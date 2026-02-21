Bloglar için 10 LLM Prompt Şablonu

Dünyanın en iyi blog fikrine sahip olsanız bile, aynı başlangıç sorunları nedeniyle bir saatinizi boşa harcayabilirsiniz.

Hangi açıyı ele almalıyız? Hangi taslak gerçekten akışlı olacak? Doğru tonu nasıl yakalayabiliriz? Bu konuyu gerçekçi kılan örnekler nelerdir? Ve yazılar arasında tutarlılığı nasıl sağlayabiliriz?

LLM şablonları, bu karmaşık orta kısmı çözer. Liste, nasıl yapılır, karşılaştırma yazısı veya ürün odaklı kılavuz yazıyor olsanız da, zaman içinde yeniden kullanabileceğiniz, uyarlayabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz bir başlangıç yapısı sunar.

Bu yazıda, özetlerinizin, ana hatlarınızın ve taslaklarınızın hemen yanında yer alacak şekilde tasarlanmış bloglar için LLM komut istem şablonlarını inceleyeceğiz. Böylece, her hafta komut istemlerinizi yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan daha iyi ilk taslaklar oluşturabilir, yapınızı daha hızlı sıkılaştırabilir ve içeriğinizin sesini tutarlı tutabilirsiniz.

Bloglar için LLM Prompt Şablonu Nedir?

Bloglar için LLM şablonu, talep üzerine tutarlı blog içeriği oluşturmak için AI yazma aracına verdiğiniz, yeniden kullanılabilir, boşlukları doldurma komutudur.

Bunu, komut istemi için standart bir çalışma prosedürü olarak düşünün. Her seferinde yepyeni bir komut istemi yazmak yerine, aynı yapıyı kullanır ve {konu}, {birincil anahtar kelime}, {hedef kitle}, {ton}, {kelime sayısı}, {açısı} ve {örnekler} gibi değişkenleri değiştirirsiniz.

📌 Örnek: Şu konu hakkında bir SEO blog yazısı yazıyorsunuz: {konu} Hedef kitle: {audience}

Hedef: {hedef}

Birincil anahtar kelime: {primary_keyword}

Doğal olarak dahil edilecek ikincil anahtar kelimeler: {secondary_keywords}

Arama amacı: {amaç}

Ton ve stil: {tone_style}

Kısıtlamalar: {kısıtlamalar} Çıktı gereksinimleri: 1) 5 başlık seçeneği sağlayın (3 tanesine anahtar kelimeyi ekleyin) 2) Kısa ve ilgi çekici bir giriş yazın (ilgi çekici unsur + önemi + okuyucunun öğrenecekleri) 3) H2 ve H3 başlıklarıyla bir taslak oluşturun 4) Örnekler ve uygulanabilir adımlar içeren tam metni (~{word_count} kelime) yazın 5) Kısa bir SSS bölümü ekleyin (4–6 soru) 6) Konuyla ilgili net bir CTA ile bitirin {product_or_next_step}

Blog Yazımı için En İyi 10 LLM Prompt Şablonu

Ya boş bir sayfaya bakıyor ya da blogunuzun ş Akışına uymayan binlerce genel komut istemini gözden geçiriyorsunuz. Bu analiz felci, zayıf komut istemlerine ve zaman kaybına yol açar.

Çözüm, fikir oluşturmadan optimizasyona kadar tüm içerik ş Akışını kapsayan bir dizi şablondur. Aşağıdaki liste, kullanıma hazır prompt koleksiyonlarını, promptları tam bir proje yönetimi yapısıyla birleştiren entegre ClickUp şablonlarıyla birleştirerek, herhangi bir bloglama görevi için uygulanabilir bir başlangıç noktası sunar.

1. Blog Yazıları için ClickUp AI Prompt & Note Kılavuzu Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts şablonu ile konu notlarınızı bir blog taslağına dönüştürün.

ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts şablonu, ClickUp belgesi dayalı bir yazma kiti olup, dağınık bir konu yığınını üzerine inşa edebileceğiniz bir blog taslağına dönüştürür. Öncelikle Konu ve Beyin Fırtınası Notlarınızı belgeye bırakın, ardından blokları takip ederek orijinal düşüncelerinizi bozmadan düzgün bir taslak yapısı oluşturun.

Daha hızlı bir ilk geçiş veya daha temiz bir ikinci geçiş istediğinizde, ClickUp Brain doğrudan belgenin içinde yer alır ve araçlar arasında geçiş yapmadan düzenleme, genişletme, basitleştirme veya yazmaya devam etmenize yardımcı olur.

