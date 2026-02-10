Her Tesisat İşletmesinin İhtiyacı Olan 11 Tesisat Sözleşmesi Şablonu

Müteahhitler için ödeme anlaşmazlıklarının çoğu nadiren kötü niyetten kaynaklanır. Genellikle kötü belgelemeyle başlar.

Kapsam doğru şekilde belgelenmediğinde veya iş detayları sözleşmede değil, birinin kafasında kaldığında, yanlış anlaşılmalar hızla artar. Tesisatçılar için bu durum daha da zordur. Duvarı açtığınız anda iş değişebilir. Bu değişiklik açıkça belgelenmezse, ödeme almak kimsenin hoşlanmayacağı bir konuşmaya dönüşür.

Nakit akışı, strese bir kat daha ekler.

💰 ABD'deki küçük işletmelerin %56'sı ödenmemiş faturalarla uğraşıyor ve ortalama 17.500 dolarlık gecikmiş ödeme var. Her belirsiz öğe veya eksik ayrıntı, müşterilere faturanızı ödemek için duraksamak veya geri çekilmek için bir neden verir.

Açık sözleşmeler ve net faturalar, beklentileri önceden belirler, fiyatlandırmayı daha kolay anlaşılır hale getirir ve iş tamamlandığında onayları hızlandırır. Bu kılavuzda, tekliflerden iş sözleşmelerine ve yinelenen bakım sözleşmelerine kadar dakikalar içinde özel hale getirebileceğiniz 11 tesisat şablonu bulacaksınız. Ayrıca, sözleşmelerinizi, faturalarınızı ve proje ayrıntılarınızı tek bir yerde tutmanın (merhaba, ClickUp!) nasıl mümkün olduğunu göreceksiniz, böylece iş sahası, kamyonunuz ve gelen kutunuz arasında hiçbir şey kaybolmaz.

İşleri, faturaları ve onayları basitleştirmek için 11 tesisat sözleşme şablonu

1. ClickUp™ tarafından sunulan Tesisatçılar Fatura Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Tesisatçı Fatura Şablonu ile tesisatçılık işiniz için profesyonel faturalar oluşturun.

Faturaları sıfırdan oluşturmak zaman alır ve bir parçanın faturalandırılmasını unutmaya veya çalışma saatlerini yanlış hesaplamaya neden olur, bu da her işte size maliyet getirir. ClickUp™ tarafından sunulan bu Tesisatçı Fatura Şablonu, tesisatçılık profesyonellerinin işleri tamamlandıktan sonra müşterilerine doğru ve hızlı bir şekilde fatura kesmeleri için tasarlanmıştır.

Faturaları tamamlanmış iş emirlerinize doğrudan bağlayarak çift giriş ihtiyacını ortadan kaldırır ve faturalandırma hatalarını azaltır. İşçilik, malzeme ve servis çağrı ücretlerini eklemek için önceden oluşturulmuş alanlar sayesinde, müşterilerin daha hızlı anlayıp ödeyebileceği şeffaf, ayrıntılı faturalar oluşturabilirsiniz.

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Ayrıntılı fatura bölümleri: İşçilik, parça ve servis çağrı ücretleri için ayrı satır öğeleriyle faturalarınızı şeffaf tutun.

Ödeme koşulları bölümü: Karışıklığı önlemek için ödeme son teslim tarihlerini ve kabul edilen tüm ödeme yöntemlerini açıkça belirtin.

Otomatik olarak doldurulan ayrıntılar: AI'nın proje görevlerinizden müşteri ayrıntılarını ve iş açıklamalarını doldurmasına izin vererek fatura oluşturma sürecini hızlandırın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile 15 dakikalık bir görevi 30 saniyelik bir göreve dönüştürün. ClickUp içindeki bu akıllı, bağlamsal AI asistanı, fatura şablonunuzu önceki görevlerden alınan müşteri bilgileri ve iş açıklamalarıyla anında doldurur. Ayrıca sizin için fatura hesaplamaları da yapabilir. Yapılacak olan tek şey sormaktır!

