor ve tartışmalara daha fazla odaklanıp katılımımı artırmamı sağlıyor. Toplantı özetini anında ve yüksek kalitede alıyorum, bu da tüm anahtar noktaları gecikmeden öğrenmemi sağlıyor.