ClickUp Brain ile Docs içinde düzenleme yapın, genişletin veya yazmaya devam edin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hızlı yeniden yazımlara veya temiz sonraki adımlara ihtiyacınız olduğunda, ClickUp Brain'in AI yetenekleriyle içerik işlemlerini hızlandırın.

Tek bir belgenin içinde Başlık, Meta Açıklama, Giriş ve Ana İçerik Bölümleri boyunca size rehberlik eden yerleşik akış ile daha hızlı taslak oluşturun.

ClickUp Brain eylemleriyle taslağı yerinde düzeltin: Yazımı iyileştir, Yazım ve dilbilgisi hatalarını düzelt, Uzunlaştır, Kısalt ve Yazımı basitleştir.

✅ İdeal kullanım alanları: Haftalık blog yazıları yazan SEO içerik pazarlamacıları ve müşterilerine uzun metin taslakları sunan serbest yazarlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Pazarlamacıların %51'i, e-posta kampanyalarından arama motoru optimizasyonuna kadar içeriği optimize etmek için AI araçlarını kullanıyor. Ve %50'si yapay zeka ile içerik oluşturuyor.

2. Yazma Şablonu için ClickUp ChatGPT Promptları

Ücretsiz şablon alın ClickUp ChatGPT Yazma Şablonu için Prompt'ları kullanarak isteğe bağlı prompt kitaplığıyla yazmaya hızlı bir başlangıç yapın.

Boş bir sayfaya bakarken beyniniz yazmak dışında her şeyi yapıyorsa, ClickUp ChatGPT Yazma Şablonu için Komutları size açıp istediğiniz zaman kullanabileceğiniz hazır bir komut kütüphanesi sunar.

Docs'ta, kaydedilmiş notları aramak yerine ihtiyacınız olan komut setine atlamak için genişletip daraltabileceğiniz bölümlerle ayarlanmıştır.

Ve ClickUp'ta yer aldığı için, komut istemlerini özetlerinizin, taslaklarınızın ve geri bildirimlerinizin hemen yanında tutabilir, ardından ClickUp Brain'i kullanarak belgeyi terk etmeden yeniden yazabilir, genişletebilir, özetleyebilir veya yeni bakış açıları oluşturabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Blog yazımı, biyografiler, kitaplar ve daha fazlası gibi gruplandırılmış, daraltılabilir bölümlerle doğru komutu hızlıca bulun, böylece bir sonraki taslağa her zaman tek bir tıklama uzaklıkta olun.

Belgeyi görevlere veya diğer belgelere bağlayarak yazma sisteminizi tek bir yerde tutun, böylece komutlar işle bağlantılı kalır.

Yerleşik kullanım talimatlarıyla çıktı kalitesini artırın, ardından ClickUp Brain'i kullanarak bölümleri düzeltin, yazmaya devam edin veya paragrafları eylem öğelerine dönüştürün.

✅ İdeal kullanım alanları: Yeniden kullanılabilir komut dosyası kitaplığı oluşturan içerik yazarları veya farklı müşteriler için çeşitli yazım stilleri kullanan serbest metin yazarları.

3. ClickUp Blog Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Blog Şablonu ile yayın tarzı bir düzenle blog yazıları taslakları oluşturun.

Blog gönderileriniz yayınlamadan önce gerçek bir yayın sayfası gibi görünmesi ve hissedilmesi gerekiyorsa, ClickUp Blog Şablonu size ClickUp içinde bu düzeni sunar. Kahraman görüntüsü, bölümlere ayrılmış içerik ve uzun gönderileri kolayca gözden geçirmeyi ve tekrar ziyaret etmeyi sağlayan yerleşik bir gezinme paneli ile temiz, okuyucu tarzı bir belge elde edersiniz.

Bağımsız komut belgelerinden farklı olarak, bu şablon LLM komutlarınızı son teslim tarihleri, atanan kişiler ve onay ş Akışlarıyla bağlantı kurarak talimatları uygulanabilir bir proje planına dönüştürür.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kapak resmi, bölüm başlıkları ve akışı takip etmeyi kolaylaştıran kenar çubuğu tarzı içindekiler tablosu ile içeriğinizi şık, blog tarzı bir düzenle taslak haline getirin.

Taslak aşamasından incelemeye, planlanmaya ve yayınlanmaya kadar her aşama için ClickUp Özel Durumları ile her bir gönderiyi izlenebilir bir ş Akışına dönüştürün.