2. ClickUp™ tarafından hazırlanan Müteahhit Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Müteahhit Sözleşmesi Şablonunu kullanarak müşteriler ve müteahhitler için hak ve yükümlülükleri uyumlu hale getirin.

Genel müteahhitler, emlak yöneticileri ve ev sahipleri için farklı sözleşmeleri bir arada yürütmek kafa karışıklığına yol açabilir. Yanlış sözleşmeyi kullanmak, sizi sorumluluk altına sokabilir veya elverişsiz koşullara maruz bırakabilir. Çözüm nedir? ClickUp™ tarafından sunulan bu çok yönlü Müteahhit Sözleşmesi Şablonu.

Bu şablonlar, iş kapsamı, ücret, zaman çizelgesi ve fesih koşullarını kapsayan, her türlü müşteri ortaklığı için sağlam bir temel sağlar.

En iyi yanı ne mi? Bu şablonu hem basit bir konut tesisatçısı sözleşmesi hem de karmaşık bir ticari tesisat sözleşmesi için uyarlayabilirsiniz.

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sigorta sertifikası yer tutucuları: Herhangi bir iş başlamadan önce sigorta kapsamınızı doğrulamak için özel bölümler ekleyin.

Lisans doğrulama alanları: Müşterinin güvenini kazanan ve ticari işler için sıklıkla gerekli olan yüklenici kimlik bilgilerini belgelendirin.

Fesih koşulları: İleride karışık anlaşmazlıkları önlemek için çıkış koşullarını ve ilgili cezaları açıkça tanımlayın.

Gerçek zamanlı işbirliği: Müşterilerinizin veya genel yüklenicilerinizin anlaşmayı kesinleştirmeden önce belgeyi doğrudan inceleyip yorum yapmasına olanak tanıyın. Müşterilerinizin veya genel yüklenicilerinizin anlaşmayı kesinleştirmeden önce belgeyi doğrudan inceleyip yorum yapmasına olanak tanıyın. ClickUp Docs'un canlı işbirliği özelliği bunu gerçekten çok kolaylaştırır.

3. ClickUp™ tarafından sunulan Teklif Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Teklif Sözleşmesi Şablonu ile bir sonraki teklif sözleşmenizi kolayca oluşturun, izleyin ve yönetin.

İşiniz birinci sınıf olmasına rağmen teklifleriniz profesyonelce görünmüyorsa ne yapacaksınız?

El yazısı tahminleriniz veya belirsiz, tek satırlık teklifleriniz, daha özenli teklifler sunan rakiplerinize karşı kazançlı projeleri kaçırmanıza neden olabilir.

ClickUp™'ın Teklif Sözleşmesi Şablonu tam da bu konuda size yardımcı olur. Bu şablonu kullanarak dikkat çeken profesyonel teklifler sunun ve daha fazla iş kazanın.

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Hariç tutulanlar ve varsayımlar bölümleri: Teklifinize dahil olmayanları açıkça belgeleyerek gelecekteki anlaşmazlıkları önleyin.

Ayrıntılı maliyet dökümü: Müşterilere paralarının tam olarak nereye gittiğini göstererek güven oluşturun.

Teklif geçerlilik dönemi: Teklif ettiğiniz fiyatın ne kadar süreyle geçerli olacağını belirterek aciliyet hissi yaratın.

Sürüm izleme: Müzakereler sırasında müşteri tarafından talep edilen tüm değişiklikleri ve revizyonları açık ve erişilebilir bir şekilde kaydedin. Bu, daha sonra Müzakereler sırasında müşteri tarafından talep edilen tüm değişiklikleri ve revizyonları açık ve erişilebilir bir şekilde kaydedin. Bu, daha sonra kapsam anlaşmazlıklarını önlemenize yardımcı olacaktır.

👀 Biliyor muydunuz? Bir faturayı manuel olarak işlemek için ortalama maliyet yaklaşık 9,84 ABD dolarıdır, ancak yüksek düzeyde otomasyonlu sistemler bu maliyeti sınıfının en iyisi sistemlerde yaklaşık 2,65 ABD dolarına düşürebilir.