Çalışma alanınızda ve web'de referanslar bulmanız gerektiğinde ClickUp Brain MAX'ı kullanın, ardından yazarken girişler, bölüm özetleri, SSS'ler ve başlık fikirleri gibi hızlı dolgu metinleri oluşturun.

✅ İdeal kullanım alanları: Haftalık blog gönderileri yayınlayan içerik pazarlamacıları veya ürün güncellemeleri ve düşünce liderliği yazıları yazan tek başına çalışan kurucular.

4. ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Blog Editör Takvimi Şablonu ile aşamalı bir süreçte blog gönderilerini planlayın.

Her gönderi tek bir görsel akışta yer aldığında blog planlaması çok daha kolay hale gelir. ClickUp Blog Yayın Takvimi Şablonu, içerik motorunuz için aşama tabanlı bir pano sunar, böylece fikir üretme, anahtar kelime araştırması, yazma, tasarım ve tanıtım aşamalarını tek bakışta görebilirsiniz. Ve uzaklaştırmak istediğinizde, ClickUp Takvim Görünümü, ay boyunca yayın tarihlerini tek bakışta haritalandırmanıza yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ş Akışı panosunu kullanarak her bir gönderiyi Fikir, Anahtar Kelime Araştırması, İçerik Yazımı, Tasarım ve Tanıtım gibi net aşamalardan geçirin.

Blog aşamasını, yayın tarihlerini, grafikleri, kanalları ve kopya onaylarını doğrudan her kartta izleyerek her gönderiye anahtar ayrıntıları ek dosya olarak ekleyin.

Anahat, taslak, görseller, SEO güncellemeleri ve son kalite kontrol gibi teslim edilecekler için alt görevler ekleyin.

✅ İdeal kullanım alanı: Her gönderinin yazım, tasarım ve tanıtımını koordine eden içerik operasyonları yöneticileri.

5. ClickUp İçerik Yazma Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İçerik Yazma Şablonu'nu kullanarak kılavuzlu bir düzenle basın bültenleri taslağı oluşturun.

Basın bültenini hızlı bir şekilde göndermek istediğinizde, ClickUp İçerik Yazma Şablonu size hemen kullanabileceğiniz hazır bir taslak sunar. Şablon, logonuz için bir alanla başlar, ardından okuyucunuzun beklediği sırayla basın bülteninin temel unsurlarını adım adım gösterir: en üstte basın bülteni bilgileri, açık bir başlık ve alt başlık ve uygun bir tarihle başlangıç yapmanıza ve hikayeyi akıcı bir şekilde sürdürmenize yardımcı olan rehberli bir gövde bölümü.

Yazma işi işin sadece yarısı olduğu için, ClickUp Atanan Yorumlar, karmaşık gidip gelmeler olmadan doğru gözden geçiren kişiye belirli düzenlemeleri göndermenize yardımcı olurken, ClickUp Otomasyonları, zamanında hatırlatmalar ve devretmelerle taslağın gözden geçirme adımlarının akışını sağlayabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İletişim Bilgileri ve Yayın Tarihi için özel alanlarla temel bilgileri önceden girin, böylece her taslak anında paylaşıma hazır hale gelir.

Belgenin içindeki tarih biçimleri de dahil olmak üzere başlık, alt başlık ve gövde için yerleşik komut istemlerini kullanarak daha az boşlukla yazın.

Belgenin üst kısmına logonuzu ekleyerek yayınlarınızın marka kimliğini tutarlı bir şekilde koruyun.

✅ İdeal kullanım alanı: Basın bültenlerini yazan ve inceleme ve onay için yönlendiren PR yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: İçerik, dağınık olduğunda "yavaş" hissedilir. Başka bir deyişle, özet bir araçta, geri bildirim başka bir araçta, onaylar ise DM'lerde gerçekleşir. ClickUp, tüm içerik akışınızı tek bir yerde toplar, böylece bağlantıları takip etmek veya yorumları incelemek zorunda kalmadan özet → taslak → inceleme → son hal aşamalarına geçebilirsiniz. Bu videoyu izleyerek, takımların ClickUp'ı kullanarak geri bildirimden nihai varlıklara kadar içerik üretimini uçtan uca nasıl kolaylaştırdığını görün:

6. ClickUp Blog Veritabanı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Blog Veritabanı Şablonu ile her blog gönderisini taslaktan yayına kadar izleyin.

Blogunuzdaki birikmiş işleriniz artmaya devam ediyorsa, ClickUp Blog Veritabanı Şablonu size taslaktan yayına ve ötesine kadar her gönderiyi tek bir yerden izleme imkanı sunar.