4. ClickUp™ İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın İş Sözleşmesi Şablonu ile projenizin iş kapsamını, zaman çizelgesini, ödeme koşullarını ve teslim edilecekleri tanımlayın.

Basit bir musluk değişimi için çok sayfalı bir sözleşme gereksiz değil mi? Katılmıyoruz diyemeyiz, bu kesinlikle bir konut müşterisini korkutabilir. Ancak sözlü bir anlaşma çok risklidir ve müşteri ödemeyi reddederse veya işi itiraz ederse sizi korumasız bırakır.

ClickUp™ tarafından sunulan bu basit İş Sözleşmesi Şablonu, mükemmel bir orta yol sunar. Tam bir yüklenici sözleşmesinden daha az resmi, ancak basit bir tekliften daha kapsamlıdır, bu da onu daha küçük konut işleri için ideal hale getirir.

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kapsam ve ödeme bölümleri: Müşteriyi, özellikle ev sahiplerini, hukuki jargonla boğmadan işin en önemli ayrıntılarını ele alın.

Temel sorumluluk şartları: Standart tazminat dilini kullanarak hem kendinizi hem de müşterinizi koruyun.

Müşteri kabul alanı: Çalışmaya başlamadan önce iş ve ödeme koşullarını belgelendirilmiş bir onay alın.

İşe özel özelleştirme: ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak ana belgeyi karmaşıklaştırmadan izin numaraları, model numaraları veya denetim tarihleri gibi işe özel ayrıntıları doğrudan ilgili göreve ekleyin.

5. ClickUp™ tarafından sunulan Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Sözleşme Yönetimi Şablonu'nu kullanarak sözleşmeleri baştan sona kolayca saklayın, yönetin ve izleyin.

Küçük bir işletme sahibi olarak, sözleşmeleriniz her yere dağılmış olabilir. Bazıları e-postanızda, diğerleri kamyonunuzun gösterge panelinde, birkaçı da hiç açmadığınız bir dosya dolabında olabilir.

Hey, kimse sizi yargılamıyor; anlıyoruz. Ancak sorun şu ki, yenilemeleri kaçırarak ve garanti son kullanma tarihlerini unutarak para kaybediyor olabilirsiniz.

ClickUp™ tarafından sunulan bu Sözleşme Yönetimi Şablonu, tüm sözleşmelerinizi tek bir yerde görebileceğiniz merkezi bir gösterge paneli sunarak kaosu sona erdirir. Karlı bir tesisat bakım sözleşmesini uzatma fırsatını bir daha asla kaçırmayın!

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Durum izleme: ClickUp'ın Özel Durumları özelliğini kullanarak hangi sözleşmelerin aktif, imza bekleyen veya süresi dolmuş olduğunu tek bakışta görün.

Otomatik hatırlatıcılar: Karlı tekrarlayan gelirlerin kaçmasına izin vermeyin. Yerleşik Karlı tekrarlayan gelirlerin kaçmasına izin vermeyin. Yerleşik ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, bakım sözleşmesinin sona ermesinden haftalar önce otomatik bildirimler alın.

Görsel raporlama: Tüm sözleşme verilerinizi Tüm sözleşme verilerinizi ClickUp Gösterge Panellerine aktararak sözleşme durumuna göre gelirleri görün veya zaman çizelgesinde yaklaşan tüm yenilemelerin görünümünü görüntüleyin.

📮 ClickUp Insight: İş kaygıları iş günü bittiğinde sona ermez. Çalışanların %28'i işin sürekli peşlerini bıraktığını söylerken, %8'i sık sık işten kafasını ayırmakta zorlanıyor. Bu, çalışanların üçte birinden fazlasının stresi eve taşıdığı anlamına geliyor. 😣 ClickUp'ın Hatırlatıcıları, gün sonu ritüellerinizi güçlendirmenize ve sınırlarınızı korumanıza yardımcı olabilir. "Özet" hatırlatıcısını otomatikleştirin, işten uzak bildirim bölgeleri ayarlayın ve kişisel zamanınızı planlayın. İşten uzaklaşmak isteğe bağlı değil, kasıtlı olmalıdır!💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

6. ClickUp™ tarafından hazırlanan Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Proje Yönetimi Hizmetleri Şablonu ile proje yöneticisi ve müşteri arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturun.

Büyük bir ticari tesisat inşaatı işi mi aldınız? Tebrikler! Bu büyük bir başarı.

Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı.

Genel yüklenici dönüm noktası güncellemelerini ister, proje yönetimi resmi iletişimi bekler ve her beklenmedik boru yönlendirme değişikliği veya kod kaynaklı değişiklik açık bir değişiklik siparişi sürecinden geçmelidir. Servis çağrıları için kullandığınız tek sayfalık sözleşme burada geçerli olmayacaktır ve bunu biliyorsunuz.

ClickUp™ tarafından sun ulan bu Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşmesi Şablonu, bu tür büyük, çok aşamalı projeler için tasarlanmıştır.

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Dönüm noktası bölümleri: Karmaşık ticari tesisat sözleşmesi projeleri için farklı aşamaları ve tamamlanma kriterlerini tanımlayın.

İlerleme raporlama gereksinimleri: Proje güncellemelerini paydaşlara nasıl ve ne zaman sunacağınızı tam olarak belirtin.

Sipariş prosedürlerini değiştirin: İşin kapsamındaki herhangi bir değişikliği ele almak için resmi süreci belgelendirin.

Yürütme uyumu: ClickUp Görev Bağımlılıkları'nı kullanarak sözleşmedeki dönüm noktalarını yansıtarak, sahadaki yürütmenizin sözleşme taahhütlerinizle mükemmel bir uyum içinde olmasını sağlayın.

📚 Ayrıca okuyun: Sözleşme Eki Şablonları

Karmaşık projeleri nasıl yapılandıracağınızı ve organize edeceğinizi mi merak ediyorsunuz? Size yardımcı olabilecek bazı proje planlama şablonlarını gösterelim 👇🏽

7. ClickUp™ Temizleme Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın Temizlik Sözleşmesi Şablonu ile sıhhi tesisat bakımıyla ilgili beklentiler, görevler ve zamanlama konusunda aynı sayfada olun.

Kanalizasyon temizleme programları, yıllık denetimler veya önleyici bakım planları gibi tekrarlayan hizmetler, öngörülebilir gelir elde etmenin harika bir yoludur. Buradaki zorluk, aşağıdakileri açıkça belirten net bir anlaşma yapmaktır

İçindekiler

Ne sıklıkla ziyaret edeceğinizi ve

Zaman içinde faturalandırma nasıl işler?

ClickUp™ tarafından sunulan Temizlik Sözleşmesi Şablonu, aslen temizlik işleri için oluşturulmuş olsa da, yapısı sıhhi tesisat bakım sözleşmeleri için de mükemmel bir şekilde uygundur.

Her ikisi de planlanmış hizmet, açıkça tanımlanmış görevler ve müşterilerin her ziyaret için yeniden pazarlık yapmadan geri gelmelerini sağlayan sürekli ödeme koşullarına dayanır.

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tekrarlayan hizmet çerçevesi: Düzenli bakım ziyaretlerinizin sıklığını ve kapsamını açıkça tanımlayın.

Otomatik yenileme koşulları: Tekrarlayan gelirlerin tutarlılığını korumak için sözleşmelerin nasıl ve ne zaman yenileneceğini tanımlayın.

Hizmet seviyesi tanımları: Her bakım çağrısında nelerin kapsandığını tam olarak belirleyerek tahminlere yer bırakmayın.

Yenileme otomasyonu: Sözleşme programına göre ClickUp Otomasyonlarını kullanarak yenileme hatırlatıcılarını tetikleyin veya faturaları otomatik olarak oluşturun.