Yayınlanan, Güncelleme Gerekiyor veya İlerleme olanları, ait oldukları kategori ve son teslim tarihleriyle birlikte hızlıca görebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yayınlama sürecinin görünürlüğünü bir bakışta sağlayabilmek için gönderileri Durumuna göre gruplandırın (Yayınlandı, Güncelleme Gerekiyor, İlerleme Var).

Kütüphanenizin büyüdükçe düzenli kalması için her gönderiyi Veritabanı Durumu ve Blog Kategorisi ile etiketleyin.

Doğru zamanda doğru gönderinin yayınlanmasını sağlamak için atanan kişiler, son teslim tarihleri ve öncelikler ekleyin.

✅ İdeal kullanım alanı: Çok kategorili blog backlog'u ve güncelleme döngüsü olan içerik pazarlama yöneticileri.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-posta dahil olmak üzere içerik oluşturma için AI kullanıyor. Ancak, bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, tüm çalışma alanınızın bağlamını korurken, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde AI destekli yazma yardımı alırsınız.

7. ClickUp Yazma Kılavuzları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yazma Kuralları Şablonu ile her yazar için ses ve yazma kurallarını standartlaştırın.

Birden fazla kişi yazıyorsa, yayınlanan her şeyin aynı ses, ton ve yazım yapısına sahip olmasını sağlamak için standart bir biçime ihtiyacınız vardır.

ClickUp Yazım Kuralları Şablonu, markanızın ses tonundan herkesin uymasını istediğiniz gramer kurallarına kadar içeriğinizi şekillendiren kuralları takımınıza tek bir yerde ve kolayca takip edilebilir bir şekilde sunar.

Yeni yazarlar, ister insan ister AI olsun, kurallar doğrudan sisteme entegre edildiği için ilk günden itibaren marka odaklı içerik üretebilirler.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yazarların taslak hazırlarken hızlıca başvurabilmeleri için markanızın kişiliğini ve ses ilkelerini belgelendirin.

Aktif ve pasif ses gibi seçenekler dahil olmak üzere gramer ve mekanikleri standartlaştırın, böylece incelemeler daha kolay ilerlesin.

Yerleşik bölümleri kullanarak, içeriğiniz geliştikçe takımınızın güncelleyebileceği canlı bir stil kılavuzu oluşturun.

✅ İdeal kullanım alanı: Tek bir marka sesi altında yayın yapan yazar takımını yöneten içerik sorumluları.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Pazarlamacıların %45'i içerik konseptleri ve fikirleri için beyin fırtınası yapmak üzere AI araçları kullanıyor.

8. HubSpot Pazarlama ve Verimlilik Komutları

HubSot aracılığıyla

Çok özel bir pazarlama görevi için bir komut istemine ihtiyacınız var, ancak nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz.

HubSpot'un 1000'den fazla Pazarlama ve Verimlilik Şablonu içeren bu devasa kütüphane, blog içeriği hakkında geniş bir bölüm de dahil olmak üzere, neredeyse tüm pazarlama, satış veya verimlilik kullanım durumları için kapsamlı bir referans kaynağıdır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Pazarlama işleri ve günlük verimlilik alanlarını kapsayan 1.000'den fazla komut arasından seçim yapın, böylece elinizdeki görev için her zaman bir sonraki adım komutu hazır olsun.

Her seferinde sıfırdan yeniden yazmak yerine, hedeflerinize, kanalınıza ve hedef kitlenize uygun şekilde komut istemlerini özel hale getirin.

SEO, sosyal medya, marka, potansiyel müşteri oluşturma ve planlama işlerinde daha hızlı uygulama için tekrarlanabilir bir "komut bankası" olarak kullanın.

✅ İdeal kullanım alanı: Birden fazla kanalda içerik planlama ve üretme için tek bir, yeniden kullanılabilir komut istem kütüphanesi isteyen pazarlama yöneticileri.

9. LLM komutları için CO-STAR çerçevesi

Medium aracılığıyla

LLM Promptları için CO-STAR Çerçevesi, etkili promptlar yazmak için yapılandırılmış bir sistemdir. Bu çerçeve, Bağlam, Amaç, Stil, Ton, Hedef Kitle ve Yanıt biçimini ifade eder.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Model yazmaya başlamadan önce durumu ve yapılacak işi tam olarak anlayabilmesi için bağlam + amaç içeren komut istemleri oluşturun.

Gönderiler, sayfalar veya paydaşlar arasında tutarlı bir çıktı elde etmek istediğinizde Stil + Ton + Hedef Kitle'yi sabitleyin.

Yanıt biçimini belirleyin, böylece özet, tablo, kontrol listesi veya JSON gibi ihtiyacınız olan biçimde sonuçlar elde edin.

✅ İdeal kullanım alanı: Blog özetleri ve üretime hazır taslaklar için tekrarlanabilir komutlar yazan içerik stratejistleri.

Bloglar için Etkili LLM Promptları Yazmak İçin İpuçları

En iyi şablon bile, onu etkili bir şekilde özel hale getirmeyi bilmiyorsanız başarısız olabilir. Herhangi bir prompt mühendisliği şablonundan tutarlı, yüksek kaliteli çıktılar elde etmek için bu ipuçlarını kullanın.

Hedefi, kısıtlamaları ve hedef kitleyi önceden belirleyin: Her prompt, içerik istemeden önce üç soruyu yanıtlamalıdır: Bu yazının amacı nedir? Neyi içermemelidir? Kimler okuyacak?

Bağlam, kaynaklar ve örnekler sağlayın: AI'ya, farklılaşmak için rakip gönderileri, alıntı yapmak için kaynak belgeler veya istediğiniz tonu yansıtan örnek gönderiler gibi referans materyalleri verin. ClickUp Brain'i kullanarak bağlantılı ClickUp Dokümanları ve görevlerden bağlamı alın, böylece komutlarınız otomatik olarak ilgili arka plan bilgilerini içerir.

Çıktı yapısını, stilini ve uzunluğunu belirtin: AI'ya nihai ürünün nasıl görünmesini istediğinizi tam olarak söyleyin. Örneğin: "H1, dört H2 bölümü ve her H2'nin altında madde işaretleri bulunan 1.200 kelimelik bir blog yazısı yazın." Ayrıca, "8. sınıf okuma seviyesinde, jargon içermeyen, ikinci şahıs ve konuşma tonunda yazın" gibi stil talimatlarını da ekleyin.

Test edin, değerlendirin ve yineleyin: İlk denemenizde nadiren mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Komutu çalıştırın, çıktıyı değerlendirin, eksik veya yanlış olanları belirleyin ve ardından İlk denemenizde nadiren mükemmel sonuçlar elde edersiniz. Komutu çalıştırın, çıktıyı değerlendirin, eksik veya yanlış olanları belirleyin ve ardından komutu iyileştirin . Komut sürümlerinizi ve sonuçlarını bir günlükte kaydederek, belirli LLM test senaryolarınız için neyin işe yaradığını izlemeyin.

ClickUp ile Prompt'ları Tekrarlanabilir Bir Blog Sistemine Dönüştürün

Asıl kazanç, takımınızın her blogda yeniden kullanabileceği, geliştirebileceği ve güvenebileceği bir prompt kütüphanesi oluşturmaktır.

ClickUp bunu kolaylaştırır. Komutlarınızı içeriğinizin bulunduğu yerde, özetlerin, taslakların ve geri bildirimlerin yanında saklayın. Her şablonu tutarlı bir ş Akışına dönüştürün, sahipliği net tutun ve çalışma alanı içinde AI'yı kullanarak bağlamı kaybetmeden taslaklar oluşturun, düzenlemeleri iyileştirin, özetleyin ve sonraki adımları belirleyin.

Komut istemleri ve süreç bir arada olduğunda, yazma hızlanır ve kalite sabit kalır.

ClickUp'ta prompt sisteminizi oluşturun. ✅

Sık Sorulan Sorular

Komut, belirli bir görev için AI modeline verdiğiniz tek seferlik bir talimattır. Komut şablonu, her kullanım için özel değişkenlere sahip, yeniden kullanılabilir bir komut yapısıdır. Bir kez yazdığınızda, farklı girdilerle tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Öncelikle markanızın sesini, hedef kitlenizi ve içerik standartlarınızı merkezi bir belgedeki ön tanımlı talimatlar olarak belgelendirin. Ardından bunları şablonlarınıza ekleyin. Stil kılavuzunuzu içerik görevlerine bağlayın, böylece ClickUp Brain taslakları oluştururken otomatik olarak bu kılavuza başvursun.

Hayır, şablonlar taslak oluşturmayı hızlandırmak ve tekrarlayan işleri azaltmak için tasarlanmıştır, ancak strateji, gerçeklerin doğrulanması, özgün içgörüler ekleme ve son düzenleme için insan yargısı hala gereklidir. AI'yı, editoryal denetimin tamamen yerini alan bir araç değil, ilk taslak makinesi olarak düşünün.