8. ClickUp™ tarafından hazırlanan İş Sözleşmesi Örnek Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın İş Sözleşmesi Örnek Şablonu ile işiniz için profesyonel sözleşmeleri tek bir yerde oluşturun ve yönetin.

Bazen müşteri işleri dışında başka bir şey için sözleşmeye ihtiyaç duyarsınız. Belki başka bir yükleniciyle ortaklık kuruyorsunuz, büyük bir proje için alt yüklenici işe alıyorsunuz veya anahtar tedarikçiyle anlaşma imzalıyorsunuz.

Standart müşteri şablonunuz bu durumlarda işe yaramayacaktır ve daha sağlam yasal korumalar içeren bir şablona ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp™ tarafından sunulan bu genel amaçlı İş Sözleşmesi Örnek Şablonunu tüm bu durumlar için özelleştirebilirsiniz. Bu şablon, küçük şablonlarda genellikle bulunmayan, geçerli hukuk, ayrılabilirlik ve tüm sözleşme maddeleri gibi kapsamlı yasal standart metinler içerir. Tesisatçılıkla ilgili özel bir şablona göre daha fazla özelleştirme gerektirmesine rağmen, neredeyse tüm iş ilişkileri için sağlam bir yasal temel sağlar.

🚰 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Yürürlükteki hukuk bölümü: Anlaşmazlık durumunda hangi eyalet veya yargı yetkisinin kanunlarının geçerli olacağını belirtin.

Ayrılabilirlik maddesi: Bir bölümün uygulanamaz olduğu tespit edilse bile sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini korumasını sağlayın.

Değişiklik prosedürleri: Anlaşmada yapılacak değişikliklerin nasıl yapılması ve imzalanması gerektiğine ilişkin resmi süreci belgelendirin.

Gizlilik maddesi: Ortaklar veya alt yüklenicilerle çalışırken hassas iş bilgilerini koruyun.

📚 Ayrıca okuyun: Sözleşme Yönetimi Yazılımı

9. PandaDoc tarafından hazırlanan Tesisat Sözleşmesi Şablonu

PandaDoc aracılığıyla

Konut veya ticari işler için açık ve kapsamlı bir hizmet sözleşmesine ihtiyacınız olduğunda, PandaDoc Tesisat Sözleşmesi Şablonu harika bir başlangıç noktasıdır. Bu şablon, tesisat işinin temel unsurlarını kapsarken hem sizi hem de müşterinizi korur.

Bu şablon, yapılacak işin tam olarak açıklanmasından değişikliklerin, ödemelerin ve yasal şartların nasıl ele alınacağına kadar sözleşmenin tüm yaşam döngüsünü adım adım anlatır. Müşterilerin elektronik olarak veya şahsen imzalayabileceği profesyonel, tam yapılandırılmış bir sözleşme istediğinizde özellikle kullanışlıdır.

İçindekiler:

İşin kapsamı: Gerçekleştireceğiniz belirli tesisat hizmetlerini ayrıntılı olarak belirtin, böylece beklentiler konusunda belirsizlik kalmasın.

Program ve tamamlama: Başlangıç tarihlerini ve zaman çizelgelerini belirleyin, öngörülemeyen durumlar için ayarlama yapabileceğiniz bir alan bırakın.

Ödeme koşulları: Avans ücretleri dahil olmak üzere depozitolar, ilerleme ödemeleri ve son bakiyeleri açıkça belirtin.

Değişiklik siparişleri: Kapsamdaki değişiklikler için yazılı onay isteyin ve maliyet veya programa olan etkilerini belgelendirin.

Garanti ve tazminat: Sorumluluk talepleri durumunda işçilik garantileri ve korumaları dahil edin.

Yasal hükümler: Yürürlükteki yasalar, iptal hakları ve tam anlaşma dili, bu sözleşmeyi sağlam bir sözleşme haline getirmeye yardımcı olur.

10. AroFlo tarafından hazırlanan Tesisat Müteahhitliği Anlaşması Şablonu

AroFlo aracılığıyla

AroFlo Tesisat Sözleşmesi Şablonu, sadece yasal standart metinler değil, tesisat işinin gerçek ş akışına göre tasarlanmıştır.

Bu şablon, yeni müşterileri hızlı bir şekilde kaydetmek veya aynı anda birden fazla projeyi yönetmek için özellikle kullanışlıdır, çünkü tüm anahtar şartları tek bir yerde toplar. Kullanım kolaylığı, müşterilerin ne yaptığınızı, bunun ne kadara mal olacağını ve ne zaman biteceğini anlamasına yardımcı olur.

İçindekiler:

Müşteri ve yüklenici bilgilerı: Her iki tarafın da tüm iletişim bilgileri ön planda

Ayrıntılı iş kapsamı: Hizmetlerin, malzemelerin ve müşteri taleplerinin kesin bir açıklaması, böylece herkes aynı sayfada olur.

Maliyet dökümü: İşçilik, malzeme ve ekstra masraflar açıkça belgelenir.

Ödeme planı: Depozito tutarları, son teslim tarihleri ve ödeme beklentileri nakit akışını öngörülebilir kılar.

Zaman çizelgeleri: Başlangıç ve tahmini tamamlanma tarihleri, müşteri beklentilerini yönetmeye yardımcı olur.

Şartlar ve koşullar: Sipariş değiştirme politikaları, uyuşmazlık çözümü ve sigorta gereklilikleri sözleşmeyi tamamlar.

11. Contentful tarafından hazırlanan Temel Tesisat Hizmeti Sözleşmesi Şablonu

via Contentful

Resmi bir sözleşmeye ihtiyaç duyduğunuz basit, tek seferlik işler için Temel Tesisat Hizmeti Sözleşmesi PDF sağlam bir seçimdir. Yalın ama anlamlıdır. Bu, basit bir imzalı sözleşmenin yeterli olduğu servis çağrıları, onarımlar veya küçük kurulumlar için mükemmeldir.

İçindekiler:

Açık hizmet sözleşmesi: Tesisat hizmetlerini profesyonel ve sektör standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğinizi belirtir.

Başlangıç ve bitiş tarihleri: İş dönemini belirler ve gecikmeler veya değişiklikler olması durumunda güncellenmesi gerekir.

İlerleme ödemeleri: İşin kapsamına bağlı bir ödeme planı eklemek için alan sağlar.

Sigorta gereklilikleri: Sorumluluk ve işçi tazminat sigortası yaptırdığınızı belirten notlar

Yasal çerçeve: Yürürlükteki yasalar ve değişiklik maddeleri sözleşmenin uygulanabilirliğini sağlar.

Evrak işlerine boğulmayı bırakın ve işinizi büyütmeye başlayın

Sağlam bir tesisat sözleşmesi şablonu, işletmenizi ödeme anlaşmazlıklarından ve sorumluluktan korumaktan daha fazlasını yapar. Müşterilerinizle güven ilişkisi kurar ve profesyonel itibarınızı pekiştirir. İster küçük konut hizmet çağrılarını ister büyük ticari tesisat sözleşmelerini yönetiyor olun, belgelenmiş bir anlaşmaya sahip olmak tartışılmaz bir gerekliliktir. Doğru şablon, size saatlerce sürecek idari işlerden kurtarır ve gayri resmi, el sıkışarak yapılan anlaşmalardan kaynaklanan finansal riskleri azaltır.

Sıhhi tesisat işiniz büyüdükçe, sistematik dokümantasyon, baş ağrınızı artırmadan operasyonlarınızı ölçeklendirmenin temeli haline gelir. Teklifler ve sözleşmelerden proje görevlerine ve nihai faturalara kadar her şeyi yönetmek için tek bir platform kullanarak, uygulamalar arasında geçiş yapmakla zaman kaybetmenize neden olan iş dağınıklığını ortadan kaldırabilirsiniz.

Evrak işleriyle uğraşmak için daha az zaman harcayın, işinizi gerçekten büyütecek yapılacak işlere daha fazla zaman ayırın.

ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın!